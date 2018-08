Hoy por Hoy Málaga (17/08/2018 - Tramo de 13:20 a 14:00)

Voz 1 00:00 te hay colores lunares más música y risas nuestra feria llegado Cervezas Victoria lleva noventa años disfrutando la contigo Elena celebrar la con nosotros en la cara la victoria en el Real calle Antonio Rodríguez Sánchez módulos veintinueve y treinta nuestra feria celebra conste Victoria desde mil novecientos veintiocho malagueñas

Voz 2 00:24 hace unos años pusimos las puertas en el cielo y ahora nos ha llamado San Pedro para que le pongamos Nasar malos en suelo irá cocina esa nueve cinco dos tres seis uno tres cuatro uno o entre entes esa

Voz 3 00:33 punto com

Voz 4 00:34 en Marbella la acabar el club de playa del hotel de los Monteros disfrute de un servicio exclusivo y su legendario cinco estrellas la acaba en el hotel Los Monteros abierto todos los días más información en Monteros punto com

Voz 5 00:54 el docente no para Míriam qué necesidad vitaminas para mí integral que esté volviendo allí a Carlos le cojo son malagueñas de siempre disparará abuelo su preferido brote

Voz 6 01:03 el mimbre más de cuarenta años pensando en elaborando panes ecológicos y saludables el mimbre pan con sabor de antes

Voz 5 01:10 el Juli y esos pastelitos ideas para el café que hoy tiene Mis amigas a casa

Voz 7 01:14 en una ciudad libre de agresiones sexistas si te digo que no me apetece sí te digo que si te digo que no tengo ganas si te digo que pares no significa que sí quiero

Voz 8 01:31 Málaga ciudad libre agresiones sexistas sí ha sufrido una agresión sexual acude a uno de los puntos Violeta situados en el Real de la Feria te ayudaremos si ves una agresión sexual pide ayuda al cero noventa

Voz 9 01:42 el uno Málaga funciona al Ayuntamiento de Málaga con la colaboración del Colegio de Boca

Voz 10 01:49 qué bien te debo al médico que médico fui con mi familia a ver qué mala suerte tengo Pato quizá le incomodaba de teatro instalada seguida presión

Voz 0545 01:56 a lo mejor es que mola la suerte tengo Pato como

Voz 11 01:59 lo veo y Javier Vallespín teatro de Lanzarote Málaga información y venta empadronarse punto com patrocina Gibralfaro Motor concesionario Hyundai en Málaga Entradas ya a la venta

Voz 12 02:10 exhibición ecuestre música en directo magia musicales infantiles concurso de talentos alucina con todos los espectáculos gratuitos que tenemos en Plaza Mayor en su festival de verano

Voz 13 02:19 no dónde estás viendo todos esos plazos en Plaza Mayor punto es genial no nos lo podemos perder centro comercial Plaza Mayor el lugar donde tú eres tú

Voz 14 02:29 Jartum nacen las cumbres de Sierra Nevada Parque Nacional declarado Reserva de la Biosfera por eso tiene una pureza única un origen privilegiado que hace de esta agua un agua móvil nuestra tan nuestra irrepetible incómoda Feria

Voz 13 02:44 vive la feria siente la pureza con Lanjarón agua oficial del festival instalarla

Voz 15 02:49 esta semana de feria a Muebles La Fábrica porque feria Muebles La Fábrica abrimos en horario habitual

Voz 16 02:55 además si estamos de rebajas no te lo puedes perder Muebles La Fábrica Carrefour Alameda

Voz 17 03:01 el Ayuntamiento de Málaga informa con motivo del inicio de la Vuelta ciclista dos mil dieciocho el sábado veinticinco de agosto se producirán importantes afecciones detrás Fillon en el recorrido centro histórico Malagueta hasta el Paseo Salvador Rueda sector Victoria por ello el tráfico quedará cortado en todas las calles del recorrido oficial a partir de las trece treinta informa la web malaga punto eu y en las redes municipales Ayuntamiento de Málaga Prodi de verano

Voz 19 03:35 teme ser

Voz 18 03:37 sí

Voz 0545 03:42 bueno un poco de moda también en estos programas especiales de la Cadena SER in Nos hemos acordado de una diseñadora malagueña la que tenemos mucho cariño mucho afecto Melissa Lozano buenas tardes Harvey diseñadora que empezó en esto del mundo de la moda hace bueno más de veinte años más de veinte años ya tiene su taller en Fuengirola fue la primera malagueña que mostró sus diseños en el Salón Internacional de la Moda Flamenca está especializada en moda flamenca pero también en novias sí también en novia hay bueno poquito a poco más de veinte años antes estábamos hablando que ya tiene una clientela repartida por prácticamente toda España no Melissa

Voz 20 04:20 bueno así esto no viene de un día para otro no ir de mucho trabajo mucho trabajo mucho sacrificio y mucha constancia yo siempre digo que el estar aquí presente la cero está en SIMO o está con tu clienta solamente constancia tanto en mi trabajo como en el tuyo Constanza claro está claro

Voz 0545 04:37 bueno tú traer está en Fuengirola expuestas dedicada a la moda flamenca muy muy pendiente de esa moda flamenca este año que es lo que se lleva Melissa la feria

Voz 20 04:45 bueno nosotros desde que empezamos en febrero en Simó aunque este año también estoy en otra pasarela anteriormente lo que hemos presentado ha sido aflamencado el color como tendencia blanco al igual que para el año pasado pusimos el azul eléctrico este año pusimos el blanco

Voz 0545 05:02 estampados lunares y hemos

Voz 20 05:04 no he metido en lo que te iba a comentar una parte que va de estampada con lunares que hemos creado nosotros el ese estampado lo hemos diseñado nosotros a la par que tenemos metido algún color en el liso

Voz 0545 05:17 eso es más o menos lo que se lleva este año después tu paseas por la calle Yves de todo no Si bueno claro tenemos de todo

Voz 20 05:25 desde el vestido como te está comentando cómo se llama nuestra marca que es Melissa Lozano no también tenemos una segunda línea que va firmada también por nosotros llámalo locas donde también se ve mucho en la calle no a lo mejor el preso

Voz 0545 05:38 yo es más asequible

Voz 20 05:40 poco después mucho más llevadero no pesa tan

Voz 0545 05:43 esto no

Voz 20 05:46 lo realmente no es con tanto volumen con lo cual la gente la piedra cae no se lo puede decir

Voz 0545 05:51 más cosas la pregunta del millón cómo vestimos los malagueños y las malagueñas en Feria viene malos regular

Voz 20 05:57 bueno yo creo que cada año vamos diciéndome

Voz 0545 06:00 por creo que sí

Voz 20 06:02 trabajo sí ha sido un trabajo y yo siempre lo irreverente cuando desde que deben un ayuntamiento que está poniendo todo no en orden que para que toda esta fiesta del sur de Europa pues vaya cada año mejor tan bien lo que es la indumentaria tiene que ir perfecto vamos perfeccionando sesión sí creo que sí que hay muchos diseñadores malagueños estamos impulsando la madre flamenca que Málaga está ganando con eso no quede como comentábamos Diputación con con la marca Málaga de moda ha influido también mucho no decidirá cuál le tenemos mucho que agradecer y entonces pues bueno creo que todo eso un conjunto de que todos los malagueños temo apostando y estemos cambiando nuestra feria que tenemos también un real que es maravilloso donde poder lucir esos esos trajes

Voz 0545 06:49 claro tú verás lo veja aquí pero también te mueves pues muchos sitios de Andalucía por muchas ferias Andalucía es distinto no las ferias de la costa a las ferias del interior

Voz 20 06:59 diferente además como comentábamos no realmente si hablamos de Sevilla puede por ejemplo yo no creo que es que uno sea de una manera yo creo será de otras sino simplemente que venimos de una estación que es invierno a una primavera y que ahora estamos en pleno verano con una calor que no a morir voy entonces con lo cual actúen primavera pues no quiere de esta parte tanto y quieren unos colores más calma adicto maldito un agosto claro que ganar no vemos muy morena que no sobran las manga que queremos escote que realmente no apetece

Voz 21 07:30 bueno pues tiene morena en fin claro porque alguna trabajamos Donoso solamente estamos

Voz 20 07:35 decir han de fiesta no entonces pero sé que sean apetece ya a lo mejor un complemento más grande y un escote más grande con lo cual es la temporalidad también de del o la estacionalidad del año

Voz 0545 07:47 quién es tu público Melissa público

Voz 20 07:49 todo yo siempre digo que todo vale no puede desde hoy hacemos traje de bebé no en la moda flamenca hasta yo qué sé señora que tengo de Clint ahora mismo que pueden tener ochenta años y los hombres los hombres también otro también vestimos junto con una fábrica que hace trajes de corto nosotros diseñamos pero bueno que también podemos hacer la medida lo que es el el traje no trabajamos con la firma Alberto Segura ellos pues también nos da la la exclusividad de que nuestra clienta puedan Anguita amazona pues no solamente como ya lo fábrica sino trabajando a lo mejor otro diseño de tejido

Voz 0545 08:26 tiene clientes en todos los puntos de España también con tu línea de novias y bueno pues ahí te abren un poquito más el negocio

Voz 20 08:32 verdad si realmente la marca se conoce más porque hemos en era flamenca pero llevamos lo mismo año haciendo moda nupcial madrina con lo cual la más la madrina la novia que venga a Melissa Lozano tiene la oportunidad de que una mujer de flamenca de espectacular a la feria bailaron claro claro

Voz 0545 08:51 tenéis oportunidad de los diseñadores tajante me decía poquito a poco cada vez más con la ayuda de las instituciones no

Voz 20 08:57 sí bueno yo creo que en Málaga faltaba también ese empujón no de ponerlos en valor de poner en valor porque sí que es verdad que ha habido mucho o diseñador de moda de Cayo moda de fiesta o de alta costura pero realmente la moda flamenca tan no está valorada no Alborada

Voz 0545 09:12 ese cotiza cada vez más amo de cada

Voz 20 09:15 diseñadores con lo cual es un puntazo y una alegría ver que aunque fuimos los primeros malagueño no estamos haciendo mayoría hay gente joven no que va empujando y esta tradición que no se piensa que lo que hemos abierto algunos sigamos empujando los Juanjo nos puede costar un tras

Voz 0545 09:29 es flamenca medianamente bien no demasiado para arriba

Voz 20 09:34 nosotros tenemos desde tres y cinco en adelante con lo cual no hay excusa para no ir a la feria

Voz 0545 09:39 tenía noventa y cinco euros

Voz 20 09:42 el euro tres euros no veinticinco

Voz 22 09:44 mi entender veinticinco a Maverick eh

Voz 21 09:48 vamos a ver que que una cosa es la económica pero veinticinco te venden no nos vamos a tira el diseño de tanto con los tenemos una línea que como te he comentado es locas no vaya

Voz 20 09:58 Melissa Lozano y esa esa línea es un precio

Voz 0545 10:01 bastante razonable llevas lo que diseño

Voz 20 10:03 y un traje un poquito más puede de ese precio tenemos ya desde quinientos seiscientos setecientos ochocientos mil setecientos dos mil cual él

Voz 0545 10:12 más caro que has vendido

Voz 20 10:13 pues creo que ha sido como alrededor de tres mil euro tres mil euros y como era Acebes pues se vendiera todo lleno de de por un grupo especial exclusivo hecho para la clienta con mucho durante muchos metros de tejido y aparte un diseño totalmente exclusivo para allá realmente nosotros hacemos todos los vecinos de Málaga fuera

Voz 0545 10:31 en Málaga Fuengirola sí la verdad que sí

Voz 20 10:35 iba espectacular de puedo decir que nuestra chica que hoy en día tienen dieciséis catorce años con el vestido que estoy comentando de tres no cinco y con unos buenos complementos van espectaculares siguen apostando por un diseño o una diseñadora como en nuestro caso no pero llevan siempre el sello de de un diseño de moda flamenca

Voz 0545 10:55 Melissa Lozano que gusto hablar contigo eh hacia mucho tiempo que no coincidíamos aquí en la radio Macarena Albarracín que es amiga común

Voz 20 11:03 sí la verdad es que hay que darle un beso desde aquí un abrazo

Voz 0545 11:06 la vistes mucho Macarena para su algo

Voz 20 11:09 cantando en SIMO vino a cantar una una malagueña preciosa va venir Valencia aquí en la radio para cerrar un desfile que hicimos con el nombre de Biznaga que no puede ser mucho más malagueño está preparando ya la

Voz 0545 11:21 pareciendo el año que viene la verdad que sí

Voz 20 11:23 damos en SIMO y bueno también lleva un sabor muy malagueño ya con con pero es mucha pintura lo que lleva no está nuestra colección gracias Elisa gracias a vosotros pasé una buena feria de la medida de lo posible suerte gracias igualmente

Voz 18 11:42 por qué

Voz 16 11:51 hoy por hoy de verano con Esther Luque Cadena Ser

Voz 23 11:56 en Sant en el pasillo Melissa Lozano Macarena Albarracín con la Macarena buenas tardes

Voz 0545 12:04 muy buenas Benissa te viste porque ha vestido mucho sí la verdad es que si una suerte porque además tienen los diseños bien cree mucho Macarena a la que queremos especialmente porque ha trabajado con nosotros la Cadena SER mucho tiempo y lo sigue haciendo de vez en cuando puntualmente para los carnavales en fin bueno es un artista malagueña a la que le tenemos mucho respeto además lleva cuántos años llevan Macarena cantando pues este veintiséis ha hecho dicha uno la vista tradición mayor soy años no no siempre estás todas las noches trabajando de ferias en el que no la caseta del Rainer pues si yo arranque mi feria el viernes me una previa con los socios socia de cortijo de Torres no se nota eh no que tengo un niño chico que me despierta la ocho y media de la mañana tampoco mejor no o que porque te con ser yo creo que el secreto está en que me gusta tengo un Ashotel trabajar en lo que me gusta entonces tienes ojeras trata Paco maquillaje que hay muchos productos de belleza hoy día y luego te acerca un micrófono

Voz 23 13:11 ahora de los mayores que se público más agradecido

Voz 0545 13:13 a encontrar es que supera toros todo cansancio problemas y todo te vienes arriba Macarena la copla no muere la copla no muere pero fíjate no soy una persona negativa al contrario son muy optimista veo que como sigamos como estamos ahora mismo no las vamos a cargar entre todos porque porque salen un programa de televisión que dicen que hay a bombo y platillo de que están apostando por la copla por nuevos valores y tal lo que están haciendo es fabricar productos fabricar productos fabricar artistas que no conocen la copla que han visto la copla como una posibilidad para asaltar al estrellato a a a darse a conocer en los medios y han hecho un programa que no apuesta por lo que es el género sino por el reality por fábrica de artistas luego vamos a vamos a las ayuntamiento lo que llevamos tantos años cantando dicen si no está en Se llama copla es que tengo tres D se llama copla que vienen menos por menos dinero que tú pero aquí hubo veintiséis años por algo será que tengo una trayectoria es que yo mi repertorio mi vestuario unos lo mismo que lleva tres meses que sea ha descargado en tener tres canciones que canta yo no les puedo yo Segur yo le garantizo yo puedo estar peor o mejor un día pero que voy a poner la carne en el asador que qué voy a hacer un espectáculo en todas las acciones cuecen habas en todas las profesiones hay intrusismo también vosotros lo tenéis mucho qué duros esto eh les era fíjate que te estoy hablando también desde la parte contraria porque en cuanto a los medios de comunicación a mí me pueden decir muchos periodistas pero esto no es periodista Yllera veintí pico años también en los medios como intrusa bueno pero he tenido la suerte de aprender de los mejores que es la Cadena Ser que es verdad iré trabajar tú a quién no es ninguna intrusa pero bueno también lo pues lo pueden comentar no pero yo creo que es cuestión de cómo afronta actuó el trabajo de de las ganas de superar arte de trabajar y de aprender claro y hay unas reglas de juego y cumplir exacto ahí están

Voz 20 15:07 en todas las profesiones pues hay que cumplir esas reglas de juego tiene

Voz 0545 15:11 trabajo ahora mismo en el mercado por dónde andas porque tú ahora mismo ya los discos no se venden como decía ayer Sole Giménez que estuvo aquí dice tú te acuerdas cuando se vendían los Vico yo iba a gramaba fíjate yo soy de la época del vinilo por esa etapa he pasado hasta el Jerez no tenían proyecto grabar algo más que nada pensando en eso en mi hijo mi nieto en dejarle algo ya de mi última etapa o de ha dicho su nieto eh Galicia bien lo ha dicho bien la jovencísima guapísima pues viendo ya en dejar algo fijo sí con material para que puedan escuchar la voz aunque hoy día como ya grabamos con los móviles me podía haber Deco incluso de cómo estoy en directo no pero es bonito editar un CD tengo previsto hacerlo no sé cuando me voy a poder meter en el estudio ahora mismo me ocupa mucho el tiempo de del contacto directo con el público que es lo que realmente me gusta presentando cantando con un espectáculo que tenemos también Musical Teatro Musical homenajeará a Lorca que presentamos el año pasado en Blanes de la mano de Salvador Pendón pensó en mi para poner la voz a los temas que que Lorca compuso para La Argentinita Ríos Cabadellana pone la voz flamenca llevamos un espectáculo presentamos en Blanes el año pasado y que estamos recorriendo teatros ahora de la provincia de Málaga el miércoles próximo estamos en vena adalid entonces muchas cositas tocando estoy haciendo hasta de oficiante de ceremonias Casado llevo tres años haciendo esto me salió porque tenía el sustituir a un compañero que lleva haciéndolo tiene

Voz 24 16:43 ah mira uno puedo hacer dos bodas la vez

Voz 0545 16:45 luego llegó cara y me encanta convertido en una sacerdotisa bueno es cuestión de de interpretar algo de actriz e intentar agradar y amoldarse a lo que quieren los para ese día antes así que va tanta va mental fíjate la carretera que salió hace un momentito que está escuchando Manolo Fernández donado por Dios mi Manolo decía gitana siempre Manolo

Voz 3 17:15 tú te escuchan La Macarena acabo Macarena no Geron escucharlas quiero verla porque es todo un espectáculo ver a la cantante Amy venga

Voz 25 17:29 tú tú no tú

Voz 26 17:35 así entrar laberinto tú Guti si emprende Veritas tú Guti hasta que digamos a a

Voz 27 17:44 que no miro que no digamos si a tuvo que no no ganado si eh

Voz 26 17:57 los pida pero tu calle ya

Voz 25 18:00 hagamos tuvo de guerra

Voz 26 18:03 siempre y Tatum Goodyear siempre al haber ITA tu Wichita hasta qué día me voy a ir a que Disseny

Voz 28 18:14 eh

Voz 26 18:16 mira que lata rendía al que da da da

Voz 27 18:20 mira que exige juego de su casa

Voz 29 18:26 vamos

Voz 27 18:29 ella mira cuando hacían Sega

Voz 25 18:39 juego a juego

Voz 30 18:42 sí es

Voz 26 18:48 qué hacían pero la varita tú which is siempre han Veritas to watch iba

Voz 27 18:55 ya te digo eh

Voz 22 19:02 hola Rubén ya tiene tablas Macarena no queda otra

Voz 3 19:08 tablas Macarena cara tan guapa que tiene seis años

Voz 0545 19:12 Nos vamos a los toros Macarena Touré yo sino de todo hasta que fue consciente que los toros también sufren pero no me gusta el espectáculo de los toros es muy bonito el veinte de los de cultural hermosísima que hay que defenderé que apuesta por él pues gracias por haber estado aquí en la SER como siempre a vosotros siempre por hacerme sentir te queremos Mi Casa de lo que demuestra es que demuestra entonces te queremos mucho me voy me tengo mono adepto que no te deseamos toda

Voz 3 19:42 un beso de mi parte de esta escuchándote si te quiero Ricardo Ricardo Sánchez tomó los dos mano a mano que comedia alimenta que me he traído Paquita

Voz 0545 19:53 qué JJ dile algo que se pone celoso JJ lo he dicho ya que lo quiero y está ahora mejor que antes estábamos

Voz 24 20:01 a lo mejor es nuestro mejor momento porque vamos como los vino

Voz 0545 20:04 Sorando gracias Macarena o un beso muy fuerte Manolo

Voz 3 20:08 a su hermana cómo te encuentras muy bien vamos no mira por fin por fin vimos una buena entrada en la plaza de La Malagueta tres cuarto bien despachado Don Francisco de la Torre que salió entrega el capote de paseo a Enrique Ponce qué fue el triunfador de la feria del año pasado a la mejor faena ir luego pues un baile de corrales desgraciadamente muchos toros de distintas ganaderías distintos hierros triunfó ayer de verdad fue Diego Ventura que podía haber salido por la puerta grande de la Malagueta sino hubiera amarrado con el los descabello de muerte porque dio una lección de toreo a caballo de torear torear de toreo campero sensacional con dólares es magnífico caballo que todos al fin cabezal fino bronce quilla bueno la cuadra completa no se puede torear mejor con estos caballo recibió una oreja en el primero en el segundo tenía la mano la puerta ya medio abierta pero ello falló un poquito con la de este no obstante al grito de torero torero se fue de la plaza después de recibir una tremenda ovación luego Enrique Ponce puede a un toro como digo los toros malos yo no sé quién les coges los toro a estas figuras del toreo pero vaya petardo de todos los que atrajeron ayer a La Malagueta después de tanto baile Los corrales Enrique Ponce pone el primer un toro grandón feo flojo que claudicó de mano pues el hombre estuvo allí dando pases sin emoción alguna media al turista algunos derechazos Bernard una faena técnica de enfermería como se suele decir no malísimo con la espada es metió dos metisaca muy bajo y después un bajonazo con el que terminó el toro no obstante como se quiere tanto IFE respeta Enrique Ponce les dio una ovación después de arrastrar Héctor en el segundo suyo pues lo mismo

Voz 20 21:49 el toro yo

Voz 3 21:51 muy complicado que aprovechó el pitón derecho cuando se le venía aprovechaba acto seguido para darle dos o tres circulares algún molinete suelto por el izquierdo no tenía un pase lo mismo con la espada un pinchazo y una estocada baja hace lo volvió a ovacionar ya pues nada El Juli primer actor un toro brusco Toro bonito de lámina pero brusco complicado no humilló nunca hice tampoco se apretó tuvo allí por la cara a un pinchazo y cuatro descabellos el silenció su labor en el último un toro bronco con peligro que lo arrolló de salida tuvo que tirarse de cabeza al callejón luego salió a través de la plaza y lo mismo lo intentó por algún lado pero dos que no quieren pelear pelea tras dos pinchazos escuchó música de viento cuando iba de La Malagueta para hoy si para ahí mucha ilusión entero han funcionado porque hoy tenemos un otra corrida de toros muy interesante ha pasado la corrida entera de niños del Cuvillo que es una garantía Juan José Padilla el Ciclón de Jerez que se despide hoy de la prisión de Málaga

Voz 0545 22:51 porque se retiran efectivamente Alejandro Talavante

Voz 3 22:54 ante que tan un gran momento nuestro malagueño Forte que estamos todos los velo bueno torea también otro malagueño que otro pedazo artista como es Juan José Trujillo que va la cuadrilla de Talavante era un espectáculo verlo también me poniendo

Voz 0545 23:07 a orillas del señor

Voz 31 23:08 Manolo Gracia hará Gabón aquí los programas especiales de la de la feria desde el pim Pi agradecer a al PP que no haya cogido todas esta semana pedía continúa lo que aguante

Voz 3 23:21 Pepe le da expresiones de mi padre fue gracias Manolo te escuchamos esta tarde a partir de las siete de la tarde a partir de las cinco las de una tertulia en ciento todos puntos a los toro de cabeza venga prenda Un besito

Voz 0545 23:33 adiós muy muy muy muchas gracias Macarena no hacen Pale

Voz 31 23:38 hasta luego guapa nos despedimos llega la agenda de la agenda para el fin de semana y ustedes que sigan disfrutando de la feria hasta que el cuerpo aguante adiós

Voz 1045 23:54 teleférico Benalmádena te ofrece la agenda del ocio

Voz 0816 23:58 Star Line Festival ofrece un homenaje a las mujeres dirigido

Voz 3 24:02 por el productor Carlos Narcea en la noche de

Voz 0816 24:05 hoy viernes diecisiete de agosto se suben al escenario algunas de las grandes voces femeninas de la música española como Sole Giménez Vicky Larraz o Rosa López la velada comenzará a las diez y media de la noche Antequera organiza rutas nocturnas hasta el quince de septiembre para hoy viernes la propuesta consiste en una visita nada por la ciudad de las iglesias la actividad que se inicia a las ocho y media de la tarde puede realizarse por el casco antiguo o por el casco urbano el Archivo Municipal de Málaga presenta la exposición carnets cuadernos de viajes del ilustrador Javier Zabala la muestra cuenta con una selección de treinta cuadernos que abarcan el proceso de creación desde los bocetos al dibujo definitivo la exposición se podrá visitar hasta el veintitrés de septiembre de lunes a viernes en el horario de diez a una de la tarde y de seis a nueve de la noche o los sábados domingos y festivos de diez de la mañana a una de la tarde

Voz 32 25:03 para qué quieres que alguien te baje la luna si puede subir tu al cielo este verano vena al teleférico Benalmádena podrás ver exhibiciones de aves rapaces practicar senderismo en las noches de verano observar la Luna desde el planetario al aire libre aprende descubrí divierte en teleférico Benalmádena más información en teleférico Benalmádena punto com

Voz 5 25:22 el de centeno para Míriam que necesita vitaminas para mí el integral que esté volviendo Agent a Carlos que acojo su malagueñas de siempre de abuelo su preferido el hotel

Voz 6 25:31 el mimbre más de cuarenta años pensando ente elaborando planes ecológicos y saludables el mimbre pan con sabor de antes

Voz 5 25:38 jo yesos pastelitos ideales para el café que hoy viene Mis amigas a casa

Voz 33 25:44 la parrilla de Mané Nimbus el producto y materia prima excepcional y carnes y pescados a la brasa en carbón de encina en el mejor entorno de Málaga al pie de la catedral calle Cañón tres reserva tu mesa en el nueve cinco uno cero cero ochenta y dos Ferro cero la parrilla de Mané punto com

Voz 7 26:01 una Fidel libre de agresiones sexistas si te digo que no me apetece sí te digo que te estés quieto si te digo que no tengo ganas si te digo que pares significa no sólo significa que sí quiero Málaga Irán libre digresiones existes

Voz 8 26:20 ha sufrido una agresión sexual acude a uno de los puntos Violeta situados en el Real de la Feria te ayudaremos SIVE son agresión sexual pide ayuda al cero noventa

Voz 9 26:28 hay un Málaga funciona el Ayuntamiento de Málaga con la colaboración del Colegio de Abogados

Voz 1432 26:36 tras impactar Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Quirón Salud Málaga y ahora también el Hospital Quirón Salud Marbella el Servicio Integral que te acompaña en tu tratamiento de fertilidad y durante toda tu maternidad primera consulta gratuita y estudio de la fertilidad para la pareja por sólo ciento cincuenta euros en Quirón Salud Málaga

Voz 0545 26:53 por Mattel Quirón Salud punto es

Voz 34 26:56 innovación respuesta gastronomía en acción Vicky Málaga ofrece al restaurador las nuevas tendencias en alimentación y una amplia gama de vinos cavas y champán Viking Málaga pasión por la gastronomía

Voz 35 27:10 el Belén coches punto es compramos coches muchos coches muchísimos coches y queremos comprar que el tuyo te ofrecemos la máxima has adiós mejor precio garantizado algo inmediato y todas las cuestiones gratis acude al especialista recibe lo máximo por tu coche a Saura tu tasación gratuita online o visitan

Voz 17 27:26 en derbi coche punto es estamos en el aparcamiento del Carrefour Los Patios Málaga

Voz 36 27:31 ahora en Carrefour Carrefour puzzles tiene esa es el veintitrés de agosto un tres por dos veces de cervezas San Miguel de treinta y tres centilitros lleva tres Touch que paga solos

Voz 16 27:42 ahora en mercado mueble precios con descuentos de hasta el cincuenta por ciento de financiación

Voz 12 27:47 con compro ahora en enero de dos mil diecinueve Málaga ha venido a los belgas veintisiete Parque Comercial El Viso imaginan pasar una noche

Voz 37 27:55 con el Chelsea por Miguel Poveda Steven Tyler Miguel Ríos Serrat Il Divo

Voz 38 28:01 Texas Alta Partners Jorge Blass en muchos más encontrarlas

Voz 17 28:04 en está Wright Marbella punto com

Voz 15 28:07 Ana de feria Muebles La Fábrica porque en Feria inmuebles la fábrica abrimos en horario habitual

Voz 16 28:12 además estamos de rebajas y no te lo puedes perder Muebles La Fábrica Carrefour a la mera

Voz 17 28:18 el Ayuntamiento de Málaga informa el sábado veinticinco de agosto de la etapa contrarreloj de la Vuelta Ciclista a dos mil dieciocho recorre el centro histórico Malagueta hasta el Paseo Salvador Rueda sector victoria por ello los parkings tanto públicos como privados que se encuentren en el recorrido de la etapa quedarán anulados sin poder entrar ni salir los el sábado día veinticinco de agosto desde las trece treinta informa de la web malaga punto eu y en las redes municipales Ayuntamiento de Málaga

Voz 16 28:45 este verano estás de suerte ante el Milan Brito te premia

Voz 39 28:49 entra en él Milito te premia a punto com introduce el código que aparece en cada envase del mil a grito pocas ganar miles de premios al instante crucero con todo incluido vuelo en globo y miles de envases del te esperan rasca y gana tuviera grito informa te en tu punto de venta más cercano Milito de Premià punto com Luca Max el milagro posiblemente el mejor desengrasan del mundo

Voz 40 29:16 no se paraba que se recupera recupera favorablemente

Voz 1045 29:23 a hablar con un colegiado que no sé si han sufrido todo tipo de de cosa en su carrera lo Penit y Martín Navarrete no sé si os habéis dado con alguna situación similar de tener que suspender un partido por por por intoxicación de de de sustancias estupefacientes

Voz 40 29:38 hola qué pasa buena terrenos bueno pues efectivamente estas cosas suceden más a menudo de lo que la gente se porque la gente fuma un astro culé

Voz 1045 29:50 ya y con las cámaras de seguridad y eso que por ahí no puede caer un buen puro nunca mejor dicho no pero pero pero esto

Voz 41 29:57 ha estado buenas y aunque hizo que se relata en el acta de ese colegiado vieja la voz de lo que hemos vivido nosotros no

Voz 1045 30:06 qué es lo que además que él no que habéis individuos otro más grave

Voz 41 30:08 eso no con déficit que hemos pitado un partido amistoso Jamaica Marruecos o de la afición local se esfumó al linier de la banda izquierda

Voz 40 30:20 para él pero bueno no volvimos a ver

Voz 1045 30:24 nosotros otro Antonio Jesús López Nieto ya desde el principio de te Jamaica Marruecos amistoso se Ceprede se preveía que podría haber algún tipo de incidente

Voz 40 30:33 se veía venir desde el principio porque la humareda que salía de no Adela tremendo tú cuando en ya cosa rara hombre me mosqueo que los jugadores locales los de Jamaica sí salieron al campo acompañado pero en vez de lleva niños en la mano llevaban perro guía cuando le pregunté que qué era eso me dijeron que era para poder encontrar compañero entre la humareda de pasarle el balón

Voz 1045 30:57 de América llamaron perro perros guía osea que ahí antónimos Antonio Martín Navarrete allí todo el estadio prácticamente fumaba teléfono

Voz 40 31:03 a no eligió la primera parte se jugó en hierba y la segunda ya en Armero porque los jugadores se liaron ya por ultimar se pese los fumadores también claro no tras sufrir seis la innovación no lógicamente al respirar tal cantidad de María porque el cuerpo de mi ser residente estamos preparados físicamente pero se resintió y sufrimos las consecuencias

Voz 1045 31:32 connotación Penedo tanto pues mira yo tuve

Voz 40 31:34 qué pureza un dragón volador que me choco Uralde un gol en fuera juez los claros todos así fuera ayer Antonia que su y tú te acuerdas de la araña Rosa de tres metros Sabina para mí diciéndome que me iba a dar un atragantar como si lo estuviera claro que

Voz 1045 31:54 claro que eso afecta mucho no

Voz 40 31:57 afecta mucho la respiración F uno de la grifo ya la vista no que te ponen los forma Colorado con lo cual claro fíjate tú un partido entero allí sufriendo eso no Pellegrini estuvo allí en Jamaica una tarde viendo un partido debe Ángeles yo y mira cómo acabar gatita fetal años después la cantidad de humo inhalado no a mí me tuvo que era la FIFA un rectificado porque en el humo que ellos daba positivo en todo lo control antidoping

Voz 42 32:25 desde hace treinta años fue hace treinta

Voz 1045 32:28 año y hasta hasta hoy prácticamente estable algo positivo

Voz 0545 32:30 a saber Martín orina Hay

Voz 40 32:33 también salió más bajito olía la la la orina no ve el olor a marihuana en la orina madurado tanto que que yo que iba a Ceuta y el perro de la Guardia Civil me olía negro y se ponía a ladrar eso es lo que y eso la verdad es que lo pasamos muy mal partido muy malamente en aquel partido porque

Voz 1045 33:00 en los cigarra de allí porque he visto reportajes no pero lo lo cigarro que Jamaica que una cultura prácticamente

Voz 40 33:07 se hagan una idea lastró con la tarta amaño que los apoyaba en una horquilla como las trompetas

Voz 16 33:14 con un

Voz 40 33:18 en la grada vía un de Bricomanía grabando un reportaje de cómo se podía enrollaba aquello de tal tamaño para emitirlo el día de Rubio de Fenosa que mete mano la FIFA no va de las manos bueno pues eso Huelva muchísimas gracias

Voz 1045 33:40 eran muchísimas gracias por darnos este testimonio de Bruselas verdades verdaderas barbaridades no

Voz 40 33:48 y esta experiencia

Voz 1045 33:50 hay que saber que esto no solamente pasa de los partidos de juveniles que ya es triste que hay pasan estas cosas en los partidos de de vaya tela pero como anécdota queda ahí teníamos que hacernos eco de derecha cosa gracias Antonio Jesús López Nieto Antonio Martín Navarrete

Voz 40 34:03 a vuestra disposición

Voz 1045 34:06 sí oye bueno no pide paso aquí que la fuente desde la plaza de de de la venta del lago allá ha llegado ya la Liga

Voz 0660 34:12 pic efectivamente compañero qué tal saludos cordiales y a cuya plaza pero están llegando en estos momentos el Olympique de Marsella tras caer ayer a manos del Atlético de Madrid en la final bien caido eh

Voz 40 34:26 tres sufrió raro pero no se sufrió

Voz 1045 34:32 la página no va en el nuevo libro de la siguiente no ha dado tiempo

Voz 0660 34:37 la plaza del mama Hero está decorada con motivos franceses como el de la victoria una estatua ecuestre del emperador Napoleón IV una réplica de los campos Eligio bautizada como campos Nabil que conducen directamente a la plaza el otro detallito a cien por cien no y en estos precisos momentos entra la expedición

Voz 16 35:05 ahí

Voz 1045 35:06 recibido con esta marcha de los gladiadores cuenta nos vamos a escuchar a a ver

Voz 0660 35:11 pues entra en una carroza escoltada por dos focas haciendo malabares con el balón el entrenador del Marsella Rudi García acaba entre Luca es el de Andy Lucas John Travolta que tiene nombre también de payasos Rudy Gay saludando a los aficionados con un camisón largo y una flor que echa agua

Voz 1045 35:32 para combatir las altas temperaturas ya de los jugadores

Voz 0660 35:36 no a continuación viene una carroza con mandando

Voz 1045 35:40 me da pena el comenzado mandando

Voz 16 35:46 la gran baza comió tres novilleros esta temporada

Voz 0660 35:54 y hay también un jugador marsellés muy aficionado a este programa que sacar cámara la Cámara que no saluda brillando no saludos luego bien el futbolista del Marsella Rolando Roland padre era Fandi Ronaldo el brasileño el Gordo y quiso bautizar a su hijo pero el padre era mil limpia

Voz 16 36:22 con todo que el hombre al Rey tras proseguir

Voz 1045 36:25 sí sí sí de tenor Rolando

Voz 0660 36:30 vimos también al al futbolista favorito de Rafael Toulon que es el defensa Lucas Perrin que nos manda un saludo para el bueno de Rafael y así el resto de la plantilla aclamada por los aficionados franceses

Voz 1045 36:44 bueno pues en la entrada triunfal que se está produciendo en este momento en la venta del Now y creo que tienes ahí un hombre contento Cayenne sufrió muchísimo no el entrenador del Atlético de Madrid de hecho tú

Voz 0660 36:52 a tu posición arriba del todo viendo el partido Cholo Simeone buenas tardes

Voz 43 36:57 sí sí sí muy dedo me engendró solo arriba porque estaba solo no tenía con quién abrazar me estaba muy nervioso dando vueltas para sea para ya abro cuando sus

Voz 1045 37:07 Gemma Cholo cuando yo misma abuela

Voz 43 37:09 eh por mi jugadores sufrimos jugadores sobre todo cuando acabó el partido fue temí que quisiera mantear al abuso hubiera habido algún lesionado de gravedad hay hubiera perdido el Mundial algo pero gracias a Dios se impuso la cordura hay nadie dijo nada

Voz 1045 37:28 no haber Radomir Antic tuvo también ayer que noche no

Voz 44 37:31 sí sí es bueno grandes Patino creo que tengo gratuito eso porque ayer estando ocho chipionera sancionado era noche ideal para que dedique hecho dejara dirigía equipo repetirse estos europeo portero otra vez con se cultiva Paco tras dos finales Real Madrid hubiera sido grave Estació tercera con billones

Voz 42 37:59 de persona viendo qué sensación te queda

Voz 44 38:02 esta aceptación impresión de que se me he ido viva estás por tuya

Voz 40 38:08 Vista Hermosa en la venta me pasa arrimado se cómo estás rápidamente treinta segundos

Voz 44 38:18 que aunque yo sé del madre tengo amistad con el presidente del Atleti Enrique a Ronaldo profesor de cine no enseñó a mí me alegro mucho por el niño por no que se retira que año paisaje de público y edad

Voz 1045 38:36 él no dejamos en la venta del Olympique de Marsella alejándose bien merece y felicidades a todos los colchoneros

Voz 36 38:47 escuchan la Cadena SER a través de sus emisores en Málaga

Voz 5 38:51 el de centeno para Míriam que necesita vitaminas para mí el integral que estoy volviendo a Carlos recojo su malagueña de siempre disparatada abuelo su preferido el hotel

Voz 6 39:00 el mimbre más de cuarenta años pensando en elaborando planes ecológicos y saludables el mimbre pan con sabor de antes

Voz 5 39:08 ojo yesos pastelitos ideales para el café que vienen Mis amigas a casa

Voz 17 39:13 tome la salida de San Julián y hágase en motos motos tu tienda Peugeot en Málaga con café y Marco ingratitud

Voz 45 39:22 que surte gente una cuidadosa selección de quesos para satisfacer las más variadas necesita una amplia gama de primeras marcas con garante de calidad como el Roncalli manchegos como el Castillo de Guadamur que surte GT con sus nuevas instalaciones y su flota de vehículos refrigerados a su servicio en calle Veracruz Polígono San Luis de Málaga que surte GT con la pésima

Voz 37 39:45 con esfinge a Borg Miguel Poveda Steven Tyler Miguel Ríos Serrat vivo

Voz 38 39:51 Texas salta para Jorge Blass en muchos más en trance