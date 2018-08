Hoy por Hoy Málaga (20/08/2018 - Tramo de 12:20 a 13:20)

Voz 1 00:00 cadena SER Andalucía

Voz 0134 00:12 repasamos noticias de Andalucía está ahora en la SER y comenzamos en Tarifa

Voz 2 00:16 sigue estabilizado el incendio que se declaró el viernes

Voz 0134 00:18 es por la noche en el paraje El Palancar los bomberos de el Infoca trabajan ya sólo por tierra también sigue estabilizado el incendio declarado a las dos de la tarde de ayer en el paraje Vega del Trabuco en la localidad sevillana del Rome Quillo y en Almería el Consorcio de Extinción de Incendios del poniente ha controlado el incendio declarado ayer en una planta de reciclaje el izada en el paraje La Molina en la barriada de Las Norias de Daza en el municipio almeriense de elegido los operativos de emergencia tuvieron que desalojar anoche de forma preventiva a unas quince personas de la zona más próxima al incendio El suceso es un hombre de treinta y cuatro años ha muerto esta madrugada tiroteado en Estepona el presunto autor habría huido con un pasamontañas según han firmado algunos testigos que le vieron irse en bicicleta Se trata del segundo crimen que se produce en la Costa del Sol en menos de setenta y dos horas también en Málaga la policía ha detenido a cuatro personas por distribuir pornografía infantil a través de Internet y un joven de veintidós años ha sido imputado de dos presuntos delitos tras dar positivo en alcohol tras un accidente con su moto en Chiclana de la Frontera en el que falleció el copiloto todo esto lo ampliamos en tiempo de Hora catorce a partir de las dos y cinco minutos de la tarde

Voz 1 04:34 hoy por hoy de verano

Voz 0545 04:39 hola qué tal buenas tardes doce veinticuatro minutos del medio día gracias por seguir con nosotros lunes veinte de agosto lunes de resaca en la capital jornada festiva después de la feria jornada de balances después de la Feria de Agosto de Málaga Ahora escucharemos todas las voces pero también hoy es día para muchos de descanso e incluso de inicio de vacaciones Ilia a lo mejor han elegido la playa para descansar así que lo primero que hacemos es echarle un vistazo con nuestros amigos del Aula del Mar

Voz 1 05:09 Lucrecia subieron más está esperando al otro lado del teléfono

Voz 0545 05:11 no hola Lucrecia buenas tardes

Voz 6 05:14 hola buenas tardes que estarán hoy sopla el levante

Voz 7 05:18 si esas Fame entes que hemos tremendo viento de Levante no está llegando muy fuerte a nivel de Costa pero sí en el interior con lo que no se está todavía dejando el llamado mar de fondo cuáles que seguimos teniendo olas Zidane todo el litoral malagueño como tenemos hijos sino banderas amarillas haya evitó

Voz 0545 05:37 ayer incluso hubo Bandera Roja en algunos sitios eh

Voz 7 05:40 sí exactamente aquí de hecho mañana tras dos a cuatro cinco playas lo lea todavía si mucha precavidos las exactamente hay que tener mucha precaución en la banderas para esa diario ya sea por el hecho de sólo la acción hay que hay que respetar si te dicen que no se puede bañándose puede bañarse es porque esto es bueno esa presión

Voz 0545 06:07 no está claro

Voz 2 06:10 de medusa estoy con el oleaje

Voz 7 06:13 pues es maravilloso así que escuchas debido al Levante Osasuna es mira satisfecha por todo el litoral un alguna bandera alemana viraje sartén porque estamos así la mina

Voz 6 06:30 Lucrecia te escuchamos hoy regular no sé si es el teléfono si estás en un sitio con poca cobertura está dando aplicarlo si estás en un sitio cerrado

Voz 7 06:41 ya

Voz 0545 06:43 Manolo vamos a dejar porque la comunicación no es buena precaución por tanto en las playas sopla el levante hay bandera amarilla hay bandera roja muchos puntos del litoral y como nos lo comentaba Lucrecia las Lucrecia subieron del Aula del Mar las medusas continúa han con el Levante así que precaución a la hora de meterse en el mar doce veintisiete minutos comenzamos

Voz 5 07:03 hasta la actualidad

Voz 0545 07:09 día de balance una vez que la Feria de Málaga toca a su fin pero antes vamos sabiendo capítulo de sucesos porque un hombre ha muerto tiroteado en Estepona es el segundo asesinato que se registra en menos de setenta y dos horas en la Costa del Sol Nieves Egea buenas tardes

Voz 1876 07:23 buenas tardes la última víctima es un hombre de treinta y cuatro años y nacionalidad española ha fallecido esta madrugada tiroteado en Estepona el presunto autor habría huido en bicicleta con un pasamontañas según algunos testigos el asesinato se ha producido en el camino de cortes concretamente la organización el campanario de la localidad en torno a las cuatro menos veinte de la mañana cuando los servicios de emergencias y la policía empezaron a recibir llamadas alertando de que habían escuchado varias detonaciones cuando llegaron los servicios de emergencias la víctima ya había fallecido la policía ha abierto una investigación no se descarta ninguna hipótesis Se trata del segundo crimen que se produce la Costa del Sol en menos de setenta y dos horas en la tarde del pasado viernes recordemos un brutal secuestro en Mijas acabó con la vida de un hombre a disparos y puñaladas y otro resultó herido de gravedad en un supuesto ajuste de cuentas por narcotráfico que se saldó con tres detenidos de nacionalidad sueca hay también en el capítulo de sucesos cuatro pedófilos residente

Voz 0545 08:12 en la capital malagueña han sido detenidos gracias en parte a la colaboración de los servicios norteamericanos

Voz 1876 08:17 si se trata de hombres de entre treinta y seis y cuarenta y ocho años y nacionalidad española en el marco de la operación la Policía llevada a cabo seis registros domiciliarios en uno de ellos los agentes han hallado cuatrocientos vídeos con abusos sexuales explícitos a menores las investigaciones iniciaron gracias al trabajo de rastreo en la red por parte de ciber agentes ya un aviso del organismo de Estados Unidos encargado de red vivir y canalizar perfiles que comparten pornografía infantil que alertaba de una serie de direcciones IP cuyas conexiones ubicaban aquí en la provincia de Málaga a través de las cuales estaban compartiendo imágenes de pornografía infantil en concreto pudieron averiguar que las conexiones a Internet se realizaban desde seis domicilios te distintas barriadas de Málaga además identificaron a las personas que estaban detrás de las descargas ilegales cuatro hombres como decimos vecinos de la capital malagueña los investigadores continúan analizando el material informático incautado

Voz 2 09:05 ahora sí vamos con el balance de la Feria de Málaga empezamos con la parte política Nieves sí más de un millón de personas han asistido a los espectáculos y conciertos organizados por el Ayuntamiento de Málaga

Voz 9 09:29 creemos de verdad que esta feria con muchos indicadores estadísticos pero sobre todo con el indicador de la satisfacción y la alegría la participación el entusiasmo de la gente la felicidad de la gente que hemos visto y lo distintos espacios feriales puede ser desinhibida y resumida de esa manera como la mejor feria de la historia de Málaga por tanto de la historia de nuestra Feria de Madrid

Voz 1876 10:00 pues lo decía bien claro de la Torre insiste en que este año ha vuelto a crecer el volumen de visitantes tanto en el recinto ferial de Cortijo de Torres como en el centro y para ello sostiene que se basa en las cifras de incremento de residuos que habrían aumentado un diecisiete por ciento Eso sí la subida en el Real es bastante mayor con todo el alcalde dice que buscan la calidad más que la cantidad reconoce que la feria del centro está próxima a tocar techo en cuanto a volumen de participantes se refiere

Voz 9 10:23 hemos crecido más que otros años en el centro lo que ocurre es que la feria en hebreo Torre ha crecido mucho más o bastante más pero eso no quiere decir que de crezca el centro sino que ha crecido menos que su línea de éxito no es tan acelerada por otra parte tiene también unas limitaciones no en cuanto a poder crecer de tamaño etcétera no el Almendral pues tiene una cierto ciertas limitaciones no es para crecer indefinidamente no digo que esté tocando techo pero está relativamente cerca del techo

Voz 1876 10:59 en cuanto a cifras baja el número de peleas en las que ha tenido que intervenir la Policía según el Ayuntamiento han sido ochenta y cinco frente a las ciento veinte año anterior extienden asegura en torno al veinte por ciento las intoxicaciones etílicas Con todo la policía ha puesto casi quinientas setenta denuncias por consumo de drogas trescientas por mencionar en la calle IL setenta y uno por positivo de conductores en alcohol y estupefacientes a esto hay que sumar recordemos los dos detenidos por presuntos abusos cuáles once inicial también desde el Grupo Socialista y su portavoz Daniel Pérez en contraste con el alcalde habla abiertamente de bajada de afluencia en el centro histórico algo de lo que de culpa el regidor dice por permitir la pérdida de identidad de la feria en este espacio con un gran punto negro la plaza de la Constitución

Voz 0545 11:39 entendemos que ahora mismo hay que mejorar

Voz 10 11:41 directamente lo que en la plaza de la Constitución y que no se convierta a partir de las tres de la tarde en un macrobotellón creemos que no puede ser que en la plaza de la Constitución Se esté vendiendo pues te Cillo ambulante sin ningún tipo de control bebida que se ponga música practicamente que parece una discoteca porque eso al final lo que haces la pérdida de identidad de la Feria de Málaga y hay Paco de la Torre ha fallado ya has fallado la la concejala de Fiestas Teresa Porras y eso al final lo estamos pagando porque hemos visto también una pérdida de afluencia de público en el centro histórico

Voz 0545 12:13 en cuanto al sector turístico la ocupación en la feria ronda el noventa por ciento

Voz 1876 12:17 pues si los hoteleros dicen estar contentos

Voz 2 12:19 el año pasado facturaron más desde la asociación

Voz 1876 12:22 su presidente ha pedido incluso la derogación del decreto de viviendas turísticas porque dice que les está haciendo bajar los precios Luis Callejón

Voz 11 12:27 es que pues tenemos dos puntos por debajo del año pasado en cómputos totales a uno por debajo en previsión el año pasado la última hora eran me tuvo más volumen sino con la rentabilidad del año pasado que para nosotros el año pasado el año como si dijésemos récord de beneficio y de ocupación Ney este año ya estamos viendo que es es rector no lo vamos a poder conseguir sino que nos vamos a mover muy cerca de eso el número pero un poco por debajo hay ocupaciones pero los precios están bajando tener una competencia directa que las viviendas con fines turísticos que mantienen precio de diez euros por persona y día en alojamiento eso no supone a nosotros que no hay ningún establecimiento hotelero que pueda permitirse el lujo de tener esos precios por lo menos pongan hola apartamentos turísticos en las mismas condiciones que la vivienda y eso es fácil eso es derogar el decreto de apartamentos turísticos y seguimos para adelante

Voz 1876 13:29 los bares y restaurantes dicen que han facturado más en niveles muy parecidos al año pasado eso sí aunque insisten en que ha habido menos público pero por contra que ha mejorado mucho el ambiente el centro Javier Frutos presidente de la Asociación de Hosteleros

Voz 12 13:40 al menos calculamos que habría podido ver un incremento entre unos mismos y medio por ciento en cuanto pero a gente en el centro de Málaga sí es cierto que bueno se ha notado menos aglomeración de gente pero por contra el ambiente que se ha vivido hecho estos días de feria pues ha sido un ambiente más más familiar más tranquilo y la verdad es que sobre todo el que no haya habido ningún tipo de incidente la feria que la espera haya pasado bien quizás un poco lo que lo que valora muy positivamente de la feria de este año

Voz 0545 14:10 los vecinos del centro que siguen en pie deber de guerra contra la feria

Voz 1876 14:13 sí contestan al alcalde sobre eso que ha dicho de que la feria del centro está aproximado Karpets techo y piden que deje de celebrarse este veinte Alfonso Miranda Asociación Centro histórico

Voz 11 14:21 no aproximan techo no es sabe perfectamente que en casa lo rebasa desde hace un tiempo centro y no cualquier hecho histórico pero tiene el añadido de tener un centro histórico muy peque entonces hemos hecho propio para pasear para disfrutar de la gastronomía cuatro cosas así Verón monumento pero para llenarlo de mes nadie chilla de charanga de pandereta de historia no eso es despropósitos yo creo que lo saben en el fondo lo que pasa es que prima el negocio por encima de los derechos fundamentales ya les digo no el single es mucho mayor

Voz 1876 15:05 para terminar Esther decir que estos festejos acaban con el melón abierto sobre esa posible redefinición en la feria del centro esa reinvención de la que alaban aquí tanto el alcalde Francisco de la Torre en el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser el especial de la feria Teresa Porras deportes lo decían también parte del equipo de gobierno pero eso sí habrá cautela habida cuenta de la cercanía de las elecciones munición

Voz 0545 15:23 cuáles están antes de batir a la piscina bueno pues acabó lo que se daba con la feria aunque esta tarde se celebrará Cabalgata Histórica hablaremos en la contraportada de de ello pero ya hasta la la del año que viene hay otros asuntos continúa la instalación del equipamiento en el puerto de Málaga para que Cruz Roja puede realizar la primera atención a las personas llegadas en patera justo tras el desembarco

Voz 1876 15:45 la intención es que esté operativo a mediados de septiembre o principios de octubre serán cuatrocientos metros cuadrados divididos en diferentes módulos ayer se celebraba precisamente el día de la asistencia humanitaria Julio Pulido Cruz Roja

Voz 11 15:56 esta sectorizado tenemos una parte de aproximadamente doscientos metros cuadrados de estancia para que la persona cuando llegue puedan estar sentada mientras empezamos su atención luego tenemos cuatro box de atención sanitaria una vez que se hace en la afiliación sanitaria pueden pasar jugar esos vos de atención o a la zona de duchas porque en una de las cosas que queremos que queremos conseguir es que todo el mundo quiere vengar todo el mundo se pueda ducharse pueda cambiar de ropa allí pueda tomar alimentos esto va a mejorar mucho su llegada también tenemos una parte de atención de mediación donde será entrevistado a todas las mujeres que llevan como mínimo y cualquier persona que tenga una vulnerabilidad manifiesta y eso también se puede hacer unas condiciones más lógica

Voz 0545 16:44 doce treinta y siete Nieves más información en tiempo de la cara

Voz 2 16:46 hora catorce no Ancic y media cuarto y cuarto ahí estamos a las dos y cuarto

Voz 0545 16:51 hace treinta y siete

Voz 2 16:56 hoy

Voz 0325 17:00 cien punto cuatro ciento dos punto cuatro FM

Voz 2 17:04 SER Málaga punto

Voz 20 19:09 escuchar a oyentes que quedaron

Voz 21 19:11 yo he compuesto para cae

Voz 0684 19:14 voy a la cama con todas las personas que me los tres mil metros

Voz 22 19:36 eh

Voz 0684 19:38 jo

Voz 22 19:53 eh

Voz 24 20:05 sí

Voz 0545 20:21 este verano Churriana está reviviendo el experimento del euro tras veinte años recordemos que lo chirría a meros en el año noventa y ocho fueron protagonistas del del paso al euro antes que nadie muchos vecinos todavía guardan los primeros se hubo euros acuñados para la ocasión recordemos que los graneros fueron los primeros en enseñar a toda Europa lo fácil que era adaptarse a una nueva moneda ir ahora han vuelto a ser elegidos para enseñar también lo fácil que es pagar sin tener que llevar dinero encima cómo pasa el tiempo hace ya dieciocho años que pensamos en euros se va acabando el recuerdo de las pesetas ya hay ciudadanos con derecho a voto que no conocieron las pesetas aquella alegría que nos embargaba al saber que empezaríamos a pagar con una moneda común a toda Europa se acuerdan ustedes de aquel momento

Voz 26 21:14 si sale entre todos este sirio que termina Teneluz hubo choque tener vendemos porque entre todos hemos criado gaste ochocientos mil nuevos puestos de trabajo dos más de un millón trescientos mil con contratos fijos vendemos por los más de destituye estos doscientos nuevos afiliados a una Seguridad Social que ya garantiza el futuro de las pensiones

Voz 0545 21:40 bueno qué tiempos aquellos madre hervía existe en España un lugar donde todavía el euro cae bien es porque lo conocieron los primeros la moneda única como contábamos antes estrenó en septiembre de mil novecientos noventa y ocho dos años antes que en el resto de Europa en el barrio de Churriana en Málaga allí los vecinos lo vivieron como una fiesta el recuerdo de aquellos días se ha puesto en marcha la aplicación Biz un para pagos por teléfono móvil lanzado una asociación de entidades bancarias españolas que también se ha estrenado en Churriana está ahora mismo vigente allí Rosa María Vilches ese una manera que sea apuntado con entusiasmo a este apunte yo con lo de la llegada del euro y ahora con la aplicación Biz un para para pagar por teléfono móvil

Voz 27 22:26 Rosa María buenas tardes hola buenas tardes como recuerda cómo recuerda

Voz 0545 22:31 todos aquellos hace veinte años el estreno del euro

Voz 27 22:35 acabando aquello fue una tan Churriana te hace o de todos los medios informativos de todas las la televisión decir adiós europeo por todo lo así Dios además Churriana se volcó se hizo sí

Voz 0545 22:58 sí es verdad

Voz 27 23:00 y el espectáculo fui espectáculo de todos los espectáculos de coches de caballo de Cap Dios en peluquería voy era su día entrase de fruterías de floristerías fin todos los bares fue algo precioso

Voz 0545 23:22 prometió hasta una rotonda homenaje al euro

Voz 27 23:24 sí sí sí al se construyó ahí abajo de la carretera en el cruce pide bastara trae Churriana para mi gusto o peor de lo que en realidad no demuestra en la rotonda ni la la marcha que ha puesto del euro lo bonito que es lo vivió Churriana

Voz 0545 23:45 ya bueno

Voz 27 23:48 mi rodilla Rodrigo Rato me parece que fue soy que vino

Voz 2 23:55 es usted fíjese usted Rodrigo Rato ahora fui a mí

Voz 28 24:02 Rosa María A

Voz 0545 24:04 ah bueno ahora esa es un poco reviviendo otra vez a aquellos veinte aquellos primero los hace veinte años son el experimento

Voz 27 24:11 si esto ha sido muy bonito también piense

Voz 0545 24:15 ya estáis algo con lo de Biz un vamos a explicarlo una aplicación móvil

Voz 2 24:19 Bill

Voz 0545 24:19 disponible para todos los dispositivos móviles inteligentes LA que veintiocho entidades bancarias participan los vecinos de la barriada Don realizado pueden realizar a través de esta aplicación los pagos cotidianos mediante mediante esta aplicación mediante el móvil no

Voz 27 24:35 además es estupendo es directamente os que sí

Voz 2 24:39 usted baste para usted paga con el móvil estaba utilizando esta aplicación

Voz 27 24:43 sí sí los otro día precisamente la peluquería o sea que sí pero la vida

Voz 0545 24:48 se ha despertado tanto entusiasmo como el euro hace veinte años yo creo que no no

Voz 27 24:53 bueno no no porque claro él él Biden pase el derroche de medios y la publicidad informatizadas que tuvo el euro no la ha tenido

Voz 2 25:05 claro claro pero pero la verdad

Voz 27 25:07 que sí porque el pueblo de Churriana está siempre muy voy abierto a colaborar hay Amelia difundir todo lo que lo que se ha bien para eh

Voz 0545 25:19 a mí usted la puesta de el el el estreno del euro hace veinte años gastó mucho esos días uno

Voz 27 25:27 yo yo no me quiero acordar con las porque mira es que si un amigo oye que manda una colección placer y la colección sale por siete en pesetas pero pero claro cuando te dicen bien sea el día fue pues ya era o dinero

Voz 2 25:50 antes si no y luego bueno pues

Voz 27 25:53 había que estar en todo sabía había que ir a lo que te he dicho anteriormente había que ir a la frutería ya no mejora ser vas a comprar va fruta que normalmente había que ir a comer desayuno vamos

Voz 0545 26:10 que se gaste un perro con la con la lo adelantó

Voz 2 26:12 la del euro no la novedad del euro pues sí

Voz 27 26:15 sí sí luego Buero todo el día haciendo Cueta cuanto eh

Voz 2 26:20 bueno la verdad no sé si se acuerda pero las campañas entonces estaban muy dirigidas a la gente mayor no se acuerda de esta cuña vez mira sí

Voz 29 26:29 en cambio ahora con lo del euro vale noventa tipo volvemos sentimos ambas quemó Jolie un lío pues anda que no hemos trabajado nosotros contentísimo y los pensionistas nos viene mejor ahí vale Alemania y nuestras pensiones están más segura con el euro seguridad

Voz 0545 26:49 bueno no sé si siente usted más seguridad el euro desde su punto de vista ha sido bueno o malo para usted como pensionista

Voz 27 26:55 bueno yo creo que indudablemente todo ha subido entonces a las siestas de de sitio va a acuerdos la fe de Alá de cien euros pero yo no era un euro era

Voz 0545 27:07 sí la sí

Voz 27 27:08 el no de no a las siete Ésta es del todo a cien costaron recién se concedieron trescientos sesenta y seis

Voz 7 27:17 que tal Capio de menos

Voz 27 27:19 pues yo creo que sí que voy a mí particularmente cuando hemos viajado por ejemplo por Europa pues ha sido mucho va va va seguro y más cómodo viajar con el euros ellos la dente

Voz 2 27:32 bueno fallamos encendido algún niño fue

Voz 27 27:34 el pues también eco del euro como como vas codo no esto lo sigue desgracias usted sigue defendiendo al euro bueno así si algunos jueces dos más caro pero bueno estamos como vamos bomba ha entrado en Europa

Voz 2 27:55 es su pensión se siente más segura con el euro

Voz 27 27:58 bueno pues sí

Voz 2 28:01 bueno la gente mayor adaptó rápido al euro

Voz 27 28:04 sí sí sí no o sea yo yo me acuerdo Biniez de de de de así tanto reales eso tasa sin embargo yo ahora esa comparativa no las sabe algo en la comparativa de si siendo o sea un euro es que estas cuando digo bien en mi niñez sí que eso de los reales aquí a bisabuela cuando entró controla pesetas

Voz 2 28:34 claro claro bueno pues ya está

Voz 0545 28:36 ya hemos superado lo del euro ya se está hablando de que va a desaparecer el dinero físico las monedas

Voz 2 28:43 los billetes

Voz 0545 28:44 a hostelera pena esto cuando apenas

Voz 27 28:47 la me pararon poco complicado no

Voz 2 28:50 pero pero ya se está adaptando

Voz 0545 28:52 muy bien a esta aplicación

Voz 27 28:54 esto puede que no sea que bueno todo se entonces hasta que todo hombre siempre los cambios se las personas mayores no va a ser más complicado lo que a lo mejor de la gente joven

Voz 0545 29:10 bueno pues Biz un esta aplicación que ella también se ha puesto en marcha en Churriana como prueba piloto vamos a escuchar esa esa promoción que se ha hecho ese anuncio

Voz 30 29:19 en mil novecientos noventa y ocho Churriana pasó a la historia por ser el primer rincón de Europa en pagar con euros veinte años después lo Churriana pagan sin tener que llevar un euro encima con veintiun para facilitar el pago de móvil a móvil de cuenta cuenta en sólo cinco segundos viajará y lo churreros han sido nuevamente los elegidos para enseñarnos cómo usan ambición para cuadrar cuentas y compartir gastos sólo con el móvil

Voz 2 29:45 para pagarme ya la gasolina pagar tu parte de un regalo de cumpleaños una cena

Voz 0545 29:52 pero la preventivo del domingo Churriana

Voz 30 29:56 doce años después ha debido

Voz 0545 29:58 aprendió usted a usarla ya Rosa María bici

Voz 27 30:01 sí sí sí eso fue su puerta

Voz 2 30:04 ya lo ese día

Voz 27 30:06 que para los regalos de lo del colegio de va atendía diez a la usada yo ya estaba acostumbrada a oír la hay haberla de qué les voy a para a un a una compañera del colegio para comprar un regalo de cumpleaños del niño

Voz 0545 30:22 sí sí sí

Voz 27 30:24 pues muy fácil Cobo no bueno

Voz 0545 30:27 pues queríamos recordar un poco esta historia Churriana fue el el el la primera localidad puso euros y ahora también una de las primeras localidades en no usar el euro no usar el dinero sino pagaba a través de una aplicación

Voz 27 30:42 sí sí ante luchábamos con ya ha acabado con los les mucho

Voz 0545 30:46 exactamente bueno pues Rosa María Vilches ha sido un placer charlar con usted este ratito esta mañana de fiesta local aquí en Málaga gracias

Voz 2 30:58 va a gastar por gastar dicho lo que usted quiera

Voz 27 31:03 muy bien muchas gracias un abrazo muy fuerte

Voz 2 31:06 decía

Voz 28 31:08 hoy por hoy Málaga con Esther Luque Cadena Ser

Voz 2 31:12 darle vida a tu baño com Proinsa

Voz 33 32:56 coming devolvería los programas renunciamos a cualquier venganza tenemos nuestras razones otros tuvieron que poner tierra de por medio por exceso de ambición asumimos el riesgo de asomarnos a la ventana durante el verano en septiembre los mucho malgastando su voz o en algún rey lleno de programación entonces yo culpa haría algunos de los aquí presentes inopia donaría pero juro solemnemente por la salvación de nuestra familia que no seré yo el que rompa la parrilla veraniega de las

Voz 35 33:37 la Ventana en verano con Roberto Sánchez Cadena SER

Voz 36 33:48 lo quiere está muy parado

Voz 37 34:03 me está plomo lo va a apretar entre los millennials que gancho esto que acabamos de grabar me me barrunta

Voz 2 34:09 como millones de descargas

Voz 0545 34:21 esta tarde se celebrará la cabalgata la tradicional Cabalgata Histórica de Málaga que realiza su recorrido anual este año lo hace un día después se ha visto obligado a retrasar la celebración al lunes porque la fecha exacta de los Reyes Católicos caía en domingo y ese día todavía había fiesta había feria en las calles del centro saludar a Salvador Jiménez presidente de la Asociación Cultural Feghouli Asociación Cultural que organiza esta cabalgata hola Salvador buenas tardes muy buenas este año un día más tarde se celebra la Cabalgata porque se ha extendido un poquito más la feria también

Voz 2 34:56 lo explica otro perfectamente el porqué te dicen la cabeza cambiar la fecha

Voz 11 35:01 claro imagínate nosotros queremos porque claro imagínate ya la gente está cansada de serlo de resulta que coincide como he ahí muchas localidades incluso al abrirse Muller a lo la provincia que no objetivo se siente que no puede desplazarse hasta a ver la cabalgata y creemos en sería e incluso un muy didáctico que no fuéramos al primer día de la cabalgata saldría ahora de ocho de la tarde a las diez de la noche estaría recogido con lo cual la gente podía cenar irse a ver el pregón y los fuegos y el concierto

Voz 27 35:35 la gente empezó a subir

Voz 11 35:37 lo digo porque se celebra la Feria de Málaga que aunque parezca mentira muchísima gente bueno nosotros lo sabe que estás en los medios que todo había pues no sabes lo tiene muy claro el porque esa es la verdad

Voz 0545 35:47 bueno ya incluso plantean cambiar la fecha de la feria algunos políticos

Voz 11 35:51 ya no se no han preguntado pero hemos dicho que esto le a lo que nos faltaba que tú no puedes cambiar una celebración histórica emotivo celebración histórica por no sé porqué porque el minoría no lo tengo muy claro porque se lo tienen llegar a septiembre aunque ya ocupó antes otra intentona de hacerlo en septiembre que tampoco cuajó al igual que la históricamente la feria también alguna vez es el otro arsenal de julio cuando quizás no agua emplazamiento que tampoco funcionó o sea que yo creo que la fecha agosto y Si el cumpleaños de uno es que esto es igual no

Voz 2 36:22 pero Salvador acude mucha gente a la cabalgata

Voz 11 36:26 la verdad es que la verdad es que si cada año viene muchísima gente enseña de Manon encargado a través de las redes de hacer mucha publicidad de las cabalgatas de Bono montando a estamos en la en la plaza inaugura la gente que Aíto mundo preguntando ya que ahora hay que iban a venir que sean muchos los malagueños que no joe el tema de la cabalgata

Voz 2 36:46 cuántos años se lleva celebrando cuando un grupo de maravilla usted decidió conmemorar la toma de la ciudad por lo rescató

Voz 11 36:52 sí pero esto yo lo dejó muy claro lector no se me ocurría nosotros ya se le ocurrió a nuestros antepasados en el año mil ochocientos ochenta y siete algún bueno yo puede decidió en una época muy difícil como era la industria de la plano la sera algún que otro terremoto prefieren mi pues imagínate la economía como estaba entonces decidieron conmemorar pues un hecho histórico era cuatrocientos aniversario Ike dotar de más relevancia mayor importancia a la feria sí de sacar del ostracismo pues este hecho histórico que que celebrado el afectado de la ciudad y así lo hicieron lo que pasa que el problema de la economía en la escasez de dinero pues es dejar de hacer la trabajada victoria los otro muchos años después en el año dos mil doce pues pudimos rescatar las cabalgatas y hasta hoy esperemos que durante muchísimo tiempo pues podamos seguir llevando

Voz 2 37:38 bueno nos ocurra ocurra hay muchísimo El Vestuario e participan doscientos figurantes creó el en esa cabalgata histórica con trajes de época por cierto a Vicenç estado enseñando en la en la Cofradía de estudiantes estos días no

Voz 11 37:53 concurra ir temas de hacerlo necesitamos currar porque sino no lo tiene nada lo tiene sentirla y de hacer las cosas con mucho amor

Voz 0545 38:02 en eso lo figurantes Salvador sólo eso

Voz 11 38:05 ay bueno te digo la verdad que la gente ya lo sabe ya lo conoce todo el mundo amor aislarse de la Asociación once Gray los con los choques del banco es bueno y el resto pues son gente de otras entidades hay periodistas que hemos querido desde un principio se hizo en el dos mil doce que la cabalgata fueras de gente de la ciudad el mismo que hubiera abogados que hubiera periodistas que hubiera gente del mundo de la política que hubiera todo el que quisiera participar que es mucho no una cuestión y así se ha hecho ahí

Voz 0545 38:31 empieza

Voz 2 38:32 a las ocho a las ocho en punto las tropas cristianas que entraron por la victoria no

Voz 11 38:37 a Fernando tenía el campamento en la huerta de dónde está la basílica de La Victoria

Voz 2 38:41 sí entraron y la victoria

Voz 11 38:43 tras el último al país musulmán de Málaga

Voz 2 38:46 era amigo parece que sí que oye que es apresado que decíamos que éramos comodoro que ha hecho moros y bueno

Voz 0545 38:55 nada que que lo paséis bien Salvador Jiménez total de las ocho cabalgata histórica de Málaga

Voz 2 39:00 un abrazo muy fuerte muchas gracias adiós hasta luego

la red quilla de la provincia de Málaga le ofrece la información del tráfico

Voz 0545 39:09 pues en la capital todo tranquilo pero hay algunos problemas en Marbella en la zona en Marbella retenciones entre Puerto Banús y San Pedro de Alcántara en ambos sentidos después también el arroyo de la mire el el kilómetro doscientos veintidós y doscientos veintinueve sentido Cádiz importantes retenciones mucha gente hasta ahora que va camino de la playa y en la zona de fe

Voz 2 39:28 en la también tráfico intenso en sentido Cádiz

Voz 38 39:38 no

Voz 11 40:01 verdad

Voz 40 40:04 cadena SER

Voz 23 40:08 los servicios informativos

Voz 28 46:43 hoy por hoy Málaga con Esther Luque Cadena SER

Voz 43 46:49 la música

Voz 16 46:50 de

Voz 1 47:03 Hacienda

Voz 2 47:06 ya escuchan su risa ahí de fondo es un bálsamo pues feria tener la quién la Carlos Álvarez buenas tardes cómo estás encantada

Voz 0319 47:15 de estar aquí contigo estás este año en Málaga

Voz 2 47:17 estás bien unas vacaciones como Dios manda son un poco

Voz 0319 47:23 esto obligada no pero bueno bien el poder estar en casa ahí poder disfrutar de unos días de no pensar en nada maravilloso

Voz 0545 47:31 te has operado del hombro del hombro derecho

Voz 0319 47:33 pues era una lesión que iba ya arrastrando desde hacía un poquito de tiempo y finalmente el manguito derrota es es muy fastidioso

Voz 2 47:43 barítono queridísimo aquí en Málaga malagueño de pro teníamos tanto interés en conocer cuál ha sido la música de tu vida

Voz 44 47:52 pues nada en la SER la Xunta

Voz 45 48:07 Carlos Álvarez entra por la puerta grande con un poema de Manuel Alcántara interpretado por Mayte Martín

Voz 0319 48:14 importante el flamenco que le tengo muchísimo respeto aunque es verdad que esta canción no es no es una canción de flamenco pero Mayte es una maravillosa intérprete de casi todos los palos no hizo unir en una canción con la voz de mayo una poesía de Manolo Alcántara que además es muy representativa de alguien que se siente malagueño porque

Voz 1 48:36 hablando hablando de

Voz 0319 48:40 aunque tenga un cierto tinte melancólico pero me parece que no podemos ver muy bien dibujados ahí lo sé

Voz 0545 48:48 sí sí y además se notaba en tu selección musical que el amor es muy importante

Voz 0319 48:54 sí sobre todo intentar darlo he aprendido que hay que ser generosos también para recibir al igual que parada no pero en la cuestión del amor yo creo que no hay que esperar nada con el amor

Voz 0545 49:06 porque Carlos Álvarez no es enamorada

Voz 0319 49:08 no y sin embargo hay gente que me ha confundido muchas veces con los personajes que es algo

Voz 45 49:14 por eso como algo malo que la gente no se equivoque yo soy quién soy cuando descubres La música en tu vida la música me parece desde muy pequeño

Voz 0319 49:26 porque en mi casa siempre ha encantado de mi padre tenía voz de barítono Mi madre tiene una voz de soprano dramática si mi abuela cantaba también en mi abuela Pepa que la madre de mi de mi madre entonces el hecho de cantar en casa mientras se hacían las cosas pero bueno yo recuerdo siempre a mi madre cantando

Voz 46 49:48 pero es algo más que nos quiso imponer cuando cuando

Voz 0319 49:52 ves que la música tiene muchas muchas connotaciones que está en cualquier situación de tu vida después tuve la suerte de encontrarme con con la música como uno de mayores hobbies siendo partícipe de de la Escolanía de los colegios Miraflores

Voz 0545 50:09 eh

Voz 0319 50:11 ya bueno pues se convirtió en mi mayor afición juventud que escuchaba la música que se oye en la Filmoteca precisamente al amparo son este este fue el primer dijo que no me compré este disco que es de Fendi me parece que es muy adecuado porque habla un poco de la suerte no de cómo se busca uno la suerte

Voz 46 50:38 aquí todo depende de que

Voz 0319 50:41 la carta que te toque sea la

Voz 45 50:45 la vencedora tú has tenido suerte en la vida otro has currado yo también me gusta

Voz 0319 50:49 claro pero sí es verdad que hay un hay un pequeño componente que no somos capaces de controlar entonces yo me preocupo por las cosas que puedo controlar el resto pues si vienen dadas mucho mejor no pero creo que para que eso se produzca hay que estar preparados tomo la la frase de Picasso que cuando la musa llegue que me pille trabajando

Voz 2 51:19 te acuerdas cuando te costó este disco de l'Arpa Alan Parsons era te lo compras tú te acuerdas

Voz 0319 51:25 te veinte donde lo compré porque era de Círculo de Lectores porque además era el cofre con los cuatro discos el que iba a ir el libro

Voz 2 51:37 qué bien qué bien era maravilloso

Voz 0319 51:40 de vez en cuando yo entendía que mi de dijera anda cariño quita eso porque era una vez y otra y otra vez cuántas Almansa Don José que en noviembre cumple cincuenta años

Voz 2 51:54 bueno cambio cambio radical ahora con la música de Carlos Álvarez

Voz 1 52:04 además suena vinilo ha venido

Voz 45 52:10 mira resulta que el cantante que hacía de que fan se que en aquel tiempo se llamaba Charly chaus son resulta que hoy en día hay amigos desde hace muchos años que el señor Carlos chaus son uno de los mejores bajo bufo de este país bajo operístico y él estaba ahí en esta producción Jesucristo Superstar claro es designado Superstar Camilo Sesto con Teddy Bautista efectivamente lleva autista que hacía de Judas la verdad es que no sé si esto ha sido el que ha sabido mejor representar a Jesucristo Juncal ando yo llueve que fue el el autor de no de la versión española no es creyente Carlos no no lo soy pero mi casa

Voz 0319 52:56 hasta llena de libros que tratan sobre religión y filosofía porque te llama la atención porque he necesitado justificar el porqué ir porque no entienden de nuestra existencia entonces hay cosas que no me gustan no me gusta dar una respuesta que sea simple para no hacerlo así pues he tenido que estudiar mucho y eso posiblemente también el hecho de haber estudia medicina era era era muy importante para saber acerca de la existencia de la vida y todo eso fíjate que si se hubiera sido médico habría sido pediatras ginecólogos

Voz 0545 53:34 sí sí entonces