Hoy por Hoy Málaga (20/08/2018 - Tramo de 13:20 a 14:00)

Voz 0319 00:00 de poder probar que la gente se sienta por un momento traída que pueda disfrutar de eso que es una una píldora maravillosa para su estado de ánimo

Voz 1 00:11 qué me das tú sabías una y otra vez una y otra vez

Voz 0319 00:15 fíjate de los Verdi quizá menos conocidos Don Carlo que música maravillosa

Voz 1 00:22 Carlos Álvarez antes de empezar a grabar hablabas de retirada pero no de tu retirada sin el legal de la lista no si tú como en tienes la retirada al artista

Voz 0319 00:32 yo creo que hay un declive natural ten en cuenta que nosotros perdona la broma vivimos de nuestro cuerpo entonces cuando nuestro cuerpo se va se va dando un poquito oí y sobre todo la actitud ante el trabajo yo quiero seguir haciendo las cosas muy bien y cuando ya no salga tan bien pues entonces me retiraré

Voz 2 00:53 hace un placer tenerte de la radio en el auditorio para Málaga

Voz 0319 00:59 eso eso sí que es una reivindicación misil no lo tenemos nos vamos a volver airados como él con el Réquiem de Verdi que tengas mucha suerte

Voz 1 01:08 que por cierto la próxima cuando empiezas a trabajar

Voz 0319 01:11 pues empiezo a mediados de septiembre empieza a los ensayos de una cosita que voy a hacer por primera vez que es que busca en el teatro de la Zarzuela a partir del seis de octubre inmediatamente después me voy a Londres a Convent Garden a ser una Bocanegra

Voz 2 01:27 Málaga Málaga anima al Akasvayu en mayo próximo haciendo Otelo así que bueno bueno bueno mucha carga vida

Voz 0319 01:34 Carlos salvarlos gracias sigue tú lo veas

Voz 2 01:52 hoy por hoy Málaga con Esther Luque

Voz 4 01:56 cien punto cuatro ciento dos punto cuatro FM Isère Málaga punto es

Voz 5 02:03 pues compramos coches muchos coches muchísimos coches y queremos comprarte el tuyo que ofrecemos la máxima tasación mejor precio garantizado el pago inmediato aquí toda estas cuestiones gratis acude al especialista recibe lo máximo por tu coche hagas tú tasación gratuita online o visitan

Voz 6 02:18 los en mi coche punto es estamos en el aparcamiento del Carrefour Los Patios Málaga hasta hace te recojo para tomar las zonas

Voz 7 02:25 pero no estuve toda la compra de la barbacoa del domingo pero me da tiempo forma de esa encuentros todos los mejores productos frescos que necesito ya estaba en farmacia salí en fama de esa Caminos Santa Inés setenta ayuno campanillas y ahora puedes acepto expedidos por whatsapp seis cuatro seis sesenta y ocho ochenta y nueve cincuenta

Voz 1045 02:42 por qué presumimos de Málaga presume de feria allí

Voz 8 02:44 estate atento a nuestras redes sociales pues eso

Voz 9 02:47 que justo me voy de vacaciones y luego tengo dos bodas o cuatro viajes de negocios así que lo de pagar el coche hasta octubre nada vale

Voz 10 02:54 no inventen excusas aprovechan la cosa mermaría de Nissan y consigue una de las unidades limitadas crossover con hasta seis mil euros de descuento financiando con ERC Iván hiló lo paguen hasta octubre

Voz 2 03:04 Nissan Innovation acércate

Voz 6 03:06 tu espacio Nissan Motor en Málaga

Voz 1880 03:09 estás embarazada Unidad de reproducción asistida del Hospital Quirón Salud Málaga y ahora también el Hospital Quirón Salud Marbella el Servicio Integral que te acompaña en tu tratamiento de fertilidad ahí durante toda tu maternidad primera consulta gratuita y estudio de la fertilidad para la pareja por sólo ciento cincuenta euros en Quirón Salud Málaga informa ten Quirón Salud

Voz 11 03:27 punto es dirección de obras Peter reformas apertura certificados para apartamentos turísticos suda un aparejador colegiado como el profesional experto en edificación exija siempre el visado colegial es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga aparejadores Málaga punto com

Voz 12 03:45 quieres renovar tu cocina tienes un proyecto personalizado de confianza hay profesional quisiera cocinas es el estudio de cocinas que buscas quiera cocinas Conca en San Julián

Voz 0178 04:00 hay personas que se toman el trabajo demasiado en serio en premios lo hará misma brigada cava no ayuda que viven las relaciones laborales con exceso de tensión qué esperabas que confiar ante siempre con la mente en el maldito doscientos mil dólares es mucho y tenemos que ganarlo gente que juega al límite pero el nombre de la tumba lo escribiré y lo terminen pagando

Voz 14 04:33 realmente creéis que merece la pena venirse con este calor tan de duro y perdonar tantas vidas Kelly

Voz 0178 04:40 agobian las multitudes que no son de si ni de estar todo el día dándole al móvil pues asumen sea La Ventana con Roberto Sánchez en la Cadena Ser

Voz 15 04:49 eduque en el olvido que no todo es ver y tocar Alma de Dios

Voz 16 04:59 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 17 05:06 no vamos del tenemos ella cuida de las eh yo Bici Mad agrega

Voz 1 05:24 nos ocupamos del mar estos meses de verano aquí en la SER hemos puesto este espacio en marcha lo pusimos en julio con la excusa de darle también un poco de de cancha a ese foro que se va a celebrar en septiembre en Fuengirola el foro del mar de Alborán del trece al dieciséis de septiembre igual están pasando pues especialistas por la Cadena SER para para enseñarnos Art a amar nuestro nuestro mar hoy saludamos a Emilio Martínez de Vitoria que es el catedrático de Fisiología de la Universidad de Granada profesor de la Escuela de Nutrición allí en Granada director del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos esta universidad coautor del estudio sobre el estado nutricional de la población de la Comunidad autónoma Andalucía académico fundador de número de la Academia Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación fue uno de los redactores de la candidatura de la alimentación mediterránea a la inclusión de la alimentación mediterránea en el catálogo de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en el foro en ese foro que se va a celebrar en septiembre en Fuengirola va a coordinar el asunto el el el apartado de Alimentación y Nutrición y lo tenemos a otro lado del teléfono e profesor Martínez de Victoria buenas tardes buenas tardes gracias gracias por acompañarnos por qué es importante comer pescado desde el punto de vista nutricional profesor

Voz 18 06:45 nosotros la Fundación Iberoamericana de contrición tiene una exposición itinerante por diversa capitales actual ahora estar en Valladolid dentro de esa exposición Angola apartado para el pescado y el lema que tiene la salud viene del mar es decir el pecado de uno de alimentos básicos entre otras cosas de la tan comentada Dieta mediterránea uno la serie de propiedades nutricionales la que nace con la única es que los famoso ácidos grasos omega tres de cadena larga que son las que tiene efectos muy importante por su actividad anti inflamatoria por su actividad anti enfermedades cardiovasculares por lo tanto simplemente por el hecho de que el pescado sirve para que nosotros podamos tener un aporte adecuado de eso ácidos grasos omega tres ya sería justificable

Voz 1 07:41 y cuáles son las mejores elaboraciones formas de comerlo para sacarle el mayor partido nutricional al pescado cuáles eran las mejores formas de cocinarlo

Voz 18 07:52 bueno en primer lugar y tenemos que tener en cuenta una cosa detectado que no aportar mayor cantidad de todo tres que el pescado azul el que tiene mayor cantidad de grasas es decir más de un cinco por ciento de grasas ferias azul menos ciento de grasa aproximadamente sería o no te llamamos cejado Black bien es una vez que seleccionamos lógicamente y estoy hablando de lo que estoy hablando de que él va estoy hablando de de Estados más grandes como el atún etc fue él nosotros lo lo que tenemos que tomarlo en cualquier preparación puestos esto ácidos grasos digamos no no sufren ninguna alteración por el procesado por la pues la cocina por lo tanto lógicamente cualquier preparación que aporten menos cantidad de grasa externa ha detectado que ya tienen grasa con mucho mejor separaciones tradicionales como puede ser y estamos en Málaga hay que hablar de la sardina dolor pescado azul eh digamos que que deben consumirse habitualmente y entonces él mismo asado el mismo cocido a la plancha de etcétera es decir sin aportar mayor cantidad de calorías Mi mayor cantidad de grasa que no sea detectado pues mejor hizo Manila

Voz 1 09:18 idea de que el pescado fileteado sin piel sin vísceras sin espinas a se pierden nutrientes esto es leyenda urbana

Voz 18 09:28 vamos a ver si en parte es leyenda urbana lo que pasa es que hablaba por ejemplo de que la sardina o en conserva que pone la lupa esta típica de las latas que que tiene los influirán la la parte de de hueso digamos de la parte de del esqueleto el animal fue aportan también calcio en una forma de aportar la directora pero en realidad se quitan la quita la piel en el caso de la por ejemplo en el caso de las sardinas quizás la piel de evitar lo importante que es acumula justo en la piel de la nuclear por lo tanto en algunos pescados para los quitar la piel si podemos quitar alguno tridente pero lo aporta digamos lo que es el músculo la carne de de de estaba por lo tanto se puede tomar como he dicho en el caso de la sardina el caso un poco especial pero en general se puede tomar un pescado de diez será o auxiliar sin que merme su aporte de de distinta

Voz 1 10:34 mire antes se está introduciendo cada vez más en los últimos años en la cocina las algas el Platoon que nos aportan como alimentos estos productos

Voz 18 10:44 bueno algo a lo mismo que cualquier otro vegetal terrestre de nutrientes que son minerales vitaminas sobretodo tienen gran cantidad de yodo entonces los aportar la importante yo creo que eso no alimentos que es nuestra dieta otra cosa es que hablemos la hacerlo

Voz 1 11:10 Luna propiedad no

Voz 18 11:12 de cereales como otros productos vegetales tras la tierra porque tanto podemos incorporarlos a nuestra dieta cuidarlo importante sobre todo para los musulmanes la embarazada el tomar aquella algas una concentración muy alta de diodos sobretodo utilizado en cocina japonesa etcétera hay que tener cuidado porque la el exceso la cantidad de aceptar a la solución de nuestras tiroides hay efectos negativos pero por otra parte que llamamos y las concentraciones de yodo Velarde normalmente están a nuestra disposición nuestra hacerlas podemos tomarla tranquilamente son una por más como alimentos vegetales trascendencia

Voz 1 11:56 bueno estaremos muy pendientes de ese foro sobre el mar de Alborán en septiembre gracias profesor Emilio Martínez de Victoria por atendernos hoy nada que vaya bien el esperamos aquí dentro de poquito poquito tiempo muy bien por muchas gracias a ustedes gracias por enseñarnos un poquito más y conocer el mar un abrazo adiós

Voz 17 12:13 no tenemos aquí te da arenga ella cuida de las piscina

Voz 19 12:32 sí sí

Voz 17 12:35 lo hizo

Voz 2 12:53 hoy por hoy Málaga con Esther Luque Cadena Ser

Voz 15 13:01 la biblioteca de verano

Voz 2 13:04 José Antonio Ruiz de Librería Luces aquí estamos muy buenas tardes pero aquí está el los valientes los valientes como yo me siento un poco especial acompañando T

Voz 20 13:17 a la feria intentó hacer en este día de decía

Voz 2 13:21 esta local verdad me encanta tu bueno estupendo

Voz 1 13:24 la vía estaba abierta toda la feria merecías bueno salvo el horario de tarde pero por la mañana Ana Mis parado

Voz 20 13:29 no no hemos tenido horario de mañana ha respetado las Pardo eh bueno ha sido una fiesta te en una feria interesante han pasado mucho lectores que que bueno como anécdota te cuento una vez un cliente muy especial que venía de Japón un chico que que había establecido malagueño de malagueños en Japón que iba buscando libros para que sus hijos entendiese nuestra nuestra lengua el español Julián agua hice fue emocionado con un montón de delitos para que esos jóvenes no olviden su origen bueno no no sentimos especiales y innecesarios también pero es verdad que hay reivindicando el papel que que que él qué libros se comenta eran no eran libro de de aprendizaje de la lengua nada más que lectura de la gramática manta náutica pues bien es emocionado por lo que fue un momento que que lo comentaba con con Gianetti con Federico en los que el papel librero en una feria se siente especial porque en esa maleta iban muchos recuerdo pero también iban a unas herramientas que nosotros habíamos tenido la fortuna de proporcionarle y que él se iba más que contar

Voz 1 14:54 qué bien qué bien bueno el librero en Feria el librero a lo largo de todo el año es fundamental que a alguien que no hubo alguna tengamos alguna referencia cuando entremos a una librería y hoy José Antonio nos propones

Voz 21 15:07 el chico nuevo una novela

Voz 20 15:11 hoy hoy traemos el chico nuevo una novela que se puede leer de muy muy diferente manera se puede leer como un libro independiente que cuenta una historia en un en un colegio en Washington en los años setenta que no tiene más que una historia interesante entre comillas o se puede leer y el recuerdo el título chico nuevo de trece Chevalier en editado por Lumen o se puede leer como un chaval

Voz 1 15:45 a ver qué es la misma autora de La joven de la perla que tuvo mucho éxito

Voz 20 15:49 efectivamente la la autora de La joven de la perla nacida en Washington en el año ese sentido hace cincuenta y cinco años que tiene más de diez títulos publicados siete de ellos traducidos al español en el más interesante au exitoso fue la joven de las perlas decía se poder era una manera o de otra no se puede leer como una como una novela autónoma e independiente o dentro de un proyecto que se inició en el año dos mil dieciséis el proyecto Hogan en el que a partir de ese aniversario el cuatrocientos aniversario de la muerte de Shakespeare la la editorial Hogarth Press editorial que creó Virginia Woolf en el diecisiete quiere recrear las grandes obras de Shakespeare y Otelo El mercader de Venecia invitó a varios autores entre yo a Tracy Chevalier autores de éxito allí Lien Flynn a Howard ya Consum a Genet Winter on a recrear distintas obras de de Shakespeare en este caso Tracy Chevalier nuestra el chico nuevo que es una recreación de Otelo de la tragedia de Shakespeare en un colegio que muy bien podría hacer el suyo de de ella no nació en Washington el colegio doce se ubica en en esa misma ciudad en la misma época en la que ella tenía ocho diez doce años no es difícil intuir que parte de su biografía o que ella pudiera hacer esa chica bien esa Desdémona joven y atraída posee y un chico que llega a un a un colegio donde no había ningún chico de color de color de color negro de no había ningún chico en este caso él es decir hijo de un diplomático de Ghana OCI ese Otelo esa recreación de Otelo bueno no es muy difícil intuir cuál es el final porque Otelo representa como lo de los celos la ira no es una fábula no sobre los celos amor muchas cosas también era no sentirse especial el cómodo no nos da miedo esa persona distinta a es un clásico de Sotelo

Voz 1 18:30 claro y tú me decías antes que la obra es fácil de leer es un testigo un texto muy ameno

Voz 20 18:37 la la obra cómoda como anécdota mi hija que tiene trece años cuando cuando estaba viendo el libro de caza merecía papá me encanta este libro porque tienen una letras muy claro muy claro de leer pero en la primera impresión es un libro para adolescentes me no no es un libro que Lumen haya publicado para adolescente aunque realmente la lectura no es tanto por una edad sino por un desarrollo letón creo que hay algún al algunos adolescentes qué que están avanzados en esa en el en la literatura que muy bien podrían leer este libro yo le di a leer a mi hija el primer capítulo porque ella cambia de colegio y ahí una una bueno este chico OCI llega un colegio donde no conoce a nadie bueno uno siente a partir de de de esa experiencia de de llegaron colegio nuevo como ella va a empezar ahora en un colegio nuevos esas sensaciones el enganchó Le gustó le encantó leer más me encantó esa esa ese primer capítulo de momento vamos a dejar capítulo ya veremos ya veremos dice merece

Voz 1 20:03 bueno el chico nuevo de Tracy Chevalier es la propuesta hoy de José Antonio Ruiz de Librería Luces en la biblioteca de verano de la Cadena SER a leer que falta muy poquitas días para que acabe agosto a muchos están de vacaciones aprovechen

Voz 20 20:17 sí sí además este libro no tiene demasiado largo tiene a pena docientas página de una lectura muy rápida para la última semana de agosto gracias José Antonio vamos siempre a vosotros en deseamos suerte adiós

Voz 15 20:37 la biblioteca de verano en Hoy por hoy y Málaga

Voz 0178 20:51 oyente

Voz 25 20:51 que en cierra los ojos cerrados visualiza una emisora de radio maravillosa ya la he solicitado piensan ahora en sus programas ya estoy pensando en ellos imagina las voces de los locutores ya las estoy imaginando Cadena SER la emisora que aparecen tus sueños no a mí no me apareció la eh

Voz 20 21:16 como no como maldito que imagine una emisora de radio maravillosa

Voz 2 21:21 de estos son bueno pues claro que me ha parecido la Cadena SER susto del ente

Voz 26 21:31 Nos Cadena SER la emisora que parece lento en sueños

Voz 16 21:50 en la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 4 21:55 cien punto cuatro ciento dos punto cuatro F M Isère Málaga punto es

Voz 11 22:01 dirección de obra sites reformas apertura certificados para apartamentos turísticos un aparejador colegiado como el profesional experto en edificación exija siempre el visado colegial es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores Arquitectos Técnicos de Málaga aparejadores Málaga punto com

Voz 12 22:17 quieres renovar tu cocina quieres un proyecto personalizado de confianza hay profesional quiera o cocinas es el estudio de cocinas que buscas quiera cocinas Conca en San Julián

Voz 27 22:29 hace unos años pusimos las puertas en el cielo y ahora nos ha llamado San Pedro para que le pongamos los armarios el suelo y la cocina Tessa nueve cinco dos tres seis uno tres cuatro uno o entre entes es a punto com

Voz 1 22:40 Hall y su tienda de Prato

Voz 1432 22:42 pero sí alimentos naturales vitaminas minerales y productos orgánicos para una nutrición deportiva y saludable belleza natural higiene cosmética Hall andan Barrett en Marbella Fuengirola y Torremolinos han tan barre punto es jodan Barrett garantía de calidad natural

Voz 2 23:01 en sur cumple cuarenta años y quiere celebrarlo contigo

Voz 1880 23:05 por eso al menos sur seguirá ofreciendo el mejor fruto seco la almendra la máxima calidad de sus productos ofreciendo salud porque la almendra es alimento recomendado de la dieta mediterránea al mensuales más gracias a ti

Voz 2 23:18 en Cártama Estación Almanzor cuarenta años creciendo a tu lado

Voz 28 23:24 nuevo restaurante Málaga marisquería la mayor el lugar perfecto para disfrutar de buenos arroces mariscos frescos y buen pescaíto marisquería la mayor a esperas estamos frente al centro cívico Los Guindos

Voz 16 23:38 pues un acento neutro que no te diste

Voz 2 23:41 quiero hacer una sección con

Voz 29 23:43 esa Roberto desde hace casi treinta años por primera vez desde aquel Carrusel de verano del noventa bien esa dejaste tirado desde los noventa has trabajado in abrir hoy Purroy Hablar por hablar la ventana nunca que existir con él al Si amanece nos vamos porque lo pondrá por la vida quite costaba tras

Voz 30 24:13 hay P

Voz 29 24:17 ahora bien tal Roberto Sánchez Quirante quiere hacer una sección en la ventana de verano y pides en el respeto no como un amigo

Voz 0178 24:31 la Ventana en verano con ropero

Voz 0502 24:34 esto Sánchez

Voz 10 24:40 el periodista de la Cadena SER transmite noticias comprobadas que se abstiene de incluir en ellos sus opiniones personales

Voz 31 24:47 en antena Libro de estilo de la Cadena SER

Voz 2 24:50 editado por Taurus ya a la venta

Voz 10 25:01 este verano están de suerte de sangre ante el milagro y Tote previa

Voz 33 25:05 entra en el que premiada punto com introduce el código que aparece en cada envase del mil a grito y pocas ganar miles de premios al instante crucero con todo incluido vuelo en globo y miles de envases del rito te esperan rasca y gana tuviera grito informa atento punto treinta más cercano al grito de Premià punto com Luca Max el milagro posiblemente el mejor desengrasan T del mundo

Voz 1 25:28 la Cámara de los Balones

Voz 34 25:31 a esta hora abrimos la nevera saca

Voz 2 25:33 no son gajes refrescante como solemos hacer en agosto

Voz 0334 25:39 a todas esas emisoras que se conectan a nosotros para disfrutar de lo mejor de la temporada Lourdes porque cada día hay una de esas cámaras que la gente pide hoy por aclamación popular nosotros lógicas

Voz 1045 25:50 de le ponemos la antena Hay lejía

Voz 0334 25:53 damos a que la disfrute hoy toca hoy toca hablar de la supersticiones de Florentino que no pudo volar con su tripulación habitual a Kiev donde se jugó la final de la Liga de Campeones estaba el hombre y muy preocupado bueno hoy

Voz 1045 26:07 si tenemos que hablar de imprevistos pero claro hablando de imprevistos y Mi mejor que Helvetia para para cubrirlo no

Voz 0502 26:13 si hay que está hay que está bien cubierto la espalda porque siempre bien abrigada y cuando Helvetia parece ya lo doce va prácticamente no hay ningún problema porque el tema que hoy vamos a tratar requiere de que uno esté totalmente asegurado para eso ninguna caza mejor que Helvetia que tu aseguradora suiza y que lo Fire ninguno de los seguro que te vaya hacia sí que juró para todo tipo ahí seguro para los que tengan perros seguro bebida seguro de motor

Voz 2 26:39 a la garganta de ocio

Voz 1045 26:42 aquí al Real Madrid le vendría fenomenal también que diría don Manuel un seguro de estos de Helvetia para os cuento vosotros son supersticiosos no no es especialmente bueno no pues resulta os cuento que el Real Madrid contaba siempre

Voz 24 26:57 de cara a la última finales que ha ganado como un atrio

Voz 1045 26:59 población que llevaba siempre al Madrid a en el avión a eso destino fue la tripulación que ganó la última Supercopa de Europa la de Cardiff a la de Lisboa siempre la de siempre iban con los mismos pilotos que es lo que pasa que no pueden ir estos pilotos a la final de Kiev que requieren un avión un poco más grande porque la distancia es mayor ir resulta que los pilotos pues no tienen el título homologado de de hecho piloto tendrían que hace un curso especial para volver a pilotar esos aviones y claro no queda tiempo entonces presidente Florentino Pérez está nervioso porque la tripulación talismán de de de las últimas en Allen no está y Mike a tú estás en el Santiago Bernabéu he venido aquí pero ya en la oficina de

Voz 0502 27:42 a Florentino Pérez que está realizando de cara a esa filial de Kiev donde al parecer la tripulación no como hubiera dicho que lo que va últimamente al final se ha convertido en talismán ya del equipo blanco y en cambio no lo puede llevar a Kiev y el hombre han superficie una una especie de Manolón cuando Babe los Toro para elegirlo yo lo embarca para amarillo dice viene directamente no corre ningún toro espera a la mañana siguiente una cosa parecida porque muy supersticioso no anda moviendo Roma con Santiago para conseguir que los pilotos puedan llevará al Champions

Voz 1045 28:12 sí señor pues me Paco el becario tú estás en el despacho de Florentino Pérez Florentino un hombre nervioso a esta hora de la tarde un hombre supersticioso no

Voz 1345 28:19 pues así es compañero de joven me encuentro en el despacho de Florentino Pérez que anda haciendo gestiones con el presidente de Iberia no One Iberia eh Florentino señor puedes están supersticioso que tan poco se enfada haría mucho si pierde la final porque sería la la décimo tercera tres de las trece tres Anadir Guardiola

Voz 0502 28:40 el doce decimotercera no suena mal la dos

Voz 2 28:42 además uno Ángel Nieto Florentino supersticioso que las hábitos

Voz 1345 28:47 el hotel donde duermen Modric en vez de espejos pone un cuadro del croata no habría romperlas reflejarse Ile atraiga al club siete años de mala suerte

Voz 35 28:59 es un segundito ante vamos a escuchar a esto Florentino Pérez se estamos bueno buenas para está usted en el despacho estaba en otro sitio estoy aquí para nerviosos no el Fillon el sillón blanco nunca mejor dicho

Voz 24 29:15 decían de pensar no de pensar si ésta está viviendo estos momentos previos a una final

Voz 1045 29:21 está intentando hablar con el dueño de Iberia pero que le hemos cogido en plena conversación no les queremos frenar

Voz 0334 29:27 oiga usted hablando con nosotros por teléfono está intentando convencerlos de que pueda viajar esa conversación

Voz 24 29:35 sí sí lo sé Juan ya sé que los pilotos no tienen carné para otra vez avión pero la Guardia Civil no los va a parar en una nube

Voz 21 29:46 cómo no

Voz 24 29:49 el pelo ese ese favor no que con esos pilotos no salido de maravilla siempre no mira si me mandas en esas pilotos yo te puedo luego cediera Modric un año para cuando haya que desalojar los aviones rápidos que eso tenemos a a Luka Modric acababa de levantar por el pasillo y la gente huye no lo hemos hecho no sé no no no yo estoy tranquilo pero te voy pero no te voy a negar que tengo algo de miedo o no

Voz 0319 30:24 un segundo Juan Emilio alcanza

Voz 24 30:26 esos papeles carpetas no eso que estoy enrollados los dobles capas la intentando pues no no no como te decía Juan que emitiese conseguir como sea ATI a la tripulación a la misma para compensar te te puedo dejar sitio maravilloso para que pase las vacaciones sí un ático en Écija ponen techo de uralita me libre la segunda quincena de agosto y posar para Tito dejó gratis no no no dan unos días hasta que el juzgado aclare de qué murió señor que se alojó allí

Voz 1345 31:12 dejo libre

Voz 24 31:17 hombre tú sabes que yo soy muy supersticioso y no me callo nada no lo que digo lo suelto y hablando de suelto

Voz 17 31:29 hacer

Voz 1 31:32 sí

Voz 24 31:33 que qué me dices que me han localizado a un piloto que de su total confianza muchas gracias Juan dime algo dime dime lo que sea

Voz 1045 31:42 no se preocupe me Florentino que nosotros a guasa no estaba hablando también Juan Iberia la Vecchio esteta Hypo lo dicho la hemos encontrado el hombre ideal para que llevé

Voz 2 31:52 adiós adiós a esa

Voz 1045 31:55 a esa final no va a poder ser la los pilotos talismanes de ustedes pero sí que tenemos al hombre que va a llamar al Madrid un hombre que que garantiza suerte allá donde va Comandante Lara qué tal buenas tardes

Voz 2 32:07 has estado

Voz 1345 32:11 pues nada aquí que me acaba de llamar a la huelga porque se quiere ver Madrid

Voz 1045 32:18 usted tiene todos los tipo de carné de aviones osea ya sí pero sería

Voz 1345 32:22 trabajaba usted o yo ese día estaba libre porque hace la comunión un cuñado mío de cuarenta y cinco años con cuarenta y cinco años murió muy torpe

Voz 17 32:31 venga

Voz 1345 32:32 ha tardado treinta y siete años

Voz 2 32:37 como un tío

Voz 1345 32:40 no pero he podido cambiar día porque cura eh amigo mío yo el vino para la misa en la comunión ir más IU subese les recomendado a Florentino no eso es Iberia pues más recomendados repentino Pere P

Voz 2 32:57 no

Voz 1345 32:58 yo creo que otra vez fuerte a la gente que llevo a los sitio no yo tengo un currículum

Voz 1045 33:03 presionante sabe usted atrae a la suerte no usted que aquí ha llevado y que éxitos ha conseguido comida yo lleve a Eurovisión que remedio

Voz 2 33:10 Amaya no la niña también eh

Voz 1345 33:19 Bar Maya llegar fuere no si usted el currículo comida del año entré lleve al presidente que me vio

Voz 2 33:26 a través de de nuevo ahí también ya

Voz 1345 33:32 vea rally de Gales de noventa titubea Carlos Moya el día es de que quedó gripado Sarkozy arrancaba o por Dios mundial del cincuenta vía yo llevé a Brasil

Voz 2 33:52 el piloto Fernando Alonso último año yo ll never vaya antiguos verdad

Voz 1345 34:04 hace algunos años lleve también a Cristina Cifuentes de Ibiza Madrid iba a ser máster la semana pasada lleve a Pablo Iglesias abertzale

Voz 2 34:25 lo que viene siendo Burgos sí hombre y lo he llevado a la selección española de todos los mundiales todos los mundiales bueno ar de Sudáfrica no pude

Voz 1345 34:40 también el día que la bolita lo último cayó este año que mira tengo lo último aquí lo tengo apuntado lo último llevar Sevilla la final de Copa

Voz 2 34:51 pues sí así que tranquilos entiendo que lo llevan más Florentino van tranquilos Florentino pues la verdad es que lo mismo lo mismo no vamos entrar también varios coches no no va todo muy de chiringuito andando

Voz 24 35:15 no se preocupe usted comandante de verdad que me sabe muy mal que su cuñado tenga incluso que aplazarla

Voz 36 35:20 como Unión no Emilio hable él si el ROM mías

Voz 24 35:25 a ver si queda algo más

Voz 36 35:27 no no no

Voz 2 35:29 mira lo mando haciéndole Amanda HM

Voz 1045 35:33 yo no va a haber un segundito Jorge Valdano usted cree en estas fatalidades en estos en estos caprichos del destino supersticiones

Voz 2 35:43 a reciba un cordial alguna cordial flotación de Palma de mi extremidad superior si la finalización de Biosca

Voz 1045 35:52 con los gracias al que te diriges

Voz 2 35:55 pues yo la verdad es que yo no soy persona dada a superchería no fetichismo cábalas así Agromán

Voz 1045 36:05 no creéis en la mala suerte no yo no creo que

Voz 2 36:08 qué te hace eche el mal porque te cruce un felino o Paco o porque Sete derrame el cloruro de sodio la mesa es de poca inteligencia pensar que por pasar por debajo de una sucesión de peldaños que Lass Sando planos a distinto nivel en una construcción no terreno y que sirven para subir y bajar te vaya a perseguir el mal fario

Voz 1045 36:36 bueno a ver un gran seguidor del Real Madrid José Mercé qué tal qué pasa

Voz 2 36:40 no sé cómo cómo de Kutxa que no sólo va a mi primo Josele La Roux mazos no me pasa nada

Voz 24 36:55 deportó a decir lo mío gracias al salir todos

Voz 1045 36:58 el delito que tú cómo ves a ti te preocupa esto de que no ayer no tengáis la tripulación habitual para llevar María

Voz 24 37:03 tiempo habrá palmera yo no te voy a negar que estoy un poco nervioso con lo sabe porque yo tengo súper vicioso o no y cuando voy al Parque de María Luisa Cruz son Pato negro me cambio de tanques pero claro que muy esté Viñals con esa posibilidad hambre de que no cambia vuelos no podamos ganarla la centésima tercera no sea que tú eres soportables se pero vamos yo tengo tengo osea tampoco puedo pasar

Voz 2 37:41 trabajo es una escandalera no

Voz 24 37:44 dicen que me quedaba la suele mala suerte que eso traen bastante mala ruina procuro que que no se rompa un espejismo en un camerino no creo eso usan iba Gordon Brown

Voz 1045 37:57 no tiene una solución

Voz 0502 37:59 la deuda de voy a ofrecer una gallina a Florentino que aunque es verdad que últimamente la final funcionan bien y que han cumplido alguna de sus misiones clave no como que Vitolo acabe comprando uno cachito saber mundial tu casa

Voz 30 38:15 al

Voz 0502 38:15 claro que las Palma que hizo de puente entre Río de Mao Kitano al muchacho acaben el mismísimo maestro ahí tienen ustedes a Gameiro que no va desde que jugaba Platini con la selección Krychowiak era también ya Belén Glenn Abel inglés que luego pasan cosas cosas cosas

Voz 2 38:33 por lo que pasa con el sábado era él sabe le dije desde el mundo cómo ves la situación mal mal mal mal cambiar el disco para tener resulta

Voz 10 39:12 los diferentes cursos diferentes Winnie Teresa todos quienes

Voz 37 39:17 exigir es algo de otros para tener resultados diferentes cosas diferentes no esperes a que sea tarde cuenta les a todos quién eres tú publicidad siempre en la radio siempre el Glaser

Voz 2 39:32 por desgracia uno no siempre puede estar escuchando la radio estamos que estamos leyendo a Dostoievski