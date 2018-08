Hoy por Hoy Málaga (22/08/2018 - Tramo de 12:20 a 13:20)

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar Bretos Pablo González Batista

las de repasamos noticias de Andalucía está ahora en la SER dos de las cuatro personas que resultaron heridas en la tarde de

Voz 1926 00:33 ayer tras arrollar un tren a un camión en Un paso

Voz 0134 00:35 a nivel sin barrera entre las estaciones de Fuente de Piedra Antequera han recibido el alta médica mientras que otros dos permanecen ingresados en centros hospitalarios recordamos que la circulación de trenes por esta línea de media distancia que une Sevilla con Málaga ha quedado restablecida a las siete menos cuarto de la mañana en Granada la policía detenido a un hombre por agredir Sex su mente a una niña de catorce años que se fugó de un centro de menores a la que recogió cuando hacía autostop también en la capital granadina un hombre ha sido detenido acusado de violar a una mujer de cuarenta años que pidió ayuda a través del balcón en una vivienda de la zona norte la policía investiga si hay más personas implicadas en los hechos y hablamos del precio de las entradas al cine la Federación de Consumidores Facua

Voz 0545 01:19 es un estudio en ciento dos salas de cine en España

Voz 0134 01:22 día concluye que sólo un tercio ha repercutido en las entradas la bajada el IVA cultural en Andalucía la mayoría ha mantenido el precio doce de los catorce analizados dos salas de Córdoba Granada los han subido mientras que otras dos salas de cine en Málaga y Huelva han decidido bajar el precio todo esto lo ampliamos en tiempo de Hora catorce a partir de las doce y cinco de la tarde

Voz 9 05:16 hoy por hoy de verano con Esther Luque

qué tal buenas tardes doce veinticinco minutos del medio día aquí estamos para repasaba a esta hora la actualidad de Málaga en esta jornada de miércoles veintidós de agosto enseguida echamos un vistazo a las cláusula suelo porque los juzgados de Málaga acumulan este año cerca de cinco mil nuevos nuevas demandas por cláusula suelo y se encaminan a terminar el ejercicio el año con prácticamente diez mil procedimientos ahora echaremos un vistazo esos datos pero antes la situación de las playas con los amigos del Aula del Mar hoy nos acompaña el presidente del Aula del Mar Juan Antonio López hola Juan Antonio buenas

Voz 11 05:55 tardes hola buenas tardes qué tal tal como están las playas hoy

Voz 1577 06:00 pues me están bien sí que las playas aproximadamente el viento de Levante va amainando pero te mantiene por tanto el oleaje Eva menos que al mismo tiempo están apareciendo menos medusas están disipando más de hecho en la costa granadina ya prácticamente no hay ninguna y tenemos ya varias playas de Málaga con bandera verde y por tanto un buen día de playa

Voz 0545 06:26 estupendo pues a protegerse del sol que está al Tito easy ahora mismo treinta grados en la capital de la Costa del Sol gracias Juan Antonio

Voz 11 06:35 el día adiós igualmente

Voz 0545 06:46 los juzgados de Málaga acumulan este año cerca de cinco mil nuevos demando demandas por cláusulas suelo y se encaminan ya terminar el ejercicio con prácticamente diez mil procedimiento Jesús Sánchez fue la verdad

Voz 1359 06:56 hola buenas tardes la provincia se mantiene a la cabeza en todo el país en el número de este tipo de casos que tienen que ver con las cláusulas suelo los tres magistrados dedicados al resolver estos asuntos en la Ciudad de la Justicia están literalmente desbordados rehén claman un refuerzo urgente de personal desde que se pusieran en marcha en la provincia estos tres juzgados especializados en cláusulas suelos apenas se han dictado algo más de seiscientas sentencias a este ritmo calculan que van a tardar una década diez años en resolver los asuntos que actualmente tienen sobre la mesa José María Páez es el juez decano de Málaga

Voz 12 07:31 en este año dos mil dieciocho pues estamos en una cifra muy elevada también porque se han presentado más de cuatro mil demandas o sea que si si vemos una proyección a lo largo de todo el año pues es probable que no hacer a las diez mil demanda por por este tipo de procedimientos no entonces con la con los el personal que tenemos lo vemos muy difícil afrontar con cierta celeridad puede este tipo de asuntos no y eso pese a que se está trabajando creo que a un ritmo muy alto puesto que vamos a ver el hasta la fecha digamos que sean se han dictado un total de seiscientos veinte sentencia tengo que he notado los jueces encargados de estos asuntos que son tres lógicamente pues trabajando a ese ritmo pues tardaríamos años todavía en poner al día digamos este tipo de procedimiento

Voz 1359 08:35 los jueces calculan que harán falta al menos diez magistrados más en la provincia de Málaga en la Ciudad de la Justicia para aliviar la situación de colapso que sufren estos tribunales

Voz 12 08:45 nosotros cuando hablamos de de la puesta en marcha de este plan pues decíamos que era insuficiente tampoco personal no para absorber esta cantidad de demanda tan ingente cuanto harían falta para la mejor estamos hablando de cada magistrado puede dictar al año ochocientos mil sentencias hacia harían falta diez magistrados no pero ya ya digo que hablar de mil sentencia al año es mucho decir no hay que dejar de tener en cuenta que cuando se dictan las sentencias también hay que cumplirlas no muchas veces la ejecución de la sentencia pues también exige una actividad importante porque no siempre se cumplen voluntariamente

Voz 1359 09:22 al problema de llorar además de resolver el asunto

Voz 12 09:24 esto hay que ejecutarlos eso también dará lugar a a mucha actividad judicial

Voz 1359 09:30 como explicaba el juez decano de Málaga al problema de llevar a resolver el caso judicialmente hay que sumarle el tiempo de ejecución de la sentencia lo que prolonga bastante más el tiempo de tramitación para que los demandantes puedan recuperar esa cláusula suelo que pagaron en su hipoteca los jueces malagueños aseguran que muchas entidades financieras y bancarias Se están resistiendo a devolver ese dinero

Voz 12 09:49 una de las previsiones del Plan efectivamente era que las entidades bancarias cuando vieran que practicamente un elevadísimo porcentaje de la de las demanda tenían éxito pues que se hayan harán lo llegaran a un acuerdo con el con el demandante para no tener que continúa el juicio no pero parece que este camino todavía se resiste y tendrá que pasar algún tiempo más para que no se produzca esta resistencia a parte de las entidades bancarias no nosotros esperamos que efectivamente esto de un giro no y que podamos de de esta manera paliar mucha de esta de estos problemas que hemos estado comentando con anterioridad

Voz 13 10:25 más asuntos la limpieza en Málaga capital es el servicio municipal peor valorado según el barómetro de satisfacción que ha realizado a nivel nacional el observatorio de servicios humano son los resultados de una esta segunda edición del Barómetro es una encuesta anual que busca reflejar un poco la opinión de los servicios públicos municipales de los habitantes de las treinta ciudades más pobladas de España es una plataforma que actúa a nivel nacional no

Voz 1359 10:51 Jesús un observatorio de servicios urbanos completamente privado vamos a recordarlo pero sí que tiene entre sus altos cargos consejeros viceconsejeros algunos ex ministros de diferentes gobiernos de los últimos años Málaga baja del puesto diecisiete al veinticuatro en esa valoración global de los servicios públicos municipales en la capital respecto al año pasado arrastrado sobre todo por el mal dato de la limpieza viaria Rami Lauryn es el responsable del informe que ha realizado como decías Esther con casi seis mil encuestas en una treintena de ciudades de todo el país

Voz 0662 11:21 tanto los limpien diaria como una cierta bajada de la recogida de basuras en la ciudad de Málaga tiene un treinta y dos por ciento hechos es muy baja la media de las ciudades suspende saga es un cuarenta y ocho por ciento que es muy malo vinos Málaga está esté años tan el XXXII que es malísimo

Voz 1359 11:39 es decir que solamente uno de cada tres encuestados están satisfechos con la limpieza en Málaga el director general de este Observatorio advierte además que una ciudad como Málaga con el desarrollo poblacional experimentado en los últimos años y con la gran afluencia de turistas que recibe buena parte del ejercicio tendrá muy difícil mejorar su servicio de limpieza con una Limasa cien por cien municipal en la experiencia aseguran les ha demostrado que el servicio de recogida de la basura y limpieza funciona mucho mejor cuando lo gestionan empresas privadas

Voz 0662 12:05 tres pues yo estoy cuando lo hagan municipal será peor justamente el el problema insisto de esos servicios tanto la recogida de basura como el como la limpieza viaria en los lugares muy turísticos con mucha sobrepoblación en Málaga hay sobrepoblación pero ya la ciudad en sí es una ciudad muy grande por lo tanto lo que hay que tener es una herramienta con mucha capacidad de control y de supervisión con mucha capacidad para la flexibilizar y eso lamentablemente hace eh ocurre poco desde desde el empleo público público funciona bien cuando es un servicio sistemático permanente muy estacionario en las necesidades cuando tú necesitas esto no tienes puntas de de necesidad de trabajo muy grandes muy difícilmente

Voz 12 12:51 el a funcionar un sistema de Hesse

Voz 0662 12:53 es directa muy difícilmente yo está eso está demostrado

Voz 0545 12:57 Teresa Porras concejala de Limasa buenas tardes

Voz 14 13:01 buenas tardes Esther como como

Voz 0545 13:04 a esto estos datos está esta noticia este barómetro que se hace anualmente el mal de la limpieza de las calles que sigue siendo el caballo de batalla una insatisfacción mayoritaria este año decía el responsable de esta encuesta peor incluso las cifras reflejan un empeoramiento respecto al año pasado en cuanto a satisfacción por parte de los ciudadanos como un recibidos que está Stein este informe

Voz 14 13:29 pues yo Nabás no deja de ser una encuesta seguiremos trabajando en mejorar el servicio

Voz 0662 13:34 como lo estamos haciendo la fecha que estamos ahora

Voz 14 13:37 mismo lo demostraremos se yo calculo que para diciembre habrá una cambio en esa percepción de la limpieza de la ciudad segura por el refuerzo pero estaba hacer a través del Ayuntamiento que es la inversión de dos millones de euros eh que alguna ayuda ayuda obra esta política dentro de noviembre y por supuesto con la plantilla al cien por cien operativa con lo cual la verdad es que la encuesta como bien decía el alcalde la Cuesta no servirá para mejorar la distintas parte que tienen Emalsa que precisamente recogida si ha superado el barómetro con lo cual yo también te puedo poner de ejemplo pues Alicante por ejemplo que también apeló a a él la insatisfacción es superior a la nuestra en tanto en excremento de perro que te metió en ochenta y siete por ciento o Granada claro yo creo que que empieza es una parte lo he dicho siempre fundamental el de los entonces si tenemos pensado más de treinta mil perros en la ciudad de Málaga yo te puedo demostrar donde se limpie alguna calle que al día siguiente está exactamente igual pues mire usted eso está más que conocía o sea hace limpia pero es ensucia entonces yo creo que la colaboración en este tema es fundamental del ciudadano con la colaboró con la enterrada de la ciudad

Voz 0545 14:57 pero malo mala malo está por debajo de la media nacional en comprado usted con al diferente que también tener datos malos pero Málaga en este sondeo en esto

Voz 14 15:04 de Madrid Zaragoza por demás sí sí sí de excrementos todos en de excrementos caninos Málaga tiene el setenta y cuatro Córdoba tiene el setenta sesenta y ocho Zaragoza tiene el sesenta y siete Granada yo no sé si Alicante siete no es sólo Málaga hay muchas ciudades que esto demuestra que la colaboración ciudadana es fundamental

Voz 0545 15:26 elementos es el mal de la limpieza de las calles General valoran mejor por ejemplo la recogida de basura los residuos el tema del álbum del agua al servicio de agua lo valora muy bien pero después la limpieza general de las calles ahí entran los excrementos está claro pero la lista general también está ahí no solamente los excrementos de los perros

Voz 14 15:44 no pero precisamente donde está más alto en precisamente en ese en esa parte en el evento doce dice bueno pues en la haga pipí los perros en la calle pues lleva como hay mucha gente que hacerlo hay mucha gente concienciada ya en ese tema tiene educación para ayudar agua cuando hacía ellos muchas becas se charla pues para que no que precisamente de los perros no sé si la confirmación a la Educació con empecé a tu ciudad observas que las zonas más secas es donde el barómetro efectivamente mayor insatisfacción porque menos en Pamplona pues está perfectamente porqué porque además ya que esto sólo parámetro que realmente una encuesta como bien ha dicho locales en valorar el tema de la comparación al tema de la prevista pues será una herramienta más a observar valorar además rectificar en los temas que se echa efectivamente fallando porque puedo asegurar que para noviembre diciembre estaremos hablando de otro de otro problema porque creo que además estoy segura de que el propio ciudadano poder verlo lo que yo observaban está Heller se lo dije igual que yo sea tenemos que colaborar todos más con la limpieza porque sería muy complicado mantener las ciudades recuerda m cuenta

Voz 0545 16:57 no será hasta el Ayuntamiento en limpieza

Voz 15 16:59 una veintiséis millones debe mucho dinero el es mucho dinero me cobraron de Yaya muchísimo dinero siempre lo hemos comentado la insatisfacción es malo

Voz 14 17:11 por qué dice porque dice usted que es mucho es poco

Voz 15 17:14 yo lo vi de hecho lo noventa y seis millones de euros es muy claro al fin

Voz 14 17:23 es una cifra alta pero porque mire usted es mucho pues bueno yo no sé lo sea ahí está el personal de sus convenios yo creo que las cosas

Voz 0545 17:34 el cine director dijera les observatorio apuntaba lo ha escuchado usted no es segundo a la segunda grabación que el tema de municipal Izar no sé si sería la mejor la lo me la mejor solución no decía la experiencia le ha demostrado que el servicio de recogida de basura y limpieza funciona mucho mejor cuando lo gestionan empresas privadas

Voz 14 17:52 ahora mismo hay alguno antes a lo mejor hay algunos intereses privados que quieren que diga eso sí cómo se portará mama municipal un servicio de Limasa en la ciudad de Málaga bueno no lo sé también me cabe saluda es decir bueno qué interés puede haber en este tema no lo sé lo que está claro es que nosotros llamamos municipalista el servicio en cuanto se pueda haremos que la inversión como he dicho de los mil millones de euros que se van a hacer yo a los todo lo que es la maquinaria que se ha comprado en esa fecha entre octubre y diciembre por supuesto la plantilla estará al cien por cien con lo cual si todos colaboramos poco nosotros limpiamos como estaba limpiando en estos meses creo que la satisfacción general positiva usted usted

Voz 0545 18:39 que se compromete que antes de que acabe el año la sensación la percepción de la limpieza en Málaga va a cambiar por supuesto

Voz 14 18:49 estoy segura ver ciudadano está seguro que también fíjate fíjate dos cosas tan importantes que a nivel de Ayuntamiento tiene tiene la seguridad con los medios que se van a poner en marcha lo que la cambiar yo estoy segura que Ciudadanos también va a cambiar porque también va a colaborar yo eso lo tengo clarísimo oye te digo a los nueve días de ferias que hemos tenido porque me encontraba muchísima gente hemos hablado del tema de la limpieza han dicho oye efectivamente la limpieza está mejorando el se nota falta colaboración ciudadana y en eso tenemos que hacer hincapié bueno él yo te pongan la ejemplo de siempre un carro anda cuando no sólo con una en tu casa te ampliamente por ejemplo de tu casa todos tenemos que recoger y todos tenemos que mantener nuestra casa limpia pero entre todo no sólo la velada una parte

Voz 0545 19:39 un concejal agradezco mucho que que no se haya atendido el año que viene cuando conozcamos este barómetro a verse ha mejorado ya Lord lo podremos analizar aquí también en la radio

Voz 14 19:50 estoy segura no yo no pierdo la fe de la gente no pierda la fe precisamente los trabajadores de NASA en la trabajadoras que están haciendo un gran esfuerzo lo han demostrado esta feria un esfuerzo que se ha hecho sobre todo en la ciudad uno yo creo que la gente además la valorar lo está notando

hace que yo creo que en Sin perdón gracias por atendernos la una menos veinte hay más asuntos enseguida los tratamos pero antes la publicidad

Voz 20 23:17 esto es

Voz 0545 23:28 más noticias dados de alta dos de las jeringas del accidente del tren ocurrido ayer en un paso a nivel en Fuente de Piedra otras dos personas continúan su recuperación

Voz 23 23:37 en concreto ha recibido el alta la mujer de treinta y cinco años embarazada de siete meses y la mujer de veintiuno años que presentaba un traumatismo en un codo y un esguince cervical ambas han sido atendidas en el Hospital Comarcal de Antequera por otra parte permanece ingresado en el Clínico de la capital el hombre de cuarenta y cuatro años que iban en el camión junto con otro joven herido también de veintiuno años que presentaba heridas sembrado eso sí cabeza Iker necesitaba de revisión y reconstrucción en quirófano algo que se va a producir en las próximas horas entre tanto la circulación de trenes de quedada interrumpida quedado completamente restablecida a las siete de esta mañana en esa línea se produjo el accidente una vez que han concluido los trabajos de retirada del tren del camión siniestrado recordemos que el accidente se producía ayer a las tres de la tarde el tren de la línea Málaga Sevilla arrolla va a gran velocidad el camión cargado de pacas de paja ocurrió en un

Voz 1359 24:25 paso a nivel sin barreras por causas que todavía se están investigando por parte de la Guardia Civil ese camión atravesó la vi el susto tremendo entre los viajeros Jesús Pedrera iba en el primer vagón

Voz 12 24:38 yo ahí empezamos escuchar el tren y de repente salieron los dos personas el tren de gramo de Renfe que estaban en la máquina diciendo que no agarré hacemos que no íbamos los pillajes Jeffrey efectivamente Nos dimos un golpe muy fuerte muy fuerte English declaraban Castañar hizo después de todo el trayecto pues ya hay pensando que que bueno algo que no que no vuelque hace tres que no hemos tenido la suerte de que no descarrila

Voz 1359 25:03 en efecto no descarriló porque el tren recordemos arrastró casi cien metros al camión sus dos ocupantes fueron los heridos más graves en este accidente

Voz 1371 25:11 los doctores estarían trabajando en el campo

Voz 12 25:13 co cargando de la alta Gabor fue pasarían Si mira o dios sabe qué habrá pasado oí era lo lleva por delante no hicimos todo un árbol ahí no vemos con el asiento delante ya que están haciendo delante

Voz 1359 25:24 otras tres personas pasajeros del tren fueron atendidas en el lugar del accidente pero además hay bastantes más viajeros con latigazos en el cuello dolores de espalda sufrieron capítulos de ansiedad y contusiones tras ese fuerte impacto los casi noventa pasajeros tuvieron que esperar tres horas hasta ser transbordados en autobús hasta Málaga capital donde llegaron sobre las ocho de la tarde en la Guardia Civil como decimos investiga todo lo ocurrido junto al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF que habilitó una vía alternativa para no cortar la línea toda la información se ha remitido ya al juzgado que se ha hecho cargo de la investigación sobre este siniestro

Voz 0545 25:56 una cosa más Jesús nuevo ahogado este verano en las playas de la Costa del Sol no

Voz 1359 25:59 hombre de cincuenta años que fallecía ayer tarde mientras se bañaba en la playa de Fuente de la Salud en el término municipal de Benalmádena una persona fue la que alertó a los servicios de emergencia de que la víctima se había metido en el mar is le había perdido el rastro efectivos de Salvamento Marítimo hallaron poco después el cuerpo pero ya había

Voz 0545 26:16 decido doce cuarenta y seis y los miércoles toca aguijón Teo León Gross hoy da el repaso al final de la feria

Voz 1926 26:24 la dijo un picotazo crítico sobre la actualidad cotidiana de Málaga el alcalde ha hecho balance esta ha sido la mejor feria de la historia es lógico porque según Elías Bendodo De la Torre es el mejor alcalde de la historia y lógicamente el mejor alcalde de la historia sólo podía hacer la mejor feria de la historia es una conclusión obvia quién necesita silogismo más sofisticados claro a mi esto me hace recordar una anécdota que viví hace veinte años en el periódico estando yo en la redacción el concejal de Cultura hablaba con un periodista amigo suyo y les comentaba el balance de la Feria de aquel año cuando le dio los datos creo aunque seguramente no sean del todo exactos que les dijo dos millones trescientos mil visitantes el periodista ex

Voz 1371 27:06 no

Voz 1926 27:07 pero State locos el año pasado dieciséis dos millones y medio vais a dar menos efectivamente la cifra cambió de inmediato hicieron dos millones setecientos alejó la magia de ciertas cifras es más sencilla que sacar un conejo de la chistera el Manuel dicta que no se pueden presentar datos peores que el año anterior así que como en los Juegos Olímpicos City USAL tus Fortis cada año la Feria tiene que ser más popular más rentable más exitosa más todo si algún parámetro falla simplemente es elimina ese parámetro

Voz 1359 27:39 si los conciertos son Bushi

Voz 1926 27:41 eso se silencia punto ya si con todo en definitiva cada año tiene que ser sí o sí la mejor feria de la Historia esto como advertía Jean Baudrillard supone un vaciado de la historia para convertir el calificativo de histórico en un mero eslogan carente de cualquier entidad así funciona mero marketing y por eso naturalmente esta ha sido la mejor feria de la historia por eso ya sabemos cómo será la próxima sí efectivamente la próxima también será la mejor feria de la historia pues claro el aguijón de Teodoro León Gross

Voz 11 28:18 repaso semanal de Theo números doce cuarenta y ocho minutos del mediodía la vuelta al cole bueno algunos no quieren ni oír la pero

Voz 0545 28:26 a las familias malagueñas se preparan tendrán que desembolsar en gasto escolar más de doscientos cincuenta euros para infantil cerca de cuatrocientos en el caso de Bachillerato según las federaciones de consumo

Voz 11 28:36 a poco para inicio del nuevo curso

Voz 0545 28:39 papelería dos tiendas de uniformes empiezan a recibir peticiones de reservas de material Mario de Jaime cuéntanos

Voz 24 28:47 frenética actividad desde que terminó el curso en papelería librería

Voz 1371 28:51 los padres comienzan cada año antes a realizar los encargos para asegurarse los libros para sus hijos en la barriada el palo la librería delegado prepara la vuelta al cole

Voz 26 29:01 nosotros en nuestra campaña empieza el día que dan la nota en los colegios ya hemos empezado a preparar la campaña ya hemos entregado el cheque libro ya hemos entregado incluso a gente que cada año sabe que mientras antes no lo encargue antes se lo llevan y se evitan las colas de septiembre y que luego no haya libros que es el problema porque las editoriales e alguna cierran en agosto que como soy una heladería cerrados

Voz 17 29:26 jo

Voz 26 29:27 es una tontería pero bueno suele pasar resume

Voz 1371 29:29 esta difícil calcular el gasto de cada familia algunos lo dejan para última hora la Junta volverá subvencionar el próximo curso la compra de libros

Voz 26 29:38 cada año se anima más la gente antes es verdad que hay mucha gente hablo siempre de cheque libro no lo que primaria y eso el sistema hecha que libró Andalucía hay mucha gente que le dan el cheque libro en junio hay otros colegios que lo dan en septiembre con lo cual viene más tarde hay gente que se va a la playa y luego ya es acuerdo en septiembre que tienen libro hay de todo hay de todo la verdad que hay lo mismo de gente que viene ahora en junio

Voz 24 30:02 que viene luego en septiembre

Voz 1371 30:03 el intenso trabajo pero las ganancias no permiten un refuerzo de las plantillas

Voz 26 30:08 nosotros intentamos meter a alguien lo que pasa que somos bueno librería de barrio pequeñita entonces a lo mejor de familiares o si puedes contratar a alguien contratas pero como lo que los libros no te deja tanto un tanto por ciento tan grande a la venta el libro pues sí para papelería y eso viene muy bien pero para la venta de libros no te deja como para el esfuerzo la hacemos nosotros que no tenemos vacaciones no cerramos vacaciones trabajamos a puerta cerrada en el negocio

Voz 1371 30:35 en Pedregalejo la papelería Higinio asegura que los padres están siendo algo más remolones

Voz 27 30:41 nosotros normalmente como papelería estamos dispuestos a toda la piscina totalmente y este año incluso menos porque te año nada más que hay sobre todo los cheque libro una que de primero de Primaria de Primaria y no hay ninguno más entonces los libros lo heredan los niños de curso anterior en que no la verdad es que no porque tampoco tenemos demanda para es porque tiene no aquí en perjuicio de que los colegios lo venden todo el material escolar vende lo libros vende el chándal en de la zapatilla lo Veneto

Voz 1371 31:18 el otro gran desembolso la compra del uniforme en el centro de Málaga la tienda especializada en ropa escolar Toñi Martín toma medidas para pantalones faldas calzado las familias tienen que renovar el vestuario de sus hijos cada curso

Voz 28 31:33 todo el año tienen ir a Nino empiece ya los los clientes como te comentaba empiezan ya venía ya prepara ya la que las previsora las mamás previsora empiezan ya relativamente a ante esa consulta con su historia de Cole pienso que ante lo que pasa es que hay unas mamá que piensan que los niños le va a crecer que se deba a que era pequeño con las ciudades que después lo puede cambiar pero contó con eso hay madres que empieza aunque ese niño se pone muy grandes y las se queda pequeño vitaminas de ese incremento lamenta

Voz 1371 32:01 las clases comienzan en la provincia de Málaga el próximo doce de septiembre para Primaria y el diecisiete de septiembre para Secundaria Bachillerato

Voz 11 35:47 ahora se la Playa de Carmen Linares cuéntanos Carmen Gallardo

Voz 1315 35:50 la Asociación de la biblioteca flamenco de Archidona organiza por primera vez este evento flamenco bajo el lema Archidona tiene nombre de mujer que pretende poner en valor el flamenco como un hecho cultural a la mujer como transmisora indiscutible del flamenco José Luis Soliz presidente de la Asociación de la biblioteca flamenca de Archidona

Voz 25 36:08 pues un certamen propio co que eh que tenga dos robos dos objetivos o dos hombre que Concha capitales una que el hecho flamenco cuando que plantea siempre tiene perfiles culturales de perfil que pueden presentar bien en el dinero en el teatro o en la pintura o en la fotografía eso es preciso poner en valor ahora ir a la vez que hay un no parsimonia Querrey que ha dado más que reforzar que conservar su patrimonio en cuanto a la música en cuanto a las Tetra en cuanto a los contenidos etcétera etcétera entonces el techo

Voz 1315 36:57 la edición de este año acoge charlas y documentales que se realizarán en la biblioteca de Archidona entre las once y las dos del mediodía y por la tarde entre las seis y las nueve de la noche a partir de las diez habrá conciertos más espectáculos en el Paseo de la Victoria

Voz 25 37:13 Iker primer día pues una compañía malagueña las de Ana Farga Hay Javier Gimeno Franchi con Javier Gimeno el grande de Estepona que van a poner aquí en Archidona un espectáculo que ya puestos puesto este verano en algún lugar de la costa y que se llama Ana Farga Penélope da coches de Penélope y que tiene una clara intención de reivindicación feminista el día siguiente será Isabel Bayón la gran bailaora sevillana la que haga su concierto llamado a implemente Isabel Bayón y el último día el XXXI pues un estreno mundial hecho con toda la humildad de el mundo valga la redundancia en el que se va a poner encima de hecho teatro un espectáculo en el cual se hicieron hecha Il que se llama las siete magnífica

Voz 1315 38:11 la cantaora Carmen Linares va a ser en esta ocasión la madrina del certamen y hablará sobre la creación de su álbum Music and musical Antología de la mujer en el cante que resalta la figura de la mujer en el flamenco

Voz 37 38:23 estoy muy contento de aves puede ser madrina no este proyecto y me parece muy importante que se Santervás mujer pero la mujer ha sido muy importante en el flamenco muchísimo ideas sí bueno yo he hecho un trabajo de la Antología de la mujer en el cante que que es lo que voy a hacer lo que vamos a hacer una charla el Inter vendan el esté en este evento que hacen Archidona a se resalta la importancia que ha tenido la mujer

Voz 1315 38:55 todo ello entre la noche del veintiocho de agosto que tendrá lugar el pregón al que pondrá la actriz malagueña Inma La Bruja y la noche del treinta y uno de agosto quédense terminará con el espectáculo de las siete fantásticas

Voz 4 39:06 la red quilla de la provincia de Málaga le ofrece la información del tráfico

Voz 1315 39:12 a esta hora la capital malagueña presenta dos puntos con tráfico más intenso en la zona centro en calles como Carretería y Álamos Si en la avenida de Andalucía en las carreteras de la provincia encontramos tráfico lento en la travesía de San Pedro de Alcántara en tanto en sentido Málaga como en sentido Cádiz en la salida del Arroyo de la Miel en sentido Cádiz hay un kilómetros de retención

Voz 0545 39:34 Il los médicos y sanitarios de Málaga que se plantan ante las agresiones a partir de la una y cinco debatimos sobre eso

Voz 0325 40:12 es la una a mediodía en Canarias Gobierno y comunidades autónomas siguen buscando a esta hora un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para aprobar la nueva senda de estabilidad la Generalitat Valenciana acaba de confirmar que va a apoyar la propuesta del Ejecutivo Radio Valencia Méndez Jiménez evento m no tenemos esa comunicación volveremos a intentarlo en unos minutos la vicesecretaria general del PSOE Adriana Lastra ha recordado tanto las autonomías como a los partidos políticos que la propuesta supondrá más dinero para sanidad educación pensiones os servicios sociales lastra ha lanzado también este mensaje a Podemos

Voz 41 40:47 yo no entendería yo creo ni yo ni los militantes de Podemos ni las bases de Podemos ni los ayuntamientos de Podemos que Podemos se abstuviera o que votaran contra de la senda de estabilidad por lo tanto yo lo que les pido es que reflexionen también esa posición que que vayamos a lo práctico aprobar una buena senda de déficit como es esta para luego poder aprobar unos buenos presupuestos que es lo que queremos todos

Voz 0325 41:11 sobre este asunto el portavoz del PNV en el Congreso Aitor Esteban se ha mostrado optimista en declaraciones a Onda Vasca

Voz 42 41:16 yo creo que puede que puede haber algún acuerdo pero evidentemente nos estamos moviendo en el ámbito de Bruselas pero a partir de ahí yo creo que se puede hablar de muchas cosas también de fiscalidad es decir sin ningún tipo de problema o quiero decir a nosotros lo que proponía Podemos los asusta de hecho de cinco proponiendo cuatro ya están en en Euskadi no desde hace mucho tiempo en marcha Hay on nuestro apoyo con nuestro impulso por lo tanto no no tenemos miedo a hablar

Voz 0325 41:42 más cosas el presidente catalán Quim Torra ha enviado una carta al ministro de Interior Fernando Grande Marlaska pidiéndole que tome medidas disciplinarias contra los policías y guardias civiles que han participado en acciones contra el independentismo entre ellos un agente que fue identificado el pasado fin de semana cuando intentaba retirar lazos amarillos Radio Barcelona Aitor Álvarez

Voz 43 42:01 Torrado dicen en la carta que pide explicaciones a Grande Marlaska después que la delegada del Gobierno en Cataluña Teresa Cunillera no les respondiera a una carta similar enviada a principios de agosto fuentes de la Delegación del Gobierno en Cataluña explican a la SER que responderá cuando vuelva de vacaciones el presidente catalán piden medidas ante supuestas agresiones a ciudadanos catalanes por parte de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil Torra asegura que se deben tomar medidas disciplinarias porque hay una ley que prohibe la utilización de armas sin causa justificada la exhibición de los distintivos de identificación sin causa justificada también así como la utilización de la condición de agente policial para participar

Voz 14 42:37 el actor de carácter político y la carta

Voz 43 42:39 mina con esta frase literal es urgente poner fin a la escalada de violencia que según él hay en Cataluña por parte de grupos violentos así como depurar

Voz 1926 42:47 dice responsabilidades

Voz 0325 42:49 la Inspección de Trabajo ha remitido en agosto veintidós mil comunicaciones a empresas avisando les de que pueden estar incumpliendo la legislación laboral en materia de contratación temporal informa Rafa Bernal

Voz 0228 43:00 no es una actuación en el marco del Plan Director preguntó

Voz 1762 43:02 bajo digno que entró en vigor el uno de agosto y en el marco del cual ya se habían enviado cincuenta mil cartas de aviso a empresas que podrían estar incurriendo en irregularidades en materia de contratación temporal o a tiempo parcial la nueva tanda de misivas enviadas el trece y el catorce de agosto según el Ministerio se centren en empresas que pueden estar incumpliendo la regla de que los contratos eventuales no superen la duración de doce meses en un periodo de dieciocho el plan está todavía en su primera fase la de envío de comunicaciones a compañías que pueden estar incumpliendo las normas para que rectifiquen en una segunda fase la Inspección investigará y sancionará a las incumplidoras

Voz 0325 43:35 en Alicante novedades en torno al crimen del pasado lunes en el que una mujer y un hombre mataron supuestamente al marido de ella con el que se acababa de casar dos semanas antes ambos siguen detenidos a la espera de pasar a disposición judicial mientras continúa la investigación sobre las causas cuéntanos Alejandro Fuentes

Voz 0228 43:50 está previsto que los dos arrestados pasen a disposición judicial mañana jueves son la mujer de la víctima y supuesto cuidador ya que éstas se movía en silla de ruedas sin embargo la policía ha confirmado que no precisaba de ella y que de hecho se encuentre el calabozo de pie a la espera de pasar a disposición judicial según fuentes policiales la detenida habría sujetado a su marido mientras el otro hombre lo apuñalada repetidas veces con destornillador que ya ha sido encontrado por los agentes se investiga si se trata de un crimen premeditado porque los detenidos vestían de oscuro con gorra guantes negros además fue la mujer que citó a la víctima con la excusa de una cena la agresión tuvo lugar este lunes en torno a las diez de la noche en un aparcamiento de una playa alicantina allí un forcejeo llamó la atención de un agente de la Policía Nacional

Voz 1359 44:28 que se encontraba fuera de servicio en la zona pero que no pudo

Voz 0228 44:31 decirlo pues vamos ya con la información deportiva

Voz 0325 44:33 buenas tardes qué tal buenas tardes la Asociación de Fútbol

Voz 44 44:36 las Españoles AFE se reunirá hoy con los capitanes y representantes de los equipos españoles para conocer la postura de los futbolistas acerca de la posibilidad de que se disputen partidos de Primera División en Estados Unidos la semana pasada la liga anunció un acuerdo con una empresa estadounidense para llevar encuentro a Estados Unidos durante los próximos quince años además día de presentaciones en el fútbol español Carlos Bacca ha sido presentada esta mañana como nuevo futbolista del Villarreal llega procedente del Milán en el Leganés han sido presentados entre Siri unión

Voz 0325 45:05 pues es todo pueden seguiría informados en nuestra web en Cadena Ser punto com nosotros volvemos a partir de las dos la una en Canarias en Hora catorce con Antonio Martín

Voz 0545 45:31 vientos del mediodía a los oyentes de la Axarquía que están con nosotros todo el mes de agosto desde el siempre comienzo del del programa hoy es miércoles y tenemos debate la radio tertulia sobre asuntos de actualidad

Voz 45 45:43 ir esto es el

Voz 0545 45:46 a nuestro de cada día condenado a cuatro meses de prisión y multa de ciento setenta euros el hombre que agredió el pasado lunes a un médico en el centro de salud de Puerta Blanca además ayer además se conoció otra sentencia la que condena también a cuatro meses de cárcel y al pago de mil doscientos euros de sanción al individuo hace una semana además estábamos en plena feria y lo contábamos agujereado una sombrilla de playa una ambulancia cuyo personal atendió a un familiar suyo en la barriada de El Palo médicos y sanitarios se plantan ante las agresiones la mitad de los treinta y seis casos que se han producido este año en la provincia de Málaga han tenido lugar en los últimos dos meses ayer se concentraron ante los centros de salud en la capital los sindicatos achacan este repunte a la falta de personal en centros de salud hospitales saturados de pacientes y el Servicio Andaluz de Empleo que reclama concienciación por parte de la ciudadanía también anima al personal sanitario a denunciar vamos a tratar este tema con un poquito de bueno pues de tranquilidad de sosiego para ver hacia dónde vamos cuáles son los datos es el peor verano que están sufriendo los médicos y los sanitarios de Málaga en cuanto agresiones me acompaña José Luis Gutiérrez ex gerente del Distrito Sanitario de Málaga buenas tardes

Voz 46 46:58 buenas tardes qué tal gracias por estar aquí es un día Malisse

Voz 0545 47:00 como muchos de ustedes estaban de vacaciones nos acompañan han querido estar ahí con nosotros en la radio José Antonio Becerra el Sindicato Médico buenas tardes

Voz 46 47:09 hola buenas te Rafael González de Comisiones

Voz 0545 47:11 el sindicato Comisiones Obreras hola buenas tardes Juan José Sánchez Luque presidente del Colegio de Médicos buenas tardes tardes es el peor verano

Voz 47 47:19 es un verano malo la verdad es que cada vez que llega el verano

Voz 0545 47:22 este año los profesionales Pedro

Voz 47 47:25 amo este verano va a ser peor que el pasado pero puede que sea mejor que el siguiente no ese es un planteamiento que nos preocupa no la verdad es que llevamos llevamos con el tema de agresiones preocupado desde el Colegio de Médicos de Málaga muchos años pusimos un teléfono veinticuatro horas nuestro equipo jurídico precisamente defendió al compañero de del centro esa nube Puerta Blanca

Voz 0545 47:47 el lunes fue agredido

Voz 47 47:50 hemos una asesoría médico laboral para bueno puede ayudar al médico que sufre una agresión de ese acontecimiento estresante qué supone ahora se ha creado la figura del interlocutor policial sanitario muchas medidas pero llevar a cero las agresiones no hay una varita mágica que lo logre pero sí has dicho o motivo importante no yo creo que Málaga es una ciudad turística recibimos además en estos meses un número de población susceptible además de que le presten unos servicios sanitarios por desgracia pues la plantilla no están en las cifras que debieran ante estar ante eran los recortes ahora es que faltan profesionales porque no se han cuidado lo suficiente hice no ha marchado al sector privado o a otras comunidades hizo motivos para reflexionar todos para reflexionar y sobre todo para intentar buscar tratamiento

Voz 0545 48:39 vamos con lo datos gerente del distrito sanitario José Luis Gutiérrez hemos dicho que la mitad de los treinta y seis casos que se han producido este año en la provincia de Málaga han tenido lugar en los dos últimos meses que datos baraja el SAS en toda la provincia de Málaga no solamente en el distrito sanitario de la capital

Voz 46 48:54 bueno yo tengo los datos de es de Málaga Valle del Guadalhorce

Voz 4 48:58 cuyo también nuestro y bueno me quizás el más también el más importante no exactamente eso sí por el tamaño de la población atendida enumerar profesionales que trabaja los sindicatos lo mejor del resto de la provincia también pueden acompañar no con tantos

Voz 46 49:11 los datos registrados que tenemos nosotros a hablan de treinta y seis agresiones en lo que va de año

Voz 0545 49:17 lo que va de año esto es más que el año pasado

Voz 46 49:20 más o menos parecido al año pasado hay un incremento de la notificación de agresiones verbales

Voz 47 49:25 sí