Hoy por Hoy Málaga (22/08/2018 - Tramo de 13:20 a 14:00)

Voz 1 00:00 tratamiento en dos líneas por una parte habrá que hacer un nuevo mapa veraniego ver qué medidas de seguridad se pueden emprender ante lo comentábamos ha cambiado mucho la atención que los médicos prestamos fíjate que ocurre las agresiones en urgencias en Atención Primaria con dos focos importante donde donde el médico estás solo antes no estaba en médicos ahora mismo nos encontramos con un paciente no tenemos ninguna persona que en un momento dado pueda interceder

Voz 2 00:27 y después lo evidentemente que estamos hablando de de recursos la tengo que ir a publicidad en tres minutos pero se creó un observatorio en el año dos mil dos mil diecisiete diecisiete A I

Voz 3 00:40 el año diecisiete además ha intensificado la coordinación con la Subdelegación del Gobierno en las fuerzas de los

Voz 2 00:47 una mesa una mesa técnica para al culto saquearon colegios oficiales de médicos de enfermería a la Delegación de Salud la Junta Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado creo que también los datos que hay de esto que se ha hecho que en que el dado

Voz 4 01:01 avance se ha creado coordina

Voz 5 01:04 no lo doctor política

Voz 2 01:07 la Policía Nacional y la Guardia Civil ha y no de decirle lo malo

Voz 4 01:12 ni la Policía Nacional en la capital sólo está funcionando el capitán ya la de hacía no hay que ir a comisaría hacerlas se puede hacer desde el propio centro seis ha dado pequeño

Voz 2 01:21 así lo un poquito las grabaciones porque acabe mucho sanitario que no funcione claro porque llega un momento en el que se ve como algo habitual ver trabajo que es lo que he estado continuamente reclamando

Voz 1 01:33 me alegro mucho que José Luis diga que se está estimulando el médico general profesional sanitario denunció porque se ve que forman parte ya de nuestro trabajo y eso no puede ser es cierto los profesional Nos quedamos sorprendido cuando se le dice no a un paciente a veces hay respuesta que son inimaginables por qué porque sea Fomento una cultura clientelar y esto es una relación sanitaria él define el paciente siempre tiene razón o mejor dicho todavía cómo se emplea el cliente siempre tiene razón no es materia sanitaria cuando un profesional no prescribe un medicamento aunque puede haber una discrepancia es porque está buscando el bien para el paciente

voy a ir a publicidad enseguida enseguida les doy la palabra clave

de del cliente del pasado

Voz 18 06:09 gente como cliente no de todos los derechos los tiene el paciente no tienen el derecho a discutirle al médico

Voz 1 06:15 pero la las profesiones son sanitaria son vocacionales y la relación médico paciente si en general los profesionales sanitarios se inspira en la confianza no entonces intentar durante estos años dando un marchamo de marketing de relación clientelar es un error hay una carta de derechos y deberes no le temblará el pulso para reconociendo por supuesto los derechos de los pacientes hace también que

Voz 2 06:43 sí efectivamente eso parece como queda vacía Torretta que ibas no se al hilo de esto que estaba juntando Juan José

Voz 3 06:50 bueno para quién te tuviera dudas de del reparo vale vaya por delante que yo creo que el papel que está tomando la dirección del distrito el de salud en el distrito mala concreto ademán esto racha que llevamos no con el tema de la reaccioné de posicionamiento en primera línea condenando no reconociendo que esto sea algo que podamos dispensar de alguna manera en y queremos pasar de puntillas porque no de perfil es decir condena firme ante la gravedad de esta situación eso vaya por delante luego también hay que tener en cuenta una cosa es decir la relación profesional paciente ha evolucionado hace dieciséis años que tenemos una ley sobre la mesa cuarenta y uno barra dos mil dos de autonomía del paciente que evidentemente pacientes no es un obedece hedor de nuestra órdenes sino con alguien con el que pactar el el tratamiento lo que tiene que tener información sobre lo que somos lo que hemos observado sobre las medidas que hemos puesto terapéutica decir que ese sentido ese contexto también tenemos que tenerlo absolutamente claro pero nada de esto no tiene que llevar a que la discrepancia entre un paciente y un profesional tenga que llevar a una Grecia

Voz 18 07:57 mira lo que queremos pero hemos tenido una llamada de un oyente no ha querido participar en directo pero ha dejado ahí el mensaje yo lo transmito un poco al hilo de lo que comentaba el presidente del Colegio de Médicos dice que lo de los médicos siempre recetan lo mejor no es así exactamente dice este señor recetas los medicamentos que marca salud o quien corresponda no porque sea lo más efectivos en algunos casos sino por precio

Voz 2 08:20 por ahorrar también dinero pone el ejemplo de

Voz 18 08:22 medicamentos para los enfermos con VIH

Voz 3 08:25 yo siento ese comentario de Almería un médico prescribe

Voz 1 08:29 a lo mejor ya que curiosamente las discrepancias vienen muchas veces porque ver determinados pacientes no traen medicamento pues porque se lo ha dicho un familiar porque se lo ha hecho en vecino yo estoy totalmente contrario a esa opinión y me consta que ningún compañero entra entra en eso no pero dejando eso sí es cierto que esa discrepancia unida a las discrepancias por ejemplo de petición de pruebas complementarias a veces hasta documento legales no podéis imaginar para los que estamos en primera línea de fuego lo que supone por ejemplo que te llegue un paciente y lo pongo a modo de ejemplo que será olvidado sellar el de Nine un tema que no es puramente un tema médico viene para que el médico de familia le haga un certificado de que ese día estuvo enfermo cuando además pues no tenemos constancia porque hay una historia digital dirá dónde quedan recogidos lo bueno pues eso que aparentemente cualquier ciudadano diría bueno pues como el médico va a cometer un error o hay una cultura de que el médico se lo tiene que dar todo eso certificado médico bajas laborales petición de prueba además con una urgencia como decía el doctor Becerra que no está en nuestra mano todo eso genera unas expectativas en el paciente que después el que da la cara quién es el profesional a quién se lo aparte al profesional que el que da la cara ya nos gustaría a los médico que una cosa hiciera en dos semanas que un tasa pidiera que una cita para el traumatólogo en tres meses estuviera solventada pero eso no es así en parte porque hay demoras en parte porque todo no tiene que ser José Luis de Mora cero antes aludía actúa la demora la demora cero es una perversión no todos recibir una demora cero en la atención y hemos caído en eso hay consultas que pueden esperar y otras que no eso no puede hacerse a forzar a que cuando hay poco profesionales pues todos tengamos que cumplir que hay cita para el día siguiente

Voz 2 10:21 tengo muchas preguntas que haceros todavía afortunadamente

Voz 3 10:24 incluso en verano amanecía los lunes en concreto con miles de citas libres para el día este verano no estamos teniendo problemas de discutir sobre decide demorado cero no porque hay digo

Voz 2 10:35 por eso es muy bueno

Voz 19 10:39 el Sindicato Médico hay una cosa que que vemos porque también vamos a buscar soluciones al tema de las agresiones no irá se quiere que el Servicio Andaluz de Salud a la una una iniciativa legislativa porque es que resulta que los profesionales sanitarios hilos de educación que estamos reconocidos como autoridad estamos con una pena mínima de seis meses de de cárcel mientras que el resto de de el profesionales que están reconocido como autoridad como pueden ser guardia civil es Policía nacional jueces la pena mínima es de un año

Voz 2 11:18 la dureza las condenas por la sala

Voz 19 11:20 muy barato porque además la hemos visto en dos sentencias once inmerso es la persona dice acepto la la la condena pasa automáticamente a cuatro meses es decir sale sale muy barato hizo está viendo a los que agreden que que es al maratón pero sin embargo sí esa misma agresión se produce a un policía a un juez tal eso es la pena mínima un año somos todos autoridad por tanto tenemos que igualar no en esa es la me

Voz 1 11:49 Matí José Antonio

Voz 19 11:51 el sector privado no tiene esa consideración Hermes

Voz 1 11:54 por ejemplo que trabajar en el sector privado igual que en el público y tampoco parece lógico porque la agresión es la misma

Voz 2 12:00 me siento ante de la sanidad privada no hay dando no tenéis datos pero bueno eso eligió de médico nosotros hemos tenido este año llevamos veintiuno

Voz 1 12:08 lesión cosa que ya me sorprende me me contaba José Luis que ellos tienen dieciséis médico fíjate ABC decalaje que hay con los votos nosotros tenemos veintiuna médico este año porque a veces médico pocos otro cauce tanto en el vuestro como en el nuestro pero es cierto ahora mismo en el sector privado la agresiones son simbólica dos tres aproximadamente por años habrá que analizar qué ocurre ahí ir qué ocurre en el sector público no pues yo coincido con Rafael González Delgado es cierto también hay masificación en determinado ámbito de la privada y no lo vamos a decir pero las condiciones de trabajo y el escenario tiene que marcar cuando el número de agresiones están bajo

Voz 20 12:46 hombre la agresión en dos mil diecisiete la provincia fueron doscientas cincuenta y siete y ochenta y una agresión física hay ciento setenta y seis verbal Merval los datos que yo tengo Ana ochenta y tres tengo oficiales de los

Voz 18 13:02 bailan mucho los datos también puede lo decíamos que muchos sanitarios dicen que han sufrido agresiones pero no hay una denuncia no se interpone denuncia

Voz 3 13:11 sobre todo este asunto también es otra de las cosas en las que insistimos mucho en el conocimiento por parte de los profesionales del procedimiento pasa cuando se por ejemplo en el caso de El Palo del otro de perdón de Puerta Blanca yo lo que ha sido ejemplar porque fue agresión en cinco minutos estábamos la dirección del distrito encontró te llaman el profesional a la media hora se produjo la detención todo el trámite de riesgo laboral de denuncia

Voz 19 13:37 hace seis y lo hizo al día siguiente

Voz 3 13:40 de la mañana a mí una sentencia es decir yo creo que ese caso

Voz 1 13:42 así sonoramente cedió un abogado del Colegio de Médicos que había por supuesto por supuesto yo acompañando los claro ha habido otros casos donde el el profesional por lo que sea por eso que comenta José Luis Oltra a veces de falta de conocimiento porque esto parece que les va ocurría lo otro no es como la enfermedad no es importante que que profesional vaya bien asesorado jurídicamente porque si no

Voz 4 14:07 protocolos de aviso el distrito tiene obligación de poner a esas ahora mismo

Voz 3 14:11 estamos aquí porque creo que todos tenemos cada uno lo suyo

Voz 2 14:17 tanto para arropar al profesión hay un observatorio

Voz 18 14:19 la frenar las agresiones hay una hay una mesa técnica que está abordando este asunto cada vez hay más no sé si se va a intensificar centros de salud que ya tienen seguridad privada cámaras que se va a hacer a partir de ahora hay un

Voz 2 14:35 hay una propuesta por parte de los extras a medida que llame

Voz 3 14:37 implantada durante hace mucho tiempo que es el el botón del pánico del montón

Voz 2 14:42 estoy como mecanismo pero eso eso puede crear eso lo tienen

Voz 4 14:46 me bastante problema porque cuatro

Voz 19 14:49 el botón del pánico suena en el ordenador de todos los profesionales iba hacia la consulta pero claro ahora que hace el que vaya porque claro lo lo lo lo separamos si se les dado un empujón ICA en el que estaba agrediendo resulta que yo le ha agredido y entonces al final puede acabar en el calabozo yo porque no es lo mismo un guarda de seguridad que tiene claro tiene una por su trabajo vital está les le protege una determinadas leyes a un profesional sanitario

Voz 2 15:20 que no asegura que puede con tu bolígrafo para intimidar y no vamos a pensar lo que lo que estamos haciendo son

Voz 3 15:32 María FIA no porque evidentemente estamos hablando de que tenemos bien identificado que no existen factores sobre los que podamos incidir directamente que haya evidencia de que esto va a significar una disminución de la agresión pero sí que está claro que la sensibilización de profesionales ciudadanía jueces policía que ya estamos haciendo gracias también a la labor de los medios de comunicación es fundamental yo creo que es una primera línea en la que no hemos puesto en la cabeza de la mano con todo yo creo que esa es una una una paso importante por parte de la Administración por otro lado Si notificaba mejor todas los casos que se están produciendo y de ahí que estimulen la notificación eso no ayuda hacia una mejor distribución de cuál es el mapa de riesgo la distribución de seguridad en los centro de salud tiene que ver con la agresiones pero también con la siniestralidad relacionada con otro tipo de cosas como pueden ser robo o otro tipo de es de situaciones pero no obstante tampoco se trata de una medida que haya evidencias de que pueda ser disuasoria aunque siempre estamos abiertos a mejorar en reconfigurar la la parte de seguridad a la cámara y la presencia de guardia mira hay en horario de mañana de las treinta y seis han registrado veintisiete es decir el horario donde más presencia de guardia de seguridad tenemos en los centros no obstante evidentemente esto es algo que tenemos que revisar continuamente

Voz 18 16:49 en todos los centros de salud

Voz 2 16:52 siete de de siete es ahí están en lo más grande la afluencia de público normal identificado quema

Voz 3 17:01 eh viejo no porque

Voz 4 17:03 sí estoy totalmente de acuerdo con eso no hay pero se olvido una cosa importante que reclamamos todos las plantillas tenga al cien por cien en todos los centros porque eso es seguro

Voz 2 17:12 cabría menos agresiones mucha menos

Voz 4 17:14 si las citadas las plantillas tuvieran cubiertas todas las bajas se cubriera todas las vacaciones tuviera que no hay una relación directa entre no la hablar Tura la plantilla pero podríamos probar porque

Voz 2 17:26 no quiero decir que me lo contaba sobre la mesa como causa

Voz 3 17:34 la agresión agresiones porque se estamos hablando

Voz 2 17:36 desviando el hablando estamos hablando

Voz 4 17:40 factores de riesgo que todo eso está muy bien la seguridad privada en los veintiséis centro yo eso lo firmaba ahora mismo de de coleccionable era lo de botón anti pánico a pesar de estatal las cámaras de seguridad todas las medida disuasoria perfecto pero también adecuar las plantillas a la población real que tiene Málaga es que Málaga es donde más agresiones se produce de toda Andalucía agresiones verbales perdón física el año pasado se produjeron ochenta y tres registrada que serían mucho más con la población que tiene Málaga Sevilla con mucha más población tuvo sesenta y siete

Voz 3 18:11 y Córdoba por decirte una de la cuales

Voz 4 18:13 cercano es de las que menos tuvo veintisiete es decir que Málaga es que

Voz 3 18:17 sí sí

Voz 4 18:17 estamos cortos de todo de cama hospitalaria de profesionales y porque aquí hay más población de la que está realmente reconocida

Voz 3 18:25 todos sabemos que que la que la investigación ha ido cosa que son la Asociación la causalidad no podemos demostrando Asociación de causalidad entre este otro aunque yo evidentemente soy el primero que quiere que todo este dimensionado para las necesidades que tenemos claro que sí bueno

Voz 18 18:42 tenéis pendiente hacer algo ahora al comienzo de septiembre de curso volver a reunirse esa mesa técnica no lo sé

Voz 2 18:49 sólo soy un problema que ha cambiado la delegación de

Voz 4 18:51 bueno entonces he estado pendiente que no vuelvan a convocar esto emanaba de una hora de decreto de una ley estatal donde se creó en torno a toda la comunidad y era la Delegación del Gobierno del anterior Gobierno ahora ha cambiado el subdelegado del Gobierno entonces estamos pendiente de que no

Voz 3 19:11 de todas maneras yo sí que aparte de que lleva constituida esa mesa hizo especial coordinación tramitación central y la autonómica en este tema yo creo que sí hemos notado una diferencia sustancial es la respuesta que tenemos la he mejorado en la cumbre de efectiva la fácil porque todas las cosas importante tenerte te facilitarle las cosas al profesional agredido no el hecho de que pueda presentar la denuncia sin moverse del centro de salud porque lo importante la figura del interlocutor tengo que reconocer desde aquí que el que tenemos es mala pues también una buenísima respuesta y luego a nivel judicial es decir que te he tenido una agresión El un efectivo el juicio el día siguiente por la mañana a las doce y esto es de agradecer y reconocer

Voz 4 19:50 un aspecto que es estaba trabajando en esa mesa y que puede ser interesante que el no sea el profesional el que hagan la denuncia sino que sea él el que la empresa no porque es que sitúa a hacer la denuncia va a tu nombre tu dirección facilitando una serie dato pero bueno ya hemos dado un paso

Voz 2 20:08 en ese sentido y es que el teléfono la dirección ponemos nosotros lo que estamos pidiendo que la dirección

Voz 19 20:17 ahora se está poniendo la del distrito sí pero aparece el nombre del médico cuando denuncia a un policía parece su número de placa días todos nosotros tenemos un número de colegiados o un número identificativo que debía debía de ser servir igual que para otros y Mato anonimato eso eso es muy importante poner los hoy en día el policía no te lo admiten que te pide el carné de identidad

Voz 18 20:44 agradezco muchísimo que haya hay dedicado hace tiempo a a debatir este asunto escuchando muchos oyentes además de la Cadena SER José Antonio Becerra Sindicato Médico Rafael González Comisiones Obreras José Luis Gutiérrez gerente sanitario y Juan José Sánchez Luque presidente del Colegio de Médicos gracias hay que esto se acabe o por lo menos no porque vaya verano que llevamos

Voz 21 21:06 a a ver a ver cómo llegamos Serolo grabó entre todos yo sí me gustaría decir que es importante que que José Luis te aquí en sí sí saque la administración este primer ir profundizando en esos datos José Luis exacto concentrado

Voz 2 21:20 yo Gemma Manara las drogas tampoco algo valorar lo dejamos aquí muchas gracias

Voz 34 25:46 gran Rondiella hoy hoy recordamos nuevo ataque de la Cámara de lo mejor de este año

Voz 1045 25:50 hoy vamos a recordar el día que mandamos al Cádiz muy a pesar del Yuyu a la venta el nuevo porque se quedó fuera de los playoff después de estar coqueteando con los puestos de ascenso hoy verás hoy teníamos pendiente un programa que todavía nos queda de Jaén voluntariamente voluntariamente sabíamos que podía haber alguna venta del nada por seguro ya seguro tenemos que felicitar al Córdoba y al Almería porque voy a estar un año más en la segunda división pero ahí vamos a recibir con todos los honores por si cabía alguna duda dos Manolo que hay algunas malas no te Santa haciéndote enseguida Carlos Mali está hundido para recibir con todos los honores que nadie en la venta del Dabo allí tenemos al INI Nos ha costado trabajo convencer no estaba dispuesto a lo llevo diciendo desde el domingo inmigradas buenas tardes

Voz 1704 26:40 se debería abrir John no ciento yo yo yo no me abrazo también había Vigo personal Manolo Vizcaíno ya don te Jonque debe sé que la tiene a mi amigo personal son bueno pues entonces te Hong también a a la venta naval más martes saluda desde la ventana el lago inundada hoy de color amarillo pero pero no por lo independentista carta la quinta rara porque hoy llega al establecimiento de don Paco Cornago el caos club de fútbol tras hacer el Breva varios curas el problema

Voz 35 27:19 hasta el alba que el pero nazarí en la última jornada de Liga ella bueno pues allí en esta plaza del héroe está Paco el becario rodeado de chirigotas esta es la chirigota de Manolo Santander cantando me han dicho que el amarillo que es el color que recibí en dichas oye la venta del nuevo yo

Voz 1045 27:38 voy para allá dentro de un rato voy para allá en todo el rato pero hoy tenía que estar aquí dentro Rato voy a la plaza

Voz 36 27:43 pues sí compañero aquí me encuentro a una plaza completamente inundada de color amarillo no donde no paran de llegar cada vistas de todos los rincones para recibir a su equipo en la mismísima veinte hemos vestido amarillo Paco o todo y Sisi mucho aficionado todo bien embestido ve Breva jamás mucho más con camisetas amarillas larga tipo Miliki que están siendo recibidos por las azafatas de la venta de nuevo con un pack que contiene el pack una nariz colorada una trompeta una peluca amarilla hay una flor que echa agua y zapatos con tres números más que el tuyo

Voz 37 28:31 sí sí de Pizzi Minnelli

Voz 38 28:39 peli buena bien que hay tanta gente esperando a que llegue tú también hay mucha gente que viene para que hay que también va a venir

Voz 36 28:51 el humorista de cómico Toni Rodrigo también va a venir con su camiseta del Cádiz creía que tiene y que también va a traer aquí a la venta en nada pues ya no da más belga

Voz 39 29:04 tan llevado y Robinho

Voz 35 29:11 oye que hay incluso de Carnavales

Voz 36 29:14 pongamos algunos neto entrando los si hay un coro de Carnaval cantando La Nava negras precioso estribillo que dice La Habana Sky con más me grito calle en La Habana com

Voz 39 29:27 mamá está siendo

Voz 36 29:30 muy aplaudido por la afición cadista pero sí perdón me está llegando porque está llegando a esos momentos toda la directiva del Cadí llega el entrenador Álvaro Cervera el preparador físico el director deportivo Juan Carlos Cordero también ha llegado al que recomendó los fichajes de invierno no la tras acabar la primera vuelta con cuarenta y nueve puntos y conseguir dieciocho en la segunda

Voz 35 29:53 pues llegan vestidos pues han llegado todo

Voz 36 29:56 con chaqueta amarilla pantalón azul un sombrero bombín zapatos grande es de punta redonda y un bastón cada uno Vigo tipo cortito no un momento que se para él me llevan a cantarle algo a la afición desde el balcón de la plaza del mamarios

Voz 1045 30:11 a ver qué va a cantar la directiva del Cádiz Cervera el preparador físico oí Juan Carlos Cordero y los que no

Voz 36 30:17 que trajo a los vamos a escucharlo

Voz 13 30:21 más allá pero sabe que nadie Cervera los Malta

Voz 40 30:52 el señor qué bonito

Voz 35 30:55 por el cantando charló de la comparsa Los Beatles de Cádiz es muy bonito Kike de la Fuente como esta el cambio ha llegado ya a la venta del nabos él espera todavía

Voz 0660 31:05 totalmente confirmado compañeros que cabía está ya en la mismísima venta del Dinamo trabaja Fire Coca Cola en el último tramo de la Liga no

Voz 35 31:15 bien que lo hemos hecho además me la gente habla de un mal

Voz 0660 31:18 la suerte pero la verdad es que en el últimos partido y ganar no ganando

Voz 1045 31:25 en un partido de los últimos once no se puede pretender entrar en play

Voz 0660 31:28 y así es totalmente imposible no hay muchos cadista hay jugadores del Cádiz que han venido a arropar el equipo tengo a mi lado a uno de los grandes mitos del Cabildo especialmente llegado desde muy lejos para esta ocasión me refiero al gran Mágico González que grande que haya venido del más allá del aquí al lado médico que ha pasado mágico hombre te esperaba este resultado se ha dicho Makos al era yo lo entiendo yo entiendo este idioma Mágico González ha dicho que el error ha estado en que el caddie no supo dormir el

Voz 10 32:11 para cuando quedaban tres minutos acordáis no

Voz 0660 32:16 se dice que a mí ahora me ha dicho que si al cabo diga lo llega a entrenar él duerme este partido al Carranza entero la rueda de prensa posterior el entrenamiento del lunes

Voz 41 32:33 también ha dicho Davis

Voz 0660 32:36 dice que se ofrece al carry para enseñar a dormir este tipo de partidos como Abengoa Maicon el tiempo porque en estos precisos momentos entra en la caravana del cabe en la venta de eslavo

Voz 36 33:03 esta llegando encabeza el desfile

Voz 0660 33:06 carroza con los mayores goleadores del camping

Voz 35 33:09 están en ella

Voz 0660 33:12 Vicente Borge El negro Cabrera mira osa lleve el Mortadelo de los Balcanes y van a que no samba activa Harry el cordobés espejo Darko Mladic hilos nigeriano Akin sola jugadores jugadores que os juntando los goles de todos ellos en el Cádiz no llega ni a media bota de oro si acaso a busca de España dice que he cometido tal pues mira van vestidos de Pierrot de por la tristeza que transmitía rematando no y a continuación vienen una carroza con niños vestidos de Charlotte a donde se han sumado al el grupo de Dios de activos y finalmente en olor de multitudes llega la carroza de los jugadores del cambio que tienen con la camiseta del caddie pero que llevan algo nuevo en ella lo que llevan un nuevo patrocinador en su camiseta que lucen en letra mayúscula un nombre muy conocido en los astilleros de Cádiz que llevan Navantia

Voz 39 34:22 Navantia pero con ver

Voz 0660 34:24 la empresa que va a construir el buque escuela Juan Sebastián el nabos van a dar la vuelta al mundo todos los futbolistas de la actual plantilla una cosa vamos preciosa inmueble muy gaditanos

Voz 35 34:39 venga señor bueno pues estar en la llegada del Khadija la venta del mago Amy tú tienes ahí a personajes que están recibiendo alta Villa uno

Voz 1704 34:47 partiendo la caja partiendo espacio Luis Gaal empaque Cabezón acá

Voz 39 34:53 el yo yo

Voz 36 34:56 yo estoy aquí para tiendo me cadista que vamos a hacer dos noches llevo Tigre de suelos y poder coger el sueño

Voz 35 35:09 de pies a la cabeza levantada

Voz 36 35:11 a dominarlo es que tengo desde el sábado por la noche que estoy tirarlo al suelo que queríais que se a la escucha y al segundo ahí

Voz 35 35:27 cabeza ellos

Voz 36 35:29 yo hago personales por qué sacabas pecho ya ya estamos ya estamos se preveía pues llegado a mamá ellos Olmo

Voz 1045 35:41 no debo decir nada lo es venga al hoy tenemos que apechugar ya está

Voz 39 35:44 ahí ahí ahí ahí bueno cabeza ya te cogeré un abrazo

Voz 35 35:50 cuando llegas David Vidal que ha pasado recibiendo hoy el caddie verdad

Voz 0660 35:54 qué pasa joder pues que va pasar un merecido cara esos pasa por por confiar en Cervera os creéis en Cádiz que Guardiola más Samarra Tegui que Mendilibar superior ahí lo tenéis gran Cedrún que un niño es como un puño no es que escuchando pobre pero menos rollos de de que ha salvado al equipo Jover que el que el Cádiz se salvó el año que yo lo salvé eso sí que fue una salvación no es hija

Voz 1704 36:29 el azul gente para Charo de Caixa no

Voz 35 36:35 a partir del del sábado por la noche la realidad que marcó el Tenerife

Voz 1045 36:41 play playoff estoy muerto si muertas seis coma vivía tú te fijas ese día no no tenía ya trabaja tampoco delineante pero mucho nada no ahora porque yo llevo cobrando una ayuda familiar desde el año ese sentido hoy no no está la cosa vaya a trabajar pero aquí lo que te quiero decir que me ha muerto a mi casa todo el mundo muy cadista lo los perros comen quinto muy sino que Moro la Marieta como lo está viviendo la octava admitió la camisa

Voz 35 37:09 algún día del Tenerife todavía un club más grande

Voz 1045 37:16 pero bueno aquí estamos La Ventana porque vamos a hacer no tenemos otra pero volveremos chata venga hasta luego abrazó sigue creyendo que cotizar en una marca de whisky mirar muy buena demos

Voz 35 37:27 bueno Rafael Chacón tenemos un minutito para felicitar al Córdoba gran gesta del Córdoba en la pestaña lágrimas jugados hasta el teletipo de los Cali y los Lucio de Binda el oído

Voz 42 37:41 el Roquetas del Mar también gracias al palmo Live de la cultura leoninas el numantino y Maño astures a Sporting y pucelana los grandes Play yo yo yo

Voz 35 37:55 pero se eh Rufo contentos los Roubaix para conocer a Asia

Voz 43 38:02 hoy sí poeta es kurdo barrio vaya ya Tetra copete béisbol TGV

Voz 0660 38:10 sería ahí viva

Voz 39 38:16 otros por toda la camiseta arriba

Voz 35 38:19 si pues Antonio Reyes enhorabuena mi vena todavía tiene mira en doble bueno

Voz 25 38:27 bueno he a cada tres para que fase de grupo

Voz 35 38:34 bueno pues lo dicho al Cádiz a intentarlo el año que viene al Córdoba y al Almería nuestras más sinceras felicitaciones del año que viene una bolita segunda división con con equipos andaluces así que nada

Voz 1045 38:45 la no es todo lo que hay unos precios esto es lo que hay esto es lo que hay es bueno venga

