Hoy por Hoy Málaga (23/08/2018 - Tramo de 12:20 a 13:20)

Voz 0134 00:12 buenas tardes repaso por las noticias de Andalucía está ahora en la SER operación de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar ha recuperado sesenta y nueve fardos con más de dos mil cuatrocientos kilos de hachís en Algeciras la droga fue arrojada al mar durante una persecución por aguas del Estrecho

Voz 3 00:28 una procuradora sevillana ha denunciado la ocupación

Voz 0134 00:31 de su piso en Chipiona en Cádiz cuando ha ido a pasar unos días se ha encontrado en su interior un matrimonio con un niño pequeño la Guardia Civil argumenta que no los puede echar el ocupa ese negado a declarar y hoy tiene que personarse ante el juzgado de Sanlúcar de Barrameda es del martes la procuradores su familia no pueden acceder a su casa en Huelva la Policía Nacional he tenido un hombre y ha intervenido una escopeta tras una trifulca entre dos varones que se produjo ayer miércoles en la zona de Gonzalo de ver de Berceo terminamos con datos del Lien un total de quinientas cincuenta y ocho mujeres víctimas de violencia machista han pedido ayuda ya han acudido a terapia a través del servicio de atención psicológica del Instituto Andaluz de la Mujer en el primer semestre de este año todo esto lo ampliamos en tiempo de Hora catorce a partir de las doce y cinco minutos de la tarde

Voz 0871 01:46 Junta de Andalucía sería

Voz 11 04:00 hoy por hoy de verano con Esther Luque Cate

Voz 0376 04:03 no sé qué tal buenas tardes doce veinticuatro minutos del mediodía comenzamos el repaso a la actualidad de Málaga enseguida gracias por seguir con nosotros hablamos en en unos minutos de la economía sumergida porque la provincia de Málaga registra más de veinte mil trabajadores en situación de fraude ahora se lo vamos a contar pero antes la información de las playas con los amigos del Aula del Mar Jesús Bellido hola buenas tardes buenas tardes gozamos

Voz 12 04:30 pues la verdad que como los malagueños sabemos a finales de agosto me dice siempre he siguen siendo verano muchas veces mejor verano que el resto no la verdad que que bueno tenemos un viento de levante jovencito tenemos la mar calma la temperatura entre los XXII Zona Occidental veinticuatro grados una orientar existen por más que se percibe destemplado para arriba y luego lo más importante lo mejor es que seguimos con la tónica a remitir de de la medusa hoy tenemos muchísimas playa libras de medusa o aguas claras y cristalinas que te permiten el baño viéndola con también el ojo ilícito en el rincón que ha tenido un momento de un poquito complicado pero te digo le en general bastante bien así que ha ido eso te lo puedes tener la confianza de que algo de esta semana Hay ya el mes de agosto pues se mantenga esa tónica esperemos que podamos que podamos seguir

Voz 0376 05:22 claro que sólo hacía las así Jesús siempre se ha dicho que los baños en septiembre son los mejor

Voz 13 05:27 totalmente de agosto ya daba anticipando una venga

Voz 0376 05:31 gracias y buen día nada hasta ahora un abrazo

Voz 13 05:33 adiós

Voz 1288 06:13 el desfase de datos entre la EP la Seguridad Social arroja que entorno a veinte mil personas en la provincia dicen estar trabajando en la Encuesta de Población Activa pero luego no se recoge esa realidad en las afiliaciones a la Seguridad Social en este dato Se vas a Comisiones Obreras para hacer una aproximación del número de trabajadores y trabajadoras en fraude en la provincia de Málaga la inspección sólo detecta cinco de cada cien contratos en negro Fernando Muñoz secretario provincial de Comisiones

Voz 14 06:37 la Inspección de Trabajo el año pasado solamente detectó novecientos cuarenta y cuatro pero si cuadra número hiciéramos pues bueno los datos de la Encuesta de Población Activa que lo vengo denunciando desde hace ya

Voz 0325 06:49 la bastante tiempo guardamos los datos de la encuesta

Voz 14 06:52 lo hacían activa con respecto a la en Seguridad Social en Málaga hay más de veinte mil trabajadores trabajadoras en situación de fraude veinte mil por eso la inspección de trabajo apenas si detecta el cinco por ciento

Voz 1288 07:04 el sector servicios es el que aglutina la mayor parte de la economía sumergida de la provincia sobre todo en periodos muy concretos como Semana Santa agosto y navidades la falta inspectores un mal endémico hace muy difícil luchar contra el fraude en la contratación

Voz 14 07:16 fundamentalmente el servicios es donde más edad que ocurre que lo de escaso inspectora que con que cuenta la la la administración pública creo que Málaga superan los treinta pero no llega a no llega mucho más los caso hoy pectore pues no está en activo todos a pleno funcionamiento en esta Semana Santa en este mes de agosto o de o en Navidad no está en activo hace falta My pecio

Voz 1288 07:42 los falsos autónomos o falsos cooperativistas son algunas de las fórmulas más común este contratos fraudulentos

Voz 14 07:48 qué hace falta que la política del Estado del Gobierno de la Nación vaya encaminada a penalizar a las empresas que están cometiendo fraude en la contratación bien por la modificación de Hong de sus condiciones de trabajo echar horas extra a en base a contratos parciales reducido o bien a penalizar el uso fraudulento de la figura del falso autónomo del falso cooperativista existe en la figura de la cooperativa pero que esconde una relación laboral en fraude bueno pues esa situación hay que modificarla con ley a nivel estatal

Voz 0871 08:27 sí todavía un dato económico que tiene que ver precisamente con el empleo muy buena noticia el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga publica este jueves el nuevo convenio laboral del sector de la hostelería recordemos que afecta a ochenta y cinco mil empleados en toda la provincia desde hoy todas las empresas externas deberán aplicarlo de manera irrefutable esto supone que desde hoy todas las conocidas como Keys cobran lo mismo que el resto de sus compañeros eso sí los sindicatos ya detenido van a estar muy vigilantes si ese convenio con las Kalise cumplen es un ejemplo más de que la actividad del ladrillo se recupera la Guardia Civil ha detectado este año once delitos por irregularidades urbanísticas en terrenos no urbanizables

Voz 16 10:06 Mike posea porque de hecho las personas condenadas a un delito contra la ordenación del territorio se pueden enfrentar a penas recordemos de hasta cuatro años de prisión

Voz 15 10:15 les realice obra en suelo de especial protección ahí la pena sería o si fuese lo es la persona condenada tendría prisión de uno y medio a cuatro años tendría una multa de un lado año inhabilitación especial de uno a cuatro de demolición de la obra en el caso de obras en suelo rústico común es que no no es terreno de especial relevancia sería lo mismo excepto que la misión sería de uno a tres años

Voz 0871 10:44 recordamos irregularidades que suponen una alteración grave del territorio incluso irreparable en la mayoría de los casos

Voz 0871 11:03 yo es que hay que recordará que sólo en este municipio en Fuente de Piedra hay al menos tres pasos a nivel sin barreras exactamente igual que los que tuvieron lugar o donde se produjo el pasado lunes ese fatal accidente entre un tren y un camión Francisco Hidalgo es el alcalde Fuente Piedra

Voz 15 11:18 sí puede vamos a pedir dato preciso que los paso a nivel

Voz 0871 11:58 todo apunta que el camión cruzó la vía en lo que parece ser un despiste del conductor aunque habrá que esperar todavía las conclusiones oficiales tanto de la Guardia Civil como del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias Adif

Voz 15 12:09 Ellos están trabajando hablar pero los motivos por los cuales se produjo el accidente Si sabemos de qué maquinista de tren gente esas señales acústicas desde que vio la vía Intesa obscena pero lógicamente no había espacio suficiente para realizar en la frenada completa con lo cual pues se produjo la colisión el camión junto con el de pueblo Arroyo unos setenta sobre la pista

Voz 0871 12:34 pues todavía en el hospital continúan ingresados los dos heridos más graves este Siniesta

Voz 0376 12:39 recordemos los dos ocupantes de ese camión atención a esta curiosa noticia un empresario sevillano ofrece una recompensa de quince mil euros quince mil euros la han oído bien a quién le ayuda a encontrar el camión grúa que les robaron el pasado viernes en la Feria de Málaga en el recinto

Voz 0871 12:54 de momento no ha aparecido ese vehículo está valorado en unos cien mil euros lo utiliza este empresario sevillano para transportar las atracciones de feria de una ciudad a otra la Policía Nacional está investigando el caso pero de momento no hay pistas está revisando con lupa por ejemplo las imágenes de las cámaras de seguridad del Cortijo de Real en Cortijo de Torres para ver si hay alguna pista sí que la hay porque hay al menos un feriante que fue testigo de lo ocurrido Vicente empresarios el dueño del camión lo explicado aquí en la SER

Voz 18 13:21 en el vehículo una cabeza tractora de tres ejes con una grúa se lo han llevado al recinto de la Feria de Málaga yo ofrecemos una una gratificación de quince mil euros a la persona que nos de su identificación exacta con la policía está en ello está haciendo registro de cámara de todo pero solamente un compañero de la feria dio una persona que vio a las tres y media de la tarde se lo llevó él no se imaginaba ya la estaban robando el creía que era un simple hecho fue el carné ante una labor que para nosotros es imprescindible

Voz 0871 13:58 pues el camión lo están buscando el momento y un apunte más porque estamos también pendientes del último grupo de inmigrantes que han llegado en las últimas horas esta madrugada en torno a las tres al puerto de Málaga rescatados de cuatro embarcaciones en el mar de Alborán en la jornada de ayer han llegado como decimos en torno a las tres ciento cuarenta y tres personas ciento veinte de ellas están en el polideportivo municipal de El Palo acogidas ciento veinte el resto son diecisiete mujeres y cuatro bebés de muy corta edad que se encuentran en plazas en dependencias de la Cruz Roja en Málaga en principio todos están en buen estado de esa

Voz 0376 14:31 son las doce treinta y cuatro hacemos un alto en el camino y enseguida seguimos con más historias

Voz 19 14:37 en la Cadena Ser

Voz 20 14:40 hoy por hoy cien punto cuatro ciento dos punto cuatro FM Isère Málaga punto es

hoy por hoy de verano con Esther Luque Cadena Ser

Voz 0376 17:53 bueno vamos a tratar hoy en el programa un poquito más a fondo cómo está el mercado de trabajo de las personas con discapacidad Andalucía es la región que lidera ahora mismo el número de desempleados jóvenes con discapacidad en España según una encuesta hay un estudio que se ha hecho desde la Fundación Adecco voy a saludar a Gonzalo Gil que es portavoz de Adecco buenas tardes Gonzalo

Voz 18 18:16 coincidiendo

Voz 0376 18:17 con el Día Internacional de la Juventud que se celebró el pasado día doce de agosto a elaborado un informe es el tercero ya informe informe jóvenes con discapacidad motor de futuro así se llama cuáles son las conclusiones

Voz 18 18:30 los datos se comparan con el año pasado han mejorado pues que el número de desempleados jóvenes con discapacidad e ha decrecido un doce por ciento sin embargo Si se comparan los datos ponen total de Jóvenes de Andalucía que es peor ya que ese dato en As ha reducido un quince por ciento es decir en jóvenes con discapacidad la reducción del de siempre

Voz 29 18:50 el dos por ciento

Voz 18 18:52 es menor

Voz 0376 18:54 la región que lidera ese número de desempleados jóvenes con discapacidad en España

Voz 18 18:58 así es es es el líder cedido por Cataluña Valencia y Madrid

Voz 0376 19:03 los datos de Málaga Gonzalo cuáles son ahora mismo

Voz 18 19:07 pues en cuanto cuantos joven escondido

Voz 0376 19:09 capacidad buscan empleo en Málaga

Voz 18 19:12 pues según el informe y sacado de los datos del SEPE de dos mil dieciocho hay trescientos cuarenta y tres jóvenes con discapacidad que están buscando empleadas es decir trescientos cuarenta y tres jóvenes están desempleados

Voz 0376 19:22 Málaga es una encuesta que habéis hecho a cuántas personas y entre quedes

Voz 18 19:29 pues por un lado los datos se han sacado el CP y después de una encuesta de trescientas personas de jóvenes con discapacidad de edades comprendidas entre dieciséis y veintiuno

Voz 0376 19:42 y cuál es el perfil del desempleado joven con discapacidad es un hombre pero estas estás

Voz 18 19:47 pasividad física de larga duración es decir lleva más de un año buscando trabajo

Voz 0376 19:52 ni con queda pues me enormemente pueden cuando muchos de ellos han afirmado también haberse sentido discriminados en algún proceso de selección no debido a su discapacidad

Voz 18 20:00 así es el sesenta y seis por ciento de los jóvenes encuestados afirma haberse sentido discriminado en el entorno laboral bueno esta discriminación siempre empieza en en el entorno pues formativo en la etapa formativa salta a la etapa laboral entonces para ello la Fundación Adecco pues ya propone pues una educación inclusiva desde la etapa laboral para para romper con esos prejuicios y sesgos de de la población y más tarde pues pues en la etapa laboral pues por ejemplo con medidas como acercar la discapacidad la plantilla

Voz 0376 20:37 la formación de estos desempleados con discapacidad jóvenes como es como está como en qué

Voz 18 20:44 esto está esa formación es una tiene ninguna buena

Voz 0376 20:47 la formación es uno de los paro

Voz 18 20:49 dones de Aquiles el de las jóvenes con discapacidad ya una conclusión generalizada en todos los países de la Unión Europea que demuestra que a mayor formación hay mayor tasa de ocupación mayores garantías de acceso al mercado laboral hay un menor desempleo

Voz 0376 21:05 consejos a esos jóvenes desempleados con discapacidad para estrenarse en el mercado laboral desde la Fundación Adecco cuáles son los consejos queráis esconderla discapacidad

Voz 18 21:15 es decir no hace falta ponerlo en el currículum pero no hay que esconderlo y hay que hablar claramente de ellos si Sarkozy es física ICD para hacer de ella un tabú el segundo consejo sería relacionado con esto pues sacar una pues sacar provecho es una ventaja competitiva al final así pues contar para recoger experiencias de tu día a día que salía tus habilidades como salsa adelante con con esa discapacidad después el tercer consejo sería centrar el currículum en tus competencias al final estamos hablando

Voz 15 21:47 jóvenes que concurrir con pues tampoco pueden

Voz 18 21:50 presumir de tener una experiencia laboral porque son jóvenes entonces pues hay que centrarse en las habilidades y competencias

Voz 0376 21:57 me obsequió

Voz 18 21:59 luego cuatro no dejar de formarse reforzar la marca personal en redes sociales y por último agotar todas las desde busca empleo desde

Voz 0376 22:09 es que lo recordaba muchas veces Pablo Pineda malagueño el primer diplomado europeo con síndrome de Down ha recordado que muchas veces hablando esto de la formación no muchos jóvenes con discapacidad especialmente capaz discapacidad intelectual claro terminan su formación cuando tienen dieciocho años diecisiete años su única alternativa es un centro ocupacional no un centro especial de empleo

Voz 18 22:35 pero no hay más alternativas que permitan

Voz 0376 22:37 prolongar su formación hasta los veinticinco años por ejemplo no puedan competir en el mercado laboral se quedan ahí no en en en ese centro ocupacional el resto de su vida no

Voz 18 22:47 desde la Fundación Adecco pues abogamos pues además de las políticas pasivas que pueden ser pues subsidios para pues para mantener a a los jóvenes que están buscando empleo también políticas activas pues que refuerce la inclusión en universidades y centros de formación superiores para que la discapacidad no sea una excepción dentro de estos centros sino que sea pues una cosa normalizada Ike pueda seguir formándose estará en igualdad de oportunidades que el resto de personas

Voz 0376 23:16 Gonzalo Gil de la Fundación Adecco portavoz gracias por darnos estas conclusiones de ese nuevo estudio el tercer informe que habéis elaborado sobre jóvenes con discapacidad motor de futuro así se llama gracias un abrazo

Voz 28 23:28 pues vamos a probar

Voz 1 23:31 la OMS tiene un programa sobre inserción laboral para personas con discapacidad

Voz 0376 23:38 vías que tienen también estos jóvenes vamos a conocer mejor ese programa que lleva por nombre inserta empleo de la ONCE carmín hallarlo cuéntanos

Voz 1460 23:46 inserta empleo es un programa que se desarrolló en el dos mil nueve a fin de por un lado dotar a las personas que tienen alguna minusvalía con los recursos necesarios para que puedan cubrir diferentes puestos de trabajos por otro lado concienciar sobre todo a las pequeñas y medianas empresas para que no piensen que estos trabajadores son una molestia Francisco López director regional de inserta empleo en Andalucía

Voz 29 24:07 pues nuestro extravío de grandes servicios son por un lado la orientación laboral donde se le hace una entrevista individual en profundidad para hacerles o un plan de formación y empleo personalizado luego tenemos el servicio de mejora de la empleabilidad en el cual hacemos acciones de formación más le cursos de formación ocupacional talleres de habilidades versión laborales búsqueda de empleo el servicio de emprendimiento para aquellos que deseen muchas un negocio que posibilita que finalmente nuestro servicio de intermediación laboral la empresa no puedan hacer ofertas no puedan requerir un perfil determinado nosotros enviarle candidatos que cumplen ejercito que no que no requieren las empresas para que ella misma lo entrevistan y seleccionan al candidato más adecuado finalmente hay mucho trabajo en la sensibilización del tejido empresarial que el serial entienda que las personas con discapacidad son personas con talento son personas con la sección de cualificación con la suficiente capacidad de ir las enmiendas competencia para para

Voz 15 25:09 bajar que en cualquier tipo de empresa

Voz 29 25:11 qué tipo de puesto queda mucho por hacer sobre todo en la pequeña mediana empresa que además es el gran la gran bocado de la tarta empresarial de este país el noventa por ciento de la empresa y que precisamente está mostraba con ella estamos trabajando a cola asociaciones confederaciones y federaciones empresariales para que la pequeña y mediana emplea empresas es en sí dice Isaac consciente de que bueno de que cuente también con personas con discapacidad para su plantilla

Voz 1460 25:40 la ONCE pone el foco de atención en el colectivo de dieciséis a veinticuatro años puesto que la tasa de paro de los jóvenes con discapacidad se encuentra treinta y dos puntos por encima de los jóvenes sin discapacidad inserta empleo con el objetivo de reducir estos datos ha puesto en marcha la campaña veraniega arroba show no te rindas nunca bajo el lema esta oportunidad no pasa todos los días esta iniciativa está presente en setenta y ocho localidades dentro de Málaga sólo se encuentra en Fuengirola pretende captar en mayor medida a los jóvenes que viven en zonas

Voz 27 26:10 Tenis

Voz 30 26:12 Nuestra principal labor nuestro objetivo fundamental la inserción laboral de las personas con discapacidad para ello desarrollando durante estos tres meses de verano una campaña brindan nunca bajo el lema esta oportunidad no pasa todos los días que estará en quince comunidades autónomas hayan setenta y ocho localidades presentes para atraer a cinco mil jóvenes con discapacidad situación de desempleo en edades comprendidas entre los dieciséis y veintinueve años para dotarles de recursos que mejoren la empleabilidad y así conseguir el objetivo final que es su incluso

Voz 29 26:47 yo laboral y social Malaga tenemos nuestra oficina en la calle Cuarteles por lo tanto en la gran ciudad de sí que tenemos bastante captación de demandantes con discapacidad hemos querido sobre todo ir un poco más alejado de las grandes núcleos de población para conseguir la captación de muchas personas con discapacidad que están en Puebla tiene rural en pequeñas poblaciones además

Voz 1460 27:12 en Málaga diez mil personas están apuntadas a la bolsa de empleo de inserta noventa y tres son las empresas registradas como contratantes ya han sido atendida dos mil ciento ochenta jóvenes desde que se puso en marcha hace dos años y medio para trate como demandante de empleo o solicitante de candidatos sólo debes entran en el portal por talento punto es

Voz 31 27:32 queda mucho por hacer como decía esta persona de inserta Francisco López director regional de inserta empleo en Andalucía de la ONCE queda mucho por hacer con los jóvenes que tienen discapacidad y su inserción laboral doce cuarenta hay ocho practicamente

cien punto cuatro ciento dos punto cuatro FM Isère Málaga punto es

Voz 7 28:32 Torremolinos responde sabes dónde reciclar trajecitos detectado alguna incidencia en tu calle te gustaría notificar al Ayuntamiento un problema en tu barrio encuentra las respuestas el línea verde Torremolinos punto

Voz 3 28:45 Torremolinos espacio verde

Ventures te ofrece la agenda de lo

Voz 0816 31:06 yo el Museo de Arte Flamenco de la Peña Juan Breva organiza nuevo encuentro de flamenco en el Museo José Losada Santiago conocido como Carrete de Málaga y su cuadro flamenco ofrecerán un espectáculo hoy jueves veintitrés de agosto entre las nueve y media y las once y media de la noche en la Peña Juan Breva la exposición del pintor Miguel Merchán titulada marchan Toledo pasa sus últimas horas en el castillo del Bil Bil en Benalmádena la muestra está formada por veintinueve obras que nos harán conocer su estilo realista a través de paisajes rurales andaluces la obra se puede visitar hasta el veinticinco de agosto en el horario de once a una y media de la mañana de siete a diez de la noche estar y festiva nos trae a sus últimos artistas el rockero Miguel Ríos presenta este jueves su nuevo espectáculo Symphony Ríos una producción que mezcla el rock and roll con la música

Voz 3 32:01 la velada comenzará a las diez

Voz 0816 32:03 día de la noche

Voz 3 32:19 Botín silbo punto es

Vialia centro comercial detrae la contraportada de Hoy por hoy

Voz 0376 32:37 Frigiliana inaugura esta noche su decimotercer Festival de las Tres Culturas el municipio malagueño recupera desde hoy jueves y hasta el domingo veintiséis de agosto la gastronomía y la música más característica de los cristianos de los judíos y de los musulmanes espera la asistencia de más de cuarenta mil visitantes Carmen

Voz 1460 32:54 Frigiliana como pueblo turístico no quiere perder la oportunidad de dar a conocer las tres culturas cristiana judía y musulmana que han tenido una mayor influencia en el territorio andaluz concretamente en la provincia malagueña

Voz 0662 33:07 pero Indiana apuesta por este festival como apuesta por todo lo que sea promoción turística evidentemente en este festival bueno pues apuesta porque bueno todo lo que sea la convivencia entre la cultura algo que tenemos que que cada día esforzarnos para que para que para que tengamos la la buena relación entre cultura o todo la forma de pensar en el mundo

Voz 3 33:32 acabamos de escuchar a Alejandro Herrero alcalde de Frigiliana cada

Voz 1460 33:37 año tratan de incluir aspectos novedosos este año se cumple la décimo tercera edición que presenta como partido

Voz 3 33:42 claridad dos concierto de música sacra en la isla

Voz 1460 33:45 decía de este municipio además cuentan con diversas actividades tanto para niños como adultos

Voz 0662 33:50 bueno como novedad este año tenemos también el tema de la el tema del dos conciertos en el en el que la Iglesia vamos a utilizar como escenario el obispado no lo hace dio para que tengamos do do actuaciones de música sacra allí dentro y creo que va a ser una excelente una excelente actividad tenemos conferencia alternativa explicando en algún aspecto o la cabalgada siciliana que fue una un una momento histórico en Frigiliana en una aparte tenemos música en vivo de en hemos actividades infantiles tiro de arco al teatro de sombras con mi teatro infantiles con títeres tenemos animación pues las calles CNN no cuenta cuentos al hubiera de la ELA en una zona idílica en la parte alta de filigrana con una ruta de la tapa conciertos que tenemos pues bueno yo destacaría pues es de Javier pasa Ariño que tenemos esta noche IV lugar actúa es un espectáculo adaptado a estas sepulturas

Voz 1460 35:03 este evento cultural dará comienzo hoy jueves veintitrés de agosto a las diez y media de la noche con un espectáculo piromusical con el concierto de Javier pasaríamos finalizará el domingo veintiséis de agosto entre medio se podrá disfrutar de mercado artesanales representaciones en las calles rutas de la tapa y conciertos

Voz 27 35:23 la red KIA de la provincia de Málaga le ofrece la información del tráfico

Voz 1460 35:28 a esta hora la capital malagueña Press sesenta tráfico alto en zona Centro como en calle como victoria Álamos Carretería además a niveles más intenso en el paseo marítimo Ruiz Picasso tanto en sentido centro como encendido este en las carreteras de la provincia hay retenciones en San Pedro de Alcántara en sentido Cádiz sentido Málaga de igual modo hay quinientos metros de tráfico lento en la salida del Arroyo de la Miel sentido Cádiz

Voz 37 35:53 si creías

Voz 1 36:12 la calidad con siete años de garantía oyente de la SER escuchar esto

Voz 41 36:18 la acción ratio discurso hora a J I de emisiones Radio Barcelona

Voz 1 36:25 con esta canción empezó la Cadena SER África muchos años

Voz 42 36:28 bueno no fue tan fácil la cosa que quieres decir la frase la agitación Radio difusor así a J I emisiones Radio Barcelona no les salió a la primera subida pero b4

Voz 41 36:38 hombre la estación ratio discurso hora

Voz 0376 36:41 mira J

Voz 41 36:42 uno has visto de emisiones J toda la estación es J ratio dispuso ahora es uno Barcelona La estación J I a J Radio Olé pero da igual a joyeros los inicios de la radio y hago pero no lo hizo la primera adiós a Barcelona

Voz 43 37:06 cadena SER no queremos ser perfectos sólo queremos gustar de

Voz 41 37:11 bueno uno J J ninguno de emisiones Radio Jaca

Voz 11 37:24 sí

Voz 0376 37:28 bueno tenemos entradas para el teatro por si quieren ir hoy o mañana a ver a los del qué mala suerte tengo plató sí a Manolo medida ya Javier Vallespín que después del gran éxito de la comedia Dos hombres solos sin punto com Nina Nos dejan entrar de nuevo en sus personajes para ver qué ha sido de ellos están en el teatro de la ESA en la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga en funciones de jueves a domingo a las nueve de la noche y tenemos entradas así que llámennos al nueve cinco dos cero siete sesenta y ocho XXXI o acabado en XXXII recuerdo nueve cinco dos cero siete sesenta y ocho treinta y uno o acabado en XXXII qué mala suerte tengo Pato Javier Vallespín Manolo Medina en el teatro de la de la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga de jueves a domingo la serie Regal algunas entradas la actualidad de España del mundo en nada un minuto y medio y a la una y cinco retomamos con los acústicos

Voz 0325 40:13 es la una a mediodía en Canarias ciudadanos critica la decisión del Gobierno de reformar la ley de estabilidad presupuestaria para evitar que el PP pueda vetar con su mayoría absoluta en el Senado la senda de estabilidad que el Ejecutivo presentará próximamente en el Congreso el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos en la Cámara Baja Miguel Gutiérrez lo considera un nuevo decretazo

Voz 45 40:31 lo que tiene que hacer es convocar elecciones convocará elecciones volver a darle la voz a los ciudadanos y que sean los ciudadanos los que decidan cómo se articulan las mayorías en el Congreso y el Senado lo que no puedo hacer es como no me gusta una mayoría

Voz 46 40:44 que me bloquea

Voz 45 40:47 leyes proposiciones en una de las cámaras pues lo que hacemos es con un decretazo nos lo cargamos

Voz 0325 40:53 al PNV por contra le parece una buena decisión Josu Erkoreka el portavoz del Gobierno vasco

Voz 47 40:58 a nosotros nos parece bien que en la tramitación de la de las normas de relacionadas con el techo presupuestario el régimen eh que

Voz 0871 41:08 el cable sea el mismo régimen establecido con carácter

Voz 47 41:11 será en las Cortes Generales para la aprobación de las leyes no el régimen de las Cortes Generales da una prevalencia evidente clarísima al Congreso de los Diputados de manera que las enmiendas aprobadas en el Senado pueden ser perfectamente revocadas en el Congreso no

Voz 0325 41:25 cambiamos de asunto dos menores han sido detenidos en la localidad madrileña de Fuenlabrada por haber abusado supuestamente de una adolescente de catorce años la habían amenazado con publicar fotografías suyas de alto contenido erótico si no accedía a sus pretensiones SER Madrid Sur Víctor Rodríguez

Voz 1590 41:40 los dos menores detenidos tienen quince diecisiete años y la víctima sólo catorce según la Policía Nacional la obligaron a mantener relaciones sexuales con ellos e incluso a pagarles dinero a cambio de no revelar unas fotos eróticas de la chica que ella misma les había enviado tras conseguir su confianza a través de las redes sociales según la Policía esta práctica se conoce como se extorsión la víctima accedió a tener sexo incluso a pagarles pero aún así los dos presuntos autores difundieron por internet

Voz 27 42:05 vídeos eróticos de la chica esto la llevó a contarlo

Voz 1590 42:07 de los hechos a su madre que fue quien interpuso la denuncia en la comisaría de Fuenlabrada los dos chicos han sido detenidos ya han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores

Voz 0325 42:16 en París Le sigue investigando el incidente que se ha registrado esta mañana en una ciudad cercana a la capital recordemos dos personas han muerto tras ser atacadas en plena calle por un hombre armado con un cuchillo una tercera persona se encuentra herida en estado grave y el atacante ha sido abatido Ana Rebollo

Voz 1473 42:31 dos de los fallecidos dos de los fallecidos son la hermana y la madre del agresor el hombre ha irrumpido en la vía pública ya apuñalado a las tres personas después sea refugiado en una casa y al salir ha sido abatido por la policía según medios franceses aunque todavía se desconoce el origen de los ataques los indicios apuntan a una diferencia familiar ya que el agresor conocía a las víctimas la policía se encuentra en estos momentos investigando la zona para averiguar las causas de la tragedia ya ha pedido a los ciudadanos que respeten el perímetro de seguridad el ministro de Interior ha declarado que sus primeros pensamientos están con las víctimas y sus seres queridos y que el asaltante daban más el perfil de un desequilibrado antes que de un terrorista

Voz 0325 43:08 hoy de nuevo en España la Guardia Civil ha intervenido varios contenedores en el puerto de Melilla con prendas y calzado falsificados por valor de más de tres millones de euros a mercancía procedía de Asia Radio Melilla Cristina Tallón

Voz 0148 43:19 la Guardia Civil y la agencia tributaria intervienen en el puerto de Melilla tres contenedores con mercancía falsificada marcas deportivas e infantiles muy conocidas procedentes de Asia con un valor comercial de más de tres millones de euros la Guardia Civil realizaban dos actuaciones en el mes de agosto contra la propiedad industrial en el puerto de Melilla la primera se produjo hace apenas una semana en la misma se encontraron trescientos setenta y dos bultos dentro aparecieron conjuntos de pantalón sudadera gorros que resultaran todos ellos ser falsos en la segunda actuación sea localizaban un total de treinta mil zapatillas deportivas también falsificadas el valor comercial total de la CIA alcanza los tres millones veinte mil euros

Voz 0325 43:55 de acabamos de conocer que se ha desconvocado la huelga de vigilantes de seguridad de unión que iba a iniciarse mañana en el aeropuerto de Barajas en Madrid el próximo dos de septiembre en el de Las Palmas de Gran Canaria los trabajadores han llegado a un acuerdo en el que entre otras cosas el les reconocen los complementos salariales que ya tenían consolidados vamos con la información deportiva Paco Hernández buenas tardes qué tal

Voz 48 44:15 buenas tardes el Sevilla disputa hoy el partido de ida de la última ronda previa de la Europa League ante el conjunto andaluz supera esta eliminatoria se clasificara definitivamente para la fase de grupos una eliminatoria que comienza esta tarde a partir de las siete de la República

Voz 27 44:29 llega ante el Sigma o lo más

Voz 48 44:31 además de fichajes el Alavés presenta hoy a Jonathan Calleri delantero argentino de veinticuatro años que llega procedente de Las Palmas también fútbol femenino la selección española sub veinte realiza esta tarde su última

Voz 3 44:43 los el entrenamiento antes de afrontar mañana la final del mundo

Voz 48 44:45 tal ante Japón Iggy fuera del fútbol este sábado comienza la Vuelta a España hoy presentación oficial en Málaga a partir de las siete de la tarde

Voz 0325 44:52 pues es todo de momento pueden seguir informados en nuestra web en Cadena Ser punto com nosotros volvemos a partir de las dos la una en Canarias en Hora catorce con Antonio Martín

hoy por hoy de verano con Esther Luque Cadena Ser

Voz 27 45:52 mismo si no la verdad que estoy muy contento porque cada vez la gente se anima escuchan y canciones hay muchísima gente que a lo mejor alguna vez me ha me ampara o quizás por la calle o me habla en redes sociales siempre dedica unas palabras a Miami canción me dice que bueno que les gusta mucho pero sí es cierto que yo empecé en esto por ahí a tocar la guitarra y enseñar a tocar la guitarra porque yo mismo apremia toca la guitarra por Internet por Youtube

Voz 0376 46:18 tú Canal se llama tan pues mil si por tu apellido supongo no campos campos Music en la gente te reconoce mucho por tocar la guitarra hacer tutorial es canciones propias estudias tercero de comunicación audiovisual

Voz 3 46:31 sí voy a pasar a tercero de la facultad de Comunicación aquí

Voz 0376 46:33 aquí en Málaga esto de la música por dónde te viene cuando empiezas

Voz 27 46:37 pues yo estaba más o menos en cuarto de ESO con quince años y me acuerdo que un día paseando por la calle después vi una tienda de segunda mano me compró una guitarra

Voz 3 46:48 fue un día para otro que yo no sé si porque a mí antes no me escuchaba la guitarra como la engañar a tu padre que te diera el dinero no porque me la compré yo con unos pequeños yo tenía era muy barata la guitarra ha puesto la guitarra pero treinta y nueve coma veinte

Voz 27 47:03 aquí y desde entonces claro yo no tenía ni idea de cómo se tocaba la guitarra Ivo que por Youtube como toca la guitarra y aprendí desde un canal de Youtube que se llama guitarra viva con millones de suscriptores era su fan y a día de hoy somos amigo porque claro yo me dedico a esto también entonces para mí un orgullo ya fui sacando mi primera letras para mí que al final bueno pues han convertido en canciones que hoy las canto mucho más mucho más Seur también qué música yo lo definiría como pop pop quizá

Voz 3 47:29 románticos no se escuchado antes

Voz 0376 47:31 un poquito ensayando Hinault pierde esto acento andaluz canciones

Voz 3 47:35 no me gusta perderlo cuántas visitas tienes ahora en tu canal Youtube

Voz 27 47:38 pues ahora mismo hemos pasado ya los cinco millones cinco millones ciento cincuenta mil visitas más ameno

Voz 3 47:43 sí a través ese canal te está dando también ha para te estás promocionando con tu música exactamente K

Voz 27 47:48 a lo empecé como tutorial de guitarra solamente en

Voz 3 47:50 doce Un día yo tenía mucho miedo porque digo bueno sube una canción mía o no la suya un día

Voz 27 47:57 creo que la primera canción que subió Alcanar la gente la recibió con claro súper bien y yo digo otra pero yo no me lo esperaba allí incluso empezó hace versiones de mis canciones entonces seis y seguí y seguí hasta ahora que ya bueno la gente entiende cuando entró a Canal hay tutorial de guitarra pero hay canciones propia hay videoclip ya hay muchísima música propia mio

Voz 0376 48:18 podemos escucharte sí podemos Kutxa una canción vamos a hacer el acústico es en directo aquí en la Cadena Ser en los estudios centrales de la Cadena SER una guitarra dos micrófonos y la voz de Adrián Campos

Voz 27 48:29 oigo sordos se llama esta canción

Voz 49 48:32 en Chile

Voz 50 48:49 ayer mirando el cielo de dije que te quiero pero uno me escuchas de que sea dan muy lejos hoy miran del suelo te escribo esta canción para que una vez escuché Shane Corazón corazón que no ha hablado el corazón poesía cantaba a ne que era obeso Reygadas avaricia sólo quiero ser un noche del día hacia el compañero al que nunca olvida tanta a mí es un útero beso relega a yo sólo quiero ser uno guía fiel compañero con esos ojo que nunca me había Hero Oso ido que escuchar las palabras que te envía Aaron ve esa Cordes Dita arraigo puede que MMT absuelve dado que haya de era adora carta pues diré que todos esos regalos ya no está ahora canta Live para mí era obeso riega sólo quiero ser fiel compañero al que nunca olvido le quiero sólo era lo quiero ser fiel compañero

Voz 1 50:56 Adrián Campos en directo en la cadena SER con fieles

Voz 3 51:00 oyentes aquí en el estudio que está su padre su hermano pequeño y Mi hermano acompaña mucho siempre si me gusta además

Voz 27 51:06 a mí porque me da confianza sinceramente que ven

Voz 3 51:08 alguien ahí yo solo si digo la verdad tú le pasan las canciones a antes de sólo sobre todo a mi hermano se llama tu hermano que Sergio Sergio Campos servicio ve ven acércate aquí el micrófono en mano como esto en mano en las distancias cortas se inspiran que es inspira

Voz 51 51:24 qué es lo que le

Voz 42 51:27 en el día a día a lo que él ha pasado durante una temporada algo si el en eso y les hace sol te pide consejos a la hora de escribir canciones no es sólo cuando tiene algo me la va enseñando poco a poco incluso muchas veces cuando me está diciendo algo tiene un trocito de letras mejor he cuando me lo achaca cantando Se se inventa cosas más a cuando la inventando inventando y al final la gran música sí soy bueno alguna canción

Voz 0376 51:58 pero

Voz 3 52:00 es sincero es sincero vaya

Voz 42 52:03 Hervé todo tampoco te puedo duchaba pero sí es verdad que hay algún

Voz 3 52:06 está muy bien es cantar también canta claro lo tiene claro ha dicho y no hecho Sergio muchísimo día le digo venga a tocar la guitarra

Voz 27 52:16 siempre me dice que no que no que eso para mí esa dedica a otra cosa

Voz 0376 52:19 bueno Adrián ya tienes te has ido Madrid has conocido una productora

Voz 27 52:24 la productora realmente es un poco familiar lo que lo que hacemos es una productora audiovisual sobre todo de vídeo porque un primo mío que hace videoclip increíble que se llama Jorge López me ha grabado el último videoclip también porque tenemos un equipo de dron que se llama fueron Sky RPG la toma de dron que los videoclip queda muy bonita hay al final quedan videoclip bastante curioso con con ese equipo que al fin al cabo no en nadie ni una gran productora pero sí es verdad que algo familiar y con mucha confianza porque queda muy bien el vídeo lo puedes no puedes mover

Voz 0376 52:58 las redes por Internet que supongo vidas está

Voz 3 53:01 no no me está escuchando Setién no hace

Voz 27 53:04 no me y medio o dos meses la verdad es que tuvo muy buena acogida la gente ha hecho versiones de la canción la publica en su red de muy contento porque la saqué como Single pero seguramente la la meta en el disco que quiero próximamente

Voz 0376 53:18 eso te iba a decir que tienes algún sello que apueste