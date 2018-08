Hoy por Hoy Málaga (23/08/2018 - Tramo de 13:20 a 14:00)

Voz 1460 00:00 en hoteles ha crecido casi un ocho por ciento rozando los diecisiete mil trabajadores en la ciudad de Málaga capital que ya ha superado los ciento cincuenta mil seguidores en Facebook siendo el destino español que más crece en estas redes social y el segundo más visitado de todo el país después de Madrid con algo más de ciento ochenta y tres mil seguidores y una cosa más de los empleados en el sector turístico de la provincia de Málaga representan prácticamente el veinte por ciento el total de ocupados en toda la Costa del Sol

Voz 1 00:27 crece el empleo turístico en el último trimestre con un cero coma siete por ciento respecto al mismo trimestre del año pasado también en ser malaga punto de

Voz 3 00:45 de humedad es diferente simplemente con el solo hecho de existir en numerosos municipios

Voz 1460 00:51 de Andalucía sobre todo de Interior han decidido destinar su esfuerzo y trabajo algo tan natural tan del día como es el llamado o ellos al menos lo llaman así orgullo rural se lo explicamos ellos viven en zonas rurales en los pueblos y ante la fuerte demanda de turistas viajeros que quieren conocer cómo se vive en esos pueblos en esos municipios pues se han convertido en lo que ellos mismos se auto definen como Sisteron es turísticos creando rutas rurales ya sea del vino la pasa el pan a la mermelada la leche de cabra sus derivados en fin de todo lo bueno rico que descubrimos todos en el interior de los pueblos

Voz 3 01:27 no lo sé siento

Voz 1460 01:39 es lo que vienen a llamar aquello de vivir una experiencia natural y que cada vez piden y demandan más turistas por un módico precio pese puede quedar una dormir en un hotel rural en una casa del pueblo cerca de una granja junto a un molino en pleno campo bueno cada mañana siguiente o quizás a la hora de almorzar podemos probar con nuestras propias manos cómo es eso de amasar el pan pisar la uva Toñi Gallego es la responsable del Grupo de Desarrollo Rural del Valle del Guadalhorce

Voz 1365 02:03 qué del medio rural de los pueblo hay muchísimo todavía que enseñar que los pueblos tiene muchísima riqueza que tiene que estamos obligados a la gente de de de los pueblos la gente la ciudades a mantener un diálogo hoy este diálogo tiene un un hilo conductor que la gastronomía porque somos lo los creadores los productores de los alimentos que se que se que se comen las áreas urbanas y nosotros a través de cicerone rurales lo que intentamos arrojar un poco de luz sobre las potencialidades que tiene teniendo en cuenta también que estamos en en en el lugar que estamos que uno de los principales destinos turísticos a nivel europeo

Voz 1460 02:48 esto ocurre en toda Andalucía jóvenes que gracias a estos sí Serón es rurales ha logrado un puesto de trabajo un empleo en el turismo para divertir Ipar entretener al visitante y de camino aprovechan sus potenciales sus conocimientos para exponerlos Ezequiel Moiso son ejemplo se puso en marcha con él una ruta conjunta la hizo él sobre el vino y la pasa

Voz 0969 03:09 igual lo que hacemos es intentar ofrece leal al visitante una experiencia única diferente la ruta es una iniciamos con una visita guiada por las calles de de El Borge vamos por los punto interés la iglesia antes en El Rosario una bodega familiar tú vas a la bodega artesana como en la bodega artesana obviamente siempre cuidada y demás pero un edificio antiguo después lo llevamos bueno siempre desde un punto de vista gastronómico o vamos creciendo a lo largo de la ruta la principal CATA tiene lugar en un larga que lo llevamos allí hacemos una cata de productos bueno y lo que hacemos es ahondar en esa cultura enológica que ahora estamos recuperando y que

Voz 1460 03:48 viene con fuerza las opciones estas rutas turísticas son desde luego infinitas de todo tipo de productos y en multitud de destinos Marina Marín Se acerca o nos acerca en este caso un poco al litoral junto a la playa donde también tenemos miles de pueblos que viven a los pies el mar así que ella se dedicaba a mostrar a los turistas lo que mejor conocer la ruta del espetó de la sardina

Voz 4 04:06 no es fácil ser FTR hoy a mi me parece que que comulgan poco pues con todo esto de hoy porque no porque no hay una ruta de respeto en las que lleguemos a los turistas no sólo extranjeros sino por qué no nosotros mismos no mi ruta empieza la idea que tenemos en un principio yo recoja los turista caminamos un poquito íbamos a la zona de los astilleros Nereo allí unos podían enseñar pues

Voz 5 04:28 la has Vega con la que trabaja

Voz 4 04:30 algunos proyectos más que que están lanzando Illa pues por último eso terminar con un poquito de experiencia en la que una etcétera pues no me enseña espetar y por supuesto pues probarlo

Voz 1460 04:41 hay un ejemplo más del interior de los animales que se tienen en cualquier granja la cabra con un queso elaborado de leche de cabra y todos sus derivados es la ruta de la que se encarga Toñi

Voz 1365 04:52 empezamos la ruta pues colocando un poco a la gente en la comarca hablando un poco de de lo que Antequera en general luego pues viene nuestro pastor ya empezamos a hablar de la cabra de la mala malagueña hacemos un pastoreo terminamos en una fuente que preciosa ahí al lado de Casabermeja nos trasladamos a a la Casa de la Cabra Malagueña y hacen una adaptación de que eso y también de productos cárnicos de mucha gente no sabe que aparte de de la leche de cabra hay del queso puede serle hablarán por ejemplo no salchichón es que son exquisito unos chorizo que son impresionante empate buenísimo

Voz 1460 05:28 propuestas para disfrutar de un viaje diferente y sobre todo complementario con la experiencia de Bree vivido algo distinto algo más natural hasta aquí el repaso a la actualidad en destino Málaga toda la información en nuestra web en Málaga punto es busquen hay un apartado destino Málaga y recuerden disfruten la

Voz 3 05:45 Pino Málaga signos también en SER Málaga punto corren nuevos tiempos vamos a escucharnos Cadena SER

Voz 6 05:52 hoy por hoy de verano con Esther Luque Cadena Ser

Voz 7 05:56 este Airlines de ahí vida antes de manual esto tenemos problemas a comer niños

Voz 8 06:10 fíjate en verano

Voz 1599 06:11 se humano con Francisco Villatoro Enrique Viguera científicos los dos profesores de la Universidad de mala

Voz 9 06:19 hola buenas tardes muy buenas tardes y además tenemos los espacios de en la SER este verano tenemos una sección dedicada a las mujeres invisibles Enrique el otro día que se percató de esta sección dijo cuidado que en la ciencia Francis tenemos en muchas mujeres invisibles hay muchísimas mujeres

Voz 10 06:42 en la carrera investigadora el papel de la mujer y de hombre es muy similar están muy equiparados del orden del ahí de hecho más mujeres con título universitario ahora mismo que hombres sin embargo conforme vas progresando la científicas lo ha produciendo la figura en forma de tijera a los grandes

Voz 11 06:58 puestos los grandes eh puesto más relevantes

Voz 9 07:00 están ocupados por hombres en su mayoría por ejemplo en el Consejo Superior mediación escenifica el setenta y cinco por ciento de los investigadores eh que tiene la categoría máxima que tuviera la universidad son hombres

Voz 1460 07:13 el veinticinco por ciento si hacemos una búsqueda rápida

Voz 9 07:15 en Internet de los científicos más famosos del mundo solo no sale Galileo Galilei Alberola Isaac Newton Charles Darwin Stephen G

Voz 1599 07:25 es que Alexander Fleming quizá alguna referencia a Marie Curie la Física y química que descubrió la radiación que contribuye un poco a su aplicación en el campo los rayos X

Voz 1460 07:36 pero poco más Enrique y hoy tras

Voz 1599 07:38 pero muy especial que se titula La doble hélice escrito por un hombre por un investigador James Watson

Voz 12 07:45 quién además te lo dedicó por cierto que no se hemos da Francia ha dicho ahí está dedicado y todo

Voz 13 07:50 sí sí yo siempre a la enseña mi amistad salud es un poquito machista es el libro muy machistas porque es un libro que relata toda la la historia de la concesión del Premio Nobel para ponerle para el descubrimiento del modelo y la estructura de la doble dice este hombre que es un físico el quería trabajar en estructuras Iker y trabajar en la estructural tenía yo creo que el objetivo lo tenía muy claro porque sabía que quién en a quien resolviera la estructura de la doble hélice la de la ADN es que el que la molécula portadora información genética el que determina como son los ojo con la forma el pelo o la susceptibilidad a padecer alguna enfermedad con con base genética le iban a dar el Premio Nobel lo hace eso lo tenía clarísimo quiso utilizar distintas estrategias para llegar a meterse en este en este campo

Voz 12 08:42 consiguió el Premio Nobel

Voz 13 08:45 el himno junto a otros dos investigadores Francis Crick y Moris muy

Voz 12 08:50 pero detrás de este descubrimiento había una mujer

Voz 11 08:53 tu mente no Sadín Franklin fue una cristal que fue la que pudo como una serie de técnicas de distracción y obtener los datos experimentales los que se basaron en Creed para reconstruir la doble hélice de ADN

Voz 13 09:08 esta persona de hecho la habían contratado porque era una experta ya saben trabajando en París en ese momento era una investigadora inglesas estaba trabajando es doctora en física especialista como tú dices con resuelve estructura moléculas biológicas la contrataron de nuevos en Londres en el King's College para trabajar sobre esta molécula y nada más empezar empezaron las desavenencias con con Mary's muy queda muy bien reflejado el ambiente en el que trabajaron Roslin Franklin en este libro que traigo aquí si te parece Leo ese que dice Maureen Maurice Wilkins el el el experto al que se unen este tema en realidad un principiante en el trabajo de disfraces de rayos X quería ayuda profesional lo que esperaba es que esta persona esta experta le ayudara esa forma que se aceleraría su investigación sin embargo ella no lo veía así hice a mi me han contratado para trabajar en este tema y tengo un contrato independiente y no dependo de este señor es decir yo no soy el ayudante de nadie Watson hace una serie de comentarios completamente

Voz 3 10:11 desafortunado afortunado no hace

Voz 13 10:15 deliberadamente no hacía resaltan sus cualidades femeninas aunque de Rajon marcados no dejaba resultara sativa que hubiera sido maravilloso si severa interesado por su vestuario

Voz 12 10:24 bueno vaya tela eso estaba claro que sí

Voz 13 10:26 tenía que irse o había que ponerla en su sitio eso dice textualmente en su libro sí los aviones

Voz 11 10:31 eso es eso que Watson hablando como

Voz 14 10:34 Boris el Wilkins pudo ver resultados experimentales de Roselyne sin el permiso de ellas es aprovecharon ellos para decir

Voz 13 10:44 día él decía dicen no se puede negar porque a pesar de su carácter beligerante etcétera etcétera yo tenía muy buen cerebro

Voz 14 10:49 hay muchos ejemplos como estos en la ciencia hay muchos que están en la sombra completamente

Voz 11 10:55 totalmente en todas las ramas de la ciencia porque pero la física hay cantidad de de mujeres que han hecho un trabajo muy muy relevante que por razones fundamentalmente de estar por debajo de la categoría de la persona que al final ha llevado todo el mérito el caso más famoso puede ser el de ellos el nivel que fue la descubridora de los pulsa estrellas de neutrones que actúan como faros y que cuando la luz del faro alumbran la dirección de la tierra observamos el pulsa que es como una señal punzante una estrella punzante los descubre Jocelyn Bell cuando era estudiante de doctorado se lleva el mérito su jefe que era el primer autor en el artículo científico firmaba él él de primer autor ella es segundo tres estudiante doctorado que principios no hicieron nada pero que colaboraban en el grupo no y al final el mérito se lo lleva él sin algo ya siempre lo ha dicho que a ella no le importa no haber recibido el premio Nobel barrios muchos otros premios es fundamentalmente porque ya era estudiante en esa época siempre se respetaba la labor de los jefes

Voz 12 11:50 Enrique y entonces Rosa Eliza Franklin como como acabó finalmente

Voz 13 11:54 bueno pues ella he dado este ambiente beligerante ella tuvo que abandonar el King's College Se trasladó a otro a otro instituto continuaran investigación completamente diferente que no han tenido nada que ver que era sobre estructuras de de virus el desgraciadamente ella murió de un de un cáncer mil novecientos cincuenta y ocho el Premio Nobel lo dieran un mil doscientos sesenta Watson la crisis llamar es muy

Voz 11 12:17 todo un esturión y quizá tienen un punto que que debemos destacar que las primeras nominaciones a este premio Nobel a ADN hoy en día pensamos que el ADN la molécula de la vida iba a recibir el Premio Nobel pero en el año mil novecientos cincuenta y ocho cuando mueren los Franklin todavía no había ninguna nominación al Premio Nobel por la de las primeras nominaciones son de mil novecientos sesenta y en ese momento ya había fallecido ella con lo que el Premio Nobel se lo dieron digamos al jefe científico del trabajo de ella en el ADN que era Maurice Wilkins en lugar de a ella es posible que si ella estado viva en mi opinión en mil novecientos y sentido es posible que hubiera recibido el Nobel tú qué opinas Enrique

Voz 13 12:56 bueno no me parece que no era su jefe estaban ya lo dejaba muy muy muy claro a ella era pues una contrata de independientes en lo que sí está claro es que nadie mencionó a Rosón Franklin en Estocolmo en restantes las conclusiones el discurso pues no bueno

Voz 12 13:11 esto pasó hace cincuenta años pero es que hoy en día pasan cosas similares

Voz 11 13:14 hoy diez sigue ocurriendo en muchísimos premios por ejemplo este lunes pasado el día veinte de agosto se concede un premio el mayor premio a cosmología el premio Robert hice concedido al telescopio espacial Planck espacio que una valoración científica de unos trescientos investigadores en el que hay unas sesenta mujeres el premio está dotado de medio millón de dólares que esté repartido entre cuarenta y tres personas colaboración cuarenta y tres hombres los jefes de grupos de investigación han recibido el dinero son todos hombres no hay ni una sola mujer que el veinte por ciento de coloración eres la historia se sigue repitiendo los puestos importante los puesto de jefes normalmente hay más hombres que mujeres porque hacía muchos más en la ciencia

Voz 12 13:58 tendríamos que hacer varios programas sobre la científicas escondidas por la historia eh creo que hay un libro por ahí que reivindica el papel de la grande investigadora desaparecida o relegadas a un segundo plano en en el en el en el relato científico no gracias Francis Villatoro Enrique Viguera fuera del estado un día más aquí en La Ser en esta en este espacio ciencia de verano

Voz 7 14:19 yo quisiera Alaiz importe hay vida antes de la muerte que usted tenemos un problema nosotros no nos niños

Voz 8 14:32 fíjate en verano ser hermanan

Voz 15 14:35 no no

Voz 1599 14:41 no

Voz 16 14:44 mi hijo

Voz 17 14:48 tú

Voz 18 14:52 no

Voz 16 14:55 hoy por hoy de verano

Voz 3 14:57 con este cadenas

Voz 19 14:59 a ver si la Junta elogios para el final te quería

Voz 12 15:07 ya están por aquí los chicos de la diversidad Mariví Morilla hay Carlos Rodríguez hola qué tal hola buenas tardes buenas tardes y hoy con la vuelta al cole o que cerquita hasta

Voz 13 15:18 a poco que ya queda poco

Voz 12 15:21 sí señor bueno pues vamos a hablar de esto es una vuelta al cole responsable está al otro lado del teléfono Teresa Martín de la Hinojosa Molina que Secretaría General de Consumidores Al Andalus Málaga hola Teresa buenas tardes hola qué tal buenas tardes esto de qué va lo de la vuelta al cole responsable

Voz 20 15:36 no conocemos un poco los que tenemos hijos de la necesidad pues dijeron cautelosos a la hora de preparar la Vuelta alcohol porque vamos deprisa queriendo tener todo a punto para el primer día de para el comienzo de del curso sí sin ninguna seré pautas no es necesario comprarlo todo a la vez y además que sin ninguna serie de de consejos tan vamos a conseguir ahorrar y que no se merme tanto nuestra economía

Voz 13 16:07 cuéntanos un poco Teresa cuáles son esos consejos los más claves a tener en cuenta

Voz 20 16:12 pues bueno uno de los consejos nosotros siempre damos es no tendrá todas las compras en un solo mes terminaba Feria de Málaga Illa

Voz 12 16:19 sabemos lo vamos a los centros comerciales a

Voz 20 16:22 antes para comprar ropa libros libretas el curso es sí largo y bueno durante el mismo los niños pueden variar de detalla entonces no que comprarla ya horas final de agosto que inciten siembre sino que podemos Irlanda comprando según vayan necesitando situándola luego otra cosa también importante eh hacer un presupuesto previo para ello no es nada descabellado él llevar un inventario o aceras de curso un inventario de lo que los niños pues no existen Buesa intacto con ese inventario ahora cuando a tenemos que comprar no va a poder ayudar a la hora de dejar darnos mucho o por otro luego el llamado techo es verdad es que el listado de libros se suele dejar a última hora último momento porque algunos centros pero hay fórmulas de ahorro como al trueque de libros entre los alumnos que cada vez a más han avistado algunos colegios proceso también será una manera de pues ahorrarnos una cantidad importante

Voz 21 17:27 me interesa en cuanto a la mochila que tanto les gusta a los niños estrenan compramos nueva o reutiliza amo

Voz 20 17:35 yo creo que es reutiliza porque se ha pasado porque vamos a hacer ese desembolso económico

Voz 12 17:41 claro luego

Voz 20 17:43 oye más porque en su carta a los Reyes que incluya me aparque los reyes sola regalen o cumpleaños Sandro

Voz 12 17:51 entonces la zona Teresa convencidos para que hicimos la mochila complicado

Voz 20 18:00 los artículos de marca blanca vamos a intentar orientar los para comprar marcado esa o chándal sea que vimos productos de marca blanca sobre todo el sector textil vamos ahorrarnos una cantidad importante llegó otra cosa vamos a intentar no concentra todas las compras como he dicho antes en este mes porque a veces no va a obligar sobre todo para persona que tenga una economía poco más apretada a pedir créditos rápidos y lo que te rápido transacción pues no lo

Voz 12 18:35 no sé exactamente

Voz 20 18:37 los tiques de compra son muy importante muy bien puesto

Voz 12 18:40 esa Martín gracias eres tallaje al de comunicar de Consumidores Al Andalus Málaga adiós adiós vamos con la agenda de ser pequeña muchas cosas

Voz 22 18:49 comenzamos in Benalmádena con el con música el libro de la selva que aunque en este fin de semana es el jueves treinta de justo dentro de una semana pero hace falta comprar las entradas y por eso lo traemos aquí hoy para que tengan todavía las Papi mami tiempo para comprarlas como han dicho a las veintidós horas jueves treinta municipal es para todas las familias hay es una obra que está basada en la aventura de Mowgli

Voz 21 19:13 fiesta ibicenca en Río Sol con animación infantil Madrid para este fin de semana eso sí el sábado a partir de las diez el niño fue podrán disfrutar de una noche única con animación infantil además de los castillos hinchables en la zona de columpios del restaurante para los padres fue cena tipo coche el barra libre y DJ muy importante que nos esperan vestido de blanco como marcan los cánones de la fiesta ibicenco en Alhaurín El gran

Voz 22 19:37 de hecho tenemos noche grande el sábado veinticinco la noche creativa o Noé más de treinta actividades todas gratuitas se desarrollarán en en el centro municipio Biblioteca Municipal y la Casa de la Cultura ahí buenos conciertos talleres espectáculo y la actividades infantiles se concentran sobre todo en la plaza de la Legión Hi5 gratis para toda la familia

Voz 21 19:57 exacto continúa el festival de verano de Plaza Mayor pues desde hoy hasta el sábado la increíble habilidad desde el circo contemporáneo en el escenario de de este centro comercial gratis y a partir de lo

Voz 22 20:11 Fuengirola un centro comercial Miramar podemos disfrutar último fin de semana de lo que le llaman teatro en las nubes que una variedad de actuaciones para todos los públicos sea muy domingo a partir de las diecinueve horas en su terraza

Voz 12 20:21 a mi esto me encanta lo de pasar un día en entre en familia entre cabras y que esos

Voz 21 20:26 domingo con brama en Casabermeja todo aquellos que participen pues podrán acompañar a un pastor de la zona mientras sale a pastorear luego una cata de que

Voz 12 20:35 eso muchísimas gracias Mariví Carlos más en la diversidad punto com

Voz 19 20:41 la para los más pequeños en la SER que viene más

Voz 23 20:49 todavía no conoce es la aplicación de la Cadena SER eliges tu emisora para seguir las noticias de tu ciudad vayas donde vayas saludamos a los oyentes de Radio Sevilla puede seguir tu programa favorito muy buenos días hay que subir los salarios el Gobierno se ha sumado porcina guardar los audios que te guste crear tus listas cuanto peor mejor para todos cuanto peor mejor recibir notificaciones las que te interesen

Voz 24 21:15 sí configurar la para que funcione

Voz 23 21:18 lo con wifi y lo más importante

Voz 24 21:21 la información que al minuto ofrece la Cadena Ser

Voz 23 21:23 enriquecida con contenidos audiovisuales si te gusta la SER la aplicación te encantará

Voz 25 21:36 exigir es algo de otro para tener resultados diferentes cosas diferentes cuenta les a todos

Voz 26 21:45 quién eres tu publicidad siempre en la radio siempre en la SER

Voz 3 21:52 la Cadena SER Hoy por hoy

Voz 6 21:58 cien punto cuatro ciento dos punto cuatro FM Isère Málaga punto es

Voz 27 22:05 en que los dentistas contamos con la doctora Concha Gross especialista en ortodoncia y ortodoncia invisible informa T en Concha Gross punto com

Voz 28 22:16 se dispone a empatar el solomillo bien centrado en la barrera salteado de setas coloca las sferificaciones de patata marca la distancia emulsión ha con aceite de trufa prepara para el lance

Voz 29 22:26 viento hoy conmoción magistral

Voz 23 22:29 tu cocina un espacio para todos descubre la diferencia

Voz 30 22:32 el magistrado y cocinas punto com aunque ella

Voz 31 22:35 calor tú tranquilo que este verano no querrán salir del agua condiciona tu piscina con cinco cloración Salina filtros y depuración iluminación accesorios de limpieza y mucho más entre cinco punto es busca tu tienda más cercana

Voz 27 22:50 un Fiat quinientos Vietto ocasión cruce de Churriana frente

Voz 1460 23:05 transparencia eficiencia calidad de suministro

Voz 32 23:08 dependencia energética reducción de costes sobrepasa los límites de tu imaginación con el programa kilowatio renovable de gerente energía tú a gente en el mercado eléctrico gerente a energía la forma más fácil de pasarte Albert informa T en kW renovable punto eh

Voz 12 23:22 SAS doce te recojo para tomarnos unas cañitas pero no te

Voz 33 23:24 cómo va estuve toda la compra de la barbacoa del domingo pero me da tiempo más desencuentro todas los mejores productos frescos que necesito ya estaba en fama salí en fama de esas Caminos Santa Inés setenta Llueve Campanilles y ahora puedes adeptos pedidos por Whatsapp seis cuatro seis sesenta y ocho ochenta y nueve cincuenta

Voz 34 23:41 por qué presumimos de Málaga presume de feria allí estate atento

Voz 13 23:44 a nuestras redes sociales el Málaga

Voz 35 23:46 arrancó la Liga de Segunda ganando en Lugo Horace Buza en La Rosaleda difiere presentarse a lo grande ante sus aficionados el viernes desde las nueve y media de la noche Málaga al cortó sigue en la Cadena Ser ciento dos punto cuatro FM SER Málaga punto es ya PP com Justo Rodríguez explica Aparicio los comentarios de Francisco Javier Ortiz Kempes y nación de Jesús

Voz 23 24:10 Sánchez sigue lo con Opel Gálvez Motor que de que es por puertas y cocinas el Pipi el Ayuntamiento de Málaga informa con motivo del inicio de la Vuelta Ciclista dos mil dieciocho el sábado veinticinco de agosto el Ayuntamiento recomienda el uso de transporte público informante de los recorridos alternativos de las líneas de la EMT en la web malaga punto eu y en redes municipales Ayuntamiento de Málaga

Voz 3 24:33 imagino es una carretera sin señaló

Voz 36 24:38 de allí sin semáforos

Voz 3 24:42 comunicado subsistir

Voz 26 24:45 si quieres algo de otros para tener resultados diferentes diferentes publicidad siempre en la radio

Voz 23 25:08 en Grecia ante el Milan grito te premia entra en el Milito de premia a punto com introduce el código que aparece en cada envase del milagro y Totti podas ganar miles de premios al instante crucero con todo incluido vuelo en globo y miles de envases del te esperan rasca y gana tuviera éxito informa en tu punto de venta más cercano o de Premià punto com Luca Max el milagro posiblemente el mejor desengrasan T del mundo

Voz 38 25:33 la Cámara de los Balones

Voz 39 25:36 qué tal muy buenas tardes ya saben ustedes que a esta hora no sumamos todas las emisoras en el de Andalucía Ceuta Melilla para rescatar uno de los mejores momentos tela Tamara de este año

Voz 38 25:48 bueno todo esto lo hacemos en agosto hoy recuperamos el momento en el que Lopetegui se fue a la venta así es que aquí no se libra nadie Si ayer fue el Cádiz hoy recordamos el momento de Lopetegui lamenta

Voz 40 26:01 hoy ya digo la noticia es que ayer el selecciona

Voz 41 26:04 los nacional Julen Lopetegui ha cesado y había muchas voces

Voz 40 26:07 eso sí ayer iba a ser recibida en el nabos pero el vuelo de Krasnodar a largo Iggy finalmente hoy cuando llega a Lopetegui a la venta del Navy luego a recibir ahora mismo Paco el becario estaba en Moscú hoy Kiko Narváez ha tenido que ya a la venta recibía la a Lopetegui Kiko que atacó estamos quemas cómo estás ahí hay la venta no nada aquí debuté me hace mucha ilusión de ese reportero aquí el señor a falta de los me encuentro Irla

Voz 42 26:36 no se epicentro de Davos donde a esta hora de la tarde está prevista la llegada de Julen Lopetegui como inquilina de honor de la venta desnudamos gélido de honor sí señor mire aficionado ya se agolpa el aquí en lamentar el navarro árabe a La Roja no y arropar a al seleccionador para este histórico momento pues la Federación Española de Fútbol ha repartido camisetas de la selección española pero más largas de la habitual que llegan hasta la rodilla y arriba del escudo del lugar de la estrella de campeona del mundo porque lleva una foto de Fofó ir a fecha de ayer

Voz 40 27:16 bordada en oro que no se puede hacer Charlie ya de la Cadena SER puede confirmar puede adelantar en primicia establece que mañana para el partido ante de la tarde la Federación ha decidido cambiar el himno que sonará con nuestros internacionales

Voz 0660 27:37 el campeón detrás contra nota confirmado Quique confirmado veinte confirmados no puedo de fille acompañenos todo este lío en el senador ha afectado al equipo nacional el presidente de la Federación Española de Fútbol Luis García le ha optado por quitar el himno de España imponer una letra para que los aficionados puedan identificarse con su equipo por fin hemos conseguido tan tan deseado por muchos por aquí no tiene y este es el himno que sonarán mañana

Voz 40 28:06 frente a Portugal por favor no

Voz 0660 28:09 Nos ponemos de pie nos llevamos la mano al pecho intentamos todo junto

Voz 40 28:26 qué bonito ante Portugal en Ci U

Voz 0660 28:35 te puede quedar prefiero no oí o la megafonía no hable de la mente confirmado y se especula con que Fito pueda hacer el saque de honor inicial en el paro una foca que lleva el balón en el equilibrio hasta que el campo

Voz 40 28:54 ser el himno de España mañana ante Portugal señores si verdad verdad

Voz 42 28:58 la surge de compañeros porque ese momento entra la comitiva la Federación en la veinte

Voz 40 29:04 por lo que mañana entre

Voz 42 29:08 acordes de la Banda Municipal de la venta del nabos y en primer lugar puede está entrando una carroza con Luis Rubiales

Voz 43 29:16 payaso serio con la correa valorar la cara hablan caiga la cara

Voz 42 29:23 iba acompañado de setenta Miño disfrazado de Miliki

Voz 23 29:27 sí

Voz 42 29:27 que están tirando finiquitos del día toda la leyendo elefante persona de la selección donde va a Hernando Hierro a la vez ante la grande oreja que tiene Fernando Hierro el su elefante lleva un cartel que pone Hierro

Voz 43 29:48 el de arriba

Voz 42 29:56 finalmente entre las garras de Lopetegui que va con camisón largo de payaso y un rótulo sobre su cabeza que pone foco fe Tegui el ex seleccionador está tirando de la carroza narices coronadas atención adherida porque en estos momentos se tiene la carroza de fondo fue Tegui el ya ex seleccionador Se baja porque va a recibir un homenaje de Florentino Pérez

Voz 40 30:23 a escuchar a presidente del Real Madrid recibiendo su entrenador que dicen que va a presentar va a ser presentado hoy por la tarde pero a visita obligada a la venta el nuevo íbamos a ver qué es lo que le dice Florentino Pérez dure Lopetegui bien

Voz 3 30:34 querido Julen m sacrificio ha sido anunciar tu nombre como nuevo entrenador blanco Jean mandar mamá pero bien ganado hasta Huerta Guillermo invicta de sacrificio profesional que habló en nombre de un mes el mío propio como presidente y me complace por otra parte la flor que echan agua de oro brillantes para que la lleve solapa mojes a quien quiera en representación siempre debe aquí viene

Voz 40 31:18 estaba bonito detalle Leor brillante del Real que la lleve tiempo es lo que te te

Voz 43 31:29 bueno de Quique los puentes para llegar a las concreto

Voz 0660 31:33 un hombre alegre no que está contento porque si hoy hoy hoy tenemos que aguantarlo bien a don Luis Vangal la ve que don Luis buenas tardes

Voz 40 31:42 nada bueno

Voz 42 31:44 aquí tirado al suelo riéndome más que una vieja en el látigo que esto es uno de los días más grandes de todo miopía eh que se caga Hot entiende tu selección Yuyu que tenemos lo del día que se cumplen cuatro años de que la Holanda de Louis van Gaal puso España emigrando palos Huesca aunque estábamos en Brasil que hay dentro

Voz 43 32:10 bueno yo yo no lo íbamos a ver el Mundial por la televisión iraquí Tola

Voz 40 32:16 ver desde La Caixa

Voz 42 32:19 pasado del fútbol a Dios Sol oles a Dios Salomón

Voz 44 32:28 sí pero esto no es como empieza así que futuro pagaba bueno Kiko cerramos conexión con contar a la llegada de López leía la vítores

Voz 0660 32:38 y hoy nos tenemos que marchar a Moscú

Voz 45 32:43 Lindo Noches de Rusia es mucho la crisis sin silla codicia en ello Paco el becario está ya en el estadio Lus Miki de Moscú donde hoy

Voz 40 32:52 a las cuatro de la tarde va a tener lugar la ceremonia inaugural y luego el posterior partido inaugural entré en el equipo anfitrión Rusia y Arabia Saudita Paco cómo está aquello esta hora de la tarde si pues así es me encuentro aquí la ceremonia pues te puedo contar que va estar presentada por Ronaldo Nazario de Lima ahora conocido como Ronaldo Nazario como una como muy muy a La Ventana que se va a comer una de albóndigas del tamaño del balón oficial del Mundial de día en tomate aceite va a ser una gala muy musical o ruso sí actuarán artistas de la talla del tenor ruso pasa el nombre todo esto muy bien muy bien

Voz 42 33:40 en ese momento pues está llevando a cabo un ensayo general para dar los últimos toques estaba sobre el césped del coro del ejército ruso que va a rendir un homenaje el seleccionador alemán Joachim Löw o no como último campeón del mundo eh

Voz 40 33:54 qué va a hacer el coro benéficos ruso pues los rusos sabes

Voz 42 33:57 desde que a Joachim Löw le gusta meterse la mano en la entrepierna para después pasarse la mano por la NASA para ver cómo va la curación Belén Moody's pues selección además una popular canción rusa con letra personalizada que escuchamos ahora mismo porque ya están ensayando aquí me tengo en la que OPA

Voz 46 34:20 el pie bueno

Voz 40 34:42 al este homenaje que la del Ejército ruso es Sandro dos

Voz 1062 34:52 a Rusia y Arabia Saudita que puede pasar en este partido inaugural salutación buenas tardes bonito partido para empezar José María mundial entre dos selecciones José María ruso equipo que recrea balones al Mirabal en las zonas Clancy vital debe anular para provocar despejes sometido giro al palo corto no de tres falsos mediapunta que en realidad son auxiliar administrativo del que remar hasta que ibérico sacarlos a la a la segunda línea José María por el contrario José María Arabia Saudí es un equipo que hasta hasta de repensar las líneas inconexas entre Mandri de Coney el pico del área base de amonal balones en zona de nadie van a provocar en el campo que el rival se de de cuelgue en la pena de otoño el me me dudar de estilo así pero cualquier cosa puede pasar

Voz 40 35:34 ya está bien el partido Baeza bonito si puede Carlos bonita pero lo importante es el el clima el bonito ambiente vivir porque bueno ya hemos escuchado todavía a Manolo el del Bombo que el animador selectiva de las española que tenía que escapado un taxi porque habían lleva un sitio y lo llevaron cerca de hora y media fuera desde tiempo come poco menos que se tuvo que tirar en marcha porque le iban a quitar hasta la boina sí sí sí sí pero Paco el becario está con los animadores oficiales de los dos equipos de hoy no sólo es equivalente a a Manolo el del Bombo que son mudos ruso yo dudé árabe y que llevan sus peculiares instrumento quiénes son Paco

Voz 42 36:13 como ánimos aquí de estos equipos como el caso de Sergi al hay que Rusia está aquí Abdullah El del mismo mar eh

Voz 40 36:24 bueno a veces pero no habla con el ruso Sergei él qué tal buenas tardes hola hola qué tal le Equipe pre pre

Voz 48 36:31 para ratos Parra animar a estrechar de LM ocurren siempre en mundial del Rey silla quieres vamos a ver cómo yo me pongo en Fondo Norte Iago hago esto para animar a nuestra selección eh

Voz 49 37:00 no

Voz 43 37:08 no te contagia

Voz 48 37:12 ah sí ya sé quién es mundial

Voz 40 37:16 voy a ver si podemos hablar con el árabe con Abdullah El del mismo que lo tienes ahí no él él mismo es como una flauta auditar

Voz 13 37:23 a ver si lo tienes hay Abdullah

Voz 42 37:26 Help me

Voz 43 37:29 animando a abrir la vía no

Voz 42 37:32 vais vaya

Voz 50 37:36 eh héroes dice Dieter en el top verde animo quiero escuchar

Voz 40 37:42 cómo crees que va a quedar el cucharas a se Gianni anima

Voz 51 37:55 sí

Voz 52 38:03 noventa minutos para que logren al lado

Voz 40 38:06 Blanca esa lacra

Voz 43 38:09 algún usarla

Voz 40 38:14 normal con la del llegó

Voz 51 38:21 al

Voz 53 38:27 y eso quién lo toca

Voz 40 38:30 también

Voz 43 38:30 porque tú tienes porque toca el tambor

Voz 53 38:39 el rabo

Voz 40 38:41 que no

Voz 54 38:44 no

Voz 3 39:00 la Aladino si para maravillosa

Voz 27 39:05 cuánto salga un genio

Voz 3 39:09 a ver tres deseos pero tú crees que es fácil hablar con un señor de diez metros que sale de una lámpara es que tela ya verás que es que impone a ver cómo se lo digo pues yo quiero es que mientras de lo piensas me vuelvo a la lámpara

Voz 26 39:34 algo de otros para tener resultados diferentes cosas diferentes no esperes a que sea tarde cuenta les a todos quién eres tú publicidad siempre en la radio siempre el el aserto