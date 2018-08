Hoy por Hoy Málaga (24/08/2018 - Tramo de 12:20 a 13:20)

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Aimar Bretos Pablo González Batista

buenas tardes el cuenta la Cadena Ser el Juzgado de Instrucción número catorce de Málaga ha dejado en libertad con cargos al hombre que el miércoles por la noche intentó presuntamente agredir al coordinador federal de Izquierda Unida IU diputado nacional Alberto Garzón cuando paseaba con su pareja por las calles del Rincón de la Victoria el juez le acusa de los delitos de atentado dada la condición de autoridad el dirigente político así como de un delito leve de maltrato hacia la pareja sentimental de Garzón y en Motril la Policía Nacional ha detenido a tres personas acusadas de introducir desde Marruecos a inmigrantes

Voz 5 01:13 tras el cabecilla de esta organización dedicada al trapo

lo de personas ya ha ingresado en prisión y en poco más de una hora la una de la tarde se reúnen los regantes del Fresno en Huelva para analizar el acuerdo que alcanzaron ayer con el Ministerio de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y cerramos con los datos de ocupación hotelera publicados por el INE los hoteles andaluces han superado los seis millones quinientos setenta y ocho mil pernoctaciones durante el mes de julio lo que supone un cero coma dieciséis por ciento más que en el mismo mes de dos mil diez y siete nueva cita con la información de Andalucía en Hora catorce

Voz 15 04:36 claro

en por hoy de verano coles de Luque cadenas

Voz 0545 04:53 doce y veinticinco minutos del medio día qué tal muy buenas tardes viernes veinticuatro de agosto y en Málaga todo listo y preparado para el arranque mañana de la Vuelta Ciclista a España la primera etapa sale desde Málaga capital cómo lo saben como saben ustedes hay un fuerte despliegue de la policía de la Guardia Civil y los hoteles de la ciudad que se encuentran a tope al noventa por ciento de su capacidad así que la repercusión turística económica es incalculable adanismo con la Vuelta Ciclista a España daremos todos los detalles enseguida pero también hay muchos oyentes muchos malagueños y malagueñas que aprovechan los últimos días de agosto a lo mejor los últimos de vacaciones quién sabe para ir a la playa Jesús Bellido Aula del Mar buenas tardes

Voz 1092 05:38 bueno está Esther y el fin de semana cómo se presenta hay estupendo por fin por fin toca hablar es una forma muy positiva porque bueno realmente el tiempo está acompañando quitando al episodio de mar de fondo hace unos días el Levante está trayendo para la playa un tiempo magnífico tenemos unas temperaturas muy elevadas de agua bueno contará con casi veinticinco grados no he el oleaje pues pequeño en algunas zonas pues que mi allí hola y lo más importante lo más importante las medusas están retirando de una forma muy muy notable en todo el litoral si ahora mismo la parte en la que algo más de medusa ahí es la zona más occidental y apenas hay banderas amarillas que eso lo decimos ya y sobre todo que como va a seguir soplando levante ya hemos visto que la costa de Granada está prácticamente libre todas la parte oriental de Málaga pues no normal es que ese arrastre hacia hacia levante pues terminó de limpiar la playa no quita que verano agosto cada una suelta pero bueno que hemos para hacerlas menos

Voz 0545 06:41 muchas gracias buen fin de sardana que sí pues descansar descansa que lleva es un llorar

todo listo y preparado para el arranque mañana de la Vuelta

Voz 0545 07:03 ciclista a España la repercusión en Málaga importante Jesús Sánchez buenas tardes

Voz 0717 07:08 buenas tardes prácticamente todo el Mundet en el puesto el maillot el tuyo creo que amarillo es mío algo más ajustadito rojo la primera etapa que será como tú decías al inicio una contrarreloj mañana a la capital que va a recorrer la ciudad de Málaga y que supone una proyección internacional como decías de la ciudad prácticamente incalculable nadie a estas alturas es capaz de decir cuánto supone esto en dinero de repercusión eso habrá que analizarlo a largo plazo lo analizaba de este modo durante las últimas horas el alcalde de Málaga Francisco de la Torre

Voz 0801 07:38 me parece una oportunidad magnífica de promoción de la ciudad en el mundo entero porque son más de ciento ochenta países que remiten a la vuelta ciclista no iban a hacerlo que a doscientos millones telespectadores eh el recorrido es muy bonito es un recorrido cargado de historia cargado de paisajes ligados al mar también ir además con mucho contacto cercano a museos en esta etapa de los museos queda muy difícil en ellos a la tapa brotó estamos encantados si además eso ayuda a que luego haya tres etapas más en la provincia de Málaga donde entra en juego el papel de la Diputación y ayuntamientos respectivos ya ya otras tres o cuatro etapas más de la región andaluza pues estamos encantados de colaborar desde la ciudad de Málaga que todo esto sea posible no creo que es una magnífica oportunidad de promoción e en estos momentos digamos queda hay esa promoción va quedando para para sumándose a otras que hay a lo largo del año no

Voz 0717 08:32 seguramente conociendo la alcaldía vamos a verle en estos días subido a más de una bicicleta mientras que ser recorrido se realice por Málaga en la primera etapa un amplio dispositivo de personal donde han colaborado todas las instituciones públicas de Málaga mañana sábado ese primer etapas en la capital el dominio el lunes las siguientes etapas dosis tres van a recorrer buena parte de la provincia de Málaga Elías Bendodo presidente de la Diputación

Voz 0717 09:17 después sus sucesivamente por el resto de Andalucía y el resto del país hasta el próximo catorce de septiembre cuando los corredores los ciclistas

Voz 10 09:25 bien a la meta ya en Madrid Javier Fernández consejero de Turismo de la Junta que sea un cuarto

Voz 18 09:32 de esta vuelta tenga nombre andaluz Un cuarto de esta Vuelta tenga vinculación Andalucía y en eso creo que hoy tenemos que estar todo orgulloso y Andalucía quiere seguir teniendo ese compromiso con la Vuelta a España quiere tener ese compromiso poner ciclismo dijo el ese compromiso con España

Voz 0717 09:48 vamos a tener también a punto las bicicletas Esther vamos a escuchar a uno de los ciclistas de los diferentes grupos equipos que forman parte del pelotón por ejemplo el vasco Jon Aguirre que ha explicado su predisposición iniciar este recorrido desde Málaga capital

Voz 19 10:04 a Málaga bonito pues bueno aquí también la presentación en estas ruinas pues bueno al final es un serio que es una ciudad con historia que siempre es bonito no todavía no hemos llegado a ver el recorrido completo porque debe estar algunas carreteras en dirección contraria y bueno te el día de la carrera lo veremos si seguro que sea precioso

Voz 0717 10:21 eso es lo que están haciendo en los ciclistas y los equipos recorriendo todo el trazado que van a hacer durante los cuatro días que van a pasar por la provincia mañana la capital un total de ciento veintiocho agentes de la Guardia Civil ya habrán notado seguramente ese despliegue de seguridad ochenta de la Policía Nacional aunque finalmente van a ser doscientos contando con los agentes de la provincia de Málaga se han desplazado forman parte de ese dispositivo de control de la Vuelta Ciclista el comandante Rubén Flores es el responsable máximo a nivel nacional de la seguridad del tráfico para esta edición de la

Voz 5 10:51 vuelta

Voz 1092 10:52 es un complejo el porque todo lo Plus eh desde el punto de vista por ejemplo logístico ya sólo de placer haciendo veintiocho personas con la cantidad de vehículos que te movemos por fin en cuenta que son helicópteros con cincuenta y ocho motocicletas y del vehículo de cuatro ruedas por eso pues de una una preparar fíjate que como lo hizo pues hay que empezar ya desde desde que hace cuando acaba la la edición anterior asimismo pues también hay que erradicarla en la selección de del personal que que viene a está a formar este este dispositivo ir todo ello pues como digo lleva lleva lógicamente pues una una preparación importante

yo lo que quisiera trasladar a todos los malagueños en esta mañana eh bueno pues es un mensaje de bueno pues de petición de comprensión no

Voz 23 13:57 el motivo de de de las vallas es la seguridad de la carrera de los ciclistas hay que comentar que los ciclistas pues vas es una contra el low vamos rápido Habana sesenta setenta kilómetros por hora van una posición como veis todos con con el manillar de contrarreloj y es muy difícil frenar si se cursa un perro una personal último momento

Voz 20 14:17 el Ayuntamiento recomienda plan plan

Voz 0717 14:19 los desplazamientos por el centro histórico mañana con bastante antelación y usar en cualquier caso el transporte público Elvira Maeso concejala de Movilidad

Voz 24 14:26 bueno hay itinerarios recomendados e la ronda la hiperronda lo acceso al puerto de porque allí pacífico también decir que desde el viernes veinticuatro sábado veinticinco en las calles peatonales de calle Larios crecería Cisneros Granada Santa Lucía y La plaza en la Constitución sufrirán de un gran paso de vehículos en autorizados para dos goles de montaje del gran operativo pues que requiere la vuelta ciclista por lo que solicita que los viandantes pues tenga la máxima atención

Voz 0717 14:56 para solicitar cualquier tipo de información pueden consultar la página web del Ayuntamiento de Málaga o llamar al teléfono municipal cero diez

Voz 20 15:03 eso dispositivo preparado para la Vuelta a España el inicio de la Vuelta a España en Málaga doce treinta y cinco

Voz 12 15:14 cien punto cuatro ciento dos punto cuatro FM SER Málaga punto es

hoy por hoy

Voz 0545 18:25 las camareras de pisos las conocidas como Kelly celebra mañana su día el veinticinco de agosto día nacional en defensa de estas mujeres trabajadoras lo harán con una concentración por la paz de la plaza de la Merced aseguran que el convenio de hostelería de Málaga va a ser todo un referente para el resto del

Voz 0717 18:40 sí lo explican con un dato muy significativo Esther si hasta ahora mismo una Kelly ganaba entorno a seiscientos euros de media al mes limpiando una habitación de hotel estamos hablando de un euro con cuarenta y ocho céntimos aproximadamente por habitación ahora pasará a cobrar mil trescientos euros al mes y además se les va a reconocer todos sus derechos como son comidas espetó al descanso los horarios es lo que supone el cambio radical que llega con el nuevo convenio laboral ya aprobado y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y que incluye que las empleadas a las empresas externas en general los trabajadores de empresas externas de los hoteles pues cobre lo mismo que el resto de sus compañeros que están de plantilla en esos establecimientos Mari Trini Jiménez es la presidenta de las que les

Voz 32 19:21 para nosotros es que sea ya ha conseguido que en el convenio de Málaga que se ponga ese punto para que las externa no puedan hacer lo que quieran con con los empleados de los hoteles pues muy importante pues de aquí en Málaga se vive prácticamente de la hostelería estrena están haciendo Barbal edades porque ya no no sólo que no cumplen con los convenios de de la hostelería de ese tono sino que además lo hacen muchas ilegalidades muchísimas es lo que quieren porque tienen a las compañeras amenazadas pues de que no traten con los sindicatos que no tengan comité que si no hecho ahora te despido entonces España en una situación de indefensión total

Voz 0717 20:08 si no el único motivo pero sí la principal lucha que han llevado a cabo durante los últimos meses ahora toca reivindicar más asuntos porque quedan otros muchos pendientes es lo que van a pedir con esta concentración que van a repetir cada veinticinco de agosto

Voz 32 20:23 no había manera de regularla ir provocaba que tuviésemos unas enfermedades que no reconocen como profesionales no tengamos ninguna reconocida todavía como profesional percutió tanto es nuestra salud que no podemos llegar a la edad de jubilación en entonces he aparte también tenemos que no nos reconocen nuestra profesionalidad bueno una serie de cosas entonces todo eso es lo que estábamos luchando cuando no cayó la bomba de las Extenda entonces estuvimos como que dejar un poquito de lado todas esas reivindicaciones que teníamos desde el principio luchar primero por conseguir que no siguiera las estrenada adelante porque si se este en adelante lo teníamos ya todo

Voz 8 21:04 miedo

Voz 0545 21:05 más asuntos libertad con cargos para el detenido que intentó agredir al líder de Izquierda Unida Alberto Garzón en Rincón de la Victoria

Voz 0717 21:11 el juzgado ha dejado en libertad con cargos a este hombre de unos cincuenta años arrestado por la Guardia Civil por intentar agredir al coordinador federal de Izquierda Unida diputado en el Congreso de Unidos Podemos Alberto Garzón que iba acompañado de su mujer en el municipio de Rincón de la victoria en este asunto que se tramita como diligencias previas ordinariez se investiga un presunto delito de atentado dada la condición de autoridad del denunciante de Garzón y un presunto delito leve de maltrato cometido sobre la pareja del denunciante la mujer de del diputado los hechos ocurrieron el pasado miércoles por la noche cuando un hombre comenzó a insultar a Garzón en plena calle posteriormente se abalanzó sobre él y su pareja según han informado diferentes fuentes de la coalición de izquierdas tanto Garzón como su mujer se encuentran bien y tranquilos fruto de ese altercado ambos denunciaron esa misma noche todo lo ocurrido por lo que ayer jueves los agentes detuvieron a este hombre que al parecer esa noche de miércoles se encontraba bajo los efectos del consumo del alcohol el juez además ha decretado una orden de alejamiento por la que el acusado no podrá acercarse a menos de trescientos metros de Garzón y de sumo

Voz 20 22:16 qué llamamiento para donar sangre en Málaga

Voz 0717 22:18 a ver la situación no es alarmante pero es lógicamente en el mes de agosto después de la semana de Feria cuando las reservas están algo más bajas en la provincia el centro de transfusión sanguínea de Málaga pide que no se olviden las donaciones en esta época del año Isidro Prat es el director del centro

Voz 0342 22:33 siempre hacemos un llamamiento importante para grupos negativo sobre todo al cero cero negativo que sólo universales que sabemos que son las que vemos que tener siempre en los hospitales por si hay una emergencia cubrir la extrema urgencia producen hemorragias pero también es cierto que el grupo positivos sobretodo a positivo cero positivo

Voz 1092 22:58 muy posee lo más frecuentes en la población son los que más se necesita

hoy por hoy de verano con Esther Luque Cadena Ser

Voz 20 23:10 les contamos ahora en el Hoy por hoy una iniciativa que intenta reducir el impacto ambiental en la ciudad lo ha puesto en marcha correo exprés que utiliza motos y bicicletas eléctricas en sus servicios de paquetería en el casco antiguo de Málaga con el objetivo de reducir el impacto ambiental la iniciativa se enmarca en el proyecto medios alternativos de reparto ecológico y sostenible vamos a saludar a la responsable las directora de comunicación de Correos Express Leticia Martín Santiago Letizia buenas tardes

Voz 33 23:38 muy buenas tardes este proyecto arrancó

Voz 20 23:40 haga como ciudad pionera y después se ha ido extendiendo a otras ciudades

Voz 33 23:44 es decir que fue una de las pioneras donde se iniciaron los primeros pilotos prime era pruebas para ver cómo se adaptaba a las fotografías de la ciudad de un pero ya la tenemos implantada en otras ciudades españolas como por ejemplo Palma de Mallorca Ibiza Menorca y Barcelona falseadas a Bilbao Zaragoza alguno

Voz 20 24:06 no bueno cuéntanos cómo es esto porque ahora mismo en el centro sólo en la almendra del centro

Voz 0717 24:11 no estamos están repartiendo

Voz 20 24:14 la paquetería con motos con bicicletas eléctricas no

Voz 33 24:17 de momento Mahrez se enfoca sobre todo al reparto de la última milla esto de esta el último puntual finales al al destinatario final y es eso el proyecto que busca sobre todo como su propio nombre indica dos medios alternativo de reparto ecológicos y sostenibles respetar el medio ambiente reducir la la huella de carbono que supone una actividad como es la la paquetería urgente y sobre todo respetar las nuevas necesidades que van naciendo de las ciudades no de las drogas vías de la red de tráfico de la de los cascos históricos y monumentales

Voz 20 24:53 ahora mismo cuántas bicicletas y cuántas motos eléctricas están funcionando

Voz 33 25:00 en Málaga tenemos una bicicleta estamos probando otras de otro tipo de de bicicletas advierte con con otras formas otros diseños pero los alrededores de cincuenta motos eléctricas Pius cercenar de Spyker se pues llevamos así que son nuestros dos cocineros IT de ellos también recorrer a pie la la ciudad para el reparto tira

Voz 20 25:25 claro lo que vosotros sois correos Express y después los trabajadores de Correos convencionales siguen con sus motos amarillas no

Voz 33 25:31 sí somos la filial de paquetería del grupo Correos Correos sigue repartiendo con sus motos amarillo

Voz 20 25:37 vale

Voz 33 25:39 de ellas a meter en furgonetas eléctricas nosotros Alcer la filial de la paquetería urgente tenemos nuestro peques en nuestras pero ello además es que en Málaga la metiera en varias bicis eléctricas es de este proyecto no es pero su proyecto

Voz 20 26:00 bueno ahora mismo estáis trabajando sólo en el casco antiguo zonas peatonales pero no sé si se va a ampliar al resto de la ciudad

Voz 33 26:07 de momento estamos analizando con mucho las fotografías de las ciudades para intentar sobre todo porque nuestro objetivo es reducir esta huella de carbono es conseguir el desafío de la última milla pero sobre todo seguir manteniendo la misma calidad en las entregas esto tenemos que analizar la viabilidad de las ciudades de los pueblos para ver si ese reparto es asumible pero si estamos analizando otros puntos de la ciudad de Málaga e introducir nuevos medios alternativos también en el propio casco

Voz 10 26:38 esto Themis fecha hoja de ruta no lo sé durante este año

Voz 35 26:43 cuando implantar todos los luego

Voz 33 26:46 los pares en Málaga y en otros en otros pueblos en otros municipios al igual que se está llevando a cabo

Voz 20 26:53 en el resto es para los ciudadanos que dicen los malagueños que que os han dicho

Voz 33 26:59 bueno momento la etiqueta que tenemos

Voz 20 27:02 esa es Málaga

Voz 33 27:04 Álvaro por ejemplo es hacer fotos con las bicicletas osea que está gustando mucho porque la la mentalidad de los consumidores y la tuya la mía la de todos va cambiando y estas cosas se agradecen no que una empresa se comprometa con el medio ambiente de contra el respeto monumental y que sea capaz once de de innovar no de salirse de su zona de confort para mejorar un poquito la sociedad yo creo que se agradece

Voz 20 27:29 muy bien pues Leticia Martín Santiago subdirectora de Comunicación de Correos Express gracias por contarnos esta iniciativa que se adapta muy fácilmente verdad al azar mientras de la ciudades sin perder de vista la calidad del servicio que al final es lo que se les exige no de de alguna manera es un reparto del Correo El alternativo lógico sostenible

Voz 1 27:52 que por ahí donde tiene que ir la cosa no gracia

Voz 20 27:55 es por por todo

Hoy por Hoy de verano con Esther Luque Cadena Ser

Voz 0545 28:03 hay otras iniciativas curiosas doce cuarenta y ocho Linkin Food es una plataforma social que permite el contacto entre cocineros y ciudadanos que por falta de tiempo de conocimientos no pueden disfrutar de comida casera en sus domicilios es una idea que va dirigida mucho también a universitarios aunque se quiere llegar a todo tipo de público ya nacido aquí en Málaga Mario de Jaime buenas tardes cuéntanos

Voz 34 28:24 buenas tardes Esther la Plataforma nace con el objetivo de que haya un beneficio mutuo tanto para el cocinero como para los comensales al compartir los gastos que conlleva eso elaboración Darío Carrasco es el creador de la plataforma que ya cuenta con más de quinientos cocineros en todo el país

Voz 33 28:39 pues se me entiende la viviendo vivienda como mi madre

Voz 0342 28:42 habrá muchísima más digamos bien o amo de casa que cocina muy bien que seguramente les sobre comida poco tienen además que es lo que suele pasar porque tiene nada para mi madre y padre siempre es obra entonces pensando en esa idea es de la bombilla y bueno pues esto pueda haber podemos intentar contactar a los cocineros con usuarios que tengan que tengo yo

Voz 34 29:07 Carrasco señala que esta plataforma funcione de Menard asimilar a la conocida aplicación móvil placar al tener la obligación por parte de los chefs de registrarse añadirse los platos para que puedan ser elegidos por los usuarios cuando la comida se cuelgan tres W punto Nicky Butt punto com el consumidor se pone en contacto con el cocinero a través del chat creado para ello

Voz 0342 29:26 resumiendo como ya es algo conocido que el Blabla podríamos decir que es como el Blabla Si tu cocinas imagina algo de más de sobra te sobra comida lo metes Inuncat es ir directamente pues lo publican en In fue tose cualquier usuario que se metas buque comida en las zonas pues te pueden encontrar hizo pone en contacto contigo a través de la plataforma a través del SAS puede adquirir la comida

Voz 34 29:53 momento de su fundación Carrasco y los demás integrantes de la plataforma no perseguían llegar a un público mayoritario queriendo llegar al máximo de gente posible Si bien los universitarios han convertido en sus usuarios principal

Voz 0342 30:04 va dirigido a quién va dirigido pues sobre todo va dirigido a universitarios y trabajadores pero bueno yo hacer uso cualquier persona pero sobre todo pensando en mi etapa universitaria que cuando estuve estudiando fuera mi madre me traía tape niñita trabajador la casa de mi padre aportar sobre todo enfocado en eso pero bueno que no está vetado a ningún sector toda persona que quieran pueden usarlo

Voz 34 30:32 desde su nacimiento hace mes y medio aproximadamente cada día son más cocineros los que se unen a Linkin Foot alcanzando entre los veinte y los treinta registrados cada día unas cifras que Darío espera que crezcan en los próximos meses

Voz 0342 30:45 nosotros hemos salido aproximadamente unos cuarenta y podía ir el crecimiento como suele ocurrir en Make haciendo exponencial empezó muy lentitud los primeros días quince día con buenas poco de usuarios pero además fracasando enfocado para empezar a Málaga pero la sorpresa fue que no sólo es cocinero para eso está bien pero es porque como en terreno frontera tenemos cocinero ya de todos los punto de las diferentes provincia de de España o cuando tenemos más Betty mientras cocinero creo que actualmente a todo un par de días tenemos plantilla terreno quinientos cincuenta hallazgos oferta

Voz 34 31:26 pero la parte más importante en todo este proceso son los chefs los que hacen posible que los usuarios puedan contar con comidas caseras quedaría hemos podido hablar con dos de ellos con Antonio y con Ana

Voz 32 31:36 bueno yo lo que pasa es que yo fuera viviendo en pisos de estudiante

Voz 36 31:42 que iguanas yo es que me creía en Bilbao y entonces bueno ayer ves yo cocinar dilemas aquí ya me me comentaron la que había una plataforma con el cual había podíamos ayudar a la gente hace entonces como a mi me gusta la cocina pues normalmente lo que hago es hago hago hago normalmente yo tengo un plazo puesto que se me da muy bien qué es la tortilla de patata y lo tengo como puesto como Pincho pincho porque con los pinchos de tortilla de unos unas es una tortilla muy algo muy gorda normalmente porque son buenas para tratar la cojo ecológica y los juegos también lo intentó hacer ecológico sí la verdad es que tiene bastante aceptación la patera la tortilla

Voz 37 32:22 pues el mono para mí no presupone todo el poder compartirlo va a su de comida que vamos a final de mes si hacemos cuenta de todo lo que no gastamos en cocinar en casa Hay comer puede afean pico si compartimos Lobato pues aislado que que hoy hoy porque hecho un ahí toman por ejemplo de macarrones cosas que ha hecho un puñal hay Mapfre no me supone nada aquí estoy compartiendo los gastos de de comida que

Voz 34 32:49 los está Prce entregan el cocinero cocinera en el momento de entrega de la comida pudiéndose reciclar sin ningún problema y sin necesidad de devolverá al propietario la plataforma está presente en las redes sociales Instagram Facebook y Twitter pudiéndose poner en contacto con los responsables de manera instantánea indirecta

Voz 20 33:04 que habrá hoy de menú Mario

Voz 34 33:08 es Si cualquiera que pueda meter a la a la página web verá que las comidas se dividen por nacionalidades y pudiendo elegir entre comedia italiana en comida española de aquí

Voz 20 33:20 esto es todo Pakistán eso está muy bien pensado para cuando nos quedamos a medio día con los becarios trabajando en la radio pues podemos llamar para comer enseguida estamos con la contraportada

Voz 38 33:30 en la Cadena SER hoy

Voz 43 36:45 Vialia centro comercial detrae la contraportada de Hoy por hoy

Voz 0545 36:51 el Colegio de Médicos de Málaga pone en marcha un curso gratuito para formar a los voluntarios que dedican su tiempo a ONG eso o cualquier otra actividad altruista los talleres comenzarán el martes dieciséis de octubre y finalizarán el miércoles diecinueve de diciembre toda que todavía queda tiempo para los interesados Carmen Gallardo

Voz 1 37:07 buenas tardes hasta ahora para ser voluntaria el principal requisito es tener ganas de ofrecer tu tiempo a los demás pero el Colegio de Médicos de Málaga considera necesario preparar a esta persona más allá de la ilusión que tengan por realizar actividades altruistas por ello en el dos mil catorce comenzaron a organizar cursos gratuitos de formación a estos taller pueden inscribirse tanto las personas que estén interesadas en empezar a ser voluntarias como aquellas que ya lo sea pero quieren ampliar su formación esas han pero directora del curso

Voz 32 37:34 este curso no solamente paramédicos sino también para todos los ciudadanos muy mal nada tan interesado en el voluntariado no nos olvidemos O'Shea no nos podemos olvidar hizo insisto siempre es que Málaga es una ciudad solidaria y entonces tenemos que preparar y acompañar a personas que desean hacer voluntaria todos modos también tenemos que reconocer que en este sector hay mucha solidaridad muchas ganas de trabajar mucha asistencia

Voz 1 38:07 este año se celebra el tercer curso de voluntariado se compone de sesenta ahora veinte de ellas teórica otras veinte prácticas y las restantes se dedicarán a realizar un trabajo online en esta edición se tratan temas relacionados con los menores con la cirugía con los estereotipos sociales el cuidado de las personas mayores y los primeros auxilios entre otras cuestiones

Voz 32 38:25 si los temas del programa son profesionalización del voluntariado que sería la primera clase gestión y sensibilización del voluntariado esto va hacia el forma

Voz 33 38:39 por en el voluntario una idea de cómo transmitir su las necesidades que tiene su tu empresa está a buscar más voluntad

Voz 32 38:51 varios también tenemos otros temas desmontando mitos sociales está también un tema muy actual el se va a hablar sobre los las minas de Melilla

Voz 1 39:06 el CIC el ciclo pasado contó con la asistencia de sesenta y ocho personas el periodo para inscribirse este año ya está disponible quien lo desee puede encontrar la información necesaria a través de la página web tres W com Málaga punto com mediante las redes sociales del Colegio de Médicos o llamando al teléfono nueve cinco uno cero uno noventa y cuatro cero cero la red cuya de la provincia de Málaga le ofrece la información del tráfico a estas horas la a estas horas la capital malagueña presenta niveles altos de tráfico en la salida oeste de la avenida Velázquez en la avenida Andalucía en sentido centro en sentido oeste además hay tráfico más lento en la zona centro en calles como Álamos Carretería en las carreteras de la provincia encontramos un kilómetros de retención en la travesía de San Pedro de Alcántara sentido Málaga y quinientos metros en la salida del Arroyo de la Miel sentido Cádiz

Voz 1441 40:40 si se pide la tramitación por el procedimiento de urgencia y lectura única a fin de reducir los trámites y acortar los plazos para poder aprobarla cuanto antes intentando sortear así posibles maniobras dilatorias por parte de PP y Ciudadanos que suman mayoría en la Mesa del Congreso los firmantes justifican la reforma en el sin sentido de que el PP con poco más del treinta por ciento de los votos Man venga una capacidad de bloquear decisiones amparadas por una mayoría parlamentaria más amplia tanto PSOE como Unidos Podemos remarcan además que esta reforma acerca la negociación y posterior aprobación de unos presupuestos una voluntad plasmada en el gesto político de que los socialistas han registrado la proposición de ley conjuntamente con Unidos Podemos con Esquerra y Compromís

Voz 34 41:20 pues sobre este asunto ha hablado el secretario general de Ciudadanos

Voz 0325 41:23 José Manuel Villegas ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno que convoque elecciones

Voz 1089 41:26 parece según dicen Podemos y los socialistas que no les gusta el Partido Popular tenga mayoría absoluta eh en el Senado oiga sino les gusta la composición de las de las Cortes el regusto a la composición del Senado a mí tampoco me gusta convoca elecciones pero no le tenga miedo los españoles no le tenga miedo señor Sánchez a lo que decidan los españoles

Voz 1779 41:50 de un momento a otros espera a la comparecencia de las

Voz 0325 41:52 vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo tras la reunión del Consejo de Ministros en la que sea estudiado el decreto ley con el que el Ejecutivo va a iniciar el proceso de exhumación de los restos de Franco hoy en torno al debate sobre el uso futuro del Valle de los Caídos el portavoz parlamentario del PNV Aitor Esteban ha asegurado en declaraciones a Europa Press que su propuesta sería demoler

Voz 0568 42:11 no es comprensible en un país democrático no es comprensible

Voz 22 42:14 sí

Voz 0568 42:17 pues formaciones democráticas y que se supone que han hecho una apuesta por una pues por un país democrático pues pues estén en esta en esta tesitura no ha sido digamos el monumento erigido por el dictador no yo bloquearía es demoler los sinceramente

Voz 0325 42:34 los ciento cincuenta migrantes continúan abordo de un barco en Catania esperando la autorización del Gobierno italiano para desembarcar han iniciado una huelga de hambre para protestar por su situación corresponsal Joan Solés

Voz 0946 42:45 la Capitanía del Puerto de Catania ha suspendido todas las visitas a bordo de la dicho todo después que los ciento cincuenta inmigrantes rescatados en alta mar hace diez días iniciaran esta mañana una huelga de hambre por las dramáticas condiciones de vida en la cubierta de la nave la policía ha reforzado el cierre del muelle porque hasta allí están llegando grupos de toda Italia que piden el desembarco de los inmigrantes pero también de neofascistas en apoyo al ministro del Interior Salvini al que exigen que cumpla su promesa de devolverlos a Libia

Voz 0325 43:15 ya en España la Policía Nacional ha desarticulado una organización acusada de introducir inmigrantes en patera por las costas del sur de España hay tres detenidos en Motril cuéntanos Jaime vez más

Voz 1779 43:24 los detenidos formaban parte de una red dedicada al tráfico de personas que contaba con una fuerte infraestructura en Marruecos y en España implicada en el tráfico de más de setenta inmigrantes que habrían llegado en patera a las costas andaluzas una vez en territorio nacional reclutaba a estas personas en contra de su voluntad tras el correspondiente pago a la organización la red en España se encargaba de su traslado hasta un lugar seguro los extranjeros llegados en patera rescatados en el mar trasera acogidos en centros asistenciales de Almería y Motril eran contactados por miembros de la organización que les facilitaban el traslado desde los lugares donde se encontraban hasta una vivienda en la entidad motrileña de Torrenueva

Voz 0325 44:00 todos los partidos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Villaquilambre León han registrado una moción de censura contra el alcalde del Partido Popular Manuel García que también es procurador las Cortes de Castilla y León fue detenido recordemos el pasado tres de julio en el marco de la operación enredaderas Radio León María García

Voz 0717 44:16 cinco grupos políticos toda la oposición

Voz 1473 44:19 pero para apartar a Manuel García del PP de la alcaldía de este municipio el cuarto de la provincia en número de habitantes el Ayuntamiento de Villaquilambre fue registrado a principios de julio por la UDEF que detuvo e interrogó durante horas al alcalde a una de sus concejalas ya un técnico municipal desde entonces el regidor se ha negado a dimitir o a asumir responsabilidades la oposición quiere devolver credibilidad al municipio Jorge Pérez portavoz del PSOE será ahora el candidato a alcalde

Voz 45 44:41 con todo las informaciones que han aparecido sobre la operación enredaderas ha sido la base que ha hecho que todos los grupos municipales no sabíamos puesto de acuerdo al final el motivo que nos ha impulsado a todos es que el Ayuntamiento recupere la credibilidad

Voz 1473 44:52 la moción se debatirá dentro de dos semanas el por ahora alcalde Manuel García es aforado por ser también procurador en las Cortes de Castilla y León

Voz 0717 44:59 la información deportiva Paco Hernández buenas tardes que era

Voz 0451 45:01 hola buenas tardes la selección española femenina Sub veinte disputado hoy por primera vez en su historia la final de un Mundial lo hace a partir de las siete y media de la tarde ante Japón las sensaciones ante del partido en la voz de Alexandre anoche en Lardero

Voz 46 45:14 ya hemos tenido una evolución durante el campeonato el partido que jugamos contra contra Japón será totalmente diferente al que nos podemos encontrar en una final hizo bueno ya sabemos cómo son la japonesas son muy dinámicas ese habrá una lucha de dos selecciones por tener el balón por crear

Voz 0451 45:29 además también de fútbol hoy comienza la segunda jornada en primera división con dos partidos ocho y cuarto Getafe Eibar Ibáñez y cuarto Leganés Real Sociedad tiene el Sevilla Nico Pareja uno de los capitanes del conjunto andaluz se ha despedido hoy del club después de cinco temporadas y tras un acuerdo entre ambas partes para rescindir el contrato y fuera del fútbol ciclismo mañana comienza la Vuelta a España Joyce se ha hecho oficial que el próximo año la carrera saldrá desde las salinas de Torrevieja

Voz 0325 45:53 pues es todo pueden seguir informados en nuestra web en Cadena Ser punto com nosotros volvemos a partir de las dos la una en Canarias en Hora catorce con Antonio Martín

hoy por hoy de verano con Esther Luque Cadena Ser

Voz 4 46:13 estilos de vida tendencias

Voz 9 46:25 José María Martín en Marbella buenas tardes hola qué tal muy buenas Jacqueline Campos

Voz 0545 46:30 es que viene acompañado estas hoy

Voz 5 46:33 el hoyo olas dos ambos amo que sea recíproco bueno qué tal estáis bueno es habría que preguntar Celati qué tal y como han salido de esta feria

Voz 0545 46:44 minados bien paseamos llevado con mucha dignidad a la feria la semana de pueden feria que es la peor no

Voz 48 46:48 que te has quedado con ganas este ver seguramente

Voz 9 46:51 de

Voz 5 46:54 bueno agosto se va terminando Jacqueline esa nota eh se nota se nota en Marbella yo creo que se comienza a

Voz 49 47:01 va a ver que hay menos eventos hemos terminado diríamos la celebración de las grandes galas aunque

Voz 50 47:08 todavía quedan conciertos que sí que le danesa vidilla al al verano de de la Costa del Sol tenemos también turistas veraneantes que hasta el próximo XXXI estarán hasta el último minuto intentando pasarlo lo mejor posible pero esa movida que hemos tenido a lo largo de todo el verano y yo diría que ya va menguando está claro a partir del día veinte ya se empieza a ser

Voz 49 47:34 dice anotar que bajar pero bueno seguimos disfrutando todavía Esther que tenemos todavía mucho que contaré bueno hay todavía mucho famoseo mal ya no tiene razón hay mucho famoso agosto es un

Voz 48 47:44 mes de caras sobre todo del panorama nacional en la ciudad viene algún que otro famoso extranjero como como vinieron para la la que ya hablamos la tan cacareada gala de estar Light tuvimos a esa modere que estaba Hoy Ester impresionante de verdad es muy guapa muy bien cuidada el marido es John Cooper que es un actor de la serie Sexo en Nueva York y ver qué tal sí y creo que como como alrededor de unos diez o algún año menos que ella ya hacen una pareja estupenda bueno pues quitando esas caras puntualmente que que pueden venir extranjeras es mucho de gente que conocemos de España nacionales y además hemos visto que yo creo que estos días ha sido bastante noticia a esa Cayetana Rivera que es la hija de Fran Rivera con con lo que dicen es su primer novio su primer amor entonces esos puntos en común les ha unido son de Sevilla les ha unido a que también disfrutan de las vacaciones hemos visto a la madre a María Eugenia Martínez de Irujo también con su pareja que aunque muchos digan Issam debe casar en Las Vegas pero eso sí

Voz 5 48:52 no sé yo no sé en nada porque se viste de Marilyn coloque una voz daba se visten de Marilyn del tala para los octavos

Voz 20 49:07 Martínez de Irujo los alma tienen casa en Marbella sí

Voz 48 49:10 tienen una mira en en diríamos en donde comienza esa milla de oro en días ya hacia el mar en pleno paseo marítimo se ve la casa que era de la duquesa de Alba es una casa muy bonita me una casa sencilla den entre comillas porque porqués de líneas muy muy muy sencillas muy rectas pero es muy bonita casa justo enfrente de muy cerca del hotel Marbella Club IESA casa de paso a a herencia de uno de los hijos vienen disfrutan sobre todo María Eugenia disfruta mucho de todas esas vacaciones también estaba bueno por cierto luego te contaré estaba ayer oye Cayetano habla Cayetana la madre el el el Cayetano Martínez de Irujo el hermano de de manera genial estaba estaba en el en el concierto de de Miguel Ríos

Voz 5 49:57 bueno sí disfrutan estos días de vacaciones en esa casa las Campos también están también están están además mira José Mari como es bueno pero no hay que no faltará de no falta nadie

Voz 48 50:09 que estaba María Teresa Campos y sus hijas es un clásico el que vengan a Marbella desde hace muchísimos años venían al hotel Coral Beach parece que este año han se han trasladado al al hotel creo que es Guadalmina aquí sí que es cierto cuando no es Málaga es Marbella eh que también Semana Santa era junio también presentó una línea de complemento se Terelu Campos anteriormente lo hizo María Teresa Campos de zapatos y si están ahora disfrutando de

Voz 5 50:37 muy Sabin sabido se sabe mantenerla

Voz 20 50:40 pues en el candelero esto es una habilidad e se estrena