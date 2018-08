Hoy por Hoy Málaga (24/08/2018 - Tramo de 13:20 a 14:00)

Voz 0147 00:00 Monica que era espectacular terminó con ese himno que estábamos todos esperando con Santa Lucía y todas las canciones de ese blues del autobús que Nos enfervorizados por cierto le pregunté que hizo con los pantalones de rayas que se me quedaron grabados Samir de aquel concierto del ochenta y tres pues que se los había dado su hermana y para que quería hacer no sé qué que pasaron a mejor vida dice no se lo voy a perdonar a aquellas mayas de rayas con esa Luz Casal de telonera en aquel en aquel en aquella gira muero en este caso no ha tenido teloneros P

Voz 1 00:34 Luz Casal que está también que se sale estuvo aquí la radio donde yo estoy sentada ahora mismo está estupenda ha sacado nuevo disco como sabéis está de gira por toda por toda España

Voz 0147 00:44 ya es sabido yo creo que Luz Casal además ha servido a ser ha sabido adaptarse a los tiempos primero

Voz 1 00:50 musicalmente hablando pues yo digo enganchando a varias generaciones

Voz 0147 00:53 se empezó con es ser que siendo rockera era era un perfil rockero

Voz 1 00:58 te acuerdas de Rufino

Voz 0147 01:01 canciones que cantaba con era telonera de de de Miguel Ruiz y Miguel Ríos después cómo fue bueno pues haciendo esas piezas que que que que todos y que además se siguen escuchando claro las generaciones actuales la conoce n así luego a también ha hecho en fin yo no sé si ha hecho canciones no recuerdo quiero poner esas canciones que han servido de banda sonora de la película devolver irá bueno yo creo que tenemos Luz Casal para para disolver Isona conciertos que siguen siguen de plena actualidad

Voz 1 01:38 muy vinculada con Málaga porque su parejas de aquí de Málaga capital no igualdad el tener mucho cariño a la Costa del Sol claro bueno ha sido un gusto de verdad es un gusto disfrutar los viernes contigo Jacqueline y con los compañeros de Marbella es como un como un oasis en el en la en la programación tengamos de la semana quedamos frescor también es fresco a mí a los oyentes a la radio esto es una maravilla que somos como el Levante igual igual oye pero sin medusa se hubiera que llevamos llevamos tiempo malo nos vemos la semana que viene hombre

Voz 0147 02:10 eh aquí estoy esperándote reacias denuncia

Voz 1 02:13 a ver si no se Un besito un beso

Voz 4 02:29 hoy por hoy de verano con Esther Luque cadenas

Voz 25 08:22 hola El blog de viajes de ser Málaga hola

Voz 26 08:26 con Pedro y Abigail que llevan todo el verano con

Voz 1 08:29 nosotros enseñando no sitios porque ellos son unos boquerones viajeros hola Pedro y Abigail hoy por teléfono cómo estáis

Voz 0816 08:37 está muy bien cuando podemos ir a Bruselas

Voz 1 08:40 las qué es lo que podemos ver en Bruselas que es lo que podemos comer en Bruselas después también un destino local Teba nada más y nada menos el pueblo de Teba cuando queráis todo vuestro

Voz 0816 08:52 primero queríamos decidieron que Bruselas ese destino

Voz 1 08:57 venga

Voz 0816 08:58 sí es vamos que aparte los monumentos muy conocido como esta o mio el tramo en Nefertiti pues también tiene una gastronomía muy buena creo chocolate la cerveza patata frita pues también muchos cubano una arquitectura preciosa además de museos y bueno pues Pedro vamos a empezar el recorrido venga adelante donde paramos primero

Voz 27 09:25 pues yo lo primero lo primero en diría esa es la gran plaza sí que es verdad que en Bélgica toda ciudad tiene una persona de Bruselas se espectacular aparte de que es el corazón digamos de la ciudad

Voz 28 09:36 cuando te sientas aquí yo que fui de noche la tener a ver no te sientas allí ves toda la arquitectura alas Torres es yo me quedé vaya asombrado muy muy cerquita de la gran Place

Voz 29 09:47 hasta la bolsa que también

Voz 28 09:50 en el edificio muy muy bonito verdad que recorrer todo lo que la parte alrededor de la gran plaza yo eso sería lo primero que haría

Voz 0816 09:58 Mané quién Peace también por sí

Voz 28 10:01 que no hay que perdérselo y ya se sabe que estaban las primeras Canariasa comerciales este de Europa es todo Dujo en la que anuncia además tienen tiendas muy especiales como este que tenía dos cómic de Tintín

Voz 0816 10:18 han hecho Tintín efectivamente que comemos en Bruselas pues a ver a los Mossos

Voz 28 10:25 tanto allí como al final en Bélgica pero cobre tiene que caer eso tenía que caer el origen pero lo primero que conmigo contigo así también las patatas fritas si dicen que las mejores están en el Mesón Antoine aquí son muy buenas porque se piensen dos veces lay line no no no y también la cerveza por supuesto tras constatar tienes que caerá una cerveza y hay un chulo que te llamado delirio ganó el premio de de lo llenen pero el libro de los récords tiene Frei mil tipos de cerveza para elegir yo soy gay yo dejó toma lo que PA y luego además el de mejillones

Voz 2 11:15 patatas fritas dos veces está bien está bien

Voz 1 11:20 bueno nos hemos dejado la tome un hay un poco olvidado pero hay que no hombre

Voz 28 11:24 pues eso sí también a los mini Europa que está al lado que te ha quedado junto a todos la zona de exposición que hubo en la zona de la exposición muchas mundial y la verdad que la todo me parece un poco más y la física además está chiísmo porque ya sólo las estructuras y con forma de como como freaky pero está bien hecha es muy curiosa pero luego por dentro también es muy instructivo muy interactivo y la verdad es que me siento mejor época para

Voz 0816 11:50 su tarde Bruselas buena quién les guste la ciudad grises en invierno porque en primavera

Voz 28 11:59 sí la verdad es que nos hizo buen tiempo sol incluso si fue esta es afectar también porque hace mucho a este cero que incluso te puedes bajar un guía de enorme para ir encontrando las obras que tiene un montón aumente entonces nos costó mucho dormir en un museo de momento musical es que también abuso va bastante que es muy curioso y tiene una ante la azotea ahí te veo en pista preciosa de todo el centro

Voz 0816 12:32 te acuerdas cómo se llamaba muchas de instrumento musical

Voz 2 12:35 bien bueno Bruselas hoy como opción aquí en Málaga te va por qué te va

Voz 0816 12:42 pues hace hacia un

Voz 28 12:44 año junto la verdad si subimos al castillo como las lubinas Castillo porque era mental está un poco descuidados pero fuimos para agradecer los enamoró completamente eficacia sí la verdad es que un pueblo desde luego pasa por sus calles también es bonito yo también tuve una cosa que aparte de servir hace fui el acierto desde más de lo que es decir que se lo pasó muy bien así que tanto en fiestas como final de fiesta para ir a ver las Alsa que yo esta precioso y en invierno que lleva se ve todo precioso nevado con el castillo

Voz 1 13:18 pues aquí están los controles los contrastes no hay que irse muy lejos para disfrutar de paisajes de sitios maravillosos aunque también hay que conocer esos lugares lejanos por eso los boquerones viajeros Pedro y a diga él nos traen estas propuestas cada semana cada viernes aquí en la SER ya nos quedan poquitos programas porque se acaba la temporada de verano pero bueno seguiremos disfrutando con vosotros la semana que viene gracias a los dos un beso muy fuerte

Voz 24 13:44 un saludo gracias gracias

Voz 25 13:47 hola El blog de viajes de ser Málaga hola bloque de la bueno

Voz 26 14:18 abre abre el micrófono JJ Blanes que esto Juana cantar en directo hombre sin han venido aquí Enrique Aparicio Jesús Sánchez cantaba canta venga

Voz 30 14:29 este es un mazo de un malagueño que se llama Juan Gómez Elkann tú cómo te pongas de su porqué un tema y además la versión que te concentras pero es impresionante e impresionantes y luchar dicha el carrusel escucha escucha escucha J

Voz 31 14:44 eh tú

Voz 26 14:52 ojalá os volví a cantar no hombre que no todo el tiempo en tiempo bonito eh visto bueno de la nuestra eh otro nota también es mucha me pero confiesa lo que te va a cantar confieso que me pongo con la guitarra ahí la la muerte esta parte de de la pecera pedimos por favor J tú también cántabro si canto bien pero no

Voz 1 15:24 bueno que tenemos entradas para el teatro que están Manolo Medina y Javier Vallespín en las SATE la Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga en función de jueves a domingo a las nueve de la noche con su espectáculo qué mala suerte tengo plató después del gran éxito de la comedia dos

Voz 32 15:44 les solos sin punto com Nina así que

Voz 1 15:46 llámennos al nueve cinco dos cero siete sesenta y ocho y uno acabado en XXXII y ahí tenemos entradas para el fin de semana para que ustedes puedan disfrutar nueve cinco dos cero siete sesenta y ocho treinta y uno acabado en XXXII vámonos con la música en Chang

Voz 9 16:02 estos de Kiefer ser Málaga

Voz 4 16:07 os chica en chanclas Nos conciertos y las canciones de este verano si te gusta lo detrás de Jesús

Voz 9 16:18 cuidado eh cuidado con esto jotas dale dale J

Voz 33 16:22 la verdad es que esto suena

Voz 26 16:35 Juan funky

Voz 9 16:39 Ubud sangre africana que había estar este fin de semana en la décimo tercera edición del Festival de las Tres Culturas entre Juliana está Carlos no tomaba mucho pero oye llamada tres cultura porque hay cultura

Voz 26 16:56 yo no me no sé cómo han encajado al civiles

Voz 9 17:00 sangre pero oye te digo una cosa es que lo han hecho bien porque como lo dicho por ejemplo hay música la iglesia de San Antón de San Antonio de Padua en Padua allí música Un poco más tradicional pero luego te encuentra la plaza Astre a Carlos allí por ejemplo hoy o mucha sangre no el que ma má está muy bien esto es parte de lo que encontramos este fin de semana hay más cosas por ejemplo está en el Festival Flamenco de toros muerto Molina que contiene su treinta treinta años ya lo Auditorio Príncipe de Asturias y hoy también hay overbooking están Rosalía rozarán esta mañana por cierto acaba ya con Melendi Melendi ha obligado no que la risa no era lo que nos reímos puentes veinticuatro años expliquémosle Melendi la risa de

Voz 1 17:50 es que los compañero de deporte llaman a Jesús Sanchís Menéndez y no sé por qué pero ella

Voz 9 17:55 a mí me dio porque el antiguo director de esa emisora Caserío me puso melenas injusto tiene uno enfrente del otro oye Melendi en fin qué

Voz 30 18:06 es una noticia de que uno le pegó al otro porque nadie lo insultó llamándole Melendi entonces ya se no pasó las bromas Nani porque suelen insultos

Voz 11 18:15 bueno está la feriante que era también está hoy Macaco en Antequera mañana están a León Jaime Urrutia Coque Malla Tequila a conciertazo si se encuentra grandes clásicos de los ochenta noventa luego también tenemos Rafa fatal que se hace llamar DJ tormento cuando pincha un auténtico tormento porque mezcla step con el poco fin variedad de era una cosa benéfica que es la parroquia Madre del Buen Consejo Molina vale luego veremos el treinta y uno de agosto tenemos Benajarafe le es una un un invento de Radio Olé para el verano del año pasado fue increíble este verano esperemos que también está sombra y Miguel Franco Molina está los Centella

Voz 2 18:59 los amarillos una de luz continúan todavía

Voz 11 19:03 hombre lo frente ya no se hace un asombroso que cumplen veinte años lo asombroso es el look que yo era chico ICV y aguantado hecho ya ha anunciado la puerta de la radio

Voz 26 19:17 los radio casete que sobrevivió siempre la en los bares

Voz 11 19:20 bueno hay más cosas se viene también por ejemplo Zaira Rull que ganó la voz o Nina Alemania en fin un montón de cosas siete de septiembre apuntando para ya está mal Uma el veintidós de septiembre me encanta esto mira pone esto

Voz 34 19:35 bueno esperar no salía ático está hoy estar la jota perdón Piqué JJ

Voz 11 19:43 García vamos me encanta

Voz 35 19:46 no

Voz 26 19:49 siempre es calidad garantía al garantías es poesía

Voz 9 19:54 veintidós de septiembre la geometría del Rayo estará en el Auditorio Cortijo de Torre donde está el siete mal Uma Said Niña Pastori que por cierto va a estar en Guaro el día siete también a que no creo que no tiene que ver en público por no estar en Guaro en la Luna tres

Voz 1 20:12 pero está conmina

Voz 9 20:15 querían ver a Serrat que no pudo venir a principio de verano ahora así si no se pone malito otra

Voz 11 20:20 el veintinueve de septiembre estará Serrat Mediterráneo capos llama su gira en el auditorio también es irónica bajas a tenemos pues mira por ejemplo tenemos es NAP

Voz 4 20:31 bueno esta canción

Voz 20 20:34 Tanto EE UU

Voz 2 20:38 de pago

Voz 36 20:41 Álvaro Nozal a muy Phil al al auditorio de Torremolinos además hombre Stars of the night in bueno va a ser una una historia del todo hasta que te acuerdas que venían al Wall del en el Puerto Malagueño LOS40 pues lo vimos aquí pero ahora cuarenta emisora oficial por cierto y luego también una cosa es que los oyentes de la SER que les guste actuar cantar bailar o Benzema

Voz 9 21:06 en algo de magia o que tengan algún tanto culto que lo tienes el día diecinueve y veinte en tenemos fecha de actúa Málaga con la Cadena Ser

Voz 2 21:15 diecinueve veinte de octubre males

Voz 9 21:18 queda tiempo pero pequeño que hay que inscribirse

Voz 36 21:21 no esa cosa entonces un poco estar a la ficha activa en cadenaser y de la web busca el recuadro quedó el recuadro este que por actúe si AENA actúa les da Si sale en todas las ciudades Málaga y a ciudad será principio ese siempre te apuntó ideas

Voz 2 21:39 Gracia Jesús Sánchez a vosotros después te escuchamos Enrique Aparicio pero yo estoy preparando lo que pasa

Voz 26 21:45 Amado música ya me venía arriba te aquí han dicho adiós que pasen un buen fin de semana ustedes adiós

Voz 1280 25:35 bueno ahí vamos a empezar el fin de semana de celebración vamos a recordar el momento en el que el equipo de la Cámara de los balones

Voz 2 25:43 se coló en el cumpleaños del jeque del Málaga lo justo que la gente sea feliz no todo va a ser fútbol

Voz 44 25:51 queremos que la gente sea feliz a ver todos cumplimos años y hoy es el cumpleaños de alguien muy especial y al que queremos felicitar de de corazón porque ninguno de los personajes de la Cámara más más significativos

Voz 1045 26:03 yo precisamente

Voz 44 26:04 el cumpleaños del jeque Bin Nasser Al Thani el dueño del Málaga el dueño del Málaga señores en pleno año de del del jeque de no sabemos si será más su excelencia a oye te matamos muchísimas felicidades eh hoy es el cumpleaños del que claro no podía faltar porque Paco el becario está allí el jeque apunta a una macrofiesta con música árabe llevamos a da vamos a ir pactada hasta la villa desde que Paco qué tal buenas tardes

Voz 45 26:31 sí compañero saludo espectacular angular el saludo desde Marbella a veces vi ya Paco Gordo la mansión de es que Bin Nasser Al Thani que como bien ha dicho hoy celebra su cumpleaños y ha invitado a toda Málaga eh

Voz 46 26:49 qué tal si si no hay nadie ahora mismo en la cara

Voz 45 26:52 desde Málaga porque todos los malagueños están en la fiesta de mire que bueno aquí ha venido Enter es como Málaga hay gente de medio mundo eh porque se está celebrando en Sevilla un simposio de turismos hispano chino ya los principales mandatarios chinos

Voz 46 27:08 se han llegado a la fiesta de la creo que está llegando la comitiva chino a ver

Voz 1045 27:12 efectivamente entra en Villa Park gordo hilos está recibiendo Bin Nasser Al Thani está recibiendo a los mandatarios chino que es verdad que estaban en un simposio de Túnez no hispano chino a ti que estaba celebrando en Sevilla quién ha venido de la delegación china para para felicitar al

Voz 46 27:30 mira hasta ahora mismo dando al jeque al ministro chino de viajes que no es otro que we que tiene lo peor acompañado por su colega al ministro chino de viajar en tren sin billete que El Chino aquí también me al metro de facturación aeropuerto chinos que se más Ch quien aquí

Voz 45 28:00 El ministro chino de desayuno en los hoteles que va o Mika

Voz 47 28:07 ha

Voz 46 28:08 o sea a primera hora de la mañana Santa Cruz desayunos en los hoteles OPA o Mika o somos amigas

Voz 1045 28:17 porque no había había otro anterior a mí a Hong monja o no

Voz 46 28:21 si no lo están

Voz 45 28:29 quién se lo comió un gorrión

Voz 47 28:32 sí

Voz 46 28:34 vamos horrible

Voz 45 28:39 el etarra

Voz 46 28:42 sí eso a todo a ver si había alguno más mirar paisajes hermosos y tío raro admirable que no es otro que el chino Bao

Voz 47 28:57 sí sí

Voz 46 28:59 de ahí la delegación eh si también había Pepe Castro

Voz 45 29:10 qué le atraía como regalarles el que aquí yo Take aquí

Voz 46 29:14 lo que aquí ataque

Voz 45 29:16 va a arrancar a mismo por Camarón de la Isla rodeado de varios jugadores del Sevilla

Voz 47 29:21 tenemos la alcachofa que yo te aquí cantando por el camino

Voz 19 29:36 el jugador Sevilla

Voz 24 29:54 sí señor

Voz 19 29:57 pues si alguien

Voz 1045 30:07 cantando en Sevilla que yo ataques arranca no no

Voz 46 30:11 espectáculo eh

Voz 45 30:14 emocionados ahora mismo con un Kline

Voz 46 30:16 Kline han bordado en dinero está lloran de la misma emocionada por el mercado Quillo también el día de fue una matinal

Voz 1045 30:28 día Ayman artista porque me dicen que también estáis José Mercé que también lo ha contratado es decir que no

Voz 45 30:32 así que también por lo visto quería tener el jeque cerquita de cantar como José Mercé

Voz 46 30:38 ya se escuchan cosas

Voz 48 30:41 tal y como está contratar

Voz 1045 30:43 sé que no era nada más

Voz 48 30:46 el para que carta alguna cosita no porque

Voz 1045 30:49 Forza te bien porque los jeques son de de pasta y si allí hay mucho invitados del Lejano Oriente y sin y le gusta pues no me extrañaría nada que no hubiera dicho eso Madrid sonaba

Voz 48 31:00 ese disgusto a su invitado lo mismo me sale una ir por Arabia Saudí para no poner Padilla que antes estaba con coronel Garrafe y no Libia es un país muy española por lo que dice porque si bien los toros Libia no me usamos la corrida de España

Voz 1045 31:19 pues de bien porque allí esta gente les gusta de del flamenco igual japoneses

Voz 48 31:23 sí metralla en cosa Tomatito no lo algo hay un país con los meniscos muy claro que dejó o no yo digo yo que es la de Omán estará pan no tiene empezábamos todo me lo aprendí

Voz 1045 31:36 emirato el emirato veo My el Bilardo al que se llama la voz más o pagan bien señor muy bonito bueno pues se creo que Paco está con él dice que no sé que emocionados

Voz 46 31:48 así llevamos acerca mal es que está emocionada ante tantas muestras de cariño ya escucha Bin hacer también muchas felicidades tal cual to run run el edil viveza no eso me hace preguntas vale vale para ha

Voz 45 32:12 ah sí

Voz 47 32:14 ya entiendo yo como eh

Voz 46 32:22 sí G ya es Wachovia

Voz 1045 32:31 bueno es muy emocionado porque bueno toda Málaga allí rindiendo homenaje le imagino que al de han traído muchísimos regalos no que

Voz 45 32:39 pero así regaló a su rudo India Chanquete o Julia hermana LP Piraña

Voz 1045 32:54 que te lo arreglamos si en la elite

Voz 45 32:56 la de Brumete en una copia certificada Chanquete una camiseta de aquí y un póster firmado por Julia la pintora Hay Piraña

Voz 1045 33:08 qué maravilla de eso es muy mala

Voz 49 33:14 empezará a a la gente con con un con un ágape bocadillo porque yo siempre los ágapes cortitos hombre Agapito pero este ágape del gordo no

Voz 45 33:24 es igual al galo

Voz 24 33:27 claro claro

Voz 45 33:31 yo al aquí que muestra figuraba como Poker también ha Puenzo varia fuente de gamba con un tamaño que me echan con los gatos

Voz 46 33:42 sí bueno eso también

Voz 45 33:45 muchísimas docenas de ostras del tamaño de una mitra familiar

Voz 1045 33:49 sí señor bueno pues hay que que no les queremos Roma más tiempo que dice

Voz 46 33:52 sí cierre del museo

Voz 45 33:54 más gracias por las muestras de cariño bueno si bien

Voz 1045 33:57 vamos hablar con un hombre Paco que él el que le ha buscado los artistas Jorge que no

Voz 45 34:01 así es su promotora de ventas pues ácido requerida por hereje Kevin al también para montar esta fiesta y aquí tenemos a Kiko Narváez que una vez más pues están montando todo el tipo de de de estructuras para tener una fiesta buena Icon normales que no haga sí que se ha encargado

Voz 1045 34:22 los artistas no eso es le le busca

Voz 45 34:24 a la que los artistas para la fiesta y me he traído a a un artista fila que que un patinazo con como versiones a día e hijo nació en Pekín y a los cuatro años compró su primer micrófono tres meses después el micrófono a la cabeza él se llama llama win win tieso y viene acompañada por el Grupo Havas

Voz 46 34:47 bueno vamos a ver esta cantante que piezas en el escenario va cantado vacas

Voz 1045 34:51 yo creo que en cinco

Voz 19 34:54 imprime a ningún favorito cuya no no me la contra

Voz 47 35:12 B

Voz 19 35:29 hola

Voz 1045 35:30 no me has perdido

Voz 19 35:36 hombre

Voz 1045 35:41 te dice una cosa cuando el órgano iguala el volumen de la voz mejor

Voz 19 35:48 más un órgano darle un poco la boca del reverendo

Voz 1045 36:05 bueno vamos a ver un poco desagradable porque quien la fuente no no paran de haber artistas que que

Voz 48 36:11 efectivamente compañeros si hay uno que me llama la atención porque aunque es malaguista el otro día le marcó un gol al Málaga pero oye ha sido invitado por el jeque va a subir al escenario a contar uno chistes Fito don Joaquín Sánchez aquí

Voz 1045 36:27 qué tal te falsa pollito

Voz 48 36:30 cómo estás ahí oye estoque

Voz 1045 36:32 sé que después de tu marcarle el gol con el Betis Málaga te ha invitado

Voz 45 36:36 sí hombre yo que les debo mucho mucho no me debo treinta mil euros que me

Voz 50 36:41 no Tavira no ha podido para allá Poyet

Voz 45 36:47 que me lo va cobra contactando me para que cuente un te aquí en su fiesta de cumpleaños no ya tenía un momentito que ya me están avisando que tengo que subía

Voz 24 36:57 al ex enanismo Martín sabe

Voz 46 37:00 señora ya ha contado sí sí sí

Voz 50 37:03 padre sites a dice que yo que ya presentó el proyecto al Ayuntamiento para para crear la asociación de Artaud Nico dice lo otro y que se puede o no han dado luz verde hice que ello de puta

Voz 45 37:28 y otra a través a contar otro diseño

Voz 50 37:30 me hice vetaba el conde Drácula muy muy atareado en su castillo de Transilvania estaba

Voz 46 37:37 el reparando su ataque

Voz 50 37:39 hice llamó a Ígor hice dígalo usted diseñó y se acerca un destornillador aquí lo tiene mi señora dice no eran

Voz 47 37:55 plano Paco baja

Voz 50 38:00 Figo venir esto es un no parar aquí hay diversión Tornel estamos aquí ahora mismo y no un grupo derrumbe hace van a cantar un tema muy relacionado con los

Voz 46 38:14 países árabes escuchando

Voz 19 38:18 vaya mañana llevar al banquillo vallisoletano

Voz 1045 38:34 no para fundida del fútbol un guardia que que disfruto usted este maravilloso día de cumpleaños hombre

Voz 45 38:44 ya Jerry cierre suelo

Voz 1045 38:47 suerte para el Málaga lo que cada temporada amigo

Voz 45 38:49 Málaga al sol ideas Gal el Málaga arreglarán la victoria

Voz 1045 38:54 venga pues a ver si nos limusina vaya hombre que tenemos

Voz 46 38:59 yo me presiona

Voz 51 39:04 Nilo

