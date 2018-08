Hoy por Hoy Málaga (27/08/2018 - Tramo de 12:20 a 13:20)

Voz 1 00:00 cadena Andalucía

Voz 0134 00:07 buenas tardes repasó a esta hora por las noticias más destacadas de Andalucía y comenzamos en Baeza donde la ministra de Trabajo Magdalena Valerio que participa en la apertura de un curso sobre el futuro de las pensiones se ha referido a la llegada de inmigrantes a las costas de Andalucía para negar el caos que denuncia la oposición aunque sí puede haber momentos puntuales complejos ha dicho sobre el plan de empleo para Andalucía que Pedro Sánchez anunció a la presidenta Susana Díaz en su reunión de julio dice la ministra está todavía en fase embrionaria en Jerez el presidente del PP andaluz Juan Manuel Moreno ha exigido esta mañana la liberación inmediata del peaje de la AP cuatro el desdoble de la Nacional cuarta en sucesos un anciano de ochenta y nueve años ha matado supuestamente a golpes en la cabeza a una compañera de residencia de ochenta y siete años y ha herido de gravedad a otro hombre de unos ochenta que vivía en el mismo centro de mayores en Guaro en la provincia de Málaga y en Algeciras la asociación de vecinos Verdi Blanca del barrio El Saladillo ha reclamado

Voz 3 01:06 Mayor presencia policial ante otro

Voz 0134 01:09 tiroteó dicen ocurrido ayer a mediodía todo esto lo ampliamos en tiempo de Hora catorce a partir de las doce cinco minutos delata

Hoy por hoy de verano con Esther Luque

Voz 0545 03:33 se qué tal buenas tardes doce veintitrés minutos del mediodía el lunes veintisiete de agosto y repaso a la actualidad de Málaga como cada día a esta hora antes la situación de las playas por cierto que hemos tenido un fin de semana de playa

Voz 2 03:47 estupendo el agua riquísima sin apenas medusas Jesús Bellido Aula del Mar buenas tardes hoy

Voz 10 03:54 dice la tónica ahí hoy varíen poquito vaya un hombre varía poquito así es un poco dura la alegría en la casa del pobre

Voz 11 04:03 ladrador que hombre siga siendo un tiempo de agosto espectaculares dentro del Levante en alguna zona se meten Oblitas no tratan calma como como estos días atrás la temperatura pues bueno maravillosa no no bajamos de veintidós grados no y en algunos puntos casi tanto con los Veinticinco sobre todo la parte oriental

Voz 0545 04:22 temperatura demorar la temperatura está Andy gusto ya alta vamos es que cuando alguien te vamos

Voz 1 04:27 a doblar está quedando ya de eso

Voz 11 04:29 a pasar y luego finalmente pues mira si están en una medusa sobre todo la parte occidental no está viendo no se están dando las concentraciones tan espectaculares de de principios de verano pero sí es verdad que en más de una playa pues ya esa puesta bandera amarilla algunas en mi hija

Voz 0545 05:27 sorpresa entre el grupo de expertos que elaboró el proyecto del nuevo hospital de Málaga tras conocer la decisión de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de que la infraestructura sanitaria se levantará en el actual aparcamiento del Hospital Civil insisten en que el lugar no es el idóneo Jesús Sánchez buenas tardes

hoy por hoy

Voz 0717 07:28 Hospital Civil especialmente llamativo de la postura que ha mantenido en este asunto la Consejería de Salud de aceptar lo planteado por el Ayuntamiento de Málaga quién debe finalmente recordemos autorizar con su licencia urde urbanismo la construcción de este nuevo hospital

Voz 12 07:42 para no meterse en en un debate interminable ahora al sitio y ahora no tenemos era esa aquí IS peloteo pues entiendo que dejará tomado por la calle mira para que lo podamos hacer pues hacerlo debido al alcalde evidentemente si el ayuntamiento que es quien tiene que autorizar no autoriza pues nos hacen hospital entonces gente Antesa posible

Voz 14 08:09 lo ha conseguido la verdad mostrado digo yo por recibir

Vialia centro comercial te trae la contraportada de Hoy por hoy

servicios informativos

Voz 12 08:34 vamos no es que no se ha ido es que hay sitio mejor Iker no no hay argumentos para mí y para nosotros es que hay pues es que de ser así pues sí puede ser porque las infraestructuras que tienen que es otra de las excusas que puede dar nosotros el como el creo que sea en las cosas que hay ahí edificada vamos a ser contamos con ella para para el conjunto hospitalario ir tras dos cosas pequeñitas jerárquicas a Cooper pero sí que se a las manos pero para un hospital de agudos que conectado con el Materno Infantil eso para de cara a procesos de Neurocirugía de ellos Cardiología Infantil de Oncología es mujeres etcétera muchísimo más útil que sea un añadido detrás del Materno pues

Voz 0717 09:29 pues esa es la situación ahora mismo en cualquier caso Junta Ayuntamiento tienen en breve que retomar las conversaciones a partir de septiembre para tener la licencia recordemos la Junta Andalucía se ve comprometido antes de que concluya este año sacar a concurso el proyecto de ejecución de las obras

Voz 0545 09:44 es una información que nos ha impactado ha comenzado el análisis psiquiátrico al anciano de ochenta y nueve años acusado de matar presuntamente a golpes a una compañera de su residencia de mayores en la localidad malagueña de Guaro

Voz 0717 09:56 este hombre sigue ingresado en esa unidad de agudos el Hospital Clínico Universitario de la capital la mujer tenía ochenta y cuatro años otro hombre ha resultado herido de gravedad ambos estaban en el área de transtornos de la conducta de este centro Nieves Egea

la música

Voz 15 10:57 el Gobierno que se ha decantado finalmente por el puerto de Motril para habilitar el nuevo Centro de Atención Temporal de extranjeros que entrará en servicio esta semana cuya ubicación se había barajado para mal

Voz 16 11:07 de momento no se descarta por completo al cien por cien que el puerto de Málaga pueda albergar alguna de estas instalaciones pero no va a ser de manera inmediata desde luego Salvamento Marítimo entre tanto ya está reforzando durante estos meses de verano con personal embarcaciones la vigilancia de las costas malagueños quiso entorno ante el fuerte repunte de pateras con inmigrantes a bordo en los últimos cinco años los recordamos Se pasado apenas dieciséis migrantes rescatados frente a las costas de Málaga en un ejercicio completo fue en el año dos mil trece a las casi tres mil trescientas personas que ya llevamos este año el nuevo director general de Salvamento Marítimo el malagueño Ignacio López cabeza visible recordemos el chancanismo en la provincia recuerda que la mayoría de las operaciones de rescate en el mar de Alborán concluyen con ese traslado de emigrantes a los puertos de Málaga Motril

Voz 17 11:52 tras persiga con esta intensidad de veo relaciones pues hay que seguir con ese refuerzo invernal que Salvamento Marítimo cuenta con una estructura tanto humana como de unidades técnicas bastante importante dependiendo de donde esté la intensidad de cada momento el poder tras la trasladar dar esa ves a una zona a otra depende de efectivamente de donde tiene mayor envergadura de las pensiones que es lo que sea

Voz 0717 12:22 López insiste en que hay que entender la situación en la que se encuentran estos inmigrantes a su país para arriesgar sus vidas y arrojarse al mar

Voz 17 12:28 hay que entender que la gente que emigra

Voz 18 12:31 en una situación económica porque

Voz 17 12:33 que que en su país fue en su región hay proyección de diverso tipo a lo mejor pues evidentemente en si se puede dar mejor empatizar más la ver

Voz 14 12:43 pasa gente

Voz 17 12:45 esa empatía no a la hora de emprender todo lo que el puede motivar a una persona a fíjate jugarse la vida en mar imaginaros cómo están en donde de donde ellos partes no

Voz 0717 12:58 de momento el espacio cedido por el puerto de Málaga para atender a los migrantes rescatados sirviera para eso para el momento posterior al desembarque tendrá que seguir utilizando con

Voz 1 13:07 días los puestos de Cruz Roja hilos

Voz 0717 13:09 digo es municipales de la capital para acoger a estas personas hasta que se complete su extradición osea hasta dadas a otras provincias

Voz 1 13:16 el monumental enfado del de los vecinos del centro

Voz 0545 13:18 en Málaga por las declaraciones del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en las que negaba que la pues la fuerte subida en los precios de los alquileres y pisos era por la proliferación de las viviendas turísticas

Voz 0717 13:28 esta misma semana Unidos Podemos va exigiera ante la Comisión Permanente del Congreso de los Diputados la comparecencia urgente de Sebastián al Bella es el máximo responsable de la CNMV a instancia de una decena de asociaciones vecinales de cascos históricos de diferentes ciudades el colectivo Centro Antiguo de Málaga se ha sumado a esa petición Alfonso de su presidente asegura que la capital malagueña hay alquileres que se han disparado hasta un doscientos por cien por culpa de esa proliferación de pisos turísticos

Voz 18 13:56 pero que este hombre ha hablado con don padre se nos echa esa conclusión descaradamente está defendiendo los intereses

Voz 12 14:05 puro de la o la vivienda

Voz 18 14:07 la turística digo es hora de que es un tema que no está no suficientemente que notan nada regulado no hemos encontrado porque ni siquiera la Ley de la Propiedad Horizontal tenía previsto o la situación que está en las viviendas turísticas o con una convivencia imposible con un alza de precio inaguantable y todo eso está repercutiendo en abrió una brecha social grave principalmente lo alquilados pues dudo porque no pueden soportarán una subida de un cierto que a él lo que está ocurriendo

Voz 0545 14:44 y una cosa más la federación independiente de transportistas Andalucía califica de preocupante la situación del transporte escolar en la provincia culpa en las licitaciones de la Junta en las que sólo se valora el precio de poner en riesgo la calidad del servicio y la viabilidad del empleo

Voz 0717 14:57 en la provincia recordemos hay ciento cincuenta empresas que realizan el transporte escolar de las que sesenta y dos trabajan para el sector privado y para la Junta y otras cincuenta operan en exclusiva para la Consejería de Educación desde este colectivo profesional defienden en poder llegar a un acuerdo con la Administración antes de que comience ese nuevo curso escolar en septiembre para que sacaba a concurso el servicio con un estudio de costes reales y con un mínimo de cuatro horas de jornada Antonio Vázquez es el presidente de esta federación

Voz 17 15:23 lo que sí decimos que sí Andalucía quiere conservar una cantidad grande importante de empresas en sus zonas rurales pues tiene que ser con un transporte escolar digno que permita mantener un mínimo de renovación de flotas porque sino esos coches quedando Ortego y esos preciosos empresas están desapareciendo y eso es real cada año desaparecen un montón de empresa pequeña porque no pueden renovar un autocar hoy en día vale los ciento cincuenta mil euros insinuó hace una facturación mínima pues pues sinceramente que no pueden vivir

Voz 0717 15:56 aseguran que muchas empresas pequeñas están desapareciendo en la provincia de Málaga porque a veces con los servicios contratados no pueden renovar la flota y así es imposible añaden dar un servicio digno

Voz 17 16:05 sí un transporte escolar dura por ejemplo cincuenta minutos cincuenta minutos al medio día que no se puede justificar que tú lo pagas al conductor cincuenta minutos osea porque con cien minutos al día no hay ninguna persona que pueda vivir lo que nosotros queremos es que los precios primero salgan del un estudio de costes real después si nosotros ya los concursos vamos demasiado bajo pues que esa vascas haya que justificarla con un mínimo de cuatro horas de jornada

Voz 1 16:36 treinta y seis

Voz 1 20:10 hoy nos ocupamos es la Cadena Ser de Las Chumberas que están desapareciendo en la provincia de Málaga los tumbos que se venden los malagueños los auténticos a millón sea tiene un precio altísimo porque apenas hay de este fruto qué está pasando con Las Chumberas con Las Chumberas que si no están a punto de desaparecer van camino de ello ya apenas vemos por el paisaje de la provincia había saludara Javier Sales salas perdón que es el delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía buenas tardes delegado hola qué

Voz 18 20:42 hola buenas tardes apenas tres

Voz 1 20:44 cuatro años ya no hay Penn KAS han quedado reducidas a la nada que es lo que está pasando con Las Chumberas malagueñas

Voz 18 20:52 bueno en Las Chumberas malagueñas es un

Voz 13 20:55 cultivo ornamental sobre todo

Voz 18 20:57 lo que bueno que lleva siglos en la provincia de Málaga cada casi todas las familias que tenían casa en el campo algún lagares de estos tradicionales de Málaga siempre que alrededor terminan alguna Chumberas plantadas bueno servían de de ornamento de también sabían de protección y también se utilizaban puede ese fruto tan característica peculiar que conocemos los malagueños son los tumbos no

Voz 13 21:22 verdad que desde hace

Voz 18 21:23 a las tres o cuatro años pues existe una plaga bastante importante en el sur de España en Marbella en concreto que es la la coche humilla del carmín en una cortinillas que bueno que se alimenta de la savia de Las Chumberas y allí donde se asienta de forma importante pues las cuatro años sido muy fuerte y hay un decálogo gran parte de las

Voz 1 21:49 de las cuencas que había por toda por toda la provincia de Málaga hemos visto muchas de ellas cubierta de blanco verdad esta estos tiene solución un tratamiento no lo sé tiene solución y esto de quiénes competencia de los ayuntamientos de los particulares

Voz 18 22:06 bueno lo primero una cosa curiosa es la persona que tiene que es la cortinilla carmín también es una especie de interés económico antiguamente hasta los fenicios la cultivaban porque hice sacabas un colorante de muy importante para las prendas antiguas era el carmín cochinillos estaban nos aplasta dejó un color rojo y entonces lo fenicio los romanos las cultivaban a grandes cantidades para sacar el tinte rojo de la ropa de idea ornamento de las casa yo estoy Profés curioso que la plaga que tiene Las Chumberas ha sido explotada por el hombre pero es cierto que este la plaga ésta ha sido muy importante lo último año de la está secando ni como como bien dices es la supera en Andalucía no es un cultivo agrícola no está catalogada como cultivo el ritual no tenemos tensiones de plantación de Chumberas para explotar comercialmente como empresa lo son bonos se consumen a nivel familiar lo hemos visto pues que Filho pues en la Feria de Málaga o en otros eventos que haya gente peros es básicamente un cultivo ordenados en tal y de explotación familiar por lo tanto es si eso ornamento ha del municipio debería ocuparse el municipio es que lo hemos plantado en nuestra finca rústica o adornos Protecció o utilizar los tumbos pues deberíamos nosotros no somos responsables de mantener esa planta viva no sí la verdad es que tiene tratamiento lo que pasa es que como bien digo siempre en el borde de las carreteras

Voz 13 23:44 con otros sitios que no se ha preocupado nadie

Voz 18 23:47 cuidarlas y por eso se ha secado bastante tienen un tratamiento fitosanitario preventivo incluso con agua a presión el plumero extravío de la enfermedad se puede dejar a Libia

Voz 1 24:03 pero claro esto sería competencia de los ayuntamientos o de los particulares que tengan en su en su casa algo en su jardín negó en su campo Chumberas no

Voz 18 24:13 exactamente de hecho yo que me muevo bastante por toda la provincia Víctor verán muy buen estado porque los particulares la cuida y la trata no he dicho no es tan espectaculares

Voz 3 24:24 hay

Voz 1 24:24 algún plan no lo sé se quiere promover algún plan para para intentar salvar las Chumberas o no

Voz 18 24:31 bueno como digo no es competencia de agricultor

Voz 0545 24:34 ya ya lo sé

Voz 1 24:34 ya lo sé pero bueno lo apresar verso a pasar de eso

Voz 18 24:37 evidentemente de de Sanidad fecal nuestro departamento de sanidad de tal te cuida todas las playas la llamada sea estudiado sabemos que sabemos cómo tratarla decir cualquier ayuntamiento organización agraria o particular que quiera conocerlo pues a nosotros les indicamos que tratamiento de la adecuado para ellos

Voz 1 24:58 claro esto la consecuencia es que el fruto Se vende carísimo porque apenas hay Chun malagueños vienen de Granada de Córdoba de Sevilla de otras provincias andaluzas que yo no sé si están viéndose también afectadas por esta plaga o no tanto como en Málaga

Voz 18 25:13 sí sí en otras provincias plagas

Voz 1 25:15 no hacer como

Voz 18 25:18 ya digo si hay alguna persona que tiene bastantes Tumblr ha plantado allí la trata pues la tienen Shana lógicamente ahora pues les viene bien vender el rumbo a un poquito más precio no pero sí es cierto que la playa está afectando no ha afectado bastante pero está afectando otra provincia de Andalucía también

Voz 1 25:38 bueno pues ya hay algún ayuntamiento que está pidiendo que se adopten medidas para su recuperación lo hizo el Ayuntamiento de Vélez también el Burgo tan que tienen un problema escucharemos a una concejala del grupo contándonos el problema que tienen allí con Las Chumberas el caso es que es una especie que vino a España en el siglo XV procedente del del Nuevo Mundo verdad mirón de América a Los Chorbos bueno pues están perdiendo realmente es una lástima verdad un delegado es una es una pena que que este comercio de los es que ha sido tradicionalmente pues un complemento de renta para muchas personas para muchos agricultores a las esté perdiendo no

Voz 18 26:18 es una lástima porque aunque no de América ya un cultivo o en una planta tradicional de Málaga y bueno la siempre lo hemos visto como digo los lagares hablando de Pedro Montes por ejemplo plantadas y los Trumbo es un producto tradicional

Voz 1 26:35 kilo de tumbos de los pocos que quedan se venden a cinco seis siete euros el kilo sea una barbaridad realmente a precio de de oro ojalá desde la Junta Andalucía también se ponga en marcha una iniciativa pues no sé una campaña para animar a que se salven Las Chumberas no lo sé hay dejándose la volea

Voz 18 26:52 desde luego animó a los particulares mientras que la lengua que tratan los jardines puede que se trate en la era de los municipio para que se puedan ser recuperadas y que los particulares que peinan porque que no la abandonen sobre todo porque se abandono provoca que la cochinillo se propague mucho y afecte a otros vecinos no

Voz 1 27:14 gracias

Voz 5 27:14 llegado un abrazo un abrazo hasta luego adiós

Voz 1 27:18 me voy a ir al Burgo a hablar con la teniente de alcalde de esta localidad Fátima Berlanga nos está esperando o la concejala buenas tardes

Voz 13 27:26 hola buenas tardes qué importancia

Voz 1 27:28 tenido en el Burgo hice están perdiendo también porque esa plaga ha llegado también a esa zona desgraciadamente prácticamente toda la provincia también qué importancia histórica tienen las Chumberas en El Burgo

Voz 13 27:39 cualquier persona que haya visitado el burdo cuando entra la primera visión que tenía era la zona del Castillo la zona andina va de la villa que estaba completamente rodeada es una montaña completamente rodeada hecho me era como comprenderá en una montaña en vertical y a lo que hacían era de soporte de la tierra para que no cayera hacia la zona de del camino del Rey visualmente también

Voz 1 28:06 no eso está plagado ahora mismo con ese con ese insecto que está acabando con Las Chumberas no

Voz 13 28:13 prácticamente ya no hay prácticamente ya no queda nada se felicitó en su momento Informe a Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

Voz 18 28:24 del primer momento que empezó a atacar

Voz 13 28:26 por un informe vinieron aquí hicieron el informe pero nos liguero aunque ellos no tenía competencia para actuar sobre sobre la Chumberas la problemática que tiene además en la falta de titularidad del limbo jurídico en el que se encuentras a esa zona como contaba antes en la zona antigua que es un Demirel hay jurídicamente hay una parte que tiene propietario y otra parte que que que no está claro eso es lo que conlleva que las administraciones tanto a la Junta de Andalucía que en un primer momento la mano desde que hizo al informe como la Diputación que que cuando una financiación para poder actuar evidentemente era digo que coman acreditar la titularidad que para algo normal en no no podía financia tampoco esa actuación entonces actualmente estamos y lo que no podemos en verano

Voz 1 29:29 esa en eso estamos

Voz 13 29:31 quitando un expediente de titularidad claro para que el Ayuntamiento pueda actuar o pueda conseguir la financiación para poder actuar porque además una financiación bastante costoso

Voz 1 29:43 claro porque los consejos la Junta de Andalucía para salvarla Chumberas es lavarla con agua y jabón

Voz 13 29:50 prácticamente de memoria ara no te puedo decir el informe

Voz 1 29:54 se forme damos

Voz 13 29:57 que también tengo que decir que no facilitaron copia una cosa bastante extraña en un primer momento después la sí pero en el consejero drásticamente Chacón determinados productos a cambiarlos Bercy no le enviamos no he escrito porque aquello de muy difícil acceso determinadas terrazas que Zidane e Illes afectada por el éxito también que genera no si usted le mandamos un escrito diciéndole las pautas que tenían que seguir para que para que ello tratara la zona donde podían actúa pero básicamente no no es mucho más que un tipo de hecho no no quiero decir la palabra amar

Voz 1 30:44 equivocaron si producción tenía El Burgo de de hecho hace unos años la proporción era de consumo local solamente no

Voz 13 30:55 era de consumo local pero como te digo algo más histórico y más de soporte de y en aquella zona hay un camino muy bonito lema tapar el río que se llama Chequia Molino Jet capta una lo tuvimos que cerrar durante unos meses lo tuvimos que cerrar porque era muy peligroso para allí me caí a las Chun batalla piedra iría en una parte además muy visitada turísticamente

Voz 1 31:26 bueno pues queríamos hoy acercarnos a este a esta problemática que hay en la provincia de Málaga el tema de la Chumberas que no es este año ya lleva ocurriendo pues desde hace tres o cuatro años verdad que la red

Voz 13 31:38 sí tres me es más o menos las

Voz 1 31:40 Fermín que es la causante de este insecto de de esta plaga que está acabando pues con con el un paisaje muy tradicional verdad aunque la sumo no eran nuestro planta invasora no pero

Voz 13 31:57 la recuerdo mi infancia es su en el verano en las calles de El Burgo vendiendo

Voz 1 32:05 pero es algo muy arraigado aquí ahora lo viene de otro sitio

Voz 13 32:10 los chungo yo creo que sí

Voz 1 32:13 bueno no no lo vende no contaban que esto esta plaga Se fue detectando hace ya más de dos días año en Murcia se ha ido extendiendo de manera imparable a otro territorio incluido por supuesto la provincia de Málaga es una lástima gracias en Fátima Berlanga que se que está ahí en El Burgo de feria además estos días estamos en plena feria

Voz 13 32:33 yo era vital no seguimos de espere hasta el miércoles veintinueve

Voz 1 32:37 estupendo pues nada

Voz 13 32:40 está todo el mundo que nos visite en muchas gracias a vosotros bordando jugaba en este problema que llevamos años sufriendo que nadie

Voz 1 32:49 una un abrazo muy fuerte gracias

Voz 13 32:51 lamenta gracia no varios

hoy por hoy

Voz 1 36:19 continúa el cine de verano en el Museo Picasso de Málaga que tiene como protagonista el mundo artístico de Andy Warhol alguno de los mejores

Voz 0545 36:25 a representantes del cine pop la última sesión de este ciclo será el próximo quince de septiembre con la película Yellow Submarine doscientos veinticinco personas ya han CSIF asistí

Voz 1 36:34 pido a este programa Carmen Gallardo hola buenas tardes

Voz 1741 36:38 esta vez el Museo Picasso trabaja por mantener la tradición veraniega de ver cine al aire libre por segundo año consecutivo han organizado un cine de verano que toma como referencia la exposición temporal de Andy Warhol José Lebrero director artístico del Museo Picasso de Málaga

Voz 14 36:52 pues nosotros lo que intentamos es el marco de las exposiciones temporales que en este caso y está este verano la exposición retrospectiva dedicada a Andy Warhol pues hacer actividades que permitan al visitante ver la exposición y también conocer aspectos culturales relacionados con ella

Voz 1741 37:17 todavía falta por proyectar la última película pero han tenido tan buena acogida que desde el museo ya están pensando en el ciclo del verano que viene cada día se ha completado el aforo de setenta y cinco personas

Voz 14 37:27 la verdad es que hemos vendido todas las entradas que teníamos en cada una de las películas y hubiéramos tenido más hubiéramos tenido más espacio pues habría sido más exitoso entonces pues estamos contentos porque vemos de hacer cosas luego intentar hacer cosas tiene pensadas calidad interesantes pues es algo que se aprecia y por lo tanto pues estamos contentos y animados a ya imaginar para el verano que viene si todo va bien un nuevo ciclo de cine de verano en este caso

Voz 1741 37:59 en esta edición se ha encontrado con cuatro películas que han tratado de representar de la mejor manera los rasgos de la cultura pop que se inició el año cincuenta y sesenta

Voz 14 38:07 la temática de este año es variada y quizá las películas que ya se han pasado la última ha sido el el guateque ir la próxima hora ya en el mes de septiembre que era la película de animación Yellow Submarine que se hizo en colaboración en inspirada en un disco de los Beatles todas estas películas se concibieron se hicieron en los años sesenta y en los años setenta tienen algo en común tienen algo en común que era cuenta el Guaje cinematográfico de un cambio cultural que tuvo que tuvo lugar entonces

Voz 1741 38:49 la última proyección tendrá lugar el quince de septiembre a las nueve de la noche la velada comenzará con una visita guiada a la exposición de Whitehall y a continuación en el jardín del museo se proyectará la película Yellow Submarine basada en la mítica canción de los Beatles

Voz 1 39:51 nada en unos segundos las noticia de España del mundo después

Voz 0545 39:54 es la música de tu vida hoy nos contarán los cantará y nos contará su música María Luisa Balaguer magistrada del Tribunal Constitucional

Voz 0325 40:12 es a una mediodía en Canarias lo hemos avanzado en la SER hace una hora el juez del Supremo Pablo Llarena no acudirá el próximo

Voz 0116 40:18 cuatro de septiembre a la citación de la justicia belga

Voz 0325 40:20 donde ha sido denunciado propuso de Money otros miembros del independentismo que lo acusan de parcialidad fuentes del entorno de Llarena aseguran que será el despacho de abogados designado por el Gobierno el que defienda la jurisdicción española y al propio Llarena ya que aseguran al tratarse de una demanda civil y no penal la comparecencia ante el juez belga no es un deber jurídico sobre este asunto se están pronunciando los grupos políticos en el Congreso empezando por el Partido Popular cuyo líder Pablo Casado cree que la Fiscalía debería estudiar si es factible una querella contra la justicia belga Cámara Baja

Voz 1441 40:51 buenas tardes y el PP acusa al Gobierno del PSOE de hacer dejación de funciones por The Sun parar al juez Llarena el exige explicaciones por dos vías la comparecencia ya registrada de la ministra de Justicia y una moción de defensa el magistrado en el Senado además Pablo Casado cree que la Fiscalía debería actuar

Voz 35 41:05 es que es una afrenta a todo el poder judicial español

Voz 36 41:08 por tanto la Fiscalía General del Estado tendrá que estudiar hasta qué punto se puede querellarse contra ese juzgado belga por inmiscuirse en la inmunidad y en la integridad de la jurisdicción

Voz 1441 41:18 española Esquerra IP de karts sin embargo creen que la actuación de Llarena no merecen ningún amparo del Gobierno lamentan el viraje del PSOE Gabriel Rufián Carles Campuzano

Voz 36 41:27 el hecho de que defiendan a un juez que está demostrado lacayo de según qué despachos de Génova trece pues bueno lo que hace es constatar el hecho de que el PSOE Nico de quiénes

Voz 37 41:41 no molestar mucho esa ha sido un error del Gobierno que es evidente que no ayuda a lo que es imprescindible que es a buscar soluciones políticas a lo que es un problema político

Voz 1441 41:50 ambos lamentan que el Gobierno haya cedido dicen a la presión mediática y política

Voz 0325 41:54 el presidente francés Emmanuel Macron ha asegurado hoy que la Unión Europea ya no puede dejar su seguridad exclusivamente en manos de Estados Unidos durante un discurso ante los embajadores franceses en el exterior Macron ha anunciado que va a proponer un proyecto de seguridad para Europa en los próximos meses Álvaro Zamarreño

Voz 0116 42:09 Macron le pide al resto de socios europeos que no pongan sólo en manos de Estados Unidos la seguridad del continente les pide reestructurar la arquitectura de la defensa europea

Voz 3 42:18 en su discurso a los diplomáticos en el palacio del Elíseo

Voz 0116 42:20 se habla de una Europa en crisis luego optó por ejemplo con una Italia contra la solidaridad europea en el tema de la inmigración una migración que es un problema sólo en la medida en que Europa tiene una crisis política como muestra que se considere mucho peor la situación ahora que en dos mil quince cuando estaban llegando muchos más refugiados a Europa Macron ha hablado también del tema del Brexit una decisión soberana de los británicos dice el presidente francés pero ante la que no se puede buscar un pacto a costa de los intereses de los ciudadanos que queden en la Unión

Voz 0325 42:52 de nuevo en España la Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un hombre sospechoso de agredir sexualmente y matar a un niño en un campamento en Holanda hace veinte años desde entonces estaba siendo buscado por las autoridades del país en Radio Barcelona Albert Prat

Voz 38 43:05 según la policía el detenido era uno de los criminales más buscados de Holanda de hecho se le considera un montañero experimentado en supervivencia en solitario la víctima desapareció una noche de agosto de mil novecientos noventa y ocho con once años durante unos campamentos de verano en Holanda donde el presunto agresor trabajaba como monitor el día siguiente a la desaparición localizaron el cuerpo del niño sin vida muy cerca del campamento Veinte años después ha detenido el principal sospechoso a través de una investigación de ADN a gran escala en el momento de la detención el hombre vivía solo en una casa de campo en un monte cercano a Castel de Repsol a unos cincuenta kilómetros de Barcelona

Voz 0325 43:41 la Guardia Civil ha desmantelado cinco plantaciones de marihuana en un pueblo de Guadalajara ya ha detenido a once personas la operación se ha llevado a cabo con la colaboración de la Policía Municipal de Madrid SER Guadalajara Alberto Girón la operación denominada Delta nueve se ha llevado a cabo con la colaboración de ambos grupos que han destacado la creciente proliferación de este tipo de plantaciones ocultas en viviendas conocidas como indoor además ha colaborado también la compañía eléctrica ya que requieren de un consumo desproporcionado de electricidad todas se encontraban en viviendas unifamiliares en la urbanización El Coto del Casar y además de los detenidos se han podido incautar tres mil plantas de marihuana más de cuarenta kilogramos de cogollos listos ya para su distribución y también ocho mil euros en metálico labio la de un ciclista que murió al ser atropellado por un camión que se dio a la fuga ha entregado más de doscientas mil firmas a la ministra de Justicia para pedir un endurecimiento de las penas en casos de imprudencia y omisión de socorro María

Voz 1444 44:31 a vacas atraídos lucha el Ministerio de Justicia ya la ministra le ha entregado más de doscientas mil firmas que piden entre otras cosas una ley más justa que contemple el delito autónomo de darse a la fuga en caso de accidente Ana González es la viuda de un ciclista que fue arrollado por un camión cuyo conductor se dio a la fuga aquí están acompañando representantes de asociaciones de ciclistas también Alberto Contador todo para sumar apoyos a una campaña que lo que pretende es endurecer las penas por el delito de omisión de socorro en caso de accidente de tráfico

Voz 0325 45:03 vamos ya con la información deportiva Óscar Egido buenas tardes

Voz 1643 45:06 hola muy buenas sincera a la segunda jornada de Liga en Primera con dos partidos a las ocho Levante Celta ya las diez Athletic Huesca en Segunda A las ocho de la tarde se juega el Rayo Majadahonda que debuta en el Metropolitano ante el Mallorca además va a empezar la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a España en especial La Ser Borja Cuadrado contarán muy buenas

Voz 0298 45:21 qué tal Óscar buenas tardes desde Mijas acaba de comenzar esta tercera etapa de la Vuelta a España jornada de mucho calor con una temperatura por encima de los treinta grados en ciento setenta y ocho kilómetros entre Mijas y Alhaurín de la Torre seguramente se llegue al esprín pero por el camino un puerto de primera categoría el puerto del madroño recordemos líder el polaco Piotr Chaikovski segundo Valverde a catorce segundos

Voz 0717 45:41 yo además de tener en el primer día del US Open

Voz 1643 45:44 la AFA Nadal juega contra David Ferrer no van a jugar antes de las siete delata

Voz 0325 45:47 pues es todo pueden seguir informados en nuestra web Cadena Ser punto com nosotros volvemos a partir de las dos la una en Canarias en Hora catorce con Antonio Martín

Voz 34 46:21 Wise

Voz 2 46:27 tenía que estar aquí

Voz 1 46:28 la música de tu vida está jurista almeriense de nacimiento pero malagueña desde hace muchísimo tiempo de corazón catedrática de Derecho Constitucional profesora de Derecho Periodismo experta en igualdad y actualmente magistrada del Tribunal Constitucional de España María Luisa Balaguer buenas tardes

Voz 3 46:47 buenas tardes qué bien que vengas a esta sección el que Denver

Voz 40 46:50 le voy a todas las que aquí se viene

Voz 10 46:54 hay arte Málaga Up arte vacaciones porque claro estás en Madrid ya no Madrid afincado afincadas matando darme bueno sí sí sí sí pues muy bien muy bien basándonos día que me comentabas que Madrid llevas un año y medio más o menos unánime en el Tribunal Constitucional ha cambiado tu vida

Voz 3 47:14 de llevar una vida provinciana que conocen cuando se guíe por lo tanto o más relajada más tranquila

Voz 40 47:20 da pues pasa a hacer un trabajo que es un trabajo solitario

Voz 3 47:26 hace difícil por lo tanto pasa a otro tipo de vida Madrid es todo en mi profesión entonces desde ese punto de vista de un paso que yo considero que que bueno que no sé si me lo merecería yo pero o no pero yo desde luego creo bien que lo estoy disfrutando muchísimo y que que me está haciendo crecer mucho María Luisa en una fiesta en Almería Almería

Voz 1 47:47 familias Almería soy cuatro hermano

Voz 3 47:51 tres chicas y un chico tus padres viven Naomi padres ya mi madre murió siendo yo muy joven tenía dieciséis años tomar convivida como puedo imaginar te Mi padre murió hace ya también bastante años pero murió a su edad pudiéramos decir no mi hermano pues estaba cada uno estamos en un sitio una de ella está en Madrid que acaba de jubilarse el chico motrices está en Granada también el ático de constitucional y la mayor se quedó en Almería y luego pues al ser la mayor también tuvo una cierta responsabilidad con nosotros mala cuando terminó la guerra en el año mil novecientos setenta y seis a los pocos meses legaliza con los sindicatos yo había tenido una un deseo a seguir en la universidad pero eso no dependía entonces en ese momento pues al legalizan los sindicatos aquí había trabajo para mí y entonces me me vine para acá para Málaga Levine en una oposición muy básica gente judicial de de la justicia pero inmediatamente se me presentó la oportunidad en la UGT de de llevar los servicios jurídicos

Voz 1 48:53 tú siempre ha militado la UGT

Voz 3 48:55 yo siempre he militado en la UGT en el Partido Socialista pero bueno ahora no por incompatibilidad claro ahora no porque yo ya en cuanto que entré en el Consejo Consultivo de Andalucía yo fui consciente de que el partidismo aquí a mí no me gusta verlo en alguno de otros compañeros no devolver tenerlo ya vamos a escuchar la música

Voz 10 49:13 cada la vida de María Luisa ver iba ya con qué música empieza

Voz 41 49:20 tras no además

Voz 43 49:47 qué te dice Steam no de Luisa de Eduardo Aute

Voz 44 49:51 pues no la verdad

Voz 3 49:54 por la voz por los recuerdos que me busca

Voz 44 49:57 eh

Voz 3 49:59 pues la letra los momento más bonito de mi vida lo he vivido con con esta canción algunos de los momentos más bonito eh ya lo he vivido con esta canción pero ha sido momentos personales personal no político no personal e íntimo y emocional ninguna de las que de las canciones de Mi vida tiene ninguna relación con los elementos políticos

Voz 10 50:14 pero esto tiene mucho de política en tu selección musical hay mucho cantautor

Voz 3 50:21 sí sino porque yo he sido una militante política de izquierdas buenos hijos no sigo siendo la militante político de izquierda moriría si ella no ha llegado otra cosa la música independientemente de que me pueda suscitar o no en su momento haya podido levantar el puño no con alguna de estas letra para mí la música una vivencia muy intima que está muy relacionada con la actividad con con las personas que en mi vida me han hecho emocionarme las emociones que sentido oí con las lágrimas que se han podido ser tarde alegría en algún momento

Voz 45 50:55 Silvia Rodríguez

Voz 46 51:00 un deseo de lo que él tuvo

Voz 47 51:04 que no ha satisfecho como tampoco mi en verdad el deseo nunca acaba de satisfacer se decir eh ojalá pudiera llegar a pasar tú esto que que yo imagino y pienso

Voz 3 51:15 ojalá que la vida fuera

Voz 47 51:17 como hubiese querido que fuera no ver la ciénaga que que con sesenta y cinco años al cabo de cumplir y que y que veo que lejos de irse solucionando a lo que se va dando cada vez más cuando leo mucha literatura la Segunda República y como queda mujer en lugar de consolidar derecho a los perdieron de manera que ahora estamos entretanto recuperar algunos de ellos todo eso a mí me me produce la zozobra de la transitoriedad nada que tú hagas en tu vida va a ser para siempre y claro cuando tiene una una vocación de eternidad como yo creo que tenemos casi todas las personas pues la idea de de perder esto te hace siempre desear que ojalá que sino por lo menos ojalá que pueda olvidarte ojalá que que puede algo que que me quite este sufrimiento en fin todo