Hoy por Hoy Málaga (27/08/2018 - Tramo de 13:20 a 14:00)

Voz 4 00:20 a las nuevas generaciones de música e músicos mayo uno en la térmica no apuntamos un curso que viene Manuel Gutiérrez Aragón

Voz 1446 00:32 entonces pero exigen era generamos hay un grupo muy gracioso de Marga hoy alguno chico y chica que estaban también trabajando en no es seguimos viendo nosotros ya sin cobrar nada entonces no preguntábamos siempre tú que entonces este chico dijo que un puntazo Vetusta Morla se encontró a mi casa sin confesarle por supuesta estos chicos que yo no conocía la música más actual en me me pareció impresionante la letra

se ha pasado muy rápido este rato de charla que claro me avisa Balaguer charlar con María Luisa Balaguer

Voz 6 01:07 vuelve por tener algo continuo

Voz 1446 01:12 es una gran conversador además es

Voz 6 01:14 eh no cuenta que me cuesta yo no puedo tú Sinde

Voz 1446 01:29 si tú eres muy bien amor Hadiza yo soy muy pasional para Madrid no soy muy moralista porque muestra época además también contábamos cambiando de pareja cada día lo que pasa es que a mí eso sí es verdad me siempre ese mucho la palabra otra vez que me entreviste tenemos que hablar de literatura sí por favor porque a mí lo que verdaderamente me ha parecido pagado que yo tengo verdadera vocación lo he cubierto ahora yo esperan la literatura les a velocidad de Requena esta me lo pedía la mañana hay yo puesto eso no Liza igual que yo esté más ya leído salido ya cien páginas del libro pero parece las palabras sea la la las palabras me parece que tienen un contenido todas las letras que te elegido Juan conectada emoción mociones emociones tienen muy emocional también la vida la vida es vivir en cada momento lo que lo que lo que te exige a la vida que vive y a pesar de tu insatisfacción porque eso va contigo a pesar tú les das gracias a la vida a la vida hay que darle gracias todos los días por qué estar viva ella

Voz 5 02:39 algo atractivo interesante y apasionante pastel en la vida apasionante si has conocido muchísima gente te has reído mucho pero también es conocido muy de cerca la enfermedad si esté sí si no todo el mundo forma parte de la vida tú pero creo que cuando tienen una experiencia

Voz 1446 02:57 fuerte afectan a la salud a partir de ahí ya todo te va a haber igual practicamente en la vida que no sea saber que tu Undiano entonces lo que hay que se aprovecha el muchísimo que a partir de ahora

Voz 7 03:12 que en tu vida pues nada fantástico yo ahora ya me voy a plantear nada yo me voy a Madrid la semana que viene el tema del Tribunal es un tema apasionante la relación personal es magnífica con todo dedicado una de las personas y el trabajo que desempeña es muy responsable IT cierta mucho a la idea de que el estado en lo más importante de de la vida que

Voz 1446 03:33 era revolucionaria de izquierda es dar un pase eso te iba a preguntar Paffett está la Guardia Civil el problema por lo tanto está allí a eso que a trabajar durante el tiempo que tú tienes de nombramiento para hacer que de alguna manera el Estado funcione funcione el Estado de Derecho de la mejor manera posible

Voz 5 03:52 de lo de Cataluña tendrá solución bueno claro

Voz 1446 03:55 no era Sildavia tiene solución pero Cataluña Asunción toda la vida tiene que tener solución con el diálogo el diálogo y el derecho son la única arma que nosotros podemos cambiar las cosas

Voz 5 04:05 ustedes quieren echar un rato de charla alguna vez con alguien para hablar de todo de música de literatura de feminismo de política cuenten con María Luisa Balaguer porque es una de las pocas

Voz 1446 04:17 cesa autorizadas en este país para hablar de esto gracias mil gracias hacía tiene un orgullo tenerte donde tenemos en el Tribunal Constitucional como referente en fin es un placer gracias María Luisa ojalá que sirva para algo gracias y gracias

Voz 2 04:39 Montilla y en India

la información que al minuto ofrece la Cadena SER enriquecida con contenidos audiovisuales

Voz 2 08:05 no tenemos el acta ella cuida de la yo lo haré

Voz 5 08:22 es lunes nos ocupamos del mar aquí en la Cadena SER ya saben que el próximo mes de septiembre a mediados del trece al dieciséis Se va a celebrar en Fuengirola el Foro del mar de Alborán y durante todo este verano hemos querido ir creando ambiente verdad de la radio en torno a este foro tan interesante hoy vamos a saludar a Lourdes Villalobos Lourdes Villalobos y su marido Sebastián Sebastián Martín regentan el restaurante chin chin puerto en el puerto de Caleta de Vélez es uno de los restaurantes de pescado más singulares sí comprometidos con la sostenibilidad Lourdes y Sebastián eran pescadores tenían un barco de cerco pero cuando el barco terminó yendo al desguace Sebastian empezó a estudiar biología Lourdes hizo cocina en la Escuela de Hostelería Castillo el Marqués hoy Sebastián es patrón de un catamarán que haces recorridos y el entorno del puerto de Caleta de Vélez para mostrar las artes de pesca tradicionales visitas que también se ofrecen a los clientes de restaurante que quieren saber lo que comen ellos compran directamente en la lonja a dos pasos del restaurante sólo sirven pescado de cercanía de temporada incluyendo pescados poco valorados también hacen elaboraciones tradicionales de los barcos de pescadores como las villas de pinta roja secas Sebastián y Lourdes participarán en ese foro el próximo mes de septiembre explicando la experiencia que ofrecen en Chinchón puerto tenemos a Sebastián no porque lo hemos pillado trabajando pero a Lourdes a Lourdes Villalobos sí hola Lourdes buenas tardes

Voz 22 09:54 hola buenas tardes gracias por atendernos

Voz 5 09:56 hoy nos ocupamos del mar bueno vosotros ofrece a vuestros clientes además de cocina la posibilidad de conocer el medio marino las artes de pesca como reconocen como como la gente responde toda esa experiencia

Voz 22 10:09 pues la verdad es que él lo disfruta bastante la experiencia y para nosotros es que como nuestro día a día no nos damos cuenta que para mucha gente es una gran sorpresa que la mar es una gran desconocida para la mayoría de la gente

Voz 5 10:32 sí es fácil convencer al cliente de que hay que comer el pescado que da el mar en cada momento no tratarle tener por ejemplo boquerones sardinas de fuera por si las piden

Voz 22 10:40 no no es que eso ya más complicado decía que robusto que viene de fuera no no tiene qué rechazar sí es buen producto lo que pasa es que si lo tenemos nuestro y lo tenemos de aquí la en todos los aspectos mucho mejor claro a la hora del transporte que que no tienes que está qué ecológicamente más recomendable porque si tú te comes un producto que viene de fuera ese producto tiene que venir en el transporte que también contamina claro entonces tu tu tu producto local lo está consumiendo está dando lugar a que a que no tenga que salir fuera entonces yo creo yo soy partidaria de hecho de de consumismo que tenemos pero no lechazo tampoco lo de fuera no haber rechazo pero te echo en pescado lo que tenemos cola no tenemos otro

Voz 5 11:36 no es fácil con pescados poco conocidos Service en en chin chin

Voz 22 11:41 en realidad para muy poco conocido no no no no lo hay pero sí tocó habituales en Málaga nosotros consumismo la pinta roja seca que en que es muy tradicional nuestra pero que ya no se suele vez consumismo los leerle con subimos la caballa consumismo la pintura el rodaballo también os vamos a producto ya que no son de bajo valor comercial sino de alto valor la gallinita ciega yo Pedro lo que nos den más nos da lo mismo si no nosotros no miramos el comercial miramos el el abarcó puede ser lo que nosotros lo defendemos lo que nosotros vendemos la mayoría de las veces comercial

Voz 23 12:34 sí

Voz 22 12:34 está por debajo del que debería de esta porque yo creo que de el valor y precio

Voz 5 12:41 claro la gente pide ese pescado poco conocido es demandado en en vuestro restaurada

Voz 24 12:48 Bigelow cuanto logren cuando lo ve de pruebas con lo que probó sí sí que es un pescado a lo mejor no ver claro porque

Voz 22 12:57 yo recuerdo la pionera que trajimos Gorri Chete

Voz 5 13:00 que es el que dice que eso se que tengo

Voz 22 13:03 el pescado en forma las quién bien entre la forma del Mary tema pero bastante diferente yo mismo he hecho no lo vamos de esto no

Voz 5 13:18 sin embargo se dio de pesados de pescado así poco conocido cuáles son los más demandados

Voz 22 13:24 es que tú en tiren todos tienen todo lo que sí que es cierto nosotros dentro Latifiya es un hecho Tinta roja unas tiritas de pinta roja seca si si si no hay una mesa que que no venga no lapidada pero Ivo es un aperitivo como habitual en Málaga pero no sé yo soy mucho con todo eso que es eso que me dice usted pinta roja si ya dije ya hay gente que era pero sin embargo hay gente que rechaza la pintura roja o la forma que tiene como pez cuántos años lleváis Conchín puerto Lourdes con chin chin por tres tres años se relativamente poco tiempo vamos muy preocupantes sabes Quentin sin que tuvimos tres años Tintín Val tres cuatro años sí era un va muy pequeñito Si pasamos a cien cien puertas un poquito más grande porque ella habéis tenido mucha mucha aceptación

Voz 5 14:26 dónde público en fin

Voz 22 14:28 estoy haciendo no está acostumbrada a consumir que escotado como bienes de la Lonja donde al muchacho con sus tejados que ya viene con el transporte que viene con un conservante que pierde su sabor nosotros cuida es a lo que él hizo a los niños que las niñas normalmente ellos pues Pontes cae cuando vienen a Chichén Puerta del dice estas que y me gusta el pescado que niño esa es la parte que más me desde

Voz 5 14:56 es gracioso hacéis paseos didácticos en el catamarán de tu marido no como en qué consisten esos paseos como lo hacéis que les enseña ya a la gente

Voz 22 15:08 pues normalmente sobre todo con los no del de ese divide esto se enseña a las redes los chicos de artes que hay se habla con los herederos dentro expuestos se les enseña a también desde desde las cofradías exponen indicios charla es una especie lo que es la Safina porque la sardina por ejemplo ahora en verano tienen un Marto valor comercial baja bastante su valor comercial te podría ha considerado una especie casi de Descartes

Voz 5 15:41 descarte se le ha dado la cara a ella

Voz 22 15:44 antes pescado azul de las propiedades que tiene yo lo importante que es dentro de Venezuela dieta los barcos y se puede acercar con tipo de embarcación que esté en este momento faenando con las que normalmente se da o un marisqueros de artes menores un barco de arrastre que son los que pescan de día aquí hice le explica si conseguimos llegar el momento que está mezclando su arte pues los pueden ver empezando el productor te incite mala tomarlo a a disfrutarlo increíble a las inquietudes que hay por saber hacer el medio

Voz 5 16:23 pues te agradezco muchísimo que no sabías acompañado hoy Lourdes Villalobos junto con su marido Sebastián Martín regentan el restaurante chin puerto en el puerto de Caleta de Vélez a ver si nos vemos un día por allí Lourdes gracias por por todo lo que nos has contado

Voz 22 16:41 estás dentro no

Voz 27 16:59 la biblioteca de verano en Hoy por hoy y Málaga con José Antonio Ruiz el responsable de Librería Luces aquí en Málaga hola José Antonio buenas tardes muy buenas tardes Stemm vamos completando una biblioteca ya muy apañado en llevamos dos meses porque no se a tiempo al él no todo lo que nos han recomendado a mí no me da tiempo de una semana para otra e irrepetible me José Antonio

Voz 28 17:20 hoy otra historia súper súper interesante que yo no la conocía

Voz 5 17:26 viene muy al viene muy al dedo e de la actualidad estos días no

Voz 29 17:31 era la época de la Guerra Civil y el franquismo empecé cada historia muy jugosas unas veces dramáticas otras ética en este caso es una historia curiosa es una historia de un estafador un estafador internacional

Voz 30 17:52 es un mentiroso que intentó

Voz 23 17:56 además no era una idea original suya intentó engañar Kathy lo consigue a al régimen franquista con una una gasolina natural sintética una gasolina que en un laboratorio que él que él tenía la fórmula secreta de esa gasolina y supo encandilar a parte del régimen con el potencial que tenía de cara a la bueno al auto a abastecimiento de del oro líquido de la gasolina del del régimen franquista

Voz 5 18:33 el libro se llama el estafador que engañó a Franco de Ignacio Martínez de Pisón que ha reconstruye pues eso en esta novela que yo te preguntaba antes ese ensayo es que

Voz 23 18:46 es una novela biográfica también entra dentro de ese género casi de ensayo histórico porque nos cuenta muchas cosas que que pasaron en en en esos años y eso es una historia también que te entronca con con Javier Cercas con con ese impostor de centro y Marco que que engañó haciéndose pasar con superviviente de los campos nazi que entronca con esa magnífica la novela de Carrére de Emmanuel Carrére El adversario esa novela de que narra Jean Claude Roman con una vida falsa con una vida de engaño en este caso este personaje este personaje y austriaco Albert von Files que tenía quizá bueno esa forma decente y lo que iba engañando iba tomando iba haciendo pufo allá donde pasaba desde Austria Italia España lo intentaba de todas las maneras hay una una de

Voz 5 19:54 porque José Antonio esta esta historia del estafador que engaña Franco vendiendo el una gasolina sintética caso nombraría al mundo entero esto no se no se conocía esta historia no está oculta mucho tiempo hasta que Martínez de Pisón se puso un poco a investigar no

Voz 23 20:09 FT no no era una historia conocida él también nos cuenta que tampoco era una buena idea original de de este tipo de Albert von Files

Voz 22 20:21 ya en aquella época daban

Voz 23 20:23 mucho mucho al engaño ya había otro charlatanes que intentaban también venden un producto similar el fin

Voz 30 20:33 era un tipo suelo

Voz 23 20:37 villano en este cazo que incluso se apropió de de la idea de otro estafadores como gente no vamos

Voz 5 20:45 para el final pero vamos estuvo a punto de engañar a los mandamases del franquismo se quedó con con casi todos ellos no

Voz 23 20:53 sí era Ignacio Martínez de Pisón narra un régimen a veces ingenuo se cuenta orante no pero en fin y profesores de del régimen que amén alertaron de que esa idea era un poco descabellado que fin tampoco eran todos tonto

Voz 5 21:16 es está vendiendo bien no

Voz 23 21:19 Martínez de Pisón es un escritor que que aquí en Málaga tiene muy buenos lectores y mucho con ese libro de la buena reputación donde hablaba de Melilla de Tetuán de Málaga y a que luces está vendiendo muy bien

Voz 5 21:34 gracias José Antonio como siempre un abrazo

Voz 31 21:39 la biblioteca de verano en Hoy por hoy

Voz 5 25:32 la Cámara de los Balones

Voz 37 25:35 bienvenidos a esta hora recordamos los mejores momentos de la Cámara de este año es lo que venimos haciendo durante todo el mes de agosto como le gusta la celebraciones cualquier celebración a todo el equipo de la cámara nos vamos de comunión

Voz 25 25:51 año

Voz 30 25:53 preocupado

Voz 38 25:54 por ver como habían hecho la comunión nuestros personaje yo y lo vamos a recordar a verdad si saludamos de nuevo a Livni buenas tardes aquí estoy de nuevo en este pacífico y precioso teatro de la Corte buenas tardes a todos que tiene este nombre Teatro de las Cortes Teatro de las Cortes

Voz 33 26:08 es decir dieciséis Teatro de las Cortes que tiene este nombre porque aquí se reunieron los diputados para redactar y esto es rigurosamente cierto largo Titus yo de mil ochocientos doce aquí se redactado la Pepa sí señor que si los diputados de entonces los de ahora todavía están reunió cuerdo tú Fernando dando la Isla de León es una población que además me trae muy buenos recuerdos porque mi primera transmisión radiofónica aquí rayando precisamente el asedio de Napoleón al Puente Zuazo no donde tuve una cedió grande de Napoleón las tropas francesas en el puente Suazo y allí tuve la ocasión de de entrevistar recuerdo al tatarabuelo de Monchi que ya estaba el hombre hojeando franceses no servían

Voz 38 26:57 el partido te has ver esta mañana aquí a fenómenos ha aprovechado el turismo persa Fernando no

Voz 39 27:02 ciudad una maravilla Yuyu y además ha venido por la mañana para ver que has visto evitó el Panteón de Marinos ilustre yo curioso yo quería ver las tumbas donde como son marinos ilustre poeta digo voy a ver donde están enterrados Popeye

Voz 33 27:17 el capitán Pescanova Franqueses no no he tenido colas de encontrarlo y luego está visitando el Real Observatorio de la Armada no porque me han dicho que aquí es donde dan la hora oficial de toda España e si eso aquí aquí la hora a la hora me acercaba siempre podían dados gora ETA claro que a catorce euros cada aula de un picotazo curioso no soy yo

Voz 40 27:44 la verdad es que la verdad

Voz 39 27:49 que estamos aquí reunidos porque estamos en el mes de mayo mes de la ley y nos ha aparecido tú lo ha cortado muy bien no apareció bonito reunir a nuestro personal para que nos cuenten cómo recuerdan que este bonito día no es un día muy especial sobre todo para para los protagonistas no desde garantía que son los niños con traje de marinería que han llevado hasta la más grandes estrella no porque recuerden que estrellas como Elvis Presley que ya lo decía nuestro querido Antonio Reguera y lo dice no llevaba un traje que que era una mezcla de cowboy dicho de comunión no verdad Presley señor que él él

Voz 38 28:26 bueno Paco el becario saludo de Teatro de las Cortes cómo estás

Voz 41 28:29 sí aquí me encuentro la puerta del Teatro de las Cortes donde muchas personalidades del mundo del deporte han venido hablarnos sobre su primera comunión no hecho como tú tú mundo y poco yo todavía no lo ha hecho el compañero qué es lo que era la aquí por falta de fe no por con lo que cobro no me llega convite los becarios apenas ganamos nada mi tu padre te lo que fue becario si mi padre fue becarios y no pudo hacer la comunión hasta los setenta y dos años se casó antes los XXXII pero estaba tan tieso que al viaje de novios se fue él solo y mi madre se quedó en mi casa lo echaron a suertes le tocó a mi padre tu hermano ciudad que he hecho mis hermanos mayores mellizos Il han hecho de Craig hicieron vestidos comida vestido de marinero porque mi padre hizo la mili en San Fernando de marineros la hicieron los va con el mismo traje con el traje Mi hermano Paco en la parte de arriba se puso la parte de arriba el tras y mi hermano metió en el pantalón a Esteban

Voz 33 29:29 pero

Voz 41 29:30 asomando la cabeza por la cintura es arrestada que era una cosa muy triste

Voz 38 29:34 bueno pues aquí hablar de comunión a menudo los personajes acabado los balones y también alguna que otra autoridad no

Voz 41 29:38 sí y personalidades de la Iglesia no como por ejemplo el el obispo de Villarroya del entremés el monseñor Gracián que es un hombre tan familiar y tan sencillo que prefiere que en vez de monseñor lo llamen Montse

Voz 40 29:55 ya está también aquí el cardenal alemán Hermann Fritz eh

Voz 41 30:01 era uno de los candidatos a Papa en el último cónclave y se retiró ante el temor de que lo eligieran y fuera

Voz 25 30:06 conocido pues como como el Papa Fritz medie zapato entraron primero y de segundo

Voz 41 30:18 también que está aquí para protestar contra el sistema de comuniones impuesto por el Vaticano a un sacerdote alemán un pastor luterano al que no dejan dar la comunión a los niños porque dice la Iglesia que al ser un pastor alemán tiene que estar vacunado contra la rabia llevar microchip porque ahora está la cosa es que muerde a un niño y te buscar una ruina

Voz 25 30:39 sí bueno pues queremos saber cómo han hecho la comunión nuestro personaje Comandante Lara saludos de nuevo qué tal si queremos buenas tardes bueno aquí en la isla no me atrae mucho y bueno recuerdo porque yo hice la mili con mi hermano gemelo Juan que también le gusta armó yate donde hiciera uso de la mili la hicimos en el Centro de Instrucción de Marinería de San Fernando en la escuadra de gastadores la escuadra de gastadores si mi hermano y yo éramos gastadores porque gastamos todo el arco de la cantina en dos días ya sé que no sí bueno y comandante que ustedes que hizo nada cuando y como que recuerdan de su de su Primera Comunión

Voz 41 31:20 yo me acuerdo que la hice vestido de teniente de aviación lo que pasa es que mi madre casi me mata porque me puse a ver tras el día antes para ir más jugar

Voz 25 31:29 no lo sé porque me tiré al suelo dar quitarán jugando al fútbol que yo era portero entonces Yves usted trae la pena era era aviador quedó destrozado que le pregunta a mi madre que de que venía vestido yo y mi madre le tuvo que desviar cura que yo iba de había dado estrellaba en combate tras el traje que donde pero ya tenía el trae como la toalla de Freddy Kruger gordo con más corte que el Puente Carranza cuando hay huelga Dati claro

Voz 38 32:01 y usted qué recuerda de su primera comunión cómo vivió ese día tan especial

Voz 25 32:05 bueno pues recuerdo Primera Comunión porque lo recuerda con tanto cariño porque ahí fue la primera vez que yo proveer vino a Comunión y además lo daban de vino y lo decía la sangre de Cristo eh yo usted cree que sintió al probar aquello ir cuando yo promover vino vi la luz divina por La gloria de mi mare que me tomé lado me al final de la cola de los niños a través de su éxito de vino

Voz 41 32:34 eh

Voz 25 32:34 veintisiete veces a las comunidades claro y ser tan pequeño olvido afectaría ha llegado a la pagamos Ramos que no había que me la quitara claro que hubo para todos los niños que van al último niño le tuvieron que dar la comunión con un limón me dormí no halló claro yo ese día forme un lío muy gordo en la comunión

Voz 38 33:05 a usted lleva al ya un poco aliñado hombre ya vaya igual cura levantó la Nadal

Voz 25 33:15 la edil oeste gel Cali yo dije ese Cali yo e iba a la iglesia cantar

Voz 42 33:23 co Barco Barco Barco Barco

Voz 25 33:32 amorosas

Voz 6 33:32 ya no

Voz 25 33:36 sí a todos los niños haciendo la ola de allí la decía que hay al fondo norte hizo su padre su padre que hicieron pues mira me tuvieron que saque a mi padre de la iglesia de La para para que Djokovic que puede la comunión me fui a casa con mi padre con los padres de otro niño ya vemos me di cuenta lo tres días verdes acuerdo fue un día precioso borrar los bonitos recuerdos de la comunión del gran ciego no Stevie Wonder Islamiya tenía la vista cansada

Voz 38 34:17 este es el recuerdo del Comandante Lara API pero tenemos aquí más personaje que no pueden decir cómo vivieron esta decidía de la Primera Comunión Paco el becario domador Ruiz de Lopera no

Voz 41 34:25 así es componer con él para que cuente cómo tomó el cuerpo de Cristo por primera vez con Manuel qué tal buenas tardes

Voz 6 34:32 no llegó

Voz 25 34:34 hola buenas tardes tarde o temprano no me coge mucho de levantado desde

Voz 43 34:40 misma y veintiséis de la mañana trabajando poner Betty creen que yo ya no Betty estoy acostumbrado no claro a ver quién me quita Mis todo ahora no iba a comienzos los centros de fijarse la hora que hay muy buena pregunta dónde You y es que nada más que tengo en el cuerpo pellejos una rodajitas de Zarza metió dentro de un pico integrar y un buche de tiempo

Voz 25 35:07 sí

Voz 38 35:07 bueno cuéntenos cómo fue su primera comunión con recuerdo

Voz 30 35:10 pues miren ustedes yo soy muy religioso como

Voz 43 35:14 saben todos ustedes mejorando los oyentes que desde sí que Tito porque usted dice la comunión de Manuel Ruiz de Lopera nació Tito no sólo algún indicio de marinero Manuel Ruiz de Lopera hizo la comunión vestido con un chándal vete a seguir usando Betty Betty

Voz 30 35:30 Don ayer

Voz 43 35:33 porque mi familia quería que la hiciera de marinero sí pero ese traje era blanco y me me recordaba al otro equipo de la ciudad yo no me iba a poner aquello no todo se puede como cómo resolvió fue aquello Antón como yo no podría hacerla con esos colores la noche ante una prima de Jacinta si me hizo que tuvo la muchacha toda la noche cogiendo un Betis de Primera Comunión cómo fue aquello una cosa muy bonita que no he dicho es que yo me recuerdo que cuando el cura mese vino para mi vestido con una túnica blanca y una bufanda roja

Voz 33 36:11 a que que parecía Pepe Castro en en el balcón del Ayuntamiento celebrando la UEFA dijo cura

Voz 43 36:20 el cura medio la comunión y me dijo es su está en todos los sitios ya entonces Manuel Ruiz de Lopera cogió el micrófono cura no me pude aguantar y le dije dónde estabas resuena en noventa IVA

Voz 25 36:34 cuando el Betis se moría

Voz 33 36:38 eso fue mucho antes hombre hecho aquello fue en el año cincuenta y tres pero yo se lo dije en el años es que me emociono yo yo tenía nueve años pero yo ya sabía lo que iba a pasar en noventa

Voz 43 36:56 entonces por eso le dije a mi familia que que el dinero que me fuera da la gente que la gente va dando unos pobrecito me lo ha fueran guardando en una caja porque iba a tener que poner Barber

Voz 33 37:10 y a Denilson Miami

Voz 38 37:14 cuando los niños escuchar aquello que usted vive donde estaba en el noventa y dos que que dijeron

Voz 43 37:18 hombre cuando los niños que había mayoría de niño Servet y lo vea no de la comunión acusaron aquello me se pusieron a gritar la Iglesia presidenta

Voz 5 37:26 deciden

Voz 43 37:28 Imanol tuvo otra vez que coge el micrófono no están los niños

Voz 25 37:33 hemos juega VI nadie

Voz 44 37:36 no es una comunión ya lo sé pero yo me entrego una eucaristía libre libre

Voz 45 37:42 Pia tu padre

Voz 44 37:45 era viva hermética hoy viva estamos

Voz 25 37:49 porque son parte de la silla de la de voz de la emoción a la silla

Voz 38 37:55 me caí a la de caía se caía la que la iglesia soy yo caía la Iglesia bueno oí cuénteme convite quién lo Paco

Voz 33 38:03 lo para gozar de Gaza que eran dos empresa que yo ya tenía de sí

Voz 25 38:09 ya

Voz 33 38:11 le pasamos la la factura Bettino y a partir de ahí pues hay me volví más más religioso todavía no y bueno es que he sido el padrino de comunión de que usted ha sido el padrino que comunión de quién de mi sobrino los Jara que eso

Voz 25 38:30 si con esa cara que tiene

Voz 17 38:39 que necesitan menos mover menos parte del cuerpo moviéndose en donde está sentado que la mano están fijas de la viene sólo con mover las piernas con eso basta

Voz 46 38:47 sí yo con eso hasta que luego te metes en una clase de saltos

Voz 17 38:50 lo Mingo moviendo el spinning es otra cosa pésima más duro verdad

Voz 20 38:55 es que son otra cosa ya hay que ponerse de pie ella que llevan un ritmo

Voz 17 38:58 tal ya hay una carga de bicicleta de dureza es más difícil

Voz 46 39:03 pero una cosa que yo quiero saber porque estamos charlando con mucha gente en el gimnasio pero hay alguien hoy que haya hecho algo de gimnasia o estamos todos así venga

Voz 47 39:11 habla en la cama durmiendo o interpretando Rachmaninov en la cama con fiebre o interpretando a Bach y a Rachmaninov Alavés o leyendo a Dostoievski con fiebre

Voz 20 39:23 descarga tela de la Cadena SER y oye nos cuando la cara

Voz 48 39:32 sí

Voz 25 39:32 ya voy estupendo gracias queréis otra

Voz 49 39:38 si queréis más

Voz 25 39:39 señor recoge que nos vamos