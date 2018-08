Hoy por Hoy Málaga (29/08/2018 - Tramo de 12:20 a 13:20)

Voz 1 00:00 Aimar Bretos les va a saludar desde las seis de la mañana y luego venimos nosotros sí tienen planeado engancharse a la versión veraniega del programa tienen que hacerlo ahora mismo porque ya no quedan sólo unos días un abrazo y hasta mañana

el Ministerio de Fomento ha ordenado la transferencia de veinticuatro coma seis millones de euros Andalucía para subvenciones a la vivienda en aplicación del nuevo Plan Estatal de Vivienda dos mil dieciocho dos mil veintiuno en el que el Ejecutivo central se comprometió a aportar doscientos cuarenta y seis millones en total en cuatro años Andalucía dispone ya de estos fondos para gestionar convocar a adjudicar y abonar las distintas ayudas del Plan a medida que justifique la aplicación de estas cantidades el Ministerio transferirá durante los cuatro años del plan los otros doscientos vencidos hoy hemos conocido que agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado el dieciocho de agosto en el municipio malagueño de Estepona a una mujer de treinta y un años y nacionalidad marroquí que habría forzado a su hija de dieciséis a contraer matrimonio con un hombre doce años mayor que ella en Marruecos los hechos se han puesto en conocimiento de la Fiscalía y la menor se encuentra en un centro de protección de menores en Almería se investigan las causas para esclarecer por qué un hombre y una mujer fueron presuntamente

Voz 0268 01:57 o golpeados por un tren en la cabeza cuando

golpeados por un tren en la cabeza cuando se encontraban en la vía férrea de Pulpí y todo indica que el origen pudo ser una intoxicación etílica una posterior imprudencia la mujer sigue en la UCI del Hospital Torrecárdenas pero el hombre de veintinueve años ha fallecido es todos lo ampliamos en tiempo de Hora catorce a partir de las dos y cinco de la tarde

qué tal buenas tardes doce veinticinco minutos del mediodía repaso de la actualidad de Málaga enseguida eh hemos sabido que el Ayuntamiento de Málaga va a estudiar la ampliación de la zona azul en el sector de la Trinidad Trinidad Bailén ahora sólo contamos la ampliación del share en en de zona azul perdón en en Málaga pero antes la información de las playas Jesús Bellido

Voz 4 05:50 el mar Llanos está esperando hola Jesús buenas tardes cómo está hoy la cosa

Voz 11 05:56 bueno vamos a ver esto como hundían poco extraño en el sentido de que antes aunque eso parezca es poniente lo que pasa que en muchos puntos de la costa Se esas debida es lo que algunos llaman poniente sucio noventa desde el mar no yeso eso bueno la verdad es que las condiciones de payaso son buena hay un poquito de olas ni una zona pero no no reviste ningún peligro la temperatura pues sigue siendo la la óptima que esperamos a fines de agosto bueno agua menos fría tres veinticinco grados que está bastante bien y luego el tema de merluza pues mira la la Zona Oriental está bastante tranquila aparecen alguna y demás sí pues la zona occidental en ese arco Benalmádena hacia Marbella bueno pues unas playas en es también lo más medusas y lo que nos gustaría no no es que no está ni mucho menos ahí numerosas playas que están bien pero bueno en alguna la recomendamos que estamos actualizando en esta obligación y fue Benuza nada intentamos llevarlo al día

Voz 0545 06:56 bueno vamos a terminar aprendiendo de vientos este año Jesús

Voz 12 07:00 sí vamos a más

Voz 2 07:02 totalmente gracias

Voz 4 07:05 hasta esta mañana

Voz 0545 07:12 el Ayuntamiento de Málaga que sigue avanzando con su plan sabe zona azul Jesús Sánchez buenas tardes hola buenas tardes

Voz 13 07:18 es el consistorio oficialmente asegura que se hace a petición de los vecinos están filiación se va a estudiar cuando se cumplen apenas recordemos cinco meses de la puesta en marcha del share en la zona de la Trinidad de la capital una medida que sea generando

Voz 0376 07:31 hoy diversidad de opiniones entre vecinos y comer

Voz 13 07:33 antes con todos ellos convecinos con comerciantes y con el Ayuntamiento de Málaga ha hablado nuestra compañera Naomi Sánchez

Voz 0268 07:40 así el atribuidas el último barrio en el que el Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha el el aparcamiento en zona azul en concreto el share se ha establecido en trece calles lo que la convierte en la barriada con mayor implantación de este sistema sólo por detrás de La Malagueta ahora el Consistorio estudia ampliar la zona azul Lan Trinididad a varias calles más la concejala de Movilidad Elvira Maeso asegura que han sido los vecinos los que han pedido que se analice esta ampliación

Voz 14 08:04 la ampliación de las es que ha puesto una serie de calles que están limítrofe a la zona porque esa puesto que se quieren también quieren que también se era de los propios vecinos eso quiere que también Chas incluida en la zona hay una parte de él sí en haré movilidad considera que por la tipología de las con a eso es recomendable pues admite un informe favorable eso se me enseñó a Massa se más hay que que hay también que yo también le están de acuerdo ya sabéis salde chiita que lo informes son favorables pues que se está a la espera de la de delito bueno parte del dicho ya cuando se reciben en lo que hay por parte del escrito se ponen en marcha

Voz 15 09:07 el pantalón unos aparca Parking está exenta de Centauro y te tira que horas y horas y horas dando Huerta que venían a trabajar me tira una hora y media buscando aparcamiento y al final tiene comete en unidades por encima de la acera de la moza

Voz 0376 11:18 y otro asunto más de cien mil personas viven en zonas en riesgo de pobreza y exclusión social en la provincia de Málaga la mayoría se concentra en la capital

Voz 13 11:25 son datos del diagnóstico hecho por la Junta dentro de la Estrategia para la cohesión social aprobada ayer en Consejo de Gobierno de la Junta la iniciativa cuenta con una financiación en toda la comunidad de casi ciento setenta millones de euros hasta el año dos mil veintidós con un ochenta por ciento de fondos europeos ni BCG

Voz 1876 11:42 el plan según la Administración regional tiene por objeto mejorar la vida de esas personas a través de políticas de inserción laboral de transformación de los barrios incluyen total a catorce zonas de la provincia de Málaga en concreto de municipio este Álora Ronda Marbella Torremolinos se llevan la palma en Vélez Málaga con cuatro zonas degradadas y la capital malagueña donde se encuentran barriadas históricas en situación de pobreza como Los Asperones Palma Palmilla también está la Cruz Verde la corta dos hermanas la Trinidad queda por saber cómo se concretan en estas zonas ese plan y la financiación

Voz 0376 12:11 lo vamos a escuchar después un poquito más tarde después de la publicidad a un técnico de la Junta Andalucía que nos va a detallar con más precisión el este plan que ayer se aprobó en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía hay más asuntos se reabren hoy dos caladeros de marisco en la provincia que llevaban cerrados desde el pasado veintiséis de julio por la presencia de toxinas

Voz 13 12:30 los pescadores recuerdan que aún quedan siete caladeros clausurados se lamentan de que han perdido el mes de máximo consumo mayores precios del marisco

Voz 1876 12:39 los dos caladeros que se reabren hoy pertenecen a la costa occidental entre Manilva Estepona concretamente

Voz 0376 12:45 en el primero que se ubica entre punta y Torres

Voz 1876 12:47 tal se podrá pescar seguirla concha fina almeja tonta digas terópodos en la segunda zona de Torre la Sal aguada Almansa en Estepona Se reabre los caladeros para la charla hilos gas terópodos la medida se adopta tras los últimos análisis que han dado negativo la presencia de toxinas que obligó a cerrar recordemos los nueve caladeros de marisco en la provincia el pasado veintiséis de julio los pescadores no obstante recuerdan que aún quedan otros siete caladeros por abrir además señalan que han solicitado ayudas para tratar de paliar las pérdidas en lo que para ellos es el balón de oxígeno del año el verano al no haber podido faenar justo cuando se consume más marisco ya mayor precio por cierto sin incidencias meteorológicas para poder pescar Carmen Navas patrona mayor de la Cofradía de Pescadores

Voz 25 13:25 bueno que todavía quedan muchos caladeros por abrir muy ahora mismo parece que se va a abrir las de ciento uno de los resultado negativo que segundo la trecientos no sigue la nivelar han ido bajando pero todavía quedan muchas palmas cerraba el problema es que el daño ya está hecho que el verano Perviy hemos felicitado ayudas pero a día de hoy todavía no sabemos nada claro son muchas embarcaciones son muchas familias que dependen de esas embarcaciones Mi Sun visto con el verano aquí en la mar buena que podían haber faenando todos los días poder captura el producto

Voz 1876 13:59 en concreto son más de cuatrocientas familias las que viven del sector con ciento veintiséis embarcaciones mañana podrían reabrirse otros dos caladeros entre Málaga y Nerja

Voz 26 14:08 los mantecados y polvorones que están aquí porque las fábricas de Antequera inician la campaña de mantecados polvorones y dulces de navidad con la intención de superar los cuatro mil setecientas toneladas de producción del año pasado seguro que no te apetece un home crono todavía esta temperatura dejado anda bueno una decena

Voz 27 14:43 todo lo que son producto mantecados de mantecados polvorones Alfas sobre todo todo lo que se dice en campaña de Navidad en producto navideño empezamos a lo que debe preparar materia prima todo

Voz 13 14:56 la producción llega a numerosos países todo el mundo es decir que la mayoría no no los vamos a a comer ni en Málaga en España se van a vender dulces navideños del interior de la provincia Málaga en Singapur en China en Panamá

Voz 28 15:06 en Kuwait incluso en Japón Guillermo Ramos pertenece a la fábrica la antequerana no veo André

Voz 1425 15:13 está bueno hasta mazapán él llenos de caddie general trabajador el equipo Toulon cito literalmente hacer muchísimas cosas eso ahora llegan bañan preparamos un pedido para Panamá que son los que están en lo que más me temo fuera puede serlo de Panama bueno también que me particulares pues desde Australia Japón al país europeo no es más cercano de todo un poco todo estamos en torno a cincuenta kilos por ahí empieza la campaña bueno para invite más pequeño y a medida que va progresando día puedes equipo va aumentando hasta veinticinco tenga versiones

Voz 0376 15:51 y acabamos esta primera parte informativa hoy es miércoles con el aguijón de Teodoro León gordo coros

Voz 8 15:56 hoy Celia Villalobos el aguijón de un picotazo crítico sobre la actualidad cotidiana de Málaga

Voz 0246 16:04 Celia Villalobos ya lo saben ha sido defenestrado Pablo Casado de la Diputación Permanente del Congreso Celia Villalobos llevaba ahí tres décadas tantos como aquella guerra que asoló Europa entre mil seiscientos dieciocho mil seiscientos cuarenta y ocho la Guerra de los Treinta Años en fin treinta Añaza es es que es mucho tiempo tantos que la cerca de los treinta años se había convertido en parte del paisaje se acuerda usted desde las inundaciones de mil novecientos ochenta y nueve au de la reinauguración polémica de la plaza de la Marina pues cuando eso sucedió ella ya estaba en ese cargo parafraseando Monterroso cuando despertó dijo Celia ya estaba ahí seguramente Pablo Casado no le perdona que las primarias dijese que su candidatura estaba bajo la sombra de la extrema derecha eso seguro nada ofende tanto como la verdad y Celia tiene sin duda el don de saber tocarlos prenden que es su papel de facha progre siempre ha sacado de sus casillas a sus conmilitones incluso le ha acarreado alguna multa que otra pero más allá de eso Villalobos es sencillamente incompatible con el relevo generacional que propone Casado me parece uno de esos muebles viejos de familia que por Faso Torné fase acaban quedándose ahí superando mudanzas sin que nos decidamos a tirarlo pero lo cierto es que el PP ya llevaba tiempo buscando deshacerse de las reliquias de hecho Rajoy la sacó en las últimas elecciones de la Mesa del Congreso tras doce años ahí donde había adquirido un gran prestigio por jugar a Candy Crash o por insultar

Voz 0376 17:32 el chófer

Voz 0246 17:33 ella es una estrella quizá no de la política pero sí de Youtube este viernes en la ya tradicional comida de los huevos fritos del PP andaluz a la que este año viene casado para animarles ante la próxima derrota electoral en las autonómicas de otoño ella ya no estará en la foto cada vez va a estar más alejada de los focos pero sus fans no deberían preocuparse demasiado Celiano es diputada y seguro que encontrará el modo de agarrar un micrófono de la Sexta o de encararse a Pablo Iglesias en los pasillos para alargar un exabrupto que sea trending topic en Twitter no la entierren todavía aún no los ha declarado la paz la Ceglia de los treinta años

Voz 2 18:12 en la de Teodoro León Gross

Voz 38 21:33 de Cadena Ser lo conocimos ayer el Consejo de Gobierno

Voz 0376 21:39 no de la Junta aprobaba un plan que lleva por título Estrategia Andaluza para la cohesión e inclusión social que es esto bueno es un plan para actuar en zonas desfavorecidas en Andalucía también por supuesto en la provincia de Málaga es un plan para el desarrollo de aquellos lugares en situación grave de exclusión social o con riesgo de ello según la Junta en este este plan tiene por objeto mejorar la vida de esas personas a través de políticas de inserción laboral de transformación de los barrios pero como se van a concretar en estas zonas cuando va a comenzar va actuar la Junta Andalucía en colaboración con los ayuntamientos de qué zonas estamos hablando de Málaga hay un dato más de cien mil personas vivirían ahora mismo en zonas en riesgo de pobreza exclusión social en la provincia de Málaga la mayoría se concentraría en la capital cuenta con una financiación en toda Andalucía de casi ciento setenta millones de euros hasta el año dos mil veintidós con un ochenta por ciento de fondos europeos voy a saludar a José Manuel Ramírez es el jefe de servicios de acción Inserción Social de la Junta de Andalucía señor Ramírez buenas tardes

Voz 39 22:47 hola muy buenas tardes vamos a intentar explicar

Voz 0376 22:50 que consiste este este plan que ayer aprobó el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía es ambicioso estamos hablando en la provincia de Málaga además de cien mil personas que viven en zonas en riesgo de pobreza de exclusión social que es lo que se quiere hacer

Voz 39 23:04 bueno verdaderamente es un proyecto que primero va a tener una duración de cuatro cinco años es un proyecto ambicioso en la medida que cuenta con financiación del Fondo Social Europeo tiene ciento setenta millones de euros de financiación para dos líneas una para pollo con las entidades locales ayuntamientos y diputaciones yo entrar con las iniciativa social con las entidades que trabajan en esas zonas que se han determinado como zonas desfavorecidas esas zonas desfavorecidas han sido seleccionadas a partir de un estudio complejo donde se han valorado fundamentalmente cuatro indicadores relacionado con la vivienda la inmigración en el paro una vez seleccionadas esas zonas se ha previsto un procedimiento para que en cada ayuntamiento se desarrollen en los próximos tres meses el un plan de actuación en esa zona con unos objetivos concretos van fundamentalmente relacionados con usted se prevea el tema de la cohesión social también ser trabaje todo lo relacionado con los ámbitos de convivencia y la integración social de las personas que viven en esa suena muy importantes las sinergias secuelas hacen entre ayuntamientos Junta de Andalucía iniciativa social que trabaja en

Voz 0376 24:26 por por ir poniendo un poco patas a esta mesa cómo se van a concretar en esas zonas ese plan de qué zonas estamos hablando en Málaga capital en la provincia vamos a ir por partes

Voz 39 24:36 bueno en Málaga capital se prevén un total en la provincia son catorce zonas desfavorecidas que han sido seleccionadas seis en la capital de Málaga cuatro en Vélez Málaga una en Marbella otra en Torremolinos otra y otra en Álora que la gestión va a ser compartida con la Diputación Provincial porque saben ustedes que los servicios sociales y aquellos ayuntamientos mayores de veinte mil habitantes son gestionados por los ayuntamientos menores de veinte mil habitantes con las diputaciones

Voz 0376 25:07 trabajar con aunque el dinero lo ponga a la Junta de Andalucía a través de o financiado con el Fondo Social Europeo van a trabajar también conjuntamente con los ayuntamientos no

Voz 39 25:16 y como no podía ser de otra manera van a ser los ayuntamientos in elaboren los planes e intervención los planes de actuación en esa zona desfavorecida con el apoyo de la Junta de Andalucía y también con las organizaciones que previamente han seleccionado que trabajan en esas zonas de favores

Voz 0376 25:34 aquí en Málaga y de qué zonas estamos hablando Cruz Verde por ejemplo Lagunilla

Voz 39 25:39 si correr de Lagunilla es la zona de Los Asperones Castañón estas el distrito Centro también una parte de Carretera de Cádiz es la zona de Nuevo San Andrés la cortan la Palma Palmilla

Voz 0376 25:53 para mí así que son solas

Voz 39 25:55 en las zonas que habitualmente se ha trabajado en los planes de zonas desfavorecidas que en Málaga capital se ha añadido una nueva zona que es una zona correspondiente a una han determinado ahora determinados para ellos de Carretera de Cádiz donde Nuevo San Andrés dónde se va este viernes de nuevo este nuevo trabajo en red que se va a realizar a partir de este proyecto

Voz 0376 26:18 póngame ejemplos de qué proyecto se quieren poner en marcha en estas barriadas que es lo que se quiere hacer

Voz 39 26:23 bueno en principio en este momento los ayuntamientos están desarrollando los planes de intervención con lo cual son esos planes donde se determinarán cuáles son las niñas de actuaciones estratégicas que

Voz 1425 26:36 más se van a abordar pero sí que puedo

Voz 39 26:39 sí que en en toda la acción que se desarrollen desde estas zonas desfavorecidas tiene que imperar la intervención integral también incógnitas por una parte integral quiere decir que tiene que suman los esfuerzos las salidas de empleo y al Departamento de Educación de salud no sólo de servicios sociales y no de todos esos departamentos que tienen que incluir determinadas líneas de actuación para poder buscar esa integración de las que luego también es muy importante el desarrollo comunitario es muy importante que giro social que hay en esas zonas trabajen de manera no sin enérgicas con los planes de actuaciones institucionales trabajó en Reyes

Voz 40 27:22 sí de manera coordinada íntegra

Voz 39 27:24 da para buscar sinergias que posibiliten una mayor eficacia ya existentes

Voz 0376 27:30 templo por ejemplo impulsar la economía de sus barrios

Voz 1432 27:34 cuidar cuidar

Voz 0376 27:36 el comercio local favorecer el comercio local poquito que hayan esos barrios favorecer un poquito más

Voz 39 27:42 claro efectivamente

Voz 0376 27:45 también todos deportivos culturales sociales

Voz 39 27:48 efectivamente acción que mejore el tema de la empleabilidad sabemos es una vacuna magnífica para evitar la exclusión social no obstante también está zonas desfavorecidas van a tener el apoyo de trabajadores sociales educadores sociales psicólogos que van a trabajar en proyectos de intervención con aquellas personas que están ya en el proceso de la exclusión social que es muy difícil

Voz 40 28:15 qué hacer entender a la gente que cuando

Voz 39 28:18 estamos hablando de pobreza estamos hablando de un Estado es decir falta de recursos pero cuando hablamos de exclusión social estamos hablando de un proceso complejo que es de un deterioro de desapego de desarraigo Ny fuera de lo que sería digamos el espacio de convivencia normalizada y eso requiere de profesionales especializados que a esas personas que han caído en el que que yo de la exclusión social cuenten con personas especializadas y con recursos como los que ustedes día empleabilidad de desarrollo

Voz 0376 28:50 en nunca se había hecho un plan de

Voz 35 28:53 estas características en Andalucía en la provincia de Málaga nunca nunca había hecho

Voz 39 28:58 bueno muchas cosas puntuales este plan en la ventaja que tienes tiene las cosas fundamentales claro que los los desarrollos de cambios sociales en la intervención social tienen que son largos y nosotros los profesionales de los servicios sociales no somos no tenemos una bala mágica que hace cambiar las situaciones de manera radical y momentánea los cambios sociales pronuncien en el tiempo con lo cual este este plan tiene entre cuatro y cinco años el desarrollo esto permite conducir colas largas en los proyectos de intervención por otra parte nunca hemos tenido una financiación de ciento setenta millones de euros del Fondo Social Europeo que participa digamos la posibilidad de dar estabilidad

Voz 25 29:46 un programa fondos económico

Voz 0376 29:49 para para la elección de estas zonas qué criterios se han seguido migración

Voz 39 29:55 el indicador de analfabetismo el indicador de vivienda y el indicador de paro y luego como no puede ser de otra manera se ha hecho un estudio cualitativo se han hecho cuatrocientas entrevistas a finales y activistas sociales de determinados municipios se han entrado en en total noventa y nueve en toda Andalucía ya para poner saber cuál es esa situación

Voz 0376 30:19 cuando se va a empezar a trabajar

Voz 28 30:21 Harrier instó lazos con

Voz 39 30:24 ojo porque los procedimientos administrativos en el en la Administración pues son lentos pero él los planes están ya en marcha la primera línea ya tiene la financiación a las entidades locales están trabajando en la elaboración de los planes de esto zonas estos planes de zonas se prevé que se terminen en tres meses se prevé que en noviembre diciembre se enmarca en la segunda línea que ya sección para la contratación de personal de los ayuntamientos en total van a ser casi mil profesionales de la educación social del trabajo social de la psicología y otros profesionales que van a ponerse a trabajar a finales de año en el mes de diciembre en esas noventa y uno de zonas desfavorecidas según el plan que se está elaborando en este momento es un plan participado por los ayuntamientos las entidades que trabajan en la zona y la propia Junta

Voz 0376 31:20 es un tema muy que estaremos muy pendientes sobre todo este próximo otoño José Manuel Ramírez jefe de Servicio de Acción Inserción Social de la Junta de Andalucía la verdad con muchísimo que me sale ha explicado con detalle en qué consistía se aprobó ayer en el Consejo de Gobierno de la Junta Andalucía y ahora pues esto aquí poniéndole patas poquito a poco muchísimas gracias y nada nos encontraremos aquí en la radio como siempre un abrazo

Voz 39 31:43 muy bien muchas gracias

Voz 0545 35:12 ya está en marcha la segunda edición del Festival de Arte clandestino de Málaga la danza la música el teatro son los tres pilares de este evento que tiene la peculiaridad de no desvelar hasta el último momento cuando donde es cada función Carmen Gallardo buenas tardes

Voz 45 35:28 buenas tardes el interés por mostrar algo distinto a lo convencional fue lo que originó este festival

Voz 0545 35:33 una de sus principales características recaen

Voz 45 35:35 secretismo con el que se guarda la hora y el lugar donde harán las funciones Carlos Mesa es el creador y director de este festival queríamos hacer

Voz 46 35:43 mal tiempo por mostrar al algo nuevo y por darle como una vuelta de tuerca porque al fin y al cabo la novedad el festival es esa el el yo no sé qué es lo que voy a ver si con este morbo por decirlo entre comillas buscamos también que gente que no suele ir que no suele ser así de consumir cultura este esto el interés se dice a como oye y pruebo y a partir de ahí pues ya engancha es clandestino porque el espectador va a reservar su entrada no conoce el espacio donde se va a representar hasta veinticuatro horas antes que cuando le llega por correo electrónico la dirección exacta

Voz 45 36:25 entre las propuestas de este año nos encontramos con la novedad del misterioso espectáculo que ofrecerá la propia compañía que organiza el festival del que no se conoce absolutamente nada

Voz 46 36:35 eres nuestra segunda edición entonces sabíamos que teníamos que hacer algo nuevo está ha sido la apuesta un poco arriesgada que es sobre todo va para aquella persona que que está un poco locas y les da igual saber te van a ver o no para los aventureros por así decirlo si es que no te puedo contar gran cosa porque sino ya se pierde la magia

Voz 45 36:59 una fiesta se encargó el lunes de inaugurar esta segunda edición hoy miércoles hay una sesión de danza contemporánea con la pieza soluble al agua y otra sesión de teatro con la obra Lázaro los espectáculos continuarán hasta el domingo con un aforo máximo de cuarenta espectadores tendrán como escenario los lugares más inusuales casas particulares azoteas o jardines las entradas se pueden adquirir desde la página tres w arte clandestino punto es o directamente en la web tres W My Play Z punto com la red de la Príncipe de Málaga le ofrece la información del tráfico a esta hora en la capital malagueña presenta tráfico lento en el acceso desde Ronda Oeste hacia la avenida Ortega y Gasset en la avenida Europa sentido centro debido a una obra en la mediana que mantiene cortado el carril izquierdo en las carreteras de la provincia encontramos retenciones de dos kilómetros entre Puerto Banús y San Pedro de Alcántara sentido Barcelona

Voz 0545 38:17 has de España del mundo después el debate el debate que solemos tener los miércoles sobre temas asuntos de la actualidad hoy hablaremos de la Auditorio de Málaga un proyecto eternamente acariciado pero que ahora mismo está en el dique seco duerme el sueño de los justos no vamos a sentar aquí en la mesa de la radio ni a políticos ni a gestores culturales vamos a sentar a profesionales de la música a docentes a profesores que reclaman ese a Vittorio y que van a dar las razones dar razones

Voz 4 38:47 por las que ellos creen que Málaga necesita ese ese edificio esa

Voz 0545 38:52 infraestructura no se lo pierdan porque a partir de la una estarán aquí Carlos Álvarez Arturo Díez Bosco vi así como muchos otros representantes de la cultura en Málaga hasta ahora

Voz 48 39:43 amante de rara

Voz 2 39:55 en Hoy por hoy de verano con Esther Luque Cadena Ser

Voz 30 40:05 cadena SER servicios informativos

Voz 0325 40:13 es la una mayoría en Canarias continúan las reacciones a la decisión del Gobierno anunciada esta madrugada por el presidente Pedro Sánchez de no convertir finalmente el Valle de los Caídos en un Centro de la Memoria sobre la guerra civil y el franquismo el PP dice que se podrá contar con ellos y no se lleva a cabo una revisión de la Transición y podemos insiste en que el Valle de los Caídos no puede seguir siendo un monumento a un dictador en el Senado acaban de hablar Ignacio Cosidó PP Ramón Espinar poder

Voz 13 40:37 hemos de entrar en el detalle porque no conozco

Voz 18 40:40 exactamente cuál será la propuesta que haga el Gobierno todo lo que vaya en la dirección de mantener ese espíritu de la Transición de mantener la concordia el Partido Popular del grupo popular en el Senado lo va a apoyar todo lo que vaya en la dirección de reabrir heridas del casado o de revisar nuestra Transición democrática el Partido Popular estará en contra no esperamos poder hablar con el Gobierno de cuáles son sus planes para el Valle de los Caídos pero ya digo lo relevante es que en España no haya símbolos que sean honoríficos para con una dictadura de cuarenta años que debe quedar en el pasado

Voz 0325 41:18 siga hasta ahora la comparecencia del ministro de Interior en el Congreso donde está hablando de inmigración y también de la política penitenciaria en torno a los presos de ETA Fernando Grande Marlaska ha acusado al Partido Popular de inyectar odio con mentiras sobre el acercamiento de presos etarras Cámara Baja Oscar García buenas

Voz 1645 41:34 además el ministro ha confirmado que si habrá acercamiento de presos de ETA pero con criterios de legalidad y estudiando caso a caso individualmente Grande-Marlaska pedido lealtad a los grupos políticos especialmente al PP a quién reclama que no critiquen lo que con tanto ahínco defendió en el pasado desde el PP la diputada Marimar Blanco dice que no dejaran de alzar la voz

Voz 49 41:51 el ex ministro Fernández Díaz confirmó en octubre de dos mil dieciséis su compromiso de reconsiderar la dispersión de ETA si se les olvida si se disolvía flaco favor hacen ustedes a España inyectando odio a través de falacias

Voz 50 42:09 no nos vamos a apartar porque lo que realmente nos molesta nosotros al Grupo Parlamentario Popular ya todos los que representamos es que haya cesiones a los terroristas lo que no es molestas que se acercan a los presos que no se han arrepentido que no han colaborado con la Justicia ahí están intentando cambiar el relato de vencedores y vencidos

Voz 1645 42:26 el ministro ha insistido en que el traslado a Basauri de los presos de ETA Olga Sanz y Javier Moreno no fue un beneficio penitenciario sino debido al cumplimiento del tercer grado en Cataluña Nápoles

Voz 0325 42:35 Día Nacional ha detenido al hombre acusado de agredir a una mujer que estaba retirando lazos amarillos en el parque de la Ciutadella en Barcelona está acusado de los supuestos delitos de odio y lesiones por otra parte en cuanto a la denuncia de Puigdemont y otros exconsellers independentistas contra el juez Llarena en Bélgica se ha pronunciado hoy el ministro de Exteriores en una conferencia en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander Josep Borrell ha dicho que espera que no se produzca un problema entre Estados con Bélgica

Voz 2 43:00 esperemos que no

Voz 51 43:02 problema está en mar en las actuaciones judiciales indicó cómo salen inician encargado muy bien de recordar el ministro de Exteriores belga eh es un tema de los tribunales de nuestro verano

Voz 0325 43:19 el juez de la Guardia Civil está llevando a cabo una operación contra empresas del sector inmobiliario por una supuesta estafa en la venta de viviendas están produciendo registros a esta hora la mayoría en Mallorca hasta allí nos vamos qué datos tenemos Lucía Bórquez

Voz 1315 43:32 una decena de agentes ha registrado esta mañana la sede de la empresa Mallorca Investment donde han detenido a una persona ya han realizado otros cinco registros en la capital balear dos más en Barcelona la empresa está siendo investigada por vender promociones inmobiliarias que no existían a más de dos centenares de personas los afectados tenían que poner una señal que iba desde los veinte mil a los trescientos mil euros por una serie de pisos e inmuebles que nunca les serán entregados las víctimas planean crear una plataforma de afectados para llevar a la empresa a los tribunales el detenido según la Guardia Civil está acusado de presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales

Voz 0325 44:08 Puerto Rico ha elevado a casi tres mil el número de víctimas provocadas por el huracán María que asoló la isla hace casi un año hasta ahora la cifra oficial no llegaba setenta muertos Ana Rebollo

Voz 0268 44:17 hacías concretamente habían muerto dos mil novecientos setenta y cinco personas del huracán varía una cifra muy superior a la de sesenta y cuatro fallecidos que las autoridades del país dieron hace un año el cambio se debe a que el Gobierno sólo contabilizó las personas que perdieron la vida ahogadas aplastadas por edificios o golpeadas por escombros no tuvieran en cuenta aquellas que fallecieron en los seis meses posteriores por una atención sanitaria deficiente falta de electricidad o agua limpia las investigaciones hechas por expertos de una universidad estadounidense sí que han considerado estos últimos factores de ahí que hayan arrojado un resultado mayor el gobernador de Puerto Rico se ha justificado diciendo que él no es perfecto

Voz 21 44:51 no

Voz 0325 44:52 pues vamos ya con la información deportiva Óscar Egido buenas tardes

Voz 1643 44:55 hola Carlos noticia en San Sebastián porque qué pasa con el Real Sociedad Barcelona que se jugar dentro de dos semanas Roberto Ramajo muy buenas hola qué tal muy buenas pues que está en el aire la Liga

Voz 1825 45:06 enviado una notificación al Ayuntamiento de San Sebastián el como institución propietaria del estadio de Anoeta a la Real Sociedad como club que hoy compite en esa competición para informarle para notificarle que el próximo lunes va a enviar técnicos de la Liga para realizar una inspección exhaustiva de las obras de reforma del Este de veta a garantizar de esa forma la seguridad completa de los aficionados y que no sucedan los lamentables sucesos que ocurrieron por ejemplo la primera jornada en Vallecas en el encuentro entre el Rayo Vallecano el Sevilla en la Real Sociedad esperan que no haya ningún problema Iker por lo tanto el partido se pueda jugar pero si la Liga ve que no hay seguridad completan hoy garantías completas dirá a la Real que no se puede jugar el partido tendrá por tanto por delante

Voz 0376 45:50 doce días para tratar de solucionar el problema además

Voz 1643 45:52 a ser noticia también en la Real que Imanol Agirretxe ha dicho la web oficial del club que se retira ahora uno y medias en rueda de prensa azul

Voz 0325 45:58 pues es todo pueden seguir informados en nuestra web en Cadena Ser punto com nosotros volvemos a partir de las dos la una en Canarias en Hora catorce con Antonio Martín

Voz 2 46:06 cadena SER

Voz 47 46:08 los servicios informativos

Voz 2 46:17 hoy por hoy de verano con Esther Luque

Voz 0376 46:23 en la SER hemos hablado muchísimo de este proyecto muchas veces acariciado escurrido en la historia reciente de la cultura de Málaga la construcción de la auditorio hemos hecho muchas tertulias hemos debatido casi siempre nos hemos traído a políticos Ojeda tú eres del ámbito público y privado palabras de este asunto pero hace unos días en mitad de agosto casi en la Feria me llamaba Carlos de mesa que es el portavoz de esta plataforma que se ha creado esta plataforma ciudadana que ha creado en Málaga por el Auditorio de la Música de Málaga me dijo Esther hay que hacer una tertulia con artistas con músicos con docentes con los que palpan a los profesionales cada día de la música están con ellos a trabajan con ellos para que nos den también su opinión sobre la necesidad de una de un auditorio para Málaga Carlos de mesa buenas tardes

Voz 21 47:17 hola muy buenas la idea que tú quieres transmitir

Voz 0376 47:19 la radio cuáles con estos invitados a los que vamos a saludar enseguida

Voz 21 47:24 bueno estuve invitado yo lo he convocado aquí para que den su sentir de cómo ven de esta este movimiento ciudadano plataforma no no son profesionales todos son profesionales están a pie de calle efectivamente qué hacía entonces bueno una forma de ver yo voy viendo en las acciones de las firmas que hacen a la a la petición de la reclamación manta lleva ya cuatro mil ochocientos y pico en Change punto org estatal ahí además de firmar de edad tu tu correo también pueden ser un comentario bueno es una experiencia extraordinaria que te que te da mucha energía el él los comentario porque en los comentarios percibe que cien Edano normales no el ámbito nuestro de amigos que están alrededor de esta idea hay muy entusiasmado sino ciudadanos anónimos que manifiestan su ilusión su deseo de que Málaga dispongo de un auditorio del nivel que le corresponde como Capital de la Cultura

Voz 0376 48:28 la aspiración va camino de cumplir tres décadas que se dice pronto

Voz 21 48:34 treinta años en ese tiempo hemos

Voz 0376 48:36 visto como capitales de mucha menor menor tamaño de Málaga incluso menos importante también culturalmente tienen Auditorio San dotado por lo menos de de equipamientos importantes para darle salida a la grandes propuestas musicales y escenifican no esto empezó a tomar impulso en el año dos mil siete hubo hay un compromiso por parte de las administraciones llegó la crisis

Voz 21 49:01 se desinfló bueno habría que habría que hacer a anotar que la idea surge la idea inicial del Auditorio surge en el año noventa y uno con el alcalde Pedro Aparicio que es el primero que toma la idea intenta poner en marcha era un momento que hubiera sido propio Málaga consiguió esos años consiguió la rehabilitación del Teatro Cervantes y la creación de la orquesta Il era auditorio pues por diferente vicisitudes una de ellas que en el noventa y tres entran en nuestro país en una crisis económica así como un luego viene otra en el dos mil ocho que para definitivamente la iniciativa que tú estás comentando ahora que surge en el año dos mil siete por tanto la historia de la auditoría de manera una historia que yo le digo que es triste es lamentable que debemos olvidar cuanto antes con un final feliz

Voz 0376 49:55 ahora mismo como está la cosa la cosa política Mr

Voz 21 49:58 pues mira yo diría que tiene tenemos un panorama que que es esperanzador que da posibilidad a pensar que esto va a salir de esta eh porque la manifestación no oficiales no oficiar porque todavía no tenemos ninguna comunicación oficial vamos a la petición que hemos hecho pero las no oficiales son la del alcalde ya la conocemos porque el insistentemente ha estado desde el año dos mil trece que ese Fini quita el el Consorcio la construcción del Auditorio por parte del Ministerio de Cultura ha estado incansablemente tratando de enganchar a las administraciones a las empresas para que se sumen a este proyecto y el resto son responsable político que no estaban en el anterior momento en el proyecto por lo tanto se manifiesta con cierta cautela la cautela e bueno yo quiero conocer todo lo todos los detalle no digo nada ahora estoy a favor de esta de esta iniciativa pero necesito conocer el detalle y quizás intervenir en alguna modificación sobre todo a actualizar precios

Voz 0376 51:04 pero no hay un claro claro porque estamos hablando que la cosa

Voz 21 51:07 PDS puede ir a casi cien millones de euros de un proyecto que tiene cinco años de antigüedad y eso boca tenga que realizarlo han cambiado drásticamente es complicada la cosa bueno ahí está pendiente el Ministerio la Junta Andalucía y la Diputación que sí que está también se ofreció está está ya entusiasmo laboral la cosa que este asunto el tema político lo hemos hablado muchas veces en la radio pero claro

Voz 0376 51:32 que habíamos notado Carlos que había una confusión cuando se habla de la auditorio en Málaga porque hay quien interpreta que el auditorio sólo para para la ópera para la música sinfónica y el auditorio es para todas las músicas

Voz 21 51:44 efectivamente hoy han vienen a

Voz 0376 51:47 sí claro represento entrenando

Voz 21 51:49 es de otra música que no es la ópera ni el sinfonismo aunque también aunque también la ópera

Voz 0376 51:55 bueno del flamenco del jazz de la música pop aquí entra todo en el Auditori bueno vamos a saludar a los invitados que vaya invitados Carlos Álvarez cantante lírico barítono buenas tardes muy buenas tardes Arturo diez Bosco vi que no ha podido acompañar presencialmente pero está al teléfono director de orquesta teatro musical buenas tardes Arturo

Voz 40 52:20 hola a todos gracias por estar ahí