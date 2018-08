Hoy por Hoy Málaga (29/08/2018 - Tramo de 13:20 a 14:00)

Voz 0319 00:00 de auge musical la gente no sólo el que se dedica a hacer la música sino también el público requiere de un un espacio que nos haga sentir la música como o no sólo una una situación que no que nos alegra el ánimo que nos permite tener un buen disfrute sino que nos haga sentirnos orgullosos también de una capacidad económica como es el mundo de la de la cultura de las artes escénicas no y esto sí que es el sitio adecuado ahora hablaremos de Carlo Carlos Arturo si estáis acostumbrados a estar fuera de Málaga trabajar fuera

Voz 1 00:44 cuando habláis de Málaga que se reivindica desde fuera también esa falta del Auditorio la gente que conoce los profesionales con los que trata Ice

Voz 0319 00:52 bueno bueno al final todo

Voz 1 00:55 no comentamos en Málaga fascina

Voz 0319 00:59 Nos adaptamos al al espacio lo que tenemos y entonces dentro gente fuera no hay no hay un gran sí pero que Arturo date cuenta que significa que cuando se tiene la posibilidad de poder hacer algo grande como tú antes indicabas pues resulta que nos quedamos fuera de juego siempre total entonces bueno decía Manolo antes poner que pudiéramos un un núcleo y un centro atractivo de de Cultura pues nos quedamos un poco mermados por esa falta de del espacio adecuado no

Voz 2 01:37 exacto quedó fuera de la lista de mira miserable que es decir en público en Málaga tuvimos un beso llenando todos los días doble función eh todos los días

Voz 1 01:48 que me pongo yo

Voz 2 01:50 se imagina luego que que estamos hablando no

tengo que hacer un alto en el camino voy a ir a publicidad enseguida retomamos hablando del Auditorio con profesores con profesionales de la música que se han reunido hoy en la Ser para reivindicar esta infraestructura que ahora mismo duerme el sueño los justos veremos hay disposición por parte de las administraciones hay disposición por parte del Ministerio esta semana hemos conocido como el ministro de Cultura Guirao se ha mostrado dispuesto a sentarse con este tema veremos lo que pasa ahora ahora volvemos

Voz 0319 05:49 recordamos estará hable tertulias

Voz 1 05:51 con artistas profesores de música que están reunidos hoy aquí en la en la Cadena SER reivindicando el auditorio que muchos siguen pensando que no hace falta que Málaga no es necesario

Voz 16 06:05 yo creo que sí que hay demanda para ese auditorio oí ingente para llenarlo amo porque yo en mi línea de flamenco por ejemplo yo llevo el Aula Municipal de Flamenco doy una actuación enorme ahí en calle Ollerías la Diputación hice me llega a trescientas personas una vez al mes se me llena grata pero bueno las a las siete de la tarde estalle todo el mundo ha colocado no venga quien venga y aparte con artistas locales que tampoco puedo traer grandes no hemos Tito sabe que al Ayuntamiento es cortito para estas cosas

Voz 0319 06:38 sí sí

Voz 16 06:39 pero bueno hay ninguna llevamos quince años siendo lo oye pues mira podemos capta mucha gente joven hay que no han dejado de todos los años pero ya aparte hoy quiero comentar el flamenco desde hace veinte veinticinco años ha cambiado afortunadamente para bien y mucho flamenco ante ya era de las peñas de los tablao flamenco y gracias a Dios no que se pueden buscar la vida ahí pero el flamenco ya para acá hay grandes bailaores grande bailaora grandes músicos grandes guitarrista que están escenificando ya en grandes espacio obras teatrales basada en el flamenco que son espectáculos maravilloso

Voz 0319 07:15 sí sí

Voz 16 07:15 y estamos viendo ya obra de de Lorca obra figura de romántico obra de grandes poeta llevada a través del mundo el flamenco a grandes diccionario yo bueno y los malagueños tenemos no otra capital andaluza para ver esta semana Iberia esto es espectáculo te ha puesto que a mi cuarto con la ópera I F refieres

Voz 2 07:36 además aquí se llama estamos al lado

Voz 1 07:39 pero ahora no

Voz 2 07:40 es que se que se trabaja mucho con ellos y en su sitio maravilloso el concierto con lo cual sabes cuál es el sonido de la orquesta La el sonido real

Voz 0319 07:49 a lleva cuatro días tanto eh

Voz 2 07:53 Emma es super o sea cuando tú hayas muchísimo no que clarinete Azadinos y eso como ya conversando diferente porque hay trabajo previo de toda la semana como sabéis no sirve para nada

Voz 1972 08:05 sí sin hablar también a lo que ha dicho Manolo de que gratis que la gente que eso tiene un doble atractivo no pero es que cuando haces un espectáculo de gran calidad en el Cervantes resulta como la capacidad es pequeña pero no los precios son muy alto sí tenemos un auditorio para dos mil personas y entonces se hace más asequible el precio porque es hay más espacio ver más espacio de Podemos debe indicar un precio más económico porque hay veces que uno por ejemplo si yo quiero ver un espectáculo resulta que voy con mi mujer y me mis hijas ETA y me cuesta cuatrociento Guinea pues no me lo puedo permitir no voy

Voz 0319 08:51 pero sí me cuesta doscientos sigo entonces ahí salir además que la etiqueta de elitista que se no se no pretende desapareciera porque la ópera diéronmelo eh

Voz 17 09:05 bueno en realidad Antonio ha dado uno de lo de los aspecto a consideran en la necesidad de la auditorio a una foro una forma que sea capaz de que recaudar economía para hacer frente a los gastos de un gran espectáculo claro hablar de Cervantes hablar de novecientas localidades hablar del del auditorio que se trata de de que usted habla de mil novecientas cualquier productor de un gran espectáculo sea operístico de teatro musical Boccia de flamenco resulta que hace los números ir no les salen los números con un aforo de novecientas localidades desde ni de ninguna manera por lo tanto no sólo ya un requerimiento escenográfico que la escena Reus

Voz 1 09:55 no nos quejamos que tenemos una campaña lírica muy cortita aquí en Málaga es verdad que tenemos poca ópera aquí en Málaga pero bueno

Voz 17 10:05 la ópera es un espectáculo muy caro de producir pero si tú lo produce en un espacio de mil novecientas localidades

Voz 1 10:13 remate de más renta Omar

Voz 17 10:16 por lo tanto es una necedad

Voz 1 10:19 la necesidad del Teatro Real cuanta cuantas

Voz 0319 10:23 pero no tiene mucho más que no más o menos sí

Voz 1 10:25 si hay un programa de ópera

Voz 0319 10:28 no sé qué tiene otro presupuestos ninguna duda es un teatro que se dedica sólo a practicamente sólo a la parte musical

Voz 2 10:35 sí

Voz 0319 10:36 el Teatro Cervantes es un teatro multi polivalente tenemos que tarde más agradecen perdona todo sucede en el Teatro Cervantes no bueno pues a partir de ahí yo creo que hay muchos elementos que no llevan a a veces si lo que lo que dice Carlos todos los días

Voz 17 10:52 yo fijaros que que bueno no tenemos ningún representante de la música pop que organiza produce grandísimos espectáculo la música pop con unos requerimientos técnico muy sofisticado e sonido y luces

Voz 0319 11:07 pues mira a lo mejor podían hacer conciertos sin amplificación en un poquito

Voz 17 11:12 pero bueno hasta el día en que atreverse

Voz 1 11:14 por supuesto he pero estoy espectáculo

Voz 17 11:18 Pablo Alborán un concierto de Pablo Alborán el productor no puede llevar a Cervantes por mucho que los malagueños queramos disfrutar de entonces se mueven espacio muchísimo más grande de aforo

Voz 1 11:31 déjate antes lo apuntaba Carlos Álvarez yo escuchado mucho a Paco López de la Asociación Amigos de la Ópera de decir siempre que fue gerente también del consorcio dado que la oferta crea la demanda sólo repite el eso no es verdad antes se hablaba Carlos Álvarez del potencial turístico económico del auditorio no Málaga está muy bien comunicada Portrait por aeropuerto es decir alguien de Salzburgo podía venir aquí a una ópera convenido

Voz 0319 11:59 yo te puedo asegurar que han venido si tuvieran un municipio que era afuera acogedor que tuviera que tuviéramos la posibilidad de hacer una oferta amplia estamos aquí sectores diversos de la de la profesionalidad musical no

Voz 18 12:15 si todo cabe ahí

Voz 0319 12:17 además tanto es así que nos permitiría tener

Voz 17 12:20 sí

Voz 0319 12:22 y además esto es así mi padre que que nació y creció en una tienda ultramarinos encalló Ancha del Carmen decía caldito la cantidad está la ganancia es efectivamente si somos capaces de hacer una oferta que sea amplia pues posiblemente vamos a ser capaces de retener a gente que pueda venir a ver un gran espectáculo de flamenco a una big dan a una banda que tiene ahí su sitio también ver un espectáculo lírico hace muy poquito estuvo Miguel Poveda en Viena en en la en la contra House e hizo un conciertazo yo estuve allí como espectador no

Voz 17 13:00 bueno eso porque no lo podemos tener aquí efectivamente pero ya no es sólo el pensar que los malagueño podamos disfrutar muchísimo de la música que no gusta en el Auditorio sino que cinco si conseguimos el auditorio como un recurso cultural de una Málaga que decir posición o se decía posición en el mundo como destino cultural de Turismo la noche malagueña está huérfana de actividad la noche malagueña ofrece hoy terraza es espléndida para charlar y tomar copa pero no existe espectáculo de flamenco desde luego que lo pregunta lo decía para nada Lírico pues muy salpicado de tal ya no tenemos quizás un par de Cluj en Málaga B que susciten de tan bueno quiere decir que el sector turismo estaría muy beneficiado con el Auditori daría contenido ya no sólo es que vengan esporádicamente a Málaga para ver un título de ópera como decía Carlos sino que posiblemente planifica harían su viaje de visita Málaga con una partida de gol por la mañana una visita al Museo Picasso de por la noche a un espectáculo grandísimo en el Auditorio por lo tanto nuestra oferta como destino de turismo cultural en grande sería muchísimo con el auditorio

Voz 2 14:26 creyéndome Carlos que además una importante si además de todo lo que comenta si es que el espectador va a escuchar a sus artistas hoy con la mejor tiene acústicas posible

Voz 17 14:37 efectivamente que evidentemente esto

Voz 2 14:39 muchas veces a que no hace justicia que otros más relevantes como digo muy capacitada para otra para Arturo invitó espectáculos prepara la música que no hacer justicia tenía mejor que Cani a los cantantes que entonces elementos su porque decían que mental no

Voz 1 14:56 es realmente yo también pienso que una de las circunstancias que que tenemos que valora en la ciudad es que es una ciudad grande que está muy abierta a la cultura en la cual incluso al desarrollo de la cultura desde edades tempranas cada vez mayor cada vez más orquestas jóvenes la banda se van multiplicando hay agrupaciones que dependen de incluso de academia musical es que también se crean otra orquesta el mismo espacio lo tenemos que compartir lo que son agrupaciones profesionales semi profesionales profesionales de élite es decir el espacio ha quedado reducido necesitamos tener diferente espacio que podamos compartir tampoco es una cuestión de hacer algo sectario no yo creo que podamos compartir pero que realmente haga que luego sí pueden existir esos packs de turismo que cuando tú vas a Viena puede esté

Voz 17 15:43 el no contrata un concierto también no porque mal

Voz 1 15:45 la gama se puede hacer lo mismo pero a veces lo que ocurre es que el espacio está ocupado también no que luego entonces necesitan espacio y necesitan más espacio calidad

Voz 17 15:53 porque dejar claro que es Málaga la música sinfónica afortunadamente tenemos la Orquesta Filarmónica hay tenemos la Orquesta Sinfónica de modo orquesta de nivel profesional con la que podemos disfrutar de ella pero cuando se tiene un espacio de las características del auditorio que demandamos precinto que puede venir una temporada como la de Ibermúsica que trae a grandes orquestas del mundo ya tu temporada no es la misma orquesta

Voz 2 16:21 claro claro sino que tiene

Voz 17 16:24 tienen la posibilidad de disfrutar de grandes orquestas del mundo que por un precio asequible digamos o razonable

Voz 1 16:32 no decir ante pues si se está viendo la idea cuando no

Voz 0319 16:38 el doce de que tiene razón hay montones de agrupaciones de músicos aquí en Málaga

Voz 1972 16:46 tenemos la suerte de tener un montón de banda de ahí salen pero músicos muy bueno de hecho bueno yo en nuestra formación casi todos los chicos han salido de anteriormente año están banda bandas profesionales también diciendo de lo que teniendo el espacio que tenemos pues siempre está ocupado es que siempre está ocupado yo esto es lo último año que he ido a hablar conmigo gallego para veces ningún con hueco para el concierto de Cervantes pues estén con esto está ocupado está ocupado y opina aquí un hueco ahí no hemos metido sea que a pesar de que de que tenemos un espacio pequeño siempre está ocupado lo cual el auditorio daría salida a a mucho mucho espectáculo

Voz 0319 17:36 sería un complemento el Cervantes era un complemento además de del auditorio y entonces no habría ese agobio que hay ahora par sobre todo para los malagueños que queremos nuestra Cooper de ser Cervantes

Voz 1 17:50 poco encarna

Voz 2 17:54 hay tema de también de de por ejemplo sino a haber música de cámara igual no necesita un mercenario tan grande de un recital de un cantante con no no me explico en una sala de cámara nunca

Voz 0319 18:04 no existe en el acto unas quinientos veintitrés localidades con lo que las condiciones acústicas son las Adecco

Voz 1 18:13 pues para eso

Voz 17 18:18 bueno en principio hay una cosa que eso no es bueno yo diría que hay algunos aspectos porque me lo han comentado algunos arquitecto no quizá la configuración no los espacio que esta es espléndido el proyecto de que que ganó el concurso el espléndido si bien quizá habría que afinar en que los costes de mantenimiento no fueran muy alto habría que hay intentar ahorrar y para eso que se trata quizás de revestimiento materiales que sea mucho más fácil de mantener que

Voz 1 18:54 el pasado hemos dado un plazo digamos de cortesía

Voz 17 18:59 la Administración a la que nos hemos dirigido diciéndoles señores políticos reponsable pónganse a trabajar en dotar a Málaga de un auditorio esto lo hemos entregado el diecisiete de julio esperaremos hasta diecisiete de octubre para tener una respuesta formal pero para no bajar la guardia en el primero de octubre diciembre va a ver desde el movimiento ciudadano Babel dos actividades importante dos grandes ciclo uno de música de música en la Sala María Cristina en el Auditorio Edgar Neville donde músicos de Málaga se han prestado de manera altruista de apoyar el proyecto del Auditorio con unos espectáculo por otro lado en el Ámbito Cultural de El Corte Inglés habrá también un ciclo de conferencias para del más humano el formato es bastante parecido al que tú te has manejando ahora mismo en este en este programa se trata de poner en evidencia las bondades que tendría las beneficio que tendría el auditorio dicho de de los protagonistas no tanto del espectador ni del gestor cine tiene de la artista

Voz 1 20:10 es lo que hemos querido hacer hoy aquí estoy gracias Carlos Mesa por la idea por traernos a Carlos Álvarez Arturo diezmo a Silvio Libero Antonio Lara Manolo Fernández Maldonado ojalá sea pronto no del Auditorio para mala antes de que acabe el año haya un compromiso no lo sé

Voz 16 20:27 aquí hay gente para hacer la primera salida a inaugurar

Voz 10 20:32 fíjate lo que tenemos aquí aquí el programa del año me daré lo hacemos de Serbia que que dirige el cotarro ella con la batuta que le de a quién tiene que darle gracias

Voz 1 20:49 todo gracias gracias Diego Botín en mi tierra los ojos

Voz 19 20:58 yo estoy rabos visualice una emisora de radio maravillosa ya solicitado piensa ahora en sus programas ya estoy pensando en ellos imagina las voces de los locutores ya la aceptó imaginando Cadena Ser la emisora que aparecen tus sueños no a mí no me apareció la eh

Voz 13 21:20 cómo que no no no no como me han dicho que imagine una emisora de radio maravillosa

Voz 20 21:25 de no menor es que abruma a chufla pues claro que me ha parecido la Cadena este susto de verdad los oyentes Cadena SER la emisora que parece entre sueños ah vale ya está ya

Voz 1345 25:37 en agosto recordamos los mejores

Voz 29 25:39 momentos que nos ha dado una cámara durante toda esta temporada guió y rescatamos el momento en el que nos enteramos de ese otro trabajo de Kiko Narváez como director de una peli sobre el descubrimiento de América

Voz 1345 25:53 la mano para de un restaurante una película que de alguna tarde a fregar otro pocos encontrar aquí que tú eres el director de esta película con si yo llegar de Estados Unidos de negociar con el célebre guionista Stephen Stephen W no una película como lo sirviéndose llevo Casa Blanca alguien bolos ha venido Cuco Los siete magníficos sí sí claro la conocemos sino poner también el hábito

Voz 30 26:31 pero pero aparte de cine

Voz 1345 26:34 ha escrito el guión de obras maestras sirve como una de Bruce Lee en Sevilla que seríamos Sevilla tiene un dragón especial o una vez de rol sobre un asesino japonés que de la catana que mataba a la gente a espadazo pero cuando llega el Sevilla es aficionado a la siesta para a la hora de las siete películas llama Terror samuráis con menos de cuatro a seis

Voz 30 27:05 aquí este hombre entonces el que ha escrito el guión de la película

Voz 1345 27:08 comienza si guión precioso sobre el descubrimiento de América que queremos rodar íntegramente en Huelva ahí en su provincia natal los actores principales porque te puedo contar que son españoles pero luego repartos de primera fila que interpretan a la perfección estos papeles de recubrimiento como la actriz Gina por temer que hace de Huelva que amarra la carabela actriz canadiense Terenci Mc Morton que hace de Arca hasta que aguanta un cuadro de paso de colon el maravilloso Richard lo Stein que te pase de catalejo de Rodrigo de Triana Diana could fly porque esta interpreta al muelle de paro de la frontera ella sola lo hace todo Edward Smith son que hace de lonchas de jamón de Jabugo desde comen los marinero antes al par

Voz 30 28:00 bueno pues el hombre que va a pagar esta película es el eje que Bin Nasser Al Thani el jeque del Málaga un tío poderosos para buenas tardes

Voz 1345 28:08 arratsalde de Huelva claro dicho Paco ha hecho que está muy contento de estar aquí en Huelva Hay de poder saludar a los aquí a vosotros

Voz 30 28:17 mí con su a su a raudales están muy contentos para darle Huelva a vale vale

Voz 31 28:21 estoy

Voz 30 28:24 pero se contra el jeque usted no viene mucha vuelva no

Voz 1345 28:28 Julio González Ruano Diana viajase de SAS Artur

Voz 32 28:39 sí dice que en la verdad

Voz 1345 28:42 de poco Huerva porque él no puede comer jamón de Jabugo oí iba a comer gambas

Voz 30 28:48 no lo día no merece la pena venía a menudo dice usted usted va a pagar la película hecha pero me dice que una versión poco más mover nada más más

Voz 1345 28:56 a los Drew itrio Rolling in su curso Kringe fue algo yo estoy aquí para presentar ha dicho rigen ese para mí es estoy aquí

Voz 30 29:12 no damos una cual está películas es que como usted teniendo eso será una película con más presupuesto con más dinero no

Voz 1345 29:19 Villarrubia Roll Hall

Voz 0319 29:26 no O'Rourke

Voz 1345 29:29 el viento de América es una versión más moderna con muchos más medios no las Mojo nada que se han hecho hasta ahora no viene este hecho insólito que cambia esta película que hacen ustedes

Voz 33 29:42 Jardín Colón en América Wallace Juli ya Rial empuja al eludir Mian Mian España Hall

Voz 32 29:56 como dice que es

Voz 1345 29:59 empezamos por novia de América en tres calaveras Mojonera porque eso da muy mala imagen de España en doce donde van a liarla tribus dice que sí que Colón sale con tres yate de cincuenta millones de euros cada una vez salí de Palos de la Frontera sale de Puerto Banús

Voz 32 30:17 a esta categoría

Voz 33 30:21 a Paco ya Parrado dijo tú Ruanda Si Hal Hartley

Voz 1345 30:34 sí dice que lo últimos uno palabros y un pollo la edad mínima para arriba porque valemos para ahí de que cuando llegan América en vez de darle a los Heat

Voz 34 30:48 los trenes

Voz 1345 30:51 cada indio un corredor mala idea que Huelva no puede dar esa imagen chunga de Scaramella IAC y no se ha escatimado gasto en esta película

Voz 30 31:01 bueno tenemos al hombre que hará el papel principal en esta película de comandante la raqueta buenas tardes

Voz 1345 31:05 sigue pues gozamos estamos encantado de haber hablado de gastronomía

Voz 30 31:13 habla de mi papel en la película sí me gusta quien interpreta como Nantes

Voz 1345 31:17 pues yo hago el papel de principal yo interpreto al navegante Cristóbal Colón con Cristóbal colocó su marinos que tiene mucho interés en descubrir qué nombre porque fin descubre el ron y la Coca Cola claro que estaban allí y no sé si aquí parece que en el guión hay un motín en el bar

Voz 30 31:39 porque he estado por el que viene

Voz 1345 31:41 porque los capitanes de los luego barco quieren ir directo a América pero yo digo que sí vamos a descubrir no en la Coca Cola habría que desviarse de la ruta para para ante la alguna gasolinera Paco para ayer

Voz 32 31:54 a a más de té

Voz 1345 31:59 aún caliente

Voz 32 32:01 ha

Voz 1345 32:02 es una escena preciosa en serio hizo vamos lo porque tiene mucho interés en descubrir América Por otra cosa fundamental es otro motivo pues mira te cuento emotivo pues América en América a las papal por lo tanto hasta que no se descubran no se aborda de esa da da ya ha llegado un cepo de esa de la que te bebe ya por último ya en liquidó queso fresco allí de Papa y las cogemos

Voz 30 32:40 eso sí señor pueda pues más más personal esta película porque participa de Minguella Florentino Pérez el presidente del Real Madrid señor Florentino qué tal

Voz 35 32:48 si no a qué tal buenas tardes buenas tardes pues en efecto yo como el presidente de la nariz participo en esta película donde tenga un papel fundamental usted quede yo soy florentino de Triana no lo recoge así el vigía que va en lo alto del barco y mi papel es el de un hombre con una sola sesión

Voz 0319 33:08 cuál es esa obsesión

Voz 35 33:11 descubrir América para que Colón le ponga su nombre a un país que es Colombia y así puedo yo devolver a James Rodríguez

Voz 1345 33:21 a su puñetera casa

Voz 35 33:25 que me costó noventa millones y no ha hecho miel huevos miel Huevo de Colón yo pero yo creo que vender a James va a ser más difícil que ver a Piqué bailando un chotis no

Voz 30 33:34 sí se ojo ojo porque en esta película Salomón el descubrimiento da da una vuelta de tuerca está a punto de no producirse porque uno de los personajes fundamental en esta película es Samuel Eto'o Samuel que buenas tarde si hará como Estado es quitar empezar otra vez es bueno tú tus alguien está estaba papeletas otra foto no sí claro has parejita porque no tengo

Voz 36 33:57 bueno al menos a la vista niño ahí no

Voz 30 34:00 me hay para que te han cortar cuerpo que estaba tu de primera comunión

Voz 36 34:07 angelical pero sigo siendo yo la boda de Messi el peinado mío de mi señora que parece que tiene veinte años más que yo

Voz 1345 34:16 tú eres esta película de que hace

Voz 36 34:18 pues mi papel en esta película yo hago de indígena al que van a descubrir no yo estoy en una playa el bosque de octubre de mil cuatrocientos noventa y dos que servía de

Voz 1345 34:31 cubrimiento pero no españoles

Voz 36 34:34 John en puntuales que que yo estoy en la pre desde la misma ocho de la mañana está ente por no esto llega lo cubrió las no será una las cuatro las seis de la tarde

Voz 1345 34:46 ya a las siete y media por mobbing se llama los Reyes Católicos les digo cuidarme ETA te va a venir o que flamenco yo siete y media de la tarde yo no puedo también por día esperando a que me descubran que en tres usarlo empieza la reina Isabel la Católica dice que están al llegar que seguramente con la autopista viendo más Sevilla de que siempre atasco yo ya buenos españoles secuela luego yo putada nueve Granados sí yo estaba ya a punto de irme y mandar calados descubrimiento de América hábil Flores ya tarda cinco minuto más aquello todavía está por descubrir yo hubiera sido un solar Maria gracias adiós a guantazos

Voz 36 35:32 ahí porque si mi papel es la película pues yo me quito del medio y no reciben a mi equipo América hubiera sido o pillaron para ahora mismo

Voz 30 35:40 sí señor bueno pues otro personaje el descubrimiento y uno fundamentales al que Colom le iba a pedir el presupuesto para viajar que en primera opción lo interpreta Carlos Rubén qué tal buenas tardes Carlos siguiendo así como tú que para hace un papel del Rey de Portugal no

Voz 31 35:58 de Juan II quiso Rey de Portugal que gritó BBB a los reyes a los Reyes Católicos Reyes Magos

Voz 1345 36:12 queda que color ante de venía muy a los Reyes Magos el año pasado me pedí una muñeca hinchable y me vino con la que Sierra Carlos Boluda veces por medio de redes

Voz 30 36:30 Portugal Wang segundo el tieso en la segunda el City Hall viene abierta para pedirle dinero para las que

Voz 31 36:41 sí fíjate la masonería que vinieron a mí con eso yo te doy que te color era me mire marco yo le digo que que se quite esa idea de la cabeza que hasta que el Ceuta no me paguen un finiquito que me debe no tengo dinero en las arcas del Reina claro si tú que lo ofrece Río que me extremar como lo que le podía hay una barca hinchable de todo y adopten Jonan pues que que verano me he tenido que ir de vacaciones pasillo yogur del Carrefour

Voz 30 37:15 qué te dice

Voz 31 37:17 me intenta se diga que yo es un buen negocio porque me dice que la americana y papas entonces le digo bien cuando vuelva mil cinco kilos pero de las nuevas reglas repitieron defina algo por dinero y voy yo abone y Le pido a Aisa Fernando cincuenta Ebro Mallarmé

Voz 30 37:43 bueno pues eh bonito argumento éste es otro de los de los indígenas que se encuentran allí es interpretado por Joaquín futbolista del yihadismo indígenas no y seis Joaquín quedar buenas tardes

Voz 1345 37:56 eh tú de qué hace que esta película yo hago la película haber jefe de los más allá

Voz 36 38:02 yo Yuyu eso cuando llega Colombo a mi pueblo me pregunta usted de los maya qué tipo de sacrificios y yo le digo al sacrificio de todo tipo menos levantando ante de la sea

Voz 33 38:15 a eso

Voz 30 38:21 Joaquín algún yo te siento p'alante de tu hombre siempre

Voz 36 38:24 mira mamá ya me están creciendo los peso y si ya la visto tiene que empezar adelgazar un poco Manuel

Voz 1345 38:34 el cierto otro mapa a otro Maricel

Voz 36 38:38 cariño llama al ciento doce infarto hice cuál es la contraseña de bloqueado no

Voz 20 39:05 estoy escuchando la música leyó Juan Sebastian mientras escucho la cadenas me pregunto cuál de las dos cosas es más hermosa la Cadena Ser o la música pero a ver los pues tal la música te va la música de Bach más que la que además que la Cadena SER vaya pero pero acto seguido después la calmas eh esa prime lo vale vale y luego la Cadena ser justo después de Bach