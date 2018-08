Hoy por Hoy Málaga (30/08/2018 - Tramo de 12:20 a 13:20)

Voz 1 00:00 Nos vamos

Voz 2 00:03 pero volvemos mañana con Aimar Bretos desde las seis de la mañana

Voz 0134 00:44 buenas tardes repasamos hasta ahora noticias de Andalucía en la SER la ONG Pro Activa Open Arms cuyo barco ha venido operando en el Mediterráneo rescatará migrantes en aguas del Estrecho del mar de Alborán bajo la coordinación de Salvamento Marítimo según han anunciado esta entidad en redes sociales y ha confirmado el Ministerio de Fomento la ministra de Trabajo migraciones seguridad Social Magdalena Valerio ha asegurado hoy durante su comparecencia en la Comisión en el Congreso de los Diputados que España contara el uno de octubre con un total de cinco mil trescientas cincuenta y nueve plazas de acogida de inmigrantes sobre violencia hacia las mujeres el Instituto Andaluz de la Mujer a en los seis primeros meses del año a cuarenta y cinco mil seiscientas mujeres más de diez mil de ellas por violencia de género han subido las denuncias y eso es porque las mujeres se sienten más amparadas para dar este paso según ha destacado la presidenta de la Junta Susana Díaz que han mantenido esta mañana un encuentro con los equipos técnicos provinciales del Instituto Andaluz de la Mujer

Voz 5 01:43 el incremento de las denuncias que hemos tenido por segundo año consecutivo en este dos mil dieciséis siete el cierre del dos mil diecisiete es consecuencia de esa mayor seguridad en las mujeres a la hora de ir a denunciar y eso hay que ponerlo en valor pero hay que acompañarlo de recurso

Voz 0134 02:01 un hombre ha fallecido esta mañana en la playa del cepillo en la capital almeriense según la persona que llamó al uno uno dos parece que el hombre habría sufrido un infarto mientras se encontraban el agua ir economía las acciones de Abengoa se desplomaban más de un quince por ciento a las nueve y media de la mañana después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores le haya advertido de que si prospera el split el desdoblamiento de acciones podría incurrir en manipulación de mercado todo esto lo ampliamos a partir de las doce cinco en tiempo de Hora catorce

Voz 10 03:26 los deportes de nuestra comunidad

Voz 3 03:28 en SER Deportivos Andalucía

Voz 11 03:30 domingos día a doce y media del mediodía en la Cadena SER actualidad y entrevistas con los mejores deportistas andaluces de élite del deporte nacional e internacional SER Deportivos Andalucía todo el deporte andaluz

Voz 3 03:44 con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte

Voz 15 05:31 hoy por hoy de verano con Esther Luque

Voz 8 05:36 qué tal buenas tardes doce y veintiséis ya prácticamente del mediodía arrancamos la programación local a partir de ahora repaso de la actualidad de Málaga y entrevistas la SER ahora enseguida vamos a escuchar un extracto con el consejero de Fomento de la Junta Andalucía en el arranque del nuevo curso político atención porque el consejero Felipe López Se marca dos objetivos sacar a concurso a mediados de septiembre las obras del trazado del metro al Hospital Civil y que avance el ramal hasta a avanzar en el ramal hasta la Alameda Principal ahora lo escucharemos pero antes como siempre la información de las playas Jesús Bellido buenas tardes Aula del Mar buenas tardes cómo se presenta el fin de semana

Voz 17 07:45 mira

Voz 2 07:50 en Davos ahora mismo en la capital de la Costa

Voz 16 09:00 yo quiero que hagamos previamente reunión Caleil tuve contacto con él ante las vacaciones volvería a tener otro contacto con él antes de la convocatoria de esa comisión mixta entre tanto estamos trabajando efectivamente ultimando los pliegos de condiciones para poder hacer la licitación Nuestro objetivo efectivamente permitirá el metro de Málaga tal cual estaba concebido en un principio en estos últimos semanas lo que hemos hecho ha sido reanudar la obra del tramo que ha estado parado entre María Zambrano y Guadalmedina estamos por tanto en ejecución completa ya desde de María Zambrano hasta Atarazanas el último tramo está al cuarenta y cinco por ciento El intermedio horizonte dos mil veinte tendremos ahora mismo estamos transportando en torno a cinco millones y medio de usuarios llegando a Tarazona extremo en dieciocho millones de usuarios llegando Hospital Civil estaremos en veintiuno ese nuestro propósito y eso es lo que yo quiero de mejoría oficios posible que el Ayuntamiento acaba entendiendo queremos seguir intentando que haya un acuerdo con el Ayuntamiento a pesar de que bueno habido recurso en los tribunales lo último tiempo que el Ayuntamiento ha planteado que ha perdido por cierto pero no no no renunciamos a tener un entendimiento con lo que perseguimos

Voz 0717 10:17 a partir del año dos mil veinte recordemos la concesionaria del metro estará en condiciones de reclamar compensaciones económicas por no disponer de la red completa el suburbano ni el volumen de pasajeros comprometidos el ramal al Hospital Civil cuenta con esa declaración de interés metropolitano un itinerario soterrado por la calle

Voz 0717 10:39 hasta Blas de Lezo justo detrás del Hospital Civil la inversión Se mantiene cuarenta y cinco millones euros la actuación lleva años bloqueada a pesar de que la mayoría del pleno del Ayuntamiento de Málaga ha respaldado hasta en dos ocasiones la ejecución de este trazado y hay vecinos que han plasmado su rechazo con la recogida de casi veinte mil firmas lo deseable

Voz 0717 12:11 pese al margen del metro en esta entrevista concedida a la Ser el consejero andaluz de Fomento

Voz 3 12:15 quien valor el protocolo de intenciones firmado este verano

Voz 0717 12:18 en este mes de agosto entrena compañía ferroviaria Virgin y el Gobierno central a través de Adif para desarrollar recordemos en Bobadilla en Antequera ese centro de ensayos de trenes supersónicos el proyecto High lo One que supondrá una inversión privada de quinientos millones de euros el titular de Fomento atención avanza que la Junta va a colaborar en la iniciativa aportó aportando ayudas públicas al proyecto

Voz 16 12:41 abre un camino de esperanza absolutamente irrelevante no estamos hablando de innovación de avance en movilidad y transporte del futuro una propuesta que yo creo que reúne todas las condiciones de lo que efectivamente Andalucía y pretende conseguir serán proyecto que acaben recurriendo a apoyos público no la linea tanto del Gobierno como de la Junta Andalucía en materia de incentivación a la inversión empresarial privado

Voz 21 13:11 más cosas y cambiamos de asunto la Junta admite un fuerte incremento en la llegada de menores migrantes no acompañados este verano pero también asegura que ha respondido con un aumento de las plazas en los centros de acogida

Voz 0717 13:22 la consejera andaluza de Justicia Rosa Aguilar ha comparecido en las últimas horas en el Parlamento andaluz a petición del Partido Popular para detallar la situación tras ese repunte de pateras sólo en la provincia de Málaga han llegado este año casi ciento cuarenta menores es más del doble en comparación con todo el año pasado pero la Administración regional no detalla cuántos de estos no estaban acompañados se limita a decir que en toda la Comunidad han sido algo más de cuatro mil desde el pasado mes de enero

Voz 22 13:48 menores que el setenta por ciento son varones entre dieciséis y dieciocho años tienen que entender su señoría que sea tenido se han tenido que atender momento de urgencia Eden necesidad y que ha habido lo que dar respuesta inmediata ante llegada en momento determinado masiva de menores no acompañados

Voz 19 14:14 estamos muy pendientes de los caladeros de marisco de la provincia

Voz 0717 14:18 sobre todo si podemos comer ella marisco comprarlo y consumirlo reabierto el caladero entre Málaga y Vélez Málaga para la pesca de la cola

Voz 23 14:26 Safina Nieves Egea pues si la medida se toma tras los análisis de toxinas que han dado negativo por segunda vez esos niveles de fitoplancton tóxico siguen disminuyendo por lo que ese caladero el trescientos ocho podría reabrirse para la charla al igual que otras zonas para varias especial así que si ya a Podemos el que se puede comprar al consumismo y Esther

Voz 19 14:43 antes de la reunión que en Madrid mantienen hoy el consejero andaluz de Cultura y el ministro titular de la cartera para abordar entre otros asuntos el futuro de la Biblioteca del Estado la que está en la avenida de Europa allí archivada y también del Auditorio de la Música de Málaga

Voz 0717 14:57 también archivado Shiva pero bueno

Voz 19 14:59 la alteza no el futuro aún

Voz 0717 15:02 Victoria de la música de Málaga que como estamos viendo las últimas horas enfrenta al Ayuntamiento de Málaga con la Junta y que se niega de momento a retomar el proyecto que se elaboró en su día defiende que hay que comenzar de cero justo todo lo contrario de lo que plantea el alcalde de la capital Francisco de la Torre que apuesta por recoger el testigo de esa iniciativa que había logrado el consenso de todas las administraciones pero que se quedó por el camino durante la crisis por la falta de financiación ahora el titular de Cultura de la Junta lo van oír Miguel Ángel Vázquez dice que apoya la infraestructura cultural de Málaga siempre que se parta desde cero

Voz 24 15:33 el alcalde de Málaga ha resucitado pongo en el Auditorio

Voz 3 15:38 durante seis años que ha gobernado el Gobierno

Voz 24 15:40 el Partido Popular ha permanecido callado vio cómo se sepultada ese proyecto hice disolvía el Consorcio no dijo nada la Junta de Andalucía está dispuesta a hablar pero tenemos que empezar de nuevo porque el proyecto es es enterró lo enterró el Partido Popular lo enterró el Gobierno de Mariano Rajoy

Voz 0717 16:00 recordemos que ese proyecto que se iba a plantear para la zona del bulto en el puerto de Málaga contaba con el consenso de todas las administraciones incluida la propia Junta de Andalucía que ahora plantea volver a empezar de cero será como decía uno de los asuntos que aborda el consejero con el ministro de Cultura en la reunión que mantiene con el Madrid donde además le pedirá esa decisión definitiva y urgente para el traslado de la Biblioteca Pública del Estado que lleva más de dos décadas en la avenida de Europa al convento de San Agustín en el centro

Voz 19 16:28 el cuarenta por ciento de los turistas que visitan la provincia de Málaga lo hacen ya atraídos principalmente por su oferta de interior para consolidar estos datos e incluso para aumentarlos en la Consejería de Turismo va a abrir una nueva línea de ayudas para la puesta en valor de los recursos patrimoniales y culturales de pequeños y medianos municipios

Voz 0717 16:43 se trata de un programa que va a beneficiar especialmente a los pueblos del interior de la provincia Málaga está dotado con un presupuesto de nueve millones de euros Francisco Javier Fernández consejero andaluz de Turismo

Voz 1046 16:55 creo que hemos apostado por un sector que significa el cuarenta por ciento del turismo en Andalucía doce millones más de doce millones de turistas en el dos mil diecisiete

Voz 3 17:08 optaron por el interior

Voz 1046 17:11 eso significa que el cuarenta por ciento de los turistas que vinieron en el dos mil siete tenía una primera motivación que era el interior son nueve millones y medio lo que vamos a poner en dos convocatoria entre el año dos mil dieciocho dos mil diecinueve el dos mil dieciocho con idea para tener una financiación entre el dieciocho y diecinueve los otro cuatro millones setecientos cincuenta mil que serán al final del XIX en otra convocatoria para tener entre veinte y veintiuno

Voz 3 17:43 la Cadena SER

Voz 0134 19:43 Torremolinos responde sabes dónde reciclar tu residuos detectado alguna incidencia en tu calle te gustaría notificara al Ayuntamiento un problema en tu barrio

Voz 8 22:17 bueno información útil para los abonados de las sillas de Semana Santa

Voz 19 22:26 viernes treinta y uno de Gus de agosto finaliza el plazo para que los abonados de sillas y tribunas son más de veinte mil personas cumplimentó en el formulario de actualización de datos personales bancarios con el fin de agilizar la atención y el servicio que reciben de cara al nuevo recorrido oficial de la Semana Santa en dos mil diecinueve pero los Ramírez es el responsable de los abonados de la Agrupación de Cofradías vicepresidente segundo de agrupación hola buenas tardes Pedro hola buenas tardes el aviso exactamente son para estos abonados que se pongan al día verdad y a partir de septiembre que es lo que tienen que hacer

Voz 24 22:59 pero claro una cuestión de clara la rúbrica sino muy fiable de cambio que se va a producir con la autorización de todos

Voz 19 23:13 sea ahora mismo un poco todo actualizar la base de datos verdad para que en septiembre en esa oficina de atención al abonado que ya lo anunciamos también en Feria cuando estuvo Pablo Atencia con nosotros esas personas que tienen sillas pierden su ubicación actual por el cambio de itinerario pueda pueda saberse verdad actualizar todos esos datos claros

Voz 24 23:34 ahora en septiembre estos primeros días de septiembre de los borrador de carta donde se va a poner al día de todo lo que todos los cambios que se van a producir también posteriormente pues son localidad el tratamiento definitivo la localidad y a partir de los galardonados con De ahí la importancia de que estén todos Gata actualizado se porque contacto con todos los abonados sí todos aquellos abonados que también quieran puede hacer cualquiera aleación au que el de cualquier modificación tendrán un plazo de tiempo y corresponde antes para poder ser atendido que duda y atender en sus peticiones

Voz 19 24:20 ahora mismo para los abonados de sillas y tribunas para cumplimentar el formulario tienen que ir a la agrupación lo pueden hacer vía internet

Voz 24 24:28 no se puede hacer es dice debe ser día y Perle está colgado en la página web de la Agrupació hizo en procesos donde se recogen todos los datos actualizados de cada árbol eso va directamente nuestra todo eso actualiza ida pues a partir de septiembre pues lo utilizaremos para la comunicación directa con todos

Voz 19 24:51 bueno la la página web de la agrupación es Agrupación de Cofradías pum no no no y ahí ya pues hay un apartado que pone abonados actualización de datos es una peste remita de los veintitrés mil abonados se siga sin tribuna está ahí en Málaga cuántos Se verán afectados por el cambio itinerario

Voz 24 25:13 son veintitrés mil localidades abonados bastante

Voz 24 25:23 un tal como está hecha la reestructuración de ocho mil localidades que estar absolutamente afectados reubicación de de su pasión en cualquier caso todos los abordado de la ubicación exacta donde donde hay que dar tres bueno o recurrir hitos Moya teniendo atención abonado hacer a todos los ojos de su ubicación definitiva su ubicación digamos la ubicación van a un plazo para poder presentar sus propuestas sí

Voz 19 26:00 Málaga

Voz 19 26:10 luchaba de cada persona de cada abonado Pedro los queda un mes septiembre bastante entretenido Le agradezco muchísimo

Voz 3 29:50 hoy nuestra contraportada dedicaba el Carnaval de Málaga

Voz 19 29:53 este verano un paso de gigante han cambiado de sede la Fundación del Carnaval de Málaga por fin ha cambiado de sede están en plena mudanza a partir de septiembre va a contar con una nueva casa tras siete años de diálogo con el Ayuntamiento o la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga se traslada a un sitio a mi me parece que privilegiado fantástico están en el barrio del Perchel en los terrenos del antiguo convento de San Andrés Rafaela cejó presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval buenas tardes

Voz 3 30:20 hola buenas tardes y ya era hora que Carnaval tú una sede digna digna

Voz 33 30:25 yo creo que el Carnaval de Málaga se ha ido labrando a lo largo de estos treinta y ocho años en los últimos siete hemos forzado de una manera bien la maquinaria para que la fortaleza que necesitábamos para poder pedir un lugar emblemático y el Ayuntamiento ha sido sensible

Voz 19 30:53 el espacio ha sido cedido por el ayuntamiento a través de la Gerencia de Urbanismo ha sido rehabilitado por el Ayuntamiento también son cuatrocientos metros cuadrados aproximadamente lo que pasa es que estáis haciendo la mudanza lo que pasa que no la vais a abrir hasta o no se va a utilizar hasta después del Carnaval del diecinueve del año que viene no

Voz 33 31:11 bueno utilizar parcialmente quiero decir nosotros hoy o yo qué estamos haciendo lo que la mudanza de la antigua se Pasaje Calderón y Cubero aquí lo que vamos a hacer a partir de ya la la Caser Carnaval alberga la jubilación el patronato de la Fundación del Carnaval si todo lo que tenga que ver con el proximo a descripciones que consultas etcétera se va a realizar desde la isla esquina con la plaza de la Libertad recordemos eso es una

Voz 3 31:42 petición que hizo la Fundación ahora

Voz 33 31:44 lamento que el pido concedió lo que ocurre es que estamos en los preparativos el Canadá de diecinueve meternos en una inauguración como Dios Momo manda como que no lo que sí hemos querido hacer es trabajar desde la se va a casa del Carnaval para el diecinueve una vez finalizado el diecinueve preparar una inauguración para la ciudad de inauguración que queremos que sea compartida por todos los ciudadanos que quieran unirse a ella ya en torno a hacerme a las

Voz 19 32:19 habrá que disfrutar de ese edificio de esa casa porque es un edificio arquitectónicamente que merece la pena prestar la atención no Rafa

Voz 33 32:27 es imponerle nada Esther es decir lo vamos sobre él muchas más cosas en de hecho llevamos meses trabajando con el arquitecto interiorista muy profesional que marcando los spa yo porque el el conté el continente y que es el que es siglo XVII XVIII eso es una losa importante que no escatima para a ver qué contenidos vamos que yo tienen que ser XXI pero muñeco no vamos a ayudar no va a hacer es de Potosí de carteles y tal no va a ser austero parecía positiva pues será lo que sea

Voz 3 33:07 claro aparte de archivos será

Voz 3 33:18 por eso te iba a preguntar porque tiene vocación de ser un lugar visitable para que la gente pueda consultar claro

Voz 19 34:25 a esto habría que preguntas al Ayuntamiento pero a lo mejor tú también no lo puede decir cuánto ha costado rehabilitar esta esta casa del Carnaval

Voz 19 35:28 Rafael aceptó gracias por atender la llamada la Cadena SER enhorabuena por este trabajo que habéis conseguido la nueva Casa del Carnaval de Málaga un abrazo muy fuerte ganas de verla idea hacer allí un programa cuando cuando se tercie

Voz 33 35:40 pues la casa está abierta ya los muebles están al llegar cuando ahí que me es un espacio para hacer no

Voz 3 35:46 como programa Rafa Un besito espartana atentados gracias un abrazo Málaga le ofrece la información del tráfico

Voz 38 36:01 a esta hora en la capital malagueña presenta tráfico lento en la zona centro en calles como cafeterías Carretería Álamos y Atarazanas además hay retenciones leves en el Muelle Heredia tanto en sentido oeste como encendido oeste y en la calle Zelaya debido a una obra en las carreteras de la provincia encontramos un kilómetros de retención en la travesía en la travesía de San Pedro de Alcántara sentido Málaga

Voz 42 37:56 hubiese cumplido ayer veintinueve de agosto setenta años del Rey del Pop cuantas visualizaciones tiene esto JJ hablan

Voz 1 38:05 bueno pues cuatro tiempo gente me hubiera hecho millones de visualizaciones en vídeo de Bill Clinton corte

Voz 8 39:02 la muerte de Michael Jackson el veinticinco de junio de dos mil nueve conmocionó al planeta dejó una gira de despedida sin realizar legado de canciones de obra de bailes míticos en fin ayer hubiese cumplido sesenta aniversario sesenta años empezó su familia se reunió ayer en Las Vegas para celebrar un evento especial más de cuatrocientos setenta millones de visualizaciones este Billy con el llegamos a la una las noticias de España

Voz 0277 40:08 servicios informativos

Voz 0325 40:13 es mediodía en Canarias la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha confirmado que la subida del IRPF a las rentas superiores a ciento cincuenta mil euros está estudiando en estos momentos Montero no obstante ha descartado que vaya a haber subida de impuestos para las clases medias y trabajadoras el líder del PP Pablo Casado acaba de decir en Mérida que cuando el PSOE gobierna suben los impuestos desde el P de Cate el portavoz parlamentario Carles Campuzano se ha mostrado

Voz 0394 40:37 también en contra de la subida

Voz 45 40:39 ayer veíamos cómo hay una discusión entre el Partido Socialista Podemos para ver cuántos impuestos no suben cuánto nos lo suben ya nadie duda que cuando viene el Partido Socialista no sube los impuestos

Voz 46 40:52 está muy claro es que el Partito muerta no es partidario de subir el encuentro el entiende que hoy en materia fiscal entonces que todo el mundo paguen en España demasiado fraude fiscal demasiados ricos que no paguen impuestos demasiadas de economía social

Voz 0325 41:11 la ministra de Hacienda comparece a esta hora en el Congreso para hablar de otro asunto de la política de nombramientos del Gobierno en empresas públicas de la Sepi Cámara Baja Mar Ruíz buenas tardes

Voz 1441 41:21 buenas tardes sí una comparecencia pedida por PP y Ciudadanos por lo que consideran una política de de edad es por parte del Gobierno designando al frente de algunas de esas empresas públicas a miembros de la Ejecutiva del PSOE o al que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez de escuchamos a Jaime de Olano del PP y la respuesta de la ministra de Hacienda María Jesús Montero incluso

Voz 47 41:42 la agencia de colocación Moncloa Ferraz señora Montero subir los impuestos a los españoles como vienen ustedes anunciando repetidamente para gastarlo en este tipo de favores no me parece de recibo en todo este nombramiento no hay casos de enchufes CC familiares de corrupción de regularidad en los nombramientos de ninguna materia de la que en algún momento hemos leído

Voz 1509 42:03 algún medio publicada y que nada tiene que ver

Voz 47 42:06 con la realidad la ministra ha defendido el perfil

Voz 1441 42:08 el profesional de todos esos cargos y sus nombramientos como ajustados a la legalidad insiste en que están dentro de la prerrogativa constitucional del Gobierno de conformar equipos para poner en marcha sus políticas

Voz 0325 42:19 la presidente de Ciudadanos en Cataluña Inés Arrimadas acaba de registrar en la oficina del Defensor del Pueblo una petición de amparo por las agresiones au presiones que sufren quiénes

Voz 0717 42:27 se retiran lazos amarillos en la vía pública en casa

Voz 0325 42:30 el unha Arrimadas le ha reclamado que pida a la Generalitat que defienda los derechos constitucionales de los catalanes Oscar García buenas tardes

Voz 1645 42:37 buenas tardes y Inés Arrimadas acompañada por el portavoz de Ciudadanos en el Congreso Juan Carlos Girauta ha entregado al Defensor un amplio documento con el que denuncia la ocupación del espacio público con símbolos independentistas y que el Gobierno de Torra no cumple las sentencias que obligan a su retirada Arrimadas dice que están aquí en representación de millones de catalanes

Voz 48 42:53 es muy triste que tengamos que llegar a un momento como éste pero la situación en Cataluña no es normal ojalá no tuviéramos que estar aquí pero realmente la sensación de abandono la sensación de desamparo la sensación de indefensión que estamos sintiendo muchísimos catalanes es intolerable

Voz 1645 43:10 sobre la agresión a un cámara de televisión en la concentración de ayer en Barcelona Arrimadas ha evitado decir si su partido emprenderá o no acciones ante la Fiscalía como sí hizo con el caso de la mujer agredida el fin de semana

Voz 0325 43:21 pues Telemadrid y TV3 han hecho público un comunicado conjunto en el que rechazan esa agresión sufrida ayer por el cámara de la televisión autonómica madrileña durante la concentración del Barcelona en la que participaban rivera Arrimadas y la ex ministra Dolors Montserrat agresión que el cámara ya ha denunciado ante los Mossos Radio Madrid Javier Jiménez Bas

Voz 0887 43:37 sí un comunicado conjunto en el que el Comité de ambas televisiones señalan que es inadmisible que se quiera justificar la violencia contraste trabajador con la excusa dicen absurda de que se le confundió con un cámara de TV3 en el último año señalan han proliferado los insultos y agresiones a trabajadores de los medios en general se han interrumpido y boicot boicoteado las conexiones en directo por ello concluyen los comités de empresa quieren trasladar al compañero agredido toda nuestra solidez de solidaridad y apoyo basta de agresiones contra los trabajadores de los medios

Voz 0325 44:08 en Galicia sigue activo a esta hora el incendio declarado ayer tarde en Monterrey en Ourense que arrasado ya más de cien hectáreas un agente de estar ha resultado herido pero ya ha recibido el alta cuéntanos Gador Cascales

Voz 0605 44:19 cien hectáreas son las que hayan sido arrasadas por el incendio forestal que se declaró la pasada tarde en la localidad de Vilalba en el municipio de Monterrey y que ha provocado como agente forestal haya tenido que ser trasladado al centro hospitalario de Verín herido por quemaduras aunque tras recibir atención médica ya ha sido dado de alta a estas horas continúan las labores de extinción del fuego en las que siguen trabajando tanto medios terrestres como aéreos

Voz 0325 44:39 la información deportiva Óscar Egido buenas tardes hola

Voz 1643 44:42 Carlo buenas tardes esta tarde a las seis tenemos sorteo de la Liga de Campeones con cuatro equipos españoles en el bombo Barça Real Madrid Atlético están en el bombo uno Valencia va a estar en Sevilla juega además hoy el partido de vuelta de la última ronda previa de la Europa League contra el Sigma partidas a las nueve menos cuarto y los de Machín ganaron la semana pasada la ida por cero uno en ciclismo sexta etapa de la Vuelta a España en un final de Murcia que comienza en la próxima hora Borja Cuadrado en especial muy buenas

Voz 1179 45:06 hola qué tal buenas tardes dentro de una hora va a arrancar la sexta etapa de la Vuelta a España aquí en la localidad almeriense de Huércal Overa ciento cincuenta kilómetros entre esta localidad is San Javier junto al Mar Menor mucho calor

Voz 0717 45:20 esa espera durante una etapa que podría resolver

Voz 1179 45:22 se al esprín y que tiene como líder al francés Woody mola

Voz 1643 45:26 Jenni soplen Garbiñe Muguruza que durante mucho va a Verdasco a a Murray va a jugar ahora contra Del Potro Rafa Nadal ha vencido a por pisito iba a jugar ahora contra Katsav no

Voz 0325 45:34 pues es todo pueden seguir informados en nuestra web en Cadena Ser punto com nosotros volvemos a partir de las dos la una en Canarias en Hora catorce con Antonio Martín

Voz 3 45:46 formativos

Voz 49 45:59 la los jueves hasta ahora arrancamos la segunda parte del programa escuchando artistas malagueños que están empujando o por lo menos que quieren empujar que quieren demostrar lo que saben el talento que tienen que vienen aquí a la radio hoy le toca el turno a una mujer que tiene veinte años se llama Angela González González nos acompaña en directo en los estudios centrales de la Cadena Ser hola Ángela buenas tardes

Voz 19 46:26 me encanta que vengáis con papá mamá de las Saladillo porque es un apoyo realmente no

Voz 0394 46:33 como el gran apoyo que yo te

Voz 19 46:35 el gran apoyo las la semana pasada también venía Adrián con su padre con su hermano hoy tras esa tu madre como se a tu madre

Voz 0394 46:40 mi madre Angie Angie te aconsejan muchas cosas

Voz 19 46:43 las si ello

Voz 0394 46:45 otra cosa es lo que yo lo haga caso pero que ello me dice muchas cosas no hay luego al final siempre se te queda el run run en la cabeza y por lo general lo acaba cambiando no abrieron

Voz 19 46:56 tú tienes veinte años eres cantautora pese a tu corta trayectoria ya has participado muchísimos certámenes festivales y bueno has sido ganadora de algunos premios ha asestado has tenido menciones especiales en certámenes importantes como por ejemplo en el prestigioso concurso de cantautores internacional abril para vivir hay quedaste

Voz 0394 47:20 ahí me dieron hace un accésit no

Voz 19 47:22 si después por dos años consecutivos se M

Voz 0394 47:25 lo hace dos mil diecisiete y este año

Voz 19 47:27 mil dieciocho también ha participado recientemente en el y si me fue semifinalista el año pasado del prestigioso concurso de cantautores del pay pay dos mil dieciocho has participado en diversos dos festivales como el Málaga Music Project el más Festival de Cine de Festival de Cine de Málaga bueno aparte de dar numerosos conciertos Nos basa enseñar tu talento tu música qué música haces Ángela Itu de dónde viene esto es malagueña naciste es aquí en Málaga vives en el barrio de Las Flores sí

Voz 0394 47:57 sí sí estamos un poco tu historia estudias

Voz 19 48:00 ya no en el Conservatorio sean yo creo que lo del pie

Voz 0394 48:02 bueno un poco de rebote porque mi madre me ha ven me metieron en el Conservatorio sin que haya ningún músico en mi familia me ha estado en grupo y eso pero músico como tal de estudió profesional si no no había ninguno entonces yo entré hay un poco de rebote y la verdad es que ya no sé muy bien cómo empezó como nació mi mi esto siempre me ha gustado la música I Say escucha música he escuchado algunos cantautores pero yo creo que a raíz de escucha el can can antílope esa gente ese hijo de una canción a la su vía Youtube

Voz 19 48:34 pero tú también

Voz 0394 48:36 entre mil visitas no es nada no pero pero en su momento para mí eso fue no ve entonces dije hoy lo mismo se adapta bien todo esto allí como la gente le gustaba competir hace canción y al fin Puma acaba gustando Mi más que la gente vaya yo creo que la gente está harta de de de

Voz 19 48:53 ya tienes también un CD publicado me decía tu madre Andy bueno un CD con el esfuerzo familiar no porque ha sido por amor al desastre se llama sí

Voz 0394 49:04 me presenté el el siete de abril pero vaya a mí que se vea que es nuevo si si no más que cede me gusta como que es una maqueta Sinama poco tiene algunas cosas porque no es que sea muy profesional no tiene más músico que Johnny tiene más coristas que yo ni tiene más cantante que yo he como bueno si hay ojo una canción me acompaña un chico con la guitarra pero pero ya echa el resto son arreglos hechos con plug in y eso así que no es como que me gusta pero tampoco se puede decir que sea un disco de es una cosa una algo que vender después de los conciertos aunque lo que se me olvida venderlo

Voz 19 49:38 tú estás muy vinculada con el Carnaval de Málaga sí sí sí mucho porque has perteneció alguna comparsas

Voz 0394 49:44 yo estuve este año la comparsa de Lorena Montilla Ximo íbamos de Las trece rosas iba ya es toda la vida está escuchando Carnaval un poco de rebote que hemos dicho antes José André pues no se esa gente moldavo metiendo ahí un poco un poco oí al final o sea siempre me ha gustado pero ahora como que me veo me llama más de lleno y la verdad que me encanta lo que pasa es que mi mi estilo como que no se asemeja al del Carnaval y entonces crear un poco de controversia muchas veces la gente que que hay gente que no me he tragado demasiado por la forma de no que no me trague sino que es la forma de cantar no le agrada

Voz 19 50:18 para ese estilo porque tu estilo cuál es donde y lo encajamos

Voz 0394 50:21 Julio que se porque mucha gente gente que no sabe de clásico mito canto clásico la gente que no sabe de cantautor mi te que soy cantautor hacen que todo el mundo que no sabe de algo que

Voz 19 50:31 tienes unos referentes que son pues arrozales

Voz 0394 50:35 mucha gente cuando me escucha alguno me han dichas hacerse antílopes te parece alguna me han dicho Valencia Martín pero siempre hay en dice te parece el comiso Promises un orgullo yo sé que no me parezco todavía Elkann que no pero que me lo digan te escuchamos bueno esta canción no se parece casi nada yo creo no

Voz 3 50:51 yo creo que tampoco eh chavales

Voz 0394 50:53 la compuso la frustración de cuando tu está sola ahí lleva ya un tiempo corto unos dices te aburre es que te aburren no te hacen caso no soy yo la que al final hace caso entonces me acabó acabó aburriendo de repente luego lo he hecho oye ese mi frustración constante de que de que nunca me así que tampoco tengo porque sienta cabeza no pero

Voz 50 51:15 sí pero es que

Voz 0394 51:18 cada vez estoy aquí echando ha estado esta locura que tú tienes en la cabeza es lo que ha salido esta canción que se llama querer diferente a ver cómo suena

Voz 19 51:26 en directo El Ángela en directo láser

Voz 0394 51:31 por cierto no se toca la guitarra

Voz 51 51:34 tú debes pero es que no se queda María absoluta me explico siempre es que no quiero encontrada con el eh empiezo pues son me hago

Voz 53 52:48 eh tú te va dedica a esto no sí sí por eso espero que vaya voz que tienes Jo gracias y menos mal que no sabe toca la guitarra porque si llegan a saber de pero tiene no sé qué orden Trauma muy grandes tienen un trauma muy grande no

Voz 0394 53:04 a mí me me me da mucha vergüenza subiendo al escenario o lo que se haciendo algo que yo considero que no que no se hace entonces EPO como yo estoy acostumbrado al piano clásico y eso mínimo fallo pues ya como que que te lo marca mucho con esto es como la guitarra Ángela