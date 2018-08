Hoy por Hoy Málaga (30/08/2018 - Tramo de 13:20 a 14:00)

Voz 1 00:00 hoy por hoy

Voz 2 00:10 llega como cada jueves hasta ahora la sed la guía de turismo de la provincia de Málaga gobiernos lleva a la feria de Ronda trabado va a celebrar la tradicional Goyesca pero hay mucha también actualidad del sector turístico que ya conocemos con Jesús Sánchez destino Málaga

destino Malaria la guía de turismo

saludos en Ronda está de feria hoy acoge este fin de semana la corrida goyesca en su monumental plaza de toros uno de los principales atractivos turísticos en el final de este mes de agosto allí en Ronda con su feria con todos sus atractivos turísticos ideales para cualquier época del año vamos a estar en seguida en este destino Málaga antes repasamos toda la actualidad del turismo que nos ha dejado esta semana

Voz 0871 01:07 Málaga alcanza el mejor mes turístico de toda su historia con ciento treinta y cuatro mil viajeros es el destino urbano de todo el país que más crece gracias al buen comportamiento de los principales emisores internacionales y el mantenimiento sobre todo del mercado nacional andaluza vuelve a batir récord de viajeros el destino se sitúa como el preferido de los viajeros residentes en España durante el último mes con un veintitrés por ciento de todas las pernoctaciones hoteleras el tráfico de cruceros crece en Málaga un veintiuno por ciento durante

Voz 4 01:38 para la temporada de verano cerca de doscientos mil

Voz 0871 01:40 pasajeros en un total de noventa y siete escalas visitan el recinto portuario entre los meses de junio y septiembre de este año

Voz 6 01:50 Málaga Ronda es nuestro destino de viaje

Voz 0871 01:53 la semana aquí en destino Málaga con muchas propuestas para el viajero un completo reportaje desde ser ronda de esquí

Voz 1440 01:59 hacías en pleno corazón de la provincia de Málaga pero con parte de terreno extendido sobre la sierra gaditana se encuentra la Serranía de Ronda un lugar donde el viajero qué pasa siempre vuelve porque aquí en la tierra de los antiguos bandoleros y arrieros románticos se sienten como en casa para mí es como

Voz 7 02:19 como imagino que Italia debe ser como la italiana para mí debe ser pues que me siento como como acaba sabes

Voz 8 02:30 aquí no visto muchos de España me gusta mucho a pero Andalucía es la más bella región par mi entre sus innumerables

Voz 1440 02:43 riquezas patrimoniales se encuentran Palacios baños árabes atalayas teatros romanos e incluso cuevas primitivas que se muestran a los ojos del visitante con el fin de sumergirse en un viaje en el tiempo donde dar rienda suelta a la imaginación ir donde también conocer de primera mano cómo son los orígenes de nuestra región la plaza de toros más antigua de España palacetes del siglo XIV o uno de los puentes más elevados del mundo como es el Tajo son algunas de ellas por supuesto otro de los atractivos que expone nuestro territorio es la gastronomía aquí destacan las conocidísima as en todo el mundo yemas del Tajo una de las confiterías con más solera de la ciudad las campanas tienen la patente de su receta desde mil novecientos veintinueve a pesar de esto nosotros hemos conseguido que Nacho Martínez El propietario Icon Fitero de las campanas nos cuente cuál es el secreto cuál es la receta de las yemas del Tajo

Voz 6 03:45 ahora

Voz 10 03:46 el agua tiene no lo llevamos a los fogones a ponerlos evitó males a continuación no vamos a declarar los los huevos el siguiente paso sería mezclar el almíbar con con con la yema

Voz 1440 03:59 al margen de la repostería algunos de los platos típicos de la zona son las migas con chorizo el conejo a la rondeña los guisos con pata de cerdo y por supuesto el rabo de toro sin duda uno de los platos más solicitados por los visitantes en los más de trescientos bares que tenemos aquí en la zona una vez que salimos a los alrededores de la ciudad a medida que recorremos los bellos pueblos blancos de nuestra Serranía sus nombres ya no irán dando pistas de su ascendencia morisca los los árabes estuvieron establecidos en estas tierras durante siglos y buena prueba de ello son lugares como los preciosos baños árabes considerados por cierto como los mejor conservados de España día para visitarlos no hay ni siquiera que salir del núcleo urbano tan sólo dirigirse hasta la zona más baja de la ciudad del Tajo la diversidad sin duda es otro de los puntos fuertes de nuestro entorno y es que en pocos kilómetros a la redonda podemos disfrutar desde una agregó Table ruta senderista Entrepinares ríos y sierras hasta de cuevas prehistóricas donde se aglutinan pinturas y grabados con miles de años de antigüedad que descubrirán bajo la única luz de un candil de fuego a medida que avanzas por la cueva de la pileta es simplemente alucinante el yacimiento se encuentra en plena comarca en el término municipal de Benaoján Soraya García es su alcaldesa

Voz 11 05:28 en la Serranía tenemos la suerte de contar con rincones naturales maravilloso oí pero también con espacios históricos únicos como como nuestra cueva de la pileta menos Handke es un referente mundial de arte paleolítico con imágenes que nos adentran en el mundo de quiénes creemos fueron las primeras personas en disfrutar de nuestro entorno yo como alcaldesa invito a visitarlo para aprender disfrutando de nuestra Historia

Voz 12 05:52 día de de nuestra de nuestra Serranía en su vertiente más profunda y más antigua

Voz 13 05:58 no muy lejos en la popularmente conocida como Ronda La Vieja encontramos Acinipo un espectacular yacimiento arqueológico donde la antigüedad los romanos hacían vida cotidiana allá por los siglos III y IV sin duda se trata de una ubicación que os dejará con la boca abierta

Voz 0871 06:17 destino Málaga la guía de Turismo de la Ser nos queda en este destino Málaga una propuesta más en la zona más occidental de la provincia el Ayuntamiento de Estepona que ha presentado ya varias rutas temáticas destinadas a todos los viajeros pintura escultura o paseos por el casco antiguo son algunas de las propuestas que ya no se resume desde ser cosa el sol

Voz 0697 06:35 María Ángeles Cervantes buenas tardes buenas tardes Jesús rutas temáticas para todos los gustos los aficionados al arte tienen una cita con la ruta de los murales artísticos los más románticos pueden recorrer la ruta de la poesía y los deseosos de conocer esa remodelación integral que ha sufrido el casco antiguo de Estepona pueden hacerlo a través de la ruta paso a paso Aleksandra Broch es técnica del Área de Turismo de Estepona

Voz 14 06:58 para los más románticos pues tenemos la ruta de la poesía donde se puede encontrar casi treinta poesías unas placas cerámicas ver un un poema en su idioma

Voz 0697 07:08 además también hay recorridos por los museos municipales sopor la zona del puerto deportivo de Estepona también los más pequeños pueden conocer el patrimonio la cultura de este pone a través del juego virtual Marco topo adaptado para ser utilizado en dispositivos móviles Tablet

toda la información la tienen ya disponible en nuestra web Málaga apuntes busquen ahí el apartado destino Málaga disfruten descubriendo la provincia

Voz 15 07:38 es muy fácil vez hay vida y la muerte Houston tenemos un problema

Voz 16 07:49 en fin

Voz 6 07:52 ah bueno

Voz 17 08:02 el sonido del verano un modelo sonidos del verano porque también hablamos de la cigarra en su momento en fin Francis Villatoro Enrique Viguera buenas tardes buenas tardes nuestros científicos de la cadena ser los mosquitos los malditos mosquitos que son una de las molestias del verano hay gente que lo lleva muy mal sin duda no es para menos porqué algunas personas les Ali un pequeño puntito ya otras les al en Roma

Voz 6 08:27 muchas básicamente tenemos que aclarar lo primero es que no pican los mosquitos sino las hembras de los mojitos no había bajitas las moquetas moscovitas las los mosquitos se suelen alimentar del néctar de las flores pero las hembras algunas especies antes de poner los huevos necesitan ciertas proteínas cierta sustancia que están en las

Voz 18 08:45 sangre Bruce on mató Fargas pican para chupar nuestra sangre cuando nos pica la mosquita en los intruso una trompa el probó Side que tiene al fin a una pequeña mandíbula que hace la herida dos tu Bitton tu Vitor el que succiona sorbe sangre y otro por el que expulsa una sustancia para que no coagula sangre esa sustancia es la que provoca la reacción de los tu cuerpo

Voz 6 09:06 el sistema inmune genera nuestros temen una serie de sustancias minas que son las que nos provocan la sensación de picor algunas personas tienen una respuesta mucho más fuerte a estas sustancias del mojito de la saliva de mojito y otras sustancias que otra persona una respuesta

Voz 17 09:22 la sal el Ronchata claro y a otros no lo lleva muy poquito mejor que especie podemos encontrar en Málaga de de mosquitos Enrique

Voz 19 09:29 eh bueno pues en el mundo hay descritas casi tres mil especies de mosquitos pican en los humanos hay básicamente tres a tres familias y en Málaga el más común es el clásico el mosquito común incluyen examen esté suele picar de noche y que clásicamente pues no nos ha dejado dos mil en lo que es interesante es el mosquito tigre que introdujo en España aproximadamente en el año dos mil cuatro y apareció aquí en Málaga pues ahora ya pues casi cuatro cinco años que es la es que es una especie invasora que empezó el mosquito

Voz 6 10:08 sí sí lo sé

Voz 19 10:10 empezó a desaparecer en en Europa y en España pues describió por primera vez creo recordar en el año dos mil cuatro como acerca de Barcelona prácticamente pues ahora se encuentra en toda en toda España este la la tía este mosquito es muy diferente de de costumbre diurna y ataca sin piedad es normalmente encontramos una persona le el pique pues tiene varias picadores en la misma

Voz 6 10:35 por la misma sala las piernas porque

Voz 19 10:38 el mismo muy muy visto Ivi lo vemos prácticamente en el primer metro de altura se caracteriza cuando lo cogemos se caracteriza porque tienen una línea blanca en el centro de horas que llega hasta la cabeza y luego un patrón de rayas blancas en el en el abdomen

Voz 17 10:53 después eso es eso es decir que los mojitos huelen a las personas pica más a unas que a otras eso es verdad es una leyenda Francis

Voz 18 11:01 nosotros resulta que es verdad no se han hecho varios estudios genéticos sobre los genes que tiene los mojitos asociado su sistema olfatorio pero el cual huelen las sustancias dibujan a la potencial víctima y hay unos catorce genes que se han documentado que están relacionados con esa preferencia de cierto estén de estas especies de mosquitos por los humanos básicamente lo que huele los mosquitos son sustancias químicas que se encuentra en nuestro sudor

Voz 20 11:26 una de las sustancias que hay nuestro sudor y es

Voz 18 11:30 Pita o sea Sulca Tona cita un cierto gen una proteína en estos mosquitos llamado R4 que está en su sistema que huele no en su estructura es citó a olfatorio no además detectan mucha otras sustancias como el dióxido de carbono de hecho cuando hacemos ejercicio estamos muy sudado respiramos mar al gente que tiene un metabolismo más rápido respira es valioso atrae masa a los mosquitos también influye la temperatura corporal prefieren personas con una temperatura corporal Malta ciertas sustancias que tenemos básicamente nuestro sudor y que depende mucho nuestra genética por eso ciertas personas son mucho más atractiva a las mezquitas y ciertas personas pues son menos atractiva yo me encuentro entre los atractivos

Voz 6 12:11 yo también

Voz 19 12:14 me alegro deciros que no les gusta la mosquita

Voz 17 12:17 no le gusta toda la mosquita suerte que tiene suerte cómo se puede evitar que te pican los mosquitos

Voz 19 12:24 el lo que funciona muy bien es poner una barrera física sí

Voz 6 12:27 vale más la ventana funciona estupendo

Voz 19 12:29 donde una como el día y la noche y luego así no hay más remedio y ropa de manga larga hay pantalón largo hay que

Voz 4 12:38 la noche no podemos dormir mal se canta a los largo

Voz 19 12:41 lo que era la voz del problema no me también conviene evitar el uso de jabones champú y colonias que tengan mucho sí sí sí sí olores fruta dulce a aflore etcétera

Voz 17 12:55 fíjate pulla alguna noche que no que no hemos tenido para ahuyentar a los mosquitos famoso cremitas que te da y tal le he puesto a los niños la pierna colonia Nenuco no le han picado lo

Voz 6 13:07 bueno a lo mejor no era atractivo para la mezquita de la colonia no son repelente o que te gusta más el Chanel

Voz 19 13:17 no oculta o simplemente ese olor que que defendemos inicial resulta atractivo para los para los mosquitos las monjitas

Voz 17 13:24 bueno oye y esto también de que los repelentes líquidos que se enchufa son cancerígenos esto es verdad que son cáncer

Voz 6 13:33 bueno la verdad es que tenemos que tener muy claro que

Voz 20 13:36 que Si se venden en los supermercados

Voz 18 13:40 diferentes establecimientos las autoridades sanitarias sean encargado de que no sean cancelado eso si hubiera algún tipo de indicación rigurosa de que son cancerígeno serían retirados del mercado no o al menos lo que tuvieran las sustancias que fueran cancerígenas

Voz 19 13:54 todo productos que sale al mercado previamente ha pasado varios años de análisis hasta que tiene la certificación que se puede utilizar

Voz 18 14:01 exactamente aún así sí es cierto que ha habido algunos estudios en el laboratorio con alguna sustancias que se utilizan en estos repelentes que han dado positivo en estudios con animales lo que pasa es que extrapolar esos estudios muy particulares a humanos generalizar ese resultados no siempre fiables Sarita esta pues cine dagas y los ultrasonidos en general no funcionan las pulseras suelen tener una sustancias un algún repelente bastante concentrado por ejemplo la Citron Ella que ahuyenta a los mosquitos sin embargo en general las cruceristas se evapora muy rápidamente esa sustancia necesitamos que esté constantemente repuesta no funciona mucho mejor el el dispositivo desenchufa los ultrasonidos está hay varios estudios que demuestran que no funcionan los ultrasonidos no son escuchados que sepamos por los mosquitos con lo que si lo mojito no lo escuchan no lo pueden repetir

Voz 17 14:54 se puede fabricar trampas para mosquitos caseros

Voz 6 14:56 sí eso por una cosa muy curiosa acabar con eso yo creo que se pueden comprar en el supermercado

Voz 18 15:01 yo sitios este tipo de trampas pero nosotros no pueden fabricar una en casa

Voz 6 15:05 una botella grande de refresco la cortamos aproximamos

Voz 18 15:07 del tercio superior les damos la vuelta lo encajamos el el cuerpo de la botella de forma que la voz de la botella es actúe con una forma de embudo en el que pueda entrar el animal dentro yo poner un líquido que por un lado sea atractivo para los insectos por ejemplo azúcar y otro que los mate por ejemplo vinagre pero además conviene añadir un poquito de jabón líquido que disminuye la tensión superficial y qué es lo que ayuda a que el animal pueda caminar sobre el agua al jabón líquido se reduce la tensión superficial el animal se hunde no puede flotar con lo que quedó atrapado en el agua y también conviene añadir un poquito de bicarbonato o de levadura porque en reacción al reaccionar con el vinagre producen CO2 dióxido de carbono que es una de las sustancias que atrae a los mosquitos con lo que podemos conseguir que sean atractivos

Voz 17 15:55 lo mojito sobre la ciencia de verano gracias Francis Enrique nos vemos la semana que viene

Voz 21 15:59 hasta la semana que viene

Voz 22 16:10 para uno solo

Voz 17 16:15 hoy con Mariví Morilla Le hemos dado vacaciones a Carlos Rodríguez o la Mariví buenas para buenas tardes cómo estás muy chicos de la diversidad que nos acompañan cada semana aquí en la Cadena SER para contarnos la agenda de fin de semana para los más menudos de la casa pero siempre ellos nos introducen algunos consejos en este caso todo dirigido porque estamos en la época para el inicio del curso escolar no Mariví

Voz 23 16:38 exactamente la vuelta al cole que no todo es preparar materiales horarios libro también hay retos hay miedo y nervios

Voz 17 16:46 vamos a hablar con una experta venir cómo podemos ayudar a los niños nos está esperando Bárbara Perea es fundadora de quiere haciendo psicóloga educadora de padres

Voz 24 16:55 hola buenas tarde hola buenas tardes cómo va

Voz 17 16:58 las inicio de curso escolar hay que ayudar a muchos papás a mentalizarse

Voz 24 17:01 es mucho más lo eso mandarán qué podemos hacer antes de empezar el curso

Voz 25 17:08 primero empezar con tener una actitud positiva y de respeto hacia las cinco de las teles sí que lo lo niña no escucha plan positivamente a la cuela empezar dando miedo o intenta acaban las vacaciones ya bingo al cole ahí ya no trabajaba ya antes acabó el rollo comentarios como gesto pues va a hacer a ver a la niña que que la escuela de algo negativo que poderse amenazante porque en fin que estaban padre sus padres entonces son teniendo el comentario más positivo y que aprender y que va a un sitio nuevo donde experimentar cosas nuevas e donde van a poder superar retos donde va con aceras nuevas personas evidentemente elevada miedo a los pequeños pero que la que no vas a tener una actitud más positiva iba a decir bueno si esto es nuevo pero no el malo

Voz 17 17:57 eso es muy importante pero claro estamos llevamos tres meses a costando nos tarde veraniego hay otra hemos establecido tu rutina en la casa ideal sería bueno empezar con rutinas de sueño o de alimentación de todo no

Voz 25 18:13 así de golpe para los niños no no puede ser esa transcripción tiene que ir poco a poco ella ya tienen que a cosas un poquito no antes descansar más horas y sobre todo con ya con otra docena más tranquila ya es bueno para ayudar precisamente a acostarnos antes que los niños se se puede leer cuento hablar en camilla a que mañana tanto el hecho Nico qué

Voz 17 18:38 es que de alguna manera se vaya relajarme

Voz 25 18:41 te para ayudar al también recomendamos el alimenta yo soy el ejercicio físico vale que ya se vaya a hacer un alimento un osado una alimentación más saludable que me haya Talgo a un cargo hará nos gusta los refrescos salimos con los niños a tomar una villa nuestro toma Coca Cola lo que esta noche ya vayan para ayudar precisamente a establecer esa rutina desde de sales pimiento desde como ya lo que decía tiempo Permira Obama dedica a esta de esa hora está ahora a comer después vamos a hacer juntos tal cosa mientras ellos saben que en cada espacio de tiempo va a pasar algo muy ordenada mejore

Voz 23 19:22 allí Barbara para aquellos que van a empezar la guarde que les puedes aconsejar a eso FAP y que seguro que están nerviosos ahí no saben como base

Voz 25 19:31 es que eso lo tenemos que aceptar que él no Prado a sobre también han todo hasta que eso llegue y todo paz entonces vivamos primaban los dentro de la cantidad de halal niños la la tranquilidad de que tiene allí algo que en los que a nosotros como padres no da alguna inquietud hablemos con con el centro educativo con la escuela infantil oye mira se me preocupa cómo otra High el tema de la adaptación con ello era que hace y lo deja yo era a todo o no coge hembras si pensáis todas esas cosas que esta es la comunicación es la mejor que él no te voy a dar todo para alante la barba

Voz 17 20:11 a Perea gracias por todos estos buenos consejos fundadora de crea ciento psicóloga educadora de padres buena vuelta al curso

Voz 25 20:19 igualmente un abrazo muy fuerte Mariví

Voz 17 20:21 y hay un montón de cosas para el fin de semana empezamos con la Obra Social de La Caixa que después de estar en Torre del Mar pues eligen

Voz 23 20:29 a la capital para instalar su su campaña crea Activity su autobús con bancos inmensa que está destinado a niños a partir de siete año es gratuito hice puede entrar de diez a catorce horas y de cinco a ocho y media estará en Paseo Reding a partir del martes hasta el día siete más cosas este sábado y el domingo llega a Fuengirola el festival infantil de Nickelodeon Nico López que es gratuito estará instalado en el castillo de Sohail a partir de las cinco de la tarde hasta las diez y media ya habrá talleres y actividades juego y bueno con lo peques estarán con la Patrulla Canina Bob Esponja Dora la exploradora a partir del lunes para lo último campamentos tenemos la semana creativa con arte enanos en Torremolinos que será por la mañana de diez a catorce horas para él un niño entre cuatro y nueve años y por último pues queda en las últimas visitas nocturnas hace atravesada del Jardín Botánico de la Concepción hoy mismo a partir de las veintiuno a treinta sino los próximos miércoles hijo adición habrá que esperar hasta el año que viene

Voz 17 21:25 hay más en la diversidad apuntó con Madrid Morilla gracias por todo Nos vemos la semana que viene porque nosotros no paramos

Voz 40 25:01 hola

Voz 42 25:09 el engranaje ante el Milan grito te premia entra en el Milito te premia punto com introduce el código que aparece en cada envase del mil y Totti podas ganar miles de premios al instante crucero con todo incluido vuelo en globo y miles de envases del milagro te esperan rasca y gana tuviera grito informa atento punto de venta más cercano Milito de Premià punto com Luca Max El milagro posiblemente el mejor desengrasan de del mundo

Voz 43 25:35 la Cámara de los Balones

Voz 6 25:38 ya estamos todos

Voz 44 25:40 durante todo este año el equipo de la Cámara de los Balones Yuyu bien ve Lara han echado y todo nosotros en agosto hemos estado recordando los dos

Voz 45 25:50 por es Gangs la os mejores momentos con lo que más nos hemos reído los quedan sólo dos días para seguir disfrutando de sus mejores momentos hoy tenemos la primera parte de otra cosilla que hicieron este año irse de crucero

Voz 1045 26:04 nueve cruceros y nos vamos de crucero porque la Cámara de los balones toca toca a su fin esta semana a partir de la semana que viene van a poder ya escuchar lo mejor de la cámara durante todo el año la bodega con lo más selecto para que nos vayamos de vacaciones y los personajes de la Cámara han querido terminar la cámara este año de una manera curiosa ahí es organizando un crucero donde se van a ir todos los personajes de la Cámara de los Balones los que pueda casi todos van ahí no hizo brete crucero no va a informar el IMI buenas tardes

Voz 6 26:34 qué tal buenas tardes aquí estamos ya preparando las vacaciones de verano no Yuyu que que este año no mira mira

Voz 46 26:44 termina la principio de maravilla no ha hecho la

Voz 6 26:47 las calores de otros veranos no en junio del año pasado acuerdo será hace cuidado que aún así la calor empieza ya a apretar más que un entre yo no si se y la verdad es que por primera vez en su historia la Cámara de los valores

Voz 1045 27:00 ha organizado un crucero no tenemos interés por saber EFE crucero crucero que va a ser un crucero por el Mediterráneo fiordos

Voz 6 27:06 no no por los noruego y las griego por el Caribe

Voz 1045 27:11 no no no esto un crucero fluvial cero fluir de Río sí

Voz 6 27:17 yo te explico yo creo que yo te explique estos arpa del puente del Alamillo si Intervida que el puente de la Barqueta ese crucero oye pero no es un crucero demasiado el texto y la verdad es que los muy largo la verdad es muy largo pero conyugales seis euros ya pero ya os podéis porque va a haber tirado un poquito más cruceros no el tupé cuenta Yukio y Salomón que hay crucero que te prometen catorce días por el Caribe por quinientos euros con todo Baricco incluido como Galera por ejemplo los yo cuando llega te sienta que es una fila ahí te dan un remo y aparece un caso con un tambor al lado marcando el ritmo y al final se da cuenta que que la Galera eran como las de LURD y Lola quitarle la caja del que tiene unos pinchos que cuando se las come te dejan los labios como Carmen de Mairena a casa

Voz 1045 28:12 pinchan a eso pero pero quiero decir que habrá que lo ha podido ver un poquito más en el crucero pero bueno si la dureza cortita de precio que les vamos a las es como yo lo sé cómo cómo era el tema de las entrada Paco el becario estaba en el muelle Paco hay mucha gente ya hay embarcando

Voz 41 28:25 sí compañeros buenas tardes pues aquí quién la orilla del río Guadalquivir donde veo que gentes están montando porque va a zarpar este crucero de la Cámara de los Balones al que se han sumado multitud de famosos que nos han querido perder este maravilloso crucero por el Guadalquivir

Voz 1189 28:41 tienen que se pueden mire de Movistar

Voz 41 28:44 Falete Jaled al que le han dado un camarote en el centro del barco para que el barco no se mueva mucho porque como LB uno en popa del barco se iba a poner como cortita ni cuando un dios por el culo para arriba no hemos visto también a un poeta muy aficionados los crucero tienes el poeta Calderón de la Barca también hemos visto a al rey emérito Juan Carlos I gran amante de la navegación con una gran relación con Triana puesto que cuando esquiaba en Baqueira pegó tres caras graves e años los trianera lo hicieron hermano honorario de la Cofradía de las Tres Caídas

Voz 1045 29:29 bueno pues creo que hay mucha gente embarcando en ese en ese crucero Quique la fuente estás ahí con el hombre que va a llevar el barco no

Voz 1189 29:36 totalmente confirmarlo compañero estoy aquí en este crucero yo no me monto en un crucero lo más parecido desde que el Capi jugó la última vez en Segunda B con el Ceuta no sí señor el caddie en aquella época empatar a cantos partido y metía tampoco Hole el crucero llamada crucero a cero pues entonces véngame Montoya en un crucero y estoy aquí precisamente con el capital de la nave

Voz 6 30:05 tiene tiene como quien Machín el comandante no lo pongo delante de va a ser lo mismo

Voz 47 30:15 nada aquí de forma voluntaria crucero acá para que yo vi hace

Voz 1045 30:20 el capitán de la nave pero sé que ustedes comandante de Aviación como como lleva barco

Voz 41 30:25 no porque es muy familia hay mucha tradición de Marina

Voz 6 30:29 no

Voz 41 30:30 mi abuelo Makario labia Maccabi fue capitán de barco que barco llamado

Voz 6 30:37 abuelo

Voz 41 30:38 el Titanic en el que mi abuelo estaba tomando un gin tonic en el puente de mando y su capital medio capitán

Voz 1189 30:50 veo una gran masa de hielo en el horizonte

Voz 41 30:54 mi abuelo digo vamos a acercarnos Desde por cuatro Galicia

Voz 6 30:59 claro y de ahí lo que Sastre sale en la película que estéis

Voz 1045 31:05 eso la carrera de capitán de barco pero no le convencen a todos no

Voz 41 31:09 a mi abuelo también el gordito de capitán de barco pero no es el sitio porque a mí el agua sólo me gusta acoge el AIEM cubitos con él

Voz 1045 31:20 usted pero usted hecho algún crucero de placer de de

Voz 41 31:24 uno no llora magnesio un crucero en mi vida he ido y se porque da desde el Mediterráneo llevaba las bebidas Premium incluida

Voz 6 31:34 eh

Voz 41 31:35 mi Juan de creámonos pusieron una pulsera roja de plástico higo perito las bebida que cada uno quisiera

Voz 6 31:43 inquieta fue crucero comida A3

Voz 41 31:46 de la tarde y a las cinco vinieron seis marinero con el capitán

Voz 6 31:51 a quitarme la pulsera ahora lo hicieron porque mejor barco ya ya se cortaba alguien decir vetaba combate

Voz 1045 32:14 usted se de digo luego al mundo de la de la aviación porque

Voz 41 32:18 a correr así porque claro yo me acuerdo una beca Terry Scherer aeropuerto de Jerez con el avión algo día tenía libre el copiloto y luego nos fuimos de Marsella a San Fernando por allí en Cádiz sí

Voz 47 32:37 estábamos allí en la Isla de León going home ciego que

Voz 41 32:42 qué Stevie Wonder en otro tenía vista cansada pues ya a las siete de la mañana voy semilla ir como todo el mundo sabe volcar Fernando hay muchos chavales haciendo la mili en la es claro comida empezaron a montarse en el tren marinero con los petate que se iban de permiso Illes compare Guás diez impedirle jugar el copiloto con el Morrazo Juan que es no un tren que todo un barco que se está montando un vivieron vamos a tirarnos al agua antes de que estar PP igual él SIEDO día llevaba abrió una ventana del Trail

Voz 1189 33:21 sí

Voz 41 33:22 sí me tiré pero eran eran del

Voz 6 33:26 tras

Voz 41 33:27 me pegué un cabezazo del insecto

Voz 6 33:30 sí

Voz 41 33:30 que me partido la boca coger el cemento y entonces asomó Mi comparemos La Ventana Emery se comandantes que estaba fría

Voz 6 33:41 y la abuela pero de tírate pues aquí hay muchas Roca no se bollo yo te ciego bueno pues aquí la paleta

Voz 1045 33:58 tenemos ahí al que fuera alcalde de Jerez de P

Voz 6 34:01 a lo largo de la tarde buenas tardes bueno usted piensa coger este cruceros de la Cámara de los Balones uno cero eh porque los barcos fume medio transporte casting porque lo tiene una amiga Jerez no puede no tiene lo tiene

Voz 1189 34:17 entonces nosotros el lugar animar a la gente a viajar en estos medio de locomoción vaquilla que luego se hunde como Titanic donde piensa usted que murieron más personas cuando cuando murió más que tome en este tema

Voz 6 34:32 ha congelado más frío que un abrazo de una suegra claro entonces usted que lo que que es lo que proponen bueno yo venía aquí anima a la gente a que no coja que barco Ice venga Jerez en avión al turismo de interior

Voz 1189 34:46 dice decía aviones decía aeropuerto de cero puertas y Turismo ERE

Voz 6 34:51 mi yo te estás para este plan aéreos Gadafi he venido con mi confinar en

Voz 1189 34:57 de de despegue anoche se abre por anticipos que acto está esto carajo estoy aquí negociar dibujando

Voz 1045 35:07 spa Puerto nuevas rutas que lleguen al aeropuerto de Jerez

Voz 1189 35:10 sí porque yo entiendo como todas las compañías no tiene ningún vuelo abiertos Jerez no

Voz 6 35:14 no lo tiene la la afluencia

Voz 1189 35:17 el que lo tienen otras ciudades tienen tres por nada

Voz 6 35:20 ciudades por ejemplo con Molina Lima que tiene un ver

Voz 1189 35:22 herramienta más capaces de una cárcel o como colonia suena tampoco sería de corte Inglés

Voz 1045 35:28 a usted le parece raro que haya gente que todavía no pueda ir a Jerez en avión

Voz 1189 35:33 me parece increíble que todavía ya líneas aérea que nos van a querer y aquí estoy para entrevistarme con todos los directores porque si a Puerto Rico abrimos circuito y actriz aquí los aviones no entiendo por qué las las ruta Londres Frankfurt o nuevas yo de Janeiro no paja o ERE el participó trasbordo carece Paffett no te quites que te has otras bordo para tomar unos vinos verse pictórico dejaré o esa uno liguero el tópico algo que Feeri creíble para los días

Voz 1045 36:01 pero si usted hiciera ese plan cuántos aviones podrían aterrizar

Voz 1189 36:06 se aquí deberían aterrizaba ciclo diciéndome aviones a diario

Voz 41 36:10 no

Voz 1189 36:11 hicimos aterrizan más es porque las compañía árabe no beben vino y nos hace unos puesto cortarte tocarte Bruno min ejerció de Jerez tiene Argo eh que todas aviones quieren aterrizar aquí ya que es un cielo renovado y eso lo sabe los aviones porque hicimos pilotos

Voz 1045 36:29 a la gente le gusta Ivy mire usted

Voz 1189 36:32 el capo de gente que yendo para otros destinos Arvelo relajar Tura desde la ventanilla tan tira porque esa Puerto loco por deportivos tendrá que se ve pero un implícito Carvajal se los voy cierre cuatro siete gritando que ya han visto todo lo que ve

Voz 1045 36:49 bueno pues es otra manera de ver turismo pues entonces proyecto Pedro seguro que lo conseguimos a ver Quique Lafuente está ahí con otro hombre que se va a embarcar no

Voz 1189 37:01 efectivamente el jugador del metí Joaquín que se apunta a un bombardeo no quería ser menos aquí está con nosotros

Voz 1045 37:08 Joaquín buenas tardes qué tal que pasa por allí

Voz 6 37:11 a través de agradecemos la peletería de tal Triana

Voz 1045 37:15 ah y agradecemos la presencia aquí en la velada pero no

Voz 41 37:19 contábamos apuntar cruceros porque tiene me hace falta ponerme Moreno Yuyu pollito claro claro con esto de tanto partido no me da tiempo voy a la playa hay estoy tan blanco que al la homilía inyecta en Morgan Freeman claro que aparte que me sale gracias crucero fíjate si esto será caro que dice que el marco atracan semilla

Voz 6 37:42 pollito vaquilla porque te sale gratis

Voz 41 37:46 porque a mí me han contratado para contando uno existe sito todos los Diane en el teatro Vaart te cuento

Voz 1045 37:52 cuéntanos alguno de los que va a contar en el a los pasajeros

Voz 41 37:54 dice cómo está Manuel Viseu regulada a Paco regular se regula porqué Collina que te pase y cenar que mi mujer me por cojones quiere que que use la escobilla bate pero yo voy a borde al papel que tengo el culo el Meriva a de otro de cualquier otro bolitas de mamá Avenue unos Niza llevaba papá dice no pasan ha ido mañana está aquí otra vez no ve que venían buscando vida inteligente a pasado yo soy se aquí quiero otra contigo el resto de nivel I dice a mí no me amenace Antonio

Voz 6 38:43 el borrador del vuelo vuelvo aquí que disfrutes esté en ya algo iba a Triana caña o la eh

Voz 1119 39:01 como oyente de la Cadena SER me han pasado cosas extraordinarias en cierta ocasión estando yo bailando en una discoteca a Pepa Bueno más que a ella no saben hacemos le pidió un autógrafo que ella misma discoteca me encontré a Francino Macarena Berlín todo me firmara un autógrafo en el cuello descubrí son los profesionales de la Cadena SER decidí no la Ballmer cuello más

Voz 21 39:33 a baila con nosotros

Voz 38 39:40 si quieres algo de tener resultados diferentes