Hoy por Hoy Málaga (31/08/2018 - Tramo de 12:20 a 13:20)

Voz 0534 00:13 muy buenas tardes avanza de noticias de Andalucía la Audiencia Provincial de Cádiz ha ordenado reabrir la investigación sobre la tragedia del Tarajal cuando dieciséis migrante murieron al tratar de entrar nadando a la ciudad de Ceuta mientras eran repelidos por la fuerza de seguridad en Algeciras e investigado un vecino como presunto autor de los últimos incendio de este verano en Tahrir va la Guardia Civil ha identificado a varias personas de momento no se han producido detenciones en página política hoy el presidente del PP Pablo Casado estará en la localidad malagueña de Álora para participar a partir de la una en el tradicional acto de inicio del curso político del Partido Popular de Andalucía y a esta hora la presidenta de la Junta Susana Díaz presenta en Sevilla la colaboración de la Junta con la veinte Bienal de Flamenco de Sevilla junto al alcalde de la capital y el consejero de Cultura y a las tres de la tarde comienza la operación especial de tráfico en Andalucía donde se esperan más de ochocientos noventa mil desplazamientos a esta hora según informa la DGT ya hay retenciones de siete kilómetros el lento

Voz 1315 01:08 a Sevilla por la A cuatro tres kilómetros ELA

Voz 0534 01:10 cuarenta y nueve también retenciones de cuatro kilómetros en la A cuarenta y ocho en dirección a San Fernando más noticias de Andalucía en Hora catorce escuchan la Cadena Ser

mi pueblo un lugar donde los días son más largos donde construimos futuro y cuidamos lo que verdaderamente importa con lugar para innovar llegar a cualquier lugar del mundo cada día con mejores servicios públicos mil

Voz 2 01:42 con lugar para vivir Junta de Andalucía este verano a esta suerte de ante el Milan

de del mundo que en los momentos del año de mayor movimiento turístico te invitamos se conocer Andalucía con más detalle ser viajeros en la Cadena Ser Andalucía los domingos de doce treinta a una de la tarde con Sonsoles Ferrín Jesús Sánchez demostremos rincones del sur para que los disfrutes en estos días

Voz 6 02:33 de turismo y deporte Junta de Andalucía

Voz 2 02:37 sería maravilloso si pudiésemos

Voz 0935 02:39 buena del mundo pero entender su desórdenes ya un gran paso los días veintiuno veintidós y veintitrés de septiembre ven a Córdoba el Congreso del Bienestar Sabiduría hay conocimiento el desorden del mundo hablaremos sobre las causas consecuencias y la realidad del mundo globalizado con Isabel Coixet Jordi Évole Ana Rosa Quintana José Álvarez Junco Montserrat Domínguez y muchos más con la participación de Universidad de Córdoba Universidad Loyola Andalucía Universitas

Voz 2 03:08 Ade Internacional de Andalucía cátedra

Voz 0935 03:11 la Unesco de resolución de conflictos patrocinan Ayuntamiento de Córdoba Fundación Cajasur y Diputación de Córdoba con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía Instituto Municipal de Turismo de Córdoba Endesa informe ex laboratorios

Voz 7 03:29 para los peques son sus héroes celestes

Voz 8 03:31 abierta la curiosidad y fomentan su imaginación a los jóvenes es generan confianza y a los más mayores

Voz 9 03:38 sí en Navidad valores que son la llave para el éxito en la vida y por eso somos lo que hacemos y tenemos la nuestra meta Educación Pública de Andalucía una huella para toda la Junta de Andalucía

Voz 11 04:05 en ese qué tal buenas tardes doce veinticuatro minutos del mediodía se acaba agosto XXXI a las tres de la tarde comienza la operación retorno las carreteras de Málaga van a registrar cerca de setecientos cincuenta mil desplazamientos en los accesos a la capital y ciento ochenta mil de largo recorrido ahora vamos con todos los datos pero antes la información de las playas con el Aula del Mar y Jesús Bellido que ya nos acompaña hola Jesús buenas

Voz 12 04:32 muy buenas tardes cómo estás vía como amanecido la mañana mira pues lo metódico como ayer se equivoca levante esas nueve citas que que estar ahí sí cerca de la costa pero bueno el como yo de playa estupendo la temperatura del agua entre ha ventilado XXV grado I hola en algunos sitios un poquito más suave otro más fuerte pero bueno no no no llegan a ser a ser peligrosa y lo único pues bueno seguimos con el panorama de de esto último día en los que las medusas están en todas aparte que ninguna porque hay Panko dispersos por la pues toda la bahía Ike unas placas están entrando generando pues situaciones de medusas dispersa o porque las concentraciones mientras que en otra puede ahí bandera verde y perfecta normalidad entonces las circunstancia lo recomendable llegar a la playa mirar la situación de la bandera y sino pues consultarla la aplicación fue Medusa que gracias a Diputación de Málaga pues la operativa todo el mes de septiembre

Voz 1315 05:30 bueno pues estaremos con vosotros también la semana que viene hasta la semana que viene toda la información desde el Aula del Mar gracias Jesús un abrazo buen fin de semana

Voz 1315 05:42 en la capital de la Costa del Sol

Voz 11 05:50 treinta y uno de agosto a las tres de la tarde comienza la operación retorno Nieves Egea buenas tardes

Voz 1876 05:55 buenas tardes las carreteras de Málaga van a registrar cerca de setecientos cincuenta mil desplazamientos en los accesos a la capital ciento ochenta mil de largo recorrido nos encontramos ante uno de los fines de semana de más tráfico de todo el año mucha precaución y es que según las personas que vuelven a casa con las que comienzan las vacaciones la DGT recomienda evitar las horas más conflictivas en la carretera que hoy se prevén entre las tres de la tarde y las once de la noche los puntos más complicados de la red viaria Se van a registrar en la A7 en su tramo occidental Silvia Cabo jefa de explotación del Centro de Gestión de Tráfico de Málaga

Voz 1876 07:04 la operación especial de tráfico pero el fin de agosto estará activa hasta la medianoche del domingo

Voz 1315 07:08 sí sobre el cambio horario el asunto del día reacciones hoy desde la Consejería de Turismo en malas

Voz 0998 07:24 nosotros estamos viendo a ver cómo la afección que podría tener eh hay una ya digo hay una demanda por parte del sector turístico que quería que es armonizar el horario lo que estamos viendo también cuál pareces porque claro al no haber cambio de hora depende de lo que se toma como referencia el horario de verano o es el horario de invierno bueno puesto tendrá mayor o menor influencia en nuestras vacaciones sobre todo en los meses de verano yo creo que si se toma deberán habrá menos incidencia será una buena medida pero también no nos obligará a cambiar ciertos horario ya tendremos que adaptarnos tampoco es una cosa que al final nos movemos más por los horarios de luz te por los horarios reales de de reloj

Voz 1876 08:10 pues de momento parece que Bruselas va en esa línea no en la del horario de Vera

Voz 1315 08:12 dejar el horario de verano si ir atención a lo que ha pasado en Carretera de Cádiz vaya susto un incendio en una vivienda en esta barriada malagueña ha puesto en peligro la vida de un matrimonio y sus tres hijos esta madrugada Nieves

Voz 1876 08:24 si la Familia quedó atrapada en el cuarto de baño una reja les impedía salir los bomberos han conseguido rescatar los in extremis todos ellos han sido trasladados al hospital esta madrugada por inhalación de humo los menores tienen tres siete doce años ya han sido dados de alta afortunadamente la madre de cuarenta años estaba inconsciente cuando fue rescatada ella y su marido de cuarenta y tres Se encuentran leves fue la madre la que se dio cuenta de que salón estaba ardiendo de madrugada y la familia se refugió en el cuarto de baño colocaran toallas mojadas en la puerta y se metieron en la bañera estaba de estar iba a resolver refrescando todo el rato a los niños los bomberos como decimos los han rescatado Joaquín Fernández es el jefe de guardia del Cuerpo de Bomberos para señora

Voz 1325 08:59 se ha despertado alarmada por el humo cuando se ha ido son más a lo que el salón Puebla visto que estaba ardiendo ello pues han inning han intentado escapar pero es la llamas lo impedía en San Remo

Voz 14 09:14 deseado en el cuarto de baño

Voz 1325 09:17 han cerrado a el cuarto banco el cuarto de baño tiene una una pequeña ventana que da a un pasillo exterior a la calle aquí pero como estaba con reza no podían salir esa utilizado material de de excarcelación para no poder arranca la reja ir por ahí se ha podido extraer a a las cinco personas tenían síntomas de intoxicación por inhalación de humo y han sido trasladado a distintos centros sanitarios Materno Infantil centro sanitario lo lo adulto bueno pues por la el anciano nuestra del servicio ir por ambulancias también del cero y uno

Voz 15 10:07 la vivienda es cines total sea

Voz 1325 10:09 el fue cocidos de una gran en Berga envergadura porque ácido afectado la parte del forjado concretamente de la bóveda ella pared medianera con la escalera bueno y todo lo enseres tanto del comedor cocina dormitorio sea casi un foco de bastante envergadura

Voz 16 10:27 se sigue investigando el origen de fuego

Voz 1315 10:30 más asuntos reacción positiva del Ayuntamiento de Málaga la iniciativa de la Junta Andalucía de blindar las viviendas públicas de los fondos buitres

Voz 1876 10:37 si la junta ha aprobado esta semana el Consejo de Gobierno ampliar la ley de tanteo retractó para poder optar a comprar esas vpo cuando quieran adquirirlas fondos buitre el Ayuntamiento de Málaga revela que varios fondos de inversión de este tipo se han interesado precisamente por las viviendas protegidas en Málaga pero siempre se les ha cerrado la puerta Francisco Pomares concejal de Urbanismo

Voz 15 10:54 vamos a ese persona deja han intentado en su momento venida el vinilo hablaba como concejal de Vivienda Correa el organismo que se tuvo como correa de vivienda tenía interesándose por nuestro parque público haciendo no esa propuesta no que ya se había realizado en otros en otros lugares de España no que es comprar compró la la su parque público recuerda que el Ayuntamiento de Málaga tiene cerca de dos mil quinientas viviendas propia más otros mil que gestionamos de la Junta

Voz 1316 11:19 no tenían de compras

Voz 15 11:22 nuestro parque público para ello gestionarlo no de alguna manera

Voz 1316 11:26 sí bueno pero nuestra contra siempre

Voz 15 11:29 la misma no no porque son viviendas públicas porque es un deber nuestro abstracción público cuidarlo segundo porque nos ha de Fuensalida de terceros que no tienen ningún tipo de sentido

Voz 1876 11:39 y un apunte más esté relacionado con el urbanismo hay que decir que la peatonalización de la calle Ancha del Carmen en el barrio del Perchel ha suscitado numerosas críticas por parte de los residentes allí que hemos ido y hemos hablado con ellos Ana Montañez

Voz 0419 11:50 las obras de peatonalización de la calle Ancha del Carmen se iniciaron a principios de año los vecinos lamentan que el plazo de cuatro meses para la ejecución de las obras que anunció el Ayuntamiento ya sea rebasado agradecen la renovación de la calle pero critican la tardanza acentúa la por la Semana Santa y la salida de la Virgen del Carmen así como el mal acabado de la acera con adoquines dispares ir es ni velados puntualizan además la falta de árboles que aporten sombra a los viandantes según dicen a mediodía en la calle y se convierte en un desierto escuchen a los vecinos de esta zona del Perchel

Voz 12 12:22 nada por aquí por la tarde porque aquí no se puede hasta las nueve de la noche pasear

Voz 2 12:30 bueno solamente

Voz 17 12:31 hay mobiliario urbano Haifa la ola

Voz 0998 12:33 estoy de cierto

Voz 18 12:36 cargando debido a al tema de la Semana Santa

Voz 1876 12:40 la salida de la de la Virgen en otra fecha

Voz 19 12:43 ahí es verdad que han perdido prácticamente dos meses poco hubo hormigón a la calle otra vez y luego volver a aplicarla para para seguir trabajando ha

Voz 2 12:51 tiempo

Voz 1089 12:52 la ejecución fallo portón losa ya levantada cuando no lleva ni una semana puesta te y además los vecinos echamos de menos los adoquines antiguo que era lo que yo creo que que el vecindario demandaba vaya ese sabor clásico del perchero antiguo Hinojosa conservaban absoluto vaya a comer

Voz 20 13:09 ya como es lógico es mortal las ventas han bajado mucho

Voz 1315 13:13 GS Mo sobretodo la desesperación

Voz 20 13:15 que no se eleve el fin desde el Ayuntamiento fue

Voz 0419 13:18 desde el equipo de gobierno incidir en que la actuación iba en el programa electoral de los populares y que está consensuada con las dos cofradías de las zonas la asociación de vecinos Carmen El Perchel y la asociación de comerciantes del barrio

Voz 1 15:33 los nacionalistas no rodando

Voz 29 15:37 a su personal a este el cuatro de septiembre cinta de lomo de cerdo va dos coma noventa y nueve euros el kilo y tomate rama noventa y nueve céntimos el kilo comprando en Super Sol te ahorras mucho dinero en juego

Voz 2 15:53 octavo encuentro Carratraca embrujo Andalucía siete ocho y nueve de septiembre esta ahí la cultura vuelven a las calles más de sesenta actividades en tres días focos artesanos y talleres cetrería degustaciones espectáculos de fuego y malabares y los conciertos en la plaza de toros Elviria el viernes Ecos del Rocío el sábado auténtico El Brujo Andalucía en Carratraca acércate y déjate envolver por sumas o la colaboración de turismo y deporte Junta de Andalucía

Voz 1 16:42 oye

Voz 6 17:47 un asunto que interesa a muchas mujeres

Voz 1315 17:50 hoy han presentado los profesionales de la Unidad de Gestión Clínica de Obstetricia Ginecología del Hospital Regional Universitario de Málaga una técnica quirúrgica pionera en Málaga para preservar la fertilidad en casos de cáncer de cuello de útero mujeres que sean diagnosticadas con este tipo de tumor voy a saludar al doctor Jesús Jiménez que es el director de esta unidad de gestión clínica de Obstetricia Ginecología buenas tardes doctor

Voz 31 18:14 buenas tardes bueno es una técnica pionera

Voz 1315 18:17 ya en Málaga no sé si en Andalucía también el resto del país en qué consiste

Voz 31 18:21 es una técnica quirúrgica que evidentemente está desarrollada para dar la posibilidad a las mujeres jóvenes con deseos con deseo no cumplido de tener hijos no en que tiene cáncer de Caudete Perino les da la posibilidad de extirparle una zona enferma la zona que miles el tumor con todas las garantías oncológicas no conserva el cuerpo de Lutero para que a posteriori puedo puedan tener una una gestación y así cumplir el deseo reproducido que que la mujer tenga esta es una técnica que desarrollada pues bueno pues el equipos quirúrgicos que están que tienen experiencia en el tratamiento del cáncer de cérvix y que además pues tienen conocimiento y todos miran una serie de técnicas de cirugía laparoscópica Mínima Invasión cuando el conjunto de estos dos áreas de conocimiento se cierre un equipo pues eso facilita que se puedan acceder a extirpar la zona enferma conservar todo el resto del aparato genital

Voz 1315 19:23 de Lutero doctor esto es pionero en Málaga pero se hace ya en otras ciudades en otros hospitales de España

Voz 31 19:30 sí esto es una técnica que ya dio una serie de años sin llena es verdad que no se hace es una técnica generalizada en todos los hospitales como les decía requiere una especial entrenamiento hay cosa podría haber cinco seis centró a nivel a nivel nacional que está habitual

Voz 1315 19:49 no ustedes creo que la rueda de prensa han contado el caso de una paciente ya no sé cuántas pacientes se han podido ya beneficiarse están no

Voz 32 19:58 otro nosotros lo hemos publicitado porque es

Voz 31 20:01 primer caso lo que es cierto que el primer caso que se ha hecho aquí

Voz 1315 20:04 en Málaga una era una paciente de treinta y siete años no

Voz 31 20:08 sí que es verdad que algunos miembros del equipo quirúrgico ya tienen experiencia en otros en otros hospitales de es territorio nacional

Voz 1315 20:15 esta mujer de treinta y siete años se ha podido conservar el útero para una futura gestación en cuanto ya se recupere no

Voz 31 20:23 bueno señora ya está recuperada extirpa es decir pase el cuello del útero que dónde está la enfermedad hace una valoración y extirpación de los ganglios que te confirman que una enfermedad la enfermedad está localizada pasará la primera revisión de comprobación que ya ha pasado aunque sigue sigue sin enfermera allí en ese momento era cuando ya empiezan la señora a intentar la gestación y la situación se produce de forma espontánea fenomenal y si no se produce de forma espontánea pues lógicamente entra de nuestro programa de de reproducción asistida se ayudará a ayudar a la a la consecución del embarazo o lógicamente ser una una intervención especial un caso muy especial requerirá un nuevo una continuación en nuestra unidad de de control de control perinatal posterior porque bueno es lógicamente sin embarazo que tiene más connotaciones embarazos de riesgo pues claro claro

Voz 1315 21:21 eso les a preguntar el doctor hay garantías de que estas personas con esta técnica se queden embarazadas fácilmente bueno entiendo

Voz 31 21:30 claro que cuando tú le plantea esa mujer tratamiento de ese tipo hay tres instándoles a uno garantizar que el tratamiento tiene la seguridad oncológica que requiere un problema serio como es el cáncer de cuello uterino dos de garantizar que lógicamente el Barça que pasa ayudarle a conseguir la gestación quién sea dejaron al natural o bien sea por tiene interés una vez que consiguió el embarazo hacer el embarazo catálogo de alto riesgo va a recibir el apoyo por parte de la unidad de patología de nuestro centro para que es ese barato llegue a puerto

Voz 1315 22:08 pero le digo que que que hay garantías en que el al final la gestación sea se pueda producir

Voz 31 22:14 sí eso la experiencia hayan dice que sabemos ciento setenta por ciento que el setenta por ciento de las mujeres que le han a las que se ha realizado esta técnica quirúrgica han conseguido una gestación ya sea de forma natural de forma con ayudas

Voz 1315 22:28 cuál es es el dato no sé si te manejan otro dato cuántos casos de cáncer de cuello de útero tratan anualmente en el hospital ese dato lo tiene

Voz 31 22:38 nosotros nosotros de cáncer idílicos quirúrgico estamos entorno a los cincuenta casos al año palés de estos lógicamente tienen que ser mujeres que está que desea que desean tener Kennedy claro porque alguna alguna las que son las que están en edad reproductiva algunas de ellos ya han cumplido su deseo genérico aclara se han cumplido pues una vez que esto supone supone que nuestra casuística en torno a cuatro cinco seis pacientes hagan nosotras que se podrá tener

Voz 1315 23:05 han aumentado los casos de cáncer de cuello de útero doctor en los últimos lo sabemos

Voz 31 23:12 evidentemente es un cáncer que tiene relación con el virus del papiloma

Voz 1315 23:15 sabemos que las el me da igual

Voz 31 23:18 me con más Maastricht valenciana no interactuar y eso conlleva que sí que efectivamente hasta que la campaña de vacunación no no no dócilmente estén más implementadas es la población pues ahora efectivas un repunte en la que de Coyote vino en inicio actuales

Voz 1315 23:36 hay suficiente información falta todavía mucho

Voz 31 23:39 yo veo que hay mucha información de lo que pasa es que hay mucha desinformación a veces por parte de las redes sociales hay vivido con falta de conocimiento y falta de experiencia se está convirtiendo en líderes de opinión a propósito de de de meter ruido entre comillas con respecto a lo que es es un éxito actuales no es una patología que tiene tratamiento puede prevenir una adecuada y entonces pero bueno aun así información para que lógicamente hay además a nivel de los centros desde los colegios de los colegios de chicos jóvenes la educación primaria pues lógicamente psicológicos nunca está demás nunca está de más que se la formación adecuada pero este es un cáncer que se puede curar con con vacunas eh porque aunque se puede prevenir perdón pondremos son Facundo

Voz 1315 24:32 no te agradezco muchísimo que no se haya atendido técnica quirúrgica pionera en Málaga para preservar la fertilidad en casos de cáncer de cuello de útero en casos de mujeres que quieran ser madre ya lo han hecho lo han practicado esta técnica con una paciente de treinta y siete años a partir de ahora se va a hacer en el Hospital Regional de Málaga doctor Jesús Jiménez director de la Unidad de Gestión Clínica de Obstetricia Ginecología del Hospital de Málaga gracias por atender la llamada la Cadena Ser

Voz 2 24:59 nada suerte en un abrazo

Voz 1 25:04 venga

Voz 11 25:05 cambiamos de asunto la una menos cuarto la vendimia que llega este año un poquito más tarde de lo habitual debido principalmente a las temperaturas moderadas que sean registrados registraron el mes de julio está hecho que la uva tenga menos grados de los necesarios para recogerla y por eso se ha retrasado este año en torno a doscientos jornaleros malagueños trabajarán está Camps

Voz 1315 25:25 Peña en los viñedos de la provincia siendo en Mollina donde se hagan más cantidad de contrataciones en la Axarquía y en Ronda las las contrataciones también serán menores por tratarse de explotaciones de negocios familiares espera que la cosecha sea mejor que incluso la del año pasado la del año dos mil diecisiete Mario de Jaime buenas tardes

Voz 33 25:44 buenas tardes Esther el proceso de la vendimia tuvo el año pasado unas cifras difícilmente superables alcanzar los casi cinco millones de kilos recogidos Si bien este año el retrasa la vendimia ha perjudicado a algunas asociaciones y agricultores dentro de El Borge consideran que no hay nada excepcional ello Paco Blanco es el gerente de esta cooperativa

Voz 1325 26:04 la la vendimia tampoco está tan descabelladas yo llevo aquí toda la vida de dio hoy la vendimia aquí era

Voz 34 26:12 porque veinte veinticinco de agosto

Voz 1325 26:14 lo que pasa que estos años de sequía mucho mucho mono en nada Navas Nano e que la vendimia aquí de media de agosto parlante

Voz 33 26:24 además de las temperaturas templadas durante el mes pasado verá Blanco señala también a la tardanza las lluvias necesarias para que tengan lugar los brotes que dejarán paso al proceso de la vendimia

Voz 1325 26:34 en la comparativa más o menos novecientos sesenta hectáreas ciento sesenta ciento sesenta hectáreas algo más tarde ven veinte día más tarde que el año pasado doce si viene más tarde porque como llovió mutar de este año la viña brotó ya más tarde hay tanta sequía patraña cuando ya llovió ya brotó más tarde a Der brote viene retraso en el brote de la viña viene retraso este año de la vendimia

Voz 33 27:05 cada vez menos trabajadores optan por marcharse a Francia durante las fechas en las que tiene lugar el proceso de la vendimia este año según datos de Comisiones Obreras en Málaga serán alrededor de doscientas contrataciones aunque la mayoría son temporales Andrés González es el secretario general del Sindicato de Industria los con

Voz 15 27:22 de otros que se hacen lo que se deben de hacer en este centro son contratos temporales de un nuevo servicio para aquellas explotaciones que necesiten incrementar plantilla en el proceso de recogida de la uva los contratos y los trabajadores contratados

Voz 6 27:39 dar un mínimo de seis euros con noventa

Voz 15 27:41 seis a la hora la jornada que establece el convenio colectivo del sector del campo son seis horas con treinta minutos de trabajo durante seis días a la semana o eh siete horas cuarenta y dos minutos durante cinco días a la semana

Voz 33 28:01 con todo todavía sigue habiendo agricultores malagueños que deciden ir a Francia a la gran vendimia sin conocimiento previo una decisión que desde el Sindicato de Industria no recomiendan de ningún modo

Voz 15 28:11 la Francia a pesar de que la gente que yo era caminar hacia la aventura Hey la recomendación del sindicato es que no vayan a la aventura hacer una recomendación a las personas que nos parece muy importante que no que no accedan a pagar nada por ofertas que les digan que les van a llevar a trabajar a Francia los contratos y la gente que se contrata en Francia no cobra nada pueden hacer un contrato por lo tanto no caer en la trampa los falsos en la en las falsas ofertas que comienzan pidiéndole dinero a los trabaja

Voz 33 28:51 como he dicho antes Esther Se espera que la cosecha sea mejor que la del año dos mil diecisiete cuando se recogió más de cinco millones de kilos de uva Joaquín Zavala es el perito de la cooperativa de Mollina

Voz 15 29:01 sí sí sí porque las condiciones meteorológicas han sido favorables en todos los aspectos no han sido condiciones de humedad que te poniendo a problema

Voz 1325 29:10 de Ovidio de hongos

Voz 15 29:12 de otro tipo de enfermedad AVE Hinault ha sido seca pues la primavera la verdad que vino lluvioso

Voz 33 29:18 el de Maragall consta de tres zonas claramente diferenciadas dos de ellas en la zona de La Ser guía y la otra en Ronda donde los cultivos son en su mayoría familias

Voz 1315 29:26 pues que vaya bien la vendimia de este año la una menos diez

Voz 1 32:52 celebra mañana

Voz 11 32:52 sábado uno de septiembre su tradicional fiesta de la José Blanco que cumple medio siglo repartirán tres mil litros de esta popular sopa fría esperan poder recibir la visita de unas diez mil personas Carmen Gallardo hola buenas tardes

Voz 41 33:05 buenas tardes en el año mil novecientos sesenta y ocho se celebró por primera vez esta fiesta con el objetivo de acercar el municipio a otros puntos de la provincia malagueña ya terminado siendo la cuna de la jo Blanco José Gámez alcalde de de Almarcha

Voz 1316 33:18 el origen es reivindicar una mejor comunicación con Málaga por el camino de herradura que unir que que unía Almáchar como conejos acordábamos de más de sesenta kilómetros la XXXII así vinieron seis autobuses por el río se agasajó todo el pueblo a los visitante vinieron la servirá de de la época El gobernador se dio a me gustara ajoblanco uva moscatel pasa ahí vino lo mismo que ahora damos ir ese compromiso que se arrancó a la utilidad de lado toca se llevó a cabo se consiguió la carretera ITS entonces en una primera fase como si fuera una fiesta del pueblo se hacía esta fiesta de las blanco lo en adelante a partir del año la XXI pues acogió esta vertiente turística de desarrollo demostrar nuestra gastronomía y que da a conocer al macha el para qué cuenta la leyenda que un viajero Yves la leyenda no y es un hecho constatado que

Voz 1325 34:14 sí

Voz 1316 34:15 muy señeros del caso que estaba pasó por aquí haciendo el catastro de rústica Abalo Lagarde hace ya dos siglos ir de este caldo que sí pues se creía que era una sopa caliente pero unas sopas se quedó tan prendado de este espacio como lo hacemos aquí a la manera Almáchar niños de esté ajoblanco que lo inscribió en el Registro Mercantil ir por eso decimos nosotros está también constatado y dado que son la cuna

Voz 41 34:49 dos cocineras llevan cinco días preparando este plato que tiene un origen de familia pobre y humilde pero que hoy en día está reconocido como un auténtico manjar tres mil litros se van a repartir en siete puestos en lo que no habrá que esperar colas

Voz 1316 35:01 sin pues tenemos sobre cien voluntarios que lleva el solito identificativo para deportiva esos tres mil Lito que llevan dos cocinera haciendo las cuatro cinco días está cero grado algún guardado en una cámara frigorífica así se cómico uva en los dos sitios manzana pero aquí el típico es el ajoblanco echó con aceite de oliva con miga de pan Almendral y por eso se vinagre sal y sal al gusto hizo una fiesta hay que caldo tan malagueño era un plato de pobres y que ahora pues un manjar de dioses en todo restaurante que se precie

Voz 41 35:42 no sólo se repartirá blanco también pasa moscatel todo ello amenizado por el sonido de banda de verdiales y las novedades que trae el cincuenta aniversario más litros premios cante flamenco

Voz 14 35:52 hemos incrementado algo lo litronas Oblak coloquio de UPA ahí tenemos una vena ICO con tapeo gratuitos de caldereta sangría y además también tenemos un premio ajoblanco que esas pasan institucionalizado donde va a tener una pregonera decepción que es que Beatriz Díaz escuchando canciones de Rueda escuchando verdiales que van a ver dos anda tocando por la calle una actuaciones de de los coros los grupos de baile de Almáchar un baile flamenco una noche flamenca donde va estar Lole Montoya Samuel Serrano dos artistas de renombre

Voz 15 36:35 y todo gratuito

Voz 41 36:37 mañana sábado uno de septiembre desde las once de la mañana ya está bien entrada la madrugada al marcha celebra su gran día con la fiesta del ajo blanco

Voz 2 36:45 la red que ya de la provincia de Málaga le ofrece la información del tráfico

Voz 41 36:51 a esta hora la capital malagueña presenta tráfico más intenso en la salida de la avenida Andalucía en sentido hacia Torremolinos y en la zona de Valle Inclán además del entorno de la zona centro en calles como Carretería Álamos y Atarazanas en las carreteras de la provincia y algo de tráfico lento en la travesía de San Pedro de Alcántara sentido Málaga y en la salida del Arroyo de la Miel sentido Cádiz

Voz 11 37:35 de Degusta La Pobla o no lo he probado no has probado la por Blanco es que no me llaman bueno no saber lo que te pierdes es un manjar y con uvas moscatel mañana te invito a comer a tomar con la marcha venga llegamos a la una del mediodía en un minuto y medio nada y seguimos después segunda parte del programa las noticias que enseguida sale

Voz 39 37:58 no está fin

Voz 2 38:12 Llum

Voz 0325 40:12 una mayoría en Canarias el presidente catalán Quim Torra insiste en su respuesta a Pedro Sánchez que previamente había advertido de lo que puede ocurrir si se retoma la vía unilateral Torra ha asegurado durante una visita a Perpiñán en Francia que él daba por hecho que el Gobierno español quería dar una respuesta política a un problema político y también que cumplirá lo que le ha dicho el pueblo de Cataluña Barcelona Pau rumbo

Voz 0225 40:32 Torra entiende que Sánchez aunque no lo especifique amenaza con volver a aplicar el ciento cincuenta y cinco a lo que el president recuerda que la posición que le trasladó el Gobierno socialista es la de responder políticamente de manera negociada Torra reitera que su obediencia es al pueblo de Cataluña Preguntado sobre si eso significa volver a la vía unilateral si es lo que decía el Parlament el president lo niega de esta manera no

Voz 42 40:54 quiere decir eso quiere decir que como catalanes nosotros entendemos que la soberanía al pueblo a Catalunya radica en el Parlamento de Cataluña por lo tanto yo tendría un problema así no obedeciera al Parlament de Cataluña ese es mi problema como presidente de la Sanitat Hinault otro

Voz 0225 41:12 Torra ha hecho estas declaraciones como decías desde Perpignan en la parte catalano parlante de Francia donde ha visitado la escuela catalana hay también se reunirá con la presidenta del departamento y el alcalde de esa ciudad que ordenó retirar los lazos amarillos y se negó a firmar un manifiesto que pedía la libertad para los presos del pluses

Voz 0325 41:28 Ciudadanos es una al PP en su intención de que el Gobierno no pueda sacar adelante el techo de gasto y unos presupuestos que incluyan una posible subida de impuestos para las rentas más altas el Partido Popular asegura que pondrá todas las dificultades posibles en el trámite parlamentario que algo similar acaba de decir el secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas

Voz 1089 41:45 tenemos la esperanza de que Sánchez rectifique sino de que Sánchez sea incapaz de aplicarse viejas fórmulas porque no tiene fuerza suficiente para hacerlo porque es incapaz de aprobar un techo de gasto porque es un Gobierno incapaz de sacar adelante unos presupuestos generales y por lo tanto nos vamos a salvar seguramente los españoles en este caso gracias a esa incapacidad de Sánchez de esas fórmulas que serían contraproducentes que insisto pondrían en riesgo la salida de la crisis

Voz 0325 42:14 al menos ese seiscientos cuarenta niños migrantes han muerto en el Mediterráneo desde el año dos mil catorce según Save the Children que señala que la cifra puede ser incluso mayor porque muchas de las desapariciones que se producen en el mar no están certificadas en lo que llevamos de año mil quinientas cuarenta y nueve personas han muerto intentando llegar a Europa de las que sesenta y cuatro eran menores vamos ahora de nuevo a Barcelona el sindicato de trabajadoras sexuales cuya creación ha autorizado el Ministerio de Trabajo según la ministra Magdalena Valerio por un error ha leído un comunicado en esa ciudad en el que insiste en la necesidad de constituirse como tal sindicato han asegurado que en las próximas semanas iniciarán los trámites cuéntanos Albert Prat

Voz 43 42:56 jugadoras sexuales después de la decisión del Gobierno de Sánchez que quiere dar marcha atrás a la tramitación de un sindicato de prostitutas la agrupación otras han anunciado que a finales del mes que viene constituirán sí o sí un sindicato oficial de trabajadoras sexuales para defender sus derechos de hecho han denunciado la connivencia del Gobierno socialista dicen que no pueden aguantar almas sin paro vacaciones mi jubilación en definitiva sin que estas trabajadoras no tengan unos derechos laborales que defiendan según el comunicado organizaciones internacionales como la ONU la secretaria general de otras Concha Gurrea ha acabado diciendo No somos sujetos pasivos somos personas adultas que sabemos luchar para lo que queremos dentro de la legalidad establecida

Voz 0325 43:37 el vicesecretario de Organización del PP se refería esta mañana en la SER a la decisión de la ministra de tratar de revertir la creación de ese sindicato Javier Maroto lo considera otra rectificación del Gobierno

Voz 0893 43:48 por las mañanas aprueban un decreto lo aprueban en su ministerio con las personas que ella ha puesto de confianza que no sólo cuentan ya bazar de dicen que qué horror no han metido un gol y estoy abochornado bueno si esto fuera sólo esta ministra pero es que es esta ministra con sindicatos de construcción Saleh toda la justicia con el asunto Llarena ahora sí ahora no es el ministro del Interior con la inmigración

Voz 0325 44:12 vamos ya con la información deportiva Óscar Egido buenas tardes

Voz 1643 44:15 hola Carlos buenas tardes está hablando Luis Enrique en la sede de la Federación Española de Fútbol acaba de dar hace unos minutos su lista para los partidos ante Inglaterra Croacia que van a ser su debú recordamos novedades en la lista hay que dice el seleccionador Javier Herráez muy buenas

Voz 44 44:27 hola qué tal y si está Sergio Ramos en la lista no están Nico que ni Jordi Albany tampoco Yago Aspas habla de los presentes Hinault de los ausentes ha dicho Luis Enrique escuchamos en directo sonido de sala del técnico de la selección española

Voz 45 44:41 de Gea del del Manchester hay cinco jugadores pero hay un número grande de de jugadores españoles allí y creo que ese muy interesante ya partida que la lista quedado eh South Gate es eh

Voz 46 44:55 una lista en directo al fútbol él

Voz 1643 44:59 la rozar la primera lista de Luis Enrique además hoy a las doce de la noche se cierra el mercado de fichajes en España a la una y media el Real Madrid presenta a Mariano en el Santiago Bernabéu en la Vuelta Ciclista a España séptima etapa ciento ochenta y cinco kilómetros de Puerto Lumbreras Pozo Alcón totalmente llana la tapadera

Voz 0325 45:13 pues es todo pueden seguir informados en nuestra web en Cadena Ser punto com nosotros volvemos a partir de las dos la una en Canarias en Hora catorce con Antonio Martín

Voz 23 45:34 moda estilos de vida tendencias glamour famosos

Voz 11 45:42 todos los viernes a esta hora del mediodía con Jacqueline Campos la gran Jacqueline Campos buenas tardes buena hoy en la distancia porque estás en tierras italianas te echamos de menos

Voz 6 45:56 juegan pero por ahí

Voz 1315 45:58 qué bien en Florencia bueno estás muy bien en Florencia déjalo déjalo está muy bien José María Martín que está en Marbella hola José Mari buenas tardes yerno con buenos llevarnos qué tal tiempo hace Florencia Jacqueline

Voz 6 46:12 con muy bueno al calor hace verdad pero esta ascendía esta fantástico así que después de estar con vosotros no bueno pues por la Galería de los Uffizi un osado con tú lo sabes perfectamente lo que cuesta entrar a esa galería Juan cuando ya tenga que ir al hostigar veinte el gusto

Voz 1315 46:32 hombre

Voz 6 46:35 creo que la firma ha abierto además abierto este año justo cerquita pegando con la Galería de los Uffizi

Voz 1315 46:44 sí que vernos un pacto

Voz 6 46:46 con la historia de patera viva bueno posible

Voz 48 46:51 igual mi marido aceptar que aprovechó la realeza

Voz 1315 46:57 aprovecha el tirón vamos aprovecha el tirón te vas a perder la Goyesca de mañana en Ronda

Voz 48 47:03 qué pena que no se pueden ser hoy Clara la Goyesca

Voz 1315 47:10 no no tampoco yo no voy a ir José Mari no sé no sé pero sí

Voz 2 47:13 sí me encantaría encantado

Voz 1315 47:16 a perder

Voz 6 47:17 o te veo una cosa hongos crítica el gran acontecimiento que que que bueno pues se se viste de gala esta semana ronda está viviendo su fe serás de ciertas pero es que el cartel de la corrida goyesca mañana vamos a poder ver a Morante de la Puebla a Cayetano ya Roca Rey mañana semana o el mundo de la moda y el mundo de la Tauromaquia Vicky Martín Berrocal

Voz 1315 47:45 si la ex de El Cordobés

Voz 6 47:48 sí eso es el cordobés que sabe perfectamente lo que es un traje para torear bueno pues ese traje que para sí que ha sido iniciativa de Morante de una pues la había pedido a Vicky Martín Berrocal que si a la diseñadora de algo tan especial que aunque estaba diseñada por ella después pasa por supuesto por las manos de de de hombres

Voz 48 48:13 es que llevan muchos años confesó

Voz 6 48:16 dos chicos siendo porque eso es un trabajo de de una pura artesanía llevada a en este caso al cuerpo de Morante bueno esto es absolutamente nada

Voz 1315 48:29 pero iba entre ellos el ambiente

Voz 6 48:32 es espectacular primer hablando de una plaza de toros

Voz 1315 48:35 historia no

Voz 6 48:37 es histórica es histórica y luego todas toda la historia efectivamente además

Voz 1315 48:41 es la primera es la primera feria la única yo creo de España que celebra una fiesta una feria en honor a un torero a Pedro Romero

Voz 6 48:50 sí sí la única feria de España la única que te iban a todas esas otra visión llegan los estorninos nombre en en coches de caballos hasta hasta la plaza de toros hasta el coso entran lo mismo que todas las damas que también ahí me algo muy especial al rededor de estas mujeres el carteles una preciosidad

Voz 1315 49:10 sí

Voz 6 49:12 poco hacia esas mujeres antiguas además lo ha pintado una una pintora valenciana Carmen Calvo y luego lo que utiliza es toda esa fiesta alrededor de Pedro Romero de los de conciencias hasta Cayetano que además ese también es tradicional que en una persona de la familia que que todavía continua con esa tradición todo el toreo pueda torear bien en este caso es Cayetano mira yo estuve y la suerte de estar cuando tomó la alternativa Cayetano en Ronda donde los de Ronda también hay hay que recordar que el propio Cayetano producción en años dos de otro traje diseñado por Armani Armani es había diseñado para nosotros pero tuvo una acogida tuvo pensiones y lo tuvo que dejar para el año siguiente que fue un ultraje en en en plata en colores preciosos ni también hace dos años su mujer Eva González no también otro para él en blanco sin negros aspirador en el en el Tajo de Ronda no es la primera vez

Voz 48 50:21 que estuve llevar el diseño nombres

Voz 6 50:25 conocido los bonos de este caso fíjate Armani lo que Francisco momento ahora para nosotros es Vicky Martín Berrocal creadora de este traje bueno pues continua y esperemos que siga siendo así

Voz 1315 50:36 la Goyesca mañana en Marbella en Marbella no anda no es que me iba me iba y me va a hablar de más

Voz 48 50:42 ese lo tenemos cerca eso eso concejales Rosa

Voz 1315 50:45 por qué Jacqueline los expresidentes del Gobierno quiénes están en Marbella disfrutando sus vacaciones han disfrutado sus vacaciones estos días Felipe González creo que ha estado no

Voz 6 50:57 sí sí he empezado entre José María me lleva ya de julio en hacer mucho deporte ya sabéis que José María Aznar es Serra interés está cada día también lo hacen ya con esto en toda una zona era la zona del paraíso que formaba parte del término municipal de Estepona y después compró su casa una casa que está en la zona de al final en el que bueno pues aquí nada más acercarse ya es como Funcas por supuesto con esa seguridad se tiene que que también se ha creado una pequeña polémica entorno a la estancia que los se presidenta espantó cuales lejos y María Mar por aquello que lleva la seguridad de dos ex

Voz 48 51:42 presidentes lo cierto es

Voz 6 51:45 es un punto al final en la Costa del Sol que ha sido elegida tanto por unos como por otros élite González acaba de llegar pero que ha debido a mar días y en este caso también lo han hecho en su esposa que hacía bajar García vaqueros efigies Ana en otoño economía García pero que a veces la mujer que Pedro Trapote ellos tienen una casa en cuya Ia querido disfrutar de unos días tranquilos de vacaciones y el bono el puntos digamos la la la que explota es que ha subido a dos expresidentes del Gobierno en en Marbella

Voz 1315 52:23 queremos hacer una tertulia de expresidentes aquí José Mari los llama llamada convoca hay días está garantizado

Voz 2 52:30 la reúno

Voz 6 52:33 eso te indiquen para para comer para para cenar sobre todo a esos personajes famosos de la zona de Guadalmina en el que se dan citas y más objetos de los que injustos cosas acercado en algún momento les hemos visto allí corté es también coinciden con otros políticos con pocos Dolores de Cospedal ha sido la de Marbella con Ignacio López del Hierro en Chile

Voz 1315 52:58 bastante de politiqueo Jose Mari Jacqueline en Marbella la semana que viene hace playoff baja muchísimo

Voz 2 53:05 no creo que adopte va más responder lo mismo eh sí sí que se está notando el bajón ya estamos la XXXI y ya se están notando simplemente en el tramo de carretera en el tramo de carretera que yo hablo todos los días para ir a estás te pone venir hacia aquí hay se nota ya el tráfico muchísimo