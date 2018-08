Hoy por Hoy Málaga (31/08/2018 - Tramo de 13:20 a 14:00)

Voz 1 00:00 el muy bañadores de nueve con noventa y nueve las grandes rebajas del verano están en en Blair en su Málaga Torremolinos y Fuengirola

el guitarrista Samuel Diz ofrece un concierto literario en el Museo de Málaga viajará con su guitarra hasta el año mil novecientos dieciocho para representar la música de la Generación del veintisiete tomando como referencia la figura de Federico García Lorca y Antonio Villa

Voz 10 02:50 el evento es gratuito y comenzará hoy

Ernes XXXI de agosto a las nueve de la noche en el Museo de Málaga Palacio de la Aduana Algarrobo celebra su XXI edición de Noche Flamenca el paseo marítimo de la mezquita Villa reúne hoy viernes treinta y uno de agosto a artistas como Joaquín Soto tía Isabel Ana Pastrana o Juanma el canas cero el espectáculo fiesta gitana de la calle de los negros comenzará a partir de las nueve y media de la noche Plaza Mayor presenta esta noche a partir de las diez espectáculos de trial bike magia baile y actuaciones musicales de cantantes como María Ruíz Manel López o la voz flamenca de Tania Ortega

Voz 12 03:48 el él

Voz 1704 03:49 Diez

Voz 13 03:51 de ser Málaga hola bloque

Voz 8 03:57 se van acabando estos viajes que todo este verano hemos practicado hemos hecho con Abigail y con Pedro nuestros boquerones viajeros hola buenas tardes desde Madrid estáis en Madrid allí en Gran Vía treinta y dos es que vivís en Madrid realmente aunque tenéis mucha comunicación con Málaga no Pedro y Abigail porque somos de aquí bueno como no podía ser Rafael pero hoy Nos vamos un destino español que hasta aquí habíamos hecho muchos destinos internacionales Nos proponemos Tenerife

Voz 10 04:28 sí porque justo en Tenerife hicimos nuestra dando de de miel gente nos decía en plan pero porque es muy típico no para las sí pero la gente decía que por qué no fuera que sois muy viajeros

Voz 14 04:43 de algo exótico claro y hemos dicho que

Voz 10 04:45 sí queríamos apostar por un destino de España porque hay muchos sitios muy bonito de nuestro país

Voz 15 04:52 y es que no conocíamos

Voz 10 04:55 las Islas Canarias

Voz 14 04:57 a ella le ha hecho allí fuimos con idea en plan así un poco bueno vamos a Tenerife como tenemos una semana más Island vamos visitando al final Tenerife no de sobra que

Voz 8 05:08 bueno pues contadme porque en invierno también tendrá su encanto os Castells en verano indio

Voz 10 05:12 no entramos en verano verano en verano en Málaga de San Juan

Voz 8 05:17 así que espero tocó un día de Terra o no casi casi

Voz 10 05:22 tengo un amigo mío americana casi se desmayó dado calor pobrecita bueno contando vuestra experiencia nosotros cogimos un coche de aquí ver para mí fue la decisión súper aceptaba porque hemos podido un poco toda isla lo que más me gusta a mí fue al Parque Rural de Anaga

Voz 14 05:43 porque nosotros lo realmente fuimos a Tenerife Norte el turismo ha alojado porque no de dar mucha gente va al sur de la típica playa hay fue un día a la playa me de hecho lo dimos todo pero nosotros tuvimos miedo ahí íbamos un poco combinando con el coche

Voz 15 06:00 es que fuimos un día a Parker

Voz 10 06:02 a Anaga que tiene como vista súper bonitas era como conducir a través de voz que me parecía

Voz 14 06:10 yo un lugar mágico típico típico el Teide evidentemente nosotros de hecho teníamos intención de dormir allí al amanecer desde arriba lo que pasa es que al final como una un poco tranquilo porque al final decidimos pues subir digamos lo que es la parte el teleférico pero no no amanecer digamos

Voz 8 06:31 a vosotros visteis es tuvisteis más centrados en el norte de Tenerife porque sur es más es más turísticos

Voz 14 06:37 sí al sur más turístico es donde está la playa Teresitas que nuestro conocida bueno toda forma pues también es bonito para nosotros fuimos por todos dimos la vuelta entera pero me parecía como que tenía más cosas originales diferentes que ver qué pueblo

Voz 8 06:52 los enamoró mira

Voz 14 06:54 dos de los vinos donde está el drago milenario eh nos pareció muy bonito porque es bueno fuimos sino como una ruta que cubría pues Garachico montón de pueblecitos que por ahí pueblo pesquero terminamos la Punta de Teno resulta cuando llegamos allí había un cartel que ponía que podía pasar pero bajo tú

Voz 8 07:12 responsabilidad Rakocevic

Voz 14 07:15 digo bueno esto no pillan bien no hay para morir aquí era como un túnel súper estrechos supera estrecho oscuro oscuro oscuro no sabía si venía alguien por allí no venía como se hacía buena ha vuelto a un poquito mejor toda la verdad la ida ETA no lo que pasa es que luego merecía la pena totalmente

Voz 10 07:30 sí amaneció da pena hice II acantilado de dos gigantes aquí me parecía como final do mundo sea era como una cosa que nunca había visto esos paisajes

Voz 8 07:40 después te dices como hay de todo seco del sur de la isla la humildad y la exuberancia del norte que tiene muchos contrastes no

Voz 14 07:48 sí la verdad es que sí que el norte que totalmente digamos volcánico con mal de piedra no hay más natural Exactamente era de hecho era parte de lo que buscábamos pero eso firmo a la parte del norte y el sur poemas playa a la arena de una playa bien vaya para allá

Voz 10 08:08 enunciado de de cerveza total total

Voz 8 08:11 pero al final recordar lo recorrí estéis todo claro claro claro

Voz 14 08:16 de hecho hicimos también para nada parapente exactamente era como que iba

Voz 10 08:21 es lo que te lleva un barco y tú vas volando detrás que no sé cómo se llama pero fue muy muy teniendo

Voz 14 08:29 yo me llevó de hecho fue mamá mamá aventura fue que no es llegó la lancha porque iba súper rápido no llevó a mitad de de allí del océano allí él no me empezó digamos como Un paseo por el aire Preval cogido con un no me acuerdo del nombre como se llamaba eso pero

Voz 10 08:43 era una de esas locura que tu dices es mismo una de miedo lo tengo que hacer porque porque ahora no lo hago ahora

Voz 8 08:54 alguna recomendación más comida la comida la comida

Voz 10 08:57 sí pues obviamente edad papas arrugadas y también sí como evidentemente lo que también me gustó y no sabía de eso antes era el queso asado que a mi me gusta mucho queso como tiene Sito con ese toque vez calor me ha gustado mucho el pecado

Voz 14 09:18 obviamente que he pecado que no escucha Mi vida la ropa vieja Marine a lo que pasa es que tenían en en verano en India es tomada de de de cosas que hay que probarlo

Voz 8 09:32 bueno pues Tenerife Sur o norte pues pues hay para todos los dos pues esto pues tenemos

Voz 10 09:39 la semana ahí te vas por ahí que le guste más en las

Voz 8 09:42 tú analiza la zonas rurales no pues el norte al que le guste el planteo pues el sur me está la laguna que como la verdad que una habría eso te iba a preguntar La Laguna

Voz 14 09:50 tenía muchísimo porque no me esperaba que tratan colonial como Si bueno dinero a Cuba pero un poco me recordaba esa imagen de de Cuba si no pareció súper bonito y supe diferente de lo que estaba viendo en ese en ese viaje

Voz 8 10:05 bueno la laguna que que es patrimonio de la Unesco creo no está catalogado está catalogado por la Unesco eso es Pedro y ahí el destino de la provincia de Málaga para visitar este fin de semana están en Feria este año este estos días correcto correcto por eso ronda

Voz 14 10:24 ante ronda que tiene la feria goyesca que que empieza ya y aunque yo no he ido nunca en época de feria goyesca ya me gustaría un año ni me llamó atención mucho yo he ido dos veces bueno a mí lo de la parte del Tajo aunque suene muy típico decirlo a mí JEME me sorprende muchísimo

Voz 8 10:43 preciosa ronda el precioso

Voz 14 10:46 el Tajo es espectacular luego lo lo baño ahora la muralla

Voz 8 10:52 se come de lujo que lo que quiere es muy curioso

Voz 10 10:58 fuimos a pero si yo no sabía nada de esta historia pero fue muy divertido ver cómo te contar nada tenía un poco gracias

Voz 8 11:11 eso te contaron la historia de los bandoleros

Voz 10 11:14 ahí pero tienen también como maniquíes vestidos de Rodero muchas gracias pero vamos que aprendimos un montón

Voz 8 11:23 bueno pues la semana que viene nos encontramos aquí con los últimos destinos que recomendadas en este blog viajero inhalado boquerones Nos vemos

Voz 14 11:32 muy bien gracias luego

Voz 3 11:48 hola hola

Voz 16 11:51 pues no

Voz 17 12:04 no hubo nada

Voz 18 12:28 ya

Voz 19 12:32 en chanclas

Voz 20 12:34 los conciertos y las canciones de este verano no se créanme porque sacaba

Voz 8 12:41 desde agosto también sacaban los conciertos porque llega un mes de septiembre cargaditos cargaditos y hoy para despedir el mes de veraneo tradicional Jesús Sánchez buenas tardes hola qué tal te vas de fiesta a Benajarafe nos vamos todo es decir trabaja me gusta me hombres

Voz 22 12:57 claro sí que está todo el mundo imitado mira esta noche tenemos desde las once bueno empezamos a las diez con grupo local de Benajarafe Vélez que va a hacer una musiquita allí para calentar el ambiente para la a las once de la noche tener en el escenario apunta de David Barro Raúl apuntando sí sí por supuesto Sombra y luz clásicos si a los de toda la vida vienen Sombra y luz

Voz 14 13:23 el franco homólogos son dos Miguel Franco

Voz 22 13:26 Molina Alicia Fernández que tiene mucho ver con luchando un montón de premios aquí en Málaga lo Centella el toro enamorado de la luna que le gusta JJ Triana de Alba Erika Leiva que tiene una

Voz 8 13:37 no tenemos muy triste

Voz 22 13:40 como tristes si es que para esta noche es que no vaya calentado treinta y luego llegue a Cansado móvil de Montoya Zaira Lorenzo Molina saquen Lorenzo Molina no bueno te lo digo

Voz 8 13:53 tienes manos

Voz 23 13:55 es hacia arriba no el padre

Voz 22 13:58 de Melody mi padre mis si bien si viene no no sabemos que se es la hija pero viene el padre Davinia Nina Alemania que trata

Voz 24 14:08 la la música el folclore de nuestra

Voz 22 14:11 tierra de una forma muy especial muy muy moderna Raúl Palomo también que es Hakkinen Álava el gasto el dinero de la cala de pueblo pero que lleva ya como daba vida en cuenta premio te va cantando el hombre sí aún ahora últimamente ganamos ha dicho gran cantan toda la vida grande Raúl muy grande solamente son de de Rincón de la Victoria de Málaga son los que ven Ortigosa todo esto tenemos esta noche crees que te pongamos sí

Voz 25 14:40 hombre muerto

Voz 18 14:43 sí

Voz 1704 14:46 que es J es muy disciplinado hasta que duda de Dallas bueno ya te lo adelantó porque el el viernes pasado el año pasado el pasado pero pero bueno o recordar un poco a los agentes el día siete de mi cumpleaños esto un dato que bueno interesar pero yo lo lo dejo ahí porque lo dice la necesidad bueno

Voz 26 15:14 decirlo el pues tenemos la Luna Mora de Guaro tenemos a niños aquí con Manuel Carrasco por cierto no OJ como Manuel Carrasco

Voz 27 15:25 eh

Voz 26 15:27 y con su bajo tu salas que es el

Voz 8 15:29 no hay un montón de conciertos

Voz 26 15:32 sí sí sí sí ahora tienes Niña Pastori y luego también tenemos buena hay tanto que él mismo día tenemos en Málaga

Voz 1704 15:39 cierto que por cierto tenemos un concurso para conocer me cae mal mal Uma te cae mal muy mal machista y eso pues muchas cosas pero bueno nos pero así los tomar amo al tiene letra la letra de la canción claro de que no lo que dicen en la cantera otro día otro día hablamos esto vale tu bandos kilos de más humano bueno malo bueno pues

Voz 26 16:04 eh vamos a otra cosa mira tenemos el el Chanquete que es un festival que hace la playa de Nerja tachó Shiva cuando con eso es el día quince el fin de semana siguiente en el plazo de Nerja tenemos ahí un maratón desde las cuatro de la tarde hasta mañana

Voz 22 16:17 que hay que ir desayunado hoy conmigo porque sino es que no no puede aguantar viene caso que rap S F de guerra Sevillano Juanito de El Canijo de Jerez ve demoró doblé en Bali insta bleu Tom qué te parece que me gusta debuta Chanquete Music Festival ahí

Voz 18 16:38 vida

Voz 1704 16:42 flamenquito geometrías del Rayo se llama luego algo mi la gira Manolo García si se quedan de césped que tiene Iker que no lo hacía nadie nadie tiene me cae bien bien caro a todo el mundo por eso suena Málaga

Voz 26 16:57 Irene y a las nueve y media será el veintidós de septiembre esto ya el siguiente fin de semana al siguiente fin de semana de lo que te contaba Niña Pastori

Voz 1704 17:07 niño Azor el siete Chanquete es el quince el XXII Manolo García Pérez que al día siguiente de García veremos a un maestro virtuoso tremendo que espera espera espera fijamos una mesita mano lugar de Guti adiós cuentan en que no se da cuenta García es el único tío que yo conozca no conozco mucho menos de lo que yo he oído de música pop en nuestro país que no tiene estribillo las canciones es verdad te pone el tiro al fin devuelto todo nuevos imposibles una canción completa Manolo García sólo ves una porque duraba dos minuto como un burro Barrabás han durado dice sí

Voz 26 18:13 junto al soldado insurrección más difícil porque de letra que un burro amarrado a la puerta del baño

Voz 22 18:20 bueno aquí está el maestro Ara Malikian

Voz 26 18:29 antes nada día siguiente Manolo García hay que ahorrar e para septiembre ya sabemos que la Volta alcohol y todo eso pero oye que había que siempre quiere algo le cuesta veintitrés de septiembre Auditorio Municipal de Málaga Ara Malikian vayan siempre de concierto

Voz 1704 18:45 en Málaga no ahorra

Voz 28 18:56 que me da de comer

Voz 1704 18:58 claro

Voz 28 19:06 te piden

Voz 26 19:06 vale que digan lo que pasa es que esto humano yo voy a Harama ya llevan mal humano cosa escribe quítame era para palabras veintitrés de septiembre el Ara Malikian y luego ya tenemos el veintinueve para acabar el mes Si te quedaba algo veamos aquí te deja doscientos tres entrada pero no en un segundo e veintiuno de septiembre auditorio también que no novedades que no descansa al chiquillo tenemos ya por fin a Joan Manuel Serrat en Málaga

Voz 18 19:42 lo se ha recuperado

Voz 1704 19:48 yo no lo sé tú lo sabes bueno pues me trae lo mejor de su repertorio y nada pues ahí va a estar haciendo sugiere mediterráneo iba estaremos Carles cancele como Lucía por ejemplo o Mediterráneo que hacer Samurai publicara que que no para traer ya por fin no pudo venir a puede estar auditorio Airlines

Voz 27 20:16 y este esta me parece que sí que

Voz 1704 20:18 en busca ya de buena salud y que el día veintinueve de septiembre estará cerrando el noveno Joan Manuel cerrar aquí en Málaga qué te parece el anillo para cuantos ese no viene ya me encanta eso que la niña Hidalgo esta semana la música de Serrat imagina que viniera aquí la Jennifer López que imagina oye puesto muy vete que te ves el responsable musical si todo esto porque seguro que sale mal la entrada

Voz 29 20:57 Serrat de fondo con él nos despedimos

Voz 8 21:00 llega la información enseguida el resumen de la Cámara

Voz 29 21:03 de los balones

Voz 1704 21:04 la semana que viene si lo que tú quieras pero esta noche queremos que esta noche en la noche de Benajarafe Gadafi

Voz 39 25:36 los amigos de la Cámara siguen de crucero ayer escuchábamos la primera parte hoy recordamos cómo fue este Grec segunda parte del crucero de los chicos de la Cámara

Voz 0660 25:46 a cero come mal Triana Bakio ahí habrá shopper tutti escuela alto Chano tú no puedes ese ojo la para no tú no puedo decir hace crucero nada nadar a ver estamos

Voz 40 26:02 me cuesta pelis Himma Celati Triana acompañando a tu Micky que se van de Siero marítimo pero lamentablemente yo no puedo per que yo he órgano exacto la segunda edición mío crucero

Voz 0660 26:20 marítimo nudista marítimo nudista

Voz 40 26:24 en peligro ya que para él y navegar en con el embutido al aire jurando se al fresco el amor que hecho gatitos Diango ahora recibiendo en la carita la brisa marinera

Voz 0660 26:40 las voces ya que como se llama este crucero y consumista

Voz 40 26:45 el crucero ópticos y llama pelillos a la mar pelillos y evidente

Voz 41 26:54 si en régimen de tu estoy

Voz 40 26:57 incluyendo todo incluido sí porque te puede incluir cualquier cosa en cualquier momento

Voz 0660 27:03 hombre yo espero turistas les gente liberal gente abierta al mundo

Voz 40 27:09 pero claro es lo que la gente busca en cualquier crucero amoroso

Voz 0660 27:13 qué has tenéis

Voz 42 27:15 tenemos a Activity

Voz 0660 27:21 su es la enfermedad inflamación de

Voz 40 27:29 la gente para todos los pasajeros y además en lugar de la tradicional le espectáculo lo vi Teatro del barco ofrecían bocata noté una película pelo de la mía productora

Voz 0660 27:43 estamos francés películas eróticas en el en el

Voz 40 27:46 sin dentro del barco

Voz 0660 27:48 era has película grabada dramática

Voz 40 27:51 ya tengo una protagonizó por mi actores fetiche el negrito de Juanes lo lánguido hace que protagonice a un mero marítimo durante una tempestad durante resulta ayer una Forte tormenta Tuta la comida se cae por Laporta estés Excal cruceros sin alimento ya El negrito que trabaja camarero obedeció ofrece a pescar pese para todo el pasaje de maravilla el capitán he dice que el alta mar es imposible pescar en fin re Mail negrito dice que lo deje a él entonces que hace que es el negrito pues de momento el negrito se saque el Cayetano ese apoya en las barandillas de la cubierta si se producen el mirar coló llegar a título a la película consideradas peligrosas desde que la tengo por la cubierta somática es conmigo ya seis dorada picando picando clara pero que dado la adorada acude a Chile al abusar es más fácil Él a la pesca de más de ahí por ahí llega el capitán del crucero nudista que usa directa en campos de no puede esperar a que Sharpe el barco para intimar con la pureta bueno ratifica gorda que se sube al barco y nada más se acaba de embarcar punto el pasaje dio el capitán procede con el simulacro de salvamento separa a hombre a la mueren con un megáfono les dice que se vaya quitando la ropa y colocándose el chaleco salvavidas aquí el Capi Aldo se quita los calzones ya más caliente que un balonazo las orejas da por megáfono labor de de colocarse en la parte del barco asignada para Il simulacro que es la orden que da nombre a la película como mejor película las películas se llama momento la señora que ya estén sin ropa que se vayan poniendo en popa

Voz 0660 30:30 las iba dirigiendo hacia la parte de que vendría a gentío encima allí la barca

Voz 40 30:36 el negrito protagoniza otra película otra otra y camarero bromista en el crucero nudista va gastando bromas vi Cantona a la pasajera solterón nada más y Sor lo malgastan que hace que coloca él su mandato esa es la bandera de la comida camuflado entre otros alimentos para sorprender erótica mente a la sua clientela que vienen a buscar el nueva experiencia erótica explica como películas que llamar esto expresa esto es estrecha y esto es la carne poco hecha

Voz 0660 31:18 ahora bien cierre y ríe

Voz 40 31:24 finalmente hay otra basada en el Titanic de Leonardo Di Caprio interpreta el actor porno inglés gran Burton Burt ya coreaba su nombre indica cómo anda después Teatro pues de Homo este hombre hace de socorrista viento Tato indica la pasajera donde agarrarse cuando haya un naufragio pero una vez en el agua una pasajera con un no tome se agarra fuertemente al socorrista por la parte de los Países Bajos hizo por Rita les dice el título de la película esta película goleó la película si ama está sorda como Goya donde tenía que agarrar Teherán apoya

Voz 0660 32:16 bueno pues tuve error de transcripción lo tiene cualquiera Electra una le traerle vámonos Flavio pues buena suerte crucero quiere pelillos a la mar

Voz 43 32:36 uno que si viene al Leo que se apunta crucero

Voz 0660 32:39 a Samuel Eto'o no pierde una vivienda

Voz 25 32:44 la posibilidad está edificio como Trias la paga agradable Béjart me dice por favor dile a comandante Lara que guarde un plaza de el avión para no

Voz 0660 32:51 sí yo ya aterrizado también con nosotros y está allí el camerunés

Voz 40 32:55 bueno esto Samuel buenas tardes sí que puede ser cómo estás cómo estamos de los toros de gitanos de tu Maite no que los cargos de un faraón

Voz 0660 33:06 oye te has apuntado cruzarlo de la cámara no

Voz 40 33:09 Silva ha apuntado al crucero de de la k para la verdad es que yo no he tenido muy buena experiencia con los cruceros ni con los barcos pero me ha apuntado si tú has hecho algún grupo si yo hice uno que salía de Camerún muy llegaba Caribe lo que pasa es que la primera escala era una ciudad musica del Caribe donde no había puerto para atracar porque el barco no entraba si nos teníamos que tirar Aragua cuando estuviéramos cerca llegar a la orilla nadando porque el crucero era Mubarak Bitton no bueno vamos solos entonces el capitán que era tarta oso poco nos dio las instrucciones por un megáfono y nos dijo

Voz 44 33:52 un Cuco Fukui

Voz 40 33:55 no

Voz 45 33:55 poco Cúcuta cuando es justo poco pues cuando no

Voz 42 33:58 yo yo yo yo diga Titi

Voz 45 34:00 aquí

Voz 40 34:01 aquí Ci

Voz 42 34:04 hay tierra hostil aquí hay todo todo todo todo

Voz 46 34:11 haga aguas anda anda anda anda anda anda

Voz 40 34:14 anda anda la la cota cuando pasó un ahora por capital por megáfono Iris Ed

Voz 42 34:22 Titi aquí IFPI

Voz 40 34:25 la este con la bulla para desembarcar Bono pidamos al agua los dos mil quinientos pasajero ya lo diez segundos cuando ya estaba todo el mundo el agua viste lío puta del capitán

Voz 42 34:36 ICIT y aquí IFPI Bureau

Voz 40 34:39 de hilo ver a la que Sergio es salimos dos mil quinientos de Camerún llega mar Caribe siete dos figurones a mí lo que comprendo tiburones haciendo la ola diciendo que esa no cabe duda no veas se pusieron ciego

Voz 0660 35:02 claro está que tú ya veo que la experiencia ha sido terrible puedo para volverse a embarcar

Voz 40 35:08 quien hizo Villa también hay malos recuerdos de los cruceros porque un abuelo mío murió en el Titanic que cada vez que los recuerdos vos me pongo más triste que Falete delante de un tomate aliñado

Voz 0660 35:20 lo que lo era

Voz 40 35:24 a mi abuelo en ese buen Weill no que qué hacía en el que también como novedad se embarcó en el Titanic porque iba nueva yo te hago una Bonoloto abandonamos lo lógico Camerún no han igual que olía a sacar a su familia de la ponencia no mi abuelo era pobre y agua ellas aparquen quinta clase Busquin hace ya eran los mínimos si era sentado en el ancla vuelve loco más humedad creo el alguna duda la anciana claro porque no podía ni bajase a comer por estos entonces como como como ocurrió durante la travesía comida llevaba una amor según el había preparado mi abuela de fumen y la abuela llena en la buena labor se llevaba un pero una lata de merman huyó Dudek poco yo un huevo para que se lo hiciera pasado por agua que bien pasado por agua que sí lo hizo el Fábregas hundió aquello

Voz 0660 36:27 claro tú Agüero no pudo no pudo o no sobrevivió

Voz 40 36:31 cuando el barco Mi abuelo e intentó salvarse agarrándose a la quilla toda la parte inferior del amargo no la quilla era una sigues estaba dando India bueno aquí ya que ya que me voy a agarrar aquí que me gusto ella no quiero ni eso lo salvó al pobre y claro supo más agua de una bayeta vilero que el pobre y tenemos más que un nazareno del cachorro desde entonces la familia no dar repeluco esto desmontando lo compramos yo dije acabó ni siempre está bien para romper la racha pues claro

Voz 0660 37:12 bueno pues magnífico estoy contigo estás aquí

Voz 25 37:16 pues hay que tiene más embalajes un sonajero bolitas

Voz 0660 37:21 saliente Luis Vangal no a Luis da Olallo yo Álamo estás aquí en Sevilla Oriente mamá

Voz 47 37:34 la amenaza

Voz 40 37:36 me cuando quisieron

Voz 47 37:39 no hay cada año

Voz 0660 37:41 anda ya no lo los canales de Ámsterdam no tienen primos Generale de antes

Voz 40 37:46 claro aquí que yo he venido pero yo no voy a coger este que Sevilla es mucho más que acumuló eso que antes sí pero ya quisiera Joaquín era de voz Chota está Mona bien aciertan fresquita hombre aquí no habrá tanta calor Sevilla tanta calor que que una caca de perro había seis moscas con Gemma ni BA para no quemarse que tuvo que la agente el Sevilla hace las prisas metiendo la en la guantera de los postes dejó que Sevilla lo sabéis el otro día salió ardiendo un autobús de usar la Excel no se bajaba porque estaba en BEOK a dentro que en las calles

Voz 0660 38:31 bueno yo venga a usted desagradable yo creo que con la cabeza que usted tiene que tú no tiene cabeza

Voz 40 38:40 qué bien de un seis por porque te pone tú delante de la

Voz 18 38:44 venga cabeza con él

