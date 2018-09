Hoy por Hoy Málaga (03/09/2018 - Tramo de 12:20 a 13:20)

Voz 1 00:00 está saturado de tontería entonces lo que antes era un hecho excepcional crea crear tontería sobre los asuntos más serios ahora hay una sobre dimensión de tonterías efectivamente hay una dimensión de declaraciones políticas todos los días no es decir esta mañana dicen bueno inicia el curso político en realidad el inicio de curso político quiere decir que diez quince veinte político se lanzan a radios prensa ahí televisión hablar sitúa te va Alfredo el día lo que se haya hecho efectivamente hoy lo estoy seguro de que sea mucho pero lo que se haya dicho seguro que será muchísimo

Voz 1995 00:34 si cómo era aquella frase de Wilco piques muy difícil para un cómico hacer su trabajo cuando tiene a toda la clásica la toda la clase política haciéndolo porel bueno todos los días como siempre La Ventana todo por la radio y seguimos con el humor porque hay una nueva incorporación si veta Landa Antonio Castelo los viernes por la noche y la madrugada muy buenas Dane qué tal cómo estás muy contenta habrá de volver con honra

Voz 0210 00:56 sereno drogar si no es en riguroso grabado riguroso diferido vamos a hacer un programa sobre comedia de comedia en total anda bromas sobre comedia sí es un unas grabaciones de comedia en directo de hecho son las únicas que se hacen en España ahora mismo de cómicos haciendo Standard todas las semanas son las únicas en la historia de España que se hacen sin revisión de texto o sea que hasta ahora solo habíamos visto programas de televisión donde han comido hacía

Voz 2 01:24 a su monólogo pero estaba revisado himno extra hacemos como

Voz 0210 01:28 pero Underground en un garito en Madrid el programa five tan anda se basa en esas grabaciones y estaremos haremos como bueno como programa de radio también usando las mejores reflexiones de la semana sobre temas de actualidad de de cómicos que han hecho en directo en la grabación que hemos hecho esa misma semana con lo cual tiene dos partes una parte pura en directo lo usamos fragmentos de esa parte en directo reflexiones de los cómicos para comentar las el programa

Voz 1995 01:53 porque la radio tiene que tiene que buscar los territorios tiene que encontrar nuevas narrativas tiene que buscar nuevos nuevos públicos

Voz 3 01:58 eso sin duda pero yo creo que el en el humor reside una de ellas de guerra hay una cosa que me preocupa mucho en estos tiempos por lo tanto cuando decíamos que uno de los cambios de esta temporada tenía que ser el enfoque del humor tiene que ser también la defensa del humor para mí que llevo muchas décadas han ejercido el periodismo yo no concibo el periodismo sin la presencia del humor la tenemos en los periódicos desde desde que existen dice que el humor es no sólo una expresión es una alta expresión de la inteligencia sino también una un un territorio donde se juega la libertad de expresión yo creo que en la SER vamos a esforzarnos porque no se corte el sentido de humor en ningún momento

Voz 4 02:49 porque yo creo que uno

Voz 3 02:51 los peligros que tenemos es la esa extensión de la corrección política que para mí no es más que la censura disfrazada de autocensura creo que tenemos que tomar muy en serio hay que ir otra noticia que puede dar es que la SER va a hacer una campaña en defensa de del humor conectando con la libertad de expresión

Voz 0210 03:14 emocionado verá yo la verdad es que un portal es un tema muy serio es un tema bastante serio hace poco Chris Rock pues a raíz de de bueno pues está viendo a veces es más verdad una una censura abierta al la comedia en general dijo que que la profesión de cómico que no es otra cosa que analizar la condición humana no tiene más sabes exactamente eso y yo pues me sorprendió bastante que de hacer este programa ahí me parece super una cosa muy novedosa creo que es sólo se hace un programa muy para

Voz 2 03:46 en BBC dos bloques es el único si todo el mundo programado

Voz 1025 03:49 pero habiéndolo escúchanos ahí no escuchar lo que en castellano y luego así

Voz 1995 03:54 sí sí vale Michael Robinson cómo estás bienvenido muchas gracias esto

Voz 1546 04:02 aquí yo creo que no yo no sí

Voz 1995 04:04 sin tú dejar hacer el programa que haces acento Robinson Si yo no te escuchar a los los domingos yo creo que no no podría cocinar que si yo no te tengo aquí de fondo contando historias maravillosas de emoción de corazón yo no sabría hacer no sé no sabría cortar la cebolla te necesito Maika

Voz 1546 04:23 pues muchas gracias y espero que una vez se ponen mal Ana comida todavía pero yo no sé qué haría yo sin acento Robinson tampoco no porque a mí me encanta contar cuentos acerca del deporte no se fan es contar lo que no sueles leer los periódicos que no está en otros a medios de comunicación no es la primera línea pero también intentamos ofrecer los porqués al Guinness esparto en lo que hace porque gana porque dejan de ganar también con eh un sentido de que cualquier persona en la vida como en el deporte disquisición generosidad de ofrecerse a nunca pierde puede que no Kane pero nunca pierde es muchas veces hacemos especie de National Geographic que da un deporte no es que yo estoy tan contento que hay tanta gente que quiere contar quién ha ganado quién ha perdido pues deja hueco a nosotros en acaba de nacer de hablar de de pórtico sino más profundidad sino atacarlo desde un costado desde un lado humano digamos no y disfrutamos

Voz 1995 05:32 no irá desde un prisma que se parece mucho al humor de que hablamos esta mañana pero que no tiene nada que ver con el humor este verano contaba la historia de una carrera en Estados Unidos dura no sé cuántos días que solamente han acabado dieciocho personas en veinte años era muy gracioso escuchar al señor hablar de la carrera cuando lo que estaba pasando en esa carrera no tenían

Voz 1546 05:52 el gracioso aclimatación estaba hecho porque había una penitenciaria penitenciario cerca donde los eh presos intentaba escapar por una montaña Iker sin nadie escapaba entonces él decidió montar un maratón sobre ese mismo terreno donde nadie lo termine y él disfruta con la crueldad disfruta poniendo todo tipo de trabas a hacer lo que además imposible pero en el fondo era

Voz 2 06:27 muy curioso de gente lo tomamos como el último reto posible bueno hay gente para todo también haciéndolo en el Real esta a poner una igual

Voz 1995 06:37 la madre en Estremera también acabar a la gente coge un programa que dan vueltas el entorno maratón bueno están pensando la idea para mí es el tono de la radio Pacojó muy buenos y si alguien si alguien me pregunta para ti cómo tiene que ser la radio inquieto no tiene que estás tiene que hacerse

Voz 0699 06:55 es algo que estás diciendo después de haber hablado con la gente que has hablado claro sabe lo que tú tienes todo lo que estás diciendo como ahora mismo va sabiendo que que que Ponseti dice que que se ha tragado un altavoz es algo que podemos dar fe es el único que podría hacer la radio sino un micro jugarle negros a la radio se lo escucha desde desde abajo

Voz 1025 07:17 pero es un mito y nos verdad oralidad toda la radio desde luego

Voz 1546 07:20 no nos sorprende que Moby te sobre el aparato

Voz 1025 07:23 bueno pero lo llevó al mínimo la oreja cuando le contento

Voz 1995 07:28 bueno lo he SER Deportivos forma parte del paisaje no solamente informativo sino emocional lo que vosotros hacéis todos los días a las tres de la tarde me piezas una temporada como hoy como no caes en la rutina decir cómo haces para que un día como hoy tu programa sea completamente distinto al que a hace un año

Voz 0699 07:45 es imposible es que es imposible caer en la rutina con un programa así porque estaba escuchando Marcos hace un ratito que el cierre al programa las dos menos un minuto ser Deportivos no se cierra el deportivos de está abierto porque a las tres de la tarde están ocurriendo noticias de deporte y lo bueno de Ser deportivos además es que estaba escuchando a los compañeros que que es es un trocito de cada programa porque la primera parte un carrusel vamos a toda velocidad repasando todo lo que hay la segunda parte más analítica y además este deporte porque es Ser Deportivos es algo más que fue

Voz 1995 08:14 Ball

Voz 0699 08:15 es verdad que mucho fútbol ya escuchada ni ha escuchado a Manu hablar del bar de los goles pero nosotros hablamos del y de los goles y hablamos de deporte femenino hablamos de baloncesto interactuando con los oyentes en realidad lo del tono no lo sé lo lo que yo te puedo decir es que llevo mucho tiempo haciendo SER Deportivos y soy muy feliz haciéndolo si el tono que transmito es de felicidad es porque yo me lo paso bomba haciendo eso y porque realmente quiero que la gente se lo pasé bomba escuchando el deporte que es lo que es que es que el deporte es divertido que no tiene porque ser

Voz 1025 08:44 el permite trascendental que es así que lo que otras

Voz 0699 08:46 dimos nosotros diversión velocidad análisis todo juntitos tanto compactado con un trocito de Ponseti un cierto de Robin un trocito de Dani un trocito de Manu los trocitos mejores de todos los metemos en una hora en donde por cierto no pasa lo que al resto de los compañeros si pudiéramos ampliarlo como están pensando en hacer con las canchas de baloncesto mucho mejor no faltarían media horita

Voz 1025 09:06 Ana me dio lo demás pues no parece entonces no no parece no iban poco así que hay diez minutos te la mañana

Voz 1995 09:17 lo importante es eso que dice va a pasárselo bien firmemente esta profesión este oficio necesita de gente que se lo pase muy bien para transmitir toda esa pasión al al oyente

Voz 1025 09:26 sabes qué pasa que tú tú eres consciente de ello igual que todos los que estamos centrados en esta mesa el micrófono te delata si tú eres un tío que no está bien con la vida bienes triste y bienes no a disfrutar en la radio el oyente se da cuenta del alto hunde dice la radio no

Voz 1995 09:44 se pueden añadir

Voz 0699 09:47 a la radio y el deporte y la vida comparten otras cosas que es la pasión yo creo que en el micro no engaña el que es apasionado viviendo transmitiendo lo transmite a la gente y creo que sólo oyentes

Voz 1995 09:58 sabes quién se lo pasa bien bien de verdad

Voz 1025 10:01 María Guerra hombre diría que más viaje y qué mejor con ganas de hablar contigo anunció esa será aventureros La Script tendrían que estar Venecia claro está claro Estel de cinco estrellas tomando Strasse champán

Voz 5 10:17 qué tal

Voz 3 10:20 única tía de la Ser que viven las extra

Voz 1995 10:23 sí

Voz 5 10:25 nos cuentas extrañas

Voz 6 10:27 zapatillas sus voy a mandar mis fotos le llena de las zapatillas de porque es que es que no nos quitamos mi compañera Pepa Blanes y yo para ir a para estar en la calle que en realidad es lo nuestro no en la calle

Voz 1995 10:41 en este caso en este caso María los canales de Venecia que es donde transmitiendo formidable y bueno pues si hay que ir a las fiestas con glamour pues se va a las fiestas con la de sufrimiento además ser Ser aventureros Scripps sería una

Voz 1025 10:58 la perdóname Pepa haya intentado ha estado en alguno de los vídeos de ser aventurero y estamos planteando una de las grandes sorpresas que no saben y Daniel Gavela este año es que probablemente fusión demos el talento y el arte de los dos programas que vivamos en glamour permanentemente

Voz 7 11:13 la estén creados para totalmente totalmente nosotros no que eres tú cobras un por colaboración y no es que me falta entrar

Voz 1995 11:27 es el único programa que no tengo todavía si eso es verdad pero tiempo al tiempo María este año claro el cine está un poquito perdón perdóname a Borreguero vemos como que las películas son todas más o menos parecidas hasta que llega soluciones a menos demuestras que más allá de lo que creemos que existen y son estrenos de multinacionales películas grandilocuentes existe otra vida más allá de lo que nos cuentan

Voz 1457 11:47 bueno la verdad es que el nosotras estamos muy contentas en La Script de ser el único programa de de radio que hace información y también crítica por parte de mujeres lo cual es muy importante nosotros no creemos nosotros no creemos solamente hacemos una mirada de género una mirada política una mirada poco solemne también Pepa yo yo tengo cincuenta y dos años Pepa tiene treinta ponemos me pongo una Millenium en mi vida yo soy la radio clásica ella dándome capones y nosotros jugamos nosotros jugamos a eso no jugamos a por ejemplo ahora mismo Pepa está en la rueda de prensa de el ex presidente uruguayo José Mujica en el que puede los periodistas latinoamericanos

Voz 0401 12:29 en en Venecia están muy muy

Voz 1457 12:32 expectantes porque ha venido a presentar dos películas una sobre sus buenos y sus doce años de prisión en la dictadura uruguaya hizo un documental de Kusturica sobre su vida entonces pues ahí ver a Prensa Española tuvo un encuentro en el que el dijo que sobre la exhumación de Franco no que el el feudalismo sigue en España Joy en esta rueda de prensa va a ser interesante porque a Múgica no quería hablar ayer de Latinoamérica de la izquierda latinoamericana no entonces bueno pues nosotros vamos intentamos estar en la parte política porque el sonido ser es un sonido políticos un enfoque político nos parece que el corte del día para nosotros es a ver qué dice Mujica las respuestas de muchos periodistas venezolanos por ejemplo que hay aquí pero que viven en Alemania y que están enfadados porque dicen haber cuál es su postura sobre la situación de los de de la diáspora venezolana bueno

Voz 1995 13:25 es

Voz 1457 13:26 bajos y luego también es ir a ver a Lady Gaga

Voz 5 13:35 sí

Voz 1995 13:36 la madrugada del sábado al domingo La Script con María Guerra y con Pepa Blanes Voltaire María pásalo bien un beso hablamos mañana hasta luego compañeros eh muchísima suerte de Marina editor mucho escuchar tu programa Michael Pacojo

Voz 1395 13:50 ustedes también se borrador aventurero en lo que va a tener me voy seguimos la temporada recuerdo hasta verano

Voz 1995 16:21 sí tengo alguna basa

Voz 15 16:26 con Vodafone One tienes fibra móvil y la mayor oferta de cine series que ahora lleva de un año gratis de televisión total con HBO España en exclusiva informa en el catorce cuarenta y cuatro bien tiendas Vodafone Vodafone

Voz 16 16:40 sí oye papaya tengo una solución para los que intentan meterse en la Casa de la playa a vivir instalado

Voz 1995 16:44 no es una alarma una alarma sí porque

Voz 16 16:47 con la alarma si alguien intenta meterse la alarma asalta Securitas Direct avisa la policía hay pueden estar el intruso de la casa

Voz 17 16:52 es protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 18 17:04 este lunes en el todo por la radio de la Ventana comenzamos muy fuerte Franco y cargados la monarquía os pone cachondo al niño Paco

Voz 19 17:17 no tendrá sentido del humor Paco Maruenda yo a las chorradas que ha dicho no voy a contestar nos considerará progres de manual El Gran Wyoming o el manual del buen progre Casa Real mala Reid malo ya dicha malo amor malo familia mal este lunes en La Ventana Paco Maruenda con Carles Francino toda la banda de todo por la radio nos dignidad

Voz 20 17:44 en la Cadena SER Hoy puro

Voz 1995 17:50 con una temporada ser es el gasta que pueden utilizar en las redes sociales para para hablar de de todo que les está pareciendo lo que les estamos proponiendo esta mañana como ven a esta nueva ser que estamos dibujando en las últimas horas las eres una es un buque sólido con una programación que llega a todas las horas en la semana todas las horas el día todos los días de la semana con programas extraordinarios algunos como SER Historia programa que mira hacia atrás pensando en el futuro

Voz 2 18:17 Julio Verne todo un profeta todo un adelantado a su tiempo una persona imbuida en el mundo de lo intelectuales madrugada

Voz 1995 18:24 es del sábado al domingo que una inmediata tres y media Nacho Ares bienvenido qué tal muy buenos días cómo lo haces todos los años son novedades en la Historia yo cuando llegó a la Casa el libro de veo novedades historia digo haber una contradicción esto cómo va a ser como haber novedades en la historia así que tengo que preguntar de lo que novedades tiene SER Historia

Voz 0772 18:44 pues mira empezamos con mucha ilusión la décima temporada diez años ya parece que fue ayer cuando cuando hicimos ese primer programa allá por dos mil nueve con con muy buena aceptación mucho éxito los cambios que va a haber este año pues siempre intentando pues dar un giro de tuerca para intentar de innovar y ofrecer aspectos novedosos que sobretodo a través de no solamente del directo sino de los podcast que realmente el el filón por donde nosotros nos hemos vemos eh cera al gran público pues una visión absolutamente diferente muy atractiva de de la historia no estamos acostumbrados a a los libros áridos a la pesadez sin embargo nosotros ponemos por por medio de dramatización es con nuevas secciones que van estar también integradas un poco en lo que es la propia actualidad ciber el trasfondo histórico de lo que está pasando y de lo que vemos en las noticias pues con todo eso intentamos pues comenzar como digo con mucha ilusión esta décima temporada

Voz 1995 19:39 creo que deberíamos empezar a plantear Cross introducir mezclar programas vía fantástico un SER Consumidor en la historia a empezar a evaluar no no diría que tengo dieciocho años así como como ha sido el consumidor la Historia egipcios y el pan poco vendernos no

Voz 3 20:01 pero en serio dicen que el Imperio romano se vino abajo porque a base de beber agua contaminada por la el plomo de las cañerías los romanos no levantaban Jean ni la lanza

Voz 0210 20:15 nada gabinete llegaron unos bárbaros y se quedaron va haber nacido antes se Consumidor contra los dos

Voz 1995 20:22 estoy muy buenos días buenos días los créditos al consumo para comprar coches electrodomésticos están creciendo pero no tenemos claro si es bueno o es malo pero el caso es que entonces un programa clásico en la Cadena Ser y me atrevo decir como la sociedad antes éramos ciudadanos y ahora parece que está tan como consumidores solamente por más que parezca que tengamos derecho a hilos parece que los ejercicios de vez en cuando como lo estando en como consumidores que irrelevantes lo que te unas cuentas cada semana

Voz 1377 20:52 bueno intentamos descifrar muchas de las claves a las que nos enfrentamos todos los días los consumidores porque detrás de tanto marquen tiene tanta información y tanta historia hay muchas cosas que debemos conocer qué debemos denunciar más que nada para que sepamos comprar decidir en todas las acciones de compra no sólo en la compra de la vivienda que lo más importante es nuestra vida sino en las cotidianas vamos a hacer yo por ejemplo he tenido un año último en el que ha sido muy crítico con determinados colectivos médicos que nos están vendiendo muchos productos y muchas cosas que evidentemente no son precisamente lo más sano del mundo

Voz 1995 21:31 eso te lleva a muchas críticas pero

Voz 1377 21:33 eso es lo que tratamos pero bueno no somos sólo un programa de denuncia también somos un programa muy de servicio y un programa de humor después de lo que ha hecho Gavela casi

Voz 1995 21:41 un programa que determina con humor y no sé si dedicarle más humor a a mundos

Voz 1377 21:47 today a Buenafuente a ver Especialistas secundarios dedicarle menos al consumo porque

Voz 1995 21:51 sí eh así la época de Ferrer lo de la luz por ejemplo es para tomárselo a broma la bromas es que te suban la luz o lo que cuesta siete euros más que el año pasado llenar el depósito del coche porque sí porque no hay ninguna crisis ni nada que justifique antes no seccionó nuestros la guerra claro no hay nada que justifique que paguemos la factura de luz que podamos o que o que nos cueste tanto llenar el depósito acercándose además un cambio de nomenclatura que va a ser el lío el sitio

Voz 1377 22:19 digo que va a pasar ahora con los cambios que va a pasar con los diésel con esos cambios continuos en los que por ejemplo Nos encontramos totalmente descolocados nos vendieron los diésel como mucho mejores para para todo ahora de repente todos los millones de usuarios que tienen diese el dicen que vamos a hacer con los diez es bueno pues eso es lo que tratamos con buenos especialistas con buenos colaboradores es decir a la gente au o informar de forma que sepa Un poquito no sólo sus derechos sino también qué es lo que viene que es lo que qué es lo que

Voz 1995 22:48 me gustaría a saludar a la persona que tiene la responsabilidad más grande de la Cadena SER Castilla es la que cuida nuestra memoria entre tiempos lista ya a la alfombra roja para la gala de entrega de los Oscar arte Martínez Concejo imagínate en una especie de cueva uno de los amigos laberínticos pasillos donde están todos los archivos de la Cadena Ser uno tras otro antes en tinta abierta lo los cedés seguimos con cintas

Voz 0142 23:18 es seguimos teniendo sus laberintos de cuerdas

Voz 2 23:20 a la historia interminable yo te vio cabalgando en gran en nuestra memoria es la dueña de la memoria

Voz 1995 23:27 la SER bueno bueno nada no sólo yo

Voz 0142 23:29 ahí hay un equipo detrás pero es cierto que con entre tiempos llegamos el año pasado este año a ser nuestra segunda temporada venimos a poner en valor el archivo de la sed habéis hablado de historia para conservar la historia está en los archivos habéis hablado de actualidad cuando aquí sea paga el piloto rojo llega a nuestro trabajo es actualidad lo que pasa hoy se tiene que conservar para mañana nuestro programa entre tiempos cabalga entre una cosa y otra intentamos pues eso poner en valor enseñar cosas que tenemos guardadas pero también hablamos mucho de presente estamos pegados a lo que está sucediendo ir hablábamos también hoy de oyentes en en entre tiempos el año pasado abrimos una pequeña sección que se llama La evoca Teka nos gustó mucho mucho ese nombre en esta sección tanto oyentes como compañeros piden que les gustaría volver a escuchar del archivo de la SER hemos tenido mucha respuesta de los oyentes hay gente que quiere escuchar un gol otros que quieren escuchar un anuncio otros que quieren recordar una sintonía mantendremos esa época Teka ese contacto con el oyente también de noche puesto que vamos la madrugada del sábado al domingo y eso es Ence

Voz 4 24:36 Campos que haríamos sin el archivo de la SER bueno para mí este país no lo de la radio en países en mi vida anterior en esta casa en mi vida anterior en esta casa recuerdo Ángeles afuera como uno de los

Voz 1995 24:51 dos piezas fundamentales de

Voz 3 24:54 la Cadena SER porque heredaba es verdad una memoria bastante dañada por qué no se cuidaban entonces los archivos pero ella logró poner en pie una obra que Ana continua entonces a mi me parece que hay dos cosas que diferencian a la Cadena Ser que la convierte yo creo que sí es líder es por esa fiabilidad que tiene en el manejo de la información por la fiabilidad en el dato ileso proviene fundamentalmente de la memoria donde que que que que es que vi manejada hace un trabajo fundamental para destruir el farsantes para destruir falacias para para derribar imposturas no es muy importante poner a la gente en las cosas que decía cuando estaba en otro lugar no eso por un lado a otro otro de los factores y aprovecho para decir que de verdad yo pienso que el archivo de la SER y la redacción de la Ser porque es el medio de comunicación de España que tiene una implantación en todo el territorio la Cadena Ser está en condiciones en estos tiempos de noticias falsas que no me gusta la palabra pues es verdad que es una blandura de estas en este tiempo de mentiras es fundamental tener

Voz 1995 26:08 es un redactor en todos los sitios

Voz 3 26:10 donde pasa algo poder tener un redactor de la SER que den testimonio conforme a códigos profesionales sino ocurrencias me parece que junto con el archivo de la SER son las bases de nuestra fortaleza

Voz 1995 26:23 en la memoria de la SER recuerden ustedes entre tiempos en la madrugada de los domingos con Ana Martínez Concejo muchísimas gracias por todo eh por por conservar esos pedazos de historia que oportunamente siguen sucediendo en esta casa La Hora Extra Javier tenemos que hablar el del título de La Hora Extra hay que hablar ya que ahora extra siempre decimos lo mismo es La Hora Extra es la más corta del mundo hubiera treinta minutos era muy bonito ahora este este momento es que estamos mintiendo era la Audiencia sí porque mira ahora extra dura media hora dura media hora ay ay ay

Voz 2 26:57 ya habría tiempo para más para un pensamiento para un poema para una foto hay una foto por ejemplo en Guecho foto que se va a inaugurar dentro de poquito en Guecho calla en que es han puesto en una mesa de esta es una donde puede saltar encima donde pueden saltar una foto de Trump entonces esos esto foto porque la cultura no es ni alta ni baja es un problema de acceso nos puede gustar mucho un concierto de música clásica uno de rap nos puede gustar mucho una serie nos puede parecer maravilloso un poema una obra coreográfica porque quién no ha bailado que levante la mano quien no haya bailado yo bailo muy bien digo claro y entonces ir pero no vas al teatro a ver una obra de danza porque tampoco vienen a verme amigos de que no yo creo que es fundamental y a nosotros sabemos decir en cultura que no hacemos información de Cultura hacemos información contra prejuicios

Voz 3 27:56 eso es más que necesario lo que tenemos que arreglarlo lo arreglamos con media hora más Nickon Un cuarto de hora lo que tenemos que arreglar es que en la mentalidad de quienes gestionan los contenidos de la SER la cultura pase a primer lugar tratar el consumo también esto que tú has contado de los Diesel no es me parece muy bien que tu profundice en el tema no es una noticia de un programa de consumo es una noticia de primera de portada de la ostentosa

Voz 1995 28:23 es realmente así como tenemos que cambiar la radio saludamos la reventa saludamos Ana como la memoria déjeme hablar de la conciencia a punto de fuga

Voz 21 28:31 en el programa de hoy

Voz 1667 28:33 Nos con Marta seguiremos con otro ilustre

Voz 21 28:35 el periodista Alfonso Armada detalla en punto

Voz 1995 28:38 Morán sostiene la conciencia la cita semanal de La Ser que los afiliados con los que no tienen voz Pablo muy buenos días qué tal buenas días asume tu responsabilidad tú los queridos y punto de fuga que necesario es dar voz a cien precisamente

Voz 1667 28:53 con nosotros si eso es lo que intentamos hacer desde hace catorce años ya yo creo que estoy en el grupo del G4 juntos

Voz 1995 29:01 a les a Marco sea ya Ponseti

Voz 1667 29:04 lo que intentamos hacer cada semana es ampliar

Voz 1995 29:08 a los márgenes informáticos de la redacción de la

Voz 1667 29:10 la de la Cadena SER llevar al oyente a lo que nosotros llamamos el mundo que también importa ese mundo que con el que muchas veces conectamos sin sin ser plenamente conscientes de ellos por ejemplo el año pasado en el que el feminismo fue uno de los temas de la agenda de debate en la temporada pasada nosotros nos interesamos por saber cuál es el techo de cristal por ejemplo de las mujeres de Arabia Saudí simplemente poder conducir o

Voz 1995 29:34 cuál es el reto de las mujeres africanas

Voz 1667 29:36 pues es enfrentarse a su familia para desterrar prácticas estarán tan tremendas como como el de la ablación no pues eso es lo que vamos a intentar seguir haciendo esta semana no sé si creando conciencia pero en eso sí que te puedo decir Tony que es un trabajo coordinado con muchos compañeros de la Cadena SER y en concreto con Javier Bañuelos y conocía a Riera que se incorpora este año con nosotros para cuidar un poquito más las redes estar más más conectados a nuestros oyentes Punto de fuga importantes

Voz 1995 30:04 el año pasado en la presentación Daniel para mí fue el mejor chiste del año para mí fue el comentario del año y yo he contado cada vez que podía estaba es el equipo de la Cadena SER juntos y se acercó Celia Blanco judías y por la espalda a Manolo Molés mira aquí estamos los de las corridas me pareció la mejor forma de resumir el trabajo de uno ideó otra goles muy buenos días bueno eso se trata

Voz 1395 30:30 el género

Voz 1995 30:35 claro que lo que aconsejaban carrete con los de las corridas de más y otras a menos bueno nunca no sé cuáles

Voz 1395 30:47 yo digerir el tema I Daniel que además estamos en buen momento no en verano hemos momento para las corridas de toros y además están pasando cosas interesantes entonces toro yo creo que hay hablar de una recuperación no te dejen tener esto no pasaría el tema animalista un poquito el problema está creciendo no está creciendo he añadido un millón de de personas de esas ir millón de personas es bastante importante no y además se está recuperando e Iberoamérica importante México Colombia tenemos además emisora desde dónde queda el funciona la Cataluña francesa la Cataluña francesa es y además aún no tiene interés por ver una corrida de toros importante vienesa que vaya a Francia lo de Francia es un espectáculo tremendo tremendo además el toros protagonista la suerte de varas es protagonista sea una servida una categoría e importancia eran entonces eh a veces me escapo un poquito de del ruedo español me hago yo un poco a la América y sobre todo a la Francia taurina que vale la pena son ocho países ya y además con unos quince mil unos quince mil eh yo creo que que millones de quince millones de aficionados es importante

Voz 1995 32:00 no sé muy bien cómo presentarte Celia Blanco

Voz 1395 32:04 contra está muy bien

Voz 1995 32:07 pero el nivel esta es verdad es verdad que nosotros somos los de las corridas de la Cadena SER y si además no yo estoy muy orgulloso yo estoy terriblemente orgullosa de serlo yo bastante o compañía horas antes es decir si si vale más enseñar bueno yo voy a seguir empeñada en seguir las directrices de Naciones Unidas que te parece muy bien es si eso implica hacerlo si Naciones hubiera encima algo amigo mío eso dice sobre todo porque dice en la necesidad y la obligación de educar

Voz 0401 32:37 la salud sexual hablamos de salud sexual es verdad que contiguo dentro nos apetece hablar también de esa sexualidad es que normalmente no se suele hablar pero Mi gran fijaciones que nuestra educación sexual sea cada vez más amplia que nuestra salud sexual mejore por qué pues porque cuando hablas de anticoncepción cuando aulas del virus de papiloma humano cuando hablas de enfermedades de transmisión sexual cuando hablas de cómo podemos protegernos y tener una vida sexual saludable lo que estás hablando desde lo que vas a hacer cuando te metas en una cama y lo bueno que tiene es que los domingos por la noche después del Larguero abrimos esas camas nos metemos en ella y somos capaces de hablar de sexo con la misma responsabilidad rigor y a veces con el mismo sentido del humor que otras veces hablamos de otros temas que es algo a lo que no estábamos acostados

Voz 1995 33:30 a lo que dices no común pero solamente añadiría te rito es la frecuencia venga venga nosotros semana cuatro Tsonga crees que que es

Voz 0401 33:43 frecuencia sexual de los españoles

Voz 1995 33:47 bueno a poner más veces entreno pero sería absurdo sólo está en la cama entendido no no lo que pasa es que en este momento como es la una y media de la madrugada

Voz 0401 33:55 cuando yo empiezo es como que me meto en una cama ahora también tiene una cosa en la cocina lo que más me puede gustar es cuando alguien que nos mandan esos mensajes me dicen que me escuchan en podcast y me escuchan cuando salen a correr cuando están planchado cuando vuelven en el coche porque ahora coma desde que los coches puedes irte con gas tu haz lo que quieras en un pen drive y lo pones

Voz 1995 34:14 pues de esos tienes que luchen

Voz 0401 34:16 a cualquiera lo que significa es que tenemos muchísimo interés por aprender más cosas de sexo

Voz 1995 34:22 todo todo todo el del mundo ninguna pregunta conocen donde se ve mejor los toros son las sombras donde se José mejor

Voz 0401 34:31 joder como joder algunas tenemos la capacidad de joder al solía la sombra pero sí es verdad oye te recomiendo que te esconda un poquito a la sombra no vaya a ser que haya demasiados fluidos corporales

Voz 1995 34:48 si es invierno Ponte hay bien mirando al sol que son riquísimos pero en todo caso siempre con protección solar porque esto no es posible lo acaba de contar quería tengo que dar paso sucedió una noche muy buenas bienvenido semana sucedió una noche el programa de la seria como madrugadas el sábado domingo de cinco a seis de la mañana siempre es un placer decir Antonio Nuño estamos aquí Antonio Nuño

Voz 0229 35:17 un año más hace treinta que llegué yo aquí destaca

Voz 1995 35:20 la señorita años tenían que era más veteranos no llegas aquí con tres años llegué aquí con muy poco en fin cuéntanos Sucedió una noche sigues evocando no se llevándonos algo que consigue hacer el cine constantemente y es a lo mejor de nosotros Sami cada vez que escucho tu programa me lleva a momentos de mi vida que me encanta

Voz 0229 35:41 claro el programa tiene digamos un doble objetivo por un lado apelamos a la memoria hay a la nostalgia de oyentes que ya tiene una edad o por lo menos una experiencia cinematográfica pero sobre todo lo que más nos gusta es dar a conocer a las nuevas generaciones pues se montón de películas inolvidables que hay el trabajo de de grandes directores de grandes actores de grandes actrices porque si te gusta el cine no lo conoces estás perdiendo cosas muy interesantes cosas que merece la pena no ese es nuestro objetivo antes hablar con María Guerra de de las CRIT nosotros somos el otro programa de la SER dedicado al cine nos complementamos no porque mientras ella se dedica a los estrenos a los festivales a la actualidad digamos nosotros nos ocupamos de eso que se llama el cine clásico y que a mí es una palabra que no me gusta porque a la gente cine clásico les sugiere películas en blanco y negro antiquísima si nosotros lo llamamos el mejor cine de todos los tiempos porque tratamos películas desde los hermanos Lumière hasta allí

Voz 1995 36:40 el mismo así que díficil además es enfocar hacia donde quieres dirigirte es tan amplio el territorio y tiene tantos a tantas aristas que debe ser muy difícil elegir cuál elijo sí

Voz 0229 36:51 pero siempre demostrar una cosa os nosotros no hablamos para cinéfilos en los cinéfilos ya tiene sus publicaciones hablaba para el público normal que le gusta ver una película que le interesa un actor que le interesa un director nuestro objetivo por ejemplo en el último programa hablamos de Akira Kurosawa que se cumple el veinte aniversario de su fallecimiento nuestro objetivo es que después de oír nuestros reportajes y lo que te comentamos sobre este director japonés seas tú el que quiera ir a ver Los siete samuráis au Mont sea crear ese ese prurito de de de en el oyente de que

Voz 0401 37:22 quiero ver estas películas que me están contando esto

Voz 0229 37:24 locos de Sucedió una noche a ver si realmente son tan interesantes si tan entretenidas como dicen ellos

Voz 1995 37:30 aprender yo creo que sí resumo lo que hacemos todos lo que os planteáis cada semana en vuestros programas es enseñar y aprender una constante evolución porque la historia porque consumo porque las voces de los olvidados porque el sexo porque los toros tienen Time son común

Voz 0401 37:47 bueno es que hemos agotado se trata de eso sí todos los días de nuestra vida diésemos salgo yo creo que estaríamos bastante satisfechos yo tengo que reconocer que yo personalmente Mi vida sexual es muchísimo mejor desde que cada semana aprendo algo nuevo de sexo

Voz 1995 38:03 pues ya sabemos tres esa esa es la clave aprender todo lo que se pueda Javier Ana un verdadero placer todavía mejor cada vez estoy segura un verdadero placer Manolo toda la suerte del mundo esta esta temporada Jesús de Nacho Pablo Celia un verdadero caer Daniel ya hemos que bueno se les ha olvidado nada no no no Vela director de la cadena si es imposible líquido se nos ha olvidado carrete y decirle a los oyentes que

Voz 3 38:37 los que han hecho la programación este verano no sepan de las si continúan en la SER

Voz 1995 38:43 eso quiere decir que yo siempre digo

Voz 3 38:46 todos los que los que lleva trabajando conmigo algunos años me he ido muchas veces esa obsesión de que no hay hora mala no hay día malo y un AVE después de haber escuchado la programación de la cadena SER en este verano puede decir que no hay segundo malo en la cadena

Voz 1995 39:06 señoras y señores comienzo de año trepidante gana pasar muchas cosas vamos a vivir juntos afortunadamente todo lo que la vida no se ponga por delante y lo vamos a hacer como siempre en la cadena en Hoy por hoy

Voz 0228 40:00 es la una a mediodía en Canarias

Voz 5 40:05 no es nuevo

Voz 0228 40:05 desde de Unidos Podemos piden al Gobierno que la aprobación de los presupuestos generales sea cuanto antes responden así al calendario que esta mañana a primera hora detallado Pedro Sánchez en la SER el presidente del Gobierno espera presentar el proyecto de Presupuestos a finales de noviembre para que se aprueben en marzo horquilla de tiempo que Unidos Podemos cree que ese debe adelantar informa Mar Ruíz buenas tardes

Voz 1441 40:25 buenas tardes sí creen que hay margen para negociar y presentar unos presupuestos expansivos que pudieran entrar en vigor el uno de enero y le piden al Ejecutivo que pise el acelerador incluso antes de culminar una reforma de la Ley de Estabilidad que consideran podría retrasarse por las maniobras de PP Ciudadanos en la Mesa del Congreso Carlos Sánchez Mato responsable de Economía de Izquierda Unida y uno de los interlocutores del Gobierno en esas negociaciones valora si el calendario anunciado por el presidente en la SER

Voz 0362 40:50 no es que lo vean ya hable lo veo tardío porque creo que este país necesita que ese reviertan los hachazos de los recortes del Partido Popular cuanto antes y eso es lo que nos genera la necesidad de decirle al Gobierno que tiene que ir de una manera mucho más rápida a la hora de aprobación de unos presupuestos que no sean los del Partido Popular

Voz 1441 41:10 Sánchez Mato recuerda al Gobierno que para poner en marcha toda la agenda social que defiende se necesita dinero

Voz 0228 41:16 Sánchez también ha confirmado en Hoy por hoy que los Presupuestos van incluir un impuesto al diésel que no va a afectar a los profesionales del transporte

Voz 1995 41:24 el diésel es digamos una

Voz 1722 41:27 con un combustible altamente contaminante Éste es un Gobierno ecologista por tanto todo lo que tenga que ver con la Transición Energética con la sostenibilidad de nuestro país sobre todo en un gran asunto tan particular como es la movilidad privada que es altamente contaminante pues lógicamente será digamos tendrá su traducción en la creación de o la subida de este impuesto

Voz 0228 41:49 más cosas la justicia belga decidirá finalmente sobre la extradición a España del rapero balconing Toni que el próximo día diecisiete de este mes esta mañana ha comparecido ante el juez en ese país donde se encuentra huido después de ser condenado en España a tres años de cárcel corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 42:03 mal Toni confía así en que podrá continuar en libertad aunque hoy el juez no ha dicho nada será el día diecisiete cuando conozca la decisión final aunque mientras tanto del celebra dice haber podido defenderse mientras acusa a la Audiencia Nacional española de Arcelor como grupo de derecha radical lo escuchamos

Voz 24 42:23 me detuvieron he tenido que en la justicia en un país europeo que en que no es en eso España esperado estos voy a cambiar y que después de lo que ha pasado aquí la Audiencia Nacional entre las armas y se disuelva como extrema derecha que es nada eh muy feliz de ser libre de

Voz 0738 42:42 son sus declaraciones al salir de esta vista que ha durado aproximadamente tres cuartos de hora

Voz 0228 42:47 el juez que investiga el futbolista del Barcelona Gerard Piqué por conducir sin puntos ha preguntado la Dirección General de Tráfico si le había avisado en persona de que no tenía puntos tal y como establece la ley el juzgado está a la espera de esa respuesta de la DGT para continuar o no después sus diligencias Barcelona han apuntado

Voz 0196 43:02 el juez está recabando información para saber si Gerard Pique conocía que ya no tenía ningún punto cuando la Guardia Urbana lo denunció el pasado viernes en el paseo de Gràcia tras cometer una infracción el titular del Juzgado de Instrucción veintisiete de Barcelona ha abierto una investigación formal tras recibir el atestado de la Policía ya ha pedido ya la Dirección General de Tráfico que informe si la comunicación de pérdida de puntos fue una comunicación personal según establece la Ley comunicación personal que se hace mediante una carta certificada cuando no se localiza al interesado se acaba publicando un edicto en el Boletín Oficial de la Provincia el juzgado está ahora a la espera de recibir esta comunicación oficial para tomar alguna medida contra el jugador del Barça

Voz 0228 43:41 Nos queda la información el deporte Óscar Egido buenas tardes

Voz 1643 43:44 hola buenas tardes y media se concentra en la rozar los béticos convocado por Luis Enrique para los partidos ante Inglaterra y Croacia que semana jugara en Londres y en los próximos días ocho y once de septiembre y luego a las siete entrenar a la selección a puerta abierta en la Ciudad del Fútbol además Scariolo acaba de dar la lista de la selección de baloncesto para la tercera jornada y la novedad es que vuelves en general Sergio Rodríguez Sergio Rodríguez para jugar ante Ucrania y Letonia los días catorce dieciséis diecisiete de septiembre y que no hay convocados de la NBA es decir la tercera jornada Segunda con el Almería Málaga las nueve y en la vuelta hoy tenemos etapa de descanso

Voz 0228 44:14 es todo sigue la información actualizada en Cadena Ser punto com y desde las dos la una en Canarias ya en tiempo de Hora catorce con José Antonio Marcos

Voz 1995 44:20 cadena SER

Voz 5 44:23 servicios informativos

Voz 25 44:33 hoy por hoy Málaga

Voz 26 44:39 qué tal buenas tardes soy todo suena a nuevo en la Cadena SER estamos entrenando

Voz 1995 44:44 penando

Voz 26 44:45 programación nosotros aquí en local en Málaga iremos presentando poco a poco en los próximos días conforme también se vayan incorporando los compañeros a las redacción las nuevas secciones los nuevos colaboradores que van a acompañarnos durante toda esta temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve gracias por seguir con nosotros por continuar en la radio en la SER la una y cinco arrancamos programación local hasta las dos en punto de la tarde saludamos a los oyentes de la Axarquía que están con nosotros conectados y además hoy esa zona de la provincia de Málaga muy consternada por la muerte de cuatro los turistas malagueños entre ellas dos enfermeras del Clínico de Málaga que han fallecido en accidente de tráfico en Tanzania dos de ellas residían en el Axarquía ahora estaremos con esa con con todos sus detalles información pero antes y durante esta semana ultima ya de programación de verano vamos a recabar también los datos desde el Aula del Mar con las playas hoy nos acompaña Juanjo Castillo hola Juanjo buenas tardes

Voz 0913 45:44 hola buenas tardes hay mucha gente que aprovechan

Voz 26 45:47 bueno mucha gente que empieza sus vacaciones en septiembre y que va a la playa hoy como está el mar

Voz 0913 45:53 bueno pues en la recta final aprovechar un poco porque ha cambiado miraba hacia poniente lo cual hace que aleje las medusas alguna medusa en cuanto encuentra la temperatura del agua mantener una temperatura evidentemente un grado en la zona oeste de la zona oriental no había unos veintidós veinticuatro grados de temperatura del agua la marea sumada a partir de la tarde a partir de la tienen menos algo hasta naciendo no gana en mando en dos temas en Hamburgo dudar es tanto este como es que estoy buf sigue siendo alta con lo cual debemos seguir poniéndonos siempre nuestra crema protectora

Voz 26 46:32 gracias por toda la información Juanjo Buendía hasta luego adiós semana hoy con los amigos del Aula del Mar

Voz 11 46:40 dualidad

Voz 27 46:41 M S

Voz 28 46:46 vamos con el repaso a la actualidad cuatro turistas malagueños entre ellas dos enfermeras del Clínico han fallecido en accidente de tráfico en Tanzania Ana Tere Vázquez buenas tardes

Voz 1995 46:55 hola buenas tardes vamos conociendo más datos sobre

Voz 29 46:57 el grave accidente de tráfico que se registró de Estado

Voz 0721 47:00 Mingo por la mañana en Tanzania Ignacio San Martín

Voz 30 47:03 sí el suceso en el que han muerto estas cuatro personas se produjo cuando el vehículo en el que viajaban un todo terreno de la empresa todavía Tours se estrelló contra un camión en una carretera al norte de Tanzania en concreto en la localidad de Henin ya próxima Arús ya ya los parques turísticos nacionales de ser en Getting masiva las víctimas mortales son las malagueñas María Belén Jiménez Victoria Aláez ambas enfermeras adscritas al hospital Clínico además de Juana Jiménez y del italiano Sebastián Giordani todos de unos cuarenta y cinco años según fuentes de la empresa organizadora del viaje la embajada española en Tanzania fue informado del accidente de circulación está en contacto con las familias para aportarles la asistencia necesaria en los trámites y realizando las gestiones oportunas ante las autoridades locales que están llevando a cabo la investigación del accidente con la empresa responsable también del autobús siniestrado María Gámez ex subdelegado del Gobierno

Voz 3 47:53 ah

Voz 1292 47:53 desde la Subdelegación del Gobierno le hemos trasladado a los familiares de las personas fallecidas en Tanzania nuestro cariño nuestro apoyo nuestro pésame por este trágico accidente in nuestra colaboración para todo los trámites documentales administrativo que sea necesario para este proceso para que no sientan a su lado y poder ayudarles

Voz 30 48:12 en todo lo posible las primeras investigaciones recogidas por el diario The Citizen que citan fuentes policiales apuntan a que tras el siniestro el todo terreno tras chocar contra el camión quedó reducido a un amasijo de hierros y que entre los heridos hay varios de ellos graves esas mismas fuentes apuntan a que en el origen del accidente puede estar Un fallo de los frenos del vehículo turístico sin embargo otras aseguran que el problema de frenos pudo ser del cambio

Voz 0721 48:36 con esa nación en el hospital Clínico por la muerte de Belén y de María Victoria las dos enfermera

Voz 1441 48:40 las fallecidas en este accidente de tráfico el C

Voz 0721 48:43 lo ha mantenido cinco minutos de silencio en recuerdo

Voz 1441 48:45 de las dos profesionales sanitarias ni BSC si el hospital Clínico ha expresado sus condolencias tras la muerte de las dos enfermeras y han mostrado su conmoción por la pérdida de sus queridas compañeras ha dicho textualmente redes sociales añadiendo que comparten el dolor de sus familias y allegados la Unidad de Cuidados Intensivos donde trabajaban Belén María Victoria se encuentra en estado de shock tras conocer el fallecimiento de las dos enfermeras ambas eran de las más veteranas de la UCI muy queridas por sus compañeros también muy conocidas en el hospital a las doce y media la bestia mantenido esos cinco minutos de silencio en recuerdo de las dos mujeres María Antonia Estecha ex directora de la Unidad de Medicina Intensiva del Clínico

Voz 31 49:22 concretamente mucho que eran muy queridas por por parte de todos los profesionales de de la de la unidad sine die de L'Hospitalet y queremos transmití vascas condolencias a sus jardines ellas han de las enfermeras más antiguas trabajaban en Soler todo con enfermo escuela en años pero llevaban todo tipo de pacientes y eran grandes profesionales vamos a ser cinco minutos de silencio en la mira es una forma de manifestar nuestra nuestro sentí

Voz 1441 49:54 los mensajes de condolencia se han sucedido desde todos los ámbitos también por parte de los alcaldes de Málaga Francisco de la Torre y Alhaurín de la Torre Joaquín Villanova de la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz