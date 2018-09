Hoy por Hoy Málaga (03/09/2018 - Tramo de 13:20 a 14:00)

Voz 1 00:00 es que tenemos en el trabajo una vez incorporados antes de regresar pues también va bien para habituarse los ya habituales nuestro cuerpo

Voz 2 00:09 en la calle Se aprovecha hasta el último día las vacaciones algunas personas tienen ganas de volver pero también hay quién ve muy difícil la vuelta al trabajo

Voz 3 00:16 no nos complicaba mucho la vida esto es un proceso hay que volver para volver a venir otra vez y ya está ahí no hay más si se quiere ir al máximo al máximo yo ya aprovechó toda la vida

Voz 4 00:26 estuve un mes de vacaciones mi por el lunes pasado después de vacaciones aquí muy bien en ningún problema no me consta de hecho cuando tiene sobre todo niños y durante vacaciones todo se de se estructura volverá rutinas acuse tiene su punto es bueno

Voz 0427 00:40 hoy acabo la vocación ella pues estado unas tres semanas más o menos mal muy mal pues sobre todo levantarte la vuelta al cole levantarte el niño prepararle llegar al cole puntual todo para tal muy mal tienes muchísimo menos estás cansada hambre a todas horas ganas de tomarte una cerveza fresquita pedidos acabó a ver claro yo me vuelvo a ponerme dos días sandías que si no se día ya tremendo

Voz 5 01:05 pues de vacaciones se he tenido un periodo de tres semanas si ahora las termina el lunes lo veo demasiado cerca

Voz 2 01:13 pensar que ese tiene trabajo es el consuelo de aquellos a lo que más les cuesta hacer salida de que para de que hay que esperar un año para volver a ti

el te trae la contraportada

Voz 1907 01:28 ingeniera malagueña Raquel Serrano ha utilizado la tecnología tres D para crear una prótesis que hace la vida más fácil aquellos que por ejemplo se rompen un hueso estás nuevas prótesis sustituyen a las tradicionales escayola que que las cubre la Seguridad Social varias aseguradoras por lo que siempre que la receta el médico serán gratis para el paciente en las ortopédicas escanear en tres dimensiones la extremidad afectada del paciente y remiten los datos para su diseño el último paso es la impresión en 3D Raquel Serrano es ingeniera impulsora de esta tecnología

Voz 1 01:56 la Zerolo lo que hace e inmovilizar el mío pero vale ni para ello primero se toma la vacuna de cáncer trece luego nosotros desde el taller la diseñados a la fábrica ampollas de precio desde luego sentía la ortopedia y ellos sólo que la coloca la garantiza que la célula queda perfectamente y que cumple su función

Voz 1907 02:14 frente a los dos kilos que pesa una escayola esta prótesis pesa doscientos gramos cien para los niños y permita al paciente con fractura bañarse mantener su higiene es hoy nuestra Contra Portada

innovación respuesta

octavo encuentro Carratraca embrujo andaluz

por último los últimos días de la verdad

Voz 6 06:54 el último invitado de la música de tu vida en esta temporada de verano Francisco Manuel Perea Bilbao buenas tardes

Voz 18 07:02 que completo tarde hijo

Voz 6 07:07 de

Voz 18 07:08 Joaquín Perea ida Amparo Bilbao señores padre hermano de Maite también hay veda periodista

Voz 6 07:16 muy bueno muy querida aquí con nosotros en el gremio

Voz 18 07:18 Fran Perea que tal como está muy bien galería aunque te te

Voz 6 07:23 estancia te tengo en Madrid preparando

Voz 18 07:25 preparando tiene un montón de proyectos para este año

Voz 0666 07:28 pues siempre un montón de proyectos de I dando enredando que

Voz 6 07:31 no hacen y vamos a intentar repasar la música de tu vida de tu vida queríamos conocer cuál es la música de tu vida cuál ha sido la música que ha marcado tu tu vida fíjate en qué poquito siete canciones arrancas fuerte

Voz 1907 08:15 este fue tu primer concierto en Málaga cuenta me cuéntame solo

Voz 0666 08:21 primera imagen que tengo un concierto es si concierto de Miguel Ríos

Voz 18 08:26 la Malagueta Bienvenidos de Miguel

Voz 0666 08:29 a la plaza de toros de La Malagueta con mi padre y locura absoluta imagínate claro que El concierto lo que fue nosotros allí mismo en ello

Voz 6 08:41 cuántos años tenía que tenía

Voz 0666 08:43 bueno no sé exactamente en qué año fue pero yo debía tener cinco años una cosa

Voz 18 08:48 sí sí sí sí Mi padre era lo siguen siendo

Voz 6 08:53 Juan tú naces en Málaga te has criado aquí has estudiado aquí terminase biología la Universidad

Voz 0666 08:58 no no que va que va termine no termine porque bueno no me empecé a compaginar la II carrera biología hay arte dramático no pude pude durante mucho tiempo y al final e hice un curso de biología

Voz 18 09:12 ya el siguiente año ella dice sólo arte dramático porque bueno pesó más y luego se ha podido comprobar la actividad artística

Voz 6 09:22 casi veinte años han pasado desde que decides marcharte a Madrid

Voz 18 09:26 dieciocho si cualquiera tenías

Voz 0666 09:29 tenía veinticuatro

Voz 6 09:31 tres tus padres que te dijeron cuando cogí el tren y te fuiste para Madrid tú recuerdas aquel día

Voz 0666 09:37 me acuerdo mucho de no de aquel día exactamente el ejemplo de la conversación que tuvimos previa en la que dice dije que sea tomé la decisión de irme y lo comenté hay bueno aunque sin las caras de preocupaciones y bueno en poco el vamos a ver vamos a analizar el asunto y tal niño es va sin eso sí me acuerdo muy bien pero lo a mi padre la verdad que siempre me apoyaron en en el asunto oí de hecho me subvención Aaron el primer año en Madrid y me lo me ayudaron lo digo siempre te en tu es muy mucha suerte claro él no por mi cuna no digamos o qué padres con con valor M además me quería o con mi padre cometió un cuatro adulto en en casa informan ellos de siempre había cuatro puntos de vista diferente acerca de los asuntos que me ha ayudado luego a tener herramientas para para poder enfrentarme el mundo no se han inscrito más decisiones y tener un criterio propio

Voz 6 10:33 sí son cosas que que tanto cuesta a veces no te escenas como actor en un capítulo de El Comisario en entre inversión en televisión Versus vendría al teatro claro si después al saber de clase en el dos mil tres recibiste un poco la oferta que marcó tu carrera marcó un antes y un después en los Los Serrano en Telecinco pero esta canción

Voz 18 10:53 a qué te recuerda

Voz 1907 11:11 cuéntame la historia de esta mezcla música mordió

Voz 5 11:14 qué maravilla

Voz 1907 11:18 Francisco Gabilondo Soler no el cantautor mexicano

Voz 0666 11:21 así pues este que he hecho un disco

Voz 1907 11:24 a Adele nada más nada menos eso

Voz 0666 11:26 yo sabía cosas de niños así que se la de vueltas que le en el tocadiscos en casa si son canciones in a revisar dadas por un campo de acá al cantante que todos conocemos Ana Belén Víctor Manuel Miguel no Se para niños aquí sus a cosa de niños

Voz 18 11:51 pero está en Spotify también escuchar por quiere decir indicó como muy interesante iba a decir que ibas a trabajar con Ana Belén en el que

Voz 6 11:59 cuatro

Voz 18 11:59 la leche y el día que yo en el camerino con Federer parecía en el camerino de Fedra con el disco de cosa de niño sí risas que no pudo echa una mano sí sí sí sí eso fue

Voz 0666 12:13 en Mérida haciendo ya la federales bueno estrenó en Mérida y me llevé el disco de cosas de niños

Voz 6 12:21 mantiene es muy buen relación con Ana Belén con Víctor también

Voz 0666 12:25 sí sí bueno estamos ahí estamos ahí siempre conectados y tratamos de de no perder aunque pase el tiempo de no perder el el el vínculos y te gusta más

Voz 6 12:35 el teatro la televisión me gusta depende es que Javier Urra tu muy mal teatro

Voz 18 12:39 bueno claro yo tengo tu relación con la televisión es como una vela

Voz 6 12:42 no no no no

Voz 0666 12:44 no no por mí la el yo creo que la televisión tiene algo que te expone mucho yo a veces necesito recogerme un poco durante un tiempo puede vivir una aquello estaba hasta en la sopa digamos no entonces yo creo que eso luego hay que recogerlo hay que interiorizarlo hay que procesal lo y luego no ella sí periodo

Voz 6 13:05 Nos de eso porque hay que tener la cabeza muy fría tú entonces era muy joven para decir abandonar tu una serie con tanto éxito la televisión decir hasta aquí necesito parar necesito descansar porque tu vida se había convertido en un huracán mediático Bono

Voz 18 13:22 sí sí sí efectivamente con Los Serrano yo

Voz 6 13:26 una locura efectivamente con los reproches muy claras

Voz 0666 13:29 claro me preguntaba yo vengo del teatro yo me crié en el teatro digamos hay el entonces bueno pues también necesitaba esa parte no volverá durante un tiempo lo dejé y no me apetecía no entonces bueno había que re re de conducir ciertas cosas ahí bueno ABC que sentarse pararse observar el panorama tomar decisiones y bueno y eso hizo

Voz 6 13:53 me pedía es esta canción la hemos buscado con sabor añejo muy añejo

Voz 22 14:12 eh

Voz 1907 14:18 las canciones preferidas de Fran Perea hoy en la Cadena Ser que va de los Beatles esto suena añejo porque además es el vinilo con el polvillo verdad esta canción suena en tu casa justo después de las campanadas de fin de año siempre

Voz 0666 14:33 siempre que tengo una cosa que no te podría decir por qué pero es la canción que suene y que tiene que sonar no sé en qué momento padre decidieron ponerla de bueno entiendo que hay una parte que para ello debe ser de lo pite el fueron importantes vinieron en un momento en el que bueno pues ese salía de una época oscura de no poder escuchar cierta música del ITC entonces de pronto hubo en este grupo de pronto se se produce un cambio no me imagino que bueno pues no se tiene algún tiene algo que ver con todo eso en mi casa pues siempre de mismo

Voz 6 15:12 volvemos a lo que estábamos hablando

Voz 24 15:17 la paz siempre un día una sabía

Voz 1907 15:25 que aquel estás reconciliado con esta tapa de tu vida después de largarse de salir corriendo ahora metereológicas de nuestro antes

Voz 0666 15:43 sí con el detenido demonios ahí

Voz 1907 15:47 pero qué te paso frante agobiado tanto tanto la fama te agobio tanto no hace diez años no realmente de Los Serrano hace ya diez años no más

Voz 0666 15:57 hace quince años que empezó iría años que terminó yo estuve tres no sea quiero decir yo lo que pasa es que más allá de la famosa yo viví y otras cosas que sí bueno que la gente no ve no fue verdad aquel primer año fue muy bonito pero lo a partir del primer año o cosas turbulencias cosas que pasaron ya que a mí me bueno pues me aceptaron me da me afectaron sí porque como Si cuando de pronto ves al a la figura de Mickey Mouse si la cabeza no volver al actor no sentado así con descansando un ratón Mickey Mouse foco eso es lo que ocurrió no Wendy la maquinaria y hubo cosas de esa maquinaria que a mí no me gustaron hay entonces tome esa decisión hablábamos noche junto con con otra cosa

Voz 6 16:46 es lo que está reconciliado

Voz 0666 16:48 tiempo pues te vas reconciliado iba sabiendo colocarlo oí una cosa muy muy bonita que yo una cosa que tenía mucha ganaderos

Voz 18 16:56 de esa época que es cantar en mi tono se entonces

Voz 6 17:01 te a escuchar ahora te voy a escuchar pero sí podría escuchar te te despide de Los Serrano ruedas dos un par de películas el camino de los ingleses de Antonio Banderas Las trece rosas no de Emilio Martínez Lázaro has hecho muchísimo teatro hay empieza ya al teatro te has dedicado todo el rato al teatro esté estos últimos años

Voz 25 17:21 si camino por Madrid en tu compañía mi madre mía

Voz 1907 17:33 te sigue dando mucho no

Voz 0666 17:36 sí me sigue dando mucho y bueno en esta canción concretamente habla de una cosa que me gusta lo que dice no a amar la trama más que el desenlace que tiene que ver precisamente hablábamos antes de añadir descubriendo que de este trabajo no es lo que más me gusta es la trama en el resultado diga me gustaría

Voz 26 17:55 eso sí la ola

Voz 0666 17:57 ese proceso muy bonita en el lindo no es enriquecedor entonces hay algo que no estaba bien y luego el resultado ya depende de muchas cosas de que sea un éxito o un fracaso depende de tanta cosa no claro él puede pero lo que me queda de todo eso el camino no me ha me gusta tenerlo presente y Jorge Drexler tiene siempre esa capacidad tipo grande de poner en palabras cosas que que cuesta describir lo hacen

Voz 1907 18:28 Amar la trama todo esto que estás explicando del proceso creativo te impulsa a escribir lo que en lo que estás ahora porque Fran Perea va a sacar un nuevo disco ahora en septiembre tras ocho años de silencio dedicado al teatro es te has embarcado en un proyecto musical llamado viaja la palabras que es esto

Voz 0666 18:52 pues viaja la palabra un proyecto manera que tiene mucha pata muchas vertientes no es ese buen disco mil que con diez canciones en las que hablo pues bueno lector a estas inquietudes mías que hemos ido hablando durante este ratito otra mucha en esa canción eh y luego aparte de esas un viaje personal llega y luego tiene va acompañado de un libro en el que profundiza un poco más acerca de cuando de estos temas y de otros y abre una puerta al pasado y en fin y me reconcilia con con mucha de esa cosa que concurrió en mi vida

Voz 18 19:28 son canciones que has compuesto tu toda sí sí sí

Voz 0666 19:30 eso toda hablan de canciones que yo cometí la interpretas escombros

Voz 6 19:33 los artistas o

Voz 0666 19:35 en en el disco viaja la palabra hay dos colaboraciones una y con Ara Malikian en una de las canciones en mi voz Illa otra vez con con María con salen

Voz 27 19:52 las doy la cara de bienes

Voz 18 20:07 es

Voz 22 20:15 que siempre sería

Voz 1907 20:32 mire lazo Fran bonita eres una celebridad

Voz 28 20:38 dicho has presentado este disco allí enseres

Voz 0666 20:42 así esa es otra de las cosas que tiene viaja la palabra bueno yo diez durante cuando toda porque se época de Los Serrano y demás en las series empezó a emitir en países fuera de España sí aquí en Finlandia Polonia iba a mí entonces en Serbia especialmente pues hubo bueno generó mucho movimiento mucha gente empezó a interesarse por el Espanyol

Voz 26 21:07 no podía él

Voz 0666 21:10 Herrera no el aprendizaje del español y entonces empezaron a estudiar se se creó la cátedra de Filología Hispánica a se increíble intente bueno ahora que retomaba la música empezó a tirar del hilo nada estamos estamos haciendo con el Instituto Cervantes un proyecto de divulgación del español a través de la música

Voz 1907 21:31 qué bonito

Voz 0666 21:31 bueno Eva como hemos empezado pero la idea es efectivamente récord de todo esto para irse

Voz 18 21:36 en este disco cuando se va a presentar en España el disco se presenta el veintiocho septiembre sale

Voz 0666 21:42 que sale a nosotros ya estamos en las redes sociales si hay anunciando pues muchas cosas tiene toda la la Info necesaria para mal o en viaja la palabra punto mismo es vas a empezar una gira Aguiló empiecen una gira y empiezo en Málaga Ana quería que si el día cuatro de octubre en Málaga donde en en la Sala María Cristina porque esto lo hacemos con con la colaboración de la Fundación en el Caja la fundación en está con nosotros apoyándonos en el concierto de Málaga y en otro que tenemos al día siguiente en Sevilla

Voz 6 22:18 te osea cara música música este esta temporada está este año volcado con la música

Voz 0666 22:22 yo desde diciembre parece todo lo hagamos con el teatro voy a ir haciendo algunas cositas pero no en en primera línea digamos entonces no te podamos bueno en alguna cosa siempre me eso son cosas puntuales pero vamos que el teatro quiere decir te vincula porque teme a la compañía el tengo los Teatros Luchana en fin tengo tengo

Voz 1907 22:49 que hay muchos elementos oye si es hablando de política lo necesario privado

Voz 18 22:57 en la intimidad

Voz 6 22:59 también ha dado más cabeza esto de públicamente a hablar de

Voz 0666 23:03 sí sí he descubierto que me he dado cuenta de que con el años que igual y mitos esta mañana sí bueno a mi pueblo por lo menos yo no sé que que en el que quiere hablar que hable y tal pero yo me ha traído unos cuantos quebradero de cabeza al asunto oí ya está pero vamos a estar encantado de hablar en la intimidad con quién quiera de política la que me preocupa aproxima hablamos de política si oye por cierto le tengo que decir que vamos a presentar el libro en Málaga también eh más se todavía en qué fecha vale quiero que vamos a estar por allí con la que no han hecho en la mano la la pues como no Cervezas Víctoria nuestro amigo de cerveza ustedes si no lo han echado un cable

Voz 18 23:42 te fijas Fran Perea ha sido un placer tenerte aunque sea en la distancia un abrazo muy fuerte igualmente ya sabes que te deseamos toda suerte el mundo lo sé

Voz 6 23:52 gracias por contarnos la música de tu vida

Voz 22 23:56 un abrazo muy fuerte adiós

Voz 6 27:44 la seguridad de las mujeres es una prioridad para la Diputación de Málaga hay por eso también la delegación de Igualdad esta disposición de mujeres víctimas de violencia de género y en situación de riesgo una serie de móviles de seguridad que están conectados con la Guardia Civil cuentan con un sistema GPS de localización nos lo va a contar mejor Encarna Jiménez Martín que es la directora del Servicio de igualdad de la Diputación o la encarna buenas tardes en estos espacios libres de violencia de género cómo funciona el tema de los móviles para las mujeres como como

Voz 33 28:14 acceder a ellos a través de una valoración que se realiza en el servicio de de Igualdad hice lo serle proporcionar las mujeres que están en una situación de Riesco

Voz 34 28:28 a medio o alto

Voz 33 28:32 según la la valoración que que tenemos de de la Guardia Civil y la valoración también que realizan nosotras porque a veces no coincide la valoración del griego que que hay que que tiene efectuadas la la Guardia Civil con la que nosotras también percibimos porque se tienen en cuenta también

Voz 34 28:51 lo la la la

Voz 6 28:54 lo que ellas piensan claro para acceder a esos móviles que hay que hacer

Voz 33 28:58 para acceder a esos mobile es que la mujer lo

Voz 18 29:01 solicito lo solicite que nosotras tengamos

Voz 6 29:04 viento de ella de servicio de igualdad se tenga conocimiento de ello que sea víctima debería hacer ahora mismo cuántos móvil estéril la Diputación repartidos para proteger a las mujeres pues ahora mismo

Voz 33 29:14 la provincia que habrá unos treinta móviles de seguridad dependientes

Voz 6 29:21 si funciona son efectivas en son muy efectivo muy muy silbado unida pues sí Encarna Jiménez Martín gracias directora de Servicios de Igualdad de Diputación seguimos en estos espacios libres de violencia al hacer un abrazo

Voz 18 29:34 novecientos setenta y siete once setenta y siete

Voz 36 29:44 ante la violencia de género conoce tus derechos novecientos setenta y siete once setenta y siete atención jurídica inmediata a las veinte

Voz 6 29:54 cuatro horas del día Diputación de Málaga

Voz 10 30:05 la biblioteca de verano Hoy por hoy y mala

Voz 1907 30:09 el último programa al que tenemos hoy con José Antonio Ruiz de la librería luce esos Antonio buenas tardes

Voz 0666 30:14 muy buenas tardes

Voz 38 30:17 gracias por acompañarnos durante todo este verano por tu tiempo Porto paciencia también que has estado aquí todos los lunes a primera hora con con un libro en la mano

Voz 39 30:26 yo quiero agradecer a otro equipo a la acabé hacen este espacio para fomentar la lectura un hábito que no de unos perdón que cada vez está más claro que que no salva de la tecnología de mal uso de la tecnología inhabitual casi humano

Voz 6 30:46 la última recomendación del verano lleva por título apunten no yo bufón del Rey

Voz 40 30:53 efectivamente yo Buffon del Rey editado por Alfaguara de un escritor marroquí My Vine vine

Voz 6 31:00 sí sí

Voz 40 31:01 que bueno sorprenda su propia biografía creo que es un buen libro para aquellos que quieran volver a a Marruecos a través de esa nueva línea que conecta Málaga con Tánger lloren bajo el brazo este magnífico libro que nos reconcilian poco con con la historia de nuestro vecino nuestro vecino encabece me sorprende mucho y la gran relación que tiene con Francia y sin embargo con con España con Andalucía no sigue no no cuaja ese esos lazos de vecindad desconocemos muchos de su historia de sus traicione de bueno de escritores en este caso Vine vine sorprende como un artista polifacético que está haciendo un grandísimo trabajo y en Marruecos cuya madre estudió Derecho ya cercana a los cuarenta años y bueno fue una mujer revolucionaria en Marruecos su padre en el que bueno te vas a esta historia de dio Buffon del Rey fue como indica el título cortesano de la Corte de de

Voz 6 32:20 de Hassan II segundo porque él realmente lo que cuenta es la historia de su padre

Voz 40 32:26 efectivamente su padre viceministro

Voz 6 32:28 Fon también del rey Hassan II no exactamente

Voz 40 32:31 usted como padre reniega de la familia de su familia de fluir un joven oficial que en un levantamiento contra la dictadura de Hassan II está en en en la cárcel en una cárcel terribles y el padre reniega de su hijo con esa fidelidad al Rey Hassan II de su hijo y de su familia Vine vine cuenta esta historia como si fuese un un cuento de las mil y una noche a mí me emocionaba y a esa imagen del hijo que sale de prisión que llega después de veinte años a su casa a la madre lo está esperando hiel Vine vine ve entrar a una persona mayor que no reconoce como su hermano un señor ya anciano Kathy la cárcel lo había envejecido cuenta con mucha ternura como es hermano quiere ver a su padre quiere ver a al bufón del rey que ha renegado de él él cuenta que les mano les decía que solamente sobrevivieron en la cárcel a aquellos que no tenían odio penal marroquí en ese terrible encierro de dieciocho años

Voz 6 33:40 el odio al final hay un poco de es una novela de reconciliación

Voz 40 33:43 sí efectivamente debe aprender que el odio solamente envenena que lo posee que este hijo fue capaz de perdonar al padre de querer Belle de miraló a los rojo creo que es una una grandísima lección

Voz 6 33:58 José Antonio Ruiz lo dicho mil gracias por habernos acompañado responsable de la librería Luces aquí en Málaga estaremos en contacto nada busquen a José Antonio en la librería que son buen librero y que aconseja siempre bien gracias a vosotros un abrazo

Voz 1907 35:04 durante todo este verano esta temporada de verano hemos tenido este precioso espacio nos ocupamos del mar en el que precisamente hemos hablado del mar de Alborán de las especies del mar de Alborán de lo que nos ofrece cada día ese Marta nuestro verdad un poco todo enfocado a esa jornada

Voz 38 35:22 tras ese foro que se va a celebrar dentro de diez día comienza el próximo trece de septiembre del trece al dieciséis en Fuengirola ese foro del mar de Alborán donde bueno pues van a asistir muchos especialistas estudiosos que van a aportar cosas interesantes sin duda hoy en esta última entrevista que hacemos para preparar ese gran foro sobre el mar de Alborán nos hemos parado en un chef con amplia experiencia que ha pasado por restaurantes como el del hotel que en que en pins quién de Estepona o resort de lujo en Marruecos estamos hablando de Jordi Bataller que junto a estará Alcaide fundaron la cocina laboratorio gastronómico que ofrece formación especializada a chef cursos de cocina eventos para aficionados a la cocina bueno él va a estar en ese foro el próximo trece de septiembre en Fuengirola va a llevar toda la coordinación de las actividades gastronómicas Jordi buenas tardes hola buenas tardes eres el último invitado el que pone un poco la la bionda la guinda estos programas en el que nos hemos especializado en este foro del mar de Alborán que que nada faltara diez días para que comience muy la bueno en ese foro del mar de Alborán

Voz 28 36:39 conferencias exposiciones estudiosos

Voz 6 36:42 iban a a contarnos su su investigaciones pero también tiene una parte de ocio de gastronomía en qué va a consistir ahí va a estar tú ahí un asestar un poco coordinando tu todo eso no en qué va a consistir

Voz 0662 36:53 eh durante los tres días tendremos la ponencia de grandes chef entre ellos pues casi tendremos once estrellas Michelín como por ejemplo Diego Gallego Santi Elías y José Carlos

Voz 43 37:05 Mona Luis Olarra Mauricio como se puede participan esas actividades asistida los chucu Kim cómo se puede hacer

Voz 0662 37:12 mira los OCU Kim son totalmente gratuitos en la página web

Voz 6 37:16 en la página web cuales Jordi

Voz 0662 37:18 es bueno el Foro Mar de Alborán

Voz 6 37:22 Vandal como suena el foro elaboran punto eh

Voz 0662 37:24 lo pruebe hay música ocio a la parte externa durante todo el día los ultras cada uno tendrá una etapa sostenible también tenemos un apartado lúdico para los chicos

Voz 6 37:38 en qué sitio de Fuengirola vamos a recordarlo llevamos todo el verano diciendo el foro del año en Fuengirola del trece de septiembre en qué lugar estáis

Voz 0662 37:46 por cierto mira esto es muy fácil pero eso es en el en el recinto ferial de Fuengirola

Voz 6 37:50 si al final el todo encontrar el Palacio de La

Voz 0662 37:52 exacto donde serán todas las ponencias la parte de afuera del recinto exterior pues donde estará expuesta la parte de ocio durante todo el día comida música lo sea de reconocida por los sitios

Voz 6 38:05 los cocineros actualmente tenéis un gran prestigio social de qué de qué manera puede contribuir a que nos alimentamos de una forma sostenible por decirlo de alguna forma no

Voz 0662 38:16 bueno bueno ya ya llevamos tiempo haciéndolo aunque no se note no con sostenibilidad pues pues en el tema ya llevaba ya hemos hablado en otro el kilómetro cero de de controlar un poquito iraquí usar nuestras especies luego usando esta materia prima alrededor de de cien metros alrededor cien kilómetros Si bueno y eso pero es un poquito pues ir más allá no a sumarnos al problema de él me habíais productos como que ante los productos que no se usan como la caballa pero no tanto como de días hay pescados como las baquetas y que son pecados maravillosos para hacer un fondo de Carmen unos hace falta comprar un bogavante mi hombre ideal cambie muchas veces pero están a los cangrejos que podamos unos fondos nosotros realmente somos los conductores para que la gente se Vera o observe que que eso es un producto que está ahí

Voz 43 39:13 estamos gracias un abrazo muy fuerte a vosotros hago llamaré gracias

