Hoy por Hoy Málaga (05/09/2018 - Tramo de 12:20 a 13:20)

Voz 0648 00:12 buenas tardes romance noticias dando hace casi dos horas ha comenzado a la Conferencia Sectorial de Migraciones cita en la que la consejera de Asuntos Sociales de la Junta María José Sánchez Rubio ha planteado que el Gobierno central proceda ya al reparto de los menores inmigrantes entre todas las comunidades y que se cumplan los convenios suscritos entre España y Marruecos para propiciar el reagrupamiento familiar al respeto Save the Children pide al Gobierno central que no devuelve a Marruecos a los menores no acompañados que llegan a Andalucía Catalina pero acto

Voz 3 00:40 pero no debe ser la prioridad lo que necesitamos es que el Gobierno en las comunidades autónomas pongan sobre la mesa las carencias del sistema que establezcan una serie de condiciones mínimas de acogida en todo el territorio de criterios comunes para la identificación de menores de edad que la gestión de los centros para refugiados sin para víctimas de trata pase a ser estatal ya que así todo el territorio

Voz 0648 01:02 anota Moto dos actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado a la Guardia Civil ha desarticulado en la denominada operación Romeral a una banda de sicarios formada por cuatro personas acusadas de asesinar en dos mil dieciséis a un ciudadano en la localidad malagueña de Mijas y herir gravemente a su pareja sentimental y la Benemérita también ha intervenido mil ochocientos veinticinco

Voz 1643 01:21 litros de gasolina preparada para el repostaje

Voz 0648 01:23 de narco lanchas investiga tres personas por su presunta relación con estos hechos el combustible estaba en el interior de una furgoneta aparcada en San Roque más noticias de Andalucía en Hora catorce a partir de las dos y cinco de la tarde

en La Ventana Andalucía continuó ambos con la ronda de entrevistas a líderes políticos andaluces este miércoles Antonio Maíllo coordinador andaluz de Izquierda Unida La Ventana Andalucía a las siete y veinte de la tarde con Fernando Pérez mio

Voz 13 04:56 en Hoy por hoy en Málaga

Voz 0545 05:07 hola qué tal doce a veinticinco minutos del mediodía repasamos la actualidad de Málaga enseguida la prisión de Alhaurín de la Torre ha decidido incrementar las medidas de seguridad ante la posibilidad de que un dron haya dejado hachís y un teléfono móvil en un patio de la cárcel ahora les contamos toda esta historia pero como siempre y hasta final de esta semana los amigos del Aula del Mar nos van a seguir acompañándonos para ponernos al día con la información de las playas esta mañana que hemos amanecido con una temperatura bueno bajita para la época del año en la que estamos todavía en pleno verano hacía fresquito soplaba a poniente Juan José Castillo Aula del Mar buenas tardes y hoy la playa como está

Voz 14 05:49 pues seguimos componentes de los Juan pues mantengamos un poquito alejado la la merluza no tienen son gente con la me dijeron alejando de la corta eh tenemos una temperatura del agua veintidós veintitrés grados en la zona oeste y en las tome este tenemos un poco alta veintitrés veinticuatro con lo cual el agua calentita no lo no tenemos que tienen poco está pendiente de que la pleamar es la marea empieza tuviera de las cinco de la tarde y a partir de ahí pues esa subida de americanos puede traer alguna alguna de a aislar

Voz 0545 06:22 estupendo bosque paséis buen día Juan José el Aula del Mar un abrazo fuerte

Voz 15 06:26 sí hostal hasta luego

Voz 0545 06:29 agosto por cierto que se ha despedido como uno de los más calurosos de los últimos años con una media por encima de los veintisiete grados de temperatura septiembre ha empezado con temperaturas más frescas esta mañana lo hemos notado de manera especial este sábado el día ocho de septiembre que además es festividad aquí en la capital hay probabilidad de alguna precipitación en la provincia Isabel Ladrón de llevar a buenas tardes bienvenida

Voz 1876 06:52 gracias buenas tardes si un mes de agosto caluroso en especial por las noches seguro que los oyentes recuerdan ese bochorno tropical que hemos tenido en los últimos días donde los termómetros no bajaban de los veinticuatro grados las mínimas sí que han bajado ahora esperan temperaturas más frescas por la noche entorno a los veinte grados vamos a dormir mejor el sábado incluso se espera alguna precipitación probabilidad de alguna precipitación en la provincia José María Sánchez la Olé es el responsable del Centro Meteorológico de Málaga

Voz 7 07:24 no muy caluroso casi uno

Voz 16 07:28 tras dos coma dos por encima de la media de temperatura en la capital todo lo tiene en mente está entrando aire más fresco en la península desde el norte del noroeste el avance de esta masa más fría hacia el sureste pues producir algunas desestabilización el siguen en algunas tormenta principalmente afecta

Voz 17 07:48 dos Almería ya había Granada pero también pueden a afectar el sábado a la provincia de Málaga como cierta probabilidad de que ocurran no entonces de cualquier forma se va a notar en un descenso el quizás un poquito más acusado para estos día para el día sábado y el domingo sobre todo el sábado

Voz 16 08:07 debido a esa a esa hora asistencia de nubosidad irá precipitación aunque caiga o no caigan de hecho va a refrescar el el ambiente no para para el sábado

Voz 1876 08:20 la máxima el sábado en la capital no superará los veintiséis los Veintisiete grados doce veintiocho

Voz 18 08:27 la actualidad K M S

Voz 0545 08:32 repaso a la actualidad de la mañana la prisión de Alhaurín de la Torre ha decidido incrementar las medidas de seguridad ante la posibilidad de que un dron haya dejado hachís droga y un teléfono móvil en un patio de la cárcel Ana Tere Vázquez buenas tardes hola buenas

Voz 1275 08:45 se trataría de un hecho insólito en España de confirmarse sería la primera vez que se detecta en una cárcel del país el uso de drones para colar sustancias prohibidas Nieves eh

Voz 1876 08:56 la prisión de Morín de la Torre ha decidido incrementar las medidas de seguridad de la cárcel tras la aparición ayer en un patio de la prisión de un móvil y casi trescientos gramos de hachís en dos paquetes acolchados con ganchos justo el día anterior se visualizó un dron sobrevolando la prisión de ahí que el Ministerio del Interior haya abierto una investigación para determinar si fue ese aparato el que dejó la droga en la cárcel Antonio González secretario de prisiones de UGT

Voz 19 09:19 tenemos constancia de que el día tres de septiembre se visualiza un dron por parte de efectivos de la Guardia Civil es el día cuatro cuando en el patio del módulo nueve un departamento con población reclusa de mayoría de mayoría árabe son localizados dos paquetes los paquetes envueltos en uno sobre esa Corchado que contenían un móvil hija así esto hace levantar las alarmas porque porque esos paquetes tenían unos ganchos que son los que utilizan los dron esto unido a que se visualizó un dron la jornada anterior pues ha determinado que la dirección del centro pues incremente las medidas de seguridad no como cacheo requisa etcétera no yo sindicatos

Voz 1876 10:03 debido a la secretaría de Estado que tome medidas andino en situación inédita en las cárceles españolas solicita directamente un sistema inhibidor de drones

Voz 19 10:11 desde los sindicatos hemos solicitado la asunto llega la Secretaría de Estado de Seguridad para que arbitren medidas que implante en un sistema de inhibidor de drones porque es cierto que tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías esto no se había planteado en España nunca pero en cualquier momento un dron puede sobrevolar un patio de algún departamento de la prisión y dejar algún objeto prohibido sustancias psicotrópicas o incluso algún arma no con lo cual la seguridad del centro penitenciario puede verse comprometida seriamente no

Voz 1876 10:45 los funcionarios de prisiones entienden que al igual que existen cables en los patios para evitar fugas con helicópteros hay que modernizarse y tener en cuenta precisamente la proliferación de drones para adoptar medidas cuanto antes

Voz 19 10:56 dos patios cuentan común

Voz 20 10:58 como un cordón no un cable eh

Voz 19 11:01 colocado de forma transversal para evitar fugas en helicóptero es decir que un helicóptero pude pueda aterrizar en el patio que es un patio de dimensiones considerables en el patio de del Departamento de que pueda propiciar la jugada al Inter no o de algunas interna no

Voz 1876 11:17 pues eso estaba colocado ahí estratégicamente

Voz 19 11:19 para evitar ese tipo de jugadas de películas pero sí que podría que podría podrían darse es hora de ponerse al día con el tema de los drones que aunque pueda parecer de ciencia ficción de de película de guerra de las galaxias pero es cierto que este tipo de mecanismos están proliferando para uso lúdico para uso profesional ir también pues bueno las hacia son los delincuentes lo pueden utilizar para introducir objetos prohibidos en en interior de los establecimientos penitenciarios

Voz 1 11:50 no

Voz 1275 11:52 vamos a completar la crónica de sucesos han desarticulado un grupo de sicarios formado por cuatro personas acusadas de protagonizar hace un par de años un tiroteo en la localidad de Mijas en la humanización Calipso en el que resultó asesinado un hombre de origen colombiano gravemente herido a su pareja también colombiana y detenido en la ciudad de Málaga Un joven de veintitrés años tras apuñalar en una pierna a un vecino de Cortijo Alto que les recriminó que estuviese practicando sexo con una mujer en un portal de la barriada la mujer y un hijo de la víctima severo incluso obligados a interponerse ante el agresor para evitar que les siguiese atacando más asuntos el Partido Socialista ha denunciado que la Diputación Provincial de Málaga se ha convertido en la Casa de Acogida de miembros del Partido Popular destituidos de sus cargos los socialistas han anunciado que van a presentar una moción en el próximo pleno para pedir el cese del director de Deportes de Luis Díaz que ha sido nombrado en este cargo después de salir de la gerencia de la Cueva de Nerja el Partido Popular ha rechazado las acusaciones Francisco Conejo portavoz del PSOE en la Diputación responde el vicepresidente de la institución el popular

Voz 7 12:56 Francisco Salado un proceso selectivo que en su momento calificaban de paripé también de pantomima eso es voy a día de hoy la Diputación de Málaga una gran casa de acogida de cargos del Partido Popular expulsado de otro

Voz 2 13:14 instituciones e intercambio de cromos una estructura administrativa que fue aprobada a principios de legislatura con un tercio de reducción de los cargos de confianza y los cargos de confianza la Pablo dice lo decide el equipo de gobierno

Voz 1275 13:30 y alcaldes y concejales de la comarca de Antequera vuelven a reclamar la aprobación del trasvase de Iznájar dirigentes de los trece municipios de la comarca han planteado esta semana su reivindicación en Sevilla ante el nuevo presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir informa Fernando González

Voz 21 13:46 sí aunque la situación este verano no han sido tan alarmante como el pasado año y apenas ha habido cortes en el suministro de la falta de agua es una amenaza que sigue presente en algunas localidades los alcaldes siguen planteando la necesidad de acometer ese trasvase de Iznájar a la mayor brevedad posible Francisco Hidalgo es el alcalde de Fuente de Piedra es uno de los municipios más afectados por la falta de agua llevan más de un año abasteciendo con camiones cisterna

Voz 17 14:10 no es una trasferencia de cinco de cada metro cúbico a la comarca de Antequera loca tocar música tratado bueno para el problema de efectivamente de enero acaba igual color Can bajando progresivamente mira calidad siendo que para el consumo Bonet para cocinar

Voz 21 14:35 los alcaldes confían en que el relevo que se ha producido en el Gobierno central permita desbloquear de forma definitiva este proyecto Archidona fue el pasado año otro de los municipios más afectados la falta de agua obligó igualmente recurrir a camiones cuba este verano la situación se ha normalizado aunque no se puede bajar la guardia

Voz 22 14:57 más de sesenta años renovando nuestra ilusión y vocación de servicio con un único objetivo partes y la atención que mereces gracias a vuestra confianza somos la compañía de seguros de toda la vida de toda tu vida

Voz 0545 18:30 doce XXXVIII la Asociación Escuelas Infantiles unidas que aglutina más de un centenar de centros en la provincia de guarderías ha denunciado ante la Consejería de Educación varios ayuntamientos cincuenta y dos casos de guarderías ilegales y saber que es lo que pasa así una competencia

Voz 1876 18:46 desleal que se traduce en ludotecas y las llamadas madres cedía que ofrece ofrecen para cuidar varios niños en su propia casa que no cumplen con la normativa una situación que esta asociación lleva denuncia dando desde hace ya más de un año ante las administraciones Gemma Alarcón es la secretaria de la Asociación Escuelas Infantiles unidas en Málaga provincia asegura que se han detectado hasta cincuenta y dos casos

Voz 19 19:08 en un año y medio ya en conocimiento de los ayuntamientos y me la Consejería de Educación el problema que tenemos que que teníamos muchísima competencia desleal hay muchos centros que sin ningún tipo de autorización están atendiendo a los menores de cero a tres años en horario no lectivo cosa que está totalmente prohibido entonces con empezamos a a poner varias denuncias de hecho en Málaga hemos mandado un informe con cincuenta y dos denuncia y es algo que la Administración que decía que era al Ayuntamiento quién daba la licencia que tenía que cerrar el Ayuntamiento que era competencia de educación

Voz 1876 19:49 lo cierto es que este lunes empezaron el curso en las escuelas infantiles desde esta asociación critican la falta de inspecciones por parte de Educación ya que apenas han cerrado tres de estos centros

Voz 19 20:01 hemos tenido un año un poco de lío pero después de trabajar mucho con la Consejería y el director general no firmó un protocolo de actuación para la inspección educativa que con ese protocolo ya estaba la posibilidad de la Inspección educativa fuera valorar esos centros que ellos quieran que allí se estaba haciendo guardia custodia e ilegal de los menores y que esos centros se cerrada pero la realidad es que el curso ha empezado que han cerrado en Málaga me parece que han sido tres centros de los otros centro no ha cerrado nadie entonces bueno pues nosotros que vemos que hay un problema muy grande y es que las familias tampoco saben que esos centros son ilegales

Voz 1876 20:43 este tipo de guarderías ilegales proliferan por toda la provincia por lo que desde esta asociación instan a las administraciones a ejercer un mayor control

Voz 19 20:51 nosotros lo que no queremos es que él nunca pasa una desgracia y tengamos que decir que que estaban más que avisados entonces esperamos que la inspección eh la con el protocolo ir el cese inmediato de la actividad y que son niños no pueda mías al ludoteca madre de día centros de infantil es ZEC trece extra que realmente no son escuelas infantiles que realmente hay en todos los sitios y madre de día salen ahora en todos lados que es anuncian a través de Facebook que ludotecas que se llaman Centro Infantil hay en Málaga en la capital en todo es que hay en todos sitios realmente hay en todos sitios en la Estación de Cártama en mil años giró la también hay una barbaridad

Voz 1876 21:33 además de las lo de KAS también en los últimos meses han aumentado los anuncios a través de las redes sociales de las llamadas madres de día que cuidan a un número reducido de niños en sus propias casas

Voz 19 21:43 pues madres de día es una chica que es anuncia que en su casa va a darle una atención a un grupo de tres o cuatro niños que es más pormenorizada de de mucho la figura de la apego e ir pero asesina no tienen absolutamente nada son autónomas no toda que dan ponen a disposición su casa como te puedes coger la tuya la madre de día concentran pocos niños porque tampoco pueden tener más pero es que la ludoteca ahí ludotecas funcionando con ochenta y noventa niños si es que no cumplen con la normativa a tener una regata atendiendo a niños de cero a tres años que cumplir con ciento cuarenta y un decreto que nosotros además no es que queramos cerrar ludotecas nosotros queremos que no

Voz 1876 22:28 claro con la normativa

Voz 0545 22:30 la Asociación de escuelas infantiles unida se ha reunido por cierto con el Defensor del Menor en Andalucía ya que este problema se ha extendido por toda la comunidad andaluza competencia desleal denuncian las asociaciones de guarderías en torno a unas tres mil llamadas recibe a diario el Servicio Andaluz de Teleasistencia en la provincia de Málaga cincuenta y siete por ciento de los usuarios que realizan estas llamadas lo hacen porque se sienten Sender son personas que se sienten solas y quieren conversar por cierto que el botón rojo el de Teleasistencia se moderniza a partir de este mes de septiembre los mayores podrán utilizarlo también fuera del domicilio cuando estén por ejemplo paseando o realizando algunas compras cuéntanos Carmen Gallardo buenas tardes

Voz 36 23:11 buenas tardes efectivamente un aparato móvil o localizador permitirá a los usuarios llamar desde cualquier lugar trabaja con un sistema de cobertura como cualquier teléfono móvil lo que permite tener un radar de control lo bastante amplio

Voz 2 23:23 Jaime es el director director

Voz 36 23:26 de la asistencia en Málaga

Voz 37 23:27 el dispositivo que vamos a ver Servicio Andaluz de la asistencia para la teleasistencia móvil

Voz 19 23:33 tamaño similar aunque

Voz 38 23:34 un móvil que posibilita la comunicación con la central fuera del domicilio enviando simultáneamente la localización es decir en el aparato está lleva integrado localizador cuando la persona realiza una llamada bueno pues aparte de ser atendida por voz no significa el punto exacto donde está en ese momento

Voz 39 23:55 la Junta de Andalucía servicio de teleasistencia bueno día a María Seguí no hay que atenderle

Voz 36 24:02 este es un ejemplo del saludo que recibe los veintitrés mil trescientos cuarenta y cinco malagueño que tienen contratado este servicio creado en el año dos mil dos permite a las personas mayores de sesenta y cinco años a las personas discapacitadas o personas dependientes contar con un botón que pueden pulsar en el momento en que necesiten alguna ayuda disfrutar así de una mayor autonomía Jaime Ruiz directores de la asistencia en manos

Voz 40 24:22 el año dos mil dos pues nace el Servicio Andaluz de Teleasistencia el objetivo principal que tenían servicio bueno pues será permitir que las personas mayores pudieran permanecer más tiempo dentro de pesó su entorno habitual de hecho el eslogan nuestro y me vial era el botón de la tranquilidad porque permitía bueno cosa los familiares que podían ir con ellos por salir a la calle a trabajar al sus sus labores cotidianas con la tranquilidad de que bueno de que si ya al al usuario le pasaba algo pulsado un botón y siempre había alguien para atenderles y contactar con los familiares y de demás

Voz 36 24:55 esta línea no sólo es útil cuando se produce una situación de emergencia como puede ser una caída un desmayo un principio de infarto de hecho el cincuenta y siete por ciento de la llamada que se realizan son simplemente para hablar y el diecinueve por ciento de ellas para pedir alguna información sobre Chamizo este servicio

Voz 41 25:11 yo no pulso y a veces no quieren demostrar que realmente estaban solos entonces como ligado sin querer pero realmente no le han dado sin querer lo que están buscando un poquito de Apoyo Cardiel escuche no estoy aquí solo en el momento que Le dice bueno pues aunque lo haya dado sin querer no se preocupe Marcelo ratito Illano fuerte pueden una conversación de quince veinte minutos que dice realmente necesitaba esta persona hablar pueden ser llamada de información son tan variada porque van desde tengo una cita no sé cuando la tengo por ejemplo una cita América van desde tengo un problema que sin ha bajado lo Millo y los pobres son mayores no saben ni dónde está el cuadro de la luz para subirlo como información sobre Mosterín una residencia que reciben ya hay no sé muy variadas la verdad el tipo de servicio caqui se cumbre

Voz 36 25:51 en principio el servicio tiene un coste de dieciocho euros al mes aunque la persona que lo contratan pueden recibir bonificaciones del cien por cien o del ochenta por ciento entre los usuarios destaca el perfil de mujeres mayores de ochenta años que viven solas Rosa Ruiz de responde a estas características y me abrió las puertas de su casa en el barrio de La Palma Palmilla

Voz 1490 26:09 pues con estos servicios llevo ya siete años bueno es sólo solicitaron Mis hijos cuando yo estaba hospitalizada estaban poniendo la quimio y entremedias de la quimio me dio un ictus y eso me ha dejado secuela incisivo mientra como estado viviendo como yo estaba Juan estuviera en casa no iba podría estar hola a arreglarme yo lo de

Voz 42 26:36 la tele asistencia y apareció

Voz 1490 26:38 muy bien porque es un ayuda muy grande muy bastante grande de vez en cuando siglo he tenido fuerza si yo me pongo mal yo los llamo a ello con el botón yo les digo por favor que me exciten doctor de Hesse donde estoy yo y ellos son los que me lo proporcionan

Voz 36 26:59 junto al colectivo de dependencia a las personas mayores de sesenta y cinco años son los usuarios más habituales Ana Rodríguez es una mujer de setenta y cuatro años que pasa el día sola en su décimo piso del Cónsul un hogar con buenas vistas y lleno de recuerdos

Voz 15 27:10 biliares mi marido murió en febrero hizo que baños movió empecé a arreglar los papeles porque me decía mamá Tussaud la digo pero mira hasta los vecinos sí pero si te digo eso o cualquier cosa ir a raíz de ahí me lo puchero tengo lo de setenta y cuatro años no pasa lo hacen bar de pero bajada de mayo me da mucha cualquier cosa que les lo Villar botón sin que le hoy de momento una amiga la tonta del voto Denzel no en saludamos me llama debe cuando otra pregunta

Voz 36 27:55 la atención y el trato que reciben en lo que destacan Ana Rodríguez Rosa Ruiz

Voz 15 28:00 no contenta porque a mí me llaman por mi tanto por mi año por Navidad a todo para felicitarme los cambio de temporada que beba agua que vaya población se que es una persona mayo mucha FECE pieza sale

Voz 1490 28:18 no me llaman en un año en San todo el día de la madre le cuando éstas lo así que les he dicho que había el médico a cada momento llamándome para ver cómo estoy y a ver qué me ha dicho el médico llaman por la mañana para recordarme las pastillas que me tengo que tomar que son nueve al día y además que que que me llaman me parece buena noche para recordarme que me tengo que ponerlas Dublín a eso me salté totalmente cubierta

Voz 36 28:48 Carmen Val més hija de una de las usuarias se muestra muy contenta con el servicio además para los trabajadores resulta muy gratificante sol Chamizo forma parte de la plantilla desde hace diez

Voz 0545 28:57 año

Voz 41 28:59 a una emergencia pero mucho más gratificante en día a día hay personas que están muy solas pero no es porque está sola porque no tiene hijos no porque como él le diga los hijos vamos de las casas se queda a las personas mayores sola en casa

Voz 36 29:14 un servicio que está en funcionamiento las veinticuatro horas del día todos los días del año es importante llevar el colgante encima ya sean el cuello de pulsera o en algún bolsillo

Voz 39 29:22 muchísimas gracias él recordarle tiene a su disposición veinticuatro horas todos los días del año y con cualquier cosa sólo tiene que puso el voto muy importante María que lo lleve siempre puesto nada que tenga un buen día un beso muy fuerte

Voz 36 29:35 hasta el momento el botón rojo sólo funciona dentro del domicilio habitual pero el servicio de teleasistencia está trabajando en un aparato móvil Geo localizador para lograr que se puedan realizar llamadas desde cualquier otro lugar es decir fuera de casa esperan ponerlo en funcionamiento

Voz 0545 29:48 a lo largo del mes de septiembre en reportaje precioso Carmen gracias la una menos diez

Voz 54 39:54 infraestructuras dignas para recibir a estas personas ahora volvemos

Voz 2 40:01 es la una a mediodía en Canarias Esquerra Republicana marca distancia con la línea marcada por quinto raso portavoz en el Congreso Joan Tardà acaba de decir que la solución en Cataluña no pasa por contar sólo con la mitad de los catalanes sean los sondeos los independentistas

Voz 0228 40:17 o los que no lo son palabras que contradicen los argumentos del presidente ahorra quién viene defendiendo que tienen mayoría social suficiente para seguir apostando por la independencia vamos al Congreso informa Inma Carretero

Voz 0806 40:28 sin la otra mitad de los catalanes no se puede resolver nada eso es lo que ha venido a decir Joan Tardà que lanza este mensaje al Gobierno para que atienda las demandas soberanistas pero también apela de forma muy elocuente a los independentistas

Voz 55 40:39 no se puede resolver nada sin tener en cuenta al cincuenta por ciento de independentistas

Voz 56 40:46 si hay algún independentista ingenuo o estúpido que cree que puede imponer la independencia sin tener en cuenta cincuenta por ciento cadáveres que no lo son es evidente que está absolutamente equivocado

Voz 0806 41:01 palabras del diputado de Esquerra Republicana de Catalunya en la comisión del Congreso en la que tanto Tardá como Campuzano del P de CAC han exigido al Gobierno que intervenga a través de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía para ayudar a los políticos catalanes encarcelados

Voz 0228 41:14 veces sin la policía británica identificado dos rusos como sospechosos de envenenar al ex espías Scotland Yard considera que hay indicios suficientes para acusarlos de conspiración para cometer asesinatos Rusia acaba de contestar dice que el caso requiere una comparación constante también

Voz 5 41:29 un análisis cuidadoso informa para la hacer desde Londres

Voz 0228 41:32 está en el político la policía británica publicado

Voz 0032 41:34 a los dos sospechosos del ataque con el agente nervioso en Sales Vori Se trata de los ciudadanos rusos Alexandr Petrov is Ruslán Borisov la Fiscalía ha explicado que tienen pruebas para acusar los de conspiración para cometer asesinato uso y posesión de no avisó que el gas nervioso prohibido pero el regulador internacional de las armas químicas y provocar daño en sus víctimas los acusan del intento de asesinato del del éxito a rusos Ercilla script de su hija y también del oficial de policía Nick Bailey el pasado mes de marzo acaban de emitir una euro orden para localizarlo Se sabe que han estado utilizando diversos alias y que tienen unos cuarenta años cada uno Segrelles cripta y su hija aparecieron inconscientes en un parque en la localidad inglesa de Self murió el cuatro de marzo el Reino Unido acusó a Rusia de estar detrás del ataque hice abrió un conflicto diplomático entre los dos países

Voz 0228 42:17 el Tribunal Supremo de Israel ha autorizado esta mañana la demolición de una comunidad beduina que la Unión Europea le había pedido públicamente que no fuera destruida corresponsal Beatriz Le con Berry

Voz 57 42:26 era el último recurso judicial posible y los casi doscientos habitantes de Jan el Ahmar pueden ver sus casas arrasadas por las excavadoras en menos de una semana el Tribunal Supremo israelí ha mantenido esta mañana que la aldea beduina situada entre Jerusalén la ciudad palestina de Jericó en Cisjordania fue construida sin permiso la Comunidad se encuentra entre dos colonias israelíes y la lucha por mantener sus casas se ha convertido en una batalla contra la expansión colonial israelí en tierra palestina la Unión Europea pidió Israel hace algunas semanas que no arrase esta comunidad cuyas estructuras como paneles solares o baños recibieron financiación europea organizaciones israelíes han considerado que la justicia se ha puesto del lado de la ocupación ya ha mostrado un total desconocimiento de la realidad palestina

Voz 0228 43:10 de vuelta a nuestro país la Agencia de Salud Pública de Cataluña ha presentado un informe en el que concluye que la mitad de los niños adoptados procedentes de Rusia o de Ucrania presentan rastros de alcoholismo fetal Barcelona Emma Miguel

Voz 0563 43:22 el estudio se ha hecho con una muestra de ciento sesenta y dos niños y niñas adoptados en esos países entre mil novecientos noventa y ocho y dos mil quince concluyen que la mitad tienen problemas físicos mentales os de conducta provocados porque su madre bebió alcohol durante el embarazo es Joan Colom es el subdirector de drogodependencias de la Generalitat

Voz 2 43:40 al cincuenta por sendos estudiantes de que esta Mostra de Sensi Santa dos chinas a cincuenta

Voz 23 43:48 teniendo al diagnóstico

Voz 0563 43:50 estos resultados los la Generalitat ya ha anunciado que a partir de ahora valorarán informarán a los padres que quieran adoptar en Rusia o Ucrania los prepararán han dicho para adoptar niños con necesidades especiales

Voz 0228 44:02 información del deporte Óscar Egido buenas tardes hola antes

Voz 1643 44:04 buenas ahora es el protagonista del día de Rafa Nadal que ya estas semifinales del US Open tras una victoria épica contra Thiem y es que después de perder el primer set en blanco por cero seis el mallorquín ha ganado el partido en cinco set tras

Voz 0509 44:14 así cinco horas de juego ahora semifinales

Voz 1643 44:17 le espera su amigo Juan del Potro además la selección española está entrenando la Rojas a puerta cerrada tercera entrenó para preparar el partido del sábado ante Inglaterra en el que va a ser el debut de Luis Enrique en el banquillo

Voz 0509 44:27 a la vuelta hoy undécima etapa

Voz 1643 44:30 lo especial de la SER Borja guardado muy buenas

Voz 1704 44:32 qué tal buenas tardes ya en marcha la undécima etapa de la Vuelta hoy llegamos al territorio gallego doscientos siete kilómetros con final en en la Ribeira Sacra primeros intentos lo intentó por ejemplo fin Sensio Nibali una jornada que viene marcada por el cambio de temperaturas hemos pasado del calor exagerado de los primeros días al fresquito chubasqueros vamos a ver si llueve durante la jornada podría hacerlo una etapa en la que ya ganó hace dos años Simon ya el líder de la carrera

Voz 1643 44:58 más de tenis porque desde la una de la madrugada Carla Suárez lo buscar también la semifinal del Open juega ante el americana

Voz 0228 45:03 Mary's aunque es todo sigue la información actualizada en Cadena Ser punto com y desde las dos la una en Canarias ya en tiempo de Hora catorce con José Antonio Marcos capellanes

Voz 18 45:11 el servicios

Voz 2 45:14 informativos

Voz 7 45:24 hoy por hoy Málaga con Esther Luque cadenas

Voz 0545 45:31 la una hay seis minutos sea prácticamente del medio día es miércoles los miércoles tenemos debate debate sobre asuntos de actualidad aquí en la SER ha con dos acompañan también los oyentes de la Axarquía que se suman con nosotros a esta hora ya hasta las dos en punto de la tarde ha sido uno de los veranos más implicados en cuanto a llegada de pateras Andalucía Málaga concretamente ya se han encontrado los que trabajan en esto con un grave problema a la hora de atender a estas personas cuando llegan a nuestras costas la crisis migratoria aves al descubierto la falta de infraestructuras dignas para estas personas en Málaga concretamente en muchos otros lugares también pero nos vamos a centrar aquí en Málaga la primera acogida de estas personas suele ser en el puerto donde aún no hay una estructura estable para atenderlos aunque ahora hablaremos ya la Autoridad Portuaria cedido a Cruz Roja un espacio junto a la antigua lonja para la atención de estas personas ahora pondremos al día este este asunto sea que estas personas llegan la primera acogida es I en el puerto pero ay la acogida de las primeras setenta y dos horas tampoco hay una infraestructura para alojar las cuando salen del puerto están bajo custodia policial más allá de las setenta y dos horas cuando salen en libertad tampoco hay un sitio donde atenderlos correctamente hay que buscarles una salida individual todo es muy común picado vamos a tratar este este este asunto de las infraestructuras para estas personas hoy me acompañan en la tertulia Samuel Linares que coordinador provincial de Cruz Roja en Málaga buenas tardes Samuel Fran cansino que es de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR buenas tardes buenas tardes Mariló Valencia secretaria provincial del Sindicato Unificado de la Policía Nacional la su buenas tardes buenas tardes del Colegio de Abogados el representante de extranjería Guillermo Jiménez buenas tardes Guillermo

Voz 0509 47:20 al ex concejal de Derechos Sociales Raúl Gil

Voz 0545 47:22 Ménez hola qué tal muy bien dentro de un ratito porque no ha podido estar con nosotros aquí físicamente pero ha querido participar en la tertulia lo que pasa que bueno tenía reuniones la agenda no le permitía estar aquí la subdelegada del Gobierno en Málaga María Gámez pero nos va a tender a partir de la una y veintitrés y veinticuatro aproximadamente cuando hemos pactado esa entrada con con ella bueno vaya verano voluntarios de Cruz Roja montando y desmontando camillas de campaña en los polideportivos municipales es personas migrantes que una vez van al pabellón de Ciudad Jardín otras veces al de Tiro Pichón o han estado así ahora al palo duermen en las pistas de estas dependencias deportivas policías que trabajan en qué condiciones no trabajan en las instalaciones adecuadas para atender a estas personas de abogados que también necesitan un sitio para conocer la historia la situación legal estas personas en fin es un lío no hay una infraestructura fija en Málaga para atender a los rescatados de las pateras me decía Samuel no son exactamente pateras son embarcaciones no es Samuel

Voz 58 48:34 era era en relación al número de pateras que llevamos pero si lo que contabilizaba el número de de desembarco que que se producen en el puerto de Málaga

Voz 0545 48:43 bueno el caso es que no hay lugares estables dignos para atenderles el verano ha sido realmente muy complicado no Guillermo Raúl desde la administraciones no ha sido terrible realmente no

Voz 1208 48:56 sí ha sido terrible bueno ya cientos que estos son hechos puntuales o deberían de haber sido hechos puntuales pero que ya están grabando el tiempo ya lo que era puntual de poner una instalación precaria que es una cuestión que supone que pasa hoy no vuelve a pasar como en un pabellón se ha convertido en algo crónico Nos pasa diariamente porque ella diariamente a cuando llega a cualquier patera embarcación Salvamento o bien Málaga Motril y Almería así ido brotando ya los tres estamos llenos Illa horas jugamos también con la con la provincia de Cádiz no evidentemente no estamos no tenemos infraestructura pero lo importante es que bueno esto se puede hasta entender que no tuviésemos esta infraestructura pero lo importante es que se pongan en marcha los

Voz 0545 49:38 no me ahora tienes un modelo

Voz 1208 49:40 hay un modelo donde firmar tal y como explicó además la propia Cruz Roja cuatro Samuel donde hay un modelo donde hay modelo de recepción de atención policial como tiene que haberla detención comunitaria como tiene Cruz Roja después de un atención social que a día de hoy lo estamos dando ninguno dicho habría que dan la también ahora mismo la realidad que de alguna manera pues estamos bueno los tiempos no aprietan ir alguna amenaza está tratando por decirlo de algún nombre a todos los inmigrantes que llegan con mucha velocidad

Voz 23 50:10 a los ciudadanos hacen las prisas

Voz 0545 50:13 no son buenas consejeras por ponerlo fatos ahora mismo cinco de septiembre de dos mil dieciocho cuantas embarcaciones de salvamento han llegado a Málaga este año lo que llevamos cuenta

Voz 0509 50:23 Diana cincuenta y un cuenta con la que llegó anoche a las voz de anoche aproximadamente o estaba ya en la madrugada hoy que te traído a ochenta y siete persona dieciocho mujeres y sesenta y nueve

Voz 0545 50:36 y a esta hora comentaba Guillermo desde el Colegio Abogados que me comentabas que cuantas embarcaciones están de Salvamento marítimo están ahora mismo