Hoy por Hoy Málaga (05/09/2018 - Tramo de 13:20 a 14:00)

Voz 1 00:00 tienen asignada su plaza en el sistema en el sistema de asilo entonces estas personas provisionalmente

Voz 2 00:06 tenemos que darle alojamiento hasta que hasta que el Ministerio las ubica en un centro de acogida de de personas de solicitantes de protección internacional por dar un dato en este verano llevamos atendidas unas seiscientas personas y que no está casi una media de ocupación de unas doscientas plazas de de personas que están en hostales esperando a que se le asigne un sitio

Voz 3 00:31 exactamente de sus plazas de hostal a tope no y con frecuencia también y deben sacar a los a estas personas en autobuses a otras provincias no

Voz 4 00:42 sí efectivamente ahora o dentro del modelo que estamos intentando construir de de bueno pues ordenar estos flujos y una tensión como tú bien decía lo más indie individual posible sí que está se sean abierto centros que bueno se denominan cae un centro de atención de estabilización de de estas personas donde por ejemplo tenemos un gran centro en Cádiz en Campano donde ahora mismo es un sitio un recurso de Podemos

Voz 3 01:08 por otro en Motril creo que Motril se va a construir

Voz 4 01:10 el otro entonces estamos viendo también en Málaga nosotros estamos viendo la posibilidad de de bueno si si dispusiera de alguna infraestructura de poder tener este tipo de disputas

Voz 3 01:20 Samuel voy a ir a publicidad conectamos con la subdelegada que ya nos pueda atender a partir de después de la publicidad les planteamos todas estas dudas a ver qué solución se puede puede tener esto de las infraestructuras en Málaga para atender a las personas migrantes una de veintiuno

Voz 3 06:09 ahí casi seis minutos del medio día aquí seguimos con abogados policías es que están exigiendo sitios estables para atender a los migrantes que llegan a la provincia de Málaga después esta crisis migratoria que bueno hemos vivido durante todo este verano y este año dos mil dieciocho atender a estas personas con dignidad que menos estábamos pendientes de saludará subdelegada al Gobierno que ya está en condiciones de participar en directo en la tertulia María Gámez subdelegada buenas tardes

Voz 20 06:39 buenas tardes bueno valles cuestiones que se han planteado

Voz 3 06:41 desde este ratito de tertulia que ya llevamos me acompañan Raúl Jiménez y me acompañan también Fran cansino de de CEAR Mariló Valencia de la sub poco por situar a la subdelegada Samuel Linares de Cruz Roja Guillermo Guillermo Jiménez del Colegio de Abogados de extranjería es una cuestión que nos comentaba antes desde Cruz Roja Samuel Linares y la Autoridad Portuaria había cedido a Cruz Roja un espacio junto a la antigua lonja para la atención socio sanitaria cuando llegasen al puerto estas personas pero al parecer esto sea paralizado ahora mismo esta estructura prefabricada Nos comentaba Samuel que la idea era ubicarla en otro sitio ampliarla yo no sé el Gobierno que quiere exactamente hacer con esto nos puede explicar un poco esto

Voz 20 07:33 claro que sí primero un saludo a todos los intervinientes y además el agradecimiento a todo ello porque forman parte de bueno de de todo el engranaje para dar la mejor atención posible a estas personas es si efectivamente estamos valorando Un lugar en el puerto que sea capaz de atender a esa primera llegada que ahora mismo se resuelve con un polideportivo municipal y por lo tanto para no tener que contar con esa colaboración que no siempre es posible no siempre es fácil si por otro lado tener la posibilidad de hacerlo in situ y sin desplazamiento dentro de la ciudad esa ubicación en el puerto que se está valorando bien en concreto en la desembocadura del propio Trillo se está analizando en estos momentos su viabilidad física y su posibilidad para hacer un hace para para albergar en torno a las doscientas personas como se ha hecho en Motril que supongo que sabréis que hace unas semanas se ha abierto al puesto en funcionamiento

Voz 3 08:32 la idea es autor no estaba extractora en el puerto de Málaga similar al centro de Motril o a San Roque en Cádiz son los llamados Cate Centros de Atención Temporal de extranjeros pero son centros de atención temporada extranjeros que son pasa al fin y al cabo no consistiría

Voz 20 08:48 les insto a mí una aun una infraestructura como la que hace la Unidad Militar de Emergencia para efectivamente atender situaciones de emergencia cuando el digamos el tiempo apremia y no es posible o no obstante habla hacer una infraestructura más sólida e que lleva conlleva más tiempo en su realización esas Francia está barajando pero como digo como también ha hay hay que promover todo el expediente administrativo porque estamos en una zona portuaria porque además se puede necesitar alguna pequeña obra para poder asentarlo allí eso conlleva algunos tiempos que son los que estamos eh rallys en los que no estamos dedicando en estos momento paralelamente se está valorando otras alternativas colegios que la Junta de Andalucía podría estar en disposición de poner en manos del Ayuntamiento desde esta afectarle de o educativo para en caso de que no llegáramos a tiempo con esta infraestructura ponerla en servicio tuviéramos una alternativa al uso de los polideportivos en definitiva estamos buscando soluciones que contribuyan a ofrecer un mayor espacio en caso de que sea necesario hasta ahora por el momento el uso del polideportivo infraestructura que ha crecido por ejemplo en Motril como también al otro en la otra costa en San Roque también se ha puesto en marcha otro está dando de sí como para ubicando migrantes que llegan porque él la cuestión no es cuánto tenemos en Málaga sino cuánto tenemos en nuestras costas para disponer los en un sitio o en otro

Voz 3 10:22 esto que está contando la subdelegada en principio no sé si estabais informado pero creo que es novedoso todo lo que está contando no por ejemplo el de utilizan los centros educativos que ya no tienen uso escolar que pertenecen a la Junta Raúl tú sabías algo de esto sí sí claro

Voz 21 10:35 nosotros el catorce de agosto le envía un listado a la Junta de Andalucía de colegios que tenemos conocimiento que no tenían uso docente que tenían otro uso y alguno incluso no tenía uso que porque no porque la inversión en la construcción algunas tenía cocina alguno tiene alguna ducha bueno jodida tener cierto encaje para la ciencia de personas inmigrantes sí que es cierto que desde el catorce no hemos vuelto a saber nada más

Voz 20 11:00 bueno efectivamente como no sé si hago bien interviniendo en fin que ve en él la mente es lo que se ha valorado de esos de el listado que el Ayuntamiento pusieron en manos de la Junta de Andalucía eh que lugares estaban completamente vacío es decir que no tuviéramos otras organizaciones funcionando en ellos como en algún caso Juanes la cercanía o no a la comisaría para también para completar el resto de trámites policiales que son necesarios durantes esa estancia de setenta y dos horas sin ir justamente por eso está tomando nuestro tiempo también hace falta pues la visita la inspección policial para ver si cumple con espacio y con los requerimientos que son necesarios para una instalación como él

Voz 3 11:41 dudas que tengáis que es verdad es plantearle la subdelegada France Samuel bueno yo una primera

Voz 2 11:46 bueno primero saludar a la subdelegada es si esa Si ese centro que se pretende abrir sería una fuera o en el puesto una medida de emergencia

Voz 22 11:57 tu sería una medida

Voz 2 12:00 al a largo plazo

Voz 20 12:02 bueno esta instalaciones seis son capaces de funcionar durante bastante tiempo el vecino en una infraestructura que que me engancho pongas durabilidad lo único que es una solución de emergencia por los tiempos que son necesarios para su construcción pero son plenamente seguras para su funcionamiento muy bueno todos durante un tiempo yo no me atrevería decir limitado pero desde luego estamos ahí te gane

Voz 3 12:25 podrían estar esas personas más de setenta y dos horas solo setenta y dos horas en ese centro de atención temporal

Voz 20 12:33 estamos hablando de setenta y dos horas que son la las necesarias para para completar por decirlo como máximo los trámites policiales después son obviamente lo que Cruz Roja ha planteado en nadie está planteando en estos momentos donde albergar un centro donde después ellos como otras organizaciones que también están Air preferente e digamos derivan o cuidan durante algún tiempo de estas personas hasta que encuentran un lugar donde alojarse donde establecerse

Voz 3 13:02 ese ese nuevo centro que con perspectiva para que esté más tiempo eso en principio el Gobierno que tienen que hay de eso no lo sé

Voz 20 13:11 si pensamos en el legado o no como le digo la la solución no tiene porque estar en Málaga tenemos que se están valorando idea estos sean valorados varios de Fazio en varias provincias uno de los cuales ya ha puesto en marcha como les digo él de Motril por eso es la cuestión es

Voz 3 13:28 pero tiene muy claro me encantaría motines un centro de Atención Temporal tengo entendido realmente estamos hablando de estamos hablando del Centro de Atención a largo plazo si ahí pase largo a largo plazo hay posibilidad de crear uno

Voz 20 13:41 a largo plazo lo que estamos hablando para después de las setenta y dos horas con las organizaciones no gubernamentales las que necesitan esos espacio o ellos son los que se hacen cargo a estas personas N como segundo nivel y en ese caso son ellas las que en ese caso Cruz Roja dispone de la financiación para llevarlo a cabo

Voz 3 14:00 pero están saturados y las ONG están saturadas

Voz 20 14:04 eh claro le digamos a esta situación en la tenemos sobrevenido aunque se veía venir desde hace año y si este Gobierno Fran controlan esto así en estos momentos eh podía haberse previsto con más tiempo para que toda esta infraestructura derivar nivel segundo la tuviéramos listo pero desgraciadamente no ha sido así claro en estos momentos lo estamos trabajando sobre unas es cita imperios y emergente que es la que tenemos buscando alternativas varias como he dicho quiero insistir en ella situación de inmediatez polideportivos situación que no pues cada cierto alivio en caso de que no lleguemos a tiempo ahorro estructura superior los colegios estamos hablando infraestructuras superior que esto puede terminar haciendo King o en alguna otra no han algún otro lugar de nuestras costas porque en definitiva lo que hace falta es que en el lugar de recepción no tiene porque ser exactamente Málaga puede ser como hemos visto a Motril Almería eh o incluso en la otra cosa no en la occidental

Voz 3 15:04 Samuel de Cruz Roja

Voz 4 15:06 a una parte crece efectivamente un recurso que estamos utilizando la misma que está ubicado en otra provincia

Voz 21 15:13 el centro de atención

Voz 4 15:14 en social digamos que no es policial que está ubicado en Campano que si no recuerdo mal son cuatrocientas plazas lo que tiene es el recurso ahora mismo una respuesta que estamos ofreciendo cuando se acaba el plazo de las setenta y dos horas para que estas personas no vayan directamente en un autobús va a otra provincia así de mayor Atencia no sin ser todo el problema es que bueno pues que tiene su límite de capacidad de la provincia que tienes también en el pico más alto de llegada no entonces no siempre tenemos la la posibilidad de que este centro pueda estar operativo interesante que podamos tener en esos sí coincidió con la subdelegada no tiene porque está en manos pero sí que que podamos tener centros de este tipo Ia habían ido una una cuestión que sí que era para nosotros importante que lo comentábamos al principio de bueno pues

Voz 2 16:03 el el la nueva ubicación

Voz 4 16:06 este Cate policial en el puerto de Málaga es importante para nosotros que esos tiempos los tengamos más o menos la menos claro

Voz 23 16:14 sí claro la la base de la la la la base está

Voz 4 16:20 operativa pero lo que requiere una ubicación no entonces pues pues si no porque

Voz 3 16:25 ese ese reto de tomar unas

Voz 4 16:27 bueno me en función del tiempo si merece la pena ubicarla en la en en el espacio inicial

Voz 23 16:33 Ozzie el Cate puede suponer un retraso merece la pena montar la base de Cruz Roja junto sí

Voz 20 16:40 somos conscientes de ello y de hecho tenemos una Gerry Reunión si no me equivoco el día siete eh precisamente con con Cruz Roja para intentar a ver si podemos ir afinando el espacio definitivo del que en el que Cruz Roja pueda asentarse parece segundo nivel que yo leíamos de atención a los migrantes ni decidir si tiene quieren un sitio bueno todo el puerto y efectivamente estamos trabajando a todo gas y con este tema para que no se atreve a gente fue se atreve a dos

Voz 3 17:06 la fecha cuando puede estar es ese Cate

Voz 20 17:08 no somos pues sobre todo porque esa decisión no incumbe sólo a Málaga así fuera tan sencilla como eso el lo podíamos podría tener éxito

Voz 3 17:17 hola cerrarlo a mano no

Voz 20 17:21 estamos hablando de una decisión que supera los límites de nuestra provincia ya no me atrevo a darnos algunas

Voz 3 17:26 más dudas desde el sur desde el sindicato donde de

Voz 24 17:29 hola buenas tardes en relación a la que la reunión que tuvimos donde hablábamos del tema de la inmigración y la repercusión directa de el problema que llevamos de falta de efectivos en la provincia de Málaga hay alguna opción es decir van a llegar más efectivos a Málaga porque quiera o no la seguridad de Málaga de los malagueño al final se ve afectada por esta este volumen de trabajo añadido al que tenemos que va a significar como nos está pasando usted últimos día pues que hay una merma entre comillas de esos servicios de atención directa al ciudad no porque tenemos que hacer otros servicios como él atender todo lo que es la custodia lo que es la llegada de de migración a nuestras costas si tiene pensado ya sea a nivel de ese aviso extraordinarios remunerado que es la única forma un poco de intentar a corto plazo poder salir de la situación que tenemos un llegada de nuevos efectivo a lo que en la costa la pregunta que hacemos nosotros

Voz 20 18:23 si le debo tenemos que ver si es un saludo primeramente a Mariló social también superan el ámbito de decisión de la Subdelegación me Málaga una decisión que eso de incrementaron no ha os os remuneraciones para estos trabajos que va a corresponder a toda nuestra condena a las provincias que están al abordando esté trabajos trabajo que te sin duda lo es que es sin duda eh medios que se dedican esto obviamente son medios que me necesariamente no se pueden dedicar a otras cosas fue al menos durante los días que que requiere esa intervención las setenta y dos horas posteriores a la llegada de los migrantes yo sí reconozco a Sufi desde luego a muy personal de la Policía Nacional policialmente que Guardia Civil cuando lo que realmente está sufriendo un trabajo extraordinario y una perfección mesa ordinaria que es de agradecer y que hay que en la medida lo posible compensar porque es lógico que es un trabajó extraordinario pero en este momento fuera de los márgenes de lo que ni competencia territorial supone no no puedo avanzar nada sobre

Voz 3 19:30 delegados pero estarán una operación policial no porque estamos escuchando tanto jaleo que a lo mejor lo puede dar para transmitir en directo la última hora la última noticia no pero vale vale pero que no hay ninguna operación policial no que de la que tengamos estaba informado vale vale no no no no Raúl concejal quería plantear también cosa Guillermo desde el Colegio de Abogados

Voz 21 19:53 a saludar a la subdelegada bueno y plantear sobre todo bueno del Ayuntamiento de Málaga lo mismo tenemos albergado a más de doscientas personas ciento sesenta en un pabellón cuarenta en el albergue municipal el centro de Asia puesto que ya ni Cruz Roja por ejemplo tiene capacidad de albergar a mujeres y niños hasta ahora separado mujeres y niños más vulnerable y tenía un tratamiento sí respetando esa sensibilidad en en hostales especialmente que ahora no hay importantes los centros desde Valencia a partir del quince de septiembre ya hace tiempo que ha comunicado a su delegación que el pabellón la actividad albergaron vamos empate del palo o recuperar su actividad deportiva pregunta es como estos está retrasando en el tiempo ya que más o menos la operación era que el espacio de Cruz Roja de atención comunitaria se hiciesen poco tiempo ya se puede incluso al pabellón de la cómo sería una vez que ya han tenido trabajo tanto sanitarios como humanitario esto claro este desfase temporal no afecta ahora la pregunta es cómo se van a encajar las próximas patera a partir del día quince y quince de septiembre

Voz 20 20:52 bueno varias cuestiones Raúl saludo e en primer lugar agradecer la colaboración municipal que la estamos teniendo pero yo no sumaría más número de lo necesario son ciento sesenta personas las que están en el polideportivo en el albergue efectivamente es también están atendiendo a estas personas alberga municipal como creo que atienden a todas las personas sin techo que pueden ser también extranjeras Bono el definitiva en una situación a mí absolutamente distinta en una echan haciendo un trabajo que así decirlo corresponde a la Policía Nacional que la identificación y todos los trámites en ese sentido ahora ignota es una emergencia social como cualquier otra pero bueno en todo caso hablando de la situación del quince de septiembre como fecha límite debo decir que igual que otros años nosotros eh el Gobierno al Gobierno anterior contaba con los polideportivos también al margen de que fuera etapa de invierno o escolar e nosotros vamos a seguir demandando en la medida que sea necesario demandando digo quizá es una palabra demasiado fuerte pero sí vamos a seguir solicitando la colaboración sino sigue siendo necesario que de prestar y en ese sentido en el día de ayer justo tuvo llamada con el alcalde de Málaga quizás no he tenido ocasión de comentárselo donde les transmití la posibilidad de si fuera necesario seguir contando puntualmente con alguna ayuda municipal en entornos deportivo eso por un lado en segundo como he dicho antes estábamos buscando todas las series de alternativas eh sí efectivamente el Gobierno anterior el Partido Popular hubiera dispuesto o previsto esta situación que era creciente Se veía venir esta situación no varía de llegar a situaciones límite por así decirlo en en la cabida de emigrantes pero efectivamente no lo hemos encontrado decir desde hace tres meses estamos trabajando como como digo la alternativa de centros escolares de polideportivos puntualmente de soluciones de emergencia tipo instalación como las de Motril y tratando de hacer frente a una situación que que requiere nuestra intervención en la de todos por solidaridad y por seguridad aportando a sesiones

Voz 3 23:00 no quiero tener mucho más a la subdelegada porque habíamos pactado un tiempo que Guillermo del abogados y tengo que ir a publicidad subdelegada me espera tres minutos

Voz 20 23:10 pues mucho eh creo que ya

Voz 3 23:13 no voy a poder más bueno pues lo dejamos claro dejamos aquí lo agradezco muchísimo que no haya atendido eh un abrazo gracias saluda todas vale ahora seguimos ahora seguimos

Voz 3 26:38 si seguimos con este debate esos las dos menos cuarto vamos a continuar unos minutitos más estamos hablando de solucionar el problema de infraestructuras que hay en Málaga para atender las personas migrantes que llegan en pateras y a la subdelegada ha estado explicando un poco ese esa infraestructura en el puerto no que os parece la solución que ella plantea franca cansino

Voz 2 27:05 pero bueno yo creo bueno precisan

Voz 3 27:09 centro temporada la primera contenta yo no

Voz 2 27:11 precisamente eso sí era una medida a largo plazo no ha dicho que ha dicho ella gente yo creo que bueno siendo un paso porque así lo entendió que la madre no

Voz 3 27:20 no está ahí ahora mismo el gran problema es este no ese es el

Voz 2 27:23 primero de urgencias aquella yo no sea porque ya el Ayuntamiento creo que además siempre se ha mostrado colaborativo y así ha puesto la lo lo que tenía no va a disposición creemos que un centro deportivo no es un lugar de acogida quiero decir

Voz 3 27:38 pero para esto es una emergencia era que no esté hecho que se acate de claro Puerto parece que va a tardar

Voz 2 27:44 pero aquel Cate tampoco sería entendemos es un paso adelante es porque es un paso porque un polideportivo no sé cuantos baños puede tener pero optó por poner un ejemplo no entonces entendemos que bueno puede ser una una medida de urgencia que puede dar una solución por lo menos a muy corto plazo entendemos que aunque decís que el verano ha sido complicado yo diría que está siendo complicado porque ha acabado no hombre entendemos que podrá aflojar dentro de un tiempo aflojará aflojar en los ritmos de los que estamos

Voz 14 28:14 a los ritmos pero el año pasado tuvimos patera el uno de enero cinco de enero es decir que no eh no no como nos consta todos pero es verdad como como hemos dicho en determinados momentos puede ser

Voz 2 28:24 a lo mejor unos unos repuntes bueno y que si se le a acotar a contexto pero bueno esto es una de las cosas que creo que tenemos que ver qué es la primera es un problema de urgencia porque el día quince vamos a tener una una situación más complicada porque no va no se va a poder hacer uso de los de los pueblos

Voz 3 28:43 no digo a partir del quince septiembre lo planteaba el concejal empieza la actividad deportiva la actividad escolar y bueno en principio según le ha dicho el alcalde a la subdelegada va a seguir poniendo a disposición instalaciones municipales

Voz 21 28:57 nosotros qué instalaciones estaríamos hablando aparte tanto de partida siempre

Voz 3 29:01 sí el palo va a dejar de ser

Voz 21 29:03 claro ahora es que tenemos un pabellón en exclusiva para la atención de mí

Voz 3 29:06 que está en el palo y ahora qué

Voz 21 29:09 podríamos jugar con los tiempos pero claro eso ya es mucho más difícil le no

Voz 3 29:13 ante ustedes ven por ejemplo planteamos

Voz 21 29:15 en el centro de de de acogida y estabilización que fuese en el antiguo o escuela fue campar Parque de Bomberos de campanillas porque es una esta pero algo en Subdelegación es una instalación que nunca ha sido parte de bombero desgraciadamente no lo va a ser en este año ni el que viene porque hay que dotar de treinta nuevas plazas y la propia legislación no impide crear nuevas plazas sino que estamos no podemos digamos sustituirla jubilaciones pero no que reemplaza por tanto no justo o no en en en este año que viene no será un parque de bomberos mientras tanto pongo un espacio lo planteamos lo llevó a pleno no salió pero por supuesto y la Subdelegación del Gobierno no pide formalmente ese espacio

Voz 3 29:55 Raúl tú planteabas otro día la repercusión nosotros díganos Vinton la repercusión ciudadana que puede tener esto

Voz 21 30:01 sí te hemos tenido alguna vez en el caso del Tiro Pichón empezamos a tener y bueno como se usar porque empezaba la obra algunas queja de bueno la gente muchas veces puede entender que deja de actividad practica su actividad deportiva o la activas que sea bueno porque hay una necesidad para atención a inmigrantes

Voz 3 30:18 el sanitario y eso la gente bueno

Voz 21 30:21 de primeras lo suelen entender bien ir de segunda y de tercera pero ya empezamos a la cuarta la quinta lo acepta ya quién no lo entiende porque bueno de alguna manera le tiene la ofreció tenemos que intentar buscar que esto no pasa Málaga España general creo que no es nada que en absoluto una somos una ciudad abierta solidaria pero que no tomemos decisiones que puedan afectar a esta estabilidad que hay que tenemos por tanto de ahí insisto en la importancia Motril se construyó este este Cate en ocho horas no creo que sea tan complicado puerto estará amplia me agosto acostumbrado a ver en cualquier eh

Voz 29 31:00 acontecimiento este Ojo terremoto que se montan hospital

Voz 21 31:02 la campaña se monta todo en horas o minutos que no es por el inmenso y media se no es algo insólito se supone que temporal

Voz 4 31:11 me gustaría transmitir un mensaje que yo creo que que que además la experiencia que hemos tenido en todos estos meses o ya años que estamos trabajando primero bueno es verdad que sitúa inicia el programa con el tema de la infraestructura creo que tenemos que también porque lo oyente puedan tener claro son tres tres infraestructuras distinta que son necesaria una que una base humanitaria de primera atención que de Puerto colindante a ella debe haber una infraestructura policial para que la policía pueda trabajar y el colegio abogado con unos

Voz 2 31:40 soy un medio timón pasadas las

Voz 4 31:43 está setenta a una infraestructura que esa sí es cierto que no tiene porqué está en la provincia de Málaga puede está en otro sitio pero sí es verdad que tienen estos centros sociales entre comillas lo que llamamos cae

Voz 3 31:53 ahora mismo tenemos carencias a las tres y no hay ninguna duda

Voz 1432 31:56 la feria

Voz 4 31:59 pero sí es cierto una cosa yo de verdad porqué solamente tengo palabras de agradecimiento a las instituciones los intervinientes crece hasta ahora conforme ha ido pasando las situaciones se ha ido complicando porque la atención de flujo migratorio está aumentando no sabemos dónde está el límite pero está aumentando Hinault muy adaptando y hemos tenido al menos en la experiencia mía personal y creo que institucional como Cruz Roja crece la máxima colaboración del Ayuntamiento de Málaga la colaboración de la Subdelegación la colaboración de la Policía y en eso yo creo que ese mensaje muy importante no han resolvemos

Voz 5 32:36 yo soy yo creo así brevemente decir

Voz 29 32:39 dos cuestiones armando mucho el tema social pero evidentemente yo soy aquí representando al colegio abogado y hay un hay problemas que estamos teniendo los abogado en primer lugar un tema sanitario hay personas que llegan con enfermedades enfermedad infecto contagiosa a nosotros no se no está comunicando ni serenó está facilitando ni mascarillas ni guantes nada lo mismo que la policía se los tiene que con ello los abogados lo está comprando el Colegio de Abogados hemos tenido una compañera que se infestado de sarna no es un tema Nínive compañera que se infectado entonces un tema importante tenemos otro tema que ese tema jurídico que eso no está contemplando la administración ahora mismo se está produciendo en la última patera que hemos tenido el rescate se ha producido en aguas que corresponden a la Subdelegación del Gobierno de Almería el desembarque se ha hecho en Málaga la asistencia se va a ser en San Roque es que tenemos un problema de competencia de Subdelegación del Gobierno efecto resoluciones y luego competencia de los juzgados a estas personas

Voz 3 33:41 pueden quedar en una situación de San

Voz 29 33:43 Arango hemos hablado se me va el tiempo

Voz 3 33:46 era un tema capital también el tema de los menores sobre los menores querían sin acompañamiento sin nadie

Voz 21 33:53 el acompañamiento pues corren suerte en función de lo que que así de triste pero una competencia autonómica son los que tienen que derivar el menor cuando llega

Voz 3 34:05 acaba de anunciar el Gobierno hubo lo menos que va a llevar al Consejo de Ministro en un plazo de seis semanas la aprobación de un real decreto por el que va a destinar cuarenta millones de euros para la mejora de la atención y la acogida solidaria entre las comunidades autónoma de los diez mil menores extranjeros no acompañados que han llegado a España acaba de salir de información de Europa Press que acababa de servir hace unos minutos vamos me la pasaba mi compañía

Voz 21 34:24 bueno aquí además no sólo es cuestión de instalaciones que no hay que están colapsadas pero es cuestión de coordinación en este caso también con las entidades que gestionan muchas veces a lo más vulnerable cuando un menor llega por la tarde se supone que vender destinarlo a un espacio para que el niño se ha acogido no a un centro de acogida por la tarde no hay funcionarios desgraciadamente con lo cual quiere

Voz 3 34:44 la Junta de Andalucía de la policía

Voz 21 34:47 nacional que se queda con el menor sin saber qué hacer

Voz 24 34:50 es decir la situación que está contando de cierta insisto no estamos encontrando por unidad adscrita no deja se Policía Nacional escrito a la Junta y los medios que tienen son mínimos la falta de personal continúa por lo tanto al final tienen que da prioridad en función del momento

Voz 29 35:03 en un segundo solamente del tema de quince segundos solamente decir que también tenemos un grave problema con las pruebas de menores que se están realizando unas pruebas de menores que aceptando como mayores a muchos que son menores

Voz 3 35:15 no no se está aplicando la horquilla

Voz 29 35:17 yo soy tenemos que vernos

Voz 3 35:20 adiós ha sido hoy ha sido muy fructífera tertulia muchísimas gracias Samuel Linares Fran cansino Mariló Valencia Intermo Raúl Guillermo Jiménez y Raúl Jiménez gracias por haber estado aquí nos encontramos la radio siempre porque este tema

Voz 1 35:34 desgraciadamente va a seguir gracias gracias

