Hoy por Hoy Málaga (06/09/2018 - Tramo de 12:20 a 13:20)

Voz 0648 00:00 buenas tardes toman de noticias de Andalucía la SER el portavoz de Ciudadanos Juan Marín acusa al PSOE de ser el único responsable de un previsible adelanto electoral al negarse a cumplir el pacto de investidura que firmaron ambas formaciones de achacar a la formación naranja de crear inestabilidad cuando hay presupuestos hasta que finalice el año así las cosas Marín da por hecho que las elecciones andaluzas se celebrarán en otoño lo decía de manera muy gráfica a Pepa Bueno en la SER esta mañana ha suspendido dice sus vacaciones programadas para octubre

Voz 1 00:39 no las tenía programado para octubre Si la estupenda mujer que yo creo que no deberían ser mucho planes que tiene que estar tal que la información en Andalucía porque la reacción del Partido Socialista desde el martes hasta hoy ha sido el verdugo en ningún momento ha contestado que hemos propuesto nada absolutamente nada de lo que hemos dicho de los incumplimientos en tercer lugar solamente escuchado a su portavoz María Jiménez

Voz 2 01:02 la señora Villa hablar de que Ciudadanos aprobó

Voz 1 01:04 no un adelanto electoral en Andalucía cuando en Andalucía hay presupuesto aprobado hasta otro veintiuno de diciembre

Voz 0648 01:10 el BOJA publica hoy los nuevos planes de empleo de la Junta anunció que destina doscientos treinta y cinco millones de euros a ayudas para la contratación de veintidós mil parados andaluces por los ayuntamientos hasta finales de año con la novedad de que incorporan a mayores de cuarenta y cinco y cincuenta y cinco años y desarticulada una banda de narcotraficantes que secuestraron y torturaron a un hombre en Sanlúcar de Barrameda hay dieciocho detenidos más de seis mil kilos de hachís decomisados tras la tragedia de ayer con cinco inmigrantes ahogados en el mar de Alborán Salvamento Marítimo ha rescatado a ciento ochenta y uno inmigrantes cuando viajaban a bordo de cinco pateras en el Estrecho más noticias de Andalucía en Hora catorce a partir de las doce y cinco de la tarde

Voz 2 02:14 que yo aquí catorce de septiembre

Voz 4 02:16 empiezo yo en la Cámara de los Balones tú te viene lo noto viene o Mamón

Voz 5 02:22 sí tranquilo que voy al pobre amar contigo y come con padres aunque besito Urra

Voz 6 02:27 a claro este grupo yo no autora

espacio de encuentro un programa de la cadena así Andalucía saludos de Miguel donde los oímos el sábado a las doce y media en este mismo punto del dial o en Cadena Ser punto com corren nuevos tiempos vamos a escucharnos Cadena Ser

Voz 2 05:24 buenas tardes

Voz 16 06:59 comienza el desmontaje del monumento al marqués de Larios Ana Tere Vázquez buenas tardes hola

Voz 19 07:04 las tardes unos trabajos que han empezado por la escultura conocida como alegoría del trabajo para el desmontaje de la estatua del Marqués habrá que esperar Ana Montañez

Voz 0419 07:16 el emplazamiento las obras de peatonalización de Alameda eliminarán la rotonda la que confluye el Paseo del Parque y la Alameda Principal donde la figura se encuentra ubicada desde hace décadas y es que el monumento no volverá a su ubicación inicial sino que será trasladado uno

Voz 16 07:30 dos metros hacia calle Larios en su Inter de

Voz 0419 07:32 el sección con el lateral norte de la Alameda esta mañana la escultura alegoría del trabajo que miraba hacia el paseo del Parque ha sido retirada con una grúa y sujeta con uno unos arneses hiciera restaurarán Antequera a partir de ahora los trabajos se centrarán en la base de piedra del monumento mientras tanto el marqués seguirán en su sitio Rafael Ruiz gerente de la empresa restauradora chatos

Voz 0765 07:52 el eh bueno lo que lo que hay mucho dieciséis retirar la la la escultura de la alegoría del trabajo hay que Marta le tenemos nosotros no tenemos Antequera lo que vamos a un proceso de restauración íntegra de limpieza tratado de lado de las corrupciones en la grieta la edema hay una unas protecciones también Lobo para para cuando ya esté totalmente provoca y luego ya empezamos precisamente mañana empezamos ya con los toda la operación es para trasladarle el vaciamiento de piedra

Voz 0419 08:23 la meta principal se ha llenado de curiosos que miraban con expectación como a la figura abandonada un lugar tan emblemático

Voz 20 08:29 Justo en la misma calle Larios no lo abona traslada a otro sitio no lo veo hizo más que no es que se lo van a llevar a la avenida Andalucía que se queda aquí pegado al mismo sitio

Voz 0765 08:40 la la vida va evolucionando y va cambiando no entonces el proyecto no puede para ahí

Voz 21 08:44 yo estoy en contra de que la cambian de sitio porque la estatua la cuando la ejecutó ven Lliure la ejecutó justo para que esté ahí para miel cambia cambia un poco es un concepto

Voz 0765 08:57 creo que podían haberlo mantenido como está mantenido la asimetría de Alameda Principal tiene una cosa que encina emblema digamos aquí si lo van a hacer es mejorarlo reformarlo y volver a ponerlo aquí para que lo disfruten con todos los estupendo

Voz 16 09:11 cuando pienso donde la aquí

Voz 0765 09:13 imponer a mí me viene una imagen bastante feas es un sitio emblemático pero será emblemático donde lo pongan a partir de ahora

Voz 0419 09:21 Peter estima que el proceso de restauración y reubicación del marqués de Larios finalizarán un periodo aproximado de tres meses

Voz 22 09:28 en el capítulo de previsiones pendientes el encuentro esta tarde el consejero de Fomento Felipe López con representantes de la compañía Virgin para el desarrollo del tren híper Loop ese tren que va a ser tan rápido como un avión y que éste va a desarrollar en Antequera inmersos en Marte

Voz 0228 09:45 sí en concreto en las instalaciones de Renfe en Bobadilla

Voz 23 09:48 este centro de pruebas va a suponer una inversión de cuatrocientos veintitrés millones de euros y la creación de doscientos cincuenta puestos de trabajo directos tras el acuerdo que firmaron Adif y la compañía Virgin pero lo cierto es que la empresa también es verdad que ha condicionado su llegada Bobadilla la concesión de ayudas públicas que rozaría en los ciento veintiséis millones de euros La Reunión esta tarde en Sevilla será a las cinco de la tarde estarán presentes al menos dos representantes de Virgin junto al consejero de Fomento Felipe López que ayer mismo confirmaba el apoyo de la Junta de Andalucía este proyecto

Voz 24 10:16 no se elige por parte de de dirigir de forma casual clara viento estamos hablando de una mujer dura que Adif tienen la zona muy importante que son susceptible de ser utilizada con Ghana aprovechamiento estamos hablando del Parque Tecnológico de Andalucía un centro operativo en materia de tecnología ferroviaria Andalucía le viene magníficamente estamos estamos abiertos en lo que a nuestras capacidades pueda competir en meter el hombro para con proyectos están realeza acabé encontrando su senda de producir de rentabilidad económica empleo prosperidad en el conjunto Andalucía

Voz 23 10:55 los primeros ensayos pueden comenzar este mismo año en Antequera donde nacerá los híper Lubos son los trenes del futuro transportarán viajeros y mercancías a unos mil doscientos kilómetros por hora dentro de unos tubos a baja presión

Voz 1876 11:07 Kun resistencia aerodinámica como los ir sobre la decisión de los médicos de atención primaria y los pediatras de realizar huelga dos días a la semana a partir de octubre la Junta de Andalucía sostiene que respeta los paros pero defiende su gestión Nieves hacia las movilizaciones contemplan paros los días quince dieciséis de cada mes durante cuatro horas por la mañana y otras cuatro por la tarde a partir de octubre una medida aprobada en asamblea por la plataforma Basta Ya conformada por trescientos profesionales sanitarios y con la que pretenden protestar por la falta de personal por los recortes tras un verano marcado aseguran por la sobrecarga de trabajo y las agresiones a sanitarios Carlos Bautista portavoz de la plataforma Basta ya

Voz 25 11:42 después de este verano verano tremendo como todos saben sigo las consultas masificadas con un importante repunte de agresión a profesional a los médicos porque hay algunas pacientes que descargan su huida los médicos las personas que quieren curar los que quieren solucionar su patología su problema y no en esa administración que los maltratan bueno hemos llegado a la conclusión de que la única salida que nos queda es convocar una huelga para ciudad administración a ya

Voz 1876 12:10 la huelga cuenta con el respaldo del Sindicato Médico Antonio Martín es su presidente

Voz 25 12:14 con cansancio años sobre todo cuando llega la circunstancia circunstancias finales de verano en Málaga las cosas Kika la respuesta de parte de la administración El Zhar pues nula no ha hecho nada en los últimos años por captar por mantener a los facultativos y sobre todo también a los médicos irá entonces lo sufren no solamente los pacientes sino también los trabajadores que soportan mayores cargas de trabajo con una condición

Voz 1876 12:46 ya ha habido reacciones por parte de la Junta de Andalucía la delegada de Salud María Isabel González sostiene que respeta la decisión de médicos y pediatras que hacer huelga pero destaca que se prevé contratar a más de mil quinientos profesionales en dos años dentro del plan de renovación de la Atención Primaria añade que la contratación aumentado un seis por ciento en el primer semestre del año con respecto al año anterior

Voz 26 13:05 mantener respeto a los profesionales a la posibilidad de realizar una huelga

Voz 27 13:10 y sobre todo bueno

Voz 26 13:12 sí que estamos inmersos todavía en ese plan de renovación de Atención Primaria donde ya se anunció la Consejería ese incremento de plantilla de mil quinientos profesionales en Do en el plazo de dos años estamos inmerso en este mismo plan también ha no solamente en plantillas sino en renovación tecnológica mejora ágil de de prueba se están haciendo bien actualizando a ecógrafos es mucho en muchos centros para hacer más accesible y centros de atención primaria a nuestro a nuestros Ushuaia

Voz 17 13:45 es decir bueno solo

Voz 26 13:47 es decir un dato que solamente del en el último en este último semestre ha habido un aumento de contratación de un seis coma tres por ciento de en relación al año pasado en en facultativos quiere decir que nuestro compromiso he ido aumentando la plantilla aumentando la plantilla de facultativos y también en otros profesionales sanitarios en la atención primaria

Voz 19 14:10 en crónica de sucesos donde está articulada una organización que probaba todo terrenos en la provincia de Málaga para lijar hachís en el Campo de Gibraltar

Voz 23 14:18 en la operación han sido detenidas dieciocho personas admitidas tres órdenes de detención internacional han sido aprehendidas seis toneladas de hachís dos armas de fuego diez vehículos de los que cinco habían sido robados la Guardia Civil inició la investigación al detectar una organización criminal asentada en la desembocadura del río Guadalquivir al mando de varios cabecillas que se dedicaba al transporte de hachís desde Marruecos mediante embarcaciones semi rígidas utilizando para la descarga y el transporte de la droga por tierra vehículos todo terrenos que habían sido robados previamente Málaga el estupefaciente era después alojado en pisos guardería de la costa distribuido por otras provincias españolas a esta organización por cierto si le atribuye el secuestro y tortura el joven al que le cortaron las falanges de dos dedos por supuestamente robar uno de los alijos de Larry

Voz 2 15:05 doce y treinta y cinco

Voz 2 20:08 hoy por hoy Málaga con Esther Luque Cadena Ser

Voz 16 20:13 doce cuarenta vamos a hablar con más asuntos la peña malaguista sobre ruedas exige al Ayuntamiento de Málaga que habilite una zona cercana a La Rosaleda para que los aficionados con movilidad reducida puedan aparcar cerca del estadio los días que haya partido muchas de estas personas se desplazan desde diferentes puntos de la provincia y claro estacionar su coche les resulta muy difícil muy complicado suelen llegar con más de dos horas de antelación Isabel Ladrón de Guevara es un asunto que no es nuevo lo llevan reivindicando hace mucho tiempo vuelven otra vez con el comienzo de la temporada

Voz 1876 20:43 claro actualmente hay cuarenta socios del Málaga Club de Fútbol que van en silla de ruedas y tienen serios problemas para poder aparcar en las inmediaciones el estadio prácticamente es misión imposible Sergio Quijano es el presidente de la peña malaguista sobre ruedas

Voz 25 20:58 somos los aficionados que estamos ubicado en la parte adaptada de La Rosaleda son somos cuarenta socios que vamos encima rueda entonces la dificultad que tenemos que fue la que le planteamos al Málaga era la posibilidad de poder aparcado dentro del estadio o en las inmediaciones porque porque como todos sabéis una persona con movilidad reducida que se desplazan Francia rueda necesita un aparcamiento más amplio para poder abrirá puertas sacar las silla ya de más de lo más cercano al estadio porque lógicamente no podemos aparca por el ego lo alto la acera o en el río en cualquier zona de tierra porque es mucho más dificultoso entonces el Málaga no no dijo bueno pues que ellos dentro del estadio era imposible que la parte de fuera deberíamos de solicitarle al Ayuntamiento

Voz 1876 21:41 la mayoría de esos seguidores del Málaga acuden a los partidos desde diferentes puntos de la provincia para poder aparcar deben llegar con más de dos horas de antelación

Voz 25 21:49 claro el tema Duce lo aficionados que viven en Málaga capital pues es verdad que no tiene el problema es menor porque nada el autobús lleva practicamente a la puerta del estadio pero sí es verdad que somos muchísimo lo que nos desplazamos desde fuera y nos encontramos con esa dificultad de que no podemos acceder a un aparcamiento donde podamos sacar nuestra silla este cercano al campo porque hay muchas personas que además bueno pues se desplazan tienen dificultades de movilidad ya no solo que vaya encierro de sino que además les tienen que empujar la silla y entonces sí contra mal dejo a parques más difíciles todavía ya bueno que muchas veces bueno pues no encontrar aparcado el coche en cualquier sitio llega otro coche aparca la Vera tuya se queda muy pegado y entonces nosotros ya no vemos con la incapacidad de poder acceder a nuestro coche poder vuelve no cuando termina el partido de fútbol y eso no ha ocurrido muchas veces

Voz 1876 22:43 en octubre de dos mil diecisiete el grupo municipal socialista llevó una moción al pleno del Ayuntamiento de Málaga sobre este asunto se pidió que se cortara una calle cercana al estadio los días que hubiera partido para que las personas con movilidad reducida pudieran estacionar sus vehículos

Voz 25 23:00 hace un año aproximadamente el tema lo puso en conocimiento de varias personas que echan en el Ayuntamiento entre ellos el Partido Socialista Ello ello bueno pues quisieron presentar una moción donde bueno pues solicitaban de que ese habilitadas en aparte de fuera de La Rosaleda pues una calle donde lo fía de partido su línea de partido pues se cortara dice dejar habilitada para los cuarenta socio que estamos en silla de ruedas eso no tiene ningún coste económico es una cosa que sólo sería lo diera partío y eso lo hacen los diferentes clubes que hay en la Liga española por ejemplo te puedes encontrar equipos tan grande como el Barcelona o el Madrid épico o incluso aquí más cercano el Jaén que habilita una zona para las personas con movilidad reducida

Voz 1876 23:47 a pesar de que todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo que había que buscar una solución para esos socios el Málaga hasta la fecha no se ha hecho nada

Voz 25 23:55 todos los partidos políticos en el Consistorio malagueño votaron a favor de la moción ha sido por unanimidad pero durante este año pues nadie se pusieron en contacto al principio me preguntaron que cuál era nuestra idea les llevamos un plano lo explicamos pide de hace un año nadie ha puesto en contacto otro nivel de la Concejalía de Movilidad la concejalía de Urbanismo en y desde la Concejalía de ningún

Voz 24 24:18 dime

Voz 25 24:19 entonces bueno pues ya ha comenzado otra de la temporada y lo único que pedimos algo que no tiene coste económico pero sí puede solucionar y facilitar la vida de las personas con movilidad reducida que se lleva a cabo que no no estamos pidiendo nada exagerado ni nada que sea fuera de lo normal entonces creo que algo sí coste económico que además no tiene ninguna dificultad no sé por qué lo que no entendemos que por eso hemos presentado un ruego y una pregunta por registro de entrada del Ayuntamiento de Málaga que no explique el porqué nos ha llevado a cabo todavía esta actuación

Voz 1876 24:52 ese robo esa pregunta y fue presentada a finales del mes de agosto hasta ahora nadie se ha comunicado con con esta peña La Peña Marais

Voz 16 25:00 sobre ruedas Carmen Casero responsable de Accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga buenas tardes

Voz 18 25:05 hola qué tal buenas cuadras a todo esto se va a solucionar esta temporada o no

Voz 24 25:09 si va a solucionar estos contara si oye atentamente a Sergio porque como sabéis yo probablemente se hará más nueva de este ERE en este tema iguana no tenga oportunidad de conocer no voy no ha tenido tampoco cortó de hablar con él la verdad es que sí efectivamente al veintiocho de agosto no

Voz 18 25:31 llega un escrito haciéndonos

Voz 24 25:34 recordatorio sobre una moción que en torno al mes de octubre se había aprobado por el Ayuntamiento oí con una liberada de todos los grupos y efectivamente desde ese tiempo tengo constancia de que ha habido hasta cuatro reuniones porque no es un tema que que decidan exclusiva el Área de Accesibilidad a nivel técnico sino que han tenido que intervenir pues el Área de Tráfico y Movilidad el área de la policía y además hemos tenido que que definir quién va a contar ese cuadro

Voz 18 26:05 va a vigilar el buen amigo algo en claro ya

Voz 24 26:09 mira eh tenemos hasta cuatro alternativas en el entorno de La Rosaleda que decidiremos en poco tiempo no no quiero decir que va a hacer en una semana porque no lo sé entonces prefiero decir que va a hacer en un breve espacio de tiempo a la mayor brevedad posible vale y estará funcionando un espacio que se habilitará única y exclusivamente para los partido de fútbol bueno hay para cualquier evento que se haga en La Rosaleda en principio para los partido de fútbol porque eh evitar tanta plazas de reservadas para personas

Voz 1 26:43 yo a reducir con carácter permanente

Voz 24 26:48 bueno pues parecía un poco a poco útil entonces no preferido de cantar no porque haya un espacio para hecho cuarenta

Voz 18 26:57 de varios no serían ya haces lo tienen claro o están para no hay cuaje cuatro espacios vale será uno de esos cuatro el mal

Voz 24 27:05 cercano al estadio alegan que tenga el itinerario más asequible a las zonas donde yo se ubica en el estadio en Dorset pues cada uno tiene sus condicionantes porque en uno hay que subir a un hacer a otros ha aceptado con un planeamiento urbanístico que se está desarrollando ahora hay esos son los últimos le con que estamos intentando resolver para poder porque establece el espacio osado una vez que tengamos en el suelo es acotar el espacio y poner a alguien que controle y que sea láser Sarah aquí viene ceder las que ocupan su espacio no es complicado lo difícil ha sido en un en un en un una zona de la ciudad que está muy consolidada dime chico hay poco suelo libre y además en un momento de una terminal cuál era bueno más cómodo para ello

Voz 18 27:53 pero el momento está en ello parece que estamos en ellos semanas tampoco Sastre usted decir una fecha pero bueno en las próximas semanas pero os avisaremos agradezco muchísimo que haya respondido a esta lista sobre ruedas y llama sobre silla de ruedas gracias por

Voz 16 28:11 atender la llamada a la Cadena SER Carmen Casero un abrazo

Voz 18 28:14 a vosotros hasta luego gracias hace cuarenta años

Voz 16 28:17 soy le contábamos lo de el desmontaje del monumento al marqués de Larios que es como la imagen de de la mañana no en el centro de vamos a hablar de otra estatua una que está promoviendo la asociación humorismo de España es una asociación de humoristas a nivel nacional tienen su sede en Madrid están proponiendo una estatua para Chiquito de la Calzada voy a saludar a la al actor y humorista Toni Antonio que está al otro lado del teléfono hola buenas tardes bueno es todo entorno a la figura de Chiquito de la Calzada cuénteme qué es cuál en qué consiste esta iniciativa que es lo que estáis haciendo

Voz 17 28:53 no

Voz 0935 28:54 pues mira estamos tratando de hacer un homenaje a nuestro amigo desaparecido en la calzada que ya empezamos a hacerlo en el mes de fallecer en noviembre del año pasado en diciembre ya teníamos el boceto hecho la vimos un funeral aquí en Madrid donde asistimos muchísimo compañero Pepe Carabias Manolo Royo muchísimas igual incluso vienen hermano bueno sobrinos vieron el boceto se emocionaron porque porque chiquito practicamente está ahí con nosotros importante lo que queremos hacer fue un monumento a tamaño natural un poquito más grande eh ponerlo pues en en en en cualquier sitio que nos encantaría que fuese Málaga desde luego pero bueno si no es en Málaga pues pues lo pondremos en cualquier sitio si no invadir España de monumentos sea chiquito chiquito nos ha hecho reír a todos muchísimo

Voz 16 29:38 pero la idea es hacer un crowdfunding que la gente colaboren para hacer una estatua dedicada a Chiquito de la Calzada aquí en en qué plataformas estáis moviendo ahí a gente que está dispuesta a poner dinero para ello

Voz 0935 29:51 ya están poniendo los sorprendentemente antes de antes de hacer el colofón del pueblo ya tenemos un número de cuenta ya están ingresando ahí bueno la idea es que cuando lleguemos a alto Pere pues ya no admitir nada más y lo hizo algo ojalá asegurase o si falta lo podemos nosotros como la familia o quien sea o alguna la casa patrocinadora Easy sobra pues lo enviaremos en las obras benéficas que hacemos desde asumes que colaboramos con con niños con problemas con asociaciones etcétera

Voz 16 30:16 cuánto dinero necesitáis para esta estatua supuesto que tenía

Voz 0935 30:18 los inicios de unos treinta y cinco cuarenta mil euros cuando esto con otro escultor que que fuesen menos menos bueno para lo que es la Asociación y no lo hace muy grato éxito pues se estar en unos ochenta o cien dependiendo el escultor pero no es yo creo que en los treinta y cinco o con treinta incluso si sacamos menos yo aceptaré tanto al escultor que que va a ganar muy poquito como la fundición pero vamos nosotros con unos treinta treinta y cinco mil yo creo que lo hacemos perfecta aviso hablado con el Ayuntamiento de Málaga hablé hablé en febrero del año pasado si efectivamente a contactar con la concejal del Corral fui a Fitur hable con una secretaria dijera que llamarían llamarían no no nos han llamado no sé si ahora con este con este auge volverán a volver a intentarlo bigote que es el vicepresidente el otro día me comentó que tiene trato gracias a Teresa María Teresa Campos y con el alcalde y que lo iba iba yo

Voz 16 31:09 va a plantear el tema porque la historia es una estatua dedicada a Chiquito de la Calzada

Voz 18 31:13 ver si es una estatua que estoy pagando todos los españoles digamos por todos los

Voz 16 31:18 los que lo querían Chiquito y eran seguidores de chiquito lo promueve la Asociación de humorismo de España y colocarla bueno pues

Voz 0935 31:28 tenemos ya mucho sitio que quieren poner la antena hombre yo tengo preferencia por Málaga porque suciedad claro pero que si no conseguimos ponerla Málaga por cualquier cosa porque el Ayuntamiento porque parece ser que hay otro otro proyecto también empresarios malagueños que también tiene otra estatua preparada o están preparando entonces claro de poner de acuerdo a un ayuntamiento muy difícil pero bueno ya tenemos en Cantabria tenemos una oferta ahí vamos a poner sino pondremos dos ya te digo porque Si esto se plantea cómo está planteando empezamos a recibir ayudas de empresas pues ojalá podamos hace tres tenis una página web la asociación sí sí si su Mestre doble subes asumes punto org

Voz 16 32:04 vale hay que ver si es como una noche de verano

Voz 0935 32:07 desde la palabra asumes una hace delante de la

Voz 16 32:10 ante la UE quién quiera tener más información que se ponga metáis en la página web todo gracias por esta iniciativa cuando no

Voz 0935 32:17 mando un abrazo y vamos a conseguir ponerle allí para que sea admirado y que se ha recordado toda la vida un abrazo adiós y gracias

Voz 16 39:43 segundos íbamos a la una las noticias de España del mundo en la Cadena Ser retomamos a la una y cinco con las secciones habituales de los jueves de verano la programación nuestra ya cambiará a partir de la de la semana

Voz 47 39:56 hasta luego

Voz 34 40:01 es la una mediodía en Canarias

Voz 0228 40:05 es noticia que adelanta la Ser a esta hora el Gobierno rectifica y finalmente va a presentar como un proyecto de ley Hinault como un decreto ley las medidas que acordaron todos los partidos en el pacto de Estado contra la violencia machista información de Mariola Loureda

Voz 0259 40:17 el Gobierno ha decidido zanjar la polémica sobre el polémico el controvertido decreto y convertirlo en un proyecto de ley en aras del consenso político en torno a la violencia de género para no romper esa unidad parlamentaria según acaban de confirmar a la Cadena Ser fuentes del Ejecutivo PP y Ciudadanos habían anunciado que no lo apoyarían al considerarlo inconstitucional porque modifica una norma esencial como el Código Civil y señalan común como muchos jueces que esa ley

Voz 1876 40:44 tan importante no se puede no se puede cambiar con un decreto según adelantó también esta redacción esta mañana en el grupo socialista había diputados juristas que coincidan con este análisis de la oposición y creían que la vía del decreto no era la adecuada

Voz 0228 40:58 el comisario europeo de Asuntos Económicos que está de visita en Madrid ha pedido al Gobierno que sea prudente en los Presupuestos Generales del próximo año y la ministra de Economía que está con él en ese acto ha defendido que es el momento de hacer reformas sociales que el Ejecutivo se mantiene vigilante con respecto al rumbo de la economía y que ese rumbo no ponen dificultades ahora mismo esa negociación presupuestaria cruce de mensajes entre Pierre Moscovici Nadia Calviño en un acto en el que está Nieves Goicoechea buenas tardes

Voz 23 41:23 qué tal buenas tardes la ministra de Economía mantiene la tasa de crecimiento económico para España en el dos coma siete del PIB este año ya admite que hay moderación de crecimiento pero aquí no hay que magnificar este inicio de cambio de tendencia el crecimiento económico en España es robusto es sólido

Voz 48 41:38 tenemos una previsión de crecimiento en el ejercicio en curso dos mil dieciocho y del dos coma siete por ciento que es una de las tasas más alta o incluso la más alta de la Unión Europea está claramente por encima de de los países de nuestro entorno así que me parece absolutamente inadecuado hablar de ese tipo o o lanzar ese tipo de mensajes de dudas sobre el crecimiento español

Voz 23 41:59 esta desaceleración no influye en la negociación presupuestaria Calviño cree que es el momento ahora de tomar de plantear y aprobar medidas sociales antes de que cambie esta tendencia la ministra también además tiene que mandar antes del quince de octubre se lo ha recordado el comisario a Bruselas el plan presupuestario ir respaldo y aviso del comisario Moscovici confía en el crecimiento regusto a la economía pero defiende aunque no les guste a algunos reforma de las pensiones bajada del déficit

Voz 0228 42:26 la ministra de Transición Ecológica defiende que ha habido momentos con precios más caros de la luz pero ha reconocido que la transición hacia energías limpias no debe encarecer la luz a quién menos facilidades tiene para pagarla es Teresa Ribera no

Voz 17 42:37 es cierto sin embargo que estemos viviendo máximos históricos ávido precios más altos que los que estamos viviendo hoy en todo caso está bien que que se refleje que generar de manera sucia es caro pero no podemos permitirnos el lujo lo que en el proceso de cambio hasta que consigamos su sistema enteramente limpio esto afecte de manera desigual a los consumidores más vulnerables a los consumidores con menos recursos

Voz 0228 43:03 más cosas la asociación mayoritaria de los coches de vehículos con conductor rechaza la idea del Gobierno de hacer a las comunidades autónomas responsables de la de la ordenación del sector plantean a cambio que se flexibilice el sector del taxi informa Rafa Bernardo un auto plantea como solución al conflicto que los taxis puedan utilizar también mecanismos de la súbete CES como los precios cerrados y los descuentos mediante la modalidad de contratación y permitir los viajes compartidos y además plantean homogeneizar las cargas fiscales que actualmente aseguran son más severa sobre la súbete FES la solución por la que se inclina el Gobierno que el sector lo regule regula cada autonomía en su territorio no les satisface Eduardo Martín presidente de un auto

Voz 49 43:38 bueno la realidad es que el transferir competencias a las comunidades autónomas no da una solución del problema sino que multiplica el problema por diecisiete ya lo he dicho otras veces eh creo que cuando existe un problema que pueda existir un conflicto nosotros queremos enfocarlo más que hay un conflicto como un diálogo

Voz 0228 43:53 precisamente esta mañana el ministro de Fomento ya había hecho referencia a esa objeción asegurando que el sector del taxi tiene precisamente más de diecisiete regulaciones porque a las autonómicas el suman las locales sigue el debate en el Congreso a esta hora previa a la votación de distintos decretos en los últimos minutos el Gobierno ha defendido el refuerzo de plazas para atender a refugiados y solicitantes de asilo porque los medios que había hasta ahora no eran suficientes y prevé también que para final de año ahí está cincuenta mil peticiones pendientes de resolución vamos a la Cámara Baja informa Mar Ruiz

Voz 1441 44:20 sí a juzgar por las intervenciones de los grupos que ya han tomado la palabra el decreto para ampliar trescientas veintitrés plazas en la atención a refugiados y asilados Se va a aprobar con una amplia mayoría la ministra de Política Territorial Meritxell Batet acaba de defender en estos términos la urgencia de la medida

Voz 50 44:35 la Oficina de Asilo el refugio necesitaba ya medios adicionales el extraordinario incremento de solicitudes el último año ha hecho que esa situación resulte hoy por completo insostenible con grave peligro para los derechos y se prevé que nos encontraremos a final de año con cincuenta mil expedientes pendientes de resolver

Voz 1441 44:57 pese al respaldo al decreto el Gobierno no se está librando de reproches de los grupos a derecha izquierda pues sus bandazos en materia de inmigración

Voz 0228 45:04 información del deporte Óscar Egido buenas tardes hola antes

Voz 1643 45:06 buenas tardes la selección española vuelta a entrenar hoy en Las Rozas antes de viajar mañana a Londres para jugar el sábado ante Inglaterra en el primer partido de la Liga de Naciones competición que empieza hoy con partidos como Alemania Francia República Checa Ucrania o Gale

Voz 2 45:18 es Irlanda además hoy juega la selección sub veintiuno ante

Voz 1643 45:20 Ania es partido de clasificación para el Europeo Sub veintiuno y es a las ocho en la Arcángel de Córdoba y en la vuelta hoy décimo segunda etapa cuenta una especial Borja Cuadrado muy buenas

Voz 0460 45:29 buenas tardes ya está en marcha la duodécima etapa de la

Voz 1047 45:32 vuelta la única que se celebra íntegramente en territorio gallego ciento ochenta kilómetros entre Mondoñedo El Faro de Estaca de Bares de momento con una fuga de dieciocho hombres el mejor clasificado Jesús Herrada a cinco minutos y medio en la general una fuga en la que están ilustres como Vincenzo Nibali y un caza etapas como el belga Thomas de Gent una etapa que finalizará en torno a las cinco y media de la tarde

Voz 2 45:54 yo en este US Open ha caido Carla Suárez de Madison Keys se queda fuera de las semifinales es todo siguen

Voz 0228 45:58 información actualizada en Cadena Ser punto com y desde las

Voz 2 46:01 dos la una en Canarias y en tiempos de Hora catorce con José Antonio Marcos indicios informativos hoy por hoy Málaga con Esther Luque Cadena Ser

Voz 16 46:21 la una y seis minutos del mediodía retomamos la programación local saludamos a los oyentes de la Axarquía que se suman con nosotros hasta las dos en punto de la tarde estamos acabando ya entre hoy mañana acabaremos con la sección este verano hemos tenido todo el mes de agosto el espacio acústicos donde hemos querido acercarnos pues un poquito más a los artistas malagueños que se están haciendo están a hacernos un hueco verdad para intentar y enseñarnos a través de la radio su talento hoy el talento

Voz 2 46:53 de un pianista malagueño Isabel Ladrón de Guevara ha estado acústicos en la SER

Voz 52 47:01 sí hoy en nuestros acústicos nos acompaña un pianista malagueño que se llama Daniel Lozano que está aquí ya en los estudios de la Cadena SER Daniel buenas tardes bienvenido

Voz 11 47:12 Isabel Gracia for abrió la puerta de nuestra casa

Voz 1876 47:15 malagueña de la Axarquía que que dice que este es un disco

Voz 52 47:19 vamos a hablar muy malagueños su último trabajo hasta el momento la escalera de del tiempo

Voz 1876 47:25 él es de una aldea de setenta habitantes que está en Salto del Negro para para lo las personas que no lo sepa está entre Benamargosa y Comares no

Voz 17 47:36 cierre de verdiales humanoide muy de muchos mangos aguacates es mi pequeño vergel mi verdadera patria como como suelo decir cada vez que hablo de ella es mi rinconcito

Voz 1876 47:47 tú decías Daniel que que este es un álbum poco que que cuenta no de donde viene que es muy malagueño

Voz 17 47:57 todos los olores que uno conserva de cuando de niño de los primeros amores bueno la primera vivencia la familia enfiló que es la vida en si la naturaleza pues los he vivido allí en ese entorno inigualable aquel vergel que es mi mi mi pueblo asaltó en negro bueno todas las canciones digamos que giran un poco esas historias de la que yo me fui

Voz 1876 48:22 como persona Daniel pertenece al grupo Harry ello lata también toca habitualmente con con Javier Ojeda buenas tocado con con muchos artistas

Voz 17 48:34 no tengo la gran suerte de haber acompañado a muchos artistas si sigo haciéndolo con unos discos también actualmente y bueno es un regalo de la vida dedicarme a esto y poder conocer tanta tantas personas tanto bueno artistas poder compartir lo que más me gusta la música

Voz 1876 48:51 tú tienes una formación clásica no como de como empezase

Voz 17 48:55 tú a a tocar el piano pues empecé tocando un P I tocando canciones de oído pasodoble cosa que uno escuchábamos

Voz 1876 49:02 para tenga un PT uno que es casi casi

Voz 2 49:06 que nos regalaba tenía exactamente

Voz 17 49:09 bueno a mí se viva los dedos ahí como si fuese un coche la autopista llegaba al botón amarillo quedado me hablaría ya sé como yo empezase a ella empezó a mirar un poco los colorida Liga y ahí empecé luego pues a los ocho años puede entrar en el Observatorio oí me formé como pianista el compositor Ilan fue compaginando también con con algunos grupos tomando rock tocaba el bajo alguno grupo también bueno siempre ha tenido una formación clásica lo dedo poco manchado por la música más canalla no porque he ido alternando lo siempre con la música Un poco más popular el rock el pop o el funk