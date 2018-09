Hoy por Hoy Málaga (06/09/2018 - Tramo de 13:20 a 14:00)

Voz 1 00:00 ah sí

Voz 1315 01:37 emocionante Daniel y tenerte tenerte aquí de verdad que es en directo que que la venido que ha montado So su piano bueno es un es un teclado de digamos de de paseo o no

Voz 5 01:52 sí es un teclado portátil si la planta con un piano de cola pero bueno la suena bien

Voz 1315 01:58 Diana de cola hay vamos a tener que aplicarlo en cambiando la mudanza pero demos escuchada con muchísima atención y con muchísima emoción estas piezas no que que nos has dedicado aquí a la Cadena Ser de verdad que mucho éxito tienes alguna alguna actuación dentro de poquito que vayamos a verte

Voz 5 02:15 bueno pues con Harry yo late con Javier Ojeda con Javier Ojeda este domingo a tu con él en Moclinejo bueno en solitario pues eso

Voz 6 02:23 la situación de líricas que estáis Rey invitados la primera Jesús también Daniel y en la Sala María Cristina

Voz 1315 02:33 bueno pues te seguiremos gracias a un beso grande desde las

Voz 8 06:55 llega la guía de turismo de la provincia de Málaga con todo el resumen de la actualidad del sector en los últimos días y una propuesta muy ecológica para surcar en este mes de septiembre las aguas de la Costa del Sol destino Málaga

Voz 20 07:08 destino Malaria la guía de turismo de láser

Voz 21 07:11 saludos metidos ya de lleno en este mes de septiembre pero queda mucho verano todavía por delante lo van a comprobar los próximos minutos porque la actualidad del turismo no para is acabo de poner en marcha una campaña específica que va a durar desde ahora hasta finales de año para intentar recuperar los dos mercados el británico y el alemán donde ha bajado el mayor número de visitantes durante los últimos meses en la Costa del Sol se pretende afianzar este mercado y recuperar lo poquito que hemos perdido a favor eso sí del mercado nacional enseguida se lo contamos antes el resto de noticias de esta semana del turismo en titulares

Voz 20 07:45 destino Málaga en la SER síguenos también en SER Málaga punto en Cadena SER

Voz 21 07:56 hola junto a pone en marcha un plan especial de refuerzo y recuperación para consolidar el turismo alemán y británico en Andalucía la Costa del Sol durante el último cuatrimestre de este año estos dos mercados han sufrido un ligero descenso la llegada de viajeros una caída provocada sobre todo por la recuperación de algunos destinos el Mediterráneo especialmente de Túnez y Turquía a lo que se suma según el consejero andaluz de Turismo Javier Fernández otros motivos

Voz 1046 08:19 en una depreciación de la libra del cuarenta por ciento con respecto a la libra inglesa yeso también ha facilitado o abaratado mucho los precios ya hecho que haya un desplazamiento también hacia ese mercado a eso le sumamos que también sean ya nivel sobre todo a nivel del Estado se han habido problemas con grandes compañías como Monarch o como Air Berlín que han imposibilitado recuperar la mayoría de lo de la fruta Un

Voz 21 08:51 Plan Especial de Recuperación de estos dos mercados internacionales sobre todo para intentar consolidar este turismo en la provincia de Málaga y en la región

Voz 1046 08:58 campaña promocional específica en televisión además de prensa digital prensa de viaje y prensa especializada son veinticinco aeropuertos británicos los que conectan directamente con Andalucía ibamos a tener presencia en todas esas ciudades vamos a tener presencia en el Congreso de la Federación de gente viaje turoperadores alemanes de Rúber vamos a tener una presencia mucha importancia a las redes sociales queremos marchar al público joven

Voz 21 09:27 para ello se van a realizar como decimos en total veintiséis acciones que a finales de año lo que supondrá una inversión de algo más de dos millones trescientos mil euros la costa el sol ha cerrado los siete primeros meses del año con crecimientos en el número de viajeros alojados en hoteles en pernoctaciones hoteleras en el personal empleado en estos establecimientos de este modo los hoteles de la provincia recibieron hasta prácticamente finales de agosto un total de tres millones trescientos mil viajeros lo que supone un crecimiento del uno coma dos por ciento en relación al mismo periodo del año pasado registraron algo más de once millones y medio de pernoctaciones hoteleras el turismo gastronómico es un sector que ha ido experimentando un evidente crecimiento exponencial en los últimos años en este sentido la Costa del Sol cuenta ya lo hace con un nuevo refuerzo a través de la guía Gastro turismo contempla rutas gastronómicas por los municipios para orientar a los visitantes cuando quieren hacer una ruta de la tapa de vinos de pescado así como rutas específicas en cada localidad e incluso la posibilidad de llevar eso a aplicaciones para los teléfonos móviles

Voz 16 10:29 bienvenidas destino

Voz 21 10:35 es verdad ha terminado el mes de agosto pero eso no significa que tengamos que terminar el verano queda mucho por delante Stoner se septiembre es ideal por ejemplo para irnos de crucero por la Costa del Sol la oferta es bastante variada y amplia pero hemos buscado una propuesta que intenta ser lo más respetuoso posible con el medio ambiente compatibilizar el disfrute de la familia la diversión y el cuidado del medio ambiente presta bastante atención verán a Medina pertenece a esta compañía de cruceros Costa Sur

Voz 22 11:03 llevamos tres años pues cuidando mucho el tema de la salida es una embarcación turísticas sostenibles eso quiere decir que gestionamos de una forma respetuosa con el medio ambiente que fomenta la educación entre sus usuarios la educación ambiental toda su actividad de procuramos tener un bajo impacto en el medio en que no nos movemos ya la vez contribuimos al desarrollo socio económico local cumpliendo una serie de directrices en una de esas embarcaciones navegan por la costa uniendo las dos localidades Benalmádena iPhone tiró la Illa otra va a y entonces cada una digamos tiene unos aspectos definidos que dependiendo de la actividad el mar de Alborán pues es una reserva que está protegida y que tiene un valor ecológico importantísimo a nivel mundial entonces nosotros tenemos que transmitir a través de carteles comunicados e información que se puede ver a bordo para que conozcan entonces ecosistema las cuentas que en el mar de Alborán tenemos hasta diez veces distintas especies de setas y de ese modo la suerte de ver habitualmente tres peso los delfines tres variedades fin emular listado común ir de vez en cuando peor lo hubiéramos tenido la suerte de ver también los rorcual que son como una especie de ballena que es el segundo animal más grande del mundo

Voz 21 12:36 pues esta empresa familiar no solo puede presumir de actividades en alta mar en la bahía de la Costa del Sol sino también de haber incluido este verano nuevas propuestas para reciclar algo que valora especialmente el turista el viajero que recala aquí en la provincia de Málaga presten atención

Voz 22 12:49 en principio empezamos a utilizar productos todo biodegradables productos que no concedieran Fost pactos tanto de marinas secas como cuando el Barça están aguas al igual que los productos Sunday limpieza aborda entonces al año vamos un paso más ciento hace mucho años retiramos todos los que son botellas de plástico por ejemplo del agua que socio de plástico por botellas e de César Ritz claro es que son totalmente reciclables estos cetro reabrir están compuestos de aluminio polietileno de polvo de aluminio polietileno producto totalmente recabe este producto no agota la materia prima martes el papel en estos casos asegura infección a los los bosques de forma responsable no deja o reduce la huella de carbono que por otra parte también tiene una certificación la F S C que respaldan un compromiso ambiental por los recursos naturales

Voz 21 13:49 una pequeña pero importante aportación para el cuidado del medio ambiente si están interesados Busquin este mes de septiembre esa web en Internet de costa sur cruceros

Voz 0411 13:57 ante todo buen viaje destino Málaga la guía de turismo de la

Voz 21 14:01 sea toda la información está ya en nuestra web ser Málaga punto es busquen ahí el destino Málaga el apartado disfruten descubriendo también a septiembre toda la provincia

Voz 20 14:10 Málaga destino Málaga en la SER siguen los también en SER Málaga punto Cadena SER

Voz 24 14:23 en elogios para el final te caiga al enlace en la SER

Voz 16 14:27 el jueves en SER Malaga tenemos una cita

Voz 25 14:32 la diversidad en SER p que es la agenda para familias con niños con Carlos Rodríguez Mariví Morilla hola buenas tardes buenas tardes buenas tardes todavía queda veranillo aunque los más pequeños lo han bueno los de Primaria e incluso la Guardia Civil han entrado esta semana

Voz 0411 14:51 bueno yo ahí empezamos la agenda con una propuesta muy especial con una noche de aullidos para toda la Familia en Lobo Park en Antequera

Voz 26 15:01 eso nunca hemos hablado de de ellos aquí y la verdad es que es muy original muy especial muy como bien dices hace en aparte de poder visitar el lobo par visita familiares con visita escolares tienen la actividad esta de noche de los aullidos

Voz 27 15:18 y eso que en qué consiste

Voz 25 15:21 es ir a a ver cómo apoyan los lobos tiene que ser una llena

Voz 28 15:26 pues sí ese celebra normalmente la noche de luna llena durante todos estos meses hasta diciembre bueno son sesiones que dura más de tres ahora comienzan pues a la caída a la caída del sol hasta las primeras horas de la noche

Voz 26 15:41 ahora digamos que todavía que como hubieran dicho que da buen tiempo empieza a partir de octubre se adelante una hora a las seis y media bueno es un un plan digamos muy especial para visitar un parque que que no es muy conocido aquí en Málaga está entre la carretera Antequera y Álora en la zona Antequera muy bueno se dedica precisamente a mí me recuerdan siempre a Félix Rodríguez de la Fuente claro como esas personas que tratan de dar nuestro punto de vista de de animales que a lo mejor están muy estigmatizado por la sociedad

Voz 1471 16:16 claro de cómo viven de cómo se relacionan entre ellos y además desde este parque también se puede ver la la parte trasera del

Voz 29 16:24 el cante que era saque tiene unas vistas

Voz 1471 16:26 maravillosas decir simplemente que bueno

Voz 26 16:29 te recomiendan que reservar para para que no te quedes sin plaza y qué se puede hacer en el teléfono nueve cinco dos cero tres uno uno cero siete o escribiendo a info arroba Lobo Park

Voz 1471 16:40 el punto com noche de aullidos para toda la familia el Lobo Park Antequera como estábamos hablando cuando es luna llena en la cita este sábado ocho de de septiembre y en fin es una actividad muy original para para llevar a los niños aquí para pasarlo también de de nato la Leza y continuamos con el repaso a la agenda en este caso con el Festival de la Luna Mora dos mil dieciocho de Guaro con niños

Voz 26 17:08 tenemos este fin de semana muchísima actividad de más de cuarenta en concreto en el Festival de Mora es una fiesta muy especial para disfrutar con mi familia hay más de veinticinco encendida a lo largo de del pueblo

Voz 1046 17:22 eh

Voz 26 17:22 echaba hoy domingo dentro de toda esa actividad especialmente para un niño como siempre hay cosas prevista a cinco y media talleres las calles del pueblo a la dieciocho treinta y fuego artesanales y a las veinte treinta hay cuentos infantiles además pues pueden pasear por el pueblo visitarle zoco donde de cosas divertidas para para disfrutar de de este magnífico entorno

Voz 1471 17:45 si hay que llegar prontito no antes de las siete y media de la verdad

Voz 26 17:49 de inmediato recomienda porque cierran la entrada al pueblo hay autobuses lanzadera y es verdad que se convierte bueno en un montón de de público visitándolo por eso recomiendan llegar muy prontito

Voz 1471 18:01 también tenemos actividades gratis para niños en El embrujo andalusí dos mil dieciocho de Carratraca nos movemos de Guaro a Carratraca exacto también comienzan el viernes por la tarde las actividades a partir de las seis y media pero en este caso también continúan el domingo sábado y domingo a partir de la delante horas habrá también actividades para niños ni adulto un mercado medieval con exposiciones y artesanía para lo jeque pues sí taller específico de cetrería de de caligrafía árabe Bono también recomendamos que es el que prontito porque sino se colapsa todo tenemos actividades gratis para niños en la capital malagueña también el Larios Centro

Voz 26 18:41 eso ya todo este mes de septiembre arrancan todas la actividades de seis a veinte horas tanto los sábados como los domingos en el Larios Centro y en este caso cosa perdón tanto bienes como sábados y en este caso empezamos con tocan rol que es una a PP e ideada para niños para que dé a sus primeras canciones el periódico The Guardian por ejemplo las situó entre los diez mejores a Pepe de música para el niño con ella pues van a poder desarrollar su creatividad una forma fácil divertida intuitiva en las actividades son gratuitas

Voz 1471 19:11 bueno pues a a componer temas de de Ramos también es muy divertido para echar el rato totalmente también tenemos ciclos de talleres de arqueología para niños con arqueo rutas en Málaga comienzan este próximo miércoles doce de septiembre

Voz 28 19:27 se celebrarán todos los miércoles por la tarde hasta el mes de enero están dirigidos a niños de cuatro a doce años ir pues podrán aprender sobre la prehistoria los fenicios la antigua Roma la Edad Media y sobre todo de una manera

Voz 1471 19:37 práctica amén donde yo sólo pasan en gran bueno pues conocer la historia de forma divertida también con arqueo rutas y cuenta cuentos gratis para niños en septiembre y octubre en Cruz de Humilladero

Voz 26 19:50 vamos a tener actividades de lunes a viernes a las siete horas y los sábados a las doce en Cruz de Humilladero con hubieran dicho Isabel y Le llaman cuento contigo es un ciclo de cuento infantil es gratis que se van a realizar en doce Parker diferentes del distrito Kelati evidentemente este bueno pues hasta una edad aproximada de diez años aunque la verdad que puede disfrutar todo el mundo

Voz 1471 20:15 bueno hay más citas pero como siempre decimos que está todo dónde dónde tenemos que buscar los papás que hacer este fin de semana también muchos días con los niños en la diversidad de punto com por ejemplo ahí no tenemos todavía la aplicación gratuita también me funciona

Voz 26 20:31 pero que también sigue funcionando para que los se lo descargan en el móvil

Voz 1471 20:36 bueno pues os esperamos en la semana que viene

Voz 0411 20:38 no

Voz 9 20:41 el primer

Voz 24 20:42 la partida para los más pequeños en la SER birmana que viene más

Voz 1907 25:40 fíjate en verano Serra

Voz 1471 25:43 bueno con nuestros científicos profesores de

Voz 1907 25:45 ciudad de Málaga Francis Villatoro Enrique Viguera hola qué tal buenas tardes os alguna proposición indecente estoy en condiciones de hacerla públicamente además yo creo que sí quedaros con nosotros este invierno esta temporada de invierno en qué bien vamos a tener ciencia todo el invierno que viene eso está muy bien bueno pues hecho el contrato ahora lo firmamos siga palabras bolsas dejado vamos con este último capítulo de ciencia de verano oye el terral que también es ciencia ha comenzado septiembre parece que no se quiere ir el calor tenemos la sensación de que tenemos ese terror clásico de Málaga Enrique podrías explicarnos porqué estos días de terral hace calor en Málaga

Voz 8 26:29 Vital y pueblos cercanos pero por ejemplo el terral no llega a Marbella o Estepona

Voz 41 26:33 tienes toda la razón desde ayer tenemos un terral moderado porque sino moderado aquí aquí en Málaga la diferencia la culpa la tiene la diferencia perdona entre las altas y las bajas presiones lo que a lo que hace que aparezca este viento ir por la rotación de la Tierra lo mueve hacia la derecha por una cosa Gemma técnicamente fuerza de Coriolis aquí tiene un papel fundamental las cadenas montañosas que rodean toda la ciudad en Málaga hay partes de la de la costa cuando se da una situación de baja presión en el norte en Francia Inglaterra por ejemplo y alta presión en el sur en Canarias se produce un movimiento del aire del sur al norte de alta a baja presión por el efecto de Coriolis debía la rotación en la tierra en los vientos cedés espían en el hemisferio norte hacia la derecha y hacia la izquierda en el hemisferio sur y lo mismo ocurre por las corrientes marinas en nuestro caso hacia la derecha de tal forma con viento sur a norte se transforman invierto oeste a él

Voz 8 27:28 este es lo que dominamos viento de poniente

Voz 41 27:31 así es aunque el viento de poniente puro no es tan frecuente en Málaga sí es frecuenta en Estepona o en Marbella Málaga lo que ocurre es un bien te frecuentemente

Voz 8 27:43 y entonces qué es lo que pasa en mala porque ese viento eh

Voz 21 27:49 pues mira

Voz 41 27:49 estamos rodeados en una fantástica cadena montañosa tienen una gran altura instan muy cerquita de doce lo que produce lo que se busca es que el vientos choca contra esta cadena impacta el viento pues a atender a seguir y su urbe sube por esta montaña va haciendo es va perdiendo humedad esto es lo que se conoce técnicamente como el efecto fue en el vapor de agua se enfría y se condensa en un lado de la montaña el aire que sube es calienta por un proceso Gemma con presión Atica hice calientan doce este viento se encauza por todas las zonas del Valle del Guadalhorce termina por ser un viento de Nor Oeste que es un viento ya seco porque ha perdido la humedad ha dejado en las montañas si es cálido debido a esa compresión a que ha que ha sufrido lo que denominamos cerrar

Voz 29 28:35 errar muy hay que tener muy claro el terror

Voz 41 28:37 tal no hay aire que viene el desierto Anes

Voz 29 28:40 si viene del interior de la provincia de León

Voz 41 28:42 de de la provincia de Málaga del interior de la de la península cuando vine a ir el desierto lo hemos porque inmediatamente los coches de un el aire vemos que es mucho más anaranjado anaranjados regalos

Voz 42 28:56 no que la visibilidad muy reduce

Voz 41 28:58 sida y lo que vemos además que se pone esa pátina

Voz 8 29:02 con decenas de polvo si se nota se nota cuando vamos a la playa los días de terral el agua está nada esto lo hemos comentado aquí alguna que otra vez

Voz 1471 29:11 bien con Antonio Márquez pero

Voz 8 29:13 eh explica muslo desde el punto de vista científico

Voz 41 29:17 sí es un fenómeno que se llama como se denomina a Vueling término en inglés que no es sabido transmitir huele huele y en el que este viento de poniente noroeste lo que hace que desplaza el agua costera superficial que está más caliente lo desplace hacia el interior de un mar en doce asciende el agua inferior mal densa Isma

Voz 8 29:36 en la fría claro

Voz 41 29:39 que también tenemos el terral en en invierno

Voz 0411 29:43 lo que pasa frío no

Voz 41 29:45 es más es más frío pero si vemos un cielo limpio en azul preciosa como si mirando

Voz 8 29:52 mi ventana si hoy va a ser un día de terror

Voz 41 29:54 mira primero mirando al cielo el el cuando ves un cielo completamente despejado en verano ya es mal síntoma pero curiosamente otra de las posibilidades mirar al aeropuerto de Málaga mirar la forma en que aterrizan y despegan los aviones

Voz 29 30:12 la fiesta suelen tener siempre un don

Voz 41 30:14 les sentido están orientado en nuestro caso hacia el Valle del Guadalhorce hacia los vientos de mayor intensidad de tal forma que cuando vemos que los aviones

Voz 42 30:22 riza entrando desde

Voz 41 30:25 Mar no del Interior quiere decir que hay vientos de poniente que aquí es de noroeste casinos a poner siempre intentan que aterrizar en contra del viento a favorecer la estabilidad en el aterrizaje

Voz 8 30:36 el caso contrario lo contrario cuando vemos que

Voz 41 30:39 aterrizan del del interior que es decir que normalmente hay viento de levante destacar que en la hora que comentado en la parte de oceanografía que aquí hay que barrer para casa en la Unión en Málaga tenemos un grupo de investigación sobre García que es de lo mejorcito de lo mejor de España ir con grandes reconocimientos nivel internacional dirigido por el profesor Jesús Garcia la fuente

Voz 29 30:59 sí habrá que evitar los demás son expertos en el mar de Alborán que es una persona muy especial porque a través del agua del Atlántico y el Mediterráneo se mezclan salinidad es diferente el mar de Alborán es muy muy interesante a nivel

Voz 8 31:10 estudiar francés la herramienta porque no vale explicar

Voz 29 31:18 sí

Voz 8 31:18 cómo funciona el aire acondicionado del funcionamiento del era condicionado

Voz 29 31:23 sido a como no se enfría el sudor y al fenómeno que reseca el aire de el terral que básicamente es una compresión de condensación no las gotas de sudor de nuestra piel se evaporan para poder se va a parar tienen que coger calor calor de nuestro cuerpo y esto nos da esa sensación de frescor que al sudar por unos reflejamos no era acondicionado funciona como frigorífico no por un sistema de refrigeración por compresión básicamente hay cuatro elementos merece visionado el compresor el contestador una válvula de expansión IU evaporado

Voz 8 32:01 mal esto cuántos elementos se reparten

Voz 29 32:03 el equipo que tiene la dos unidades que tiene revolucionados saber que todo tiene un equipo dentro de la habitación y otro equipo fuera de no el equipo que está fuera de la habitación una unidad exterior tenemos el compresor

Voz 8 32:14 las maquinitas ésas tan bonitas que aparecen en las terrazas

Voz 29 32:16 exactamente eso es lo que tienen un vendedor que echan ellos muy caliente sí porque el ahí hay un compresor que lo gases tenemos un líquido refrigerante que pasa de líquido a Gas de gasa líquido dentro de la máquina vale en el compresor que están la Unidad Exterior se comprime el gas refrigerante vas a estado líquido entonces en ese proceso aumenta la temperatura aumenta la temperatura también se acumula agua que se condensa

Voz 8 32:40 qué es lo que el propio ambiente y es lo que sale lo que sale

Voz 29 32:43 el tu Vito eso cómo funciona el aparato exterior era serio además del compresor tiene un condensado mal el sabor Herrera hizo un proceso se llama enfriamiento que es el que genera fundamentalmente a gran cantidad de calor Se con intercambio de Kabul ventilador se echa fuera ni sea Unidad exterior no este proceso se condensa ese gas ya comprimido porque compresor pasa Azor un líquido eso pasa por una válvula de expansión la pasión actúa como los sprays como los botes de spray que usamos muchas veces cuando aplicamos el spray el ciclo de Interior salgo fuera valorizado vemos que el propio vote la expansión hace que el bote se enfríe pues lo mismo pasa en la expansión nuevamente

Voz 21 33:30 válvula de una unidad exterior

Voz 29 33:32 la unidad interior no eso expande ese aire ese perfil en gas refrigerante lo enfría bajas supresión de su temperatura lo que tenemos en la vida interior es un orador que actúa como el sudor ahí ese a gas Se quiere parte de líquido parte de gas se evapora con lo que lo que hace robarle extraer calor de la habitación el visionado no genera aire frío los afuera sino que entra aire de la habitación les quitan calor y lo vuelve a echar fuera con ventilador con lo que la ir va perdiendo calor

Voz 41 34:10 a mí me maravilla de estas de estas cosa es la persona que se le ocurrió que cambiando la propiedad abusando esto no estos gases ese tiene esa aplicación directa esa es la

Voz 29 34:21 claro es el el este tipo de de de ciclos cerrados que fueron básicos para el desarrollo baños de vapor tras el inicio de la termodinámica de entender cómo es la física del calor que fue el principio del siglo XIX se desarrolló fundamentalmente para entender la máquina de vapor que era muy útil en la industria como consecuencia de ese comprensión Se fuera entendiendo muchas cosas como ejemplo funcionamiento del y eso llevó al sistema de refrigeración echar la respiración por comprensión que Albert Einstein desarrolló otra técnica fijación hay otros modos de refrigeración

Voz 8 34:53 curioso cuando tenemos calor esto es una cosa vamos a caso práctico ella como tenemos cabe Laure llegamos a una habitación como esta por ejemplo donde estamos ahora en en el estudio hace calor queremos frío cuanto antes y entonces entendemos la maquinita de aire acondicionado bajamos la temperatura del termómetro lo ponemos a dieciséis quince venga que enfríe lo antes posible así logramos que se enfrían la habitación o no

Voz 29 35:18 no es éste un error muy común la la cantidad de fríos a la reducción de temperatura de ese gas de la habitación que pueda ser acondicionado que depende su potencia frigorífica sufrió el diseño de la máquina es constante es decir en el aire va a el aire parisino siempre va a enfriar la habitación al mismo ritmo entonces si ponemos una consigna más baja están sacando aire frío durante más tiempo hasta alcanzar esa consigna esa temperatura baja pasado modo automático en el que poco a poco va controlando un equilibrio esa temperatura sí pero me la cocina un poquito más alta pues llegará antes a la consigna llegará ante al Estado entonces si queremos ahorrar energía y queremos que funcione mejor lo mejor es que si queremos veintitrés grados lo pongamos veintitrés ponerlo XXVI no hace que el proceso se llama rápido la frigoríficas que generales que no es un proceso constante e independiente de la consigna que te pongas

Voz 8 36:07 ya hay sistemas de aire acondicionado portátiles que se venden así que podemos llevar una habitación a otra esto funciona del mismo modo

Voz 29 36:14 exactamente función del mismo modo fíjate qué

Voz 41 36:17 la El arco uno convencional una

Voz 29 36:19 por la exterior en estos aire condicionado portátiles es necesario que haya un tubo que salga fuera de la habitación y algunos era condicionado conviene que tienen hasta dos tubos entonces los mejores los que funcionan más eficientes cuánto consumo energético sólo tiene dos tubos estos dos tuvo los tienes que sacar al exterior se abre una ventana abriendo una puerta de alguno era tiene que sacar al exterior Si deja eso es tu dentro de tu habitación con realidad el aire acondicionado funciona mucho peor esto era prisión además tienen muchas me lo frigoríficas porque todo el sistema es mucho más ineficiente porque no puede aprovechar el aire caliente del exterior en el proceso de compra

Voz 41 36:57 ahora que Francia que hablas de los aire acondicionado también son uno de los responsables de un fenómeno que si observan la grandes ciudades que lo que se llama en la isla de calor no se genera tanto calor en la propia en la propia ciudad que además suele ser una mole de cemento en la calle además tenemos muy pocas áreas y zonas verdes tenemos mucha contaminación no es capaz de disipar esa energía que si hay ese calor que sea genera durante la noche y lo que tenemos el efecto de

Voz 43 37:24 de de isla de calor que se genera mucho más calor y no es capaz de de disiparse esa esa energía precisamente por el uso por los aparatos de aire acondicionado entre otras aérea cognición cual tenemos entonces un círculo en un círculo vicioso por eso conviene no a excederse en el uso de haber diseñado usarlo de manera más moderada posible no porque eso aparte de consumen mucha electricidad favorece que la hacía esa caliente dice formal

Voz 41 37:48 en lugar de poner no dieciséis grados lo podemos poner a veintitrés grados es perfecta al ex consume mucho menos genera mucho menos calor no está la bomba el compresor que

Voz 0411 37:58 al fin a todo trapo

Voz 8 38:02 pero Francis Villatoro y Enrique Viguera no vemos la próxima temporada empezamos en quince días con la ciencia ya de la Cadena SER ya no será ciencia de verano gracias por aceptar nuestra invitación y seguir con nosotros

Voz 43 38:16 la SER por eso incluso

Voz 44 38:20 a día centro comercial te trae la contra

Voz 21 38:22 portada de Hoy por hoy

Voz 8 38:27 más de doscientas personas acudirán esta tarde a la duodécima edición de Data Big Data Byrs Málaga un encuentro dedicado en esta ocasión a la incidencia de los datos en la industria musical que interesantes sí sí porque se habla de todo esto

Voz 1315 38:40 cuando se una una guerra de toda la vida la cita esta tarde Le Gran Café centro a partir de las siete y media da también se plantea como un encuentro abierto a la participación gratuita de cualquier profesional interesado en las diversas aplicaciones del análisis y la visualización de datos en esa ICIO en la cita está dedicada a unas a las aplicaciones de datos el sonido y la industria musical Lourdes Moreno será una de las ponentes es la jefa de producto digital de las emisoras musicales de la Cadena Ser en España

Voz 0817 39:08 voy a ir a Málaga cuenta dar una pincelada de como la radio musical siendo un medio en el que sigue anclado en el provoca en el siglo XX escribimos mucho de ahí que lo hacen personas dice hay una persona que siempre está pensando cuál es la canción que va que va sonar no se hace a través de una mafia es como nosotros la rabia sí que utilizamos datos tener otra forma para llegar a a nuestros oyentes a nuestra audiencia

Voz 1315 39:38 tras las charlas Grec de Meyer profesor de la Universidad de Berkeley que está en Málaga esos días

Voz 1471 39:43 demostrará en directo como los datos pueden transformarse en visualizaciones y el sonido a través de un espectáculo en vivo