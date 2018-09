Hoy por Hoy Málaga (07/09/2018 - Tramo de 12:20 a 13:20)

Voz 0648 00:00 buenas tardes avance noticias de Andalucía en la protestas de los trabajadores en amante en la bahía de Cádiz que han cortado la cuarenta y ocho ante la enorme preocupación existente por el aviso de Arabia Saudí al Gobierno central de que cancelará el contrato de cinco corbetas con los astilleros militar de San Fernando si no le vende las bombas comprometidas un contrato de mil ochocientos millones de euros que daría empleo a seis mil personas en los próximos cinco años

Voz 1622 00:32 Nos la Coordinadora Andaluza de Podemos Teresa

Voz 0648 00:34 Madrid será la candidata de la coalición adelante Andalucía la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas encabezara una lista en la que Antonio Maíllo líder de Izquierda Unida irá de número dos conformarán un tándem no pugnarán entre ellos en las primarias tal y como adelantó en la SER el propio Maíllo quién cree que su compañera es mejor cartel electoral para un proyecto renovador

Voz 1 00:53 feminista que a su juicio debe ser en caer

Voz 0648 00:55 dado por una mujer escuchamos a ambos

Voz 1480 00:58 es raro ver ejemplos de generosidad política como el de la forma de hacer de Antonio Maíllo acepto el reto con honor y responsabilidad y las bases de la confluencias finalmente me elige camina haré en cualquier caso de la mano de Antonio Maíllo con las demás fuerzas que conforman adelante Andalucía para plantear finalmente una alternativa al sus animo en Andalucía que no pase por la derecha

Voz 2 01:22 las lecciones de de movimiento feminista no han dado un mensaje muy claro un nuevo país un país noble solidario conciliador de de nuevo cuño nueva de nueva geografía política si incluso emocional Si me lo permite evidente que llega el tiempo histórico de las mujeres hicieron que Teresa Rodríguez está en condiciones de disputar en mejores condiciones disputar la presidencia de la Junta de Andalucía Susana Díaz

Voz 0648 01:50 la presidenta de la Junta participa esta tarde en el sur de Francia como ponente en el fondo social europeo que es el instrumento de la Unión Europea para invertir por ejemplo en el acceso al empleo de miles de personas a la integración social de los más desfavorecidos Chad día destaca el papel Andalucía en este foro en el que por primera vez también se pedirán fondo para las regiones del sur en compensación con los recursos que están destinados para atender a los inmigrantes más noticias de Andalucía en Hora catorce a partir de las dos y cinco de la tarde

hoy por hoy Málaga Isabel

Voz 1315 06:23 zarpas buenas tardes las doce y veintiséis minutos del medio día viernes siete de septiembre enseguida vamos con la actualidad de la jornada que hoy viene marcada por las fuertes lluvias que se esperan mañana sábado en Málaga y provincia a esta hora como siempre tenemos al otro lado del teléfono a los amigos el Aula del Mar con la información de las playas Juan Jesús Martí hola buenas tardes

Voz 14 06:46 hola buenas tardes

Voz 1315 06:48 hoy se cuide la playa si no

Voz 14 06:50 hoy está el cielo que está totalmente despejado ni una nube no sea fíjate qué cambio quien sino la vagina no pueda prohibiciones que mañana vamos a tener este temporal no tenemos viento de poniente pero flojito y la temperatura del agua pues sigue muy muy agradable ir con la buena noticia de que no hay una presencia muy baja de medusas que castigo lo podemos bañar hoy con toda tranquilidad y aprovechas no ya que el fin de semana viene movidito

Voz 1315 07:17 las medusas hoy que están a La Haya en las playas de Málaga y queremos agradecer también la labor y la colaboración durante todo este verano de los amigos del Aula del Mar que nos han contado bueno pues el estado de las playas ya bueno pues la semana que viene empezamos con la temporada de otoño invierno gracias Juan Jesús a día todos los compañeros que habéis entrado durante todo este verano con la información

Voz 14 07:43 muchas gracias a vosotros para nosotros ha sido un placer estar conectado todo este verano y esperamos haber sido útil

Voz 1315 07:49 doce y veintiocho minutos y estamos muy pendientes del tiempo porque mañana se esperan fuertes lluvias en la provincia de Málaga incluso ya meteorología activado alertas tenemos al otro lado del teléfono a José María Sánchez la olés el responsable del Centro Meteorológico de Málaga hola José María buenas tardes

con la música de El Canto del Loco llegamos a la una de la tarde las noticias de España y el mundo

Voz 29 16:00 mañana ocho de septiembre día de la patrona de Málaga día de profesión de Santa María de la Victoria que tiene prevista su salida profesional a partir de las siete y media de la tarde de la Catedral de Málaga

Voz 1315 16:12 una salida que ahora mismo bueno pues se está viendo con preocupación desde la Hermandad de Santa María de la Victoria al otro lado del teléfono está su hermano mayor Francisco Toledo el tiempo está muy inestables esperan fuertes lluvias y hay mucha preocupación verdad

Voz 30 16:28 claro efectivamente estamos en estos días así tan irregulares pues no tenemos más remedio que está un poco pobre bastante preocupado con la meteorología

Voz 31 16:40 la consultamos anoche y hasta mañana

Voz 0088 16:43 no se mueve de las previsiones que hay para para Dhanga daría ocho efectivamente nosotros cuando da la victoria pues que no estamos acostumbrados por otro lado que llueva nunca o casi nunca Perrín prácticamente nunca pues tenemos ese ese peligro que puede precisamente mañana día ocho yo vernos

Voz 16 17:06 Francisco te recuerda algún año que que no pudiera salir la procesión por por la lluvia

Voz 0088 17:12 no no no nunca yo no lo que recuerdo de hermano mayor y anterior a su hermano mayor en la vivienda la Victoria subía ocho de Cienciano dado que es imposible que debiera

Voz 1268 17:22 bueno tenemos ese buen sabor de boca

Voz 16 17:25 del mes de mayo de aquella también Procesión Magna de Vírgenes coronadas de de Málaga multitudinaria con la Virgen de la Victoria con todas esas bueno pues tallas marianas coronadas canónicamente hizo bueno pues será

Voz 1315 17:43 colofón de los actos con motivo del ciento cincuenta aniversario del patronazgo de de la victoria y el setenta y cinco aniversario de su coronación canónica y mañana como decimos pendientes el tiempo de de todos modos la la misa estacional solemne en la Catedral de Málaga está prevista a las once y media de la mañana verdad Francisco

Voz 0088 18:02 sí sí sí la ambición hace celebrará como siempre a las once y treinta con la asistencia de alcalde presidente de Diputación oí y demás autoridades civiles militares eclesiástica en fin de de Málaga ir a ofrenda floral de todo organismo esta entidad de junta Andalucía también y luego ya fue tenemos un compás de espera hasta las siete y media en punto que es común cuando tenemos previsto salir estará situado a todo el mundo y toda la autoridad y cofradías que acompaña son muy numerosas prácticamente todo el Málaga no para comprar no quiere acompañar y estaremos nosotros también la hermandad la junta de gobierno de hermandad pendiente de si el tiempo no va a salir

Voz 16 18:47 en el caso que que no se pueda salir y que tienen previsto hacer Francisco

Voz 0088 18:54 hombre ayer se barajaron varias varias opciones por supuesto la la primera en mantener a nuestras será titular en trono de proscripción con todo arreglo floral y con todo iluminado el trono hasta que pase la hora de posibles y si pudiera ser no sabemos si podrá hacer también por el horario de la al fin de momento mantenerla allí hasta que pueda mantenerse en ese sitio de lugar hicimos lloviendo pues suspender en la salida hasta el día siguiente por la mañana ante mediodía alrededor de medio día pudiera ser premisa es también la catedral que no podemos interrumpir las no detendría tendríamos que salir con anterioridad sobre las once de la mañana pienso yo que podría ser la salida

Voz 1268 19:43 claro porque el tiempo os estoy diciendo malo

Voz 0088 19:46 llegué Domínguez evento pues ya veremos Adela diciembre tome

Voz 1268 19:50 si en el caso de que yo era qué es eso

Voz 16 19:52 en la profesión la imagen de la Virgen podría ser visitada por las personas que quisieran acercarse a la Catedral

Voz 0088 19:59 sí sí por supuesto sí sí el y el día ocho de ocho por la tarde a a partir de la City Media la imagen no salen ya no tenemos decidido qué haríamos pero lo mandó va seguro y lo hemos comentado incluso algo es poner a la imagen al culto público oí puerta abierta en fin que hubiera contemplarse el imagin su trono

Voz 1315 20:34 la hermandad de la Victoria que ir anunciando a través de sus redes sociales los cambios que se puedan producir en la procesión de la patrona por el tema de la inestabilidad meteorológica las fuertes lluvias y vamos con más actualidad de de la jornada que Aimar el Comité Ejecutivo Nacional de Ciudadanos presidido por Albert Rivera ratificará esta tarde en Málaga la ruptura del pacto de investidura con el Partido Socialista en Andalucía Ana Tere Vázquez buenas tardes

Voz 1933 20:59 hola buenas tardes cónclave banalizar el nivel de cumplimiento del acuerdo que la formación suscribió en Andalucía tras las elecciones autonómicas de dos mil quince y que permitió Susana Díaz fuera investida como presidenta andaluza esta semana el presidente y portavoz de Ciudadanos en el Parlamento andaluz Juanma Arun Marín anunció que elevaría a esa Ejecutiva nacional de su partido informe sobre los incumplimientos de los socialistas

Voz 1315 21:23 su falta de voluntad para sacar adelante

Voz 1933 21:25 las medidas de regeneración democrática que contempla como la supresión de los aforamientos o la reforma de la ley electoral andaluza Juan Marín hizo este anuncio poco después de la celebración del Comité de seguimiento del pacto de investidura entre el Partido Socialista y Ciudadanos donde según señaló los socialistas le trasladaron que en los meses que quedan de legislatura no iban a abordar esos asuntos de regeneración democrática al margen de este argumento comienza el curso

Voz 16 21:52 hala lo hará el próximo lunes con más de tres

Voz 1933 21:54 puntos treinta y seis mil escolares en los colegios más niños menos maestros son casi mil quinientos profesores menos que el año alumnos menos que el año pasado debido a la baja Day la natalidad José Luis Espejo ex delegado del Gobierno andaluz

Voz 32 22:09 menos alumno que en el curso anterior más docentes que en el curso anterior creo que son dos cuestiones claras que evidencia la apuesta por la calidad en el sistema educativo por la continuidad en el aumento de las plantilla del profesorado para ofrecer una calidad en la educación que tiene que ver también con el número de alumnos por aula Oporto por docentes

Voz 1933 22:34 en referencia a las obras de acondicionamiento la Junta de Andalucía afirma que han retirado el amianto de veintidós centros sean climatizado otros tres además se suman cuatro colegios más bilingües en la provincia de Málaga por su parte CCOO reivindica la gratuidad en la etapa escolar de cero a dos años la mejora las condiciones laborales de las monitoras entre otras cuestiones Félix Martín ex secretario general de Comisiones Obreras educación

Voz 33 22:58 otra asignatura pendiente son los servicio externalizado de la Consejería de Educación estamos hablando de lo intérprete de lengua de si no te el personal que atiende aulas matinales a monitores de educación especial que están totalmente esta en Ariza la Consejería debe tener muy claro ya que hace campaña y tal que en ponderar a la escuela pública significa ofrecer un servicio de calidad

Voz 1315 23:34 cambiamos de asunto la provincia de Málaga ha perdido casi seiscientas oficinas bancarias más de dos mil cien empleos en el sector desde el inicio de la crisis

Voz 1933 23:43 Málaga cuenta con setecientas no veintiséis oficinas bancarias y una plantilla de cinco mil trescientos cincuenta empleados en el sector financiero Ignacio San Martín

Voz 1622 23:50 son datos del sindicato Comisiones Obreras sólo en dos mil diecisiete cerraron en la provincia de Málaga ciento diecisiete oficinas desde dos mil ocho han echado el cierre casi el cuarenta y tres por ciento de las sucursales bancarias cabía en la provincia y ello se ha traducido en la pérdida de dos mil ciento treinta empleos un tercio de la plantilla que tenían los bancos en Málaga hace diez años Íñigo Vicente Comisiones Obreras

Voz 34 24:13 se camina cada vez más oligopolios financiero en número de entidades y por tanto de capacidad a financiación y al servicio financiero en términos de competencia ya además donde también se produce un riesgo creciente de la dificultad de acceso a servicios financieros

Voz 1622 24:32 la provincia de Málaga cuenta con setecientas noventa y seis oficinas bancarias y una plantilla de cinco mil trescientos cincuenta empleados

Voz 1933 24:40 ha reabierto siete de los nueve caladeros de marisco de la provincia de Málaga todo después de que se ha detectado el descenso en los niveles de toxina a día de hoy permanecen cerrados dos caladeros el trescientos cuatro entre marbellí Cabopino y el trescientos seis entre Calabuig y Torrequebrada para la semana que viene se prevé que la situación siga mejorando Javier Salas exdelegado provincial de Pesca

Voz 35 25:02 poco a poco los caladero de marisco en la provincia de Málaga como bien este y comentando están volviendo a su normalidad estamos ya un nivel de setenta por ciento de apertura de los mismos estamos a la espera de nuevas analíticas la próxima semana porque muchos de los que aún mantenemos cerrado ya han dado el primer análisis negativo a toxinas recuerdo que tiene que haber dos análisis consecutivos negativo para que se pueda abrir el cara de

Voz 1315 25:28 con lo cual esperamos que la próxima semana

Voz 35 25:31 Ana sino no estamos al noventa por cierto nos acerquemos mucho a ello

Voz 36 25:36 en crónica judicial una sentencia que rechaza que la reorganización del trabajo de los bomberos de Málaga haya vulnerado su derecho de huelga si el fallo del Juzgado de lo Contencioso cuatro de Málaga da la razón al Ayuntamiento de la capital tumba el recurso del Sindicato Andaluz de bomberos la sentencia establece que el Ayuntamiento de Málaga no vulneró el derecho de huelga de los bomberos de la capital con la reorganización de su trabajo

Voz 1622 25:59 porque esta se implementó dos meses antes de que comenzaran las movilizaciones unas circulares que dice el fallo se aplicaron a todos los bomberos de forma general secundarán el paro antes de la huelga y antes de su convocatoria por ello considera que ni las modificaciones en la organización del trabajo impedían a los bomberos ejercer el derecho de huelga ni tenían el fin de castigar o de reprender al personal que la secundaria el conflicto de los bomberos de Málaga se prolonga desde hace un año y medio cuando en marzo de dos mil diecisiete iniciaron una huelga por lo que consideraban reiterados incumplimientos del Ayuntamiento de Málaga en cuestiones las

Voz 1933 26:34 orales en sucesos detenidos tres jóvenes de veinte años acusados de robar otras tantas embarcaciones tres de recreo atracada en el puerto de Estepona arrestado por otra parte en la barriada malagueña del Torcal un individuo de treinta y nueve años tras ser sorprendido en la calle por una patrulla de la Policía Local vendiendo hachís a un adolescente de tan sólo quince años y finalmente localizado escondido en un armario protegido por un perro el cabecilla de la banda de Rincón de la Victoria que torturó hace unos días a un menor de edad que supuestamente le había robado drogas que estaba huido

Voz 1622 27:07 desapareció después de que a mediados de agosto fuera detenida el resto de su manda ocho jóvenes tres de ellos enviados a prisión a los que se les imputan delitos de secuestro tortura y lesiones entre otros por presuntamente golpear y torturar a un miembro de una banda rival al que acusaban de haberles robado droga el cabecilla huyó la Guardia Civil dice que se escondió en distintos lugares de la provincia hasta que se refugió en el domicilio de su madre la Cala del Moral donde fue detenido escondido en un armario protegido por un perro de raza peligrosa que tuvo que ser controlado

Voz 1933 27:38 Internet comienzan los trámites para las nuevas excavaciones en fosas comunes autorizadas por la Junta de Andalucía en localidades malagueñas de Antequera el Burgo Montejaque pizarra Gaucín en cumplimiento con la Ley de Memoria Histórica las intervenciones fueron solicitadas en su día por familias y entidades madrilistas

Voz 1622 27:56 con un presupuesto global de diez millones de euros la Administración regional quiere avanzar aún más en la apertura de fosas investigando sobre bebés robados su incluso la declaración de nuevas zonas de memoria el viceconsejero de Presidencia de la Junta Fernando López ha avanzado que se trata de un proceso participativo que serán las diferentes entidades y asociaciones las que establezcan las líneas maestras el primer borrador que sea presentado incluye cuatro líneas estratégicas y el desarrollo de cuarenta y dos acciones concretas que serán tramitadas a lo largo del próximo mes y medio

Voz 37 28:27 es verdad que hemos hecho toda la parte normativa que no permite poner en marcha ese plan pero tiene que ahora que definirse conjuntamente qué hacer para desarrollar mucho más lo que venimos haciéndolo de una forma mucho más activa no el desarrollo por ejemplo que hemos hecho en el tema de fosas como decía pues en lo que llevamos de legislatura han sido más de cuarenta cuarenta levantamiento que hemos realizado en toda Andalucía más de cuatrocientos cincuenta cada día o cuerpos recuperados pero que ese trabajo que estamos desarrollando para bueno pues para la el desarrollo e investigación con el ADN con diferentes universidades con los colectivo pues te da un pulso mucho mayor siguiente todo definimos cuál es el camino dónde y qué queremos hacer para desde la declaración del nuevo Lugar de la memoria como decíamos la recuperación hilar recuperar Islas de palacio donde la dignidad de las personas

Voz 1622 29:12 los expertos aseguran que Málaga es de las provincias que más avanzadas se encuentran en materia de memoria histórica valoran la importancia de este plan siempre que cuente con los recursos económicos necesarios

Voz 1315 29:24 les contamos ahora una estupenda iniciativa porque medio centenar de niños con diabetes tipo uno de Málaga Melilla y Córdoba están participando durante toda esta semana en un campamento para conocer mejor su enfermedad ganar autonomía esta A Coruña se llevan realizando desde hace más de veinticinco años Gracia has a la colaboración de la Asociación de Diabéticos de Málaga a Dima también al Hospital Regional de Málaga y el Clínico Universitario Isabel Leiva es en de doctrina pediátrica del Materno Infantil nos va a contar en qué consiste esta colonia este campamento de niños diabéticos Isabel cuéntanos

Voz 31 30:02 Kostunica tienen todo ello diabetes tipo uno la tipo uno en una una diabetes insulina dependía el tratamiento con insulina la Allen Turina pues requiere un ajuste pues muy beneficioso tanto para lo lo ajustes de insulina basal y sobre todo para para los vuelos de insulina eso hace que en cada comida se necesite Puy un conocimiento que tiene trato de carbono aquí no tiene hidratos de carbono y luego esto hidratos de carbono transformarlo en raciones para poder hacer un ajuste individualizado en cada Comunidad de la necesidad de insulina eso requiere mucha formación para poder hacer este ajuste fino para poder ver pues la técnica adecuada de no ya nada pues estaba inyector pues requiere pues mucha mucha formación estos campamentos pues sirven pues una está de de taller para poder llevar a cabo pues este tratamiento y sobre todo lo que más trabajamos aquí pues el la la aceptación todo de de esta enfermedad que ahora mismo pues requiere una toma de decisiones que de de niño de la adolescente de su cuidador principal

Voz 16 31:13 queda edades tenéis ahora mismo en en esta colonia que que se está realizando esta semana en Cabra en Córdoba

Voz 31 31:21 con la edad de desde que nosotros estemos niños desde la edad de todo ocho años desde el ocho años a los catorce años pero es que es verdad que después aparece la figura del monitor que una persona con diabetes

Voz 3 31:32 que tiene más de catorce años que

Voz 31 31:34 pero que siguió colaborando de forma activa nuestras colonias como decíamos con la figura de de bonito no para autorizar alguno de los niños entonces eso permite que hubo una convivencia desde la infancia a partir del ocho años hasta la adolescencia que probablemente sea la edad la más de de acercamiento de horario lectivo uno luego también pues conviven con personas con diabetes que sí que ya han culminado pues su carrera universitaria y que bueno pues son persona reconocida en un segundo laboral eso les permite pues tener una visión de predicción de aceptación y sobre todo puede compartir experiencias que bueno porque lo que hace que todo sea más fácil no lleva esta cara

Voz 16 32:08 queremos a escuchar también el testimonio de Ana Gómez ella es enfermera supervisora del Servicio de Endocrinología del Hospital Regional de Málaga tiene diabetes tipo uno está también en estas colonias

Voz 1315 32:23 ay bueno pues ella desde los once años pues conoce no conoce esta esta iniciativa hola Ana buenas tardes

Voz 1268 32:32 hola buenas tardes tú empezaste como

Voz 16 32:35 como niña no que que iba a estas colonias para para aprender cómo cómo manejar no es la la diabetes después estudias te enfermería Hay y ahora mismo bueno pues estás enseñando también a todos esos niños de de cómo pueden llevar mejor no esta esta enfermedad que es crónica y que les acompaña siempre

Voz 31 32:54 exacto sí que con once años oí la verdad en el primer año que viene hubieran Coco no venía me convencí a mí me obligaron me obligado poco acuerdo pero con India

Voz 1268 33:05 cumpliré de mi padre y me den cobra pues aquí un calcula Farhan bien pero ahora que es lo que aprenden qué es lo que le enseña AIS

Voz 0133 37:47 buenas tardes hasta ahora en la capital malagueña presenta tráfico lento en la zona centro calles como álamos

Voz 1315 37:52 el Carretería en la salida por la avenida Andalucía

Voz 0133 37:54 avenida Velázquez ambas en sentido Torremolinos además la avenida Valle Inclán empieza a tener niveles más altos de tráfico en las carreteras de la provincia encontramos quinientos metros de congestión en la salida del Arroyo de la Miel Llum kilómetros de retención en la travesía de San Pedro Alcántara sentido Málaga

Voz 17 38:54 con la música de El Canto del Loco llegamos a la una de la tarde las noticias de España y el mundo ya a la huelga

Voz 0277 39:00 la segunda hora del programa cómoda tendencias nuestro blog de viajes y los conciertos del fin de semana nuestra agenda y mucho más no se lo pierda

Voz 3 40:00 es la una mediodía en Canarias

Voz 0228 40:04 es noticia que adelanta la SER a esta hora ni el Ministerio de Hacienda ni la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid pueden confirmar que Cristina Cifuentes estuviera el dos de julio de dos mil doce defendiendo su trabajo de fin de máster en la Universidad Rey Juan Carlos I aseguró que ese día estaba en el Campus algo que estos organismos los únicos que pueden confirmarlo no corroboran Radio Madrid Javier mañana pasa

Voz 6 40:24 se lo ha comunicado a la Delegación del Gobierno en Madrid a la jueza

Voz 0861 40:26 caso máster en un oficio incorporado al sumario la jueza Carmen Rodríguez Medel pidió acceder a las citas de la agenda electrónica de Cifuentes de aquel dos de julio pero seis años después el acceso a esa documentación es imposible los servidores y las copias de seguridad se almacenan en el Ministerio de Hacienda según un informe al que hemos tenido acceso los técnicos de ese ministerio aclaran a la jueza que no es posible acceder a información porque la política de conservación de copias de seguridad sólo dura dos meses conclusión la Delegación del Gobierno no puede corroborar la versión que defendió la expresidenta madrileña la propia Cifuentes al inicio del escándalo y anunció a la opinión pública que iba a encarar a un perito que verificarse las notas de su agenda electrónica pero nunca más se supo de aquel anuncio ese trabajo nunca trascendió

Voz 0228 41:09 la portavoz del PSOE en la Comisión de Defensa asegura que los contratos para la construcción de varias corbetas en los astilleros de San Fernando en Cádiz para su venta posterior Arabia Saudí no corren peligro aunque se revise las condiciones de la exportación de armamento una aclaración que llega desde el Congreso mientras que hoy mismo los trabajadores de esas astilleros están movilizándose por el temor a que los contratos se rescinda vamos a la Cámara Baja informa Mariela Rubio

Voz 1450 41:30 si la mejora de la política de exportación de material letal munición a países como Arabia Saudí que ha anunciado la secretaria Estado de Comercio no afectará al contrato de las cinco corbetas de Navantia comprometidas con Riad por valor de dos mil millones porqué porque las aeronaves y los buques no se consideran ni material letal ni munición de hecho la portavoz socialista en la Comisión de Defensa el Consell aseguraba que el contrato de Navantia no peligra y que el Gobierno está comprometido con los astilleros

Voz 47 41:55 pues que este Gobierno hacha apostando fuertemente por este sector esta asegurando la carga de trabajo de los astilleros públicos

Voz 1315 42:04 cómo estás asegurando su viabilidad

Voz 47 42:07 está continuando con esa estrategia de licitación de la empresa

Voz 0861 42:12 desde Unidos Podemos y Esquerra Republicana

Voz 1450 42:14 hoy al Gobierno que se suspenda la venta de un contrato de nueve millones Arabia Saudí como ha hecho defensa con cuatrocientos bombas Hinault suspenda las ventas del resto de material letal que ascienden

Voz 48 42:24 a cerca de cien millones anuales escuchamos a María Herría de ERC esa cuatrocientas bombas es sólo una mínima parte de l'Arpa momento comprometido con Arabia Saudí si ustedes siguen vendiendo armas la paralización de las ventas dicta cuatrocientos bombas sólo habrá sido una campaña de marketing de gobierno del PSOE para intentar hacer ver que son diferentes al al Partido Popular

Voz 1450 42:46 pues desde el Partido Popular se ha hablado de torpeza populista y al igual que desde Ciudadanos ya ha pedido al Gobierno que garantice a los Astilleros de Cádiz que ninguna decisión del Gobierno va a poner en riesgo el contrato de Navantia con arte

Voz 0228 42:57 Saudi sumamos que la presidenta de la Junta de Andalucía acaba de pedir al Gobierno también que garantice el trabajo en la zona de los astilleros esos Ana Díaz

Voz 43 43:04 y queremos y así lo hemos pedido al Gobierno que tiene que garantizar el empleo que tiene garantizar el contrato que tiene que garantizar ese horizonte de esperanza que la bahía merezca en estos momentos un elemento de bastante preocupación tanto para Cádiz para su bahía pero para toda Andalucía y así se lo hemos trasladado al Gobierno de España que cuanto ante tiene que encontrar una solución

Voz 0228 43:24 más de un centenar de personas han sido rescatadas cuando viajaban a bordo de dos pateras por el mar de Alborán además la policía de Málaga abierto una investigación para determinar si hay desaparecidos después del rescate de otra patera esta misma semana frente a sus costas redacción en Andalucía Ana Fernández

Voz 0134 43:39 Salvamento Marítimo ha rescatado hoy a ciento catorce emigrantes de dos pateras cada una con cincuenta y siete personas en aguas próximas a la isla de Alborán y uno de sus buques continúa todavía en la zona porque se han recibido nuevos avisos de pateras mientras tanto en Málaga la policía investiga las circunstancias del naufragio que sufrió una embarcación que se encontraba semihundida cuando fue rescatada esta semana por la Salvamar alpina con treinta personas que tras ser interrogadas declararon que hay tres personas desaparecidas el patrón ha sido detenido por favorecer la inmigración ilegal y la investigación abierta pretende aclarar el número total de personas que iban en la embarcación

Voz 0228 44:16 se da la información del deporte Óscar Egido buenas tardes hola Andrea

Voz 1622 44:19 buenas tardes las española está volando a Londres desde las once y media esta tarea de entrenar en Wembley donde mañana va a debutar en la Liga de Naciones ante Inglaterra después habrá rueda de prensa de Luis Enrique de Sergio Ramos seleccionador y capitán de la Roja además Juan Carlos Navarro ha anunciado oficialmente su retirada del baloncesto después de veintiuno años a retirar su camiseta con el número once lo van a hacer el próximo veinticinco de noviembre en el partido de Treball a Madrid desde ahora navarro va a ser

Voz 1315 44:43 el manager de la sección de baloncesto del Barça

Voz 1622 44:45 a partir de las diez Rafa Nadal juega las semifinales del Open ante el argentino Juan Martín del Potro Hinault antes de las doce se juega la otra semifinal entre Djokovic Cory en la vuelta décimo tercera etapa estrenará lidere el liderato Jesús Herrada cuentan a Borja Cuadrado muy buenas

Voz 49 45:00 qué tal buenas tardes sí aquí ya está en marcha esta decimotercera etapa camino de la campero en en suelo leonés con Jesús Herrada como líder estaba tranquilo esta mañana dice que va a ir día a día tiene tres minutos veintidós segundos de ventaja sobre Simon Llach tres veintitrés sobre el tercero en la general Alejandro Valverde

Voz 1622 45:14 no hay Liga en primera operación segunda hoy empieza la cuarta jornada con dos partidos a las ocho Las Palmas Nàstic y a las nueve Mallorca Cádiz

Voz 0228 45:20 es todo sigue la información actualizada en Cadena Ser punto com y desde las dos la una en Canarias ya en tiempo de Hora catorce con José Antonio Marcos

los informativos hoy por hoy Málaga con Isabel Ladrón de Guevara Cadena SER

Voz 17 45:57 los viernes durante este verano estamos aprendiendo mucho de de los

Voz 0277 46:02 famosos de moda en general ídem

Voz 1315 46:05 muchas cosas más con Jacqueline Campos hola Jacqueline buenas tardes bienvenidos

Voz 1268 46:09 las buenos días cómo estás tú

Voz 52 46:12 está muy muy muy tarde yo ya buenas tardes

Voz 11 46:15 deja muy bien muy bien recién llegar

Voz 1315 46:17 la casi de las vacaciones y muy contenta Itu está súper bien porque estás ahí en el Marbella Costa del Sol con nuestro compañero José Mari Martín José Mari hola hola

Voz 52 46:28 la estamos cuidando muy muy voy a poner el aire acondicionado un poquito no no

Voz 1268 46:33 mucho mucho que ya sabes que las garganta radiofónicas siempre hay que cuidarla

Voz 1315 46:38 bueno vamos a empezar con un con un guapo malagueño además que nos va a representar en el Certamen Internacional de Mister Mundo que esto no es nuevo para nosotros que nosotros Mister Mundo ya hemos tenido eh vamos vamos

Voz 53 46:52 oye tener un embajador de belleza en Málaga

Voz 1268 46:56 Peña El Mundo no está nada mal

Voz 53 46:59 eso creo que deberíamos

Voz 1268 47:01 sin al menos de felicitarle a Daniel Torres este Churriana tiene veintiocho añitos iba a ser el representante de El certamen de Mister Mundo Mister Ball que será al inicio del próximo año en Filipinas fíjate en League ya hubo otro guapo que se llama Juan García se es Juan que fue es más guapo del mundo en el dos mil siete en China así que vamos muy bien tenemos ya una buena carrera de belleza José María Kodama algo a ver si te animas a ver si te animas al próximo Mister Mundo malagueño de casi la misma edad que tiene este chico claro que soy nada el año que viene a los ojos te tiene que tiene aquí Michiko aquí enfrente en unos ojazos claros eh bueno se marihuana sigue de le va luego lo vamos a volver a hacer casi toda ella

Voz 3 47:48 de la María Ángeles que no que no vuelva que metió

Voz 1631 47:53 mira Daniel Torres mide casi uno noventa ensanchado ochenta kilos bueno esto porque en fin esto lo que hace es que te proporciona bastante equilibrio diríamos N a la hora de ese físico de pasear en esa gran alfombra o pasarela él y bueno trabaja como vigilante de seguridad

Voz 16 48:12 el centro comercial en Málaga

Voz 1631 48:15 el como decíamos es el segundo malagueño que que va a representar a a Málaga y y hay que decir que bueno él también tiene una serie de actividades como por ejemplo que toca el tambor en la banda de cornetas y tambores de su Barreda que con esto lo que quiere decir que es un chico normal

Voz 1315 48:31 sido unos André pues fíjate pues pues pues entonces esto es que lo del tema de de las cofradías éxito es toda la suerte porque el anterior misa El Mundo Juan García Postigo pues hombre de trono también de de Nueva Esperanza una una cofradía de aquí de Nueva Málaga así que fíjate

Voz 3 48:48 venga

Voz 1631 48:51 el el caso es que sean participativos que por supuesto desearle que tenga mucha suerte sabes que también en Málaga se celebraba nada en los primeros días de verano un certamen que era guapo de España dos mil dieciocho que fue en el Museo del Automóvil en de la moda que que hay en la capital el sevillano fue en este caso el ganador Manuel Díaz calvo pero allí ese también se presentaron una serie de de guapos de hombres de modelos en este caso es la pasarela el la la gran actividad que tienen ellos los guapos que en este caso se presentan en fin que como que como decíamos no solamente es el certamen de Mister gol sino también el guapo de España dentro de poco también será la guapa de España así que que bueno que pasa aquí pues que también de nuevo los diseñadores están presentes están presente una serie de profesionales alrededor de estos certámenes Quique dentro de de lo que es el cine de lo que es la televisión de lo que es la pasarela diríamos que es el inicio para para este Psicosis para estos chicos

Voz 54 49:57 a estas jóvenes que quieren dedicarse

Voz 1315 50:00 bueno la rampa no bueno pues muchísima suerte para

Voz 16 50:02 a para Daniel hay cuando nos represente y a ver si

Voz 1268 50:06 Zidane suerte claro a ver si hay suerte la tendrá la tendrá ya verás cómo se bueno Iker pasa con Carolina Herrera las espita hágase aquel

Voz 1631 50:13 sin pues mira ya al yo me he llevado una grata sorpresa yo diría que es una noticia en cuanto a diseño gráfico que tengan en cuenta la idea de una mujer en este caso se llama Tamara fijo ella estuvo exponiendo en la galería casa Arne de Antequera también lo hizo en los Encuentros de Arte de Genalguacil ir Carolina Herrera ha tenido en cuenta el diseño de sus estampados para una nueva colección de bolsos vamos a ver ya

Voz 1268 50:43 a la firma con

Voz 1631 50:46 lo que es una Biznaga trate que vosotros

Voz 1315 50:48 sí de Málaga muy típica

Voz 1631 50:51 Laure malagueña hasta broches pañuelos pendientes bolsos dentro de esa

Voz 1268 50:57 sí sí

Voz 1631 50:58 la colección que la marca lanza en estos primeros días que vamos ya a poder ver en en tanto en sus en sus tiendas como en los espacios multimarca donde hay también otras firmas sea fijado en esta flor

Voz 1315 51:12 por malagueña una flor que no es una flor porque

Voz 1631 51:15 cuenta lo cuenta lo sean porque es una

Voz 1315 51:17 Ana es una pena que que sería van colocando los jazmines que no hay que manosear los mucho que tienen que estar Cerra adictos para que después se abran y informen bueno pues esa Biznaga que eso es único de Málaga

Voz 1631 51:32 el de un hijo una pregunta que te hago para los que no sepan exactamente bueno se ese Bouquet como tú estás expresando solamente lo vemos en verano lo vemos en el resto del año