Hoy por Hoy Málaga (07/09/2018 - Tramo de 13:20 a 14:00)

Voz 11 01:43 yo quería agradecer en ese último programa porque ya la semana que viene comenzamos la nueva programación de otoño invierno de Hoy por hoy Málaga el veranillo el granito que sí han tirado con nosotros recomendando

Voz 12 01:58 destinos y lugares maravillosos para irnos de vacaciones Pedro hoy Abigail nuestros boquerones viajeros hola buenas tardes

Voz 13 02:08 muy buenas para qué pena no sabe que sea el último

Voz 12 02:10 como programa porque os descubrimos con Francino un programa de La Ventana que que se hizo precisamente a aquí en Málaga

Voz 13 02:21 esa de Dios

Voz 12 02:23 descubrimos si pensamos lo queremos para nosotros hemos pasado la verdad que un verano fantástico pero que estamos yo tenía por aquí una curiosidad porque ya no os habéis contado un poco los viajes que hacéis al año ahora viajáis un poco menos porque sois papás pero como conserva ahí los recuerdos de todos los lugares en los que está ahí

Voz 14 02:44 bueno el principal del blog de viaje pero también tenemos una colección de platito de esos de recuerdo que ha empezado mi madre de hecho que nos regaló un platito de Cuenca cuando fuimos sí comenzó la colecciona eh

Voz 12 02:58 habéis cambiado un poco la colección de imanes no por platito

Voz 13 03:04 Rita para mi suegra cada uno tiene lo suyo

Voz 12 03:07 a vosotros con los planteadas entonces bueno último programa últimos destinos hoy donde vamos pues Galicia bueno Galicia en varias ocasiones es un lugar fantástico y súper súper recomendable

Voz 14 04:07 bueno pues comenzamos nuestro viaje en Santiago de Compostela visitamos la ciudad catedral todo todo lo que hay que ver si OCI Santiago que nosotros

Voz 13 04:18 hemos vivido en estos mismos en noche de noche en Santiago de noche la Coruña con ruta en medio y luego dos noches que fue como pura naturaleza la anual total

Voz 14 04:29 si en un pazo ahí me encantó eso porque era como escapan unos completamente hito todo ver de qué bien

Voz 12 04:39 es que os impactó más

Voz 13 04:41 bueno en Santiago de Compostela que de ahí de hecho hicimos con un día de allí no estuvo explicando la parte de mágica no de Santiago de Compostela y no encantado porque buena parte de la catedral que evidentemente es es espectacular porque siempre me gustan poco buscar algo diferente no que descubrir de la ciudad en este caso la ruta data de Santiago mágico no pareció muy curioso pues todo el tema este de ellas el tema de llevan a diferencia Make bruja la santa compaña iguana eso fue digamos la primera parada que hicimos lo que fue Santiago buena parte por lo que todo el mundo conoce no con la parte el camino que termina ahí el Parador que se come muy bien con mimo

Voz 14 05:25 sí luego hicimos una ruta por la Costa de la Muerte hay ahí paramos a comer en un pueblo que se llamaba Corcubión encontramos por suerte total porque no vamos a parar íbamos camino a Finisterre hay Paula empezaba a llorar llorar hemos dicho mina Puerta aquí vamos a parar encontramos un sitio que era realmente una tienda de de marisco si ir aparte de restaurante fue muy chiquitita como una un salón de su casa no hay habían como cuatro familias ahí preparaba todo Super Fresco

Voz 13 06:04 pero es gana la depuradora se directamente el marisco

Voz 12 06:06 esto donde era

Voz 13 06:09 el Mirka Mari para apuntarlo eh

Voz 14 06:11 mandan sus marisco por toda España de hecho tenemos un nombre todo eso hace bien qué bien

Voz 12 06:16 ni que más recomendados en la Costa da Morte

Voz 14 06:19 es Finisterre luego vimos atardecer en Murcia muy bonito muy bonito eso me entró una paz allí viendo

Voz 13 06:27 sí porque es que lo que tiene un poco es que es muy místico gran parte de Galicia la parte traer Alicia como que te lleva a la paz no se me pareció muy raro reconectar tenor para reconectar con con uno mismo

Voz 14 06:39 es llegamos a La Coruña para la segunda parte

Voz 13 06:44 aquel día que viste

Voz 12 06:47 en La Coruña que también tiene mucho que ver la Torre de Hércules

Voz 13 06:50 tanto rodé culé y empezamos nunca un paseo por lo que a todo el paseo marítimo que la la bahía entramos éramos CEO de las ciencia

Voz 14 06:57 no sé dónde vamos muy recomendable sobre todo para familias porque tienen un montón de cosas que te puedo tocar

Voz 13 07:03 yo me lo paso bien no solamente como adulto

Voz 14 07:05 sí sí totalmente dejaste

Voz 12 07:08 la Rías Baixas para otro momento si Illa Ribeira Sacra también

Voz 13 07:12 eso significa que no estuvo muy lejos

Voz 14 07:14 de de donde estuvimos en Pazos de Diane que es un sitio muy recomendable yo estuve sentada en el patio miraba para arriba y había unas viñas de te has dicho a Pedro mira tenemos que era una niña ya tiene que haber alguna o por aquí nos han dejado que que fuéramos por ahí a sacra

Voz 13 07:37 sí está cerquita de la antigua Vía Romana que era el Camino de Invierno

Voz 14 07:41 si así se llamaba Davinia enviar romano

Voz 13 07:43 exactamente tenían todas como en escalera está muy muy llamativo y subía subía subía toda la montaña llevaba la vista puede imaginan el pronto estarán que empezaremos a artículos de Galicia permita espectaculares Galicia tiene unen

Voz 12 07:57 canto especial y bueno ya en lo que ese comida bebida y apaga y vámonos con misil mucho marisco mucho

Voz 14 08:06 yo no soy yo estaba muy rico muy bien

Voz 12 08:08 bueno él amparaba gallega que seguro que Tomás y los postres exquisitos Galicia tiene para dar y regalar bueno el último destino que hacemos también en la en la provincia en esta ocasión cuáles

Voz 13 08:20 pues mira yo quería para este último que digamos que el capítulo temporada un sitio que se viendo un pueblo porque ciudad pero el que fuera especial queda especial para mí en en en Málaga la provincia Málaga como en Antequera por qué un sitio tremendamente desconocido e injustamente no más famoso en el mundo diría yo porque simplemente lo que él aparte de los volúmenes no no tiene nada que envidiar a cualquier otro Domenech que podemos tener más famosos como bueno NG hecho cualquier otro las ir aquella espectacular y me sorprende que no haya más gente que pregunto cuándo vamos a estar además por ese sitio es hoy granjero Antequera que no

Voz 12 08:58 Nos vamos y recomendaciones para

Voz 13 09:00 quitar ante que era bueno pues como he dicho lo los dólmenes buena Domini El Torcal que digamos que lo más a lo más conocido de los hicimos la ruta para el Torcal la verdad que que yo sé el paisaje es muy diferente y me da mucha atención pero cuenta micro destacar otras cosa de Antequera de es la propia ciudad que la ruta la Iglesia que me pareció algo sencillamente que no no no me esperaba no tuvieran tantísima iglesia casi treinta ahí puede hacer sólo un recorrido de Iglesia que estará allí en fin de semana entero o más bien de iglesia y además te puede de asigna un importante empezar el día importante Pedro muchísimas gracias

Voz 12 09:41 por este verano de de viajes aquí en la SER estamos aquí en la radio en la calle también de de viaje de ruta y sobretodo Os seguiremos amén en vuestro blog el boquerón viajero muchísimas gracias de verdad y un beso grande a los dos

Voz 13 09:57 plazo de Dios

Voz 9 10:00 hola el blog de viajes

Voz 10 10:02 de ser Málaga

Voz 4 10:08 bueno pues dejamos los viajes porque ahora queremos escuchar música

Voz 2 10:16 Málaga

Voz 15 10:19 música en chanclas

Voz 16 10:21 los conciertos y las canciones de este verano

Voz 2 10:26 Ramos y Daniel Dominguez nuestro compañero de los cuarenta hola Dani qué tal buenas tardes como todo ahí estamos no al pie del cañón

Voz 17 10:34 no encantada de estar una semana más y no sé si

Voz 2 10:37 es el momento más apropiado para hacer balance de la canción del verano pensando un poco en los que todavía están de vacaciones y eso está todo el mundo en Málaga esperándolo dan incluido yo respeto mucho el descanso de todo lo que están de vacaciones pero pega es el momento no van cambiaría mucho las cosas a estas alturas del partido así que hablemos de lo más todo el verano en Málaga de lo que vino Hydro que está por venir hablo aquí tenemos sonando a Rosario porque este año la cantera de Marbella hasta o muy activa no sólo por el movimiento que habrá allí de piedra sino por las estrellas eh por ejemplo sería Rosario que estuvo junto a Rosana compartieron noche también Luis Miguel que está petando lo con su serie en Netflix allí estuvo Pablo Alborán Luis Fonsi Jamiroquai Steen

Voz 18 11:25 en alguno de lo más la grande que ganase

Voz 2 11:28 verla en concierto Steven Tyler de Aerosmith o que pude verlo por cierto

Voz 17 11:33 Pablo López hardware

Voz 2 11:35 Texas en fin más allá de estar ahí también hubo vida en la Dreamers en la discoteca Dreamers tuvimos a Jason de nulo el siete de agosto en Fuengirola hubo una dura competencia con otros festival también con un rollito así un poco gourmet vamos a decir el Mare Nostrum que es el parque nos trajo al Casal a Santana a Ricky Martin todos de primera fila conciertazos que hemos en en Málaga no hay Vetusta Morla ya que estamos con los de Jaffa pasta no podemos me gusta de verdad todos los nuestros no podemos olvidar de Ojén que no faltó un año más a su cita con lo indie celebró una nueva edición con invitados como Lori Meyers o las Nancy Rubias una canción de las Nancys Rubias te te arregla el viernes eh es lo que haga falta pero si pensamos que en agosto se termina la música te equivocas hay agenda para rato viene además bastante movidita para los próximos días lo más inmediato hoy mismo tenemos a la Niña Pastori en la Luna Mora de Guaro en mis la Nancys Rubias sin Niña Pastori con Manuel Carrasco además bueno espérate que ahora sí que empieza a llegar a venga algo juntos ahora empiezo ya Porres mal Uma esta noche también Auditorio Municipal de Málaga una Morano porque romperían poco en el ambiente les estamos acercando ya al final del verano y la tercera edición de quién te Music Festival será el quince de septiembre en la playa el plazo de Nerja hay que vamos a tener una maratón de hijo principalmente sonido más Underground por ejemplo que aunque suena SFDK Juanito Macanita

Voz 17 13:46 el Canijo de Jerez

Voz 2 13:48 Cream Bali Tabletom bueno a ver si podríamos seguir pero vamos a hablar de un festival también el quince de septiembre que creo que esto favorito que está deseando que lleguen canta el ojo si Fes con Los Planetas con Iván Ferreiro Sidoni Coque Malla los malagueños glacial que son los colegas que están allí también el sábado quince desde las dos de la tarde todo el día para disfrutar de la mejor música gafas Gaza pasta y además es también para los turistas como nosotros Nani porque termina muy confesional pero los favoritos con niños sí claro que me gusta mucho también en ese tipo de iniciativa

Voz 17 14:29 las ahí su bebida refrescante que no se sume a la cabeza bueno

Voz 2 14:35 vamos ya al final de septiembre para conocer poco lo que nos vamos a encontrar cuando este terminando el mes lo a cerrar veteranos bombo Manolo García Ana Garay con la geometría del Rayo presentando su último disco nueve y media de la noche veintidós de septiembre en el Auditorio Municipal tal también en el Auditorio Joan Manuel Serrat no el mismo día pelean se tenía el mismo día no estaría muy bien estaría muy bien el veintinueve de septiembre tendremos a Serrat con lo mejor de su repertorio pero especialmente centrado en diez canciones de su LP es fundamental yo decimos elepé porque el Mediterráneo está presente con su gira Mediterráneo Da Capo casi medio siglo ha pasado desde que publicara joya como Lucía o este Mediterrània

Voz 18 15:28 las canciones favoritas de generaciones y generaciones que nunca pasará de moda

Voz 2 15:35 claro Eric he dicho casi medio siglo porque todavía no ha llegado a cumplir los cincuenta años pero considera que no está para esperarnos así que ha dicho voy a hacer ya la gira de tributo a que hagan mucho haremos por lo que pueda pasar y que haga mucho más no no no son muchas bueno si te parece vamos al repaso de lo más destacado de la canción del verano

Voz 4 16:00 venga vamos a toda pastilla venga

Voz 2 16:02 hay un montón de ráfagas por ejemplo la primera Calvin Harris con dual Pepa

Voz 4 16:09 está muy chula yo incluso me atrevo a bailarlo

Voz 2 16:13 esa suelta una otro otro tema rudimento al con diste está muy bien y si no es elegido para empezar el poquito de vaselina y ahora ya vamos a sufrir un poco ahora es cuando te va muy bien nos tiramos al fango y lo hacemos sin pijama

Voz 4 16:39 ahí ya este salieron machacón a mí va poniendo de los nervios pues esta canaristas letras con tanto mensaje escuchen escuchen bien se pone un pillamos y se lo quita quita ya magnética

Voz 2 16:59 sí sí sí pues sigue muy fuerte esta canción ella empezó a sonar al principio del verano y que ante la número uno en casi todas yo lo sabíamos nuevo las triunfita has que Poor's juntas han funcionado muy bien con lo malo pero por separado igual de bien por ejemplo a esta Aitana Ana guerra los de lo malo ahora tienen cada uno su canción solitario Aitana este teléfono Diana Guerra notan en solitario porque se ha juntado con Juan Magán ya hecho ni la hora yo la índigo la que vamos a poner ahora es otra triunfita Tena así un poquito más para más altas horas de la noche eh

Voz 20 17:59 ella no quieren

Voz 17 18:04 una canción que no ha faltado este verano que además tenía un giro inesperado de guión porque parecía estoy hablando de la siguiente parecía parecía parecía que

Voz 2 18:16 bueno iba a ser lo típico la canción de un calentón como otro cualquiera de pronto cuando no te lo esperas

Voz 19 18:23 cuando

Voz 2 18:30 en la temperatura Jennifer López y he dicho toda la novia iban un montón de años el anillo Paco sí el anillo para cuando la Real que te lo escuchan no pero espero que reconocer sin tu novia te paraliza cuidado amenaza es una amenaza eso sí también ha estado muy arriba y sigue con Calipso has de echarme la culpa el despacito que había sigue casado también en Málaga de concluir que estuvo también en Star Line

Voz 17 19:08 ir a otro de los temas

Voz 2 19:11 que es uno de los que más me gusta tiene un rollito muy chulo de ser un tema un poco salsero el tema original es este ahí Lucky en la sintonía de la sección

Voz 16 19:27 es verdad que hay muchas gracias

Voz 2 19:31 sería una buena canción para terminar pero se me ocurre otra mejor así conoces como Meldonium La Bella Billy escuchado algo del falso pero voy por haber querido apartarme y

Voz 4 19:44 creándose canción en los últimos meses

Voz 2 19:47 la vas a poner no no no no no no no lo voy a poner ahí una segunda parte la creadora que se llama la peeling la pila Billy junto a jirafa Rey que son los autores de comer

Voz 4 19:57 tiene otro tema que nos atrapa por completo lona

Voz 19 20:06 en adelante leer porque tanto miedo soy puta mierda como aburrido Photoshop Jaime Juncosa tío

Voz 4 20:19 moreno alto ha acabado has acabado ya hay que ver empezar sí bueno muchísimas gracias por estar todo el verano con con nosotros también a Jesús que nos ha acompañado

Voz 1509 20:35 bueno que muchos y muy buenos conciertos e en Málaga que se esperan para para septiembre los próximos meses gracias Any Celebrity Free pero Unity Free nosotros no tenemos eso Dani Lazo pasta no no gastamos de eso

Voz 4 20:49 la una y cuarenta y un minutos de la tarde hacemos un alto en el camino dejamos a la Pili para escuchar unos consejos

Voz 4 25:40 os proponemos hacer también habrá un recorrido por la provincia con más agenda cultura de la mano de Carmen Gallardo buena esa peste nuevo

Voz 1509 25:49 buenas tardes Isabel este fin de semana viene cargado de cultura y tradiciones con el segundo domingo de septiembre llega Moclinejo la fiesta de viñedos la dulce uva moscatel es la protagonista de este popular evento que tendrá lugar el domingo nueve de septiembre las degustaciones y los sonidos de verdiales animarán esta jornada Seguimos ahora con música en directo desde Coín este sábado ocho de septiembre las plazas de Coín se convierten en los mejores escenarios para disfrutar de actuaciones durante todo el día Little Pepe y el rapero Gordo Master la cantante Alba Molina o los grupos mitad doble Toreros Muertos serán algunos de los encargados de poner ritmo a este evento musical además se podrán disfrutar de un mercadillo artesanal de productos característicos del Valle del Guadalhorce durante este fin de semana algunos municipios van a retroceder hasta la Edad Media Guaro regresa con la fiesta de la Luna Mora muy conocida por esas veinticinco mil velas que iluminarán todos sus rincones entre la noche de hoy viernes y mañana sábado habrá espectáculos de danzas talleres un zoco morisco y música al estilo arábigo andalusí las actuaciones más esperadas bien de la mano de la Niña Pastori que actuarán en el Auditorio de Guaro esta noche a las once y mañana lo hará la banda de rock andaluz Triana Carratraca celebra el festival de embrujo del embrujo Andalusí la cultura de la época se reflejará en un zoco de artesanos mí hay gastronomía pasacalles teatros talleres música de la hoy poca ir flamenco con los conciertos del virus y Ecos del Rocío todo esto desde hoy viernes y hasta el domingo día nueve por último Alozaina celebra su tradicional faith ferias de la aceituna aceituna de mesa al Ureña es la que se produce en este municipio malagueño dos millones de kilos llegan a obtenerse cada temporada está considerada la primera aceituna de mesa con denominación de origen en las calles de Alozaina se podrá degustar de este fruto junto a Nochez de coplas bailes actuaciones de humor y actividades deportivas mucho más una feria que los pecheros Etxerat viven muy intensamente ya que todas las familias del pueblo cuentan con algún trocito de tierra para trabajar Oliva María José teniente de alcalde y concejala de Cultura

Voz 37 27:54 me es incansablemente la verdad porque es como en ella el paso a al otoño ya como el fin del verano entonces como una despedida carecemos del verano y bueno con mucha ilusión porque sobre todo bien en la recolección de la aceituna que para docena muy importante porque la el motor económico de municipio hoy estamos la la feria mañana tenemos el día grande no el día grande de Alozaina que la la Feria de las el día de la aceituna que tendremos degustaciones tenemos pregón entrega de premios portan cuatro estará por la tarde tenemos servicio servicios de barra en la plaza y sobre todo lo que tenemos es un ambiente estupendo

Voz 1509 28:33 a lo largo del fin de semana esperan que cinco mil personas se pasen por Alozaina no dejamos Alozaina porque además de la Feria de la aceituna este sábado se celebra en la concentración de vehículos clásicos y Racing Sierra

Voz 12 28:49 las nieves anteriormente se ha celebrado en otros municipios de la comarca pero en esta cuarta edición bueno pues se hace en Alozaina esa primera vez por primera vez a nivel nacional aquí tenemos al otro lado del teléfono a Francisco Lima es uno de los organizadores porque todo esto tiene una historia una historia que nace por amor a los coches ya un coche en particular Francisco buenas tardes hola buenas tardes qué tal cuéntanos la historia de cómo nace esta concentración y sobre todo cómo nace y y el amor a los coches que le tenéis en vuestra familia

Voz 38 29:29 bueno viene desde que de pequeño nada abríamos el álbum de fotos de boda de nuestros padre vimos que el village ve novio lo hicieron en un Seat ciento veinticuatro entonces claro nuestro padre ya empecé inculcando un poco la la pasión digamos pues la pueblo clásico con los vehículos Racing y entonces pues destinos que cuando cumpliera los dieciocho años pues no queríamos comprar un Seat ciento veinticuatro cómo era

Voz 12 29:59 S sea ciento veinticuatro que está en especial en tu familia

Voz 38 30:03 lo mira eso se siente veinticuatro era de mi padre que lo compró con sudor y lágrimas inicio digamos cuando era joven y que tuvo que venderlo para montar la la la cristalería actualmente tenemos una carpintería de aluminio lo vendió para comprarse la primera camioneta claro para él fue un pesar deshacerse de ese coche que tantas ilusiones y tanto la hubiera disfrutado durante cuando era joven no pero nuestra sorpresa fue que a los veinte treinta años pues vino un vecino del municipio de Coín a la cristalería y nos dijo o Miguel el mira qué que he comprado abonos verdad de abonos ya he comprado un Seat ciento veinticuatro matricula Málaga Málaga cincuenta y siete imitadores dice treinta y dos l Yeste músicos se quedó pero pero cómo es posible como sabes cual él la matrícula pues ese coche decía mi padre ese coche lo traes aquí que Sarkozy en mí ya este chico es decir no a Miguel pero que ello por él y me gusta el coche no puedo vender pero lo siento y mi padre fue ir al álbum de boda una foto fija presentó el otro chico pues Miguel voy a tener que vender multen

Voz 39 31:24 cosa es que he comprado de nuevo el coche compró el coche a lo veinte treinta año por ahí no voy aquí en esas fechas

Voz 12 31:33 los veinticuatro que se conoce como como locas

Voz 38 31:37 como una loca entonces claro otro para nuestra familia ese coche y tiene un valor que que no es un valor monetario no un valor sentimental no que después de veinte o treinta años el tan querido el coche de mi padre lo se lo podamos recuperar iré a hacer lo restaurarlo para que lo disfruta a las disfrute de sus hijos como como hermano Miguel

Voz 39 32:02 pues eso para nosotros es muy grande bueno

Voz 12 32:05 tenéis muchos coches esta vez en restauración y además este sábado celebrará por primera vez en Alozaina esta concentración de vehículos clásicos y Racing Sierra de las Nieves como cómo va a ser y a cuántos coche va a reunir cuéntame un poco donde la Face

Voz 38 32:23 cuando mira la lo que es la concentración surgió del nosotros pertenecemos al club nacional de desea mil cuatrocientos ya hay algunos digamos compañero socio dedicamos del club que eh empezaron no sé si de broma o como pero vamos a la siguiente concentración cerrada sede en Alozaina todo la mayoría de ellos son del centro de España incluso el norte sabes que en el sur digamos en Andalucía hay menos Rocío pero claro los eran porque son muy intrépido son viajero les gusta Hay bueno pues no nosotros vale pues vamos a hacer la siguiente Concentración Nacional de Seat mil cuatrocientos te va cena Doceño claro y como no puede para nosotros un orgullo que que el club haya elegido en nuestro municipio para para concentrar a este tipo de vehículos no a día de hoy tenemos más de de noventa escrito de los cuales sobre quince eso sea mil cuatrocientos lo cual es un éxito porque un coche muy digamos que hay muy poco quedan muy pocos coches y normalmente las concentraciones que se vienen haciendo consiguen reunir sobre cuatro cinco siete dada la al tema de programación tenemos el sábado que haremos unas pruebas de habilidad temas de de aparcamiento carreras para las motocicletas para la barra ser elemento un poco más atractivo a al público y sobre todo para el disfrute de los participantes no ideal albergó el grueso de la concentración sería el el domingo no que ya tenemos toda la reunión el ruta al pueblo de chinos de de Casarabonela

Voz 12 34:08 una una fiesta de de los coches Si la motos clásicas pintas y este fin de semana en Alozaina con ese amor a los coches de de esta familia la familia Lima que ya Si bueno pues ha ido desarrollando todo toda esta iniciativa Francisco muchísimas gracias por contarnos de Prehistoria de de tu familia que vaya todo muy bien de acuerdo muchas gracias un saludo

Voz 4 37:01 yo hoy en la contraportada les contamos que la Asociación de Iniciativa Internacional joven preso

Voz 12 37:06 hasta el tercer certamen de microrrelatos sobre violencia de género en la juventud más de un centenar detesto se presentaron en la edición pasada

Voz 1509 37:14 en lo que llevamos de año el Instituto Andaluz de la Mujer atendido en la provincia de Málaga a nueve adolescente víctimas de Devil habla de la violencia de género de género una cifra que representa el número total de jóvenes que fueron atendidas el año pasado con el objetivo de combatir esta lacra social la asociación cultural sin ánimo de lucro iniciativa internacional joven que trabaja principalmente con el colectivo de la adolescencia y la juventud fue consciente de que los menores normalizan muchas de las actitudes machista que tenían sus compañeros para concienciar sobre ello han creado un certamen de microrrelatos sobre violencia de género juvenil Ana Belén directora general de la Asociación Iniciativa Internacional joven

Voz 44 37:51 con atrás temática principalmente con charlas de educación al desarrollo íbamos a los Instituto de Enseñanza Secundaria nos dábamos cuenta que la violencia de género puede era bastante estaba bastante normalizada entre los adolescentes jóvenes entonces nos empezamos a preocupar decidimos hacer algo para concienciar para hacer reflexiona para empatizar para sensibilizar a los adolescentes y jóvenes sobre esta situación sobre este problema social e se nos ocurrió simplemente llegar y darles unas charlas que sí que en el momento lo entienden pero eso no conlleva un cambio de actitud un cambio de comportamiento ante la situación de la violencia Henrik Ibsen ocurrió a ponernos a escribir pensamos que quizás aún con un certamen de micro microrrelatos sobre violencia de género en la juventud le podía llamar la atención tanto a ellos como al profesorado a la familia

Voz 1509 38:49 ella se sentía es la frase que deben a cada microrrelato con un máximo de doscientos palabras pueden participar todos los jóvenes de la provincia malagueña con edades comprendidas entre los doce y los veinte años el certamen se celebrará el día veinticuatro de noviembre un día anterior al Día Internacional contra la Violencia de Género a las once y media de la mañana el lugar está todavía por concretar desde hoy hasta el cinco de noviembre se pueden enviar los distintos micro relatos a la dirección de correo

Voz 45 39:15 tamén arroba a J punto com

Voz 4 39:22 una de esas canciones que no son recomendaba Daniel Dominguez que han sonado mucho que siguen sonando este verano nos despedimos y las noticias de España del mundo a las dos de la tarde a las dos y cuarto la información más cercana con Hora catorce y nosotros volvemos el próximo lunes a partir de las doce y veinte con más hoy

Voz 45 39:42 hoy

