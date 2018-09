Hoy por Hoy Málaga (10/09/2018 - Tramo de 12:20 a 13:20)

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 0648 00:19 buenas tardes avance noticias de Andalucía en hacer más de ochocientos mil alumnos andaluces de primaria han regresado hoy a las aulas

Voz 2 00:29 está el polen predilectos muchos con el pie por ver a mi amigo trámite

Voz 3 00:35 no es nuevo compañero el también tengo

Voz 2 00:38 la conocemos

Voz 0648 00:39 el nuevo curso escolar en el que por primera vez Andalucía supera la cifra de cien mil profesores lo que esperan sindicatos y padres y madres de alumnos que sirva para que baje la ratio por clase la presidente de la Junta inauguraba el nuevo curso un colegio de La Rinconada Sevilla Susana día

Voz 4 00:53 esperemos que sea un curso especial hemos hecho un esfuerzo enorme vamos a echar anda en Andalucía entre hoy y lo próximo día como una comunidad educativa de un millón ochocientas mil personas más de un millón ochocientas mil personas por primera vez tenemos más docente que antes de la crisis económica

Voz 0648 01:15 desde hace casi una hora el comité de empresa en San Fernando se reúne para decidir si convoca un calendario de movilizaciones ante el temor de que Arabia Saudí cancele la compra de corbetas por la negativa del Gobierno español de venderle cuatrocientas bombas a este país la ministra de Defensa Margarita Robles comparece esta tarde en el Senado para aclarar su posición sobre estos contratos militares pero ya pedía esta mañana tranquilidad a los trabajadores a los que a su juicio han puesto nerviosos injustificadamente

Voz 5 01:40 por la tarde en el Senado y allí explicaré todo con transparencia y con claridad no esto hay que hablarlo en el Senado por respetar los representantes de la soberanía popular mucha tranquilidad seguir trabajando y eso es lo importante llegó diciendo que se han sacado las cosas no se queda ha tenido interés en poner nerviosos a los trabajadores

Voz 0648 01:57 tranquilidad mucha tranquilidad el total de la plantilla del metro de Granada salvo los servicios mínimos ha secundado el primer paro parcial que durante el día de hoy está afectando a este servicio reclama mejoras laborales y salariales más noticia de Andalucía en Hora catorce a partir de las dos y cinco de la tarde

Voz 15 05:16 sí

Voz 17 05:53 hoy han comenzado las clases en la provincia de Málaga para unos ciento cincuenta mil escolares sin incidencias importantes en a Tebas que buenas tardes

Voz 19 06:01 hola buenas tardes sin incidencias importantes ha comenzado esta mañana un nuevo uso escolar en cuatrocientos treinta y cinco colegios de la provincia de Málaga según la Junta de Andalucía hoy han vuelto a las aulas unos ciento cincuenta mil estudiantes de primaria y algunos lo hacen en clases prefabricadas en caracolas en La Cala de Mijas cumplen once años esperando el derribo de esas aulas los institutos o centros de formación profesional y conservatorios abren el próximo lunes Naomi Sánchez

Voz 20 06:30 en Málaga hoy se han iniciado las clases con los alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil Primaria y Educación Especial un total de cuatrocientos treinta y cinco centros han abierto sus puertas esta mañana para dar comienzo al nuevo curso escolar dos mil dieciocho dos mil diecinueve José Luis Ruiz Espejo delegado del Gobierno

Voz 21 06:46 unos cuatrocientos treinta y cinco centros los que hoy abren sus puertas a esto ciento cincuenta y tres mil ochocientos ochenta escolares y esperamos que vaya todo con normalidad en principio todas las informaciones que tenemos es de que están prácticamente cubiertas las plazas previstas que los profesores están en sus puestos en los colegios están dispuestos Ike el inicio esperamos que sea eh con total normalidad

Voz 1243 07:15 además el delegado recuerda que se trata

Voz 20 07:17 el inicio de curso marcado por el descenso de los alumnos y el aumento del profesorado

Voz 1243 07:22 en este curso escolar son

Voz 21 07:24 en torno a mil cuatrocientos alumnos menos por tanto comenzamos un curso escolar con menos alumnos con más profesores casi quinientos profesores más

Voz 1243 07:35 en la provincia de Málaga

Voz 21 07:37 aquí en la que se consolida todas la oferta complementaria tanto de gratuidad de libros de texto aulas matinales como comedor y actividades extraescolares en la provincia

Voz 15 08:35 sí porque echaba de menos a mi amigo Harama eh

Voz 1315 08:42 después de casi tres meses de vacaciones no sólo los padres sino también los abuelos tenían ganas de que los niños puedan volver al colegio porque ellos ya no disponen de tantas vacaciones y es un gran descanso

Voz 26 10:10 ahora en el nuevo curso unos hemos desplazado al

Voz 1315 10:13 David Ricardo León un colegio que tiene en torno a trescientos alumnos y en el que los docentes también tenía muchas ganas de que empezaran las clases Ana Ropero una de las profesoras de este centro nos comenta que la falta de recursos humanos se nota en ámbitos como la orientación escolar y que algunas infraestructuras son mejorables

Voz 26 10:28 este año es verdad que llevamos dos años que llevamos perdiendo una línea Santín este año ya hay sólo un primero pues mira de momento acaban de llegados compañera nueva que estamos esperándola desde desde hace unos días respecto a los compañeros verdad que ahora mismo estamos todo en plantilla pero pero sí que es verdad que haría falta haría falta una mejora en los recursos humanos escolares de los colegios público por ejemplo de la orientación no orientador hace divide en varios colegios varios días a la semana con lo cual el trabajo es lento tanto los resultados hay respecto a la estructura de la infraestructura cole pues sí pues deja que desear te colegio este país debería invertir más en educación la verdad hay en infancia porque esto está viendo las pistas y las pistas bueno puede había que dulcificado un poquito no lo lo lo espacio donde van a jugar los chavales Hero te echar partes de la pista porque son no hay ninguna sombra

Voz 17 11:27 bueno las reivindicaciones que no faltan por parte del profesorado en crónica municipal la comisión de investigación sobre los expedientes de Urbanismo caducados es retomar mañana

Voz 19 11:37 con una ausencia destacada la del alcalde Francisco de la Torre la oposición continuó exigiendo al regidor que comparezca y no delegue en el gerente de Urbanismo en Francisco cargador universal

Voz 1876 11:48 el arranque del curso político comienza en Málaga con un tema espinoso para el equipo de gobierno la comisión de investigación sobre los expedientes sancionadores de la Gerencia de Urbanismo entre dos mil seis y dos mil dieciséis para analizar por qué muchos de ellos caducará o prescribieron tanto es así que el alcalde Francisco de la Torre por primera vez declina la petición de la oposición de comparecer en una comisión de investigación en su lugar envía al gerente de Urbanismo de la Torre además evita ese acudir a la misma sesión que la ex jefa de Disciplina Urbanística Teresa Domingo que fue cesada en noviembre de dos mil catorce tras denunciar que desde la Gerencia intentaron que prevaricadora Domingo en una entrevista aquí en la Cadena SER este pasado mes de junio mantenía sus acusaciones

Voz 27 12:24 tengo confianza en mí evidentemente él no señor tampoco ellos intentaron que yo tomaron caminos que yo entiendo que no podía tener que tomar porque a mí entendernos legal para mí son más graves mucho más grave tener plena conciencia de que existen expedientes de infracciones urbanísticas ordenadas restablecimiento de la legalidad que nosotros y las el trámite que se paralice que no te pongan no se iba Mis que llegué a la demolición que se besen escribir se incoa un expediente sancionador impone la sanción y que lo pasas porque ha dejado pasar ya no se puede imponer la sanción porque este ente han caducado ha prescrito la oposición no está dispuesto

Voz 1876 13:12 pasar la ausencia del alcalde Málaga para la gente seguirá insistiendo Remedios Ramos viceportavoz de esa forma

Voz 1539 13:18 entendemos que tirarle esta IPE deseamos seguir viviendo su comparecencia vamos a enviarle un escrito una carta para que el propio alcalde ponga fecha higa cuando uno tiene problemas de agenda para parecen a nadie se le escapa que el alcalde Llera directamente los tema urbanístico es fundamental que el alcalde de la cara que se siente Ike diga lo que sabe

Voz 1876 13:51 los socialistas también inciden en que De la Torre tiene comparecer Daniel Pérez portavoz del PSOE

Voz 13 13:55 yo he querido hacer un llamamiento esta mañana al alcalde de la ciudad para que recapacite y que mañana pueda comparecer como así ha pedido el grupo municipal socialista sobre todo por responsabilidad transparencia si el alcalde en el día de mañana no aparece y manda a un sustituto dará a entender que algo tiene que que

Voz 1243 14:17 con condena

Voz 13 14:18 el Grupo Municipal Socialista decidirá hablándolo también con lo con lo con el resto de portavoces si acepta o no la la presencia del gerente de Urbanismo para da una serie de respuesta que realmente no puede darlas

Voz 1876 14:32 junto a Teresa Domingo el alcalde está citado mañana a declarar en la comisión de investigación Alberto Íñiguez es jefe de servicio de infracciones urbanísticas cesado en septiembre de dos mil dieciséis

Voz 22 14:41 un departamento completamente desmantelado

Voz 19 14:43 en precampaña electoral el Partido Socialista se ha comprometido hoy a peatonalizar Alameda de Málaga tras considerar que el proyecto que está desarrollando el Ayuntamiento se queda bastante corto Ana Montañana

Voz 0419 14:54 en el último debate del estado de la ciudad la formación socialista lanzó la idea de asomar la ciudad al mar mediante la peatonalización de todo el centro histórico hasta el puerto este proyecto implicaría no sólo la total peatonalización de la Alameda sino el soterramiento del tráfico de parte de Plaza de la Marina junto al paseo de los Curas y la avenida de Manuel Agustín Heredia En esta última vía Agustín Heredia la formación socialista planea una ampliación del número de carriles con el objetivo de convertirla unida al paseo del Parque en el eje transversal este oeste de la ciudad Daniel Pérez portavoz del PSOE en Málaga

Voz 13 15:25 ahora mismo no se llega al puerto de Málaga de una manera normalizada hay que cruzar carreteras pasos de cebra una situación donde habría que buscar una mejor integración

Voz 8 15:38 la propia plaza de la Marina

Voz 13 15:40 para unir mejor esa entrada hacia hacia el puerto de esta forma podríamos decir que Málaga el puerto y la ciudad estarían unidos por tanto entendemos que el proyecto que ha preguntado referente a la peatonaliza semipeatonalización de la Alameda es algo que hemos demandado pero que futura

Voz 1 16:00 n que avanza y que todo su entorno

Voz 17 20:20 las doce y cuarenta vamos a continuar contándoles más cosas eh de esta de este lunes diez de septiembre por cierto que a partir de la una y cinco comenzará comenzamos son nueva temporada de tertulias políticas el presidente de la Diputación y a la vez también presidente del Partido Popular en Málaga Elías Bendodo estrenará estas tertulias políticas aquí en la SER con bueno pues una ronda de preguntas que haremos aquí un grupo de periodistas no se lo pierdan será a partir de la una y cinco pero hoy día diez de septiembre se conmemora de alguna manera el Día Mundial para la prevención del suicidio el suicidio es la primera causa de muerte violenta ya triplica aquí en Málaga por ejemplo a los accidentes de tráficos estos datos lo dieron hace algunos meses las estadísticas los forenses del Instituto de Medicina Legal

Voz 22 21:10 es un problema de salud pública de primer orden y sin embargo apenas hay programas específicos ni tampoco un plan nacional sólo hay protocolos locales en algunas ciudades a nuevos hospitales con profesionales concienciados con el problema aquí en Málaga capital por ejemplo el Ayuntamiento puso en marcha el programa alienta para la prevención de la conducta suicida en colaboración con expertos de salud mental de Carlos Haya dos ONG que trabajan día a día con personas en riesgo de exclusión o con necesidad de diálogo

Voz 8 21:41 la Asociación Justa Alegría el telón

Voz 17 21:43 no de la esperanza ya hemos conocido también en las últimas horas que el gobiernos en el Ministerio de Sanidad que lanzar un plan para prevenir los tres mil seiscientos suicidios que se producen al año en España el Gobierno trabaja ya en una estrategia para prevenir para atajar el suicidio un problema como decíamos de salud pública muy ignorado en nuestra sociedad voy a salvar a Juan Sánchez que es el responsable el presidente del Teléfono de la Esperanza que está dentro de este programa alienta está colaborando en este programa alienta puesto en marcha por el Ayuntamiento Juan buenas tardes

Voz 36 22:19 buenas tardes gracias por tener no en antena con ya com

Voz 22 22:22 como siempre Juan por que Málaga tiene una tasa tan alta de suicidio

Voz 36 22:27 sí bueno la estadística Art y lo dicho no sabes que que a veces por una por una centésima soportar pues pues no no no es que se pueda decir justificable porque suicidio es un problema muy complejo no que influyen muchos factores

Voz 22 22:42 biológicos

Voz 36 22:44 psicológicos sociales pero no puedo decir así que podamos detectar ojalá tuviéramos la causa fueran ciertas y ahí problemas no que sí

Voz 22 22:54 se junto con Andalucía pues

Voz 36 22:56 los Mossos de las zonas donde más principios ahí a nivel de de tasa de suicidio dividen digamos que que si se dice que el siete coma cinco por ciento de las Sasa nacional es de por cien mil habitantes y en Andalucía son el ocho coma trece por ciento en Málaga el nueve coma once por ciento de por cien mil habitantes ICIT todavía estamos más el foco la zona centro es la zona donde más tasa de suicidio en la zona de donde

Voz 22 23:26 la cola Centro Centro de Málaga es donde hay mayor tasa de suicidio

Voz 36 23:31 sí sí eso nos dicen la última estadística sin embargo la fase de La Palmilla con menos que bailo fin ojalá tuviéramos del dato clave dijera porque entonces tendríamos una prevención extractiva declara que cómo actuar en cada zona

Voz 22 23:46 la Organización Mundial de la Salud dice que los suicidio se pueden evitar actuando sobre factores de riesgo como el abuso del alcohol los problemas mental sobre todas las depresiones no sé si conoce la intención del Gobierno de poner de lanzar un plan nacional para prevenir los suicidios al año ya era hora no

Voz 36 24:05 sí llamadas nosotros somos ahí pionero en este sentido con junto con UPN Unión de Pueblo Navarro presentamos una pues una proposición no de ley hace unos meses al Gobierno con nosotros el teléfono de esperanza es quién tiene ese ese proyecto encima de la mesa

Voz 27 24:21 eh

Voz 36 24:22 a Ci es estás en tuvimos una reunión el viernes pasado con el Ministerio de Sanidad programitas de Sanidad ibamos a ver si podemos poner un que eso que tanto demanda la sociedad vivir para un plan nacional decidio ir ahí está el rastro asociaciones estamos trabajando en ello como es en Málaga que creo que es como Bin anunciado es en plan alienta

Voz 22 24:42 alienta esto cómo está al programa lenta como esta para la prevención

Voz 36 24:45 pues sí es eran alienta en este lleva desde el dos mil catorce no es para la prevención del suicidio en Málaga junto con el Ayuntamiento y de otras asociaciones además del Colegio de Farmacéuticos partido de médicos trabajadores sociales pues estamos acabando ahí tienen un plan de este tipo para fundamentalmente con el objetivo son prevenir la conducta suicida en usuarios de los servicios sociales en los distintos distritos de Málaga para eso lo que estamos haciendo esta pacificar los trabajadores sociales que hay en los distritos que con nosotros lo lleva muy importantes claves que son las personas que más en contacto están con con con el distrito puede ver qué qué identificación hay que la población con ideas John con ideación suicida una vez que tenemos eso lo que se hace es trabajar en la fortaleza hacia esas personas que tienen

Voz 22 25:37 en cuanto a cuantas personas está llegando ya con este programa alienta

Voz 36 25:40 por ejemplo hemos hemos prepara hacemos a Veinticinco informante clave hemos preparado en los distintos en los distintos distritos y alguien hiciese personas con riesgo de suicidio tuvimos el año pasado a trabajando trabajando con ellos e y con psicólogo y a nivel muy individualizado trabajamos con veinticinco personas con suicidio en ese lema esperanzas ir dieciocho en el tenis es dos mil dieciocho han sido participó han participado distintos talleres que tenemos que llamamos talleres de supervivencia donde se trabaja con las fortalezas para ejercitar en esas personas que cine incienso griego es decir yo pues acción suicida puestas de eliminar

Voz 22 26:25 que alguna novedad que tenéis previsto a cero algún algo más que tenga previsto hacer para este nuevo curso Juan desde el teléfono de la Esperanza

Voz 1243 26:34 sí

Voz 36 26:34 sí lo que ha con relación al suicidio seguir trabajando en el plan de alienta e trabajar también con las personas mayores que están en soledad sin problemas que tenemos previsto para empezar eh porque las personas mayores tiene un grave riesgo de suicidio mucho ocasiones entonces trabajar con estas personas suicidios como Diego decidio que están solas es el programa que tenemos ahora mismo más pionero de trabajar con nuestros Contador que ponga en contacto con ellos sin su tenerlos citarlos al teléfono tenerse uniones para hacer una una políticas de prevención que es lo que intentamos hacer

Voz 22 27:10 cuántas llamadas recibidas en el teléfono la esperanza al año y lo referidas a personas en riesgo con necesidad de diálogo exactamente que plantean el asunto el suicidio

Voz 36 27:22 sí hemos tenido llamadas totales hemos tenido que no son desgranó que en general

Voz 22 27:27 sí en general hemos tenido

Voz 36 27:30 los casi cuatro mil quinientas llamadas de lo que va de año pues de esas cuatro mil quinientas sin Tariq tres

Voz 37 27:37 sí a tiro con ideación suicida cuando cuál es que se ha ido un poquito se va un poquito cuenta sí difiere sesenta el tres seis tres setenta y tres

Voz 36 27:46 lo de con riesgo de suicidio colisión es suicida es de esas setenta y tres tenemos tres con que que hemos tenido este dos mil dieciocho con acto de suicidio un curso tres tres personas que llamaron al teléfono de la esperanza diciendo que pues que habían tomado a alguna sustancia estaban en riesgo de suicidio con cualquier otro elemento que que consideraron que te ibas a esas tres pues con satisfactoriamente fuertes esperanzas pudo actuar las tres personas pobres no no no se suicidó

Voz 22 28:22 bueno en España se producen cada año entre tres mil quinientos cuatro mil fallecidos por suicidio según los datos de Instituto Nacional de Estadística y casi ocho mil tentativas Gravesen que requieren la hospitalización de los de los afectados hoy queríamos poner incidencia en este asunto se está conmemorando es un día para la reflexión el el la jornada Un Día Mundial para la prevención del suicidio hoy diez de septiembre Juan Sánchez del Teléfono de la Esperanza gracias por estos datos es un problema de salud pública de primer orden al que no la habíamos estado importancia en los últimos tiempo nada nada nada nada y hay que ponerse manos a la obra sin duda estáis haciendo una labor estupenda aquí en Málaga con el programa alienta un abrazo

Voz 36 29:03 yo quisiera si me permites solamente añadí un asunto no olvidemos a los supervivientes del suicidio a esas personas que han perdido a un familiar ilesos como sufren el estigma la culpa y la vergüenza el teléfono las finanzas pues también tenemos un taller y tenemos un grupo de trabajo para esas personas en ese ese sin mesa vergüenza culpa no no doce Manteca

Voz 22 29:26 Juan un abrazo un abrazo hasta luego adiós la una menos diez

Voz 1 29:33 hoy por hoy Málaga Esther Luque

Voz 38 29:38 en la Cadena

Voz 39 29:39 SER espacio libre de violencia machista espacios libres de violencia de género en la Cadena Ser con la Diputación de Málaga hoy saludamos a Lidia Guerrero ella es es psicóloga de la Diputación o la lidia buenas tardes buenas tardes y hoy vamos a hablar de los adolescentes del comienzo de curso y cómo prevenir esa violencia de género en esas primeras parejas de chicos y chicas jóvenes verdad que importante que tengan toda esta información

Voz 40 30:09 los jóvenes adolescente de hoy en día tiene normalizado la violencia de género es decir ellos saben perfectamente sobre el papel lo que en la violencia de género identificarlo pero no son conscientes de que son víctimas de violencia de género entonces bueno pues ahora que se acerca ya la primera etapa del curso educativo que estamos empezando no tanto en Primaria como en Secundaria queda poco y la Universidad estaban ahí bueno pues hay que empezar a sensibilizar y prevenir no

Voz 39 30:37 vosotros dais charla sobre todo por los institutos para que identifiquen qué es la violencia de género me comentaba Lidia antes de de la entrevista que después de esas charlas hay muchas chicas que se acercan de qué Thais casos casos de maltrato muchas veces tienen dudas no saben lo que les está pasando

Voz 40 30:58 bueno pues si en los programas de prevención y en las charlas que ha habitualmente se da a lo largo de del año escolar bueno pues mucha ocurre que hay mujeres que que además que bueno chicas adolescentes que tienen sus dudas que lo que he dicho antes que saben perfectamente lo que la violencia de género pero piensas que son conflicto que tienen con la pareja que han normalizado la situación porque la han visto desde fuera pero no son conscientes realmente qué qué víctima en ese momento de de la situaciones

Voz 39 31:27 les es muy difícil sobre todo detectar lo que es el el maltrato

Voz 40 31:31 con lógico si tanto el maltrato psicológico sexual el físico bueno pues algo evidente no pero esa parte sutil que va mermando poquito a poco porque bueno pues la las relaciones están empezando cada vez más pronto entonces bueno pues algo que que que va mermando poquito a poco a la persona

Voz 39 31:49 qué pautas hay que seguir con estas adolescentes

Voz 40 31:52 sobre todo he con educando en la igualdad no es decir tenemos que educar dentro de esa igualdad de de patrones que son de muy pequeñito muy pequeñita no ir porque para muchos de eso adolescente eh bueno pues es amor no como quién dice no pero realmente bueno pues detrás hay un comportamiento en celo en celos exagerado en en un control también muy exagerado esa relación no a Traoré también de los móviles de las salidas entra da la ropa cómo cómo se comportan hizo fundamental trabajarlo lo no de de la educación

Voz 39 32:31 qué pautas a seguir

Voz 40 32:33 buenos pauta pues no sólo tenemos un objetivo que que tenemos que cumplir y uno de ello es la sensibilización prevención no si estos adolescentes y jóvenes deben de saber que bueno pues el respeto ante todo en la igualdad lo que he dicho en en normalizar una situación no es no es eso no hay que normalizar en lo que visible no fundamentalmente

Voz 41 33:00 sí sí

Voz 39 33:02 educar recordamos como siempre que la Diputación tiene un teléfono gratuito para los casos de violencia de género vamos a recordar

Voz 40 33:11 si el novecientos setenta y siete once setenta y siete en un servicio de atención veinticuatro horas trescientos sesenta y cinco días al año donde hay un equipo multidisciplinar desde abogado psicólogo y social y bueno pues donde pueden llamar no deja huella es un teléfono totalmente gratuito y estamos a disposición de esto joven y adolescente padres profesorado no

Voz 22 33:35 novecientos setenta y siete once setenta y siete

Voz 22 37:20 por todo lo del Hoy por Hoy

Voz 17 37:26 ya está abierta la inscripción de actúa Málaga la muestra abierta a todas las artes organizada por ser Málaga tendrá lugar los días diecinueve y veinte de octubre en calle Alcazabilla Isabel Ladrón de Guevara hola hola

Voz 39 37:37 la Esther actuó mal acaso un evento de la Cadena Ser que ofrece a los artistas de cualquier género un espacio de expresión artística para darse a conocer al público de su ciudad las inscripciones como decías están ya disponibles en la web de ser Málaga en nuestro Facebook y también en el Facebook de actúa Málaga Jesús Sánchez es el responsable de las emisoras musicales de la Cadena SER en Málaga

Voz 1243 37:57 no tenemos abierta la inscripción para para

Voz 49 37:59 este año es el segundo año consecutivo hacemos que lo vamos a analizar en la calle Alcazabilla hay más o menos espacio ocupa entre la Cofradía de Estudiantes y el Pipi y ahí tendremos pues carpa con actividades para los más pequeños escenarios para todo el que quiera mostrar sumó su faceta artística ya sea en baile o o cantando o haciendo monólogos magia incluso no que hemos tenido en otro año en fin el que quiera mostrar su talento tiene a su disposición dos escenarios profesionales los días diecinueve veinte de octubre el viernes diecinueve será de seis de la tarde a once y media de la noche del sábado será de doce a dos a medio día y luego por la tarde igual de seis a once de la noche

Voz 39 38:48 vuelve la fiesta de la cultura de la Cadena SER actúa Málaga los días diecinueve veinte de octubre en calle Alcazabilla

Voz 8 38:54 la red Guía de la provincia de Málaga le ofrece la información del tráfico

Voz 1 39:54 hoy por hoy Málaga Esther Luque es la una mediodía en Canarias

Voz 1645 40:05 pese a que acabamos de conocer una mujer ha sido asesinada en Madrid y se ha detenido a su ex pareja informa Enrique García

Voz 0648 40:10 si una mujer de unos cuarenta años ha fallecido hoy tras recibir al menos cinco puñaladas en el interior de una peluquería en el distrito madrileño de Villaverde Beatriz Martín portavoz de Emergencias Madrid

Voz 52 40:20 en el interior de una peluquería en la calle Beni Ferry en San Cristóbal de los Ángeles Villaverde tenía lugar la agresión a una mujer de unos cuarenta años aproximadamente los primeros en llegar dos agentes de Policía Nacional iniciaban la reanimación cardiopulmonar hasta la llegada de los sanitarios de Samur Protección Civil éstos comprobaban que presentaba al menos cinco heridas por arma blanca una en cuello tres en tórax y una en la mano

Voz 0648 40:45 es un hombre de cuarenta y nueve años ha sido detenido ya como presunto autor según han confirmado fuentes policiales

Voz 1645 40:50 hoy otro hombre ha matado a su mujer en Asturias y se ha suicidado después recuerden la existencia del cero dieciséis es el teléfono contra la violencia machista es gratuito no deja rastro en la factura pero sí que hay que borrarlo de la lista de llamadas del teléfono más cosas la ministra de Sanidad ha intentado separar el caso de las supuestas irregularidades de su máster en la Rey Juan Carlos de los de otros sin nombrar a Pablo Casado o a Cristina Cifuentes Carmen Montón ha marcado distancia con ellos el argumentar que ya presentó su trabajo o que no pidió ninguna convalidación de ninguna asignatura no obstante montón no ha aclarado por ejemplo qué trabajo se hizo en el primer cuatrimestre de ese curso o como se o como los presentó informa Laura Marcos

Voz 1276 41:26 a pesar de que se lo hemos pedido la ministra no ha aportado ninguna prueba documental de los supuestos trabajos que realizó de las seis asignaturas a las que no se presentó en el primer cuatrimestre tres de las cuales tienen una calificación final de sobresaliente sólo ha dicho que se organizó como pudo y que su caso es distinto de otros en el Partido Popular aunque ha usado el mismo argumento que en su día empleo Cifuentes ese de que ya ha pasado mucho tiempo de aquel master

Voz 20 41:48 yo recuerdo realizar alguna

Voz 0385 41:50 me dio en la proa en la propia aula hay por tanto a eso es lo que me refiero cuando eh en el aula se hacen algunos ejercicios ese hice de depositan allí con no le puedo decir el número de clases con precisión porque hace ocho años si tendría ahora que hacer un ejercicio de memoria que no voy a ser capaz

Voz 1276 42:10 Carmen Montón reitera que no hubo ninguna irregularidad en su posgrado aunque se matriculó en diciembre dice que está admitida desde el treinta de septiembre ha enseñado Mail en el que la directora del Máster la imputada Laura Nuño le dice que lo puede cursar a distancia y no se ha dejado ver la portada de su TCM pero no su contenido igual que hizo Pablo Casado con su polémico más

Voz 1645 42:27 en esa comparecencia Montón ha dicho que hay un error en la fecha que figuran si tu en su título oficial aunque el curso fue en el año dos mil diez dos mil once en el título figura como fecha de obtención el dos mil doce fuentes de la Universidad Rey Juan Carlos confirman a la SER que la petición para que ese rosas subsanarse registró la pasada semana pero añaden que este tipo de confusiones no son habituales mientras tanto ciudadanos va a pedir la comparecencia de la ministra en el Congreso lo ha dicho de Rivera parece que no sólo tenemos un caso casado sino que ahora hay un caso montón parece por tanto que no estamos simplemente ante las corruptelas del Partido Popular en la universidad sino ante las corruptelas del bipartidismo la universidad ya les avanza ahora que hoy mismo vamos a registrar comparecencia urgente de la ministra para que explique que asuma responsabilidades en caso de que la información que ha salido sea cierta la alcaldesa de Madrid ha confirmado ya públicamente que va a repetir como candidata en las próximas elecciones municipales porque algunos concejales la han convencido ha dicho Manuela Carmena va a presentarse con una agrupación de electores una nueva plataforma aquella confirma que no va a crear pero añade que no va a ser una plataforma de partido

Voz 1243 43:26 nos vamos al Palacio de Cibeles sede del Ayuntamiento de Madrid

Voz 1645 43:29 Javier Bañuelos buenas tardes buenas tardes en apenas ocho minutos sin llegar a las preguntas Carmena ha confirmado su deuda

Voz 53 43:34 es de repetir el anuncio lo ha hecho recurriendo siempre a la misma expresión ella lo único que quiere es ponen sobre la mesa una nueva plataforma que ella ni creará nacerá la promotora un nuevo proyecto político para seguir gobernando en la ciudad de Madrid porque el anterior modelo el moderador a Madrid se ha agotado

Voz 1410 43:50 creo que ahora a Madrid fue un gran invento fue un gran paso adelante fuimos capaces de hacer una candidatura que no en la candidatura de partidos que eran una candidatura mixtas tenía espacios políticos sí pero tenía movimientos tenía vecinos independientes bueno el tiempo pasa

Voz 1645 44:08 Manuela Carmena cocinado que hablado con Pablo Iglesias y también con el presidente Pedro Sánchez y preguntada por si hay espacio para el PSOE en esa plataforma ha respondido que en su proyecto el hay sitio para todas las personas Mini te en donde milite de momento no desvela quién sería su número dos en esa lista la fiscal general del Estado María José Segarra advierte al Gobierno de Cataluña que no puede haber excepciones al cumplimiento de la ley y que va a actuar con firmeza contra quien quiera condicionar la labor de la Fiscalía palabras en su intervención en el acto de apertura del año judicial en donde en relación Doña se han manifestado en una línea parecida al presidente del Consejo del Poder Judicial en ese acto en el Supremo está Miguel Ángel Campos

Voz 1552 44:42 María José Segarra mostrado el inequívoco compromiso de la Fiscalía con el cumplimiento de la ley ante el desbordamiento del orden constitucional y estatutaria dicho propiciado por los inductores del proceso ya enviado un recado a sus dirigentes

Voz 54 44:54 no importa cuán elevado este es la ley siempre estará por encima no puede haber excepciones a esta regla porque lo contrario supone la quiebra misma de la democracia

Voz 8 45:03 Segarra también ha avanzado algunos datos de la memoria

Voz 1552 45:05 la Fiscalía el número de denuncias por violencia machista se incrementó un dieciséis por ciento en dos mil diecisiete ese año fallecieron cincuenta y tres mujeres y ocho menores por esta lacra y la Fiscalía presentó más de cuarenta y siete mil acusaciones

Voz 1645 45:18 Nos queda la información el deporte Sonia Lus buenas tardes

Voz 1914 45:21 buenas tardes la Liga el APS han reunido esta mañana de momento sin acuerdo con respecto al partido en Estados Unidos el presidente del sindicato mantiene por tanto la amenaza de huelga David Aganzo lo conozco mucho Javier pero sí que es verdad

Voz 55 45:31 que él ve como te digo una una manera fútbol como como un negocio que futbolistas y pico en este tema como Estados Unidos no no contaba mucho

Voz 13 45:42 en el caso de que vamos a seguir

Voz 55 45:44 hemos con nuestro

Voz 1914 45:45 para este proceso por otro lado la selección realiza esta tarde el último entrenamiento para el partido mañana ante Croacia en Elche el segundo en la Liga de Naciones que hoy tiene ocho partidos más

Voz 22 45:53 destacan el Portugal Italia Suecia Turquía los dos

Voz 1914 45:56 las nueve menos cuarto de dos apuntes más a esta hora comienza la presentación de la selección femenina de baloncesto de cara al Mundial y en la vuelta segunda y última jornada de de

Voz 1645 46:03 Cannes es todo sigue la información actualizada en Cadena Ser punto com y desde las dos la una en Canarias ya en tiempo de Hora catorce con José Antonio Marcos

Voz 1 46:11 el servicios informativos

Voz 16 46:26 en Hoy por hoy Málaga externa

Voz 17 46:34 la una y siete minutos del medio día arrancamos segunda ahora en la radio con los oyentes de la Axarquía que se suman ahora inauguramos temporada de tertulias políticas en un curso que se espera intenso intensísimo como mínimo tendremos que ir a votar dos veces como máximo cuatro en caso de que se convoquen andaluzas y generales el curso promete y en la SER no descansaremos de escuchar y de preguntar en estas tertulias políticas que se renuevan a partir de hoy con incorporaciones de periodistas profesionales de Málaga que nos van a acompañar a lo largo de esta temporada ya lo dijo Aristóteles el hombre es un animal político jo ya que estamos para demostrarlo José Manuel Atencia jefe de contenidos de la Ser buenas tardes

Voz 28 47:15 hola muy buenas tardes y venimos con fuerzas

Voz 17 47:18 renovadas muy entretenido además

Voz 56 47:20 vamos a tener mucha mucha política en los próximos meses y como bien decías tú pues estamos a las puertas de la convocatoria de las elecciones andaluzas que no vamos a ceder en relativamente poco tiempo oí cargando también batería Si abriendo zanjas por las calles porque vienen las municipales

Voz 17 47:37 bueno vamos a ir presentando a los compañeros que se van a incorporar este año la ternura han tenido la generosidad de aceptar nuestra invitación Ignacio Martínez ex periodista articulista en el Grupo Joly

Voz 8 47:48 hola Ignacio buenas tardes buenas tardes soy un oyente este programa físicamente

Voz 17 47:53 gracias por acompañarnos esta temporada Estarás alguno lunes con nosotros siempre que las circunstancias lo permitan al igual que Domi del Postigo articulista malagueño querido compañero de muchos años o la domina

Voz 8 48:06 hola cariño de bien que estás aquí Straits con nosotros yo también lo que y no consigo estar quieto

Voz 17 48:12 muchas gracias Iggy arrancamos temporada con entrevista con Elías Bendodo presidente de la Diputación de Málaga y presidente del Partido Popular hoy viene en ambas condiciones buenas tardes bienvenido buenas tardes qué tal como estamos que talaverano

Voz 8 48:27 bien buen color tiene poca playa hay mucho corre mucha calle no bueno

Voz 22 48:33 pues ahora empezaremos con esa entrevista con Elías Bendodo el comienzo de curso político en Málaga que siempre se han Niza el curso político después de la victoria no

Voz 1243 48:40 hoy precisamente adicional el día diez de septiembre

Voz 22 48:43 la mente pero antes que estamos aquí con las quinielas de las elecciones andaluza Ignacio Domi José Manuel cuáles son vuestras previsiones vuestra porra cuándo convocará Susana Díaz porque está en ella convocar las elecciones venga

Voz 28 48:56 sí yo algo apuntaba

Voz 57 48:59 en una página de de este sábado precisamente la opinión yo creo que va a ser noviembre creo que el doce diciembre que gusta tanto como yo intentaba contar no beneficia especialmente al PSOE beneficia más a los partidos están a la izquierda su posición por la cercanía el cuatro de diciembre y otra serie circunstancia con los intentos no alargar me

Voz 1243 49:20 hay que te alguna porra de que

Voz 28 49:22 cómo va a quedar se cómo va a quedar y bueno la la fecha ya más o menos lo dices no hombre yo lo que me gustaría

Voz 22 49:29 además finales de noviembre no es yo creo que sí

Voz 28 49:32 a finales de septiembre a finales de noviembre siempre ante la sentencia de los ERE que parece que va a tocar pronto bueno hay quien sostiene que va a dar un poquito más de lo que se yo creo que la sentencia de los ERE fácil que se hasta después de marzo pero así que aunque no se adelantara en el que corren tanto no iba iba a pillar sí pero esa esa Opinió ha sido relativamente reciente quiero decir lo que sí sabíamos Juan

Voz 57 50:00 dos empiezan a tomar decisiones empieza a preparar que aquí se ha preparado mucho el campo políticamente hablando