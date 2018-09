Hoy por Hoy Málaga (12/09/2018 - Tramo de 12:20 a 13:20)

Voz 1 00:00 Toni Garrido

Voz 0648 00:12 buenas tardes no emplean noticias de Andalucía en la SER la ministra Hacienda María Jesús Montero confirma que Andalucía recuperará en breve gran parte de su autonomía financiera podrá emitir de nuevo deuda en los mercados a este viernes como les

Voz 3 00:23 qué hacer cuando el Consejo de Ministros apruebe la solicitud de la Junta para poder captar seiscientos millones de euros que el Gobierno desde el primer día

Voz 0816 00:31 ya ha estado trabajando para aquella comunidades de que cumplían con determinado criterio pudieran solicitar su salida al mercado y en este sentido han sido dos comunidades las que hasta la fecha así lo han solicitado la Comunidad Autónoma de Andalucía y la comunidad de Baleares por lo que serán comunidades que en breve podrán emitir deuda y por tanto podrán recuperar como le decía parte de esa autonomía financiera que con motivo de la coartada del FLA suele junto durante los tiempo de la crisis económica

Voz 0648 01:03 satisfacción en la Junta Andalucía Antonio Ramírez de Arellano consejero de Economía y Hacienda

Voz 4 01:08 excelente noticia supone un reconocimiento del cumplimiento por parte de la Junta de Andalucía de los requisitos económicos que son exigidos para proceder a esta aprobación que además suponen una oportunidad importante de atraer a Andalucía inversores que pudieran estar interesados no solamente en atender a requerimiento de liquidez del Gobierno sino también realizar inversiones productivas en Andalucía

Voz 0648 01:40 la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo lanza un mensaje de tranquilidad a los trabajadores Navantia ante la incertidumbre con ideas sobre el contrato de cinco corbetas previsto para San Fernando Cádiz

Voz 5 01:52 es transmitir la tranquilidad absoluta el trabajo responsable y serio del Gobierno en todo momento y desde luego la relación absolutamente coordinada completamente ordenada en el sentido de los compromisos minutos que tenemos con Arabia Saudí

más noticias de Andalucía en Hora catorce a partir de las dos y cinco de la tarde

Voz 7 02:37 decía Carlos cariño finalmente no vas a poder estudiar el máster que querías la beca tardará mucho en darte la y nosotros no podemos adelantar ese dinero

deportivos Andalucía los domingos de doce a doce y media del mediodía en la Cadena SER actualidad entrevistas con los mejores deportistas andaluces de élite del deporte nacional e internacional SER Deportivos Andalucía todo el deporte andaluz

en pleno corazón de la provincia de Málaga pero con parte de terreno extendido sobre la sierra gaditana se encuentra la Serranía de Ronda Sonsoles fue riñe Jesús Sánchez cada viernes a las siete y veinte de la tarde son tus guías por Andalucía Serbia

Voz 8 04:09 Tejero con la colaboración de Endesa y la Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía

sería maravilloso si pudiésemos cadena del mundo pero entender su desórdenes ya un gran paso los días veintiuno veintidós y veintitrés de septiembre ven a Córdoba el Congreso del Bienestar Sabiduría y conocimiento el desorden del mundo hablaremos sobre las causas consecuencias y la realidad del mundo globalizado con Isabel Coixet Jordi Évole Ana Rosa Quintana José Álvarez Junco Montserrat Domínguez y muchos más entradas agotadas con la participación de Universidad de Córdoba Universidad Loyola Andalucía Universidad Internacional de Andalucía cátedra UNESCO de resolución de conflictos patrocinan Ayuntamiento de Córdoba Fundación Cajasur Diputación de Córdoba con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía Instituto Municipal de Turismo de Córdoba Endesa informe ex laboratorios este jueves en La Ventana Andalucía análisis de los cien primeros días de Gobierno de Pedro Sánchez en la comunidad autónoma contaremos con la presencia de Alfonso Rodríguez Gómez de Félix

delegado del Gobierno en Andalucía La Ventana Andalucía con Fernando Pérez Moneo

este jueves a partir de las siete y veinte de la tarde Cadena SER servicios informativos

Voz 1 05:30 sí

hoy por hoy en Málaga

Voz 12 05:43 Esther Luque hola qué tal buenas tardes doce y veintiséis minutos del mediodía enseguida el repaso a la actualidad de Málaga el PSOE ha propuesto esta mañana que el Ayuntamiento de Málaga prohiba la prostitución en todas las vías públicas de la ciudad como paso previo a su abolición hasta ahora que había buena hasta ahora sólo se sancionaba si se ofrecía el servicios sexual a menos de doscientos metros de un colegio o de una vivienda ahora contamos todos los detalles pero estamos pendientes de una nueva Dana una nueva depresión aislada en niveles altos made lluvias durante este próximo fin de semana en la provincia así lo refleja el pronóstico del Centro Meteorológico de Aemet en Málaga José María Sánchez la ULE hola buenas tardes

Voz 16 08:06 a saber cómo cómo

Voz 13 08:08 a los próximos pronosticó

Voz 15 08:11 los modelos bueno adelantando mucho José María Sanz

duda la actualidad cadenas eh

Voz 17 08:35 a debate la prostitución en la capital malagueña del grupo municipal socialista ha pedido que se prohiba esta actividad en todas las calles de la ciudad y que se elabore un plan integral desde el Ayuntamiento para luchar contra esta lacra nivel Sánchez

Voz 14 08:47 muy buenas hay que decir que es un debate complejo lo primero porque los hay

Voz 12 09:15 doscientos metros de centros docentes educados

Voz 1876 09:18 ambos parques infantiles zonas residenciales o de cualquier otro lugar en el que se realicen actividades comerciales o empresariales hay que decir Empresariales hay que decir que desde desde dos mil once aproximadamente está en vigor esta ordenanza que lo que se ha conseguido es que la prostitución desaparezca del centro histórico antes eran lugar habitual por ejemplo en la mira de Colom pero sí ha hecho que se concentre en los polígonos en concreto el del Guadalhorce hoy el grupo socialista ha pedido que se vaya más allá que se prohíbe a esta actividad en las calles de todo el municipio además que es acompañado por integrar para luchar contra esta lacra un plan del que aún no tenemos muchos detalles eso sí ellos insisten que será una forma también de empujar a la abolición de la prostitución que ya tendría que determinarse por parte del Gobierno central Daniel Pérez portavoz socialista

Voz 18 09:57 nosotros vamos más allá nosotros queremos que que no no haya ningún tipo de de prostitución en la vía pública cuando hablamos de prostitución hablamos de negociación te concertar de hacer pagos nosotros entendemos que esto no puede ser también tenemos que decir una cosa no queremos erradicar la prostitución de las calles para que se lleven a zulos nosotros lo que queremos que hice inicie una mesa técnica que pueda redacta un plan integral como tiene Sevilla que luchen contra la prostitución como sociedad éticamente tenemos que trabajar por abolir la prostitución por tanto desde el Ayuntamiento de Málaga dentro de sus competencias dentro de las competencias que tiene el Ayuntamiento de Málaga podemos dar un paso más yo exijo al Ayuntamiento de Málaga a Francisco de la Torre que sea valiente y que apoye la propuesta del Partido Socialista

Voz 1876 10:49 por ejemplo decían los socialistas que en Sevilla está prohibida la cartelería sobre prostitución en todo el municipio otra cosa serían los clubes de alterne que como decimos pues están a merced de un poco de lo que es legisle el Gobierno central que es el encargado el que tiene potestad para realmente prohibir esta actividad los socialistas han incluido esta petición la de que se prohiban las prácticas sexuales en todas las vías públicas en el conjunto de enmiendas presentadas hoy al orden a la ordenanza de Convivencia Ciudadana

Voz 12 11:15 nueva concentración de los médicos hoy

Voz 17 11:17 protestar por la situación en la atención primaria

Voz 1876 11:20 ha sido en el centro de salud de Portada Alta los facultativos vuelven a criticar la falta de sustituciones de tiempo para atender a los pacientes aseguran incluso que se están incumpliendo las retribuciones legalmente establecidas Antonio Martín presidente del Sindicato Médico

Voz 0577 11:32 seguimos procesando todos los miércoles

Voz 15 11:35 Julio Caro etcétera de salud en distintas

Voz 0577 11:37 pero salud o las la la situación en Málaga por la falta de tiempo para atender a los pacientes por la falta de recursos por la no sustitución por lo incluso por incumplimiento de unas organizaciones legales no porque cuanta variar cúmulos de cupo pero tampoco sé ese Fene se les pagan los complementos pertinentes pero bueno Málaga ya está acostumbrada y por desgracia está más ya lo normal es que sean con la provincia de preparación sanitaria de toda Andalucía

Voz 1876 12:08 los médicos seguirán con sus protestas frente a los centros de salud estas concentraciones hasta el próximo quince de octubre cuando está previsto que comiencen los paros por la Atención Primaria

Voz 12 12:16 doce XXXII más a asuntos la Guardia Civil ha logrado salvarle la vida a un inmigrante que acababa de desembarcar en una patera en una playa de Manilva

Voz 17 12:25 el hombre sufría signos de ahogamiento tuvieron que practicarle la reanimación pulmonar Ignacio San Martín

Voz 19 12:29 sí fue el pasado siete de septiembre cuando agentes de la Guardia Civil dictaron como una embarcación de inmigrantes se acercaba a las costas de Manilva por lo que se dispuso un dispositivo para evitar la llegada irregular de estas personas al llegar al lugar del desembarco observarán a unos quince o veinte inmigrantes que salieron huyendo de la playa hacia tierra firme y vieron que uno de estos inmigrantes se llama inconsciente entre las As con medio cuerpo sumergido en el agua expulsando espuma por la boca nariz y oídos los agentes priorizado su actuación antes que evitar la huida de los inmigrantes accedieron a la zona rocosa hasta alcanzar a esta persona a la que pusieron a salvo ante la gravedad de las lesiones que presentaba los guardias civiles tuvieron que practicarle técnicas de reanimación lograron salvarle la vida fue posteriormente evacuado de menor urgente al Hospital Costa del Sol de Marbella donde permanece ingresado como consecuencia de la entrada de agua en sus pulmones

Voz 17 13:17 íbamos con las novedades sobre ese explosivo que tuvo que es activarse ayer en la urbanización Los Monteros de Marbella ser cosa del sol José María Martín

Voz 0785 13:24 los técnicos especializados en explosivos ha desvelado

Voz 20 13:26 la van desde la Comisaría Provincial tras el aviso recibido ante un paquete sospechoso en la calle la banda de la urbanización marbellí según fuentes policiales los agentes no han podido determinar por el momento que el paquete hallado con tuviese explosivos como Sisa afirmó en un primer momento la investigación prosigue ahora para determinar con exactitud qué sustancias contenía este dispositivo hizo posible origen

Voz 17 13:47 y por segundo año consecutivo un autobús de la Asociación contra el Cáncer va a recorrer a partir de esta semana una veintena de pueblos de la provincia de Málaga informando sobre buenos hábitos de la exposición solar la campaña que comienza este viernes bajo el lema No hagas el gamba protege tu piel Francisco Aguilar ex presidente de ahí que embalado

Voz 21 14:03 XXI creo que ya hemos ido a veintidós porque no han olvidado hay otro pueblo que están obligando los pueblo obliga yo creo que estamos XXII pueblo que vamos ahí casi todo o gran parte no estoy de meternos la Interior aquí y además quedó lanzar co una historia no sólo estamos la Costa del Sol el sol con todo lo bueno que tiene también tiene algo mal hubiese malo es que puede propiciar el cáncer de piel cáncer que es muy peligroso y muy dañina pero que ese tipo de cáncer al igual que pasa por ejemplo en el cáncer de colon se coge a tiempo fue en una simple anécdota es sencillamente una pequeña redacción que te quita ese tumor ya está entonces lo esencial aparte de prevenir para que no entre el cáncer de piel es el coger el evento del género saber por eso estamos empeñados la situación en Málaga en que Málaga sea pionera en la lucha en la prevención de este tipo de casos

Voz 17 15:04 el Partido Socialista exige al PP en la Diputación que ponga en marcha el servicio de mantenimiento de los campos de césped artificial de al menos veinticinco pueblos de Málaga Irene Díaz ex diputada provincial socialista

Voz 22 15:17 los socialistas hemos instado al equipo de gobierno la Diputación provincial a que realice los trámites de contratación oportuno para este programa comience el día uno de enero de cada ejercicio y además exigimos que se ponga en marcha ya además de elaborar un estudio municipio a municipio para que la cantidad que tenían destinada que eran estos mil euros Se les integren a estos municipios ya que además de que el mantenimiento no lo ha hecho la Diputación Provincial estos pueblos lo ha hecho con fondos propios por ello los vende socialista exigimos una mejor gestión planificación y organización al servicio de la provincia de Málaga y que los señores y las señoras de Partido Popular dejen de jugar a la a la improvisación y al autobús

Voz 12 16:07 ayer conocíamos escuchábamos los demoledores relatos por

Voz 14 16:11 los comparecientes en la comisión de investigación sobre los expedientes de infracción que caducar hongo prescribieron en la Gerencia Municipal de Urbanismo entre el año dos mil seis dos mil dieciséis Un ex jefe de Urbanismo por ejemplo acusaba Teresa Porras de pedirle que mirara para otro lado con vías del Arenal

Voz 23 16:28 hoy toca aguijón Teo le hombros va por aquí

Voz 24 16:31 el aguijón de Theo un Picota

Voz 8 16:34 eso crítico sobre la actualidad cotidiana de Málaga

Voz 1 16:36 ayer dos funcionarios de Urbanismo en Málaga dos responsables del departamento de infracciones urbanísticas pusieron contra las cuerdas al equipo de gobierno del Partido Popular y en particular al alcalde al desvelar que recibían de sus concejales la instrucción de mirar para otro lado ante obras ilegales pues nada se dice en sede institucional algo así de tremendo y no pasa nada se describe esa escena siciliana que afecta a los concejales Teresa Porras y Francisco Pomares dos políticos de habilidades elásticas casi mis cosas para cruzar las líneas rojas pero mantener el favor del alcalde no pasa nada entonces Esther para qué sirve una comisión de investigación pues quién sabe quizá esta sólo sea una pregunta absurda como dónde está la otra mitad del medio ambiente o porqué abrimos la boca cuando miramos al techo de momento en Málaga tres comisiones de investigación después el museo de las gemas el escándalo de Limasa y ahora Urbanismo solo han servido para desvelar miserias de las que el alcalde como los viejos virreyes de las Indias acusa recibo pero no se da por enterado esta vez de la Torre ni siquiera ha asistido los concejales bajo sospecha bajo sospecha por pedir a los jefes de inspección que mirase para otro lado ante aquellas obras ilegales esos concejales lógicamente están haciendo una gran

Voz 24 17:59 carrera política en el Ayuntamiento de tan intentó Poli perdón en el Ayuntamiento de mala el aguijón de Teodoro León Gross

Voz 35 22:20 hoy por hoy no

Voz 1591 22:21 Málaga Esther Luque

Voz 12 22:24 sindicatos comerciantes consumidores el Partido Socialista han firmado esta mañana un manifiesto en contra de la propuesta presentada por el alcalde para conseguir la liberación la liberación horaria del comercio Carmen Gallardo buenas tardes

Voz 36 22:37 buenas tardes Comisiones Obreras considera que la nueva propuesta supone una modificación de las condiciones laborales actuales no sólo afecta al sector de ventas sino también al ámbito de la logística seguridad limpieza Fernando Cubillo secretario general de Comisiones Obreras

Voz 37 22:50 día no ya lo de la ciudad de Málaga sino que desde una posición de liberalismo extremo tiene en cal quiere modificar la la codicia de trabajo no solamente de los trabajadores y las trabajadoras del comercio opinó del conjunto de los Estado en el comer

Voz 36 23:14 según el Consistorio la liberalización del horario aumentaría en un dos por ciento los ingresos anuales en el comercio malagueño llegaría crear tres mil nuevos puestos

Voz 1 23:21 bajo UGT afirman que es una auténtica mentira uno

Voz 36 23:24 que eso favorece es la precariedad laboral se dañan a los pequeños y medianos comercios Antonio Solano representante de UGT

Voz 12 23:29 sí

Voz 38 23:31 también va a comprar el Medicaid de que con pero convertido ya de decreto días dice que se crearían tres mil puestos de trabajo en Toledo completamente lentillas más que mentiras es una es una mentira intencionada para cargarse de razones para hacer este poner aquí lo único que ocurriría dieras es este modificar digan las condiciones laborales de los trabajadores

Voz 36 23:59 por su parte la asociación de consumidores Facua defiende que la liberalización de los horarios supone un desequilibrio para la oferta de co comercial que se fomenta el consumo como

Voz 1876 24:08 el símbolo la García presidenta de facultados

Voz 38 24:11 que ha supuesto beneficios sociales se utilicen para el alguna en tenemos desde las mezquitas donar quería que venga concertar ya ese equilibrio de Indiana queríamos abrir cuando la fille de Alan entraba hacia esa superficie probablemente estén ahí lo tanta tanto que uno de postulación que ganancia

Voz 36 24:41 con la firma este manifiesto Comisiones Obreras UGT Facua la Federación de Comercio en Málaga y PSOE quieren conseguir que se mantenga el acuerdo vigente desde el dos mil quince por el cual en Málaga capital los comercios con una superficie mayor de trescientos metros cuadrados sólo tienen autorización para abrir su locales todos los domingos en Semana Santa y en agosto sino Se mantienen no descartan llevar a cabo manifestaciones de Comisiones Obreras han pedido a los partidos del Ayuntamiento que presenten una moción cuando la propuesta llegue al pleno

Voz 12 25:06 ayer le contamos que los padres del colegio infantil en el colegio de Infantil alta Maca de Nueva Málaga presentaron una recogida de firmas en la Delegación de Educación para exigir que se vuelva a abrir una tercera clase para niños de tres años recordemos que la dirección del centro se enteró dos días antes de que empezara el curso de que perdía esa línea ya tenemos la escuchamos a los padres hoy tenemos la respuesta es la delegación de Educación Isabel Ladrón de Guevara buenas tardes buenas tardes Esther la respuesta

Voz 1 25:30 en un comunicado que nos dice lo siguiente que el número de alumnos por aula de esta escuela infantil al tabaco se ajusta al establecido en la normativa el centro dispone de profesorado suficiente para atender al alumnado una vez finalizado el plazo de matrícula para segundo ciclo de Educación Infantil se autorizaron en la escuela el número de unidades que determinaban las matriculaciones realizadas dado que dicho número era insuficiente para la autorización de tres líneas se autorizaron en el mes de junio dos según la Junta de Andalucía pues a que el número de alumnos por grupo no superaba el ratio establecido en dicho nivel educativo que tienen personal es suficiente para tratar para atender a todos los alumnos por su parte los padres me pidieron reunirse con la delegada de Educación Patricia Alba ya desde hace unas horas están recogiendo firmas en change punto o RG más de quinientas personas en sólo unas horas han firmado esta petición la una menos cuarto

Voz 39 26:30 las cocinas

Voz 14 29:41 lector del diario punto es Ignacio Escolar

Voz 0785 29:44 ni el que fuera portavoz de juez así

Voz 14 29:46 veces para la democracia Joaquím Bosch presentan van a presentar en Málaga su último trabajo un libro que lleva por título el secuestro de la justicia virtudes y problemas del sistema judicial ellos dicen que han unido fuerzas para escribir un libro que es necesario que es incisivo que es pedagógico sobre la justicia tenemos al otro lado del teléfono al director periodista del diario punto es Ignacio Escolar buenas tardes

Voz 45 30:09 hola

Voz 14 30:10 bueno enseguida hablamos de ese libro pero hoy permítame que bromea con usted hoy miércoles después esta semana lo que llevamos de semana intensa y recomendarle que haga un libro sobre los máster en la Universidad

Voz 15 30:21 sí sí la verdad es que el último año de aquel ejercicio hemos dedicado bastantes más horas a estudiar los Masters irregulares de la obesidad remontar lo que muchísimos de los alumnos que tuvieran cascotes Dijon el título Ésa es en estos años en ese chiringuito académico que brilla Enrique Álvarez Conde

Voz 14 30:39 no se podría llamarse ser el secuestro de la universidad segunda parte no lo sé aclararlo todo

Voz 15 30:50 Nos pasa siempre cuando hacemos un trabajo prestigio estas características la investigación periodística lo que ven los lectores lo que publicamos es una parte de la historia una parte que es la parte que tenemos que contar porque al final pues el proceso de cómo se ha tenido esa información a las comprobaciones Anabel interna en la revelación de cómo se trabaja una noticia así se toda la intrahistoria que hay muchas veces Espanyol tres tanteo más que la propia historia Irán ganas de verdad Raquel y yo lo hemos hablado muchas veces de contar esa historia que tienen un montón de episodios yo aquí desconocidos

Voz 12 31:21 esto de los máster no ha terminado

Voz 15 31:24 nosotros vamos a seguir investigando y tenemos todavía más no que tener en cuenta que hablamos el Instituto Universitario que estuvo funcionando durante durante alrededor de quince años más o menos con total impunidad está inquieto que creo el que era en aquel momento rector de la Universidad hoy por cierto Pedro González precisan hoy por cierto magistrado del Tribunal Constitucional Trevijano lo que hizo fue para ganarse amigos Si apartados los enemigos enemigos siento un reino de taifas Un en este caso universitario algo eres una persona con una universidad donde tenía su propio cuentas propia las podía promocionar y premiar a su cuadrilla cámara de profesora sus discípulos como las llamaba él de esa manera gemelar un chiringuito académico que se convirtió en poco tiempo en un sitio donde había dos tipos normales y los que imperan alumnos con Estados con esconde o con poder en Administración Pública imputados del PP diputado del PSOE y que recibían un trato de favor qué más tarde además es alguien las administraciones acababa pagando subvenciones al al Instituto Universitario

Voz 14 32:33 la dimisión sí sí sí un poco aquí resumido no la dimisión de de Montón ha elevado muchísimo no el el listón de la limpieza democrática en este país todas las miradas se vuelven ahora Pablo Casado

Voz 15 32:46 ninguna duda sin ninguna duda porque es que además Pablo Casado es exactamente igual que no hay ninguna diferencia de trato de favor una vía rápida que los demás alumnos no tenía trabajos inexistentes que no enseñan a los enseñar probablemente por lo tienen motivos por los que no lo es enseñar montón incluso hay evidencias de una Carles me Pablo Casado publicamos a final de juventud entonces que Casado plagió páginas enteras de dijo que publicó un libro pagado por el Gobierno España son las castañas casado ya son plagiados casado ya sabemos que es un político que recibió un trato de favor pues con diferencia compás tenemos te montón admitir que Casado

Voz 45 33:23 bueno bueno

Voz 14 33:24 bueno el periodismo en este país que vive unos momentos interesantes es muy necesario presenta un otoño muy caliente verdad Ignacio Escolar vamos viendo mañana lo inmediato es que usted presenta junto con Ignasi con Joaquín Bosch el libro el secuestro de la justicia a nosotros nos habían enseñado lo de la independencia de los tres poderes esto es una milonga siempre lo ha sido

Voz 15 33:48 pues me temo que en España lo es porque reiteradamente y no lo decimos nosotros en el libro no cuenta lo que extremadamente consejo Europa distintos informes España es cuestionada en Europa porque los jueces del Tribunal Supremo no ascienden al máximo tribunal por criterios de mérito sino exclusivamente por su relación política poca gente sabe cómo se nombró juez del Supremo lo resumo muy corto hay mayorías parlamentarias nombrando a un consejo a dedo ese consejo a dedo nombrados jueces del Supremo con lo cual por poner un ejemplo cuando Pablo Casado vaya a ir al Supremo a que decida si eso no delictivo tiene responsabilidad penal por haberlo aceptado quienes van a decidir casado eso no es culpable o inocente deban hacer tres jueces promocionados por el PP de una jueza promocionada por el PSOE por voto pasar pues yo soy pesimista porque los jueces quedara tomar la decisión sobre si Casado es o no es culpable son jueces que les debe muchísimo al partido que preside Pablo Casado eso hablamos en el libro de secuestrar a la justicia que no es para todos los ciudadanos chinos sólo en aquellos casos no en todos los casos en aquellos casos importantes de algunos políticos pillados in fraganti y donde existe posibilidad de arbitrariedad también han pillado con la no sé cómo tienen suizas sino que existe un cierto grado de interpretación que tienen en el aforamiento y en cómo se nombran los jueces del Supremo una herramienta para la impunidad

Voz 14 35:13 ustedes afirman vamos categóricamente que el sistema judicial está en crisis con lo cual esto claro afecta profundamente a nuestra amistad democracia pienso en los oyentes en los ciudadanos en la ciudadanía en general que puede percibir que las leyes no siempre son iguales para todos no que una cosa es la ley otra cosa es la justicia

Voz 15 35:31 es que las leyendas son iguales para todos los es otra de las cosas pero también contando algo importante que España tiene problemas tiene muchos problemas en su justicia pero son problemas de países arrollado tenemos problemas incomparables con los que tienen el noventa por ciento de los sistemas judiciales del mundo como casi todo en estos momentos como entró en España está peor que uno más cercanos detonante de que Alemania que reñido que Holanda muchísimo mejor que la inmensa mayoría del mundo aquí lo tenemos problemas por ejemplo con unos que pasar en Latinoamérica que ya han jugado sino apaga el análisis para combatir el problema gestante exclusivamente en aquellos casos que afectan a quienes sí tienen el poder de influir sobre la carrera profesional de los jueces y fiscales que son los políticos que tienen el poder sólo en esos casos pero claro esos casos son muy importantes muy relevantes la ciudad

Voz 14 36:23 de impunidad totalmente yo no sé si se había escrito un libro tan a las claras como este sobre sobre la justicia sobre la realidad de la Justicia en España

Voz 15 36:33 yo creo que no y además tiene un valor porque tienes contamos estos son los menos un juez que es alguien que está impartiendo justicia en un juzgado de primera instancia en Valencia dejó es que he hecho lo todo lo que cuenta lo tiene que hacer con mucho cuidado y sin límite

Voz 14 36:46 claro eso sí iba a preguntar que no sé si toda la libertad claro si os ha reportado algún algún disgusto lo que comentáis

Voz 15 36:54 eso es muy difícil que me pasé me podría pasar no es agradable hacer amigos en la carrera judicial dedicándome a lo que me dedico no me acosaban porque cada dos por tres menos que en el juzgado la semana pasada

Voz 14 37:05 sí bocado reclamando como imputado

Voz 15 37:07 por revelar secretos acusado de Cifuentes

Voz 14 37:10 por si fuera de cárcel

Voz 15 37:13 hacen climas no entonces a mi llevarme mal con la justicia no me terreno de sobre todo porque es lo que me dedico es a meter el dedo en el ojo a los mismos que tienen contratos en el caso leemos tampoco es aceptable no porque él es el juez sometido a la disciplina de las posibles sanciones del CGPJ que es el organismo que como explicamos en el libro sirve comparan al control político de la justicia

Voz 14 37:35 a Ignacio es un libro muy sesudo sólo pueden leer periodistas jueces fiscales políticos

Voz 15 37:41 no para nada el libro hace una conversación entre nosotros dos que luego después sobre esa conversación escribimos para que tuviese pasa de ser un lenguaje al lenguaje escrito un poco más elaborado un poco más ordenado pero es un libro que está pensado inicialmente para que cualquiera no sepa nada de cómo funciona la justicia lo entiendo porque yo creo que lo que contamos en el libro todos los que salen de la justicia y de la salen lo que queríamos era contárselo a en no lo saben

Voz 14 38:06 Ana a las siete y media en el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga si quieren acudir es entrada libre hasta completar el aforo el secuestro la justicia virtudes y problemas el sistema judicial con Ignacio Escolar y Joaquím Bosch en Radio muchísimas gracias por atender la llamada cadena SER por ciento enhorabuena por ese premio que te han concedido

Voz 0202 38:21 Premio García Márquez de Periodismo la verdad

Voz 15 38:23 es el premio es siempre con contrastes de este oficio el jueves premia entre otras cosas por la publicar informaciones comuna de Cifuentes antiguo al juzgado no premiado sino imputado por exactamente los mismos hechos

Voz 14 38:36 hace un poco contradictorio pero es así

Voz 15 38:38 es un abrazo gracias gracias aquí

Voz 36 38:52 a esta hora la capital malagueña presenta tráfico alto en Muelle Heredia sentido oeste en la zona centro en calles como Carretería Álamos Atarazanas además niveles intenso en la avenida Colón Avenida Aurora en las carreteras de la provincia el tráfico permanece fluido y sin incidencias

Voz 12 39:30 ha sido el verano de las medusas la última plaga fue en dos mil doce si las medusas han venido para quedarse o si se trata de un fenómeno que se repite cíclicamente lo dirá el tiempo pero las administraciones se tienen que poner la las pilas porque esto afecta y mucho a la imagen del turismo de eso vivimos en Málaga después a partir de la una trataremos con empresarios administraciones especialistas de la mar el asunto de las medusas

Voz 2 40:02 es la una a mediodía en Canarias

Voz 0202 40:09 el PSOE pide de manera formal la dimisión del presidente del Partido Popular de Pablo Casado por su polémico Master petición que llega horas después de la renuncia de Carmen Montón por otro máster ampliamos Inma Carretero

Voz 0806 40:21 el PSOE pasa al ataque y pide al líder del Partido Popular que siga el camino de Carmen Montón que se ha ido sin estar investigara siquiera por los tribunales Adriana Lastra es la portavoz del grupo parlamentario socialista

Voz 48 40:32 el señor Casado lo que tiene que hacer es presentar su dimisión la exigencia ética en nuestra democracia creo que sea ejemplificado en el día de ayer con la dimisión de la ministra montón de la compañera Carmen Montón y ese es el camino que tienen que seguir el señor Casado porque como les digo y reitero si él no fuera diputado a día de hoy estaría imputado por la justicia por su máster en su no Master

Voz 0806 40:56 ha asegurado además Adriana Lastra que el presidente del Gobierno no tiene nada que ocultar y que su tesis doctoral está en el registro de la universidad uno

Voz 0202 41:04 informe elaborado por la propia Iglesia católica en Alemania documenta más de tres mil seiscientos casos de abusos sexuales cometidos por religiosos desde mil novecientos cuarenta y seis

Voz 12 41:15 la mitad de las víctimas tenía menos

Voz 0202 41:18 trece años datos revelados por el diario Der Spiegel abrimos línea con Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 41:23 Conferencia Episcopal alemana tiene documentados tres mil seiscientos setenta y siete casos de abuso sexual cometidos por mil seiscientos setenta sacerdotes desde mil novecientos cuarenta y seis hasta dos mil catorce Así se desprende del estudio encargado por la propia entidad a tres universidades alemanas y cuyos resultados publica hoy el semanario Der Spiegel el informe también revela es que la mitad de las víctimas eran menores de trece años y que en uno de cada seis casos sufrieron violación tres cuartas partes tenían una relación eclesial con sus abusadores sólo una tercera parte se enfrentó a un proceso eclesial al final del cual las sanciones fueron mínimas osea pasaron por alto los autores del estudio destacan que se trata de un problema masivo la Iglesia católica alemana que persiste en la actualidad

Voz 0202 42:04 continúan las movilizaciones de pensionistas que exigen subidas acordes con los precios esta vez a las puertas del Congreso de los Diputados donde se encuentra Miguel Crespo adelante

Voz 1591 42:14 en esta movilización que se está desarrollando de manera pacífica hay alrededor de un centenar de personas en su gran mayoría jubilados han cortado la Carrera de San Jerónimo la calle que bajara el Congreso de los Diputados reclaman con pancartas megáfonos mejoras en las pensiones aunque ha habido algún momento de tensión cuando han roto el cordón policial para situarse justo al frente del Congreso piden al presidente Sánchez que dé la cara y unidad política a la hora de defender las pensiones y mejoras en Igualdad Sanidad y Dependencia decía uno de sus portavoces que no van a permitir que esos señores que están reunidos en referencia a los diputados que hoy están en el hemiciclo en sesión de control Stephen ni un céntimo más y exigen que se rompa el Pacto de Toledo hasta aquí se han acercado algunos diputados de Unidos Podemos como John Evelyn Alberto Rodríguez que instaban al Gobierno a que se sitúe al lado de la gente defienda sus intereses y no siga decía velará el ejemplo del Partido Popular

Voz 0202 42:59 pues la electricidad que hoy alcanza un nuevo máximo anual en su precios justo lo que aupado los precios una décima durante el mes de agosto aunque el IPC mantiene la tasa interanual del dos coma dos por ciento la luz como decimos es hoy un euro más cara que ayer alcanzamos este doce de septiembre un nuevo máximo anual al pagar el megavatio hora a setenta y cinco euros con treinta y nueve céntimos la excusa esta vez es el mercado de CO2 el precio de contaminar y la previsión es que el precio de la luz siga encareciéndose como señalaba en la SER el experto en energía Jorge Morales

Voz 49 43:29 según vaya habiendo más demanda y con el frío eh según vayan vayamos dejan de verano lo que vamos a ocurrir va vamos a ver un récord tras otro salvo que el Gobierno intervenga corteza sangría sí

Voz 0202 43:41 el precio de los alquileres en España también subió un uno coma tres por ciento durante el mes de agosto estos son datos oficiales se suman ya veintidós meses consecutivos de encarecimiento hoy se ha presentado el primer informe sobre la investigación del cáncer en España la conclusión es que una estrategia a nivel nacional permitiría aumentar la supervivencia de los pacientes del cincuenta y tres por ciento actual al setenta por ciento en poco más de una década Sonia Ballesteros

Voz 1913 44:07 el informe recoge datos poco conocidos como que en España los ensayos clínicos no obedecen en su mayoría a las necesidades reales del cáncer sin a los intereses de los laboratorios es así porque el setenta y seis por ciento de esos ensayos los paga la industria farmacéutica un ejemplo el cáncer de páncreas el quinto inmortalidad ocupa el decimoquinto puesto en ensayos clínicos hasta ahora en España la investigación se centraba más en detección y diagnóstico y menos sin control supervivencia para obtener mejores resultados los expertos piden entre otras cosas un registro actualizado de la enfermedad que se garantice una financiación pública estable y mejorar la fiscalidad del mecenazgo científico una

Voz 0202 44:44 además una investigación de Naciones Unidas concluye que la mayoría de las batallas registradas en lo que llevamos de dos mil dieciocho en Siria incluyen crímenes de guerra con toda la información del deporte Sonia Lus buenas tardes

Voz 1914 44:55 buenas tardes los equipos vuelven a la normalidad tras los partidos internacionales todo gira por tanto ya en torno a la próxima jornada de Liga que se celebra este fin de semana lo que tenemos en marcha es la Champions femenina acaba de empezar el partido del Barça que visita al Kathy Gur ida en los dieciseisavos de final minuto seis de partido empate a cero ahora mismo en el marcador en baloncesto sorteo de la Supercopa que se va a disputar en Santiago de Compostela dentro de nueve días las semifinales quedará así Barça Baskonia y Obradoiro Real Madrid y dos cosas más en ciclismo Vuelta a España hoy tenemos la etapa diecisiete ciento sesenta y seis kilómetros con final en el balcón de Vizcaya en balonmano hoy comienza la Champions con Barça y Ademar León como representantes España

Voz 0202 45:32 yo les toda la información en tiempo de Hora catorce como José Antonio Marcos hasta entonces la actualidad continúa en Cadena Ser punto

Voz 45 45:38 no

Voz 2 45:42 los informativos escuchan la Cadena Ser

Voz 9 45:50 seis de sus emisores en Málaga

Voz 2 46:01 hoy por hoy Málaga

Voz 12 46:07 la una y seis minutos del mediodía arrancamos esta segunda parte del programa los miércoles debate sobre un asunto de actualidad ha sido el verano de las medusas la última plaga fue en el año doce en el año dos mil doce Si las medusas han venido para quedarse o si se trata de un fenómeno que se repite cíclicamente no lo sabemos lo dirá el tiempo lo dirá los investigadores los científicos lo que sí está claro es que es un asunto que hay que tomarlo en serio porque Málaga vive del turismo no hay peor campaña en los medios sobre todo en las televisiones que ver toneladas de medusas esparcidas sobre la arena de una playa algunos pensarán que la presencia de estos invertebrados no es un elemento disuasorio para elegir un destino pero esto es incompatible con la buena imagen del destino las administraciones tienen que ponerse las pilas y abordar soluciones y por ello de hoy hemos reunido aquí en la radio a empresarios administraciones y estudiosos del Mar para analizar todo esto y aclarar que ese va a hacer a partir de ahora hay voluntad de reacción bueno la mesa es amplísima la que tengo hoy aquí tenemos tiempo hasta las dos menos cuarto dos menos diez aproximadamente voy a ir presentando a mis invitados por el por la Diputación de Málaga en este caso Turismo Costa del Sol está con nosotros el consejero delegado de Turismo Costa del Sol Jacobo Florido diputado buenas tardes Esther gracias por acompañarnos Junta de Andalucía Rafael Salas es el jefe del servicio de Turismo de la Junta buenas tardes además de ser el presidente de la Asociación de la Prensa de Málaga empresarios de Pla de playa Manuel Villa Faina buenas tardes bueno gracias por acompañarnos a Ecos hoteleros Antonio Aranda secretario y coordinador del Foro Saneamiento Integral de la Costa del Sol o la Antonio buenas hola buenas tardes después nos acompañan del Instituto Oceanográfico está con nosotros José Carlos Báez que es científico tirador hora José Carlos buenas tardes tarde del Aula del Mar Juan Antonio López que es el presidente del Aula del Mar director responsable buenas tardes hola buenas tardes gracias por estar aquí Juan Antonio y ahora tengo por teléfono al consejero delegado de Acosol Mancomunidad de Municipios Costa del Sol Occidental Manolo Cardeña Manuel Cardeña buenas tardes

Voz 0785 48:26 él buenas tardes buenas tardes gracias por también acompaña

Voz 12 48:29 Carlos por teléfono en la emisora de Vélez Málaga está en directo Gregorio Campos presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental buenas tardes Gregorio

Voz 0785 48:41 hola muy buenas tardes gracias también por acompañarnos

Voz 12 48:43 bueno somos muchos yo tengo muchas preguntas pero quiero conocer para arrancar este abierto este debate sobre las medusas que era necesario hacerlo después de ahora en septiembre después de toda la temporada potente alta de la Costa del Sol quiero conocer un dato voy directamente a los empresarios Antonio este hecho hay datos ya eh ha afectado a las reservas turísticas de la Costa del Sol podemos afirmar o no bueno mucho

Voz 45 49:10 memos de datos pero no concretó de reservas que hayan podido cancelar por el hecho de de

Voz 14 49:16 el tema de la memoria como tú muy bien me han dicho