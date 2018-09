Hoy por Hoy Málaga (12/09/2018 - Tramo de 13:20 a 14:00)

Voz 0414 00:00 aún cosas que deberemos hacer pero insisto echando un problema solamente de una provincia sino que aquí aquí afectan varias provincia yo creo pues que deben de actuar la administración competente colaboración con otras administraciones para quieres

Voz 1419 00:13 luchar al Aula del Mar también al Instituto Oceanográfico pero tengo que ir a publicidad es la una y veinte llegados a este punto el debate por tanto estamos todos de acuerdo que sin alarmar sin crear mucho alarmismo hay que diseñar un plan contra las medusas eso estamos todos bien pues a partir de ahí arrancamos otra vez dentro de tres minutos

Voz 1 00:37 hoy por hoy Málaga Esther Luque

Voz 2 00:41 la matrícula para tu universidad en máster que buscas para completar tu carrera tus estudios en el extranjero necesitas ayuda para pilotos

Voz 3 00:49 con creer y realidad de Cajamar muchos estudiantes ya lo han conseguido entra en tu espacio joven de Cajamar y conoce nuestra financiación especial para estudiantes

Voz 4 01:00 Lucas García Clinton Cierco de veintidós de septiembre Auditorio Cortijo de Torres el cónsul sus grandes éxitos Manolo García el concierto veintidós de septiembre Málaga Manolo Dios medio vacía punto y puntos habituales Corazón corazón

Voz 5 01:24 si estás harto de escuchar las dedican a tu vecina instala en tu vivienda ventanas y puertas empecé solvente fabricadas con sistema con Berlín ir traje con tratamiento inoxidable encuentra las ventanas avenida Ortega y Gasset XXXIX al Pfeiffer proyecto

Voz 6 01:39 los punto com ahora podría informarte sobre el síndrome posvacacional o inventar el de que esto solo acaba de empezar o pasar de síndromes y subir el Everest podría ser de los que hacen lo de siempre o cree más hazte con el nuevo si ácido en Edition más equipado con llantas de aleación pantalla táctil a color sensor de parking trasero hoy mucho más por trece mil novecientos noventa euros vino verlo Automóviles Rueda

Voz 2 01:59 concesionario oficial sea para Málaga y ahora también en Antequera y Vélez mal

Voz 1203 02:02 haga vital dejó abrir mal el primer centro residencial para personas con discapacidades físicas son atención centrada en la persona de un plan personal de apoyo acogedoras habitaciones y zonas de estar con equipamiento de última generación para favorecer su autonomía cocina propia elección deben

Voz 7 02:16 en bici tenemos nueve cinco uno veintiséis cuarenta veinticuatro veintiséis cuarenta veinticuatro heroicidad Italia Teatinos aunque no lo parezca

Voz 8 02:24 esa cafetera que vais allí es mi coche le tengo tanto cariño pero me quita la ilusión

Voz 9 02:28 en una ocasión picor Chen que tocar

Voz 10 02:38 Nieto ocasión cruce de Churriana frente a Ikea vueltas una persona para incorporar a tu empresa busca son curso de formación para ampliar tus opciones de encontrar un empleo de ENA Lynce bosques asesoramiento técnico antes de empezar con tu negocio buscas financiación para alcanzar tus sueños empresariales ven Lynce IMFE Instituto Municipal para la Formación y el Empleo del Ayuntamiento de Málaga Málaga funciona

Voz 4 03:03 no

Voz 11 03:09 el dieciocho de septiembre traseros de pollo a uno con veintinueve euros el kilo de pollo a tres con noventa euros el kilo comprando en el te ahorras mucho dinero y comprueba

Voz 12 03:22 tal vez años dentro de la increíble gira mundial de violín viajará a Málaga el veintitrés de septiembre de luces nunca visto Llum sabido espectacular Domingo veintitrés de septiembre a las diez de la noche en el Auditorio Municipal y Cortijo de Torres Málaga venta de entradas en Ara Malikian punto com

Voz 13 03:39 aquí lo reparan todos inserta lo repara

Voz 14 03:42 la consola del ordenador todo a que el coche no coche creo que todo manzana no reparamos todo telefonía informática hay consolas todo manzana potros

Voz 1704 03:52 encontrar en el palo Rincón pueblo Fuengirola bien los centros comerciales de Rincón de la Victoria Rosaleda allí en la nueva tienda del Carrefour Los Patios todo manzana a punto com

Voz 13 04:01 sesenta años cumplimos en muebles Bandera Vivar y lo celebramos como un quince por ciento de descuento en todos nuestros productos del folleto actual muebles tocó

Voz 1322 04:12 criarte tu conservatorio privado en Málaga música danza teatro inicia a tus hijos desde los tres años o cursa estudios oficiales el enseñanzas básicas y profesionales matricula de plazas limitadas grupos reducidos y por edades arte punto net más de una década de calidad y excelencia

Voz 1419 04:34 hoy hablamos sobre las medusas hay preocupación en el sector turístico sobre este asunto hemos reunido aquí a empresarios administraciones estudiosos del mar que no los escuchado todavía en la primera parte de la tertulia Juan Antonio López el Aula del Mar hijos y Carlos Báez the no gráfico cuál es vuestra opinión sobre esto es están armando demasiado está exagerando el efecto de las medusas o no realmente ha sido así necesarios

Voz 16 04:59 bueno pues buenas tardes de nuevo me gustaría comienza diciendo que la medusa es un componente más de la biodiversidad marina y Medusa tiene que haber en el mar es normal que haya menos en el mar

Voz 1419 05:11 no vamos a extinguirlo activamente

Voz 16 05:14 es de hecho juegan un papel importante dentro de lo que es el ecosistema marino además la Medusa que la pelota no te Lucca a la que no ha afectado también han venía otra Medusa la que realmente molesta un poco incordio eso es la pelaje no te Luca porque es la que pica no por qué estamos este años preocupado amor habla sin ningún pago

Voz 1419 05:38 hay preocupación porque lo que no es

Voz 16 05:41 normal porque en Medusa tiene que haber lo que no es normal es que determinados años hemos detectado que se agrupan informal lo que nosotros llamamos enjambre fueron una enjambres que se mueven no no son persistente en determinadas playas en la idea esta esta concepción de que llega una playa Se establecen ahí tal y echan allí el verano no eso no es correcto esa La medusa aunque sí que puede tienen alguna iniciativa de para nadar y moverse en realidad se dejan de llevar por las corrientes lo que hacen es que se quedan reclutan a lo que él por la corriente predominante que el giro de Alborán hice se quedan todo el verano el gran entonces van sistemáticamente visitando todas las playas es realmente la la medusa que visita a Almería al cabo de una semana bien aparece otra vez por Estepona por Marbella Ibar cíclicamente el realmente hay playas que son menos propensa llegara hasta avenida de enjambre pero por la orografía la topografía del terreno que es lo que ha pasado este año bueno escucha a algún contertulio el agua más caliente que entran bueno en realidad nosotros Mona Lisa La Ser histórica de porque es cortas no tenemos muchos datos y es verdad que hemos visto que hay un componente cíclico relacionada con el clima en realidad una oscilación climática y una oscilación climática que es la que va a predominar todo lo que es el componente climático del del del Atlántico Norte de alguna manera está relacionado con con este componente y con los extremo que pasa que el el cambio climático que tan famoso que que el que estamos sufriendo ahora mismo en cambio climático en realidad la concepción que se tiene que va a incrementar el clima un poco bueno suben a subir un grado la temperatura era más

Voz 17 07:32 el grado más un gramo menos tampoco afecta

Voz 16 07:35 sí pero es que ese no es exactamente lo que sucede lo que sucede en el ecosistema es que van a producirse una serie de efecto climático a gran escala lo que hace es que son cada vez lo los procesos más extremo por ejemplo vienen más Arús huracán o bien en el la zona de de Estado unido lo estamos viendo ahora y cuál es la respuesta aquí en el Mediterráneo bueno porque en el mar de Alborán por determinadas circunstancias se calienta

Voz 1419 08:02 esos años

Voz 16 08:03 precisamente cuando cuando vienen lo han coincidió con el nombre de la medusa es decir debido a este extremo de complemente climático lo que hemos llega a la conclusión de que es una cosa que

Voz 18 08:16 va a ser recurrente

Voz 16 08:18 ID pronosticar se lo lo lo modelos que tenemos va cada vez cada año un año más más persistente

Voz 1419 08:27 no Juan Antonio Bueno abogada del buenas tardes buenas

Voz 19 08:30 el una yo me gustaría dejar claro lo primero es que no partimos de cero si éste no es el año cero de medusas en el año dos mil nueve El Ministerio del antiguo Ministerio de Medio Ambiente ya lanzó un programa a nivel nacional sobre prevención información de medusas porque el año anterior dos mil ocho efectivamente ha habido un pico de medusa en todas las costas españolas en el año dos mil doce o directamente el presidente de la Diputación de Málaga área donde todos nos llamó y nos dijo por el tema es esa preocupación que ya asistió ese año que fue un año importante que a ver si nos planteábamos algún tipo de programas para prevenirlas fue cuando creamos el programa Info Medusa el programa Info Medusa está funcionando muy con la Diputación de Málaga desde el año dos mil trece hasta ahora son seis años nos haya ayudado primero a dar una información ciudadana cosa que somos pionero en todo lo que es la costa malagueña de la provincia de Málaga con respecto al resto de toda la costa española además hemos estado asesorando a todos los y las personas que atienden en primera línea de playa sobre las especies que hay lo todos los problemas etc y todo eso también ha ayudado creamos en su momento la aplicación una aplicación única que además ha recibido varios premios

Voz 0414 09:52 Paul Pierce uno en ciencia ciudadana

Voz 19 09:55 damos paso a que haya una participación y eso no está dando una información importantísima para saber realmente si estamos hablando de un fenómeno y eso es punto

Voz 21 10:05 cuál Rico han venido para quedarse

Voz 19 10:08 primero que nosotros no dimos cuenta en el año dos mil doce fue que no estamos hablando de la costa de Málaga estamos hablando de todo el Mediterráneo incluso en ese año había habido problemas de medusa en el mundo entero en la costa australiana ha estado unido es decir en general aquí este año este año si sigue habiendo problema efectivamente en el Mediterráneo nosotros no somos los más afectados yo he estado hace poco en en Menorca en en una charla que estaba trabajando allí y ellos están ya habituado a ello saben que cuando llega las medusas en las playas del norte se van a las a las Claire de sur y viceversa no entonces lo que tenemos que tener claro bajo mi punto de vista es que la medusa a Aquí hay que tiene como una visión ecosistema ICA de del problema es decir la medusa es un fenómeno así son parte de ecosistema como bien ha dicho José Carlos además también sonó indicadores de que efectivamente esto como el cambio climático hay quien se lo cree que no se lo cree pero nos ayuda también a adaptarnos a también a saber actuar en ese sentido por supuesto no se trata de crear barreras eh yo me hago yo yo siempre digo que la medusa pasa un poco como los mosquitos cuando hay un escrito empezamos ya oye esto que hay que hacer algo no bueno hay formas de prevenirlo no hay formas también de manera natural hay que buscar soluciones basada en la naturaleza

Voz 1419 11:25 por tanto hay voluntad de reacción de hacer algo desde la Diputación desde la Junta de Andalucía Rafael tú decías antes no hay un estudio hay voluntad de sentarse todas las administraciones con los empresarios con el Aula del Mar Constitución no gráfico se ha hablado sobre esto hubiera voluntad

Voz 0414 11:46 copiando el sentido que bueno solo técnico lo que tienen que decir no oye las soluciones que como muy bien ha dicho el presidente uno armar que dentro de la naturaleza pues a fecha ni mucho menos no como bien ha dicho el aquí del representante edito uno gráfico ellos cumplen una función ecosistema pero

Voz 1419 12:05 quién tiene que da ese paso ir reunir a todos en una mesa

Voz 0414 12:07 cómo no la pronta eh creo que de verdad es butano me polemizar hecho en un problema que afecta a un territorio algo que afecta Bill había dicho vino a todo esta parte del Mediterráneo por lo tanto debe ser la la Junta de Andalucía que de la que dé un paso debe de pilotar hechos históricos las administraciones uniendo uniendo no ha repecho vamos yo así lo entiendo porque es un une no es un problema netamente de un de un ente un territorio particular sino que afecta a una gran parte una parte importante del de la geografía andaluza por lo tanto creo que debe ser el ente que debe de de tirar al respecto

Voz 1419 12:47 el asfalto no es político de Turismo de la Junta

Voz 18 12:50 pero lo que sí está claro es que nosotros somos destino de sol y playa el sol lo tenemos no son no nos trae nada más que sol y algunos problemas médico pero bueno eso siempre está ahí y la playa Si la playa se nos altera pues hombre sino está alterando la la clave de El asunto no yo estoy convencido y seguro que este es un tema de una gran transversalidad igual que es un tema que tú dice Jacobo que tienen que participar toda la administración en este país pues tienen que participar también en la Junta Andalucía estoy convencido que eso Seara la lata de aquellas administraciones dentro de la Junta hay que tienen

Voz 1419 13:35 ciencia competenciales vamos a ver Turín

Voz 18 13:38 no es un un una administración que no tiene competencia en el tema del mar ni de aparente pero no por experiencia yo puedo vaticinar con toda seguridad que la Junta está ya pensando en buscar una solución con los técnicos de todas las administraciones y que eso Sara implementará en breve plazo yo creo que eso será será

Voz 1419 14:07 pero porque va va a poner en marcha un bueno yo yo no tengo conocimiento encuentro Pla pero

Voz 18 14:14 qué se está hablando es que puede haber hiló debe haber hilo hiló va a ver pero ahora mismo no está digamos implementado pero hay que hay que evidentemente no sentarnos todas la administraciones para ver qué solución le podemos dar una de las soluciones es el tema de la imagen no el tema esa imagen de de la industria de sol y playa es muy importante que la gente el sepa que hay una medida que semana tomar una medida en que esa medida a van a redundar en que esto se pueda solucionar a lo mejor

Voz 20 14:50 eh

Voz 18 14:51 pues habría que buscar una manera natural de acabar con con las medusas no o una manera económica a lo mejor tenemos que una utilidad a la medusa para la industria farmacéutica o para la industria farmacológica para industria de de la belleza he leído algo de eso no entonces a lo mejor por estoy dando una idea no unidades que podría ser que podría ser pero evidentemente nosotros estamos preocupados por esto y estoy seguro que la Junta va a tomar cartas en el asunto

Voz 1419 15:24 Antonio Gregorio y Manolo que estáis más alejados de aquí ellos escuchamos menos Vermeer

Voz 22 15:32 yo creo que tenemos que trabajar conjuntamente todos desde la Mancomunidad en los municipios costeros se han reunido ya han tenido ponerle las técnicas para buscar posibles soluciones pero yo creo que hay que estudiar escénicamente que él dicen exacto para poder de hacer alguna acción que no sea agresiva con el medio ambiente pero para poder buscar alguna o algún tipo de solución yo creo que el diagnóstico todavía nadie tiene claro que lo quería todo de concretar cuál es la causa fundamental de viejas circunstancias yo creo que que el Mars está no está contestando a ese mal comportamiento aparte nuestro con los temporales con esta serie de medidas que están apareciendo y hay que tomar pues hay que contar citaciones que está dando na

Voz 0414 16:18 pero bueno yo creo que aquí tenemos dos instituciones que de esto saben que yo no he deben de saber que tenemos aquí en mi instituto nacional es decir no tenemos que ve a cualquier ente aquí en Fuengirola no es decir que tenemos que tenemos investigadores científico violó o duración que requieren necesario para que nos digan que tenemos que hacer lo que podemos

Voz 1419 16:42 qué podemos hacer actos que lo está

Voz 19 16:44 comentando antes José Carlos efectivamente estamos hablando de un fenómeno cíclico que se está repitiendo con más frecuencia es así se está viendo la medusa es un enjambre son animales muy primitivo y por tanto como he dicho ante el ejemplo de los mosquitos no están indicando que efectivamente hay un desequilibrio Marín

Voz 1419 17:03 Juan Antonio tú como presidente del Aula del Mar que aconsejaría salas administraciones

Voz 19 17:08 bueno lo primero que aconsejaría que efectivamente haya una coordinación una coordinación por primero por el interés a todos los niveles ambiental social económico y por tanto hay que buscar soluciones que realmente no no a corto plazo es si yo no estoy muy de acuerdo con esas soluciones que al final pueden ser contraproducente pues se crea barreras

Voz 21 17:31 he hablado mucho no yo en la red de yo hago nota

Voz 1419 17:34 las zonas de baño yo me acuerdo agua

Voz 19 17:37 la me contaba que cuando era pequeña en el colegio ese fueron Almond a los Montes de Málaga a reforestar el cuando la filosóficas acabó con todo aquello IESA grandes riadas pues como se solución no la riada con el tiempo ha sido con esa reforestación no no haciendo de de Málaga un muro gigantesco para que no no lleguen

Voz 18 17:58 Joan sí que hay que buscar esas soluciones

Voz 19 18:00 qué reforestar el mar hay que hay que buscar esa que que el mar sea más atractivo todavía si esas playa que todavía vamos a tener más turistas

Voz 1419 18:10 cero gráfico y enseguida ecos venga

Voz 16 18:12 sí bueno mi consejo es que realmente lo estamos viendo desde el punto de vista de tierra y un problema marino es decir cuando ya lo vemos el problema es cuando ya no llega a la playa ya están en la orilla y le pica el niño no yo creo que que el problema hay que solucionarlo más en el mar el nombre científico de esta medusa pelaje ti pelaje hace alusión a Piélago al al medio pelaje ICO alta mar es decir que que realmente donde se forma el enjambre es en alta mar entonces donde se reproducen y donde ya se dejan de de llevar por las corrientes yo creo que es en alta mar donde habría que de alguna manera mono autorizar donde se forman enjambre veía decidí si se ataca o al enjambre en alta mar antes de que llegue a costa cuando llega a costa ya es realmente difícil y cualquier otra medida como Rede y tal yo creo que son pueden ser contraproducentes

Voz 1419 19:04 Antonio Antonio Aranda de Aehcos yo me paro

Voz 23 19:07 muy bien esto que estábamos comentando hay discutiendo de que hay que hacer más estudios como siempre pasa vamos a hacer un estudio era no el año que viene a lo mejor tenemos la suerte de que no hay medusas ya les tira mucho porque ya es aquel paralizado y tal no el tema de las redes estaremos tras lo que no funciona porque en la Manga del Mar Menor nosotros desde Aehcos en el foro Memento hemos tenido contactos con ellos no han dicho mira lo que él la boca de la manga sí que funciona un poco porque es un tema muy concreto un espacio muy reducido entra las medusas porque son animalitos entran por traslado en alta mar olvídate que eso no funcionó nosotros no podemos ponerle puertas al campo a mi opinión ahora bien mientras que este estudio se hace y no se hace que pueden pasar tres cuatro cinco años o veinticinco como el saneamiento cuarenta que el foro lo saben todo conmigo sabemos cómo funcionan estas historias a lo mejor lo que hay que hacer es el compromiso como se ha hecho en otro sitio y también ha hecho este verano que los treinta barcos quita mal llamados quitar natas que hay porque se dedican también a a recoger esto estos animalito que me consta que han recogerlo

Voz 1419 20:07 de hecho Gregorio y Manolo ha recogido

Voz 23 20:10 no lo mejor también hay que tengo un compromiso con las cofradías de pescadores decirles señores pongan estará a su disposición les vamos a pagar tanto vamos entre todos a paliar el problema mientras se hace esto es viable mancomunidades esto es viable

Voz 22 20:23 a ver buenas dudó pero estamos muy convencido también con ello yo sí era lo que nos avisaba que salían por la tarde a la zona avisaban a los brazos de Acosol y de control de agua sí que habían cogido su uso para el día siguiente plantea la botella de colocación debacle de recogida Bastida están ahí y son muchos los que sean que sean recogido que han evitado que esas tolerada llegarán al mar no con lo cual era y es un remedio que se que se que se ha puesto en marcha por parte de la mancomunidades

Voz 8 20:53 Gregorio yo algunas consideraciones primero pues no no restara importancia al problema que lo es valorarlo en su justa medida que tenemos que hacerlo luego lo que se está haciendo bueno como decía el compañero de la otra comunidad nosotros la posibilidad que tenemos de la Mancomunidad Sarkía pues han recorrido este año para que tengo un dato los oyentes cuarenta y siete mil ciento veintiun quiero kg pero de materia orgánica esto no sólo las medusas están bien algo hay animales muertos parece muerto pero bueno hemos otra durante tres meses se están recogiendo de la medusa ahí es donde vamos trabajar Il otro tema el tema político que el que me pregunta le preocupa la oyente el compañero deprimo y por supuesto al sector tan importante como el sector turístico ahí es verdad que la institución tenemos que ponernos de acuerdo y y habrá que hablar hemos hablado del Aula del Mar que está aquí representada Instituto Oceanográfico también la UMA yo creo que la UMA también tiene mucho que decir serían los técnicos los que tendrían que quede sino a los político sabe donde y cuando podemos actuar no por supuesto la Junta como el resto de administraciones tenemos que estar ahí porque un problema

Voz 1419 21:52 Gregorio la Junta debe encabezar un poco arrastrar un poco todo este movimiento este plan está sentarnos en la mesa es la solución que debe tirar del carro

Voz 8 21:59 yo pienso que si nosotros recientemente en el mes de julio cuando problema estaba vigente tuvimos en pleno y la Mancomunidad donde todo grupo político por unanimidad después hicimos la moción institucional puede acordaba muy pensamos en pedir ayuda sobre este asunto como digo en primer lugar a la Junta de Andalucía la Diputación a todas las administraciones supuestos técnico muy importante la participación en este tipo de proyectos que no se quede como decía otro contertulio en un proyecto en una idea pero es muy importante la participación del Aula del Mar del Instituto Oceanográfico Hydra Universidad de Málaga son los digo lo que lo tienen que determina los político las opciones que debemos llevar a cabo yo estoy seguro que la Junta va a encabezar este este problema elevado buscar solución seguro

Voz 20 22:40 de hecho vamos a ver en la preocupación ya decir que tenemos una visitante que tenemos la presidenta y por lo tanto está preocupada de hecho se preocupe mucho uno días que estuvo aquí en Torremolinos vino reunión

Voz 1419 22:54 la presidenta Susana Díaz sí sí

Voz 20 22:57 reunió tanto me llamó y me dijo que les reuniera a tanta gente de hamacas como chiringuitos como zona náutica bueno la verdad que a la hora la verdad él apartó accidental mío tantas como ha podido ver en la pata maneja hice preocupa mucho el tema hoy tiene claro que dijo que habría que hacer una tener una solución a este tema lo que pasa que ella tampoco obvió la gravedad hasta enorme que estamos poniendo mi en esta mesa yo para la prensa yo creo que en esta mesa hay mucho más grave Barrera al mar ponerle al mal estamos hablando bueno estamos hablando una cita pequeñita a cien metros para que los niños y los mayores también estamos poniendo barreras y cada x tiempo no ponerle absolutamente nada es decir que esas eran las cosas es una barbaridad y lo que ha dicho mi compañero llevan no retoño dice valorado el año que viene si el agua menos caliente que nos acerca a la orilla o yo estoy convencido estoy igual que lo de la nata yo discuto con la Universidad de con él y junto con él porque no estoy de acuerdo con lo que ellos dicen que es totalmente diferente a la a la auténtica realidad yo discuto con ello el año que viene no hay y no pasa absolutamente y esto se olvida estos son cíclico en el año ochenta y ocho yo me acuerdo que fue era segregación de Torremolinos de Málaga bueno pues lo que le dijeron es que los Málaga buenos había mandado las medusas a Torremolinos eh oye la segregación pues en el año ochenta y ocho menús además es que esto pasa continuamente y me usa todos los años en la manga no se puede bañar la gente y se baña porque si si si tuviéramos la medusa que tiene la manga por ejemplo o que tiene Granada como ha dicho la gente no se añadía hay muchísimas maqueta pasando esta lo que pasa es que yo creo que éramos mucho tema yo creo que hay soluciones absolutamente para todo lo que hay es que estudia la bien técnico lógicamente tendrá que estudiar cuál es la manera yo digo que la la las tortugas que sopló las hacemos que son la que se lo comen se reproducen no como conejo pero casi eh bueno tanto que reproduzca mucha mucha mano

Voz 1419 25:01 bueno son las dos menos cuarto tengo que ir a publicidad y enseguida ya terminamos despido

Voz 4 25:17 después gastronomía en acción Vicky Málaga ofrece al restaurador las nuevas tendencias en alimentación y una amplia gama de vinos cavas y champán victim Málaga pasión por la gastronomía Corazón Corazón Corazón de

Voz 5 25:34 yardas de natas que les dedican a tu vecina instala en tu vivienda ventanas y puertas CBC Solberg fabricadas con sistema con Berlín is con tratamiento inoxidable encuentra las ventanas avenida Ortega y Gasset XXXIX alféizar proyectos

Voz 6 25:49 punto com

Voz 25 25:52 coches muchos coches muchísimos coches y queremos comprarte el tuyo te ofrecemos la máxima tasación mejor precio garantizado como algo inmediato aquí todas las gestiones gratis acude al especialista hay recibe lo máximo por su coche a Saura tu tasación gratuita online o visitan

Voz 26 26:06 los en Der mi coche punto es estamos en el aparcamiento del Carrefour Los Patios Málaga

Voz 27 26:11 puede que aún no lo sepas pero ha llegado tu momento viola la ocasión que estabas esperando dio la sensación de que todo va sobre ruedas viola el mejor asesoramiento incluso sin salir de casa dio la tu próximo vehículos seminuevos viola o la motor el nuevo centro de ocasión de grupos a motor con la motor punto com

Voz 2 26:35 hace unos años pusimos las puertas en el cielo y ahora nos ha llamado San Pedro para que le pongamos los armarios en de la cocina nueve cinco dos tres seis uno tres cuatro uno o entrantes es a punto com

Voz 28 26:46 pues Amelia me va a petición de un poco de normalidad con

Voz 1419 26:49 tras ir al gimnasio tomarme mi

Voz 28 26:51 Cage en el salón cada mañana en septiembre

Voz 29 26:54 el litro de leche President entera semi o desnatada acero con cincuenta y nueve la caja de dos kilos de Colacao o les Quick a7 con lo veinte y quince supermercados

Voz 30 27:04 tú eres fontanero y buscas el mejor proveedor de materiales su SAT la mayor variedad de productos para fontanería Ibáñez y el más completo asesoramiento su Safe distribuidores oficiales de Cerámicas Gala grifería tres o Juncker se entre otros Tasio de la Hispanidad siete Alhaurín de la Torre y calle moscatel veintinueve Arroyo de la Miel

Voz 7 27:21 campo punto es que entrenador galo VI Málaga abierto sus puertas al VI mal ahora es el nuevo

Voz 31 27:28 es Ignacio de vehículos industriales de Mercedes Benz difuso en Málaga doce mil metros cuadrados de instalaciones con servicio veinticuatro horas taller de mecánica carrocería zona de descanso y ofertas de apertura inigualables aprovecha porque solo este mes por motivo de la apertura si vas con tu camión mientras en el sorteo de un reloj Mercedes

Voz 5 27:43 a qué esperas zanja el VI Maragall concesionario y taller oficial Mercedes Benz impuso en la provincia de Málaga polígono industrial Guadalhorce calle Malta diecisiete a al V y Málaga punto com

Voz 14 27:54 aquí no reparan todos si se te rompe el pelo reparar la ordenador todo todos los si aquel coche nos el coche creo que todo manzana no reparamos todo telefonía informática hay consolas todo manzana los

Voz 1704 28:06 encontrar en El Palo Rincón pueblo Fuengirola y en los centros comerciales de Rincón de la Victoria Rosaleda allí en la nueva tienda del Carrefour Los Patios todo manzana a punto com

Voz 7 28:16 qué tienen en común la matrícula de la universidad un máster posgrado estudiar en el extranjero que cuestan mucho dinero

Voz 3 28:23 pero tu futuro no tiene precio entra en tu espacio joven de Cajamar y conoce nuestra financiación especial para estudiantes

Voz 1432 28:29 es Hamdan andan barre su tienda de productos y alimentos naturales vitaminas minerales y productos orgánicos para una nutrición deportiva y saludable belleza natural higiene y cosmética andan Barrett en Marbella Fuengirola Torremolinos plantan Barrett punto es jodan andan Barrett garantías de calidad natural

Voz 1610 28:51 Navarro Hermanos me lleva al Gran Premio de Aragón dos mil dieciocho entre en facebook punto com barra Navarro Hermanos cricket me gusta dispondrá se entrar en el sorteo que dos pases de pago vive el motociclismo desde la primera fila navarros manos todo sobre ruedas

Voz 1 29:10 hoy por hoy Málaga Esther Luque

Voz 1419 29:14 continúa aquí el debate sobre el asunto de las medusas decía Manuel Villa Faina este año no hemos tenido natas pero es verdad tenido Medusa pero esto es cíclico también no lo que hay que tener algo siempre porque si no podríamos hacer tertulias bueno sacaba la temporada fuerte de verano de la Cuesta el sol las medusas han sido sin duda

Voz 1 29:34 bueno pues un tema

Voz 1419 29:36 recurrente porque han estado ahí verdaderamente no es hay datos los investigadores lo científico han dicho ha habido una plaga de medusas este año dos mil dieciocho en las costas del mar Mediterráneo por supuesto estamos afectado la Costa del Sol una última reflexión para terminar la idea es que hay intención de sentarse en una mesa de estudiar este asunto los consejos últimos consejos de los expertos también el resto administraciones y empresarios oceanográfico muy breve

Voz 16 30:09 pues ya como último con consejo no olvidar este evento de este año porque no va a ser una cosa frecuente pero volver a sucede ir tenemos tiempo para sentarnos

Voz 8 30:20 estudiando Ia haré

Voz 16 30:22 claro no de alguna medida gracias José Carlos

Voz 1419 30:25 Sáez Aula del Mar Juan Antonio López

Voz 19 30:27 yo digo que hay que grabar demasiado el tema pero tampoco hay que olvidarlo que la medusa no sirvan para prestar más atención en tener el mejor litoral que podamos

Voz 1419 30:37 Rafael Sala jefe del servicio de Turismo de la Junta

Voz 18 30:40 el turismo no tiene riesgo cero en cualquier parte del mundo en uno hay atentados en otro no hay seguridad ciudadana en otro o no hay seguridad América aquí tenemos todos esos servicios garantizados el coste y el riesgo aquí en la Costa del Sol y la provincia de Málaga Riesgo el turista es es casi cero no que haya Medusa yo no volví a llamar anecdótico pero tampoco lo esas queremos demasiado es verdad que están ahí que son molesta a picaba este año varias mal bañando me pero no lo exagera hemos porque este es un destino muy muy completo

Voz 1419 31:18 con Jacobo Florido consejero delegado de Turismo Costa el Sol bueno bueno yo lo que pido es que él

Voz 0414 31:24 la Junta Andalucía puede tome las riendas de hecho que no mire para otro lado y que aquí tendrá estacione en conjunto para trabajar porque yo Ike señores señoras tenemos a a varios institutos muy importantes junto con la UMA tenemos lo mejorcito de décadas casa para trabajar respecto y que debemos los mimbres para ello

Voz 1419 31:42 Antonio Aranda ecos

Voz 23 31:43 yo digo que si quieres que algo no funciona crear una comisión no que sí

Voz 1419 31:46 ah sí

Voz 23 31:50 entonces lo que yo sí pido desde Aehcos es que mientras esta comisión sea creo no se crea ese hace el estudio se deja de hacer que incremente los barcos quitan altas y que firmen un convenio con las distintas cofradías de pescadores tanto occidental como oriental y el momento que tengamos una plaga que este eso ya preparado

Voz 1419 32:05 Manuel Villa faena empresarios

Voz 20 32:08 la gravedad que es el está dando yo creo que no que la gente se queja el lógico porque sé que Isaac de hecho sobre todo cuando había esas plagas que quitara dieciocho toneladas buena parte de anejas pero pero bueno yo creo que el tema tiene solución yo creo también que cíclico

Voz 1419 32:26 esto lo va a seguir pasando Gregorio Campos Mancomunidad Oriental

Voz 8 32:32 en fin de semana efectivamente bueno nosotros compromiso con el turismo como nuevos forma compromiso con la limpieza de nuestro litoral en el cuarenta y cinco kilómetros de playa estoy seguro que decía compañero Jacobo que la Junta Andalucía no va a mirar para otro lado iba a hacer a liderar este proyecto para que no vuelva a suceder o para que se minimicen lo efecto de la plaga de medusas nuestra costa Manolo Cardeña

Voz 1419 32:53 unidad occidental

Voz 22 32:55 empecé a trabajar ya no tengamos que lamentarnos de de no haber planteado soluciones entre todos buscado pues una salida

Voz 1419 33:02 lo veinte veces gracias a todos por haber estado aquí en la SER por haberse reunido aquí en la SER y ahora la próxima reunión en alguna en alguna mesa ya de una institución gracias a las dos menos cinco CRA casi algún apunte más antes de acabar el programa Torremolinos va a acoger en octubre la primera feria expositiva nupcial para todo tipo de parejas

Voz 1876 33:27 que quieran casarse y esa cuenta no si sea más bodas I más I Want One se celebrará los días seis y siete de octubre en el palacio de congresos de Torremolinos un nuevo concepto de feria nupcial para ofrecer todos los servicios a parejas hetero sigue homosexuales Manuel Maya es el responsable del evento

Voz 22 33:46 verías que tienen que ser cada día más diversas recoger todas las sensibilidades de los diferentes tipos de pareja que tiene nuestra sociedad y el mensaje es muy simple nosotros entendemos o bobas que uno más uno es una pareja independientemente de la orientación sexual de cada una de las ferias de bodas en España han quedado ancladas en el pasado sí creemos que han sido exposiciones muy heterosexuales

Voz 1876 34:17 la decisión de desarrollar este nuevo concepto surge de la demanda de los asistentes a este tipo de ferias que llevan a cabo en otras ciudades sí que reclamaban una visión más acorde con la realidad social donde se mostrase toda su diversidad

Voz 22 34:29 dos parejas una pareja de chicos y una pareja de chicas nos decían que habían visitado Catherine que le ofrecían la aparta pero que el muñeco que habían la aparta era un miedo y una muñeca la figura que en la parte y que ninguno de los dos era un muñeco y una muñeca se sentían de alguna manera no discriminados porque no sería el objetivo de estos expositores pero no se sentían refleja por tanto el objetivo que perseguimos con esta filosofía de uno más uno es que todo el mundo se sienta de alguna manera cómodo se sienta a ver si es toda esa diversidad en este modelo de ferias del sector nupcial

Voz 1876 35:07 los asistentes encontrarán la representación más destacada del mundo de la moda de la restauración del turismo la belleza la decoración imagen música motor también de la gestión de bodas

Voz 22 35:20 para nosotros este remolino es el icono de la diversidad creemos que Torremolinos sido bandera digamos es donde el colectivo LGTB SAR sentido digamos más incorporado a la a la sociedad importante es el motivo de que elijamos Torremolinos para iniciar este Tour se van a encontrar autógrafos se van a encontrar Catherine se van a encontrar trajes de novia se van a encontrar trajes de novio te van a encontrar coches se van a encontrar invitaciones

Voz 1876 35:50 es uno más uno seis siete de octubre palacio de congresos de Torremolinos

Voz 1 35:54 en Hoy por hoy Málaga Esther Luque

Voz 14 35:59 lo reparan todos si se te rompe el móvil pero reparar el ordenador todo tipo si aquel coche nos el coche creo que todo manzana no reparamos todo telefonía informática hay consolas todo manzana los potros

Voz 1704 36:12 encontrar en el palo Rincón pueblo Fuengirola en los centros comerciales de Rincón de la Victoria Rosaleda allí en la nueva tienda del Carrefour Los Patios todo manzana a punto com

Voz 1432 36:20 Hall andan barre su tienda de productos y alimentos naturales vitaminas minerales y productos orgánicos para una nutrición deportiva y saludable belleza natural higiene y cosmética Hogan Barrett en Marbella Fuengirola y Torremolinos plantan va Red punto es juego andan Barrett garantía de calidad natural

Voz 6 36:41 ahora podrías informarte sobre el síndrome posvacacional o inventar te el de que esto solo acaba de empezar a ser de siéndolo Messi subir el Everest podría ser de los que hacen lo de siempre póquer más hazte con el nuevo si he dicho en más equipado con llantas de aleación en la color sensor depara interés el hoy mucho más por trece mil novecientos noventa euros de incluirlo Automóviles Rueda

Voz 2 37:02 concesionario oficial sea para Málaga y ahora también en Antequera y Vélez Málaga

Voz 32 37:05 el BMW Mini automotor sabemos que necesita soluciones rápidas por eso somos los únicos en ofrecerte un amplio stock de vehículos que cumplen con la normativa W el FDP para que te lleves tu coche nuevos al instante aprovecha nuestro descuento en el mes de septiembre iban a cualquier concesionario BMW mini automotor o información sobre nuestros modelos en automotor

Voz 30 37:26 premium punto com eres fontanero y buscas el mejor proveedor de materiales su saque la mayor variedad de productos para fontanería Ibáñez y el más completo asesoramiento su ANFO distribuidores oficiales de Cerámicas Gala grifería tres o Juncker se entre otros Paseo de la Hispanidad siete Alhaurín de la Torre y calle moscatel veintinueve Arroyo de la mía sus

Voz 7 37:44 a punto es entrenador galo V Málaga abierto sus puertas al V y mala es el nuevo con

Voz 31 37:51 el diario de vehículos industriales de Mercedes Benz difuso en Málaga doce mil metros cuadrados de instalaciones con servicio veinticuatro horas taller de mecánica carrocería en zona de descanso y ofertas de apertura inigualables aprovecha porque solo este mes por motivo de la apertura Chivas con tu camión mientras en el sorteo de un reloj Mercedes

Voz 5 38:07 a qué espera zanja el VI Málaga concesionario y taller oficial Mercedes Benz impuso en la provincia de Málaga polígono industrial Guadalhorce calle Malta diecisiete a al V y Málaga punto com tienes que pintar quédate con este nombre pinturas Lepanto especialista en pinturas ecológicas sin olores sin disolventes pinturas Lepanto cuidamos del medio ambiente

Voz 6 38:29 pero el asador de Málaga cochinillo lechazo chivo malagueño atún rojo salvaje de almadraba la mejor selección de carnes a la parrilla ver un restaurante punto com

Voz 25 38:40 pues compramos coches muchos coches muchísimos coches y queremos comprarte el tuyo te ofrecemos la máxima tasación mejor precio garantizado algo inmediato y todas las gestiones gratis acude al especialista recibe lo máximo por tu coche a Saura tu tasación gratuita online o visitan

Voz 26 38:56 en mi coche punto es estamos en el aparcamiento del Carrefour Los Patios Málaga

Voz 5 39:01 sangrado de enfila sale aquí por Rajoy

Voz 33 39:03 si antes torcidos en el equipo azul dientes rotos con las de amarilla caries

Voz 12 39:10 venga dos preparar ahora su salud mental no es ningún juego si sufres alguno de estos problemas en tu boca vea multi dental serás atendido por el doctor Esteban Castro Vega especialista en infla antología hacia con gran experiencia y cualificación multi dental mil vamos tus dientes Santa Marta siete plaza Cruz de Humilladero multitud en tal punto es

Voz 1203 39:29 las cocinas los materiales nobles el parque cerámico topo en Porcelanosa es simple mente e irrepetible como nuestra exclusiva promoción del catorce al veintinueve de septiembre discípula tu tienda Porcelanosa y aprovecha nuestros descuentos especiales Porcelanosa siempre mucho más y ahora por

Voz 1419 39:51 mucho menos visiten nuestras tiendas de Málaga

Voz 2 39:53 Marbella