Hoy por Hoy Málaga (13/09/2018 - Tramo de 12:20 a 13:20)

Voz 0648 00:32 buenas noticias de Andalucía en la SER los trabajadores de Navantia en San Fernando Cádiz desconvocan sus movilizaciones de protesta sólo ha acordado esta mañana en asamblea después de que el Gobierno central haya confirmado que enviará a Arabia Saudí las polémicas cuatrocientas bombas que le encargó este país consideran que su protesta han han sido clave para conseguir que no se pierda el contrato de la construcción de las cinco corbetas para este país en el astillero gaditano superan el presidente del comité de empresa

Voz 3 00:59 la plantilla de Navantia San Fernando ha conseguido que ha hecho el Gobierno sea capaz de rectificar y de llevar su política por buen camino política industrial me refiero esperemos no halló ningún obstáculo en el camino más porque lo que hemos hecho en la asamblea de trabajadores votado casi por unanimidad es abrir un paréntesis para usar las movilizaciones

asunto sobre el que preguntaremos esta tarde en La Ventana Andalucía a las siete y veinte de la tarde al delegado del Gobierno en Andalucía Alfonso Rodríguez Gómez de Feli quién hará un balance de los cien primeros días del Gobierno de Pedro Sánchez con nuestra comunidad autónoma los astilleros Navantia este contrato de las cinco corbetas que seguro que saldrá en la sesión de control al Gobierno que ha comenzado hace unos minutos en el Parlamento andaluz donde la oposición va interpelará a la presidente de la Junta por el más que probable adelanto electoral quería se resiste a anunciar pero que todos los grupos políticos ya dan por hecho para noviembre o diciembre y por último sepan que sigue el recuento de inmigración clandestina en total ochenta personas han sido rescatadas esta mañana por Salvamento Marítimo cuando viajaba en una patera localizada al suroeste de la costa de Barbate

desde el mundo sito en pleno corazón de la provincia de Málaga pero con parte de terreno extendido sobre la sierra gaditana se encuentra la Serranía de

Voz 7 03:28 ondas soles Ferrín y Jesús Sánchez cada viernes a las siete y veinte de la tarde son tus guías por Andalucía Serbia

Voz 8 03:36 cero con la colaboración de Endesa y la Consejería de Turismo y Deporte Junta de andar

Voz 9 03:41 Lucía sería maravilloso

este jueves en La Ventana Andalucía análisis de los cien primeros días de Gobierno de Pedro Sánchez en la comunidad autónoma contaremos con la presencia de Alfonso Rodríguez Gómez de feliz

delegado del Gobierno en Andalucía

Voz 10 04:59 es despierta la curiosidad y fomentan su imaginación

Voz 11 05:02 tenis generan confianza y a los más mayores

Voz 12 05:05 la profesionalidad valores que son la llave para el éxito en la vida por eso somos lo que hacemos tenemos la nuestra meta Educación Pública de Andalucía una huella para toda la vida Junta de andar

Voz 1 05:16 sí

Voz 13 05:27 hola

Voz 14 05:36 iba

Voz 0816 05:47 qué tal buenas tardes doce y veintiséis minutos del mediodía la comisión de investigación de Urbanismo le ha estallado en la cara al equipo de gobierno del PP hoy Ciudadanos ha presentado ante la Fiscalía este asunto para que lo investigue para que investigue si los concejales populares hubieran incurrido en un delito de prevaricación arrancamos por ahí la actualidad de Málaga enseguida el repaso a todos los asuntos de la mañana de este jueves trece de mayo

Voz 15 06:14 teme la actualidad cadenas eh

Voz 0816 06:21 la política que se judicial Liza Ana Tere Vázquez buenas tardes

Voz 17 06:43 si la formación naranja registrado esta mañana el escrito de denuncia de cuatro folios ante la Fiscalía contra la corrupción en Málaga está acompañado de su escrito de un DVD de la Comisión de Urbanismo of está firmado por los concejales Juan casa hay Alejandro Carballo piden al Ministerio

Voz 5 06:57 el que investigue el alcance de las declaraciones

Voz 18 07:32 la cosas son los tiempos que pueda llevar eh cualquier tipo de sanción yo otra cosa de lo que estamos hablando de una mala praxis política hay una injerencia e permítame la expresión brutal en el trabajo de los técnicos de la casa consideramos y considero que Teresa Porras y Paco Pomares tienen que dar explicaciones por estos hechos pero mi obligación como ciudadano y la de mi partido es que si nos enteramos de un hecho de esta gravedad pues es ponerlo en conocimiento de la Fiscalía y que sea el que el fiscal que determine si un posible delito de prevaricación

Voz 17 08:06 recuerdo que Ciudadanos llevó a la Fiscalía a los enchufes el Limasa denunciados por el presidente del comité de empresa en una comisión de investigación municipal el asunto finalmente archivado

Voz 11 08:52 quince días para poner fecha a la sesión

Voz 19 09:06 conocido no ha hecho que para nosotros no parecen extremadamente graves convocar un pleno ordinario gente para que el alcalde de la cara para que no se esconda y de esta forma comparezca ante el pleno y sobre todo también proponiendo una moción para que entre todos los grupos políticos elevemos a la Fiscalía que se investigan los hechos declarados por el nuevo jefe de Urbanismo en la comisión de investigación

Voz 20 09:39 creemos que son hechos tan graves que merecen ser así lo estamos haciendo por si es pertinente el presentar denuncia ante la Fiscalía es probable que lo hagamos tan bien en el plano político pediremos

Voz 8 10:08 también ha exigido responsabilidades políticas la portavoz de Málaga Ahora Isabel Torralbo

Voz 8 10:38 y fuera del ámbito político el Colegio de Arquitectos ha pedido hoy que se investigue a fondo la situación de la Gerencia de Urbanismo para aclarar si son ciertas las denuncias sobre injerencias políticas y el Colegio de Arquitectos pide claridad que despeje todo tipo de dudas acerca del proceder en la Gerencia de Urbanismo tras la gravedad de las acusaciones vertidas en esa comisión de investigación Francisco Sarabia es el presidente del Colegio

Voz 23 11:40 eh

Voz 9 11:51 esperamos que todo se aclare las denuncias de los dos ex jefes de urbanismo que han caído como una bomba en la política municipal y hoy aunque sea jueves Teo León Gross afila un nuevo aguijón sobre este asunto

Voz 5 12:07 un picotazo crítico sobre la actualidad cotidiana de Málaga el nene

Voz 1926 12:11 término acuñado por Richard Dawkins en el gen egoísta se ha convertido en un género contemporáneo estelar en las redes sociales una simple Imagenio en texto punzante perdiendo la realidad destinado a la circulación viral común Chet directo al mentón se han visto casos gloriosos como aquel del miliciano andaluz del Estado Islámico convertido en caricatura ayer circulaban en Málaga uno bien afilado a propósito de la comisión de investigación sobre los concejales que dieron orden a unos funcionarios de la Inspección Urbanística de mirar para otro lado ante unas obras ilegales Se trata de un fotograma del Padrino pero don Vito Corleone tiene el rostro del alcalde al que su asistente dice al oído

Voz 24 12:56 con Paco uno de los males que tuvimos este acusado prevaricación urbanística

Voz 1926 13:03 más que una metáfora es una parodia descarnada la verdad es que lo de Urbanismo se ve muy turbio pero en todo caso quién necesita la ficción teniendo a mano la realidad en Málaga nadie eso seguro en definitiva aquí la realidad supera ampliamente a la ficción basta ver la respuesta de uno de los concejales acusados de pedir a esos jefes de inspección que mirase para otro lado ante las obras ilegales creen ustedes que Francisco Pomares negó las injerencias para nada estes es literalmente su respuesta asumiendo esas irregularidades sí las hubo ha sido para atender mejor a los vecinos dentro de la legalidad buscando hacer bien mi trabajo que es servir a la ciudadanía no es sencillamente Glorioso sólo le falta el acento italiano resulta que la ilegalidades dentro de la legalidad y la trampa para hacer bien el trabajo servir mejor a la ciudadanía vivo quién quiéreme es ficticios cuando la realidad es puro MM Urbanismo arrastren Málaga muchas sombras en el búnker como lo bautizó si mal no recuerdo Rafa Porras director del mundo aquí han pasado cosas turbias que afectan a la imagen del departamento pero sí las patologías del sistema no han bastado para cambiar las cosas tal vez quién sabe sirva este episodio tan chusco como sonrojante a veces sucede es decir recuerden al contable de Al Capone tal vez la imagen de los concejales pidiendo a los funcionarios de la Inspección que mirase para otro lado ante unas obras ilegales pueda ser lo que abra la caja de Pandora o quizá no

Voz 2 14:33 quizá una vez más no pase nada donde nunca pasa nada

Voz 1 14:37 el aguijón de Teodoro León Gross

Voz 37 18:45 con toda esta polémica de los másteres fraudulento

Voz 9 18:48 los los plagios de tesis etcétera etcétera hoy nos ha ocurrido a acudir al Vicerrectorado de posgrado en la Universidad de Málaga para que nos expliquen la diferencia entre un máster y una tesis cuántas tesis se publican en la Universidad de Málaga al año cómo son los controles anti plagio voy a saludar al gas a Gaspar Garrote que es el vicerrector de Posgrado en la UMA buenas tardes

Voz 21 19:09 buenas tardes gracias por atender la llamada de la paz

Voz 9 19:12 bueno supongo que todo esto desde la Universidad se mira con tristeza no todo lo que está pasando en la Rey Juan Carlos no

Voz 21 19:20 bueno el evidentemente pero me figuro que la la la reacción de poder ser igual para cualquier ciudadano no con independencia de que este otro en una universidad le evidentemente los procedimientos deben ser cumplidos y eso es una exigencia todas las universidades públicas y privadas y por supuesto lo que cada universidad debe hacer

Voz 38 19:44 es el mandato verdad es controlar perfectamente esos procedimientos estás últimas horas

Voz 9 19:51 todo el asunto del plagio no cuando un alumno un alumnado presenta por ejemplo una tesis en la Universidad de Málaga esto como se la aplicación para comprobar que ese ese alumno no está no ha plagiado su trabajo

Voz 21 20:09 sí bueno la la Universidad lo que tiene además efectivamente de varias aplicaciones anti plagio que están disponibles para toda la comunidad universitaria especialmente en la página en la página web de la Biblioteca General de la Universidad de Málaga pero lo que tiene básicamente además del propio de los problemas anti plagio son una serie de mecanismos de control en mecanismos en los que en cada fase intervienen muchas personas que tratan de asegurar como le decía antes que se cumpla el objetivo de un trabajo original de investigación el primer control lo ejerce el director el segundo controlo ejerce el tutor de manera que esa es el principio básico de inicio del trabajo posteriormente cuando el doctorando la adopta Holanda están realizando ese trabajo con la supervisión permanente de su director y de su tutor a recibe una serie de indicaciones que va que va siguiendo pues inicios estamos hablando de inicios de una persona que se va a dedicar a investigar a de tal forma que tiene que seguir los métodos la la formalización que cada una de las disciplinas exige en su tradición académica cuidado ahora a después hay un procedimiento anual de evaluación de los resultados en que interviene la propia Comisión Académica de la mesa académica es la que dirige el programa de doctorado a la prosa la propia comunica la comisión académica que nombre a una serie de tribunales para evaluar anualmente el trabajo desarrollado pues cada doctorando a una vez que se ha terminado con las positiva se ha terminado la tesis la tesis sufre un nuevo procedimiento de revisión por supuesto el que ha hecho el director y ahí ahí habrá sido aplicado en su caso los programas anti plagio pregunta anti plagio hay varios que copia skate relación Doc Cop es decir todos ellos están colgados como les digo en la página de la biblioteca de la universidad

Voz 9 22:06 esto en cuanto a la tesis cuántas tesis se registran al año la Universidad de Málaga

Voz 21 22:10 bueno depende hemos todas las universidades hemos tenido digamos una avalancha de tesis en los dos últimos años es buena la de pues derivada de que en en cierto momento hasta hace bueno realmente hasta septiembre del año pasado los doctorados los programas de doctorado estaban regulados unos por un decreto otros pueblos ahora al día de hoy desde septiembre del año pasado están regulados todos por el Decreto noventa y nueve dos mil dos la avalancha que fue pues porque había tesis que dependiendo de otros de regulaciones de decreto a estaban a punto de ser termina y si no se leían pues evidentemente del doctorando había desaprovechado

Voz 9 22:49 les cuál es el lado del número de tesis que puedan bueno del sentido

Voz 21 22:53 dos mil en el dos mil dieciséis dos mil diecisiete trescientas setenta y dos y en el dos mil diecisiete dos mil dieciocho una vez que ya como les digo sobre todos los problemas que han regidos por un solo decreto el número leído hasta ahora son setenta y dos

Voz 9 23:09 alguna vez han pillado una tesis plagiar a través de estos programas anti plagio tienen ustedes algún caso

Voz 21 23:14 que yo sepa que yo sepa yo llevo quince años que yo sepa en estos tres últimos años no será en ningún caso pero es que si se da algún caso es en una de esas fases de control donde se avisa al doctorando de que se está de que no cita fuentes etc entonces tiene la posibilidad de corregir pero durante tres años el el trabajo del doctorando ha sido revisado

Voz 9 23:37 se ha usado constantemente por varios controles sí muchísimos muchos controles y eso en cuanto a las tesis en cuanto a los másteres porque una cosa es una tesis y otra cosa son Masters no

Voz 21 23:48 pero el el el máster es la fase previa y un sino un título de máster no se pueda la fase previa

Voz 9 23:57 al doctor después a la tesis digamos que cuando un alumno acaba su grado su carrera universitaria lo que lo que hace es el posgrado que es el máster no diga primero

Voz 21 24:06 es el máster efectivamente

Voz 9 24:09 en los TCM es en los trabajos de fin de máster el procedimiento es igual que con la tesis en los controles son parecidos

Voz 21 24:16 el los controles son parecidos las la base sustancial digamos es la misma otra cosa es que un trabajo de fin de máster es una asignatura más la última asignatura como dice eso porque nombre del Master y los máster se desarrollan en uno o como mucho dos años por lo tanto digamos que temporalmente y además siendo una parte una aparte de todo el plan de estudios temporalmente es mucho más reducido el procedimiento tenga en cuenta que la tesis doctorales prácticamente el único trabajo o el trabajo que que conlleva la mayor parte de dedicación del estudiante doctora mientras que el trabajo de fin de máster es una parte que corresponde a una asignatura final pero los procedimientos y el control científico y académico tiene la misma base es decir tiene que haber como en cualquier indagación científica tiene que haber una serie de personas que contrastes

Voz 9 25:06 cuántos másteres se hacen en la Universidad de Málaga al año o cuántos trabajos de fin de máster mejor dicho se presentan en la Universidad de Málaga

Voz 21 25:15 bueno pues la la multiplicación es muy sencilla porque teniendo entorno a dos mil cien estudiantes de máster pues te estamos hablando de dos mil cien trabajos de fin de máster si se me permite la la la Organización Académica de una universidad la de Málaga y todas las demás

Voz 11 25:31 tres fases grado máster y doctorado

Voz 38 25:34 ah entonces para ceder a la

Voz 21 25:36 ante facer hay que tener terminado y tener el título que corresponde a la fase anterior

Voz 9 25:41 a las tesis se pueden consultar son públicas en la Universidad de Málaga

Voz 21 25:46 claro las tesis el el procedimiento una vez que sea terminado la tesis es que entre otras cosas también ha salido estos días a la prensa

Voz 9 25:54 sí cada universidad al ministro

Voz 21 25:57 dio al Ministerio con competencias en universidades envió una una ficha que da los datos básicos el tribunal que lo que da juzgado etcétera de esa tesis esa base de datos a la que se envían todas las fichas de tesis leídas ya aprobadas se llama Teseo el deseo ente cero durante una una época se publicaba exclusivamente la ficha hoy en día también se enlazan el digamos el PDF de la tesis siempre que no concurre las siguientes circunstancia hay tesis que después van a ser publicadas en libros artículos o bien tesis que han dado lugar a patentes Si que dependen de un acuerdo con una empresa es lo que la regulación actual de doctorarse llamado Toral industrial bien habiendo dado sus resultados de patentes o o bien que España al ser publicadas por la editorial que quiere tener digamos la exclusiva de la publicación esas tesis son sometidas a lo que técnicamente la Universidad no solamente de Málaga llamamos embargo de tesis es decir el director solicita el embargo de la tesis y eso quiere decir que durante un tiempo que oscila entre dos y tres años durante un tiempo la tesis no se publica no se publican un repositorio o no ser en hacia la ficha que sea el repositorio de la Universidad de Málaga en este caso o quince le concede ese permiso para que se cumpla las condiciones de la patente o se cumplen las condiciones de un contrato editorial con una con una editorial y pasado ese tiempo ya digamos el resultado de la tesis novación de la Tate ya estará publicada en un libro o Estará publicada como patente por lo tanto digamos que hay la el texto de la tesis leídas

Voz 9 27:44 sí de momento no se conoce

Voz 21 27:47 fue en su literalidad a si cuando se acaba el embargo pero antes de eso o sea conocido por publicación cuando no hay embargos de tesis es decir cuando no esas esas circunstancias que le comentaba las tesis de publica en el repositorio de la universidad a irse publican también como enlace en el ministerio

Voz 9 28:07 supongo profesor vicerrector de Posgrado que usted ha seguido todo este asunto de la Rey Juan Carlos de los másteres etcétera etcétera cómo es posible que en una universidad pública en un departamento hubiera alumnos VIP para hacer un máster alumnos no VIP esto cómo cómo cómo es posible no sé si habría que a partir a raíz de lo que ha pasado tener más controles en la universidad en las universidades para que no ocurra esto

Voz 21 28:35 bueno como le digo los controles están establecidos normativamente ilegalmente otra cosa es que allá evidentemente hay que cumplirlos todos nosotros como funcionarios de la administración de la universidad pública tenemos la obligación de cumplir esos procedimientos o bien de hacer los también en los casos de los que nos dedicamos a la gestión de hacerlos cumplir que por otra parte es lo más sencillo de todo verdad cumplirlo que está regulado pues es mucho más sencillo que saltarse las normas sin duda alguna

Voz 9 29:06 claro bueno yo lo agradezco muchísimo que no se ha explicado todo esto Gaspar Garrote vicerrector de Posgrado la Universidad de Málaga un abrazo

Voz 2 29:15 muchas gracias a ustedes un abrazo adiós

Voz 0816 29:22 yo la información de última hora en la Diputación de Málaga acaba de anunciar que inicia el expediente para solicitar a la Unesco que el Caminito del Rey sea declarado Patrimonio de la Humanidad allí en la sede de la corporación provincial está nuestra compañera Naomi Sánchez hola Naomi buenas tardes

Voz 19 29:39 hola buenas tardes así es Elías Bendodo en una escenografía en la que ha querido rodearse el president

Voz 40 29:44 estación de la sub estoy presidentes ha presentado

Voz 19 29:47 el sector se trata de su actuación ya al frente de la Diputación vengado acaba de comunicar que les pendientes te va a Nietzsche astilla para que también todo el Recha declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco el proyecto que sumara siete kilómetros a los siete ya existentes será llevado por el presidente al próximo pleno a través de una moción el Caminito del Rey ha recibido en tres años más de un millón de visitantes de noventa nacionalidades diferentes Málaga sólo tiene un enclave declarado Patrimonio de la Humanidad de la Unesco actualmente los dólmenes de Antequera por lo que el caminito sería el segundo enclave de la provincia si finalmente se consiguiera la propuesta

Voz 2 30:21 a última hora desde la Diputación declarar la intención tan declarar solicitar a la Unesco para que sea declarado en Caminito del Rey Patrimonio de la Humanidad

Voz 0816 30:30 y otro asunto la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas y Seguros Adicae recuerda a los pequeños ahorradores afectados por la venta del Banco Popular por parte del Santander que tienen hasta mañana para presentar alegaciones a la última resolución que avala que las acciones creyeron no tendrían muy valor alguno yp perderían todo lo que invirtieron Se estima que más de diez mil familias podrían estar afectadas aquí en Málaga también Isabel Ladrón de Guevara buenas también

Voz 0546 30:53 las tardes Esther el organismo europeo jure la Junta Única de resolución estableció mañana viernes catorce septiembre como fecha de finalización al plazo para presentar alegaciones a la última resolución sobre la venta del Banco Popular por parte del Santander recuerdan por un euro si esta resolución se convirtiera en firme perderían toda la inversión Adicae Málaga insta a la movilización de estas familias Borja Martín es su responsable

Voz 40 31:17 ahora mi no realmente lo que está haciendo es intentar explicarse la decisión que tomó de de del Banco Popular pondrá euros Banco Santander la que nosotros obviamente deseado ante la Audiencia Nacional aquí en España ir es los puesta ante la Unión Europea pues a la cabeza decisión no revocar la decisión de la Junta

Voz 8 31:43 Adicae estima que Málaga podrían ser más de diez mil familias afectadas con una media de inversión de treinta mil euros

Voz 40 31:50 pues a nosotros desde luego que actúan lo antes posible que les queda hoy y mañana en la página de la juro pasen por una oficina Adicae con toda documentación que terminan de de es a comprar acciones alegaciones presentando alegaciones encarna a todos sus socios nuestras aceptados decirles que que presenten porque aunque la ampliación de plazo oficialmente acaba mañana presentaré en ataque unidos y dejándonos esposa solucionar por Sacyr

Voz 2 32:23 volvemos hoy por hoy Málaga Esther Luque

hoy comienza en Fuengirola el primer foro dedicado al mar de Alborán para crear conciencia de que los espacios marítimos tienen sus recursos limitados Carmen Gallardo cuenta

Voz 1315 36:38 buenos especialistas y profesionales de los distintos ámbitos que trabajan de forma directa o indirecta con los mares tienen la oportunidad de encontrarse y conocerse con el objetivo de llegar a garantizar la sostenibilidad marítima en los próximos años Juan Antonio Camuñas coordinador del primer Foro Mar de Alborán luego

Voz 40 36:55 que en la que desde los que investigan el mar de Alborán cuanto sus sistemas ecológicos como la evolución pesquera hasta los que utilizan el pescados las cocinas que son estrellas Michelin estuvieran en contacto todos han hablado entre ellos vivieran cuáles son los problemas que supone desde la cocina del obtener productos ir desde el medio ambiente y desde la producción pesquera que son recursos sean sostenibles y que no se abran líneas de pro de por ejemplo de cocinar productos que puedan estar en una situación precaria respecto al estado de los recursos no es que hablen que se encuentre que se conozcan y que encontremos digamos una vía de conexión para el futuro

Voz 1315 37:42 entre los retos que se plantea este Coloquio encontramos alcanzar la sostenibilidad marítima trabajar en la cooperación internacional la implicación de las universidades con el primer encuentro universidades Mar de Alborán y consejos de nutrición

Voz 40 37:54 las universidades se reúnen durante un día completo para discutir sobre aspectos que son de interés para el Manuel Morán pero que también son de interés para saber hasta qué punto la ciencia que se hace en las universidades puede ayudar a las extiende otro tema de fundamental la cooperación internos ir es la única manera de de hacer un una zona que sea sostenible y que sea mejorable el estado sube dulce es que las tres partes al menos las más importantes que trabaja mi faenan en esas aguas si convive en esas aguas se pongan de acuerdo en hacer cosas en común en una misma dirección

Voz 1315 38:31 no sólo se puede acudir a encuentros académicos y científicos también es posible disfrutar de forma gratuita de espectáculos musicales talleres infantiles y establecimiento de comida la jornada que han comenzado hoy continuarán hasta el domingo dieciséis de septiembre en el Palacio de la Paz en Fuengirola todavía es posible inscribirse a través de la página Foro Mar de Alborán punto

Voz 45 39:08 entes sequías no sólo sorprende por su diseño también por su tecnología inteligente pena conocerlo a de la provincia de Málaga lleva desde el viernes seis mil novecientos euros financiando con Banco Cetelem mese aún hasta el treinta de septiembre consulta condiciones

Voz 2 39:26 calidad con siete años de garantía

nada en treinta segundos las noticias de España del mundo aquí en la Cadena Ser y después a la una y seis retomamos con las secciones que vamos presentando en esta nueva temporada así que no se lo pierda a partir de la una y cinco arrancamos con Málaga en mil voces que repiten esta temporada Kike Díaz y Antonio mal

Voz 17 40:01 es la una mediodía en Canarias

Voz 0228 40:07 la noticia de última hora que adelanta a esta hora la SER el Gobierno va a acercar Euskadi otros dos presos de ETA información de Ana Terradillos están en cárceles de Castellón y en

Voz 0125 40:15 días Se les acusa y se van directamente a cárceles de Logroño y a Zaragoza dos presos que ya han aceptado la legislación penitenciaria vigente como paso previo a un futuro traslado Antonio a cárceles el País Vasco una de ellas es Maite higa ardid está condenada por colaboración con banda armada a quince años de prisión ha cumplido hoy a las tres cuartas partes de la condena y además acepta la legislación española penitenciaría vigente está en segundo grado y además desvinculada de la organización terrorista ETA desde hace ya varios años el otro es Kepa Arronategi está en Almería de Almería va a Zaragoza insisto como paso previo a ese futuro traslado a cárceles del País Vasco cumple una condena mayor de ciento cincuenta y ocho años

Voz 22 40:54 por pertenencia a banda armada pero también

Voz 0125 40:56 acepta la legislación española penitenciaria vigente está completamente desvinculado de ETA es es por tanto la noticia que adelantan hasta ahora la Cadena SER dos presos de ETA otra vez a cercados a cárceles cercanas al País Vasco como paso previo a ese futuro traslado a Euskadi

Voz 0228 41:11 decías Anna en cuestión de minutos se va a votar el decreto que va habilitar la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos una votación que va a contar con el apoyo de todos los partidos menos del PP y de Ciudadanos que se van a abstener la vicepresidenta Carmen Calvo ha calificado de atroz anomalía la presencia del dictador en ese mausoleo de la sierra de Madrid ya ha sido turno después para los distintos grupos parlamentarios vamos al Congreso informa Mar Ruiz

Voz 8 41:32 sí buenas tardes reproches par generalizados a PP y Ciudadanos de parte de todo el hemiciclo por su anunciada abstención que la formación naranja acaba de confirmar en la tribuna asegurando que exhumar a Franco no es ni urgente ni prioritario un debate que provocaba el siguiente cruce de reproches entre José Manuel Villegas y la socialista Adriana Lastra

Voz 47 41:50 la cortina de humo del cadáver de Franco no da para tapar su incapacidad su debilidad competencia

Voz 2 41:58 que se les ve perdidos en este laberinto dialógico

Voz 0816 42:01 metido por hacerse con los votos de la extrema derecha

Voz 2 42:04 a la que compiten con el Partido Popular y Señorías del partido

Voz 0816 42:07 lo popular

Voz 2 42:08 y hágame caso no son tantos son muy pocos afortunadamente

Voz 48 42:12 esto no merece la pena no merece la pena traicionar los valores de la democracia por cuatro votos

Voz 24 42:18 no merece la pena

Voz 8 42:19 el Partido Popular ha reprochado al gobierno el uso del decreto ley también acaba de confirmar que no va a apoyar esta exhumación un decreto que se va a votar en los próximos minutos

Voz 0228 42:30 el Partido Popular que finalmente si va a sumarse a ciudadanos iban a pedir ambos partidos la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso en este caso para que dé explicaciones por los supuestos plagios en su tesis doctoral seguimos en el Congreso informa María Jesús Güemes

Voz 1461 42:41 si esta mañana el PP Sánchez que aclarará todo sobre su tesis ante los medios de comunicación pero tan solo dos horas después ha cambiado de estrategia se ha subido al carro de Ciudadanos al sumarse a la petición de comparecencia urgente realizada por la formación de Rivera Teodoro García secretario general de los populares lo anunciaba así

Voz 49 42:56 a esta hora no sabemos dónde está no ha dado la cara no ha dado explicaciones y por tanto ha llegado el momento de presentar conjuntamente con Ciudadanos una petición de comparecencia para que el presidente Gobierno explique en el Congreso de los Diputados a qué se deben estas informaciones

Voz 1461 43:11 para que el presidente del Gobierno acuda a la Cámara es necesario que dos grupos políticos exijan su presencia si es que él no lo hace a petición propia

Voz 0228 43:17 de momento petición que ya han anunciado que no van a apoyar ni Unidos Podemos ni Esquerra Republicana en el primer caso explicado por qué ahora

Voz 50 43:23 por de que va de que va a publicar la tesis es que no tiene sentido poder aquí en Siglo XXI poder acceder a través de presencialmente a una tesis y que no se puede acceder en digital debe hacerla pública y confiamos en ello creo que no tendría sentido que compareciera si hace pública la la tesis que es lo que creo que tiene que hacer

Voz 0228 43:41 María Luisa Carcedo ha tomado posesión de su cargo como ministra de Sanidad hace unos minutos prometió el cargo a primera hora y acaba de recibir la cartera de su predecesora de Carmen Montón que dimitido recordamos por las irregularidades en su máster a quién Carcedo agradecido la recuperación de la Sanidad universal en el Ministerio está Laura Marcos adelante

Voz 1276 43:59 a veces la medida del tiempo real no son los días que pasan sino la intensidad con que se viven así se ha despedido del cargo una sonriente Carmen Montón mucho más relajada que hace apenas dos días cuando dimitió aquí por las irregularidades en su máster ha llamado amiga a la nueva ministra María Luisa Carcedo que le ha devuelto el gesto diciendo que Montón ha demostrado ser ejemplar al dar un paso al lado todo en un acto al que el Gobierno ha querido dar mucho empaque con la presencia inusual de hasta cinco ministros de Pedro Sánchez hemos visto a las titulares de Economía de Hacienda al de Ciencia al de Cultura también a la ministra de Política Territorial y este salón de actos Ernes Lluch está todavía abarrotado con muchísima gente que no ha podido siquiera sentarse

Voz 0228 44:40 en un apunte antes del deporte el Tribunal Supremo ha denegado una nueva petición de libertad de los conseller catalán Joaquim Forn considera al alto tribunal que riesgo de reiteración delictiva de fumadoras información del deporte Sonia Lus buenas tardes

en actualizada en Cadena Ser punto com y desde las dos la una en Canarias ya en tiempo de Hora catorce con José Antonio Marcos

vuelve otra vez este espacio que intentamos quitándole el año pasado

Voz 11 46:10 pero continúa vuelta muchas vuelve a la voces lo vemos ahora volvemos a ser un espacio no despacio sino hay una sintonía arranque

Voz 9 46:20 cuál es la sintonía de rango para Mercadona no

Voz 11 46:23 este mazo

Voz 51 46:27 el debutante que habla de Málaga en falta el apoyo Anita con Pitufo mi opinión con bravura con la fría

en mil voz Lin con qué intenciones volver

Voz 0816 46:52 en mil voz Lin con qué intenciones volver

Voz 22 46:56 vamos a perpetrar historias así dicho claramente vais a ir a los barrios pero de otra forma de otra forma otra forma mira

Voz 24 47:03 bueno vamos a llegar Maccabi los barrios Arriola

Voz 22 47:05 hemos visitado y muy escuchó las voces esa gocen no han dado muchas victorias hemos escuchado incluso temáticas recuerdo un reportaje que grabamos incluso en Cártama que fuimos porque allí donde entrena el Málaga femenino Shaw tanto que al final hay una serie de historia portentosa

Voz 11 47:22 de aquí empezamos hoy

Voz 22 47:25 da quizá más surrealista verdad Guillén

Voz 39 47:27 un día me levanto tempranito me he dado la cara chiquillo porque me miro en el espejo y chilla la cara los ojos Cingular el ojo plural lazo

Voz 11 47:37 en total que cojan el móvil para

Voz 39 47:39 para la noticia le echó una mirada Facebook leo lo que vamos a escuchar no te digo adiós Tito

Voz 52 47:46 porque ahora te tengo para siempre medido Vicente Delgado Vallejo diseño teléfonos como el góndola o el Teide entonces fueron revolucionarios pero en el museo de Telefónica Madrid no figure a su nombre como autor orgulloso y feliz de haber trabajado treinta y dos años para cite esa no conoció rencor por no haber manifestara su autoría no pidió gratitud la ascendido toda su vida pero a mí me enojó no ver allí su nombre no sólo un gran ingeniero una artista con sensibilidad infinita su expresión era poesía a un despiste lo llaman el santo al cielo y allí se ha ido yendo poco a poco el Alzheimer es un viaje lento y el último día que lo vi ya quedaba muy poco de la aquí esta mañana ha complicado su viaje libre de su arraigo terrenal ahora sonríe para siempre lo he imaginado cantando bailando bajo la lluvia sobre la lluvia en la lluvia y así voy a recordar su imagen como dice mi primo Paco con su Renault doce Blanco su porte elegante y seguro el sonido de sus llaves en el bolsillo percusión que acompañaba su alegre cantar a la vida su amabilidad y simpatía humor fino y dulce adornado por su implacable sentido del respeto y humanidad esta mañana te sentido andando y riendo en la lluvia Antonio

Voz 39 49:09 cayeron es amigo profe pintores anunció un poco pero tiene una historia muy chula porque se muere como acabamos de oír su tío es ese día que hace poco llueve Málaga con esa temperatura moral y emocional él lo que imaginan es a su tío Cantando bajo la lluvia nos cuenta la historia de su tío hizo hay un par de cosas así como de pasada que a nosotros el teléfono ácido

Voz 11 49:42 ve cómo sonaba así telefonía el del teléfono góndola quién se acuerda cómo sonaba el teléfono góndola sí porque mi abuela tenía un teléfono fue traída lo años pues el tío de Antonio Caballero

Voz 39 50:00 Vicente Delgado fue un trabajador de pesa en la zona en Martiricos para que nos hagamos una idea de la importancia que puede tener un trabajo como el que desempeñó hace hombre durante treinta y dos años en la factoría malagueña decir que el Góndola está en el MoMA de Nueva York está expuesto

Voz 9 50:22 pero este hombre que hizo al teléfono góndola lo diseñó

Voz 22 50:26 bueno mira eso es curioso porque España le da Estados Unidos estado unido a España es muy curioso que quiere decir esto el teléfono góndola nace como tal en Estado Unidos

Voz 9 50:36 sí

Voz 22 50:37 sí en los modelos originales te tienes que imaginar algo lo años setenta muy difícil de comprender en esa época tu tenía la línea telefónica pero además el teléfono tenía una clavijas que tenía que SER enchufada porque tenía una iluminación eso era un follón auténtico entonces cuando llega a España una de las innovaciones en Málaga es quitarle ese enchufe gracias a la alimentación interna que tiene de la línea telefónica decir que produce un poquito electricidad se le pone un diodos Dole y a partir de ese momento ya funciona

Voz 11 51:10 sólo con la clavícula el teléfono está iluminado la cosa es que estamos hablando de ciencia ficción la cosa es que Un

Voz 39 51:18 directivos de la compañía telefónica nacional de España en esa época viajaba Estados Unidos ve algo parecido bien aquí hace un encargo Se lo hace a este a este caballero en Málaga y El diseña prácticamente nuevo Pla base hace de todo todo todo un teléfono absolutamente novedoso absolutamente contemporáneo una maravilla que se termina por convertir en único

Voz 22 51:43 pero es que parece que Solbes estética el teléfono hasta el momento hoy en día estamos muy acostumbrado y cogemos el teléfono con una mano y lo hacemos todo con una mano eso es lo que permite el Góndola

Voz 8 51:52 hasta ese momento le Heraldo que era la otra quieto