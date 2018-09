Hoy por Hoy Málaga (13/09/2018 - Tramo de 13:20 a 14:00)

Voz 1 00:00 tanto que cuando nos vamos con la chica

en pleno ecuador de septiembre con la mayoría de vuelta al trabajo deseando conocer los descuentos de Huarte buenos días Miguel Cachón director de Huarte buenos días Daniel

Malikian dentro de la increíble gira mundial de violines viajará a Málaga el

tres de septiembre con luces nunca visto y un sonido espectacular Domingo veintitrés de septiembre a las diez de la noche en el Auditorio Municipal y Cortijo de Torres Málaga venta de entradas en Ara Malikian punto com

destino malaria la guía de turismo de la SER

Voz 12 03:54 los jueves en la SER el turismo es protagonista ahí esta semana le prestamos especial atención al turismo de experiencias en el interior de la provincia comenzamos bienvenido

Voz 1 04:10 aquí

Voz 12 04:10 la Costa del Sol vuela alto el nuevo Boeing siete tres siete Max ocho de la compañía TUI ha sido bautizado este miércoles con el nombre de Costa del Sol como reconocimiento al liderazgo turístico del destino de ese tú y han afirmado que Málaga es uno de los destinos de vacaciones más importantes para sus clientes en toda Europa y no dejamos las alturas la aerolínea Jettu punto com y su turoperador Jettu Holiday han anunciado una campaña de contratación en la Costa del Sol ofreciendo más de ciento veinticinco puestos de trabajo para apoyar el crecimiento de la compañía tras un verano espectacular el proceso de selección se llevará a cabo en los departamentos de operaciones el puerto de haga prevé la llegada de más de doscientos veinte mil pasajeros a bordo de ciento cuarenta buques de crucero durante el último cuatrimestre de dos mil dieciocho lo que supondrá un incremento del uno por ciento y el seis por ciento respectivamente en relación al mismo periodo del año anterior la actividad de los próximos meses coincide con una de las temporadas más importantes para este equipo de tráfico el otoño siendo el mes de octubre el de mayor afluencia el Museo de Málaga ubicada en el Palacio de la Aduana sumado en los seis primeros meses del año de enero a junio un total de setenta y cuatro mil ciento veintinueve visitantes este museo cuenta con más de quince mil piezas arqueológicas y dos mil referencias de Bellas Artes y Turismo Costa del Sol Refree Verza su apuesta por el interior de Málaga con la puesta en marcha del programa Costa del Sol Spears trescientos sesenta y cinco un proyecto que nace para impulsar la creación y la consolidación de empresas turísticas en la provincia con el objetivo de incrementar la oferta de productos turísticos experiencia les Jacobo Florido es el consejero delegado de Turismo Costa del Sol

Voz 13 05:52 ha desarrollado su punto con los GDR junto con los territorio de la provincia donde hemos detectado que había mucha inquietud o mucha iniciativa para crear una experiencia sensitiva turismo de territorio es decir dónde se creaban numerosas ruta con numerosas especialidades au específicas no podemos detectado que sean presentado había mucho mucha inquietud por ello bueno pues siempre hasta un total de cuarenta y ocho crees tú se banaliza en cinco bueno puede de salida a caballo nocturna en la sierra de la nieve a ver la cueva hace que hay específica que no son muy conocida es decir vamos a experimentar cierto destino que lo tenemos en la provincia y que no lo puedo y que Manning señaló queremos descubrirlo no

Voz 14 06:44 mí

Voz 15 06:45 el centro de innovación social La noria junto a la Obra Social de La Caixa impulsa el proyecto cicerone son rurales de la Asociación para comérselo que comienza con su nueva edición en octubre con cinco talleres comarcales para formar a futuros guías locales en pueblos del interior de Málaga destinados a jóvenes que quieren crear su propio empleo como guía de turismo experiencia al en su territorio Toñi Gallego es la coordinadora de esta iniciativa

Voz 16 07:08 el año pasado tuvimos un grupo de veinticinco personas de las veinticinco personas fue sacamos un total de dieciséis evidencias que vencía poner en valor la pasa aceituna Doré tenga al aceite de Lérida el espetó La Cabra Malagueña de Iglesias de que esa experiencia fue a día de hoy bueno la presentamos en Fitur en enero y a día de hoy fue la verdad que están votando esta porque pero hemos momento un catálogo ahora bien lo de treinta experiencia que esperamos ampliar con la nueva edición a ocho personas que cambie el tipo de actividades en pueblos como El Borge o como Ekin como como Casabermeja pueblos pequeños que de noche una oportunidad para para poder crear empleo

Voz 12 07:55 el alumnado recibirá formación sobre cómo crear experiencias turísticas nuevas tendencias Marketing profundizará en los recursos patrimoniales materiales e inmateriales de su entorno creando experiencias únicas los talleres arrancan el próximo dos de octubre en el Valle del Guadalhorce pasarán también por la Serranía de Ronda el cinco de octubre Sierra de las Nieves Tolox Nueve de Octubre la comarca nororiental Alameda diez de octubre Sarkía Torre del Mar el once de octubre Ezequiel Moya son joven de El Borge que hizo el año pasado estos cursos de cicerone rurales tiene una empresa rutas el paseo donde muestra los turistas la belleza de su pueblo

Voz 17 08:33 pueden visitar la vendimia en esta época por ejemplo y fuésemos los grupo el el inicial la aquí en el pueblo y poder visitar y recorrer los caminos que utilizaban los antiguos héroe pero cuando llevaban las pasas de uva o el vino hacia el puerto de Málaga en visitamos algunos lagares visitamos finca fincas que están en activo hoy podemos ver a los agricultores el dinero fundó produciendo Lobo pasa dedicándole más si todo esto siempre el punto de vista gastronómico de siempre

Voz 16 09:07 descubrimos el producto en su en su origen podemos degustar cuadros de desayuno almuerzo y lo mínimo

Voz 17 09:14 misma instalaciones agrícolas pues eso de desayuno si bocatas por ejemplo también

Voz 12 09:22 las solicitudes para participar ya están disponibles en la agenda de la página web de La noria Málaga punto es barra La noria la matrícula es gratuita y el plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo veintiuno de septiembre si antes de terminar hablamos de promoción turística con María Ángeles Cervantes de ser Marbella Costa del Sol y es que Correos ha emitido dos tarjetas pre franqueado con el fin de contribuir a la promoción de Marbella y Puerto Banús

Voz 18 09:51 dos tardes la empresa postal y de paquetería ha puesto en venta Un total de mil tarjetas con imágenes emblemáticas de este enclave turístico de la Costa del Sol las fotografías que las ilustran han sido realizadas por una empleada de la oficina principal de Correos de Marbella Juana al PER que desempeña funciones de atención al público y embajadora comercial la venta de tarjetas está siendo un éxito de hecho aquellas que tienen la tarifa para envíos nacionales ya han agotado y quedan las pertenecientes a la tarifa B para correspondencia ordinaria dirigida a Europa Groenlandia Icon la tarifa hace que corresponde al resto del mundo José Antonio Álvarez es el director de la oficina principal de Correos Marbella

Voz 19 10:31 yo no nos queda la tarifa estamos no sabemos Si cómo podemos hacer porque ya tuvimos solamente con solicitudes de final técnicos ya las hemos sobrepasado entonces fíjate que estamos pidiendo al resto de oficinas donde las habíamos puesto que son en las carpas en Nueva Andalucía etcétera les devuelvan para poder enviarlas

Voz 12 10:52 claro ONU ha sido

Voz 19 10:54 yo no nos esperábamos tanta demanda yo por ejemplo sé que me he quedado algunas cosas son para aguardar más que nada es lo llene de lo que podamos estar el día de mañana

Voz 18 11:06 las tarjetas que incluyen un código QR que enlaza con información turística en su reverso siguen siendo un producto que genera interés y atractivo para todo tipo de público en la difusión del turismo la arquitectura la historia o la cultura valores del entorno en este caso de la ciudad de Marbella

Voz 12 11:20 la semana que viene envuelve destino Málaga

destino malaria la guía de turismo de la síguenos también en SER Málaga punto corren nuevos tiempos vamos a escucharnos Cadena SER Hoy por hoy Málaga Esther Luque vamos a divertirnos hoy por hoy Málaga presenta necesito tiempo para ensayar

Voz 3 11:50 ahora

los chicos en edición de bolsillo

Voz 20 11:58 esta es la nueva cara de entrada de los clásicos una edición de bolsillo en esta nueva temporada que vuelva a la Cadena Ser vamos a divertirnos un año más Alejandro Fernández buenas tardes

Voz 15 12:11 qué tal cómo está aquí estamos rendidos ante la música clásica con la intención de hacer público como dice el maestro Claudio de seguir promocionando la música clásica de Málaga bueno qué tal el verano te gusta la careta no me has dicho no canta

Voz 21 12:26 eh van a copiar Nos mala que van cuenta a tiempo mientras que no citen pintas horribles

Voz 22 12:35 Ballack bueno como como arrancamos esta temporada pues esta temporada la arrancamos con las mismas ganas que la hemos estado continuando las temporadas anteriores hay muchísimas cosas por lo menos en la par de Aminetu K

Voz 23 12:47 aquí debajo de ningún sitio con mucho el libro

Voz 22 12:50 escucha clásico clásico plástico y muchas historias que contar y sobre todo para

Voz 24 12:54 seguir ahondando en visibilizar todo lo que acontece entorno a la música clásica en Málaga como prueba un botón y casi una deuda pendiente en todo este tiempo que hemos hecho de radio porque de forma involuntaria no hemos traído a un conjunto de calado y de peso pero bueno pero hoy no vamos a desquitó

Voz 1 13:18 hoy inauguramos

Voz 22 13:21 la temporada está con nosotros José malo

Voz 23 13:23 Ben Gil de Gálvez que es el presidente de la de la Fundación Espanya música concertino principal de la de concertó

Voz 15 13:35 la formación Concerto Málaga José Manuel buenas tardes

Voz 1704 13:38 tardes bienvenido a clásicos en ediciones

Voz 15 13:41 Debolsillo muchas gracias la verdad es que para mí

Voz 25 13:43 ahora Concerto Málaga es un honor estar aquí en la Cadena Ser con otro

Voz 1704 13:47 dicho programa veintidós años

Voz 15 13:49 esta formación musical Concerto Málaga quiénes sois bueno de donde

Voz 1 13:53 venís a va muy largo porque la verdad que veintidós

Voz 1704 13:58 parece que no demasiados pero sí da para mucho a ver empezamos muy

Voz 26 14:02 venía de hecho a día de hoy la media de edad de los miembros de la orquesta está entre veinticinco años que no estamos aproximando a un momento de madurez bastante bueno pero bueno en mi caso yo empecé como miembro fundador de Concerto Málaga en el año mil novecientos noventa y se tenía diecisiete años ya que yo comenzó como foro de de de de de amigos y compañeros de conservatorio que queríamos hacer un poco la música de nuestra propia manera Hay poco decidir no sólo sobre la música sino sobre la gestión en los diferentes parámetros de cómo hacer las cosas de una manera madura hay por nuestra cuenta no sin ninguna sin ninguna tutela no y eso fue un poco el inicio de cuento

Voz 1704 14:44 Berto Málaga al buscar un foro para hacer música cuantos componen actualmente la orquesta somos trece componente no son sí

Voz 26 14:52 te violines dividido en cuatro y tres dos violas dos chelo contrabajo clave

Voz 15 14:58 y a la vez sois Fundación Hispania música o como se dice

Voz 26 15:02 vamos a ver lo lo aclaro rápidamente a la orquesta que comenzó su andadura empezó a hacer ciclos de concierto y festivales propio oí en el año dos mil once determinamos que la mejor manera para darle un paraguas eh jurídico e institucional y de visibilidad a la entidad que era mucho más que una orquesta ya por aquel entonces era la creación de una fundación para parar lo que son los festivales que tenemos hoy en día que tenemos dos tenemos tres ciclos de concierto Un sellado visual propio o el son nuestro incorrectos y este año empezará a la propia editorial de la Fundación eso fue un poco la la inercia y el crecimiento

Voz 15 15:41 particulares tenéis sello discográfico publicación esto todo todo lo lo aporta es vosotros ese voto bolsillo tenéis

Voz 26 15:51 no bueno si hay hay un poco de todo evidentemente tenemos nuestro patrocinador oficial que el Ayuntamiento de Málaga y luego fundamentalmente tenemos una serie de sponsor privados que están eh

Voz 1704 16:03 claro ubicados en cada una de la producción

Voz 26 16:05 propias y unidades de producción que tiene la Fundación pero básicamente es un proyecto que está basado en en el ánimo y las ganas de los artistas que componen artista de cámara que nos gusta llamarnos en Concerto Málaga y las ganas de aportar al acervo histórico de de de de España y lo que dice la la nuestra música no definitiva es es es una misión de vida de de del grupo de personas que lo conforman por tanto va más allá que de todo lo que el el el soporte económico

Voz 22 16:35 José Manuel pues otro en hace una defensa a ultranza de la de la música de cámara hay un producción de cámara en nuestro país como para hacer conocida para ser divulgada incluso para ser llevada al disco sí

Voz 26 16:50 claro que Concerto Málaga es un ejemplo de eso con todas las grabaciones que tenemos dedicada a la música española y inédita rescatada por nosotros

Voz 22 17:00 no estamos escuchando de fondo sea más estupendo vamos porque tenéis un panal

Voz 26 17:05 en este tú en Youtube tenemos muchos vídeos porque el el sello discográfico no sólo se dedica a lo dijo se dedica también a la al tema de lo visual podemos encontrar documentales también en nuestro panal que hablan de rescate que vamos haciendo de los músicos que encontramos

Voz 27 17:22 bueno por contestarte a la pregunta no es un problema

Voz 26 17:27 sí por supuesto que que hay mucho y por mucho mucho por hacer realmente de sobretodo de gran calidad lo que pasa que a nivel musical lógico si nosotros analizamos nuestra musicología la musicología moderna no ha llegado prácticamente a los primeros años de del siglo XXI y por tanto nosotros como todo lo que ocurrió en España durante el siglo XX hemos vivido de espaldas muchas cuestiones y por tanto eso no ha retrasado no mucho en las investigaciones que ahora están saliendo oí tenemos un un crisol de de de de cuestiones porque para para poner en valor lo bueno que tenemos nosotros es que lo podemos hacer de forma sistemática no no es un proyecto concreto y saca a relucir una una cuestión sino que llevamos haciéndola ya durante años de forma sistemática desde el rescate a la puesta en concierto a la puesta en el disco su edición no y eso es un poco lo que hacemos básicamente de comienzos del siglo XVIII hasta nuestros días pues incluso vosotros sois depositarios

Voz 22 18:31 de varios legado de compositores

Voz 28 18:34 eh españoles si esos

Voz 26 18:36 sobre todo desde que con pusimos la la Fundación desde que creamos la Fundación allá por donde vamos con Concerto Málaga al al que está o la gente oye la calidad de la orquesta Hay y sobre todo la vela la calidad también de del proyecto todo saben de nuestra futura sede en la ciudad de Málaga hay claro quieren que son músicas tengo eras más

Voz 22 18:57 ahora hablaremos de eso vamos a escuchar un poquito como suena

Voz 31 19:22 no

Voz 15 19:29 custodian de una manera especial la música de cámara si lo adelantaba hace unos segundo José Manuel Gil de Gálvez ya estáis tenéis ya una ubicación para para hacerla sede no de de de esta Fundación no

Voz 26 19:44 sí bueno nosotros llevamos trabajando con el Ayuntamiento de Málaga desde el año dos mil nueve en en una sede con un proyecto bastante conformado a nivel de estratégico oí hasta ahora hasta el año pasado se se consiguió finalmente cuál era la mejor ubicación y cuál era la mejor mal en era de soportar a este proyecto que fue la la cesión de un terreno no aquí muy cerquita de donde tenéis vosotros la sede aquí en Teatinos ahí en Hacienda capital es un sitio maravilloso

Voz 27 20:15 la el proyecto de las características que nosotros vamos a poner en marcha cuántos metros cuadrados

Voz 26 20:20 a ver lo que sería el edificio finalizado serán unos dos mil quince

Voz 1704 20:25 dos metros cuadrados dos mil quinientos vecinos ahí va ir un pequeño auditorio sí sí una cámara sí

Voz 26 20:30 lo que pasa que evidentemente los recursos son lo que son y lo vamos a ir acometiendo por fases esta primera fase tendrá aproximadamente unos setecientos metros cuadrados hoy será el digamos el módulo que Estados la avenida de Gregorio Pérez

Voz 22 20:43 de ahí ya incluso vais a poder realizar vuestros propios conciertos del trayecto para la cultura de Málaga súper interesantísimo y sobre todo que sale del centro ese va a un barrio con mucho potencial al para la para la ciudad y sobre todo bueno que tenemos aquí la Universidad al lado para proyectos de colaboración incluso

Voz 26 21:04 Concerto Málaga hay buenos incluso vosotros

Voz 22 21:07 no Tamim blusón estudiando la posibilidad de hacer una serie de iniciativas de de estudios de posgrado dentro de nuestra propia se Biz era una cosa muy muy muy muy ambicioso

Voz 26 21:20 a contestando a la primera parte de de tu posición Concerto Málaga en un principio y ahora lo que es la globalidad de nuestra Fundación Hispania música siempre hemos considerado nuestra misión en nuestros valores que somos un proyecto moderno de la ciudad de Málaga que siempre hemos quería lo aportar un soplo de aire fresco a sobretodo a la cultura y en nuestro sector de música clásica que que que lo que lo precisa porque Málaga una ciudad muy potente y necesitamos entre todos que el sector mejore necesita de nuevo de de nuevos interlocutores por tanto nosotros hemos creído conveniente irnos hagamos a lo que consideramos el ensanche de Málaga que Teatinos es un poco la zona lo que pudo ser el Ensanche de Barcelona en su día no y además está muy cerca como bien dices de la universidad y por tanto nosotros creemos a nivel de ciudad en una Málaga que que los distrito crezcan y que podamos ya movernos un poco más allá de la calle

Voz 1704 22:18 yo no salga un poquito también a los barrios y eso como centro cultural y hay mucho público de música de cámara es mala Málaga está pasando por un momento

Voz 26 22:30 que a la gente le gusta es muy sinfónica

Voz 1704 22:32 me gusta mucho la música sinfónica si es verdad

Voz 26 22:35 realmente y no hay estudio que a muchas veces avalan que digamos el nivel cultural de una ciudad de música clásica se mide por el número de personas que asisten al concierto de música de cámara cuando nosotros en Málaga tengamos la oportunidad de ver muchos conciertos de cámara de una gran calidad llenos entonces podemos decir que nuestra cultura estará ya a un nivel muy muy interesante nosotros a al alcalde de la ciudad ya en el año dos mil once

Voz 22 23:05 no porque porque están a otro nivel la música sinfónica y la música de cámara exige un ejercicio de concentración una una sensibilidad que a lo mejor pues bueno que la paleta la paleta de color que te que te ofrece una orquesta no te Ladrada no te la dan no no te lo ofrece una foto la ofrece el la la música de cámara

Voz 26 23:26 normalmente se considera la música de cámara como como como la crema dentro de lo que la gran música clásica por decirlo de alguna manera como como intérprete sí que te puedo decir que el pool invento que te da el estar continuamente activo en el repertorio camerístico es una cosa que que que te eleva a eh a un Estado distinto porque es como si estuviera más más pulido más limpios

Voz 1704 23:50 continuamente de hecho las grandes orquestas Info

Voz 26 23:53 en épocas mundiales he cuida mucho que son músicos hagan grandes proyectos camerístico porque realmente cuando todo oyes a la Filarmónica de Berlín yo estoy oyendo tu conjunto de cámara enorme es una diferencia no porque no suenan por acumulación de sonido sino suenan por pulcritud individual la suma hace un grandísimo un grandísimo sonido no es distinto como todos con cuando ves un cuadro del siglo XVIII igual que un cuadro del siglo suelte en tamaño ni en pintura esto es muy positivo para la ciudad que que que que vaya habiendo que

Voz 1704 24:29 la música de cámara es es importante bueno donde podemos veros esta temporada puestos conciertos donde los Days en Málaga

Voz 26 24:36 tal y Concerto Málaga orquesta completan siempre hace su ciclo de conciertos las cuatro estaciones en el Colegio de Médico que la residencia artística de la orquesta desde el año dos mil tres

Voz 1704 24:45 son precioso lo aconsejo

Voz 26 24:48 luego también a nivel de Ensemble músicos tenemos un nuevo ciclo que se llama clásica Plus que se hace la sede de la constructora de Disa un en el maravilloso Hall de su edificio que tienen Puerta del Mar luego también tenemos la Semana Internacional de la Música de cámara española a finales de octubre a de de noviembre que está consagrada la figura de José de Galve la música los tiempos de José de Gálvez el siglo XVIII que lo hacemos en Málaga en Macharaviaya bueno hombre Concerto Málaga en la capital se podrá escuchar a través de estas producciones propias de forma transversal en todas la programación de la Fundación Miguel bueno destacar que la temporada que que entra y sobre todo en el año diecinueve lo más importantes que operan a la luz un nuevo disco a nivel de nuestro propio sello discográfico un disco de dúos de violín del siglo XVIII de compositores totalmente inéditos y luego saldrá para la discográfica Naxos la integral para música de cuerdas de de Turina que este sello discográfico no la tienen las encargó precisamente que Concerto Málaga que hiciera la integral de de los trabajos de juguetón Turina que hay mucha música de cuarteto duplicada a orquesta de cuerda ir el año que viene será un año internacional importante de a Concerto Málaga EPO da oír en Finlandia en Corea del Sur en Túnez en Azerbayán estaremos también en la India hay en Irlanda

Voz 1704 26:04 bueno bueno bueno lo esperada llega cargada hay bastantes embajadores musicales en nuestra ciudad acabamos José Manuel Gil de Gálvez agradecerle que haya estado aquí presidente de la Fundación Hispania músico encanto así un de verdad un descubrimiento conocer un poquito más de cerca a Concerto Málaga mucho

Voz 26 26:24 hemos para lo que haga falta que bien pues se demoran

Voz 1704 26:27 con esta labor que hacéis por la música clásica en Málaga por la música de cámara concretamente nada estás invitado cuando cuando que has venido a vuestra disposición eso es acabamos con la agenda por cierto que se han inaugurado los conciertos de la semana pasada

Voz 15 26:41 de domingo por la mañana en la aduana en el Museo de la aduana no yo no ido pero me han dicho que todo

Voz 22 26:47 cita optó la semana pasada con la la temporada P inauguró la la Academia orquestal

Voz 24 26:52 en el Neville con el mismo lleno las mismas colas que en julio con Jesús Reyna el Concierto para Chaikovski que por cierto la agravado esta semana pasada la OCM para el sello Sony o Salvador Vázquez la batuta que también ha pasado por este por este programa la temporada empieza hoy la temporada de la OCM comienza hoy con nuestro titular Manuel Hernández Silva tenemos tenemos el primero de los concierto la semana que tiene hay un adelanto de la temporada lírica con un concierto en el cerebro

Voz 1704 27:27 entre los dos conciertos hoy y mañana a las ocho el viernes próximo

Voz 24 27:31 como a las nueve de la noche con el con el Coro de Ópera de Málaga la OCM Luis Pacheco Di María Lourdes Benítez es Mónica campaña

Voz 22 27:42 hay Francisco Toja coros tres diarias debo de tenis

Voz 1704 27:46 la Berganza como mejor Carme hombre verdad mejor gracias llevó nos vemos

Voz 32 27:54 individuo

Voz 1704 28:03 hoy por hoy Málaga Esther Luque

el PP ser Peridis la hinchada elogios para el ocasional Sequeira

Voz 15 31:39 como todos los jueves nuestra cita con la diversidad bueno pues para hablar de de planes con lo más pequeño de la casa con

Voz 12 31:47 Carlos Rodríguez y también con Mariví Morilla hola muy buenas tardes hola buenas tardes bueno estar de Joy empezamos arrancamos en Casabermeja

Voz 39 31:56 este fin de semana tenemos la cita más destacada con la fiesta de la cabra malagueña es muy tradicional

Voz 12 32:02 un evento donde también vamos a poder ir acompañado con nuestro que es tenemos al otro lado del teléfono a la concejala de Cultura de Casabermeja Mari Carmen Muñoz hola buenas tardes Maricarmen

Voz 1704 32:12 hola buenas tardes que habéis preparado para los niños en esta fiesta

Voz 40 32:16 bueno pues esta fiesta es muy familiar entonces es para los niños se preparan muchas actividades como son pues

Voz 16 32:25 desde juegos tradicionales tinta

Voz 40 32:27 las ayer es de de elaboración de queso talleres de elaboración de velas con cera de abeja allá que cierra Mika luego de las actividades que eso no es familiares pueden hay una batucada se encerraba en la que los niños pueden participar con sus con su cencerros y recorre el pueblo puede acompañando a la música hay talleres de percusión hay un de puzzle en la plaza de la Fuente de abajo en la que era un pool de gigante en la que los niños tienen sumó su protagonismo a la estrella de la fiesta en el darle el biberón ha sé si diga

Voz 1704 33:04 ahí es donde todo el mundo se vuelve loco todo el mundo quiere dar el biberón a al chivo

Voz 40 33:09 sí sí también hay pastoreo que la familia pues puede ir acompañado de los niño paseos en pony así que fue un montón de actividad lo dirigirá y en especial para los que para los más pequeños

Voz 39 33:24 durante el viernes no desde mañana hasta el domingo si mañana tarde claro pero eran

Voz 40 33:30 luego ya pues el mercado y las actividades están desde el sábado por la mañana a las once

Voz 39 33:36 todo el sábado todo el domingo en la décima edición no con respecto al año pasado qué influencia tiene que qué sensaciones que esperáis

Voz 40 33:44 bueno pues la verdad es que esperamos bastantes visitantes creemos que alrededor de unas diez mil personas pueden pueden visitar no en este fin de semana porque además de las actividades infantiles familiares tenemos visitas guiadas hay una amplia oferta gastronómica con menús

Voz 41 34:02 especiales de

Voz 40 34:04 que la cabra de Broadway en sí producto locales mercado de quesos también entonces creemos que es una oferta bastante variada

Voz 1704 34:15 bueno esperemos que que no se luzca por el tema de la meteorología porque es verdad que en parte para el fin de semana bastante malo

Voz 40 34:24 si no tiene un poco preocupado no tiene un poco preocupado pero está muy cambiante a ver a ver si tenemos suerte

Voz 15 34:31 también recordar que algunas actividades Maricarmen necesitan inscripción previa no es así

Voz 40 34:35 sí sí el país toreando la visita guiada al molino del Hortelano a Peña de Cabrera esas sí necesitan inscripción inscripción previa el biberón el hubieran al chivo también

Voz 1704 34:48 también porque porque es lo que todo el mundo se vuelve loco a Casabermeja hacerlo en fin bueno es una fiesta muy especial la fiesta de la cabra malagueña en Casabermeja con Mari Carmen Muñoz concejala de Cultura de de este municipio gracias y que el tiempo se comporte que todo vaya muy bien

Voz 40 35:05 muchas gracias a vosotros

Voz 12 35:07 en el repaso la agenda con el día de la mascota gratis en Tivoli este domingo dieciséis

Voz 39 35:13 no dejamos de lado los animales porque este dos números propone Tivoli visitar con nuestra mascota el parque de atracciones la entrada además se gratis Si bueno me una invitación que bien ahí está la vayan otros muchos establecimientos de doce a diecinueve horas ahora muchas actividades como un espectáculo de aves rapaces adiestramiento canino en el show de logros también como los de mascota accesorio día para pasarlo junto con nuestra más cortas

Voz 12 35:42 también tenemos una alternativa rockera en la cochera Cabaret de Málaga para toda la familia también el domingo a partir de las doce de la mañana llega la cochera la banda de rock Kimi rock

Voz 42 35:53 será un espectáculo para toda la familia en el que tendrán que mover el esqueleto perdón haciendo un repaso por las canciones más conocida del de Oliver el famoso tema asalta de Pekín las entradas a la venta la web de la chica

Voz 12 36:05 este taller es muy divertido aprende a tocar el bullying el violonchelo con el método Suzuki talleres infantiles en familia en Málaga

Voz 39 36:12 eso en Málaga bien y Suzuki trae tres talleres de septiembre para pequen de tres a seis años tanto en Málaga capital con el Rincón de la Victoria con la metodología Suzuki lo que hacen es que ni con músicos en directo y profesores especializados hacen que vayan aprendiendo cómo manejar un instrumento de cuerda los peques la primera cita es este domingo en el Museo Interactivo de la Música a las doce horas y después hay otra cita el veintitrés en Rincón de la historia y el domingo treinta también en Málaga ay bueno hay que inscribirse ahí no pueden hacer en el correo electrónico Málaga violín Chucky arroba gmail punto

Voz 12 36:51 talleres para padres y madres en Málaga con orientando en positivo otra cita

Voz 42 36:56 el primero será el viernes a las seis y media de la tarde el taller lenguaje positivo para una comunicación eficaz porque cuántas veces hemos repetido a lo que hay que en alguna ocasión no son uno aquello pues en esta sesión enseñar a utilizar un lenguaje positivo claro consciente de la importancia de la palabra

Voz 12 37:13 y también tenemos un taller gratis para niños de robótica

Voz 39 37:17 educativo de Málaga nos propone tanto hoy jueves por la tarde como mañana pues bueno poder realizar las actividades de robótica educativa en inglés centro completamente gratis para que lo que hay que si los padres puedan comprobar tu metodología está dirigido a niños y niñas

Voz 1704 37:32 de tres a dieciséis años y no es necesaria inscripción pero yo simplemente aparece el Poli terminamos con juego set

Voz 12 37:39 de edades infantiles sobre macha y el oso en el centro comercial Miramar que son uno más ahí en los dos son uno dibujitos

Voz 42 37:46 pues hay centro comercial de Fuengirola recibe la visita de Estado dibujito de jueves a sábado durante el mes de septiembre bueno lo podrán hacer juegos habitualmente gratuita sobre esta serie de televisión todo será en la terraza el centro comercial

Voz 12 38:00 hay más planes hay más actividades que no pueden consultar como siempre en los oyentes de la Cadena Ser donde

Voz 39 38:06 en la diversidad punto com ahí estáis

Voz 12 38:08 Cear sí hasta la semana que viene

Voz 1 38:11 Tenis

Voz 38 38:13 ahora mismo para los más pequeños

Malikian dentro de la increíble gira mundial de violín viajará a Málaga