Hoy por Hoy Málaga (14/09/2018 - Tramo de 12:20 a 13:20)

Voz 1 00:00 hoy por hoy con Pepa Bueno

Voz 2 00:03 a Toni Garrido

Voz 1 00:07 cadena SER anda

Voz 3 00:09 decía

Voz 0134 00:14 buenas tardes repaso por las noticias de Andalucía a esta hora en la sede del Rey Felipe VI visita la nueva factoría de Ibarra en el polígono cito Nereo de dos hermanas en la provincia de Sevilla unas nuevas instalaciones que ocupan treinta y siete mil metros cuadrados más del doble que la destruida por un incendio en julio de dos mil dieciséis uno Pérez en conjunta de la Agencia Tributaria la Guardia Civil ha logrado desmantelar una red internacional dedicada al contrabando de tabaco en España se han logrado incautar cerca de treinta y nueve toneladas de tabaco picado en varias naves situadas en las provincias de Sevilla Córdoba Málaga y Barcelona hay diez detenidos en Huelva la comisión territorial de ordenación Toribio Urbanismo de la Junta en esta provincia ha procedido a anular el pegó de Isla Cristina en ejecución de una sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que lo consideraba contraria a derecho y la Policía Nacional ha detenido a tres personas una de las cuales han ingresado en prisión por orden judicial acusadas de tripulante una patera rescatada el pasado tres de septiembre a catorce millas náuticas al este de Cabo de Gata con catorce ocupantes cada uno de ellos llegó a pagar quinientos euros para enmarcar de madrugada partir hacia la costa española todo esto lo ampliamos en tiempo de Hora catorce a partir de las doce cinco de la tarde

Voz 1 01:34 el paisaje de Andalucía invita a soñar espacios naturales aire puro belleza silencio ayúdanos a protegerlo de su mayor enemigo el fuego porque el fuego hace cenizas tus sueños uno uno dos Si ves llamas llama Junta de Andalucía

Voz 4 01:55 mira que hay instrumentos pues mi hijo ha tenido que elegir el más grande

Voz 0979 01:59 la tuba todo el día con el apartado Parry bailaba

Voz 4 02:02 jo jo treinta euritos al mes que me estoy ahorrando de gimnasio se me están poniendo unos brazos

Voz 3 02:06 cuando fusiones menos congresos el bienestar

Voz 5 02:08 la vida de otra manera la SER presenta el Congreso el bienestar y la música entre dos aguas en Punta Umbría Huelva del veintiséis al veintiocho de octubre con rozar el Estrella Soleá Morente Javier Ojeda y muchos más adquiere tu paz disfruta de dos noches con desayuno en el hotel Barceló Punta Umbría mar asistencia al Congreso y visita los lugares Colombino se descubre el Monasterio de la Rábida donde se alojó Colón conoce cómo se gestó el descubrimiento y súbete a las carabelas que lo hicieron posible Up to reserva

Voz 6 02:37 en habitación doble por sólo ciento cincuenta euros por persona más información en Cadena Ser punto com o en congresos del bienestar punto es

Voz 7 02:47 él dice autónomo te mereces un premio presentes

Voz 8 02:49 su candidatura a la tercera edición de los Premios Coraje de los autónomos autónomas andaluces antes del veinticinco de septiembre consulta a las bases en un guión Andalucía punto RG proyecto subvencionado por la Consejería de Presidencia Administración Local y Memoria Democrática Junta que Andalucía colaboran Zam diputaciones provinciales opta Andalucía una organización de autónomos para autónomos este bien

Voz 2 03:11 no estás de suerte de sangre ante el Milan rito te premia

Voz 9 03:14 entra en el mil premiada punto com introduce el código que aparece en cada en base del mil a grito podas ganar miles de premios al instante crucero con todo incluido vuelo en globo y miles de envases del milagro y te esperan rasca y gana tuviera grito informa atento punto treinta más cercano al grito de Premià punto com Luca Max El milagro posiblemente el mejor desengrasan T del mundo

Voz 2 03:38 para los peques son sus héroes les despierta

Voz 10 03:40 la curiosidad y fomentan su imaginación

Voz 2 03:43 a los jóvenes les generan confianza y a los más

Voz 11 03:45 mayores profesionalidad valores que son la llave para el éxito en la vida por eso somos lo que hacemos tenemos clara nuestra meta de educación públicas de Andalucía una huella para toda la vida

Voz 12 03:57 de Andalucía semana en surco y marea hablamos con el ministro de Agricultura Pesca y Alimentación

Voz 13 04:03 planes la PAC es para los agricultores y para los ganaderos no es un fondo de compensación interterritorial

Voz 12 04:11 qué modelo de que va a defender el Gobierno cómo afectará el Brexit al presupuesto europeo que va a pasar con la aceituna negra en qué condiciones se va a firmar el tratado de pesca entre la Unión Europea y Marruecos este sábado Luis Planas en surco y marea

Voz 14 04:26 patrocina Caixabank

Voz 15 04:36 en Hoy por hoy

Voz 16 04:39 Málaga

Voz 0376 04:46 qué tal buenas tardes doce veinticinco minutos del mediodía el equipo de gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga acaba de anunciar que congelará los impuestos para el año que viene en la ciudad no falla coincide con las elecciones municipales pero antes el tiempo porque hoy estamos en alerta amarilla Nieves Egea buenas tardes muy buena

Voz 1876 05:06 más tarde suerte que son las elecciones municipales la alerta la provincias activa a las dos de la tarde y estará operativa hasta la medianoche con la advertencia de que podrían recogerse hasta veinte litros por metro cuadrado en apenas una hora veinte litros para el sábado volverá a activarse esta alertante fuertes lluvias y tormentas también recordamos en toda la provincia

Voz 0376 05:22 las precipitaciones que se adelantaban ya ayer en Ronda vaya tromba de agua que caía sobre la ciudad del Tajo pues así es el chaparrón dejó más de cuarenta y cinco litros por metro cuadrado pilló por sorpresa este municipio porque no había ninguna alerta meteorológica y anegó buena parte del centro histórico en apenas media hora como decimos la nube dejó calles convertidas en auténticos ríos por la incapacidad de las redes en aumento de absorber el agua además te locales comercios viviendas inundadas hay que decir que nos dicen este compañeros de Ronda que ya se recuperaba la normalidad estamos muy pendientes de esa Dana que va a descargar este fin de semana lluvia aquí en la provincia todos mirando al cielo aquí en la capital por ejemplo las cofradías en este caso la Hermandad de la victoria todavía no ha regresado con la patrona al Santuario están pendientes del cielo hay novedad sobre esto

Voz 0808 06:06 sí porque ya han comunicado a través de su página web que la hermana de la victoria suspende la procesión de vuelta de la Virgen la patrona de Málaga desde la Catedral a su santuario por la previsión de lluvia y tormentas recordamos que ya el pasado ocho

Voz 2 06:20 de septiembre tuvieron que suspender la procesión por por esa previsión de fuertes lluvias ahora sí vamos a los impuestos dualidad Cadena SER

Voz 3 06:31 se congelan los impuestos para el año que hay que votar sí esto es como la pragmática de Carlos III como manda la tradición en año preelectoral se congelan los impuestos el equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Málaga lo ha aprobado hoy congelar las ordenanza

Voz 1876 06:45 las fiscales en la ciudad para el año que viene Entre las novedades Málaga se suma a las ciudades que imponen una tasa a las viviendas turísticas esta en concepto de recogida de basura de actividades económicas sobre la controvertida plusvalía se reducen a un año el requisito de convivencia con el propietario de la vivienda para bonificar a las familias Francisco Bratton

Voz 13 07:04 esa realidad ese esfuerzo fiscal que es muchos millones de euros que quedan en los bolsillos de los malagueños recorremos las bonificaciones potestad en el año dos mil nueve diez once y doce de esos son cifras muy importantes humana con unos doscientos millones de euros todos los esfuerzos que han hecho no

Voz 1876 07:25 el alcalde por cierto que ha confirmado que va a comparecer en el pleno extraordinario que ha convocado a regañadientes obligado por los socialistas para dar explicaciones sobre las supuestas injerencias políticas en la Gerencia de Urbanismo el pleno será el veintisiete de septiembre y atención dice el regidor que comparecerán persona no quiso en la comisión de investigación pero que tendrá que preguntarle antes al gerente de Urbanismo José Cardona

Voz 13 07:48 que conste que yo el otro día la Comisión lo que entendido es que yo quiero explica había anteriormente eh para informar de los temas que la Comisión estaba trabajando nadie mejor que el coordinador gerente de Urbanismo no si quiere profundizar en ello pero no no se hicieron preguntas parece que quieran preguntas ser en la comparecencia pues lo hago con mucho gusto las tendré al previamente yo las pregunta al coordinador para poder contestar porque lógicamente la información la tiene seis

Voz 0376 08:18 pues esto ha dicho De la Torre eso de esa comparecencia por cierto que hoy vuelven los debates políticos municipales los portavoces de los

Voz 2 08:26 los partidos con representación en la Casona del Parque

Voz 0376 08:29 a partir de la una menos veinticinco aproximadamente debatirán hasta la una aquí en la radio y la economía de Málaga que volverá a crecer este año y lo hará en torno al tres por ciento tres coma uno por ciento según las previsiones el barómetro elaborado por el Colegio de Economistas correspondiente al segundo trimestre del año

Voz 1876 08:45 la cifra está por encima de los crecimientos de Andalucía y España ya que la provincia Se salva al menos de momento de la desaceleración del resto del país y aunque la economía de la provincia va a mejor ritmo que la media andaluza lo cierto es que las tasas de desempleo del veinte por ciento no permiten tirar cohetes ni mucho menos Juan Carlos Robles decano del Colegio de Economistas

Voz 17 09:01 es decir que hemos salido de la crisis cuando tenemos un veinte por ciento de desempleado el parece parecería una Orban es cierto que estamos saliendo estamos creciendo estamos que ha dejado atrás una situación de crisis TIM

Voz 0376 09:16 el Hospital Regional de Málaga a la cabeza los trasplantes de médula ósea

Voz 1876 09:19 en Andalucía sí porque los trasplantes se han duplicado en los últimos cinco años en dos mil diecisiete se realizaron ciento treinta y seis en el Hospital Regional y atención se registraron este dos mil seiscientos cincuenta y seis Tona antes con lo que la provincia supera en un trescientos ocho por cien el objetivo del Plan Nacional de médula ósea el efecto Pablo Ráez se sigue notando evidentemente de forma más modesta porque en aquel momento en el que el joven marbellí protagonizó una campaña viral en favor de la donación si llegaron a colapsar los centros por la afluencia de donantes María Jesús Pascual hematólogo hoy en día en Huelva

Voz 18 09:50 ha duplicado con respecto al cinco seis años pero no porque la patología haya aumentado sino porque es digamos el sistema sensibilidad

Voz 19 10:00 ha llegado el personal médico

Voz 18 10:02 los pacientes tienen mejores tratamientos es decir el consiguen mejores resultados para que ese paciente que necesitaría ella ella el trasplante en buena condición ir también se han aumentado las posibilidades de encontrar un donante con aumento de los donantes de médula de los registros nacionales e internacionales

Voz 1876 10:23 it detenido ébola uno de los grafiteros más activos de Málaga a quien se imputan varias pintadas en la toro de la Térmica Ignacio San Martín

Voz 2 10:30 sí tiene veintitrés años es español ha sido una investigación de la Policía Nacional y Local la que ha dado con él firmaba sus grafitis con ébola a otras invertía las letras si aparecía como al Lobe está detenido como presunto autor de un delito contra el patrimonio

Voz 20 10:45 Villarrubia centro comercial el te trae en la contraportada de Hoy por hoy

Voz 0376 10:51 dos emprendedores de Archidona crean el primer sistema capaz de alertar trazar la ruta de un fruto rodado estaban donde

Voz 1693 10:58 llevará buenas tardes Esther a través del móvil con un sistema de geolocalización el agricultor puede controlar la cosecha desde su mesita de noche sin necesidad de patrullar los cultivos en algunos árboles de la finca se colocan estratégicamente señuelos con la misma forma que el fruto el desarrollo denominado Olive Tech cuenta con la patente de invención de la Agencia Española de Patentes y Marcas esté en vías de obtener la patente internacional es sencillo y económico uso Alejandro Sánchez es uno de los responsables del proyecto

Voz 17 11:27 tú ten en cuenta que toda nuestra tecnología banca su nada en el interior de un señor señuelo que lleva la forma del fruto que se está protege si estamos hablando de estaríamos hablando de una aceituna que está combinada con un acuerdo Easy estamos hablando de cualquier otro tipo de cultivo quien sea me aguacate quince llamó Mango bueno pues estaría estaría igual de tengo unas tienen la característica es que en el caso del robo de la forma en la que si se realiza en los amigos de lo ajeno se van a llevar automáticamente el el señor empezando si su trabajo veintiséis puntos más tardes de que lo que se produce el robo en agricultor recibe la notificación de que se estarlo

Voz 1693 12:07 IES fruto o ese señuelo con forma de fruto da información Geo localizada de dónde se encuentra ya se también se lo pueden seguir el rastro pues las fuerzas de

Voz 0376 12:17 puridad de del Estado doce treinta

Voz 1 12:20 sí

Voz 2 12:22 la red que ya de la provincia de Málaga le ofrece la información del tráfico

Voz 1693 12:27 en carreteras el tráfico es fluido pero la ciudad es muy complicado en la zona centro hay niveles muy altos de tráfico en calle Atarazanas Puerta del Mar calle Córdoba calle Álamos y también la avenida de la Aurora Mueller

Voz 2 12:39 día no solo sola

Voz 21 12:42 prende por su diseño también por su tecnología inteligente pena conocerlo a la provincia de Málaga lleva lotes de diez novecientos euros financiando con Banco Cetelem mese aún hasta el treinta de septiembre consulta condiciones en que a punto com

Voz 14 12:57 día calidad consienten las de garantía

Voz 16 13:03 innovación respuesta gastronomía en acción Viking Málaga ofrece al restaurador las nuevas tendencias en alimentación y una amplia gama de vinos cavas y champán Viking Málaga pasión por la gastronomía

Voz 22 13:18 BMW Mini automotor sabemos que necesita soluciones rápidas por eso somos los únicos en ofrecerte un amplio stock de vehículos que cumplen con la normativa W L T para que te lleves tu coche no han instante aprovecha nuestro descuento en el mes de septiembre iban a cualquier concesionario BMW y Mini automotor o informe sobre nuestros modelos en automotor premio punto com

Voz 23 13:39 Nicholson lleva hace ahora un colchón Flex de matrimonio con diez centímetros de díscolas láctico aportan sólo trescientos noventa y ocho euros sólo en tiendas Miquel Chong Chon punto com

Voz 24 13:48 miras muy bien Si buscas un chollo perderá su el juicio el ejercicio profesional de un abogado tiene un valor importante en la defensa de tus intereses exige una hoja de encargo para saber el precio justo de un abogado con dignidad abogados es un mensaje del Colegio de Abogados de Málaga y su grupo de abogados jóvenes

Voz 3 14:13 el dieciocho

Voz 25 14:14 siempre traseros de pollo a uno con veintinueve euros el kilo de pollo a tres con noventa y nueve euros el kilo comprando en su pasado te ahorras mucho dinero y comprueba

Voz 1704 14:26 allí lo reparan todos y se te rompe el móvil pero repara ni del ordenador todo todo si aquel coche nos el coche creo que todo manzana no reparamos todo telefonía informática hay consolas todo manzanas los potros

Voz 26 14:39 encontrar en el palo Rincón pueblo Fuengirola

Voz 27 14:42 los centros comerciales de Rincón de la Victoria Rosaleda allí en la nueva tienda del Carrefour Los

Voz 28 14:46 patios todo manzana a punto com las cocinas y los baños los materiales nobles el parqué cerámico topo y Porcelanosa es simplemente irrepetible como nuestra exclusiva promoción del catorce al veintinueve de septiembre visita tu tienda Porcelanosa y aprovecha nuestros descuentos especiales Porcelanosa siempre mucho más y ahora por mucho menos

Voz 1432 15:10 visiten nuestras tiendas de Málaga y Marbella andan Barrett su tienda de productos y alimentos naturales vitaminas minerales y productos orgánicos para una nutrición deportiva y saludable belleza natural higiene cosmética jodan barre en Marbella Fuengirola y Torremolinos plantan barre punto eh jodan Barrett garantía de calidad natural

Voz 29 15:33 hay Corazón Corazón corazón

Voz 26 15:36 porque si estás harto de escuchar

Voz 7 15:38 se dedican a tu vecino instala en tu vivienda ventanas y puertas de EFE Solbes fabricadas con sistema comer sin traje con tratamiento inoxidable encuentra las ventanas avenida Ortega y causó treinta y nueve Pfeiffer proyectos punto com Mercedes Benz a Moreno exclusivo para Mercedes exclusivo a Moreno taller autorizado Mercedes Benz para turismos furgonetas y Smart

Voz 0979 16:03 visite no sin calle Paquito treinta y seis

Voz 30 16:06 mención atención si estamos esperando el Día sin IVA de electro líder como agua de mayo aquí unos tiene del diez al quince de septiembre aprovecha cede en nuestros días y lleva en las tiendas electrónicas de Málaga Rincón de la Victoria y San Pedro Alcántara recuerda del diez al quince T descontamos el IVA en todos nuestros productos correcto electro líder más cercano

Voz 20 16:24 aires en algunas ocasiones para relajarse divertirse Melchior pisar suelos con garantía Zahir esa

Voz 0979 16:32 suelos para toda una vida ahora de lunes

Voz 31 16:35 Ernes de nueve ocho Queridos hermanos estamos aquí reunidos para despedir a José quien ya debe estar contemplando las fabulosas puertas pese a que Sampedro ha instalado en el cielo Aleluia

Voz 27 16:45 hasta en el cielo confíen en nosotros azul

Voz 30 16:48 los años pusimos las puertas en el cielo y ahora nos ha llamado San Pedro para que le pongamos los armarios el suelo y la cocina tres esa nueve cinco dos tres seis uno tres cuatro uno o entre entes esa punto com

Voz 16 17:03 hoy por hoy Málaga Esther Luque

Voz 28 17:07 Teresa Porras si me dijo mí yo no sé reproducir totalmente Brown pacíficamente me dijo a mí y había que mirar para otro lado que por qué teníamos que hacer eso que ella era la concejala y que por teníamos que estar haciendo durante la injerencia política cuando le dicen que no hubo es decir política S L negó hoy se les dijo que no podían ir a la vía de Arenal dos mil si aquello fue una pesadilla no se les da autorizó ahí Arenal dos mil hice nos dijo que sí tenían que quiere en compañía de Alberto día es que era director de distrito Teresa Porras en aquel momento

Voz 0376 17:42 así ha comenzado el curso político municipal en Málaga con un tema espinoso y Ximo para el equipo de gobierno en la comisión de investigación sobre los expedientes sancionadores de la Gerencia de Urbanismo entre dos mil seis y dos mil dieciséis para analizar por qué muchos de ellos caducar

Voz 2 17:59 o prescribieron Mario Cortés Partido Popular buenas tardes buenas tardes arrancamos este debate político de los viernes con nueva sintonía Juan casa ciudadanos buenas tardes buenas tardes Daniel Pérez Partido Socialista buenas tardes tan todos los portavoces bueno el Partido Popular vice portavoz Isabel Torralbo Málaga Ahora buenas tardes muy buenas tardes Eduardo Zorrilla Málaga para la gente buenas tardes muy buenas tardes qué tal el verano bien bien el arranque del curso político intenso un trueno

Voz 0376 18:27 un trueno como el que nos va a caer esta tarde en Málaga con La Habana que tenemos encima el alcalde de la Torre por primera vez declinaba de name la petición de la oposición de comparecer en una comisión de investigación tal vamos con esta es la esta es la tercera Limasa la de las Gemma hasta del museo la gemas y ahora la de Urbanismo y en su lugar enviaba al gerente de Urbanismo José cargador los acontecimientos se han sucedido muy rápido esta semana después de escuchar testimonios como éste de los ex jefes de urbanismo de Málaga sobre presiones injerencias políticas con el fin de que miraran para otro lado ante determinadas infracciones urbanísticas al final Ciudadanos decidió a mitad de semana que esto tenía que ir a la Fiscalía ya lo ha presentado ha llevado el asunto a la Fiscalía esas acusaciones el Partido Socialista ha forjado un pleno extraordinario a urgente el próximo veintisiete donde pide la comparecencia del alcalde se ha visto forzado Francisco de la Torre comparece a convocar ese pleno extraordinario la oposición ha continuado por ejemplo Málaga para la gente ha pedido una cascada de dimisiones que incluyen a los concejales Francisco Tomares Pomares perdón Teresa Porras Málaga Ahora Isabel Torralbo también ha exigido responsabilidades políticas a la portavoz las injerencias políticas en la Gerencia de Urbanismo Mario Cortés porque el alcalde no ha querido comparecer en esta

Voz 26 19:47 se mira muy simple una comisión técnica de Urbanismo donde se iban a hablar técnico inspectores contó el respeto que pintaba el alcalde allí ahora si lo que querían es un debate político los vamos a tener en el pleno que está convocado luego no mezclemos churras con merinas querían información de lo que pasó o querían un debate cuerpo a cuerpo portavoz del Partido Socialista y el alcalde en una comisión no los cuerpo a cuerpo los debates políticos se tienen en los plenos así y así va a ser no sea Hurtado ese debate político no lo que pasa que se lleva el foro o vamos a hacer un careo entre el alcalde de Málaga y el inspector de turno cesado es me parecía absurdo por ese motivo políticamente donde hay que debatir en el pleno donde se va a debatir van a perderlo ciudadano la oportunidad de escucha a Paco de la Torre en absoluto ahora lo vamos a hacer hay que hacerlo en un pleno no en el teatrillo este que hemos suele montar la oposición con las comisiones de investigación

Voz 0376 20:41 con casa

Voz 32 20:42 me hace bastante gracia que Mario Cortés afirmen lo que dice cuando recordamos que el alcalde Francisco la torre fue concejal de Urbanismo durante unos años lleva gobernando esta ciudad pero no durante los años de este tema si no antes durante y después no entonces la verdad es que

Voz 2 21:02 me deja bastante perplejo pero lo yo es lo que le sí que han avisado al alcalde de lo que estaba pasando por lo menos eso es lo que han contado lo que venga hablaremos encontrar algo que sí como ciudadano ya lo que exijo es que el alcalde nuestra

Voz 32 21:15 la ciudad pues tiene que tener transparencia tiene que ir a cualquier tipo de comisión de investigación sea técnica o no porque para eso es el alcalde y Innova pues evidentemente la ciudadanía sobre todo empieza a hacer conjeturas y piensa que hay algo ahí opaco

Voz 2 21:30 bueno eso está cuando no da la cara iba

Voz 32 21:32 exactamente no va a ir al pleno porque el Partido Socialista lo ha pedido por ley hay que hacerlo porque sino todavía podíamos estar esperando a que el señor De la Torre diera explicaciones seguramente iría al pleno y daría como siempre al señor Pomares a dar la argumentación del equipo Godín Daniel Pérez si el Partido Socialista

Voz 20 21:49 está obligado a convocar un pleno extraordinario porque Paco de la Torre no quiso dar la cara en la comisión de investigación en la que sí asistió fue la de Limasa al averno

Voz 3 21:58 dura

Voz 20 21:58 y aquí creemos que no ha querido dar la cara porque algo tiene que esconder sobre todo por las declaraciones de los antiguos funcionario que llevaban lo que son las jefaturas de servicio hoy de departamento Alberto Íñiguez Teresa Domingo esta forma vamos

Voz 2 22:12 es la oportunidad de que el alcalde de la cara que explica

Voz 20 22:15 es por higiene democrática que es lo que ha pasado durante todo este tiempo la Gerencia Municipal de Urbanismo no apareció un hecho muy grave hemos obligado a que Paco de la Torre en Paco de la Torre tenga que comparecer porque de otra forma no hubiéramos escuchado nunca Paco de la Torre ahí hemos convocado una comparecencia en la que el alcalde ya ha dicho esta mañana que va a ser él Innova declinar en Pomares menos mal porque de esta forma podría haberlo hecho una moción que hemos presentado del del grupo municipal

Voz 0376 22:42 ha dicho que va a ser el pero que le va a preguntar a cardado

Voz 20 22:44 bueno Paco de la Torre es el máximo responsable de la Gerencia Municipal de Urbanismo durante los veinte último año es el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo lo conoce todo también podemos preguntar según lo que dijo Teresa Domingo que el alcalde era conocedor de todo termino muy breve la moción que hemos presentado ha llevado

Voz 26 23:02 punto uno que sea el pleno del Ayuntamiento

Voz 20 23:05 quién eleve la Fiscalía no cualquier grupo político o cualquier ciudadano no el pleno del Ayuntamiento Le pido al resto de portavoces que lo apoye por otro lado depuración de responsabilidades que cesen de su cargo de su responsabilidad Teresa Porras

Voz 0376 23:19 Pomares guardado algo la primera ronda en primera ronda y enseguida

Voz 0979 23:23 sí si el alcalde tiene una responsabilidad política como como alcalde de la ciudad que es como presidente de la Gerencia de Urbanismo

Voz 20 23:31 del Consejo Rector y además bonos llegando

Voz 0979 23:33 cuando Urbanismo no puede decir que no desconoce porque los consejos de la Gerencia hemos tenido largas discusiones urbanístico que él conoce bien el sigue el día a día de la Gerencia pero él fue informado en dos mil catorce en agosto por lo menos con tres cartas al menos de señoras trece dándole mando como se dijo una reunión que tuvo con la jefa de departamento Él sabía y así se lo dijimos Alcalde es que lo mismo después es que no entendíamos por qué no había acudido cuando no tenía motivos de agenda porque luego fue un consejo de administración de

Voz 0376 24:01 tal y estuvo en el minuto de silencio y no fue

Voz 0979 24:04 la presentarse y ante la oposición dar explicaciones de lo que sabía

Voz 2 24:08 sabía pero por lo menos dar la cara algo

Voz 0979 24:10 si mucho tiene de responsabilidad mucho que esconder de lo que no de lo que no quiere contar nosotros por supuesto vamos a apoyar cualquier medida de responsabilidad porque cualquier ética pero también estamos trabajando para llevarlo a la Fiscalía con un relato coherente con pruebas con los expedientes que ya hemos pedido tenemos los expedientes de del Arenal podemos contrastar las modificaciones que se hicieron en esas resoluciones podemos ver quién ha instruido han estudiado pedían

Voz 2 24:36 la corrida

Voz 33 24:37 en el objeto de la comisión de investigación de los expedientes sin tramitar de urbanismo es analizar qué ha pasado porque miles de infracciones quedaron sin tramitar y sin sancionar depurar las responsabilidades políticas pues el objeto es político cuando nosotros nuestro grupo que fue el que propuso la creación de esa comisión de investigación y cuando lo aprobaron también en todos los grupos municipales excepto el Partido Popular se hacía con esa finalidad por tanto es sorprendente que ahora el alcalde diga que su declaración iba a hacer cuestiones técnica hay que las respondiera El gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo sorprende más aún porque es la única comisión de investigación a la que no ha acudido a declarar fuera la de Limasa fue a la dar Natura en esta se quita de en medio a nosotros lo que creemos que tiene mucho que ocultar se veía en una situación difícil y comprometida para responder prefería en todo caso pues en un pleno donde él siempre va a tener la última palabra como suele hacer con intervenciones además sin control de tiempo el alcalde efectivamente ha sido el concejal de Urbanismo no sólo en los últimos veinte años fue concejal de Urbanismo ya en el año setenta y uno delegado de Urbanismo

Voz 0979 25:52 bueno en pleno franquismo ha sido

Voz 33 25:54 después en el tiempo que fue concejal de Urbanismo con Celia Villalobos después cuando el alcalde ha estado al tanto de todo lo que se movía en el urbanismo de la ciudad y en este tema como se pone de manifiesto por los escrito que has citado Isabel de la jefa de los servicios jurídicos de la Gerencia este verano que le ponía al corriente de todo de una reunión que tuvo también con Teresa Domingo era conocedor de todo además del conocimiento que tendría por su propio concejal delegado y al gerente de Urbanismo nosotros desde luego en el mismo en ordinarios vamos a presentar moción para que se trate este tema pero no renunciamos a volver a citar al alcalde a declarar la próxima sesión de la comisión de investigación de urbanismo porque creemos que tiene que someterse a las preguntas de los portavoces no queremos un careo con los funcionarios pero queremos un formato donde suele pueda preguntar sobre la cuestión

Voz 0509 26:46 mira en eso leo muy difícil muy no tenemos un tono cada portavoz tres minutos Él va a tener un turno sin límite de tiempo vamos a tener un segundo turno de un minuto va a tener otro turno yo hablo

Voz 33 27:01 el del pleno ordinario vale ahora del pleno ordinario en el Pleno Extraordinario muy parecido también no va la posibilidad de preguntas preguntas sobre las cuestiones oscuras que lo que

Voz 20 27:11 veremos lo que él no quiere la única forma para que el alcalde diera la cara y que hablaremos de este tema en un pleno extraordinario para hablar de urbanismo el caso Urbanismo el caso Urbanismo Mario al PP ya está haciendo mella

Voz 0509 27:24 haciendo mella a vosotros y a ver si caso Urbanismo el caso Urbanismo porque está daño porque

Voz 20 27:30 porque son las declaraciones de Teresa Porras de Francisco Pomares que son prácticamente de las personas más cercanas a Francisco de la Torre y el máximo responsable de todo lo que ha pasado durante los veinte último año en urbanismo es Paco de la Torre nosotros lo tenemos muy claro la única fórmula para que Paco de la Torre no pudiera esconderse nuevamente en un concejal es esta convocatoria de un pleno extraordinario lo tenemos que tener muy claro Tenemos que salir ese día aprobando el pleno del Ayuntamiento que se lleva Fiscalía por el pleno como órgano con competencias que se lleve que sea el pleno en un partido político el que lo lleve a la comida a la al Ministerio Fiscal

Voz 2 28:05 con Mario y vamos a poner una cosa Mario

Voz 20 28:08 fíjate el único que tiene argumentarios hoy sobre la mesa el hecho es que el tema es muy

Voz 26 28:12 no es muy difícil de vecinos no quiero pronunciarme con total literalidad vamos a ver este tema ya ha ido al juzgado en el Tribunal Superior de Justicia del juicio veo al León que no tiene nada que que por favor le despido bueno me dejáis que lo lean sino porque es que interesante lo que dicen los tres jueces del tú más suponía justicia no se constata ninguna actividad contraria a la legalidad urbanística ni tendente a bloquear la actividad de administrativa lo dicen tres jueces del Tribunal Superior de Andalucía que queremos lleva Fiscalía pues vamos a la Fiscalía pero es que los tres jueces del tribunal pasan pronunció

Voz 0376 28:46 pero hay lo que sin eso fue la demanda laboral de una jefa de Departamento pero no la totalidad de las interferencias que se han ido escuchando de hecho los técnicos en esta concesión del señor Zapatero

Voz 2 28:58 esto los técnicos de alguna manera no están de acuerdo con esa resolución del Tribunal Superior de Justicia

Voz 26 29:05 bueno siendo dice el Tribunal Supremo justicia firmado

Voz 2 29:08 por tres jueces por unanimidad los tres jueces no

Voz 26 29:10 se ha llegado acreditar que en ninguno de tal expediente se vulnera la legalidad ni se hubiera actuado de atendiendo criterio distinto lo que permite la ley eso lo dicen tres jueces ahora ustedes cinco laboral no pueden yo no hemos son tres jueces del Tribunal Supremo pero no podría hacerlo es superior de superar de Andalucía se cuento la historia como la de lo Social cinco años después dos señores van una comisión a las que no sé si habrá gusta de prometido algo

Voz 2 29:40 por Dios cuentan una cosa que no sé

Voz 26 29:42 dónde la han sacado por una sencilla razón ella explica porque cómo funcionaría esto en un caso real un funcionario le digo a guste esto no se siente presionado salgo que hace el funcionario o lo que deberías del ex funcionario poner por escrito de que me niego a hacer tal orden porque es que es lo que pasa que no dijeron ni un comentario ni un expediente de un escrito ninguna es que entró en este mismo solamente es la diligencias por registro solamente diligencias por registro solamente su palabra y encima cinco años después a cuatro meses de unas elecciones no me lo trago hombre

Voz 2 30:14 casa no me lo trago vehemente lo de él

Voz 32 30:17 S J es sobre villas tal

Voz 0509 30:22 qué es lo que estamos hablando no pero no no no

Voz 32 30:24 los funcionarios dicen que era una forma de jugar

Voz 0509 30:27 en el audio que acaban de meter una señora que hablaba decía que era expuesto por qué no le dijo eso a los jueces del tema suponemos que algunos no se lo dijo a los jueces lo que está por que cinco años después de repente se acuerda de aquella frase con Teresa Porras

Voz 2 30:43 no es que no cuela lo que estaba diciendo

Voz 32 30:45 que los funcionarios es que era una forma de actuar al acá asusté como concejal de Seguridad usted va al lado de la policía poner las multas usted hace esa forma de actuar porque eso al parecer es lo que pasaba en Urbanismo y otra cosa que les tanto que habla usted de eso a que está esperando a Paco Pomares y Teresa Porras a al a la Fiscalía o al juez o poner una denuncia porque esas acusaciones son muy graves entonces pues que coge el mismo camino que hemos hecho ni lo que deberían hacer efectivamente verían pero no hacen

Voz 0509 31:17 tiene cinco años vagando por negar guardado

Voz 34 31:20 adoré no era han guardado silencio

Voz 26 31:22 mendaz durante cinco años me quieren ustedes si esto es tan grave porque han estado cinco años callado

Voz 0509 31:27 pues fui a Rato que hasta ahora porque ha metido algo sobre lo voy a explicar no me acabo de enterar Mario

Voz 20 31:33 porque ante el Partido Popular tenía Madrid mayoría absoluta no permite la comisiones

Voz 0509 31:38 verdad pero ahora daba y ahora con una comisión de investigación han podido ser citado han dado la cara cosa que no ha hecho el alcalde que está escondido iré esta forma hemos podido escuchar todos y no tengo que dijeron los antiguos gente es una añeja terminó me engaño estos señores mañana eres tú esto si además mañana a la Policía Nacional pone en su denuncia correspondiente no necesitan que ningún partido les lleve de la mano salvo que ese partido ya prometió algo después entonces fíjate una charla dio ayer señor necesarias dos seño de cecina hubiera algún delito alguno

Voz 2 32:09 zaga nada Cesáreo para su credo

Voz 0509 32:11 a reponer en su puesto que voy a comentar aquí escúchame Mario Si hubiera algún delito

Voz 20 32:15 por si hubiera algún delito no había prescrito

Voz 26 32:18 tanto todavía hay causa es darles cariño parece esto

Voz 0509 32:21 no ha dejado es verdaderamente que

Voz 33 32:24 no no te pega de esta forma de defender este asunto planteando la sombra de la duda no sólo sobre estos funcionarios sino sobre los grupos de la oposición estos señores no han dicho nada hasta ahora en Primera no es cierto que no hayan dicho nada han presentado varios escritos y además están registrados han aportado a la comisión y lo han citado en sus declaraciones además estos señores fueron cesados en sus puestos precisamente fue a las controversias que surgieron en este asunto y para que los oyentes sepan bien de lo que estamos hablando lo que denuncian estos funcionarios es que se le pusieron primero se les dijo que miraran para otro lado infracciones urbanísticas en las que se había levantado hasta se iban a tramitar los correspondientes expedientes sancionadores CL pusieron todo tipo de trabas para el desarrollo de estos procedimiento un procedimiento que está reglado en la ley como por ejemplo que no se pudiera tramitar el procedimiento sin antes haber mandado un correo electrónico y fuera leído por el concejal del distrito correspondiente la concejala del distrito no habría los correos para que se perdía

Voz 32 33:27 hace tiempo que no pudieran acudir los

Voz 33 33:29 el sector es primero que tuvieran que acudir acompañado forzosamente el director del distrito un cargo político nombrado designado directamente por el Partido Popular después que no pudieran acudir esos inspectores a las inspeccionen en definitiva una serie de trabas sobre un procedimiento de como digo está reglada este asunto es gravísimo porque tenemos que tener en cuenta que la disciplina urbanística es una de las competencias básicas y principales que tiene un ayuntamiento no es una competencia discrecional es decir un ayuntamiento puede decidir qué actividad cultural hace puede decidir qué contenido le da una feria puede decidir qué tipo de actividades deportiva hace son competencias discrecionales Omagh pero la la disciplina urbanística tiene un procedimiento reglado y tiene que seguirse exactamente como dice la ley

Voz 26 34:16 el obstáculo jarrero estaba recurrente indicaba muy fácil Eduardo mira te tus propias palabras de El pleno del treinta de abril donde dice Eduardo textualmente no es admisible que por parte del gobierno municipal se sanciona al pequeño infractor mientras se deja perseguir a las organizaciones grandes esto digo yo es hay que practicar una solución que sea siempre dentro de la ley pero para ayer

Voz 33 34:38 sólo decimos cuando ya del Arenal no

Voz 26 34:41 la Si alguien estamos incitando a prevaricar a estos señores eran ustedes curso declaración estaban diciéndole al Ayuntamiento

Voz 0509 34:47 cuando de la ley a rajatabla Perben porque no no debate que será bueno para ese mal

Voz 26 34:53 bueno

Voz 0509 34:53 es uno esclavos de sus palabras Eduardo no precisamente este empleo criticado los ocasión de civilidad pobrecillo lo que hemos en todo caso

Voz 33 35:02 es un es que no se siga la mismo criterio con todos los infractores con los grande y con los

Voz 0509 35:06 con lo que mantenemos te dijo que Criteria Bella del Arenal cuál cuál era

Voz 33 35:12 León a lo que tú estabas diciendo antes que decía primero que era un juicio laboral cuyo objeto era completamente distinto de lo que se está tratando ahora lo que se ponía de manifiesto en esa sentencia que tú estás citando diciendo que ese criterio no era contraria a la ley y los propios funcionarios decían vale puede no ser fue contraria a la ley pero tiene que ser

Voz 26 35:31 se queda con una pregunta

Voz 2 35:33 por hacer una pregunta Isabel tú querías apuntar algo es decir que además que el cese no fue sólo de que hubo siete jefaturas que fueron cesada finca encadena a raíz de las propias denuncias de los trabajadores desde negociado sección servicio

Voz 0376 35:44 este crédito trasladar una pregunta al portavoz de Ciudadanos porque mucha gente se pregunta ahora mismo esto ustedes son socios de investidura de Francisco de la Torre del equipo de gobierno del Partido Popular en Málaga de alguna manera apoyan a este a este equipo de gobierno muchos puntos de gestión política

Voz 2 36:02 Moneo los presupuestos etcétera etcétera

Voz 0376 36:04 hasta qué punto son corresponsables corresponsal

Voz 32 36:07 nosotros de lo que pasó hace diez años ocho

Voz 0376 36:10 no de mantener a este equipo de gobierno

Voz 32 36:12 nosotros por eso hemos ido a la Fiscalía y si un juez o el fiscal

Voz 2 36:16 eso no es suficiente como para plantearse dejar de apoyar a una gestión políticamente no esperar

Voz 32 36:21 o sea que camino fue nosotros aquí la ética Polly

Voz 2 36:24 que están a la judicial y la ética política

Voz 32 36:26 esta política todavía no hay ningún hecho probado cualquiera puede ir a una comisión de investigación IDC es lo que hace lo que suele ser concejal pero nosotros queremos hacer las cosas bien ahora ya le digo si la pregunta es esa la final Si se demuestra en que los hechos son como son la seguro puedo asegurar

Voz 2 36:47 habrá moción secuencias bonitas habrá moción de censura ya lo veremos en su momento habrá consecuencias políticas pero hasta que lo diga un juez Ebidem

Voz 0509 36:54 demente que haya respondería a penales para Gallardón después de apoyo si es eso sí

Voz 32 36:58 no es sencillo la presunción de presunción de inocencia en España todavía perdura Esther yo no

Voz 2 37:04 sí claro pero una cosa es que sea política yo me pregunto para es la ética política

Voz 32 37:08 Indica en cuanto se oponen que los hechos son como son le aseguro que habrá consecuencias políticas

Voz 26 37:13 ya ya me pregunta en estos dos señores que dijeron en la comisión de investigación esto lo otro día porque no dijeron eso adelante

Voz 2 37:20 la señora delante señora

Voz 26 37:22 porque lo hicieron delante el el Tribunal Superior de Justicia Andalucía porque es

Voz 0509 37:26 ya no eran parte se letras trabajos bueno veremos tendríamos José Císcar unos cita ahora mismo no se ven si retomaremos como el caso es que aprecian laborales y como mucho la carta como arrancado nombre de base arrancaron eso no

Voz 2 37:45 yo como ha arrancado el primer día de los hechos

Voz 0509 37:47 no era mi parte en ese lo dejamos aquí

Voz 2 37:50 estamos aquí retomamos la semana que buen fin de semana por Esther Luque ahora podrías informarte sobre el síndrome posvacacional

Voz 35 38:01 el de que esto solo acaba de empezar o pasar de síndrome si subir el Everest podría ser de los que hacen lo de siempre o más hazte con el nuevo Seat León Edition más equipado con llantas de aleación pantalla táctil a color sensor de parking trasero y mucho más

Voz 27 38:15 por trece mil novecientos noventa euros vino verlo Automóviles Rueda

Voz 30 38:18 concesionario oficial Seat para Málaga y ahora también en Antequera y Vélez Málaga

Voz 27 38:23 tienes que pintar quédate con este nombre pinturas Lepanto especialista en pinturas ecológicas sin olores sin disolventes pinturas Lepanto cuidamos del medio ambiente sesenta años cumplimos e inmuebles van a viva y lo celebramos con un quince por ciento de descuento en todos nuestros productos del folleto actual muebles van a pagar iban a viajar punto com

Voz 30 38:43 dos últimas semanas para disfrutar de la obra que mala suerte tengo plató de Manolo Medina y Javier Vallespín en el teatro de la información y venta en ese punto com patrocina Gibralfaro Motor tu concesionario Hyundai en Málaga

Voz 16 39:08 congelados de calle Hemingway tres Polígono Guadalhorce nueve cinco dos cuarenta y uno

Voz 30 39:13 sesenta cero ocho somos malagueño

Voz 2 39:16 qué gran nube Málaga abierto sus puertas al y Málaga es el nuevo

Voz 0656 39:22 el asesinato de vehículos industriales de Mercedes Benz difuso en Málaga doce mil metros cuadrados de instalaciones con servicio veinticuatro horas taller de mecánica en carrocería en zona de descanso y ofertas de apertura inigualables aprovecha porque solo este mes por motivo de la apertura Chivas con tu camión mientras en el sorteo de un reloj Mercedes

Voz 27 39:38 a qué espera el VI Málaga concesionario y taller oficial Mercedes Benz impuso en la provincia de Málaga polígono industrial Guadalhorce calle Malta diecisiete al V y Málaga punto com

Voz 36 39:49 es fontanero y buscas el mejor proveedor de materiales Susana la mayor variedad de productos para fontanería Ibáñez y el más completo asesoramiento su sapo distribuidores oficiales de Cerámicas Gala grifería tres o Juncker se entre otros Paseo de la Hispanidad siete Alhaurín de la Torre y calle moscatel veintinueve Arroyo de la Miel Xuxa

Voz 1645 40:06 punto parece la portavoz del Gobierno después del Consejo de Ministros y a la espera de que se publique en formato digital la tesis doctoral de Pedro Sánchez que el Gobierno anunció que va a estar disponible a lo largo del día de Diyala espera además explicaciones el PSOE acusa quiénes ponen de duda la tesis del presidente del Gobierno de usar tácticas propias de Donald Trump Ander Gil es el portavoz del PSOE en el Senado

Voz 1422 40:27 yo les quiero decir que dejen de hacer el ridículo que dejen de utilizar la técnica de las Fake News de Donald Trump al estilo Mortadelo y Filemón que es parece lo que están haciendo aquí Albert Rivera y Pablo Casado que empiecen

Voz 37 40:41 a preocuparse por los problemas que tiene este país y si tanto les preocupa las titulaciones académicas pues nada que vienen a Universidad Rey Juan Carlos I que Pablo Casado pues eso publica sus sus trabajos

Voz 0979 40:54 al mismo tiempo Ciudadanos defiende el currículum de Albert Rivera después de comprobarse que en el que figuraba en el Congreso no estaban algunos detalles que sí se habían podido leer en el currículum que tenía como diputado en el Parlament de Cataluña el secretario general de la formación José Manuel Villegas acaba de comparecer para defender que la información que figuraba en ambas biografías es la misma pero con distintas descripciones informó Oscar García sí dice Villegas que la información del currículum oficial de Rivera es verdad y perfectamente comprobable que tal y como adelantó ayer la Cadena Ser la web del Congreso ha modificado su ficha para incluir un máster asociado a su licenciatura de Derecho y que no aparecía y que figura que es doctorando inodoro

Voz 38 41:31 Dorado porque no terminó esta titulación

Voz 1089 41:34 la verdad es que otros casos no acabó el doctorado y por eso el doctorando en otro lado porque inició su etapa política él lo hacía cuando no estaba estaba que no se doctorado cuando estaba en la política y los dedico a la política

Voz 0979 41:48 recordemos que en la web del Parlament de Catalunya parece que Rivera tiene además un curso de marketing político por la Universidad George Washington que no figura en la página del Congreso incluso tras la modificación de ayer más cosas el futuro del Valle de los Caídos ha llegado ya el debate sobre el estado de la región en la Comunidad de Madrid hace unos minutos el propio presidente madrileño Ángel Garrido ha comparado el mausoleo de Franco con el Gobierno central por la dimisión la caída de dos ministros vamos a la Asamblea de Madrid Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 26 42:14 buenas tardes y lo Pedro Sánchez ha cumplido ya cien días

Voz 0861 42:17 Ángel Garrido también comparten aniversario pero abajo derrota política está siendo antagónica según el presidente madrileño Garrido está utilizando hay su debate de estado de la región para atacar al Gobierno de la Nación cien días de fracaso constante de FIA y un ejemplo este

Voz 39 42:31 la gran macroproyecto optando socialista del Gobierno socialista de estos el Valle de los uno de los valles de los hay cerca de sesenta días Gabilondo hay otro Valle de los Caídos el que está en Moncloa van cayendo uno detrás de otros

Voz 35 42:51 general Fulgencio de gobierno el puerto de ciudadanos Ignacio

Voz 0861 42:54 también ha acusado esta mañana a los socialistas andaluces de gastarse dinero de los españoles en prostitutas ICO caiga

Voz 0979 43:01 distintas organizaciones de protección de la infancia y el pianista James Rouse han pedido hoy al Gobierno que en el anteproyecto de ley de protección frente a la violencia contra la infancia se incluya que los delitos de abusos a menores no prescriban o que haya una asignatura específica de Educación seco

Voz 2 43:14 al con ellos ha estado Almudena López y no

Voz 0011 43:16 en dos mil diecisiete Se presentaron en España cuatro mil doscientas once denuncias por violencia sexual hacia niños según los datos que maneja el Ministerio del Interior en un setenta por ciento de los casos los niños han revelado a un adulto que han sufrido abusos sexual pero sólo un quince llega a juicio la mayoría de las denuncias se producen ya en la edad adulta cuando el delito ha prescrito Vicky Bernadette es víctima de abusos directora de la Fundación Bernadette

Voz 1599 43:39 que no es lógico que sabiendo que las personas que hemos sufrido abusos hablamos en edad adulta a la inmensa mayoría cuando lo quiere hacer ha prescrito el hecho de que no prescriba es otra medida más de protección a la infancia

Voz 0011 43:52 desde Save the Children piden al Gobierno que la nueva ley incluya formación en prevención y detección una asignatura sobre educación afectivo sexual la creación de una Fiscalía hay juzgados especializados en violencia hacia los niños más recursos económicos y sobre todo rapidez a la hora de juzgar este tipo de casos

Voz 0979 44:09 empiezan las anulaciones de venta de vivienda pública en Madrid a fondos buitre siguiendo el criterio de la sentencia pionera que desveló la SER el pasado mes de mayo un juzgado de la capital ha anulado la venta de este tipo de casas aún fondo en Leganés informa Alberto Pozas los juzgados

Voz 0055 44:22 madrileñas empiezan a hacerse eco de esta doctrina y esta es además la primera victoria colectiva el juez da la razón a siete familias de la localidad madrileña de Leganés que vieron cómo sus siete viviendas públicas eran vendidas a fondos buitre por parte de la Comunidad de Madrid como ya no eran capaces de pagar su nuevo alquiler ahora sus casas a la espera de sentencia firme vuelven a ser públicas la demanda ha sido ganada por la Plataforma de Afectados esperan más victorias como ésta están a la espera Nos cuentan de sentencia en dos demandas colectivas en Vallecas y otra más en Parla

Voz 0979 44:48 empezábamos este boletín contándoles que estábamos a la espera de que se publicara en formato digital la tesis doctoral de Pedro Sánchez tal y como el Gobierno había anunciado pues ven ya está publicada en Teseo en la plataforma digital en la que ya se puede ver cotejar esa tesis información del deporte Sonia Lus buenas tardes

Voz 1914 45:03 hola buenas tardes comienza la cuarta jornada de Liga con el partido Huesca Rayo Vallecano a partir de las nueve de la noche mañana cuatro encuentros más juegan los equipos Champions son los siguientes Atlético Eibar Real Sociedad Barça Valencia Betis y Athletic Real Madrid pero tenemos un viernes por delante con muchas citas fuera del fútbol en menos de media hora empieza a la semifinal de la Copa Davis Francia España desde Lille con el primer partido que van a jugar Benet Benoit per Pablo Carreño en baloncesto la selección visita a Ucrania a partir de las seis partido de clasificación para el Mundial dos mil diecinueve en Fórmula uno en Singapur Ricciardo ha marcado el mejor tiempo en la primera sesión a las dos y media la segunda ya además está a punto de empezar la antepenúltima etapa de la Vuelta Ciclista

Voz 0979 45:39 España es todo sigue la información actualizada en Cadena Ser punto com y desde las dos la una en Canarias ya en tiempo de Hora catorce con José Antonio Marcos

Voz 0509 45:46 claro

Voz 35 45:49 servicios informativos

Voz 2 45:54 escucha la Cadena Ser a través de sus emisoras en Málaga

Voz 0376 46:06 este estamos de vuelta a la una y seis minutos del mediodía saludamos a los oyentes de la Axarquía hasta las dos de la tarde estarán con nosotros por cierto que a las dos menos cuarto estrenamos cámara de los balones no se lo pierdan

Voz 3 46:20 Sánchez Il llevamos todo el verano arrancando las hojas del calendario contando los días para que llegara hoy catorce deseó

Voz 40 46:33 sí estaba cualquiera

Voz 16 46:40 la bola de cristal un espacio para analizar el futuro tomándonos con humor el presente con SG mala