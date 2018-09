Hoy por Hoy Málaga (14/09/2018 - Tramo de 13:20 a 14:00)

Voz 1 00:00 despedimos gracias adiós es una tontería

tal vez and dentro de la increíble gira mundial de violín viajará a Málaga el veintitrés de septiembre de luces nunca visto un sonido espectacular Domingo veintitrés de septiembre a las diez de la noche en el Auditorio Municipal y Cortijo de Torres Málaga reventa de entradas en Ara Malikian punto com

Voz 7 04:22 en Hoy por hoy

Voz 6 04:24 cada día

Voz 7 04:28 el fin de semana

Voz 0545 04:34 porque todos tenemos una vida himnos merecemos descansar en esta nueva temporada de Hoy por hoy hemos decidido hacer los viernes y a partir de hoy una macro a agenda cultural que lo acapara

Voz 1 04:45 de todo las fiestas en la provincia las tradiciones los conciertos el teatro tengo que fichar a dos estrellas para que me haga esto porque claro yo sola no puedo Isabel Ladrón de Guevara hola hola buenas tardes y el segundo fichaje imprescindible para saber qué pasa en la provincia que fiestas ahí la provincia Montse Martínez es que ya tiene una vida mira la crío mira qué trío este invierno se preparan bueno se te también tendremos un hombre eh sí

Voz 0545 05:20 José Mateos que no nos olvidamos de él va a seguir colaborando con nosotros los museos son más exactamente los museos son para él así que Pepe te escuchamos enseguida pero por dónde empezamos ya a acabarla

Voz 1 05:32 se se pruebas que venimos muy WAP y tal lastre

Voz 20 05:36 marítimo encuadró estado muy relazado y comenzamos el otoño que alguno fue en tomárselo con mucha pena pero como somos muy positivo es un momento estupendo para consumir diferentes producto de temporada mucho muchos pueblo aprovechan sus cosechas para hacer fiesta gastronómica de hecho mañana hace un homenaje a las Candel Arias con producto estivales como los higos las uvas las pasas las almendra con una buena copita de aguardientes opera para tú curiosamente el dentro de las singularidades de Málaga además de las Candelaria acentos esto es lo bonito de Málaga tenemos las Candelaria hay que pueda haber en todo con que puede celebra unas Candelaria con qué singularidad pues con una buena cerveza alemana

Voz 1 06:25 de nada pero tenemos el fin de semana que para probar la cerveza alemana con cerveza de la misma hombre ya hay una colonia de alemanes debido a eso claro que residen allí y claro si hay muy bien dijo el Oktoberfest en septiembre

Voz 20 06:47 el sábado en Benagalbón sobre las seis de la tarde habrá un encuentro cultural de Panda de Verdiales que está considerado Fiesta de singularidad provincial Fiesta de Interés Turístico de Andalucía a parar una con una cita muy especial porque se celebra el domingo el Día de la Pasa que se celebra el vigésimo tercera edición pero es la primera que tiene lugar

Voz 0545 07:11 desde que se nombró la pasa como patrimonio agrícola mundial no

Voz 20 07:15 tanto nos tienen que entender oyente que hoy le vamos

Voz 1 07:17 a dar Portas claro a ello en El Borge lo acabó celebrar por todos los toros

Voz 20 07:22 invitado de honor es productor es agricultor ha dejado de pisarla un momentito para hablar con nosotros Francisco Blanca buenos días buenas tardes

Voz 21 07:33 hola buenos días buenos días

Voz 20 07:36 de verdad la gente sabe que es proceso hay detrás de una pasa cómo se consigue una pasa

Voz 22 07:42 bueno pasas a ser concedió es bastante largo hasta que se recoge la Dubai un poco largo pero bueno ya estamos en plena recogida la tienen que dejarnos los placeros veinte veinti tantos días soleados la hay que van de la huerta cuando a eso por la por un lado para que se haga por el otro se puede no lo llevamos a los Lagar repican una una hora

Voz 20 08:06 es un proceso todo manual una una verdad

Voz 22 08:10 todo todo todo manual una modernizada de absolutamente era hace eso por eso accedió ese reconocimiento Sipán esto debido a que todos como antaño como yo conocía mi abuelo

Voz 0545 08:23 cómo ha cambiado para los productores de pasa para la zona de la Axarquía el hecho de que la pasa sea patrimonio agrícola mundial esto cómo ha influido en vosotros en que sean notado

Voz 22 08:33 sólo queremos que se nota aparecida ahora ese reconocimiento Cebé ha agravado el el precio a los agricultores esas pasa vamos de eso en el domingo que día de la tasa hacen todo la representación de cómo se sigue haciendo

Voz 0416 08:48 el tema de la recogida como se vendimia

Voz 22 08:51 ya con la canasta quien sigue vendimiando Tobía con una canasta de es la cabeza isla lleva la jugada los Pacer hoy lo siguen haciendo artesanal mes tenemos también la vendimia a Harry que son un convulso con burros porque las pendiente que hay aquí te estamos hablando dependiente de un sesenta o un setenta por ciento

Voz 20 09:11 irá PISA de la U de la uva Francisco también sigue siendo sin máquina verdad reales son muy cansado lo de pisarla

Voz 22 09:23 no no el campo buscando a otro

Voz 21 09:26 piel de Mar nuestro de aquí de la uva

Voz 22 09:29 el trabajo que ponerlos esperemos que el tema es decir pan ayude a compensa esa trabajo por lo menos con precio en las pasa allí un poquito

Voz 0545 09:40 en el que este fin de semana el Día de la Pasa el domingo concretamente gracia Francisco Gracia

Voz 21 09:46 ahora hasta luego adiós buenos días

Voz 0545 09:49 espérate porque tenemos mucha más cosas para el fin de semana

Voz 1 09:55 llega multa

Voz 1539 09:59 que hoy chiquitos de ya es muy venga conmigo

Voz 1481 10:04 en la térmica a partir de las ocho de la tarde se hace un homenaje a Chiquito de la Calzada que rico

Voz 1 10:11 hemos que nos dejó el año pasado

Voz 1539 10:13 siembre id Televisión Española pues va a grabar parte de un documental esta tarde en La Térmica la entrada es libre iba a haber un montón de personas de Málaga que van a con chistes y a recordar a Chiquito de la Calzada Martín Nietzsche es el responsable

Voz 23 10:31 de la programación de La Térmica hasta la puerta y bueno yo Suazo no hagas decirte ir de alguna manera recuerdes lo grande y no lo grande desde chiquito en sus funciones no después está identificado toda la ablación de Málaga a la gente quiere acercarse bueno pues es veremos que me fuera de Chiquito en televisión escucharemos canciones Si bueno que también haremos está ligado al flamenco achatado después fue repetiremos hito

Voz 1 11:07 es que imaginábamos a Chiquito pisando uva hombre tendré arte pena dar para ella un arte para eso y mucho más aquí te gusta la música indie encanta fastidie es la primera edición del aussie Festival Primer Festival indie para familias

Voz 1539 11:26 prácticamente está todo el pescado vendido bueno todas las entradas con Los Planetas con Iván Ferreiro con Sidoni La Casa Azul Coque Malla es un festival además eh que empieza a las dos de la tarde en el Auditorio Municipal y que no termina muy tarde con lo cual la organización bueno pues se puede ir acompañado cuando vuelos de los niños estés sano a pesar de la mañana el OCI festival hemos hablado con mar

Voz 1481 11:49 el cantante va a llover de importa no hay dolor porque no hay dolo

Voz 1539 11:55 que se lleven los paraguas bueno con Mar el cantante de Sidonie que han cumplido recientemente veinte años de carrera y están preparando un nuevo disco y tiene muchas ganas de venir a Málaga al concierto

Voz 24 12:07 claro que puedo decir que ahora estamos viviendo el mejor momento del grupo oí y lo más interesante de todos que estás compartiendo cartel con grupos que actúan miras y que son amigos

Voz 25 12:20 sí

Voz 26 12:22 más música porque tenemos también este sábado en el Teatro Cervantes de Málaga a Christina Rosenvinge la mujer que además tiene un nuevo álbum que Se titula un hombre rubio está dedicado a su padre himnos habla el porqué de dedicarlo a a su padre que esas canciones yo creo que os va a gustar

Voz 0416 12:44 yo estaba describiendo al romance flamenco para la cantaora Rocío Márquez y entonces para buscar inspiración me fui a casa mi madre al traste la rebuscando entre los vinilos de mi padre y a volver a ponerse música en casa pues empecé a voy a pensar en él y mi padre murió cuando yo era muy joven no había pensado mucho en el sacaba unos cuantos meses como una noche de repente me salió de esta canción nueva romances la plata ha sido un tirón yo normalmente no escribo de un tirón describo a lo largo de varios varias sesiones oí tres días después me di cuenta que la canción había escrito justo la noche que se cumplía veintiséis el XXVI aniversario de su fallecimiento

Voz 1 13:28 madre mía y entonces pues coincide

Voz 0416 13:30 eso ya era era una señal

Voz 1 13:36 oye comentarios sobre sobre Christina Rosenvinge si lleva treinta años en la música que se dice pronto empezó con Cristina después Él tiene una carrera en solitario muy interesante además también va a tener sorpresas Sagrera el nido al pop adolescentes se ha sabido Rey reveló la reinventar se ha convertido en un icono del pop independiente también es una mujer que tiene muchísimo talento y no queríamos hoy esto que este domingo vamos con todo vendido después de cincuenta mil Toby un momento vamos a bailar las tres por pues fíjate ahora que Christina Rosenvinge hablar con su padre a mí esta canción es que me recuerda a mis padres hija de leer las del Dúo Dinámico algunas con Marisol que entienda qué recuerdos dale dale dale quisiera ser quince años tiene mi abuela bueno o Manuel de la Calva y Ramón Kusa este domingo en el Cervantes el Dúo Dinámico ir para acabar la recomendación de museos de José Mateos no se la pierdan por favor escuchen

Voz 12 14:46 hola hoy estamos cómodos novio antigua

Voz 27 14:48 con mucha gana mucha gana sin pilla cacho lo digo porque todavía no han empezado en ninguna de las grandes exposiciones que hay prevista para este otoño lo Museo de Málaga pero tranquilo porque este fin de semana empieza una de las grande ya mañana sábado se puede visitar la exposición de Kazimierz Malevich eso es en el Museo Ruso de San Petersburgo en Málaga Kazim y Malabry era un pintor de top model no raros desde el principio de siglo de las vanguardias que se llama de la categoría de Picasso de matiz que no era cualquiera y que bueno llega un momento que decide o piensa que el mundo del arte ya has acabado de la idea que hay que pararlo y hay que empezar de cero y hace una hora para ese punto y final que es cuadrado negro sobre Cuadrado Blanco hizo bueno pues hay gente que les sigue Kutxa que que tuvo mucho éxito que ese cuadrado negro sobre blanco están todos los libro en Babel

Voz 0995 15:37 irá Málaga ya hay excursiones hacen

Voz 27 15:40 ha detectado en Internet de distintos sitios de España padeció exposición igual al le pareció que eso era tan supremo que caso estilo le ha llamado suprema timo vamos yo no sé si es que no tenía huela o es que realmente un genio no lo van a contar lo guía del museo ruso que además hay que decir que este domingo es día de puertas abiertas para ver esas posición sólo para esa posición no para la para la permanente hija antes de despedir también sabe que el domingo se va la exposición de Andy Warhol de Museo Picasso de Málaga de lo mejor que a Málaga este año

Voz 1 16:10 gracias José Mateo la recomendación para ir

Voz 28 16:13 museos este fin de semana estilos de vida tendencias

Voz 29 16:22 ha seguido

Voz 0545 16:23 esta nueva temporada aquí en la Cadena Ser com la gran Jacqueline Campos que están Marbella hola Jacqueline bueno

Voz 30 16:29 tarde o qué alegría oye ampliamos

Voz 1 16:33 el elenco aquí en modas tendencias para charlar contigo Isabela donde hace que aquí me quiere me queda a mí me gustó muy escuchar me quedo me quedo Mari Ángeles Cervantes en Marbella por la orquesta nuestra qué ya cuatro

Voz 31 16:49 vamos masajes como en la escena vamos a estar la película que se estrena Bilal las de book claro

Voz 1 16:54 exacto muy lo cual igual

Voz 0545 16:58 intención de este espacio como hemos hecho este verano es repasar tendencias modas fiestas Illán que Jacqueline las controla todas todas no se pierde ni una

Voz 30 17:09 ahí voy con la gira pero bueno voces como lo hacen con la ojeras con la opera pero bueno muy digna yo

Voz 1 17:14 pero esta tarde te esperamos en Málaga te vamos a ver en Málaga si si el tiempo lo permite ahí estoy

Voz 31 17:19 con los dedos cruzados hasta los de los pies de verdad está previsto que hoy a partir de las ocho y media en la calle Larios se celebre la octava edición de la Pasarela Larios Málaga Fashion Week dos mil dieciocho digo está previsto todo organizado los grandes diseñadores que esta tarde van a presentar sus grandes colecciones como Rafael Urquiza León norma montés con Ángel Palazuelos también Sandra Rojas Gemma melé Javier Alcántara que presentará una colección de veintitrés vestidos en honor a los veintitrés años que lleva en su Atelier se llama Kabuki esta gran colección a él se le va a hacer entrega de la alfiler de oro se va a dar un premio por primera vez a la mejor modelo Agatha Ruiz de la Prada cerrará ya como colofón e incluso posiblemente hasta reciba un homenaje pero ya te digo todo depende de las condiciones climatológicas no

Voz 0545 18:16 la organización ha que va a esperar hasta el último momento

Voz 31 18:19 es que fíjate detrás de la Organización de María José González y nueva moda hay muchas modelos ya muchos diseñadores que incluso algunos vienen de otros países más luego los servicios operativos del propio Ayuntamiento imagino que posiblemente estarán esperando tendrán sus razones desde luego para que en cuanto empiece a llover ya determinar qué

Voz 28 18:42 se se pongan a esperar hasta el último medio pero que se quién presenta la Pasarela Larios Málaga la campaña la caminos no las campos sino a campos no es la nuestra Jacqueline Campos

Voz 31 18:54 mira no sabéis la ilusión que me hace lleva ya siete años presentando esta pasarela sales tienes hay quince mil personas me hace mucha lo Messier fluya y algunos escapa cien esperó la semana que viene poder contaros algo de lo que ha pasado no de lo que

Voz 1 19:08 casaría eh que vaya bien y que no llueva Marbella Marbella que acoge la Gran Gala de los Premios Latino dos mil dieciocho

Voz 31 19:17 no se va a celebrar en el Palacio de Congresos siempre gente muy conocida de hecho está previsto que lo presente Lucrecia esto pasar mañana que esté Imanol Arias Caco Senante Rosa Alen porque ellos van a recibir también esos distintivos esos premios latinos que hay bueno pues desde la mejor cantante femenina hasta el mejor actor en cine mejor actor iberoamericano están desde luego pues todas las personas que son destacadas en los países de habla hispana en habrá actuaciones también tenemos a Caco Senante con lo cual imagine y Lucrecia la propia Lucrecia se rendirá tributo María Dolores Pradera a través de ese joven talento Juan Martín

Voz 1539 20:01 para que te busca una música Jacqueline cuáles

Voz 16 20:07 vale

Voz 32 20:08 se llama suena a mí que me dice María Ángeles que es Estepona es malagueña y llamar llevaba en esto de la música que era pequeñita la recuerdo venir a los estudios de Estepona pues con seis siete añitos ella iba firmando autógrafos ya apuntaba no ya apuntaba maneras bueno pues chicas

Voz 31 20:25 esta malagueña está reinando en la música pero la música italiana con la canción de State Teno Valley y ahora graba con Maldita Nerea una canción a quien quiera escuchar que es una nueva versión de la que Jorge Bruce compuso para Ricky Martin y que el portorriqueño lanzó hace ya tres años Ana está triunfando es increíble nubes

Voz 1 20:48 pero uno en Italia que solamente no

Voz 31 20:51 tú llevan ya treinta millones de Stream en Spotify ha superado los veintiocho millones de viudas en la plataforma es increíble es increíble

Voz 1 21:01 todo antes que nadie aviones hoy

Voz 31 21:04 no solamente ella también tenemos actores como Nacho Montes que también está cosechando un éxito tremendo también malagueño saques que grande Ignacio Montes tiene sea esté en mil novecientos noventa y dos qué asco

Voz 1 21:21 también

Voz 31 21:22 Estepona Ignacio procedía de un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga con un crowdfunding sí bueno le llevó al debut en el cine en la gran pantalla aquí tenemos así que felicidades de verdad a los amores cobardes la semana que viene más aquí estoy que no me voy a levantar el así

Voz 1 21:43 ahora vino ahora la semana pasada

Voz 4 22:00 ahí Corazón Corazón corazón Dennis amor

Voz 0545 25:04 la Cámara de los balones que la estrenamos no se la pierdan venga vamos

Voz 35 25:09 no

Voz 36 25:27 la Cámara de los Balones

Voz 1957 25:30 muy bien señora sí señora es las dos menos cuarto de la tarde hemos llegado por fin a este momento en la Cadena Ser Andalucía Cadena SER Extremadura ir Radio Ceuta el estreno de la Cámara de los balones con Manu

Voz 0995 25:43 Sánchez Manuel buenas tardes muy buenas tardes un salón bienvenido en la Cámara de va bien hallados siempre no la Santa Casa vamos a pasar buenos ratos de radio sin duda pues el arrancamos en cuando usted en cuanto usted me da el pistoletazo que por favor convoque

Voz 12 25:56 pues convocamos en esta primera sesión ni Cámara alta ni Cámara baja Don from ronquido servidor somos nueva gerencia Cámara de los balones ida las valona porque aquí cabe todo el mundo porque aquí nos cabe tela para los que piensan que somos una extraña pareja más raro fuera día que dijeron de juntar celo Zapatero con los que hacían copias de llave y ahí están los tío colofón negocio junto funcionando

Voz 0660 26:18 a toda la vida aceptaremos

Voz 12 26:20 si nos equivocaríamos como se equivocó el que Le digo Enrique Iglesia que servía para cantar aunque también te lo digo no da tuvo que se lo digo al hermano que también tendremos nuestra amiguitas de Baza y avisamos también hasta nuestra maldad como el que ayuda a la folclórica al chiquillo cuando ésta quieren adopta coge a la de la boquita grande que no te va da apoplejía nos hace tomaremos a la actualidad desde el deporte y al deporte desde la actualidad en haremos por ustedes aunque ya me ha dicho mi madre niño ten cuidado con tantas a Marte que poética el cuerpo a cuerpo te seguro que a mí no se me ha ido en la vida si acaso esto lo utilizar una ve como excusa quemado una me me han dicho que ha hecho llegando a las siete de la mañana y yo le dije a mi mare desde la doma me estaba queriendo venir pero Éibar cuerpo sólo para dentro dice mi madre que de no sino inauguraron la calle yo le digo que hizo me pero dentro de los bares a que se haga de día y ahora esto lo haré la radio porque aquí se ha ido viniendo el cuerpo cada vez más iraquí ya no hay que me saque con cosa nueva con cosas que nunca deberían perderse que bastante tú mismo con perder las vías hacen tablao en la moto que la quitaron mundial

Voz 0660 27:25 a otro hilo mixto Lobo que se extinguieron fin avisa ante los Quillo perro un mixto lo mi primo tiene perro nuevo catarro es un mis Tolo en todos los barrios en todos los barrios

Voz 12 27:39 estaremos por qué esta nueva Cámara será para Andalucía Extremadura Ceuta y Melilla y a través de las redes y la web para España el mundo de la humanidad con todo el medio como una gran familia y ese Sur que cuando va a la cafés tu padre te ponen de comer por delante como si te hubieran apalabrado al pez al otro día Ike nada hace parece a otro del anuncio que andan escondiéndose entre ellos infinito niño nieto Zach en el medio iconos acabe no acostamos que caminito del roció más malos pasa la Carrió la de la casa

Voz 0660 28:11 Tarradellas aquí estaremos de lunes a viernes

Voz 12 28:15 las dos menos cuarto en vivo y riguroso directo como si no hubiera un mañana porque las risa es lo primero y mañana puede que no lo haya capta Dios es omnipresente ni pasado ni futuro omnipresente como diciendo lo que sea aquí y ahora casta diócesis a hombre guión tenemos autorice murió y aguantó muerto dos día dijo Páez habiendo ya está vivo muerto por los cajones así que familia vivamos este estreno a lo grande gracias por no fallar nunca venga al CD porque ustedes caben ello ella así que queda inaugurado el nuevo curso de la nueva cámara de los balones

Voz 36 28:49 de la de la SER lado ustedes se abre la sesión empieza la Cámara de los balones

Voz 1957 29:00 Juan hermano este momento no es baja llevar cuenta

Voz 0660 29:03 pues de momento vamos a pulsar cómo está la la actualidad porque este estreno está siendo cubierto a nivel internacional y tenemos a nuestro enviado más

Voz 12 29:12 especial precisamente desde desde bueno pues desde el mismo occidente de Estados Unido en un placer arrancar con usted don Manuel buenas tardes

Voz 22 29:20 OO las buenas tardes

Voz 12 29:24 Don Manuel cómo se está viviendo desde el próximo doce

Voz 0416 29:28 yo bueno en que en que fui quince J pero tú sabes que te tengo mucho cariño me la tiene guardada

Voz 12 29:34 claro me acuerdo no

Voz 0416 29:37 hombre qué torpe Twitter con lo bien que tú te lleva conmigo

Voz 12 29:40 ahí me hubiera pero tenemos tenemos que recuperar nuestra amistad indomables

Voz 0416 29:43 yo estoy aquí con todo y con todos tus oyentes que son fenomenales

Voz 12 29:46 que no nos falte usted nunca en esta cámara de los balones pero vamos aplican poquito estado enviado especial porque tiene trabajo nuevo no está usted también de estreno por ahí

Voz 0416 29:54 me me he venido porque me me llama mi técnico y me dicen que don donar donar tramo quería que fuera asesor como de esta casa porque aquí dura muy poco lo los asesores eh

Voz 12 30:09 acepté ayudando a Donald Trump yo siempre lo digo Donald Trump el Lopera bello y es verdad que tienen ustedes una forma de gestionar parecida no

Voz 0416 30:19 claro este hombre tienen un modelo de gestión muy parecido con tarta a través de hace vivo y me vengo para acá a la mayor brevedad posible hizo las cinco de la A cinco menos diez de la mañana estoy entre trabajando pobres Betis trabajando para donar no

Voz 12 30:35 para emular en un horario extraño don Manuel supongo que no está cenando desayunando merendamos

Voz 0416 30:40 no porque he hecho muy buena pregunta don Manu estos señores me quieren dar arcilla con bacon y uno creo que que parecía que solo había vomitado muy tres ir algo yo les digo que no le pregunto estos señores y podían poner me media confió hoy como toda la vida de Oh My God no que me se va a dirigir una persona

Voz 12 31:02 vais a Blatter tiene Lepant celebró un poquito es la primera medida que que Donald Trump es bueno porque todo cumbre

Voz 0416 31:10 pero cuando me quedo suspendido cuando veo a este señor donar la mujer que tiene no que se ve que este las coge vuelo porque se llama Silvana

Voz 21 31:20 es ahí donde no hubiera como buenas sirvan a cualquiera

Voz 12 31:23 dice que no sirvan a Kelati claro lo tiene el pobre iba a todos

Voz 0416 31:27 sí siendo de algunos cambios como asesor que los asesores de este hombre ya lo he dicho desde que no duró mucho y dura menos que Jimmy Giménez Sacristán no y entonces le he dicho que fiche a Manolo me dado que lo ponga de speaker de la Casa Blanca que tampoco me gusta lo de la casa porque tomen mucha de buena nota el hemos traído una muestra de los azulejos de la peña bética de espionaje que es que parece toda la parcela desde que Castro no

Voz 12 31:55 azar blanca aparece la parcela eh álamos blancos a la diplomacia ahora mismo con los papeles perdió quiero es si Manolo me lado me lo tiene que en tendrá que atender

Voz 0416 32:05 porque ese fue Derbez y ha estado ensayando en el Congreso ha estado también cogiendo Jeff megáfono para todo lo para todo lo político yo tengo algunas frases que me hace hombre aquí si cree usted digo las cosas que decía este hombre hay en el Congreso hija ahora lo va a decir para todo estado huido no

Voz 12 32:22 para adelante

Voz 37 32:24 Schumacher no que me encuentre Cristina ante la nueva ministra buena hay me nota como usted la hermana de José Mota a hacer cola desviaciones extasiado con todos ustedes Pablo Casado

Voz 12 32:42 pues yo le leía eh rabona se entiende ahí en Estados Unido bueno sí habrá que te señores vale vale nombre allí a lo me hace creen que rabona otra cosa que las Pelli habla con con un poquito más de de malas Ebro rabona de toda la vida don Manuel le agradecemos podemos contactar como te entiendo en esta nueva gerencia para que no vaya diciendo cómo va la cosa por por estado unido lo tenemos como enviado especial para siempre no vengo

Voz 0995 33:08 venga pues a lo mejor Salomón

Voz 12 33:12 de un apunta otra como hemos dicho esta nueva acabado Malone base para el mundo en la humanidad vamos a Oriente buena tenemos a a quién hombre nos vamos al al nos vamos al otro lado no damos

Voz 0995 33:24 José Antonio Reyes que están la mismísimas China os Antonio muy buenas tardes

Voz 21 33:29 muy buena viva autor era lo primero eh si Dios mío y no hay salida no me hago con esto aquí estoy que me estoy comiendo diversa ir a la rondeña que está haciendo mi madre porque aquí todo el mundo cometer noi y es verdad que ya no está buscando y no hay cojones encontró Mista luego

Voz 12 33:52 se está haciendo a Antonio por ahí China porque no me imagino yo a tu madre diciendo que cuando deje Medio George ahí está dejándolo Mesón

Voz 21 34:01 muy duro muy duro amaño cuando ves a tus hijos comerse un Peta Zetas con palillos te cae el alma al suelo

Voz 12 34:10 de tal manera yo con tu madre Antonio no la ve de perdices ninguno yo he visto mi madre comer pescado chupando oprime cabeza que sale digo más te visto come cosa que la va a fatigar gato gato ya hace ponen la señora que tira Argo que me está levantando el estómago las cosas no

Voz 21 34:26 pues la semana que viene a poner a mi padre que os voy a contar cómo es esto yo os vais a callar

Voz 12 34:31 pues mira a veces puede contar alguna receta aunque yo no creo que cuaje por aquí vivo aquí me acerqué mucho cariño animal pero no creo que cuaje por aquí pero alguna receta os Antonio por ahí la Cámara de los balones ha caído también de pie entiendo no está la gente esperando

Voz 21 34:42 a ver el mundo a todo el mundo están parando todo lo que hace en la casa Acacio ha dado también un tiempo muerto nadie quiere ir a los trabajos de la calle con los transistores los bazares han cerrado todo el mundo lo era era vais a buena

Voz 12 34:58 pues él esperamos por aquí por esta nueva Cámara a partir del lunes Don José Antonio Reyes y a nivel mundial pero no solamente de barrido da va a vivir la Cámara de los balones sino que vamos a tener secciones nuevas va a haber mucha mandan ya de la buena por aquí

Voz 0995 35:14 me me gustaría que que ya

Voz 12 35:16 si fuéramos desvelando que fuéramos poniendo las cartas boca arriba sobre Roque Mesa

Voz 0995 35:20 sí que usted don Salomón dígame se atreverá a participar en alguna de las faltaría más

Voz 1957 35:28 en Aguilar que es el auténtico fedatarios públicos de lo que aquí de lo que ocurre

Voz 12 35:33 pues eliminó a ser el que me tiene guardado esta carta que esta carta yo prácticamente ni la conozco mi tenemos sección nueva quién

Voz 38 35:39 desde nuestra es bienvenido a las semifinales

Voz 12 35:42 tu casa está muy bien a lo grande

Voz 38 35:45 que aquí estoy con lo que un auténtico bombón pero tener una acepción prueba la careta porque queremos perfectamente que los oyentes también se manifiesten y que hoy empiece ya van darlo al número de guasa Tóful mensajes va a poco que está careta porque facer resultan

Voz 19 36:01 divertida todo was me suene

Voz 39 36:05 el Papa

Voz 1 36:09 cero nueve cero

Voz 38 36:12 el número al que quiero que vayan van dando ya la guasa que se les ocurra lo mejor chistes y alguna cosita que tengan arte imitaciones incluida para que lo tengamos la posibilidad también de Javier cuanto a la cara

Voz 1957 36:23 Nos vamos repetirlos parecen sin seis cero nueve dieciséis cero seis cero seis

Voz 12 36:26 esta es una de las novedades este año todo el mundo puede jugar en la Cámara de los Balones habrá muy

Voz 0995 36:31 fíjate fíjate que ha llegado ya va ha llegado a la gente muy rápido

Voz 0857 36:37 Manu Fran Fran Manu mucha suerte para la nueva época de la Cámara de los Balones y en todo caso Manu quiero decirte que los sevillistas no queremos salir del Sevilla que se puede salir pero que no queremos salir un abrazo y mucha suerte en el programa para los dos

Voz 0995 36:55 el ojo e Bay presión Honey muchas gracias presidente tírate original manda otro mensaje en esta gente

Voz 40 37:12 que que se pueden salir del sevillismo como como arma bastaba del sevillismo con cinco Europa League Supercopa de Europa todos los títulos que tenemos como lo vamos a salir del más grande mi arma como nos vamos mal actor fundó

Voz 0995 37:29 bueno a hacia papel

Voz 12 37:32 hacia PP tenemos mucho preparaba al PP que a mi presidente hay que amar lo traen también te lo digo es que pelear la aquí te que pelean los muchas novedades y a partir del lunes van viniendo grandes novedades vamos a iniciar un gran fichaje

Voz 0995 37:44 el límite caddie torería con otros no venga ya si queda anunciado el lunes lo tendré pero torea con nosotros eso se quejó fichar a lo grande

Voz 1957 37:53 bueno atención seis cero nueve dieciséis cero seis y cero seis vamos ahí reiterando ese número de Whatsapp recuerda en nota de voz para las personas que deseen dejando cositas Grecia Franco decía Manu Desperate que ha llamado Bertín Osborne tampoco eh pero si luego no se a votar en cinco minutos ante la llama

Voz 20 38:11 hola

Voz 0995 38:13 buenas calmar a cabo romanos como la Casa Grande digo no la conocen cobertura para que venga

Voz 41 38:20 lo tengo todo tres conexiones porque nosotros se me vas allí y como yo la última vez que yo vi un mito lo más de María Teresa Campos estaba en el vídeo comunitario con esto te lo digo

Voz 12 38:30 hemos hecho dando grandes datos siempre que veo las casas sin grandes con la de Bertín yo qué trabajito para poner de la manguera de una punta a la otra empa llegar a otro monta don Bertín usted no promete que la nueva cámara van a venir invitados como a su casa

Voz 41 38:42 Jo macho claro que sí que me invita a que tú tenga yo estoy más nervioso que Pinocho trabajando en el Infoca eh que esto toque es que yo no sé cómo va tomando

Voz 0995 38:50 pues a partir del lunes será Salomón pero vamos a lo grande pasa rápido ala venga vámonos el lunes volvemos venga usted

Voz 2 38:57 eh

