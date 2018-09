Hoy por Hoy Málaga (17/09/2018 - Tramo de 12:20 a 13:20)

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pepa

Voz 2 00:07 bueno y Toni Garrido

Voz 3 00:11 cadena SER Andalucía cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 0648 00:19 buenas tardes romance noticias dándole a la SER novedades en el caso del pequeño Gabriel el juez profesan a Julia Quezada autora confesa de la muerte violenta de este niño de ocho años en Níjar Almería por los delitos de asesinato contra la integridad moral pero no por detención ilegal al entender que no hubo secuestro el paro lleva bajando Andalucía varios años pero la crisis econó que ha dejado como grandes damnificados a muchos más parados de larga duración son parados crónicos que se han triplicado desde dos mil nueve según ha denunciado hoy Comisiones Obreras que alerta de que uno de cada cuatro parados andaluces es de larga duración el delegado del Gobierno Andalucía Alfonso Rodríguez Gómez de Celia anuncia que vendrán en Andalucía en mil quinientos millones de euros más si el Gobierno central aprueba los Presupuestos Generales del Estado gracias a la relajación del déficit las entregas a cuenta y las liquidaciones pendientes del IVA

Voz 0328 01:08 mil quinientos millones de euros adicionales para Andalucía que Andalucía cuente con setecientos treinta millones de euros más setecientos treinta millones de euros a los que se les une cuatrocientos millones que permitirá el aplazamiento de la liquidación del IVA Andalucía dispondrá de trescientos cincuenta millones de euros

Voz 4 01:31 tras la negociación del Gobierno de España con Bruselas mensajes en las antípodas de la Junta hizo sus hasta

Voz 0648 01:37 hace pocos días socio de investidura mientras el consejero Economía Hacienda Antonio Ramírez Arellano ha informado que a finales de octubre tendrá los presupuesto preparados el líder ciudadano Juan Marín cree que la convocatoria electoral es inminente

Voz 1 01:50 parece que los acontecimientos se deben precipitando todo hace pensar que pudiera ver un adelanto electoral inminente en Andalucía porque esa es la sensación que da al Parlamento que incluso pudiera ser el último pleno de la legislatura no

Voz 0648 02:03 ya el presidente del Partido Popular no se cree ni a uno ni a otro de sostiene que no hay razones para un posible adelanto electoral salvo el interés de esquivar la corrupción por parte del PSOE más noticia de Andalucía en Hora catorce a partir de las y cinco de la tarde

Voz 5 02:20 mi pueblo un lugar donde los días son más largos donde construimos futura y cuidamos lo que verdaderamente importa con lugar para innovar Keith llegara a cualquier lugar del mundo cada día con mejores servicios públicos

Voz 4 02:36 mi pueblo un lugar para vivir Junta de Andalucía este verano esta suerte ante el Milan rito te aprecio

Voz 6 02:44 entra en el mil Alito te premia punto com introduce el código que aparece en cada envase del mil a grito podas ganar miles de premios al instante crucero con todo incluido vuelo en globo y miles de envases del milagro y Totta esperan rasca y gana tuviera grito informa atento punto treinta más cercano Milito de Premià punto com Lucas

Voz 4 03:02 el milagro posiblemente el mejor desengrasan de del mundo

Voz 7 03:07 autónomo te mereces un premio presenta tu candidatura a la tercera edición de los Premios Coraje de los autónomos autónomas andaluces antes del veinticinco de septiembre consulta a las bases en un guión Andalucía punto RG proyecto subvencionado por la Consejería de Presidencia Administración Local y Memoria Democrática Junta de Andalucía colaboran Zhang diputaciones provinciales opta Andalucía una organización de autónomos para autónomos

Voz 1450 03:30 mira que allí instrumentos e pues mi hijo ha tenido que elegir el más grande la tuba todo el día con el apartado Parry Pipe abajo digo yo treinta euritos al mes que me estoy ahorrando de gimnasio se me están poniendo unos brazos

Voz 8 03:41 nociones en el Congreso es el bienestar de es la vida de otra manera la SER presenta el Congreso el bienestar y la música entre dos aguas en Punta Umbría Huelva del veintiséis al veintiocho de octubre con roza Alen Estrella Soleá Morente Javier Ojeda y muchos más adquiere Tupac disfruta de dos noches con desayuno en el hotel Barceló Punta Umbría su asistencia al Congreso y visita a los lugares colombina nos descubre el Monasterio de la Rábida donde se alojó Colón conoce cómo se gestó el descubrimiento y súbete a las carabelas que lo hicieron posible Up to reserva en habitación doble personas ciento cincuenta euros por persona más información en Cadena Ser punto com o en congresos del bienestar punto colaboran Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía puta de Huelva Ayuntamiento de Punta Umbría

Voz 4 04:27 Puerto de Huelva Hotel Barceló Punta Umbría mar Universidad de Huelva

Voz 9 04:33 la educación debe estar al alcance de todas y de todos en Andalucía somos la primera comunidad del país donde la matrícula universitaria es casi gratuita apenas siete euros nuestros jóvenes son la mejor inversión para un futuro de talento y conocimiento Andalucía una comunidad en igualdad de oportunidades Junta de Andalucía

Voz 10 04:54 en el Dacia Sandero podríamos incluir fue una cabina de rayos UVA de alguna manera pero

Voz 4 05:00 hemos preferido que te lo puedas llevar desde seis meses

Voz 10 05:03 cientos cincuenta euros con seguro a todo riesgo gratuito Dacia Sandero así es sencillo oferta de reciba descubre heló en la red al grupo Renault

Voz 4 05:13 para los peques son sus héroes despierta la curiosidad y fomentan su imaginación a los jóvenes generan confianza y a los más mayor

Voz 11 05:21 Boris profesionalidad valores que son la llave para el éxito en la vida por eso somos lo que hacemos tenemos clara nuestra meta educación públicas de Andalucía una huella para toda la Junta de Andalucía

Voz 12 05:33 eh

Voz 13 05:43 hoy por hoy Málaga

Voz 2 05:48 hola qué tal buenas tardes doce veintiséis minutos del medio día el curso de Secundaria ha comenzado hoy en la provincia de Málaga marcado por la falta de institutos principalmente aquí en Málaga en Teatinos en el Rincón de la Victoria ha obligado lo que obligan este curso más de cuatrocientos alumnos a empezar por lo menos las clases en barracones en Caracas olas ahora lo contaremos además el delegado de la Junta en Málaga José Luis Ruiz Espejo estar aquí a partir de la una le preguntaremos sobre este asunto en la tertulia política pero hoy se ha producido también una nueva prueba piloto dentro de la Semana de movilidad que ha comenzado esta mañana para evitar los históricos atascos en la entrada al Parque Tecnológico de Málaga desde las siete de la mañana han empezado a funcionar lanzaderas de la EMT uniendo la parada Andalucía Tech el metro con el PTA una frecuencia de doce minutos pero como cada día el atasco se ha vuelto a producir comenzamos

Voz 14 06:41 la actualidad Cadena SER

Voz 2 06:45 lo primero el curso de Secundaria y la falta de aulas en condiciones Ana Tere Vázquez buenas tardes hola buenas tardes

Voz 15 06:51 comienza el curso en Secundaria marcado por la falta de institutos en el municipio malagueño de Rincón en la barriada de Teatinos Ignacio San Martín si por parte

Voz 16 07:01 pese Marc Gasol ciento ochenta alumnos son los matriculados en la Universidad Laboral que no tienen aula ni siquiera tienen clases prefabricadas mientras esperan que se termine el nuevo instituto en abril la consejera de Educación Sonia Gaya anunció que estos alumnos irían a cara colas en los terrenos del centro pero no ha dado tiempo a la Junta asegura que la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga tardado en conceder la licencia para instalar estos módulos así que estos ciento ochenta alumnos estarán una semana dando clases en las salas de ocio de la Residencia Andalucía que es anexa a la Universidad Laboral Mar Villanueva es la presidenta de la Plataforma prometo de padres y madres de alumnos del distrito de Teatinos

Voz 17 07:36 en el mes de abril anuncian que van a ir a barracones a la Universidad Laboral todo el curso y luego no sea ni siquiera capaces de tener los provisto pues esto ya nos da pues bueno es como entre no la falta de planificación que tienen que es absoluta y por tanto hacemos un balance muy negativo de la gestión de de bueno de la de de lo que es la Administración educativa de por parte de la de la delegación de educación de la delegada territorial que toma las desde que es quien al final tomar estas decisiones de los niños en barracones

Voz 16 08:06 los problemas también son especialmente graves en Rincón de la Victoria unas cincuenta personas entre padres y alumnos del nuevo Instituto de Torre de Benagalbón se han concentrado para protestar por las condiciones en las que la Delegación Territorial de Educación ha dispuesto las instalaciones provisionales quemaban a ocupar hasta que esté construido el nuevo centro escolar serán unos doscientos cuarenta los estudiantes que inician curso un caracolas los padres están preocupados por la seguridad de sus hijos

Voz 17 08:30 en el mes de abril anuncian que van a ir a barracones a la Universidad Laboral todo el curso y luego no sean ni siquiera capaces de tenerlo previsto pues esto ya nos da pues bueno como evidente no la falta de planificación que tienen que es absoluta y por tanto hacemos un balance muy negativo de la gestión de de bueno de la de de lo que es la Administración

Voz 19 08:53 Beatriz Varo es una vergüenza que los niños tengan que venir en estas condiciones al al Instituto viene un espacio muy reducido que van a estar hacinados no tienen los servicios básicos al lado de una hora en la que están hagan sufrir ruidos ciudades polvo tráfico de vehículos pesados

Voz 0545 09:15 hay camiones bajando hay obreros con máquinas puede pasar cualquier cosa de hecho yo sufrí una una situación El un colegio con obras en los Josefina Aldecoa mi hijo empezó con las obras con la mala suerte que le cae una goma de obra en la cabeza le tuvieron que dar puntos en la cabeza

Voz 20 09:31 parece muy fuerte que llevan cuatro al cuadro años luchando por un instituto nuevo porque no hay espacio otro instituto y llevamos ya casi la mitad de nuestro estudio es una pletórica en cuatro bares de metal te cansas ya está siempre ahí metido sin poder salir ahí Nothing y al patio oí

Voz 21 09:48 ya cansa tanto tiempo luchando hoy que siga así pues vemos que un avanzado mucho entonces bueno

Voz 16 09:54 Patricia Alba delegada territorial de Educación aseguró que tanto en Teatinos como en Rincón de la Victoria Se trata de medidas provisionales Mido tras se construye los nuevos institutos

Voz 22 10:02 que estas soluciones Povisa provisionales pues obedecen a dos obras que se están ejecutando con un importe de casi diez millones de euros que están además estarán finalizadas a lo largo del curso por tanto son soluciones provisionales

Voz 16 10:15 en total el curso ha comenzado este lunes para algo más de ciento sesenta y tres mil alumnos de Secundaria Bachillerato Formación Profesional Enseñanzas Artísticas Idiomas y adultos trescientos sesenta y tres centros veintidós mil trescientos profesores son seiscientos más que el ejercicio anterior y hoy nueva

Voz 2 10:32 prueba piloto enmarcada en la Semana de la Movilidad para evitar los atascos en la entrada al Parque Tecnológico desde las siete de la mañana han empezado a funcionar esas lanzaderas de la EMT que unen la parada Andalucía Tech uniendo la parada Andalucía Tech el metro con el PTA con una frecuencia de doce minutos pero como cada día el atasco se ha vuelto a producir esta mañana muy

Voz 1365 10:53 Cano ha estado Isabel Ladrón de Guevara en esa ley

Voz 2 10:56 Zabel ha hecho ese viaje hola Isabel buenas tardes

Voz 1365 10:58 hola buenas tardes Esther hemos hecho el viaje completo porque tras subirnos al metro y bajar en la parada de Andalucía Tech hemos cogido una de las lanzaderas que la Empresa Municipal de Transportes de Málaga dispuesto para que los trabajadores del PT aparquen el coche y apuesten por el transporte público eran las ocho de la mañana hemos hablado con las diez personas que iban en este autobús el trayecto durado un poco más de lo esperado porque ya había atasco a la entrada de la tecnópolis y en el recorrido no se ha dispuesto un carril bus eso sí había siete paradas entre Severo Ochoa la avenida Juan López Peñalver

Voz 23 11:32 sí de momento me parece bien porque estoy ahorrando tiempo oí

Voz 14 11:36 ahí poco hay poco tráfico también mientras se mantenga

Voz 23 11:38 este tráfico la verdad que lo seguiría cojín

Voz 24 11:41 a mí me parece el el concepto de descender la línea del Metro con un autobús me parece muy buena idea

Voz 25 11:47 sí sí es tan difícil hacer

Voz 24 11:49 es prolongar el Metro hasta aquí pero necesitaría un carril bus

Voz 26 11:53 la verdad creo que hasta ahora a mí no me estas no me está funcionando también como un medio normal pero me parece que es una buena idea el Si tuviera que aportar algo para mejorarlo y quizás hubiera esperado que estuviera más sincronizado con el metro el hecho de tener que bajar el metro oí tienes que esperar doce minutos para salir pues eso ya no me gustó mucho y pienso que si hubiera me hubiera bajado inmediatamente el bus hubiera salido pues muchísimo mejor

Voz 25 12:22 bueno igual no está usando tanto como como debería bueno en el camino pues hay bastante gente que lo privado y el atasco bueno está retrasando un poco no pero la solución en si es buena yo creo que falta un poquito de concienciación no porque aquí veo un montón todas estas filas de coches veo un montón de gente que además vive en este ramal que seguro que muchos de ellos pueden haber usado este este servicio también y no lo estamos haciendo aquí estamos menos diez personas no entonces yo creo que falta concienciación poquito de promoción Iber como de cicatería esta vía no hasta dónde puede llegar creo que no lo sabemos todavía

Voz 1365 12:56 Ana suele ir al trabajo en coche y como muchos trabajadores tiene un párking alquilado en el PTA porque además de los atascos estacionar es realmente complicado sale a las ocho de la mañana de casa y hecha casi una hora en llegar a su empresa

Voz 25 13:10 normalmente suelo ir en coche y va o para el pago de partían en el PTA para bueno pues lo menos tener asegurado que llego que lleva a trabajar porque aparte de las caravana todo el tráfico y demás

Voz 27 13:24 aparcamiento de bastante bastante complicada alrededor de cuarenta y cinco minutos de la puerta de casa a mi plaza de párking luego diez minutitos más caminando de Carretera de Cádiz la delicia

Voz 1365 13:36 a esta malagueña le encantaría usar el transporte público para llegar al Parque Tecnológico ya que le preocupa mucho además los alcance si accidentes cada vez dice que tiene más ansiedad cuando se dispone en su coche a ir a trabajar

Voz 25 13:49 yo sí tardara Un lo mismo indio volvió a unos minutos más que que tarda un coche a mí me merecería la pena porque ya te digo hay mucho tráfico en un mes me crea un poco de ansiedad por el tema de los accidentes porque hay muchos muchos alcance por detrás ahí está al orden del día es raro es rara la semana que no te encuentras a alguien que propia empresa que he tenido un accidente y demás

Voz 1365 14:16 a escasos metros de la parada Andalucía tesis del metro se puede coger este bus lanzadera Un servicio que funcionará hasta el veintidós de septiembre en horario de siete de la mañana diez menos cuarto de tarde de dos menos cuarto a cuarto con una frecuencia de doce minutos Félix Díaz pertenece al departamento de planificación de la Empresa Municipal de Transportes espera que mañana más trabajadores usen el transporte público para acceder a la tecnópolis

Voz 18 14:40 de la novedad como todas las novedades pues cuesta trabajo arranca pero hemos tenido una buena aceptación hasta ahora primera salida pues han sido más flojito vamos a tener una una gran tres cuatro viajeros pero hemos tenido esta última es la hora de desde ocho y media veinte veinticinco viajero cada salida

Voz 1365 14:59 para la mayoría de los trabajadores encuestados por la Ser esta mañana la solución principal para los problemas de movilidad del PT es que el metro llegase a la tecnópolis además dicen que los accesos son insuficientes

Voz 25 15:11 si el metro llegara hasta el parque para mí sería ideal ya que el parque es un embudo Parque Tecnológico con ese volumen de trabajadores que tenga dos entrada porque bueno son son tres realmente pero

Voz 28 15:26 es que eso es un embudo

Voz 25 15:28 hay desgraciadamente entramos y salimos todos en horario

Voz 26 15:33 muy muy concentrado la eso en un chico la rotonda que tiene mucho el tráfico generan mucho embotellado

Voz 25 15:44 de

Voz 26 15:46 el hacerlo sobre todo de aparcamiento que es lo que no hay ninguno tiene que aparca lleva por por ejemplo aparcó a un kilómetro de mi trabajo

Voz 25 15:59 una solución sería poner en metro hasta llegar al Parque Tecnológico

Voz 26 16:06 pero vendría muy bien hablar de hablar entre empresa Hay mira una comisión a las ocho otras a las ocho y media otra otra y que y así tratar de ver Si si menos gente está al mismo tiempo el mismo lugar parte no

Voz 1365 16:24 llegar a tiempo a su puesto de trabajo les genera bastante estrés a los trabajadores de del PTA

Voz 2 16:30 atunera de los accesos al PTA hoy nueva prueba piloto enmarcada dentro de la Semana de movilidad y por ahora no ha tenido éxito porque esta mañana se han vuelto a registrar los atascos habituales nuevo terremoto en la provincia de Málaga Ana Tere

Voz 14 16:43 tercer terremoto en la provincia en menos de doce horas el último partido

Voz 15 16:47 esta mañana en Totalán no se han recibido llamadas

Voz 14 16:49 al igual que los anteriores nieve sociedad este último temblor ha tenido lugar a las siete y veinte de la mañana con una intensidad de dos coma cuatro en la escala Ritcher el hipocentro se ha situado a setenta y tres kilómetros de profundidad según el Instituto Geográfico Nacional más fuertes fueron los otros dos terremotos se produjeron en Fuengirola poco antes de las nueve de la noche

Voz 1365 17:05 ayer con un intervalo de once minutos entre ellos

Voz 14 17:08 el primero fue de una magnitud de cuatro coma dos y tres coma uno el segundo seísmo el hipocentro se situó a sesenta y cinco kilómetros de profundidad en el mar frente a la localidad fuengiroleño no ha habido ningún daño de ningún tipo en ninguno de los temblores tampoco están llamadas de vecinos a los servicios de emergencias

Voz 2 17:23 quién sucesos roban en un banco

Voz 15 17:26 Marbella esta mañana disfrazados con monos de trabajo ayudándose de un butrón esperaron en el interior de la oficina a que los empleados abriesen esta mañana para aprovechar el intervalo en el que no saltan las alarmas se han podido llevar más de doscientos mil euros de botín ronda nueve sodio del caso boda El fiscal desvía la atención sobre la alcaldesa Teresa Valdenebro Centre en el Servicio Andaluz de Salud en el exconcejal socialista José María Giménez CR en Ronda es que Macías

Voz 1450 17:54 la Fiscalía da por buena la prueba pericial realizada Teresa Valdenebro y su jefe de gabinete José Carlos Orozco en la que se pone de manifiesto que las firmas de estos fueron falsificadas es decir que ellos no manipularon el acta matrimonial esto hace que se retire el foco de atención de la regidora después de que en una nueva providencia a la que ha tenido acceso esta emisora el Ministerio Fiscal tal pida ahora que el ex concejal José María Jiménez hizo dos funcionarias municipales se sometan a la misma prueba caligráfica para realizar las pertinentes comprobaciones de sus rúbricas además el caso sigue avanzando de manera que ahora el fiscal también ha solicitado a la jueza que instruye la causa que el Servicio Andaluz de Salud remita al Juzgado de Instrucción número uno de ronda la documentación relativa a la solicitud del permiso por boda es decir la manera de proceder en la contratación de la hija del que fuera edil de pedanías yp Participación Ciudadana por parte del SAS en este sentido el Partido Popular personado en la causa como acusación particular ha solicitado a la instructora del encausamiento que se investiguen los teléfonos móviles de los principales investigados de la causa como son Teresa Valdenebro hijo José María Jiménez el objetivo examinar los mensajes de Whatsapp que intercambiaron ambos a fin de probar qué tal y como indicó en su declaración el ex concejal socialista juntos gestionaron el cambio de fecha en Herat

Voz 12 19:13 este matrimonio

Voz 4 19:19 innovación respuesta gastronomía en acción Vicky Málaga ofrecía al restaurador las nuevas tendencias en alimentación y una amplia gama de vinos cavas y champán Vicky Málaga pasión por la gastronomía Carlos hoy toca comer fuera donde vamos

Voz 7 19:35 son Cantarranas a disfrutar de la mejor cocina malagueña en pleno centro y no sólo eso unas carnes a la brasa espectaculares ibéricos de categoría y sus tapas

Voz 4 19:43 kit tapas Mesón Cantarranas en calle Sánchez Pastor día visita nos descubre nuestra nueva Carta

Voz 29 19:49 el primer a punto es compramos coches muchos coches muchísimos coches y queremos comprarte el tuyo te ofrecemos la máxima tasación mejor precio garantizado pago inmediato y todas las gestiones gratis acude al especialista recibe lo máximo por tu coche a Saura tu tasación gratuita online o visitan

Voz 30 20:06 los en mi coche punto es estamos en el aparcamiento del Carrefour Los Patios Málaga

Voz 31 20:11 estado en tu futuro quieres convertirte en un profesional de éxito no es tarde para pensar en el punto es si elige entre nuestras opciones de grados dobles titulaciones ciclos formativos y máster contamos con bolsa de prácticas becas y un campus las

Voz 14 20:24 el ultiman instalaciones y servicios nuestro objetivo es tu futuro estudia

Voz 32 20:30 primero fueron nuestras puertas a San Pedro quiere nuestras cocinas Tessa

Voz 4 20:35 qué tienen en común la matricula de la universidad un máster posgrado estudiar en el extranjero que cuestan mucho dinero

Voz 14 20:41 pero tu futuro no tiene precio Espacio Joven de Cajamar conoce nuestra financiación especial para estudiantes

Voz 33 20:48 es el diseño los acabados e inmuebles Bandera Vivar hacemos que tu cocina se ha personal tenemos justo lo que necesita así a cocina que siempre ha soñado visita nos muebles Bandera Vivar Bandera Vivar punto com

Voz 3 21:01 sí aunque no lo parezca esa cafetera que

Voz 1 21:03 es mi coche le tengo tanto cariño pero me quita la ilusión

Voz 34 21:10 que Icod Shen me ha tocado

Voz 35 21:17 Nieto ocasión cruce de Churriana frente a Ikea

Voz 36 21:21 décimo quinto Festival Flamenco José

Voz 37 21:23 la remolinos con las actuaciones del cuadro flamenco de Ana Pastrana Ramón a la guitarra de Ismael Rueda y la actuación estelar de José Mercé el veintinueve de septiembre a partir de las nueve y media art en el auditorio del Parque Santo Cristo de Cártama organiza área de Cultura que el Ayuntamiento de Cártama más información

Voz 4 21:41 el tema apuntó

Voz 37 21:44 Ara Malikian dentro de la increíble gira mundial de violín viajará a Málaga el veintitrés de septiembre de luces nunca visto aquí un sonido espectacular Domingo veintitrés de septiembre a las diez de la noche en el Auditorio Municipal de Cortijo de Torres Málaga imprenta de entradas en Ara Malikian punto com

Voz 38 22:03 el guías portéis no sólo sorprende por su diseño también por su tecnología inteligente pena conocerlo a la RIC tía de la provincia de Málaga lleva qué lotes de diez mil novecientos en financiando con bancos siete le mese aún hasta el treinta de septiembre consulta condiciones eh

Voz 10 22:20 con calidad consciente de las de garantía

Voz 39 22:24 tienes que pintar quédate con este nombre pinturas Lepanto especialista en pinturas ecológicas sin olores sin disolventes pinturas Lepanto cuidamos del medio ambiente

Voz 2 22:35 qué color será tendencia esta temporada vestido que más ETB chaqueta que Kuyt o quizás abrigo de perla que pasa lo que se lleve Factory lo tenemos todo para este otoño treinta el setenta por ciento de descuento las mejores marcas estilo hazaña más a la casa Akhtar incluye descuentos que dejar marca

Voz 1365 22:55 quieres que tus hijos aprendan música y tan sabes que en el Ateneo de música y danza pueden hacerlo desde

Voz 40 23:00 los tres años incluso tienen estimulación musical para bebés desde seis informe Ateneo de

Voz 1365 23:06 música y danza punto com ha tenido de música

Voz 41 23:09 danza treinta años formando artistas

Voz 42 23:11 las Acaip pasacalles medieval talleres de artesanía paseos en camello exhibición de aves rapaces micro teatro visitas arqueológicas guiada noches de La Bella Haifa en Cártama a la cultura andalusí paseando por las calles de nuestro genuino foco del veintiocho al treinta de septiembre novena edición noches de La Bella Jara FIFA organiza área de Cultura del Ayuntamiento de Cártama

Voz 43 23:34 sin formación en nuestras redes sociales y Cártama

Voz 42 23:36 a punto es

Voz 3 23:40 en la Cadena Ser espacio

Voz 44 23:43 violencia machista como cada lunes estos espacios libres de violencia machista en la Cadena Ser con Encarna Jiménez es la directora del Servicio de igualdad de la Diputación de Málaga o la encarna buenas tardes bienvenida o en la buenas tardes íbamos a dar información sobre las ayudas económicas que ofrece la Diputación a mujeres que han sido víctimas de la violencia de género

Voz 7 24:10 sí fue en la Diputación tiene una serie de ayuda económica Tarek tan mujeres que son víctima de violencia de género que residen en municipios menores de veinte mil habitantes en nuestro nuestro el requisito para para que estas mujeres puedan acceder a esta ayuda económica de qué forma la pueden pueden acceder como pueden pedirlas la forma de acceder es que te tienen que estar bueno dentro de nuestro programa de atención a mujeres víctimas de violencia de género tienen que ser conocidas por no

Voz 1365 24:43 es otra ir pueden acceder au

Voz 7 24:45 esta vez de los servicios sociales comunitarios que se encuentran en todos los municipios de nuestra provincia y ellos son las que no iban a a nuestro servicio de atención son atendida o bien por la están atendidas

Voz 1365 24:59 Olga por la abogada o por las

Voz 7 25:02 las trabajadoras sociales por la trabajadora social no está de servicio de igualdad de género qué cuantía tienen esas hay

Voz 44 25:09 dudas y no sé si habrá quizá de diferentes tramos au o distintas ayudas a las personas

Voz 7 25:17 efectivamente hay distinta distintos tramos de ayuda económica no hay una cuantía que podamos decir es esto hay un tope de cuantía económica evidentemente tienes que había caso por caso exacto evidentemente depende de la sociedades que que tengan la mujer y la familia las criaturas que convivan que convivan con ella puede ser ayudas que estén destinadas al alquiler con el contrato de alquiler si pagas seiscientos setecientos ochocientos dependiendo del importe del alquiler que esté a que esta mujer este este abonando pueden será ayudas que que sean para unas necesidades sanitarias que la mujer tenga tenga planteada pueden ser ayuda de una necesidad desde la vivienda de un frigorífico de los enseres de la vivienda ayudas pues que tenga que afrontar una situación imprevista que se haya planteado por esa situación de de violencia que las mujeres te sufriendo porque no pueden imaginar la situación precaria que las mujeres que sufren estas situaciones pues viven además de de la situación tan desastrosa que se vive derivadas de la violencia

Voz 44 26:25 en eso te iba a decir habrá muchos casos pero que en muchas ocasiones esta mujeres económicamente también se encuentran desamparadas no

Voz 7 26:35 sí totalmente totalmente desamparada y además que nosotros siempre es lo decimos cuando cuando una mujer que está siendo víctima de género si además vive esta situación económica precaria todavía le cuesta mucho más salir de de esa violencia de género porque uno de los motivos

Voz 3 26:55 no ponen lo que

Voz 7 26:56 muchas mujeres no acaban de romper con esta situación de violencia es porque tienen esa dependencia económica de su agresor entonces por eso desde la Diputación entendemos que es muy necesario que existan estas ayudas económicas para poder ayudar a la mujer a que rompa con la violencia

Voz 44 27:15 pues con esto nos quedamos encarna gracias por estar con nosotros Encarna Jiménez directora de Servicio de igualdad de la Diputación de Málaga un saludo de la Cadena SER

Voz 7 27:24 muchas gracias a vosotros por permitir no este espacio

Voz 3 27:27 novecientos setenta y siete once setenta y siete

Voz 45 27:34 bueno

Voz 46 27:38 ante la violencia de género conoce tus derechos novecientos setenta y siete once setenta y siete atención

Voz 2 27:46 jurídica inmediata las veinticuatro horas del día

Voz 12 27:48 la Diputación de Málaga

Voz 47 27:53 qué bien se está en la terraza en verano verdad pero el resto del año ya no es lo mismo pues acristala tu Rafa Díaz Love con los mejores con inmenso ex máxima calidad porque montan con siglas con ven Sete sí sí es con la base información en info ex punto como en Teatinos calle Pablo Gargallo cuatro acristala tu terraza

Voz 48 28:15 amplía tu casa respeto de sardinas plato típico malagueño consistente en clavar unas sardinas en una caña Yasar las a la brasa habitual en chiringuitos de playa y ahora también en el centro del P

Voz 4 28:25 sí porque yo como espetos en el centro de Málaga en la taberna el mentideros sin calles Sánchez Pastor doce de enero

Voz 29 28:32 vender un coche culto es compramos coches muchos coches muchísimos coches y queremos comprarte el tuyo te ofrecemos la máxima tasación mejor precio garantizado algo inmediato aquí todas las gestiones gratis acude al especialista recibe lo máximo por tu coche hasta ahora tu tasación gratuita online o visitan

Voz 30 28:49 en mi coche punto es estamos en el aparcamiento del Carrefour Los Patios Málaga

Voz 42 28:56 quiere saborear las mejores patatas fritas recién hechas al estilo tradicional y frutos secos recibe un fritos fosfatos en tu casa no pueden faltar cita nos en nuestra de calle Sebastián Souvirón cinco y calle Calderería número dos

Voz 4 29:10 las cocinas los materiales nobles el parquet cerámico Topo y Porcelanosa

Voz 1203 29:17 es simplemente irrepetible como nuestra exclusiva promoción del catorce al veintinueve de septiembre visita tu tienda Porcelanosa y aprovecha nuestros descuentos especiales Porcelanosa siempre mucho más y ahora por mucho menos

Voz 49 29:32 visiten nuestras tiendas de Málaga y Marbella no sé qué hacer jazz con mi empresa mosca Bastos que beneficios los problemas económicos me están comiendo y si algo de esto ocurre que la empresa confía en cuatro asesores si alley Paco de cuatro asesores han reflotado muchas empresas en Málaga decirte que lo llaman

Voz 4 29:48 los conseguidores un estudio es gratuito llama ya cuatro asesores nueve cinco uno cien ciento uno por cinco uno cien ciento uno o en cuatro asesores punto com

Voz 1322 29:57 puertas jurado Mulá ahora con nuevas instalaciones en Molina Caballero Prendes de armario vestidor es tarimas flotantes puertas acorazadas y de Interior informes en el nueve cinco dos veinticuatro doce noventa y nueve o en jurado Mula apuntó esas fuerzas jurado Mulá porque los pequeños también cuentan

Voz 32 30:14 la matrícula para tu universidad el máster que buscas para completar tu carrera tus estudios en el extranjero necesitas ayuda para pilas

Voz 39 30:21 Carlo con creer y realidad de Cajamar muchos estudiantes ya lo han conseguido entra en tu espacio joven de Cajamar ICO note nuestra financiación especial para estudiantes

Voz 1 30:32 aunque no lo parezca esa cafetera que avisa allí es mi coche le tengo tanto cariño pero me quita la ilusión

Voz 34 30:43 aún veis Benzo Picoc Shen me tocarse

Voz 35 30:48 Nieto ocasión cruce de Churriana frente a Ikea

Voz 39 30:52 en Nicholson llega hace ahora un colchón matrimonio con diez centímetros de Visca plástico aporta sólo trescientos noventa y ocho euros sólo entiende Chong Chon punto com

Voz 50 31:01 miras muy bien Si buscas un chollo pierde tras el juicio el ejercicio profesional de un abogado tiene un valor importante en la defensa de tus intereses exige una hoja de encargo para saber el precio justo de un abogado con dignidad abogados eso mesa

Voz 35 31:15 el Colegio de Abogados de Málaga y su grupo de abogados jóvenes

Voz 51 31:20 que los más pequeños tengan su espacio donde jugar aprender y soñar disfruta de un treinta por ciento de descuento en el Espacio Joven de marca Mueble en Málaga ha venido a los belgas Veintisiete Parque Comercial El Viso

Voz 32 31:31 queridos hermanos estamos aquí reunidos para despedir a José quien ya debe estar contemplando las fabulosas puertas a que Sampedro instalado en el cielo Aleluia

Voz 42 31:40 ya en el cielo confíen en nosotros

Voz 32 31:43 sus años pusimos las puertas en el cielo y ahora nos ha llamado San Pedro para que le pongamos los armarios en suelo

Voz 4 31:49 la cocina nueve cinco dos tres seis uno tres cuatro uno o entre entes es a punto com

Voz 52 31:54 allí lo reparan todos si se te rompe el móvil pero repara la verdad así a que el coche nos el coche creo que cómodo manzana no reparamos todo telefonía informática y consolas manzana los potros

Voz 2 32:07 encontrar en el palo o Rincón pueblo Fuengirola

Voz 4 32:10 los centros comerciales de Rincón de la Victoria Rosaleda allí en la nueva tienda del Carrefour Los Patios todo manzana a punto com

Voz 53 32:17 día a día centro comercial te trae la contraportada

Voz 4 32:19 en Hoy por hoy

Voz 2 32:24 el Museo Picasso celebra este año su décimo quinto aniversario en Málaga y lo hace a lo grande Naomi Sánchez hola buenas tardes buenas tardes lo hace

Voz 0268 32:33 posición la organización del IV Congreso Internacional Picasso y un programa actividades la pinacoteca suma desde su apertura más de seis millones de visitantes de diversas nacionalidades la ciudad natal de Picasso recoge en el museo que recibe su nombre doscientas treinta y tres obras ciento diez ciento sesenta y seis trabajo del pintor cedidos en un total de once salas la galería ha preparado la exposición el sur de Picasso referencias andaluzas para celebrar los quince años del Museo José Lebrero director artístico del Museo

Voz 1746 33:00 visitante podrá ver obras desde lo que sería arte etruscos Arte Ibero hasta Manuel de Falla junto a Picasso estableceremos diálogos con Zurbarán con Velázquez con Murillo con Sánchez Cotán con Meléndez con en piezas de gran valor de los museos a los que me refería de de del arte clásico del arte romano el de nuestro país

Voz 0268 33:26 la exposición se inaugurará el ocho de octubre y finalizará el tres de febrero de dos mil diecinueve a lo que según la organización del IV Congreso Internacional Picasso que reúne a más de un centenar y medio de experto del mundo del arte también se suma la puesta en marcha de un programa de actividades culturales y educativas denominado quince años en Málaga con poesía

Voz 2 33:43 ya talleres una jornada de puertas abiertas con

Voz 0268 33:46 el objetivo de seguir acercando el arte a los ciudadanos especialmente a los andaluces

Voz 3 33:50 la red que ya de la provincia de Málaga le ofrece la información del tráfico

Voz 1480 33:55 a esta hora en la capital malagueña tan sólo registra tráfico lento en la zona centro calles como Carretería Álamos en las carreteras de la provincia encontramos dos kilómetros de retención a la altura de Puerto Banús sentido Cádiz el resto presenta niveles normalizados

Voz 38 34:08 sequías porte It's no sólo sorprende por su diseño también por su tecnología inteligente en a conocerlo a al ante la provincia de Málaga lleva te lotes de dieciséis mil novecientos El financiando con Banco Cetelem mese aún hasta el treinta de septiembre consulta condiciones en que a punto com

Voz 10 34:26 la calidad con siete años de garantía

Voz 4 34:29 de semanal de La Térmica Centro de Cultura Contemporánea son

Voz 44 34:33 terráqueo Teatro aborda una experiencia inmerso iba con la producción el arco del violinista una experiencia de la central de actuantes de la térmica que propone soltó

Voz 1365 34:42 era el público de la mano para que deambula

Voz 44 34:44 la escena en escena juntos descubrirán hacia dónde conduce en las puertas de este acercamiento al teatro inmerso vivo los próximos seis trece veinte y veintisiete de octubre en la térmica Angélica Gómez ex guionista de la obra hay directora de surte Rania teatro

Voz 54 35:00 el espectador elige en qué espacio entrar cuando salir ahí como siete espacios diferentes habitaciones pasillos aquí la obra pues no tocar el tema y de la libertad de expresión el arte ir también tiene una trama y humorísticas el espectador puede pasar a las habitaciones tocar todo lo que quieran el sexto a a los actores abrir cajones leer cartas oler perfume probarse ropa

Voz 1365 35:36 la térmica avanza su programa de otoño con más de cuarenta cursos y talleres nuevos moda tecnología música arte y muchas otras disciplinas en una oferta formativa para todas las edades cuya inscripción ya está disponible en la web de la Térmica la convocatoria del Programa de residencia artística creadores dos mil diecinueve una iniciativa ah que permitirá artistas emergentes no sólo de la provincia sino de cualquier parte del mundo concebir y desarrollar sus proyectos artísticos en Málaga ya está disponible hasta el dieciséis de noviembre los interesados pueden participar enviando sus proyectos artísticos a través de la convocatoria disponible en tres W punto La Térmica Málaga punto com que cuenta con una versión en inglés para

Voz 2 36:17 todos aquellos artistas internacionales Inter

Voz 1365 36:20 pesados La Térmica celebra la primera edición del Festival Internacional de Cine realizado por mujeres directivo by Woman los próximos veintiocho veintinueve y treinta de septiembre el festival presenta un programa que reúne cuarenta cortometrajes dirigidos por mujeres documentales Encuentros con el público talleres de formación y un concierto fin de fiesta las entradas se pueden adquirir en la plataforma even Rights punto es por último la Térmica anunciado esta semana una nueva

Voz 44 36:49 son del festival de filosofía que tendrá lugar en diversos lugares de la ciudad durante los días

Voz 1365 36:55 es veinticuatro veinticinco veintiséis de enero del año que viene más detalles sobre todas las actividades de la térmica en tres W punto La Térmica Málaga punto com

Voz 4 37:08 la térmica Centro de Cultura Contemporánea Avenida de los Guindos cuarenta y ocho

Voz 14 37:14 Javier

Voz 4 37:16 venga aparto kilómetro cero

Voz 14 37:17 Mercedes Benz del diecinueve al veintidós de septiembre y este septiembre no lo verás cuesta arriba es una oportunidad única sólo sesenta unidades de Mercedes Benz que cero adelanta te Alhucemas sólo hasta fin de Stone ibérica Carver concesionario oficial Mercedes Benz en calle Jacinto Benavente veinticinco Ciudad Jardín

Voz 4 37:35 al sur cumple cuarenta años y quiere celebrarlo contigo

Voz 55 37:39 por eso Balmain sur seguirá ofreciendo el mejor fruto seco la almendra

Voz 4 37:43 diciendo en la máxima calidad de sus productos

Voz 55 37:46 creciendo salud porque la almendra es alimento recomendado de la dieta mediterránea al mensuales más gracias a ti

Voz 4 37:52 en Cártama Estación Almanzor cuarenta años que defiendo a tu lado

Voz 47 37:57 qué bien se está en la terraza en verano verdad pero el resto del año ya no es lo mismo pues acristala tu terraza y con los mejores con inmenso ex máxima calidad porque montan con siglas con Ben Sete sí si es con la base información en insights punto como en Teatinos calle Pablo Gargallo cuatro activista la tu terraza

Voz 56 38:19 amplía tu casa Si bien se montaron a pizzería reformar tu restaurante cafetería La cocina de tu del lienzo Poza treinta años al servicio de la hostelería la maquinaria que necesita hornos con fines industriales la vajilla es freír horas vitrinas y mucho más a Poza líderes en alimentación italiana en Málaga a Poza punto es

Voz 42 38:40 sueña con realizar su evento al aire libre en unos acoge Doris jardines o disfrutar de las comodidades de un luminoso y amplio salón visite hotel Cortijo chico degustar menús elaborados artesanalmente in servicio cuidado hasta el último detalle hotel Cortijo chico su lugar ideal de celebraciones

Voz 55 39:01 es una empresa que me haga el proyecto y las obras en ese local podrá rehabilitar la fachada de nuestra común

Voz 39 39:05 quiero reformar mi casa ingenia sur especialistas en construcción reformas de viviendas locales comerciales y rehabilitación de edificios y es mucho más ingenio

Voz 4 39:14 Moore punto com la calidad nuestro compromiso

Voz 57 39:17 más de sesenta años es renovando nuestra ilusión y vocación de servicio con un único objetivo parte siempre la atención que mereces gracias a vuestra confianza somos la compañía de seguros de toda la vida bien toda tu vida Previsión Médica seguros de salud en Andalucía para Andalucía revisión médica punto com

Voz 1 39:38 hoy por hoy Málaga Esther Luque

Voz 2 39:42 en unos segundos llegamos a la una del mediodía las noticias de España del mundo en la SER y a la una y cinco tertulia política hoy con el delegado de la Junta en Málaga y a la vez secretario provincial del Partido Socialista José Luis Ruiz Espejo hasta luego

Voz 12 40:01 es la una mediodía en Canarias

Voz 0325 40:07 el Gobierno quiere llevar a cabo una reforma exprés de la Constitución para suprimir los aforamientos lo acaba de anunciar el presidente del Gobierno Pedro Sánchez durante un acto en Madrid en el que el Ejecutivo hace balance de los cien primeros días de Gobierno con la asistencia técnica de Paco Quiroga Inma Carretero buenas tardes

Voz 1365 40:23 buenas tardes el presidente quiere buscar el consenso para una reforma de la constitución urgente para la supresión de los aforamientos

Voz 1722 40:29 todos actuamos con altura de miras

Voz 0328 40:33 de la Constitución entrará en vigor en tan

Voz 1722 40:35 sólo sesenta días desde que se inicie su tramitación en el Congreso de los Diputados o tanto la propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos con una reforma constitucional que propondrá en el Consejo de Ministros el Gobierno de España

Voz 1365 40:52 han explicado fuentes de la Vicepresidencia que se trataría de suprimir los aforamientos de los políticos para casos que no tienen nada que ver con el ejercicio de su cargo propone Pedro Sánchez hacer la reforma en sesenta días que es una plazo inferior a los tres meses que planteaba Ciudadanos el presidente además sitúa al Partido Popular en la es fijada de apoyo a apoyar o no una medida que afecta a Pablo Casado directamente porque está investigado por su máster hasta ahora Unidos Podemos socio preferente del PSOE siempre ha dicho que cualquier reforma de la Constitución tendría que pasar por un referéndum

Voz 0325 41:25 pues precisamente la primera reacción llega desde Podemos la portavoz Noelia Vera celebra la propuesta del Gobierno aunque pide un debate más amplio

Voz 21 41:31 saludamos la medida e como no podía ser de otra forma con con alegría pero creo que si abrimos el debate sobre la reforma constitucional creo que habría que ser un poquito más exigentes ir un poquito más allá porque creo que se merece se merece este país tener ese debate ya

Voz 0325 41:46 el Fondo Monetario Internacional advierte de los costes que tendrá para Reino Unido y en menor medida para la Unión Europea

Voz 3 41:52 si se produce un Brexit sin un acuerdo bilateral

Voz 0325 41:55 lo ha dicho la directora gerente de la institución Christine Lagarde en Londres donde ha asegurado que incluso con acuerdo el crecimiento económico de Gran Bretaña será moderado en los próximos años Rafa Panadero

Voz 1775 42:04 el Fondo advierte de que todos los escenarios tendrán costes pero un hipotético no acuerdo sería el peor resultado para evitar el impacto económico en las dos partes por tanto habría que conseguir algún acuerdo y para eso dice Lagat aún quedan puntos clave por resolver según las estimaciones del FMI incluso con ese complicado buen acuerdo y asumiendo que incluya un tratado de libre comercio amplio y una salida relativamente ordenada el Reino Unido se quedaría en una tasa de crecimiento del uno con cinco por ciento para este año y el que viene

Voz 4 42:30 el Fondo considera improbable que la salida

Voz 1775 42:33 la Unión se pueda completar antes de la fecha acordada veintinueve de marzo de dos mil diecinueve y pide a Londres que preparen medidas para evitar un Brexit caótico y el desplome de la libra

Voz 0325 42:41 la Fiscalía ha anunciado que recurrirá la decisión del juez belga que hoy ha rechazado la euroorden de extradición del rapero oval Toni condenado a tres años de cárcel en España por apología del terrorismo injurias al Rey y amenazas el juez consideraba que el caso no podía ser juzgado como terrorismo por lo demás el Vaticano ha suspendido por diez años al sacerdote implicado en un caso de abusos sexuales en un colegio de La Bañeza en León la decisión de la Congregación para la Doctrina de la Fe ha sido anunciada por el obispo de Astorga tras una investigación que él mismo ordenó abrir León Pablo bodega buenas tardes

Voz 58 43:12 buenas tardes diez años recluida en un convento y la privación del ejercicio de sacerdocio durante ese mismo periodo de tiempo es la pena que le ha impuesto el Vaticano a José Manuel Ramos Gordón por los abusos sexuales a un menor alumno de un internado de la Diócesis de Astorga en los años ochenta Esta es la segunda condena canónica contra el sacerdote por abusos sexuales pero sin embargo el Vaticano ha decidido no imponer la pena máxima para este tipo de casos lo explica el obispo de Astorga José Antonio Menéndez

Voz 0333 43:36 en este caso es una pena muy dura muy grave porque prácticamente es expulsión del estado clerical no puede celebrar misa en públicos ni puede ejercer ningún sacramento en público es decir queda restringido a lo pilló algo a lo privado y además en un lugar concreto que es un monasterio o un convento fuera de la Diócesis de Astorga

Voz 58 43:58 el delito si ha prescrito en la vía penal

Voz 0325 44:00 Julia Quezada la autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz será juzgada por asesinato y delito contra la integridad pero no por retención ilegal así lo ha comunicado el titular del juzgado número cinco de Almería hasta allí nos vamos cuéntanos Guillermo mirón

Voz 0706 44:13 Ana Julia Quezada la presunta asesina de Gabriel Cruz comparece desde este medio día por cuarta vez ante el juez en el Juzgado de Instrucción número cinco de Almería lo ha hecho justo después de conocerse esta misma mañana que el magistrado Rafael Soriano ha retirado la acusación por detención ilegal por lo que aquejadas el imputan ahora dos presuntos delitos uno de asesinato y otro contra la integridad moral según fuentes judiciales y los plazos marcados en la investigación y el proceso judicial se cumplen el juicio tendrá lugar a mediados del próximo año la vista contará con un jurado popular formado por nueve personas que serán las encargadas de pronunciarse sobre la culpabilidad o no de Quezada en los presuntos delitos que se le imputan sea con la idea

Voz 0325 44:49 la Deportiva Sonia Lus buenas tardes a Carlos buenas tardes

Voz 1914 44:51 comienza una semana marcada en rojo por el inicio de la Liga de Campeones mañana el Barça recibe al PSV y el Atlético de Madrid visita al Mónaco esta tarde últimos entrenamientos y ruedas de prensa de Valverde y Simeone el miércoles el Real Madrid recibirá la Roma y el Valencia a la Juventus de Turín antes hoy termina la jornada de liga con el partido Girona Celta a partir de las nueve de la noche en baloncesto a las siete de la selección juega en Madrid ante Letonia partido de clasificación para el Mundial de China y un asunto más el jugador del Club Voleibol Teruel Vinicius Noroña ha sido encontrado muerto en su casa tenía veintiséis años de momento

Voz 0268 45:23 desconocen las causas del fallecimiento

Voz 0325 45:25 pues es todo pueden seguir informados en nuestra web en Cadena Ser punto com nosotros volvemos a partir de las dos la una en Canarias en Hora catorce con José Antonio Marcos

Voz 12 45:35 servicios informativos

Voz 14 45:41 escucha en la Cadena Ser a través de sus emisores en Málaga

Voz 13 45:53 hoy por hoy Málaga externa

Voz 2 45:56 a la una y seis minutos del medio día tertulia política ya ha comenzado hace ya un buen rato en que los micrófonos no estén abiertos hoy es lunes como siempre a esta hora arrancamos con tertulia política la semana pasada al curso lo inauguramos con el presidente del Partido Popular de la Diputación Elías Bendodo hoy nos acompañará el delegado de la Junta de Andalucía en Málaga y Secretario General del Partido Socialista en la provincia José Luis Ruiz Espejo que ya está por aquí o la delegado Secretario gracias por acompañarnos en directo ahí estaban también con nosotros haciendo preguntas cuestionando a Ruiz Espejo Salvador Ruiz que es delegado de la Agencia EFE en Málaga buenas tardes Salvà bienvenido a tertulia de La Ser mucho tiempo José Manuel Atencia jefe de contenidos de la Ser hola qué tal buenas tardes hola muy buenas tardes le vamos a The Hacker recuperar un poquito el resuello a Javier Recio subdirector del diario Sur hola Javier buenas tardes la bola caretas ha podido aparcar a final no es que esta zona hasta ahora es mala

Voz 18 46:56 bueno al final sí puede pero bueno bueno muy venido con la plataforma esta nueva vía

Voz 2 47:04 ya ya está muy indirecto ya estamos en directo está la luz encendida estamos en directo Javier a veces ocurre que esto es bueno y bueno estamos aquí íbamos a hablar con el delegado enseguida con Ruiz Espejo enseguida al secretario del PSOE pero claro la noticia del día es la reforma de la Constitución que quiere plantear Pedro Sánchez para eliminar los aforamientos estábamos hablando de eso ahora mismo no se se puede reformar la Constitución en sesenta días para eliminar los aforamientos y una propuesta que va a retratar a todos los partidos políticos José Manuel

Voz 3 47:37 bueno se puede claro que se puede hacer es sesenta días se hizo en tres la reforma que garantizaba que le que en España tenía que garantizarse todo lo que era la la la deuda claro que se puede hacer hice buenas retratar yo creo que aquí a priori hay votos más que suficiente según lo que han dicho cada uno para sacar adelante yo creo que en el fondo a la el aforamiento es que están mal aplicado yo creo que nadie se planteó en su día cuando se creó en los aforamientos de los partidos políticos que era una cosa que incluía el que una persona tuviera una multa de tráfico tuvieron un accidente de tráfico y por eso tuviera que ser ir al Supremo eso estaba hecho para garantizar un poco que en el ejercicio de la actividad política en el Parlamento el no en el Congreso pues no pudiera ser denunciado continuamente para para hacer eso pero no para que en la parte digamos de la actividad privada de cada uno de los de los diputados o de lo de los cargos públicos tengan que verse eso es asunto pero el Supremo lo está haciendo un poco no al hilo de los no estoy pensando en Pablo Casado no hay todo el follón no yo creo que se que a corto yo estoy a favor de que no hay aforamiento para nadie pero que Amnistía a favor del artículo catorce de la Constitución que todos somos iguales ante la ley todo hay yo en el ejercicio periodístico me puedo equivocar puedo cometer un delito y a mí no me va a juzgar el Supremo porque un político así camino yo creo que está bien el paso pero que se queda

Voz 2 49:08 sí posiblemente si yo esto no lo traemos también al terreno Andalucía ciudadanos que está defendiendo los aforamientos