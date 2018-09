Hoy por Hoy Málaga (17/09/2018 - Tramo de 13:20 a 14:00)

Voz 0549 00:00 constitucional Daria no se puede entregar a nadie ni a otra formación política ni Ana ni a otro por tanto creo que el presidente del Gobierno del PSOE así muy bien con decir que convocará cuando entienda que no hay posibilidades de avanzar en

Voz 1 00:15 pero usted ya está

Voz 2 00:17 votada usted lo cree no no no

Voz 0549 00:20 expreso mi opinión personal es que estamos desarrollando un trabajo que estamos completando y que hasta que no se complete la presidenta no verá bien la convocar se han puesto en marcha planes de empleo prácticamente ahora por tanto creo que son medidas que estaban previstas en el acuerdo electoral que estaban previstas lo comprimido electoral que teníamos que evidentemente el Partido Socialista tiene que desarrollar en el Gobierno cuando la presidenta considere que está desarrollada la legislatura los compromisos electorales evidentemente no haya posibilidades de acuerdo futuro está agotada pero estamos a estamos a cuatro cinco meses de final de la legislatura vamos que no no creo que ese debate es decir hace un año cuando el PP aventuraba que la elección era inminente por donde vamos ya no estaba

Voz 1 01:04 no no a decir no porque la cabeza si es verdad que no no lo iba a preguntar no voy a cambiar

Voz 3 01:13 tampoco pongo la política por por cuestiones más te preocupación ahora mismo por ejemplo en la provincia de Málaga que su ámbito de de dirección de de actuación en la responsabilidad política el turismo es el motor de económico de la provincia ha habido durante dos meses consecutivos una caída de pasajeros en el aeropuerto cómo se ve desde la Junta de Andalucía esta situación porque al fin y al cabo como decía es clave para para la economía de de esta provincia y también para para Andalucía no como se ve este asunto hay solucione Canalis

Voz 0549 01:53 bueno tenía precisamente tenido ocasión de compartir que en esta cifra conversación con el consejero de Turismo y también con el director del aeropuerto en el día ya digo que se conociera la cifra hay también un poco la comparación en la comparativa como bueno el propio director del aeropuerto dice que se han repartido durante el resto del año lo los pasajeros no que cada vez incrementa el número de pasajeros de viajeros que transitan por el aeropuerto a lo largo del año pero evidentemente cualquier cifra que baje de la que hemos tenido pues hay que analizar y ver si hay medidas que se puedan tomar yo creo que el consejero eso lo que estaba viendo a analizando esa cifra analizando otras evidentemente también de la de la región hay bueno pues qué medidas se pueden todo

Voz 1 02:41 ah ya ya ha creado un grupo de trabajo

Voz 0549 02:43 tomando están realizando análisis ya habíamos se han puesto en marcha campaña para eh

Voz 2 02:48 a ver porque tengo que ir a publicar es la una de veintitrés enseguida volvemos

Voz 7 03:25 hay Corazón corazón como Dennis Zamora

Voz 21 06:36 una de veintiséis estamos Túnez Ruiz Espejo

Voz 22 06:38 el Ruiz Espejo delegado de la Junta en Málaga secretario provincial del país y del Partido Socialista le estaba preguntando Salva Ruiz le ha preguntado sobre los malos datos del turismo o los buenos malos datos bueno no tan buenos efectivamente efectivamente gente no pero yo le decía que es bueno ya no pero sabía

Voz 1 06:54 cuántos cincuenta estaba hablando salva del tema

Voz 3 06:57 no había bajado un par de meses era especialmente llamativo que bajar el mes de agosto en un dos por ciento y a mí yo no sanción a usted le pasa igual me parece sorprendente que el aeropuerto de Sevilla supone un veinticinco por ciento en el mes de agosto qué vamos que en Sevilla en agosto no es precisamente una maravilla a ustedes lo mosquea quién quién está ayudando al aeropuerto de Sevilla que lo está subvencionando porque a mí no me parece

Voz 0549 07:25 Normal entiendo que será la la TUR

Voz 1 07:32 las líneas aéreas han elegido

Voz 0549 07:35 no saben también que nosotros hemos bajado el turismo internacional pero hemos subido en el turismo nacional ir la el el aeropuerto de Málaga es el aeropuerto de entrada a toda Andalucía de los viajeros internacional Isabel que no se lo hemos pedido que sea a un aeropuerto JAP que permitiera las conexiones con el mayor número posible de conexiones internacionales y bueno puede ahí también que esa bajada pueda tener esa incidencia que no conozco hemos analizado evidentemente desde la Consejería de la Junta Andalucía cualquier atisbo de que tengamos de que pueda afectar al turismo y tenemos que reaccionar y lo estamos haciendo ya consejero a crear un grupo de trabajo está analizando muy rica ha puesto en marcha una cama España ya también para la época de más y ahora tanto el turismo nacional como internacional para los meses de otoño invierno es decir que ya había medidas que se habían puesto en marcha evidentemente habrá que ver cuál es la estrategia Si vemos que cambiar algún tipo de tendencia

Voz 2 08:33 José Manuel vamos hay muy rápido yo soy un poquillo pesa con S

Voz 23 08:35 Emma porque más que los que nos han venido casi me preocupan todos los que han venido y han visto cómo estaban las playas con las medusas ahí sin terminar el saneamiento yo creo que le estamos dando excesiva importancia a las instituciones a un problema que va a ser un bueno que está es la manera en la que van a decidir el año que viene la gente que viene a la costa no las imágenes en las televisiones de medio mundo esas toneladas de medusas sacándolas de la playa pues no creo que ayude mucho a a que los a decidir cuál es el viaje a la costa del

Voz 1 09:08 consideró que el que viene por la playa ya no lo más que puede disfrutar de la arena sino del agua y la arena no es precisamente de mucha calidad tampoco no nos engañemos la votar cómo ve la Junta este este asunto que puede parecer menor pero además sabe que la mayoría de la

Voz 0549 09:24 canciones que ha habido distinta

Voz 1 09:26 eh

Voz 0549 09:28 Medusa que era así recurrente durante muchos años el tema biológico subida de la temperatura también de que hay determinadas especie que son las que bueno pues evitan que ese proliferen la la medusa hoy han bajado en el Mediterráneo es decir que son cuestiones que además está afectando todo Mediterráneo no sólo opta por tanto parece que es una cuestión más de tipo biológico en el entorno del Mediterráneo pero evidentemente si hay que tomar medida podrá que hacerlo analizarlo entre todas las administraciones y tomarla no en el tema del saneamiento yo creo que se han puesto están en marcha todas las actuaciones encaminadas a resolverlo y por tanto no debe tener incidencia yo creo que tenemos un destino maduro un destino de calidad un destino que sea renovado en los últimos años un destino que ofrece ya una diversidad turística importante cultural de interior de naturaleza de deporte de patrimonio que creo que puede competir con cualquier mundo muy bueno pues trabajo que ha hecho durante muchos años yo creo que tiene que tener tiene que tener el lo siguiente año también efecto que es verdad que hemos tenido una cifra récord difícilmente se pueden superar y que hay que ir avanzando también a un turismo de mayor gasto de mayor calidad pues también pero bueno eso es un tema que tendremos que decidir entre el sector evidentemente las en las instituciones y ahí la Junta Andalucía va a estar al lado del sector para tomar aquellas medidas que veamos que son meses

Voz 2 10:56 en otros asuntos el metro estaba previsto que la Junta sacará a concurso a mediados de septiembre no sé se ha salido ya las obras en superficie del metro al hospital Civil a pesar de la negativa de la alcaldía que había formalizado creo que en mayo en junio otra reclamación judicial sea licitado estas obras

Voz 3 11:12 no

Voz 0549 11:12 no que hay que yo conozca no se dijo que solicitaría a partir de primero tenían el objetivo de licitar hay dejar como ya se ha dejado en marcha las obras del tramo entre la estación María de Zambrano Perchel obra que ya están en marcha y que hemos tienen un plazo de ejecución que permitirán finalizar junto con el tramo que de la de manera que el metro tiene ya continuidad desde la Alameda centro hasta María Zambrano por tanto continuará esa podrán poner en servicio ya todas las líneas que quedaban la extensión nuestro hospital Civil evidentemente se han pedido las excepciones al Ayuntamiento han pedido la licencia sabe que bueno no vuelven a pedir documentación la posición de la Junta evidentemente con todos los informes jurídicos que se necesitan después de haberle solicitado los informes al Ayuntamiento y las autorizaciones sino sedán proceder a su licitación ya se declaró de interés dado todo para proceder a su licitación conforme teníamos ha acordado con el Ayuntamiento con la concesionaria y que además otorga el número de usuarios del metro que es él esta concesionaria para que tenga equilibrio económica la evidentemente también tenga un equilibrio social que es lo que estamos buscando el metro tiene que tener una función social que es vertebrar la movilidad en la ciudad de Málaga ir vertebrar especialmente aquello barrio más poblado ese es el sentido del acuerdo del año dos mil trece porque se incluye el el ramal al civil y nosotros no convenció que hay que realizarlo porque ya digo responde ese acuerdo y responde al equilibrio social y económico que tiene que tener la concepción del metro además los usuarios de la valoración que tiene buen

Voz 3 12:51 no yo creo que esto ha estado muy bien la de lo dulces no yo creo que lleva razón la Junta Andalucía cuando dice que el alcalde de Málaga firmó un protocolo con con ellos para que para llevar la eso es un hecho objetivo que estos perros dos pero también hay otro objetivo que es muy difícil el licitar algo en contra de la opinión de un ayuntamiento y los vecinos yo creo que la Junta se atreva a licitar el el metro en superficie al civil sino tiene el acuerdo del Ayuntamiento y de los vecinos en mi en M una cosa que yo no hay perfección porque hombre ser un poco de locos porque

Voz 24 13:30 el Ayuntamiento tiene medio

Voz 3 13:32 te has para poner todas las trabas del mundo para el comienzo del lago pero pero los desvíos de tráfico que primero nocturno puede ir contra un ayuntamiento eso eh pero además por lógica no no ceder

Voz 0549 13:44 quería hacer una obra en contra de quién gobierna la ciudad que eso ya sería de lógica no porque supone que tiene el rácano el respaldo social el respaldo es por tanto están buscando por todos los medios al acuerdo yo siempre he dicho que lo mejor es el acuerdo no hemos avanzado no hemos abandonado al diálogo yo nunca renunció poder tener un acuerdo para poder licitar esa obra de hacerla conforme estaba acordada no pero bueno porque sé lo difícil yo vengo de un ayuntamiento se lo difícil que es hacer algo difícil y además complejo no tanto nunca rastreaban mueble José Luis nunca renunciamos a ello pero bueno ya digo que la hora la obligación de la Junta también al hilo de la Consejería se que es lo que está acordado evidentemente lo que aprovechó jurídicos que eso tiene

Voz 2 14:24 yo hoy ha comenzado el curso en Secundaria la semana pasada en Primaria todavía hay niños en caracolas en aulas

Voz 0549 14:31 la fábrica bueno qué más la aula prefabricada son instalaciones que tienen todas las condiciones y todos los requisito como un aula normalizada evidentemente que son soluciones transitorias para mientra entran en servicio aquella

Voz 2 14:47 esta Fanta son falta de planificación

Voz 0549 14:50 bueno por muchos motivos pasa mucho que sabemos que son mucho motivo que pueden ser económica de tramitación de plazo muchas cuestiones que son las que dan esa situación que hemos reducido el número de aulas prefabricadas en Andalucía en Málaga sí claro que lo hemos no porque además es un compromiso para ir reduciendo las pero ya digo que es un elemento que para unas instalaciones totalmente homologadas que están acondicionadas para poder dar clases así es

Voz 1 15:21 en política de forma yo digo en temporal transitoria latino el delegado se ha batido el récord

Voz 23 15:26 yo no lo he estado ni las transitoria

Voz 22 15:28 es la historia

Voz 1 15:31 me voy con el Ayuntamiento en el tema da licencia hermano yo creo que ya digo eso bueno esta están habilitados la no están habilitados en la residencias están obligados los espacios para que puedan estar de la Victoria están las jaulas instaladas están

Voz 0549 15:46 en realizando las últimas tarea de limpieza han esta estaban allí los padres esperamos que puedan incrementar normalidad a lo largo del curso van estas terminadas esas instalaciones con una inversión de más de nueve millones de euros que es verdad que se podían haber anticipado seguramente pero los proceso lo las tramitaciones evidentemente todo eso exige también

Voz 2 16:05 Gemma coordinación porque es que me queda muy poco tiempo y tengo muchas preguntas que todavía yo por lo menos tengo mi compañero seguro que también caldo del tercer hospital que no está nada claro no es asunto ahí está ahora mismo y de desconcierto entre los expertos que elaboraron el proyecto del nuevo hospital de Málaga por qué conocieron la decisión de la Junta del Ayuntamiento de que la infraestructura sanitaria se levantaría en el actual aparcamiento de El Hospital Civil Hinault en el Materno como ellos plantearon no

Voz 1 16:34 yo no tengo médico que anuncian huelga ahora octubre parece que el tema de la sanidad Málaga está en continuo bueno yo yo quiero a recoger aquí primero el trabajo que han hecho lo

Voz 0549 16:48 los profesionales en los que se confió para que hicieran una propuesta de de instalación hospitalaria para Málaga se respeta el plan funcional que además L ha solicitado la ubicación habría que había que negociarla con los propietarios de la parcela con el Ayuntamiento mire los ayuntamientos tienen unos instrumentos de planeamiento que le otorgó la ley para que el suelo que si dispusiera tuvieran suelos decepción obligatoria para equipamientos equipamientos educativos de tu elemento sanitario equipamientos culturales por tanto son los ayuntamientos los que la Ley de Patrimonio que tienes que la ley le da una serie de suelo de secciones obligatorias para esos equipamiento por tanto era con el Ayuntamiento cumplió teníamos que ve la ubicación la parcela siempre lo dijimos en el entorno del hospital civil del Materno evidentemente si está detrás delante dependería de las condiciones físicas de la parcela de las condiciones de de urbanización de la misma y mire el Ayuntamiento propuesto mejor la parcela del Hospital Civil puede levantar allí el mismo plan funcional que han elaborado los técnico respetando la propuesta que han hecho con un compromiso firme de la Junta Andalucía de la Consejería de Salud de la Consejería de Hacienda para que tengamos la financiación y este mismo año se pueda licitar la redacción del proyecto ese hombre hizo de la consejera y es el compromiso que vamos a cumplir porque está ya

Voz 1 18:05 digo en Hacienda ojalá ojalá se cumpla ese compromiso pero me parece

Voz 3 18:10 Mikel y muy bien a la Junta de Andalucía

Voz 0549 18:13 el adelantó lento

Voz 1 18:14 ahora es sólo eso lo tenemos que cumplir y lo vamos a la lo vamos a

Voz 3 18:19 ah porque como no sabemos tampoco si está presupuestado no como no diseñar los presupuestos pero los presupuestos si lo enseña

Voz 1 18:26 no determinada visto ningún yo no sé si José María Labra visto pero no ese compromiso fue posterior pero pero bueno evidentemente pero vamos a hablar del medio

Voz 3 18:38 en cuanto

Voz 1 18:39 todo cuanto sea yo dilatando la seguramente no no son a bueno espero que es un tema de trámite pero yo creo que lo importante era que el otro no esté en funcionamiento que yo yo de verdad que que yo es verdad que va la legislatura sigue igual

Voz 0549 18:55 bueno es un con un comiso de la cumplir Málaga como los socialistas de de la Junta

Voz 1 19:00 trabajar para que en ese tren

Voz 0549 19:03 son primaria yo hoy estado visitando un centro atención primaria en Carranque donde estamos invirtiendo entre Carranque Trinidad cuatrocientos mil euros se han incorporado este año la Atención Primaria sólo en el distrito de Málaga treinta y siete profesionales cuarenta y seis enfermera semana desdoblar cupos es decir vamos a reforzar la atención primaria por lo tanto yo espero que esto lo puedan ver los profesionales sanitarios de Atención Primaria vean que hay un compromiso también de equipamiento de prueba diagnóstica para que vean que esa refuerza su trabajo y que eso permita

Voz 2 19:30 bueno del diálogo desconvocaron Le Pen esto porque es bueno para la imagen de la sanidad pública me que es bueno para su trabajo quedan dos minutos perdí voy a la política dura pura y dura muy bien hace veintitrés años salieron en el Gobierno el lanzamiento de veintitrés años que han hecho mal

Voz 0549 19:46 pues hemos hecho mal seguramente que no hemos convencido a los ciudadanos de Málaga de que tenemos un proyecto para Málaga de que enfrente han trabajado con la ciudadanía para convencer de que el perito que estamos ejecutando sería mejor que el nuestro y nosotros no hemos sabido trasladar eso no hemos podido trasladarlo yo espero ahora que después de este ciclo que la gente

Voz 1 20:09 habiendo del Partido Popular que está llegando a su fin puedan confiar en esta propuesta alternativa que tenemos Daniel Pérez de confianza de Málaga de que conoce Málaga

Voz 2 20:17 decía otro hablar un buen candidato es un montante datos hombre no logran la Alcaldía de Málaga no logran la Alcaldía de Málaga sería un fracaso para Málaga

Voz 1 20:26 a la hay para castigar a Málaga porque yo confío que eso no suceda ya en el dos mil quince tenía que ver llegar al cambia Málaga sus

Voz 0549 20:39 no lo vio al ciudadano

Voz 2 20:40 yo espero que pueda llegar Mundi Francisco Conejo es un buen candidato para presidir la Diputación

Voz 0549 20:45 Francisco Conejo es un buen portavoz de la Diputación en este momento y en el futuro el partido decidirá qué les puede llevar yo creo que está muy clara la respeto

Voz 25 20:53 claro sí que es un buen proyecto preguntarle si es incompatible ser parlamentario delegado del Gobierno en Málaga sí sí a mí incompatibilidad

Voz 1 21:01 pues entonces usted poco aquí futuro tú me estás por mala todo lo que sea mejor para Málaga es lo que intentará el partido gracias está encantado Salva Javier faltado tiempo para muchas muchas cosas

Voz 25 21:21 hoy por hoy Málaga Esther Luque

Voz 26 21:24 los graduados sociales quieren ayudarle contra la crisis información laboral gratuita para trabajadores y empresarios servicio gratuito de orientación información jurídico Socio-laboral sin cita previa de nueve y media a una y media todos los días en la planta baja de la Ciudad de la Justicia no lo dude El Graduado Social siempre respondo que este es un mensaje del Colegio Oficial de graduados sociales de Málaga y Melilla

Voz 27 21:50 estás preparado para tu boda entonces no puedes perderte Expo bodas uno más uno la primera feria nupcial igualitaria de España mujer hombre hombre mujer mujer mujer hombre hombre todos somos igual si te vas a casar o tienes algo que celebrar Expo bodas uno Masud la primera feria nupcial igualitaria los días seis y siete de octubre en el palacio de congresos de Torremolinos

Voz 28 22:12 porque lidia amamos de vida si aún no la hemos bebido cuentas vidas le queda la mediato porque Separados escribe todo junto juntos escribe separado algunas preguntas no tienen respuesta porqué no tiene una UTE de Nuno al treinta de septiembre tienes

Voz 17 22:25 en Audi A1 seminuevos con dos mil quinientos euros de descuento y un Audi A cuatro seminuevos con tres mil seiscientos euros de descuento sólo en Audi Motor Málaga Marbella y Córdoba

Voz 14 22:35 qué color sin sentencia esta temporada vestido que más septiembre chaqueta de Quick quites abrigo de pelo que pasa lo que se lleve en Málaga Factory lo tenemos todo para este otoño treinta el setenta por ciento de descuento en las mejores marcas estilo este año actriz descuentos que te has marca

Voz 28 22:54 porque él le llamamos vida si aún no la hemos bebida cuentas vidas le queda porque Separados escribe todo junto y todos juntos escribe separado algunas preguntas no tienen respuesta por qué no tiene una UVI del uno al treinta de septiembre

Voz 17 23:07 en Audi A1 seminuevos con dos mil quinientos euros de descuento y un Audi A4 seminuevos con tres mil seiscientos euros de descuento sólo el Audi estafa Motor Málaga Marbella y Córdoba

Voz 8 23:17 en Asia el primer sushi el japonés

Voz 12 23:19 España donde puedes comer todo lo que quieras a la carta y frescos así mi delicioso tempura parrilla japonesa proceso

Voz 13 23:27 Canales y máxima calidad hay ahora hay in Asia todos los martes de aplicamos un veinte por ciento de descuento in Asia en Puerto Marina Benalmádena Costa recuerda los martes veinte por ciento de descuento en India

Voz 10 23:38 sí que ha sentenciado que Galve y Málaga ha abierto sus puertas galo y Inma

Voz 15 23:45 estacionario de vehículos industriales de Mercedes Benz difuso en Málaga doce mil metros cuadrados de instalaciones con servicio veinticuatro horas taller de mecánica carrocería zona de descanso y ofertas de apertura inigualables aprovecha porque solo este mes por motivo de la apertura si vas con tu camión mientras en el sorteo de hombre Mercedes

Voz 8 24:01 a qué esperas el VI Málaga concesionario y taller oficial Mercedes Benz y puso en la provincia de Málaga polígono industrial Guadalhorce calle Malta diecisiete al V y Málaga punto com

Voz 29 24:12 en el automotor sabemos que necesita soluciones rápidas por eso somos los únicos en ofrecerte un amplio stock de vehículos que cumplen con la normativa W el ETT para que te lleves tu coche nuevo han instante aprovecha nuestro descuento en el mes de septiembre iban a cualquier concesionario BMW Mini automotor o informe sobre nuestros modelos en automotor premio punto com Bendtner

Voz 30 24:36 ayer vender bien que descubre el plan de venga personalizado para vender tu casa en el momento justo y al precio adecuado en Sol de apuntó es visite a Tous obvia Store más cercana Silvia la inmobiliaria total

Voz 10 25:02 este verano están de suerte desengrasan te el Milan Brito te apremia

Voz 31 25:06 entra en él Milito que premia a punto com introduce el código que aparece en cada envase del milagro y todo tipo hagas ganar miles de premios al instante crucero con todo incluido vuelo en globo y miles de envases del grito te esperan rasca y gana tuviera grito informa atento punto de venta más cercano o Milito de Premià punto com Luca Max el mil posiblemente el mejor desengrasan T del mundo

Voz 32 25:32 bueno señoras y señores cámara de los balones en la Cadena Ser Andalucía Cadena SER Extremadura Radio Ceuta son las dos menos cuarto de la tarde aunque buenas tardes

Voz 1 25:39 hola buenas tardes qué bien te veo muy bien también por aquí

Voz 33 25:42 en las buenas tardes muy buenas tardes son Salomón muestra querido pues para comerme no lo no te lo voy a ver a ver tú a tú

Voz 32 25:50 ver qué te pasa Amy la Oak Hill Baruch etapa comenzó otro tú lo hizo como viene a Madrid a la cabeza que a mi me gusta siempre dentro del Manu usarlo a las dos menos cuarto de la tarde que va hoy por donde Manu

Voz 33 26:02 vamos lo que arrancamos futbolistas con bigotes que creíamos extintos porteros karatecas ministros y ministras del montón universidades que les regalan hasta el Master de Augusta el del universo querida Serena Williams gente más serena que la poca Serena Williams gente que cree que Serena es más Willian que Serena jueces de silla de esas que parecen unas hartos ya de tanta serenidad amantes del deporte infieles del deporte cornudo y cornudas del deporte gente que todavía en dos mil dieciocho ZAL a correr Lien plástico paz dama Ike votan deportistas y oyentes canaristas todos y todas la Cámara de los Balones abre sesión

Voz 34 26:46 ya hasta la plaza puesta en pie Manu pues abierta la sesión de la

Voz 33 26:50 carísima de los balones el como el lunes tenemos que empezar con el crónico del chulo on al que le damos Vaz voto queridos Toulon

Voz 6 26:58 perro uno los Perry si perrillo Lucio señores oyente los no

Voz 33 27:04 Nuestro andaluces y extremeños salvo los

Voz 6 27:06 quizá no de Boabdil no ganó nadie eso sí esté que quiere volver al glamour le hizo tres goles a los de la embajada muy honda pero para la que tuvieron que tragarse los aficionados de las tropas del emperador Mao con cero dos en La Bombonera discordante que se revela con el hombre de la carita de color lubina a quién las a gallina leamos puesto ya en huelga de bajitos Los Verdes Rohner de Sergio Dalma empataron con el muñeco de la tarta de comunión Marcelino García Toral también ojo los amigos de Chanquete otra buena noticia aunque en la alguna de plata vencieron al Córdoba un andaluz eso sí por ahí duele con gran solvencia hicieron tres goles a los Ruff Adele ojo a los inunda lo que ganara a los vecinos María Nico el corto venciera al Zaragoza bien en la segunda pero jornada sin victoria de los nuestro en la primera especialmente aciaga para Don Mao ebrio break del embrión

Voz 33 28:09 pues ahí queda el Crown y Conde del chulo han hecho aún falta más deporte querido chulo han porque podemos contar también que ayer se proclamó

Voz 6 28:18 de boxeo si se proclamó campeón del mundo

Voz 33 28:21 todo empezó a medio Saúl el Canedo Álvaro hay que el hombre tiene nombre de perro de parcelas tienen

Voz 6 28:29 el que han en Canela calle

Voz 33 28:32 le ganó a los puntos a Love King de cosas de las que hagan punto es que no hubo caos exactamente que hay dos puntos de sutura en la grabación que hasta ayer estaba invicto pero le venía la hostia invito invito a la criatura que estaba la cosa muere en la lona eh a yo el de la vida

Voz 6 28:55 la lona muere tu saludamos a

Voz 33 28:58 a Canedo Canedo guapo canela bonito desde aquí ante la cámara y si hay calidad somos tuyo la cámara el balonmano morimos con canela aciaga jornada como bien ha dicho pocas victorias de de los nuestro hacía que mal que estamos adiós yo nunca vamos a salir ahora de la duda me pasa igual con vástagos que nunca había con hombre yo cada vez que escribo lo pongo con nubes Consejo para la oyente Le pongo el primer rabito

Voz 1 29:24 la verdad es que toma como diciendo para quedaría crudo

Voz 33 29:28 por el que corrige el examen que valore la participación en clase como le han querido Toulon

Voz 1 29:36 eh tenemos R aquí nada tenemos hoy aquí a amable porque ayer hubo pedía la carga

Voz 33 29:43 sí hubo un poquito de cargar algo curioso no sé si incluso injusto a estas alturas de Liga porque hubo cántico de de Pepe Castro dimisión en el Pizjuán ayer

Voz 35 29:52 es muy pronto aún Esther que hay sin ninguna duda viene tarde mano buenas tardes presidente quiero decirle que confíen en este emperador y su vacío y que confíen en que volverán la gallinita autóctonas de Utrera ahí estamos pitas pitas pitas cambiará la suerte para para todos ya saben que al que se le cruza magos de pasan cosas cosas cosa viste y avanzó ayer sábado charló total tralla hasta la peluquera Gameiro bien sabe algo de Vitolo Colsa le pasan cosas mire usted le dijimos a la Pantoja que ya que era socio Paquirrín que hiciera socio también a la niña no trago no quizo a la niña

Voz 33 30:38 la que más ahora en la calle que la Cruz de Guía de la niña estaban cerrar la que hoy ha querido resaltar la tapia venga otra vez llama PP es algo que quizá esté mal vacío con que usted me me diera carga el otro día en el tu vas a me suena

Voz 1 30:54 no que todavía no estoy contigo mismo encendía

Voz 33 30:59 a venga a recoger genio PP cambiarán cambiar la gallinita harán su efecto claro

Voz 35 31:05 azar pero vamos a abrir de nuevo vamos a todo

Voz 33 31:08 el teléfono porque en el tu casa me suena no solamente de Pepe Castro vive el hombre ha habido grandes oyentes que mejor

Voz 35 31:14 su guasa que vamos al CAI cero nueve dieciséis cero seis cero

Voz 7 31:22 tú

Voz 37 31:31 a uno Dino Mocus vio como Two Nino suprimido todo en felicitar Manus once por por su nuevo programa hay por supuesto Fran rompí y por último mandar un saludo para para monumento Clark por supuesto no puede faltar Florencio reclamamos Auckland seguro que va perfecto

Voz 38 31:54 buenas tardes soy mejoren Sampaoli visitar Castilla a Sánchez por por su programa ahí ya entiendo porque seguro que va a servir para para demostrar todo asumir Dudley bueno es lo que hay ahí seguro de que todo va imperfecto

Voz 39 32:16 Antolin corriente para la sesión del y mi cariño cariño quiere tener un fin de semana fantástico dice sí dice a por lo vemos

Voz 40 32:26 bueno pues si os rompa Queipo productor necesite ya un programa que estoy compila en caballo muy bueno llegar Madrid que Vivar perdón el Sevilla yo Portabella

Voz 41 32:47 el tren que miro un espejo que me voy yo ahora me voy a que me temo que algo similar

Voz 33 33:02 Arturo sombras Arturo Fernández y un huevo colaban con una puerta para ya Carlos Arturo aquí no sabemos si ha amado de momento no lo echarán porque haya sido unos cánticos le den espera no PP de verdad que no yo creo que ha sido injusto y pronto hemos leído una noticia esta semana en la que han despido una trabajadora porque dicen que ha comido ciento veinte kilos de jamón en el trabajo que yo creo que la han Trincado por la factura del agua pero esto tiene que tenía como yo hacía todo en el mismo vía estaban entre era eso lo que iba a la furgoneta todo lo día se quejaba de abonos Bertín hombre y aquí lo tenemos van Bertín muy buenas tardes

Voz 42 33:44 oye fenómeno ciento veinte kilos de llamó y eso es noticia macho si si sumamos y eso es lo que nos comen unos otro en el canto Erin este antes de grabar un programa macho

Voz 43 33:54 Ferine

Voz 42 33:55 con ver claro mira yo te voy a decir una cosa café Miguelito eh tengo una habitación que les llamo la habitación del pánico que está forrada con loncha de jamón fenómeno hispánico porque calle sale con colesterol yo te digo que esta muchacha lo que hay que dar un premio gastronómico fenómeno porque hay que echarle Pico a la criatura que es verdad que damos de comer hijo de Benito macho banquetes hombre no nos engullir P

Voz 33 34:19 podemos anunciar ya que usted será uno de los fichajes clave de la Cámara de los balones no

Voz 42 34:23 sí yo no yo no sé cómo va a salir esto Manu poco los en poquito robo no soy un poquito hay un poquito de cojera así pues yo Roca macho

Voz 33 34:34 no para promete teme que haremos buena amiga que aquí no cabe todo el mundo pero hablamos siempre prometido

Voz 42 34:40 prometido aquí está la gente en siempre mi soy macho

Voz 33 34:43 pues tendremos a Bertín en esta cámara de los balones ido anunciamos el viernes pasado a quién tendremos ya fichaje anunciado a bombo y platillo es a Su Santidad don Emilio Gutiérrez el límites de la Santa Sede que creo que ya sí está esperándonos Libby buenas tardes

Voz 44 34:58 a mí tu cara un poderlos valgo el es la hora del Ángelus con dos minutos de adelanto

Voz 47 35:20 viví tenemos

Voz 33 35:22 es conexión directa

Voz 43 35:24 directa directa muy buenas tardes a todo eh muchas gracias por la oportunidad que me habéis dado de entra ya no consigue veinticinco años y ya era hora de esta mañana en lo que pasa que daba muy poco tiempo en Madrid cuatro minutos lo que augura en destrozadas no lo tiene ha ido a la Seguridad Social digo viaja al me refiero cotizando los cuatro minutos una de las semanas así es mira vida a un libro allí he gasolina utiliza alguna vez la ambulancia tiene que lleva los tengo una ley que se abre Manu

Voz 33 36:09 van una vez semana dar la encíclica que desde la Santa Sede cuatro minutos la vida laboral practicado nada

Voz 43 36:15 eso no la cabina Copisa es que pone dinero yo

Voz 33 36:23 límite de inicio me ha dicho que a mí fuiste el último dice

Voz 43 36:27 tras ignorando en el mano vi tropezando y peinan no es normal que usted me llama mi el sábado media aquí yo desbloquea la Cámara de los Balones dice que habla contigo este va a la caza o a través mecánicos hizo lo que es que esto que me pasa a mí

Voz 33 36:47 bueno pero ya que estamos de estreno Libia sin que Pontificia desde la Santa Sede ya que hay que acabar

Voz 43 36:55 mira me ha llamado mucho la atención estas regalos diploma que están dando políticos las empleaban como yendo a todos los que

Voz 48 37:04 Miren a tope y una secuela bastante temblando ha ido en la que hay que se lo crea el otro día suyo Arminio ponía don Venancio Esther Ortega seis y cinco toquita

Voz 43 37:22 al acto no lo creo yo usted las mitad bueno en lastrar las ensayista esa la música esa detrás me hace una clásica ya está pagando la que de que ha dormido con adecuando con una época con tus padres vistas dormir más aquí pero que va yo no sé porqué por ventas de otra cosa están es tu mal uso ahora quién es más yo en política no me voy a meter yo creo que había que suma ante a todos los desempleados que están en la tumba hacer eso para esa y después porque es un peligro si vamos más francos Iturra resulta que investiga resulta que artículo bendita de lotería Toluca que había capeado las prácticas de tiro Granada celestial al Castilla sí que se Mendoza violín piano resulta que era a cabo en España hemos cagado cincuenta es cabo surge de que es un peligro que está ahí vertientes y aparte sacar puso muerto si aquí sobramos los vivo sacar a todos los muertos que de que riqueza que todo lo que tú quieras vamos mover fútbol avisábamos a pre tu Bajaur ahí

Voz 33 38:28 ja ja

Voz 43 38:29 la demanda está jugó con Libby que además los monaguillos vamos dar un recreo a los monaguillos

Voz 33 38:36 el recreo a los mi recreo con los monaguillos de la Santa Sede Su Santidad el de diciembre mili

Voz 43 38:42 eso para todo lo que si no ha gustado como catálogo de venta buscamos nosotros

Voz 34 38:48 el viernes volveremos a Kutxa no a la Cámara de los balones

Voz 49 38:59 sí

