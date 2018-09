Hoy por Hoy Málaga (19/09/2018 - Tramo de 12:20 a 13:20)

Voz 1432 00:00 cadena SER Andalucía

Voz 0648 00:10 buenas tardes romance noticias de Andalucía en la SER la ministra Hacienda la andaluza María Jesús Montero ha definir esta mañana en los pasillos del Congreso la argucia legal una enmienda a la ley de violencia de género

Voz 1762 00:19 que permitirán la reforma de la ley de Estabilidad

Voz 0648 00:21 finalmente la aprobación de los presupuestos de dos mil nueve evitando así el Senado donde el PP tiene mayoría absoluta si esto fuera así Andalucía contaría con mil quinientos millones de euros extra para los próximos presupuestos de la Junta la ministra Montero dice que el Tribunal Constitucional ya autorizado la fórmula en otras ocasiones

Voz 1 00:39 vamos a explorar y seguir explorando todos los instrumentos legales a nuestro alcance hay que decir que es una cuestión que se ha hecho en otras ocasiones aquí en el Congreso de los diputados que se ha declarado constitucional por el Tribunal Constitucional y que por tanto todos los instrumentos que nos permitan de forma legal tener unos presupuestos que hagan que esas cuentas públicas sean un beneficio para toda la ciudadanía lo vamos a empleo

Voz 0648 01:03 noticia muy esperada para el sector pesquero en Andalucía la Junta permite de nuevo capturar la charla en el Golfo de Cádiz a partir del uno de octubre aunque con cautelas el caladero permanecía cerrado desde el pasado mes de enero rescatados catorce inmigrantes a bordo de tres pateras dos de ellas cerca de Motril y la tercera cerca de las costas de Tarifa en Sevilla detenido un conductor que ha dado positivo en el test de alcoholemia tras chocar su coche con una moto entre harán yp paradas accidente en el que ha muerto una menor de diecisiete años más noticias de Andalucía en Hora catorce a partir de las dos y cinco de la tarde

Voz 13 04:05 en Hoy por hoy Málaga externos

hola qué tal buenas tardes doce veinticinco minutos del mediodía el tufillo electoral sea cerca Pepe y Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga compiten para hacerse con los méritos para rebajar y congelar los impuestos locales hablaremos de esto enseguida en crónica política hablaremos de acoso inmobiliario en Málaga será en unos instantes hoy visitaremos la casa de David Guerrero el niño pintor treinta y un años después de su desaparición sus hermanos han decidido enseñar su obra pictórica en la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Voz 10 05:46 un a la actualidad

Voz 9 06:00 comenzamos el repaso a la actualidad lo primero el asunto de la inmobiliaria en Málaga Ana Tere Vázquez buenas tardes

Voz 14 06:06 buenas tardes el Ayuntamiento de Málaga se compromete a tomar medidas controlados acosos de casos de acoso inmobiliario como el denunciado en el edificio de calle la victoria numerosos sentidos un bloque en manos de fondos de inversión destinado en gran parte a viviendas turísticas nieve este gesto

Voz 1876 06:24 el Ayuntamiento de Málaga elaborará un informe detallado sobre los instrumentos jurídicos a su alcance para frenar el acoso inmobiliario también pondrá en marcha se ha comprometido a ello hoy una campaña informativa de cara a las posibles víctimas de esta modalidad de acoso relacionada ahora en ocasiones con las viviendas turísticas junto al Colegio de Abogados impulsará un servicio de asesoría jurídica gratuita para los afectados la moción ha salido hoy aprobada en la Comisión de Urbanismo por unanimidad el concejal no adscrito Juanjo Espinosa la presentaba el edil de Urbanismo Francisco Pomares aceptaba la mayor parte de la iniciativa menos las sanciones al indicar que el Ayuntamiento no hay competente

Voz 15 06:58 volvemos a insistir que el Ayuntamiento de Málaga tome un papel activo en la defensa de los ciudadanos frente a hechos comportamiento especulativo

Voz 16 07:08 sobre todo si se dan caso de acoso inmobiliario lo digo porque sino al coger abogaba no va a protestar a esta cuestión de competencia desleal en ese sentido como yo sé que en otra vez igual que no han pasado hemos firmado convenios con ello para atender a las personas en el curso que creo que lo que usted pretende no en este punto me imagino pues pedirle el favor que yo creo que seguro de hacer un convenio para que atienden a las personas de escasos recursos que no puedan pagar un abogada particular

Voz 1876 07:33 Mercedes a moción el equipo de gobierno se compromete también a tomar medidas concretas en materia de inspección para determinar en qué estamos encuentra el número sesenta y dos de la calle Victoria concretamente el bloque número tres uno de los inquilinos denunció que los anteriores propietarios otro fondo de inversión habían dejado que se cayera el techo del baño y le estaban obligando a marcharse Francisco que así se llama este vecino lo denunció ante la JARE

Voz 0277 07:54 el urbanismo y hoy justo el día en que se ha debatido su caso los dueños han ido a arreglar el techo esto

Voz 17 07:59 es decir en más de un año puede que se me pueda venir techo todo no exime de que mi madre falleció con la pena de no poder estar en su casa cuando estos nuevos se hizo un fondo de inversión per al menos de entrada ya me están arreglando el ya

Voz 22 12:44 el supuesto más y estoy convencido que que por responsabilidad por los grupos políticos tendrán que entender que lo que lo necesario para una ciudad como Málaga para esa imagen de estabilidad Hay de poder avanzar como venimos avanzando es tener un presupuesto aprobado

Voz 0277 12:59 se acercan las elecciones el ambiente no solamente está ávida grado en el Ayuntamiento también en la Diputación

Voz 23 13:21 ex concejales del Partido Socialista Izquierda

Voz 14 13:24 unidad contratados como asesores en legislaturas anteriores Francisco Salado portavoz del PP Francisco Conejo portavoz del partido socialista

Voz 24 13:31 María del Mar González Vega concejala de Dale del PSOE y coordinadora de agrupaciones aquí también la Diputación Francisco Guerrero Cuadrado asesor de la Diputación también concejal de Izquierda Unida en Campillo Manuel García Peláez ex concejal de Izquierda Unida Antequera la Diputación yo creo que éste lo conociste muy Francisco José Conejo Rueda a ese lo gordo estuvo muy bueno veces el mayordomo de esta casa de acogida porque lleva toda la vida aquí de ACS

Voz 19 14:02 lo peor de diputado de los de que para qué

Voz 25 14:05 ah vaya así que

Voz 26 14:06 usted es el que más tenía que callar pues no es lo mismo que los otro nosotros nos metimos en la Diputación a un cargo dimitió de otras instituciones nosotros aquí no metimos a ningún cargo que tuvieran un expediente disciplinario con un auto judicial que había que abrir de no hay enseñó

Voz 27 14:24 Salado esos casos usted

Voz 26 14:26 ex son los que amparan conductas corruptas aquí porque es del que Fenoll Marmolejo sea al día de hoy senador por la provincia de Málaga un señor que dimitió por dar contratos a su cuñado y esa es la regeneración política de señor Bendodo

Voz 14 14:41 y un asunto más que destacamos este entorno más amable el mercado de Huelin en la capital malagueña que reabre sus puertas tras dos semanas de trabajos para la retirada de

Voz 1876 14:49 las placas de amianto de la cubierta del edificio

Voz 14 14:51 continúan los trabajos en el interior de los locales pero fuera del horario comercial por lo que no afecta a la actividad de los negocios Antonio Soler presidente de la Agrupación de puestos del mercado de Huelin

Voz 28 15:02 pues en principio lo que la cubierta toda la parte exterior se ha realizado en los quince días predicho que era poner en la parte interior pero hecho para seguir trabajando durante la tarde no no afecta a los comerciantes

Voz 29 15:15 nada más que hasta julio perfecto no

Voz 1926 15:44 Málaga han comenzado las obras para hacer el parque forestal de Gibralfaro hay que celebrarlo es una vieja aspiración de la ciudad dual menos de muchos ciudadanos y al final una ciudad de sobre todo eso una comunidad siquiera imaginada como sostiene Benedict Anderson antes que una mera sucesión de casas en un territorio el parque forestal del monte de Gibralfaro es una delicia con el manto de pinares eucaliptos que se derraman desde los muros del viejo castillo de la época nazarí hacia el casco antiguo o hacia la vieja Ensenada por Puerta Oscura de momento semana preparar cuatro carriles más de una tercera parte limpiar las bajadas y hay un dato que al menos a mí me llama la atención el presupuesto no llega a cuatrocientos mil euros por qué no se ha hecho antes esto cuyo presupuesto ni siquiera llega a cuatrocientos mil euros pues ahí va una hipótesis verosímil no se ha hecho porque no tenía interés electoral me temo que en ese entorno el voto es muy estable la clientela allí está satisfecha por tanto el gasto se derivaba a proyectos con más impacto propagandístico o mayor efecto en las urnas Dicho de otro modo ahora se hace porque era una condición de ciudadanos de no haber sido así no se haría en definitiva no vamos a tener un parque porque merezca mucho la pena sino como tantas veces por un mero cálculo electoral

Voz 3 17:07 un poco triste no el aguijón de Teodoro León Gross

Voz 1880 21:44 el seis de abril de mil novecientos ochenta y siete desaparece el niño pintor de Málaga eran cerca de las seis de la tarde David Guerrero como cualquier otro día acababa de llegar a su casa de la escuela junto a su hermano merendó recoge las cosas de su habitación y cambio de ropa era una fecha especial para él uno de sus cuadros formaba parte de la exposición recorriendo la Semana Santa que se iba a inaugurar en la galería de arte La Maison en la calle Parcent pero nunca llegó su hermano nueve meses después realizaba este llamamiento nada

Voz 43 22:14 de ausencia se hace mucho más grande y dolorosa fin me estás oyendo David que sepa que te habla por ser Málaga tu hermano tu amigo compañero en esa pasión

Voz 0277 22:33 fue uno de los casos más inquietantes de la crónica de desaparecidos en España treinta y un años después aún sigue siéndolo la desaparición del niño pintor David Guerrero una tarde cuando salía de su casa sigue poniéndonos los bellos de punta sus hermanos y su madre han querido enseñar sacar a la luz cincuenta obras del niño para que Málaga vea el talento que tenía David la sala Ámbito de El Corte Inglés sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Málaga acogerá desde este viernes veintiuno y hasta el próximo dos de noviembre esa muestra hemos estado en Huelin en la casa familiar Isabel Ladrón de Guevara ha charlado con su con su madre Antonia Guevara estamos en el barrio de Huelin desde el portal donde me encuentro salió hace treinta y un año

Voz 45 23:18 Ellos David Guerrero de su casa la tierra se lo tragó y nunca más se supo de hoy hemos vuelto a este punto que fue noticia hace tres décadas porque los cuadros es David el niño pintor Se van a exponer por primera vez para que los malagueños pueda

Voz 1432 23:33 disfrutarlos

Voz 45 23:38 Antonia llevará gracias por abrirnos la puerta de su casa

Voz 44 23:43 hombre no me tiene que dar las gracias bueno vemos algún

Voz 45 23:46 no huecos en su en su casa

Voz 1739 23:48 ya en sus paredes porque Málaga va a rendir homenaje a David Guerrero el niño pintor y también de alguna forma su familia con una exposición por primera vez de su obra que se inaugura el el próximo veintiuno de septiembre la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Málaga Antonia cómo surgió la idea de esta muestra cuántos cuadros Se van a exponer

Voz 44 24:10 así pues la idea surgió hermanos hablando llevan ya tiempo tiempo bastante tiempo coincidió con la muerte de su padre en mi marido algún pero luego otra Vega han retomado nada hay llevan ahí luchando luchando hasta que que eran conseguido ya han dado el Ayuntamiento y la entrega ayuntamiento El Corte Inglés y ahí estamos de obra cincuenta de yo entre dibujo de sigue tibio de comí de actores de familiares

Voz 45 24:44 en fin las temáticas son diferente y hay creo que pase lo óleo dibujo ahí hay un poco de todo lo que hacía era vino de todo de todo cuando empezó el a pintar con cinco

Voz 44 24:56 yo con cinco años ya ya si a copiar avaló los cuento esto de Mortadelo y Filemón que siempre aquí y no han faltado una caja llena

Voz 45 25:05 sé que también pintaba actores no como por ejemplo

Voz 44 25:09 es un Rocky Rocky Sylvester Stallone no pues también que lo hizo para nació que hizo increíble Ivy en Fibes mucho actores que veía arameo la tele o veía la revista Hay se ponía en la Sía las dotes de Dalí

Voz 1739 25:27 para la pintura eran extraordinarias desde que era bien pequeño Antonio no lo comentaba

Voz 45 25:33 pero quizá de todas las obras hay una que destaca que es el Cristo de la Buena Muerte no El Cristo de de Mena un cuadro que que estaba aquí en el salón donde estamos pero que ya ya está se lo llevaron

Voz 44 25:47 ayer mismo se lo llevaron para para la exposición y claro ese Cristo lo hizo ecos el tema para temas de Semana Santa se lo propusieron

Voz 45 25:57 él no era de pintar mucha temática de Semana Santa

Voz 44 25:59 no no no pues pues eso de que él no de semana era la primera vez que un niño con tres semana trece años se lo propusieron hizo el Cristo y escrito ha tenido mucho entonces lo es malo por eso también quería más hincapié porque no sólo hacía que muchas personas se cree que era más que qué hacías Cristo que hacía cosas pero no no ya verás que no es sólo que es sólo un pero que que el tema pictogramas

Voz 45 26:27 lo que pasa es que esa imagen que hemos visto en muchas ocasiones es sorprendente primero por el realismo los trazos tan firmes que tiene vamos es que sabemos que es una pintura pero parece casi una fotografía la hizo en un día a día

Voz 44 26:46 exacto ese día del colegio le pidió

Voz 45 26:49 lo dijo ayer el ello pidió permiso bueno ese cuadro de El Cristo

Voz 1739 26:52 la buena muerte y también nos conecta un poco con con la tarde en la que David desapareció el seis de abril de ochenta y siete

Voz 44 27:01 bajó de casa para coger un autobús dirige

Voz 1739 27:04 o sea la galería de arte la masón en la calle Duquesa de Parcent

Voz 45 27:08 donde había una muestra sobre la Semana Santa y bueno el IVA Parayas el iba a hacer una una entrevista ya nunca más supimos nada más de él

Voz 44 27:20 una pequeña entrevista porque la la inauguración fue el día tres de abril y que fue viene fue la inauguración de la exposición entonces fuimos nosotros fuimos con él entonces son pero un periodista era Radio aquí de Málaga pues le propuso le digo que porque no se pasaba el lunes que querían hace una pequeña entrevistas entonces no lo digo nosotros vaya que esperamos es que tú quieras Venice y si ya quedaron para lunes bueno el lunes que eras día seis hasta allí no llegó

Voz 45 28:00 se ha buscado durante todos estos años treinta y un año por por toda España en parte de del extranjero sin éxito se le ha buscado en en muchos lugares estoy recordando por ejemplo Portugal

Voz 44 28:16 Portugal mucho sitio porque Portugal por lo visto había niños en la calle pintando pintando lo rito eso fue lo primero un matrimonio

Voz 45 28:28 profesor en no que avisó de que avisó

Voz 44 28:31 lo que iba a ir avisó porque había un niño pintando decía que se parecía total que supuso contacto la publicidad allí hicieron fotos a niñas irme no a veces recibió la policía pero mi marido fue hay haberla ya sabían que no era todo lo que ha habido nada no hay una pista fiable nada

Voz 45 28:52 ninguna también esa servilleta que se encontró en un hotel donde ponía el nombre de su hijo Huelin que lo conectaba con fotógrafos suizo

Voz 44 29:02 es decir si no sé cómo lo que él conociera este señor no sé como usted lo sabe sabe no lo sé si el camino pero que no lo sé dice que tuvo tacto con EE que leí además una caricatura que hizo que las regaló a una compañera que se parecía a este hombre no sé este hombre era un amante de hacer fotografías a niño pero nada de lo que era fotógrafo que debutaba ahí ya está total que fueron desplazaron muy fuero allí investigar a la casa de ese hombre por el hombre había fallecido ha decido ir a señora o si es buscar en todos lo fotografía que tenía que tenía bastantes fotografías de niño todas las fotografías nada de de David nada muchas pistas pero nada el caso sigue abierto pues aunque yo creo que sí que sigue abierto porque si no hay luego lo dieron por fallecido o la muerte de su padre

Voz 45 30:06 si su marido murió hace tres años por el tema de la herencia habla el tema de tuvieron que darle decirlo claro Pol al tema de la herencia

Voz 44 30:14 de la herencia pero bueno a leí en la ley que pueblo tuvimos que pero vaya que mientras no se demuestre lo contrario no nosotros no lo damos por fallecido porque no hemos visto ningún hace un año

Voz 45 30:31 no se sigue tiene algún sigue teniendo algún contacto con la Policía no

Voz 44 30:35 no no ya no no él no haya a que a que voy a mi marido iba a su marido

Voz 45 30:43 llegó a ir todos los días durante tres años a la comisaría durante tres años todos los día iba lo todos lo días todo día y usted al principio dejaba la puerta abierta sí sí sí

Voz 44 30:53 yo dejaba la puerta abierta la puerta a todos

Voz 45 30:57 a lo mejor si venía a su hijo que no tenía ni que tuviera que pedir

Voz 44 31:01 sí que tuviera que pega la puerta abierta yo me quedaba aquí varios chiquilla no no hasta que ella es decir no puede si no podemos seguir con la puerta abierta de ella será pero nada

Voz 45 31:14 Antonia usted sigue teniendo esperanzas de que su hijo aparezca

Voz 44 31:18 bueno yo qué sé que me cuesta mucho trabajo ya o cuando mira cuando un niño a mi padre controlados se pero ya va cumpliendo los años hay que nos acuerdes de su familia hay hermano que me cuesta mucho trabajo pero bueno puede ser que algún día como muchos que se ve afines P con esa esperanza estamos

Voz 45 31:43 usted cree que su hijo está vivo hoy tendría cuarenta y cuatro años

Voz 44 31:47 cuarenta y cuatro que viene cumpliría cuarenta y cinco yo nosotros me cuesta mucho trabajo de que éste se que Tavío evitarán cualquier sitio tu vida todo eso no sé si me cuesta mucho trabajo eso de que conmigo como se dice ahora no la besa o lo que se han dado a mí me cuesta trabajo esas cosa pero bueno pues que que hayas su vida ella esta nos sacude

Voz 45 32:16 en fin no sé cómo lo más lo imagino Antonia

Voz 44 32:20 hombre yo veré a su hermano mayor que se llevan veintiocho mil se vaya un hombre ya un nombre raro ir un día al otro hermano que eran cuatro años mas chico los veo ya me lo imagino como ellos

Voz 45 32:39 ello cómo transcurre su vida Antonio

Voz 44 32:43 fue una vida normal

Voz 45 32:48 ahora vive sola sola sola a su hijo

Voz 44 32:51 leer familia a cada uno tiene el chico está en Londres buenos chicos tiene cuarenta de un año a cumplirlos pero bueno chico

Voz 45 33:02 el chico ya está

Voz 44 33:06 claro yo me voy a mi no haya estuve todo el día allí voy y vengo tengo mucha mucha o buena vecina que no es como un piso que no se conoce nadie que somos vecina desde que me casé yo voy y vengo acompañada por eso voy allí por las tarde Bayón me distraigo mucho y estoy en el colegio la adultos Ambient ya pesa o las clases

Voz 45 33:31 muy bien sí sí me distraigo

Voz 44 33:34 y me distraigo me gusta mucho a es tiempo que en tragos muchas manualidades de de punto de me gusta mi muy bien me distraigo vallas que no no me aburro bueno ya ya ida vi está muy presente en todas ahí al lado de la televisión

Voz 0277 33:51 tenemos ese retraso es ese lo hizo el mismo

Voz 44 33:53 PSOE él mismo el mismo Él mismo se lo hizo en el ochenta y seis

Voz 45 33:59 todo bien todo estos cuadros que tenemos aquí lo hizo él Love de plumilla de mano que su hermano también pinta sacando muy bien de

Voz 44 34:10 eh

Voz 45 34:11 hizo la Casa de de Bellas Artes de momento a partir de el próximo día veintiuno de este mes la Sala de Ámbito Cultural vamos a poder ver un poco la la obra de de David Guerrero Guevara el el niño pintor ese medio centenar de obras que hoy bueno pues no comentado sumó su madre Nos ha hablado de ella es sobretodo porque Málaga no lo olvida así que Antonia muchísimas gracias por abre las puertas de su casa a la Cadena Ser hay un abrazo grande vale

Voz 1926 34:44 muchas gracias a ustedes ya que ya que estamos con esta materia p'alante y que esto lo vea mucha gente que verá como como nueva gusta desde las cosas de un niño tan chico lo que lo que ha hecho de decir muchas gracias

Voz 0277 35:00 Antonia quemar a la madre de David que sigue sigue manteniendo la esperanza de que su hijo esté con vida ya saben a partir del viernes las obras de David Guerrero el niño pintor la podrán ver en sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Voz 0277 39:27 en treinta segundos las noticias de España del mundo en la Cadena Ser y los miércoles ya saben que debatimos un asunto de actualidad estamos en la en mitad de la Semana de la Movilidad hoy nos preguntamos si la movilidad en Málaga es un tiene una buena movilidad otro sigue teniendo como asignatura pendiente la capital el área metropolitana metropolitana la movilidad urbana enseguida lo planteamos a partir de la una y cinco ahora las noticias

Voz 51 40:01 es la una a mediodía en Canarias

Voz 0325 40:07 unos dos centenares de personas se han concentrado en las proximidades del Congreso para pedir pensiones más dignas es una manifestación habitual todas las semanas aunque la de hoy se ha vivido algún momento de tensión con la policía Rafa Bernardo cuéntanos

Voz 1762 40:23 si la convocatoria sigue en marcha convocada por la Coordinadora de Madrid en defensa del sistema público de pensiones y orienta a protestar en esta ocasión contra la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo la que examine los asuntos relativos a pensiones porque para los convocantes no está resultando eficaz Leopoldo collages portavoz de la Coordinadora no satisface

Voz 52 40:39 P están intentando llevar a cabo las demandas que planteamos nosotros en primer lugar un IPC real

Voz 19 40:44 entonces por ley que garantice el poder adquisitivo de los

Voz 52 40:47 la pensiones

Voz 1762 40:50 se han producido algunos empujones entre manifestantes y policías cuando los antidisturbios han cortado el paso a la marcha justo antes del lugar en el que acostumbran a manifestarse que es la Puerta de los Leones del Congreso unos incidentes sin mayores consecuencias dicen los manifestantes que están recibiendo por cierto el apoyo presencial de Pablo Iglesias y otros diputados de Unidos Podemos

Voz 0325 41:06 el Gobierno catalán minimiza el impacto de la salida de empresas de Cataluña por la inestabilidad política generada por el proceso independentista a la Conselleria de Empresa ha presentado un informe que cifra en dos mil quinientos los traslados de sedes sociales fuera de la comunidad Barcelona Sergi López

Voz 1895 41:21 la Generalitat concluye que sólo tomó la decisión de trasladar la sede social de Cataluña el cero coma seis por ciento del total de empresas que hay en la comunidad autónoma como consecuencia de la inestabilidad política según la consellera de empresa ancha Chacón sea magnificado la fuga de compañías a otros territorios del Estado ya denunciado el interés político por fomentar el miedo entre el empresariado catalán la Generalitat sitúa el número de empresas que han trasladado su sede en dos mil quinientas pero los datos oficiales del Colegio de Registradores elevan esa cifra hasta las cuatro Mel

Voz 0325 41:55 la Audiencia Nacional ha rebajado de dos años y un día a seis meses de cárcel la condena a los doce miembros del grupo de rap la insurgencia por ensalzar a los terroristas del GRAPO y ETA en las letras

Voz 0277 42:06 sus canciones Alberto Pozas la diferencia

Voz 0055 42:08 el Levante con esta nueva condena de cárcel de seis meses y un día ya no tienen que entrar obligatoriamente en prisión aunque sea firme la Sala de Apelaciones sigue con esta sentencia la doctrina establecida a raíz del caso del rapero Pablo Hojas él rebaja la condena de los doce raperos del colectivo de la insurgencia al mínimo legal los magistrados aseguran que en alta hicieron el terrorismo y sus letras el de los GRAPO el de ETA pero rebajan su condena porque explican son organizaciones terroristas que ya no están en activo pero recuerdan eso sí que el lenguaje provocativo del rap no justifica alabar a los terroristas la defensa todavía no sabe si llevará el caso ante el Supremo ciudadanos ha

Voz 0325 42:38 enviado que presentará en las próximas semanas una proposición para regular la custodia compartida en el ámbito nacional la formación de Albert Rivera denuncia las diferencias que existen sobre este asunto entre unas comunidades autónomas y otras Adrián Prado

Voz 0019 42:51 para Ciudadanos la igualdad de derechos también se manifiesta en el derecho de los niños a disfrutar de sus progenitores y la ausencia de una legislación nacional sobre custodia compartida dicen estás generando una situación de desamparo Melissa Rodríguez diputada de la formación naranja

Voz 0419 43:04 la carencia de una legislación nacional ha hecho desamparo de los derechos de los niños en función de la comunidad autónoma hay comunidades autónomas que han querido suplir esta carencia haciendo una regulación propia impone su estamos viendo que los niños por ejemplo de Cataluña tienen más derechos que los niños Extremadura un cuarenta por ciento de custodia compartida dada en Cataluña frente a un ocho por ciento en Extremadura

Voz 0019 43:27 el Gobierno recuerda que el Tribunal Supremo no habla de que la custodia compartida tenga un carácter preferente sino de situaciones deseables en todo caso insiste en que lo que debe primar es el interés del menor

Voz 0325 43:37 lo estamos contando en la SER la policía investiga familiares de Enrique Álvarez Conde el responsable del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos del que dependían los másteres supuestamente fraudulentos bajo investigación judicial en concreto un informe policial incorporado al sumario del caso máster detectó el desvío de unos cincuenta mil euros de dinero de ese instituto universitario a dos hijos de Álvarez Conde a su yerno ya un hermano de éste vamos ya con la información deportiva Sonia Lus buenas tardes

Voz 53 44:02 Carlos buenas tardes hoy se completa la primera jornada en la Liga de Campeones y debutan Real Madrid y Valencia los dos ante equipos italianos el actual campeón el Real Madrid recibe a la Roma en el Bernabéu Javier Herráez buenas tardes

Voz 0277 44:12 hola qué tal sonido muy buenas tardes a esta hora el equipo

Voz 54 44:15 ya ya concentrado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas

Voz 0451 44:18 con la duda de quién va a ser el portero Courtois tiene más opciones pero que Abbas ha sido el portero Champions del Real Madrid en las últimas temporadas el equipo blanco dirigido ahora por Lopetegui pondrá en liza a dos hombres que tienen que hacer lo que antes hacía Cristiano goles Benzema Gareth Bale

Voz 1022 44:34 gracias Javier Herráez y vuelve la Champions a Valencia hola Ximo más mano buenas tardes casi tres años después vuelve en la Champions League a Mestalla y lo va a hacer con un partido a lo grande Valencia Juventus para el que quedan menos de mil entradas por lo que se va a rozar el llenazo en el estadio valencianista Marcelino no podrá contar con los lesionados Garay con Doc vía ICO que Len a esta hora los jugadores abandonan la ciudad deportiva de Paterna donde han realizado una última sesión de preparación irse concentrarán hasta aproximadamente las siete y media cuando se desplazarán al estadio de Mestalla donde espera la Juventus de Cristiano Ronaldo

Voz 0325 45:08 ah gracias Chema Real Madrid Rome Valencia Juventus a las nueve desde las ocho y media en Carrusel deportivo pues es todo pueden seguir informados en nuestra web en Cadena Ser punto com y otras noticias las contamos a partir de las dos la una en Canarias en Hora catorce con José Antonio Marcos

Voz 0277 45:52 la una y seis minutos del mediodía ya estamos me preguntan los invitados estamos pues ya estamos en directo saludamos a los oyentes de la Cadena Ser en la Axarquía que se suman con nosotros hasta las dos en punto de la tarde lo el debate que vamos a plantear enseguida en los debates sociales está yo creo que en un segundo plano los problemas de movilidad pasan a un segundo plano en muchos debates habituales durante el curso que es un asunto de máxima prioridad porque nos afecta a todos en nuestra vida diaria mejorar la movilidad tiene múltiples aspectos positivos ahorraríamos costes sanitarios bajas laborales para accidentes reduciría la contaminación ambiental de la ciudades de los pueblos facilitaremos la conciliación laboral familiar tendríamos mejor acceso a los empleos ventajas económicas mejoraría la salud la calidad de vida de los ciudadanos de su entorno bueno se está celebrando como saben esta semana la Semana Europea de la Movilidad una campaña dirigida a sensibilizar sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad este año está dedicada a la multi modalidad decir la combinación de diferentes medios de transportes para realizar los trayectos los ecologistas por ejemplo están reclamando mayores inversiones en infraestructuras peatonales de ineficaz Letta para que estos trayectos multimodal es sean más sostenibles y también más seguros lo tenemos que hacer siempre la prácticamente al final de septiembre este debate la movilidad en Málaga como es la movilidad en Málaga y que tenemos que aprender de otras capitales tanto de España como europeas la movilidad urbana es aún más una asignatura pendiente de las ciudades de las áreas metropolitanas faltan políticas reales y sobran fotos de políticos en bici bueno de todo ello vamos a intentar hablar hoy con Isabel Gámez que es la directora técnica de Movilidad en el Ayuntamiento de Málaga hola buenas tardes gracias por acompañarnos la jefa provincial de Tráfico Trinidad Hernández hola buenas tardes el gerente la gerente del Consorcio de Transportes Marina Fernández buenas tardes Marina Miguel Aldana de la Fundación Torcal hola qué tal buenas tardes

Voz 1762 48:03 en la tarde de la Asociación Ruedas redonda José Luis

Voz 0277 48:05 Martín hola qué tal José Luis buenas tardes nos acompaña por teléfono también de Ecologistas en Acción es miembro del grupo Sierra Bermeja José Emilio Pérez hola José Emilio buenas tardes buenas tardes te pillamos en Estepona muy lejos y no hemos podido encontrarnos aquí en la radio pero va a participar también darnos su opinión bueno en qué punto estamos como es la movilidad en Málaga Miguel me gustaría desde la Fundación Torcal que nos hiciera un diagnóstico porque se le pregunto por ejemplo Ayuntamiento me iba a decir que es una movilidad estupenda pero como es la movilidad en Málaga que tenemos todavía aprender es una sigue siendo una asignatura pendiente

Voz 1762 48:44 yo creo que Málaga Ivonne tanto aquí la provincia de la poca puede decir yo creo que Málaga cedido a lo largo del tiempo un ejemplo hay una buena gestión inmovilidad en general tanto de de la Jefatura Provincial los consorcio el Ayuntamiento lo cual no quiere decir que no haya cosas que mejorar si si tenemos bastante cosa que mejora ante hablábamos ciudades que aprender yo creo que que hay muchas ciudades que tienen que aprender cosa de Málaga pero Malaga tenemos un parque tecnológico ahí con área con la entrada difícil determinar congestiones y sobre todo más más quizá una mayor coordinación hay cosas que difícilmente puedan arreglar de la ámbito provincial porque al ámbito nacional como son la legislación tenemos mucho dispositivos no estamos hablando que este año la Semana de la Movilidad el lo pintó la coordinación lo distinto modo tenemos mucho dispositivo ayer salió en artículos no patinete el artilugio la bicicleta los motocicletas ciclomotores tenemos una norma que difícilmente desde el ámbito provincia hace puedan arregla decía había que hacerlo desde el ámbito nacional eso me apunto a eso de que sobran fotos que me atrevería agradecía

Voz 0277 49:59 críticos en bici exactamente sobran fotos de políticos en bici rodar redondas cuál es el diagnóstico que hace ruedas redonda

Voz 1196 50:05 pues es muy similar a la que acaba de hacer el compañero o no nosotros creemos que a pesar de los esfuerzos se avanza lentamente a pesar de lo esfuerzo de las administraciones se avanza lentamente porque consideramos que falta lo principal que es un cambio cultural tenemos que mentalizar nos que de este modo el modelo de movilidad que actualmente se desarrolla no es factible y económicamente sostenible Ny saludable para nadie y los tiempos están cambiando y necesitamos adecuarlos a los tiempos

Voz 0277 50:38 el modelo el modelo vigente de movilidad por muchas campañas que se hayan hecho muchas mejoras que haya habido por parte de la administraciones sigue es es un modelo basado en el automóvil privado los combustibles fósiles eso sí eso es una realidad

Voz 1918 50:55 las noticias de hoy por ejemplo

Voz 0277 50:57 los niños de la Universidad Laboral tardan hasta ahora hay cuarto en volver a sus casas las la afluencia de autobuses y coches particulares con particulares es una noticia de la opinión colapsa la calle Julio Verne único acceso a este instituto y al Colegio Los Olivos que además está en obras Comisiones Obreras denuncia el caos de movilidad en el aeropuerto reclama una Mesa de Movilidad problemas de movilidad como que afectan a ocho mil trabajadores falta de carriles bici transporte el transporte público es caro para llegar al aeropuerto estos son noticias de hoy en día de hoy vamos que hoy me voy

Voz 1196 51:31 y claro eso demuestra que hacemos un abuso del vehículo privado y olvidamos que tenemos que adaptarnos a otras necesidades que el lo medios alternativos tanto no saludables como en bicicleta lo distinto vehículo de movilidad personal que ahora mismo están un poco hay a medio camino pero que están llegando para quedarse y el transporte público son fundamentales no

Voz 0277 51:57 José Emilio sólo es conciencia lo que nos falta todavía faltan otras cosas por parte de las administraciones

Voz 29 52:04 bueno un poco retomando también la pregunta anterior hay que partir de que la movilidad es insostenible sino partimos de ahí entonces sino tenemos el diagnóstico no podemos dar buena solución soluciones como que es insuficiente

Voz 0277 52:22 a quién tiene la culpa de que sea insostenible lo ciudadanos que has ahora mismo