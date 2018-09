Hoy por Hoy Málaga (19/09/2018 - Tramo de 13:20 a 14:00)

Voz 1 00:00 dando de qué tenemos que cambiar nuestro esquema de vida que tenemos que abandonar no abandonar del todo porque bueno el vehículo privado es otro modo de transporte pero es verdad que quizá debe ser el menos utilizado Illa administraciones yo creo que han hecho una apuesta muy importante Miguel que me que pedía palabra tengo que ir a publicidad

Voz 2 00:18 la retomo quiero ir a la calle también quiero escuchar a los ciudadanos

Voz 1 00:21 Miguel

Voz 2 00:22 me peleaba usted ante la la palabra no

Voz 3 00:24 si te yo es que les apunto más que un yo diría que más que un modelo fracasado lo que un modelo desfasado los tiempos han cambiado las circunstancias han cambiado tenemos un modelo de lo años ochenta noventa Illa illa las circunstancias ha evolucionado mucho por supuesto que me apunto a la concienciación pero cuidado no que éramos arreglarlo todo con la concienciación porque a mí lo con esto es lo que me da la sensación de que si queremos trabajar lo sólo en la concienciación es como decir lo demás oye arregla tu lo que pueda que yo lo yo lo haré a qué me refiero en concreto el marco legislativo no podemos querer la legislación cuando marco legislativo Trini cuánto tiempo llevamos esperando una normativa específica para las bicicletas que que el director general en la anterior etapa cuando estuvo dijeramos

Voz 2 01:08 patines eléctricos para no sé

Voz 3 01:11 pues ahí no hay un marco normativo para esto es la actual director general en su anterior etapa lo inicia yo recuerdo que dijo tendremos un capítulo específico para bicicletas y cómo te ata tipo de artilugio en la anterior etapa estamos hablando año dos mil cinco mil seis posiblemente el me mejor de Europa único ya se acabó la legislatura a cabo la siguiente ha habido dos directores generales más está en el baúl de los recuerdos menos hizo una cosa más en infraestructuras también Si concienciación legislación e infraestructura es decir encontrar sentido querer decir que lo cuando ya tenían la infraestructura de estamos construyendo un metro para ir desde la puerta de El Corte Inglés a la acera la maligno o todo muy invirtiendo un pastizal algo que se va a peatonalizar yo creo que también hay que hacer una nada difícil un uso de que es invierte el dinero porque lo que estamos gastando lo tenemos para otras sitio que son un punto de vista a lo mejor no hubiese sido mucho más el Parque Tecnológico que esos trescientos metros que decimos que nuestro de bicicleta que acaba de de de ir caminando cuando estamos creando una infraestructura pero la contra

Voz 2 02:18 un hay veintidós ahora volvemos

Voz 2 06:20 bueno hay veintiséis habla hoy hablamos de movilidad y Trinidad Fernández planteaba Manuel Aldana en los planes de movilidad están desfasados

Voz 16 06:29 nos planteaba que no sacamos para adelante el Reglamento General de Circulación que ser los realidad lo que no hace falta tener un marco que marque las pautas de los distintos ayuntamientos de las distintas administraciones yo sólo puedo decir que lo llamó hecho que lo hemos presentado por activa y por pasiva al nuestro al órgano que en este país aprobarán leyes que el Congreso y el Senado todavía no hemos conseguido sacarlo p'alante pero le tengo que anunciar que vamos otra vez

Voz 3 06:55 vamos esperemos que esta sea la última en el próximo

Voz 16 06:58 Semana Europea de la Movilidad tengamos ya nuestro reglamento es decir en vigor desde

Voz 3 07:02 sí que es importante este reglamento Manuel para que la gente lo entienda hay mucha normativa desfasada de decir lo tenemos en el año noventa y cuatro hay unas modificaciones por ejemplo por ejemplo pongo ejemplos concretos porque pasó el reglamentación para la circulación de bicicletas amantes de los patines de los igual es decir no hay sí es cierto que la Dirección General de Tráfico planteó al Congreso irlo echaron para atrás en el Congreso y lo que podemos ir abocado pese a que de los ocho mil y pico municipio cada uno tenga una desnatada distinta y eso que en sólo ante lo comentábamos si eso es imposible ya hay Barcelona una ordenanza Madrid está trabajando otra

Voz 16 07:38 con el tema de patinetes eléctricos por ejemplo las pegatinas estas de los vehículo que esto es un tema que el Ayuntamiento de Málaga aquí es un ejemplo la DGT tiene sus pegatina que iban a ir en el reglamento de circulación que no aprobamos entonces ahora no hay una normativa que obliga al Ayuntamiento y por ejemplo este ayuntamiento tiene sus propias pega tira porque no les parece

Voz 17 07:57 sí la de la de

Voz 16 08:00 la DGT Barcelona tiene la nuestra Madrid quieras sabe todavía se hacen la suya esto se arreglaría con un reglamento de circulación más ágil más y otras cosas que hay que tocar que no lo dicen aquí en la velocidad la velocidad a la ciudad de hay que bajarla lo que son excepciones ahora que son las zonas treinta nosotros lo que queremos es que la velocidad genérica más y más en una ciudad hacía treinta las excepciones sean las que contemple velocidades superiores cambiar el sistema

Voz 18 08:28 José Luis se imagina perdón antes Marina que me debatía un momentito José Luis que bueno no yo quería a responderte que vamos Emilio el el teléfono que siempre está bueno

Voz 1 08:41 que yo no me refiero a que el tema de de cambiar el sistema de transportes sea sólo un tema de concienciación yo digo que es muy importante lógicamente la actuación de las administraciones es fundamental en esta materia pero si te quiero decir en cuanto a que se han quedado desfasados y tal que vamos a ver yo creo que la administración han hecho una apuesta muy muy importante porque el transporte público tanto nivel en Andalucía te voy a decir tanto a nivel autonómico como nivel metropolitano como a nivel de ciudad de los ayuntamientos del área metropolitana Málaga esto está haciendo una apuesta muy importante también por el transporte público los planes están a se están actualizando igual que tiene el Ayuntamiento el Plan de Movilidad actualmente la Junta de Andalucía junto con el Consorcio de Transporte Metropolitano está elaborando el Plan de Transporte Metropolitano que lo tenemos en un estado muy avanzado donde como tú antes decías ahí iban a venir medidas concretas que es lo que hay que hacer ahí se va a recoger las actuaciones concretas que realizar en toda el área metropolitana pues para peatonalizar para el uso de la bicicleta para las nuevas infraestructuras que son necesarias para plataformas reservadas es decir la Administración no se ha quedado parada los análisis de movilidad se tienen actualizados ahora mismo estamos en un acuerdo tanto con metro como el Ayuntamiento de Málaga en la que esto

Voz 2 09:58 amor implantando un modelo conseguido salir a la calle para saber cuál es el transporte público que más usan los malagueños qué opinan de los precios Carmen Gallardo cuéntanos

Voz 1315 10:08 aprovechando esta jornadas hemos salido a las calles para conocer qué piensan Luciano del transporte público en Málaga en primer lugar debemos decir que el autobús es el medio más utilizado los encuestados valoran positivamente que existan tantas líneas pero se quejan sobre todo de la frecuencia con la que recorren algunos trayectos

Voz 1704 10:26 o casi todo el auto lo que uso

Voz 19 10:29 de verdad que muchas veces

Voz 20 10:32 la excusa es que pone es que se rompen bastante a menudo si hay bastante autobuses que no pasan entonces te puedes quedar esperando de de quince minutos media hora y no sabes cuándo va a llegar el auto y además que suele pasar por la mañana cuando ahora apunta para llegar al trabajo y ahí pues te la juegas

Voz 21 10:48 la verdad es que pienso que aquí en Málaga está bastante mejor que en otros lugares en la capital yeso y la encuentro el autobús porque veces en que Canarias que tienen un indicador de tiempo que te dicen cinco me noto algo si no es muy preciso y a veces tarda más o menos

Voz 22 11:07 pienso de Málaga tengo la suerte que el autobús tiene mucha conectividad ante todo lo FAR desde Málaga

Voz 1315 11:13 en el caso del metro hay quien piensa que es un auténtico atraso para la ciudad en el otro extremo están los que esperan nuevas líneas

Voz 23 11:21 no menos famosa por Málaga si ahora motriz al metro porque a lo que tenemos más cerca de la casa familiar centro como para ir a la facultad porque es más rápido oí tardan menos te menos que el autobús quedamos igual tiraban cómodo si llegas al dentro y que no te puedes bajarte voy andando y coja el autobús

Voz 24 11:42 para hacerte nudo de calado a rabiar

Voz 25 11:52 el metro enorme pero creo que todavía en el exterior

Voz 3 11:56 la sacan provecho a esta surgiendo

Voz 25 11:59 Mente

Voz 26 12:00 tema aprovechable el bueno maravillosa va tu ahora viene cada cinco minutos

Voz 21 12:04 ella perfecto creo que bien hizo nada que le metros pero creo que que está bien rapidez y me lleva al centro entre comillas

Voz 1315 12:12 con respecto al Tren de la Costa les gustaría que llegar hasta Marbella el precio que nos dicen del precio el coste actual lo considera una cantidad razonable eso sí que no lo suban

Voz 21 12:22 precio cincuenta sobretodo con una esta gente que justo tuvo de pillarlas de consumo que que hace que se les gustaban

Voz 20 12:28 entonces el precio para como está la cosa no está mal pero que no lo eh

Voz 27 12:35 a de lo que está ahora pues bueno más o menos

Voz 8 12:39 la niebla ha están

Voz 1315 12:46 este ambiente de pitidos coches atascos y retenciones desde el que diariamente podemos encontrar en algunas zonas de Málaga el centro sus alrededores la Carretera de Cádiz en la avenida Andalucía y el parque tecnológico son algunos de los puntos negros de tráfico más habituales según los propios residentes

Voz 22 13:02 la parte que va desde el Corte Inglés azar aquí que llega por el Puente de la Aurora Alameda Principal horroroso espantosa mente con las obras el mal tiempo

Voz 16 13:11 antes de todo acabe bien

Voz 29 13:14 el susto sordina a mí todos los cruces de la fuente de Vialia de lo que venden

Voz 8 13:20 King

Voz 20 13:22 dice yo me vine a vivir de Pedregalejo a la carretera en la carretera

Voz 26 13:32 porque los la avenida de Andalucía de Alameda que aparte de lo que evite basada todo abajo estoy imposible anda por allí

Voz 21 13:40 el autovía dirección de de la Victoria Málaga el falso túnel de caldo haya el Parque Tecnológico total todas las mañana colapsados

Voz 30 13:47 a la salida del Clínic

Voz 21 13:50 Kiko así a la autovía fatal

Voz 19 13:53 pues sí está el el PTA que verdad que allí se atascó a la hora de trabajo

Voz 20 14:00 que todo de la Alameda ahora con la construcción

Voz 3 14:02 el lo

Voz 20 14:05 el lado bueno son los puntos negros que numeral los males

Voz 2 14:08 sueños el Parque Tecnológico la historia de nunca acabar cuyas soluciones están perfiladas desde hace más de una década tenemos estudios pero qué paso pero qué pasa con el Parque Tecnológico hay poca voluntad política faltan más recursos falta conciencia por parte de los usuarios después en el aeropuerto otro motor de la economía malagueña muchas personas trabajadoras tienen problemas para acceder a su puesto de trabajo por motivos de movilidad en términos económicos de tiempo de seguridad por no hablar por ejemplo de los hospitales los centros casos también centros de trabajo lugares muy transitados que presentan dificultades de acceso me quiero acordar saliendo un poco de Málaga capital del hospital Valle del Guadalhorce ahí sino llenas con el coche no hay manera de era así no hay manera de llegar al autobús el autobús que bueno

Voz 1 14:58 se puso expresamente y se puso expresamente una lanzadera que sale desde Cártama frecuencia

Voz 2 15:07 no explicado no suena lanzadera que está

Voz 1 15:09 continuamente yendo y viniendo al hospitales porque además se puso para que conectara no sólo al municipio de Cártama sino para que conectara todos los municipios que dependían del hospital del

Voz 2 15:18 el Orce

Voz 1 15:20 igual te puedo decir que que esta lanzadera que llevaba funcionando ya casi vamos para la capital de rondas que tal vez no tiene viajeros que te quiero decir porque es que lo tiene viajeros no tiene Biar tiene muy pocos viajeros y sin embargo se mantiene porque el hospital de Cártama hasta al hospital te Guadalhorce no está abierto todavía a pleno rendimiento entonces lógicamente no hay problemas de tráfico el aparcamiento allí con lo cual la gente se lleva alcohol y cuál es el mal del PT

Voz 2 15:47 me lo quieren ustedes explica

Voz 31 15:50 bueno yo te puedo explicar un poco sabemos lo que pasa ya sabemos lo que el tema el tema del PP al tema del PT a no es fácil el tema del PTA estamos hablando un parque tecnológico andan decía que ahora mismo tiene unos dieciocho mil empleados ir con vistas de crecer por el otro día estábamos hablando con el presidente el parque decía que no años si quiere llegar a unos cincuenta mil entonces la planificación un parque tecnológico de estas características no puede ser una mina infraestructura Hay ya está hay que pensar en otras cosas hay que pensar en que tiene que tenerlo acceso adecuado tiene que tener no sólo la infraestructura es que siempre hablamos de infraestructuras que yo siempre voy a lo mismo también hay que concienciar para que haya carriles bus que la gente utilice el autobús y no hay carriles bus no pueden entrar los autobuses no se lo puede priorizar mientras no se pueden priorizar a los autobuses la gente no se monta veloz bueno no es afición

Voz 2 16:43 eso el Ayuntamiento eso es competencia del Ayuntamiento

Voz 31 16:46 no las carreteras son de la Junta Andalucía pero el Ayuntamiento que aquí entramos ya entra

Voz 1704 16:50 cuando empecé bueno este es el mal del PT no incompetencia de las administraciones sino pero te digo en el PTA

Voz 31 16:56 estamos coordinados tanto con la Junta de Andalucía como con la DGT llevamos trabajando mucho tiempo en eso el Ayuntamiento ha hecho uno estudio en lo que se ha concretado exactamente

Voz 2 17:05 pero no sólo la necesidad tenemos muchos estudios

Voz 31 17:07 no no hay nada pero vamos ya hay un proyecto puesto encima de la mesa de tres millones de euros aproximadamente para hacerse cargo queda cuatro minutos cuatro minuto estuvimos hablando hola

Voz 16 17:16 es que se va a hacer ya efectivamente es que no son ya proyectos de futuro es que yo creo que antes de final de año que no lo puedo decir también Marina la Junta de Andalucía que es la titular de la vía va a empezar con esta obra de ejecución de un carril Bus VAO nosotros vamos a hacer ya el sistema ITS entonces esto tarda porque son inversiones y hay que planificar lo mucho tiempo pero yo creo que vamos a ver el inicio de aquí a unos meses Miguel parte

Voz 31 17:40 por parte del Ayuntamiento también vamos a completar ese proyecto que está que echa mano de la rotonda de José Emilio que también ha hablado poco

Voz 18 17:49 José Luis venga José Luis y ahora sí

Voz 32 17:53 la parte normativas parte de la de infraestructuras son necesarias pero Bob llegamos al punto en el que nos encontramos ahora lo los transportes públicos no avanzan porque hay mucho coche es decir volvemos a la concienciación voy a comentar una anécdota de hace diecisiete años yo deje de fumar Mi niña tenía siete años yo me consciencia de que tenía que dejar de fumar cuando en la escuela cuando la escuela les convencieron a lo bueno le dijeron no niños que era malo fumar y que sólo dijesen a los Papas o contamos con la comunidad educativa para hacer ese cambio cultural o no va a haber manera por muchas carreteras quedamos pues mucha más Emilio es maestro profesor

Voz 33 18:37 encima esto no maestro si yo confío en la especie humana confío en la educación poco retomando a todo lo que se ha dicho hay que ser conscientes como decíamos antes de diagnósticos y actualmente el tanto por ciento el reparto modal es decir cómo se mueve la gente claro es insostenible porque es que la ciudad es esta

Voz 2 18:56 señalas para depender del coche

Voz 33 18:58 bueno de hecho incluso en educación se llama educación vial

Voz 1704 19:01 cuando son calles son son calle

Voz 33 19:04 al público pero bueno como decía es un cambio cultural en el reparto modal que tiene Málaga se daba como bueno que se había triplicado el uso de la bicicleta sin embargo nadie decía que estaba aumentando el abuso no uso el abuso del coche entonces eso lo tenemos que tener en cuenta claro yo tengo un PTA si lo ponemos en un sitio alejado pues en un sistema donde se abusa del coche pues llegará otra vez al colas referente a lo que decían de la legislación no no vayamos ni siquiera la DGT vayamos no Andalucía en Andalucía hay un anteproyecto no ha que se quedó en anteproyecto de puede dos participaciones hay un anteproyecto aprobado de Ley de Movilidad Sostenible que sí sí pone en jaque a la movilidad porque yo soy una Mirador de la bicicleta pero creo que la bicicleta una gran bandera de la movilidad sostenible pero realmente la revolución la revolución es peatonal fíjate que a lo mejor no tenemos ningún representante aunque yo sé que por ejemplo en rueda redonda son grande amigo de los de los peatones

Voz 3 20:10 bueno yo no sé muy rápido paridad yo estoy totalmente de acuerdo la Administración no se ha quedado parada la sociedad tampoco tampoco el deber de la Administración hay más que la administración en la clase política la que está bloqueando es decir la que está bloqueando defendiendo el que la propia Dirección General de Tráfico pueda sacar de esa legislación que es necesaria como hemos comentado antes que están defendiendo algo indefendible es decir una autonomía un poder que que no tiene sentido lo decía la anterior directora general de Tráfico yo lo ratifico en una en un país como ochenta y tantos titulares debía eso no va a hacer gobernaba no podemos mientras que tengamos la diputaciones con que con kilómetros de carretera la comunidad autónoma ir ir estaba central eso es ingobernable hacía habrá que buscar un unificación Si además a eso le sumamos que lo ocho mil trescientos y pico ayuntamiento quiere tener a cada uno su propia normativa es que va a ser imposible no hay cabeza humana capaz de retener esa norma lo hizo tenemos que hacer con cien y tiene que haber una voluntad política idea ideológica

Voz 2 21:16 a falta voluntad política en esto de la movilidad efectivamente también falta concienciación social todavía nos queda mucho tendremos que ver más a lo largo del año seguro gracias por haber venido y a la radio hasta luego adiós

Voz 1704 21:33 hoy por hoy Málaga Esther Luque

Voz 1509 39:03 el peruano Mario Vargas Llosa participa en el curso de la Universidad de Málaga la ciudad como arquetipo el escritor dialogará a las seis de la tarde en el Rectorado de la UMA con el crítico Juan Manuel Bonet sobre literatura y arte también esta tarde a las siete y media se inaugura el ciclo literario Letras capitales del Centro Andaluz de las Letras con la presentación del libro cual menguando de la poeta y filósofa John Tel mella