Hoy por Hoy Málaga (20/09/2018 - Tramo de 12:20 a 13:20)

Voz 1 00:00 bueno

Voz 0134 00:07 tardes noticias de Andalucía está ahora en la SER comenzamos con un posible caso de violencia machista una mujer de cincuenta y nueve años ha sufrido quemaduras muy graves causadas por su pareja en Marbella según informa la Subdelegación del Gobierno en Málaga el hombre la habría retenido contra su voluntad la intentó estrangular con el cable el teléfono móvil y luego incendió las situación de la casa en la que se encontraba la mujer según apuntan fuentes cercanas a la investigación la víctima ha sido trasladada en helicóptero al hospital Virgen de Rocío de Sevilla y accidente laboral en Cádiz un trabajador de cuarenta y un años ha resultado herido de carácter grave al sufrir una caída desde una nave de siete metros de altura en la localidad de Villamartín en numerosos vecinos de la Redondela en Huelva sufrieron anoche una fuerte irritación en los ojos picores la garganta y en las vías respiratorias los servicios sanitarios atendieron a cincuenta y nueve personas aunque ninguna de gravedad el Servicio de Emergencias uno uno dos recibió más de un centenar de llamadas alertando sobre el episodio que ocurrió hacia las once de la noche y la Fiscalía pide cuatro años de cárcel y una multa de trescientos euros para el miembro de la manada Ángel Boza al considerarlo autor de un delito de robo con violencia de unas gafas de sol lesiones leves a un vigilante todo esto lo ampliamos en tiempo de Hora catorce a partir de las dos y cinco de la tarde

Voz 13 04:29 para los ve que son sus héroes inglés despierta la curiosidad y fomentan su imaginación a los jóvenes es generan confianza ya los más mayor

Voz 14 04:37 Boris profesionalidad valores que son la llave para el éxito en la vida por eso somos lo que hacemos tenemos clara nuestra meta educación públicas de Andalucía una huella para todas las juntas de andar

Voz 15 04:49 sí en Hoy por hoy Málaga Esther Luque Mi con niños

Voz 0564 05:16 hola qué tal buenas tardes doce veinticinco minutos del medio día la última hora una mujer de cincuenta y nueve años ha sufrido quemaduras muy graves causadas por su pareja en Marbella según la Subdelegación del Gobierno en Málaga estos son los datos que manejamos ahora mismo Ana Tere Vázquez buenas tardes

Voz 17 05:32 hola buenas tardes son los primeros datos que están trascendiendo sobre lo sucedido esta madrugada en Marbella son datos estremecedores nieve social

Voz 1288 05:41 pues la mujer tiene en estos momentos el setenta por ciento de su cuerpo con quemaduras el presunto agresor está detenido en estos momentos según acabamos de de confirmar con la Subdelegación del Gobierno como decimos estos primeros datos sobre lo sucedido son auténticamente estremecedores fuentes cercanas a la investigación apuntan a que el hombre habría retenido su pareja contra su voluntad la intentó estrangular con un cable de teléfono móvil y luego prendió fuego a la habitación de la casa en la que estaba ella no existen antecedentes de violencia machista en la pareja la Policía llamó al Servicio de Emergencias cero sesenta y uno alertado por un familiar en torno a las dos y media de la madrugada cuando llegaron los sanitarios trasladaron urgentemente a la mujer al Hospital Regional de Málaga debido a la gravedad de las heridas que presentaba y posteriormente entorno a las ocho de la mañana fue evacuada en helicóptero a la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla estos son los datos que tenemos por ahora

Voz 17 06:27 pues con el nombre propio de la jornada que Excel de Teresa Rodríguez dice que va optar a la presidencia de la Junta de Andalucía encabezando la candidatura de Málaga por Adelante Andalucía la confluencia de Podemos e Izquierda Unida bueno en nosotros en el calentado sobre todo no que enseguida vamos precisamente con ese nombre propio Esther

Voz 19 06:53 la actualidad Catherine S

Voz 9 18:27 ver si así es así esto es lo que no se han dicho las personas con las que hemos ido hablando del tema usan bombillas de bajo consumo electrodomésticos más eficientes pone la lavadora por la noche reducen el uso del aire acondicionado o van apagando luces cuando no las usan son algunos de los trucos de los encuestados para intentar pagar un poco menos en el recibo de la luz que en los últimos meses se ha disparado nosotros

Voz 17 18:55 calentado sobre todo no que eléctrico entonces tenemos

Voz 35 18:58 lo que un aparatito que bueno controla un poco lo que es el tema de de los consumos se se reduce un poco no

Voz 0376 19:06 con la hora de programa ahora

Voz 35 19:08 en un ahora pues bueno intente gastar menos menos luego se utiliza también por la noche la lavadora o para que gaste menos tú

Voz 1569 19:18 nosotros hemos dado casi todas las luces que tenemos son de bajo consumo son todas luces les lastra doméstico también

Voz 35 19:25 pues lo que son los de clase A triple que por lo visto consume menos puestos de esas cosillas muy mirando cuando hemos tenido que renovarlo lo electrodoméstico yo siempre pero no tengo ni Florin calor no se del aire pero bueno lo que Cruz se tipos de medidas que son poco lógica ilógica pero bueno el caso es intentar hacer algo aquí

Voz 3 19:48 ON bombilla de bajo sí ha bajado una villa daba toda una deba otros como Quito cosa que no me sirve para veces ese momento ya cuando mire mi marido seis en el Senado donde pongo lo no yo sigo ver algo

Voz 35 20:06 lo que pasa es que yo desenchufa la niña porque necesita a los ordenadores de las visitas cargar móvil que esto es esto es luchar

Voz 0376 20:13 también hemos querido preguntar a los malagueños que les parece el anuncio del Gobierno de que se suspenda el impuesto del siete por ciento a la generación eléctrica para intentar bajar aunque sea un poco el recibo de la luz

Voz 35 20:26 todas las medidas de ahorros son positivas pero tiene que mirar otras cosas ante de bueno habría que mirarlo todo entre otras cosas pues lo abusos los sueldo Victoria en fin el presidente de Gobierno que cumplen sumó su mandato semienterrada trabajaba empezará de la luz si yo que se vea que eso es poco más no sólo ecológico sino un poco más éticos todo

Voz 1569 20:49 fue parece poco la verdad que sí

Voz 36 20:52 la verdad que no sé cómo

Voz 1569 20:54 pero yo creo que es tanto las cincuenta por ciento lo que pagamos impuestos yo por otro lado

Voz 3 21:00 encantada estaría suerte que llega a la casa para dar luz pagar el agua pagar la comida y pagado te cocida creo yo que prevé prevé otro eh que ya no milita ya me está Sardinero fascinante

Voz 0376 21:24 en torno a este cabreo que hay con lo de la subida de la luz no es para menos recordemos que el Gobierno tiene en activo el bono social eléctrico que fue una de las ayudas surgidas al calor de la crisis para combatir la pobreza energética ahora mismo ese bono social Se encuentra en un momento de reforma porque el Gobierno de Pedro Sánchez quiere ampliar el número de beneficiarios y agilizar estas ayudas pero al margen de ese bono social eléctrico que es del Gobierno y que cual hablaremos ahora el Ayuntamiento de Málaga por su parte también firmó un acuerdo de colaboración con las dos mayores compañías eléctricas que operan ahora mismo en la ciudad de Málaga que son Endesa Iberdrola fue un acuerdo para permitir atender a las familias más desfavorecidas a saludar a Ruth Sarabia que es la directora de los Servicios Sociales en el Ayuntamiento buenas tardes muy buenas tardes gracias por atender la llamada a la Cadena Ser el Ayuntamiento de Málaga a cuántas personas ha ayudado este año desde que se firmó ese convenio con Endesa e Iberdrola

Voz 37 22:25 pues mira los datos de Málaga desde que pusimos en marcha este convenio con las eléctricas la fundamentales de esta Iberdrola que fue a primeros de dos mil diecisiete hasta finales de agosto es que hemos atendido a mil setecientos veinticuatro unidades de familiares aquí en la capital por un total de seis mil ochenta y cinco facturas un importe que nos hemos gastado o hemos puesto desde el Ayuntamiento de trescientos treinta y seis mil euros en lo que llevamos de dos mil diecisiete y hasta agosto de dos mil dieciocho pero es cierto que a partir de mayo que es cuando realmente acabó el convenio como tal que teníamos firmado y entrada en vigor el bono social bono eléctrico hemos notado que obviamente todas esas personas que estábamos nosotros atendiendo directamente con dinero municipal las estamos poco a poco a todas aquellas que cumplen los requisitos informando de que pueden solicitar el bono social es más desde los propios servicios sociales le ayudamos a realizar la tramitación de la documentación que les piden desde el Ministerio para poder tener acceso a ese bono a las cantidades así también se le prolífica

Voz 0376 23:27 antes de firmar ese convenio el Ayuntamiento con las eléctricas aquí en Málaga ustedes tenían unas ayudas de emergencia no

Voz 37 23:35 hemos querido siempre desde que se hizo el reglamento de prestaciones el primero de ellos en el año noventa hay sí entonces sí han restado recogidas un contexto denominada ayuda de emergencia que dentro de esas ayudas de emergencia no estaban varios tipificada diferente cuando era porque tenía un señala avidez de emergencia y por lo tanto a distintos conceptos no se podía decir bueno cosecharon más personas de las personas que hemos tenido el convenio con la eléctrica uno soporífero si hubiéramos continuado si hubiera seguido en hubiera salido el bono les el bono social pero sí que yo fui hace una comparativa a la comparativa no no es posible lo que sí es cierto es que en los primeros meses de este año dos mil dieciocho se ha atendido a muchísimas más personas que en el dos mil diecisiete porque también había corrido la voz había funcionado el boca oído que venía muchas más personas usuarios de los servicios sociales que que podían ya pedir este tema directamente

Voz 0376 24:31 por tanto ahora mismo el nuevo bono social eléctrico el Gobierno quiere reformarlo quiere reformar el modelo para ampliar el número de beneficiarios y agilizar las ayudas

Voz 37 24:40 Ellos quieren ampliarlo en principio hasta octubre actualmente se puede solicitar con lo que son las condiciones son las que están en vigor pero lo que es ampliar esas condiciones la filial el periodo también de otros seis meses primero para que se enteren número mayor de beneficiarios y segundo porque ahora mismo la cantidad de consumo estaba muy en total hay casi más pocas familias que lo cumplían tenían que ser que poco más que no utilizarán casi ningún electrodoméstico las tener enseguida las luces y era compleja la potencia eléctrica que me pedían que tenían que tener para conseguir ese bono eléctrico por lo tanto lo que van a hacer es reformar y ampliar un poco la potencia para así a las familias de más miembros que puedan también beneficiarse Bono quien una vez que se aprueba el bono social te hacemos nosotros atendemos a las familias que se exalta el bono social de gobierno vale va es decir aquellas que no teniendo ingresos están ahora mismo incumpliendo por consumo porque son un número de miembros entonces nos ajustan a los kilovatios que él había puesto en el decreto estamos atendiendo lo con la ayuda nuestra propia del Ayuntamiento nosotros sabemos que del total de personas que estaban teniendo nuestro o no del Ayuntamiento y a la calle dábamos por lo menos el cuarenta por ciento de hemos ayudado a la trama de sabor pero todavía no sabemos ceder sin terminado solicitando entonces todavía cómo está el periodo abierto no tenga esos datos pero creo que una vez que se cierre hoy periodo si ya podemos tener datos fiables de al final qué porcentaje de uso de estatales malagueño se han quedado con el bono eléctrico donde tienen que seguir a lo mejor con las elecciones municipales

Voz 0376 26:12 quién puede pedir el bono ahora mismo donde se puede pedir

Voz 37 26:15 lo que siempre encima es que si usted ve que tiene dificultades para poder afrontar el recibo de lunas Perea cayó un corte en el suministro

Voz 0376 26:23 van es mejor que se hija directamente hasta

Voz 37 26:25 de de servicios Sociales su distrito el que les pille más cerca de su domicilio solicite cita la trabajadora social o el trabajador social que es la situación económica familiares y también en la que son las facturas impagadas así entonces según la necesidad que tiene la familia que tramita o bien se la ayuda con los ahí contienen todo el bombo del Ministerio Obiang se les tramita una prestación no de las de emergencia hay suministros para que así pueda tener cubierto esos recibos pero siempre decimos que no aceptaré a último momento que se puede hacer antes de que sea el corte de suministro aunque también es cierto que si se reduce cortes desde el Ayuntamiento hacemos todo mucho más fácil sin tener que llegar a este punto y así además en están y medio es como hemos estado funcionando muy bien que casi no se ha producido ningún corte todo el mundo que está informado tenía previamente al felices doce ALE y ayudamos en la tramitación

Voz 18 27:18 ah sí

Voz 0376 27:18 el plazo todavía está abierto es decir no hay un plazo cerrado la familia lo pueden pedir cuando quieran

Voz 37 27:25 ahora mismo el del Gobierno escasa octubre nunca han planteado que será seguramente a volver a ampliar ese plazo puesto que todavía había muchas personas que se habían quedado como anuló limbo no lo habían solicitado en teniendo derecho pero como también para cambiar esas condiciones informales la ministra pues tienen que informar al final a través de un nuevo decreto de cómo va a quedar en principio esto estaba vigente hasta octubre y nosotros seguimos como el resto de prestaciones municipales para todo el año abiertas para que malas vinícola malagueña la fueran solicita

Voz 0376 27:53 desde el Gobierno se pide instalaciones municipales

Voz 37 27:56 el centro no tenemos los impresos saliera instalaciones municipales para facilitar a la ciudadanía que tenga dificultades para rellenar la pero sino directamente a través de Google metiendo el nombre se pueden descargar el impreso es llenarlo online o bien imprimirle reiterarle Si alguien tiene cualquier duda siempre hemos dicho P trabajadores sociales del Ayuntamiento está a disposición de la ciudadanía es como hemos venido haciendo durante todos estos meses

Voz 0376 28:19 para informar muchísimas gracias puso muchas

Voz 37 28:23 ser gracias a todos

Voz 17 28:27 son las ayudas que

Voz 0564 28:28 trece en este momento tanto el Gobierno como el Ayuntamiento para ayudar a las personas más necesitadas para pagar el recibo de la luz y mañana viernes se celebra el Día Mundial del Alzheimer una enfermedad que afecta a unas veinticinco mil personas en la provincia de Málaga el Hospital Regional en el Hospital Regional se detectan al año unos quinientos nuevos casos

Voz 9 28:47 si esta enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura afecta sobre todo a las personas mayor el riesgo empieza a partir de los sesenta o sesenta y cinco años una de cada tres personas a partir de los ochenta y cinco tiene alzhéimer en el Hospital Regional de Málaga se diagnostican más de quinientos nuevos casos al año y se estima que unas veinticinco mil personas puedan padecer Alzheimer en la provincia Tomás Ojea es responsable de la Unidad de Demencia del regional de Málaga

Voz 38 29:15 la primera es una muy muy lentamente progresiva en el que sino para la memoria dentro de los tipos de memoria la memoria episódica se nos olvida los hechos recientes hice el comienzo de una manera sutil progresivamente va aumentando ya principio pues realmente nos cuesta muchísimo distinguir esos olvidos y son benignos de las personas más mayores o son patológicos de allí sobre todo

Voz 39 29:47 en ese es soy quicio

Voz 38 29:49 no nosotros no podemos con más dificultad para el diagnóstico al inicio de la enfermedad

Voz 0376 29:55 Caneira Rodríguez lo dejó todo para cuidar a su madre esta mujer que residía en Madrid se fue de su casa hice vino a Málaga

Voz 37 30:03 es muy dura porque aparte de que es físicamente es dura porque la personada perdiendo cualidades entonces cada vez más difícil mover la cada vez más difícil todo pues luego además como es son familiar tuyo emocionalmente es muy duro porque tu vas viendo cómo poco a poco pues deja de osaba perdiendo claro la memoria con los susurros ser no yéndose llega un momento en que no te reconoces llega un momento que no a la llegada es decir es poco a poco hay autores que dicen que es la enfermedad del eterno adiós pues se poco a poco te tiene que ir despidiendo de ella el día a día

Voz 0376 30:48 desde la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Málaga reclaman más ayudas económicas ya que anualmente una familia que tenga un enfermo en la última fase puede gastar para atender a esa persona alrededor de treinta y cinco mil euros Paloma Ramos es la presidenta de la asociación que dispone además de un centro de día en camino de los Almendral es un centro que por cierto está al completo y que tiene lista de espera

Voz 37 31:18 con esta experta esquina pues la verdad que la familia aparte de todo lo que significa tener una característica común un sufre un un en el debate a tan económicos sufre bastante ya cien plaza de música que comen allí luego tenemos eh sesenta en talleres que a mí me Ndrangheta quién te exigen y Mario en número treinta y cinco Ivonne estaba descanso hacen está bien doce horas diaria

Voz 0376 31:54 mañana viernes Día Mundial del Alzheimer se instalará una carpa en la plaza de Félix Sáenz horario de mañana y tarde para dar información sobre la enfermedad y hacerte es para la detección precoz ya que ojo no todos los olvidos guardan relación con el no

Voz 0564 32:09 el Hyundai me después en la segunda hora en el espacio de ciencia que tenemos nuestros profesores de la Universidad nuestros divulgadores científicos nos explicarán qué es el alzheimer desde el punto de vista científico no se lo pierdan

Voz 40 32:22 tú

Voz 0564 36:55 hoy en nuestro a contraportada el arranque del curso universitario que ha comenzado hoy medicina el resto el facultades lo harán en los próximos días para el primer curso hay matriculados ciento sesenta y cinco alumnos con ellos ha estado Carmen Gallardo estamos hablando de Medicina ciento sesenta y cinco alumnos en Medicina Carmen buenas tardes así buenos días

Voz 21 37:14 desde el mes de mayo comienzan a planificar en esta facultad de lo que será el próximo curso académico esta mañana llegaban los alumnos de primero segundo tercero cuarto y quinto a la falta de los de sexto curso que lo harán el uno de octubre pero porque la facultad el inicio de la primera en empezar el calendario académico Ignacio Sánchez Amaya vicedecano de la Facultad de Medicina

Voz 47 37:32 es obvio siendo que si juicio tenemos un plan de estudios en qué con mucha carga docente tenemos también un periodo que son los periodo de exámenes durante el mes de febrero entonces con objeto de que la carga docente se pueda cumplir tanto Eurogrupo grande como lo grupo reducido pues comenzamos un poquito antes que lo hace

Voz 21 37:56 los alumnos de primer curso además del acto de bienvenida cuentan con un programa de orientación para ayudarles en todas las inquietudes que puedan tener tanto a nivel personal como académico este año cincuenta y seis alumno de segundo ayudarán a los de primero en los otros curso hay cuarenta voluntarios David Baena es un estudiante de cuarto que orienta a ocho compañeros

Voz 48 38:14 lo de fuera llegué aquí está bastante perdí cuando entonces pase de segundo pues me anime a orientar a gente que estuviera igual de pérdida que yo o menos pero por lo menos Oriental lo que sepa de qué va su asignatura aquel tienes que tener miedo a que no que va a ser un nuevo y que no entonces yo creo que un apoyo bastante importante para mí no fue por lo menos en I

Voz 21 38:33 entre los alumnos de nuevo ingreso hilos de años superiores el ánimo es muy diferente los estudiantes de primero muestran muchas ganas de empezar ilusión y nervios sin embargo los de cuarto por ejemplo no tramiten que

Voz 0376 38:43 la vuelta a clases hace un poco cuesta arriba

Voz 49 38:45 a formar parte de una experiencia nueva sentimientos nuevo emociones nueva base muy bonito imagino pero por otro también se que va a ser duro que el va me voy a agobiar ahí va a ser pues bueno no plato de buen gusto para todos

Voz 50 38:59 la verdad es que tenía muchas ganas porque una cosa que llevo esperando hace mucho tiempo y la verdad es que tengo muchas ganas

Voz 51 39:04 esta vez sin podría nervios a las que sea como sea

Voz 0376 39:07 la vuelta a la universidad la vuelta al curso universitario aquí enseguida también el tráfico

Voz 4 39:14 la red que de la provincia de Málaga le ofrece la información del tráfico

Voz 21 39:19 la capital malagueña presenta tráfico lento en la zona del puente de la misericordia y la avenida Colón debido a una grúa que mantiene ocupado el carril izquierdo en la zona centro y niveles intensos en calles como Carretería Álamos las carreteras de la provincia registran tráfico fluido

Voz 0861 40:23 sí buenas tardes Podemos ha registrado ya una batería de preguntas en el Parlamento madrileño una de ellas dirigida al Gobierno de la Comunidad de Madrid para saber si iban a tomar alguna medida de protección hacer alcaldesa de Torrelodones ante las amenazas recibidas una actitud impropia de un político según el socialista Ángel Gabilondo

Voz 54 40:40 esto derogó desaliento en la sociedad respecto a la política de sus modos de proceder no sólo hacen daño por el caso concreto sino que deslizan una cierta idea de que el mundo de la política es un mundo sin escrúpulos

Voz 0861 40:55 el Partido Popular de Torrelodones acaba de emitir un comunicado en el que reprueban la actitud de su concejal

Voz 0325 41:02 el ciudadano se suma a Podemos llega al Partido Popular y también pide explicaciones a Pedro Sánchez por la noticia del país que asegura que el libro del presidente escrito junto al economista Carlos Ocaña reproducía párrafos sin citar ni entrecomillar de una conferencia de la actual embajador de España en Australia el PSOE asegura que eso no es plagio escuchamos Albert Rivera la portavoz socialista en el Congreso Adriana Lastra

Voz 55 41:23 yo creo que a Sánchez se le acaba el tiempo y la credibilidad Sánchez tiene que dar la cara en el Congreso no se puede seguir escondiendo aquí hay una sombra de fraude que atrapa al presidente de Gobierno que acorrala al presidente de Gobierno

Voz 4 41:34 claro trescientas palabras

Voz 56 41:36 las palabras que no llevan comillas es un plagio por favor

Voz 0325 41:40 el Teatro Real acaba de emitir un comunicado en el que lamenta profundamente lo sucedido anoche en el estreno de Fausto a cargo de la Fura dels Baus en el que dos miembros del equipo artístico de la compañía salieron a saludar con lazos amarillos lo que provocó abucheos por parte del público Marta García

Voz 0376 41:55 no

Voz 1513 41:55 en la que la cultura el Real señala que la cultura es un patrimonio de todos y que debe estar libre de cualquier instrumentalización partidista el reproduce palabra se oye en las que dice que lamenta profundamente lo sucedido anoche estoy desolado dice oye ya que considero que los hechos han sido totalmente desafortunados también añade oye que le gustaría hacer hincapié en el hecho de que dicho suceso no tiene nada que ver con la compañía La Fura dels Baus a la cual representa

Voz 0325 42:22 el Tribunal Supremo asegura en una sentencia que cualquier contacto físico de carácter sexual no consentido debe considerarse abuso sexual se refiere a un caso de un hombre que rozó el pecho y la cintura de una mujer que ha sido absuelto por no estar acreditado la naturaleza sexual de sus actos Alberto Pozas cualquier tratamiento de carácter sexual no consentido por la víctima de son delito sexual y por tanto si hay pruebas debe condenase como un abuso no sólo como una coacción leve como venía sucediendo en ocasiones hasta ahora es la nueva directriz del Tribunal Supremo expresada en una sentencia en la que confirman la absolución de un hombre acusado de rozar el pecho y la cadera de una mujer en un bar de Córdoba la diferencia a nivel de condenas entre el abuso y la coacción está sobretodo en las condenas mínimas el abuso arrancan los seis meses de cárcel y la coacción en la mitad el número de directivos mejor pagados en la banca española ha aumentado a pesar de la crisis económica lo dice un informe del sindicato Comisiones Obreras que alerta de un aumento de la desigualdad de género también en esos puestos ejecutivos Rafa Bernardo el análisis de las doce de entidades que ocho comisiones muestra que el número de directivos bancarios mejor pagados ha aumentado un veinte por ciento respecto a dos mil quince y ha caído el número de mujeres en esos cargos de responsabilidad dice el sindicato que la concentración y el aumento de tamaño de los bancos ha propiciado como en otras partes de la economía mayor desigualdad proponen como solución es incentivar la igualdad con normas José María Martínez Comisiones Obreras

Voz 4 43:39 eso se hace con dos

Voz 57 43:42 imitando los salarios que sea visto por ejemplo las entidades públicas que no ha impedido el desarrollo de negocio dos de incentivando fiscalmente las entidades más desiguales

Voz 0325 43:52 Comisiones cree también que aumentar la transparencia contribuirá decisivamente a reducir la desigualdad que Alemania ha aprobado la venta de armas de artillería Arabia la saudí a pesar de anunciar la suspensión de estas operaciones con los países involucrados la guerra de Yemen según ha confirmado el propio ministro alemán de Economía en una carta a los diputados Se trata de cuatro sistemas de artillería que pueden localizar el fuego enemigo permitiendo contra ataques precisos vamos ya con la información deportiva Sonia Lus buenas tardes

Voz 1914 44:18 las tardes y con el estreno de la Europa League en esta semana de fútbol continental participación de tres equipos españoles a las siete menos cinco de la tarde el Sevilla recibe al Standard de Lieja y el Villarreal también va a jugar a la misma hora en casa contra el Glasgow Rangers para las nueve queda el regreso del Betis a Europa visita al Olympiacos en Atenas va a ser además el debut europeo del técnico Quique Setién

Voz 1757 44:37 empezar aquí mi bagaje como entrenador en una competición europea pues me hace muchísima ilusión también me creó muchas expectativas en cuanto a a poder hacer una buena competición

Voz 1914 44:52 por otro lado ahora mismo está en marcha una nueva reunión entre la Liga de Fútbol Profesional y la AFE por el asunto del partido de Liga en Estados Unidos pues sí

Voz 0325 45:00 es todo pueden seguir informados en nuestra web en Cadena Ser punto com estas y otras noticias las contamos a partir de las dos la una en Canarias en Hora catorce con José Antonio Marcos

Voz 4 45:08 en SER servicios informativos

Voz 18 46:02 estamos conectando en directo con el Congreso de los Diputados donde hay la cuestión está en que el viernes pasado aquí en Málaga la Térmica hubo un homenaje a Chiquito Yes we have singularidad del de este homenaje pues que no estaba hecho con gente del mundo del humor sino que hay alguien a quién vamos a conocer ya que organiza actividades culturales y esto tuvo que ver con

Voz 59 46:33 mi nombre Héctor Márquez y soy periodista escritor médico también a eso que llaman la gestión cultural que un nombre que me parece horroroso trabajo haciendo programas y proyecto para distintas instituciones a nivel privado pues alguno más conocido ha sido por ejemplo la música contada totalmente el aula en la Térmica

Voz 18 46:56 y eso es lo que hago a esto se le ocurren cosas hice lo ocurre hacer un homenaje a Chiquito pero intentando ir más allá de lo que él la pura risa de lo que pura espectáculo pensando a Chiquito

Voz 59 47:12 es así que esto forma parte de una propuesta de Televisión Española que está haciendo desde el programa imprescindibles de la cadena de la segunda cadena programa imprescindible un programa que se dedica a hacer documentales sobre las personas más señeras de la cultura española

Voz 18 47:30 en ese homenaje pues participan escritores Guillermo útil me pero era parte hubo momentos absolutamente

Voz 0376 47:40 esta fue la semana pasada la térmica tú estuviste

Voz 58 47:42 el viernes concretamente por ejemplo Idígoras Ángel Idígoras

Voz 3 47:47 pero nuestro Picasso

Voz 18 47:50 lagunero Lagunilla que tenemos

Voz 0376 47:53 queda la esquina Alves a besar

Voz 58 47:55 el chiquito también tiene que ver con Lagunilla padres hubiera vivo allí

Voz 18 47:59 la cuestión está en que por ejemplo a Argel hace una pieza donde pone la la letra de de la Chiquito y a partir de ahí construye una caricatura Chiquito bestial hay una pareja de jóvenes bailarines que acogen primero bailan un tema flamenco cantaba por Chiquito y luego bailan un chiste bailar bailar un chico existe de Chile

Voz 0564 48:22 no se hace mucho arte con mucha

Voz 18 48:25 ahora con mucho sentimiento mezclando el arte urbano con el rap ICO la la la danza contemporánea una cosa muy momentazo momentazo y una de ellas por ejemplo les preguntamos esto cuál ha sido uno de tu momentos pero efe

Voz 59 48:43 lo que pienso es en comunión con la con la dirección del programa lo que pienso es que haya una presencia de personas que no necesariamente tengan que ver con el mundo de Chiquito para desarrollar la idea de la múltiples influencia que tuvo chiquitos en su creación conocidas con conocida incluso algunas relacionadas con las artes con la poesía los eco que ha tenido Chiquito y sobretodo que se vea que en gente que no formaba parte digamos de su cuerda ha tenido mucho más impacto del que se podría imaginar y sobre todo con gente joven

Voz 18 49:18 una de las cosas que hicieron fue ofrecerle el micro a a bueno a quién quisiera subirse y homenajear no por cierto que dime nosotros tú sabes que somos formamos parte ya de la historia de chiquitín

Voz 58 49:31 por supuesto porque de mira tuvimos la gran suerte en un programa televisivo el boquerón Chow que no diera la apertura invitar a la audiencia a seguir el bosque pero bueno

Voz 18 49:43 esa probablemente sea la última imagen en televisión en televisión emitida a través de de aire de de chiquito pero también tenemos la última grababa en vídeo porque dice una experiencia de grabar en Super ocho por Málaga en homenaje a la primera película que seguirán hizo como Chiquito puede un mito también aparece ahí no decía Bjarne en La Térmica grabación del programa fiestón espontáneo la gente se subió lo pasamos divino hay momentos muy chula a veces

Voz 59 50:13 una de las cosas que manos divirtió fue la la intervención de Angelo y Montilla que poeta escritor profesor y Literatura en un instituto qué hizo como él tienen mucha relación con Japón hizo una especie de ponencia de la influencia de los japoneses en chiquito como se sabe chiquito siempre hablaba mucho de eso vivió dos años en Japón para ganarse la vida en los años setenta entonces él desarrolló las posibles ideas o teoría de sí sí sí Quito estaba influido por el paso de las geisha si había aprendido artes Ninja tenía influencia delictiva del mundo zen del teatro no fue una ponencia muy divertida porque estaba hecha aparentemente en serio pero era muy muy muy humorista

Voz 0376 51:02 que a Chiquito se puede estudiar y analizar desde muchos puntos de vista

Voz 58 51:06 pero una revolución es decir estamos todo viendo la tele en aquel año mil novecientos noventa y cuatro ir programa Genio Figura nos descubre un paradigma nuevo ya que yo es que no tenía antecedentes de ninguna forma incluso por la finura por la originan y originalidad llegaron a calificarlo articulista como que el humor no era muy español hasta eso en es un humor muy propio del eso yo conmocionó de tal forma que del año noventa y cuatro dos mil siete que desgraciadamente no dejó en concreto pues fue el once de noviembre de dos mil diecisiete que ha tenido un calado enorme y cuidado una que Mazón también que recordemos que él se tuvo que quitar de enmedio no quería saber nada de los medio comunicación mucho menos de la televisión

Voz 18 51:48 mal hay hay una anécdota que contaban que digo ahora este viernes pasado que a mí me parece definitiva sobre el personaje Ángel cuenta que bien una amigos suyos están en su casa salen a desayunar que una práctica también muy de Vigo era no se vale siempre toma el café para llevar su barrio barriga que compartía con Chiquito Huelin en este caso en la última

Voz 4 52:12 Iván por la calle le dice Ángela