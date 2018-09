Hoy por Hoy Málaga (20/09/2018 - Tramo de 13:20 a 14:00)

Voz 1 00:00 tu casa no pueden faltar visita nos en nuestra de calle Sebastián Souvirón cinco y Cathy Calderería número dos

Voz 2 00:07 Carlos hoy toca comer fuera donde vamos

Voz 1 00:09 son Cantarranas a disfrutar de la mejor cocina malagueña en pleno centro y no sólo eso unas carnes a la brasa espectaculares ibéricos de categoría y sus tapas Kate tapas Mesón Cantarranas en calle Sánchez Pastor día visita nos descubre nuestra nueva Carta has pensado

Voz 3 00:23 en tu futuro quieres convertirte en un profesional de éxito no es tarde para pensar en de punto es y elige entre nuestras opciones de grados dobles titulaciones ciclos formativos y más tener contamos con bolsa de prácticas Beck casi un campus a la última en instalaciones y servicios nuestra objetivo esto futuro estudien eh

Voz 4 00:42 Pasacalles Medieval del vientre paseos en camello exhibición de aves rapaces micro teatro visitas arqueológicas guiadas noches de La Bella Haifa en Cártama a la cultura andalusí paseando por las calles de nuestro genuino foco del veintiocho al treinta de septiembre novena edición noches de la calle Haifa organiza área de Cultura del Ayuntamiento de Cártama hace información en nuestras redes sociales y Cártama punto dos

Voz 2 01:08 lamento desde las más pequeños tengan su espacio donde jugar aprender y saña

Voz 5 01:12 disfruta de un treinta por ciento de descuento en el Espacio Joven de Merca mueble en Málaga Avenida los Vega

Voz 1 01:17 veintisiete Parque Comercial El Viso

Voz 6 01:20 te has enterado que Gal V y Málaga abierto sus puertas galo V y Málaga es el nuevo con

Voz 0656 01:26 Desiderio de vehículos industriales de Mercedes Benz difuso en Málaga doce mil metros cuadrados de instalaciones con servicio veinticuatro horas taller de mecánica carrocería zona de descanso y ofertas de apertura inigualables aprovecha porque solo este mes por motivo de la apertura si vas con tu camión mientras en el sorteo de un reloj Mercedes

Voz 1 01:41 a qué espera zanjar VI Málaga concesionario y taller oficial Mercedes Benz impuso en la provincia de Málaga polígono industrial Guadalhorce calle Malta diecisiete a al V y Málaga

Voz 7 01:51 punto com que color será tendencia esta temporada vestido que más echa de chaqueta de Queen o quizás abrigo de pela basta lo que se lleve en Málaga Factory lo tenemos todo para este otoño de treinta al setenta por ciento de descuento en las mejores marcas estilo este Faunia maleta tacto descuentos que dejar marca

Voz 8 02:12 Unión inmobiliario séptima Convención Nacional de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria abierta a todos los profesionales del sector inmobiliario los días veintisiete y veintiocho de septiembre en el Auditorio Edgar Neville de Málaga analizaremos los nuevos escenarios y las tendencias del sector más información e inscripciones en tres W punto Unió inmobiliaria punto eh

Voz 9 02:34 entonces contenta con las reformas de tu baño muy contenta gracias por recomendar e ingenioso lo dije mi piso

Voz 1 02:40 Piqué estupendo ingenio sur especialistas en construcción reformas de viviendas locales comerciales rehabilitación de edificios y es mucho más ingenioso

Voz 10 02:47 sur punto com la calidad nuestro compromiso

Voz 11 02:52 en Hoy por hoy

Voz 12 02:55 Málaga Esther Luque

Voz 14 03:02 destino Malaria digno la guía de turismo de la SER

Voz 9 03:05 ahora y como todos los jueves hacemos un repaso por las noticias más relevantes del sector turístico

Voz 2 03:11 co venidos a destino Málaga

Voz 9 03:15 la Diputación Provincial ha puesto en marcha el expediente para solicitar que el Caminito del Rey sea declarado Patrimonio de la Humanidad este enclave ha recibido en los últimos tres años más de un millón de visitantes de noventa nacionalidades diferentes Elías Bendodo es el presidente de la Diputación de Málaga

Voz 1 03:31 el modo de alguno

Voz 15 03:33 la madera merece conocimiento internacional prácticamente se ha recibido todos los premios nacionales e internacionales posible de arquitectura de paisajísticos

Voz 9 03:47 la Junta de Andalucía estima que el año turístico cerrará con un crecimiento de entre un uno y un uno coma cinco por ciento frente al once por ciento del año pasado el consejero de Turismo Francisco Javier Fernández ha reconocido que este ha sido un verano de altibajos para el turismo en Andalucía muy marcado con la caída del turismo internacional

Voz 0998 04:05 la Lucía teníamos previsto poner una progresión estadísticas unos resultado han sido menores porque comportamientos ya digo de julio sobre todo del turismo internacional ha sido más errático pero creo que en agosto por los niveles de ocupación que hemos tenido la cifra que conoceremos al final de este mes serán buena Gina hará ver que el verano se ha recuperado en parte

Voz 9 04:26 una delegación de Málaga integrada por representantes de la Autoridad Portuaria el Área de Turismo del Ayuntamiento de la capital Turismo y Planificación Costa del Sol Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía hay Cruceros Málaga participará en El secret Net el Encuentro Internacional sobre cruceros más importante del sector en el Mediterráneo que esta edición tendrá lugar en Lisboa entre los días diecinueve veinte de septiembre la delegación mantendrá reuniones es con las principales navieras durante las cuales actualizará la información sobre la infraestructura portuaria y las novedades el destino

Voz 11 05:00 de

Voz 9 05:05 yo hoy en destino Málaga les contamos que Málaga es una de las ciudades andaluzas que más intercambia casas en verano según un portal de internet de los usuarios que más se van de vacaciones esta forma económica son familias con niños y la estancia media es de una semana o diez días ya son casi dos mil las viviendas inscritas en estos portales en Málaga que conectan a sus usuarios de todo el mundo para facilitar y gestionar estos intercambios Lucía Castro es la responsable en España de la plataforma online intercambio casas inquieto guías

Voz 16 05:36 las gracias que es lo que está en auge en España es el país que más cada lista instala una de las ciudades que más acertada rayita puesto que tiene un gran atractivo turístico intercambió este lugar de manera totalmente gratuita es decir tú no pagas a nadie cuando tú aloja por eso que el intercambio estado totalmente colaborativo me viene lo de por me veo nosotros como plataforma intermediaria sí que cobramos dinero carece de dinero no se note de acceso a las casas sino que hay un seguro es una garantía detrás de ese dinero que sepa según datos feliz

Voz 9 06:14 ducto Nacional de Estadística una de cada tres familias españolas no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año este sistema abarata bastante el viaje

Voz 16 06:24 pues les hace una semana tía los usuarios son familias con hijos de prensa cinco ácimo te cinco años toda los malayos no sobre todo utiliza intercambio para irse a otras partes de España en los setenta y cinco por ciento veinticinco por ciento restante los países a los que más viaja a Portugal Francia e Italia

Voz 9 06:49 que antes de terminar María Ángeles Cervantes de ser Marbella Costa del Sol nos cuenta que Puerto Banús va a estar presente por primera vez en Mónaco ya show el principal evento de supere yates de Europa del veintiséis al veintiocho de septiembre

Voz 17 07:03 las tardes en Mónaco no sólo presentará las ventajas de enclave sino que hará de embajador del destino Marbella hice oferta gastronómica y de ocio el verano ha sido bueno en el Puerto Banús el consejero delegado de este enclave Juan Núñez ha destacado que agosto ha registrado una ocupación de entre el noventa y el cien por cien de embarcaciones de más de treinta metros de eslora ocupación que ha sido dentro el setenta y el ochenta y cinco por ciento en el caso de embarcaciones de menos de treinta metros de eslora Núñez ha manifestado que la seguridad ha mejorado haciéndose los incidentes en un treinta y seis por ciento en los meses de julio y agosto con respecto a los mismos meses del año anterior

Voz 18 07:39 ha habido una reducción notoria por ejemplo en lo que es la venta ilegal gracias también a la fuerte apoyo de del Ayuntamiento ya hay otro tipo de turismo que si bien se está reduciendo

Voz 17 07:53 estas acciones junto con la instalación prevista de las cámaras de seguridad en los próximos meses prevén aún más la reducción de estas incidencias ahora lo más inmediato es estar presente por primera vez en la Mónaco Yacht Show que se celebra del veintiséis al veintiocho de septiembre la semana que viene envuelve destino Málaga

Voz 14 08:11 destino Malaria digno la guía de turismo de la láser síguenos también en SER Málaga punto corren nuevos tiempos vamos a escucharnos Cadena SER

Voz 16 08:21 no

Voz 19 08:23 hay vida antes de la muerte esto tenemos un problema

Voz 16 08:28 no no no

Voz 19 08:30 no

Voz 1365 08:34 ciencia para todos en la SER que anunciamos hace un par de semanas que nuestros científicos profesores de la UMA investigadores divulgadores científicos iban a seguir este año con nosotros toda esta temporada hasta el verano sí aquí están bueno están al cincuenta por ciento Solamente Francis vía todo está hoy con nosotros buenas tardes Strauss buenas tardes que Enrique está en Santiago de Compostela ayer acompañó a la reina Sofía en la inauguración de la exposición alzheimer el camino de la memoria y camina en la memoria que tiene mucho de malagueño de aquí de la Tierra lo contaremos Illescas semana vamos a hablar de Alzheimer mañana se celebra se conmemora el Día Internacional del Alzheimer

Voz 20 09:17 los a contar desde el punto de vista científicos pero vamos a empezar con eso con esa visita de Enrique a Santiago de Compostela y esa exposición en qué consistía

Voz 21 09:28 aunque los malagueños pudimos disfrutar a principios de este año desde el veintiséis de enero hasta el veintiocho de marzo en el ámbito cultural de Corte Inglés en una exposición que se ha desarrollado en el marco de el los encuentros con la ciencia que organiza Enrique con otros compañeros la exposición Alzheimer camino de la memoria es un recorrido por esta enfermedad neurodegenerativa tanto desde el punto de vista ciento

Voz 0813 09:52 citó como del punto de vista humano del punto de vista científico de una serie de paneles elaborados por investigadores en esta enfermedad que muestran los aspectos clínico neurológicos el diagnóstico los efectos y los síntomas en los enfermos también algunos objetos que pertenecieron al Premio Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal

Voz 1907 10:11 detrás de esta exposición hay dos malagueños enseñan el Alzheimer al hilo del Camino de Santiago exactamente

Voz 0813 10:16 te he Antonio Ortiz que es periodista en el diario Suri y un fotógrafo que es bombero y que Aído ha sido bombero de rescate en varias ocasiones Alejandro vueltas hicieron el Camino de Santiago desde Málaga

Voz 1208 10:28 claro

Voz 0813 10:28 es decir tomaron el Camino Mozárabe después hicieron la Ruta de la Plata en su camino de Santiago fueron visitando diferentes asociaciones de Familiares de Enfermos de Alzheimer hicieron fotografías unos textos que han incluido en un libro el camino de la memoria y la exposición que ha organizado Enrique Viguera en el marco de los encuentros con la ciencia incluye está fotografías y los textos

Voz 22 10:52 de este periodista

Voz 0813 10:54 Antonio Ortiz es una exposición que en Santiago de Compostela está financiada por la Fundación Obra Social ABANCA que ha sido inaugurada ayer por la reina Sofía por el presidente de la Comuna Autónoma de Galicia Alberto Núñez Feijóo y por otras autoridades

Voz 1907 11:09 muy centrándonos en el Alzheimer Francis es la epidemia silenciosa del siglo XXI borra el pasado la vida todos los recuerdos el paciente dicen que padecer alzheimer es como si Muriedas dos veces dos veces verdad y además causa un gran impacto físico psicológico social económico los cuidadores la Familia la Sociedad General

Voz 23 11:30 qué es el Alzheimer o el Alzheimer

Voz 0813 11:33 te pasa algo parecido a lo que pasa con el cáncer realmente no podemos decir que sean enfermedad sino que es un conjunto de enfermedades no que se agrupan en el término común el alzhéimer afecta a unos cuarenta millones de personas en todo el mundo se estima que casi un millón de afectados hay en España es una enfermedad que afecta al cerebro encéfalo en nuestro encéfalo lo que tenemos dentro del cráneo hay unas ochenta y seis mil millones de neuronas el cerebro la parte más visible del cráneo sólo hay quince mil millones de neuronas el resto está fundamentalmente en el cerebelo las obras además tienen una célula que la alimentan que cuidan de que realicen bien su función les llaman célula filiales bien pues se produce un deterioro cognitivo en esta enfermedad que afecta tanto a la glía como a las propias neuronas las sustancias que son tóxicas para las neuronas que va muriendo generando una serie de síntomas en los pacientes que van perdiendo pues sus capacidades cognitivas superiores nuevamente se habla de dos tipos de Alzheimer el alzheimer precoz de inicio precoz antes de los sesenta y cinco años él de inicio tardío después de los sesenta y cinco años

Voz 1907 12:35 el Alzheimer se puede heredar en principio

Voz 0813 12:38 no hay algunos estudios que apuntan a que en muchos casos muy concretos ya te digo menos del uno por ciento de los caso y sobre todo más en mujeres que en hombres es una enfermedad que se hereda hay que tener mucho cuidado con esto los nuestros oyentes que tengan familiares con Alzheimer saben que quieren un poquito más de riesgo relativo de padecer la enfermedad pero es muy pequeño el incremento de riesgo no hay que preocuparse en principio no es que ser familiar de un enfermo de Alzheimer te vaya a garantizar que vayas a tener la enfermedad probablemente si la tienes no tenga nada que ver con la genética no eso lo que indica los estudios actualmente se han hecho estudios con parejas de gemelos parece que la genética tiene que influir porque evoluciona la enfermedad en esta pareja de gemelos de manera muy parecida pero aún así son estudios con muy pocas parejas de gemelos todavía no hay una evidencia aclara en este tipo de enfermos que tienen esta

Voz 22 13:28 la enfermedad de Alzheimer de origen

Voz 0813 13:30 familiar se han encontrado algunas mutaciones en el cromosoma veintiuno y en el cromosoma diecisiete están asociadas a dos proteínas una proteína que se llama precursora a lo idea está asociada a unos pequeñas proteínas unos péptido llamados beta amiloide es que ese sabe que se depositan como en placas cerca de las neuronas y lo vasos sanguíneos es que son tóxicas eran buenas y también se han observado mutaciones en el diecisiete en la síntesis de la proteína Tau Tau interviene en la formación del Ejército esqueleto dentro de la célula rígida que quieren con un esqueleto

Voz 24 14:04 todo por pequeños óvulos la proteína Tau rodea

Voz 0813 14:07 a este único tuvo los hice forman una serie de de agregación es si harán ovillos neuronal es alrededor de los nanotubos en los enfermos de Alzheimer aparece dentro de la propia

Voz 1907 14:18 es curioso cuando entrevistas a un oncólogo le preguntas por el origen del cáncer dicen es un misterio no se sabe en el Alzheimer igual se sabe cuál es el origen último de esta

Voz 0813 14:27 me dar con el al semen no sabemos cuál es el origen sabemos que obviamente lo lo que vemos en los pacientes de la hacemos una autopsia a su cerebro vemos que sus neurona que esos en los filiales que su vasos sanguíneos tienen estas placas beta amiloide es tienen estas acumulaciones de proteína TAU estos ovillos similares con lo que pero no sabemos si la causa es los beta amiloide una acumulación excesiva de mi tabloide o una acumulación excesiva de de proteína TAU au si es otra causa que lo provoca que como consecuencia aparecen lectoras efecto

Voz 1907 15:01 la pregunta del millón esto tiene cura

Voz 0813 15:04 por órgano por ahora no tenemos cura para el Alzheimer fundamentalmente porque no conocemos la causa última de la enfermedad pero sí tenemos tratamientos hay tratamientos farmacológicos que retrasan la evolución de la enfermedad por lo tanto muy importante ir al médico cuanto antes la detección precoz de esta enfermedad es clave ahora se está enfocando un poco la investigación hacia tratamientos que actúen sobre la proteína Tau pero realmente mientras no tengamos una investigación básica que determine cuál es la causa última de la enfermedad no podemos desarrollar tratamientos farmacológicos que vayan a la diana terapéutica tras la investigación en la que no estoy Francis y por supuesto la investigación es la clave

Voz 1907 15:40 Frances Viator ha sido un placer hoy escucharte era la Semana del Alzheimer teníamos que hacer está parada obligatoria dentro de quince días no volvemos a encontrar ya estará aquí Enrique seguiremos divulgando la ciencia desde Málaga

Voz 0813 15:52 exactamente es un placer como siempre

Voz 2 15:59 para el final te queda como siempre a esta hora tenemos nuestra cita para las

Voz 9 16:07 a medias con niños con un montón de actividades y recomendaciones de cara al fin de semana con Carlos Rodríguez ICO Mariví Morilla de la diversidad hola buenas tardes

Voz 25 16:18 hola buenas tardes muy buenas tardes íbamos a envía

Voz 9 16:21 Zara hablando buenos talleres infantiles gratis vida saludable en el Centro Comercial Rincón de la Victoria los va a impartir Víctor Mendicutti es el director de la mesa Málaga ex participante de Master Chef y estos talleres van a tener lugar este viernes y este sábado en horario de siete y media hay ocho y media de la tarde Víctor cuéntanos cómo van a ser los talleres

Voz 26 16:44 cada día vamos a utilizar una receta diferente entonces en el primer día vamos a hacer un pues como un pasito yogur yogur lo vamos a enriquecer un poquito con con vainilla vainilla pero bueno parar con fruta va con también con una galleta machacada ahí vamos a aprovechar para comentar en cada uno de los elementos que se van a usar pues los beneficios que tienen y cuáles son sus propiedades que otros usos suele puede que lo puede aplicar el segundo día pues la receta es un pues como una especie de rollitos de día llamar burrito es un burrito saludables que al final es una hoja haber hecho lugar rellena con grita con una salsa también de yogur

Voz 27 17:25 entiendo visto que la también es que los niños no digamos les les engancha un poco la cocina que después en su casa con su madre y padre de de Repsol Gas la receta no de mi de practicar

Voz 26 17:37 exactamente porque al final es un poco la lucha que tenemos aquí en la escuela con el ámbito infantil es de que realmente nuestro primer objetivo antes que centrarnos en lo que es la comida saludable centrarnos en su independencia es la cocina en cómo deben aplicar la cocina en su día a día entonces al final la la la comida saludable viene indirectamente aplicada a cuando tú a la enseña cómo deben comer en una dieta equilibrada cómo debe repartirse los digamos la las características de cada alimento durante la semana durante el día

Voz 1907 18:11 ese viernes y este sábado en el centro comercial Rosaleda a las siete y media y ocho y media de la tarde para niños de cinco a doce años y la inscripción bueno pues hay que llegar antes iba por orden de llegada Víctor gracias por atendernos un saludo de la SER

Voz 26 18:24 Nadal muchísimas gracias a vosotros soy gracias por por incentivar un poquito también en el más pequeño algo tan tan educativo y tan tan útil como como la cocina Hay la cocina y la comida saludar

Voz 9 18:37 ibamos con más planes para este fin de semana en Málaga y provincia empezamos con animación infantil y charlas para padres en la inauguración de la Escuela de inglés quizá más en el centro de Málaga

Voz 25 18:50 hoy mismo esta tarde de cinco y media ocho y media aquí sanas inaugura su nueva escuela de inglés para niños en Málaga que echa en la zona centro calle Fernández Fermín a número cuatro Ibon han preparado una jornada de puertas abiertas para toda la familia en la que habrá por un lado el charla sobre la metodología de la escuela para padres y madres para el niño fue merienda pinta cara

Voz 0813 19:10 luego Flecha manualidades una fiesta en la

Voz 25 19:12 que pueda existir todo y todo el que quiera

Voz 9 19:15 más actividades gratis para niños en Larios Centro en Málaga

Voz 27 19:18 serán mañana viernes y el sábado de veinte horas y edad recomendada más o menos hasta los doce años iban a hacer máscaras de cartón a modelar sus propias más de cartón para conseguir una forma de conejo de oso de Tigre y después la decorarán con pinturas pegatinas Si cintas de colores

Voz 25 19:35 nos vamos al Torcal de Antequera de noche exactamente la empresa senderos una aventura ha estado organizando durante todo el verano ruta nocturna por el Torcal y aquellos que todavía no la hayan disfrutado pues tienen una última oportunidad el sábado es una ruta con salida a las ocho de la tarde del parking del centro de visitantes cada acto iba dirigida pues sobre todo para adolescentes y adultos pero todo aquello un niño que echen acostumbrado a este tipo de actividades pueden acudir sin ningún problema las entradas a doce

Voz 9 20:03 también recomendamos una visita guiada para toda la familia al refugio del burrito en Fuente Piedra este sabe

Voz 27 20:09 Nos quedaba en el interior de la provincia porque Fuente Piedra el sábado de once a trece horas tenemos la visita guiada que que cada sábado de del mes organiza el refugio burrito Inc que se encarga de cuidar a burros que han sido maltratado abandonado darles cobijo bueno los peques podrán entrar en contacto con los animales participar en actividades cepillado podrán hacer habrá que le llaman

Voz 28 20:30 bueno eso examen es una una forma mucho la de conocer la actividad de este refugio

Voz 25 20:35 bueno la verdad que es una visera bastante bonita y terminamos con el Día de la Bicicleta dos mil dieciocho con niños sin familia

Voz 9 20:42 Málaga una fecha ya tradicional en Málaga

Voz 25 20:45 estamos en la edición número dieciséis será poses hoy domingo un paseo en bicicleta por por toda la ciudad los niños van a tener su su modalidad especial un recorrido más corto en el Día de la Bici que saldrá desde la facultad de Derecho en Teatinos a la diez cuarenta y cinco hora todo aquello que quieran participar deben estar a las diez y cuarto las inscripciones que son gratuitas pues se pueden recoger en el Corte Inglés de Málaga del centro comercial Bahía Málaga en el departamento de deporte

Voz 9 21:09 hay más planes todos ellos se pueden consultar como siempre decimos Dom

Voz 28 21:13 de la diversión puntocom estamos gracias Carlos Gracia Mariví ah sí

Voz 2 21:17 luego gracias hasta luego del PP pedir más pequeño en la semana que viene

Voz 29 21:30 les quieren ayudar contra la crisis información laboral gratuita para trabajadores y empresarios servicio gratuito de orientación e información jurídico Socio-laboral sin cita previa de nueve y media a una y media todos los días en la planta baja de la Ciudad de la Justicia no lo dude el Graduado Social siempre responde este es un mensaje del Colegio Oficial de graduados sociales de Málaga y Melilla

Voz 3 22:01 así con el otoño a la vuelta de la esquina seguro que vienen grandes ofertas en tecnología de la mano de Huarte buenos días Miguel Cachón director de Huarte en que nos traes hoy

Voz 16 22:09 buenos días Daniel tiene toda la razón en Huarte nos encantan los descuentos en esta ocasión hablaremos de una promoción en ordenadores portátiles y de sobremesa Intel

Voz 3 22:17 la que usamos muchísimo a los ordenadores en nuestro día a día así que tenemos mucha intriga por saber sobre qué irá esta promoción que más nos puedes contar sobre ella

Voz 16 22:24 por supuesto o los ordenadores son uno de los dispositivos que más utilizamos en nuestro día a día ya sean caza bueno trabajo desde Gürtel queremos que siempre desactualizado por ello te traemos el plan renueva de la mano de Intel con el que poder conseguir hasta cien euros de descuento en la compra de un ordenador con procesador Intel Core ya lo saben acércate a tu tiene aguante más cercana estaremos encantados de atender

Voz 3 22:42 creo que has convencido más de uno para que se acerque a una de nuestras tiendas ir renueve su ordenador gracias por todo a Miguel

Voz 16 22:48 muchas gracias a ti Daniel Nos vemos en corten

Voz 1 22:52 el único servicio técnico oficial de Juncker para Málaga ser vine evita problemas en tu calentador con nuestros contratos de mantenimiento Selene calle La Unión dieciséis Juncker Málaga punto com

Voz 30 23:02 a sus años pusimos las puertas en el cielo y ahora no

Voz 1 23:05 os ha llamado San Pedro para que le pongamos los armarios el sol

Voz 10 23:07 la cocina Tessa nueve cinco dos tres seis uno tres cuatro uno

Voz 1 23:11 antes esa punto com aunque no lo parezca

Voz 31 23:14 esa cafetera que habéis allí es mi coche le tengo tanto cariño pero me quita la ilusión

Voz 32 23:20 hay que aunque y Picoc Shen miedo Casio

Voz 9 23:28 Nieto ocasión cruce de Churriana

Voz 33 23:31 transparencia eficiencia calidad de suministro independencia energética reducción de costes sobrepasa los límites de tu imaginación con el programa kilowatio renovable de energía tú a gente en el mercado eléctrico frente a energía la forma más fácil de pasarte Albert informa T en kW renovable punto es

Voz 1 23:51 quiere saborear las mejores patatas fritas recién hechas al estilo tradicional y frutos secos recién fritos rozado en tu casa no pueden faltar en nuestra tienda de calle Sebastián Souvirón cinco y calle Calderería número dos

Voz 4 24:04 metro de Málaga celebra la Semana Europea de la Movilidad regalando un título de viaje deja tu vehículo estacionado en el aparcamiento existente junto al Palacio de los Deportes entre el diecisiete y el veintidós de septiembre y Metro de Málaga este obsequiará con un título de viaje con saldo para realizar dos viajes para ti para el resto de ocupantes del vehículo de siete y media de la mañana a las siete de la tarde en Metro de Málaga cerca de la Junta de Andalucía

Voz 34 24:29 ahora el marítima dentro de la increíble gira mundial de violín viajará a Málaga el veintitrés de septiembre con luces nunca visto aquí un sonido espectacular Domingo veintitrés de septiembre a las diez de la noche en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres Málaga imprenta de entradas en Ara Malikian punto com

Voz 1825 24:46 se dispone empatar el solomillo bien centrado en la barrera salteado de setas coloca las sferificaciones de patata marca la distancia emulsión ha con aceite de trufa prepara para el lance

Voz 35 24:57 viento hoy lunes

Voz 1825 25:00 magistral

Voz 12 25:02 cocina chaqueta y machacar aquí látigo

Voz 6 25:18 Axel mira grito y mejor desengrasan todo el mundo prueba

Voz 23 25:22 señoras y señores se reúne la Cámara de los balones

Voz 1208 25:29 bueno las dos menos cuarto de la tarde gran momento de radio en la Cadena Ser Andalucía Cadena SER Extremadura Radio Ceuta

Voz 2 25:36 por tanto Rocky como Manu

Voz 1208 25:38 Sánchez muy buenas tardes compañeros venga no sale

Voz 2 25:40 qué tal cómo estáis como bien del todo preparado

Voz 36 25:43 todo preparado hoy además hoy tenemos la Europa League y hoy tenemos hoy tenemos día grande hombre hoy hacía grande

Voz 1208 25:48 a ver Manu cuéntanos días para otro rival

Voz 24 25:51 Familia K Maristas europeos extracomunitario sustenta Campeones UEFA ilusionados hoy comienza Europa a lo grande hoy le llega el turno a los equipos andaluces Betis Sevilla Sevilla Betis uno por La Sexta y otro por la primera Hinault estoy hablando de Tele así que hoy el Sevilla juega en casa con el Standard de Lieja ni bueno ni es malo el estándar así que equipo más que hace aquí

Voz 9 26:18 para el pentacampeón

Voz 24 26:19 Betty Se da para Grecia al mismísimo estadio Giorgi es que arisca Kiss veremos a ver si no nos dan por la caverna de Platón y no tenemos que venir no con el Partenón hecho ruina Grecia tiene alguna cosa a su favor nosotros vamos con el único Dios verdadero pero ellos tienen muchísimos dio CC que en el Olimpo de los dioses que tú ley sea uno dicen que hay gente en Diputación más ente tienen metido ahí hasta ese midió hace tiene la criatura que nunca me imagino yo que él rezará a once midió habiendo doce con la carrera termina que tú le rezan cedió paquetes Soccer carne del coche ITA prever teórico de suspender practicó ligó la gran puta atril y que hay veremos a ver lo que pasa hoy en Grecia y en Sevilla echen cuentas recemos a todo lo reseñable porque esto griego tienen su peligro y lo griego han inventado muchas veces muchas cosas más que culo así que buena suerte a los equipos andaluces suerte por Sevilla suerte al Betis para que no tengamos que bordea himno o empatara hecho unos auténticos

Voz 37 27:21 Cristiano Ronaldo gran interpretación de

Voz 24 27:24 Chavela Vargas en su gran tema de la llorona queda hoy abierta la Cámara de los balones

Voz 38 27:33 Nos vamos nos vamos precisamente a Grecia ya tenemos al mi mi aquí estamos aquí está de moda una vueltecita por el por el pide Bannu que el prior del puerto de Atenas no el puerto de India que está más cerca que lo hace en carbono Ginebra de colores pero nosotros estamos en el puerto de Antena que es el Pirineo hemos dado un paseíto matinal hoy están tan caro e están formados Time llevo para atrás Choco Reggina no me lo pasa no la verdad que pueda Un paseo matinal demostrado la Acrópolis votando el barrio de placa en la plaza fin tac Man que son de hacían ante el formado por los megáfonos a Brufau Marifé estará entre los maestros lo han enseñado perfectamente y a abrir nuevamente para el hotel para la previa al equipo no están de esperando los protagonistas Manuel Ruiz de Lopera que ya viene como un bético más de a pie que viene aquí viene el partido perfectamente está muy preocupado al hombre porque dijo ayer Florencio que estaba algún local y entonces no hubiera hacer es no tuviera que el hombre baja con un maletín Gaza cada Florencio

Voz 2 28:34 allí como en aquella vale venga que

Voz 1208 28:38 lo que quedó todo pero para quitar el tema braguitas

Voz 39 28:43 por otro lado otro

Voz 1208 28:48 va a otro eh ha florecido no no

Voz 38 28:52 no no vale Manuel que está por aquí Manu Manu Sánchez

Voz 24 28:57 en el dos Manel encantado de que de que bueno de que usted viviendo helvético como un bético más eh cuente no porque entendemos que Grecia para usted está como en casa no una hombre me gracia

Voz 40 29:07 qué conocido esta mañana tome buena nota a esta señora vieja que sale vestida de negro con un pañuelo anunciando no es Danone de ellos no salgamos en una casa puerta quede vence prima de la de la lata de estas de chicharro de Asturias no se parece es la abuela del Olympiacos destacan anuncia Google yo lo los que tienen allí no la señora tiene tiene muchos años que estado contando que más son mucha gracia que fijarse bien ustedes compró el Partenón sobre plano

Voz 24 29:38 estaban en de la criatura

Voz 40 29:41 sobre plano como veis me compró aquello lo trituró no hay ya luego poses juntaba de mosquitos no con con todo eso filósofo no con Platón que lo conoce desde que era un platito de postre de Tito no desde que Manuel Ruiz de Lopera ella era vecino Serra también te pongo te pongo a Lorenzo Don Don Llorenç yo soy de poco luz

Voz 24 30:07 Don Lorenzo muy buena muy declaraciones para esta cita europea inamovible de hoy

Voz 41 30:13 no voy a valorar no voy a entrar a valorar

Voz 40 30:15 Art como es el rival preludio

Voz 41 30:18 no tenemos que ser prácticos

Voz 24 30:20 porque el campo está muy malo no te pongo lo que la jugadora no que me doce futbolistas en el campo

Voz 37 30:27 claro que el campo está muy mal M OTAN Grecia mandar Burgo que turf atando los palacios hasta tarde la verdad en breve me me on no ves cómo está la la altura del CP mucho me temo el argón la verdad es que el argumento me parece que indiscutible del campo está

Voz 24 30:47 el el don Lorenzo parece que ya los tiene que motivar pero parece nos han contado los compañeros deporte que ya están arreglando un poquito cortando

Voz 36 30:55 oye vaya a dicho Florenci un mil matinal

Voz 1208 31:00 la por aquí quizás Betty está totalmente en el grande hay una expectación tremenda Izar también el que fuera la sala Trujillo no

Voz 24 31:15 Don Don Alexis Trujillo pasó mucho somos todos oído en la Cámara predicciones para hoy

Voz 42 31:20 bueno nosotros tenemos que jugar con humildad y tenemos que poner toda la carne en las que nosotros no podemos negociar con el resultado se ha quedado ains Hall sin campo está mal pero viva tenemos que darle la vuelta a esta situación un equipo el cual no lo va a poner muy difícil pero somos el vende tenemos que dar la cara en este primer partido

Voz 24 31:47 pues nos vamos desde Grecia muchas gracias y mi porque lo abrazo fuerte juega también Sevilla tenemos al chulo han precisamente en el barrio de Nervión con Protagonistas desde la exacta

Voz 1208 31:58 hay del viejo Vangheluwe acepte la Lieja la del ocho la del grano duro pero para duro el panorama de domar con los Montero esperando cuidado eh que quieren destacar ya con el gran Pla con la victoria del Sevilla ojo gran presión para el hombre de las maracas doma todo tuyo

Voz 24 32:16 pues no solamente tenemos al chulo en Nervión sino que que creo que tenemos también enviado desde la mismísima China quiere entrar Reyes para valorar jornada europea

Voz 43 32:25 sí que hay hoy a ver el partido en China que ayer de madrugada hay la idea es que hemos quedado unos colegas para para comer juntos cuando esté viendo el fútbol no he estado en una tienda de Mundo Animal comprando otro de los bichos porque mi madre va a cocinar va a ser el menú para todos

Voz 24 32:44 el otro día habla de Llor salía la roto añade todavía no te no te entre

Voz 1208 32:47 a mí no yo no puedo pero ahora mismo no puedo no hay mucha gente que que me inapelable de hecho vamos a poner un mastín a los cuatro que esas pero mi madre va a hacer unas cucarachas en amarillo una una tiñó Zara jardinera que hacer de mi padre y muere eso dije te ponen viva pero lo bueno es la Zarza no solamente para la ahí papá papá ahí te gusta la tiñó a jardines

Voz 24 33:15 Antonio

Voz 1208 33:16 en una bolsita en ningún China en un en una tiqui comen aunque te pongas

Voz 37 33:23 se está acostumbrando pone la costa como te digo yo cuenta que dura

Voz 1208 33:29 es grande pero bueno vamos a ver este partido con con el estándar de Lebrija que un buen partido para para empezar esta Copa del Rey

Voz 24 33:37 sí

Voz 43 33:37 puede parecer esperemos que clases de la que se ve la cosa bien ABC y la gallinita que mental fallando redomado empiezan ya hace de la suya que he estado incluso a punto de ir al Parque de lo Príncipes y ahorcado hockey tres Fitness Arco tengo que hacer con los animales no se desesperen porque yo estoy claro que quiere ver

Voz 2 33:56 el cinco llevamos Manu cinco Manu digo que pasó allí no toca la pelota del Valencia está dejaba hasta la peluca

Voz 1208 34:07 no

Voz 2 34:08 pues le mandamos toda la suerte del mundo algo aquí por Sevilla el Betis se

Voz 24 34:12 desde la Cámara de los Balones pero el también les mandamos un mensaje a los que se hayan desplazado a Grecia cuidado con lo viaje que luego uno viene contando historias y anécdotas para hoy estrenamos en la Cámara de los Balones ser embuste

Voz 44 34:27 en la Cadena SER SER embusteros

Voz 24 34:31 más de un embuste que chapa para pegarse en la escapada Imad un embuste de viene contando para tratan bien así que abrimos una nueva sección de queremos que se cuenten la tuya cuenta la tuya

Voz 2 34:42 la la viaje a Malta de Don Bannu zanjó apadrina la sesión

Voz 37 34:47 abren el melón apadrinando una propia pero espero que los oyentes que no

Voz 24 34:51 Nos mandan eh esto fue viajó a Malta y bueno pues decidimos mi compadre Rafaelillo entrará darnos un Malta por cierto te te llevas años Turín sede camino crisol de cultura pero tiene todo el mundo Marta cara de Dos Hermanas y tener claro que el mar no avanzaba hay ni qué gran orden de dóberman hay hay por el mundo no me temo

Voz 45 35:09 Maza estamos de vacaciones en en los bajos de un hotel Hilton nada Erazo recogimos venga pues masaje El bueno el de la nos mete en nos meten a al más hacia mí me dice un señor hindú con un con el rasca aquí frente me dicen en un perfecto extranjero no Welsch que no quería que yo tuviera nada vamos digo no me quitaron el bañador no no voy a hacer en mi pueblo fuera me lo quito me tumbé boca abajo este señor con la mano la tenía rasposa como lenguado por la parte negra hice empieza echa mucho aceite musiquita de esta de existencia estropeada que cuando tú tan tu casa te ponen nervioso pero lo he

Voz 37 35:45 este relato que empieza esta calentar al Cabildo parrilla José Carrillo en la primera llegada cazo de Novillo en el nudo de globo pan claro yo no sabía cómo reacciona vestido de la Virgen de gloria con el rastrillo puesto que te pone no hay vestido de la bien derrota y mirando Badajoz la tabla Camatte además hay rostros yo no he salido extraordinarios mira ahora con la sí

Voz 45 36:15 ahí te algo segundo envite desde el tobillo otra vez a primera fue

Voz 37 36:20 con ya paradigma Bardot o me lo van a encontrar dentro del aeropuerto cuando tenga que quitarme te llena

Voz 39 36:27 ha traído a limpio

Voz 37 36:30 era un mecánico llega a Colón Gianni gráfica ha cambiado pero ya digo como la explicó hombre esto en inglés a la tercera que ya un poquito más y se me cuela dentro les faltó meterse de parda como Custo al agua se lo digo INE digo ya

Voz 45 36:50 no sólo no perdona según lo visto en Malta igual

Voz 39 37:00 me muy

Voz 37 37:03 era Le diez Rafael te tocan me dice a mí es mi amiga a la media hora

Voz 45 37:10 que y esperando que salieran a mí me escuchó por el spa

Voz 39 37:17 digo que no

Voz 45 37:19 dice que no me hombre es decir te lo digo no entra tú lo cuenta tu pueblo ahora tenemos camino de Huerta va a discutir si lo contamos Lobo o no lo loco

Voz 37 37:27 Pinto nadie ha entonces no cuenten no anécdotas los desplazamiento cuenten no lo que quiera lo aquí en su casa la cámara te lo va a ser embuste

Voz 1208 37:35 ceros

Voz 44 37:38 en la Cadena SER SER embusteros

Voz 1208 37:43 vamos a recordar por cierto la mecánica para que nos cuente nada Él es el tú guasa me suena cero seis dieciséis cero seis cero seis banda una invitación

Voz 40 37:53 seis cero nueve a dieciséis cero seis cero

Voz 45 37:58 aquí o el y mio quince dilo tú que yo dieciséis cero seis de los hay me voy a llamar

Voz 2 38:02 yo soy hicieron Rubén tampoco nada pues todo estaba arreglado eh vale vale vale bueno yo por cierto qué tal lo de Tu cara me suena eso no cuenten buscó la verdad

Voz 24 38:14 se sabe cuándo arranca de pero no he arrancado mal lote a ETA lo deja vamos

Voz 2 38:18 no lo buena que viene no viene os sí si lleva a Malta

Voz 37 38:23 no pero yo voy yo viene otro no me acuerdo veces lo me hubiera nacional María bonita eh

Voz 39 38:32 sí claro la lista hasta siempre mataron a

Voz 46 38:47 bueno

Voz 7 38:55 escuchan la Cadena Ser a través de sus emisoras en mal no lo para

Voz 31 38:59 esta esa cafetera que vais allí es mi coche le tengo tanto cariño pero me quita la ilusión

Voz 32 39:05 en Don Mendo queden aún veis ser Benzo Picoc Schengen tocarse

Voz 9 39:15 quieto ocasión cruce de Churriana frente hay que darle vida tu baño compro Proinsa descubre lo último

Voz 7 39:22 cerámica se grifería los diseños más espectaculares en sanitarios hidromasaje

Voz 9 39:26 mucho más mamparas a unas complementos todo lo que necesitas para renovar tu baño entre cinco punto es hay busca tu tienda más cercana

Voz 3 39:35 en su está en la terraza en verano verdad pero el resto del año ya