Hoy por Hoy Málaga (21/09/2018 - Tramo de 12:20 a 13:20)

Voz 0134 00:16 dos en una manifestación para reclamar un convenio colectivo digno una marcha que llegará

Voz 0134 00:24 Junta que es la administración responsable de la gestión de esta infraestructura que precisamente hoy cumple un año en funcionamiento

Voz 1915 00:32 el comité de empresa cifrado en un cien por cien el seguidor

Voz 0134 00:34 esto de la huelga este viernes que cierra dos semanas de movilizaciones la empresa ve injustificado el paro reitera su voluntad de diálogo el presidente de Ciudadanos Albert Rivera ha intervenido esta mañana en un desayuno informativo organizado por Europa Press en Huelva donde ha reiterado que la presidenta de la Junta Susana Díaz no ha cumplido el acuerdo que tenían ambas formaciones para poder celebrar elecciones antes de que salga la sentencia del caso

Voz 2 01:00 de los ERE no nos engañamos el calendario judicial está presente en las decisiones del Partido Socialista pues a nadie se le escapa que si la sentencia de los ERE pues estará al caer en los próximos meses que pueden ser una sentencia ya veremos qué decide el juez pero que pues una sentencia incluso condenatoria yo creo que el Partido Socialista de Andalucía después de treinta y siete años gobernando y con una sentencia a la vista pues ha decidido que es mejor no cumplir el acuerdo para ir antes a las selecciones de que caiga la sentencia judicial vamos a hablar claro

Voz 0134 01:27 aquí en Morón de la Frontera en Sevilla el Rey Felipe VI visita a la base aérea donde ha podido conocer las unidades punteras

Voz 0134 01:38 cito el aire español dotada con unos cuarenta de los modernos cazas Eurofighter un avión en el que el Rey ha practicado con el simulador de vuelo se lo contamos ampliado a partir de las dos y cinco de la tarde en tiempos de Hora catorce

Voz 7 02:30 hablando con Unicaja Banco en cualquiera de nuestras oficinas hoy informa T el Unicaja Banco punto es los deportes de nuestra comunidad

Voz 12 04:04 va aquí recibo toda clase de persona hace anunció acuerdo de banderas sin espacio de encuentra un programa de la Cadena SER Andalucía

Voz 1915 04:22 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 0545 05:06 por lo que hola qué tal buenas tardes doce veinticinco minutos del mediodía enseguida tendremos el debate municipal además estamos muy pendientes de la decisión que van a tomar los concejales del Ayuntamiento de Málaga Pomares Teresa Porras además del coordinador de Urbanismo cargador con el asunto de las acusaciones sobre injerencias políticas está está ahora a Teresa Porras ofreciendo una rueda de prensa enseguida vamos a saber algo estamos pendientes de eso y también en la tertulia les preguntaremos a los concejales de la Casona del Parque comenzó la castrenses

Voz 17 06:19 la decidir y hacer pública su decisión la Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Málaga que remita al Tribunal Supremo la causa por la que se investiga la alcaldesa popular de Marbella Ángeles Muñoz que es aforada por un presunto delito de falsedad documental el acta del pleno en el que se aprobó el plan urbanístico en dos mil nueve el Ministerio Público ha presentado ese recurso de apelación ante la decisión del Juzgado de Instrucción número tres de Marbella devolver a archivar las diligencias señala que tras las últimas testificales los indicios contra la región

Voz 1915 06:51 ahora que también es senadora sean acentuado

Voz 17 06:55 la Fiscalía de Málaga que finalmente archiva el caso Marina Bravo considera que la diputada provincial del Partido Popular no ha cometido delito alguno contratando con la empresa del hermano de su pareja Ignacio San Martín

Voz 19 07:07 si el Ministerio Público da carpetazo al asunto Marina Bravo que llegó a la Fiscalía de manos de ciudadanos sea investigado Se la diputada provincial del Partido Popular habría incurrido en un delito de tráfico de influencias por contratar en tres años servicios por valor de ciento noventa mil euros con la empresa tu Imagina propiedad de su cuñado donde además trabaja la pareja de Fuentes judiciales aseguran que la Fiscalía archiva el caso al determinar que no hay indicios de que los contratos con la empresa tú imagina fueran adjudicados por influencia de Marina Bravo un argumento que refuerza recordando que esta sociedad está trabajando con la Diputación de Málaga desde el año dos mil ocho en diversas áreas y servicios antes incluso de que Bravo fuera diputada provincial

Voz 17 07:47 en Málaga que se mantiene como la provincia andaluza con más agresiones al personal sanitario público sólo este verano han registrado un total de cuarenta y nueve episodios violentos en centros de salud y hospitales el Sindicato de Enfermería esparce ha vuelto a lanzar desde hoy una campaña de conciencia

Voz 1 08:03 nació y continúa grave la vecina de Marbella que

Voz 17 08:05 sufrió ayer quemaduras en el treinta por ciento de su cuerpo provocadas por su

Voz 20 08:09 a la mujer de cincuenta y nueve años está en la UCI del Virgen del Rocío de Sevilla el presunto agresor un hombre de sesenta y tres años se encuentra detenido

Voz 0545 08:22 y una cosa más un asunto que le hemos venido contando estos días la Junta finalmente ha rectificado volverá a abrir una tercera clase para niños de tres años en el colegio al tabaco de nueva mala hemos estado escuchando a los padres a las madres estos primeros días de clase verdad Isabela donde Guevara buenas tardes

Voz 0277 08:38 las tardes Esther tras las quejas de los padres la documentación presentada por la dirección del colegio y tras una reunión ayer con la delegada de Educación Patricia Alba y el responsable de planificación la Junta volverá a abrir en este colegio el colegio alta tabaco una tercera línea para niños de tres años Macarena Sánchez es la presidenta de la Ampa

Voz 22 08:59 ha sido tremendo porque los padres bueno llorando todos ver a emociones la directora la luego me me han ido al colegio la las detrás nos ha nos han recibido con un aplauso muy bueno en fin han sido ha sido la verdad que muy bonito y muy reconfortante porque han sido han sido unos días muy duro de mucha atención pensando que que finalmente pues sí que no hagan el aula pensando en los niños de la familia

Voz 1915 09:24 la Delegación de Educación asignará un nuevo profesor o profesora para esta clase de niños de tres años

Voz 24 09:36 eh

Voz 0545 09:38 Merca Málaga fomenta hábitos alimenticios saludables entre escolares en torno a mil alumnos y más de veinte centros de toda la provincia ya han formado parte de esta iniciativa

Voz 0434 09:47 nos lo cuenta Carmen Gallardo o la Carmen buenas tardes o la Guardia hace tres años que Mercamálaga creó el programa come bien crece fuerte

Voz 12 09:53 te para despertar en los menores a través de juegos

Voz 0434 09:56 talleres el interés por mantener una dieta equilibrada Carlos Sánchez Lafuente responsable del programa

Voz 25 10:02 realizan un recorrido por toda la instalación es el centro de lo que es Mercamálaga para que conozcan cuáles son la diferente manera de vender como producto de dónde vienen los producto cuál es el origen visita el mercado de de fruta hortalizas visitan el mercado de pescado marisco en en esos sitios hay una exposición de productos frescos todo ello ello Being sale explica contactan huelen hacen juegos

Voz 0133 10:32 Mercamálaga abierto el plazo de inscripción para los centros educativos que quieren llevar a sus alumnos de quinto y sexto de Primaria a visitar las instalaciones con la intención de fomentar en los menores unos buenos hábitos alimenticios lo centros interesados deben rellenar la solicitud a través de la página come bien crece fuerte punto com

Voz 1915 10:49 la red que ya de la provincia de Málaga le ofrece la información del tráfico

Voz 0133 10:55 a esta hora la capital malagueña presenta tráfico alto en la zona centro calles como Carretería Álamos su Atarazanas en el Muelle Heredia sentido oeste en las carreteras de la provincia no encontramos ninguna incidencia destacable en el niveles son fluidos

Voz 2 14:14 por qué le llamamos bebida si aún no la hemos pedido cuentas vidas le queda la amiga tú porque separados inscribe todo junto todos juntos escribe separado algunas preguntas no tienen respuesta por qué no tiene una UVI del uno al treinta meses

Voz 0545 16:07 el debate municipal de los viernes con Raúl Jiménez Partido Popular buenas tardes a Alejandro Carballo ciudadanos buenas tardes y buenas tardes Isabel Torralbo Málaga hora hola hola PSOE buenas tardes Eduardo Zorrilla Málaga para la gente buenas tardes muy buenas tardes cómo estamos bueno vamos a comenzar estamos pendientes esa rueda de prensa

Voz 0434 16:26 que están ofreciendo concejales el Ayuntamiento de Málaga en este caso creo que Teresa Porras hay cargador también Ipad como es los tres coordinador de Urbanismo José catador los dos concejales Pomares Porras están estudiando acudir a los tribunales por las acusaciones de injerencias políticas vertidas en la última comisión de investigación en Urbanismo eso sí Pomares Si Teresa Porras ya han dejado claro a esta semana que no van a dimitir que no piensan dimitir y además han contado con el respaldo de el alcalde Francisco de la Torre no se Raúl si finalmente se va a anunciar hoy que vayan a acudir a los tribunales

Voz 33 17:05 no sé no sé lo que van a contar sitio lo que se que van a aclarar van explicando explicando aclarando un poco porque creo que aquí hay una mala información también de alguna manera porque se están intentando mezclar varios tema mezclar el tema de que hay quién dice quién dijo que había siete mil expedientes caducado el urbanismo que ha votado que no es así

Voz 0434 17:24 uno puede ser sí

Voz 33 17:25 uno pero ni mucho menos siete mil mezclado con irregulares urbanística claro eso en toda España pues suena delito o cárcel todo eso y aquí a que hay que contar lo que es aquí es un caso donde se cesa a una jefa de servicio por pérdida de confianza con un caso concreto además bueno caso más llamativo pues mucha otros motivos pero uno de ellos villas de Arenal que hay que contar lo que Villarreal es es que de era de oficio esta jefa ordenó una inspección masiva en un barrio concreto de la ciudad prácticamente todos los vecinos de barrio fueron sancionados para demoler su vivienda y una sanción económica de hecho el año dos mil catorce mociones de Eduardo Zorrilla de María Gámez que la portavoz del Grupo Socialista pedían un trato especial a este caso individualizado para que sufrieron los caso por supuesto dentro de la legalidad evidentemente y así se se hizo un tratamiento individualizado es decir el mismo tratamiento que se puede hacer a otro barrio de Málaga que en este barrio no se fue con demás salgo recelo hasta el punto que un helicóptero fue sobrevolando el barrio para regular para detectar irregularidades que a lo mejor hay que hacerlo pero hágase por tanto en todo un momento quiero tener mira lo que sea aquí se está hablando de esa injerencia política es porque al nombrar este nuevo equipo en vez de sancionar a doscientas personas pues se sancionaron a menos de la mitad por tanto si hubiese injerencia política que nunca lo ha habido porque además ha demostrado en Andalucía ha sido para no sancionar a vecinos y eso es lo que quiero que quede claro que cuando aquí se hablan de irregularidad es para ayudar a los vecino ya hay una sentencia del Tribunal Superior de Andalucía que dice que tal y como se decretó lo de expedientes sancionadores fueron acorde a ley

Voz 34 19:05 bien decir que hombre yo creo que el señor Jiménez confunde algunos datos yo comprendo que el equipo de gobierno está bastante nervioso desde la última sesión de la Comisión de Urbanismo los técnicos de Alcaldía pues llevan bastantes días encerrado buscando y rebuscando datos actas de pleno y demás pero quizá a él como contárselo a alguno de los datos que le han dado porque nuestro grupo nunca nunca nunca presentó una moción con el tema de villas de la arena yo tengo una si quiere usted hoy creo pero el pondrá si merece la aclaración deja usted podrá leer las declaraciones yo no me deja habla perdón perdón en ninguna moción pero es una emoción presentada por el grupo socialista le repito nuestro grupo nunca presentó moción yo he dicho en ese debate Iker repito porque además es algo que consideramos así es que el equipo de gobierno pues nunca fue tan duro con lo con los grandes infractores urbanístico como lo era con los pequeños infractores pero eso es algo que se repite en este tema y en otros muchos temas nunca pedimos un trato de favor como sí que lo piden o si manifiestan los técnicos de Urbanismo que le pedían los responsables político las señora porra el señor Pomares textualmente que miraran para otro lado

Voz 33 20:29 sólo lo explica la señora obra que le impusiese

Voz 34 20:32 con cortapisas en un procedimiento porque no es que se pueda decir es que la señora Domingo de oficio empezó a sancionar a un mundo todo fue infractoras y fue a mover señora domingo de urbanismo la disciplina urbanística es para todo y tiene que aplicarse cuando se ven infracción que tuviera una fijación con unos infiere que era muy

Voz 20 20:53 decida la inflación de que lo que no se puede hacer

Voz 34 20:56 para otro lado cuando hay instalaciones lo todavía quién lo que pusieron de manifiesto es como se le ha dicho que mirarán para otro lado y como se les prohibió acudir a la obra o como se les dijo que no podían continuar el procedimiento si no se notificaba ante a la señora porra por correo electrónico que nunca habría el correo electrónico para así retrasar los procedimientos o como para tener que ir allí tienen que ir acompañados por el director del distrito un cargo de designación del Partido Popular que desde luego no está en el procedimiento legal en ningún caso que tengan

Voz 24 21:26 yo no me importa intentase breve pero bueno lo primero ahora es dejar bien claro que su grupo municipal jamás Se ha pedido mediante moción como se está comentando que se cometa ilegalidad algo

Voz 35 21:37 ya lo he dicho yo a lo que sí que es cierto

Voz 24 21:40 es que todas las afirmaciones realizadas comentaba o Raúl pues te lo lo podía haber ahorrado y la rueda de prensa en ocho días y el alcalde hubiese venido a la comisión de investigación de de Urbanismo ve el otro día tenía la oportunidad perfecta para poder contestar y aclara señora domingo era Señor Ingres incluso a las sesiones anteriores que había habido sin embargo ninguneó la comisión de investigación y no quiso asistir a ella para poner luz y se escudó detrás de el concejal de Urbanismo Francisco Marey del gerente de Urbanismo por tanto no vemos nos vimos obligados al grupo socialista a convocar un pleno extraordinario para tratar este tema todo esto que ahora dais rebuscando hasta que como bien dice están colgadas buscando aptas documentación reuniones agendas Portolas eso se podía haber quedado resuelto sin poder hubiese dado la cara en su momento además llamó poderosamente la atención y no son una llama bastante haya sido de las tres comisiones de investigación que se han celebrado a lo largo de esta legislatura tanto

Voz 1 22:41 me

Voz 24 22:44 precisamente en estos Urbanismo no tuvo una magnífica oportunidad Paco de la Torre dar la cara en ese momento yo sabía ahorrado todo hecho que ahora estáis tratando de justificar y además con con afirmaciones totalmente injustificable

Voz 20 22:57 sino yo creo recordar que cese no sólo a la jefa de departamento al jefe de servicio sino como cese jefe de sección jefe de negociado personas con su plaza conseguida e que además fueron a cada una remodelación que no ha cambiado nada porque después de la de dos mil catorce hemos seguido viendo expedientes sin tramitar caducado y demás porque estaba hasta el dos mil dieciséis después podría decir que todavía tengo una denuncia sin que tenga número de infracción con lo cual ni se ha tramitado tampoco si seguimos con los mismos problemas a pesar de haber cesado incluso a trabajadores que habían conseguido su plaza por concurso Emma se creó un equipo B bajo la jefa del departamento si está la diligencia tengo los porque bien pero pero pero en eso pero cuando se termina rehacer ese ese ese traspaso de funciones y lo devuelven un año y medio después han caducado todo el expediente que se crea un equipo B para que caduque porque es lo que pasó la serie de de expediente una vez que fueron al equipo que cuando se retornaron a la al departamento correspondiente que tenía que por ley haber tramitado eso

Voz 33 23:54 fin

Voz 20 23:56 entonces no me digas que no hay algo raro ahí bueno

Voz 0674 23:58 perdón ha hecho un resumen bastante bueno de lo que se dijo en la comisión de investigación en la última sesión de la comisión de investigación en nosotros evidentemente como presidente de esa comisión también la la obligación moral de poner eso hecho cuanto menos en conocimiento de la Fiscalía

Voz 17 24:16 nada de nosotros

Voz 0674 24:18 ni siquiera está acusando estamos de ninguna acusación simplemente que ante uno hecho que consideramos suficientemente grave como para ello lo ponemos en conocimiento del fiscal para que el fiscal habrá la investigación oportuna para para aclarar si es cierto ha podido al cliente

Voz 0434 24:33 la siguiente sesión de comisión de investigación Urbanismo cuando será cesado el primer martes de mes en enero el primer más desde el mes de octubre clave no sé ahora mismo quería será pero bueno creo que ideados no d'Octubre vale encantaría el partido Uriel toda la semana que viene juega veintisiete bueno seguiremos hablando de esto sin duda pero hoy también quería plantearos una noticia que además adelanta el el diario SUR el pliego para el concurso del CAC el Ayuntamiento de la capital que ha decidido endurecer de manera notable los requisitos para optar a la gestión del centro de arte contemporáneo de Málaga y el periódico ha tenido periódico suele ha tenido acceso al pliego de ese de esas condiciones voy a recordar algunas cosas de lo que ponen ese pliego el pleno por ejemplo el nuevo pliego reduce bueno recordemos que el Ayuntamiento debe encontrar con encontrar un gestor para el Málaga antes de finales de abril del próximo año que es cuando expira la prórroga de la concesión actual no el pliego reduce a la mitad el periodo de adjudicación ya que establece que el contrato tendrá una duración de cuatro años con una posible prórroga de otro ejercicio mientras que la adjudicación actual Sefer no por diez años con otro más de prórroga que en la actualidad está ejecutando que más dice este pliego bueno pues que además del CAP el la adjudicación el tendrá que asumir el adjudicatario tendrá que asumir también la gestión de las salas de la H por otro lado el contrato pasa del actual presupuesto de veintiocho coma sesenta y seis millones de euros para diez años a una previsión de doce coma noventa y siete millones para cinco ejercicio es decir la cantidad media anual del contrato baja también otra de las novedades se va a crear un comité de expertos no integrados en la mesa de contratación que deberán evaluar las propuestas expositivas presentadas por los candidatos y los candidatos que se presenten a la nueva licitación deberán acreditar su solvencia técnica mediante la presentación de un volumen anual de negocios etcétera etcétera con este nuevo pliego de condiciones que endurece el Ayuntamiento el equipo de Gobierno para el próximo concurso de Raúl yo te pregunto esto es una cláusula anti Fernando Francés lo que habéis hecho adelantamientos está rectificando asimismo

Voz 33 26:49 esto suena que está rectificando errores que ha podido cometer con

Voz 0434 26:51 la con el anterior contrato

Voz 33 26:54 evidentemente una adaptación a la nueva normativa que te hablan de los periodo de las distintas concesiones y contratos de ahí también la duración del contrato y sobre todo aprender de la experiencia con la mayor

Voz 0434 27:05 ha sido buena o mala como resultado

Voz 33 27:07 del CAC buena de elevó al que eso no y entonces por qué se va a acudir se parecen las condiciones Bolaño porque siendo unas en las lo que no sé es que lo del endurecimiento creo que es un matí

Voz 35 27:19 el bueno una canción no se mejora de alguna manera no es cómoda ni Dios

Voz 33 27:30 todo pues es prácticamente similar eh hay poca variación a coste anual que es como un museo municipal municipal es decir una galería es un cambio en el modelo de gestión pero puede ser muy similar a que tenía aquí porque no puede contra el mismo u otro eso la ley porque la creación de

Voz 0434 27:49 comité de expertos para controlar

Voz 0674 27:52 pero la ética

Voz 20 27:55 la ética que no ha cumplido en este en este periodo

Voz 0674 27:58 nosotros estamos la verdad que viendo lo que le que se publica estamos realmente satisfecho con este endurecimiento porque sí que creemos que el endurecimiento en el próximo pliego porque recoge muchas de las reivindicaciones que ciudadano de hecho ha venido haciendo durante todo este tiempo sea al final no ha bajado parece el presupuesto va muy poquito pero realmente está dando más servicio porque Se están añadió cuando otro otro hasta la fecha en que ante no no prestaba ese servicio el adjudicatario entonces nosotros creemos que se va en buena línea lo que pretendía ciudadano precisamente el comité de expertos que va a hacer el parte ese importante de la adjudicación creemos que garantiza en cierta forma esa esa objetividad hay esa y esa hace que nosotros siempre venimos defendiendo extremo que hay por otra parte vemos bastante positivo el ese giro que está dando sobre todo por hacer lo más abierto y que puedan venir gente bueno cuanto más sitio mejor

Voz 0434 28:55 más transparente este este pliego de condiciones la trasparencia empezando porque era Samuel

Voz 24 29:00 Dhanga leer el diario Sur nulas es que la ciencia si se quiere llama hecho transparencia pues si no tenemos conocimiento ni siempre Elio Ny nada sobre esta reacción con lo cual afortunadamente lo puede leer empresa

Voz 35 29:14 a España todo el mundo ser trágico eso sólo del porque yo lo pedía de julio a finales de junio se ha consagrado al Dios no creó peligro eso normalmente mejor vaya a El Aaiún

Voz 0434 29:31 critican asimismo en ahí las

Voz 24 29:33 da que que bastante modificaciones por lo que podemos leer en prensa no sólo Nos encantaría puede tener acceso al pibe además parece ser que estoy todavía no es el definitivo parece ser por lo que hemos podido leer en prensa no hay un dato dentro de de lo que hemos podido leer en prensa a mí también me llama la atención no porque como comenta levante a Fernando de jamás se les solicitó una solvencia económica sin embargo ahora se Biden cuatro millones de euros de solvencia económica yo me pregunto dos gatos hidráulicos por mi desconocimiento de cuantas empresas culturales pueden tener esa capacidad no

Voz 35 30:02 nosotros no no sé exactamente de cualquier sitio

Voz 24 30:11 no hay que no hecho comentando que me parezca más simplemente estoy poniendo manifiesto que no sabe yo nunca hay que ahora no sé

Voz 33 30:16 se pidió hace un años que ellos también

Voz 35 30:18 sí claro

Voz 24 30:21 deben tener hecho que a lo mejor puede incluso puede ser la misma persona que lo lleva ahora mismo Eduardo

Voz 34 30:25 hombre yo creo que es evidente que el Ayuntamiento de forma implícita está reconociendo que hasta ahora pues no había exigido una serie de requisitos que por otra parte les veníamos exigiendo desde los grupos de la oposición hace tiempo ya hace tiempo yo recuerdo

Voz 1 30:41 de ante de ser concejal

Voz 34 30:44 como Pedro Moreno insistía mucho en cuestiones que ahora se incluyen en el contrato no son matice o criterios subjetivos señor Jiménez hombre cuando se baja la cuantía del contrato

Voz 0674 30:57 no se exige solvencia

Voz 34 30:59 nica que abre no es decir cuando pagan lo mismo por más que vencía técnicas y una relación de los contratos de servicios prestados en los últimos años las personas contratadas los

Voz 0434 31:12 sí

Voz 34 31:13 ya antes no se hacía cuando se establece un control de un comité de expertos e incluso también un comité de compra hice empiezan a controlar las visitas algo con lo que recuerdo que incidía mucho nuestro concejal entonces Pedro Moreno Brenes hombre eso son diferencia sustancial

Voz 20 31:30 pero en adelante anterior entró rápidamente bueno primero

Voz 12 31:33 es decir que no es nuestro modelo para cómo se debía

Voz 20 31:36 dar un centro de arte contemporáneo una ciudad en Málaga vinculada ciudad pero bueno entendemos que te digo mejor algunas condiciones ahora bien no nos parece bien lo de la incluirla coraza porque además tampoco sabemos en qué condiciones nosotros íbamos pidiendo tiempo un laboratorio de arte para artista malagueño y aquí habla como no tengo el pliego porque se lo pedía Gemma el día treinta antes de irse de baja de maternidad no me lo quiso dar no puedo saber en qué términos establece que la Corchado funciona para los artistas malagueño luego por otro lado sacaba a hacer un concurso de actividades en el pan se relacionan y con este espacio de hacha no sé si es redundante y luego me gusta saber también se clausura de sociales de ejecución medioambientales que tampoco lo saben me hubiera gustado que no han dado el pliego para que nosotros pudiéramos aportar como yo sólo pedía la concejala pero no me lo dijo

Voz 33 32:19 si no no lo creo que esto está de acuerdo en una mejora yo creo que eso es lo que tenemos que ver todo es decir no lo mismo evidentemente Don contrato ahora tenemos que ir evolucionando y mejorando lo que escucho todo creo que en la línea de que no critica que el contrato sino que no tenemos ninguna

Voz 36 32:36 tenemos a porque tampoco lo tengo claro

Voz 35 32:40 todo el periódico veloz Limia línea de que estamos Line hay que sino también debate

Voz 0434 32:49 esta semana ciudadano se está distanciando de sus socios de investidura a marchas forzadas esta semana exigida al Partido Popular

Voz 0545 32:57 la rebaja de las plusvalías al mínimo

Voz 0434 32:59 GAL para aprobar las ordenanzas municipales ha sido su condición advierte a los populares los naranjas en el que el el el partido naranja que si no aceptan sus enmiendas no darán el visto bueno a las ordenanzas lo que en la práctica supondrá también el bloqueo de los presupuestos del Partido Popular en fin varias cosas Alejandro Carballo el alcaldesa extrañado mucho por este órdago lanzado por ciudadanos unos más porque ya Dabiz lanzaba un órdago con Limasa con Urbanismo vosotros decís que ya lo ha visto

Voz 0674 33:26 ha advirtido ya lo somos pero nosotros de hecho Sandro y empresa también enviamos un correo que además fue el dieciocho de julio me parece que fue a al concejal de Economía donde le habla modo de de esa solicitud en las ordenanzas fiscales y también añadió una serie de de propuesta para presupuesto pues ya sale a la ICS no os e incluimos bueno si tenemos lo email tenemos guasa mucha prueba que demuestra que julio nosotros ya hablamos con el equipo de gobierno de eso ya está ya está que lo hicieron público no sé no no no no devolvieron ni siquiera ni un mísero guasa para asentar el consenso con nosotros

Voz 0434 34:09 las ha producido varios desencuentros entre el Partido Popular y Ciudadanos sus socios estos tres últimos años Limasa Urbanismo ahora las plusvalías que no sé hasta qué punto pudiera desembocar en la ruptura del pacto alcanzado en dos mil quince consideró que es normal no de manual de primero de política esto de distanciarse del socio para marcar el

Voz 0674 34:28 pero no yo diría yo estoy viviendo aquí a Raúl que estás sintiendo oí no puede decir que somos nosotros los que estamos premeditadamente haciendo esto cuando habría que pregunta que fue ante luego la gallina porque cuando filma y tiene unos compromiso conciudadano lo va incumpliendo durante estos últimos meses sistemáticamente yo aún no te extrañe porque te puedo poner un ejemplo uno de ellos por ejemplo uno uno de ellos por ejemplo con Limasa otro de ellos por ejemplo con la Casa Invisible pero claro claro

Voz 33 34:57 sea no me he cumplido Limasa sanos no forzó hace aquí no es producir Aramón

Voz 35 35:01 yo decía hiló hiló cambiar poco pero de de ideas pero no nos contiene no acorde a casi invisible casi invisible se compromete también a a veces

Voz 0674 35:12 es una situación lo puedes echar gusta sí sí sí

Voz 0545 35:15 juego Polly yo quería meter me gusta mucho

Voz 0434 35:18 que el PSOE lo lleva mucho tiempo exigiendo eliminarlas

Voz 35 35:22 sí sobre el campo Jito la delantera

Voz 0434 35:26 desde Ciudadanos y además si se consigue finalmente el alcalde dice si el tanto se lo va a apuntar a ciudadanos a ustedes

Voz 24 35:36 a ver lo del tanto yo creo que aquí no es una cuestión de tanto ni ni no tanto es importante es que se llevan tres años trabajando del grupo socialista

Voz 35 35:43 para para que Málaga sea una ciudad varias ciudades por cierto con un montón de digamos no va pero valía de explica bien la cosa y Carme yo que algo sabe mucho con todo mira nadie queda libre de plusvalía llevamos trabajando

Voz 24 36:03 eso desde hace más de tres años hasta ahora ciudadano jamás ha apoyado a ninguna de nuestra iniciativa saludamos enormemente y que hayamos sobre la luz y finalmente lo apoyen y esperemos que entre tiene que supone lo consigamos

Voz 35 36:17 aquí en Málaga sea una ciudad rusa segundo caso que ya son déjame que te venga bien

Voz 34 36:26 pero todo el respeto a mi favor quito de de teatro pre electoral la además que estamos viendo el mismo teatro en la en el ámbito autonómico donde también se han distanciado del Gobierno cansados tenía hasta de manual de manual y que ha cambiado tampoco para que ahora lo que venían apoyando a dejen de apoyarlos me suena a las peleas aquella de bromas de Juanito Valderrama

Voz 20 36:47 sí claro yo han votado que sí a una plusvalía que incluso en este en podríamos decir que la mejoran ligeramente no lo suficiente no eliminan la convivencia no no son progresiva no tiene en cuenta la capacidad económica pero es así mejor a las del año pasado que votaron que sí pues Pablo los treinta segundos

Voz 0674 37:03 si tiene que responder ante II nosotros desde el principio de de que ensombrece Ayuntamiento ir Raúl el equipo bueno puede dar fe de ello hemos negociado ordenanza otra ordenanza rebaja de ese de ese

Voz 37 37:13 a esa plusvalía mortis causa

Voz 33 37:15 porque será dijo que había que hacerlo progresivamente para mantener el equilibrio presupuestario así lo hemos hecho pero llegamos al punto en el que tenemos que exigir eso porque yo creo que ya de justicia una vez que han pasado cuatro años de Raúl bueno cierto que enviaron un correo en julio con una batería de temas es uno de los temas I uno de los temas en la plusvalía el concejal Carlos Conde ha reconocido que no vio eso esa alcaldesa Dico alcalde ayer disco que fue el concejal que no vio pero que ayer se sabía así lo dice le escuchamos la la gira en palabras de alcalde lo en palabras de nadie segundo punto es de manual es evidente que ahora este amor que tenemos ciudadano hoy Partido Popular eran rompiendo la poco a poco

Voz 35 37:56 no yo personalmente el éxito de diez segundos realmente supere veo tiene algo de eso puesto que que nosotros no

Voz 17 38:08 los dos somos lo que no próximo encontramos hoy vosotros los que no nosotros

Voz 35 38:11 a negociar yo no sé quién alegado no sé quién está haciendo todo te decía aquí no hay más eso sí claro está haciendo lo que los si el equipo de gobierno mediador guiado así colilla si se puede no se puede estar a salvo aquí has él millones pero no vamos a dejar era antes de la lesión

Voz 21 45:33 el ponemos

Voz 0545 45:51 me lo puedo creer pero qué es esto la bolsa traído esta mañana una FRA escafandra que desee GER para que quiere

Voz 12 45:57 hola muy buenas la bola pretende usarla Esther a modo de armadura en la Casona del Parque porque se acercan las elecciones municipales nadie es capaz is alejan los corazones por decirlo finamente este es el sonido el ejemplo más gráfico de lo que se vive entre las paredes del Ayuntamiento los socios se disolución y lo que el alcalde tiene claro es que no quiere prescindir de sus más allegados concejales Teresa Porras y Francisco Pomares la oposición ya lo saben ha pedido su cese por el caso injerencias en Urbanismo

Voz 40 46:26 quería usted

Voz 12 46:29 Nos enfade regidor bueno el concejal Pomares ha dejado claro que él no piensa dimitir después de que dos ex jefes de Urbanismo lo hayan acusarla a él ya porras de presionarles política

Voz 1 46:38 Pomares como Said si era ha venido a ilusionar a los malagueños él no se lo plantea para nada

Voz 41 46:45 condena del PP meta tuvo

Voz 1 46:49 la conveniencia totalmente

Voz 3 46:50 el alcalde que te da confianza y el alcalde pero lo acreditan una lista electoral siempre dando bueno vuelvo a decir tú has cosa si quieren provocar cambios que daban en la jungla no queda donde tienen que provocar los cambios razonablemente plantear algo más que ilusionados los malagueño este tipo de estrategia política lo que no hacen lo más ilusión a la gente pierda la ilusión claro

Voz 1 47:10 vaya hombre

Voz 3 47:13 eso tendrá que costó viendo el nivel general del es una llamada a de tal nivel de estar moviendo en todo consiste pues Marisol esperemos que de alguna manera es cambiar un poco el intentar alusión al mundo de la política aunque vaya terminando pero con este tipo Atudem aligerar este tipo de estrategias pues todos mal no creo que la cúpula a la dignificación que tener a la que yo creo y en toda España

Voz 41 47:38 pero lo que condena gente viene de Mt todo

Voz 7 47:41 tengo que pedir perdón por una usted amparado así me gusta y tal yo no domina con conmigo mismo tengo corazón de juez

Voz 1 47:51 vengan ahora nada de nada juez

Voz 7 47:58 el corazón de madre Corazón de

Voz 12 48:01 bueno ya hemos escuchado al concejal de Urbanismo que lo que quiere es ilusionar a los malagueños se viene arriba incluso dice que le halaga que se metan con él y que lo que intentan es tapar su profesionalidad o algo así mire

Voz 3 48:11 practicamente que se ha convertido en un piropo crecida algo estás haciendo bien seguro cuando realmente la posición intenta de alguna manera tapar tu buena

Voz 7 48:21 como como un poco Pepe

Voz 1 48:24 te quita el mismo eso es como una canción de folclórica un poco no sabe tapar tu profesionalidad que el mundo contra él y ahora ella que lo ha sido todo pero eso lleva Cruz Humilladero sí Servicios Operativos playa estoy más cómoda dimitir Teresa Porras

Voz 42 48:39 no debo decir nada en ese aspecto yo en mi trabajo está ahí está refrendado por mi trabajo a pie de calle e ir donde seguiré trabajando en Emmys aspecto

Voz 1 48:53 así me gusta

Voz 7 48:53 tal

Voz 12 48:55 al corazón de madre corazón dejó cree bueno y por supuesto de la Torre no piensa separarse de sus inseparables ediles a menos

Voz 8 49:01 por ahora han actuado absolutamente de una manera aplicable incorrecta dentro de realidad hizo tirando una situación difícil que fue absolutamente

Voz 21 49:10 correcto hay para nada corazón de madre

Voz 12 49:14 bueno pues mientras en otra zona de la Casona del Parque se han vivido esta semana escenas propias

Voz 21 49:19 la guerra de los mundos