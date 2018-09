Hoy por Hoy Málaga (21/09/2018 - Tramo de 13:20 a 14:00)

Voz 1 00:00 dar las mejores patatas fritas recién hechas al estilo tradicional y frutos secos recién fritos forjados en casa no pueden faltar visita nos en nuestra tilda de calle Sebastián Souvirón cinco y calle Calderería número dos

Voz 7 01:38 usted hoy por hoy Málaga el fin de semana

Voz 8 01:50 Montse Martínez hola hola estoy cansada ya te veo pues tenemos una agenda bueno manejada

Voz 0376 01:58 cosas y entre medias la historia de la hija de un agricultor también una recomendación de arte de nuestro queridísimo José Mateos o sea que vamos a empezar tenemos tres recreaciones histórica una en Casarabonela dedicada a la Inquisición del siglo XVI con una decoración en mil pelas otra en la en Alameda que rememora la muerte del célebre bandolero el Tempranillo la quema de Algarrobo

Voz 1509 02:22 con la Guerra de la Independencia para

Voz 0376 02:25 los que lo escuchaba una pita al mediodía y así disfrutar de los productos de la zona

Voz 0564 02:29 Algarrobo snacks tienen ruta de tapas en La Viñuela la Feria de la pasa los amantes del pescado Rincón de la Victoria celebra la fiesta del boquerón victoriano con degustación gratuita música en vivo si ya tienes el estómago lleno puedes luego pasar por todo para un encuentro internacional de artista donde habrá danza poesía teatro muchísimas actividades para niños quién no le gustaría vivir la experiencia de volver a la prehistoria pues eran los dólmenes de Antequera habrá talleres de experimentación mañana y el domingo talleres de cerámica pintura rupestre comenzamos a preparar no las ferias de San Miguel también la ropa

Voz 0376 03:11 ya de San Miguel este fin de semana y Torremolinos hombre era el veranillo de San ganamos jugando todo

Voz 0564 03:16 en Istán tiene también la Tomillo haría de San Miguel qué qué ocurre en septiembre que ellos boxeo cuando está ya preparada

Voz 0376 03:23 estamos ya muy preparado porque además como tenemos visto Bartleby ya que no enseña a todas las cosas del campo de la aceituna que comienza a mi gente perfectamente era el de Bamako yo malagueño de Álora está previsto ni nada más ni nada menos que recojan así una denominación de origen de así hasta aceituna Loroña el bombardeo y historia de la hija de un agricultor Ballesta que en la traes hoy con Toñi Bravo

Voz 9 03:54 sí buenas tardes hola qué tal hola

Voz 0376 03:57 cuéntanos un poquito tú eres hija de agricultor no vosotros tenéis vuestra propia empresa no

Voz 10 04:03 pues si nosotros llevamos ya más de cuarenta años con la empresa no lo ubicamos en Alhaurín El Grande

Voz 9 04:07 eh sí es una unión que tenemos eh de diez tiene municipio y nosotros en particular no a los incas grande

Voz 0376 04:15 aquí no aquí recogemos

Voz 9 04:17 una de todo de toda la zona vale perfecto en todo lo de aquí de Alhaurín sino de todos los sitios

Voz 0376 04:22 el proceso de recolección como se le conoce ordeño creo no

Voz 9 04:27 el que si se le dice así es el nombre porque realmente lo que hace lo que hacemos lo que hace la agricultura es ordeñar el olivo es una un proceso manual en el cual se irá con cuidado para no bañarse las sitúan a esta una vez que no lleva no va cocinan caótica midia un proceso hacia los entonces todo golpes se en solo canta se echara un toldo o fecha para golpeada pues todo todo lo lo lo

Voz 0376 04:55 pero entonces la recogida como eh porque siempre ha revocado la pena más una vara no sea variado el Olías

Voz 10 05:02 pero eso más bien para otros otras variedades otra manera vidas la de algunas han teñido Lorenita puede ser así no no no

Voz 9 05:09 no puede serlo sin por eso porque es que es que todo el daño que sufre lo lo lo sé qué es lo que lleva después en de la tele eso es agua y sale entonces si hay un golpe si hay un arañazo en una tufo con la misma más que de Solaria todo eso lo canta lo lo viste la aceituna no entonces no puede no puede venir dañaba

Voz 10 05:30 por eso se echa en unos capaz les llamamos

Voz 9 05:33 nosotros que se cuelgan en la sobre el cuello y aquí para que no sufra mucho el golpe al cogerla de follaje pasa a la caja con cuidado ya nosotros aquí ya la estamos con todos la podemos al agricultor se les paga según el calibre que traiga se pasa por una primera máquina de clasificación y a nosotros la clase Láser una clásicas son mucho más exhaustiva en el cual la clasificamos las partimos directamente con la echan una salmuera madre que hicimos lo que la salmuera de de mantenimiento líquido de Gobierno que la que la consume la que se mantiene todo el año la aceituna eh no lleva ya te digo en ningún proceso químico entonces por eso hizo una lectura diferente tan natural porque es partida agua y sal ya está en máxima conservación que tiene el asalto

Voz 0376 06:19 Toñi Bravo ha sido un placer saludarte hoy en esta agenda que tenemos este fin de semana gracias Toñi hasta luego te lo digo ya seguimos con la agenda

Voz 11 06:28 adiós a la vez ya llega que se queda aquí que hay muchas cosas en Málaga hoy inaugura por ejemplo nueva exposición en la Alianza Francesa y Picasso recordaba el flamenco así se llama no

Voz 1509 06:39 sí sí hasta el veintiuno de diciembre esa muestra que reúne casi una veintena de dibujos del ilustrador argentino en Manuel Laffón sobre textos de lo que será hoy libro homónimo en el que el compañero periodista especializado en flamenco Francis Mármol reflexiona basándose en hechos reales sobre la relación de Picasso con el cante por la exposición desfilan grandes nombres del flamenco en Málaga como Juan Breva la Trini Pepita Oliva la bailaora Cuenca entre otros nos lo cuenta en Manuel Laffón

Voz 12 07:08 realmente Picasso y el flamenco son como una usa para contar historias de personas que son muy peculiares de esa esa Málaga flamenca de aquella época ella un poco lo que se cuenta no una pequeña esa pequeña anécdota con un poco de Sión tan basado en anécdotas reales tan seccionada toda la cuenca que un personaje muy muy peculiar que también etcétera me gustó mucho porque era una mujer una bailaora que se hizo muy famosa de sobretodo triunfó en Nueva York ello ella iba vestida de torero

Voz 13 07:42 el gasto tarde para casta te gusta Manolo García verdad fue ir pregunta Leiza así me gusta

Voz 1509 07:52 me encanta mañana Manolo García en Málaga a las nueve y media en el Auditorio Municipal el cantante catalán va a interpretar las canciones de su último disco geometría del Rayo así como los grandes éxitos de su carrera en solitario

Voz 14 08:05 tropas soviéticas pues voy tirando antes ya desde entonces digo bueno esta descansados llegan además sí sí bueno pues yo sigo de poco vamos por ahí no saludar a toda la provincia de Málaga a toda Andalucía vamos a dormir cero Málaga en este caso que acudimos tu al concierto decir que el que dependo más mágico más bonitas de la primera vez que Último de la fila llegó a La Malagueta que no recibieron con una explosión de cariñoso ellos nos quedamos sorprendidos de un grupo catalán en Málaga

Voz 1509 08:35 por cierto en la SER Málaga punto es pueden escuchar la entrevista completa Manolo García que nos habla de sus canciones del conflicto catalán a los graves problemas que tienen hoy en día los músicos con plataformas de Internet como Youtube ISM sitio entrevistas sin esta música Nos va también a venir muy bien para para hablar de la

Voz 15 08:54 próxima cita a lo mejor esta canción la escuchaba en la radio un niño niño hace muchos años

Voz 0376 09:00 si hace más de treinta años David Guerrero hoy se inaugura en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés una exposición con cuadros del niño pintor sí

Voz 1509 09:08 David tenía un futuro prometedor en el mundo de la pintura desapareció hace treinta y un años cuando salió de su casa en el barrio de Huelin su familia promovido esta exposición homenaje de medio centenar de diversos estilos en pastel dibujo óleo en los que se muestran de reproducciones de cómics o no

Voz 15 09:23 tú eres como Sylvester está Alony en

Voz 0376 09:26 Rocky o el Cristo de la Buena Muerte Antonia Guevara es su madre por esta tira p'alante

Voz 15 09:32 esto lo vea mucha gente que verá cómo como gusta de de las cosa de de un niño con chip lo que lo que ha hecho el pitillo

Voz 0376 09:42 este fin de semana en el Cervantes Florence Florentino Fernández José Mota y Santiago Segura yo no sé

Voz 1509 09:49 muy bien lo que van a hacer todo lo que va a contar es la mató en dos funciones iba a las seis y media y media de la noche que lo cuenten ellos

Voz 16 09:57 vamos a hacer risas por toda España bolsillo Sor somos falta falta de lo que se llama el espectáculo dos tontas y yo pues es el litro coral sí

Voz 8 10:14 Malikian Málaga

Voz 1432 10:16 si el violinista y su nuevo espectáculo la increíble gira mundial del violín un viaje al siglo XVII español con una cuidada escenografía hay un repertorio en el que viaja por todos los géneros musicales en el Auditorio Municipal de Málaga este domingo a las diez de la noche nuestro experto en arte

Voz 0376 10:32 CEO José Mateos hola Jose cuál es tu recomendación esta semana

Voz 17 10:36 bueno pues buena tarde la recomendación de museo este fin de semana es claramente ir al CAP de Málaga Abel la nueva posición de una más que se inaugura esta noche lo que no puedo dar referencia de porque hoy estoy aconsejando esto porque yo no he visto nunca una obra de indirecto nunca ha puesto en España no hay ninguna referencia en mi libro de arte contemporáneo porque muchacho tiene cuarenta año eso sí ya está con cuadro suyo en el en el MOMA de Nueva York es aún es un pelotazo en todo Estados Unidos ha expuesto en Londres puesto en París es el pintor de moda pertenencia colectivo LGTB Eden cierta manera lo representan su cuadro diez tan moderno tan moderno que no tenemos referencias que cosechó aconsejan día cabe porque este pintor lo estás rompiendo ahora mismo en en todos los todos

Voz 0376 11:23 según este hombre pinta realismo abstracto

Voz 17 11:26 en ambas pintas vea Lim son grandes cuadro con colores muy vivo imagen muy romántica muy saca de la literatura de la poesía el cuento historias no hace hace cuadro que yo creo que son lo gusto llevaba disfruta mucho que no va a gustar mucha mucho esta posición

Voz 0376 11:42 ya por todo a seguir volando a seguir disfrutando en el fin de semana es nuestro

Voz 18 12:02 eh

Voz 2 12:08 y estilos de vida tendencias glamour famoso

Voz 1432 12:16 áreas que me Cervantes hola hola muy buenas Isabel Ladrón de Guevara que continuó aquí conmigo presente la gran Jacqueline Campos

Voz 1509 12:24 es como Willy Fog tantos día viajando hoy están Bilbao hola Jacqueline qué tal buenas buenas tardes qué bien con la maleta hecha pues sí la verdad es la la llevó pegada la oye un día tienes que dar consejos

Voz 20 12:37 qué llevar en la maleta que si la maleta si no o de cómo hacer una maleta esto es pues sigues te lo cuento ya lo que he tenido mira yo he tenido que pasar por tres ciudades desde el lunes hasta el martes de la semana que viene por un evento dos tres

Voz 21 12:50 dos en Madrid aquí en Bilbao y luego ya vuelta mira un pantalón negro dos camisas blancas eso sí con mucho este delito e punta concitó un zapato bajo y una chaqueta de cuero con eso me estoy dando la vuelta a España han ves yo pueda para alguna noche alguna de especial nada especial ya está y con eso ya

Voz 0376 13:12 Black and White no blanquinegro que siempre queda bien

Voz 20 13:15 sí porque además éste yo luego te llevas un par de collar cito un par de pañuelos impar de pendiente hitos que es una abultada la maleta ella estaba buenísima

Voz 0376 13:22 bueno vamos a repasar un poquito todo lo que ha pasado esta semana en cuanto a mucho famoseo en fin tenemos lo último lo último son los Grammy Latino que ayer conocimos los aspirantes aquí en Málaga bueno la verdad es que Málaga vuelva a sonar en los Grammy latino este año y lo hace con Pablo Alborán Pablo López y Concerto Málaga que el año en la semana pasada y salieron a quienes se aquí en la SER contándonos una formación de música clásica la que ellos custodian mucho la la música de cámara verdad o a ver qué pasa no a ver si no traemos

Voz 22 13:56 algo a los Pablos a Pablo López y a Pablo Alborán

Voz 20 14:00 los estoy viendo a los dos este verano en EE

Voz 22 14:03 Carlyle a los de conserje fíjate no los no los no lo sabía no no había don Encina no no no

Voz 20 14:08 les escuchado bueno tienen una una

Voz 0376 14:10 tramitación principalmente aquí en Málaga lo vemos en el Colegio de Médicos no que es donde ellos tienen la programación más focalizada ahí pero bueno pero fíjate el salto

Voz 1509 14:21 hombre del calle Curtidores a la vez no pero bueno yo

Voz 0376 14:24 tiene ningún canal de Youtube tienen también un sello discográfico propio donde publica se mueve muy bien este examen trabajarse saben trabajasen en quince el quince de noviembre se sabrá lo que pasa son los premios en Las Vegas

Voz 1509 14:37 sí además creo que Pablo Alborán tiene más de una nominación Grabación del Año Álbum del Año Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional en fin hombre yo me relacione algún alguno de los premios alguno de los premios seguro

Voz 20 14:52 pero que que que llevamos digo que llevamos porque yo llama apuntó también

Voz 1509 14:55 algo no llevaremos hoy el que nos ha llevado nada estas semanas en Antonio Banderas en los Emmy bueno no se ha llevado el premio pero nadie la ha aplaudido igual que nunca mejor dicho nunca mejor como sabe cómo sabe bueno la verdad es que fue divertido verle aplaudir de esa manera estaba estaba claro

Voz 20 15:14 que no iban a entender por qué hacía si se me recordaban poco el otro día estuve viendo de nuevo otra vez los ocho apellidos catalanes cuando ese vasco se pone a dar palmas en el tablao en Sevilla claro son manera es son expresiones que quizás al estar fuera de ese Con texto habitual pues no lo entendían pero como ha sabido rentabilizar ese aplauso hombre no se llevó el premio pero desde luego sí que se llevó esa esa aureola marean maravilloso aureola que que que bueno que le rodean cualquier acción que ibas a decir Ángeles sí que comentado también fue el veto

Voz 0376 15:49 pido que llevaba su pareja de Kobe sí porque además

Voz 20 15:51 el vestido que llevaba el de Hilla él de otra de las actrices eran las dos únicas mujeres que llevaban diseño español era del pozo ir en el caso de Nicole Kidman era el Kim Bell era un Lorenzo Caprile eran vestido negro muy muy correcto yo creo que tanto él como ella iban muy correctos porque también se vio cada estropicio en esa alfombra roja impresionante Nico el Kindle llevaba un vestido negro de encaje muy Lorenzo Caprile a mí me gusto mucho ese vestido caben tu maleta o no pues ese si el que no era el que en el que no hubiera entrado en y cerrando en imponiendo poniéndome sentada encima en el de Penélope Cruz

Voz 0376 16:31 por qué llevaba todas las plumas del mundo mundial

Voz 20 16:33 el de el de Penélope Cruz es un Chanel Alta Costura que estaba lleno de plumas lleno de detalles que tú y que se han dedicado casi trescientas horas en confeccionar lo lo llaman de princesa cisne no claro no se estropee la pluma una cosa que las plumas esa es ese nervio que tenía la pluma como pero guasa

Voz 0376 16:56 digo oye nos vamos a Mónaco Jacqueline

Voz 20 16:59 sí vamos a Mónaco pero por qué porque se va a celebrar el Mónaco yates Show y allí va a estar presente Puerto Banús bueno estamos hablando del enclave náutico y de lujo más reconocido que tenemos en el sur del Mediterráneo por primera vez va a estar en esta feria en la en Mónaco Yacht Show va a ser un evento en el que vamos a ver ya desde Europa se va a celebrar la próxima semana entre el veintiséis y veintiocho de septiembre y esta fue un bueno un gran un pedazo de excusa para que Puerto Banús presentará esta acción de marketing y de comunicación y también hacer un poco repaso lo que había sido todo el año de esta feria hombre congrega a treinta y seis mil asistentes a quinientas ochenta empresas ciento veinticinco Yates espectaculares que semana exhibir Yates en primicia en fin yo creo que vamos a estar muy bien representados N en en este lugar yo no sé si os apetece veniros con

Voz 0376 17:55 yo me apunto al has del milagro es tener un yate tú sabes lo que nada tiene que limpiar Binyam barcos son muy sacrificado muy seco

Voz 1509 18:04 verdad todas nosotras que hemos tenido ya una experiencia yo creo que te ibas a cansar Esther de verdad no te lo recomiendo si verdad se nada ante nada bueno pues me algo muy llega el yate por un día a día que era como estoy claro está María Ángeles Saura lotería esta semana o no yo voy a echar hoy el Euromillones que de ciento treinta millones no hay pero es que yo de esas cosas ya estoy un poquito vaya rampas y simpáticas tranquila Jacqueline a bueno me quedo tras vestido de plumas no me lo pongo no no no no no no no no yo te hago yo te hago un fondo de armario tú no te pero cuales blanquinegro sí sí sí que sí que no pasa de moda bueno Un besito para los compañeros de Radio Bilbao ahora mismo se lo doy a todos Un besito puerta Dios

Voz 23 19:02 sí

Voz 8 24:16 la Cámara de los balones en treinta segundos a reírnos con Manu Sánchez Sánchez Ifrán Roquillos así que en un ratito y y también las noticias a las dos en punto y a las dos y cuarto la información local que pasen un buen fin de semana nosotros nos encontraremos a partir del lunes ya a las doce y veinticinco en la realización estuvo Ricardo Sánchez adiós

Voz 32 24:50 no

Voz 0376 24:52 sin

Voz 18 25:10 no la ha baño

Voz 0376 25:21 la Cámara de los Balones piel señor así

Voz 1309 25:25 señores gracias de verdad a los oyentes de la Cadena Ser en Andalucía Cadena SER Extremadura y Radio Ceuta que los han comunicado por muy diferentes vía cayese no pasaron francamente bien en grande con la Cámara de los balones con Manu Sánchez y con Fran Rome Quillo muy buenas tardes queridos compañeros va bueno vamos a como Manolo Aguilar si te parece antes de nada que convoque como tú bien el halcón maltés el halcón maltés

Voz 33 25:46 la señora que mi ska Marista griegos griegas belgas ceutí es caballa extremeños y delfines hoy es viernes no vamos a tirar a la calle in ya no comprobaban la jornada de ayer que no fue para tanto el infierno griego comparado con el infierno sevillano y es que una cosa El aire cito mediterráneo de la Grecia clásica y otra la ACA loza sevillana manita del Sevilla porque la caló es la Kahlo hay mucha gente que dice el calor lo que dice el calor porque no pasado caló en tu puta vida laca lo es la caló y aquí sabemos hasta como pelear contra ella mira que Ainhoa de esa insoportable que no sabe uno cómo ponerse una huerta la otra huerta para otro te ducha con agua fría te arrancar pijama y al final resulta que la solución expone alarmó a los pie Intrum fresquitos más bueno en tu casa así que tiré a la calle porque la calor del membrillo todavía está por aquí y mira que yo ahora estoy poniéndome al día en esto del fútbol deporte él niño a darme cuenta que las cosas han cambiado bastante evitó con los profesionales ya no dicen eso que decíamos en las calle eso de que yo puntera hace y rajatabla no vale que el balón tomate jugaba con fuera Holcim fuera que combine que que no combinaba de cien premium supone pero nunca que digan Poquetino Ronaldo no combina un suponga la marihuana

Voz 1005 27:05 como vale todo eso de que se que

Voz 33 27:08 ponía de portero el último en tocar el larguero cuando la vía que por supuesto cuando no lo había había que había Cio harta o navía CIO arte es verdad ileso dependía de lo que era portero que aquí queremos que hace ponga reportero El ronquido iba a tu dejamos la portería bastante más cortas señores por ahí aquí fue por donde entró la civilización de África toda Europa todavía resuenan ecos del África negra cuando hablan los nuestra por la calle Mara antes vamos a Moncada la huella marchan de vamos a Moncada

Voz 1005 27:37 a Hart a tu madre poner cero plato

Voz 33 27:40 está en el labio daba hoy Tegasa harto en tu patio en pelota pegando te cazo como si fuera del encuesta de J I de así aprovechemos todavía el veranillo del membrillo tiremos a la calle porqué

Voz 34 27:51 viene bien me del IBI Libby

Voz 33 27:53 la vida loca queda convocada la cámara

Voz 1005 27:56 todos los balones

Voz 1309 27:59 eh qué categoría vamos

Voz 1005 28:03 a mí me decía

Voz 35 28:05 Helvetia Helvetia ha hecho del Vía este estoy seguro seguro seguro de ningún tipo de problema con todos los miedo que tenía Florenci turbulencia estar de título para allá pues nada quizá no pasa absolutamente nada ha llegado al Betis o al verlo está a punto de hacerlo y en la que me dime dime dime

Voz 33 28:25 es como el Logan porque todo un seguro generoso viva Helvetia aunque pierda iba en el PP sí que no hay problema que afronta

Voz 2 28:32 hay una gran preocupación contiene una gran preocupación

Voz 1309 28:34 pese a la goleada Glee ayer en Sevilla

Voz 35 28:37 Louis percibían te acusando ya

Voz 33 28:39 sí porque aunque la goleada fue indiscutible y todo paradita no bonitas algún manotazo sobre la mesa de su competición pero fama on poquito Don PP preocupado con el problema de brazos

Voz 35 28:50 sí porque no hay normal Escudero mercado ya ahora este chico Amadou Easy Jet que esta mañana me da un paseíto por lo bajo del estadio y cuanto pudo estar Rey

Voz 1005 29:03 San Fernando con los brazos Cayo Lara que tiene coja Boné

Voz 35 29:07 ya está bien la gallina e hice entera de las maracas de lo deben llegue y al final acabé diciendo de bomberos viene parece ronquidos de que tenía allí pero tiene peligro como en un atentado e que tiene que enterar entrenador no pero bueno ahí estamos me han propuesto esta mañana un director de cine para para rodar una película en El Vestuario del Sevilla por lo visto va a hacer yo creo que en atención al titulo que él quiere ponerle la película un pelotazo como quiere ponerle los chicos del codo

Voz 1005 29:44 bueno hay que seguir dándole de comer a Bélgica ya el vacío Costa Cózar a Chelo vamos como yo que me permite que lo hemos dicho también lo tenemos ya con nosotros y muy buena

Voz 1185 29:56 buenas tardes un saludo a todos y una plazoleta que tengo aquí enfrente une viene porque solas pero vamos vamos está haciendo vivo oye hablar un poquito ver Cádiz

Voz 34 30:10 el Cádiz en lo que te dé la gana

Voz 1185 30:15 no yo eso he sido socio una más de los Ángeles de la noche porque padre sería de se necesita dos de asistencias Lloll zumos al caddie no lo sigo él ven ahí sí que me sigue a mí pero me entiendes

Voz 33 30:31 pero bueno con Álvaro el ha decidio yo que tú muere como entrenador

Voz 1185 30:35 hombres con Álvaro Cervera modelos yo lo que pasa es que una persona poquito pesimista es de campo o sea en la rueda de prensa dice de los siguientes tres partir de daremos pueda ganar aún no nos podemos Blaco nunca en todos los dientes entiendes uno de los fichajes que me ha traído el presidente no me va a haber ninguno quiere joven fin de semana

Voz 10 30:56 bueno claro

Voz 36 30:59 yo

Voz 1185 31:00 que Álvaro Álvaro Cervera haber resucitado promociona los ocho días de oro de El Corte Inglés determinan la gente comprando en el rito

Voz 33 31:07 claro dije Don Quijote Don Lady Di Bea quería Maze conexión con zona de puerto de mar porque está viendo muchas noticias relacionadas con el tema de Marino encontraba una a una señora una una tortuga la vajilla que están viendo cómo ha terminado esta hizo ve que

Voz 37 31:25 el que no existe Paco hay que animarse para buscar la valla que has por las

Voz 10 31:37 excusa de Kelati viva pues había ido al médico de la preguntado que insisto no no lo he una todo niño una tortuga a niños de reo

Voz 37 31:47 sí ella mami por donde vamos a conocer los biberones exclama

Voz 10 31:54 es una

Voz 1005 31:56 dos

Voz 37 32:00 y como diga que tú todo por humedad

Voz 10 32:08 el pívot a la Guardia Civil

Voz 1005 32:11 yo creo que está tirando mucho al mar y algo tiene que está a mí lo del calentamiento lo del calentamiento global tiene que ahora

Voz 10 32:19 otro día a raíz de lo que va a mover dermatólogo del caballo de Pippi

Voz 35 32:30 el caballo de Pippi

Voz 10 32:32 pero luego ha dimitido y se ve desde que la abrasado a la niña

Voz 33 32:38 no sabe todavía de dónde le viene luego

Voz 10 32:40 de dónde viene el Capitán Garfio el primero que tuvo la etapa aparca minusválido dormido

Voz 33 32:46 Libby tenemos tenemos que algo está pasando en nuestros mal porque hoy la tortuga pero hace poco vimos un delfín en gran Tevenet que hacía en la Bretaña francesa un delfín que tenía o intentaba tener sexo con lo con los bañistas sí sí sí yo no tenía pareja natural Delfina hice rozaba le gustaba lo Rosendo tenemos hoy aquí tenemos al delfín hoy tener protagonizan la Cámara de los Balones dicen por allí que se llama Safar pero yo creo que lo podemos llamar mojones

Voz 1005 33:21 y entonces claro delfín muy buenas tardes Manu para esta noche pues bueno habría

Voz 33 33:33 los micros de la SER para que los ella

Voz 1005 33:35 tanto Villamañán Bangkok Times ya loco dando hoy buscando ahora la tierra no voy mal King bueno cuentan que que esto de no sabían que me llamó a mí ya que yo tengo maletita que no me llego que buscan la aquí no me puedo traer la Pablo y ponen en Rumanía supongo de no vida

Voz 33 34:05 viví aclara pues esto no pasa por ejemplo en caso no no fatal que tampoco ninguna pescadilla fíjate a mi estabilidad de morder

Voz 1005 34:12 la cumbre era yo entendemos que Apple ha cundido el pánico está la playa desierta eh competencias pero se llama Felipe Felipe flipando con mira que cada año otra en la cual se acaben serbo Valiño nómina la gente que viene a buscarme otra etapa antigua a España que estás buscando aquí a pie de playa están buscando piso España hace también pues ya lo saben bien

Voz 10 34:51 me pasaron a mí una foto con el tema del plazo de una calderilla en un boli y me creí que era de punta fina me creí pues mi madre quiera desalentadoras

Voz 1005 34:59 no no

Voz 33 35:00 sí y estoy hablando de Álvaro Cervera tenía

Voz 10 35:03 de momento no hay un problema con el temas de hombre pese imitan máximo pero él se cree que está en vez de la Liga Santander hecha vive una obsesión con conseguir cincuenta puntos y eso me recuerda a mí cuando tu quitaba el álbum de acuerdo a cupo

Voz 33 35:19 he dado un antiguo

Voz 10 35:21 de que era que tu madre demandaba vi pueblos avisó del puchero era un enfade la alegría de los tres garbanzos lo que decía tu madre excusa me de enero que cedemos actores punto para pegarle algún tú llegaba avalar con cincuenta páginas ya traía Espinar soy un poco lo que te daba cuando era una de tuyo pues a la obsesión que tiene cien conseguido cincuenta puntos al Celta tiene las

Voz 1005 35:53 no

Voz 36 35:56 estamos en bañándose bañando

Voz 1005 36:00 no

Voz 10 36:01 es decir fíjate prevista que para que sea yo te doy una cosa cada vez que hay un cambio eh le pide dinero de ganancia al cuarto árbitro me parece a mí que les

Voz 33 36:13 mucho me Tucker Tucker de puertos de mar de ahora que han descubierto una nueva especie de de pese que se derriten que son por lo visto una especie que hasta ahora no había sido vista por el ser humano pero que al salía al contacto la superficie no hay presión hice de veinte llama Pescara con Opel baboso

Voz 10 36:30 dedica hemos puesto dormí colapso

Voz 33 36:34 es salir ir del tirón

Voz 10 36:36 se acrediten lo sin y seguí yo esto que es quizás uno no te preocupe no lo vaya Esprit apuren hace mella

Voz 33 36:47 a Libby estamos en viernes en viernes tuyo estamos en en San viernes de Libby y me parece que es buen momento para que nos vayamos ya con tu

Voz 34 36:54 cíclica semanal desde la Santa Sede aquí lo tienen

Voz 33 36:58 Su Santidad el Lippi

Voz 38 37:00 a mí humano

Voz 33 37:03 que lo vale

Voz 39 37:05 con el

Voz 38 37:08 es la hora del Angelus con dos minutos de delante

Voz 40 37:22 yo

Voz 1185 37:24 yo me he Manu

Voz 34 37:25 Libby me hoy vamos a hablar de un problema que te ha afectado de manera grave

Voz 1185 37:30 sí que me han llegado me está llegando los temas de materiales para niños e del colegio dice una cosa yo no sé si el niño va rehabilitar la que actúa yo no he visto más cosas más caras que me cuesta ciento veinte euros de materiales

Voz 10 37:44 ahí metidos todos vamos

Voz 1185 37:48 va a estar marcado porque tengo que terminar somos más metidos desgaste de paz

Voz 41 37:57 de paz lo primero que yo escucho

Voz 1185 37:59 a milita vivís una cosa yo yo ha hablado ya con él en niño es polvo pero el niño con un martillo de obras no saca los

Voz 33 38:09 yo lo conoce el niño arrastra los pies y te meten un sobrecargo libio algo vez

Voz 1185 38:14 claro lo que pasa es que si coger peso en vez de buen número en la camiseta de va a poner una tara furgoneta

Voz 10 38:22 no hubiese sido más grande yo voy como el padre de mano no se vaya creía está vida aguantó el cuarteto yo una vez Defourny para que me sacaban

Voz 37 38:38 para Marta cómo era emular a falta

Voz 10 38:41 me he enterado de ella yo no vengo va usted sacrificios sin guardar Buján yo no soy yo no se vio mucho sacrificio

Voz 1005 38:52 de dónde no bien me que viene viernes de Libby abrazo

