Hoy por Hoy Málaga (24/09/2018 - Tramo de 12:20 a 13:20)

Voz 0648 00:12 buenas tardes Numancia noticias de Andalucía la SER la nueva ley de igualdad garantizar la subida de las pensiones no contributivas conforme al IPC son las pensiones más bajas que reciben casi ciento siete mil andaluces y andaluzas en su mayoría mujeres Un avance legal que aprobará el Parlamento andaluz este miércoles que valoraba esta misma mañana la consejera de Asuntos Sociales María José Sánchez Rubio

Voz 4 00:30 con la nueva ley que además va a garantizar el incremento del IPC en las pensiones no contributivas para hacer justicia con tantísimas mujeres trabajando en su casa trabajando en el campo trabajando donde podía no cotizaron nunca y que finalmente se han encontrado sin desasistido

Voz 0648 00:50 la presidenta de la Junta Suzanne vía preside en Puerto Real Cádiz la inauguración del curso universitario en el que están matriculados doscientos cuarenta mil alumnos en las diez universidades públicas cuando tras más de noventa mil se benefician ya de las bonificaciones a la matricula por las asignaturas que hayan aprobado el curso anterior y el padre de nacionalidad estadounidense detenido como pero

Voz 5 01:08 junto autor de un delito de sustracción de menores tras haberse llevado

Voz 0648 01:11 o de sus hijos de dieciséis y nueve años que vivían con su madre en La Carolina Jaén tenía denuncias previas por violencia machista y una orden de alejamiento que quebranto y la directora del Hoy por Hoy Pepa Bueno recoge a esta hora en San Fernando Cádiz el premio Cortes Real Isla de León a los valores constitucionales por su defensa de la igualdad real más noticia de Andalucía en Hora catorce a partir de dos y cinco de la tarde

Voz 14 04:46 en Hoy por hoy

Voz 12 04:49 en Málaga

Voz 0545 04:54 hola qué tal buenas tardes doce y veinticinco minutos del mediodía comenzamos la semana lo hacemos repasando la actualidad de la mañana como siempre en esta primera parte del programa Se va a prohibir en Málaga capital la publicidad sexista el ayuntamiento creará una mesa para abordar la prostitución aunque el equipo de gobierno ha rechazado la enmienda del PSOE para prohibir esta actividad en la totalidad de las calles de la ciudad y en cuanto a la publicidad que decimos estará prohibida en la ciudad de Málaga la publicidad sexista eso por un lado estamos pendiente también de un multitudinario altercado lo que se ha producido este feed se produjo este fin de semana en el centro histórico de la capital

Voz 15 05:32 también de Málaga esta mañana ha entonado el mea culpa acabó recordemos con cinco detenidos y cuatro policías heridos arrancamos

Voz 16 05:48 Ana Tere Vázquez buenas tardes hola buenas tardes el Ayuntamiento de Málaga entona el mea culpa tras el multitudinario altercado de este fin de semana en el centro histórico que acabo con cinco arrestados cuatro policías heridos el Consistorio reconoce que no había previsto un dispositivo concreto ante el evento ciclista de MX porque no se esperaba reacciones

Voz 0793 06:09 Nieves hacia así es entorno a nueve mil doscientas personas asistieron a ese evento deportivo de bicicletas nueve mil doscientas el Ayuntamiento dice que nada hace indicar que los asistentes fueran violentos cerca de doscientas personas se encontraban en la plaza San Francisco la madrugada del domingo de copas cuando se produjo el incidente más grave el otro fue la plaza de los Mártires los vecinos llamaron a los agentes porque había mucho ruido no podían dormir estas personas estaban en la calle junto a los bares pero al llegar sin mediar palabra según el concejal de Seguridad empezaron a lanzarles cosas a la policía el hecho es que Cortés dice bueno que para otros eventos Se tendrá en cuenta

Voz 0825 09:16 el Ayuntamiento ha anunciado esta mañana que va a crear una mesa para abordar la prostitución aunque el equipo de gobierno ha rechazado la enmienda del Partido Socialista para prohibir esta actividad en la totalidad de las calles de la ciudad

Voz 1880 09:28 pues sí en cuanto se publicó en el BOJA en el Boletín Oficial de la Provincia queremos decir de Málaga quedará prohibida esa publicidad con imágenes vejatorias de la mujer en función de la modificación de la ordenanza de Convivencia que ha salido hoy aprobada en la Comisión de Economía del Ayuntamiento de Málaga hay que decir eso sí que la imagen de la avioneta que hemos visto sobrevolar las playas de la ciudad esta durante todo el verano el haciendo pues bueno haciendo referencia un club de alterne no podrá ser prohibida porque nos informan desde el Ayuntamiento que tras consultar con los con los servicios jurídicos el les dicen que al no despegar ni aterrizar la avioneta en Málaga no se puede prohibir merced a esta norma que acaba hoy de quedar incluida la ordenanza de convivencia no obstante el Ayuntamiento de Málaga le va a preguntar al Ayuntamiento de Bell es si existe algún tipo de prohibición para requerirle también que evite que pueda despegar de allí en fin eso queda todavía por delante escuchamos a Ruth Sarabia la directora de Derechos Sociales porque el Partido Socialista ha propuesto hoy que se prohiba la prostitución de las calles de la ciudad sabemos que ahora pues se permite siempre que no se haga a menos de doscientos metros de viviendas colegios o zonas comerciales pues bien al final el equipo de gobierno lo que ha aprobado es o lo que ha propuesto es una mesa de trabajo para abordar el asunto

Voz 20 10:35 acordar que la ordenanza del año dos mil diez por lo tanto es cierto que puede venir al cabo el plantear un espacio como hemos hecho en otras ocasiones con otros reglamentos y ordenanzas abrir una mesa de trabajo como ha hecho siempre en la que los distintos grupos políticos a través de sus técnicos y el movimiento asociativo tanto federaciones como asociaciones al igual que se hizo cuando se redactó esta ordenanza se contó con todo el tejido asociativo y además por supuesto con los grupos políticos el planteamiento que hacíamos será justamente ese el abrir a partir de ahora un espacio para que podamos debatir para que puedan incluirse todas las propuestas que después de ocho años en vigor esta ordenanza se puedan plantear

Voz 1 11:13 bien digo por una parte el movimiento asociativo que fue quién ayudó en su momento hacer la misma por otra parte polo grupo político como ha hecho en otros momentos los socialistas han insistido Salvador Trujillo exconcejal

Voz 21 11:24 creemos que una oportunidad perdida para para decir claramente no a la prostitución en la en la ciudad de Málaga el espacio público de la ciudad y que nosotros hemos propuesto una Málaga libre de prostitución en la que desde luego en la que desde luego los último número que además me parece que es fue su servicio al que lo el que lograba eh la mayoría de las propio de de las sanciones que ha habido eh por prostitución en la calle han sido para las prostitutas para los clientes los proxenetas otro tenemos muy claro mensaje claro de este Consistorio no a la prostitución prostitución cero en Málaga en las calles de Málaga perdón en la mano

Voz 1880 12:07 por tanto completamente abierto el debate de la prostitución otra vez en la cima de mala

Voz 0545 12:11 por cierto golpe a una organización criminal de trata de mujeres asentada en Málaga

Voz 16 13:19 en lo que va de año en la provincia de Málaga la policía

Voz 22 13:21 qué Nacional ha arrestado a treinta personas e por trata de seres humanos Naomi Sánchez

Voz 0268 14:37 las expertas consultadas coinciden en un punto la prostitución perpetúa la trata de mujeres y es necesario concienciar contra ella

Voz 22 14:45 la Audiencia Provincial de Málaga ha convocado hoy a las partes personadas en el caso de un entrenador de fútbol para el que se pide más de cien años de prisión por abusar de veinticinco niños en la vista se va a decidir si se prorrogan la prisión provisional para el acusado que se cumpliría en apenas dos meses Ignacio San Martín la vida

Voz 24 15:02 esta se ha celebrado en presencia del acusado no haya un resolución habrá que esperar algunos días las partes tanto defensa como acusación han puesto sus argumentos para prorrogar o no la prisión preventiva de dos años de este entrenador acusado de abusar y acusar a casi treinta menores la mayoría de ellos jugadores a los que entrenó entre dos mil doce y dos mil dieciséis cuando fue detenido las acusaciones incluida la Fiscalía piden que se mantenga la presión del acusado Ana Avellaneda es abogada de la acusación representa a uno de los menores

Voz 25 15:30 eh si se le pone en libertad e dado el eleva

Voz 0816 15:34 el número de víctimas que son veintiocho menores y el tipo de delito el modus operandi de los pederasta porque estamos hablando de un delito estamos hablando de que el delincuente en el caso de que se le condene son pederastas entendemos que se podría poner en riesgo la a otra víctima incluso a las propias envite

Voz 24 15:52 la defensa por su parte solicita que el entrenador sea puesto en libertad al considerar que no hay riesgo de fuga ni de reiteración delictiva Agustín Martínez abogado conocido por representar a algunos acusados en el caso de la manada es el abogado de entrenador malagueño

Voz 26 16:06 entendemos que no existe ningún riesgo de fuga no existe riesgo de reiteración delictiva teniendo en consideración de antecedentes no existe

Voz 27 16:13 de la posibilidad de que

Voz 26 16:16 de que esta persona pueda atacar los bienes de las presuntas víctimas teniendo en consideración que no tiene ningún contacto con ellos no va a tener ninguna relación con ellos por lo tanto entendemos que la cercanía de la celebración de la vista no es argumento suficiente para que una persona privada de libertad ni un solo minuto

Voz 24 16:35 el juicio está fijado para comenzar el próximo ocho de enero se enfrente al entrenador a más de cien años de cárcel

Voz 22 16:41 algún ciudadano danés te enfrenta a veinticinco años de prisión acusado de asesinar a su ex pareja en Fuengirola para cobrar la pensión de la víctima

Voz 24 16:50 el juicio con jurado comienza este lunes según la Fiscalía llevaban veinte años separados pero aparentemente mantenían una buena relación Caler así que en pueblín

Voz 8 16:57 en dos mil dieciséis el acusado se presentó en Cannes

Voz 24 17:00 la de su ex pareja de la que tenía llaves tenía intención de matarla sorpresivamente la golpeó desde atrás en la cabeza con un objeto afilado la víctima no tuvo oportunidad de defenderse la agresión le produjo a la mujer un traumatismo severo en el cráneo que desembocó

Voz 8 17:13 con una hemorragia masiva que le provocó la muerte

Voz 24 17:16 tras el ataque el acusado arrojó escaleras abajo a la mujer para simular una caída se marchó cuando ella estaba agonizando víctima de una muerte segura el Ministerio Público mantiene que la mató con la única intención de percibir la pensión mensual de tres mil euros que ella cobraba ya que el matrimonio nunca tuvo hijos

Voz 22 17:36 la Fiscalía pide nueve meses de cárcel para el humorista malagueño Ángel Garó acusado de un delito de violencia doméstica sobre su pareja supuestamente cometido en su piso en la ciudad de Málaga en mayo del año dos mil diecisiete

Voz 24 17:48 el juicio está señalado para este miércoles la Fiscalía mantiene que el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete a las seis de la madrugada Ángel Garó se encontraba en su vivienda en el centro de Málaga acompañado por quién era su pareja desde hacía año y medio Garau dice el Ministerio Público pasó toda la noche increpando a su pareja hasta que ésta de madrugada decidió abandonar el domicilio entonces dice la Fiscalía el humorista intentó evitar que se marchara forcejearon en el rellano de la vivienda y la pareja del humorista cayó por las escaleras lo que le provocó diversas contusiones y un esguince de tobillo la pareja quedó en el suelo aunque pudo levantarse y marcharse después de recreo

Voz 8 18:21 tras su móvil que supuestamente le había arrebatado

Voz 24 18:24 el humorista para que no avisara a la policía la fiscalía acusa agarró de un delito de violencia doméstica pide que sea condenado a nueve meses de prisión y una orden de dos años de alejamiento de la víctima que no reclama por las lesiones de las que tardó en curar veintiún días

Voz 35 22:51 hoy por hoy Málaga Esther Luque

Voz 0545 22:57 esto día más bonita les vamos a contar a continuación la Universidad de Málaga lleva veintiséis años ofreciendo un programa solidario que permite a los estudiantes instalarse en el domicilio de personas mayores de cincuenta y cinco años que vivan solas cada curso alrededor de catorce adultos abre las puertas de su casa a jóvenes que necesitan

Voz 1315 23:16 una alojamiento gratuito es un reparo

Voz 0545 23:18 traje de Carmen Gallardo buenas tardes buenas tardes

Voz 0268 23:21 Emilia Cobo tiene setenta y dos años tras sufrir un ictus se interesó por el programa ha convivido aunque no a la vez con dos hermanas mellizas

Voz 25 23:29 el programan porque hace cuatro años me dio un ictus entonces cogió un poco miedo a estar sola porque estaba sola cuando medió y entonces fue cuando bueno entre otras opciones es mejor salió esta de acudiera a este programa del Universidad he tenido contando ya este cuarto curso dos personas pero de la misma familia la hermana melliza y sobretodo pues eso lo que en la noche pues quieras que no estamos honrados charlando estamos pues bueno la hora de la de las cenas sobre todo en la fe las coincidimos más que la comida mediodía de compartimos experiencias compartimos pues a veces programa de la televisión me siento más satisfecha

Voz 0268 24:12 Lucia de veintitrés años le hizo el relevó a su hermana cuando ésta se fue de Erasmus ahora es ella quién vive con Emilia Cobo está muy contenta con la experiencia y valora que sus padres puedan ahorrarse dinero la bonita relación que se ha forjado entre las dos llega al punto de que Emilia ha pasado algunos días con la familia de Lucía en Puente Genil su ciudad de origen

Voz 36 24:29 era mi hermana fue verás yo incidieras Málaga y claro como yo no tenía compañeros ni tenía nadie con mirarle Breva con el programa este año desde el piso con con India ay la convivencia envuelto por la noche como momento siquiera otro más tiempo con ella que si no allí estaban es sólo un rato a aquellas puesta ahí lo cómodo y a dormitan que a una experiencia que te aprendes de la persona con la que sí hay hay aprende de Titan bien por entonces como que te enriquece mi hermana ellos están no tuvieron nada que tenemos la misma va entonces como han doblegado hasta aquí porque hizo rodar voy madre también de de daba hizo hizo lo que hizo Moscardó si además ella sabe Iñaki alguna que otra vez apuntes en y donde yo vivo tribunas Villa ella fue premio de Touré mucho lector estoy estoy aquí como que hay cosas de creer que los billete y Swiss vivimos yo yo tengo tranquila yendo con ella me aquí estoy muy muy bien yo con ella tengo libertad a ello apuntilló la visa a ella de en ella había estuviese lo otro pide hace que tranquila yo tengo universal

Voz 0268 25:36 en el año mil novecientos noventa y dos se creo el proyecto alojamiento con mayores apuesta por la convivencia

Voz 37 25:41 de diferentes generaciones para paliar al mismo tiempo

Voz 0268 25:44 pues la soledad de los mayores y los problemas económicos de los jóvenes Isabel Jiménez Lucena delegada del rector para la igualdad la acción

Voz 22 25:51 qué tal

Voz 38 25:51 tenemos al estudiante dado que se tiene que desplazar desde los lugares donde dealer de la provincia de Málaga fundamentalmente por parte de la Universidad de Málaga pero también desde otros lugares de España sí que por su situación económica resulta muy difícil sufragar

Voz 36 26:11 Pastor que el alojamiento fuera de sus casas

Voz 38 26:13 esa les les suponen por otra parte a las personas mayores que se sientan sola que no tengan miedo de alojar a una estudiante un estudiante en sus casas que les va a cambiar la vida en positivo

Voz 0268 26:27 el noventa por ciento de las personas que se interesan por este programa son mujeres con edades comprendidas entre los sesenta y uno y los noventa

Voz 37 26:33 dos años no obstante también hay hombres

Voz 0268 26:36 a estudiantes Francisco García lleva diez años haciéndolo ya que tras el fallecimiento de su pareja las noches el hacían muy difíciles actualmente vive con Abdel Un joven detenido

Voz 1 26:46 un joven de y un joven de Un Kobe de Tetuán perdón que estudia Pedagogía

Voz 0268 26:54 uno es del Real Madrid y otro del Barcelona pero aún así la convivencia es estupenda

Voz 39 26:59 eh yo ya estaba jubilado ir vivieron Maricarmen lo vaya a la raíz de la muerte fue cuando decidí ponerme en contacto cuando porque ellas yo soy un poco hipocondríaco en cualquier cosilla me pongo muy nervioso y tan no se en inmediaciones larga y me dio mucha tranquilidad saber que hay otra persona dentro de la casa no ir duermo está mucho mejor al principio claro tener una persona joven en la casa de una mentalidad distinta a la mía porque a diferencia de edad se nota muchísimo no pero yo no soy de vez en cuando charlamos no vemos una película junto la comentamos descendiera o Universidad no pintaba que prepara este examen y siempre hay un diálogo y una conversación no que te da ánimo lo partido de fútbol lo vemos junto porque le gusta mucho el fútbol también no

Voz 18 27:57 en el mundo de de del Barcelona

Voz 39 27:59 Ello del Real Madrid choca amor pero vamos bien en la convivencia estupenda queda mucha seguridad pero otra persona e incluso a esa compañía

Voz 0268 28:12 los jóvenes que entrañan estas domicilio pasan a ser uno más de la familia

Voz 25 28:16 la gente se puso en contacto primero con la universidad fue una hija mía porque es que mi hijo viven todos fuera entonces en Málaga no tengo a nadie con lo cual ellos se sienten encantado en cuanto llegue octubre Illa alguien conmigo porque se sienten un poco ella es también más tranquilo menos preocupados porque saben que hay una persona conmigo

Voz 39 28:38 a él le parece muy bien de hecho en todo han tenido contacto con ello de también los conoce y sala con ellos como lo fue a un matrimonio muy amigo mío también a lo que le presente Abdel hemos salido juntos sí

Voz 0268 28:55 alojamiento con mayores nace con un carácter solidario no obstante a los propietarios de los distintos hogares la universidad les ofrece una ayuda económica que se sitúa entorno a los ciento sesenta y cinco euros para subsanar los gastos extras la persona que quieran formar parte de esta iniciativa lo pueden hacer en cualquier momento del año a través del Servicio de Acción Social de la UMA es posible acoger a más de un estudiante e incluso repetir de domicilio cada curso

Voz 0545 29:17 bonito mayores que residen con estudiantes universitarios todo el curso la una menos diez y hoy veinticuatro de septiembre el Día Mundial para la Investigación del Cáncer durante toda esta mañana voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Málaga piden firmas en diferentes puntos de la capital para que el Gobierno duplique los fondos para la investigación de la enfermedad Isabel Ladrón de Guevara

Voz 1315 29:38 hola hola hola buenas tardes Esther hasta la una de la tarde en esas en calle Larios calle Córdoba quien diferente

Voz 0545 29:43 los hospitales de Málaga recogiendo firmas que va

Voz 1315 29:45 de entregar al Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades para pedir que se dupliquen los fondos para la investigación del cáncer el objetivo recaudar quinientas mil firmas en toda España la doctora Felisa Rodero es la directora de campañas de la Asociación Española contra el Cáncer en la provincia

Voz 40 30:04 el objetivo es recoger medio millón invertir más en toda España para luego entregarlas al Ministerio y conseguir bueno pues que los fondos públicos que se destinen a la investigación como mínimo se publique porque China no vamos avanzando y la idea es que la supervivencia actual de tan de enfermos de cáncer está en el cincuenta y tres por ciento y la idea es que en el dos mil tres tallas la hemos conseguido el setenta por ciento

Voz 1 30:37 para las personas que no puedan acercarse a estas mesas y quieren dejar su firma también lo pueden hacer a través de la página de internet tres W punto no podemos parar

Voz 0268 30:47 destinar punto com

Voz 37 30:59 hoy vamos a hablar de un tema interesante de unos cursos se han empezado a hacer ya de defensa personal para mujeres Encarna Jiménez es la directora del Servicio de igualdad de la Diputación o la encarnar hola buenas tardes estos cursos ya lo habéis realizado en anteriores ocasiones pero en las próximas semanas vais a llevar a cabo un par de ellos en Antequera hay en Torrox en efectivamente ya hicimos todo ediciones la tuvimos hay otra en Coín con muy buena acogida Il y ahora lo vamos a hacer en en Antequera hay ciento Ros vamos a llevar estos curso de defensa personal para mujeres xima de violencia de género para para otras mujeres que no estén sufriendo esta situación pero que de que bueno yo en algunas ocasiones siempre digo que el único requisito para que sea víctima de violencia de género es que sea mujer porque ninguna desgraciadamente ninguna estamos exenta de que esto en algún momento no pueda nos pueda ocurrir que aprenden estas mujeres en ello pues estas mujeres aprenden a tener una técnica sobre todo de de de evitar unos daños mayores no van a hacer un cinturón negro decentemente pero

Voz 22 32:16 decide de editar que que el daño

Voz 37 32:18 la Se puede hacer mayores con un con un policía nacional que es el que lo da y experto en técnicas de defensa estamos haciendo la la difusión de estos talleres que vamos a comenzar yo discos van a ser los en las próximas semanas y sobre todo también lo que quieren ampliarlo a todos los municipios porque nuestro ámbito de actuación de la Diputación preferentemente en los municipios menores de veinte mil habitantes lo hemos difundido en todos los ayuntamientos de de de la provincia también a todas las asociaciones de mujeres cualquier mujer que que esté interesada pues puede acercarse por su Ayuntamiento o puede acercarse por su asociación para preguntar cómo cómo podemos hacerlo como podemos escribirlo estamos vendiendo que no lleguen esas peticiones para poder programar para poder extenderlo a toda la provincia

Voz 1 33:12 novecientos setenta y siete once setenta y siete

Voz 35 33:23 ante la violencia de género conoce tus derechos novecientos setenta y siete once setenta y siete atención jurídica inmediata las veinticuatro horas del día

Voz 1 33:34 Diputación de Málaga

Voz 11 37:27 otra de Hoy por hoy

Voz 0545 37:30 esta tarde se estrena en el cine Albéniz pasaje a Hawai mil novecientos siete mil novecientos trece un documental que narra la historia de los emigrantes la mayoría malagueños granadinos que hace más de cien años embarcaron rumbo a las islas del Pacífico en busca de una vida mejor

Voz 1315 37:45 en el año mil novecientos siete salió del puerto de Málaga el Heliópolis el primer barco de inmigrantes con destino a Hawai posteriormente otros cinco barcos más desde el puerto de Gibraltar con cerca de ocho mil personas más casi todas andaluzas se fueron para las islas acompañados de sus familias en un viaje sin retorno de casi dos meses de duración fue el de una casa y la futura nacionalidad americana fue la promesa a cambio de trabajar en la caña de azúcar siempre

Voz 18 38:12 es que nosotros somos españoles realmente nadie en la en la familia sabía nada siempre nos decían que mi abuelo vino un barco llegó

Voz 1 38:23 sí

Voz 18 38:27 a mi hermano Roa Amos Marquínez más aquí en Ghana

Voz 1315 38:36 sin embargo el paraíso prometido de Hawai no fue tal y muchos embarcaron en otro nuevo viaje buscando mejores condiciones de vida recalando en California donde hoy en día se sientan la mayoría de sus descendientes la cinta está producida por la productora malagueña hace de cómic dirigida por el cineasta Etéreo Ortega el documental reconstruye un episodio olvidado de la historia gracias a los testimonios de los descendientes de estas personas la investigación en la que se basa la cinta pertenece al escritor malagueño técnico del jardín botánico de la UMA Miguel Alba

Voz 17 39:06 lo han por todos los pueblos de la provincia de Málaga sobre todo los caseríos a los sitios más lejanos donde había más necesidad y entonces iban reclutando que era una recluta gratuita para familia completa de El señor tenía que tener menos de cuarenta y cinco años señor menos de cuarenta y gratis no yo los que buscaban era una segunda generación blanca y que que bueno que fueron ya americano

Voz 1315 39:28 pasaje a Hawai mil novecientos siete mil novecientos trece Se estrena hoy a las ocho de la tarde en el cine Albéniz las invitaciones están agotadas llega

Voz 0545 39:36 más a la una en Nava veinte segundos después tertulia política seguimos con la ronda de políticos en este comienzo de curso el portavoz de Ciudadanos en la provincia de diputado andaluz Carlos Hernández guay pasará por los micrófonos de la Cadena Ser con las preguntas de Ana le José Manuel Atencia Agustín Rivera hay una servidora estamos

Voz 48 39:57 eh

Voz 49 40:02 es la una mediodía en Canarias

Voz 49 40:07 parece reunida japan más de dos horas para decidir sobre los recursos del PP y de Ciudadanos contra el atajo utilizado por el Gobierno para sortear el veto a los Presupuestos Generales en el Senado reunión larga en un organismo en el que estas dos formaciones tienen mayoría como para poder bloquear ese movimiento del Ejecutivo el PSOE de hecho argumentado que PP y Ciudadanos se plantean usar la mesa con fines partidistas de momento a la espera de la resolución de la Reunión y de las comparecencias posteriores la presidenta de la Cámara I de la mesa Ana Pastor ha defendido la autonomía de ese órgano

Voz 50 40:35 este es un órgano constitucional y que la Mesa del Congreso de los Diputados no admiten las presiones que somos independientes y que actuamos con independencia creo que aquí no se admiten las presiones por lo demás sobre el caso

Voz 49 40:49 la pregunta la Fiscalía en una providencia así la decisión de no investigar a Pablo Casado supone un cambio de criterio que afecta a toda la causa la juez apunta la fiscalía en una mañana en la que ha llegado incluso a tomar declaración a una imputada sin esperar a la fiscal que estaba en ese momento en un atasco Radio Madrid Alfonso

Voz 0089 41:06 se enreda en efecto el caso máster hice enrarece la relación entre la magistrada y la Fiscalía la magistrada Carmen Rodríguez Medel acaba de firmar una providencia en la que solicita el fiscal que aclare si a partir de ahora se sitúa en la misma línea que se ha situado el fiscal del Supremo es decir no hay caso penal son una investigación en la que los delitos no aparecen Rodríguez Medel da este paso en el mismo día como tú confirmadas en el que el representante del Ministerio Público no ha estado presente en el interrogatorio de la número dos del Instituto de Derecho Público los abogados defensores y también las acusaciones no han conocido que el fiscal estaba en un atasco hasta finalizar el interrogatorio

Voz 49 41:41 Comisiones Obreras ha presentado un informe sobre el sector sanitario que pone de manifiesto que se maneja ahora el presupuesto más alto de los últimos ocho años no obstante sigue habiendo importantes deficiencias en algunas comunidades el tiempo de espera de los pacientes triplica al de otras amplía Sonia Ballesteros uno

Voz 1913 41:56 duración en Canarias hay que esperar ciento setenta y siete días y en Castilla La Mancha ciento sesenta y tres mientras en Euskadi o Madrid la espera se reduce a cincuenta días desde Comisiones Obreras denuncia

Voz 52 42:06 no es lo mismo vivir en una comunidad que vivir en otra no es igual para una persona que vive en Canarias en Castilla La Mancha la lista de espera quirúrgica que para una que vive en una de las comunidades que tienen mejores datos

Voz 1913 42:17 Euskadi es la que mejores números presenta también en gasto cuatrocientos ochenta y ocho euros por persona frente a los trescientos uno de Extremadura comisiones reconoce que no se ha recuperado que se recupera el empleo el número de camas y que los presupuestos son los más altos desde dos mil diez pero reclama una adecuada financiación sanitaria

Voz 49 42:34 decíamos al inicio de este boletín que estábamos pendientes de esa reunión de la Mesa del Congreso debía decidir sobre los recursos del PP y Ciudadanos sobre ese atajo legal que veo utilizado el Gobierno para sortear el veto a los Presupuestos Generales en el Senado ya última hora ya decisión vamos al Congreso Mar Ruiz

Voz 1441 42:49 si PP y Ciudadanos han tumbado definitivamente la enmienda del Gobierno ese atajo legal según ha confirmado la SER de dos fuentes distintas de la Mesa del Congreso aunque estamos todavía a la espera de que la presidenta de la Cámara comparezca oficialmente para dar resultado del final de esta reunión que ha sido muy larga muy tensa que ha finalizado según las fuentes consultadas con ese desenlace la Mesa del Congreso ha aceptado los recursos de populares y naranjas en consecuencia no admite la enmienda del Gobierno por lo tanto ese atajo legal para intentar aprobar los presupuestos con una nueva senda de estabilidad por una vía más rápida que la ordinaria que será la que se llevará a cabo ahora

Voz 49 43:26 esa es la última hora gracias Mario un asunto más la Comisión Europea lleva a Polonia ante la justicia por la reforma de su Tribunal Supremo que Bruselas considera que no es compatible con la legislación de la Unión la reforma permite al Gobierno polaco controlar al Poder Judicial y la Comisión pide que hasta que se dirima su legalidad se paralice su puesta en marcha corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 43:45 el pulso se mantiene y Bruselas acelera su presión contra Polonia esta vez no tan sólo lleva al Gobierno polaco ante los tribunales sino que exige que paralicen la aplicación de su ley una ley que ha obligado a jubilarse de forma anticipada hasta setenta y dos jueces una ley que ha rebajado la edad de jubilación cuya aplicación según la Comisión pone en peligro los derechos de todas estas personas ir la libertad en Polonia

Voz 1 44:11 porque en la práctica pretende apartar del tribunal polaco a jueces que no comulgan con el nuevo Gobierno

Voz 49 44:19 Nos queda la información del deporte Sonia Lus buenas tardes

Voz 1914 44:22 hola buenas tardes hoy se celebra en Londres la Gala de la FIFA para elegir a los mejores del año Modric Cristiano y sala optan al premio de mejor futbolista enviado especial de la Cadena SER Antón Meana hola

Voz 8 44:32 qué tal Sonia muy buenas tardes todo preparado en este Royal Festival Hall de Londres para que cuando llega la noche Luka Modric pasé por la alfombra verde con su premio The Best a su lado bastar el central español Sergio Ramos que por novena vez en su carrera va a ser elegido el mejor defensa del mundo malestar en la FIFA por la ausencia de Cristiano Ronaldo

Voz 1914 44:51 poco va a asistir Leo Messi por un asunto personal por cierto que el Barça va a presentar alegaciones a Competición por la tarjeta roja que le Anglet pie anoche contra el Girona mañana comienza la sexta jornada de Liga o los partidos española Eibar Real Sociedad Rayo y Atlético Huesca hoy termina la jornada en Segunda con el partido Deportivo de La Coruña Zaragoza a partir de las nueve de la noche

Voz 49 45:09 es todo sigue la información actualizada en Cadena Ser punto com y desde las dos la una en Canarias ya en tiempo de Hora catorce con José Antonio Marcos

Voz 0545 45:50 seis minutos del medio día enseguida vamos con la tertulia política de los lunes pero antes

Voz 15 45:57 la información del tráfico la red Guía de la provincia de Málaga le ofrece la información del tráfico

Voz 0268 46:05 en estos momentos la capital malagueña presenta tráfico intenso en la zona centro calles como Álamos Carretería Atarazanas Puerta del Mar además de tráfico lento en la avenida de la Aurora sentido oeste en las carreteras de la provincia tráfico fluido sin incidencias destacables

Voz 54 47:21 eh autonómico Carlos Hernández

Voz 0545 47:23 a White que anda por aquí hola buenas tardes

Voz 18 47:26 muy buenas tardes enseguida vamos a empezar esa

Voz 0545 47:28 esta pero voy a presentar también a los compañeros de tertulianos periodistas que van a acompañarme hoy en la entrevista con el portavoz de Ciudadanos en la provincia José Manuel Atencia buenas tardes

Voz 54 47:40 hola buenas tardes Ana reales diariosur buenas tal

Voz 0545 47:43 hola qué tal buenas tardes Agustín Rivera El Confidencial punto com buenas tardes

Voz 8 47:46 buenas tardes las es para acompañarnos bueno habrá

Voz 0545 47:49 elecciones anticipadas en Andalucía la pregunta del millón no sabemos pero los partidos ya están con mítines están engrasando maquinaria han encendido la mecha a tenor de los datos los nuevos candidatos que vamos conociendo que encabezarán las listas por Málaga está claro que Málaga va a ser crucial en esta batalla esta semana pasada conocíamos que Teresa Rodríguez va a encabezar la lista por Málaga en la coalición Izquierda Unida

Voz 8 48:11 de podemos Málaga punto fuerte José

Voz 0545 48:14 bueno sí bueno

Voz 54 48:16 el llevamos tantísimo tiempo hablando de la adelanto de las elecciones en Andalucía que se adelanta era una delante y yo por qué llevamos medios hablan de esa posibilidad yo ya no tengo muy muy claro bueno se dan todas las circunstancias pero ya es que a poco a a poco que que quieren adelantar va va ocurrir muy muy cercano pero es verdad que los partidos políticos están trabajando ya como como si eso fuera un hecho en una protesta que sólo tiene la presidenta de la Junta de Andalucía con lo que podemos los periodistas hacer todas las quinielas que nos de la gana pero al fin

Voz 8 48:53 no sólo hay una persona que no interesa a nadie