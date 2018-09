Hoy por Hoy Málaga (24/09/2018 - Tramo de 13:20 a 14:00)

Voz 1 00:00 la paciencia se agota hay aspectos donde sí se ha cumplido el acuerdo investiduras y no tenemos ningún problema en reconocerlo hay asuntos en los que estamos satisfechos rebajas fiscales como he dicho una ley de emprendimiento que va a suponer una tarifa plana para autónomos que obtiene en otras comunidades autónomas durante el segundo año aspecto que consiguiéramos que son positivos pero en cuanto a regeneración desde dos mil dieciséis estamos llevando numerosas iniciativas es que no tengo el dato pero son más de veinte iniciativas una moción que se aprobó en el Parlamento andaluz con los votos del Partido Socialista con el voto de todos los grupos pero

Voz 1738 00:36 Ciudadanos cuando llega la hora de hacerlo de llevarlo a

Voz 1 00:39 una ley ahí ciudadano estaría

Voz 1738 00:42 de acuerdo de entrar en un gobierno sea dirías tanto convino no un acuerdo de legislatura

Voz 1 00:48 Ciudadanos lo que quiere es gobernar Andalucía sin duda lo que quiere es ganar las elecciones

Voz 1738 00:52 sí es caso en el caso que no consiga que no fuese la fuerza más votada

Voz 1 00:58 pues todo es cuestión negociarlo todo negociarlos si lo que está claro es que la situación en la que estamos ahora no es la misma que la bueno el quinto

Voz 3 01:06 Ciudadanos Málaga y la provincia todavía no ha abierto sus procesos internos para las municipales no todavía no se nos abierto creo que será ahora no noviembre en enero en enero perdón ahora vamos con eso une veintiuno

Voz 16 05:23 hoy por hoy Málaga Esther Luque

Voz 3 05:27 estamos hoy con Carlos Hernández portavoz de Ciudadanos en la provincia de Málaga diputado andaluz en la capital bueno la capital y los municipios harán vivía en la capital Carlos Floriano Xavier Trias sus procesos internos para elegir a para las municipales los cabezas de cartel

Voz 7 05:47 pues en enero en enero ya ya se tomara está

Voz 3 05:50 cuál es el criterio que se van a seguir candidaturas personas independientes personas reconocidas en sus ámbitos profesionales cuál es el criterio que se quiere seguir

Voz 1 06:00 bueno sobre todo en aquellos sitios los que tengamos unas agrupaciones que hayan realizado un trabajo durante estos años tres años un trabajo continuo de conectar con la sociedad civil etcétera El criterio criterios ya lo decidirá en su momento el el Comité Ejecutivo pero nosotros jóvenes saben estamos muy abiertos a que se incorpore gente de la sociedad civil

Voz 2 06:19 eh

Voz 1 06:19 experta que tenga un conocimiento real que haya pisado la calle que haya trabajado fuera de la política eso está muy bien visto en Ciudadanos no como en otros partidos hay todavía no hemos llegado a esa

Voz 3 06:31 en la capital todo apunta que el actual portavoz municipal Juan casa repetirá como cabeza de cartel aunque Málaga capital será el único municipio que tendrán primarias

Voz 1 06:40 efectivamente en Málaga capital va a haber primarias seguramente como ya digo en enero

Voz 3 06:45 a quién se ha presentado además de ser presentado Juan Casado que más

Voz 1 06:48 todavía no ha abierto ese proceso abierto no se sabe

Voz 3 06:51 no se sabe si han varios candidatos no se sabe nada

Voz 1 06:54 todavía no se saben

Voz 3 06:57 Juan Marín ha dicho que casa tiene un perfil idóneo para reparte repetir como candidato a la Alcaldía de Málaga usted lo ve así también

Voz 1 07:03 sin duda la relación que estamos llevando a cabo en en todos los municipios en el caso de Málaga capital con la reciente propuesta también de de rebaja de impuestos en el perfil por supuesto el perfil de ciudadano

Voz 7 07:13 igual es la aspiración real en Málaga capital en dos años

Voz 3 07:16 manejan encuestas que cuál es la expiración

Voz 1 07:18 no no tenemos encuestas nosotros no tenemos recursos para eso pero

Voz 7 07:22 aquí en casa así que ha anunciado alguna vez en se tendrá su cálculo claro pero pero no

Voz 1 07:30 no no sé es decir es decir el objetivo por supuesto es crecer es crecer y ser cada vez más decisivo es ganar la Alcaldía de Málaga por supuesto pero todavía no estamos en ese escenario nosotros no nos adelantamos durante años a a a una decisión que todavía no ha llegado que es la candidatura municipal en enero se irán

Voz 3 07:50 Málaga vamos a presentar candidatos en todos los municipios en la provincia de mala en todos

Voz 1 07:54 bueno el objetivo es en base a nuestro plan de expansión en todos aquellos municipios de más de veinte mil habitantes toda la franja litoral en Antequera Ronda la idea es es presentar candidatura sin duda porque se están realizando un trabajo muy bueno muy bueno en toda la provincia y la idea es esa

Voz 3 08:10 en Marbella que no hubo lista en dos mil quince este año habrá

Voz 1 08:14 bueno no lo puedo decir no puedo decir pero

Voz 7 08:16 bueno tiramos a ello presentarse sabía que has que aspira a ganar las elecciones en España

Voz 1738 08:21 a uno es decir no municipales en Málaga y no pero entonces Marbella segunda localidad sería un sí sería un desastre o quiero decirte la segunda ciudad más importante de la provincia de Málaga y no presenta candidatura Un partido como digo que aspira al Gobierno de España menos podían fecha un porque dicha no aspiramos a presión

Voz 1 08:43 por supuesto por supuesto es una población muy importante

Voz 3 08:47 después el interior supongo que es la la gran asignatura pendiente de Ciudadanos no

Voz 1 08:52 sí efectivamente en Antequera Ronda en muchos municipios mediano de la comarca del Guadalhorce también también tenemos muchísima gente ya incorporada y que esperemos poder presentar una buenas candidaturas

Voz 1738 09:03 en cuanto a Málaga capital a mi me gustaría saber si si esta cita sonando en nombre de Adela Utrera

Voz 1 09:10 pues no no es algo que siete debatiendo ahora mismo en el en el partido

Voz 1738 09:15 estaba con gente del partido y si ésta está dentro de lo de los nombres que lo que les gustaría Juan Casares

Voz 7 09:22 pues yo les digo que no es algo debatiendo porque ya está no

Voz 1738 09:28 considera queda que el alcalde de debe seguir otro mandato municipal más de sobre todo después del escándalo de Villa de la Arsenal

Voz 1 09:37 bueno la verdad es que el alcalde cuántas veces ha dicho que no se iba a presentarse son muchas son muchas es creemos que que Málaga hace falta un cambio hace falta un cambio sin quitar méritos a las cosas buenas que se han hecho en Málaga que son muchísimas que a Málaga la puesto en un escenario lo reconocemos de hace treinta años más de veinte años ahora ha habido un cambio es que todo el mundo que visita Málaga no no lo reconoce a los malagueños digo no a ciudadanos no lo reconoce creen pero creemos que hace falta un cambio hubiera

Voz 17 10:04 ha ido enfrentarse por ejemplo a a Elías Bendodo como candidato del PP es que parece que tendría más opciones Juan casa Clemente Elías Bendodo que frente a Paco de la tú

Voz 7 10:15 bueno para nosotros es indiferente es que para los diferentes es indiferente nosotros salimos es distinto al quiero decir tendrán preferencia

Voz 1 10:24 convencer a los malagueños ya llevar a Málaga los cambios que los malagueños espera con independencia de quiénes sean recto

Voz 3 10:32 palos y Char Irene Rivera en su momento se posicionaron en el movimiento crítico

Voz 1738 10:37 con Albert Rivera van a seguir

Voz 3 10:40 contando ustedes con estos dos personas

Voz 1 10:44 bueno en en Ciudadanos hay pluralidad existen personas que qué opinan de forma diferente en algunos aspectos y es algo que que no nos ocasiona tampoco ningún problema respecto a la pregunta concreta de de ellos dos el partido tomará decisiones concretas en el caso de municipales en enero en caso de generales pues una convocatoria

Voz 3 11:06 apoyan ustedes al PP en el Ayuntamiento de la capital en la Diputación también pero al PSOE en Torremolinos por ejemplo en el en la alcaldía de Torremolinos esa política de alianzas no cree usted que puede confundir un poco a los votantes tomarlos como unos veleta

Voz 1 11:23 yo lo considero política útil yo lo considero política útil en nosotros

Voz 1738 11:28 siempre nos sentamos a hablar con

Voz 1 11:30 la lista más votada así lo hicimos en dos mil quince en el caso de Torremolinos fue hice lo digo en primera persona porque yo estuve en esas conversaciones fue totalmente imposible llegar a un acuerdo con la lista más votada que era el Partido Popular fue totalmente imposible Hessel cerraron en banda a hacer cualquier tipo de cesión en beneficio de los ciudadanos de Torremolinos esa es nuestra posición nosotros siempre defendemos políticas útiles que rebajen impuestos que alivie la carga a los ciudadanos que que propicie un mayor expansión y crecimiento de ese municipio que mejore la vida de los ciudadanos simple y llanamente

Voz 1738 12:07 usted habla de la lista más votada hice verdad referido por ejemplo en Torremolinos en Málaga lista más votada el municipio más importante que gobiernan ustedes en España en Mijas fueron ustedes que los terceros de la lista más votada

Voz 1 12:23 efectivamente el paguen las alternativas que había de otros partidos no son precisamente ejemplares hay nosotros estábamos dispuesto a presidir el Gobierno

Voz 3 12:34 cuando usted dice que no son ejemplares a que se refiere

Voz 1 12:36 no en el caso del Partido Popular creo que el jugador tiene mucho que decir en muchos casos de corrupción abierta y Andalucía necesitaba pero Mijas necesitaba un un aire nuevo en ese sentido nosotros accedimos la alcaldía están haciendo unos progresos y Sina mejoras que estamos seguro que lo mijeños lo van a dar ahora lo están valorando ya realmente

Voz 3 12:59 ahora mismo cuántos militantes tiene Ciudadanos en la provincia de Málaga inscritos personas que pagan su cuota

Voz 1 13:07 pues yo no es decir el número exacto pero entre mil doscientos mil quinientos pueden ser porque no el número no tengo números

Voz 3 13:15 hay simpatizantes que no abona esa cantidad

Voz 1 13:18 efectivamente inscritos sentido mano escritos que siguen al partido

Voz 3 13:23 eso cuanto

Voz 1 13:24 tampoco de entorno entorno a cinco mil entonces

Voz 3 13:27 cinco mil cinco mil inscritos pero que no tienen derecho

Voz 7 13:30 yo quiero tienen derecho a voto a voto al primar a primarias etcétera etcétera

Voz 3 13:35 claro yo recuerdo en el mes de abril y que hubo un efecto claro que lo comentábamos aquí con y Chare con Juan casa un efecto imán en toda la provincia de Málaga todo el mundo quería inscribirse en ciudadano ser militante ciudadano entonces estarán ustedes en la cresta de la ola fíjese lo que ha llovido no cuántas agrupaciones tiene ahora mismo en la formación naranja en la provincia de Málaga

Voz 1 13:58 pues en torno a veinticinco agrupaciones todos los Veinticinco ahí hay un matiz una cosa son agrupaciones que tiene un órgano de gobierno una junta directiva tal y otra cosa son grupos locales que simplemente ponen pues un grupo de de de afiliados que están organizados pero nos no es una estructura

Voz 3 14:15 y eso avalancha de personas que se han ido acercando a ciudadanos claro surgen riesgos porque viene de todos los sitios te tienen ustedes algún filtro

Voz 1 14:24 bueno entregó muchísimo riego presupuesto sumen ustedes mucho

Voz 7 14:28 no nos han dado muchísimos casos pero yo creo

Voz 1 14:31 la diferencia es cómo se actúa al ciudadano está decidido a actuar cada vez que hay un caso de una persona que se quiere saltar de lo establecido que se quiere que no quiere cumplir unas reglas de organización etcétera pues se toman medidas a nadie más

Voz 17 14:46 he visto que hay municipios donde no han encontrado candidatos no sé si entre toda esa gente que se acerca no encuentran ninguna persona que pueda ponerse al frente o si es que hay muchas más de una persona me consta que algunas sí porque alguna conozco yo que les hayan dicho que no a ser candidato a ponerse al frente de un proyecto de Ciudadanos en un municipio

Voz 1 15:06 bueno es que es que hay que analizar cada caso efectivamente cada caso pero por supuesto cualquier posible candidato de Ciudadanos en cualquier municipio tiene que cumplir con unas determinadas condiciones Si tener una transición al partido evidentemente no a nuestro ideario se investiga su vida anterior

Voz 1738 15:25 si tiene algún máster o no está publicado en Internet

Voz 1 15:32 bueno pues no sé si cree que que que que le con nuestro ideario que comulgar con con y que tenga una vida por supuesto ejemplar y un conocimiento y una práctica de a pie de calle no voy a raíz de lo que ha pasado ídem

Voz 17 15:45 qué preguntaba Agustín de lo que ha pasado en los últimos meses han hecho revisión de lo que tienen publicado de su currículum todos los dirigentes de Ciudadanos en Málaga porque

Voz 1738 15:54 de Rivera cometió un error dijo que había terminado lo doctorado no lo había acabado

Voz 1 15:59 bueno eso es eso es un matiz es un doctorando y eso eso sigue siéndolo realmente en mi caso

Voz 7 16:04 no no no no no perdón por el currículum pues otra cosa no lo cambio no cambio que rectificó yo no sé cada persona particularmente usted una tesis no se mire yo tengo

Voz 1 16:15 Curso Superior de la Universidad Complutense de Madrid de transporte y ni siquiera lo tengo puesto ningún sitio es decir lo hice cuando yo vivía en Madrid

Voz 7 16:21 no han repasado no los pudo Holanda cada uno de los dirigentes de Málaga

Voz 1 16:27 eso cada en cada persona particularmente en mi caso lo que tengo puesto en lo que soy un animal

Voz 3 16:33 Carlos Hernández White que usted representa ese paradigma del votante tradicional del Partido Popular que ahora se pasó a Ciudadanos

Voz 1 16:40 pues no yo fíjese yo me considero una persona muy excéntricos y de de de de voto de centro tradicionalmente

Voz 3 16:48 que ha militado en ningún partido

Voz 1 16:50 no me encontraba un poco huérfano sinceramente yo a mi me gusta mucho la política me gusta mucho pero nunca me había decidido ni a militar en ningún partido porque porque veía que no era precisamente ejemplaridad pero yo siempre he sido un votante de centro

Voz 3 17:07 pues nada le deseamos toda la suerte del mundo no sé si tienes alguna pregunta más ya casi tenemos que acabar Le agradezco muchísimo que no haya acompañado hoy

Voz 1 17:16 nada tenemos un curso calentito

Voz 3 17:18 luego pulso político calentito eso sí sí sí

Voz 7 17:21 interesante muchas gracias

Voz 3 17:23 gracias por haber estado aquí sus sus apellidos compuestos compuesto no son dos Capello verdad vale vale que también te hemos tenido duda muchas veces muchísimas gracias por haber estado aquí Agustín Rivera gracias muchas gracias Álava reales José Manuel tenía hasta otro día buenas tardes a todos

Voz 16 25:04 lindo y machacar está creciendo en el baño dará el talla Ñ aquí latido

Voz 7 25:16 Axel mira grito el mejor del mundo prueba la Cámara de los balones

Voz 0470 25:22 bueno vamos al lío dos menos cuarto de la tarde quién quieren un ratito de radios divertida por favor que no se lo pierda a cámara de los balones con Loquillo con Manu Sánchez muy buenas tardes a todos a todos tótems hola qué tal

Voz 27 25:32 hola hola convocando Manu pues vámonos al lío señores arrancamos que estamos lunes

Voz 28 25:37 cada Marista mosqueo Leone calentón en Mesias cortas irascible cómodo cómodo ni está la cosa calentita y no me refiero a la caló mala con la calle hubo que jugar fútbol Ike del que faltó que lloviera sopa tomate hizo dábamos el respetable más que Camacho olvidaba en una Iveco había gente en el campo deseando llevarse un balonazo en la oreja paquete la enfriar futbolista deseando en vez de que lo llamaran para calentar que lo llamaran para enfría futbolistas profesionales tirándose a la piscina no por buscar amarilla sino porque le iba a dar guerra a las criaturas que hay gente regalando el carné Illa amándolos amigo Pavese y les hizo FAPA verlo lo la tele y con el aire a dieciocho están los niños y niñas de cáncer que ya no piden perrito caliente están pidiendo sólo perrito porque son perrito a temperatura ambiente y es que la cosa está calentita además de por las calores por el ambiente cata Don Quique Setién familia se le ha calentado un poquito el pico mandó alguno a tomar por culo aunque después a su manera pidiera más ameno perdón comprensión y hasta cariño que entenderlo le gusta tanto la posesión a Don Quique Setién cabeceó fuese una procesión de Monjack en que

Voz 27 26:56 es que me parece el padre cargas pero ya no no pero

Voz 28 27:01 Barce porque aquí que por mucho que se calienta peligro lo que peligro peligro tiene poco así que así quedó la cosa poseso Hypo eso pues empatamos la cosa como digo está calentita eh hasta Messi le ha negado esta semana el saludo al árbitro hice ha quedado Gil Manzano con la cara Party ha y hasta Márquez ha tirado de la moto a Lorenzo esperar piloto no hacer que a mí me ha llamado la atención porque dicen que marque partirá a los de la moto le ha partido dos veo chico a Lorenzo que yo viendo lo que mide lo piloto lo que no sabía es que tuvieran veo grande así que por favor la cosa está calen hasta la carretera precaución que como dice mi madre ya no eres tú el que viene cuidado con el que viene porque la cosa está que arde casta Evra ha reconocido que en una ocasión cuando compartía vestuario con Piqué en el Manchester CL fue la cosa de la mano se calentó hice cacao fuera del tiesto como más que fuera del tiesto dice que cegador literalmente en las botas de Piqué y esto es lo que podemos llamar una broma pesada exactamente a las botas acabaron pesando el doble dice mi madre que son peligrosa las bromas de mano pro prefiero yo las de mano que la de este otro tipo de cuerpo ya es que la cosa está calentita tanto casta Cristiano ha dicho que no va ir al P

Voz 27 28:15 Toño del Miracle de Best llama el de ves eso lo primero pero como Arce huele que no va a cepa Él dice que va a ser como la Pantoja y que va entrará por teléfono últimamente también no cena Mc hablaba con la niña que también no se calienta como una Derbi cuidado que la cosa está calentita gnomo que Arce tan humano esto con humor coño que a fin de cuenta más mosqueado tiene que esta vez a gente que no termina de entender porqué no es olímpico nada a perrito queda convocada la Cámara de los balones

Voz 0470 28:49 oye yo lo de lo de la salchicha es verdad que la salchicha a temperatura ambiente

Voz 27 28:53 perrito temperatura ambiente viviendo en el campo ya hoy caliente nada es verdad es verdad es verdad bueno

Voz 28 29:00 K móvil como no podía ser otra manera vamos a hacer un poquito de en análisis de conciencia dentro se ha calentado el mundo esta semana Zaragoza calentita ya hemos dirigió pero acatado en Manuel Aguilar ayer se calentó las retransmisiones

Voz 29 29:13 no eso eso no no vamos a escuchar lo que estoy de acuerdo

Voz 0684 29:18 se va con fuerza tensión a ver si llega al séptimo se escora va a encargar se quiere marcharse mete por dentro se meten por dentro sigue con ella balón para Red quilla rock M

Voz 27 29:32 no pierda la manda nubes con todo el equipo

Voz 1 29:37 bueno

Voz 28 29:38 no lo ha perdido hoy en la retransmisión de deporte una oportunidad para pedirle perdón a todo el mundo también eh

Voz 7 29:44 con la economía del lenguaje te quieres ir ya de Barcelona diría Laporta día maravilloso la vamos a recordar esto bien

Voz 0470 29:58 porque Ortuzar retransmitiendo vale de pronto Roque Mesa qué pasa

Voz 7 30:01 el ataque del Sevilla con quinientos jugadores al ataque y les da con la izquierda del Amanda llegó de la pelota

Voz 27 30:10 al lado

Voz 7 30:13 claro que no entendemos todo puede quilla rockero de aquí

Voz 27 30:18 ya Manolo Tech y ahora ya instaurado conozco

Voz 28 30:23 lo en familia con su gran crónico buenas tardes

Voz 30 30:27 perro unos Perry Perro Verde John Lucio y Koke

Voz 7 30:30 Nico hito trabajen el Chronicle

Voz 30 30:32 en este humilde chulo que vino a fin de semana con las gallinita de doma de vuelta con sus poderes gran alivio de cara lubina gracias a Simbad el Marino Bombero Torero que con el gol en la mirada con más peligro que ve la Macarena por la calle Parras con el PIB detrás seis goles palangana que hiciera a las huestes de Don maracas con arte la onda media cuando falló el niño de Charles Bronson don Roque empates en la guarida verde que mejoró cuando Charo al sobrino de Sancti Susaeta triunfo por la mínima de Down fosforito con el Madrid empate en El imperio del fue para el equipo del batería de los chanclas con Valverde

Voz 29 31:14 cómodo cero dos colchonero

Voz 30 31:17 ya con su Extremadura le dio manejada

Voz 7 31:20 muy honda su rival en el Wanda pero

Voz 30 31:22 de lado y estar con mis amigos cabreada la gatuno inquieta Don aspaviento la violenta el miura crispado Dom me revuelve en una losa la arranca canta todos ello cabreado relajen sede entre el látigo en gusanos loco lleguen a totalmente sin Clesa

Voz 31 31:45 ah

Voz 28 31:47 bueno vamos a es que hay que relajarse que tomarse la de otra manera un poquito Iker que se relajó un montón y lo ha confirmado esta semana ha sido Patrick Evra que ha reconocido que cuando compartió vestuario con Piqué Piqué él había quemado las botas con una broma El en respuesta le le

Voz 27 32:07 no digamos las botas a a Piqué que desde entonces llaman Patrick obra para que la gente lo lo tenga claro ya la la la verdad están hablando de las New Valence para atraer la New bolas acaba banda inaugura lo que es la auténtica botas de tacos que yo había conocido la las ahí pues bastante más que ahí había

Voz 31 32:33 no

Voz 28 32:35 hasta hasta por las paredes estarían modelo también que que pudieran servir bueno no sabemos cómo con cuanta gana haría la broma pero se rumorea que incluso iba con tanta gana Patrick obra que llegó a decir un momento dado sí sí había una de un numerito más no

Voz 27 32:51 había quedado en la cárcel

Voz 30 32:54 treinta y uno no cubría estaba

Voz 28 32:56 los a corta bueno por no no sabemos si a raíz de esto menos margen también tenemos vecino lo que fue con Piqué no fue en la época de Alfonso con con las botas blanca inmaculada Alfonso hubiera tenido Alfonso que me telas votan quince días en mil a gritos a ver si nunca más nunca

Voz 27 33:11 más gritos nunca más detalles

Voz 28 33:14 entonces desde entonces se dice que tiene otro sentido cabe que le dicen a Piqué Piqué ten cuidado que lleva los cordones sueltos a Piqué con con cierta desconfianza tenemos bromas en El Vestuario poca porque están que se salen las gallinita dedos Mao PP usted gran mosqueo encima ninguno buenas tardes

Voz 32 33:35 venga azar de hombres sin ninguna duda vuelve a las ponedoras ya saben ustedes que o los de forma mal a que las Parma segunda allí otra jornada más Gameiro también inédito otra vez y otra vez señores esta semana he echado al en inglés para que hacemos una tarjeta que tenía que sacaba el Corte Inglés nada se cruzó con hoy a la calle a quedar bien las gallinas ponedoras vuelve

Voz 33 34:04 el no y para que está igual abultado pero

Voz 32 34:08 ahí bombero Torero ahí escondidos de las maracas no lo veía ahí lo tiene gol era mal lo que convenga CD otra vez Zhi Wen lleve ven ven cosa cosas el miércoles me llevo ar a mí fuste garra bella Octavio Aceves y un nuevo uno le Falun en condiciones cannabis tal Duque ante la mayor Utrera por lo mío dónde está

Voz 34 34:32 han ahora los de Pepe vete ya a todo el mundo

Voz 27 34:35 sí

Voz 34 34:37 no te está

Voz 27 34:42 qué te están saliendo las cosas bueno tenerle no te caliente tú también porque vamos a ver el testimonio de un sevillista como mucho años

Voz 28 34:50 eh don sevillista con mucha gracia que él no demuestra que la cosa hay que tomársela con humor y aunque llamen aves hora esto de la compañía Telefónica para ofrecer no cambios de compañía miren este amigo de Nervión con qué pedazo de capote torero toreó la situación mirar regulado por los Whatsapp del mundo

Voz 35 35:10 y dígame Menen Zarra buenas tardes Charles mi nombre es porque te aliño Moby sí vale notable lleva más de la compañía en hoy la compañía de móvil INCIBE a más aquí vale de momento señorita y tengo compromisos de permanencia tengo la línea la Linera tengo con cosa con la tele que poner zurdos ya ahora mismo en el hecho estoy viendo el Sevilla Fútbol Club Quetzal jugando la UEFA entonces ahora mismo no podemos atenderle vale pero de más amarilla con compañía por qué motivos para que vengan porque tengo ganas y me encanta ver los toros Morante de la Puebla y Canal Plus Deporte en cambio la NFL se le gusta la NFL tengo la gaita Marcus Mario todas bueno guardias de lo que es es el bicho en fibra ya buenas noches no tiene nada en el ozono no a usted le gusta Morante de la Puebla lamentó llega a usted es que yo lo tengo claro por eso reduce de usted no sabe inglés Morante de la Puebla pero en el Sevilla el Mudo baches marcó un golazo por la escuadra de hecho lo explico en el la gente lo pita en el campo como es normal la gente no lo puede ver pero nota cuando tiene una cálida hay una clase amores Boca metió e increíble oiga ellos estancias si con una compañía yo llamo claro por Morante y imponen la salida de limpieza va poner ahora pero claro está la I Semana Santa también los pero y nadie pero sino poner Morante no me interesa

Voz 27 37:05 es lo que viene antes no así con guasa merece las cosas de otra manera que por anécdotas manera

Voz 28 37:16 sabemos de esto y esto es verdad con un colega mío de de León Enrique al que le mando un saludo Enrique un día íbamos a otro por Sevilla INE para un chaval me dice Manu me cago en tus muertos cabrones Barei

Voz 27 37:29 no habla nada nada yo te ATIME cuando acabó el hombre para muchas gracias un abrazo y me dice mi colega Enrique como que las gracias hombre todo lo que hay una forma más

Voz 28 37:43 de aquí de de de halagar que insultando no la cosas tan el tonito aquí no el tonito yo creo que don Quique tiene que saber porque aquí la guasa después a lo mejor no te dicen nada te dicen que bonito viene esta Salomón

Voz 27 37:58 pero no te lo decía en el cole hetero

Voz 33 38:06 con vamos a vamos un llamamiento

Voz 28 38:09 no vamos a vamos a vamos primeros este amigo sevillista que se ponga en contacto con nosotros le vamos a dar el teléfono de tu guasa me suena íbamos a cero vuelve dieciséis cero cero pues la hacemos llamamiento público para que entre nosotros porque estás negando cosas con bastante guasa bastante cargamos cuyas

Voz 29 38:28 la acusada un mensaje

Voz 36 38:32 como entrenador del Sevilla de Cirque casi un partido muy competido contra el Levante jugamos los tiempos gracias a los aficionados desplazados dimos todo lo posible pero ayer éramos éramos tan malos ni somos

Voz 7 38:50 intenciones no canción de machín señor la como yo bien el aire seis cero nueve dieciséis cero seis cero seis vámonos

Voz 37 39:01 escucha la Cadena Ser a través de sus emisores en Málaga

