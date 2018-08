Hoy por hoy Málaga (matinal) (17/08/2018)

Voz 1 00:00 son las siete y veinte de la mañana a las seis y veinte en Canarias

Voz 2 00:11 hoy por hoy

Voz 1 00:21 hoy por hoy Informativos Cadena SER Málaga Lie desea muy buenos días saludos

Voz 0738 00:27 decís de los restos del joven fallecido ayer en la Feria de Málaga confirmarán si su muerte estuvo relacionada con el consumo de droga el Instituto toxicológico de Sevilla estuviera las pruebas el joven tenía veintiséis años llegó con un amigo desde Santa Pola en Alicante a Málaga según detalla la policía tras varias horas de fiesta con sus conocidos durante enteras que habría consumido sustancias psicotrópicas el joven se quedó solo en el real de Cortijo de Torres y cayó al suelo en un estado extremo de alteración cuando llegaron los agentes el joven sufría violentas convulsiones fue trasladado al hospital de campaña que el Ayuntamiento tiene habilitado junto a la portada de la Feria donde sufrió una parada cardiorespiratoria murió Mario Cortés concejal de Seguridad

Voz 3 01:05 se le fue idea uno agente de policía que acudan puesto que se encuentra un chico de unos veintiséis años en el suelo tirado haciendo tanto convulsiones tienen esa convulsiones pues autolesionado se pues en los distintos impactos que que estaba dando con contra el suelo no eh llegando la gente de policía intentaban sujetarlo para que no sea convulsionado se por tanto no se siga autolesionado pero estaba fuera de sí de hecho no respondía a estímulos tuvieron que pedir refuerzos porque entre dos agentes no eran capaces de alguna forma inmovilizar no

Voz 4 01:52 desde Izquierda Unida lo que vamos a trabajar es para la mayor unidad posible porque creo que Málaga merece un cambio merece ya un cambio de Gobierno hacia la izquierda y creo que es posible porque Málaga además sociológicamente yo la identifico como una ciudad de Izquierda una ciudad progresista una ciudad abierta yo creo que eso es posible vamos a trabajar de Izquierda Unida para una confluencia lo más amplia posible Easy lo ganáramos yo creo que estaríamos en condiciones de dar ese ese cambio

Voz 0738 02:16 la Agrupación de Cofradías habilita a partir de septiembre un servicio de atención abonados afectados por el cambio de silla en el nuevo recorrió de las procesiones de Semana Santa que tiene previsto que pueda entrar en vigor el próximo año los cambios en el itinerario suponen recolocar unas seis mil de las veinticuatro mil plazas de abono que hay en total

Voz 0738 02:39 cielos poco nubosos no se descartan chubascos tormentosos en las sierras orientales vientos de Levante temperaturas mínimas con pocos cambios o en ligero descenso pero sube las máximas que van a ascender a los treinta y dos grados en Vélez Málaga treinta y uno en Ronda Antequera en Málaga veintisiete en Marbella

Voz 0738 04:36 más asuntos de interés de este viernes en titulares con Jesús Sánchez el registro de parejas de hecho

Voz 1704 04:41 la Lucía contabilizado en el primer semestre de este año casi un millar de inscripciones de la provincia de Málaga detenidos ocho jóvenes de dos bandas rivales en Rincón de la Victoria están acusados de media docena de delitos uno de los grupos secuestró ató una farola o miembro de la otra pandilla la policía investiga el incendio que al parecer se originó el la freidora de la cocina de un chiringuito de Torre del Mar que ayer quedó calcinado sin provocar daños personales y Almáchar celebra el próximo uno de septiembre la fiesta de la jo blanco en la que se va a repartir gratuitamente tres mil litros este plato junto con uvas pasa porra vino moscatel

Voz 0738 05:20 tiempo para el deporte Enrique Aparicio muy buenos días

Voz 14 05:22 bueno ciudad al Málaga incorpora al delantero de Leganés Mamadou Koné cedido hasta el final de la presente temporada el futbolista ya pasó el reconocimiento médico en La Rosaleda en el día de ayer el Málaga viajará hoy con destino a Lugo mañana comienza la Liga a las siete y media de la tarde en el campo Ángel Carro allí estará la Cadena SER para contarlo en el ciento dos punto cuatro de ser Málaga punto es y también a través de las aplicaciones móviles hoy conoceremos la lista de convocados ya el entrenador Juan Ramón López Muñiz habla del partido

Voz 15 05:50 por suerte por desgracia el escudo no ganar la marca la camiseta tampoco eh el currículum tampoco la trayectoria de los años anteriores tampoco lo que va a hacer que podamos ganar o no es que vayamos a Lugo y sepamos competir como van a hacer ellos

Voz 14 06:04 en baloncesto hoy se espera que llegue el último fichaje Brian Roberts el norteamericano medio día serán presentados en la sala de prensa del Martín Carpena los también estadounidenses Will Thierry les Orio

Voz 0738 07:26 en la Feria de Agosto Quinta corrida de toros ayer en La Malagueta que no resume Manuel Fernández mandona

Voz 22 07:30 corrida de toro de expectación corrida de toro algo algo de decepción ayer con tres cuartos de entrada una entrada importante en la plaza de toros de La Malagueta corrida de feria lo mejor de la tarde por el rejoneo de Diego Ventura que triunfo cortando una oreja en el primer toro es un botellín el segundo dio una lección magistral de toreo a caballo la pena que falló con el rejón de muerte pero no obstante recibió una grandísima ovación con respecto al toreo pie pues tanto Ponce como Juli se enfrentaron a unos toros que dieron poco juego toros de Guiomar del bellos sino ir La Palmosilla de mal juego en general algunos bronco y con peligro Ponce fue ovacionado en su lote porque falló con la espada el segundo otro de Ponce era un toro muy complicado toro que no tenía un pase por el pitón izquierdo hoy Ponce tuvo magistral de toreo por el pitón derecho lo exprimió los pocos pases que tenía en tandas corta y al final el reconocimiento de la aficionados como les digo fue ovacionado el Juli pues le tocó echar Coloma bruto y lo más bronco verá tarde sobre todo Martín Montoro con mucho peligro que la herida ya obligó al toreo a tener que es acertar a la barrera porque lo persiguió de mala manera un toro que nos entregó durante toda la lidia no humilló jamás hercúleo y lo finiquitó de dos pinchazo y una estocada perpendicular escuchó una bronca en el primero fue silenciado también tras un toro que tampoco le dio la me la menor oportunidad

Voz 0738 08:53 el programa de la Feria estará marcado este viernes por la gala en el real de la cantante Marta Sánchez aunque hay otras actividades de interés que repasamos con Anna Montañana

Voz 0419 09:02 hoy la plaza de la Merced estará ambientada con versiones de pop rock desde los cincuenta hasta la actualidad interpretadas por el grupo malagueño Money Maker de cuatro a seis de la tarde también hasta las seis en la plaza de San Pedro Alcántara el grupo pop FM con música de los ochenta hasta los noventa en el Cortijo de Torres a las cuatro y a las diez de la noche espectáculo pues tres Feria del Sur media hora después en la explanada de la juventud sesión de dj con los castizos la Caseta Municipal del Flamenco y la Copla se celebrará la final del duodécimo Certamen de Canción Española Ciudad de Málaga finalmente también a las diez y media Gran Gala de la noche precedido de bailes malagueños flamencos protagonizada por Marta Sánchez