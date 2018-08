Hoy por hoy Málaga (matinal) (29/08/2018)

Voz 1 00:00 hoy por hoy Informativos Cadena SER Málaga nieve desea

Voz 2 00:14 muy buenos días saludos catorce zonas en riesgo de exclusión social de la provincia de Málaga se incluyen dentro de la Estrategia Andaluza para la cohesión social aprobada ayer por la Junta en Consejo de Gobierno un plan para mejor

Voz 0738 00:25 por las condiciones de vida de las personas que viven en esas zonas y que incluirá fondos europeos en la capital malagueña barriadas como Palma Palmilla o Los Asperones se incluirían en este plan del que eso sí faltan cosas por concretar la financiación total en toda Andalucía es de casi ciento setenta millones de euros hasta el año dos mil veintidós Isaac actuará en noventa y nueve zonas María José Sánchez Rubio consejera de Igualdad y Políticas

Voz 1539 00:47 alguna están en situación con personas en situación de exclusión social y otras en riesgo de padecerla porque la crisis ha dado lugar también a que aquellas barriadas que hasta ahora no tenían ese tipo de problemas Icann empezado a tener algún tipo de problema que hay que abordar con rapidez para que no se vayan a consagrar como un problema

Voz 0738 01:09 precisamente concluyó el periodo voluntario que el Ayuntamiento de Madrid para el desalojo de las cuarenta y dos familias del número veintisiete de la calle Cabriel en la barriada de La Palmilla Jesús Sancho

Voz 1464 01:19 sí la mayoría ya han abandonado el edificio y han recibido en torno a tres mil euros por familia con los que llevar a cabo la mudanza salir de ese bloque la gran mayoría están recogiendo en casa de amigos y familiares a la salida de cada inquilino propietario Se está tapando la puerta de acceso al piso para evitar que por las noches lleguen okupas que pretenden acceder Urbanismo recordemos ordenó el desalojo del inmueble tras el último incendio la grave situación de seguridad y salubridad en la que se encuentra

Voz 0738 01:44 la provincia de Málaga registra de media setenta y cinco accidentes laborales al día de lunes a sábado la cifra repuntado un once por ciento lo que llevamos de año especialmente la construcción donde se han disparado un treinta por ciento los siniestros con todo el sector servicios se lleva la palma con más de siete mil quinientos accidentes de los casi once mil registrados eso sí el número de accidentes mortales ha bajado se han registrado siete de enero a junio frente a los diez del año pasado son datos de Comisiones Obreras que denuncia que muchos de estos siniestros se camuflan en las empresas Fernando Muñoz secretario general de este sindicato

Voz 3 02:14 hay más accidentes que no están contabilizado bueno a través de la Junta porque la mutuas por eso la mutua lo que suelen hacer es que cuando el accidente y no los revierte una gravedad suficiente pues casi les indica trabajador que se vaya a su casi que descanse pero no lo no lo contabiliza como baja por enfermedad con esto lo que consiguen bajarlo índice de siniestralidad la empresa para evitar la penalización que le pueda hacer de la administración pública

Voz 0738 02:45 la Junta de Andalucía confía en poder reabrir hoy varios de los caladeros de almejas chirlas y conchas finas de la provincia tras el cierre por toxinas del pasado veintiséis de julio están en la zona de Estepona también otros dos sectores que abarcan desde Vélez a Nerja pueden estar próximos a a reabrirse a la pesca mientras los pescadores cifran las pérdidas en tres mil o cuatro mil euros por embarcación a la semana lo que asciende a cerca de dos millones de euros en toda la provincia Javier Salas delegado de Agricultura y Pesca

Voz 4 03:10 en concreto dos zonas es posible que se puedan abrir en los siguientes días incluso un panel hervía más a otro par de zonas podrían en abril se también alguna de ellas parcialmente y otra completo

Voz 5 03:23 son las siete veintitrés minutos

Voz 7 03:29 Vicky distribuidor referente

Voz 6 03:31 para la hostelería tío ofrece el tiempo

Voz 0738 03:34 cielos poco nubosos o despejados vientos flojos variables con predominio del Poniente en la costa de la componente sur en el interior temperaturas con pocos cambios salvo mínimas en descenso en el interior de la provincia máximas previstas hoy de treinta y tres grados en Antequera XXXII en Málaga y Vélez XXXI en Ronda veintinueve en Marbella

Voz 8 03:51 innovación respuesta gastronomía en acción Vicky Málaga ofrece al restaurador las nuevas tendencias en alimentación y una amplia gama de vinos cavas y champán Viking Málaga pasión por la gastronomía

Voz 5 04:06 este mes basa disfrutar doblemente del verano

Voz 9 04:10 ya portugués portéis desde ciento tres euros al mes o a Portugal y hacer GT Line con ciento treinta y seis caballos desde ciento veintitrés euros al mes y además adelanta a la subida del impuesto de emisiones todo es ahorro todo son ventajas

Voz 1464 04:24 guía Iker móvil sur concesionario quien Fuengirola avenida Don Quijote polígono Las Salinas inmuebles Bandera Vivar

Voz 6 04:32 estamos de aniversario sesenta años juntos y lo vamos a celebrar nuevas promociones y grandes descuentos síganos muebles Bandera Vivar Bandera Vivar punto com

Voz 10 04:43 repítanos y casi coche no no espere

Voz 1539 04:46 no no eso

Voz 6 04:48 cuando puedes conseguir un de un precio tan increíble normal que muchos ya tenga nulo con Business con City Cities luces leer todo el respaldo garantía hay ventajas del programa polvo Select entre ambos punto es y atrapa el tuyo

Voz 11 05:02 encuentra tu Volvo V cuarenta Emvipsa concesionario oficial Volvo en Málaga y Marbella Málaga avenida Velázquez ciento noventa y dos Marbella parque empresarial San Pedro de Alcántara

Voz 12 05:12 pero otros Verdejo ganador del único concurso que premia la excelencia del vino verdejo de Rueda

Voz 6 05:18 conoces MR el juego de fútbol online con el que podrá sacar el entrenador que llevas dentro dirige tu propio equipo con jugadores reales y compite contra otros MR como tú gestiona tu equipo jornada jornada para ser el mejor ganar grandes premios descargas de la App de Mister o registra T Mister punto Mundo Deportivo punto com ya empieza a jugar tú eres el míster

Voz 0738 05:41 el Partido Popular de Málaga reivindica el papel de Celia Villalobos y resta importancia a que la exalcaldesa haya sido apartada por Pablo Casado de la Diputación Permanente del Congreso tras veintinueve años en el cargo Carolina España es diputado del PP por la propia

Voz 13 05:54 qué Celia ex compañera de partido compañera en el Congreso que le tengo un gran respeto por su gran trayectoria política y sobre todo para mí lo más importante es que ha trabajado mucho por Málaga y es una persona que esté donde esté pues seguirá trabajando por Málaga que lo importante porque hay mucha gente que lo mejor está en la Diputación permanece

Voz 14 06:11 gente que bueno pues no no ha trabajado o no ha conseguido tantas cosas

Voz 13 06:16 para Málaga por cierto que otras rayista han salido también

Voz 0738 06:18 de la Diputación permanente pero en este caso del Senado Se trata de la alcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz que ya no forma parte del órgano de control de la Cámara Alta Innova en las playas de la provincia de Málaga la víctima un hombre de ochenta y dos años que falleció ayer tarde en Fuengirola Los socorristas le practicaron la reanimación cardiopulmonar pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida y hablamos ahora de sistema de ADN canino en la capital malagueña apenas un doce por ciento que los excrementos recogidos de la calle analizados acaban en multa lo que vienen a ser XXXVI sanciones desde que se puso en marcha el sistema a mediados de enero la razón es que a veces no se puede extraer el perfil genético ver excremento o que el can no está censado el Ayuntamiento no obstante se muestra satisfecho confía en quisiera perfeccionando el mecanismo hay más asuntos van en titulares

Voz 15 07:00 orden de internamiento en un psiquiátrico para el anciano que presuntamente mató una compañera de residencia en Guaro sino hubiese un centro de este tipo en la zona ingresará en prisión acusado de homicidio detenido el portero de una sala de fiestas del centro de Málaga de calle Beatas que propinó tal golpe en la cara a un cliente que éste cayó al suelo y perdió la conciencia nueva agresión a un médico ocurrido en Vélez Málaga un paciente amenazó de muerte e insultó al profesional sanitario porque éste se negó a receta darle los medicamentos que exigían el plan municipal para actuar contra las ratas en la capital ha recibido novecientos peticiones este año el Ayuntamiento presume de que el número de intervenciones se haya reducido un seis por ciento respecto al mismo periodo del año pasado

Voz 16 07:40 el Unicaja Banco primera entidad financiera andaluza

Voz 0738 07:45 tiempo para la actualidad deportiva Enrique Aparicio buenos días

Voz 17 07:48 conocías faltan pocos días para que se cierre el mercado veraniego de fichajes el Málaga sigue sin poder inscribir a cinco futbolistas por el límite salarial Roberto Rosales está cerca de marcharse el Valladolid y el español de pretenden el futbolista espera ir al equipo de Barcelona aunque el conjunto españolista pretende meter en la operación a Sergio Sánchez algo que el Málaga no ve con buenos ojos la salida Rosales permitiría al Málaga a estar dentro de ese límite salarial pero en caso de no ser así hemos acudido a Carmen Sáez abogada economista del despacho malagueño de MSI auditora de cuentas experta en derecho deportivo para preguntarle si el Málaga puede ampliar ese límite salarial

Voz 18 08:25 está estamos hablando de que sería el club pudiera demostrar a la Liga que hay un aumento de ingresos o tramos otro motivo podría hacer lo que hemos dicho la la renovación a la baja de jugadores o la cesión o la extinción de contrato de trabajo

Voz 17 08:42 ya baloncesto Unicaja presentó sus nuevas equipaciones siguen siendo de manga corta la de casa verde y la de visitante blanca

Voz 19 08:49 del mismo motor reclame saben que hundirá desde X5 por sólo ciento sesenta y nueve euros al mes reserva el tuyo en la web de X5 punto malaga punto com o en avenida de Velázquez trescientos nueve frente a Macron Txiki

Voz 20 09:03 un paseo a caballo por Sevilla este verano mueve te con alza de Málaga a Sevilla en tres horas nueve servicios al día desde cinco euros comprados billetes en alza punto es

Voz 21 09:14 matrícula Twiggy o en clases de lucha libre matrícula tu ilusión en un curso de comerte el mundo matricular a tu vida social tu ambición tus sueños en las prácticas más exigentes matricula tu talento en Le cordón y comienza por fin a hacer lo que siempre has querido ser merece

Voz 6 09:31 la Pina cruzaron la puerta Le cordón en Madrid

Voz 1464 09:34 sabes cómo se llama lo últimas de Vitaldent avanza Plus un tratamiento la implantó cogidas que comenzará hace menos de cuarenta y ocho horas con seguimiento personalizado diagnóstico integral por sólo veintiuno con treinta y seis euros al mes