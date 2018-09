Hoy por hoy Málaga (matinal) (10/09/2018)

Voz 1 00:00 bien más hay que guardar el trabajo que se tiene o potenciar el poco que queda eso son todas las quimeras imposibles de realizar lo que hay es lo que hay muchas gracias a todos

Voz 3 00:25 las noticias de Málaga hasta las siete y media de la mañana todo preparado en la provincia para que empiece un nuevo curso escolar en mil quinientos colegios que abrirán con menos niños y con más profesores esta mañana vuelven a clases unos trescientos treinta y seis mil estudiantes de Primaria Hisusa veintidós mil docentes los expertos alertan un año más del uso desproporcionado entre los más pequeños de los teléfonos móviles

Voz 4 00:47 dice Antonio Soto experto en nuevas adicciones ha de educar ahí de preparando un poco también la familia los para los educadores mucho de también tiene mucho interés extrema no demonizar por supuesto las nuevas tecnologías sino de intentar interrogado una forma sanas también exceso de horas en el en el tema de dedicación a ha movido en torno a aves de una media de cuatro cinco horas al día que eran en alguno el uno segmento era muchísimo tiempo estaba dando una etapa normalizada de del curso no

Voz 3 01:16 deportes Atica Aparicio buenos días

Voz 0801 01:18 hola buenos días el Málaga sigue líder en solitario de Segunda División contando sus partidos por victorias cuatro el sábado se impuso al Tenerife La Rosaleda por uno a cero con gol de Gustavo Blanco y sin tiempo para pensar ya tiene la Copa del Rey mañana a las siete menos cuarto de la tarde en La Rosaleda frente al Almería segunda ronda de las eliminatorias coperas en baloncesto el Unicaja se impuso al Fuenlabrada desde hoy trabajará con seis canteranos por la marcha de los internacionales hasta el próximo día dieciocho a la famosas ventanas FIBA el jueves empieza el Torneo Costa del Sol en Benalmádena con el Unicaja Olympiacos en fútbol femenino el Málaga se estrenó en Primera con derrota ante el Atlético portero cuatro y en Segunda División B también malas noticias el Atlético Malagueño perdió contra el Talavera por uno a cero y el Marbella también cayó por dos a uno ante el Melilla

Voz 3 02:04 la Junta de Andalucía aprobado ya definitivamente el Plan Especial de Ordenación del puerto seco de Antequera y está terminando el trámite para la próxima aprobación definitiva de este proyecto de urbanización lo que va a permitir que comience las obras de la primera fase de este espacio logístico a principios del año que viene de dos mil diecinueve condenados a seis meses de prisión los dos responsables de una empresa de Málaga que defraudaron unos veintitrés mil euros a una nieta eso abuela ofreciéndoles un producto financiero falso del Museo de Málaga consumado en los seis primeros meses del año un total de

Voz 1275 02:36 setenta y cuatro mil visitantes que engrosan el acumulado desde su apertura hasta rozar las trescientas mil visita

Voz 1275 02:57 os despejados y máximas que no van a pasar de los treinta grados en toda la provincia

Voz 1275 03:16 las escuelas infantiles de Málaga han denunciado a un total de cincuenta y dos guarderías y ludotecas ilegales es decir espacios no regulados que acogen a niños de hasta tres años como si estuviesen homologados quema Alarcón es de la Asociación de a escuelas infantiles unidad alerta sobre la oferta en Internet de las conocidas como madre este día

Voz 9 03:35 pues madres de día es una chica que es anuncia que en su casa va a darle una atención a un grupo de tres o cuatro niño que más pormenorizada vende de mucho en la figura de la apego e ir pero asesina no tiene absolutamente nada son autónomas no toda que tan ponen a disposición su casa como tú puedes coger la tuya la madre de día concentran pocos niños porque tampoco pueden tener más pero es que la ludoteca ahí ludotecas funcionando con ochenta y noventa niños Yes que no cumplen con la normativa

Voz 1275 04:08 las asociaciones de bebés robados que anuncian que reactivará ante los tribunales todos los casos desde desaparición forzosa infantil es más están dispuestas a acudir a la Corte Penal Internacional en la provincia de Málaga hay registrados unos doscientos casos ninguno vivo en los juzgados María buenos presidenta de la Asociación alguna

Voz 9 04:25 Scania general y demandó una circular por parte del fiscal general en la crisis decía que estos delitos no prescribía en este país estamos jugando haga tiran ratón con el tema de los niños robados claramente se está jugando directamente a cansar a la víctima a agotar las emocionalmente de tal manera que desistan de su propósito de denuncia porque lo que no cabe en cabeza algunas que en un Estado de derecho como es España con cuarenta años de democracia que nos digan que no hay herramientas suficientes para desarrollar una investigación seria y eficaz y que además en una Liga que unos delitos que no prescriben han prescrito es no tomar más pero bueno es tomarnos constante

Voz 1275 05:07 este mes se comenzarán los trámites para las nuevas excavaciones en fosas comunes autorizadas por la Junta de Andalucía en las localidades malagueñas de Antequera el Burgo Montejaque pizarra y Kaupthing en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica Ignacio San Martín

Voz 10 05:20 con un presupuesto global de diez millones de euros la Administración regional quiere avanzar aún más en la apertura de fosas investigando sobre bebés robados su incluso la declaración de nuevas zonas de memoria el viceconsejero de Presidencia de la Junta Fernando López ha avanzado que se trata de un proceso participativo que serán las diferentes entidades y asociaciones las que establezcan las líneas maestras el primer borrador que sea presentado incluye cuatro líneas estratégicas y el desarrollo de cuarenta y dos acciones concretas que serán tramitadas a lo largo del próximo mes y medio

Voz 11 05:51 es verdad que hemos hecho toda la parte normativa que no permite poner en marcha ese plan pero tiene que habrá que definirse conjuntamente qué hacer para desarrollar mucho más lo que venimos haciendo de una forma mucho más activa no el desarrollo por ejemplo que hemos hecho en el tema de fosas como decía pues en lo que llevamos de legislatura han sido más de cuarenta cuarenta levantamiento que hemos realizado en toda Andalucía más de cuatrocientos cincuenta cadáveres el cuerpo recuperado pero que ese trabajo que estamos desarrollando para bueno pues para la el desarrollo investigación con el ADN con diferentes universidades con los colectivo pues te da un pulso mucho mayor siguiente todo definimos cuál es el camino dónde y qué queremos hacer para desde la declaración de nuevo Lugar lugar de la memoria como decíamos esta recuperación Illa recuperar y la reparación de la dignidad de las personas y los expertos aseguran que Málaga es

Voz 10 06:38 las provincias que más avanzadas se encuentran en materia de memoria histórica valoran la importancia de este plan siempre que cuente con los recursos económicos necesarios siete de la mañana

Voz 1275 06:48 la veintisiete minutos informa la Cadena SER

