SER Deportivos Málaga (17/08/2018)

Voz 1 00:00 en hacer

Voz 2 00:05 sí él deportivos Reina se aparece

Voz 3 00:14 por aquí estamos todo el deporte de Málaga y provincia hasta las cuatro en punto de la tarde en una mañana que han pasado bastantes cosas lista de convocados con varias novedades la oficialidad del fichaje de Mamadou Koné por parte del Málaga cedido hasta el final de la temporada y el viaje del equipo con destino a Lugo mañana se abre el telón de la Liga Un dos tres de la Segunda División a las siete y media de la tarde en el Ángel Carro pero cuál es esa primera convocatoria del entrenador Juan Ramón Muñiz Mario de Jaime buenas tardes

Voz 4 00:41 las tardes Enrique vamos con ella la lista completa de convocados es la siguiente Munir Luis Hernández Pau Torres Boulahrouz Juan Car Adrián Blanco le sud Renato Santos Cifu Andrés Prieto Recio rica Ontiveros Héctor Hernández N'Diaye Lacen mula Harper Hicham destacamos la presencia de tres jugadores del filial malaguista perdí Chan viajar los cuales a comer tan convencía Muñiz al firmar una gran temporada en la inclusión de siete los nuevos fichajes malaguistas además no han sido incluidos Rosales Juanpi Iturra y Miguel Torres todos ellos pendientes de una más que posible salida son

Voz 3 01:17 veinte futbolistas por lo tanto deberá realizar dos descartes Muñiz llamar atención que se han quedado fuera jugadores como Iturra por ejemplo o los dos últimos fichajes que entendemos que lleva pocos entrenamientos como es el caso de Hack Savanovic Pacheco Torres Juanpi Rosales hígado ni pues era más normal porque no cuentan para el entrenador a este sanedrín de los viernes ya de previa Don Carlos cariño delegado en Málaga desviar

Voz 0237 01:41 hola galos como está usted que tengo Enrique buenas tardes metido ya en faena no

Voz 5 01:45 en ya en faena ya por fin empieza como se dice lo bueno ya era hora

Voz 0237 01:48 también está Sergio Cortés deporte del diario Sur hola Sergio buenas tardes

Voz 1963 01:52 con las que buenas tardes aquí iba con un montón de parte

Voz 0237 01:55 Vélez poniéndose al día de de Lugo de las posibilidades y evidentemente la primera la segunda también a la hora de conocer a los rivales pero pero da da alegría Carlos cuando ya te pone a meterte a preparar un partido ya enfundarse casi la camiseta eh

Voz 5 02:10 bueno alegría sobre todo íbamos a Esperanza teniendo en cuenta que bueno que estés un año en Málaga pues vuelve a jugar en Segunda División en Primera y que la afición espera que sea pues como pasó digo Mary solamente un añito el infierno evidentemente estoy bien arte va a ser muy muy importante me parece queda mucha liga por supuesto imagínate cuarentón jornadas de trajes y si pierde no pero empezar bien da mucha confianza da seguridad Dallas yo creo este partido es importante pero el rival no sentido tampoco el Lugo es un equipo muy consolidar en Segunda División con entrenador nuevo Javi López director deportivo no que se lo Viqueira con futbolista digamos que como Jona que suele plantear referente a que están encantadas con el Lugo porque está marcando goles y bueno no va a ser sencillo ni mucho muchos este partido Ivo es si el Málaga piensa que porque somos el Málaga ya te hemos resuelto hay un trecho muy largo que superar iba a ser un partido de muchísima pelea

Voz 0237 03:01 ya está aquí la Liga Sergio

Voz 6 03:03 si ayer ayer ayer un compañero de Granada me decía por la tarde he escuchado la rueda pensar en un y ya es magnífica porque claro yo ellos saben lo que lo que hace

Voz 7 03:15 no es nada convicción yo que yo qué sé

Voz 6 03:20 no soy un freaky tras una división de la

Voz 7 03:23 la he seguido la sigo mucho pero muchos partidos

Voz 6 03:27 en fin yo creo que es una coalición muy complicada yo y explicaba que el año pasado el Zaragoza iba lanzado hizo ascender y perdió en casa con el ya desahuciado en La Romareda que el Oviedo parecía que iba a ir lanzado cuando le ganó al Sporting el derbi y después a los dos semanas fue al revés del deporte en el que iba para arriba en fin que que nadie nadie puede saber lo que va a ocurrir en un partido entre una edición porque porque ayer lo deje Muñiz y es verdad que campeonato muy reñido pero bueno me quedo con el optimismo que me ha dado hoy un alto cargo de un club de Segunda no es no es que no es nuestro único que era del Albacete es otro de los más importantes de los que aspiran que teóricamente el ascenso que me ha dicho que el Málaga capital no muy bien y que la mejor cantidad según

Voz 7 04:13 sí

Voz 6 04:13 digo bueno mostraba estaba bien todavía no que la T4 cara más osea que ojalá no se equivoque eche amigos no pero sinceramente es una coalición muy complicada en la que no hubo en vez de ir a Zaragoza el partido menos difícil todo lo contrario yo creo que es más difícil jugar el Lugo que jugar en La Romareda pues que porque llegaba con la mentalidad de que sabes que tiene un partido complicado pero la Lugo al Lugo puede ir un poco relajado pensando que que Lucas es un equipo muy modesto y el Málaga es un equipo de Primera todavía

Voz 5 04:44 no desde luego y además cuando

Voz 3 04:46 que vayan en el autobús eso se va a ir refrescando la memoria eh

Voz 5 04:49 efectivamente es algo interesante evidentemente la mejor plantilla porque eso demuestra una competición buena plantilla yo creo que el Málaga hecho una bonificación hombre obviamente tardías porque la fichaje ha sido muy responsable es decir este equipo ahora mismo es bastante mejor que el de Primera División fíjate así a bote pronto no y luego hay situaciones cuál es por ejemplo el Málaga sabe positivamente que no que no puedes ir ahí con la pasta podrán te alegremente no fíjate el ejemplo de Michael mesa Michael mesa están negociando con la sea había digamos que un príncipe quórum porque bueno creo te pago cuatrocientos contra el pavo si arreglado ha pasado a llevar Las Palmas José del mil la llevó entonces por una parte es una pérdida irreparable en buen futbolista pero bueno aparte yo creo que el Málaga está haciendo digamos que un trabajo muy responsable a la hora de quimeras cuentas para que no te nada que nada tiene problemas para para inscrito futbolistas por tope salarial que te que encima que en ese sentido creo que hombre hay que es una previsión cuanto antes por supuesto que sí premió tiempo hay que ser muy responsables para que no pase pues las circunstancias no se Granada de cambios mucha equipos que están ahí tiritando con límite salarial

Voz 0237 05:56 esos equipos no tenía la la cantidad

Voz 3 05:58 de jugadores como con con con

Voz 8 06:01 mucho contrato ha elevado del año pasado

Voz 0237 06:03 me refiero sobre refrendo de responsabilidad

Voz 6 06:06 claro es que el Málaga yo Marcel Domingo me parece fue poco después de volver de el primer tramo de vacaciones y lo explicaba no porque el Málaga no ficha pues muy sencillo porque Maragall no podía fichar porque estaba atado económicamente por las calado por La Pola dichos amortizaciones por la ficha alta en cuanto en cuanto ha salido Ramón encantado Santos ha tomado la decisión de marcharse cedido al Leganés en tantos a consumar tropas allí nadie me quedo

Voz 7 06:37 sí

Voz 6 06:37 ya ha habido ya vino margen de maniobra y entonces cuando el Málaga ha empezado a moverse entonces de una tacada a jugadores que estaban que estaban en la recámara esperando no ir ahora pues ocurre lo mismo en Málaga en la recta final el Málaga está

Voz 7 06:50 y está parado por dos motivos

Voz 6 06:52 dos muy sencillo uno que sabe que va a haber movimiento en los próximos días y qué opciones que no no no no ha sido factible pueden ser los dentro de una semana incluido algún tema de un portero que pueda el efecto dominó caer en el Málaga dos porque tiene que quitarse medio a determinado jugador es decir no puede tener derecho hasta que no sale Rosales no puede no puede traer algún centrocampista o media punta o cuando llegar pues yo quiero llamar a esta carrera Juanpi pero es que además ataque no se haya Juanpi tiene una ficha hay que le tiene detiene tiene

Voz 7 07:27 el sumido en el desconcierto en el tope salarial

Voz 6 07:31 hecho mi añadir otra otra circunstancia no otros jugadores también que pueden estar

Voz 7 07:35 en ese caso es decir que es que es el Tebas ha hecho que la Liga dependa de un matiz

Voz 6 07:43 te económico es decir que ya no de cuestiones de tu quiera ir un futbolista por otro tú tiene que gastar cinco no puede gastar más de cinco tienen que estar cinco no tiene cinco y medio pues tiene que tiene que vender algo porque es que sino por algo porque si no no puedes moverte y eso le pasó al Málaga ahora puede pasar a otro equipo otro equipo están muy condicionada por eso el Málaga está esperando porque no saber que Juanpi no va a seguir aquí porque esta gente va a mover ficha en la próxima semana seguro con él y con razones y entonces ahí tendríamos margen de maniobra para encarar la recta final pero el trabajo llamas está en un presunto cohecho

Voz 0237 08:17 sí bueno lo dijo Muñiz que él no iba a pedir más si venía para reforzar bien pero tampoco va a ser fácil que el Málaga pueda sacar por ejemplo a Juan Pico lo que pretende cobrar por Juanpi o quitarse la ficha de Juanpi Julieta que manipula la broma

Voz 6 08:31 no va a pedir más porque es lo que tenía que pedir ya lo pedido todavía faltan por venir alguna cosa que pedir yo haya cuando dijo eso de que no va a pedir más yo dije no no pero es que por ejemplo el apellido otro portero ya ya él no va a pedir más pero él ha pedido entonces yo en el tiempo verbal entonces ahí estamos esperando porque todos sabemos que va a venir a otro portero seguro

Voz 5 08:51 si hace falta además

Voz 6 08:54 es el tengo internacional de prensa generalidad de finales de Munir está obligado

Voz 7 08:59 no no puede no puede garantizarlo

Voz 6 09:02 además tampoco tampoco los porteros de la cantera está muy muy joven y tampoco Kilian ha hecho una pretemporada para entusiasmar no cosa que me sorprende porque el año pasado los tuyos en Holanda irá probablemente fue el portero que mejor entre no me has entrenado junto a Roberto de lo que vimos el año pasado

Voz 5 09:21 efectivamente sea claro si así fue lo que usted nunca se sabe no me realmente no lo que puede pasar no es decirles lo que tu dices falta al portero me imagino que que resulte en lateral derecho dando por sentado pues que iban Rodríguez pues la primera plantilla habrá que pasa mañana puede que sea titular mañana contra el Lugo los mismos ruta que convencía Muñiz osea estas cosas nunca se saben no a lo mejor no sé si pero si bien se otro dentro un central más no sé en caso quiero destacar sobre todo pues que me iba a ser muy valiente en la cantera hecho ya lo está siento no si os acordáis Scott en la época de muy en la última puede muy te acuerdas cuántos juegan Juan Muñiz en el Málaga sacó once once canteranos once a los cuales hay que añadir que había mala otro así malagueño sea diecisiete diecisiete claro algún triunfado tipo Juanmi logotipo

Voz 6 10:08 no yo yo yo recuerdo el primer año en proceso concursal le dio galones Thalia acabar Gascón en futbolista que que que realmente lo lleva nada pero en aquel momento lo bello lo obvio bien y lo metió en algunos partido oí de cumplió es decir que se ese aspecto es el año del ascenso no olvidemos que él hubo un momento de la temporada en que tiró de Gerardo jugador joven asturiano díscolo que tenía al filial

Voz 0237 10:35 con resolvió un par de partidos no sus precursores

Voz 6 10:37 sigue en casa una remontada que hizo un partido espectacular cosa que dictaban luego de que ha perdido y tuvo un problema gravísimo

Voz 7 10:44 la disciplina y en el vestuario

Voz 6 10:49 ni siquiera estuvo en la celebración de acceso pero pero sí si una persona se casa con nadie

Voz 7 10:53 te te lo digo con sinceridad a mí me te lo

Voz 6 10:56 tenemos que he visto Renato lo he visto cosas pero a mí por ejemplo me gusta lo más que Ontiveros nula por ejemplo es decir que que yen y como Muñiz en ese aspecto él ve lo él él cree que lo que está bien pero hay que hay que utilizarlo pues probablemente echan tenga minutos a lo mejor mañana

Voz 7 11:14 en el nuevo yo

Voz 5 11:16 efectivamente yo creo que esta ha sido una de las mejores generaciones de becarios que ha tenido el Málaga en los últimos tiempo no canteranos pues realmente Juan Cruz

Voz 6 11:24 me me encantado encantado

Voz 5 11:27 sea Azkar central

Voz 9 11:29 la madurez increíble impresionante estado Franco

Voz 6 11:31 me también al llegar pareceríamos íbamos como toda la vida

Voz 5 11:34 no

Voz 6 11:35 sí sí Antonin por ejemplo un desparpajo

Voz 5 11:37 ojo pues realmente extraordinario sabor tengo que esta generación yo creo que va a contar muchísimo y aparte la ventaja de que tú tengas al filial en Segunda B básica distancias sea cortes es decir que cualquier momento

Voz 6 11:47 siempre lo he lo que ha nombrado a ningún jugador del Atlético Malagueño refiero del Atlético Malagueño de hace dos temporadas

Voz 7 11:54 a volver la temporada pasada casi todo

Voz 6 11:57 porque Chauncey estaba pero ya se lo estoy parada cuando Míchel te acuérdate llevó a José Carlos Mati y también Chang

Voz 7 12:05 se criticó mucho que que no

Voz 6 12:07 el ex jugador del juvenil que llegó a España

Voz 7 12:11 con Dely piensas jugadores son los que

Voz 6 12:13 están castigando ahora incluso más más Juan Cruz que todavía

Voz 7 12:17 ya es de en el judío pero es que claro es que al final lo digo yo siempre los futbolistas llegan al

Voz 6 12:26 llegan arriba no por tener muchas cuentas

Voz 7 12:29 twitter mucho apoyo en Twitter como eso seguido realiza no no llegan por el rendimiento en el campo ir diez jugadores que que sin hacer ruido pues tan grande

Voz 5 12:38 si no fuera Sergio José Carlos que ese futbolista sí que apuntaba que tuvo una lesión tan grave

Voz 7 12:42 es una pena porque nosotros no dando muy buena idea que tácticamente es un jugador maravilloso lo que ocurre es que recupera Hay que recupera

Voz 6 12:54 me refiero a que recupera el nivel como ocurrió con tal

Voz 7 12:57 el te Iván está está consolidado mi opinión parar al primer equipo porque ha superado un archivo gravísima de rodilla porque ya coja desgracia apuntar para decir que que la canteras ahí ir estrella utilizarlas cuando sea necesario evidente que en Segunda División

Voz 6 13:14 te iba factible tienes a jugadores que en primera división porque

Voz 7 13:17 que me escalón ahí un escalón más pequeño porque me segunda noble primera no es la primera pero yo siempre digo lo mismo en el límite Cambil había un montón de jugadores buenísima Silva

Voz 6 13:29 Armando Perico Dopico

Voz 7 13:32 Piqué que Encinar que llegó Jesús Gámez que era el era el undécimo de la plantilla era el jugador que se tenía que del que nadie hablaba pero el futuro

Voz 6 13:41 una constancia regularidad

Voz 7 13:43 llegó su momento lo aprovechó ir funcionó se consolide al principio

Voz 5 13:47 eso es algo a lo que dice Sergio eso tú que vienes que Gámez

Voz 6 13:52 pero es que es que

Voz 5 13:54 los pues siendo el tope tiene

Voz 6 13:57 es creo que sí pero yo creo que sí

Voz 7 14:01 jugar tras yo creo que de lateral derecho

Voz 6 14:03 no porque no te físicamente bien sino porque he llevado

Voz 7 14:06 no con mucho plena físico iba a jugar de lateral es es enorme enorme entonces ahí ese recorrido quizá no lo tendría pero hay como poder puede tener un entrenamiento interesante pero yo ya la tortura no no sé a qué carta quedarme con el entonces me alegro de planificación porque porque estaba llevando sorpresas tremendas es decir ten en cuenta que el Málaga ahora por daba por medio os encerrado el

Voz 6 14:33 de acuerdo con el Copenhague para vender a Mike en Santos

Voz 7 14:36 porque casi casi porque porque tenemos también mucho de acuerdo con el entorno del jugador jugadores que no es decir que que al final son tanta tanta presión de la que hay que meter en la coctelera se al final como siempre combinado te puede salir mal como ahora comen azúcar

Voz 0237 14:52 bueno la semana que viene a como se da en cuanto a movimientos en la plantilla pero antes lo de hoy la convocatoria de veinte como la venta

Voz 5 14:58 hombre normal y corriente en pretemporada no hombre son llamativas ausencias de Iturra por ejemplo bueno pero bueno se puede intuir Miguel Torres también tiene las molestias y hombre y la apuesta por la cantera evidentemente más o menos ahí se barrunta pues sube un once titular que incluso yo lo veo bastante interesante tener en cuenta por ejemplo pues que puede ser Cifu fíjate rica que estrena capitanía fíjate que es un dato muy interesante no Pau Torres que va a jugar como lateral como central izquierdo Luis Hernández Boulahrouz con N'Diaye yo me imagino que pondrá renovado Santos Ontiveros ida a lo mejor Adrian mediapunta con blanco de hecho esa es mi apuesta creo que puede cambiar

Voz 7 15:37 bueno yo yo creo que residió con N'Diaye mía pocha

Voz 6 15:42 pero conociendo es muy difícil conocer a llevar alguna sorpresa

Voz 7 15:46 sea porque Municio munícipe ya sabes tú que lo que él él Silvia

Voz 6 15:52 los entrenamientos nosotros no exacta jugadores como tal como tal

Voz 7 15:56 que luego desde luego el partido va a ser de una exigencia tremenda en Dubai estar muy motivado porque Málaga es uno de los iba a debatir Si

Voz 6 16:06 sí lo que me gusta que el Málaga hecho una pretemporada con muchos tipos de la categoría

Voz 7 16:09 ha estado muy solvente defensivamente el primer paso para defender que nadie lo dude es ser un equipo con paz es decir el equipo que encaja poco gol en Segunda es un equipo ocasional llega arriba desde tiene que tiene que acompañar que tenga un delantero en sus quince goles son su defecto varios jugadores que sumen cuarenta cuarenta y cinco y luego tener la pizca de suerte en ese sentido cuando te toque la mala racha recuerdo cinco partidos que le pasa a todos los equipos casi todos los años salvo el año definitivamente con el Levante dos temporadas pero es norma habitual de paso tenía el Huesca y castigadas instruir cuando llegue son que estar unido como grupo ya le ocurrió al Málaga el año llevo una racha muy malas que el equipo remontó de totalitario en Sevilla al Atlético en el partido en un golazo de de Javi Calleja o sea que realmente ahí hay en manada tiene que mejorar en cocinados ofensiva pero no en aspectos defensivos parece que anda muy bien

Voz 5 17:15 yo pienso lo mismo fíjate nueve partidos amistosos siete sin encajar goles el problemas ofensivos que realmente pues hombre más John Key ha sido Héctor Hernández pero Veloso supo que irá mejorando partido a partido porque lo que digo siempre es que este Málaga a discreción un poquito lo que pasa el año pasado cada vez cosa que hace es un poquito mejor anterior y eso a mí me da bastante confianza

Voz 0237 17:34 bueno a ver qué ocurre mañana y lo contaremos en la Cadena Ser y por supuesto el viernes hablando con vosotros señores gracias a Sergio buen viaje mañana por allí donde no pudieron si eso sí bajo Bruce parrilla

Voz 6 17:48 trato ahora Sergio gracias hasta luego

Voz 0237 17:50 la gran Don Carlos igualmente un abrazo fuerte unos Enrique gracias muchas gracias Leo en el diario As

Voz 5 17:56 en As punto com examen necesario

Voz 0237 17:58 las tres y XXXVIII enseguida estamos con voces y con protagonistas porque nos queda un ratito de radio de previa todavía hay por supuesto baloncesto hasta las cuatro aquí en la Cadena Ser

Voz 10 18:08 recuerda dirigir tu propia vida recuerda Aisa salvaje sensación de estar al mando o si lo prefieres deja de recordar vuelve a sentir de nuevo Opel Granda en X viene a conocerlo a tu concesionario Opel junto al resto de la toma de Opel Cross la X invoca X porque la X marca tu destino

Voz 9 18:25 tal vez Motor concesionario Opel para Málaga en avenida de Velázquez frente Carrefour los pan

Voz 11 18:30 Dios colores lunares más música y risas nubes

Voz 12 18:36 pero feria ha llegado aquí Cervezas Victoria lleva noventa años disfrutando la contigo pena celebrarla con nosotros en la caseta el Pipi Turia en el Real calle Antonio Rodríguez Sánchez módulos veintinueve y treinta nuestra feria celebra con Cervezas Victoria desde mil novecientos veintiocho malagueña

Voz 13 18:58 proponemos Putin esas el veintitrés de agosto un tres por dos de San Miguel de treinta y tres centilitros lleva despacho paga solos

Voz 14 19:06 el hotel Cortijo chico le invita a conocer su nuevo restaurante raíces un espacio familiar y acogedor con una cuidada propuesta gastronómica en la que destacan las paellas los arroces y una gran variedad de carnes selectas además le ofrecemos animación para los más pequeños en nuestros amplios jardines y parking gratuito restaurante raíces nuestros sabores Lina Morgan

Voz 15 19:28 conoces MR el juego de fútbol online con el que podrá sacar el entrenador que llevas dentro dirige tu propio equipo con jugadores reales y compite contra otros MR es como tú gestionar tu equipo jornada jornada para ser el mejor ganar grandes premios descargas de Mister o registra T Mister punto Mundo Deportivo punto com ya empieza a jugar tú eres el míster las rebajas ya están aquí y ahora en Merco a precios con descuentos de hasta el cincuenta por ciento financiación compra ahora hay no paguen nada hasta enero de dos mil diecinueve en Málaga a venir a los Vegas veintisiete Parque Comercial Elvis

Voz 16 20:02 una ciudad libre de agresiones sexistas si te digo que no me apetece sí te digo que te estés quieto si te digo que no tengo ganas si te digo que pares significa no sólo misil significa que sí

Voz 17 20:17 quiero Málaga ciudad libre de agresiones sexistas sí ha sufrido una agresión sexual acude a uno de los puntos Violeta situados en el Real de la Feria te ayudaremos si ves una agresión sexual pide ayuda al cero noventa y uno Málaga funciona al Ayuntamiento de Málaga con la colaboración del Colegio de Abogados

Voz 18 20:37 innovación respuesta gastronomía en acción Viking Málaga ofreció al restaurador las

Voz 19 20:43 las tendencias en alimentación y una amplia gama de vinos cavas y champán Viking Málaga pasión por la gastronomía

Voz 20 20:51 eh el de centeno para Míriam que necesitaba vitaminas para mí el integral que estoy volviendo a Carlos que acoge su malagueña de siempre

Voz 0237 20:59 bueno su preferida El

Voz 9 21:01 más de cuarenta años pensando en elaborando planes ecológicos y saludables el mimbre pan con sabor de antes

Voz 20 21:08 y esos pastelitos ideales para el café que hoy tienen Mis amigas a casa

Voz 9 21:12 hace unos años pusimos las puertas en el cielo

Voz 21 21:14 ahora nos ha llamado San Pedro en para que le pongamos los armarios el suelo y la cocina Tessa nueve cinco dos tres seis uno tres cuatro uno o entre entes es a punto com

Voz 22 21:24 no

Voz 23 21:31 si es que así de fuerte está el nuevo Peugeot tres mil ocho en ibérica este agosto tenemos setenta unidades del Peugeot tres mil ocho con entrega en el mismo día lucha por el tuyo consulta

Voz 9 21:41 acciones ibérica Motors su tienda en Ciudad ibéricas Málaga Carretera de Cádiz salida aeropuerto café Parking gratis verificar

Voz 3 21:49 a empatar el solomillo bien centrado en la barrera salteado de setas coloca las sferificaciones de patata marca la distancia y emulsión ha con aceite de trufa se prepara para el lanzamiento hoy

Voz 24 21:59 la eclosión bajito

Voz 3 22:02 extra al Kun cocina un espacio para toros descaro

Voz 13 22:04 la diferencia es magistral cocinas punto com

Voz 15 22:14 los coches muchísimos coches y queremos comprarte el tuyo te ofrecemos la máxima tasación mejor precio garantizado el pago inmediato aquí todas las canciones gratis acude al especialista y reciben lo máximo por tu coche a Saura tu tasación gratuita online Ovi citan

Voz 9 22:28 el derbi coche punto es estamos en el aparcamiento del Carrefour Los Patios Málaga

Voz 3 22:38 el mal acaba va de camino a Lugo ha tomado el AVE esta mañana dirección a Madrid nuevo autobús con dirección a la localidad gallega y mañana después del partido regresarán esta mañana bueno hace unos minutos ha sido oficial el fichaje de Mamadou Koné décima incorporación del equipo blanquiazul esta temporada delantero procede del Leganés cedido hasta final de año el Málaga tiene una opción de compra a ser tratan jugador

Voz 26 23:01 que tiene veintiséis años cumplirá veintisiete el día de Navidad el veinticinco de

Voz 0237 23:06 hombre y en cuanto a otro jugador que estuvo a punto de venir

Voz 3 23:09 porque desgraciadamente para el Málaga no va a ser así

Voz 0237 23:12 hay que mesas que se marcha a la Unión Deportiva Las Palmas el futbolista del Nástic con el que se habló el acuerdo era con el jugador pero no con el club y finalmente Las Palmas ha pagado más traspaso ir para allá que va el futbolista del Nàstic Maikel Mesa ya todo esto mañana el Málaga juega contra el Lugo a las siete y media de la tarde estaremos allí para contarlo en el Ángel Carro de Lugo en el ciento dos punto cuatro FM en SER Málaga apuntó a través de las aplicaciones móviles y allí juega un futbolista malagueño de El Palo concretamente que ha tenido un recorrido por distintos equipos sobre todo en Segunda División que ahora el Córdoba después de haber jugado la pasada temporada en el Cádiz lo cede al Lugo Johana Mejía hola Joana buenas tardes

Voz 6 23:56 hola buenas tardes Evan para niños

Voz 0237 23:58 Lugo esta temporada

Voz 1963 24:00 pues bien estamos deseando que empiece ya la yo te digo que mide lo que llevó a día de hoy y la verdad es que sí

Voz 0237 24:12 te suene raro debutar en el Lugo esta temporada en Segunda ante el Málaga

Voz 1963 24:17 hombre mentiría si te dijera que no porque es verdad que haya tiene me muchísimas en primera Hay que tampoco tú crees dice que no pero bueno la verdad es que estoy un partido especial el equipo B de mi tierra pero bueno pues yo creo que que no se que aquí no

Voz 0237 24:40 tú jugaste las categorías inferiores del Málaga llegaste a jugar en el Málaga B de la época después te un periplo por varios equipos te has hecho un nombre en Segunda División y ahora llegas al Lugo es la primera vez que te vas a enfrentar al Málaga no

Voz 1963 24:55 sí sí le he preguntado por terceros sí sí es la primera vez que me ha amado nunca antes esta técnica tendría si juveniles ya te digo partido

Voz 0237 25:11 cómo está siendo tu trayectoria profesional

Voz 1963 25:15 bueno pues ya sabemos cómo lo políticos no pero tiene que ir pues vueltas y yo llevo ya muchos años que se o cambiarlo aquí pues Agustín estacionaria pero muy bien yo no puedo quejarme aquí me encuentro muy bien la prisa que que jugado por aquí Ortega alguien que me viene bastante bien y entonces estoy ya te digo la Liga y ojalá que que padres Arcila

Voz 7 25:42 en esta

Voz 5 25:44 oye

Voz 0237 25:45 lo que no te cambias el acento eh nadie puede negar a dónde

Voz 1963 25:49 no no no la permite poder ver a mi familia conmigo siempre somos todo lo sí

Voz 0237 26:01 el presentará las aficionado malagueño como está la Segunda División actual

Voz 1963 26:07 hola me lo dice y hace poco me permiten no sé perfectamente que nada bueno a tiempo pero sí que es cierto que carga porque primero no yo creo que te quieres vuelven a primera que qué tal mal que que quieren hacer donde vivo más sí de trabajo que no deja de ser pues nada lo cojo yo cráneo la verdad es que una locura no hay equipo que desde que a priori debería estar arriba pues sin embargo cruzarse claro notables puso en la zona baja ahí hay aquí porque que en principio no buena el barco pues poco pues cuánto les

Voz 0237 26:48 no bueno la teoría el Málaga la tiene clara un entrenador que sabe lo que es ascender a un entrenador que conoce perfectamente la Segunda División como Muñiz y uno fichajes que están por encima de lo nombre jugadores algunos veteranos que saben lo que se traen entre manos como Pacheco y otro jóvenes con mucha hambre de demostrar

Voz 1963 27:06 entonces bueno me esa mezcla es en buena no yo creo que tiene nada pudo lo que decías te no Fortea origen tiene todo como como para ser uno de los favoritos de Uría pero es cierto que que hay que tener unos partido ya te digo sólo queda tiran no lo son operar ya hay cule hay equipos que tienen pues nombre y sin embargo puede pues todo lo que se bien y bueno pueden les cuesta no pero ya te digo yo creo que el Málaga como tú bien dices tiene un grandísimo entrenador que lo ha demostrado practicamente todo lo que que vienen su carrera ahí yo creo que tiene una plantilla increíble

Voz 0237 27:47 bueno tú juegas en el Lugo se va a enfrentar Almada ganó ese debut que partido crees tú que vamos a ver cómo juega el Lugo

Voz 1963 27:53 bueno ahora mismo me me pretemporada pero la verdad es por ahora es cierto que no yo creo que poquito expolio estará al cien por cien pero bueno bastante disputado por otra parte ya veremos hacer un partido bastante duro que están como así como momento por supuesto pues tiene que que que no que no

Voz 0237 28:19 el que se habla allí del Málaga y del partido en general del debut

Voz 1963 28:24 no aquí no puede la verdad con el gran equipo que tienes Juan en pero que que es cierto que otra buena humilde no me voy a ir

Voz 6 28:34 la juez le con respeto pero no

Voz 1963 28:37 no claro lo que lo que tenemos casa para intentar te lo tiene bastante claro que esto no pare semana ya te digo que te que tengo que estar como hasta lo que nosotros Augusto me gusta tener el vamos también y a partir de ahí pues ya veremos que en este caso

Voz 0237 28:58 estas haciendo goles en la pretemporada e titulaba no supo bueno

Voz 1963 29:03 sí bueno he dicho ridículo y me acompaña sino que también ha hecho tres goles oye mucho sudoku en decidir lo que queremos es ir porque es pero bueno que que a partir de las cero pues he aquí porque son tres puntos

Voz 0237 29:22 tiene la cosillas y por dentro de que el Málaga

Voz 3 29:24 nunca nunca te de Amado no he podido jugar en el Málaga en la primera plantilla

Voz 1963 29:29 no no yo no encarne nunca tiene mí pues nunca me suelo pide perfectamente que quemar en primera edición pero bueno buscar otro tipo de jugadores no lo tiene en ya te digo sobre cuestiones como corriendo yo hacer mi caminito retó el fútbol gana la vida ahí y hay fáciles las obviedades parte de nada

Voz 0237 29:54 muy bien Jona encantado de saludarte que te vaya muy bien esta temporada mucha suerte muchas gracias suerte para Llona íbamos al que dice el entrenador Javi López el técnico de Lugo

Voz 27 30:06 bueno es un es un muy buen equipo

Voz 28 30:09 los dos equipos importantes de los que son recién descendidos

Voz 27 30:12 por lo tanto con una plantilla importante

Voz 28 30:15 eh

Voz 14 30:16 bueno vamos a ver si el Málaga

Voz 0237 30:18 impone tanto como en la plantilla puede ganar mañana el encuentro dejamos el fútbol del Málaga porque ha sido presentado Luis Muñoz por el Córdoba Mario

Voz 4 30:27 sí así es de Enrique esta mañana han sido presentada el defensa Luis Muñoz en la sala de prensa del arcángel llega cedido hasta final de temporada por lo que firma hasta el treinta de junio en el dos mil diecinueve el malagueño afirmó que eligió el Córdoba tras hablar con algunos compañeros que le aconsejaron fichar por el club blanquiverde

Voz 29 30:42 pues no yo llevaba la verdad es que me gustaba venir aquí tanto Lula ciudad razona he hablado Varejao Pallero me han hablado muy bien de club yo quería tomar esa decisión medidas y ayudar al equipo bueno lo vimos la bravata Services evita decidirá qué posición que ahora jugaré pero de lo que vengo era ayudar al equipo posible ya

Voz 30 31:09 vamos al baloncesto en Unicaja esta mañana ha presentado

Voz 3 31:14 a dos que su nuevo jugadores concretamente

Voz 30 31:16 la Will

Voz 0237 31:17 ayer ya les or Walker hablaba esto en su presentación y también las referencias que tuvo para elegir la oferta malagueña

Voz 31 31:25 no caer lo que ha explicado este tenía una pertenencias a través de él Thomas Janis y de de Giorgos pinte como sabéis pues eh

Voz 32 31:34 lo más convencido de Gonzaga Louis con los ha estado en

Voz 31 31:42 lo por su igual porque en todo momento la información que recibió fue positiva buena contento sobre todo de la ciudad Real muy bien muy bonita una estructura muy profesional como ha explicado del club sobre todo pues también con el tema de de los aficionados que ya pudo vivir en persona cuando vino a jugar aquí

Voz 0237 32:02 Matías les or que también tenía referencias del Unicaja de Málaga

Voz 33 32:06 yo tenía muy buenas referencias de de Allen como sabes que está enamorado de duda el equipo que ha coincidió con el año pasado a mí también teníamos buenas referencias de de de

Voz 0237 32:26 ahí también ha llegado este mediodía Brian Roberts el último que faltaba yo esta tarde a las seis empieza el trabajo en la pista con Luis Casimiro al frente echa a rodar el Unicaja dos mil dieciocho de mil diecinueve hay más jugadores que podemos escucha no Mario

Voz 4 32:41 si uno de los jugadores que tembló ayer en los a los medios de comunicación tras las pruebas médicas fue el alero Dani Díez el madrileño quiso destacar el buen ambiente que hay en el vestuario cajista con la llegada de los nuevos fichajes

Voz 27 32:51 muy bien no ya pues había sido la primera toma de contacto con ellos la verdad que yo creo que los fichajes pues muy jóvenes la mayoría pero con con muchas ganas ya de hacer un año de una buena temporada ahí vamos a intentar pues lo que has dicho hemos mantenido un bloque importante del año pasado de años anteriores donde las cosas las hemos hecho bien así que tenemos ganas de de ayudar a los nuevos a obseso de involucra Simone club a adaptarse lo antes posible y ponernos a trabajar ya rápido con Luis

Voz 4 33:17 a pesar de que se dé por hecho que el Unicaja comienza esta temporada un nuevo ciclo con la llegada de Luis Casimiro irá presencia en la Eurocup el bloque permanece unir preparado para lograr cosas importantes

Voz 27 33:26 eh yo creo que hemos mantiene un bloque importante no en el en el equipo lo lo importante era mantener el mayor número de piezas para para que el proyecto pues siga para adelante y que haya gente que sepa cómo cómo funciona el club vi cómo funciona el equipo y a partir de ahí pues da trabajar el primer día para que las cosas vayan lo mejor posible vamos a intentar hacerlo bien yo creo que yo he visto muy bien a los nuevos con muchas ganas de empezar a trabajar hay mucha gente que ya conozco gente Fernández que viene con muchas ganas de hacerlo bien así que tenemos ya ganas de empezar

Voz 4 33:57 ante la gran polémica que están causando las llamadas ventanas FIBA que harán que muchos equipos de la ACB pierden a esos internacionales durante la pretemporada el ex jugador del Real Madrid aclaró que lo importante es que todas las partes se pongan de acuerdo para no perjudicar a los

Voz 27 34:09 bueno yo creo que deberían ponerse de acuerdo si va a todos los medios que está en medio para para intentar buscar otra solución no que no afecte de tal manera los equipos no sí que es cierto que para el jugador es un compromiso ella a la selección en el tener que entre club y la selección y yo creo que se deberían de poner de acuerdo entre ellos

Voz 4 34:33 preguntado por su relación con el nuevo entrenador con Luis Casimiro diez destacó las ganas de ponerse a entrenar

Voz 27 34:39 sí le vi el otro día en el en el Martín Carpena cuando fuimos a entrar algunos y la verdad es que que muy muy bien las referencias que tengo son muy buenas tanto equipos donde ha estado y ya tengo ganas de empezar a trabajar con el a ver a ver qué tal va todo

Voz 0237 34:54 esta tarde primera mi primer entrenamiento en la pista con el balón con Luis Casimiro el primer amistoso será el próximo dos de septiembre en Guadalajara frente al Estudiantes

Voz 34 35:02 comprar en un click es muy cómodo pero no siempre más barato

Voz 26 35:06 en Muebles Benítez te garantizamos el mejor precio o te devolvemos la diferencia

Voz 34 35:10 tanto nuestro so Room con más de nueve mil metros llenos de ideas e inspiración como en Muebles Benítez punto com Muebles Benítez imaginarlo si puedes tocarlo

Voz 27 35:20 yo te has Manolo García Radico conciertos sobre ellas septiembre

Voz 34 35:24 en Málaga Auditorio Cortijo de Torres

Voz 35 35:28 con su nuevo disco geometría del Rayo ir todos sus grandes éxitos Manolo García en concierto veintidós de septiembre Málaga Manolo dio medio punto y puntos habituales

Voz 9 35:42 como el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los partícula

Voz 36 35:48 arietes de Amate en más de dos mil puertas en stock permanente de la marca Uniarte información detallada precios y esto con la inalámbrico punto es desde a las siete y media de la mañana en Málaga junto a plato mayor tanto como profesionales Brit coma Art

Voz 34 36:04 pero esto que Automóviles Nieto oportunidad única para conseguir tuvo

Voz 13 36:10 yo sí usuales desde sólo trece mil novecientos noventa y nueve euros muchos más sólo en Automóviles Nieto tope de toda la vida en el centro de Málaga en calle Plaza de Toros Vieja nueve once consulte condiciones de financiación

Voz 14 36:25 hotel Cortijo chico le invita a conocer su nuevo restaurante raíces un espacio familiar y acogedor con una cuidada propuesta gastronómica en la que destacan las paellas los arroces y una gran variedad de carnes selectas además le ofrecemos animación para los más pequeños en nuestros amplios jardines y párking gratuito restaurante raíces nuestros sabores Lina Morgan

Voz 11 36:47 Málaga está ya dolores lunares palmas música ir

Voz 12 36:51 visas nuestra feria llegado Cervezas Victoria lleva noventa años disfrutando la contigo pena celebrarla con nosotros en la caseta el PIP victoria en el Real calle Antonio Rodríguez Sánchez módulos veintinueve y treinta nuestra feria celebra con Cervezas Victoria desde mil novecientos veintiocho Malagueña y exquisita

Voz 18 37:12 innovación respuesta gastronomía en acción Viking Málaga ofrecía el restaurador las

Voz 19 37:18 las tendencias en alimentación y una amplia gama de vinos cavas y champán Viking Málaga pasión por la gastronomía

Voz 13 37:26 Service servicio técnico oficial de Juncker espada a Málaga calle La Unión dieciséis

Voz 34 37:32 Carlas sabéis qué restaurantes abierto en Pedregalejo

Voz 3 37:35 sí estuve en la Menchu La marinera así se llaman como siempre excelente producto y servicio las sardinas tamaño y sabor perfecto y Arruti carabineros para chuparse los dedos y me quedé con las ganas de probar los pescados a la brasa

Voz 11 37:48 Porta invitó a la Marinera en Paseo Marítimo Pedregalejo junto a la banca

Voz 22 37:55 no

Voz 23 38:01 si es que así de fuerte está el nuevo Peugeot tres mil ocho en Ibercaja este agosto tenemos setenta unidades del Peugeot tres mil ocho con entrega en el mismo día lucha por el tuyo consulta con

Voz 9 38:12 acciones ibérica remotos su tienda pesó en Ciudad ibéricas Málaga Carretera de Cádiz salida de aeropuerto café y parking gratis verificar

Voz 37 38:23 hay algunas José

Voz 3 38:24 también en la previa al fin de semana y otras cosas han pasado martes

Voz 4 38:27 sí vamos a empezar con el Marbella Enrique que ganó al Antequera por dos a cero y también tenemos que destacar que ha fichado a lifting que viene cedió del Granada además la selección española de fútbol Sub veinte donde juega la malagueña Paula Fernández se clasificó ayer para las semifinales del Mundial al derrotar a Nigeria por dos a uno y luchará por las medallas por primera vez en su historia también tenemos a la golfista malagueña Azahara Muñoz que comenzó con buen pie en el indie Women in Tech Champions sí que está disputando en Indianápolis Azahara con una tarjeta de setenta golpes dos bajo par

Voz 9 38:57 esto en el puesto trigésimo quinto de la clasificación

Voz 4 39:00 en edad es también este fin de semana tenemos a la IV edición de la subida de Canillas de la aceituna que será la cuarta de las seis pruebas del Circuito Provincial de Málaga de ciclismo en carretera tras las ya celebradas en Cártama Rincón de la Victoria Churriana misas y Málaga la prueba tendrá lugar mañana sábado y terminamos con la edición número cuarenta y siete la Semana Náutica del puerto Santa María en Cádiz y que contó con la participación de dos embarcaciones malagueñas y la del Real Club Mediterráneo que cenizo en segundo lugar el CNI en Benalmádena Kent Cruz concluyó la prueba en el tercer puesto protagonizando esta manera una notable actuación de las dos embarcación

Voz 3 39:34 ya huele casi a ciclismo en Málaga porque la Vuelta a España comenzará el próximo sábado día veinticinco impresionante contrarreloj por las calles céntricas de Málaga llegamos a las cuatro y mañana estaremos en Lugo en ese campo Ángel Carro para contar el arranque de la Liga en Segunda División veremos que el Maragall haga bien yo pueden escuchar a través de la SER