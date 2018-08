SER Deportivos Málaga (23/08/2018)

Voz 1 00:00 si el deportivos encuentra Reina se

Voz 3 00:10 tras el veinte por aquí estamos con todo el deporte de moda hasta las cuatro en punto de la tarde hoy es día de previa esto quiere decir que hablado Juan Ramón López Muñiz el técnico malaguista previa al encuentro de mañana ocho de perdón Dieter anoche frente

Voz 4 00:24 al Alcorcón en el debut en casa esta temporada del equipo malaguista es decir el Málaga nunca ha jugado este verano en La Rosaleda lo hará mañana por primera vez así que mucha expectación por ver al nuevo conjunto que entrena Muñiz Muñiz ha hablado del partido pero también ha hecho un repaso a la actualidad al límite salarial a la marcha de Álvaro Giménez a los jugadores que no cuentan como rosales y como Juanpi también un aviso a los aficionados que es el mismo aviso que viene realizando el los últimos tiempos es decir esto es una temporada bastante dura intensa y los partidos van a ser similares al del pasado sábado en Lugo cuando el Málaga ganó de forma agónica por uno a dos mientras tanto el equipo se ha ejercitado esta mañana en un entrenamiento que no tiene demasiada novedades Caixa el equipo Mario de Jaime buenas tardes

Voz 5 01:09 buenas tardes Enrique pues no no ha tenido muchas novedades porque la penúltima hacia la penúltima sesión antes del partido contra Alcorcón de mañana a las diez de la noche los rigoristas saltaron al césped del estadio de Martiricos alrededor de las nueve y media para el habitual calentamiento antes la realizaron breves circuito físico en la parte final de la sesión entrenador Muñiz trabajó con sus jugadores diversos aspectos tácticos en campar reducido al igual que durante toda la semana Miguel Torres se ejercitó en el gimnasio recuperándose de su lesión en el tobillo derecho los canteranos que Elián Hicham iba a Rodríguez Illa Harper estuvieron presentes en el entrenamiento la plantilla malaguista tendrá una suave sesión matinal en el día de mañana unas horas antes de enfrenta al Alcorcón en lo que será la puesta a punto del equipo de Muñiz ante su afición

Voz 4 01:50 la lista de convocados no la conoceremos hasta mañana y además con qué futbolistas podrá contar Juan Ramón Muñiz pues hay una duda una serie de dudas una seria incógnitas porque ya saben que el límite salarial algo que se ha puesto de moda en los últimos tiempos Ike sobre no está afectando muchísimo a esta segunda división en esta jornada jugadores que tienen contrato pero que no podían ser inscritos en la Liga otros que no cuentan y que al final ha tenido que hay que hacerlo con distintos equipos en el Málaga tenemos los casos de Lacen au de Boulahrouz que no pudieron ser convocados en el partido el pasado sábado el Lugo ir por ejemplo Álvaro Jiménez que pasó el reconocimiento médico con el Málaga y luego ha terminado siendo presentado por el Sporting de Gijón es unos términos límite salarial o tope salarial que nadie nos puede explicar de forma clara porque evidentemente los que sabe las cuentas en el Málaga pues algunos de vacaciones a otro que no que no atienden a los medios de comunicación y no sabemos por dónde van los tiros en cualquier caso hasta mañana no sabremos la lista de convocados Isaiah alguno que podrá jugar o no límite salarial que está trayendo de cabeza algunos entrenador no así a Juan Ramón Muñiz porque prácticamente contaba con Álvaro Giménez el futbolista procedente del Getafe que llenó Málaga pasó el reconocimiento médico incluso hay hay fotos donde se ven con las botas en la manos preparado ya para integrarse al equipo de Muñiz ir de la noche a la mañana pues no se puede entrenar es decir no se filmará documentos no hay margen en el límite salarial parecía que el traspaso de Joseph Fiennes y podría aliviar un poco esa parcela pero no para tanto y por lo tanto Álvaro Giménez se marchó al Sporting de Gijón que es lo que dice Juan Ramón Muñiz sobre esto lamenta el técnico la marcha de Álvaro Giménez o de no poder contar con este futbolista Cordobez esto lo que dijo

Voz 6 03:37 no yo creo que la plantilla tiene jugadores y de muy buen nivel en esa posición hombres era un jugador que si venía lógicamente debería aportaría sumar ya ya intentar conseguir los objetivos pero siendo uno más de la plantilla e ir sumando aportando su granito de arena la oposición está bien cubierta tenemos eh cinco seis siete jugadores en esa posición porque yo va a echan lo considera un jugador más dentro del de la primera plantilla en un buen momento por lo tanto bueno una situación que se dio que no se pudo filmar no se pudo cerrar el entrenador yo no me fui para casa molesto disgustado no pudo ser

Voz 4 04:19 bueno pues se piensa Juan Ramón Muñiz sobre la ausencia de Álvaro Giménez en fin que a partir de ahora han tendrá que apoyarse con lo que haya aunque ya saben que hasta el próximo día treinta y uno es decir queda una semana el mercado de fichajes está abierto y por lo tanto cualquier circunstancia se puede dar sino vienen más jugadores porque no han salido otros como por ejemplo Winnie Rosales o Juanpi estos dos últimos que son los que más cobran de los que no cuentan para el entrenador y además el técnico ha hablado también sobre este asunto pero vamos a cerrar el capítulo económico escuchando el técnico hablando sobre la incertidumbre que puede crear el tope salarial el interior del Vestuario

Voz 6 05:00 dentro no hay ninguna incertidumbre tenemos muy claro cuál es la situación en todo el mundo está entrenando al máximo porque todo el mundo puede estar preparado para competir tiene que estar preparado para competir luego ya esos son circunstancias que el club está intentando arreglar que nosotros no nos podemos preocupar porque nosotros no lo podemos solucionar cuál es la solución que podemos pone nosotros estar preparado para competir y ahora mismo ahí dentro veintisiete jugadores preparados para competir entonces ahora es que los digas eh se ha podido arreglar esa situación o no si se ha podido están todos preparados para competir si no se ha podido los que están los que vayan están preparadas para poco qué tipo de leer da la cara hay responder en en un partido como os comentaba difícil ir con la igualdad cada va que va a haber durante los noventa minutos

Voz 4 05:42 bueno pues eso es lo que dice el entrenador vamos a ver si luego el Málaga puede competir desde el primer minuto hasta que pite el árbitro el final del encuentro ir Kiko sobre el límite salarial algo que se ha impuesto desde hace aproximadamente seis temporadas donde los clubes no pueden gastar más de lo que ingresa esto quiere decir que no se pueden crear deudas y por lo tanto se tiene que apañar para Muñiz esto lo que ha traído ha sido igualdad de los equipos

Voz 6 06:05 yo veo perfectamente todo lo que sucede en en en estos momentos en cuanto al límite salarial e toda esa historia no yo no lo entiendo pero lo veo perfecto porqué porque no está ocurriendo lo que ocurría hace muchos años ahora la Liga tiene un control máximo todas las situaciones no hay clubs que jueguen con ventaja unos con respecto a otros antes muchas veces se premiaba al club que más endeudada el que cumplían las normas y que iba a rajatabla pues no podía hacer un buen equipo tenía que jugarse las posiciones de descenso el que más endeudada jugaba para jugar a otros objetivos entonces yo creo que ahora es justo hay un límite salarial allí unas normas puestas que todos los equipos tenemos que entrar en ellas como eso asegura que denuncias en la fe ya no soy antiguamente hace el antiguamente que no están antiguo hace cuatro cinco años todos los veranos había denuncias de equipos de Primera el equipo de Segunda equipos de Segunda verá terrible entonces se ha puesto un límite eh yo creo que es es bueno para el funcionamiento el fútbol es bueno para el funcionamiento de los Plus y sobre todo premiar e están en las normas

Voz 4 07:09 el técnico tiene claro que el que no quiera estar en Málaga no va a estar hay varios futbolistas que ya saben que no cuentan lo nombres propios más llamativos el de Juanpi que iba para figura de desgraciadamente parece que no se ha recuperado de la lesión después de la operación del pubis hace un par de temporadas ha vuelto que no es el mismo ir Roberto Rosales titular en las últimas cinco campañas y que no cuenta para nada para Muñiz los dos están apartados y el aviso del entrenador es el que no quiera estar no va a estar

Voz 6 07:35 hombre yo siempre digo mira el es la frase no es mía pero es cierto que no quiera estar no bastar eh yo no quiero a alguien que no quiera sumar el granito en aportar el granito de arena para conseguir los objetivos que el resto de la plantilla está trabajando desde hace un mes para conseguir eh cada uno trabaja para así para conseguir un puesto para está en las mejores condiciones posibles ir con una responsabilidad ante ante un grupo ante una masa social ante un club entonces el que quiera suma el que quiera aportar eso se puede incorporar en el momento que él crea oportuno siempre que tenga claro que viene a aportar que viene a sumar y que viene a ser uno más eh lo comentaba el otro día lo vuelvo a repetir por delante de nosotros hay un club el club es lo principal nosotros estamos mañana marcharemos eh pero el club siempre va a seguir entonces nadie va a estar por encima al club hablo de de todos los que estamos aquí nadie entonces cuando se den cuenta de cómo la situación iré si marchan o no marchan sino marchan y quieren incorporar si quieren sumar yo no voy a tener ningún problema siempre que los vea en el campo que hable primero con ellos que me convenzan con los las explicaciones que me den que los real el campo trabajar que lo vea cómo trabajan los le con la ilusión de ir en la misma edición que vamos todos

Voz 4 08:54 bueno habla también de sus jugadores que no cuentan ir también considera que no tienen la culpa que tiene un contrato firmado haber definitivamente cómo se resuelve esa situación

Voz 6 09:04 no yo yo con ellos no tienen ninguna culpa de nada al final ellos tiene un contrato firmado que que el club tiene que respetar los contratos están para respetarlos por lo tanto eso es llegar a un acuerdo si no se llegaba pues una de las dos partes tendrá que ceder o pues aquí la misma situación en la que está pero pero yo no culpar ya de nada a un jugador que tiene un contrato firmado con una duración y con tiempo a él se la ha hecho una explicación y unos motivos unos pueden ser motivos económicos nosotros pueden ser deportivos deportivos cada uno tiene su motivo pero ellos tienen el club tiene claro que hay que respetar los contratos que tiene firmados esos nosotros yo no voy a hablar en que ello les falta profesionalidad no no ellos tiene un contrato firmado el club tiene la obligación de respetarlos a partir de ahí intentar incorporarlos intentar que esa es nuestra obligación sacarles el mayor rendimiento posible

Voz 4 09:57 vamos a ver si lo puede hacer pero hay otros jugadores que cuenta y que a lo mejor pueden salir otros que no están ahora mismo ni en los planes de la dirección deportiva que pueden tener en el Málaga Club de Fútbol así que hasta última hora este mercado sí que va a ser de los duros es decir el XXXI cuando se cierre el mercado veraniego pues se podrá concretar definitivamente cómo queda la plantilla del Málaga pero movimientos parece que va a ver hay bastantes los últimos tiempos íbamos saber definitivamente si juegan también Rosales Juanpi que son dos futbolistas que deben jugar o qué entendemos que tienen que jugar en el caso de Roberto Rosales ha sido titular indiscutible en los últimos en los últimos años y ahora no cuenta para el entrenador y parece que que su futuro está bastante negro en el Málaga al igual que el de Juanpi por cierto ha hablado también Juan Ramón Muñiz sobre Jesús Gámez ha dicho que no tienen idea que no sabe nada sobre la posibilidad de incorporar a este futbolista a principios de verano dijo que que consideraba que era un gran jugador que le vendría muy bien pero ahora parece que el discurso ha cambiado y no está claro que Jesús Gámez venga para el conjunto blanquiazul que ya terminado en Gijón ha sido Álvaro Giménez el futbolista cordobés ya saben que hace un par de días pasó el reconocimiento médico con el Málaga todo hacía indicar que estaba todo preparado para la firma de los documentos pero el límite Salade tal impidió eso le pidieron tiempo al jugador el jugador evidentemente pues no tenía tiempo que esperar se marchó directamente a Gijón donde también le querían firmó automáticamente al contrato ya esta mañana ha sido presentado los compañeros le han preguntado Álvaro Jiménez sobre la posibilidad de haber fichado por el Málaga casi casi hecho y luego terminar en Gijón

Voz 1773 11:36 sí bueno creo que ya lo es todo el mundo ya estaba casi hecho pero se dio como se dio Manolo medio la acción de puede llegar aquí aquí yo creo que también era una prioridades es una afición que siempre me han encantado oí una ciudad bastante bonita tengo conocido aquí me me me dijeron que que no me iba a arrepentir así que puse rumbo y la verdad que muy contento

bueno una alegría que no estoy solos en el grupo no que que haya otro malagueño como es el caso bueno precisamente del Atlético Malagueño

Voz 15 15:22 tiene sólo con wifi y lo más importante la información que al minuto ofrece la Cadena SER enriquecida con contenidos audiovisuales sí que gusta la Ser la aplicación te encantará

Voz 17 15:41 en serio

Voz 7 15:44 en punto cuatro ciento dos punto cuatro FM

Voz 17 15:47 no

Voz 7 15:47 Isère Málaga apuntó

Voz 3 16:08 son las tres y XXXVI como decíamos no solo

Voz 4 16:12 tenemos fútbol de Primera y de Segunda también tenemos el grupo IV de Segunda División B y la Tercera que luego también hablaremos un poco del grupo IX donde tenemos ocho equipos de la provincia de Málaga en Segunda B contamos este año con dos con el Atlético Malagueño que va a jugar el domingo a las once y media en el campo de la Federación Malagueña frente al San Fermín no con Dely Valdés al frente con su entrenador ya el Marbella que va a debutar el lunes a las ocho de la tarde a domicilio frente al Almería B conjunto marbellí hasta que la pasada temporada se quedó a las puertas de subir a Segunda División el playoff y que ha cambiado de entrenador su técnico este año es Rafael Pérez Padilla hola Padilla buenas tardes hola buenas tardes bueno después de una larga pretemporada contador a cero todo empieza el lunes el Almería supongo que estará ilusionado no

Voz 1185 16:56 sí bueno tanto yo como cuerpo técnico y equipo pues bueno esperando ese momento ya llevaba un mes trabajando para ese día para comenzar la Liga ya como hemos comentado poco ansioso porque llegue poder final nos toca jugar el lunes cerrara jornada y con ganas de que llegue el momento

Voz 4 17:13 vaya dos meses locos no desde la pasada temporada a las puertas del ascenso desgraciadamente Se marcha Fernando Esteve el club opta por Ci te da la oportunidad y ahora llega el momento de de de la verdad no

Voz 1185 17:27 si al final bueno pues el el club opta por una continuidad cuerpo Nico Fernando decide no seguir y bueno soy me propone la verdad que bueno para mí es un nuevo reto soy una persona de ir superando poco a poco año a año tras año retos nuevos y bueno Ny practicamente en un par de días lo decido oí decido ir delante del barco

Voz 4 17:51 es como si de la pretemporada

Voz 1185 17:54 era pretemporada bueno pues como todas las pienso yo no al final he un momento me tienes que esperar que lleguen jugadores momentos que piezas de menos a más y es así un poco el resumen de la pretemporada no hemos empezado con con falta de jugadores cuando se han ido incorporando si hemos sido capaces de de bueno de ir adquiriendo idea Hay que si al final es llegar con mucho optimismo a esta primera jornada no

Voz 4 18:16 catorce fichajes otra vez revolución en la plantilla continuista en el banquillo porque la plantilla otra revolución no

Voz 1185 18:24 sí bueno se intentó mantener el mayor número de jugadores posibles pero después de un año tan espectacular como conseguimos el año pasado ha sido muy difícil poder retener al jugador que no tenía encontrado no ofertas de superior categoría o clubes de que se le han planteado oferta de ahí que nosotros no podemos ni llegar no entonces pues bueno hemos tenido que al mercado pero bueno sabíamos el perfil que necesitábamos Xavier tipo de jugador que que que demandamos por lo tanto ha sido relativamente fácil encontrarlo y bueno esperemos que nos pueda dar el rendimiento por lo menos igual que el año pasado

Voz 4 18:59 estás contento con la plantilla que ha hecho

Voz 1185 19:01 sí muy contento al final hemos conformó una plantilla veintidós jugadores como he comentado anteriormente teníamos la idea clara de lo que necesitábamos manteníamos prácticamente la línea defensiva manteníamos también el centro del campo

Voz 20 19:15 bueno al mercado a buscar extremo

Voz 1185 19:18 la buscar punta hemos firmado tanto variedad como una diversidad importante que no nos diera mucho dado mucha opción

Voz 4 19:26 había que tapar el hueco dejado por ejemplo con Luis Roe Luis Rioja no

Voz 1185 19:31 sí lo Rioja o Corpas no dos jugadores que llevaban a superior categoría se van al Almería

Voz 20 19:36 el titular bueno Corpas salió en el descanso más tarde

Voz 1185 19:41 pero bueno dos jugadores muy importantes para este club no pienso que sea una cuestión de sustituir hemos firmado otro tipo de jugador otros tipos de perfiles sí que sea más complementario con lo que le rodeaba no oí bueno esperemos que el rendimiento sea parecido no la globalidad del equipo

Voz 4 19:59 después de dos temporadas el Marbella haciéndolo muy bien la última casi rozando el palo tú tú sueñas con que este año sí puede ser el ascenso

Voz 1185 20:08 bueno al final hay que con tranquilidad no yo creo que los objetivos te lo voy a ir planteando conforme vaya pasando la Liga yo sí soy partidario de ir partido a partido no de de empezar ahora mismo estamos centrado en la jornada uno no no importa la Copa del Rey no no importa la ha dado simplemente jornada uno ya partido a ella la Liga no irá colocando donde donde no merezca amonal

Voz 4 20:28 y cómo va a ser primer partido porque cerrar la jornada uno en Segunda B en Almería B Marbella el lunes a las ocho de la tarde

Voz 1185 20:35 sí bueno pues ya después de haber visto partido bello y conocerlo un poco pues evidentemente un rival bastante complicado viene con una energía muy positiva de tercer ahí de los play off de ascenso IU mantiene prácticamente el noventa por ciento del bloque del año pasado entonces bueno se conocen a la perfección es tiempo que llevan ganado así seguramente va a ser un partido bastante igualado donde los dos equipos vamos a tener opciones de por el a por la victoria no

Voz 4 21:04 bueno una alegría que no estoy solos en el grupo no que que haya otro malagueño como es el caso bueno precisamente del Atlético Malagueño

Voz 1185 21:11 exactamente bueno era siempre gusta que el equipo de la ciudad tenga el filial en superiores categoría donde puedan tener esos jugadores que de proyección que tienen en la cantera y evidentemente no enfrentamos a él la jornada do ya sabemos que va a hacer también un rival muy muy complicado no porque tienen niños de una calidad infinita y nos va a poner también las cosas muy complicadas

Voz 4 21:35 bueno mirando a ver global del grupo como ves el resto de los rivales que que quiénes crees tú que estarán por ahí arriba en la clasificación

Voz 1185 21:42 sí bueno siempre a principios de año se habla en estas cosas no yo creo que el Grupo IV al final yo yo estaba un grupo uno jugando he visto mucho grupo el grupo trae y al final siempre un grupo complicado lo han reduce un grupo complicado con extremeños con murciano hay equipos que pueden estar arriba pero deberían de estar arriba pues evidentemente a Murcia UCAM Cartagena al final sólo llamado a estar arriba por presupuesto y por final pues el tipo de jugador que tienen la opción de firmar no resto de aquí poco bueno estamos un paso por debajo y ojalá podemos estar ahí luchando con ellos hasta el final no

Voz 4 22:19 bueno que aparte de su faceta de entrenador que te dice tu faceta de malaguista pensando en el equipo de Segunda División

Voz 1185 22:26 bueno pues yo yo prefiero malaguista no desde yo soy de Vélez Málaga y Vélez Málaga y Málaga siempre ha tenido la ficción de de ir a ver al campo a La Rosaleda a ver al equipo de la de la capital y bueno pues desearles lo mejor posible no que les vaya esta jornada este año bien temporada y lo antes posible vuelva a donde se merece no que es la primera división por afición yo creo que por entidad no

Voz 4 22:50 ojalá que sea así y antes de empezar todo el éxito del mundo y ojalá que termina la Liga con el Marbella también a Segunda División muchísimas gracias Padilla paso a paso Enric mucho

Voz 1185 23:01 hace por tu interés

Voz 4 23:03 bueno la conversación con el técnico del Marbella mucho éxito ojalá que la próxima temporada si puede subir el Marbella fenómeno así puede subir el malagueño ojalá ahí puede ser señal de que el Málaga regrese a primera división pero espera una temporada bastante dura bastante intensa para el malagueño para el Marbella el malagueño va a debutar el domingo a las once y media de la mañana en el campo de la Federación frente al San Fernando Marbella ahora ahora el lunes a las ocho de la tarde en el partido que cierre la jornada en el campo de los Juegos del Mediterráneo frente al Almería B Se da la circunstancia de que el Málaga jugará el siguiente lunes allí frente al primer equipo frente al Almería vamos rápidamente con esta primera jornada que empieza el sábado Melilla Polideportivo Ejido el doce Cartagena Recreativo de Granada el domingo Sevilla Atlético Ibiza malagueño San Fernando Jumilla Talavera Murcia Linense Recreativo de Huelva Don Benito Villanovense Badajoz y Luqueño Murcia y el lunes el que ya hemos hablado el Almería B Marbella Iggy hoy era el turno del Málaga del Marbella mañana será el turno del malagueño porque ahora es el turno de la Vuelta Ciclista a España la vuelta que tendrá lugar esta tarde la presentación oficial a las siete y media en el Teatro Romano ya está todo el dispositivo de montaje de la Vuelta Ciclista a España ya están todos los corredores por aquí veintidós equipos ocho corredores por equipo o lo que es lo mismo ciento setenta y seis corredores el cartel pues Simon hecha Richi por como favoritos también está Vicenzo Nibali Fabio Nairo Quintana esta Alejandro Valverde no está Contador porque se retiró no esta Mikel Landa porque está lesionado en fin que hay movimientos en cuanto al cartel que no va a estar mal la vuelta empieza el sábado contrarreloj individual ocho kilómetros sale del Pompidou terminan calle Larios en Málaga Málaga por las calles del centro segunda etapa el domingo Marbella Caminito del Rey ciento sesenta y tres kilómetros el lunes Mijas Alhaurín de la Torre ciento setenta y ocho y el martes sale por Alfacar por Nerja concretamente esta Vuelta dirección Alfacar en un final inédito sale desde Vélez Málaga en una etapa de ciento sesenta y uno kilómetros aunque todos los focos están puestos en la vuelta sobretodo en un corredor que malagueño marbellí concretamente Ike corre en el Cofidis Luis Ángel Maté o la maté buenas tardes hola buenas tardes bueno enfocado todo el año dos mil dieciocho en la Vuelta Ciclista a España ya que esta ya

Voz 1185 25:30 así es que siga con nervio como tú dices colas no ocultó todos el objetivos entrado aquí así que con con nervios ni besando que empezar rodando

Voz 4 25:41 oye llegas en el momento que tú tenías pensado en enero con todas las inconveniente delante de la temporada que has tenido y eso pero pero llega bien

Voz 1185 25:51 el Gobierno negó bien como como como quería con con tiempo para prepararla con con frescura con pocos días de competición con mucho entrenamiento con con el ritmo de competición de Paul Rania Diego pueblo de veros ocho oí en una buena condición física ahora bueno lo más importante que plasmar todo eso en cuenta competición que es lo que cuenta

Voz 4 26:11 oye la vuelta hasta muy chula la proyección de la imagen de la provincia de Málaga para todo el mundo la Vuelta Ciclista España por aquí que es espectacular con un montón de corredores un montón de Fu de figura pero nuestro nuestro equipo nuestro corredores tuvo eh malagueño ahí que va estará la carretera y todos los focos puestos sobre Ci U supongo que será doble ilusión también no

Voz 1185 26:32 sí Robledo lucieron pues es la de todo el mundo le gusta que le reconozcan su trabajo cuando cuando alguien pues pues para un para cualquier deportista profesional es muy importante y bueno más aún si cabe no y ha agradecido en forma de de de buen trabajo de Victoria a a la gente tanto tanto apoyo

Voz 4 26:55 Ana que las cuatro primera etapa de la Vuelta natal la sabe de memoria eh

Voz 1185 27:00 pues si deciden pasar unas cuantas para eso

Voz 4 27:03 bueno en primer lugar esta tarde la presentación en el Teatro Romano todo el mundo que pueda acercar que hacer que no porque el ambientazo de la vuelta están los hoteles hoy la presentación de los equipo mañana también actividades el sábado empieza la contrarreloj individual que que también es bonito el espectáculo que hay al margen de la carretera

Voz 1185 27:21 por supuesto al final la vuelta no deja de ser uno de los mayores eventos itinerantes de ahí bueno formar formar parte de Eli llega a saberlo pues una una estricta muy bonita tenemos la oportunidad a lo malagueño además de nuestra ciudad y nuestro nuestro terreno se va a ver en todo el mundo eso es también una una una responsabilidad para ponernos tan caras y bueno como yo siempre digo tenemos la suerte los ciclistas de tener el el mejor estadio del del mundo que hoy puede ser el teatro romano de Málaga

Voz 21 27:53 el Caminito del Rey así que animar a toda la gente que está cerca para ver a a los a los mejores ciclistas del mundo los tenemos aquí en casa

Voz 4 28:02 en el Tour este año

Voz 21 28:05 bueno sí que me lo picaba gusanillo cuando cuando pude cuando he podido haber alguna etapa por la tele que FEIL cuando veía a los compañero pero como te he dicho yo llegó a la vuelta como como quería es una puesta que que hemos decidido alguna porque no jugó todo toda la temporada en la vuelta a vuelta sale bien la temporada será bueno sino pues será mala así que soñar tengo más presión pero pero bueno como no quería perder la oportunidad de venir a una vuelta preparando las mentes ladrido previamente al Tour y como te digo este año lo lo decidió así llegó bien sagrado

Voz 4 28:39 bueno en el cartel da pena no que no esté Contador por ejemplo o que no este Froome o que no este Mikel Landa que estas semanas ha confirmado su ausencia pero también hombres importantes eh

Voz 21 28:51 la participación en inmejorable al puerto por desgracia se retiró por la caída pues no iba a estar en condiciones Froome tampoco porque después hacer Giraud oí Touré era imposible he venido son los mejores llegan todos con muy buena preparación tenemos una participación de lujo y seguramente que gastar final pues la vuelta bastante escotado

Voz 4 29:13 supongo que el objetivo de tu equipo el Cofidis será de intentar pescar alguna etapa no Michele contigo muchísimo mejor

Voz 21 29:20 sí sí sí objetivo claro de conseguir al menos una etapa traemos a nacer es uno de los mejores que esperemos que tenga una buena condición y luego pues los demás pues a buscarla a las escapadas que es donde tenemos que pelear alguna etapa

Voz 4 29:37 donde puedes tener opciones tú en la segunda que Caminito del Rey

Voz 21 29:41 bueno no caminito yo creo que será más bien controlada por el líder mayo bueno la las demás etapa sobre todo más adelante cuando yo ya más claro y etapa con final en más duros que pueden llegar ahí estaremos está

Voz 4 29:57 bueno a primera etapa lo lo hacemos rápidamente a contrarreloj individual Málaga Málaga por las calles del centro hay en cualquier momento el recorrido bueno no

Voz 21 30:06 sí está claro es lo que te digo tener la oportunidad de tener la carrera en nuestra ciudad en tu casa pues es una una una una oportunidad estupenda ahí si cualquier cualquier cualquier sitio es bueno para para venir a animar había

Voz 4 30:21 es la segunda sale de la puerta de tu casa esta sí que es curioso o sea que casi puede tocar hasta el portería antes de salir si no sé si lo pro

Voz 21 30:31 sea para hacer la reunión de la comunidad de vecinos así hago opuestas

Voz 4 30:34 hola gente bien traigo luego el lunes en Mijas Alhaurín de la Torre y el martes sale de Vélez Málaga con destino ya la sierra Alfacar que Brown un término inédito y ahí sale la vuelta de la provincia de Málaga pero que que vuelta más espectacular se espera este dos mil dieciocho eh esperemos que luego al espectáculo cumpla con esa expectativas creadas aquí en Málaga

Voz 21 30:58 sí sí ya te digo que tenemos una participación inmejorable muy un recorrido precioso así que tenemos todos los ingredientes para que para que sea una vuelta estupenda bien grandísima

Voz 4 31:09 te dejo descansar que ya mismo tienes que estar ahí en el Teatro Romano así que está llamada para desearle toda la suerte del mundo Luiz

Voz 1185 31:16 muy bien muchas gracias sido un abrazo

Voz 4 31:20 dos malagueño del Cofidis que empieza la Vuelta Ciclista a España resumiendo hoy en la presentación a las siete y media y luego no se extrañen deber por distintos a de la capital y también de la provincia los autobuses de los equipos la bicicletas doce de los cambio de ruedas todos los mecánicos trabajando porque evidentemente no son lo ciento setenta y seis corredores sin os todo el montaje que tiene alrededor también la vuelta a España y una carrera o un evento de estas características mañana hablaremos también de los cortes de los sitios donde podrán ver posiblemente mejor esa contrarreloj que empieza el sábado espectacular Se espera ocho kilómetro nada más saldrá a eso de las cinco de la tarde desde el Centro Pompidou son las tres y cincuenta y dos los dorsales del Unicaja que ya los conocemos ahora vamos a contar

Voz 4 35:28 finalmente mañana hablaremos de la previa frente al Estudiantes a ver cómo llega el equipo escucharemos a Luis Casimiro pero hoy oficialmente los dorsales el dos Pini ocupó tres Jaime Fernández nueve Alberto Díaz Shas su Salin volver a llevar el diez Alberto Díaz el perdón Dani Díez el once el doce mil Beach el diecisiete ser Maldini el veintiuno y el veintidós Brian Rovers el XXVI les Sort el XXIII Will Tier perdón el XXXIII Wiltord y el cuarenta y tres Carlos Suárez Éstos son los dorsales del equipo malagueño estamos antes que empezaba la segunda B pero también la tercera ocho equipos de la provincia de Málaga Mario vamos a ver si podemos conocer por lo menos hoy a cuatro

Voz 7 36:07 Ellos sí vamos a poner un poco

Voz 5 36:10 eh eh describiera a una formación rápida eh vamos con el Antequera porque el acción delante queda visto muy de cerca estas últimas temporadas la posibilidad hay codearse con los más grandes en la categoría de bronce sin embargo la derrota contra el Santandreu la fase de grupos de ascenso a los antequerana del sueño del ascenso el fichaje el defensa Alberto Aguilar han hecho que la ilusión vuelve a este de Mali así que veremos si este año es el año del ascenso delante Antequera y continuamos con el Rincón que bueno ha tenido un nuevo entrenador tiene una ha entrado que el después de la renuncia de Francisco Javier López Bravo que tras haber hacer hace ver ha aceptado la oferta renovación hizo reabrir viaje sería ser rinconero Si bien la llegada en nuevo técnico Carlos Díaz García que había actuado como segundo de López Bravo las tres últimos años ha sido un plus para la afición al entender que es mejor un hombre de la casa para intentar algo más que terminar la campaña en la tabla sobresale los fichajes de Papa de lateral izquierdo José chiqueros además de las renovaciones de los principales baluartes del club como son José hizo Sergio Díaz y José Luis Gallardo también tenemos que hablar del San Pedro que no quiere que se repita el sufrimiento la pasada campaña en donde lograron la ansiada permanencia unas pocas jornadas antes deben antes del final en los últimos cuatro partidos se saldaron con tres derrotas y un empate balance que hizo temer al seguir de San Pedro Alcántara de un posible descenso para que no se repita sufrimiento la pasada campaña equipos ha reforzado bastante bien en también vamos a hablar del Juventud Torremolinos que el notable ejercicio del año pasado en el que acaban en el puesto decimocuarto de doce puntos del descenso hacen tuvieron una campaña de nuevo complicada con la con en como destino el fichaje del pívot defensivo Alexis ilusionar a la afición verde hemos podido hablar con Ibon Arrieta el entrenador que no sabe con todo un poquito cuáles son su objetivo de esa campaña

Voz 1185 37:52 sí es verdad que el presupuesto del club pues a priori eh

Voz 34 37:59 lo que nos gustaría es extraño pues no sufrir no el año pasado tuvimos esto es menos buenos y la verdad es que estuvimos temporada bastante pero este año ojalá de empiece iba ya el año mucho mejor muy bueno pues estemos en una zona tranquila Hay que saber la verdad que

Voz 21 38:19 que hay un grupo grande y bueno

Voz 34 38:22 Hay esperemos que no demostraba veguerías no

Voz 5 38:25 ya el fichaje de Alexis también será es sonido el de Álvaro y el de Zulia entre otros muchos eh formando así un equipo bastante competitivo como nuestra cuenta Vigón

Voz 34 38:34 no humilde y sabiendo el presupuesto que tiene el club pues yo creo que hemos hecho la verdad que es un equipo muy competitivo competente a competir con jugadores que que se relaje pues va a tener complicado jugar y y la verdad es que yo contesto con la plantilla no

Voz 5 38:53 y y tenemos otras cositas Enrique del polideportivo el piloto malagueño Alejandro Medina estará presente este fin de semana del Gran Premio de Silverstone de Moto2 en la que será su tercera carrera del Mundial también tenemos que hablar de la selección española de ruedas en donde milita el malagueño Jesús Romero que perdió ayer contra Gran Bretaña peros entonces sentí siete a sesenta y dos en los cuartos de final del Mundial que está teniendo lugar en Hamburgo en Alemania