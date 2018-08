SER Deportivos Málaga (24/08/2018)

Voz 1 00:00 deportivos en hacer

Voz 4 00:14 porque estamos con todo el deporte de mala que provincia hasta las cuatro en punto de la tarde en un día importante porque hay fútbol y además juega el Málaga a las diez de la noche en La Rosaleda primer encuentro en su campo los del equipo de Juan Ramón López Muñiz bueno con todos los fichajes no porque Éibar de fichajes que se han quedado fuera por el dichoso tope salarial pero con una lista de convocados que ya conocemos después de la primera jornada de Liga con victoria por uno dos en el campo de Lugo Málaga quiere seguir con esa RACC ya el racha victoriosa Reed victoriosa ya hace unos minutos hemos conocido los dieciocho jugadores que van a comparecer esta noche

Voz 0453 00:48 en La Rosaleda Mario de Jaime buenas tardes

Voz 5 00:50 lo dice Enrique Álvarez todavía empezamos con los porteros que son Munir y Andrés Prieto defensas Diego González Luis Hernández Pau Torres Juan Caro Cifu centrocampistas Adrian Recio rica Iturra Ontiveros Hicham y los delanteros blancos y Renato Santos Héctor Hernández

Voz 0453 01:08 ya Harper en cuantas nominales comandita

Voz 5 01:11 tu antes Enrique se quedan fuera cuatro hornos fichajes como San has Savanovic Boulahrouz Gone Pacheco debido al tope salarial también tenemos que esta la presencia

Voz 6 01:19 es cada vez menor reseñable de Hicham Yahoo

Voz 5 01:22 papel llamados ya quedarse en el primer equipo

Voz 0453 01:24 edades Iturra que no contó para Muñiz en la primera jornada Diego Gonzales que estaba sancionado entran en esa convocatoria salen mula It Up Car con respecto a los que viajaron a Lugo el partido comenzará a las diez de la noche desde las nueve y media estaremos en la Cadena Ser a través de las vías habituales ciento dos punto cuatro de CMS en Málaga apuntó es ya a través de las aplicaciones móviles Don Carlos cariño delegado Málaga diarias hola Calvo buenas tardes

Voz 0737 01:48 estás vuestras Enrique la convocatoria que te parece OME con la norma en estos casos de encuentro unos ha aumentado Mario también Lacen que tengo a mi está digamos que incluido en ese límite salarial aparte lógicamente los apartado Rosales Juan Piti Gabi Sergio de Miguel Torres entre otras circunstancias pues una lista lógica donde Muñiz ya comentó por ejemplo ahí en la rueda de prensa que Hicham que deslumbró en Lugo ya es casi casi como X de la primera plantilla no Harper que está bastante consolidado hombre es un tipo el equipo interesante ante un rival como es el Alcorcón que ya ya lleva ocho temporadas en Segunda División que es un equipo muy experimentado que entrena Muñiz donde ahí no vamos a encontrar con Dani Toribio que fue digamos que un buque insigne improvisado en el año dos mil diez cuanto tuvo que recurrir Muñiz a once canteranos con el segundo presupuesto más bajo la categoría claras vendimos dice miles de euros salvamos del descenso con el gol de Duda contra el Real Madrid en un equipo bastante complicado bastante experto que va pues las cosas muy difícil es el Málaga

Voz 0453 02:42 bueno va a ser un partido de importante porque es el debut en La Rosaleda y siempre romper el hielo en tu campo además cuando el Málaga uno jugado en La Rosaleda este año porque no ha habido a Costa del Sol hay mucha expectación

Voz 0453 03:55 si además lo que es llamativo realmente sexo es muy lógico además ayer lo explicó perfectamente Juan Ramón Muñiz pero no es normal que vengan jugadores como Álvaro Giménez que pase el reconocimiento médico con la botas incluso para entrenar y que por ese límite salarial se marche en Málaga que no sabía antes detraer Álvaro Giménez que no lo podía firmar

Voz 0737 04:13 hombre vamos a una cosa mala se ha encontrado con un pueda muy gordo cuando vamos queda aterrizar muy venir hoy ha sido el excedente de cupo se hace un excedente de cupo que ya no están digamos que estrictamente deportivas los futbolistas sino que ha sido estrictamente económicas claros Juan Piris obra por el dinero Rosales porque se quería ahí cobra mucho el TC este EC no es fácil extender jugadores es si difícil fichar tú imagínate Enrique lo combinado que digamos que colocar jugado tiene sentido hay que decir pues que haber colocado a Keko Bueno a futbolistas como Keko como se cine como etc etcétera mover tropas es decir Almallah dado un desafío tremendo pero no es suficiente para la circunstancia y en ese sentido yo tengo que ser muy crítico con el club en esta circunstancia porque yo sé que es muy difícil esta instantes puede descargar te mucho en tan poco tiempo eso sí

Voz 0453 04:58 bueno dotada de la herencia tan lamentable tan desastrosa planificación de de temporadas anteriores

Voz 0737 05:03 si no hombre han quedado sueltos que ya quedado digamos que porque evidentemente yo creo que cuando se hizo aquel contrato a Juan Pío o Miguel Torres suave etcétera etcétera seguido pensando en primera que ocurre que las deportivas nos han devuelto naturalidad de la II donde ya estás digamos que no excedente de cupo terrorífico a ocurrir pues hombre yo espero que estos cuatro futbolistas timo con Lacen puedan jugar supondría obviamente pues que salir un acuerdo con Rosales que se ha llegado a un acuerdo con Juanpi que según los sólo Miguel Torres o que a lo mejor ser traspasado futbolistas que a lo mejor a última hora por alguna oferta saque apoyado por ello sea Adriano se llamamos cualquiera cualquier a mi Luis Hernández no se puede decirte algo eso sí es cierto que la cosa que el Málaga por ejemplo de santidad hecho las cosas mal fíjate el caso joven que para mí es el mayor escándalo de la democracia pero vamos que en cualquier caso dentro de todo yo creo que el equipo dentro de las dificultad está teniendo está trabajando bastante coherencia

Voz 0453 05:54 bueno lo que sí tiene mala sombra es que jugadores que que en teoría bien para reforzar la plantilla no puedan jugar hay mucha expectación por ver a Pacheco por ejemplo proveerá con eh o en todo el mundo lo habían de él

Voz 0737 06:07 hombre son cuatro futbolistas que evidentemente les viene para reforzar te vamos fíjate con él en el Racing deslumbró futbolista que en su día fue el fichaje más caro en la historia el Leganés quema de euros ponen no fíjate Dani Pacheco con las ganas que tiene que venir hojas Savanovic que es internacional por Montenegro cayó convocada por cierto por Montenegro onces son futbolistas que la gente quiere ver que son refuerzos más para cualquier caso puede ser un problema puede ser un problema el hecho de que en última instancia no puede entrar

Voz 7 06:33 bueno tú sabría decir alguna animación ante el Málaga

Voz 0737 06:37 hombre yo no sé Montjouic hemos puesto Perico puede ser yo creo que va a ser muy parecida bueno jugará Munir me imagino de fechas por supuesto Luis Hernández la duda puede ser hoy o Diego González o Fausto porque González población unos uno de los capitanes de pretemporada ir once de rica luego en la brecha Ajuria Renato yo les has puesto por Juan Car autor del gol y luego llevamos en medios pivote con Ndiaye con N'Diaye con Recio hidrantes pues posiblemente ponga otra vez Adrián haya Harper podrían entrar blanco lechoso pero vamos que yo creo yo yo yo apuesto por esto es que te he dicho antes

Voz 0453 07:07 la única duda es esa que dinero de Pau Torres por Diego Gonzales visto lo mismo de Lugo no

Voz 0737 07:11 hoy que a lo mejor podría entrar blanco chupo Adrian que es otra posibilidad también baje para técnico no vamos o incluso si me apuras hombre no sé si este apostaremos por y champán otros tantos pero yo creo en esencia base digamos que el equipo Lugo con uno dos cambien además bueno

Voz 0453 07:24 a las diez de la noche es el partido te seguimos en As punto com mañana la crónica fantástica es en papel muy bien

Voz 0737 07:31 muchas gracias Enrique los os un abrazo

Voz 0453 07:33 bueno la convocatoria quitando este once inicial que ya lo ha dicho María de Jaime anteriormente se puede completar con Andrés Prieto el portero suplente con Pau Torres Blanco Alex Héctor Hernández Ontiveros buscar mula e Hicham así que artillería tamén en el banquillo a ver qué ocurre con el conjunto malaguista en el paro tío de hoy IBI por cierto hablando de posibles salidas la de Rosales el Valladolid está interesado en llevarse al futbolista venezolano opera Rosales de momento ha declinado esa propuesta y también está el Espanyol tras sus pasos incluso podría entrar en esa operación Sergio Sánchez el que fuera futbolista del Málaga el el defensor de momento no está nada claro porque Rosales no cede el español tampoco en a la hora de de los sueldos porque son diferente los sueldo lo que cobra Roberto Rosales que lo que cobra Sergio Sánchez y en esas están en cualquier caso ya saben que el día treinta y uno todo se tiene que aclarar para bien o para mal para dentro para fuera Rosales a ver si definitivamente termina lejos de León salió de La Rosaleda más que nada porque no cuenta para el entrenador Juan Ramón Muñiz hilo de Juanpi pues quizá está un poco más frío Hinault va a ser tan fácil o va a ser menos fácil la marcha porque cobra mucho dinero y porque lleva una temporada y pico sin sin jugar con poquito ritmo de partidos desgraciadamente parece que no volvió a ser el mismo después de haber sido operado de la lesión de pubis eso evidentemente lo ha sufrido muchísimo en Málaga de las últimas temporada vamos a escuchar dos grabaciones que nos quedaban de Juan Ramón Muñiz por un lado hablando del Alcorcón un equipo que él entre no hacer algunas temporadas

Voz 8 09:05 el como es un equipo con experiencia en un equipo con con veteranía con jugadores que conocen perfectamente la categoría que sabe su rol sabe su papel y conoce perfectamente sus objetivos tiene las ideas muy claras de cuál es su situación entonces a un rival peligroso un rival en el que como decía antes para superarlo hay que hacer las cosas bien muy bien ir sobretodo e igualar leen esa ilusión ganas y en y en esa situación que va a generar el partido de igualdad y tener paciencia es un partido para tener paciencia durante los noventa minutos el partido no son bien y treinta minutos sino como lo hemos visto el otro día hasta el minuto noventa y tres que pitó el árbitro todos partido y puede haber cualquier cambio hemos visto la primera jornada que el creo que fue muy clara con lo que va a ser la categoría empates resultados por la mínima sólo creo que sólo hubo un resultado en el que hay un gol de diferencia por lo tanto eso es lo que nos vamos a encontrar siempre

Voz 0453 10:06 bueno pues aviso claro del entrenador Juan Ramón Muñiz a lo que nos vamos a encontrar en esta temporada más o menos el resumen de lo que fue el partido anterior frente al Lugo Juan Ramón Muñiz desde aquel mayo del año dos mil diez volverá a sentarse en el banquillo local del estadio de La Rosaleda con ese partido Málaga uno Real Madrid uno el gol malaguista lo marcó duda que fue un pase de Caicedo fue un golazo y además hermanada con treinta y siete puntos logró salvarse en primera división así que ocho años después ocho años y pico después Juan Ramón Muñiz se sentará como local en el banquillo de La Rosaleda

Voz 8 10:38 al final eh yo me lo comento aquí nunca marchas e estás en otros sitios en otros equipos pero sigues teniendo tu gente aquí tus amigos aquí eh eh llegas después de siete años pero no te encuentras no eres nuevo en el club Flores nuevo con la gente es una de las cosas que que cuando entras claro cuenta de que todas las personas que estaban cuando yo estaba siguen que todo más o menos funcionamientos es parecido similar entonces yo no me siento uno nuevo en La Rosaleda en la me sentiré como como uno más que empujará para que su equipo gane como un aficionado más ICO hubo una una parte más de ese de ese club no que que intenta conseguir los objetivos el objetivo de mañana es intentar sumar los tres puntos y a partir ahí entre todos como decía antes tenemos que conseguirlo

Voz 0453 11:23 enfrente el Alcorcón un equipo que la pasada jornada empató uno contra el Sporting de Gijón iraquí esperaba más desencuentro en la previa del partido su técnico Cristóbal Parralo dijo esto del Málaga

Voz 9 11:36 bueno no no soy de adelantar nada no de cómo vamos a jugar no me gusta yo creo que tenemos las ideas claras conocemos bien al rival rival un rival muy potente candidato a a la ascenso y con muy buenos jugadores un equipo muy físico con con muy peligrosos a balón parado es un equipo la verdad es que muy muy difícil y complicado pero sinceramente lo que más me preocupa es cómo cómo va a estar mi equipo cómo va a afrontar el partido mi equipo pues

Voz 0453 12:13 vamos a ver cómo afronta el partido sobre todo el Málaga ya es capaz de conseguir la victoria el árbitro canario Juan Luis Pulido Santana será el colegiado oficial del partido de una jornada número dos en la Liga Un dos tres en la segunda división de toda la vida que empiezan el día de hoy a las diez de la noche con el Málaga Alcorcón también con el Extremadura Deportivo de La Coruña para mañana a las siete de la tarde Numancia Cádiz también a Saura Reus Zaragoza a las ocho y media Unión Deportiva Las Palmas Albacete Balompié a las diez de la noche Córdoba Real Oviedo para el domingo más partidos siete de la tarde Sporting Nástic de Tarragona a las siete y media Osasuna Elche a las ocho y media

Voz 4 12:52 Granada Lugo ya a las diez de la noche el Almería Tenerife Ikeda para el lunes el último partido de la jornada el Rayo Majadahonda Mallorca a las ocho de la tarde estos son los partidos y los horarios de la jornada número dos en Segunda División y luego sabemos Un ha sido más decir el de la jornada seis el Málaga visitará el estadio de Gran Canaria el domingo ve perdón el sábado veintitrés de septiembre a las seis de la tarde otro Movistar partidazo el partido de hoy del Málaga lo da Gol Televisión por supuesto en la radio en el ciento dos punto cuatro FM SER malaga punto es y a través de las aplicaciones móviles las tres y treinta y cuatro seguimos con el fútbol porque empieza la tercera y empieza también la Segunda División B que bien apasionante con el malagueño ICO en el Marbella en el Grupo IV

Voz 4 17:17 al de segunda división también nos toca el turno ahora de la Segunda División B que empieza este fin de semana el domingo a las once y media en el campo de la Federación Malagueña Atlético Malagueño San Fernando el lunes a las ocho de la tarde del otro equipo de la provincia el Marbella va a visitar el campo de los Juegos del Mediterráneo al al Almería B para el partido del malagueño las entradas cuestan un euro para los abonados del Málaga cinco euros para el resto su técnico se llama Julio César Dely Valdés hola Julia buenas tardes

Voz 0453 17:48 hola buenas tardes bueno estamos empezando la temporada histórica no por lo menos muy importante para el Málaga hay temporada señaladas y quizá este año con el descenso del primer equipo pues es una de ellas con el reto de subir a Primera División pero es que también el Atlético Malagueño acaba de subir a Segunda B donde tendría que haber estado hace ya bastantes temporadas pero es tal la categoría de bronce osea que estamos arrancando en Segunda ya empezar la semana pasada en Segunda B lo hará el domingo una de las temporadas importante yo no sé si no es así también

Voz 21 18:17 decir muy importante muy importante después de tanto tiempo no de de intentar jugar en esta categoría se ha conseguido oí la verdad que va a ser muy importante para el Málaga

Voz 0453 18:31 bueno es acabó la pretemporada ya se acabaron los fuegos artificiales empieza de verdad el fuego real e el domingo a las once y media Se levanta el telón en el campo de la Federación Atlético Malagueño San Fernando

Voz 21 18:43 buen debut esperemos que sea cuentes como para para nosotros el domingo oí y ojalá que podamos arrancar con contiene

Voz 0453 18:54 bueno el objetivo de la pasada temporada era subir a Segunda B el objetivo de este año la consolidación no sin duda sin duda

Voz 21 19:02 te puede tanto tiempo no me he luchado he haberlo intentado ir una vez conseguido estar mantenerse ahí mucho tiempo por lo pero no en la misma categoría que el equipo esté consiguieron y luego lo hemos remontado este año el objetivo es mantener la categoría pero pero pero está tranquilo Finzi pasar apuro íbamos a intentarlo pero vamos a intentarlo

Voz 0453 19:29 bueno está contento con la plantilla que ha tenido muchas novedades con respecto a la pasada temporada y luego también chavales del juvenil otros que van al primer equipo otro que bajan en fin que siempre un filial está ahí con la plantilla bailando

Voz 21 19:40 sí suena suele pasar mucho lo que ha ocurrido este año no sobre todo los siete jugadores más Homero hasta el momento a los pero seguramente aquel agosto se incorporara alguno más siete lo que esperamos sí pero sí si hay muchas novedades muy sobre todo intentamos contar con con con un chico en el juvenil también no para para para este año

Voz 0453 20:09 renovación de la plantilla como tú dices por dónde van los tiros habrás hecho un bloque para competir ya desde el primer minuto no

Voz 21 20:19 no obstante era la de las seis y te vas a ver que no que el año pasado en Se mantiene el bloque del equipo no una licencia prácticamente en los mismos y en el centro de campo hay algunos ataques hay ataques yo creo que el equipo yo creo que está bastante equilibrada

Voz 0453 20:43 bueno Azkar Hicham Harper de los agitado Muñiz bendita faena no

Voz 21 20:49 bueno esas esto yo creo que eso es buena señal yo diría que que los chicos del filial esté tocando a la puerta en el primer equipo y que he conociéndole además de de oportunidades no llorones unos tipos tiene que aprovecharlo porque porque es un entrenador que que que yo ya he dicho antes que eso incidental yo creo que lo que le va a venir piano con el filial es intentar hacerlo bien durante todo el año porque iban a tener seguramente minutos

Voz 0453 21:22 Harper ha hecho un pedazo de temporada marcando goles también Hicham el otro día fue Harper titular el Lugo Chang salió en la segunda parte y mira la que formó

Voz 21 21:34 ojalá que lo tenía aquí a actuar cuando tenga minuto que también era demostrar tu valía al igual que que iban quería cuando le toque porque igual para sancionado pero seguramente tendrá alta participación equipo y ojalá que dentro como han tenido en este caso aquí editan en el primer partido de Liga

Voz 0453 21:58 herido e ya ha augurado Muñiz que va a ser futbolista de la primera plantilla todo el año y vi augura mucho éxito para este futbolista

Voz 21 22:06 sí la verdad es que ha llegado muy bien en términos bien el año con nosotros y ha llegado mejor todavía en el inicio de la pretemporada con el primer momento que tuve la posibilidad era porque alguien ha vuelto a bajar que el chico en momento de Iker de la porque te lo mereces además no

Voz 0453 22:28 lo bueno de todo esto es que parece que estos chavales no tienen techo sea que acaban de llegar al primer equipo is están asentando con una entrenador que confía en ellos y el techo todavía no se ha visto on

Voz 21 22:38 es importante es importante es sin duda la cualquier entrenador mires pues futbolísticamente en el tenemos jugadores con mucha proyección y esto Puare cuando mi equipo han demostrado no no no es lo que vale hay pues yo creo que eso es bueno

Voz 0453 22:59 hay alguno más en puertas sin duda sin duda

Voz 21 23:01 yo que hay jugadores que que seguramente pedirá al he con la foto pero mirando hacia arriba nos miran hacia arriba Hay este problema alguno de ellos como nosotros

Voz 0453 23:15 bueno julio el domingo el debut frente al San Fernando los aficionados que vayan a la Federación qué partido se pueden esperar que que equipo local que malagueño se pueden encontrar

Voz 21 23:24 bueno intentaremos empezar bien empezar bien ahí empezaría para mí es ganar ganar ganar el partido en esta nueva temporada en esta nueva categoría vamos a encontrar un equipo Si advierto como difícil como que por lo que he no importa es muy bien trabajado a mí sólido en defensa que en ataque tiene gente importantes no como Perro Río que fundador ya conocemos y que y que un equipo que suele pisar no mucho el área rival que tenemos que también atentó va a hacer un buen partido yo creo que la gente que que vaya lógico

Voz 0453 24:02 va a poder presenciar un buen partido y cómo ves al primer equipo este año

Voz 21 24:07 yo al equipo lo principal es Málaga lo veo bien lo veo que vale menos para más que empezó para aclarar AZ de menos a más y seguirá seguirá creciendo en esta nueva temporada

Voz 0453 24:23 te has encontrado Muniain muy diferente del que tú conocías cuando tú trabajas te con él hace ya algunos años

Voz 21 24:31 el mismo mis ejercido cuando yo lo conocí trabajamos justo es el mismo entrenador con la misma responsabilidad trabajaron Lorquí de forma incansable muy comprometido con su trabajo y con mucho más claro

Voz 0453 24:50 pues a ver si hoy puede ganar el Málaga que juega a las diez de la noche contra el Alcorcón debuta en casa y luego también el domingo que gana el Atlético Malagueño en el debut en el grupo IV de Segunda División B por cierto norte preguntado por el Marbella el el otro equipo malagueño del grupo

Voz 21 25:05 sí ya será el próximo rival una sociedad

Voz 0453 25:08 oye

Voz 21 25:09 sí bueno yo estaba preocupado más que el tan Fernando que el Marbella pero ya partido dure preocupado porque como terrible

Voz 0453 25:17 a mí no me refería a la hora de que son buena noticia no que haya dos malagueños ayer el grupo IV por supuesto portugués

Voz 21 25:25 por supuesto ya para el próximo domingo ven la oportunidad de enfrentarme ya ya pronto no en la segunda jornada Hay para el fútbol de la caldera chula

Voz 0453 25:37 pueblo celebramos también todo el éxito de El Mundo Julio que te vaya muy bien llegan al primer partido que saca todo como como esperáis muchísimas gracias muchas gracias gracias

Voz 4 25:50 en paradón que nos espera en el grupo IV de Segunda División B si la próxima semana ya saben ese partido entre el Marbella y el Atlético Malagueño así que estaremos también pendiente por supuesto es el derbi del Grupo IV de Segunda B vamos al baloncesto porque el Unicaja está inmerso en los entrenamientos confeccionando un buen equipo Luis Casimiro para intentar llegar a la Liga en el mejor momento posible vamos a escuchar al técnico Casimiro hablando tablado esta semana después de un entrenamiento hablando de los fichajes cuatro pero sobretodo destacando el bloque porque como él dice para cara nueva ya estará su

Voz 1078 26:29 ya

Voz 22 26:29 sí bueno yo me voy con la mía mi cara que era nuevo

Voz 1078 26:33 bastante no entonces han sido menos jugadores pero yo creo que es importante mantener el núcleo una estructura que sea buena que sirva de años anteriores para sobre esa base digamos de de dinámica de trabajo de también ética de trabajo yo creo que los jugadores pues que vengan no tienen mucho más fácil a la hora de la integración no a todos los niveles y luego pues ya ya hay muchos complicidades y muchos resortes de juego que ya están cogidos no porque son jugadores que ya llevan jugando mucho tiempo fundó entonces bueno los cuatro que llegan pues yo creo que va portaran lo que necesitamos para el equipo de ahí unos con Suu eh juventud y ambición otros con Suu Experience saber estar pero yo creo que al final tenemos un un equipo que un bloque que yo creo que es bastante sólido

Voz 0453 27:27 bueno eso es lo que esperamos ver un buen baloncesto en el Martín Carpena esta temporada el primer inconveniente de la pretemporada son las ventanas ya saben que juega las selecciones nacionales partidos clasificatorios para el próximo Mundial de China del año dos mil diecinueve de Unicaja hay un montón de jugadores que se pueden marchar está negociando el equipo malagueño para que se marche lo más tarde posible pero que piensa el entrenador del Unicaja sobre esto

Voz 7 27:52 bueno yo la selección sentaría a todos en la misma un calendario común de faltaría al no tanto

Voz 1078 27:59 la Euroliga como como FIBA como NBA incluso pero creo que no me lo hacer caso porque yo lo diga sí que creo es ha trataba muy bien el tema desde desde el club en el sentido que Carlos Jiménez Carlos Jiménez ha puesto bastante información en la mesa los jugadores

Voz 0453 28:23 bueno vamos a ver si se pueden marchar la fecha del día ocho después del partido que tiene que jugar frente al Fuenlabrada en Puertollano quiere decir que ya con dos tres semanas de entrenamiento que se marchen unos días quizá no causa tanto trastorno según el entrenador

Voz 1078 28:39 es jugaríamos el jugaríamos al Circuito ACB con todo el equipo jugaríamos el amistoso de Puertollano con todo el equipo y a partir de ahí este fin de semana ha sucedido Amazon si conseguimos que sea así de el ocho al dieciocho aproximadamente pues creo que hemos tenido éxito en lo que nos proponíamos

Voz 0453 28:56 vamos a ver si se puede llevar a cabo hablando de cómo va a jugar el equipo de la idea que tiene el entrenador de de la confección de la plantilla y sobre todo de la utilización de los jugadores cómo piensa jugar Luis Casimiro

Voz 1078 29:08 pero sí pero vamos yo creo que que hoy en día está actual cuanto más posiciones para jugar un jugador yo creo que es mejor cuanto más versatilidad vamos tener dentro el equipo mucho mejor controlado más polivalencia en juego yo creo que es bueno entonces ocho sólo y sí que tengo una idea de jugadores puedan estar definidos en una posición y un poco el el rol que van a ocupar la forma de jugar que creemos pero vamos o no yo no habría problema aquí varios jugadores ocupan más posiciones similares no que uno puede hacer de uno dos y otro de dos uno o uno de tres cuatro y otro cuatro-cinco uno de los credos sólo yo creo que cuanto más versatilidad tengamos creo que teníamos muchas más detectadas hasta luego

Voz 0453 29:56 bueno el discurso en el banquillo también ha cambiado mucho de mi entender para mejor porque el técnico lo que promete es trabajo duro y luego si exigencias resultados en los partidos porque no vale de nada trabajar duro en los entrenamientos para luego perder

Voz 1078 30:11 pero los jugadores mismos ya saben que hay que trabajar duro pasé muchísimo y luego rendir en el partido en el deporte profesional no solamente vale el trabajo la semana que tiene que ser bueno sino también la tomó Rienda salvo la del dejaba el partido entonces yo creo que si todos hacemos este trabajo y luego aportamos en en los partidos yo creo que vamos a poder utilizar los jugadores los doce jugadores mi intención es que se sientan importante Quique puedan ser partícipes del Benfica

Voz 0453 30:37 mañana en doble sesión por parte del Unicaja el domingo descanso el lunes a preparar el primer amistoso de la pretemporada el día dos de septiembre frente al estudiante las tres y cincuenta La Vuelta a España que ya está calentando para mañana en Málaga

Voz 4 34:12 esta la sintonía oficial de la Vuelta Ciclista a España que fue interpretada por su autora Nuria Fergó en la tarde de ayer en la presentación de la vuelta en el Teatro Romano una presentación espectacular donde desfilaron los veintidós equipos lo ciento setenta y seis corredores que empezarán mañana Conesa contrarreloj individual ya sabes la primera etapa mañana Málaga Málaga contrarreloj individual de ocho kilómetros ahora vamos con los detalles segunda etapa Marbella Caminito del Rey ciento sesenta y tres kilómetros el domingo el lunes Mijas Alhaurín de la Torre sobre ciento setenta y ocho el martes sale de Velez Málaga con destino a tierras granadinas para terminar en Alfacar ciento sesenta y un kilómetros lo primero que hay unas preguntas que se hacen muchos ciudadanos que va a ocurrir con los cortes de las calles como estará paralizada Málaga mañana pues desde la una y media de la tarde hasta las nueve de la noche el tráfico se cortarán todo el recorrido oficial y calles colindantes especial atención al paseo del Parque por donde no se podrá circular desde las siete de la mañana hasta las once de la noche escuchamos a Elisa Pérez y la concejal de Deportes

Voz 27 35:18 tiene yo lo que quisiera trasladar a todos los malagueños en esta mañana eh bueno pues es un mensaje de bueno pues de petición de comprensión

Voz 28 35:28 no no de de sobre todo de

Voz 27 35:30 de esa generosidad que todos los malagueños tienen que poner a disposición de de un acontecimiento deportivo como este pedir disculpas por los perjuicios que se puedan ocasionar

Voz 0453 35:42 los ocho kilómetros de recorrido estarán controlados por setenta motoristas de la Guardia Civil y cuarenta efectivos de la Policía Nacional el ochenta por ciento del trayecto estará cubierto por vallas Fernando Escartín es el director técnico de la Vuelta

Voz 29 35:55 el motivo de de de las vallas es la seguridad de la carrera de los ciclistas hay que comentar que los ciclistas pues vas es una contra el low palmos rápido vana sesenta setenta kilómetros por hora van una posición como veis todos con con el manillar de contrarreloj y es muy difícil frenar si se cruza un perro una personal último momento

Voz 0453 36:15 bueno pues esperemos que no ocurra nada hay que todo transcurra con normalidad y que Málaga traslada una imagen al mundo lo lo que tiene que ser espectacular mañana a las diecisiete veintiséis está prevista la salida del primer corredor a la altura del Cubo del Pompidou Muelle Uno itinerario muelle I Paseo de Levante Paseo de la Farola al Paseo Marítimo Ciudad de Melilla el Paseo Marítimo Antonio Machado luego giro a la izquierda donde estaba el mítico bar Lemon para subir el Paseo de Salvador Rueda es decir el camino nuevo de toda la vida calle Ferrándiz calle Victoria la plaza Jesús el Rico giro a la izquierda túnel de la Alcazaba fuente de las Tres Gracias Paseo del Parque Plaza de la Marina giro a la derecha para calle Larios recta de meta eh que estará situada en la plaza de la Constitución sigue desde cualquier punto del recorrido que acabamos de comentar se puede ver de forma espectacular vamos a escuchar brevemente de un ex trató de la presentación con Rigoberto Urán Luis Ángel Maté David de la Cruz Vicenzo Nibali Valverde y Nairo Quintana

Voz 30 37:16 muy bien muy contento yo creo que cada carrera es una oportunidad hacerlo viene me encuentro con un equipo muy y que venimos a disfrutar de esta

Voz 31 37:24 pues imagínate aquí en este marco con con todos me paisano en mi tierra me casas y una vuelta muy

Voz 32 37:32 especial para mí y espero que también para todos los malagueños

Voz 31 37:36 mientras los malagueño haremos que sea también muy especial para todos los ciclistas que han venido

Voz 33 37:40 bueno el cómo será no venimos con con mucha ilusión con un equipo con un equipo grande un equipo potente íbamos a estar lo sería posible

Voz 0453 37:48 y ojalá que todo el público se divierta mañana bueno ya con todo el ambiente de la vuelta a todos los camiones mecánicos equipos entrenando por las calles malagueñas eh por cierto que esta tarde en la tienda caber vertió en la avenida Ortega y Gasset número doscientos dieciocho habrán tres corredores del equipo Tin Ag2r La Mondiale concretamente el luxemburgués venga usted no franceses Mickael de ir Clement Chevalier allí estarán los tres para firmar autógrafos para hacerse fotos con todo el que asista así que que disfruten de la vuelta y esperemos como decía la concejal que no que no se moleste mucho los aficionados tercera división que también empieza a Mario

Voz 5 38:27 eh sí vamos a ir análisis Enrique B y cada uno de los cuatro que no quedan empezamos que en Alhaurín de la Torre que el segundo puesto conseguido la temporada basada en la Primera División andaluza catapultar Alhaurín al grupo de la tercera edición tan sólo un año después de que confirma su descenso este año al igual que eso vecinal Alhaurino la permanencia debe ser soluciones finalidad prioritaria y el Alhaurino el veinticuatro de julio la Real Federación Española de Fútbol confirmó la presencia del Alhaurino y el polen media en la Tercera División al igual que la Laurie sin tiene que fijarse en la permanencia y con él Vélez y el objetivo tiene que Esther en la zona media un poquito más pero bueno dentro pues ha señalado que puede ser que este año sea el año del Vélez y en cuanto al paro en no debería centrarse repetir la posición en la tabla estos dos últimos años en determinar la Liga en octava y décima posición porque lo no en fin los nueve fichajes si la renovación de de estandartes pues pueden dar alas al palo para que Mir un poquito más allá eh ya hemos hemos entrevistado al entrenador Juan Francisco Funes

Voz 34 39:28 estamos que este acto lo mejore algo muy complicado pero lo importante creo que es callado

Voz 35 39:34 podido como

Voz 4 39:36 otros jugadores

Voz 34 39:38 y a partir de ahí yo creo que el equipo está preparado para competir bien