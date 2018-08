SER Deportivos Málaga (30/08/2018)

Voz 1 00:00 SER Deportivos en hacer

Voz 2 00:09 se El Deportivo Andreina se

Voz 3 00:17 Gálvez Motor concesionario Opel en Málaga que ofrece los titulares deportivos

Voz 0414 00:22 en el día de hoy Gálvez Motor

Voz 4 00:25 soy muy buenas tardes ajetreo máximo de las oficinas del estadio de La Rosaleda pocas horas de que se cierre el mercado veraniego de fichajes

Voz 5 00:32 es decir mañana el Málaga tiene varios componentes de la actual plantilla que no han podido ser inscritos a la espera de aligerar el límite salarial hay un futbolista la puerta de salida como Roberto Rosales que esta tarde viajará a Barcelona y que mañana va a pasar el reconocimiento médico presumiblemente con el Espanyol también en puertas están Torres Tica Duchovny tengo ponen Juan sí añoro la mayoría de los casos va a ser difícil que se marchen del conjunto malaguista en la puerta de entrada al portero del Córdoba Yeste Pávez de nombre es un futbolista que no ha podido ser inscrito hasta el momento por el conjunto cordobés que no tiene límite salarial y por lo tanto tiene muchos problemas también en este sentido el las entradas visitantes para el próximo partido del Málaga el lunes se han agotado en poquitas horas trescientos cincuenta malaguistas las entradas costarán siete euros ya sabemos un nuevo partido el Málaga Rayo Majadahonda el ya tenemos fecha y hora es decir el domingo treinta de septiembre a las cuatro de la tarde en el estadio de La Rosaleda este mediodía el alcalde de Málaga Francisco de la Torre ha recibido a los componente tela Bético malagueño encabezado por Francisco Martín Aguilar consejero consultivo y también con su entrenador Julio César Dely Valdés y el resto de la plantilla y en baloncesto el Unicaja descansa en lo deportivo en el día de hoy a partir de mañana seguirán preparando los primeros amistosos de la temporada el domingo y el lunes frente al Estudiantes y frente al Burgos en Guadalajara pero vamos con el día a día del Málaga Club de Fútbol lo primero lo deportivo Mario de Jaime buenas tardes

Voz 6 01:58 qué tan Enrique buenas tardes día de descanso para Municio esos jugadores el entrenador gijonés ha dividido esta semana en dos con el respiro de hoy pues consideraba que semana si va a hacer larga al haber diez días entre el partido contra el Alcorcón Almería de este lunes recordemos que ayer Muñiz pudo contar con todos sus jugadores con la excepción de Miguel Torres que permanece en el gimnasio por lo que dentro del club se trabaja a buen ritmo para intentar obtener un dado positivo ante el conjunto de y con Haider Fernández Díaz la plantilla volver al césped de La Rosaleda mañana a las nueve y media y hasta el domingo Enrique no se sabrá la convocatoria para el partido el lunes

Voz 5 02:31 ya en Málaga viajar el próximo lunes con destino a Almería para ese encuentro de la jornada número tres en Segunda División vamos a ver si el Málaga de conseguir la victoria de seguir la buena racha iniciada hace ya algunas semanas en el campo del Lugo tan sólo el Mallorca le aguanta el ritmo con dos victorias en dos partidos al igual que el Málaga Club de Fútbol pero a día de hoy lo principal es el cierre del mercado que tendrá lugar mañana cuando la Liga Fútbol Profesional apaguen los correos electrónicos y los famosos faxes que tantos dolores de cabeza le han dado los directores deportivos en los últimos tiempos el Málaga tiene la plantilla bien confeccionada hasta el momento pero tiene cuatro componentes que aún no han podido debutar por asuntos extradeportivos es decir porque no han podido ser inscrito en la Liga no tienen límites al área del Málaga para inscribir los como es el caso de Jaksche Savanovic de Mamadou Koné de Dani Pacheco también de del centrocampista marroquí Boulahrouz al margen de Lacen de los futbolistas que tienen contrato y que vienen de la temporada pasada el primero que se va a marchar con un acuerdo desde hace varios días falta el reconocimiento médico el acuerdo es total por ambas partes cesión de Roberto Rosales al español y de momento no es oficial pero prácticamente es un hecho esta tarde el futbolista venezolano va a viajar a Barcelona mañana va a pasar el reconocimiento médico si todo va bien se firmará los documentos antes del cierre del mercado esto quiere decir que una de los futbolistas que más cobran de la actual plantilla del conjunto blanquiazul Roberto Rosales va a dejar su hueco a otros compañeros que va a pasar con los demás pues Juanpi tiene menos salidas porque lleva un año y pico sin poder jugar desde que fue operado esa lesión de pubis el futbolista no ha vuelto a ser él mismo el jugador que no tiene apenas cartel en primera división tampoco en Segunda porque evidentemente el sueldo que cobra no lo pueden asumir los equipos de Segunda División y por lo tanto todo apunta al extranjero si hay algún club de fuera de España que se quiere hacer cargo del se pueda hacer cargo del seguir marcharía Juanpi sino permanecería en el Málaga entre el equipo de Juan Ramón Muñiz sin contar para el entrenador otro que puede salir ese estigma de Winnie que quizá es un poco más asequible que el Málaga lo pueda sacar también el guardameta hacen ponen que no cuenta para nada para el Málaga Club de Fútbol estos dos nombres propios en lo que trabaja el Málaga para intentar cerrar la plantilla mañana vamos a ver si llega algún mirlo blanco de última hora sino podría cerrar cerrarlo aussie ITA también está el asunto del portero en Málaga está buscando guardameta ya saben los problemas que tiene con los internacionales sobre todo con el portero titular de la selección de Marruecos Munir que también es portero titular en el Málaga ha sido llamado por su selección para los próximos partidos clasificatorios para la Copa África se marchar el martes después del partido frente al Almería estará en el campo de los Juegos del Mediterráneo pero no estará en La Rosaleda en el siguiente encuentro el día ocho frente al Tenerife quebraderos de cabeza para el técnico que pierda su guardameta titular es todo hace indicar que se va a quedar Andrés Prieto solo pero al Málaga le ha echado el ojo además encuentra bastante cerca al portero del Córdoba polaco Pawel quien esté también se excede en el límite salarial el conjunto cordobés insta y por lo tanto el Málaga está intentando portado los medios llegaron acuerdo cuanto antes nos ha entrenado en el día de hoy con el Córdoba por cierto no sería de extrañar que pasar el reconocimiento médico pronto con el Málaga Club de Fútbol así que el Málaga podría completar su portería con quien pide ibamos saber lo que pasa con otros jugadores hay rumores que llegan desde Madrid desde Vitoria por el posible interés tanto de Leganés como del Alavés por José Recio por el futbolista del Málaga que también ha sido titular en los primeros partidos de Liga no es la primera opción Recio ni del Leganés ni del Alavés que están trabajando para cerrar sus plantillas la acción número uno del Leganés es radio ya el futbolista que jugara en el Celta de Vigo y también el número uno del Alavés es brasa NAC lo que quiere decir que está en la recámara si alguno de estos dos equipos no pueden fichar a sus primeras opciones pues estarían dispuestos a negociar definitivamente por José Recio que que ha manifestado en todas las manifestaciones públicas ha realizado bueno este este verano ninguna pero después de la pasada temporada que su primera opción era seguida en el Málaga que no tenía planteado marcharse también el entrenador blanquiazul Juan Ramón López Muñiz ha dejado claro que sí José Recio es intocable que es indiscutible para él y que por lo tanto no tiene ninguna duda de que quiere seguir en el Málaga vamos a ver definitivamente en lo que queda el asunto en fin que hasta mañana cuando se cierre el mercado las veintitrés cincuenta y nueve de la noche no estaremos tranquilos en cuanto al malaguista se refiere porque cualquier cosa puede ocurrir peores asuntos del mercado se han visto jugadores que son indiscutibles que por asuntos económicos antes de tocar marchar del Málaga Club de Fútbol eso en lo extradeportivo en lo deportivo ya lo ha dicho Mario descanso en el día de hoy y mañana entrenamiento y luego el lunes el encuentro esta semana el veto María del Málaga ha recibido una visita que no deja de ser muy importante porque el colegiado de Primera División Mario Melero López además que se está especializando en el bar en el vídeo arbitraje acudió a la sala de prensa Juan Cortés del estadio de La Rosaleda para ofrecer una charla los futbolistas con la novedades del reglamento y luego también en una especie de Coloquio pues atendió a las preguntas a las dudas de los futbolistas de la primera plantilla blanquiazul son dos jornadas pero no sabemos demasiadas o ninguna novedad en el reglamento en cualquier caso no está de más refrescar las Mario Melero buenas tardes hola Enrique buenas tardes bueno estamos iniciando una temporada ya hablamos del bar en su día desgraciadamente al Málaga no le toca esta temporada porque a Segunda División A se utiliza pero tú eres árbitro de Primera como lo está llevando

Voz 1608 08:20 pues bien a la hora que ahora con el tema del bar tenemos bastante trabajo casi todas las semanas pues tenemos una una actuación bueno pero ahora estamos empezando así que todavía esto todavía está muy

Voz 5 08:33 él le toca ya la temporada que viene

Voz 7 08:34 así se augura ojalá ahora

Voz 8 08:39 el navegador ya tiene una temporada

Voz 1608 08:41 el asunto la categoría competida pero bueno como todo lo equipos que están en segundo puesto con algo aspiraciones a lo máximo

Voz 5 08:52 hay muchas novedades en el reglamento muchos cambios con respecto a la temporada pasada

Voz 1608 08:58 pues no no hay muchos cambios Enrique que casi todos los cambios viene introducido por el tema del bar en Panamá para homologar para reglamentar lo que es el tema de la sala de Di Dio Bar Bar nada instituciones situación en la que se y luego hay una serie de pequeños cambios que a la mayoría de los pecadores no le interesan salud para que son unos poquito pues más importantes pero tampoco ha habido años por ejemplo venimos de una de la temporada pasada ahí de la anterior donde sí que se hicieron muchísimos cambios Si yo era muy importante para jugar este año la novedad es el y luego ahí

Voz 7 09:33 una una pequeña mochicas por ejemplo fuera de juego sigue la norma de que hasta que

Voz 5 09:38 el balón no se marche fuera de banda o ya deja la pelota en juego el árbitro asistente no levantar la bandera

Voz 7 09:46 bueno a ver este confusión

Voz 5 09:48 sabes que en la grada muchas veces se crea una especie de confusión porque parece que el jugador no están fuera de juego y al rato levantara el banderín porque realmente la normas así

Voz 1608 09:57 pues en relación al fuera de juego no hay ningún cambio reglamentariamente lo único que que se va a haber en aquellas competiciones donde hay bar por ejemplo emprende divisiones que se va a haber que los asistentes van a levantar la bandera el árbitro a pitar más tarde para evitar interrumpir una situación de posible gol imagínate hay una situación de que hay un pase en profundidad cuadro encarar al portero para existentes sigue siendo escaso juego va a esperar a que la jugada termina Carolyn con sólo se vaya a tener hasta que me meta para levantar la bandera con el objetivo de no he de no de no pararla porque imagínate qué es lo que separa las jugaba y luego era un error del asistente no era fuera de juego entonces el asistente va pero que la jugada termine que acaba en gol lo saqué de metas y una vez termine levantara la bandera todos se chequera por el bar entonces sabremos ya es cierto pero si hay acierto de la asistentes pusiera fuera juego como como tenía como el había decidido easy if I hay error del asistente pues será gol no sobre lo pido porque la ha levantado enteramente es el objetivo

Voz 5 11:02 supongo también vigilancia máxima las entradas por detrás ya al último hombre que se queda delante del portero a la hora de enseñar la tarjeta roja

Voz 1608 11:09 pues eso es eso es siempre buscamos la máxima protección a los jugadores he aquella acciones peligrosas que son por detrás con intensidad con fuerzas Chiva cardenal algunas zona del tobillo hacia arriba que coge lo talón de Aquiles tobillo doblado pues hay máxima protección de jugador

Voz 5 11:29 desde hace varias temporadas para Camps está notando que los jugadores tienen mucha más conciencia ante estas reglas porque se ve mucha menos tarjetas rojas y eso evidentemente favorece el fútbol y favorece el arbitraje

Voz 1608 11:40 efectivamente ya hay una tendencia clara de cada vez menos tarjeta amarilla menos arroja ya no se ven como hace años no sabe entrenadora espectaculares no que deben cuando pudo ocurrir alguna no pero es una entrada espectacular que se levantaba al jugador que bueno ya con todo la tenemos alguna de algún jugador mediático hace ya muchos años no ileso ya puedes afortunados entre se acabó

Voz 5 12:03 bueno el otro día te vimos en La Rosaleda la sala de prensa Juan Cortés con los jugadores del Málaga explicándole estas cosas que nos está contando nosotros ahora y atendiendo algunas preguntas no de los jugadores

Voz 1608 12:16 pues sí fue fue una charla coloquio muy muy buena no porque fue muy interactiva jugadores son doctores muy interesado en algún repaso la novela o desde la temporada estuvimos hablando de situaciones de fuera de juego situaciones de grave el tema de la mano que siempre genera mucha mucha confusión a su manifiesta y bueno la verdad que lo que busca esta charla es en primer lugar dar de los jugadores más conocimiento que se unifiquen criterio quiere sepan cuáles cuáles son que entiende la decisiones que luego van a tener en el terreno de juego por parte de los árbitro acerca a la figura del entrenador tras figura del jugador con el árbitro que se la verdad que unos diálogos una interacción muy muy positiva y bueno se viene realizando desde hace varias temporadas y la verdad

Voz 7 13:04 te son muy positivos hay muchas muchas preguntas que te hacen

Voz 1608 13:09 pues sí la verdad que estuvimos hablando bastante ver el para nosotros también es muy interesante no conocer a la opinión de los jugadores no porque al final de los sueldos lo los protagonistas no oí tiene una tiene mucho que decir pues estuve hablando mucho ver de acciones de fuera de juego si hay alguien interferencia o no en el portero seguía interferencia en el en el defensa en posición de fuera juego bueno voluntaria que cuál era no era en vano voluntaria hicimos un un poquito de todo no

Voz 5 13:39 supongo que también el asunto de las protestas tiene que ser interesante no

Voz 1608 13:43 sí bueno yo eso ya lo saben ellos no te que bueno nosotros es intentamos he favorecer o queremos favorecer el diálogo pero siempre claro siempre que todo sea dentro de unos cauces no oí ya el dialogo si lo permitimos lo que ya no se permite pues una protesta desmesurada nosotros entendemos que que luego en el terreno de juego el juez por están al cien por cien en las altas yo entendemos ciertas situaciones pero dentro de uno de unos canales no y todo lo que todo esté controlado oí todo siempre con el máximo respeto afortunadamente decir gunner que que la tendencia clara que los jugadores he cada vez protesta menos entienden mejor nuestras decisiones ir bueno ya eso va a también en el bar ya en Primera División se está viendo que hay menos tarjetas menos protesta hay menos juego así situaciones conducta violenta todavía es pronto para sacar conclusiones pero por ejemplo si vemos la estadística del Mundial con respecto a anteriores pues se hay menos tarjetas menos tarjeta pero protestar menos situaciones violentas en el Mundial lo ha habido sabía Enrique ninguna si no ha habido ninguna coja directa que el juego brusco grave habido doble amarilla ha habido creo recordar que hubo una ocasión una expulsión por otra ocasión manifiesta pero por una entrada fea no tiene ninguna roja directa esto es el sesenta y cuatro partidos en un dato increíble y en primera puedes pasar ahí y en Segunda cuando se implemente pues también

Voz 5 15:04 bueno se reconoce como que el arbitraje en primera división tiene muchísimo nivel en líneas generales el de segunda como es

Voz 1608 15:10 pues yo te diría que también bastante bueno el arbitraje español a pesar de lo que mucha gente creo dice te puedo garantizar Enrique que es para mi el mejor del mundo hay un nivel muy alto porque en el fútbol español es muy bueno es muy bueno en todas las categorías hay Carlos resultado en torneos internacionales a nivel de club el miércoles claro si el árbitro si el fútbol es bueno demanda arbitro en bueno porque he se forman a la vez que el futbolista entonces hay que hay dos lo mismo formarse como árbitro en un país donde hay pocas licencias que forman un país como España donde el fútbol es lo que es ya lo sabemos entonces el por esa inercia al tiene que salir forzosamente tres bueno luego la formación que se hace aquí desde hace daño es buena ya llega a la a las territoriales llegué a los colegios provinciales y se va formando árbitros cada vez mejor que se puede hacer mejor por supuesto siempre el se pueden hacer las cosas mejor pero yo creo que el sistema es bueno en cuanto a formación y evidentemente en Segunda pues hay árbitros jóvenes que están necesitan su tiempo de formación de preparación ir ya se la categoría para luego dar el salto no pero en general

Voz 7 16:25 es que muy buena no que tenga esa este fin de semana

Voz 1608 16:28 porque esta semana he tengo Barcelona

Voz 7 16:31 está de como árbitro principal y

Voz 1608 16:34 pasada me estrené como bar en partidos oficiales

Voz 7 16:37 ah vale qué tal la experiencia

Voz 1608 16:40 pues bien bien la verdad que el tema de bares es positivo no porque al final eh esa situación que cobran difícil que el el bar te te permite verlas no entonces eso es como una asistente más es un árbitro mal pero que está delante de una pantalla permite ayudar no situaciones que lo bueno es normal no en el terreno de juego a veces hay errores igual que lo que lo tienen el entrenador pues es normal que haya Ícaro en este caso en el caso de que aparezca pues hay una persona que que te ayuda no

Voz 5 17:14 bueno pues que tenga buen partido ese Barcelona Huesca mucha suerte también en toda la temporada en Primera muchas gracias Mario

Voz 1608 17:20 un abrazo

Voz 9 17:21 recuerda a tu propia vida recuerda esa salvaje sensación de estar al mando o si lo prefieres deja de recordar vuelve a sentir de nuevo Opel Granda en X viene a conocerlo a tu concesionario Opel punto al resto de la gama de Opel Cross la X invoca X porque la X marca tu destino

Voz 0414 17:39 tal vez Motor concesionario Opel para Málaga en avenida de Velázquez frente Carrefour Los Patios

Voz 1 17:44 SER Deportivos NC

Voz 10 17:49 cien punto cuatro ciento dos punto cuatro FM Isère Málaga punto es

Voz 11 17:54 estás planteando hacerte un trasplante capilar Instituto Tecnológico capilar Arteta las clave confianza hay seguridad

Voz 12 18:00 doctor Carlos Fajardo y su equipo te atenderán personalmente en cada fase gran dio resultados visibles cien por cien naturales y definitivo cerca ni en Málaga en tu ciudad y con el apoyo de tu familia Instituto Tecnológico

Voz 11 18:12 la más seguro y más viable más cerca IT y capilar punto com

Voz 13 18:16 hace unos años pusimos las puertas en el cielo y ahora nos ha llamado San

Voz 0414 18:19 Pedro para que le pongamos los armarios en la cocina Tessa nueve cinco dos tres seis uno tres cuatro uno o entre entes esa punto com

Voz 14 18:27 exhibición ecuestre música en directo magia musicales infantiles concurso de talentos alpino con todos los espectáculos gratuitos que tenemos en Plaza Mayor en su festival de verano

Voz 0414 18:37 dónde estás viendo todos esos plan nafta en Plaza Mayor cuenta es visita al ahí verás genial no nos lo podemos perder centro comercial Plaza Mayor el lugar donde tú

Voz 14 18:46 conoces MR el juego de fútbol online con el que podrá sacar el entrenador que llevas dentro dirige tu propio equipo con jugadores reales y compite contra otros es como tú gestiona tu equipo jornada a jornada para ser el mejor ganar grandes premios descargas de la App de Mister o registra de Mister punto Mundo Deportivo punto com y empieza a jugó

Voz 0414 19:05 tú eres el míster pero hay Pardo es correcta la liquidación de Automóviles Nieto oportunidad única para conseguir tus Antxon a precios inusuales lleva desde veinte mil novecientos noventa euros que muchos más sólo en Automóviles Nieto concesionario de toda la vida en el centro de Málaga en calle Plaza de Toros Vieja nueve once consulte condiciones de financiación ahora en Merca

Voz 15 19:31 mueble precios con descuentos de hasta el cincuenta por ciento financiación compra ahora no paguen nada hasta enero de dos mil diecinueve en Málaga Avenida los Veintisiete Parque Comercial El Viso

Voz 0414 19:41 oyente de la SER escuchar esto

Voz 16 19:45 la discurso hora J I de emisiones Radio Barcelona

Voz 0295 19:52 con esta doce empezó la Cadena SER hace ya muchos años no fue tan fácil la cosa que quieres decir la frase la agitación Radio difusor a sigue a J I que hay misiones Radio Barcelona no les salió a la primera advirtió pero b4

Voz 16 20:03 hombre la extracción ratio disputó ahora mira J A unos hábitos de emisiones J ha la estación es J ratio dispuso hora a uno Barcelona la extracción J I A J tras dio pie a veces pero da igual a cobrar los inicios de la radio y hago pero no lo hizo la primera adiós a Barkero

Voz 17 20:31 cadena SER no queremos ser perfectos sólo queremos gusta instante

Voz 16 20:36 uno uno J J ninguno de emisiones ratios

Voz 18 20:44 Adán

Voz 19 20:47 no

Voz 1 20:51 SER Deportivos

Voz 4 21:02 Javier Ontiveros el centrocampista del Málaga ha sido sancionado con un partido puede haber visto la tarjeta roja en el encuentro anterior frente al Alcorcón y por lo tanto no podrá estar en el campo de los Juegos del Mediterráneo el próximo lunes a las nueve de la noche como tampoco va a estar el técnico de Almería que también ha sido castigado en esta ocasión con dos partidos hemos conocido un nuevo horario el Málaga Rayo Majadahonda correspondiente a la jornada la número siete en Segunda División o en la Liga Un dos tres que tendrá lugar vaya ahora sin efecto el domingo treinta de septiembre a las cuatro de la tarde el estadio de La Rosaleda ese encuentro será el Málaga Rayo Majadahonda ir por parte del conjunto local bueno no va a estar el Málaga sólo oportunos unos trescientos cincuenta malaguistas han comprado han agotado en poquito tiempo las entradas a siete euros para ver el partido en el campo de los Juegos del Mediterráneo así un lunes a las nueve de la noche pues el Málaga no estará solo en ese campo de los Juegos del Mediterráneo

Voz 5 22:03 enfrente estará el Almería cuyo portero se llama René Román que es el guardameta del conjunto almeriense que véase al Málaga

Voz 21 22:11 cierto de que de que bueno estamos ante

Voz 22 22:13 uno de lo otro equipo más más potentes

Voz 21 22:16 no hay bueno y necesario pues puede ser valiente no pero pero la la no de trabajar como como un equipo y solidarizarse con con lo compañero oí a partir de ahí que que los jugadores nuestros pues en momentos puntuales destacan su calidad o tu técnica que que bueno es que que la tenemos ahí Lucena en el partido no pero ya te digo que es seguramente va a ser un partido muy muy muy igualado los nombres en esta categoría no no no vale decir que que esto somos once contra once todo tenemos dos dos y lo piernas así que para este partido durante durante toda la temporada él independientemente del nombre rival

Voz 5 22:54 bueno guardameta prevé también un partido bonito

Voz 21 22:57 sí bueno partido bonito no entre un rival que que bueno quizá es el principal favorito junto con La Palma Air deportivo para para subir porque son los tres equipos que que que han descendido pero pero bueno dicen que que ello tiene la mejor plantilla de la categoría nosotros tenemos que demostrar que somos el mejor equipo no hay más

Voz 23 23:18 este es de Mazo es lo que se escucha la música que se escuchaba la megafonía de La Rosaleda cuando los futbolistas del Málaga salen a realizar el calentamiento antes de cualquier partido ya hemos descubierto que son a petición particular de los porteros concretamente de Munir y también de Andrés Prieto cuando saltan a calentarse motivan con este tema vamos a conocer un poquito más a los futbolista musicalmente por eso acudimos

Voz 24 23:41 al jefe de emisiones musicales de la Cadena SER de las emisoras de la Cadena SER m ochenta de Cadena Dial de Máxima FM de

Voz 23 23:51 los cuarenta Principales Jesús Sánchez hola Jesús buenas tardes Hollande que basa bueno como todos los años ya sabes que te buscamos para ver qué gustos musicales tienen los jugadores del equipo malaguista al suyo sí bueno es están Electra yo creo que tienen buen gusto eh los podrá que pide en este templo de Augusto

Voz 22 24:07 cualquiera de hacer un buen es en principio de cualquier celebración deportiva y esto es lo que te viene el cuerpo

Voz 23 24:15 van der Struck Isi Disi además no motiva mosqueo en las transmisiones cuando ser fichar esta bregado

Voz 22 24:20 eso es todo también en fin cualquier cosa que tengáis una guitarra llenaba de impotente nos encanta estar son y no hombre esto y el ala al ala

Voz 3 24:31 en cualquier campo tremendo

Voz 23 24:40 bueno vamos a particularmente a los gustos de los futbolistas hay un jugador sueco montenegrino

Voz 5 24:45 tiene doble pasaporte que se llama se deja Savanovic que de momento no ha debutado porque no había podido ser inscrito en la Liga pero hemos visto que le gusta este tema de Omic que se llama con orgullo

Voz 22 24:55 pues has pillado eh la verdad es que es electrónica de la de la buena hecha con gusto eh no tenía idea de esta canción no sé si el grupo eso mi y la canción Color We o el grupo de coros Will la canción eso a mí pero está muy bien elegida eh

Voz 3 25:19 mira lo que he encontrado de de Cifuentes son poco a Dimas Martín Garrick si cosas así que están haciendo ahora no

Voz 23 25:27 la chusca ponerlo de moda sobre todo mucha terracita ahora pienso en el verano

Voz 5 25:31 buena Cifuentes es el lateral derecho hasta el momento del Málaga le gusta este clásico cazo adaptado a la versión del gran Le bosque Los Gipsy Kings que se llama Hotel California dice

Voz 25 25:42 que que bueno

Voz 22 25:46 yo particularmente me quedo con los Eagles pero oye esta canción tiene su

Voz 25 25:50 junto e una versión que hizo se quince

Voz 3 25:55 el gusta Facebook a mí también

Voz 19 26:03 bien

Voz 3 26:17 eso en cuanto a la mención de Landín sillín el Hotel California que bueno

Voz 5 26:24 pues el siguiente Renato Santos futbolista portugués que ha llegado este verano que además también esta siendo titular Ike les gusta una paisana que se llama Filippo Baptista y esta canción concretamente sí

Voz 26 26:34 al norte una

Voz 3 26:37 no ochentera serán

Voz 22 26:38 la verdad es que los portugueses tienen un gusto haciendo música últimamente los últimos años tu saque

Voz 3 26:44 estado varios veranos devoró Portugal Evening canta toda la vida

Voz 22 26:47 sede de la radio portuguesa en cualquier de portuguesa y los clubs de Portugal margen de Portugal que sabe hacer música de verdad

Voz 3 26:55 no es lo que más hoy en Portugal últimamente porque mucha influencia el funky y la música negra y esto más como Bob sigues no se me he acordado un poco carroza no ha rozado ácida canté de no sé cómo voy de televisión de compras en televisión finita Baptista

Voz 23 27:20 Emma Manu otro futbolista que tampoco ha podido debutar hasta el momento este tira para acá eh hace unos cuantos años en el Racing

Voz 5 27:27 de Santander y allí coincidió con un grupo cántabro con un cantante cántabro que se llama Rulo que tiene un grupo también que sea la contra banda y es uno de los clásico de los veranos

Voz 22 27:39 este es un fiestero expone porque este es un grupo de festivales

Voz 3 27:43 vale que lo sepas

Voz 26 27:46 él está detrás dejamos llegan a esta madre no

Voz 22 27:48 no está nada mal anda no faltan en los festivales grandes que se aprecien de verano hierro

Voz 19 27:54 en cada sitio

Voz 23 28:09 cambia la música española por este gusto el rock'n'roll Héctor Hernández

Voz 25 28:14 se llaman ellos no ni yo vi yo ni anillo ni ella

Voz 22 28:17 por favor esto son palabras mayores y ahí me has tocado porque es uno de sus favoritos

Voz 25 28:23 no so si en ello buen gusto que tiene mira cómo canta a

Voz 22 28:48 es uno de los más grandes de la música negra también Erdogan Erica y que decían que podía ser el sustituto de Michael Jackson era uno de los candidatos junto a luego luego también Bruno Mars y tal no pero cuando estuvieron pensando en resucitar el estilo de Michael Jackson o hacer musicales de Michael Jackson o hacer algo que siguiera será de Michael Jackson están pensando primero anillo y luego en gente como Bruno Mars han venido otros no pero el primero fue este tipo Serranillos

Voz 3 29:19 sí

Voz 23 29:22 a ver mucho que tiene gusta ajoblanco porque este tira para su sugiere es argentino Augusto a un grupo que se llama tercer Cielo

Voz 22 29:28 ni idea tercer fiel hoy comenzaba canción

Voz 5 29:31 comenzar de cero comenzar de cero

Voz 22 29:33 de tercer cielo todo suena zona pop no sabe los argentinos son muy pop rock que no

Voz 25 29:41 y mucho baladí

Voz 22 29:44 pues saber cómo son esto no tenían idea de tercer ciclo vamos a conocer

Voz 28 29:48 supongo de edad manga pero todo habría ido supondrá

Voz 23 30:04 el fichaje de Dani Pacheco que te malagueño también tira para la música de aquí a la música

Voz 25 30:09 a Huelva tiene extendiera va a Huelva para para un grande de la música española Juan Manuel Carrasco

Voz 22 30:15 para Manuel Carrasco que vamos a decir es el tío que más ha llenado en los últimos años todos sus conciertos haciendo la out

Voz 25 30:23 antes de llegar meses antes de llegar a cualquier recinto soldado Judy

Voz 19 30:31 su boca creciera

Voz 22 30:34 eh

Voz 19 30:38 ya que yo me imagino

Voz 29 30:44 a mí me sentía hasta más

Voz 19 30:47 son al mismo

Voz 3 30:51 a mí lo que me gusta mucho me gusta sí sí estaba ahí Hollande más claro

Voz 22 30:57 que dicen que Bisbal es el más grande de todos los Sotés para mi hermano Manuel Carrascosa sin duda para mí

Voz 5 31:04 dígame terminamos este repaso con Miguel Torres con uno de los futbolistas que deportivamente no está contando para Muñiz pero que visto el pasado mes de julio en un concierto en el Star Light de Luis Miguel qué grande

Voz 3 31:24 lo paradones que marcaba ole Miguel el noventa grande canciones bueno no tiene que hacer un triunfador seguro para la cancele Katherine desconfío de ida suave encanta esa canciones también Miguel Torres eh

Voz 23 31:44 qué nota le podemos poner a los jugadores del Málaga con estos gustos logra que lo pueden

Voz 25 31:48 uno de los cuarenta y no muchos

Voz 3 31:51 de los cuarenta era mucho pero oye pero eso es un batiburrillo bastante interesante tiene que el El Vestuario cada uno CAC porque como se lo pongan sin que eso es una cura lo que ahí con buen gusto no hombre a cada uno es que en esto de la música cada uno tiene su gusto esto es como los colores no puede decir éste me gusta entrenar a cada uno a lo suyo que lleva cada uno ahí el tema que más me ha gustado es el buzo de Stores ni yo me gusta la música negra pero por lo general bastante bien no y sobre todo esto viene muy me los hitos la mayoría no mientan los porteros lo portero no hombre quede como era guitarrista rockero pues a cosas muy bien muy bien gracias Jesús hoy el giro pero eh en la transmisión ahí estamos el lunes

Voz 1 32:47 SER Deportivos que NC

Voz 10 32:52 cien punto cuatro ciento dos punto cuatro FM Isère Málaga punto es

Voz 4 32:58 seguís con empatar el solomillo bien centrado en la barrera salteado de setas coloca las sferificaciones de patata marca la distancia y emulsión ha con aceite de trufa se prepara para el lanzamiento

Voz 5 33:08 hay una conexión

Voz 0414 33:10 que al final un espacio para todos descubre la diferencia es magistral y cocinas punto com vital

Voz 17 33:16 dejó residencia de mayores en Teatinos atención centrada en una persona con un tutor personal para cada usuario para vivir como en casa con jardín cocina propia elección de menú

Voz 30 33:26 pregunte por nuestros precios especiales para estancias temporales deben

Voz 0414 33:29 bueno al nueve cinco uno veintiséis cuarenta veinticuatro veintiséis cuarenta veinticuatro Vitalia Teatinos

Voz 31 33:36 hasta el almacén de la construcción y la reforma de los profesionales donde también compran los particulares para eh tíos ya almacén IVA incluido todos los días porque compramos grandes cantidades directos de fábrica Isidro intermediarios consulta on line empírico mar punto desde a las siete y media de la mañana en Málaga junto a Plata mayor fan todo profesionales Brit coma

Voz 0414 33:56 si es por favor XXX posa con el treinta y un botón hasta el treinta de agosto hay treinta Forcol hasta un treinta por ciento de descuento y no puedo pensar en otra cosa a Yebra con siete años de garantía Juan XXIII número treinta y tres días

Voz 15 34:12 están aquí ahora en Merca mueble predios con descuentos de hasta el cincuenta por ciento de financiación compra ahora y no paguen nada hasta enero de dos mil diecinueve en Málaga Avenida los Vegas Veintisiete Parque Comercial El Viso

Voz 32 34:24 hola me llamo Myriam IMI voz busca emocionar T G Kimi voz busque sorprende me llamó alma voz busca me llamó Julio Íñigo busca seducir me llamo Ana Nebot busca iluso

Voz 0414 34:39 Ana no te engaña trabajan cada día para sorprender sugerir emocionar seducir a su audiencia en ellos para dar a conocer tu empresa o negocio anuncia Thein La Ser credibilidad fiabilidad y eficacia para

Voz 33 34:58 sus anuncios por cierto metíamos Jorge

Voz 17 35:07 casi acuchillando SER la emisora de radio que escucharlo

Voz 3 35:14 en un momento como que escuchen

Voz 0295 35:18 es una forma de deben de un producto tal famoso pues de lo lo lo oye lo consume tal vamos a vender un producto se usa muchas veces en la entero de comunicación ya pero es decir que lo que pasa es que no pueden escuchar

Voz 0414 35:37 si te pasa

Voz 0295 35:39 puede oir y quién no no no presume está Radio una radio abierta todos sí pero vale vale de acuerdo vale

Voz 3 35:46 Kadima

Voz 17 35:47 la te escucho el hombre

Voz 1 35:54 SER Deportivos que NC

Voz 4 36:02 en baloncesto de momento poquita cosa hoy descanso del Unicaja mañana no va a entrenamiento aquel domingo debutará en los primeros partidos con Luis Casimiro al frente con los cuatro fichajes que podrán debutar con la camiseta del equipo malagueño pero tenemos otro asunto no Mario preséntanos a nuestro siguiente

Voz 6 36:19 así porque si ayer hablábamos de Jesús Romero Enrique hoy les traemos a tres tres operación la de Alfonso Jiménez jugador del bádminton Benalmádena que debutó con la selección española hace dos semanas en el Internacional de de Brasil tras descubre el llamamiento en hace escasamente un año en el hospital de Toledo programado un entrenamiento específico por parte de su entrenador Fernando Mateo logró proclamarse campeón de España de dobles masculino con una preparación física además de cuatro mesas espaldas Jiménez viaja a Brasil para representar a España una sensación que asegura no se volverá a repetir en subir

Voz 34 36:48 con el comienzo de personal es muy bueno porque un campeonato nacional que cuenten contigo la selección que trabaje contigo que le por su cariño salvar de allí representado UPA ella sacó lo mejor posible dentro lo que sobre el para mí algo muy buena muy grande muy importante

Voz 6 37:11 pero Alfonso no podría avería de Brasil sino hubiese coronado como campeón de España de dobles es por eso por lo que el jugador de madera no puede elegir entre las dos experiencias que han marcado su trayectoria deportiva

Voz 34 37:23 gracias al Campeonato de España no podría si no hubiese ganan campeonatos España no hubiese podido llegar a abrasivo así que gracias a eso pues pues puede llegar a durar toda hay que tener en tu camiseta de la España es diferente de representarlo pues siempre son los más uno compromiso con muchas ganas para mí algo llamado ahora da para seguir en este proyecto a de este campeonato gracias a él ahora vamos a hacer el campeonato de Europa en Francia

Voz 6 38:00 a pesar de llevar ya un título nacional las espaldas Alfonso solamente lleva practicando bádminton un año estando presente en septiembre del año pasado en el hospital de Toledo vio claro que lo suyo era dedica al salva en mí

Voz 34 38:11 si a mediados de septiembre el hospital de Toledo y allí pues ahí como él tenemos como un lugar donde poder muy hace deporte que se puede utilizar tinta tu tenis y allí estaban el seleccionador de Castilla La Mancha uno a unos jugadores tomarnos a yo con compañeros encontraron junto a una pista ya la AUI sino que han mío que que ya estamos cansados El de dice y diéramos probar un nuevo empezamos siempre a nosotros jugadas que voy a jugar jugar y hasta que un día pues uno no es relacionado y es el coordinador de deportes del hospital no dijo mira que estábamos en contacto con la con la segregación allí en Málaga para que siga con este deporte porque vemos que se te da bien y que tiene actitud los deportes

Voz 6 39:00 Iberia ultima la presencia de los internacional de brasieres un paso de gigante para poder acudir a los Juegos Paralímpicos de Tokio dos mil veinte así que seamos todas las cosas que este en Tokio también tenemos que habla Enrique de la golfista malagueña Azahara Muñoz que debutará hoy en el torneo cambia Portland Oregon

Voz 35 39:14 en Estados Unidos la de San Pedro Alcántara intentará hacer un mejor papel que el que cosechó en el CP Women's Open en donde no puedo conseguir entrar en el top cincuenta en ninguna de las fases de la competición pues