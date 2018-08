SER Deportivos Málaga (31/08/2018)

Voz 1 00:00 SER Deportivos Reina se

Voz 2 00:08 Enrique Aparicio

Voz 4 00:25 señoras y señores muy buenas tardes las tres y veinte hasta las cuatro estamos con todo el deporte en la provincia que en la Cadena Ser en un día que se espera largo ya ajetreado porque hoy se cierra el mercado veraniego de fichajes ya hay una lista importante de nombres en el Málaga Club de Fútbol que pueden bailar la última hora José Recio se marcha al Leganés ha firmado por tres temporadas el traspaso está citado en dos millones de euros deja así la cantidad del en el bolsillo del Málaga rudo fútbol aligerado el tope salarial

Voz 5 00:56 sí que Recio Se marcha Leganés Rosales en marcha

Voz 4 01:01 también con destino a la capital de España perdón a la capital de Barcelona Roberto Rosales firma con el Espanyol y el Málaga de amplía el contrato una temporada más definitivas en marcha este año cedido ya al final de la próxima temporada tendría que regresar son dos jugadores que cobran altos emolumentos y por lo tanto el Málaga está elige dando ese límite salarial en el otro futbolistas como tú Winnie o con el que podría tener más o menos una fácil salida y luego lo de Juan peor que si no cambia mucho la cosa Juanpi se va a quedar en la plantilla porque cobra muchísimo dinero porque lleva un año y medio de actividad de inactividad así que es han a salidas y llegadas el portero que este el guardameta del Córdoba Pawel que este jugador que ha podido ser inscrito en la Liga de Fútbol Profesional por el famoso tope salarial por el conjunto cordobés y que va a terminar en el Málaga Club de Fútbol así que hoy hasta las veintitrés cincuenta y nueve todo el mundo pendiente de la

Voz 5 01:52 bases a ver si si hay buenas comunicaciones entre La Rosaleda y la Liga de Fútbol Profesional

Voz 5 02:14 buenas noches muy larga evidentemente como todos los años

Voz 0166 02:16 todavía recuerdo con espanto aquel famoso fichaje de las veintitrés horas y cincuenta minutos o aquel aquel Tiago Gomes que no se fichó por la chapuza pero bueno esto es así en cual estas y otras Juan Enrique unos mercados más complicado yo recuerdo no sólo para el Málaga eh sino para todos los equipos porque se han encontrado desde el año dos mil trece pues hay un Isabel se verismo al cual ya que ajustarse para que haya entradas y salidas en este caso concreto pues fíjate Recio sea traspasado Leganés ayer Rosales que se marcha cedido al al español diga Edwin el nombre con el equipo esté de ida Mark Seaman en en marcha un equipo en Segunda División de Turquía en cualquier en cuestión de horas que son cuatro futbolistas que independientemente que te quitan bastante masa salarial no yo creo que ya hacen posible con la incorporación de los cinco que están sin ficha del portero quien algún mediocentro pueda caer a última hora digo insisto así un mercado muy difícil yo creo que el Málaga en poquito tiempo ha trabajado con bastante sentido ahora ya lo único que queda es que el balón responda a estas buenas intenciones pero ella Thiago noche va a ser bastante larga y a ver qué que sacar cuanto antes

Voz 5 03:22 yo además de verdad tú cómo lo ve Jesús

Voz 0662 03:26 bueno para empezar creo que es una situación muy muy muy difícil la que no tendríamos que haber llegado entiendo que el equipo el club ha dado la dirección deportiva este caso tendría que haber trabajado con más intensidad no lo sé porque seguramente han trabajado a destajo pero se ha disparado la la masa salarial antes porque yo no sé si coincidir conmigo no pero a mí me da mucha rabia entiendo que todas las posturas son lítica pero me da mucha rabia que jugadores como Recio tengan que salir al margen de la buena oportunidad económica que sea lo que tenga que se hijos como Recio porque hay un señor que Juanpi nada que no se encuentra cómodo a mí por lo pronto me genera impotencia y rabia malestar porque es decir Juanpi no va a jugar cedemos que no va a jugar si cobra uno coma dos millones de euros en el Málaga ruboriza yo no sé si es que ha tirado la toalla si China ahí lo entiende que tienen verdaderos problemas pero que ha generado un conflicto de tal envergadura en el Málaga que ha dado con una de las causas es que bueno Rosales era algo previsible pero que hago dado Recio Turull malagueño paraliza fuera del club entienda tengo una propiedad también es buena para Recio Pascual primera yo eso lo he dicho lo discuta pero que creo que Recio era bastante bastante útil para el equipo en su tradición bueno sí o no eso yo no si fue abatido Manrique pero lo que sí sé es que sólo hay un jugador que lleva año y medio borrado yo iba a seguir cobrando uno punto dos millones de euros en primera división

Voz 0166 05:20 entonces

Voz 0662 05:23 yo imagino las dificultades que vive el cabreo te pueden Federer en la dirección deportiva de la situación por lo demás pues me hubiese gustado ya los cuatro cinco jugadores que está y aquí pues ha descrito como padres resolver hoy su equipo de trabajo esta últimas horas no lo decía ha cerrado practicamente Bagaric pasando pero si no es a hacer Bonnin yo creo que también no sé pero enriquece la la situación Javier descerebrado impotencia porque creo que no debería haber llegado el Málaga a esa situación porque cuando uno si llega a esa situación siempre siempre siempre llegan infinidad de considerar a la hora de negociar vivir su problema

Voz 5 06:11 bueno creéis que le da al Málaga porque también esa es otra parecía que le daba al margen la venta de Siri desgraciadamente no de que cuando se alivian los contratos de Rosales y de Recio Málaga para el límite

Voz 0166 06:23 yo creo que sí yo creo que si hubiera más o menos tener en cuenta que aparte de que en Siria aliviado muchísimo adeuda que había detrás sale todo eso que vosotros sabéis bueno que siempre esa preferencia pues eso a era futbolista etc etc etcétera lo cierto es que con lo que ligas de Rosales que es una pasta curioso lo que libera curioso lo que es otra pasta curiosa la cosa inglesas de Recio yo creo que puede perfectamente a la larga para intentar esquivar a cinco futbolistas están todavía sin ficha no sé si aquí este no sea un medio centro más habría que ver las carreras que tiene que hacer mala en este sentido no yo cuento con Jesús muchas cosas en este aspecto por ejemplo el tema de Juanpi fíjate que al final como se dice vulgarmente te puedes comer con papas yo creo que es un futbolista interesante irreconocible años inmersión jugar por supuesto que sí porque cobran Muñiz es capaz de sacarle digamos que a lo mejor igual que por ejemplo los futbolistas como Miguel Torres con el que aparentemente no se cuenta que está lesionado puede ser igualmente reconocibles yo creo que ahora mismo no tenemos más remedio que intentar sacar petróleo lo que tenemos en ese sentido el Málaga puede hacerlo perfectamente bien en el Málaga son los del equipo a Segunda John fíjate el Reus que no pues te voy a siete futbolistas fíjate sacas y Lekic interesante la fórmula que empleó Málaga aunque esté que que la misma Edu Ramos se porque rescinde con el Córdoba viene al Málaga y Córdoba porque teóricamente un futbolista sin ficha no lo puedes ceder entendió la jugada interesante

Voz 6 07:47 no lo que está claro es si perdona Jesús cierto perdona Enrique lo cierto es que los clubes

Voz 0662 07:51 están haciendo malabares para para a su pieza la situación el Córdoba Málaga Reus que comentaba antes Carlos es decir el mercado está siendo un mercado difícil complicado para mucha gente de hecho hay jugadores en el propio Málaga la que ciudades como ofreció salida que han estado apurando dictara curando no se no se están apurando sus opciones porque se fue a integrar la plantilla supongo que luego el mercado vale ahora más fatigado o no pero la Liga se está mostrando muy diferente con lo que el tema del tope salarial al AVE español me parece que ya ha dado como una especie de ampliación verdad ha sido he hablado poco de baje algo que llevarse a Rosales no se está haciendo merced a lo complicado de los yo no me voy hasta la isla piel a ritmo de Caminero bien la mejor actriz uno porque creo que todavía quedan muchos mucha fiesta y estamos hablando de son las quince horas veintiocho minutos de tarde

Voz 0166 08:58 el estarán Muñiz ahí pendiente completamente

Voz 5 09:01 la actualización del mercado eh

Voz 0166 09:03 pero independiente y fíjate cómo se le ocurre todos los años pueda aparecer algún futbolista con el que se puede a nadie contaba sea que puede haber sorpresas seguro porque el mercado estéis así a lo mejor se te pone votando un oportunidad lo aprovechas estás formas que desde que se ha impuesto el tope salarial que se impuso engaños mil trece que extrajo de la NBA los equipos son más serios no es como antes que esto es un cachondeo y el que más debía era el que más guay entonces ahora esto ya sea limitado y hay que reconocer son lentejas les están evitando con esto caso de tipo Guadalajara tipo Murcia o tipo el Elche que de qué día fueron destruidos por responsabilidad en la gestión no esto ahora ya no es y no pasar historia si por lo menos está responsabilizando dirigentes de que esto es lo que hay que sea eso

Voz 5 09:47 no otro asunto la plantilla se está quedando bastante apañado eh independientemente de de ahora lo los últimos remates en el día de hoy pero el bloque que tiene Muñiz estaba bastante apañado eh

Voz 0166 10:02 sí está bastante apañado y yo creo que real realmente así a bote pronto me parece hasta mejor equipo que el de la temporada pasa en primera división no luego ya el balón es el que te va de dictaminar pero claro Muñiz aparte aparte de que de que es más menos es un técnico que conoce muy bien el mercado sabe sacar petróleo esta de la cantera tú fíjate que llevamos dos jornadas ya estemos ahí Cham triunfando Harper triunfando hoy por ejemplo ha entrenado con el esta mañana el chaval Ismael casa era lateral derecho exigible que marcó dos goles al Real Madrid ni de quién hablan maravillas o Iván Jaime o sea que realmente Muñiz acuérdate que la temporada dos mil nueve dos mil diez con el Málaga se salvó del descenso Un y sacó once canteranos once canteranos si contamos luego ya Fernando malos Gaspar etc etcétera eran un balada con diecisiete cantera o sea que realmente Muñiz sabe perfectamente que si hay fondo armario más bajo no se ha cortado un pelo

Voz 0662 10:55 bueno lo que tenemos claro creo que todo está ficción Clube y medios de comunicación con Juan Ramón Muñiz es lo lo que es capaz y lo que no es capaz de hacer donde hace como creo que tenemos más asumido o mejor asumido lo que es capaz de hacer un equipo con jugadores sobre el terreno de juego creo que eso ayudó mucho a a hacer más llevadero buena dificultades con la que ha pasado el Málaga entiendo que cada día tienen que bajar incluso dos tres pieza lo que segaron te más o menos tipo y aún así y el Málaga ha sumado dos victorias en dos partidos vamos a intentar intentarlo porque la progresión si así y el equipo pueda seguir sumando de tres en tres porque es que es un es una letanía que se repite con cada persona con la que habla pero es que las veintidós jornada de Segunda son eternas lo que hoy parece Blanco mañana enero ir dentro de cuatro días vuelve a blanco entonces yo creo que desde mi es capaz de conducir nada de Málaga al ascenso y creo que hay fiesta aunque hay alguna que fue Brahim en la ni pero hay piezas para intentar sellar puedes hacer

Voz 5 12:14 sobre todo porque no hemos visto también a otros futbolistas como crudo o Pacheco Héctor con y en fin que hay un montón de fichajes que no hemos visto y luego a ver quién quita a Harper por ejemplo a Koné que también lo tenía ahí a quién quita Harper o ahí Chan que que que en breve va a jugar titular en tiempo ellos

Voz 0166 12:34 la competencia que puede producirse con los porteros con entre Munich no

Voz 5 12:38 también porque realmente que dices viene para

Voz 0166 12:40 cubrir por así decirlo las intervenciones de Munich pero claro en el puesto osea yo creo que no

Voz 5 12:44 Andrés o Andrés mismo que hay muy buen porte igual

Voz 0166 12:47 entre tres porteros deban sobre los que pueden competir te mira yo creo que el equipo tiene fondo armario pero que la Segunda División es como hemos cuenta tanto hay tantas veces una teoría terrorífica lo que empezar bienes di es muy importante el año pasado al equipo empezó mal la segunda jornada en Girona ya veíamos lo que esto no funcionaba no ahora con dificultades marcando goles con tal hemos visto que el equipo pues va a competir va a competir por el ascenso subirán los subirá ojalá suba por supuesto que sí pero que va a competir eso es indudable que el Málaga yo creo que ha parado a para la caída la depresión del descenso y que ahora mismo estamos con ilusión que es volver a pena división competir por ello

Voz 0662 13:23 si Carlos yo yo lo que tengo claro y creo que lo he dicho nada voy a explicar las palabras que acaba de decir no sabemos iba a vender va porque son es matemático estuvo puede aposta cuando se pueden apostar pero no no se puede gracias en pero que va a competir por hacerme yo creo que Ana que nadie había está dudando eso ahora no

Voz 5 13:44 sobre todo por cómo se ha confeccionando la plantilla porque los últimos años ha sido un desastre completo

Voz 6 13:50 sobre sí

Voz 0662 13:53 bueno quizás sobre todo en la en el tema de de la sandía yo sé que hay un claro que es muy bueno pero ahora mismo dijo sería el único lateral derecho la titular sin dudar de este equipo ojo que creo que lo está haciendo bien pero quizás ahí pueda coger un poco pues algo que meta alcanzados algo que viene poner a otro jugador era en El País pero con la salvedad de Rosales te quedas un poquito poco bueno el centro campo yo lo he dicho antes no es la primera alocución creo que Recio a día de hoy tiene que jugar tiene Málaga pero bueno como no como lo recompone

Voz 5 14:34 lo que está claro es que aquí Muñiz ha conseguido aislar en lo deportivo el equipo de todo lo que puede pasar en el club de la marcha ex director financiero a principios de esta semana evidentemente se se está trabajando por un lado en el club y por otro lado en el equipo y ese aislamiento por parte de Muñiz está viendo fantástico eh

Voz 0166 14:53 yo aconsejo para mí una cosa fundamental que es unir al grupo el año pasado yo lo he visto digamos que una plantilla un grupo será por la circunstancia pues se perdían partidos tendrán mar de unido y la desunión es lo que te lleva más que el desastre no aquí yo voy a los poco enterramientos puedes ver o a puerta cerrada que me acerque con con Luis García como el desmarque de una mañana a Estepona para no entrenamiento aseguró que había un grupo comprometido gastándose bromas entre ellos cosas que tú no veías a lo mejor en otro momento osea que realmente la unidad que Muñiz sea el grupo es una cosa importantísima con un grupo tú vas a cualquier sitio

Voz 5 15:36 bueno al próximo partido Almería el lunes a la nueve de la noche medio millar de aficionados del Málaga estarán el lunes ya metidos en septiembre a las nueve de la noche a dos horas y pico de Málaga que afición hacia Málaga eh

Voz 0166 15:50 el lunes en ejes un lunes o un lunes que temen un partido además a una hora intempestiva que lo que tienes que hacer un lo es es acostarse pronto para trabajar íbamos hay quinientos yuanes quinientos eh por su parte complica hasta Almería o en Almería va a tener digamos que la bajada delante del centro a Joaquín que se traspasa Valladolid buen central por cierto Joaquín Fernández la baja del sancionado pero que es un equipo que lleva unos cuantos años Bailando con lobos es decir que estas cosas mucho trabajo sea el primer año que descendió pues parece que va dieron la cara y fíjate ya cuatro de Salvados por la campana o sea que puede ser un sitio propicio para puntuar pues por supuesto que sí pero que hay que tener cuidado por supuesto que también

Voz 5 16:27 Jesús tú cómo lo ves el partido bueno

Voz 0662 16:29 lo primero que es un lujo contar con la gente de casamiento no fuera sobre todo cuando el lunes y segundo que bueno yo no decido yo te diría lo que me sale del cuerpo decir que creo que el Málaga Granada Almería vamos a vamos a hacer tu gente y vamos a intentar ahora mismo mantener el Lillo no olvidó de de conversación están teniendo tanto Muñiz como los jugadores a la hora de hablar de lo de los rivales yo creo que el Almería Carlos como también al Zaragoza y no sean han han con creían que iban a es muy rápido muy rápido en descenso fíjate en los años que llevan no por eso yo creo que el el Málaga seguido muy bueno a intentar ascender el primero el segundo año jugó mucho porque luego la segunda se convirtió en un círculo vicioso y salir de ahí es complicado

Voz 0166 17:29 los que Jesús porque los equipos que descienden habitualmente pues digamos que esa ayuda del descenso es seguro que tú pagas pues tanto el primer año en el cual tú apuestas digamos que a caballo ganador pueden hacer si sí que que te ocurre si lo subes que el segundo año que es el complicadísimo tienes que bajar gastos que es lo que pasa que nada que lo que ha pasado del Zaragoza que iba ya que esta temporada que es lo que le pasó a Almería que lo que estaban Sporting sales tapando todos los equipos se realmente hombres y se sitúa el año con el Villarreal o el año o al Getafe pues digamos que el descenso hasta puede hasta rentable fíjate ya que ha pasado pero si no es así el segundo año puede ser muy complicado

Voz 5 18:05 aquí tenemos ya la desconexión Don Carlo muchísimas gracias te leo en Assen a punto com

Voz 0166 18:10 muchas gracias a este cierre de mercado ajetreado y nunca mejor dicho un muy grande Juan Enrique Jesús muchísimas

Voz 5 18:15 hacia Azalea también el desmarque

Voz 6 18:17 un abrazo y mucha fiesta pero sí

Voz 4 18:20 un abrazo adiós a las tres y y XXXVIII vamos a escuchar enseguida al capitán del Málaga a Federico rica

Voz 17 23:00 bueno y y la verdad es que la pretemporada al partido amistoso de este mister me ha dado esa responsabilidad Hay iguanas notamos de a lo mejor posible y bueno con la naturalidad no hay

Voz 0662 23:16 sí

Voz 17 23:16 legalmente este he concentrado en el lo que lo que importa que previamente es competir y es ir partido a partido y que el equipo obviamente que estarían como como está haciendo

Voz 5 23:31 bueno no quiere salir evidentemente

Voz 4 23:33 el discurso habitual de los futbolistas y el entrenador en los últimos tiempos todos concentrados todos tirando del carro a una

Voz 5 23:40 hay todo sumidos en el mismo esfuerzo ir por ese

Voz 4 23:45 motivos no queda Laza ninguna campana al vuelo después del buen comienzo del Málaga con dos victorias en dos partidos

Voz 17 23:52 la verdad es que empezamos bien un buen comienzo siempre siempre es importante pero sea lo que pasó este no podemos quedarnos con eso y la mente hechas o sea hay que pensar en el partido siguiente seguir en la misma línea

Voz 4 24:04 saben que son dos partidos tan sólo que la liga son cuarenta y dos por lo tanto no quieren pensar más allá del lunes en el Almería

Voz 17 24:13 sí sí obviamente esa lo sabíamos y somos conscientes de la dificultad de la la categoría sabemos que es este es un torneo muy claro Si bueno hay que ser este lo más regulares posible ahí como te digo no pensar más allá de del partido que tenemos por delante igual no creo que que en que no es enfocar

Voz 4 24:34 bueno Juan Ramón Muñiz ha dado un cambio total a este Málaga Club de Fútbol dentro del vestuario ha aislado a la plantilla de lo que está ocurriendo de lo que puede ocurrir alrededor del club y también en la ciudad y eso evidentemente lo celebra rica

Voz 17 24:47 no si eso de desde el primer día que que nos juntamos a cada equipo obviamente el entrenador celeste pidió obviamente que que fuéramos conscientes de esa de lo que nos íbamos a encontrar oí el equipo obviamente que que desde el primer día obviamente asumo todo todo todo eso que que el entrenador por suerte como lo hemos podido plasmar en en la cancha en estos primeros partidos

Voz 4 25:17 bueno vamos a escuchar a Federico rica también hablando del próximo encuentro que sea el Almería evidentemente hoy han vuelto al trabajo tienen toda la semana todo lo que queda de semana sábado y domingo para preparar ese partido ante el equipo almeriense porque el encuentro es el lunes pero así lo ve rica

Voz 17 25:32 sí bueno es un rival este se lo estamos estudiando Hay es un rival muy difícil que obviamente como como todo en esta categoría que nadie te pone las cosas fáciles igual trataremos de de de ir allí y tratar de en los tres puntos obviamente pero pero sí que que sabiendo que no va a ser fácil

Voz 4 25:55 por parte del equipo local Nano Nano González que es un futbolista malagueño que curiosamente tiene treinta y cuatro años no ha jugado en el Málaga Club de Fútbol habla del partido frente al al Málaga

Voz 18 26:06 esta semana mostrado mostró trabajando esa esos pequeños detalles menores que como el Málaga ha ganado no sobre todo el último partido que viene de un saque de un saque de banda en largo de de de eche creo que la primera jornada por contra el Lugo uno de los dos goles también proviene de una jugada así así que hay que tener mucho mucho cuidado sabemos que los equipos que entrena Munir pues son muy rocoso saben que lo van a intentar hasta el último minuto así que que bueno tenemos que estar atentos porque también sabemos que quién son jugadores a una buena parte de la plantilla que son jugadores que han jugado mucho tiempo en Primera

Voz 4 26:42 bueno estábamos hablando en futbolista malagueño que ha jugado en el Panathinaikos a la Ponferradina en el Oviedo en el Cádiz en el Cartagena en Lérida en el Nástic de Tarragona y Córdoba

Voz 5 26:51 en el Barça B en el Marbella que lleva

Voz 4 26:54 y bastantes años recorriendo el mundo del fútbol y que curiosamente nunca se ha enfrentado al primer equipo del Málaga

Voz 18 26:59 creo que de contra el primer equipo no no me no me enfrente nunca siempre Acción contra el Málaga B en Segunda B y en Segunda B y bueno afrontarlo con con mucha con mucha ilusión no sobre todo por qué porque de una vez por todas fue podemos tomarlo los tres punto y se juega en casa contra líder un equipo recién descendido de Primera División oí bueno yo creo que para este tipo de partido pues no no hacen falta motivación porque cada uno ya consigo mismo la la conlleva

Voz 4 27:31 los partidos de la jornada número tres en prime en Segunda División empiezan en el día de hoy a las ocho de la tarde Alcorcón Mallorca abriendo la jornada para mañana a las cuatro de la tarde Lugo Numancia las seis Elche Reus Zaragoza Las Palmas a las siete el Cádiz Oviedo y a las siete y media el Tenerife Deportivo de La Coruña para el domingo a las doce del mediodía Nàstic Dry Omaha Honda a las cuatro de la tarde Sporting Extremadura a las nueve de la noche Granada Osasuna ya a las ocho de la tarde el Albacete Córdoba para el lunes queda el nuestro es decir el Almería Málaga a las nueve de la noche desde las ocho y media estaremos en la Cadena SER para contarles todo ese partido en el ciento dos punto cuatro de CM ser malaga punto es a través de las aplicaciones móviles baloncesto

Voz 2 28:14 empiezan también

Voz 4 28:15 dos partidos para el Unicaja en este caso encuentros amistosos la plantilla lleva varias semanas trabajando el domingo se va a enfrentar al Estudiantes en Guadalajara en el circuito Movistar a partir de las siete y media de la tarde partido que será transmitido por Movistar deportes uno

Voz 5 28:29 la tele y a través de gol también en abierto y el lunes

Voz 4 28:33 es otro partido frente al San Pablo Burgos otro equipo de ACB a las ocho y media de la tarde que se podrá ver a través de Movistar deporte unos son los primeros amistosos de la pretemporada para el equipo malagueño que entrena Luis Casimiro vamos a hablar con uno de los protagonistas que lleva varias temporadas evidentemente sabe de qué va esto Alberto día buenas tardes

Voz 0662 28:53 hola buenas tardes

Voz 4 28:56 esa de la pretemporada chaval le sí

Voz 19 28:58 el partido ya

Voz 1173 29:01 ya de los partido ya luce anillo competir he la verdad es que esta semana ha sido sufridas pero pero ahora viene ya cada vez más bonitos

Voz 4 29:14 varias semanas de entrenamiento todo el equipo con el mismo entrenador empieza un nuevo proyecto pero todo juntos está hundiendo mucho más que otros años no

Voz 20 29:24 se esconde mucho más

Voz 1173 29:27 se ha dado el PP al final de temporada acaba ahí las siguientes empieza de cero y es mucho más fácil entes tanto pues junto a por tema de química creo que está bien viniendo muy bien que que estemos todos están equipo muy lejos

Voz 4 29:45 lo que se puede ver a principio de la temporada en a finales de septiembre cuando empiece la ACB

Voz 0662 29:50 sí

Voz 1173 29:51 y bueno nunca se sabe cuál es cuál es el límite de cada equipo pero pero es verdad que que el equipo en semana ha ido creciendo mucho en el palco semanas y evidentemente creo que que tenemos mucho más margen de mejora

Voz 5 30:09 se lo iremos viendo con el tiempo bueno y el que esté la televisión porque el partido Dagoll en abierto el del domingo

Voz 4 30:16 a las siete y media de la tarde contra el estudiante es que Unicaja se va a encontrar

Voz 1173 30:21 Unicaja ha alegres con con ganas de correr

Voz 17 30:24 no

Voz 1173 30:25 con un equipo con con un juego muy rápido alegre ir sin olvidar una defensa muy intensa y agresiva que es un poco la lata se quede que hemos marcado a este nuevo única bueno a veces

Voz 4 30:39 se da porque evidentemente el trabajar todos juntos te da de la eso no queda los engranajes se puedan ir acoplando pronto luego está la Xunta de las elecciones la famosas ventanas el Unicaja está negociando con la Federación también con otros clubes para que los internacionales os Play marchar después del torneo de Puertollano frente al Fuenlabrada y estar así tan sólo diez días fuera de los entrenamientos tú sabes algo

Voz 1173 31:04 no no no al final nosotros mantenemos un poco al margen en la Esther es creo oí espero que los jugadores no deben entrar porque al final de esta pena de organizaciones junto a otro esperando a a ver a ver qué se es decir veo o qué qué es lo que tenemos que hacer

Voz 4 31:28 bueno tú particularmente si bajo la selección mejor perderte diez días de entrenamiento del Unicaja que no quince no

Voz 20 31:34 hombre evidentemente frente al Arsenal

Voz 1173 31:38 estar con otro tipo con tu equipo el máximo tiempo posible

Voz 20 31:42 lo que todo el mundo intenta

Voz 1173 31:45 yo creo que la selección ya está adquirido una una dinámica Un como un estilo de juego que que querías pues es característico ya cada jugador sabe el rol que tiene pero bueno penal si dices que bueno para el club es malo para la selección Cánovas el final el que te pues sí estar el máximo tiempo en en pretemporada club creo que este positivo para el equipo

Voz 4 32:10 es lo que siete perdería es el Costa del Sol pedazo de Costa del Sol este año otra vez

Voz 1173 32:15 se se ya no se han acostumbrado a grandes torneo ir bueno ahora ahora con con dos campeones de Europa digamos contamos festivo muy bonito y muy son

Voz 4 32:29 bueno preséntanos ahora un nuevo por cierto Brian Robert pasa bien la pelota

Voz 20 32:35 bien es un gran paces

Voz 1173 32:40 con mucho talento oí lo mejor de todo es una gran persona que que intenta ayudar tanto a mí como al resto del equipo muy bien pues Jaime porque ya lo conocemos final él sabe ya cómo Baez conoce a la mayoría del equipo se ha llevado bien con mucho talento muy versátil

Voz 20 33:01 de acuerdo Kyle

Voz 1173 33:04 me excelente tirador con el joven con muchas ganas de mejorar y de trabajar duro estoy bueno ir Matías con con esa fuerza y ese físico imponente que es creo que no dará mucho en Santa Ana también sí

Voz 4 33:17 me ha dicho Luis públicamente que Jaime va a jugar de uno de dos o vais a combinar los entrenamientos como como está surtiendo eso

Voz 1173 33:26 sí bueno pero es verdad que que rota con con los bases y bueno al final creo que es una ayuda más para para bajo escolta que la gente sea compatible en cada posición en tiro que nos puede ayudar mucho

Voz 4 33:44 bueno en las últimas temporadas todos base que traiga al final tú terminaba jugando titular este año parece que te ponen las cosas más difícil no

Voz 1173 33:53 cada año o cada año pero pero bueno eso no podemos quejar en cuanto a minutos así que bueno nunca se sabe lo importante al final es el equipo que el equipo haya vaya bien no al final aunque estemos ahí arriba

Voz 4 34:11 muy bien Alberto mucha suerte en ese primer torneo del circuito Movistar de la pretemporada que te vaya muy bien luego la temporada muchas gracias hasta el rape hasta luego

Voz 4 37:35 partidazo el domingo a las once medidas al Municipal de Marbella entre Marbella y malagueño el grupo IV de Segunda División B Mario

Voz 25 37:41 eh sí vamos primero con la declaración de Dely Valdés Enrique que tarde Fidel la medalla de manos del alcalde de Málaga Francisco de la Torre atendía la humedad y comunicación no grados en al Ayuntamiento y es que este año será especial para el malagueño pues el malaguista también se encuentran el Marbella de Padilla una circunstancia que de él y no quiso pasar por alto

Voz 26 38:00 pero además es bonito no de que dos equipo más o menos cercano a la región estén jugando en Segunda B con aspiraciones increpó sobretodo el marbellí ha como estuvo el año pasado en en él no lo en una liguilla de la II edición es bueno que el fútbol le de Málaga tenga dos equipo allí a condiciones

Voz 25 38:21 bien el salto a la categoría de bronce del fútbol español supone un cambio de mentalidad de los jugadores al tener que afrontar partidos con rivales muy complicados que no estaban presentes el año pasado en Tercera División además desde entraron Antilla no se concibe otro objetivo que no sea el de la permanencia por otro lado tenemos a Padilla entrenador del Marbella que ante el partido como ha dicho todo antes Enrique del Atlético Malagueño el domingo a las once día calificó al rival de Dely Valdés como un rival de bastante entidad

Voz 27 38:49 si no el malagueño la que viene canterano jugadores de nivel tres de perfil agresivo bien hay un equipo que les gusta tener el balón bajo entera espacio donde no pero te hooligan

Voz 24 39:09 evidentemente la no

Voz 27 39:11 cómo tratar el cual ha subido bastante porque va a tener complicado sin Timoteo Pérez

Voz 4 39:20 en Tercera División empieza una jornada mañana Antequera Rincón bueno no empieza la sigue la jornada el grupo noveno de Tercera División alguna cosilla queda por ahí no

Voz 25 39:29 eh si Enrique empezamos con el piloto malagueño Álvaro Fontes que estará presente en las seis horas de Navarra automovilismo este fin de semana Infante pilotará su coche por primera vez el sábado a mediodía cuando se celebran los entrenamientos de clasificación previos a la competición

Voz 4 39:42 con San Pedro Martos Alhaurín de la Torre Alhaurino Antequera Guadix Loja Vélez Torremolinos